Hướng dẫn tái sử dụng nội dung bằng AI: Tiết kiệm thời gian và tăng cường phạm vi tiếp cận

Nếu bạn đăng một bài viết blog mỗi tuần, đó là 52 bài viết trong một năm. Mỗi bài viết chứa đựng những ý tưởng có thể được phát triển vượt ra ngoài một trang duy nhất. Biến mỗi bài viết blog thành năm tài sản bổ sung, và bạn đột nhiên có hơn 250 tài liệu nội dung mà không cần tạo mới từ đầu.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng AI để chuyển đổi nội dung hiện có thành nhiều định dạng khác nhau. Bạn sẽ học các quy trình làm việc thực tế, xem các ví dụ thực tế và tìm hiểu cách quản lý toàn bộ quy trình tái sử dụng trong một không gian làm việc duy nhất thay vì phải sử dụng mười công cụ khác nhau.

AI Content Repurposing là gì?

Tái sử dụng nội dung bằng AI là quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi nội dung hiện có thành nhiều định dạng khác nhau cho các nền tảng và đối tượng khác nhau.

AI giúp trích xuất những thông tin quan trọng, điều chỉnh giọng điệu và cấu trúc, đồng thời định dạng lại nội dung để nó có thể được sử dụng như một bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, kịch bản video, bản tin hoặc podcast — mà không cần bắt đầu từ đầu.

📌 Ví dụ: Bạn đã đăng một bài viết blog dài giải thích về một tính năng mới của sản phẩm. Với việc tái sử dụng nội dung bằng AI, tài sản đó có thể trở thành: Bài đăng trên LinkedIn nhấn mạnh điểm chính.

Carousel tóm tắt các điểm chính

Phần thông báo cập nhật trong bản tin.

Kịch bản video ngắn cho mạng xã hội

Các đoạn trích FAQ cho trung tâm hỗ trợ của bạn

Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản. Bạn đầu tư thời gian để tạo ra nội dung chất lượng cao một lần, sau đó sử dụng AI để tùy chỉnh nó cho mọi nền tảng mà đối tượng mục tiêu của bạn xuất hiện.

Lợi ích của việc tái sử dụng nội dung bằng AI

42% các nhà tiếp thị đã đạt được thành công bằng cách cập nhật và tái sử dụng nội dung hiện có. Việc tái sử dụng nội dung đã được chứng minh giúp bạn xuất bản nhanh hơn và tận dụng tối đa giá trị từ những gì đã tạo ra. Các lợi ích chính của việc tái sử dụng nội dung bằng AI bao gồm 👇

✅ Tiết kiệm thời gian: AI tạo bản nháp đầu tiên trong vài phút, giảm thiểu việc chỉnh sửa và định dạng thủ công.

✅ Tăng cường khả năng tiếp cận: Nội dung được tối ưu hóa cho các nền tảng khác nhau, giúp khán giả tương tác với các định dạng họ ưa thích.

✅ Giữ nguyên tính nhất quán: Giọng điệu thương hiệu và thông điệp được duy trì nhất quán trên tất cả các kênh.

✅ Tăng ROI: Một khoản đầu tư nội dung tạo ra nhiều tài sản có thể sử dụng.

✅ Giữ lịch trình luôn đầy đủ: Một tài sản cốt lõi duy nhất hỗ trợ việc xuất bản liên tục trên nhiều kênh.

👀 Bạn có biết? 87% các nhà tiếp thị sử dụng AI để hỗ trợ trong việc tạo/lập nội dung. Các công ty sử dụng AI đăng tải nhiều hơn 42% nội dung mỗi tháng so với những công ty thực hiện thủ công.

Các trường hợp sử dụng phổ biến của tái sử dụng nội dung

Tái sử dụng nội dung bằng AI thường được áp dụng cho các loại nội dung sau:

Loại nội dung gốc Cách các nhóm tái sử dụng nội dung bằng AI Nơi nó xuất hiện Bài viết blog và hướng dẫn Bài đăng trên mạng xã hội, tóm tắt email, kịch bản video, carousel LinkedIn, email, YouTube, Instagram và X carousels Podcasts và video Bản chép lời, đoạn video ngắn, phụ đề, tóm tắt văn bản Blog, Shorts, Reels, TikTok Webinar và sự kiện Tóm tắt bài viết, trích dẫn nổi bật, email theo dõi Blog, mạng xã hội, email Báo cáo và tài liệu chuyên sâu Bài viết giáo dục, tóm tắt, trích dẫn thân thiện với bán hàng Blog, mạng xã hội, hỗ trợ bán hàng

Tại sao nên sử dụng AI cho việc tái sử dụng nội dung?

Các chiến lược tiếp thị nội dung thành công nhất tập trung vào việc mở rộng cùng một thông điệp cốt lõi trên các kênh khác nhau, dưới các định dạng mà các đối tượng khác nhau ưa chuộng.

Tái sử dụng cho phép các nhóm tiếp cận đối tượng mục tiêu ở nơi họ đã có mặt - mà không làm phân mảnh thông điệp hoặc làm kiệt sức nhóm của bạn.

Trước đây, người ta phải viết các đoạn trích cho mạng xã hội từ bài viết blog của bạn một cách thủ công. Hoặc trích xuất các điểm chính, viết lại chúng, đồng thời tuân thủ giới hạn của từng nền tảng, và lặp lại quy trình này cho mỗi kênh.

AI thay đổi hoàn toàn điều đó. Bạn chỉ cần cung cấp một số gợi ý và ngay lập tức biến một tài sản thành nhiều định dạng khác nhau, mỗi định dạng được tùy chỉnh phù hợp với nền tảng mà nó được thiết kế cho.

Điều này quan trọng vì bạn có thể ⭐

Tiếp cận đối tượng ở nơi họ đã có mặt : Chuyển đổi một ý tưởng cốt lõi thành nhiều : Chuyển đổi một ý tưởng cốt lõi thành nhiều ví dụ nội dung do AI tạo ra , phù hợp với các nền tảng mạng xã hội, email, mô tả video, bản tin và nhiều kênh khác.

Mở rộng quy mô mà không làm kiệt sức nhóm : AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giúp các nhà văn và chuyên gia tiếp thị nội dung tập trung vào việc kiểm duyệt, bối cảnh và chất lượng.

