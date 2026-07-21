12 công cụ phần mềm hợp tác với khách hàng tốt nhất năm 2026

Các công cụ hợp tác với khách hàng được chia thành hai nhóm. Một mặt, có các công cụ tích hợp sẵn trong cổng thông tin, cung cấp cho khách hàng một không gian riêng biệt mang thương hiệu của họ. Mặt khác, có các công cụ nội bộ với quyền truy cập dành cho khách, cho phép khách hàng truy cập vào một chế độ xem nhất định trong không gian làm việc của bạn.

Chọn sai giải pháp, và bạn sẽ lại rơi vào tình trạng phê duyệt bị bỏ lỡ, nhiều phiên bản tệp khác nhau, và phạm vi dự án thay đổi trong một phản hồi mà không ai nhìn thấy.

Hướng dẫn này so sánh 12 công cụ phần mềm hợp tác với khách hàng tốt nhất dựa trên các yếu tố quan trọng đối với công việc bên ngoài, giúp bạn lựa chọn những công cụ phù hợp với hệ thống công nghệ của mình.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* Những điểm còn hạn chế Teamwork.com Các công ty có kích thước vừa quản lý chu trình làm việc phức tạp, nhiều tầng lớp với khách hàng Truy cập miễn phí từ bên ngoài vào các bảng điều khiển, các cột mốc và công việc được chia sẻ, kèm theo bộ đếm thời gian tích hợp sẵn giúp tính toán chi phí nguồn lực so với ngân sách Giá khởi điểm từ 9,99 USD/tháng (thanh toán hàng năm) Sử dụng ước tính theo giờ thay vì điểm câu chuyện, do đó các nhóm phát triển Agile bỏ lỡ việc lập kế hoạch sprint Moxo Các công ty trong các ngành được quản lý chặt chẽ đang triển khai quy trình onboarding có sự tương tác cao Các mục nhập riêng biệt mang thương hiệu dành cho khách hàng và nhà cung cấp, với quy trình làm việc bằng ngôn ngữ dễ hiểu và chữ ký điện tử được mã hóa Miễn phí; Gói Kinh doanh: 960 USD/năm Gói cơ bản có giới hạn về tích hợp và không có bộ đếm thời gian nội bộ để tính phí theo giờ monday.com Các công ty tiếp thị cần khả năng hiển thị tiến độ rõ ràng, được phân loại theo màu sắc Bảng trạng thái được mã hóa màu sắc giúp dễ dàng nhận biết các sự chậm trễ Miễn phí; gói trả phí từ 9 USD/tháng Không có tính năng bảo mật ở cấp độ cột, do đó rất khó để ẩn các thông tin nhạy cảm khỏi các nhà thầu ClickUp Các nhóm đa chức năng đang mở rộng quy mô và mong muốn hợp nhất các hoạt động nội bộ với công việc dành cho khách hàng Quyền truy cập của khách hàng cho phép kiểm soát chính xác những gì khách hàng có thể xem, với các công việc, tài liệu, bản xem trước, trò chuyện và biểu mẫu trong cùng một không gian làm việc, cùng với quyền truy cập chỉ xem miễn phí dành cho khách hàng. Miễn phí; có phí từ 7 USD/người dùng/tháng Các nhóm sử dụng ứng dụng chuyên dụng cần khoảng một đến hai tuần để cấu hình Spaces và quyền truy cập Asana Các nhóm nhỏ phối hợp thực hiện các cột mốc quan trọng của khách hàng có tính chất cứng nhắc và phụ thuộc vào dòng thời gian Tính năng theo dõi sự phụ thuộc giúp đảm bảo các bước bàn giao theo dòng thời gian được thực hiện đúng lịch trình Miễn phí; gói trả phí từ 10,99 USD/tháng Được thiết kế cho các dự án có dòng thời gian dài và yêu cầu giao tiếp nhiều với khách hàng; cần có cấu trúc phân cấp rõ ràng để đảm bảo tính tiện dụng Basecamp Các công ty đang phát triển tìm kiếm mô hình định giá theo mức cố định với số lượng người dùng khách hàng không giới hạn Giá cố định, không tính phí theo số người dùng được cấp phép, cho số lượng người dùng khách hàng không giới hạn Miễn phí; Gói Pro 15 USD/tháng/người dùng; Gói Pro Không giới hạn 299 USD/tháng Thiếu các quyền truy cập chi tiết để hạn chế dữ liệu nhạy cảm trên các bảng chia sẻ Slack Các nhóm kỹ thuật và công nghệ ưu tiên giao tiếp nhanh chóng và theo thời gian thực với khách hàng Các kênh Slack Connect miễn phí giúp kết nối các đối tác bên ngoài vào cuộc hội thoại chung Miễn phí; gói trả phí từ 8,75 USD/tháng/người dùng Các bản cập nhật quan trọng có thể bị bỏ sót trong các kênh có lưu lượng truy cập cao; gói miễn phí giới hạn lịch sử tin nhắn Google Workspace Các nhóm làm việc từ xa cần một giải pháp nhẹ nhàng, hỗ trợ chỉnh sửa chung tài liệu với khách hàng Chức năng chỉnh sửa chung trực tiếp, dựa trên đám mây, giúp loại bỏ chu kỳ “gửi – sửa đổi – tệp đính kèm” Giá khởi điểm từ 7 USD/tháng (thanh toán hàng năm) Được tối ưu hóa cho tài liệu hơn là dữ liệu nặng, do đó các bảng tính rất lớn dựa trên công thức có thể làm chậm hệ thống; các thông báo giữa các ứng dụng có thể chồng chất lên nhau Notion Các studio sáng tạo cần bảng điều khiển khách hàng và trung tâm tài sản có khả năng tùy chỉnh cao Các khối linh hoạt và tính năng tách biệt Teamspace để xây dựng các cổng thông tin khách hàng tùy chỉnh Miễn phí; có phí từ 10 USD/tháng Cơ sở dữ liệu lớn có thể làm chậm hệ thống; giới hạn khả năng truy cập ngoại tuyến FuseBase Các công ty tiếp thị hướng đến khách hàng mong muốn có các cổng thông tin theo phong cách trang web với nhãn thương hiệu riêng hoàn toàn Các không gian tích hợp sẵn trong cổng thông tin, trông giống như các trang web, với quyền truy cập qua liên kết đặc biệt và khả năng tùy chỉnh nhãn hoàn toàn Giá khởi điểm từ 32 USD/tháng (thanh toán hàng năm) Thời gian tải chậm hơn và không thể xuất dữ liệu trực tiếp sang Google Trang tính Zoho Dự án Các nhóm quan tâm đến ngân sách đang tìm kiếm các bản cập nhật dành cho các bên liên quan theo phong cách mạng xã hội quen thuộc Một bảng tin dự án theo phong cách mạng xã hội để cập nhật thông tin, tệp tin và phản hồi Miễn phí; có gói trả phí từ 4 USD/tháng Có nhiều tính năng, nên việc điều hướng có thể phức tạp hơn so với các công cụ tối giản khi xử lý các danh mục đầu tư lớn Trello Các freelancer và nhóm nhỏ đang xây dựng các quy trình làm việc với khách hàng đơn giản và trực quan Hộp thư đến dành cho ban quản trị tự động chuyển đổi email của khách hàng thành các thẻ công việc có thể kéo thả Miễn phí; có phí từ 5 USD/tháng Không có các phụ thuộc nội tại hoặc tính năng theo dõi thời gian cho các dự án phức tạp, nhiều tầng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Phần mềm hợp tác với khách hàng là gì?

Phần mềm hợp tác với khách hàng cung cấp cho khách hàng bên ngoài một không gian chung bảo mật để làm việc cùng nhóm của bạn. Trong đó, họ có thể theo dõi tiến độ dự án, trao đổi tệp tin, phê duyệt sản phẩm đầu ra và nhắn tin cho bạn, tất cả mà không ảnh hưởng đến các hoạt động nội bộ của công ty.

Các công cụ này không giống như các công cụ hợp tác nội bộ, vốn được thiết kế dành cho nhân viên. Và chúng cũng khác với phần mềm quản lý khách hàng, vốn đang theo dõi mối quan hệ thay vì thực hiện công việc chung.

Điểm khác biệt quan trọng: các công cụ hợp tác với khách hàng tốt cho phép bạn kiểm soát chính xác những gì khách hàng nhìn thấy, nhờ đó công việc vẫn được chia sẻ nhưng không gian làm việc của bạn vẫn riêng tư.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm hợp tác với khách hàng

Đánh giá từng công cụ dựa trên chín tiêu chí: mô hình truy cập từ bên ngoài, chia sẻ tệp tin bảo mật và quyền truy cập, quy trình phê duyệt và kiểm duyệt, cộng tác thời gian thực, khả năng hiển thị dự án cho khách hàng, tùy chỉnh thương hiệu (white-labeling), tích hợp, giá dành cho khách mời và nỗ lực triển khai.

