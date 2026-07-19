Claude Skills cho Tiếp thị: Cách biến chiến lược thương hiệu của bạn thành trí tuệ nhân tạo có khả năng thực thi

Claude Skills biến cẩm nang thương hiệu của bạn thành các quy tắc mà AI tuân theo trong mỗi bản nháp. Điều này rất quan trọng vì các công cụ viết bằng AI thường gặp phải vấn đề về sự lặp lại đã được ghi nhận.

Một phân tích tổng hợp hơn 130 nghiên cứu trên tạp chí Trends in Cognitive Sciences cho thấy đầu ra của các mô hình ngôn ngữ có xu hướng hội tụ về các mẫu phổ biến nhất trong dữ liệu huấn luyện của chúng. Do các thương hiệu đều sử dụng cùng các công cụ AI, nên họ tạo ra cùng một giọng điệu.

Một Claude Skill sẽ ngăn chặn điều đó. Nó sẽ tải các quy tắc giọng điệu, vị trí và định dạng của bạn vào bản nháp trước khi mô hình viết ra bất kỳ từ nào. Vì giọng điệu và bối cảnh thuộc về bạn, các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép kết quả tương tự bằng cách sử dụng cùng một công cụ.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng Claude Skills cho tiếp thị và cách AI đã hiểu rõ không gian làm việc của bạn có thể phát triển ý tưởng đó xa hơn.

Tóm tắt: Một Claude Skill là một thư mục chứa các hướng dẫn, tệp tham khảo và kịch bản mà Claude tự động tải mỗi khi có công việc phù hợp với mô tả của nó, nhờ đó đảm bảo nội dung được tạo ra luôn nhất quán với phong cách thương hiệu của bạn. Hãy tạo ngay một Claude Skill ngay khi bạn phải giải thích lại cùng một phong cách giọng điệu hoặc quy tắc định dạng cho AI đến ba lần. Nội dung quảng cáo, bản tóm tắt chiến dịch và bản tin là những ứng dụng đầu tiên rõ ràng nhất. Một nhà tiếp thị độc lập thực hiện các công việc lẻ tẻ có thể sử dụng một Skill độc lập trên claude.ai. Một nhóm đang chìm ngập trong các công cụ rời rạc sẽ thu được nhiều lợi ích hơn khi hợp nhất công việc tại nơi AI có thể can thiệp trực tiếp vào các chiến dịch đang diễn ra. Hướng dẫn này bao quát cả hai trường hợp.

Claude Skills là gì?

Một Claude Skill là một thư mục chứa các hướng dẫn mà Claude tự động tải khi có công việc phù hợp. Mỗi Skill cần có một tệp: SKILL.md. Tệp này bắt đầu bằng một khối ngắn gọi là YAML frontmatter, chứa tên của Skill, mô tả về thời điểm sử dụng và các hướng dẫn. Một Skill cũng có thể bao gồm các tệp tham chiếu và tập lệnh.

Anthropic đã phát triển Skills để Claude có thể hoàn thành một công việc theo cùng một cách mỗi lần. Đối với nhóm tiếp thị, công việc đó chính là viết nội dung theo phong cách thương hiệu: các quy tắc về giọng điệu, các cụm từ bị cấm, các giá trị của thương hiệu và các định dạng mà người duyệt nội dung mong đợi.

Anthropic đã ra mắt Skills vào tháng 10 năm 2025. Đến tháng 12 cùng năm, họ đã công bố định dạng này dưới dạng tiêu chuẩn mở. Khi bạn xây dựng một Skills, nó sẽ hoạt động trên claude.ai, API Claude, Cowork và Claude Code.

Claude Skills hoạt động như thế nào?

Các Skills của Claude hoạt động dựa trên nguyên tắc tiết lộ dần dần. Claude chỉ tải từng lớp của một Skill khi công việc yêu cầu:

Khi khởi động: Claude chỉ tải sẵn tên và mô tả của từng Kỹ năng đã cài đặt

Khi có kết quả khớp: Khi yêu cầu của bạn phù hợp với mô tả, Claude sẽ đọc toàn bộ tệp SKILL.md của Kỹ năng đó.

Theo yêu cầu: Nếu tệp SKILL.md trỏ đến các tệp bổ sung, chẳng hạn như hướng dẫn phong cách đầy đủ của bạn, Claude sẽ chỉ mở chúng khi công việc yêu cầu mức độ chi tiết đó

Cấu trúc phân lớp này tồn tại vì kiến thức về thương hiệu quá rộng lớn để có thể gói gọn trong một lời nhắc duy nhất. Quy tắc giọng điệu, khung thông điệp, thông tin sản phẩm, cách diễn đạt an toàn về mặt pháp lý: tất cả những yếu tố này vượt quá khả năng chứa đựng của một lời nhắc. Một Skill giúp giữ cho tệp SKILL.md ngắn gọn. Độ sâu của thông tin nằm trong các tệp tham chiếu chỉ được tải khi cần thiết.

Phần mô tả có tầm quan trọng hơn bất kỳ dòng nào khác, bởi vì nó quyết định liệu Kỹ năng có được kích hoạt hay không. Một mô tả như ‘giúp đỡ về nội dung’ sẽ không bao giờ hoạt động. Một mô tả như ‘sử dụng khi người dùng yêu cầu nội dung quảng cáo, trang đích hoặc email theo giọng điệu thương hiệu của chúng ta’ sẽ tạo ra nội dung tiếp thị được tùy chỉnh.

Skills còn hoạt động ngoài phạm vi trò chuyện. Chúng chạy trên Claude Code và Claude Cowork – ứng dụng máy tính để bàn có khả năng đọc các tệp tin thực tế của bạn và thực thi các công việc nhiều bước ở chế độ nền. Ví dụ, nhóm phát triển kinh doanh của Anthropic đã xây dựng một quy trình làm việc Google Ads trên Claude Code. Quy trình này tận dụng Skills để đảm bảo giọng điệu thương hiệu và độ chính xác về sản phẩm, sau đó tổng hợp 15 tiêu đề và 4 mô tả cho mỗi quảng cáo vào một tệp CSV để nhóm xem xét và tải lên.

Sự khác biệt giữa Claude Skills, Prompts, Agents và MCP là gì?

Một Skill hướng dẫn Claude về việc làm một công việc có thể lặp lại, trong khi một prompt là một chỉ dẫn chỉ thực hiện một lần. Một AI agent là hệ thống có khả năng tự động thực hiện các công việc gồm nhiều bước. MCP (viết tắt của Model Context Protocol) giúp kết nối Claude với các công cụ bên ngoài như Google Ads hoặc HubSpot.

Bốn yếu tố này kết hợp với nhau thay vì cạnh tranh lẫn nhau.

Layer Skills là gì Khi nào nên áp dụng Gợi ý Một lệnh thực hiện một lần mà bạn nhập vào khung trò chuyện Bạn có một yêu cầu nhanh chóng mà bạn sẽ không lặp lại Skill Một thư mục giúp Claude thực hiện một công việc lặp lại theo giọng điệu thương hiệu của bạn Bạn thường xuyên thực hiện những công việc lặp lại như: bản tóm tắt chiến dịch, các biến thể quảng cáo, trang đích Đại lý Một hệ thống tự động thực hiện các công việc gồm nhiều bước Bạn muốn quy trình làm việc được hoàn tất từ đầu đến cuối mà không cần phải kiểm tra từng bước Máy chủ MCP Kết nối trực tiếp giữa Claude và một công cụ bên ngoài Claude cần dữ liệu cập nhật từ Google Ads, GA4, HubSpot hoặc hệ thống quản lý nội dung (CMS) của bạn

Skills và MCP thường bị nhầm lẫn nhất. Máy chủ MCP cung cấp quyền truy cập cho Claude: nó kết nối Claude với tài khoản Google Ads, dữ liệu GA4 hoặc hệ thống quản lý nội dung (CMS) của bạn. Nhờ đó, Claude có thể đọc và ghi số thực tế thay vì phải thực hiện công việc dựa trên tệp xuất đã dán sẵn.