Di chuyển nhanh hơn trên các kênh : Điều mà con người mất 30 phút để hoàn thành, AI có thể soạn thảo trong vài giây. Tốc độ này giúp duy trì sự hiện diện ổn định trên nhiều nền tảng.

Giữ vững tính nhất quán của thương hiệu : Khi nhiều người quản lý các kênh khác nhau, giọng điệu thường bị lệch. AI được đào tạo dựa trên hướng dẫn thương hiệu giúp duy trì sự nhất quán trong thông điệp trên các định dạng khác nhau.

Tận dụng giá trị của nội dung hiện có : Hầu hết nội dung chỉ được sử dụng một lần rồi bị lãng quên. AI giúp phát hiện những thông tin quan trọng, câu trích dẫn hay và dữ liệu nổi bật, từ đó những ý tưởng hay được tái sử dụng thay vì bị lãng quên.

Giảm rào cản cho tiếp thị đa kênh : Các nhóm nhỏ có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội mà không cần tăng số lượng nhân viên. Tái sử dụng bài viết blog và nội dung video cho phép bạn duy trì sự hiện diện trên các kênh khác nhau bằng cách biến một tài sản cốt lõi thành nhiều định dạng khác nhau.

Tìm hiểu những gì thực sự hiệu quả: Các công cụ tái sử dụng nội dung bằng AI có thể chỉ ra các định dạng nội dung, tiêu đề và kênh truyền thông xã hội nào thu hút sự tương tác. Điều này giúp các nhóm tinh chỉnh chiến lược tái sử dụng nội dung và tối đa hóa ROI của nội dung theo thời gian.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng công cụ AI cho các công việc cá nhân hàng ngày, và 55% sử dụng chúng nhiều lần trong ngày. Còn về AI trong công việc thì sao? Với một hệ thống AI tập trung hỗ trợ mọi khía cạnh của quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác, bạn có thể tiết kiệm lên đến 3+ giờ mỗi tuần, thời gian mà bạn sẽ phải dành để tìm kiếm thông tin, giống như 60,2% người dùng ClickUp!

Cách tái sử dụng nội dung với AI (Bước bằng bước)

Dưới đây là quy trình có thể lặp lại để tái sử dụng nội dung hiện có bằng AI 👇

Bước 1: Kiểm tra thư viện nội dung hiện có của bạn

Bạn không cần phải tái sử dụng mọi thứ.

Kiểm tra thư viện nội dung hiện có của bạn. Tìm kiếm những nội dung đã đạt hiệu quả tốt. Điều này có thể bao gồm:

Bài viết blog có lượng truy cập ổn định cao hoặc thứ hạng SEO mạnh mẽ

Bản tin có tỷ lệ mở hoặc tỷ lệ nhấp chuột cao

Các buổi webinar hoặc video có tương tác cao hoặc thời gian xem dài.

Hướng dẫn lâu dài, nghiên cứu trường hợp hoặc giải thích sản phẩm

Những tài sản này đã có sự kết nối với đối tượng mục tiêu của bạn, điều này khiến chúng trở thành ứng cử viên lý tưởng cho việc tái sử dụng nội dung bằng AI.

Tập trung các tài sản này vào một nơi duy nhất để AI có thể làm việc với đầy đủ ngữ cảnh trước khi bắt đầu tạo ra các định dạng mới.

Cách ClickUp hỗ trợ

Tạo một tài liệu ClickUp để ghi lại quá trình kiểm tra này tại một nơi duy nhất. Danh sách từng tài sản, ghi chú lý do tại sao nó hoạt động tốt và đánh dấu các góc độ tái sử dụng tiềm năng. Bạn cũng có thể thêm ghi chú về các chỉ số hiệu suất như lưu lượng truy cập, tương tác hoặc chuyển đổi. Tài liệu này sẽ trở thành một tài liệu làm việc mà nhóm của bạn có thể xem lại và phát triển khi ưu tiên thay đổi.

Ghi lại các cuộc kiểm tra nội dung của bạn với ClickUp Tài liệu

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra nội dung của bạn trong một tài liệu ClickUp Doc. Yêu cầu ClickUp BrainGPT đánh dấu các tài sản có tác động lớn nhất, tóm tắt lý do tại sao chúng hoạt động tốt và đề xuất các góc độ tái sử dụng theo kênh.

Bước 2: Phân tích định dạng mục tiêu phù hợp với hành vi của đối tượng mục tiêu.

Xác định nơi và cách thức mà đối tượng mục tiêu của bạn thực sự tiêu thụ nội dung.

Tái sử dụng nội dung hiệu quả nhất khi các định dạng được thiết kế phù hợp với thói quen tiêu thụ thực tế của người dùng, chứ không chỉ dựa vào tính khả dụng của nền tảng.

Hãy đặt những câu hỏi như:

Họ thích những thông tin ngắn gọn hay những bài giải thích chi tiết?

Họ đang khám phá nội dung thông qua công cụ tìm kiếm hay các nguồn tin trên mạng xã hội?

Họ tương tác nhiều hơn với văn bản, hình ảnh hay video?

Ví dụ:

Các bài viết chuyên sâu phù hợp với đối tượng tìm kiếm thông qua công cụ tìm kiếm.

Các carousel và bài viết ngắn hoạt động hiệu quả hơn cho việc khám phá nội dung trên mạng xã hội.

Các đoạn video ngắn phù hợp với việc tiêu thụ nội dung nhanh chóng trên thiết bị di động.

Bản tin hỗ trợ tương tác lặp lại và khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực.

Cách ClickUp hỗ trợ

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ánh xạ các định dạng nội dung với hành vi của đối tượng mục tiêu trên quy mô lớn. Gán thẻ cho từng tài sản theo loại đối tượng, kênh ưa thích và định dạng, sau đó nhóm hoặc lọc nội dung để xem nơi tái sử dụng thực sự mang lại hiệu quả.

Thêm Trường Tùy chỉnh ClickUp để sắp xếp và lọc dữ liệu của bạn.

💟 Bonus: Tích hợp AI Fields trong ClickUp vào quy trình tái sử dụng nội dung của bạn để biến nội dung thô thành các tín hiệu có cấu trúc, dễ sử dụng — mà không cần gắn thẻ thủ công cho từng tài sản. AI Fields tự động trích xuất và cập nhật thông tin từ nội dung công việc, tài liệu và bình luận.

Bước 3: Nhập nội dung vào AI và tạo bản nháp đầu tiên.

Đây là lúc AI đảm nhận phần việc nặng nhọc.