Những yếu tố này giúp phân biệt một công cụ được thiết kế dành cho bên ngoài với một công cụ nội bộ chỉ được bổ sung thêm một người dùng được cấp phép. Dưới đây là lý do tại sao từng yếu tố này lại đặc biệt quan trọng đối với công việc với khách hàng:

Mô hình truy cập bên ngoài (cổng thông tin so với khách truy cập so với cả hai) : Quyết định mức độ hoạt động của bạn mà khách hàng có thể nhìn thấy. Cổng thông tin là một không gian riêng biệt mang thương hiệu của bạn mà họ đăng nhập vào; quyền truy cập khách sẽ đưa họ vào Không gian Làm việc của bạn với các giới hạn nhất định

Chia sẻ tệp tin bảo mật và quyền truy cập : Kiểm soát ai có thể xem, bình luận, chỉnh sửa hoặc tải xuống từng tệp tin cụ thể, chứ không chỉ ở cấp độ không gian làm việc. Công việc với khách hàng phụ thuộc hoàn toàn vào tài liệu, do đó : Kiểm soát ai có thể xem, bình luận, chỉnh sửa hoặc tải xuống từng tệp tin cụ thể, chứ không chỉ ở cấp độ không gian làm việc. Công việc với khách hàng phụ thuộc hoàn toàn vào tài liệu, do đó việc chia sẻ tệp tin bảo mật là điều không thể thiếu đối với các công việc chịu sự quản lý chặt chẽ

Phê duyệt và xem bản nháp : Lưu lại các bản phê duyệt dưới dạng tài liệu thay vì để chúng bị chôn vùi trong email. Khách hàng có thể phê duyệt các sản phẩm hoàn thiện và chỉnh sửa bản thiết kế tại một nơi duy nhất, và : Lưu lại các bản phê duyệt dưới dạng tài liệu thay vì để chúng bị chôn vùi trong email. Khách hàng có thể phê duyệt các sản phẩm hoàn thiện và chỉnh sửa bản thiết kế tại một nơi duy nhất, và các công cụ xem bản nháp trực tuyến tốt nhất sẽ giữ lại phản hồi đó trong tệp đính kèm với công việc.

Hợp tác thời gian thực : Giảm bớt việc trao đổi qua lại bằng cách cho phép khách hàng chỉnh sửa và đóng góp ý tưởng cùng bạn trong các tài liệu và Bảng trắng được chia sẻ

Khả năng hiển thị dự án cho khách hàng : Hiển thị cho khách hàng trạng thái, dòng thời gian và trách nhiệm của từng bên, mà không tiết lộ các công việc con nội bộ và các cuộc trao đổi nội bộ của nhóm

Tùy chỉnh thương hiệu (white-labeling) và xây dựng thương hiệu : Đặt logo của bạn lên cổng thông tin, chứ không phải logo của nhà cung cấp. Đối với các chuyên gia tư vấn và công ty đại lý, đây là một phần quan trọng trong việc tạo ấn tượng chuyên nghiệp

Tích hợp : Kết nối với các dịch vụ lưu trữ tệp, trò chuyện và lịch mà khách hàng đang sử dụng, để không ai phải từ bỏ hệ thống hiện có của mình

Mô hình định giá cho khách và khách hàng : Hãy chú ý đến điểm này: một số công cụ tính phí theo từng khách, một số bao gồm phí này trong gói, một số lại giới hạn số lượng khách, và đối với công việc liên quan đến khách hàng, chi phí này có thể cao hơn nhiều so với phí đăng ký cơ bản

Nỗ lực tích hợp khách hàng: Quy trình tích hợp thuận tiện thúc đẩy việc áp dụng; nếu khách hàng cần được đào tạo chỉ để đăng một bình luận, quá trình này sẽ bị đình trệ. Hãy kết hợp công cụ của bạn với : Quy trình tích hợp thuận tiện thúc đẩy việc áp dụng; nếu khách hàng cần được đào tạo chỉ để đăng một bình luận, quá trình này sẽ bị đình trệ. Hãy kết hợp công cụ của bạn với phần mềm tích hợp khách hàng chuyên dụng để xây dựng mối quan hệ gắn kết cao.

Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng cổng thông tin khách hàng mang thương hiệu riêng, video này sẽ hướng dẫn bạn qua một số lựa chọn:

Mười hai công cụ hợp tác sau đây đã lọt vào danh sách này: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects và Trello.

Mỗi công cụ đều có ưu điểm riêng trong từng thiết lập cụ thể nhưng cũng có những hạn chế ở khía cạnh khác. Mỗi lựa chọn dưới đây đều được đánh giá theo cùng một tiêu chí: đối tượng phù hợp, điểm mạnh, điểm yếu và chi phí.

1. Teamwork.com (Phù hợp nhất cho việc quản lý khách hàng của các công ty đại lý trong các nhóm có kích thước trung bình)

Nếu nhóm của bạn cần phối hợp các sản phẩm giao cho khách hàng mà không phải trả thêm phí cho các người dùng được cấp phép sử dụng phần mềm, Teamwork.com là lựa chọn phù hợp. Nền tảng này cho phép các bên liên quan bên ngoài truy cập miễn phí vào bảng điều khiển, các cột mốc quan trọng và công việc được chia sẻ. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp cần sự minh bạch trong suốt vòng đời dự án dài hạn.

Giả sử một công ty tiếp thị đang quản lý việc xây dựng một trang web. Khách hàng được mời xem xét trực tiếp các công việc phát triển, ghi lại phản hồi hoặc đang theo dõi số giờ làm việc của dự án trong Danh sách công việc được chia sẻ. Các nhà quản lý cũng có thể chạy bộ đếm thời gian tích hợp sẵn cho từng công việc riêng lẻ, và nền tảng này sẽ tự động tính toán chi phí nguồn lực so với tổng ngân sách.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Ngăn chặn các cuộc hội thoại rải rác: Tạo các kênh trò chuyện tạm thời cho các dự án ngắn hạn để tự động tách biệt các cuộc hội thoại

Giảm bớt công việc quản trị viên thủ công nhờ AI: Sử dụng Teamwork AI để tóm tắt các cập nhật dự án, soạn thảo nội dung và trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu dự án

Tìm hiểu bối cảnh đằng sau các quyết định trong quá khứ: Tìm kiếm toàn bộ lịch sử tin nhắn để làm rõ lý do mà không cần phải lục lọi các chủ đề email

Cập nhật công việc từ các kênh hiện có của bạn: Kết nối Slack để chỉnh sửa danh sách công việc trực tiếp mà không cần sử dụng Kết nối Slack để chỉnh sửa danh sách công việc trực tiếp mà không cần sử dụng quá nhiều công cụ

Giá cả

Thông tin cơ bản: 9,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Accelerate : 24,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Tối ưu hóa: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4. 4/5 (hơn 1.150 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 900 đánh giá)

Những vấn đề của Teamwork.com: Các nhóm phát triển theo phương pháp Agile sẽ gặp vấn đề trong việc thích ứng vì công cụ này sử dụng ước tính theo giờ thay vì điểm story. Nền tảng này cũng thiếu các tính năng quản lý backlog nâng cao và quy trình làm việc chi tiết về vòng đời lỗi. Hãy bỏ qua Teamwork.com nếu: Nhóm của bạn cần các khung kế hoạch sprint tích hợp sẵn hoặc cần xem đồng thời các công việc đã hoàn thành và đang thực hiện trên cùng một màn hình.

Người dùng thực tế nói gì về Teamwork.com?

Hãy nghe đánh giá về Teamwork.com từ người đánh giá trên G2 này:

Điều tôi thích nhất ở Teamwork.com là các tính năng quản lý dự án toàn diện, bao gồm theo dõi công việc, quản lý thời gian, công cụ hợp tác và các tính năng báo cáo. Phần mềm này giúp các nhóm làm việc có tổ chức, nâng cao năng suất, hoàn thành công việc đúng hạn một cách hiệu quả và duy trì giao tiếp rõ ràng trong suốt vòng đời dự án.

Điều tôi thích nhất ở Teamwork.com là các tính năng quản lý dự án toàn diện, bao gồm theo dõi công việc, quản lý thời gian, công cụ hợp tác và các tính năng báo cáo. Phần mềm này giúp các nhóm làm việc có tổ chức, nâng cao năng suất, hoàn thành công việc đúng hạn một cách hiệu quả và duy trì giao tiếp rõ ràng trong suốt vòng đời dự án.

2. Moxo (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình tích hợp cổng thông tin khách hàng)

Được phát triển nhằm chuyển đổi việc quản lý tài khoản khách hàng sang các không gian làm việc thống nhất, Moxo tạo ra các điểm truy cập riêng biệt cho các bên liên quan bên ngoài khác nhau. Khách hàng truy cập qua một giao diện cổng thông tin duy nhất, các nhà cung cấp tương tác qua một bố cục riêng biệt, và các nhóm nội bộ mô tả các bước thực hiện bằng ngôn ngữ đơn giản để thiết lập quy trình làm việc. Các bên bên ngoài luôn được cập nhật và đồng bộ với dòng thời gian thực hiện ngay từ ngày đầu tiên.