Một Skill sẽ hướng dẫn Claude về việc cần làm với quyền truy cập đó, bằng giọng nói của bạn, tuân theo các quy tắc đã được cài đặt sẵn.

Ví dụ, nếu bạn kết nối Claude với Google Ads thông qua MCP, nó có thể truy xuất hiệu suất của các tiêu đề trong tháng trước. Tuy nhiên, nó vẫn chưa nắm được giọng điệu thương hiệu hay các quy tắc về số ký tự của bạn. Những kiến thức đó được lưu trữ trong Skill.

Lợi ích của việc xây dựng một Kỹ năng Tiếp thị trong Claude là gì?

Việc xây dựng một Skill mang lại bốn lợi ích: bạn sẽ nổi bật giữa đám đông, chu kỳ đánh giá được rút ngắn, giọng nói vẫn được giữ nguyên ngay cả khi người dùng rời đi, và tài sản này sẽ ngày càng được cải thiện theo thời gian.

Nổi bật giữa biển nội dung trùng lặp trên web: Nội dung do AI tạo ra hiện đang tràn ngập trên web, nhưng phần lớn trong số đó không bao giờ lọt vào top tìm kiếm hay được trích dẫn. Graphite phát hiện ra rằng Nội dung do AI tạo ra hiện đang tràn ngập trên web, nhưng phần lớn trong số đó không bao giờ lọt vào top tìm kiếm hay được trích dẫn. Graphite phát hiện ra rằng 86% bài viết xếp hạng trên Google được viết bởi con người. Đối với các bài viết được trích dẫn bởi ChatGPT và Perplexity, con số này là 86%. Phong cách viết độc đáo mới là yếu tố quyết định vị trí xếp hạng. Một Skill giúp đầu ra của AI đủ sắc bén để lọt vào nhóm 14% dẫn đầu. Và bạn có thể xây dựng nó chỉ trong một buổi chiều

Chu kỳ đánh giá ngắn hơn: Khi trình chỉnh sửa của bạn liên tục chỉ ra cùng một vấn đề về giọng văn trong mỗi chu kỳ đánh giá, việc sửa chữa thường diễn ra quá muộn. Một Skill sẽ tự động khắc phục những sai sót đó trước khi chúng xuất hiện trong bản nháp. Nó loại bỏ những chỉnh sửa lặp đi lặp lại vốn chiếm mất cả tuần làm việc của trình chỉnh sửa, nhờ đó mỗi chu kỳ đánh giá diễn ra nhanh hơn

Giọng điệu thương hiệu của bạn vẫn được duy trì ngay cả khi nhân viên rời đi: Khi nhà văn xuất sắc nhất của bạn nghỉ phép hoặc nghỉ việc, tiêu chuẩn mà họ đã thiết lập thường cũng biến mất theo. Chất lượng nội dung của bạn sẽ suy giảm cho đến khi có người lấp đầy khoảng trống đó. Một Skill sẽ duy trì tiêu chuẩn đó bất kể ai là người viết bản nháp. Bản nháp thứ ba của nhân viên mới cũng sẽ đạt được tiêu chuẩn tương tự như bản nháp của nhà văn giỏi nhất của bạn.

Tài sản này ngày càng được cải thiện theo thời gian: Một lời nhắc sẽ trở nên vô giá trị ngay khi bạn đã đóng tab. Một Skill lưu giữ mọi chỉnh sửa mà bạn đưa vào. Nó hoạt động hiệu quả hơn vào tháng thứ sáu so với ngày đầu tiên. Điều đó khiến nó trở thành phần duy nhất trong thiết lập Một lời nhắc sẽ trở nên vô giá trị ngay khi bạn đã đóng tab. Một Skill lưu giữ mọi chỉnh sửa mà bạn đưa vào. Nó hoạt động hiệu quả hơn vào tháng thứ sáu so với ngày đầu tiên. Điều đó khiến nó trở thành phần duy nhất trong thiết lập quy trình làm việc AI của bạn có khả năng tích lũy giá trị thay vì phải thiết lập lại từ đầu

Thoát khỏi sự nhàm chán chỉ là một nửa công việc Việc tích hợp giọng nói của bạn vào một Skill là một quyết định sáng suốt. Điều này giúp bạn nổi bật so với mức trung bình của ngành. Tuy nhiên, việc có giọng nói khác biệt chỉ giúp bạn thu hút sự chú ý một lần. Còn việc luôn giữ được giọng nói đặc trưng của chính mình mỗi lần tương tác mới là yếu tố khiến mọi người nhớ đến bạn. Công việc của Viện Ehrenberg-Bass, nhóm tác giả của cuốn How Brands Grow, đã chỉ ra một điều đơn giản: người tiêu dùng nhận diện thương hiệu thông qua một số ít dấu hiệu nhất định, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Giáo sư Jenni Romaniuk chỉ ra một nguyên nhân gây rối loạn mà hầu hết các nhóm thường bỏ qua: những thông điệp mâu thuẫn từ chính thương hiệu. Nói một cách đơn giản, khi bạn liên tục thay đổi, bạn đang tự cạnh tranh với chính mình để thu hút sự chú ý. Ví dụ, khi Tropicana thay đổi bao bì quen thuộc sang một thiết kế đơn giản hơn, khách hàng không còn nhận ra sản phẩm trên kệ hàng. Doanh số ước tính sụt giảm 26 triệu USD trước khi thiết kế cũ được đưa trở lại một tháng sau đó. Giọng điệu thương hiệu cũng là một tài sản thương hiệu tuân theo quy luật tương tự. Mỗi khi giọng điệu này bị lệch hướng, bạn sẽ mất đi sự nhận diện. Một hướng dẫn về giọng điệu có thể mô tả mục tiêu, nhưng nó không thể duy trì sự nhất quán khi có mười người cùng lúc tương tác với nó. Trong khi đó, một Skill lại làm rất tốt việc duy trì sự nhất quán đó. Chúng không chỉ giúp bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh; mà còn giúp bạn duy trì bản sắc nhất quán qua từng bản nháp, nhờ đó sự nhận diện thương hiệu ngày càng được củng cố thay vì bị mai một. Sự nhất quán đó, với tốc độ xuất bản mà AI hiện nay mang lại, chính là điều mà một lời nhắc (prompt) không bao giờ có thể mang lại cho bạn.

Những quy trình làm việc tiếp thị nào phù hợp với Claude Skills?

Có chín quy trình làm việc tiếp thị phù hợp nhất với Claude Skills: SEO và tối ưu hóa tìm kiếm bằng AI, quảng cáo trả phí, vận hành nội dung, trang đích, email, kế hoạch chiến dịch tiếp thị, nội dung do người dùng tạo (UGC) và kịch bản video, phân tích dữ liệu, và mạng xã hội. Mỗi quy trình đều lặp lại theo một cấu trúc cố định, và đó chính là yếu tố quan trọng cần kiểm chứng.

Nếu bạn đã phải giải thích lại giọng điệu thương hiệu hoặc định dạng bản tóm tắt nội dung cho AI đến ba lần, thì kiến thức đó cần được tích hợp vào một Kỹ năng.

Dưới đây là nội dung mà từng nhóm kỹ năng bao gồm:

SEO, GEO và AEO: Một Skill có thể thực hiện kiểm tra kỹ thuật, tạo schema và tối ưu hóa trang web để được các công cụ trả lời AI trích dẫn. Skill này kết hợp với kết nối MCP đến Search Console hoặc công cụ theo dõi thứ hạng

Quảng cáo trả phí: Kỹ năng viết nội dung quảng cáo tạo ra các tiêu đề và mô tả quảng cáo, mỗi nội dung đều được kiểm tra trước để đảm bảo tuân thủ giới hạn ký tự của Google. Các nội dung này cũng được luân phiên theo các khía cạnh như lợi ích, bằng chứng và phản biện.