Bắt đầu với nội dung gốc của bạn và đưa nó vào công cụ AI. Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào mức độ rõ ràng khi bạn hướng dẫn nó, vì vậy hãy cụ thể về những gì bạn mong muốn.

Cung cấp các hướng dẫn rõ ràng nêu rõ:

Định dạng mục tiêu (Bài đăng LinkedIn, Chủ đề tweet Twitter, Bản tin email)

Tông giọng mong muốn (chuyên nghiệp, thân thiện, giáo dục, quảng cáo)

Các điểm chính cần nhấn mạnh

Bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của nền tảng (giới hạn ký tự, yêu cầu định dạng)

Ví dụ, nếu bạn đang tái sử dụng một bài viết blog, hãy tránh các hướng dẫn mơ hồ.

❌ Lời nhắc sai: “Chuyển đổi điều này thành bài đăng trên mạng xã hội.”

✅ Yêu cầu tốt: “Tạo ra năm bài đăng LinkedIn từ bài viết blog này. Mỗi bài đăng nên tập trung vào một phần khác nhau, sử dụng giọng điệu chuyên nghiệp nhưng thân thiện, bao gồm một câu mở đầu thu hút và kết thúc bằng một câu hỏi để khuyến khích tương tác. Mỗi bài đăng không vượt quá 1.300 ký tự.”

Cách ClickUp hỗ trợ

Khi mở rộng quy mô tái sử dụng nội dung, hầu hết các nhóm đều gặp phải tình trạng phức tạp về công cụ.

Nó làm chậm quá trình thực hiện và buộc các nhà tiếp thị phải giải thích lại cùng một nội dung nhiều lần.

Một không gian làm việc thống nhất giúp giảm thiểu rào cản và nâng cao hiệu quả hoạt động trên toàn bộ quy trình tái sử dụng nội dung.

Giới thiệu ClickUp BrainGPT — trợ lý AI bối cảnh được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Nó hiểu công việc của bạn, hỗ trợ ở mọi bước trong quá trình tạo/lập nội dung và thống nhất con người, công việc và kiến thức trong một nền tảng duy nhất. AI hoạt động song song với các dự án và tài sản thực tế của bạn, thay vì tạo nội dung một cách độc lập.

Sử dụng BrainGPT để:

Tạo bản nháp đầu tiên trực tiếp từ tài liệu gốc hoặc công việc (bài đăng LinkedIn, phần tin tức, kịch bản video, chủ đề bài viết).

Tạo ra nhiều định dạng tái sử dụng từ cùng một nguồn mà không cần giải thích lại bối cảnh mỗi lần.

Đảm bảo các kết quả đầu ra của AI được liên kết với quá trình thực thi, để các bản nháp luôn được kết nối với chủ sở hữu, các bước kiểm duyệt và thời hạn xuất bản.

Sử dụng ClickUp BrainGPT để tạo ra các bản nháp và câu trả lời có khả năng nhận biết ngữ cảnh, mà không cần chuyển đổi công cụ.

Và khi bạn thiếu bối cảnh—như tài liệu gốc, ghi chú hiệu suất hoặc các quyết định truyền thông trước đó—ClickU Enterprise Search giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng. Mô tả những gì bạn đang tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, và nó sẽ tìm kiếm qua các tài liệu, công việc, bình luận và ứng dụng kết nối.

Ngoài việc tìm kiếm, AI của ClickUp có thể phân tích các công việc, cuộc trò chuyện, hướng dẫn thương hiệu và tài liệu trong không gian làm việc của bạn để trả lời các câu hỏi một cách có ngữ cảnh. Bạn có thể hỏi:

“Những công việc tái sử dụng nội dung nào cần hoàn thành trong tuần này?”

“Bài viết này nên tuân theo những hướng dẫn về thông điệp nào?”

“Bài viết blog gốc mà chiến dịch này dựa trên là gì?”

Ngoài ra, ClickUp Brain kết nối với các mô hình AI bên ngoài. Bạn có thể truy cập vào các khả năng tạo nội dung chuyên biệt ngoài AI tích hợp sẵn.

Sử dụng Claude cho các bài viết dài và chỉnh sửa tinh tế. Gemini cho các bản nháp dựa trên nghiên cứu và nội dung đa phương tiện. ChatGPT cho việc phát triển ý tưởng nhanh chóng, đầu ra có cấu trúc và nội dung sẵn sàng cho mạng xã hội—tất cả đều có thể truy cập qua ClickUp Brain trong một quy trình làm việc duy nhất.

⚒️ Mẹo nhanh: Sử dụng tính năng Talk-to-Text của ClickUp Brain để chuyển đổi ghi chú giọng nói, tóm tắt webinar hoặc ý tưởng nội dung nhanh chóng thành văn bản ngay lập tức. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn ghi lại những suy nghĩ thô sơ hoặc thông tin được nói ra và chuyển đổi chúng thành bản nháp đầu tiên mà AI có thể tinh chỉnh. Sử dụng tính năng Talk-to-Text của ClickUp để chuyển đổi lời nói thành văn bản sạch sẽ và thậm chí chuyển đổi ghi chú thành các mục cần thực hiện.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi tab liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ClickUp BrainGPT. Nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Bước 4: Kiểm tra, hoàn thiện và thêm sự sáng tạo của con người

Nếu được hướng dẫn đúng cách, AI có thể tạo ra các bản nháp ban đầu chất lượng. Nhiệm vụ của bạn là làm cho nội dung này trở nên gần gũi và thân thiện hơn.

Kiểm tra từng phần cho:

Độ chính xác của thông tin (AI đôi khi đưa ra số liệu không chính xác hoặc hiểu sai nguồn tài liệu)

Sự nhất quán trong giọng điệu thương hiệu (liệu điều này có giống với chúng ta không?)

Định dạng cụ thể cho nền tảng (giới hạn ký tự, hashtag, đề cập @)

Sự phù hợp của lời kêu gọi hành động (CTA) (liệu CTA có phù hợp với đối tượng này không?)

Góc nhìn sáng tạo (chúng ta có thể làm cho điều này hấp dẫn hơn hoặc bất ngờ hơn không?)

Bước này là nơi sự phán đoán của con người đóng vai trò quan trọng nhất. AI có thể tóm tắt và tái cấu trúc, nhưng nó không thể thay thế kinh nghiệm thực tế hay直觉.