Một công ty môi giới bất động sản có thể sử dụng công cụ này để quản lý quy trình tiếp nhận đối tác. Công ty chia sẻ tài liệu quảng cáo bất động sản và lên lịch các cuộc gọi thiết lập thông qua ứng dụng di động. Các đại lý mới gia nhập ký các tài liệu tiếp nhận trực tiếp qua giao diện bảo mật, và chữ ký của khách hàng được bảo vệ bằng mã hóa cấp doanh nghiệp.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Mở rộng sức chứa vận hành hàng ngày: Triển khai các trợ lý AI được đào tạo dựa trên các kỹ năng nội bộ của công ty để xử lý các công việc thường ngày

Phát hiện ngay các dự án bị đình trệ: Truy vấn dữ liệu hiệu suất nhóm theo thời gian thực bằng ngôn ngữ dễ hiểu để xác định các điểm nghẽn

Phù hợp với bản sắc doanh nghiệp của bạn: Tích hợp logo và màu sắc thương hiệu riêng vào mọi bảng điều khiển dành cho các bên liên quan

Tăng tốc quá trình thu thập tài liệu: Yêu cầu, nhận và sắp xếp các tệp tin của khách hàng một cách bảo mật mà không cần dựa vào tệp đính kèm email

Giá cả

Miễn phí

Kinh doanh : 960 USD/năm (thanh toán hàng năm)

Pro : 4.800 USD/năm

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,5/5 (hơn 170 đánh giá)

Capterra: 4/5 (hơn 20 đánh giá)

Những điểm còn hạn chế của Moxo: Gói cơ bản giới hạn kết nối trực tiếp với các cơ sở dữ liệu bên ngoài và thư mục lưu trữ đám mây. Giới hạn này buộc người dùng phải sao chép dữ liệu thủ công, trong khi việc thiếu bộ đếm thời gian nội bộ làm chậm quá trình báo cáo thời gian. Nên bỏ qua Moxo nếu: Hoạt động kinh doanh của bạn yêu cầu tính phí theo giờ chính xác hoặc tích hợp sâu với các nền tảng cơ bản.

Người dùng thực tế nói gì về Moxo?

Xem những điểm mà người đánh giá trên G2 đánh giá cao về Moxo:

Tôi đánh giá cao trải nghiệm khách hàng được nâng cao và thiết kế thân thiện với người dùng. Khả năng tùy chỉnh biểu mẫu và thông báo cho khách hàng đã mang lại giá trị to lớn cho nhóm của chúng tôi. Ngoài ra, đội ngũ hỗ trợ khách hàng luôn phản hồi nhanh chóng và là nguồn hỗ trợ đáng tin cậy mỗi khi tôi cần trợ giúp.

Tôi đánh giá cao trải nghiệm khách hàng được nâng cao và thiết kế thân thiện với người dùng. Khả năng tùy chỉnh biểu mẫu và Thông báo cho khách hàng đã mang lại giá trị to lớn cho nhóm của chúng tôi. Ngoài ra, đội ngũ hỗ trợ khách hàng luôn phản hồi nhanh chóng và là nguồn hỗ trợ đáng tin cậy mỗi khi tôi cần trợ giúp.

3. monday.com (Phù hợp nhất để theo dõi dự án trực quan tại các công ty tiếp thị)

Nếu hiện tại nhóm của bạn đang theo dõi các tài khoản khách hàng thông qua các bảng tính rải rác, monday.com sẽ thay thế chúng bằng các bảng trạng thái được phân loại theo màu sắc. Bạn có thể trực quan hóa các mốc thời hạn và lập kế hoạch phù hợp. Các cập nhật được liên kết trực tiếp với các đầu ra cụ thể, và cột "Người phụ trách" chuyên dụng giúp xác định rõ người chịu trách nhiệm cho từng công việc mà không cần phải tổ chức các cuộc họp kiểm tra liên tục.

Một công ty sáng tạo quản lý chiến dịch đa kênh có thể triển khai Bảng chia sẻ dành cho các đối tác bên ngoài. Các yêu cầu tài nguyên mới được gửi qua các biểu mẫu web nhúng, tự động điền thông tin về thời hạn vào các hàng tương ứng. Các quản lý tài khoản nhấp vào đồng hồ tích hợp sẵn để theo dõi số giờ tính phí cho các lần sửa đổi, và dữ liệu đó được chuyển trực tiếp vào báo cáo tiến độ cho khách hàng.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Quản lý lịch trình hàng ngày của bạn trong một chế độ xem duy nhất: Tổng hợp các nhiệm vụ cá nhân từ mọi bảng công việc đang hoạt động vào một dòng thời gian hàng tuần duy nhất

Lưu trữ lịch sử đầy đủ các tương tác với tài khoản: Ghi lại các cuộc gọi, email và ghi chú cuộc họp với tài khoản trong một nhật ký liên hệ tập trung

Hiển thị ai còn sức chứa để tiếp nhận công việc: Điều phối khối lượng công việc một cách trực quan trên cột dòng thời gian để xác định sức chứa để tiếp nhận công việc mới từ khách hàng

Nắm bắt thông tin dự án nhanh hơn với AI: Sử dụng monday AI để tạo bản cập nhật, tóm tắt công việc, phân loại yêu cầu và hỗ trợ tạo/lập quy trình làm việc

Giá cả

Miễn phí

Gói Cơ bản: 9 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,7/5 (hơn 16.800 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 5.900 đánh giá)

Những điểm hạn chế của monday.com: Các bảng trên monday.com không hỗ trợ tính năng giới hạn chế độ xem ở cấp độ cột, do đó việc ẩn các thông tin nhạy cảm của khách hàng khỏi các nhà thầu bên ngoài trên một bảng chia sẻ đòi hỏi phải có một kế hoạch chi tiết. Ngoài ra, công cụ tự động hóa của nền tảng này tuy mạnh mẽ nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công khi xử lý các logic "nếu/thì" phức tạp. Các chuỗi quy tắc phức tạp sẽ phù hợp hơn với các nhóm sẵn sàng đầu tư thời gian vào việc thiết lập. Hãy bỏ qua monday.com nếu: Hoạt động của bạn yêu cầu các biện pháp kiểm soát bảo mật nghiêm ngặt ở cấp độ cột khi chia sẻ các bảng theo dõi đang theo dõi với các đối tác bên ngoài.

Người dùng thực tế nói gì về monday.com?

Hãy nghe chia sẻ về monday.com từ người đánh giá trên G2 này:

Điều tôi thích nhất ở monday Work Management là nó giúp tôi dễ dàng nắm bắt tình hình công việc chỉ trong nháy mắt. Tôi có thể mở một Bảng và chỉ trong vài giây, hiểu được những công việc có tiến độ, những công việc đang chờ phản hồi từ khách hàng và những công việc bị trễ ngày đáo hạn. Các nhãn trạng thái, người phụ trách và ngày đáo hạn rất rõ ràng, nên ít phải đoán mò hơn và cũng ít phải gửi những tin nhắn kiểu “ai đang phụ trách việc này?” trên Slack hay email hơn.

Điều tôi thích nhất ở monday Work Management là nó giúp tôi dễ dàng nắm bắt tình hình công việc chỉ trong nháy mắt. Tôi có thể mở một Bảng và chỉ trong vài giây, hiểu được những công việc có tiến độ tốt, những công việc đang chờ phản hồi từ khách hàng và những công việc đã trễ hạn. Các nhãn trạng thái, người phụ trách và ngày đáo hạn rất rõ ràng, nên ít phải đoán mò hơn và cũng ít phải gửi những tin nhắn kiểu “ai đang phụ trách việc này?” trên Slack hay email hơn.

4. ClickUp (Nền tảng tất cả trong một tốt nhất cho công việc với khách hàng và nội bộ)

Kiểm soát những gì khách hàng có thể xem thông qua quyền truy cập dành cho khách trong ClickUp

Hầu hết các nhóm đều quản lý công việc với khách hàng trên một công cụ và công việc nội bộ trên một công cụ khác. ClickUp loại bỏ sự phân chia đó. Các công việc, tài liệu, Bảng trắng, trò chuyện, bảng điều khiển, quá trình duyệt bản thảo và biểu mẫu đều được tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất. Các loại khách truy cập chỉ xem và được kiểm soát quyền truy cập cho phép bạn kiểm soát chính xác những gì khách hàng có thể xem. Đối với quyền truy cập không cần đăng nhập, các chế độ xem chia sẻ công khai cho phép bất kỳ ai theo dõi tiến độ thông qua một liên kết.

Dưới đây là cách thức hoạt động. Một công ty thiết kế thương hiệu thiết lập thư mục ClickUp cho khách hàng với một danh sách công việc cần giao, một tài liệu tóm tắt yêu cầu và các bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tiến độ. Khách hàng đăng nhập, để lại các chú thích kiểm duyệt trên các tệp thiết kế (PNG, PDF hoặc video) và nhắn tin cho nhóm qua tính năng Chat. Họ không bao giờ nhìn thấy các bảng sprint nội bộ hay các cuộc hội thoại của nhóm.

