Cách xây dựng hệ thống quản lý SOP trong Tài liệu Google

Bạn hướng dẫn một nhân viên mới và gửi cho họ một vài SOP để bắt đầu công việc. Mười phút sau, họ quay lại với câu hỏi: ‘Tôi nên tuân theo phiên bản nào?’

Để tránh điều này, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một hệ thống quản lý SOP đúng cách trong Tài liệu Google, bao gồm các mẫu, cấu trúc thư mục và các nguyên tắc tốt nhất về tài liệu.

Chúng ta cũng sẽ xem xét những hạn chế của hệ thống này để bạn có thể quyết định khi nào là thời điểm thích hợp để chuyển sang một giải pháp như ClickUp, một không gian làm việc AI hội tụ thực sự! 🤩

Tại sao SOP lại quan trọng đối với hoạt động của nhóm

Dựa vào kiến thức nội bộ sẽ tạo ra những điểm yếu nghiêm trọng cho các nhóm đang phát triển. Khi người duy nhất nắm rõ một quy trình cụ thể vắng mặt do ốm hoặc nghỉ phép, công việc sẽ bị đình trệ hoàn toàn. Việc chuyển giao công việc giữa các thành viên trong nhóm dẫn đến sự chênh lệch, nghĩa là chất lượng công việc thay đổi tùy thuộc vào người thực hiện.

Dưới đây là lý do tại sao chúng lại quan trọng:

Ghi lại các quy trình quan trọng để có thể dễ dàng truy cập và thực hiện bất cứ lúc nào

Đồng bộ hóa các nhóm theo một phương thức làm việc chung trên các dự án

Giảm bớt việc trao đổi qua lại bằng cách trả lời các câu hỏi thường gặp

Giúp việc kiểm tra, cải thiện và tối ưu hóa quy trình làm việc trở nên dễ dàng hơn theo thời gian

Hỗ trợ quá trình ra quyết định nhanh chóng hơn nhờ các bước rõ ràng và được ghi chép đầy đủ

Giải phóng các thành viên cấp cao khỏi việc phải hướng dẫn và giải thích liên tục

Trước khi có thể quản lý các quy trình tiêu chuẩn (SOP), bạn cần phải xây dựng chúng. Nếu bạn là người dùng Google Workspace, Tài liệu Google dường như là một trong những điểm khởi đầu dễ tiếp cận nhất để chuẩn hóa quy trình.

📮 Thông tin từ ClickUp: Hơn một nửa số nhân viên (57%) lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc trong các tài liệu nội bộ hoặc cơ sở kiến thức của công ty. Và khi họ không tìm thấy? 1 trong 6 người phải tự tìm cách giải quyết bằng cách lục lọi các email cũ, ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình chỉ để ghép nối các thông tin lại với nhau. ClickUp Brain giúp loại bỏ việc tìm kiếm bằng cách cung cấp các câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI, lấy từ toàn bộ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp, giúp bạn có được những gì mình cần mà không gặp rắc rối.

Cách tạo mẫu SOP trong Tài liệu Google

Việc nhìn chằm chằm vào một trang trống sẽ làm chậm quá trình lập tài liệu và gây bực bội cho các thành viên trong nhóm. Nếu không có định dạng chuẩn, mọi người sẽ tạo ra các tài liệu khác nhau một cách đáng kể, khiến người đọc bối rối và che giấu các chi tiết quan trọng.

Hãy cùng tìm hiểu cách tạo mẫu có thể tái sử dụng trong Tài liệu Google:

Bước #1: Mở một tài liệu Google mới

Mở trình duyệt web và truy cập trang chủ Tài liệu Google. Nhấp vào biểu tượng tài liệu trống để bắt đầu một trang mới.

Tạo một tài liệu Google mới và đặt tên theo định dạng mẫu SOP nhất quán

Đặt tên cho tệp ngay lập tức theo một quy ước rõ ràng để dễ dàng tìm kiếm sau này. Điều quan trọng cần nhớ là việc đặt tên nhất quán chính là lớp nền tảng đầu tiên của hệ thống quản lý SOP trên Tài liệu Google.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng quy ước đặt tên này và chia sẻ với nhóm của bạn: ‘Mẫu SOP – [Phòng ban] – [Tên quy trình]’. Ví dụ: ‘Mẫu SOP – Marketing – Quy trình xuất bản blog’.