Thêm những câu chuyện cá nhân, bối cảnh nội bộ hoặc những kết nối bất ngờ để làm cho nội dung trở nên sâu sắc hơn. Những chi tiết nhỏ thể hiện cá tính hoặc sự hài hước được đặt đúng chỗ thường tạo nên sự khác biệt giữa một nội dung bị lướt qua và một nội dung được ghi nhớ.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Với ClickUp Super Agents, bạn có thể đẩy nhanh quá trình xem xét và hoàn thiện. Và không, bạn không cần phải thuê ngoài sự sáng tạo của mình. Sử dụng Super Agents để: Đánh dấu các bản nháp do AI tạo ra cần được kiểm duyệt bởi con người.

Hướng nội dung đến người đánh giá phù hợp dựa trên kênh hoặc định dạng.

Tổng hợp phản hồi và ghi chú chỉnh sửa từ các bình luận và tài liệu Docs.

Theo dõi những gì đã được phê duyệt, những gì bị chặn và những gì sẵn sàng để đăng tải. Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một công cụ tự động của riêng mình 👇

Bước 5: Lên lịch và đăng tải trên các kênh.

Ở giai đoạn này, mục tiêu là giữ cho quy trình sản xuất nội dung của bạn đơn giản và có thể lặp lại. Điều đó có nghĩa là đảm bảo nội dung phù hợp được đăng tải trên kênh phù hợp vào thời điểm phù hợp.

Thay vì đăng tải một cách ngẫu hứng, hãy điều chỉnh nội dung tái sử dụng để:

Dòng thời gian chiến dịch

Tần suất đăng bài theo từng kênh

Ra mắt sản phẩm hoặc thông báo

Lịch phân phối nội dung bền vững

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt tự động hóa ClickUp để quản lý các bước chuyển giao lặp lại trong quy trình sản xuất nội dung của bạn. Tự động di chuyển công việc sang "Đã lên lịch" khi nội dung được phê duyệt, giao quyền sở hữu đăng tải khi ngày đáo hạn đến gần, hoặc thông báo cho các bên liên quan khi bài viết được đăng tải. Sử dụng các tự động hóa không cần mã của ClickUp để cài đặt các công việc lặp lại tự động.

Bước 6: Theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa.

Bây giờ bạn đang thực hành tái sử dụng nội dung với AI. Tiếp theo, bạn nên chú ý đến những gì hiệu quả (tăng cường nó) và những gì không hiệu quả (loại bỏ hoặc điều chỉnh nó).

Đối với chỉ số theo dõi này, hãy thích:

Tỷ lệ tương tác theo định dạng và nền tảng

Tỷ lệ nhấp chuột vào các liên kết trong nội dung được tái sử dụng

Chuyển đổi từ nội dung tái sử dụng thành khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng.

Thời gian tiết kiệm được nhờ tái sử dụng nội dung bằng AI so với việc tạo/lập nội dung thủ công

Chi phí cho mỗi tài liệu nội dung được tái sử dụng

Cách ClickUp hỗ trợ

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tiến độ, hiệu suất và ROI tại một nơi duy nhất – mà không cần báo cáo thủ công. Bảng điều khiển sẽ tự động cập nhật khi các công việc được thực hiện, nội dung được phát hành và các chỉ số thay đổi.

Phân tích dữ liệu không gian làm việc phức tạp và báo cáo về các thông tin thời gian thực bằng cách sử dụng bảng điều khiển ClickUp được hỗ trợ bởi AI.

Các thẻ AI được đặt bên cạnh biểu đồ và đồ thị sẽ tự động tóm tắt các kết quả chính, nhấn mạnh các rủi ro, đề xuất các bước tiếp theo và chỉ ra những vấn đề cần chú ý. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc phân tích và nhiều thời gian hơn cho việc cải thiện kết quả.

Thêm thẻ AI vào bảng điều khiển của bạn để chia sẻ thông tin tùy chỉnh một cách nhanh chóng.

Cách chọn định dạng tái sử dụng tốt nhất Nếu mục tiêu của bạn là kích hoạt: các đoạn trích sản phẩm + email hướng dẫn sử dụng.

Nếu mục tiêu của bạn là xây dựng kênh bán hàng: email + LinkedIn + đoạn video webinar

Nếu mục tiêu của bạn là SEO: cập nhật + Câu hỏi thường gặp (FAQ) + liên kết nội bộ.

Nếu bạn mới bắt đầu, đây là một số công cụ và mẫu độc lập để bạn thử nghiệm 👇

Trợ lý viết AI

Writesonic

qua Writesonic

Sử dụng Writesonic khi mục tiêu tái sử dụng là tăng khả năng hiển thị. Ví dụ: cập nhật các trang mà các công cụ AI trích dẫn hoặc lấp đầy những khoảng trống nơi đối thủ cạnh tranh được đề cập nhưng thương hiệu của bạn không có mặt. Nếu bạn sử dụng nó cho mục đích tái sử dụng, hãy xem các kết quả đầu ra như một lớp ưu tiên giúp bạn xác định những gì cần cập nhật trước tiên, sau đó viết theo tiêu chuẩn của riêng bạn.

Các tính năng nổi bật của Writesonic

Mở rộng phạm vi đề xuất bằng cách sử dụng các nguồn từ khóa và cộng đồng như Ahrefs và Reddit.

Tạo và tối ưu hóa nội dung với công nghệ tạo bài viết AI kết hợp với quy trình tối ưu hóa nội dung.

Sử dụng Chatsonic cho các cuộc trò chuyện SEO và tiếp thị với quyền truy cập vào nhiều mô hình AI.

Giới hạn của Writesonic

Yêu cầu kiểm duyệt của con người để hoàn thiện và đảm bảo giọng điệu thương hiệu, đặc biệt đối với các trang quan trọng.

Chất lượng của lời nhắc phụ thuộc nhiều, do đó kết quả có thể khác nhau giữa các tác giả trong cùng một nhóm.

Giá cả của Writesonic

Lite: $49/tháng

Giá tiêu chuẩn: $99/tháng

Chuyên nghiệp: $249/tháng

Nâng cao: $499/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Writesonic

G2: 4.7/5 (2.070+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 2.100 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Writesonic?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Một trong những điều tôi thực sự đánh giá cao ở Writesonic là sự đa dạng về định dạng nội dung mà nó hỗ trợ. Dù tôi cần soạn thảo bài viết blog, tạo caption cho mạng xã hội hay viết bản tin email, Writesonic đều đáp ứng được. Và việc nó có thể tối ưu hóa nội dung cho SEO và tương tác là một lợi thế lớn cho việc hiển thị trực tuyến của chúng tôi.