ClickUp Biểu mẫu thu thập các yêu cầu tài sản mới và tự động tạo công việc trong Danh sách công việc phù hợp. Tính năng Phát hiện Hợp tác hiển thị thời gian thực khi khách hàng đang xem hoặc chỉnh sửa. Tài liệu tự động lưu sau khoảng 1,5 giây kể từ khi người dùng ngừng gõ, giúp việc chỉnh sửa chung diễn ra tức thì.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Thay thế các cuộc hội thoại rời rạc bằng tính năng Chat: Giữ cho các cuộc hội thoại có thể tìm kiếm được cùng với các công việc mà chúng đề cập thông qua các kênh Giữ cho các cuộc hội thoại có thể tìm kiếm được cùng với các công việc mà chúng đề cập thông qua các kênh ClickUp Chat trong phạm vi dự án

Tăng tốc quá trình triển khai cho khách hàng: Tự động hóa quy trình phê duyệt, các công việc định kỳ, cập nhật trạng thái và bàn giao công việc bằng các quy trình làm việc không cần lập trình

Nhận câu trả lời ngay lập tức: Tìm kiếm trên các công việc, tài liệu (Docs) và trò chuyện (Chat) bằng Tìm kiếm trên các công việc, tài liệu (Docs) và trò chuyện (Chat) bằng Brain MAX để tạo bản tóm tắt dự án, tìm tệp hoặc soạn thảo bản cập nhật trạng thái mà không cần phải lục lọi các thư mục

Giao phó các câu hỏi thường gặp của khách hàng: Chỉ định một Chỉ định một "Siêu đại lý" được hỗ trợ bởi AI mà khách hàng có thể đề cập để nhận cập nhật, tra cứu tệp tin hoặc các mục cần thực hiện, giúp nhóm của bạn được miễn phí từ những yêu cầu cập nhật trạng thái lặp đi lặp lại

Giá cả

Đánh giá

G2 : 4,6/5 (hơn 12.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Những điểm còn hạn chế của ClickUp: Chính sự đa năng giúp ClickUp tích hợp nhiều công cụ lại với nhau cũng đồng nghĩa với việc cần nhiều thời gian thiết lập ban đầu hơn: các nhóm chuyển từ ứng dụng chuyên dụng thường cần một hoặc hai tuần để cấu hình Spaces, chế độ xem và quyền truy cập trước khi có thể sử dụng thành thạo. Hãy bỏ qua ClickUp nếu: Một cổng thông tin mang thương hiệu riêng, theo phong cách microsite là yêu cầu bắt buộc, và việc xây dựng nó thông qua quyền truy cập dành cho khách khiến quy trình làm việc của bạn trở nên quá thủ công.

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Việc ClickUp là một nền tảng tất cả trong một đã giúp người đánh giá trên G2 này như thế nào:

Điều tôi thích nhất là nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Trước khi sử dụng ClickUp, việc theo dõi dự án, công việc với khách hàng và phối hợp nhóm của tôi bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, nhưng giờ đây tất cả đều được quản lý trong một hệ thống duy nhất. Tôi có thể quản lý các dự án, đảm bảo các sản phẩm giao cho khách hàng đúng tiến độ và duy trì sự phối hợp trong nhóm mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng. Thiết lập “nguồn thông tin duy nhất” này chính là thành công lớn nhất của chúng tôi trong năm qua.

Điều tôi thích nhất là nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Trước khi sử dụng ClickUp, việc theo dõi dự án, công việc với khách hàng và phối hợp nhóm của tôi bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, nhưng giờ đây tất cả đều được quản lý trong một hệ thống duy nhất. Tôi có thể quản lý các dự án, đảm bảo các sản phẩm giao cho khách hàng đúng tiến độ và duy trì sự phối hợp trong nhóm mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng. Thiết lập “nguồn thông tin duy nhất” này chính là thành công lớn nhất của chúng tôi trong năm qua.

Tìm hiểu cách mời và quản lý khách trong ClickUp:

5. Asana (Phù hợp nhất để điều phối dòng thời gian trong các nhóm nhỏ)

Asana giúp công việc với khách hàng được tổ chức khoa học thông qua các dự án có cấu trúc, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ. Các nhóm có thể mời khách hàng cộng tác trong các dự án cụ thể, thu thập phản hồi trực tiếp trên các công việc và tự động hóa các bản cập nhật định kỳ mà không cần tạo ra các chuỗi email dài dòng. Nền tảng này giúp làm rõ quyền sở hữu, thời hạn và các bước tiếp theo.

Chủ doanh nghiệp nhỏ phụ trách đào tạo khách hàng có thể sử dụng các mẫu Asana để xây dựng quy trình onboarding, từ đó tự động tạo ra 40 đến 50 công việc phụ thuộc. Hệ thống đang theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc để đảm bảo việc chuyển giao công việc nội bộ diễn ra đúng tiến độ. Các thành viên trong nhóm có thể bình luận trên từng thẻ công việc, tải lên tệp dự án và đề cập đến đồng nghiệp để chia sẻ thông tin liên quan.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Tự động hóa các bước vận hành lặp lại: Áp dụng logic kích hoạt tùy chỉnh để tự động di chuyển các thẻ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể

Kỷ niệm các cột mốc đã hoàn thành: Kích hoạt các hiệu ứng động trên màn hình để khích lệ tinh thần nhóm

Luôn đi trước thời hạn: Hình dung các mối phụ thuộc và dòng thời gian để xác định các yếu tố cản trở trước khi chúng làm chậm trễ việc bàn giao

Tiết kiệm thời gian với AI: Sử dụng Asana AI để tóm tắt dự án, xác định rủi ro, đề xuất các bước tiếp theo và trả lời các câu hỏi về công việc đang thực hiện

Giá cả

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter : 10,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 24,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,4/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 13.400 đánh giá)

Những điểm còn hạn chế của Asana: Các bản cập nhật nền tảng thỉnh thoảng thay đổi các tính năng đã có sẵn, buộc người dùng phải mất thời gian tìm cách khắc phục bằng các giải pháp thay thế. Các nhà đánh giá cũng ghi chú rằng khi di chuột qua các công việc, chúng sẽ tự động mở ra, gây ra một chút bất tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày. Hãy bỏ qua Asana nếu: Nhóm của bạn thiếu một cấu trúc phân cấp thống nhất, vì cơ sở dữ liệu dễ trở thành một kho chứa công việc lộn xộn và khó theo dõi.

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Tại sao người đánh giá trên G2 này lại cho rằng Asana thân thiện với người dùng:

Tôi thấy Asana cực kỳ thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Phần mềm này rất phù hợp với nhóm nhỏ của tôi. Tôi thích tính năng tích hợp ứng dụng với Clockify, giúp tôi và thực tập sinh của tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc thanh toán, theo dõi giờ làm việc và bảng chấm công. Khả năng hiển thị các dự án và công việc của khách hàng cho nhóm của tôi thực sự rất hữu ích.

Tôi thấy Asana cực kỳ thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Phần mềm này rất phù hợp với nhóm nhỏ của tôi. Tôi thích tính năng tích hợp ứng dụng với Clockify, giúp tôi và thực tập sinh của tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc thanh toán, theo dõi giờ làm việc và bảng chấm công. Khả năng hiển thị các dự án và công việc của khách hàng cho nhóm của tôi thực sự rất hữu ích.

6. Basecamp (Phù hợp nhất cho mô hình hợp tác với khách hàng theo mức phí cố định tại các công ty đang phát triển)

Chính sách giá cố định và không tính phí theo số người dùng được cấp phép đối với khách hàng khiến Basecamp trở thành lựa chọn đơn giản nhất cho các agency đang phát triển, những đơn vị chỉ muốn ngăn chặn thông tin dự án bị phân tán. Nền tảng này thay thế các chủ đề email bằng các bảng tin nhắn tập trung và danh sách việc cần làm minh bạch. Các nhóm nội bộ có thể thêm nhà cung cấp bên ngoài và khách hàng vào các dự án cụ thể mà không phải trả thêm chi phí.

Giám đốc công ty có thể sử dụng bảng điều khiển Mission Control để xem tình trạng dự án ngay lập tức. Nhóm kiểm tra chỉ số tiến độ trực quan để đánh giá tiến độ mà không cần mở từng bảng riêng lẻ. Khách hàng tham gia các cuộc trò chuyện trên Campfire hoặc xem xét tệp trực tiếp ngay trong giao diện chia sẻ.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Phát hiện các điểm nghẽn kịp thời: Theo dõi xem các nhiệm vụ đang ở giai đoạn lên kế hoạch hay thực thi bằng biểu đồ Hill Charts

Giảm số lượng cuộc họp cập nhật trạng thái: Lên lịch các thông báo kiểm tra định kỳ để tự động thu thập thông tin cập nhật từ nhóm

Tìm nhanh các tài sản bị thất lạc: Tập hợp tất cả các tệp và bình luận đang hoạt động vào một màn hình chế độ xem "Everything" duy nhất

Soạn thảo bản cập nhật dự án nhanh hơn: Sử dụng Basecamp AI để viết bản cập nhật trạng thái, đưa ra ý tưởng và tóm tắt các cuộc thảo luận đang diễn ra

Giá cả

Miễn phí

Ưu điểm: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro Không giới hạn: 299 USD/tháng

Đánh giá

G2: 4. 1/5 (hơn 5.300 đánh giá)

Capterra: 4,3/5 (hơn 14.200 đánh giá)

Những điểm yếu của Basecamp: Phần mềm này ưu tiên sự đơn giản hơn là các tính năng kiểm soát chi tiết, do đó việc hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm đối với các cộng tác viên bên ngoài trên các bảng chia sẻ không phải là điểm mạnh của nó. Các nhóm cần thiết lập quyền truy cập chặt chẽ cho từng mục nên cân nhắc kỹ yếu tố này trước tiên. Hãy bỏ qua Basecamp nếu: Bạn cần hạn chế dữ liệu nhạy cảm trên các bảng chia sẻ hoặc cài đặt quyền truy cập chặt chẽ cho từng mục đối với các cộng tác viên bên ngoài.