Hoạt động nội dung: Một Skill nội dung có thể soạn thảo bài blog, xây dựng bản tóm tắt, tái sử dụng một tài liệu dài thành bản tin và các bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời loại bỏ các dấu hiệu do AI tạo ra. Tất cả điều này diễn ra theo cấu trúc và giọng điệu riêng của bạn. Nó giúp lịch làm việc của bạn luôn đầy ắp mà không cần lao động thủ công

Trang đích và thiết kế web: Một Skill sẽ tạo ra một trang tiếp thị hoặc microsite chiến dịch dựa trên hệ thống thiết kế của bạn thay vì sử dụng mẫu chung chung. Một Skill sẽ tạo ra một trang tiếp thị hoặc microsite chiến dịch dựa trên hệ thống thiết kế của bạn thay vì sử dụng mẫu chung chung. Claude Design cung cấp khung thiết kế trực quan, tích hợp sẵn hệ thống nhận diện thương hiệu của bạn, và cho phép xuất sang định dạng PDF, PPTX hoặc Canva

Tiếp thị qua email: Một Skill email Một Skill email sẽ tự động tạo các chuỗi email theo chu kỳ khách hàng , các biến thể dòng tiêu đề và nội dung chiến dịch dựa trên logic phân khúc và giọng điệu của bạn. Kết hợp nó với kết nối MCP đến nền tảng gửi email của bạn, để Claude hoạt động dựa trên dữ liệu danh sách thực tế

Kế hoạch chiến dịch và GTM: Một Skill lập bản tóm tắt có thể biến một ý tưởng chỉ gồm một câu thành bản tóm tắt đầy đủ với các phần mà các bên liên quan mong đợi. Nó cũng đánh dấu các yếu tố chưa rõ ràng dưới dạng câu hỏi mở thay vì tự ý đưa ra câu trả lời

Nội dung do người dùng tạo (UGC) và video: Kỹ năng viết kịch bản giúp xử lý các video giới thiệu sản phẩm và kịch bản quảng cáo theo phong cách UGC, điều chỉnh từng nội dung sao cho phù hợp với điểm nhấn, nhịp độ và quy tắc về độ dài của bạn. Kỹ năng này tự động xử lý các phần lặp lại, giúp nhóm của bạn tập trung vào những ý tưởng mang lại giá trị cho video.

Phân tích, xác định nguồn gốc và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO): Một Kỹ năng phân tích thực hiện kiểm tra chuyển đổi hoặc chẩn đoán nguyên nhân sụt giảm chỉ số dựa trên một phương pháp luận cố định. Nó biến nhận định mơ hồ “lưu lượng truy cập giảm” thành danh sách các biện pháp khắc phục được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

Thương hiệu xã hội và cá nhân: Một Skill về mạng xã hội giúp tạo bài đăng trên LinkedIn, nội dung phân phối đa kênh và viết bài thay mặt nhà sáng lập, mỗi loại đều được điều chỉnh về giọng điệu và độ dài phù hợp với từng kênh

Tổng quan nhanh: Bạn nên xây dựng Skill nào trước tiên?

Hãy bắt đầu với hàng phù hợp với công việc bạn thực hiện thường xuyên nhất.

Ví dụ ứng dụng Hãy bắt đầu từ đây Kết hợp với Nội dung phù hợp với thương hiệu ở mọi nơi Skill "Giọng điệu thương hiệu" Các tài sản đầu ra hiện có và danh sách các cụm từ bị cấm Viết nội dung quảng cáo Google/RSA trên quy mô lớn Kỹ năng viết nội dung quảng cáo Kết nối MCP với Google Ads và tập lệnh xuất dữ liệu CSV Khả năng hiển thị trong tìm kiếm AI Kỹ năng GEO/AEO Kết nối MCP với Search Console và Kỹ năng theo sơ đồ FAQ Blog và quy trình sản xuất nội dung Kỹ năng Quản lý nội dung Một bước tiếp cận mang tính nhân văn và mẫu bản tóm tắt của bạn Trang đích và hình ảnh chiến dịch Thiết kế Claude Skill "Giọng điệu thương hiệu" và hệ thống thiết kế của bạn Biến ý tưởng thành bản tóm tắt chiến dịch Kỹ năng lập bản tóm tắt chiến dịch Mẫu kế hoạch tiếp thị và các dự án Tái sử dụng một tài sản thành nhiều tài sản Kỹ năng tái sử dụng nội dung Kỹ năng "Giọng điệu thương hiệu" và các quy tắc định dạng theo từng kênh Email theo chu kỳ và chiến dịch Kỹ năng Email Kết nối MCP với hệ thống ESP của bạn và các quy tắc phân khúc Xác định nguyên nhân khiến chỉ số giảm Kỹ năng Phân tích/Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) Kết nối MCP với GA4 và tệp phương pháp luận tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO)

Có một lĩnh vực không thể áp dụng Skills: Chiến lược và gu thẩm mỹ. Một Skill sẽ không quyết định vị trí thương hiệu của bạn, và nó cũng không thể đánh giá liệu kết quả tạo ra có gây được tiếng vang với đối tượng mục tiêu hay không.

Hãy coi mỗi bản nháp do Claude tạo ra như một điểm khởi đầu và tinh chỉnh từng kết quả dựa trên những gì bạn biết về đối tượng mục tiêu. Để có được kết quả chất lượng, hãy cung cấp cho hệ thống những tài nguyên tốt nhất của bạn. Bằng cách này, kết quả sẽ đáp ứng tiêu chuẩn mong đợi thay vì chỉ ở mức trung bình.

Cách xây dựng một Claude Skill cho tiếp thị: 6 bước đơn giản

Xây dựng một Skill tiếp thị qua sáu bước: chọn một công việc lặp lại, viết tệp SKILL.md, thêm các quy tắc thương hiệu, chia nội dung dài thành các tệp liên kết, thử nghiệm trên một bản tóm tắt thực tế và khắc phục các sai lệch.

Trước khi xây dựng: hãy kiểm tra những gì đã có sẵn Bạn không nhất thiết phải luôn bắt đầu từ một tệp trống. Dưới đây là ba nguồn tham khảo đáng xem xét trước tiên: Plugin Tiếp thị riêng của Anthropic. Do chính Anthropic phát triển và gần như là một bộ công cụ khởi đầu hoàn hảo: các lệnh như /draft-content, /kế hoạch tiếp thị, /brand-review, /seo-audit và /email-sequence. Rất hữu ích để hình dung cấu trúc của một Kỹ năng được xây dựng tốt

Thư viện lời nhắc của Anthropic. Những lời nhắc chuyên biệt đã được kiểm chứng qua thực tế (các biến thể tiêu đề email, tổng hợp nội dung phỏng vấn) mà bạn có thể sử dụng trực tiếp làm hướng dẫn cho Skills.

Các repo cộng đồng trên GitHub. Có rất nhiều bộ sưu tập lớn, một số trong đó có hàng chục nghìn lượt đánh dấu sao. Chúng hữu ích như một tài liệu tham khảo về cấu trúc, hiếm khi được sử dụng như các tài sản hoàn chỉnh.

Để xây dựng quy trình làm việc của riêng bạn, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn một công việc lặp lại

Kỹ năng đầu tiên phù hợp thường xuất phát từ những công việc bạn đã lặp đi lặp lại. Hãy xem lại các cuộc trò chuyện AI gần đây của bạn và tìm ra công việc mà bạn thường xuyên dán lại cùng một nội dung. Một công việc đã sẵn sàng để trở thành một Kỹ năng nếu ba yếu tố sau đây khớp nhau:

Bạn đã cung cấp cho AI cùng một giọng nói hoặc các quy tắc định dạng ít nhất ba lần

Cấu trúc vẫn giữ nguyên trong khi các đầu vào thay đổi

Một danh sách kiểm tra bằng văn bản có thể giúp hướng dẫn công việc cho nhân viên mới

Nội dung quảng cáo, bản tóm tắt chiến dịch và bản tin đều đáp ứng đủ ba tiêu chí này, vì định dạng và quy tắc của chúng luôn nhất quán từ đợt này sang đợt khác. Chiến lược định vị lại không vượt qua bài kiểm tra danh sách kiểm tra, bởi vì chiến lược này thay đổi hình thái theo từng quyết định. Công việc lặp đi lặp lại được chuyển vào Kỹ năng, còn việc ra quyết định vẫn thuộc về nhóm của bạn.