Jasper

qua Jasper

Jasper được thiết kế dành cho các nhóm marketing cần sản xuất nội dung lặp lại mà không cần giải thích lại các quy tắc thương hiệu mỗi lần. Các tính năng thương hiệu của nó cho phép bạn lưu trữ hướng dẫn về giọng điệu và phong cách, giúp các bản nháp bắt đầu gần hơn với tiêu chuẩn cơ bản của bạn. Sử dụng nó khi bạn thường xuyên sản xuất các loại nội dung tương tự và muốn giảm thiểu việc chỉnh sửa giọng điệu trong quá trình kiểm duyệt.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Sử dụng Canvas, một không gian làm việc viết lách linh hoạt, để soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung của bạn với sự hỗ trợ của AI.

Studio tổ chức luồng tạo/lập nội dung của bạn, giúp bạn đồng bộ hóa thông điệp, giọng điệu và yêu cầu SEO trên tất cả các tài sản được tái sử dụng.

Cài đặt tự động hóa với các trợ lý AI để thực hiện các công việc lặp lại như viết lại các đoạn trích trên mạng xã hội, tóm tắt các bài viết blog dài và áp dụng các quy tắc giọng điệu thương hiệu.

Giới hạn của Jasper

Mặc dù đã được đào tạo tiên tiến, nội dung đôi khi vẫn thiếu sự sáng tạo thực sự, phong cách cá nhân hoặc chiều sâu câu chuyện, khiến nó trở nên cứng nhắc trên các chủ đề phổ biến.

Giá cả của Jasper

Pro: $69/người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (1.264+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jasper?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Giao diện người dùng rất gọn gàng và dễ sử dụng, ngay cả đối với những người mới làm quen với công cụ viết AI. Đường cong học tập rất thấp, điều này thực sự đáng ngạc nhiên.

Copy. ai

Copy. ai tập trung vào quy trình làm việc cho chiến lược tiếp thị, khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm tái sử dụng nội dung thành các chuỗi nội dung hỗ trợ tài sản tiếp thị. Thay vì tạo ra các bản nháp riêng lẻ, nó tập trung vào đầu ra theo kiểu quy trình làm việc nhiều bước, có thể bao quát việc chuyển giao giữa tiếp thị nội dung và bán hàng. Nó hữu ích khi bạn muốn có cấu trúc nhất quán giữa các biến thể, như một webinar được chuyển đổi thành chuỗi email theo dõi với các góc nhìn dựa trên vai trò.

Các tính năng nổi bật của Copy. ai

Tự động hóa toàn bộ chuỗi nội dung bằng cách sử dụng AI Workflows, kết hợp nhiều bước lại với nhau - từ thu thập khách hàng tiềm năng và xác định đối tượng mục tiêu đến soạn thảo các chiến dịch email và bài viết blog hoàn chỉnh.

Tạo nội dung đa dạng một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng thư viện mẫu phong phú với hơn 90 công cụ và mẫu có sẵn.

Xác định một nhân cách thương hiệu nhất quán bằng cách sử dụng các công cụ Infobase và Brand Voice.

Giá cả của Copy. ai

Trò chuyện: $29/tháng

Agents : $249/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Copy. ai

G2: 4.9/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Copy. ai?

Nghe chia sẻ từ một bài đánh giá trên Reddit:

AI tạo nội dung có thể nhanh chóng nhưng đừng mong đợi nó sẽ chiến thắng trong cuộc chiến SEO ngay lập tức. Văn bản AI thô = chung chung, dễ phát hiện và thường không thể xếp hạng lâu dài mà không có sự chỉnh sửa kỹ lưỡng của con người.

Trình chỉnh sửa video AI

Descript

qua Descript

Descript được xây dựng dựa trên chỉnh sửa dựa trên bản chép lời, vì vậy nó phù hợp với video phỏng vấn, podcast, phỏng vấn và ghi màn hình. Bạn chỉnh sửa văn bản, và dòng thời gian sẽ theo sau, điều này rất tiện lợi khi công việc chính là sửa chữa một phần nội dung quá dài. Nó phù hợp hơn cho việc chỉnh sửa nội dung ghi âm thành các đoạn video ngắn.

Các tính năng nổi bật của Descript

Tự động phát hiện và xóa các từ thừa, loại bỏ các từ lấp đầy như ‘um’ và ‘uh’ khỏi bản ghi âm.

Ghi và chỉnh sửa video bằng các tính năng ghi màn hình tích hợp sẵn.

Tạo audiograms để quảng bá podcast hoặc các đoạn âm thanh ngắn trên mạng xã hội.

Giới hạn của Descript

Lỗi đồng bộ âm thanh thỉnh thoảng xảy ra trong quá trình chỉnh sửa video.

Giá cả của Descript

Miễn phí

Người đam mê : $19 mỗi người/tháng

Người tạo : $35 mỗi người/tháng

Kinh doanh : $50 mỗi người/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2 : 4.6/5 (770+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Descript?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra về Descript:

Descript là một công cụ đột phá cho bất kỳ ai muốn tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa âm thanh và video – đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Nó có các tính năng tuyệt vời như chuyển đổi văn bản tự động, ghi màn hình và chỉnh sửa dựa trên văn bản.

Runway

qua Runway ML

Runway dành cho video tạo sinh và chỉnh sửa hình ảnh phức tạp, đặc biệt khi bạn cần tạo cảnh mới hoặc các khung hình phong cách thay vì cắt ghép footage hiện có. Nó hữu ích cho các ý tưởng quảng cáo hoặc hình ảnh khái niệm khi việc quay phim không khả thi.

Các tính năng nổi bật của Runway ML

Các mô hình mới như Gen-3 và Gen-4 (với tiến độ phát triển cao) cung cấp các công cụ như Frame Interpolation và AI Color Grading.

Bảng điều khiển chỉnh sửa dựa trên đám mây với tính năng chia sẻ dự án, bình luận và kiểm soát phiên bản.

Hỗ trợ xuất file MP4, GIF và PNG và tích hợp với Adobe Premiere Pro thông qua plugin.