Người dùng thực tế nói gì về Basecamp?

Xem cách người đánh giá trên G2 này sử dụng Basecamp:

Tôi chịu trách nhiệm đảm bảo sự đồng bộ giữa nhiều nhóm, và Basecamp hỗ trợ giao tiếp và hợp tác trên toàn tổ chức. Phần mềm này giúp dễ dàng lưu trữ các tài liệu tham khảo, tài liệu dự án và tệp làm việc để mọi người liên quan đều có thể truy cập, từ đó giảm bớt sự nhầm lẫn và những rắc rối liên quan đến quản lý phiên bản. Nó có thể kết nối mượt mà với các công cụ CRM, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo công việc hướng đến khách hàng của tôi luôn đồng bộ với các hoạt động nội bộ.

Tôi chịu trách nhiệm đảm bảo sự đồng bộ giữa nhiều nhóm; Basecamp hỗ trợ giao tiếp và hợp tác trên toàn tổ chức. Phần mềm này giúp dễ dàng lưu trữ các tài liệu tham khảo, tài liệu dự án và tệp làm việc để mọi người liên quan đều có thể truy cập, từ đó giảm bớt sự nhầm lẫn và những rắc rối liên quan đến quản lý phiên bản. Nó có thể kết nối mượt mà với các công cụ CRM, tiếp thị và dịch vụ khách hàng để đảm bảo công việc hướng đến khách hàng của tôi luôn đồng bộ với các hoạt động nội bộ.

7. Slack (Phù hợp nhất cho giao tiếp thời gian thực trong các nhóm kỹ thuật)

qua Slack

Slack giúp đơn giản hóa việc giao tiếp với khách hàng bằng cách thay thế các chuỗi email dài dòng bằng tính năng nhắn tin thời gian thực trong một không gian kỹ thuật số duy nhất.

Một nhóm kỹ sư đang khắc phục sự cố đột biến lưu lượng cơ sở dữ liệu có thể khởi tạo một cuộc họp trực tuyến ngay trong kênh giám sát. Các kỹ sư chia sẻ màn hình và thảo luận ngay lập tức về các giải pháp mà không cần chuyển sang ứng dụng của bên thứ ba. Các chủ đề thảo luận này tạo ra một lịch sử có thể tìm kiếm, đóng vai trò như tài liệu sống để phân tích sau này.

Hợp tác bên ngoài được thực hiện thông qua các lời mời qua kênh bảo mật được gửi miễn phí đến các đối tác, cho phép họ tham gia vào quá trình phê duyệt sáng tạo. Điều này biến một ứng dụng trò chuyện thành không gian làm việc chung dành cho các đối tác bên ngoài.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Tự động hóa quy trình phê duyệt mà không cần viết mã: Xây dựng các quy trình làm việc vận hành định kỳ bằng cách sử dụng các tác nhân và hành động kích hoạt kéo và thả

Tăng tốc dòng thời gian đánh giá bên ngoài: Mời các nhà cung cấp tham gia vào các kênh chia sẻ được bảo mật mà không tốn chi phí cho họ

Phát hiện ngay lập tức các trường hợp vô tình lộ thông tin khóa: Phát hiện các token API riêng tư trong tin nhắn trước khi xảy ra vi phạm bảo mật

Tìm câu trả lời mà không cần cuộn trang: Đặt câu hỏi cho Slack AI bằng ngôn ngữ tự nhiên để truy xuất thông tin từ các cuộc hội thoại và kiến thức được chia sẻ trên các kênh

Giá cả

Miễn phí

Ưu điểm: 8,75 USD/tháng cho mỗi người dùng

Business+: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,5/5 (hơn 39.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 24.000 đánh giá)

Những điểm yếu của Slack: Vì Slack được thiết kế cho trò chuyện thời gian thực, các cập nhật quan trọng có thể bị bỏ sót trong các kênh có lưu lượng cao, do đó nó hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với một hệ thống lưu trữ thông tin chính thức để ghi lại các quyết định. Hãy bỏ qua Slack nếu: Nhóm của bạn phụ thuộc vào gói miễn phí để duy trì một kho lưu trữ có thể tìm kiếm được các quyết định trong quá khứ.

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Lợi ích khi sử dụng Slack, theo đánh giá của người dùng G2 này:

Điều tôi thích nhất ở Slack là lịch sử trò chuyện và tính năng tìm kiếm. Mọi cuộc trò chuyện tôi đã hoàn thành trên Slack đều được lưu trữ đầy đủ, và tất cả tài liệu cùng mọi nội dung khác cũng được lưu lại. Ngay cả khi tôi đã mất một khách hàng và họ không còn kết nối với tôi nữa, mọi cuộc trò chuyện tôi đã hoàn thành với họ vẫn sẽ được lưu trữ trong lịch sử cuộc hội thoại cụ thể đó, điều này rất hữu ích.

Điều tôi thích nhất ở Slack là tính năng lưu trữ lịch sử và tùy chọn tìm kiếm. Mọi trò chuyện tôi đã hoàn thành trên Slack đều được lưu trữ đầy đủ, và tất cả tài liệu cùng mọi nội dung khác cũng được lưu lại. Ngay cả khi tôi đã mất một khách hàng và họ không còn kết nối với tôi nữa, mọi trò chuyện tôi đã hoàn thành với họ vẫn sẽ được lưu trữ trong lịch sử cuộc hội thoại cụ thể đó, điều này rất hữu ích.

8. Google Workspace (Phù hợp nhất để chỉnh sửa chung tài liệu nhẹ với khách hàng)

qua Google Không gian Làm việc

Google Workspace tích hợp email, tài liệu, bảng tính, bản trình bày, cuộc họp video và lưu trữ đám mây vào một môi trường cộng tác kết nối duy nhất. Thay vì phải chuyển tệp tin qua lại giữa các ứng dụng riêng biệt, các nhóm nội bộ và khách hàng có thể làm việc cùng nhau trên các tài liệu được chia sẻ với các bình luận trực tiếp, đề xuất và lịch sử phiên bản. Các tính năng kiểm soát quyền truy cập giúp dễ dàng chia sẻ chỉ những nội dung liên quan với các bên liên quan bên ngoài.

Một công ty tiếp thị đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm có thể soạn thảo nội dung chiến dịch trên Tài liệu Google trong khi khách hàng để lại nhận xét theo thời gian thực. Các nhà thiết kế tải các tài sản sáng tạo lên Drive, nhóm thảo luận về các bản sửa đổi trên Google Meet và việc phê duyệt cuối cùng được thực hiện mà không cần gửi nhiều tệp đính kèm qua email. Mọi người đều làm việc dựa trên cùng một nguồn thông tin chính xác.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Tăng tốc quá trình phê duyệt dự án: Thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng với nhà cung cấp trực tiếp trong các tài liệu văn bản bằng chữ ký điện tử tích hợp sẵn

Hợp tác từ mọi nơi: Chỉnh sửa tài liệu Docs, bảng tính Sheets và bản trình bày Slides đồng thời trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động

Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại nhờ AI: Sử dụng Gemini trong Không gian Làm việc để tóm tắt các cuộc họp, soạn thảo email và tạo nội dung trên Docs, Gmail, Sheets và Meet

Tự động bảo vệ dữ liệu khách hàng: Phân loại các hồ sơ nhạy cảm bằng các biện pháp kiểm soát tuân thủ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và các quy tắc bảo mật nội bộ

Giá cả

Gói Starter: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ngoài ra: 22 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,6/5 (hơn 47.900 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 17.500 đánh giá)

Những điểm còn hạn chế của Google Workspace: Các bảng theo dõi có quy mô rất lớn và chứa nhiều công thức có thể bị chậm lại khi có nhiều trình chỉnh sửa cùng lúc. Các thông báo tổng hợp từ Gmail, Tài liệu Google và Lịch Google cũng có thể khiến giao diện bảng điều khiển trở nên quá tải vào giờ cao điểm. Hãy bỏ qua Google Workspace nếu: Công việc với khách hàng của bạn dựa trên các công cụ theo dõi quy mô lớn với nhiều công thức tính toán phức tạp, hoặc bạn cần một hệ thống quản lý dự án có cấu trúc thay vì chỉ là một đống tài liệu được chia sẻ.

Người dùng thực tế nói gì về Google Không gian Làm việc?

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá trên G2 về Google Không gian Làm việc:

Đối với tôi, tính năng hợp tác thời gian thực là điểm mạnh lớn nhất. Tôi rất thích việc có thể làm việc trên bảng tính hoặc tài liệu cùng lúc với nhóm của mình, mà không phải lo lắng về việc quản lý phiên bản hay gửi tệp qua lại qua email. Với mọi thứ được đồng bộ hóa trong một trung tâm dựa trên đám mây, tôi có thể dễ dàng chuyển đổi giữa máy tính xách tay và điện thoại mà vẫn giữ cho tất cả các dự án của mình được sắp xếp gọn gàng.