Bước 2: Viết tệp SKILL.md

Tạo một thư mục và thêm một tệp SKILL.md vào đó. Tệp này bao gồm ba phần:

Tên: Đặt cho Kỹ năng một nhãn ngắn gọn và cụ thể, chẳng hạn như tên thương hiệu-nội dung quảng cáo

Mô tả: Nêu rõ điều kiện kích hoạt trong một câu, ví dụ: Sử dụng khi người dùng yêu cầu soạn thảo hoặc cập nhật nội dung quảng cáo, email hoặc trang đích theo giọng điệu của thương hiệu

Hướng dẫn: Viết các quy tắc bằng ngôn ngữ đơn giản bên dưới phần frontmatter

Hãy dành phần lớn nỗ lực cho phần mô tả, vì chính phần này quyết định liệu Skills có được kích hoạt hay không. Viết mô tả bằng những cụm từ mà nhóm của bạn thường sử dụng trong các yêu cầu thực tế. Nếu đồng nghiệp của bạn yêu cầu ‘RSA refresh’ trong khi bạn lại ghi là ‘ad copy’, thì phần mô tả cần phải bao gồm cả hai.

Bước 3: Thêm bối cảnh thương hiệu của bạn

Một Skill đã tải xuống chứa các quy tắc chung, và chính những quy tắc chung này lại tạo ra nội dung trung bình mà bạn đã xây dựng Skill để tránh. Hãy thay thế chúng bằng nội dung độc quyền mà chỉ nhóm của bạn mới có:

Các quy tắc về giọng điệu được viết dưới dạng lệnh, chẳng hạn như ‘viết ở ngôi thứ hai’

Danh sách các từ, cụm từ và tuyên bố bị cấm mà thương hiệu của bạn tuyệt đối không được sử dụng

Giá trị của thương hiệu, được diễn đạt bằng ngôn từ mà nội dung quảng cáo hay nhất của bạn sử dụng

Hai hoặc ba bài viết đã được đăng tải thể hiện đúng giọng điệu của thương hiệu

Hãy dán trực tiếp từ hướng dẫn phong cách thực tế của bạn thay vì tóm tắt lại từ trí nhớ. Bản tóm tắt chỉ giữ lại những quy tắc bạn nhớ được mà bỏ qua các chi tiết cụ thể, nhưng chính những chi tiết cụ thể đó mới là yếu tố tạo nên giọng điệu riêng của bạn.

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn quản lý một thương hiệu duy nhất, hãy tích hợp giọng điệu thương hiệu trực tiếp vào Skill. Nếu bạn quản lý nhiều thương hiệu, hãy giữ cho Skill mang tính chung chung và tải bối cảnh thương hiệu vào một Dự án Claude thay thế, để một Skill có thể phục vụ cho mọi thương hiệu.

Bước 4: Chia nhỏ các tệp tin dài

Một Skill sẽ phát triển khi bạn cung cấp các bản sửa lỗi cho nó, và một tệp SKILL.md dài hơn một màn hình sẽ làm chậm toàn bộ quá trình. Khi tệp của bạn đạt đến mức đó, hãy chia nó thành các phần liên kết với nhau:

SKILL.md lưu trữ điều kiện kích hoạt, các quy tắc cốt lõi và các liên kết đến các phần còn lại

references/style-guide.md chứa đầy đủ các chi tiết về giọng điệu và định dạng

references/product-facts. md chứa các thông tin đã được xác minh, giá cả và mô tả tính năng

references/examples. md lưu trữ những ví dụ quảng cáo xuất sắc nhất của bạn trong quá khứ, được sắp xếp theo loại tài sản

Claude chỉ mở từng tệp được tham chiếu khi công việc yêu cầu mức độ chi tiết đó. Yêu cầu nội dung quảng cáo của bạn sẽ tải các quy tắc về số ký tự và bỏ qua bảng giá, do đó Kỹ năng vẫn hoạt động nhanh chóng dù chứa bao nhiêu kiến thức đi chăng nữa.

Bước 5: Thử nghiệm trên một bản yêu cầu thực tế

Hãy chạy Skill trên một yêu cầu chiến dịch chưa hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu các chi tiết và áp lực về thời hạn. Một mẫu hoàn hảo sẽ che giấu những lỗ hổng, nhưng một bản tóm tắt thực tế sẽ bộc lộ những điểm cần cải thiện.

Hãy chú ý đến hai trường hợp thất bại riêng biệt:

Skill này chưa bao giờ được kích hoạt, điều này có nghĩa là mô tả của bạn chưa khớp với cách diễn đạt của hệ thống. Hãy mở rộng mô tả và bổ sung cụm từ yêu cầu đã không được nhận diện.

Kỹ năng đã được kích hoạt, nhưng giọng nói bị lệch, điều này có nghĩa là các hướng dẫn có khoảng trống. Hãy thêm quy tắc cụ thể mà sự lệch này đã vi phạm

Hãy phân biệt rõ hai khía cạnh này khi chẩn đoán. Việc sửa hướng dẫn khi vấn đề nằm ở phần mô tả sẽ lãng phí một lượt, và ngược lại sẽ lãng phí hai lượt.

Bước 6: Tích hợp các chỉnh sửa trở lại

Skill sẽ được cải thiện qua quá trình sử dụng, và chu trình này diễn ra rất nhanh. Khi kết quả đầu ra không phù hợp với thương hiệu, hãy cho Claude biết vấn đề nằm ở đâu, chỉnh sửa bản nháp bằng tay, sau đó cập nhật bản sửa đổi đó vào Skill hoặc các ví dụ của nó.

Mỗi vòng chỉnh sửa sẽ bổ sung thêm một phần đánh giá của bạn vào tệp. Bản nháp tiếp theo sẽ bắt đầu với logic được tinh chỉnh, giúp giảm thiểu tối đa các chỉnh sửa và giải pháp tạm thời.

Cách chia sẻ các Skills tiếp thị trong toàn nhóm

Các nhóm tiếp thị có thể chia sẻ Claude Skills theo ba cách: gửi trực tiếp các thư mục Skills đã nén, thông qua tính năng chia sẻ tích hợp sẵn trên các gói Team và Gói Enterprise của Claude, hoặc thông qua kho lưu trữ GitHub được chia sẻ.

Gửi trực tiếp phù hợp với các đối tác bên ngoài, chia sẻ tích hợp phù hợp với các nhóm nội bộ, còn GitHub phù hợp với các thư viện cần quá trình kiểm duyệt và lịch sử phiên bản. Yếu tố quyết định là ai cần thư viện thương hiệu của bạn và tần suất thay đổi của nó.

Tùy chọn 1: Nén và gửi

Một Skill là một thư mục, vì vậy bạn có thể nén nó lại và gửi qua email hoặc Slack. Người nhận sẽ tải nó lên trong cài đặt Claude của họ, và tính năng này hoạt động trên mọi kế hoạch.

Để gửi một Skill:

Tìm thư mục Skill trên máy tính của bạn. Thư mục này phải chứa tệp SKILL.md

Chuyển đổi thanh bên của thư mục Kỹ năng cụ thể và nhấp vào Tải xuống

Tải xuống thư mục zip chứa các Claude Skills

Để tải lên một Kỹ năng đã nhận:

Mở Claude và truy cập Cài đặt

Lựa chọn Tính năng và đảm bảo rằng tùy chọn ‘Thực thi mã và tạo/lập tệp’ đã được bật, vì Skills sẽ không hoạt động nếu thiếu tùy chọn này

Chuyển đổi tính năng thực thi mã và tạo/lập tệp cho Claude Skills

Chuyển đến Tùy chỉnh , sau đó chọn Skills

Lựa chọn Tải lên kỹ năng và chọn tệp zip

Tải lên thư mục Skills trong Claude

Hãy sử dụng lộ trình này khi bạn giao một Skill về giọng điệu thương hiệu cho một freelancer hoặc đối tác agency. Tránh sử dụng nó trong nhóm, vì mỗi lần cập nhật hướng dẫn giọng điệu đều đồng nghĩa với một tệp zip mới, một lần tải lên mới và không có ghi chép về người đang vận hành phiên bản hiện tại. Skill tiếp thị thay đổi thường xuyên hơn hầu hết các loại khác, do các chiến dịch, thông điệp quảng cáo và thông tin sản phẩm thay đổi hàng tháng. Vấn đề cập nhật ảnh hưởng đến danh mục này nặng nề hơn so với các danh mục khác.