Giới hạn của Runway ML

Người dùng đã báo cáo các vấn đề về chỉnh sửa video, chẳng hạn như hướng chuyển động không nhất quán trong các video được tạo ra (ví dụ: các đối tượng di chuyển lùi thay vì tiến về phía trước).

Giá cả của Runway ML

Miễn phí Vĩnh viễn

Giá tiêu chuẩn: $15/người dùng/tháng

Pro: $35/người dùng/tháng

Không giới hạn: $95/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Runway ML

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Runway ML?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Runway ML:

RunwayML là một trong những công cụ AI tốt nhất hiện nay, rất dễ sử dụng. Tôi đặc biệt thích công cụ chuyển đổi hình ảnh/văn bản thành video của nó, hoạt động như một cây đũa thần. Nó rất dễ tích hợp vào quy trình chỉnh sửa video của tôi. Tôi thường sử dụng nó để tạo ra những cảnh quay video điện ảnh, sau đó có thể tích hợp vào dòng thời gian để tạo ra những video dài đầy hấp dẫn mà khán giả của tôi yêu thích.

Công cụ tự động hóa mạng xã hội

Buffer

qua Buffer

Được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ và các người tạo độc lập, Buffer giúp việc lập kế hoạch và lên lịch nội dung trở nên dễ dàng trên nhiều tài khoản. Nền tảng này cho phép bạn lưu trữ ý tưởng bài đăng trên mạng xã hội bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng di động dễ sử dụng và tiện lợi.

Bạn cũng có thể tạo trang đích tùy chỉnh của riêng mình chỉ trong vài phút, giống như một trang web mini mang thương hiệu của bạn. Nó cho phép bạn nổi bật các liên kết, sản phẩm hoặc ưu đãi và hướng người theo dõi đến bất kỳ đâu bạn muốn.

Các tính năng nổi bật của Buffer

Thêm ảnh và video trực tiếp từ Google Drive, Dropbox, Canva và các nguồn khác.

Sử dụng AI của Buffer để brainstorm ý tưởng, cải thiện bản nháp và tạo ra các đề xuất nội dung.

Hợp tác dễ dàng và theo thời gian thực bằng cách thảo luận ý tưởng, hoàn thiện bài viết và để lại phản hồi ngay trong nền tảng.

Giới hạn của Buffer

Nền tảng này không cung cấp các tính năng phân tích mạng xã hội nâng cao như phân tích cảm xúc hoặc phát hiện xu hướng dự đoán.

Giá cả của Buffer

Miễn phí vĩnh viễn

Các tính năng cơ bản: $6/tháng

Nhóm: $12/tháng

Đánh giá và nhận xét về Buffer

G2: 4.3/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Buffer?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Buffer giúp quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty tôi trở nên đơn giản và có cấu trúc! Nền tảng của họ rất dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Công ty cũng có dịch vụ khách hàng tuyệt vời, mang lại cảm giác chân thành và thực tế, và còn có một podcast hay về mạng xã hội!

Hootsuite

qua Hootsuite

Hootsuite cho phép bạn lên lịch đăng bài trước trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, LinkedIn và X (trước đây là Twitter). Ví dụ, bạn có thể lên lịch đăng bài vào các khung giờ có tương tác cao nhất, từ đó tăng cường khả năng hiển thị.

Nó giúp bạn nhận diện những câu hỏi đáng để trả lời thông qua nội dung tái sử dụng. Nếu mục tiêu tái sử dụng của bạn bao gồm phản hồi các cuộc hội thoại, Hootsuite là công cụ lý tưởng cho bạn.

Các tính năng nổi bật của Hootsuite

Theo dõi các kênh mạng xã hội để phát hiện các đề cập đến thương hiệu và từ khóa.

Phân tích hiệu suất mạng xã hội với các công cụ phân tích toàn diện.

Hợp tác với các thành viên trong nhóm bằng các công cụ tích hợp.

Giới hạn của Hootsuite

Thiếu khả năng AI và tối ưu hóa nội dung theo nền tảng cụ thể.

Tính năng giao diện cồng kềnh, lỗi thời và khó sử dụng.

Giá cả của Hootsuite

Chuyên nghiệp: $149/tháng cho mỗi người dùng

Gói nhóm: $399/tháng cho tối đa 3 người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2 : 4.2/5 (5.100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Hootsuite?

Theo đánh giá của người dùng G2:

Điều tôi yêu thích nhất ở Hootsuite là cách nó đơn giản hóa các quy trình phức tạp trên mạng xã hội thành một không gian trực quan duy nhất. Tôi đặc biệt đánh giá cao tính năng báo cáo nhãn trắng — những gì trước đây mất hàng giờ nay chỉ mất vài giây, và các biểu đồ trông chuyên nghiệp và sẵn sàng cho khách hàng. Giúp tôi tập trung và gọn gàng, sự kết hợp với Canva và Feedly cũng có nghĩa là tôi có thể quản lý thiết kế và biên tập nội dung từ cùng một bảng điều khiển.

Mẫu tái sử dụng cho blog, video và bài đăng trên mạng xã hội

Mẫu Quản lý Nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu quản lý nội dung ClickUp để quản lý sản xuất nội dung trên nhiều kênh mà không cần chia nhỏ công việc sang các công cụ riêng biệt.

Với Mẫu Quản lý Nội dung của ClickUp, bạn có thể:

Ghi lại yêu cầu nội dung với các trường thông tin rõ ràng về kênh, loại nội dung, người chịu trách nhiệm và thời hạn.

Quản lý lịch biên tập riêng biệt cho nội dung blog, mạng xã hội, email và trang web.

Di chuyển từng phần qua các giai đoạn được định nghĩa như soạn thảo, xem xét và xuất bản.

Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp giúp các nhóm theo dõi tiến độ dự án tại một nơi duy nhất bằng dữ liệu công việc thời gian thực. Nó được thiết kế để thay thế các bảng tính phân tán bằng một chế độ xem báo cáo duy nhất được kết nối trực tiếp với công việc đang thực hiện.

Tải miễn phí mẫu Giữ vững tiến độ của mọi dự án với Mẫu Bảng Điều Khiển Quản Lý Dự Án của ClickUp — theo dõi tiến độ, cân bằng khối lượng công việc và duy trì sự đồng bộ của nhóm một cách dễ dàng.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi trạng thái công việc, người chịu trách nhiệm, hạn chót và các mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án theo thời gian thực.