Đối với tôi, tính năng hợp tác thời gian thực là điểm mạnh lớn nhất. Tôi rất thích việc có thể làm việc trên bảng tính hoặc tài liệu cùng lúc với nhóm của mình, mà không phải lo lắng về việc quản lý phiên bản hay gửi tệp qua lại qua email. Với mọi thứ được đồng bộ hóa trong một trung tâm dựa trên đám mây, tôi có thể dễ dàng chuyển đổi giữa máy tính xách tay và điện thoại mà vẫn giữ cho tất cả các dự án của mình được sắp xếp gọn gàng.

9. Notion (Phù hợp nhất cho các trang wiki dành cho khách hàng và tài liệu chia sẻ)

Nếu nhóm sáng tạo của bạn cần các bảng điều khiển có khả năng tùy chỉnh cao để theo dõi các sản phẩm cần bàn giao cho khách hàng, Notion là một lựa chọn đáng xem xét. Phần mềm này coi tài liệu dự án như những khối linh hoạt thay vì các mẫu cứng nhắc. Nhóm có thể xây dựng các cổng thông tin khách hàng được cá nhân hóa, nơi lưu trữ song song các hướng dẫn về thương hiệu, ngân sách và lịch trình.

Một studio nhiếp ảnh có thể sử dụng khung cơ sở dữ liệu để quản lý lịch chụp ảnh phức tạp. Người quản lý có thể chuyển đổi cùng một tập dữ liệu từ dạng danh sách phẳng sang chế độ xem lịch tùy theo nhu cầu tức thời. Nguồn dữ liệu duy nhất này kết nối các nhiếp ảnh gia nội bộ với các trình chỉnh sửa bên ngoài trên một nguồn thông tin chính xác và cập nhật liên tục. Tính năng chỉnh sửa trang theo thời gian thực cho phép các nhóm làm việc từ xa hợp tác không đồng bộ qua các múi giờ khác nhau.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Bảo mật quyền riêng tư của tài khoản: Tách biệt các không gian làm việc nhạy cảm của khách hàng khỏi các thư mục nội bộ bằng tính năng phân tách của Teamspace

Kiểm soát những gì nhà thầu bên ngoài có thể xem: Cài đặt quyền truy cập chi tiết vào cơ sở dữ liệu ở cấp độ thư mục trong các tài liệu được chia sẻ

Loại bỏ việc kiểm tra trạng thái thủ công: Theo dõi các đề cập và các bản sửa đổi trang theo thứ tự thời gian trong hộp thư đến tự động hóa

Tìm câu trả lời ngay lập tức với AI: Sử dụng Notion AI để tóm tắt ghi chú cuộc họp, tạo nội dung, tìm kiếm kiến thức trong Không gian Làm việc và trả lời các câu hỏi trong các tài liệu

Giá cả

Miễn phí

Ngoài ra: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,6/5 (hơn 12.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Những điểm yếu của Notion: Notion vẫn hoạt động mượt mà với tài liệu và cơ sở dữ liệu nhỏ, nhưng các cơ sở dữ liệu rất lớn hoặc có cấu trúc lồng nhau phức tạp có thể làm chậm hệ thống. Các nhóm xử lý lượng dữ liệu lớn nên thử nghiệm trên quy mô lớn trước khi commit. Quyền truy cập ngoại tuyến cũng có giới hạn, điều này đặc biệt quan trọng nếu nhóm công việc của bạn không có kết nối internet ổn định. Hãy bỏ qua Notion nếu: Công việc thực địa của bạn yêu cầu một ứng dụng máy tính để bàn hoạt động ổn định mà không cần kết nối internet.

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Notion:

Tôi thực sự rất thích không gian làm việc chung của nhóm trong Notion để quản lý khách hàng. Nó giúp chúng tôi ghi chép ghi chú về cuộc họp và chia sẻ danh sách việc cần làm một cách hiệu quả. Tính năng lịch cũng là một tính năng mà chúng tôi thường xuyên sử dụng và rất ưa thích. Tính năng danh sách việc cần làm cho phép chúng tôi thiết lập công việc, phân công cho các thành viên khác nhau, thay đổi ngày đáo hạn và đặt mức độ ưu tiên, đây thực sự là một công cụ rất hữu ích đối với chúng tôi.

Tôi thực sự rất thích không gian làm việc chung của nhóm trong Notion để quản lý khách hàng. Nó giúp chúng tôi ghi chép ghi chú về cuộc họp và chia sẻ danh sách công việc một cách hiệu quả. Tính năng lịch cũng là một tính năng mà chúng tôi thường xuyên sử dụng và rất ưa thích. Tính năng danh sách công việc cho phép chúng tôi cài đặt công việc, phân công cho các thành viên khác nhau, thay đổi ngày đáo hạn và đặt mức độ ưu tiên, đây thực sự là một công cụ rất hữu ích đối với chúng tôi.

10. FuseBase (Phù hợp nhất cho các cổng thông tin khách hàng kiểu microsite tại các công ty quảng cáo)

Fusebase tích hợp cổng thông tin khách hàng, hợp tác dự án và tài liệu vào một không gian làm việc duy nhất. Các công ty quảng cáo có thể tạo ra các cổng thông tin mang thương hiệu riêng, nơi khách hàng có thể truy cập các bản cập nhật dự án, phê duyệt sản phẩm hoàn thành, trao đổi tệp tin và tìm kiếm câu trả lời mà không cần phải lục lọi các chủ đề email. Điều này giúp loại bỏ khó khăn trong việc làm quen đối với các đối tác gặp khó khăn khi sử dụng các bảng điều khiển dự án truyền thống.

Một công ty quảng cáo có thể triển khai phòng bán hàng kỹ thuật số để chia sẻ tệp tin và thu thập chữ ký hợp pháp. Việc truy cập thông qua các liên kết "ma thuật" không cần mật khẩu đảm bảo các bên liên quan có thể truy cập ngay lập tức. Các ghi chú nội bộ được lưu trữ trong một không gian làm việc riêng biệt phía sau hệ thống, giúp đảm bảo thông tin hoàn toàn ẩn khỏi chế độ xem của khách hàng.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Xác định nội dung nào thu hút khách hàng: Theo dõi các chỉ số tương tác trên các tài nguyên của cổng thông tin bằng công cụ phân tích tích hợp sẵn

Làm việc thông minh hơn với AI: Sử dụng trợ lý AI tích hợp sẵn để tìm kiếm kiến thức nội bộ công ty, tạo nội dung, tóm tắt tài liệu và trả lời các câu hỏi dựa trên dữ liệu từ Không gian Làm việc của bạn

Loại bỏ tất cả các yếu tố nhận diện thương hiệu của nền tảng: Thêm cài đặt SMTP tùy chỉnh, logo và tên miền để có quyền kiểm soát hoàn toàn theo mô hình nhãn trắng

Giảm thiểu việc trao đổi qua lại: Tập trung các cuộc thảo luận, tệp tin và cập nhật dự án trong các không gian làm việc dành riêng cho khách hàng

Giá cả

Solo: 32 USD/tháng

Essentials: 82 USD/tháng (tối đa 5 người dùng)

Nâng cao: 266 USD/tháng (tối đa 50 người dùng)

Không giới hạn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá

G2: 4,7/5 (hơn 90 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 140 đánh giá)

Những điểm yếu của FuseBase: FuseBase được thiết kế với ưu tiên hàng đầu là cổng thông tin, do đó các quy trình làm việc có lượng dữ liệu lớn không phải là thế mạnh của nó. Không có tính năng xuất trực tiếp sang Google Trang tính, nên các nhóm thường xuyên làm việc với bảng tính sẽ cần tìm giải pháp thay thế để chuyển dữ liệu ra ngoài Hãy bỏ qua FuseBase nếu: Công ty của bạn cần khả năng xuất dữ liệu nhanh chóng sang các bảng tính bên ngoài khác.

Người dùng thực tế nói gì về FuseBase?

Hãy nghe đánh giá về FuseBase từ người đánh giá trên G2 này:

Nhóm của tôi có một không gian nội bộ chuyên dụng với các công cụ quản lý dự án (PM) và trình chỉnh sửa tài liệu, trong khi khách hàng của chúng tôi có một cổng thông tin được cá nhân hóa kèm theo trợ lý AI. FuseBase xử lý dữ liệu một cách liền mạch, giúp nhóm bán hàng và nhóm hỗ trợ khách hàng mới tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ thay vì phải loay hoay với các công việc hành chính.

Nhóm của tôi có một không gian nội bộ chuyên dụng với các công cụ quản lý dự án (PM) và trình chỉnh sửa tài liệu, trong khi khách hàng của chúng tôi có một cổng thông tin được cá nhân hóa kèm theo trợ lý AI. FuseBase xử lý dữ liệu một cách liền mạch, giúp nhóm bán hàng và nhóm hỗ trợ khách hàng mới tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ thay vì phải loay hoay với các công việc hành chính.