Tùy chọn 2: Chia sẻ trong Claude (gói Nhóm và Gói Enterprise)

Claude tích hợp sẵn tính năng chia sẻ trên các kế hoạch Team và Enterprise. Bạn có thể chia sẻ một Skill với các đồng nghiệp cụ thể hoặc toàn bộ tổ chức của mình, và chủ sở hữu có thể triển khai Skill đó cho tất cả mọi người cùng một lúc.

Trước khi bất kỳ ai có thể chia sẻ, chủ sở hữu tổ chức phải kích hoạt tính năng này:

Truy cập Cài đặt tổ chức, sau đó chọn Kỹ năng

Bật tùy chọn ‘Thực thi mã và tạo/lập tệp’, sau đó bật Skills

Để cho phép các thành viên chia sẻ với nhau, hãy bật các chuyển đổi chia sẻ trong cùng phần này, vì tính năng chia sẻ bị tắt theo mặc định

Để chia sẻ một Skill mà bạn đã tạo:

Chuyển đến Tùy chỉnh , sau đó chọn Skills

Mở một Skill mà bạn đã tạo và lựa chọn Chia sẻ

Nhập tên hoặc email, hoặc chia sẻ với toàn bộ tổ chức

Để triển khai một Skill cho toàn bộ tổ chức (chỉ dành cho chủ sở hữu):

Truy cập Cài đặt tổ chức, sau đó chọn Skills

Trong phần Kỹ năng của Tổ chức, lựa chọn Thêm và chọn tệp zip

Kỹ năng này sẽ tiếp cận mọi người ngay lập tức, được bật theo mặc định

Đây là cài đặt mặc định phù hợp nhất cho nhóm tiếp thị nội bộ. Kỹ năng "Giọng điệu thương hiệu" là tài sản duy nhất mà mọi chuyên gia tiếp thị nên triển khai thống nhất, và việc cấp quyền cho chủ sở hữu là cách duy nhất đảm bảo không ai có thể bỏ qua việc tải lên hoặc bị tụt hậu so với phiên bản mới nhất.

Tùy chọn 3: Kho lưu trữ GitHub chung

Lưu trữ mỗi Skill dưới dạng một thư mục trong một kho lưu trữ GitHub – đây là thư mục dự án chung đang theo dõi mọi thay đổi. Các thành viên trong nhóm tải xuống bản sao được đồng bộ hóa để truy cập toàn bộ thư viện thương hiệu, và mọi thay đổi đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt trước khi được triển khai.

Tiếp thị giao cho bước xem xét một nhiệm vụ cụ thể: khi ai đó cập nhật giá trị của thương hiệu trong Kỹ năng mang giọng điệu thương hiệu, một người khác sẽ phê duyệt thay đổi trước khi nó được triển khai đến các kênh đầu ra của mọi chuyên viên tiếp thị. Hai quy tắc sau đây giúp duy trì trật tự cho thư viện:

Thêm dòng phiên bản (# Version: 1.3) vào đầu mỗi tệp SKILL.md và cập nhật số phiên bản mỗi khi có thay đổi, để đảm bảo hai thành viên trong nhóm không bao giờ vô tình sử dụng các phiên bản khác nhau của giọng điệu thương hiệu

Hãy giữ kho lưu trữ ở chế độ riêng tư. Một Skill tiếp thị chứa đựng giọng điệu, vị trí thương hiệu và các thông tin sản phẩm chưa được công bố mà bạn không muốn tiết lộ ra công chúng

Hãy sử dụng lộ trình này nếu nhóm của bạn sử dụng nhiều công cụ khác nhau, cần có quy trình phê duyệt cho các thay đổi về thương hiệu, hoặc đã thực hiện công việc với Claude Code.

Bạn nên chọn quy trình nào? Chuyển giao một Skill cho đối tác bên ngoài: hãy nén lại. Tiêu chuẩn hóa nhóm nội bộ trên kế hoạch Team hoặc Gói Enterprise: chia sẻ trực tiếp trong Claude. Quản lý thư viện thương hiệu đang phát triển kèm theo tính năng xem lại và lịch sử: sử dụng GitHub. Một tính năng có thể áp dụng cho cả ba lộ trình. Các Skills có thể được kết hợp linh hoạt, nghĩa là Claude có thể tải cả Skills về giọng điệu thương hiệu và Skills về định dạng email của bạn cùng lúc cho một công việc, do đó thư viện hoạt động như một hệ thống thống nhất dù bạn phân phối nó theo cách nào.

4 kỹ năng tiếp thị đáng để xây dựng đầu tiên với Claude

Bốn Claude Skills này bao quát hầu hết các công việc lặp đi lặp lại của một nhóm tiếp thị: Skill về giọng điệu thương hiệu, Skill về nội dung quảng cáo, Skill về bản tóm tắt chiến dịch và Skill về tái sử dụng nội dung.

Mỗi Skills đều xuất phát từ một quy trình làm việc mà các nhóm đã thực hiện hàng tuần. Và mỗi Skills đều tuân theo cùng một cấu trúc: một tệp SKILL.md kèm theo mô tả điều kiện kích hoạt, cùng với các tệp tham chiếu chứa đựng chiều sâu của thương hiệu bạn.

Dưới đây là cách mỗi quy trình được áp dụng trong thực tế.

1. Kỹ năng "Giọng điệu thương hiệu"

Ví dụ về Claude Skills cho tiếp thị thể hiện giọng điệu thương hiệu

Một nhóm gồm sáu người chịu trách nhiệm viết nội dung cho quảng cáo, email và mạng xã hội, và mọi nội dung đều cần duy trì giọng điệu nhất quán. Mỗi yêu cầu viết nội dung sẽ kích hoạt Kỹ năng này, và tệp SKILL.md chứa bốn thành phần thực hiện công việc:

Nội dung tham khảo: Hai hoặc ba bài viết đã được đăng tải thể hiện đúng giọng điệu thương hiệu, trong tệp ví dụ đính kèm

Mô tả điều kiện kích hoạt: Dòng văn bản kích hoạt Skill, ví dụ như Sử dụng khi người dùng viết hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào dành cho khách hàng của thương hiệu

Quy tắc về giọng điệu: Các lệnh bằng giọng nói của bạn, được viết dưới dạng hướng dẫn: ngôi xưng, độ dài câu, nhịp điệu

Danh sách từ bị cấm: Những từ, cụm từ và tuyên bố mà thương hiệu của bạn tuyệt đối không bao giờ sử dụng

Yếu tố quyết định thành công hay thất bại: Nội dung tham chiếu. Claude khớp các ví dụ một cách đáng tin cậy hơn là tuân theo các quy tắc được mô tả. Một Skill chỉ có các tính từ mô tả giọng điệu mà không có mẫu thực tế sẽ chỉ mang lại một bản sao gần đúng của giọng điệu thương hiệu, chứ không phải chính giọng điệu đó. Lợi ích: Mọi Skill khác trong thư viện này đều tải nó dưới dạng một lớp. Hãy xây dựng nó trước tiên, và mỗi Skill sau đó sẽ kế thừa giọng điệu thay vì phải định nghĩa lại từ đầu. Đây chính là nền tảng mà toàn bộ thư viện của bạn dựa vào.