Theo dõi khối lượng công việc, theo dõi thời gian và sức chứa các tiện ích bảng điều khiển tích hợp sẵn.

Theo dõi tiến độ thông qua các chế độ xem được định nghĩa sẵn như Bảng, Kế hoạch sức chứa và Hiệu suất nhóm.

Các phương pháp tốt nhất cho việc tái sử dụng nội dung bằng AI

✅ Giới hạn thời gian tái sử dụng để tránh sản xuất quá mức.

AI giúp việc tạo ra các biến thể trở nên dễ dàng. Sự tiện lợi đó có thể âm thầm dẫn đến việc sản xuất quá mức.

Để tránh điều này, hãy xác định rõ ràng các giới hạn trước khi bắt đầu:

Mỗi tài sản chính sẽ tạo ra bao nhiêu định dạng?

Thời gian chỉnh sửa tối đa cho mỗi đầu ra là bao nhiêu?

Khi nào một tài sản được tái sử dụng được đánh dấu là "hoàn thành", ngay cả khi nó có thể được cải thiện thêm?

Các định dạng nào là tùy chọn so với bắt buộc cho mỗi chu kỳ?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ước lượng thời gian hoặc theo dõi thời gian cho các công việc tái sử dụng nội dung để các nhóm nắm rõ nỗ lực cần bỏ ra, không chỉ tập trung vào kết quả đầu ra. Theo thời gian, điều này giúp dễ dàng nhận ra các định dạng nội dung thường xuyên vượt quá giá trị của chúng và nên được loại bỏ khỏi quy trình làm việc.

✅ Giữ nguyên ý định ban đầu khi tái sử dụng nội dung trên các định dạng khác nhau.

Khi một tài sản duy nhất được chuyển đổi thành nhiều định dạng khác nhau, thông điệp cốt lõi có thể dần thay đổi cho đến khi các phiên bản khác nhau bắt đầu truyền tải những thông điệp khác nhau.

Điều này thường xảy ra khi việc tái sử dụng nội dung được xem như một công việc riêng lẻ thay vì một hệ thống có tính kết nối.

Trước khi tạo các định dạng mới, hãy xác định rõ:

Thông điệp chính mà nội dung phải truyền tải

Vấn đề mà nó đang giải quyết

Kết quả mà bạn muốn người đọc đạt được

Những giới hạn về những điều nội dung không nên khẳng định hoặc hứa hẹn.

Mỗi tài sản được tái sử dụng nên củng cố cùng một mục đích, ngay cả khi ngôn từ, độ dài hoặc cấu trúc thay đổi. Nếu hai phiên bản khiến độc giả có những hiểu lầm khác nhau, điều gì đó đã đi chệch hướng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một phần "Kiểm tra ý định" ngắn gọn ở đầu các công việc tái sử dụng. Một đoạn văn ngắn nêu rõ thông điệp và mục tiêu thường đủ để đảm bảo kết quả của AI và chỉnh sửa của con người đồng nhất.

✅ Duy trì một bộ sưu tập nội dung bền vững.

Xây dựng thư viện nội dung bền vững và các tác phẩm nội dung được tái sử dụng hiệu quả nhất của bạn. Điều này sẽ đóng vai trò là nguồn cảm hứng và tài liệu đào tạo cho các công cụ tái sử dụng nội dung AI.

Tập tin tham khảo của bạn nên bao gồm:

Các bài đăng trên mạng xã hội có hiệu suất cao nhất trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Tiêu đề email có tỷ lệ mở cao

Kịch bản video và hình thu nhỏ thu hút lượt nhấp chuột

Tiêu đề thu hút nhiều lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm

Các lời kêu gọi hành động (CTA) đã chuyển đổi

Giới hạn của việc tái sử dụng nội dung bằng AI

Mặc dù tái sử dụng nội dung bằng AI mang lại những lợi ích rõ rệt về hiệu quả, nó cũng đi kèm với những hạn chế. Điều này bao gồm:

Danh mục Những vấn đề thường gặp Ví dụ và Tác động Kết quả chung AI tạo ra các bản nháp an toàn, trung lập mà không có quan điểm rõ ràng. Các bài đăng trên mạng xã hội được tái sử dụng thường có nội dung tương tự nhau và gặp khó khăn trong việc thu hút tương tác. Giọng điệu thương hiệu bị lệch Tông giọng và vị trí có thể thay đổi tùy theo định dạng mà không có sự đánh giá nhất quán. Khán giả nhận ra sự không nhất quán giữa các bài viết blog, email và các kênh truyền thông xã hội. Khoảng trống về ngữ cảnh và độ chính xác AI có thể đơn giản hóa quá mức hoặc hiểu sai các ý tưởng phức tạp. Nội dung có giá trị có thể mất đi tính xác thực hoặc yêu cầu chỉnh sửa lớn. Phân tích quy trình làm việc quy mô lớn Sản xuất nhiều nội dung hơn đồng nghĩa với việc có nhiều bản nháp và bản xem xét hơn để đang theo dõi. Các nhóm dành nhiều thời gian hơn cho việc quản lý nội dung thay vì tạo ra nội dung mới. Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) giảm dần Tốc độ tăng lên nhưng hiệu suất không thay đổi. Nhiều nội dung được đăng tải, nhưng kết quả đạt đỉnh hoặc giảm sút.

Mẹo để tái sử dụng nội dung bằng AI hiệu quả

AI giúp bạn tận dụng tối đa giá trị từ nội dung của mình, nhưng lợi ích thực sự đến từ cách bạn sử dụng nó một cách có chủ đích.

Mẹo 1: Kiểm tra nội dung do AI tạo ra về giọng điệu và độ chính xác trước khi đăng tải.

AI có thể tái cấu trúc nội dung một cách nhanh chóng. Nó không thể đánh giá liệu một nội dung có nên được đăng tải hay không.

Mỗi tài sản được tái sử dụng đều cần được kiểm duyệt bởi con người, đặc biệt là trong các định dạng ngắn gọn nơi bối cảnh dễ bị mất.

Sử dụng một lượt kiểm tra nhanh để kiểm tra:

Độ chính xác: kiểm tra số liệu thống kê, trích dẫn và các tuyên bố.

Giọng điệu: đảm bảo giọng điệu phù hợp với thương hiệu của bạn.

Định dạng: bố cục đúng cho nền tảng

Mục đích: một lời kêu gọi hành động rõ ràng và phù hợp.