11. Zoho Dự án (Phù hợp nhất cho hợp tác giữa các bên liên quan theo phong cách mạng xã hội)

Zoho Project, một giải pháp thân thiện với ngân sách, được thiết kế dành cho các nhóm mong muốn quá trình giao tiếp với các bên liên quan diễn ra một cách thân thuộc. Phần mềm này vay mượn các yếu tố thiết kế từ mạng xã hội: một bảng tin dự án tương tác, nơi các nhóm có thể đăng cập nhật trạng thái, tải lên tệp đính kèm và ghi lại phản hồi ngay lập tức.

Một điều phối viên phòng khám có thể sắp xếp các ghi chú về tài khoản doanh nghiệp và lịch trình tùy chỉnh trong một không gian làm việc duy nhất, đồng thời đang theo dõi các cuộc tái khám sắp tới của bệnh nhân trên bảng Kanban trực quan. Các phòng trò chuyện và bảng tin tích hợp sẵn cho phép đồng nghiệp giải quyết các thắc mắc mà không cần mở các ứng dụng bên ngoài.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Cập nhật nhanh các thay đổi: Xem lại dòng hoạt động tương tác về các thay đổi gần đây đối với công việc trong một nguồn cấp dữ liệu theo phong cách mạng xã hội

Thảo luận quyết định mà không bị rối loạn thông tin: Chuyển đổi linh hoạt giữa các phòng trò chuyện riêng tư và nhóm được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc

Bảo toàn bối cảnh chiến dịch trong quá khứ: Lưu trữ các cuộc thảo luận dài trong các diễn đàn dự án được tổ chức khoa học và có thể tìm kiếm

Công việc nhanh hơn với AI: Sử dụng Zia, trợ lý AI của Zoho, để tạo nội dung, tóm tắt thông tin và phát hiện các thông tin chi tiết trong toàn bộ hệ sinh thái Zoho

Giá cả

Miễn phí

Gói Premium: 4 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: 9 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá

G2: 4,3/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 800 đánh giá)

Những điểm còn hạn chế của Zoho Projects: Zoho tích hợp rất nhiều tính năng, và độ sâu đó thể hiện rõ. Các nhóm quản lý danh mục dự án rất lớn hoặc không gian làm việc có nhiều thẻ sẽ thấy việc điều hướng phức tạp hơn so với một công cụ tối giản. Phần mềm này phù hợp nhất với các nhóm sẵn sàng đánh đổi một chút sự đơn giản để có được phạm vi tính năng rộng hơn. Nên bỏ qua Zoho Dự án nếu: Các thành viên trong nhóm của bạn không có nền tảng kỹ thuật và cần một giao diện theo dõi nhẹ nhàng, tối giản.

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Dự án?

Đánh giá của một người đánh giá trên G2 về Zoho Projects:

Tôi thích Zoho Projects vì phần mềm này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ dự án, giúp quản lý công việc và thời hạn một cách hiệu quả, đồng thời cải thiện sự phối hợp trong nhóm thông qua một nền tảng tập trung.

Tôi thích Zoho Projects vì phần mềm này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ dự án, giúp quản lý công việc và thời hạn một cách hiệu quả, đồng thời cải thiện sự phối hợp trong nhóm thông qua một nền tảng tập trung.

12. Trello (Phù hợp nhất để lập bản đồ công việc trực quan cho khách hàng)

Các nhóm làm việc theo cách tiếp cận quy trình trực quan sẽ cảm thấy thoải mái khi sử dụng Trello. Phần mềm này chuyển đổi các tin nhắn từ khách hàng thành các thẻ có thể kéo thả qua các giai đoạn tùy chỉnh, giúp các đầu ra đang thực hiện luôn hiển thị rõ ràng mà không gây nhầm lẫn về mặt quản lý.

Một nhà thiết kế đồ họa đang điều phối việc ra mắt thương hiệu có thể cài đặt một bảng dành riêng cho khách hàng trên Trello. Khi khách hàng gửi thông tin cập nhật qua email, người quản lý sẽ chuyển tiếp thông tin đó vào hộp thư đến của bảng. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi tin nhắn thành thẻ công việc.

Tính năng đồng bộ hóa thẻ hiển thị các công việc giống hệt nhau trên các bảng làm việc riêng biệt của từng nhóm để tránh tình trạng cập nhật tiến độ rời rạc. Quá trình đánh giá của khách hàng vẫn diễn ra suôn sẻ mà không làm tắc nghẽn các kênh trò chuyện bằng những thông báo không khẩn cấp.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Thu thập phản hồi của khách hàng dưới dạng thẻ nhiệm vụ: Ghi lại các ý kiến về thiết kế trang web kèm theo tệp đính kèm ảnh chụp màn hình thông qua tính năng Feedbucket Power-Up

Tự động hóa các bước quản trị viên lặp đi lặp lại: Tạo các quy tắc Butler tùy chỉnh được kích hoạt bởi ngày đáo hạn hoặc các giao dịch thẻ

Nhận phản hồi thử nghiệm kèm ảnh chụp màn hình: Nhập trực tiếp báo cáo người dùng vào danh sách thẻ thông qua tích hợp Ybug

Tăng tốc công việc với AI: Sử dụng Atlassian Intelligence để tóm tắt các thẻ, tạo nội dung và trả lời câu hỏi trên các không gian làm việc Trello

Giá cả

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn : 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Premium : 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Enterprise: 17,50 USD/tháng cho mỗi người dùng (chi phí ước tính dựa trên 50 người dùng)

Đánh giá

G2: 4,4/5 (hơn 13.900 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 23.400 đánh giá)

Những điểm yếu của Trello: Nền tảng này thiếu tính năng phụ thuộc công việc tích hợp sẵn, do đó các nhà quản lý phải điều chỉnh thủ công từng thẻ liên quan khi lịch trình thay đổi. Các dự án quy mô lớn cũng có thể khiến bảng làm việc trở nên lộn xộn, từ đó làm chậm quá trình tìm kiếm văn bản hàng ngày để tra cứu chi tiết công việc cụ thể. Hãy bỏ qua Trello nếu: Hoạt động của bạn liên quan đến các dự án khách hàng phức tạp, nhiều tầng lớp, đòi hỏi phần mềm theo dõi thời gian tích hợp sẵn hoặc khả năng điều chỉnh dòng thời gian tự động.

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Tại sao người đánh giá trên G2 này lại sử dụng Trello:

Tôi chủ yếu sử dụng Trello để sắp xếp công việc và các sản phẩm cần giao cho khách hàng một cách có tổ chức, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc gì, từ các công việc đơn giản đến kế hoạch dài hạn. Tôi đánh giá cao khả năng của Trello trong việc giúp tôi theo dõi các ưu tiên cạnh tranh và quản lý các công việc cần hoàn thành, điều này giúp tôi yên tâm vì biết rằng mọi việc sẽ không bị bỏ quên. Tôi thích bố cục trực quan của ứng dụng, giúp tôi có thể nhìn thấy ngay những công việc đang tiến hành, đã hoàn thành, bị tắc nghẽn và những công việc đang diễn ra.

Tôi chủ yếu sử dụng Trello để sắp xếp công việc và các sản phẩm cần giao cho khách hàng một cách có tổ chức, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ việc gì, từ các công việc đơn giản đến kế hoạch dài hạn. Tôi đánh giá cao khả năng của Trello trong việc giúp tôi theo dõi các ưu tiên cạnh tranh và quản lý các công việc cần hoàn thành, điều này giúp tôi yên tâm vì biết rằng mọi việc sẽ không bị bỏ sót. Tôi thích bố cục trực quan, giúp tôi có thể nhìn thấy ngay những công việc đang tiến hành, đã hoàn thành, bị tắc nghẽn và những công việc đang diễn ra.

Đâu là những sai lầm phổ biến nhất mà các nhóm thường mắc phải khi sử dụng phần mềm hợp tác với khách hàng?

Hầu hết các nhóm đều mua phần mềm hợp tác với khách hàng để đưa khách hàng vào Không gian Làm việc nội bộ của họ: một người dùng được cấp phép ở đây, một Bảng làm việc chung ở kia. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiệu quả hơn thường lại ngược lại. Hãy cung cấp cho khách hàng một không gian được thiết kế chuyên biệt, có phạm vi tiếp xúc hạn chế và giữ các công việc nội bộ rời rạc khỏi tầm nhìn của họ.

Việc “thêm khách hàng vào mọi thứ” đều thất bại ở cả hai hướng. Khách hàng bị ngập trong các công việc nội bộ và những cuộc trò chuyện không dành cho họ, hoặc nhóm của bạn bắt đầu tự kiểm duyệt vì khách hàng đang theo dõi. Công cụ vốn được thiết kế để giảm bớt rào cản lại vô tình tạo ra thêm rào cản.

Việc cho khách hàng thấy con số phù hợp mang lại một lợi ích trái ngược với trực giác, và điều này được chứng minh bởi nghiên cứu. Giáo sư Ryan W. Buell của Trường Kinh doanh Harvard đã phát hiện ra rằng tính minh bạch trong hoạt động có thể thay đổi hành vi:

Việc được chứng kiến những công việc thầm lặng được thực hiện thay mặt họ giúp khách hàng hài lòng hơn, sẵn sàng chi trả hơn và trung thành hơn.