2. Kỹ năng viết nội dung quảng cáo

Ví dụ về nội dung quảng cáo sử dụng Claude Skills

Hãy hình dung một chuyên viên tiếp thị hiệu suất đang cập nhật các quảng cáo tìm kiếm đáp ứng mỗi vài tuần. Một yêu cầu chứa dữ liệu chiến dịch và từ khóa sẽ kích hoạt Kỹ năng, và các thành phần sẽ phân chia công việc:

Quy tắc giới hạn ký tự: Các giới hạn nghiêm ngặt, 30 ký tự cho mỗi tiêu đề và 90 ký tự cho mỗi phần mô tả, được kiểm tra trước khi xuất bản

Danh sách kiểm tra các góc tiếp cận: Sự kết hợp cần thiết cho mọi bộ quảng cáo, chẳng hạn như lợi ích, bằng chứng xã hội, lời kêu gọi hành động (CTA) và tiêu đề giải quyết phản đối

Các tuyên bố bị cấm: Các tuyên bố về sản phẩm chưa được bộ phận Pháp lý phê duyệt, được lưu trữ trong tệp thông tin liên quan

Định dạng xuất: Cấu trúc cột CSV mà nền tảng quảng cáo của bạn yêu cầu

Yếu tố quyết định thành công hay thất bại: Giới hạn số ký tự cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Một Skill coi 30 ký tự chỉ là hướng dẫn sẽ trả về các tiêu đề mà bạn phải chỉnh sửa thủ công, điều này khiến công việc thủ công lại quay trở lại. Lợi ích: Nó loại bỏ khâu chậm nhất trong quy trình sản xuất quảng cáo. Một khi các giới hạn và góc tiếp cận đã được thiết lập trong Skill, bạn có thể chuyển từ một trang trống sang một bộ nội dung hoàn chỉnh, sẵn sàng để duyệt chỉ trong một lần thực hiện. Mỗi dòng nội dung vẫn cần được người phụ trách phê duyệt trước khi được đăng tải.

3. Kỹ năng lập bản tóm tắt chiến dịch

Ví dụ về bản tóm tắt chiến dịch sử dụng Claude Skills

Tiếp theo, hãy tưởng tượng một giám đốc tiếp thị có khả năng biến những ý tưởng sơ bộ thành bản tóm tắt sẵn sàng trình bày cho các bên liên quan. Chỉ cần một ý tưởng ngắn gọn là đủ để kích hoạt Skill, và cấu trúc của nó sẽ tự động xử lý việc cần làm:

Mẫu phần: Các tiêu đề lớn mà các bên liên quan mong đợi, theo thứ tự họ đọc

Các trường bắt buộc: Những mục nhập không thể thiếu trong bất kỳ bản tóm tắt dự án nào, chẳng hạn như đối tượng mục tiêu, ngân sách và chỉ số thành công

Quy tắc tạm thời: Hướng dẫn đánh dấu các trường hợp chưa rõ là câu hỏi mở thay vì tự nghĩ ra câu trả lời

Các bản brief trước đây: Hai ví dụ tiêu biểu trong tệp đính kèm, để đảm bảo độ sâu và giọng điệu phù hợp với những gì đã được phê duyệt trước đó

Yếu tố quyết định thành bại: Quy tắc giá trị mặc định. Nếu thiếu quy tắc này, Skill sẽ tự động tạo ra câu trả lời để điền vào các trường trống. Và một số ngân sách được bịa ra nhưng trông có vẻ thật còn tệ hơn một ô trống mà người dùng biết cách điền vào. Lợi ích: Đây là phương pháp giúp tiết kiệm thời gian nhiều nhất. Một ý tưởng sơ bộ có thể biến thành bản tóm tắt có cấu trúc, sẵn sàng trình bày cho các bên liên quan chỉ trong vài phút. Và quy tắc "placeholder" giúp bản tóm tắt phản ánh trung thực những điều vẫn chưa rõ ràng.

4. Kỹ năng tái sử dụng

Ví dụ về việc tái sử dụng Claude Skills

Cuối cùng, hãy xem xét một nhóm nội dung có thể biến mỗi tài liệu dài thành một tuần nội dung trên các kênh. Một bài đăng trên blog hoặc bản ghi webinar sẽ kích hoạt Skill, và các thành phần sẽ xác định mọi đầu ra:

Định dạng kênh: Các định dạng cụ thể mà bạn chọn, chẳng hạn như một phần trong bản tin và một chủ đề, mỗi định dạng đều có quy tắc về độ dài riêng

Quy tắc trích xuất: Những thông tin cần trích xuất từ nguồn, chẳng hạn như số liệu nổi bật nhất cho bản tin

Ghi chú về giọng điệu theo từng kênh: Cách giọng điệu thay đổi tùy theo kênh trong khi vẫn duy trì giọng điệu thương hiệu

Kỹ năng "Giọng điệu thương hiệu": Được tích hợp sẵn, vì các Kỹ năng được phát triển dựa trên cùng một công việc

Yếu tố quyết định thành công hay thất bại: Mức độ chi tiết khi bạn mô tả định dạng của từng kênh. Một yêu cầu mơ hồ như “Tạo một số bài đăng trên mạng xã hội” sẽ chỉ mang lại kết quả chung chung. Hãy chỉ định cụ thể cho Skills rằng bạn muốn ba bài đăng trên LinkedIn, mỗi bài dưới 150 từ và mỗi bài dựa trên một thông điệp từ nguồn, và bạn sẽ nhận được nội dung có thể lên lịch đăng ngay lập tức. Lợi ích: Nó nhân rộng giá trị của những công việc bạn đã hoàn thành, do đó không cần đầu tư thêm vào sản xuất mới. Đây cũng là nơi mà nghệ thuật sắp xếp được thể hiện trong thực tế: một Skill duy trì giọng điệu trong khi một Skill khác điều chỉnh lại cấu trúc.

Cách ClickUp vận hành các quy trình làm việc tiếp thị tại một nơi duy nhất

Tạo bản tóm tắt chiến dịch tiếp thị trong ClickUp Brain

ClickUp mang đến cho bạn cơ chế hoạt động tương tự của Skills ngay trong Không gian Làm việc nơi các chiến dịch, bản tóm tắt và nhóm của bạn đã tồn tại. Thay vì phải soạn thảo một tệp markdown và phân phối dưới dạng tệp ZIP, bạn chỉ cần hướng dẫn AI quy trình của mình một lần, và hệ thống sẽ lưu giữ kiến thức đó cho tất cả thành viên trong nhóm.

Dưới đây là những gì đặc biệt hiệu quả đối với Skills trong lĩnh vực tiếp thị:

Dạy các quy trình làm việc của bạn cho ClickUp Brain mà không cần nhập lại lệnh

Sử dụng tính năng Skills chuyên dụng trong ClickUp Brain. Mô tả một quy trình làm việc lặp lại bằng ngôn ngữ đơn giản, chẳng hạn như “viết nội dung quảng cáo theo giọng điệu thương hiệu của chúng ta, tuân thủ các quy tắc và định dạng này”. Brain sẽ lưu trữ hướng dẫn đó.

Lần sau khi bất kỳ ai trong nhóm yêu cầu thực hiện công việc đó, Brain sẽ thực thi nó theo cách tương tự. Khi ai đó điều chỉnh kết quả đầu ra, Brain sẽ lưu lại điều chỉnh đó cho các lần thực thi sau. Đây là vòng lặp lặp lại tương tự như Bước 6, nhưng bạn không bao giờ cần tạo tệp SKILL.md.

Ngoài ra, khác với Claude, bạn không cần phải thêm các tệp tham chiếu được liên kết vào bên trong thư mục Kỹ năng. Vì hướng dẫn phong cách, thông tin sản phẩm và bản tóm tắt chiến dịch của bạn được lưu trữ trong ClickUp Docs, Brain sẽ tham chiếu trực tiếp đến chúng khi tạo nội dung. Nhờ đó, bạn có thể chắc chắn rằng AI luôn lấy dữ liệu từ phiên bản mới nhất. Không ai phải chia sẻ lại thư mục khi vị trí thay đổi hoặc thông tin quảng cáo hết hạn.