Chức năng: các liên kết hoạt động và dẫn đến đúng địa chỉ.

Hãy tích hợp thời gian đánh giá này vào quy trình làm việc của bạn.

Mẹo 2: Chiến lược 1:5

Sử dụng chiến lược 1:5 để chia một tài sản chính mạnh mẽ thành năm phần tập trung, mỗi phần được thiết kế cho một nền tảng và mục tiêu cụ thể.

Tài sản gốc Kết quả do AI tạo ra Nền tảng Mục tiêu Bài viết blog dài Tóm tắt LinkedIn Lãnh đạo tư tưởng 5 Điểm chính cần lưu ý X (Twitter) Tương tác/Lan truyền Kịch bản Hỏi & Đáp Instagram Stories Tương tác cộng đồng Teaser bản tin Email Lưu lượng truy cập website Webinar/video 3 Đoạn video ngắn TikTok / Reels Nhận thức thương hiệu Hướng dẫn kỹ thuật Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục khách hàng Podcast Audio Spotify/Apple Phạm vi tiếp cận đa kênh Bài viết trên LinkedIn LinkedIn Quyền hạn nền tảng Email theo dõi cho người tham dự Email Nuôi dưỡng và giữ chân khách hàng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản lý 5 tài sản cho mỗi tài sản có thể nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng về logistics. Sử dụng ClickUp Relationships để liên kết tất cả 5 công việc con với nhiệm vụ cha. Điều này đảm bảo rằng nếu ngày đăng bài viết blog gốc thay đổi, lịch trình phân phối toàn bộ sẽ được cập nhật tự động.

Mẹo 3: Phát triển các mẫu prompt để đạt kết quả nhất quán.

Các mẫu hướng dẫn viết AI được cấu trúc tốt sẽ cho ra kết quả tốt hơn so với các hướng dẫn đơn lẻ. Tạo các mẫu có thể tái sử dụng cho các công việc tái sử dụng nội dung thông dụng.

Ví dụ về mẫu gợi ý bạn có thể sử dụng để tái sử dụng nội dung: Chuyển đổi bài viết blog thành bài đăng LinkedIn: “Chuyển đổi bài viết blog sau đây thành bài đăng LinkedIn. Tập trung vào [phần cụ thể hoặc chủ đề]. Sử dụng giọng điệu chuyên nghiệp nhưng thân thiện. Bao gồm một câu mở đầu thu hút, cung cấp giá trị ở phần giữa và kết thúc bằng một câu hỏi để khuyến khích tương tác. Giữ độ dài dưới 1.300 ký tự.”

Video thành bài viết blog: “Chuyển đổi bản chép lời video này thành bài viết blog. Tạo phần giới thiệu hấp dẫn, chia nội dung thành các phần dễ đọc với tiêu đề phụ, thêm phần kết luận với những điểm chính và bao gồm lời kêu gọi hành động. Duy trì giọng điệu cuộc hội thoại.”

Chuyển bài viết blog thành chuỗi tweet trên Twitter: “Chuyển đổi bài viết blog này thành một chuỗi tweet trên Twitter. Bắt đầu với một tweet mở đầu hấp dẫn. Chia các điểm chính thành các tweet riêng lẻ (tối đa 240 ký tự). Sử dụng các tweet có số thứ tự (1/10, 2/10, v.v.). Kết thúc với một tweet kêu gọi hành động liên kết trở lại bài viết đầy đủ.”

Tối ưu hóa việc tái sử dụng nội dung với ClickUp

Tái sử dụng nội dung bằng AI hoạt động hiệu quả nhất khi nó là một phần của quy trình công việc hiện tại của bạn.

Sử dụng các công cụ không kết nối, bạn sẽ phải liên tục nhập lại bối cảnh – một sự lãng phí thời gian và tài nguyên.

ClickUp là một giải pháp đột phá trong lĩnh vực này. Nó cho phép bạn quản lý quy trình tái sử dụng nội dung từ đầu đến cuối, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Sẵn sàng thử nghiệm tái sử dụng nội dung bằng AI? Đăng ký miễn phí trên ClickUp ✅

Câu hỏi thường gặp

Tái sử dụng nội dung bằng AI bao gồm việc lấy một nội dung hiện có và điều chỉnh nó thành các định dạng và biến thể mới. Ví dụ, bạn có thể biến một bài blog thành một chủ đề trên mạng xã hội, một webinar thành các đoạn video ngắn, hoặc một podcast thành một bài viết, đồng thời giữ nguyên thông điệp cốt lõi.

Bắt đầu với nội dung đã có độ sâu và cấu trúc, vì điều này cung cấp cho AI nhiều dữ liệu để làm việc. Các loại nội dung thường được ưa chuộng bao gồm bài viết blog lâu dài, bản ghi webinar và sự kiện, podcast, hướng dẫn, và các bài viết dựa trên nghiên cứu có các phần rõ ràng, ví dụ minh họa và những điểm chính có thể áp dụng lại. Bạn cũng có thể ưu tiên nội dung đã có hiệu quả tốt. Một quy tắc đơn giản để áp dụng: nếu nội dung gốc trả lời nhiều câu hỏi, kể một câu chuyện rõ ràng hoặc bao gồm các khung sườn có thể chia nhỏ, đó là một ứng cử viên đáng giá cho việc tái sử dụng.

Đúng vậy. ClickUp có thể hoạt động như một không gian làm việc nơi nội dung được thu thập, chuyển đổi thành các công việc tái sử dụng, xem xét và theo dõi toàn bộ quy trình.

Xem giọng điệu thương hiệu như một bộ quy tắc mà AI phải tuân theo. Cung cấp cho mô hình một hướng dẫn giọng điệu ngắn gọn (từ được phép, từ bị cấm, sở thích câu văn, mức độ đọc), bao gồm 2-3 ví dụ về văn phong phù hợp với thương hiệu, và kiểm tra lại từng bản nháp qua quy trình đánh giá lặp lại về giọng điệu, độ rõ ràng và độ chính xác trước khi phát hành.

Bạn có thể kết nối các mô hình AI bên ngoài như ChatGPT và Claude để tự động hóa nâng cao và tái sử dụng nội dung. Ngoài ra, ClickUp Agents có thể tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước, và tích hợp với các công cụ như Slack và Google giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Các tùy chọn này khiến ClickUp trở nên vô cùng linh hoạt cho việc tái sử dụng nội dung và tự động hóa quy trình làm việc!