Việc được chứng kiến những công việc thầm lặng được thực hiện thay mặt họ giúp khách hàng hài lòng hơn, sẵn sàng chi trả hơn và trung thành hơn.

Mục tiêu không phải là quyền truy cập tối đa hay tối thiểu. Đó là quyền truy cập được thiết kế: hiển thị tiến độ, kết quả đầu ra và các quyết định giúp xây dựng niềm tin, đồng thời ẩn đi những xáo trộn nội bộ chỉ gây thêm nhiễu loạn. Đó chính là ranh giới phân định giữa việc sử dụng cổng thông tin và chế độ khách truy cập, và đó cũng là lý do tại sao nó vượt trội hơn bất kỳ danh sách tính năng nào.

Vì vậy, câu hỏi thực sự không phải là “công cụ nào có nhiều tính năng nhất”, mà là khách hàng nên được xem bao nhiêu phần trong không gian làm việc của bạn.

Điều này phân chia danh mục một cách rõ ràng: các công cụ tích hợp sẵn trong cổng thông tin (Moxo, FuseBase) mang đến cho khách hàng một giao diện mang thương hiệu riêng gọn gàng nhưng có chi phí cao hơn và tốn thêm chi phí thiết lập. Trong khi đó, các công cụ nội bộ có quyền truy cập dành cho khách (ClickUp, Monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) rẻ hơn và quen thuộc hơn nhưng lại để lộ nhiều thông tin hơn về không gian làm việc của bạn. Điều này khiến khách hàng chỉ cần một quyền truy cập sai lầm là có thể tiếp cận được các cuộc trò chuyện nội bộ.

Việc thu hẹp danh sách 12 công cụ xuống còn một danh sách rút gọn phụ thuộc vào bốn câu hỏi về công việc của bạn, chứ không phải danh sách tính năng của các công cụ. Hãy trả lời chúng theo thứ tự: mỗi câu hỏi sẽ loại bỏ một nhóm công cụ cho đến khi chỉ còn lại hai hoặc ba lựa chọn.

Mối quan hệ này mang tính chính thức đến mức nào? Các công việc chịu sự quản lý chặt chẽ, có nhiều tài liệu hoặc bị ràng buộc bởi hợp đồng thường cần một cổng thông tin mang thương hiệu riêng. Trong khi đó, việc hợp tác dự án hàng ngày thì không cần đến cổng thông tin này.

Mức độ trùng lặp giữa công việc với khách hàng và công việc nội bộ là bao nhiêu? Nếu mức độ trùng lặp cao, việc sử dụng một hệ thống lưu trữ dữ liệu chính có quyền truy cập dành cho khách sẽ hiệu quả hơn so với việc vận hành hai công cụ riêng biệt

Chế độ chính là gì? Chủ yếu là cuộc hội thoại, tài liệu hay các đầu ra đang được theo dõi? Điều này sẽ quyết định bạn nên ưu tiên phần mềm trò chuyện, tài liệu hay Chủ yếu là cuộc hội thoại, tài liệu hay các đầu ra đang được theo dõi? Điều này sẽ quyết định bạn nên ưu tiên phần mềm trò chuyện, tài liệu hay phần mềm quản lý dự án

Chi phí thực tế cho mỗi khách hàng sẽ là bao nhiêu? Giá tính theo từng khách hàng có thể nhanh chóng làm tăng chi phí kế hoạch cơ bản của bạn, vì vậy hãy xác định giá cho các tài khoản khách hàng trước khi tính giá cho các người dùng được cấp phép trong nhóm

Dưới đây là đánh giá về từng công cụ và những công cụ bạn nên bắt đầu sử dụng:

Nếu bạn đang gặp tình huống này Phía bạn Bắt đầu với Công việc với khách hàng mang tính chính thức, tuân thủ quy định hoặc có nhiều tài liệu Cổng thông tin khách hàng Moxo, FuseBase Công việc của khách hàng và nội bộ có sự chồng chéo rất lớn Không gian Làm việc với khách mời ClickUp, Monday.com, Asana Tính năng cuộc hội thoại thời gian thực là nhu cầu chính Ưu tiên trò chuyện Slack Công việc chủ yếu là chia sẻ tài liệu và phối hợp công việc đơn giản Ưu tiên tài liệu Google Không gian Làm việc, Notion

Cung cấp cho khách hàng mức độ hiển thị phù hợp

Phần mềm hợp tác với khách hàng tốt nhất là phần mềm mang lại sự minh bạch hoàn toàn cho khách hàng của bạn, đồng thời lọc bỏ những cập nhật không liên quan. Hãy quyết định mức độ hiển thị không gian làm việc mà khách hàng nên được xem, chọn gói dịch vụ phù hợp và chọn ra hai hoặc ba công cụ từ danh sách trên để dùng thử với một dự án thực tế.

Nếu bạn muốn công việc với khách hàng và công việc nội bộ chia sẻ không gian trên một nền tảng AI chung cho toàn công ty, ClickUp được thiết kế dành riêng cho mục đích đó. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và cài đặt không gian làm việc dành cho khách hàng đầu tiên của bạn chỉ trong một buổi chiều.

Phần mềm hợp tác với khách hàng có bảo mật không?

Đúng vậy. Các công cụ uy tín đảm bảo an toàn cho công việc bên ngoài nhờ quyền truy cập theo từng tệp, mã hóa và kiểm soát truy cập, giúp ngăn khách hàng xâm nhập vào không gian làm việc nội bộ của bạn. Các công cụ tích hợp cổng thông tin như Moxo và FuseBase được thiết kế dành riêng cho các quy trình làm việc trong lĩnh vực tài chính, pháp lý và y tế có quy định nghiêm ngặt, trong khi các công cụ cho phép truy cập khách mời như ClickUp giới hạn quyền truy cập của khách hàng vào một Space, Danh sách công việc hoặc Tài liệu duy nhất. Mức độ bảo mật vẫn phụ thuộc vào cấu hình, do đó hãy kiểm tra cài đặt quyền truy cập trước khi mời bất kỳ ai tham gia.

Khách hàng có cần tài khoản trả phí để cộng tác không?

Thông thường, khách hàng không cần tài khoản trả phí để cộng tác. Hầu hết các công cụ đều cho phép khách hàng tham gia với tư cách khách mời miễn phí hoặc chi phí thấp thay vì mua gói người dùng được cấp phép đầy đủ. ClickUp, monday.com, Asana, Notion và Trello đều hỗ trợ quyền truy cập dành cho khách mời, trong khi kế hoạch Pro Không giới hạn của Basecamp cho phép mời số lượng người dùng khách hàng không giới hạn chỉ với một khoản phí duy nhất. Hãy lưu ý giới hạn số lượng khách mời trên các gói miễn phí và phí tính theo từng khách mời trên các gói cao cấp hơn, vì các quy định này có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp.

Phần mềm hợp tác với khách hàng nào là tốt nhất dành cho các doanh nghiệp nhỏ?

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, các gói "Miễn phí vĩnh viễn" của Trello, Basecamp và ClickUp mang lại khởi đầu thuận lợi nhất, cân bằng giữa việc chia sẻ thông tin với khách hàng một cách đơn giản và quy trình thiết lập tối thiểu. Trello và Basecamp nổi trội về tốc độ tích hợp khách hàng, trong khi ClickUp tạo điều kiện để hợp nhất công việc nội bộ và công việc với khách hàng khi doanh nghiệp phát triển. Các công ty nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực chịu sự quản lý chặt chẽ vẫn nên xem xét sử dụng công cụ tích hợp cổng thông tin như Moxo để có một không gian tuân thủ quy định và mang thương hiệu riêng.

Phần mềm hợp tác với khách hàng khác với phần mềm quản lý dự án như thế nào?

Phần mềm hợp tác với khách hàng được thiết kế để đưa khách hàng bên ngoài tham gia vào công việc chia sẻ một cách bảo mật, trong khi phần mềm quản lý dự án chủ yếu được xây dựng để điều hành các dự án nội bộ của nhóm. Nhiều công cụ quản lý dự án (ClickUp, monday.com, Asana) thực hiện cả hai chức năng này bằng cách thêm quyền truy cập dành cho khách, trong khi các công cụ tích hợp sẵn trong cổng thông tin (Moxo, FuseBase) chỉ tập trung vào lớp tương tác với khách hàng. Hãy lựa chọn dựa trên việc khách hàng là những người tham gia chính hay chỉ là người xem thỉnh thoảng.

Phần mềm hợp tác với khách hàng có giá bao nhiêu?

Phần mềm hợp tác với khách hàng có phạm vi giá từ miễn phí đến khoảng 12 USD/người dùng/tháng cho các gói trả phí cơ bản, trong khi các công cụ tích hợp sẵn trong cổng thông tin thường chỉ báo giá tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp sau khi có buổi giới thiệu sản phẩm. Gói Không giới hạn của ClickUp có giá khởi điểm là 7 USD/người dùng/tháng; cổng thông tin của FuseBase có giá khởi điểm khoảng 32 USD/tháng. Chi phí cho khách mời và khách hàng có thể cao hơn gói đăng ký cơ bản của bạn, vì vậy hãy xác nhận chi phí cho mỗi khách mời trước khi commit.