Cung cấp bối cảnh thương hiệu của bạn cho Super Agents

Nhận nội dung chiến dịch hoặc bản tóm tắt được soạn thảo bằng cách @đề cập đến một Super Agent. Đây là một đồng đội AI có thể tiếp nhận hướng dẫn, tín hiệu kích hoạt và kiến thức thông qua công cụ xây dựng bằng ngôn ngữ thông thường.

Chỉ cần liên kết với hướng dẫn phong cách của bạn trong ClickUp Docs, Skills sẽ tự động soạn thảo nội dung chiến dịch hoặc tạo bản tóm tắt dựa trên hướng dẫn đó như nguồn thông tin chính xác. Kết quả sẽ trở thành một công việc có người phụ trách, trạng thái và ngày đáo hạn ngay trong quy trình làm việc của bạn. Nó không nằm trong cửa sổ trò chuyện chờ được sao chép vào công cụ theo dõi dự án.

Hãy xem video này để tạo Super Agent đầu tiên của bạn:

Truy cập Claude và các mô hình ngôn ngữ khác từ một không gian làm việc duy nhất

Với ClickUp Brain, bạn có thể sử dụng Claude, GPT và Gemini trong cùng một không gian làm việc mà không cần đăng ký riêng lẻ. Bạn có thể tự chọn mô hình hoặc để Brain tự động lựa chọn dựa trên công việc. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng cùng một cơ chế suy luận của Claude – vốn là nền tảng cho các Skills độc lập – cùng với các mô hình khác, ngay tại nơi bạn quản lý các chiến dịch của mình.

Quản lý toàn bộ quy trình làm việc tại một nơi duy nhất

Ngoài AI, ClickUp dành cho các nhóm tiếp thị còn quản lý khía cạnh vận hành của hoạt động tiếp thị ngay trong cùng một không gian làm việc.

Tự động hóa việc lên lịch nội dung, quy trình phê duyệt và chuyển giao công việc với hơn 100 quy trình tự động hóa được thiết lập sẵn

Theo dõi các chỉ số KPI của chiến dịch trên hơn 50 loại thẻ trong Bảng điều khiển ClickUp , được cập nhật theo thời gian thực

Thu thập các yêu cầu sáng tạo và chuyển chúng vào quy trình làm việc phù hợp với ClickUp Biểu mẫu

Tích hợp với tất cả các công cụ quen thuộc của bạn, bao gồm HubSpot, Slack, Figma và Google Drive, để dữ liệu mà Skills cần để thực hiện các tác vụ luôn được kết nối

Những giới hạn thực tế. Brain được thiết kế để hoạt động trong Không gian Làm việc ClickUp. Nếu bạn cần một Skill di động với các tập lệnh tùy chỉnh có thể chạy đồng thời trên claude.ai, API và Claude Code, bạn có thể nên xây dựng nó bên ngoài ClickUp và duy trì nó tại đó. Đối tượng phù hợp. ClickUp phù hợp nhất khi nhóm tiếp thị của bạn đã quản lý các chiến dịch, lịch nội dung và công tác phối hợp trong cùng một không gian làm việc. Hoặc khi bạn muốn ngừng việc chia tách bối cảnh giữa một Kỹ năng trong Claude và một công cụ theo dõi dự án ở nơi khác.

Dưới đây là ví dụ cụ thể về việc tích hợp này trong thực tế: một giám đốc tiếp thị quản lý các chiến dịch, bản tóm tắt và quy trình làm việc AI từ một không gian làm việc duy nhất:

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng Skills trong tiếp thị (và cách khắc phục)

Sáu sai lầm sau đây là nguyên nhân khiến phần lớn các Skills tiếp thị hoạt động kém hiệu quả: mô tả trùng lặp, ví dụ trái với quy tắc, không đề cập đến thương hiệu ở mọi nơi, thông tin sản phẩm đã hết hạn, bộ quy tắc cấm toàn diện và việc thử nghiệm dựa trên cách diễn đạt của một cá nhân.

Dưới đây là cách nhận diện và đóng từng quy trình.

Hai Skills cùng xử lý cùng một yêu cầu. Bạn tạo một Skill về giọng điệu thương hiệu, sau đó là một Skill về nội dung email, và cả hai mô tả đều đề cập đến email. Lúc này, Claude không thể xác định được Skills nào chịu trách nhiệm cho công việc đó, dẫn đến thứ tự xử lý thay đổi hàng ngày, và chất lượng dịch vụ cũng dao động theo.

Cách khắc phục: Gán cho mỗi Skill một phạm vi hoạt động riêng. Hãy để Skill giọng nói quản lý toàn bộ nội dung tương tác với khách hàng, và để Skill email quản lý cấu trúc email, trình tự gửi và dòng tiêu đề. Thêm một ghi chú trong hướng dẫn của nó rằng nó hoạt động song song với Skill giọng nói, chứ không phải thay thế cho nó.

Các quy tắc và ví dụ có sự mâu thuẫn, và ví dụ luôn được ưu tiên. Tệp SKILL.md cấm sử dụng dấu chấm than, nhưng một chiến dịch thực tế mà bạn dán vào làm ví dụ lại sử dụng hai dấu chấm than. Claude dựa vào những gì bạn thể hiện nhiều hơn là những gì bạn nói, vì vậy thói quen bị cấm này vẫn tiếp tục xuất hiện trở lại.

Cách khắc phục: Kiểm tra từng ví dụ so với các quy tắc của bạn trước khi gộp chúng lại. Mỗi ví dụ phải tuân thủ quy tắc hoặc kèm theo một ghi chú ngắn gọn, giống như một dấu hiệu cho biết nó được tạo ra trước khi quy tắc "không dùng dấu chấm than" của bạn có hiệu lực. Điều này biến mâu thuẫn thành cơ hội học hỏi.

Skill sử dụng từ “chúng tôi”, nhưng sẽ gặp sự cố khi đối tác sử dụng nó. Các cụm từ như “sản phẩm của chúng tôi” và “giọng điệu của chúng tôi” hoạt động tốt cho một nhóm nội bộ. Tuy nhiên, khi chuyển Skill này cho một agency đang phục vụ ba khách hàng cùng lúc, Claude sẽ không thể xác định được “chúng tôi” trong câu đó đề cập đến thương hiệu nào.

Cải thiện: Đặt tên thương hiệu ở mọi nơi để nội dung phản ánh đúng giọng điệu đặc trưng của thương hiệu. Điều này không tốn chi phí nào trong nội bộ và giúp Skill vẫn rõ ràng khi được chuyển giao cho freelancer hoặc agency.

Thông tin sản phẩm được thêm vào và sau đó hết hạn. Ai đó đã cài đặt cố định giá cả và các tuyên bố về tính năng vào tháng 3. Giá cả thay đổi vào tháng 6, nhưng Kỹ năng vẫn tiếp tục chèn các số cũ vào mọi bản nháp, với giọng điệu thương hiệu hoàn hảo. Điều đó còn tệ hơn là không có thông tin nào, vì những lỗi này đã được phê duyệt sẵn.

Cải tiến: Tách biệt thông tin thực tế khỏi giọng điệu. Các quy tắc về giọng điệu ổn định được giữ nguyên trong SKILL.md; các thông tin thực tế có thể thay đổi sẽ được chuyển sang một tệp thông tin sản phẩm riêng, có ghi rõ người chịu trách nhiệm và ngày xem xét ở đầu tệp. Nhờ đó, bất kỳ ai cũng có thể nhận biết ngay lập tức liệu thông tin đó có quá hạn hay không.

Mỗi quy tắc đều là một ‘không được làm’, nên Claude biết phải tránh điều gì nhưng không biết việc cần làm là gì. Một Skill được xây dựng dựa trên 20 từ bị cấm mà không có hướng dẫn tích cực nào sẽ chỉ đẩy Claude vào vùng trung lập chung chung. Điều này dẫn đến chính sự nhàm chán mà bạn đang cố gắng loại bỏ.

Cách khắc phục: Ghép mỗi từ bị cấm với từ thay thế tương ứng. Đừng chỉ đơn thuần loại bỏ từ ‘leverage’, mà hãy yêu cầu hệ thống sử dụng từ ‘use’. Đừng chỉ yêu cầu hệ thống tránh những lời quảng cáo rầm rộ, mà hãy yêu cầu hệ thống nêu rõ số và để số đó làm cơ sở cho tuyên bố. Hãy tập trung vào những việc cần làm hơn là những điều không nên làm.

Skill này đã được thử nghiệm dựa trên các từ ngữ của người xây dựng và không dựa trên bất kỳ ai khác. Tác giả yêu cầu cập nhật nội dung quảng cáo, và Skill này kích hoạt mỗi lần như vậy. Một đồng nghiệp yêu cầu tạo ra một số biến thể RSA, nhưng không có gì được tải lên. Nguy cơ: Claude không mắc lỗi; nó chỉ trả lời một cách chung chung, do đó đồng nghiệp đó nhận được một bản nháp có vẻ hợp lý nhưng không áp dụng bất kỳ quy tắc nào của bạn.

Lưu ý: Trước khi triển khai, hãy trích xuất các cụm từ yêu cầu thực tế của nhóm trong vòng một tuần từ trò chuyện và kiểm tra mô tả dựa trên tất cả các cụm từ đó. Sau đó, thêm một "dấu hiệu nhận biết" vào hướng dẫn, chẳng hạn như bắt đầu mỗi bản nháp bằng loại tài sản và kênh ở dòng đầu tiên, để nếu thiếu "dấu hiệu nhận biết" này, bạn sẽ ngay lập tức biết rằng Skills chưa được tải.

Bắt đầu với một Skill và xây dựng repo

Claude Skills thay đổi những gì AI biết về thương hiệu của bạn. Nếu không có Claude Skills, mọi mô hình đều dựa trên cùng một bộ dữ liệu huấn luyện và tạo ra kết quả trung bình giống nhau. Khi bạn bắt đầu sử dụng Claude Skills, mô hình sẽ luôn viết dựa trên giọng điệu tùy chỉnh, các quy tắc và bằng chứng cụ thể mỗi lần.

Sai lầm mà hầu hết các nhóm thường mắc phải là tải xuống một gói Skills chung chung và kỳ vọng vào kết quả tốt hơn. Điều đó chỉ đơn thuần là thay thế một đống nội dung tầm thường này bằng một đống nội dung tầm thường khác. Giá trị thực sự đến từ việc mã hóa những phán đoán riêng của bạn: giọng điệu mà trình chỉnh sửa áp dụng, các nghiên cứu trường hợp thực tế và cấu trúc nội dung đã được chứng minh hiệu quả.

Hãy bắt đầu với tài sản mà bạn sản xuất thường xuyên nhất. Đưa giọng điệu thương hiệu của bạn vào một Skill duy nhất. Thử nghiệm nó trên một yêu cầu thực tế. Sửa những điểm chưa chuẩn và tiếp tục hoàn thiện. Skill sẽ ngày càng hoàn thiện hơn qua từng vòng vì nó tích lũy các điều chỉnh của bạn thay vì phải bắt đầu lại từ đầu.

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Các câu hỏi thường gặp về Claude Skills dành cho tiếp thị

Làm thế nào để tạo một Claude Skill mà không cần viết mã?

Để tạo một Claude Skill mà không cần mã, hãy tạo một thư mục chứa tệp SKILL.md và thêm phần YAML frontmatter với tên và mô tả tập trung vào các tình huống kích hoạt. Sau đó, viết hướng dẫn bằng ngôn ngữ thông thường. Tích hợp giọng điệu thương hiệu thực tế của bạn và hai hoặc ba ví dụ. Tiếp theo, thử nghiệm trên một bản tóm tắt thực tế và tinh chỉnh những chỗ giọng điệu chưa phù hợp.

Các kỹ năng tiếp thị cộng đồng của Claude trên GitHub có đáng để cài đặt không?

Các Skills tiếp thị của cộng đồng Claude trên GitHub rất hữu ích như những mẫu tham khảo. Tuy nhiên, việc cài đặt quá nhiều Skills thường dẫn đến nội dung chung chung vì mỗi Skills phản ánh quan điểm của người khác chứ không phải của thương hiệu bạn. Các kho lưu trữ công khai như anthropics/skills minh họa cách cấu trúc tệp SKILL.md. Bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi bắt tay vào xây dựng. Cách tốt nhất là sao chép cấu trúc, không phải nội dung: hãy xây dựng một Skills mang đậm giọng điệu riêng, ICP và các cụm từ bị cấm của thương hiệu bạn.

Tôi có thể giữ dữ liệu độc quyền của thương hiệu trong một Skill ở chế độ riêng tư không?

Đúng vậy, bạn có thể giữ dữ liệu độc quyền của thương hiệu trong một Skill ở chế độ riêng tư. Một Skill là tập hợp các tệp do bạn kiểm soát, do đó các quy tắc giọng nói, vị trí thương hiệu và thông tin sản phẩm chưa công bố sẽ được lưu trữ trong không gian làm việc hoặc kho lưu trữ riêng của bạn. Trên các gói Team và Enterprise, chủ sở hữu có thể quản lý việc chia sẻ Skill với ai. Việc lưu trữ thư viện trong một kho GitHub riêng tư giúp giữ thông tin nội bộ và tạo ra một bản ghi kiểm duyệt.

Liệu Claude có phải là AI tốt nhất cho tiếp thị không?

Không có mô hình AI nào là tốt nhất cho tiếp thị; sự phù hợp phụ thuộc vào từng công việc cụ thể. Claude được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này nhờ khả năng suy luận mạnh mẽ trên dữ liệu chiến dịch và bối cảnh dài có thể chứa toàn bộ hướng dẫn thương hiệu. Ngoài ra, việc hỗ trợ các Kỹ năng Đại lý (Agent Skills) và kết nối MCP với các công cụ như Google Ads và HubSpot cũng rất hữu ích. Yếu tố phân biệt quan trọng nhất thường không phải là mô hình, mà là liệu kiến thức về thương hiệu và công việc của bạn có được lưu trữ tại cùng một nơi hay không.

Bạn nên sử dụng mô hình Claude nào cho tiếp thị?

Hãy sử dụng mô hình mạnh mẽ nhất mà kế hoạch của bạn cung cấp cho các công việc liên quan đến giọng điệu (nội dung quảng cáo, bản tóm tắt, nội dung dài), vì mô hình này duy trì bối cảnh và nhịp điệu thương hiệu tốt nhất trong suốt tài liệu dài. Các mô hình nhẹ hơn phù hợp cho các công việc nhanh, khối lượng lớn và ít rủi ro như tạo biến thể tiêu đề email hàng loạt. Các Skills hoạt động giống nhau trên tất cả các mô hình, do đó việc lựa chọn mô hình ảnh hưởng đến chất lượng và chi phí, chứ không ảnh hưởng đến việc Skills có chạy được hay không.

Sự khác biệt giữa Claude Skill và GPT tùy chỉnh là gì?

Cả hai đều chứa các hướng dẫn có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, một Claude Skill chỉ được kích hoạt trong các trường hợp sau: khi một công việc khớp với mô tả của nó, có thể gói các kịch bản và nhiều tệp tham chiếu, và chạy trên claude.ai, API và Claude Code như một tiêu chuẩn mở. Một GPT tùy chỉnh nằm trong hệ sinh thái của OpenAI và được cấu hình thông qua một bộ hướng dẫn duy nhất. Đối với các nhóm tiếp thị, lợi thế thực tiễn nằm ở tính di động và khả năng đính kèm toàn bộ hướng dẫn phong cách dưới dạng các tệp đính kèm.

Các Skills thực hiện kế hoạch trên những gói dịch vụ Claude nào?

Skills hoạt động trên các kế hoạch Miễn phí, Pro, Max, Team và Enterprise, miễn là tính năng thực thi mã và tạo tệp đã được bật. Tính năng chia sẻ tích hợp sẵn, cho phép chủ sở hữu triển khai một Skill cho toàn bộ tổ chức, chỉ có sẵn trên các kế hoạch Team và Enterprise. Trên các kế hoạch khác, bạn chia sẻ bằng cách nén thư mục và gửi đi.