Bước #2: Cài đặt cấu trúc mẫu của bạn

Mỗi mẫu SOP trong Tài liệu Google đều cần có các phần cốt lõi giống nhau để phát huy hiệu quả. Sử dụng các kiểu tiêu đề lớn có sẵn để tạo ra một hệ thống phân cấp trực quan rõ ràng. Điều này sẽ tự động tạo ra một mục lục tài liệu có thể nhấp vào ở thanh bên trái để dễ dàng điều hướng.

Cấu trúc tài liệu Google Docs với các phần SOP chuẩn hóa bằng cách sử dụng các kiểu tiêu đề lớn để tạo ra một mẫu rõ ràng và dễ điều hướng

Hãy bao gồm các phần sau trong mẫu của bạn:

Tiêu đề: Tên quy trình đang được tài liệu hóa

Mục đích: Một đến hai câu giải thích lý do tại sao SOP này được thiết lập

Phạm vi áp dụng: Đối tượng áp dụng và thời điểm nên sử dụng

Vai trò và trách nhiệm: Ai chịu trách nhiệm cho từng phần của quy trình

Điều kiện tiên quyết: Các công cụ, quyền truy cập phần mềm hoặc tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu

Quy trình từng bước: Các hướng dẫn được đánh số tạo thành phần cốt lõi của SOP

Khắc phục sự cố/trường hợp ngoại lệ: Các vấn đề thường gặp và cách xử lý cụ thể

Lịch sử sửa đổi: Ngày, tác giả và ghi chú ngắn gọn về những thay đổi

Bước #3: Thêm nội dung tạm thời và định dạng

Hãy điền văn bản mẫu vào từng phần để bất kỳ ai sao chép mẫu này đều biết chính xác nội dung cần đặt ở đâu.

Thêm văn bản mẫu được đánh dấu và các gợi ý định dạng để hướng dẫn các nhóm cách điền vào từng phần của mẫu SOP

Sử dụng tính năng đánh dấu văn bản để đánh dấu rõ ràng đoạn văn bản giữ chỗ này. Một đường viền màu vàng kèm ghi chú như ‘[Thay thế đoạn này bằng các bước quy trình của bạn]’ là lựa chọn hoàn hảo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng danh sách có số thứ tự cho các bước thủ tục theo trình tự để giữ cho hướng dẫn được sắp xếp gọn gàng và sử dụng dấu đầu dòng cho các mục không theo trình tự như công cụ hoặc vật liệu cần thiết. Ngoài ra, đừng quên thêm một đường ngang giữa các phần chính để tăng tính rõ ràng về mặt hình ảnh.

Bước #4: Lưu và sắp xếp mẫu của bạn

Đặt mẫu đã hoàn thành của bạn vào một thư mục Google Drive chia sẻ dành riêng và đặt tên cho thư mục này một cách dễ nhận biết, chẳng hạn như ‘Mẫu SOP – Bản gốc’.

Chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp sau khi chỉ cấp quyền 'Người xem'

Đặt quyền truy cập chia sẻ thành ‘Chỉ xem’ cho nhóm của bạn. Điều này đảm bảo các thành viên trong nhóm sẽ sao chép mẫu thay vì vô tình chỉnh sửa tệp gốc của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo cấu trúc thư mục rõ ràng, được sắp xếp theo bộ phận hoặc chức năng. Tài liệu Google không có thư viện mẫu dành riêng cho nhóm, vì vậy việc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sắp xếp thư mục là giải pháp thay thế tốt nhất cho bạn.

Bước #5: Chia sẻ với nhóm của bạn

Chia sẻ thư mục mẫu với các thành viên liên quan trong nhóm bằng cách sử dụng cài đặt chia sẻ tiêu chuẩn của Google Drive.

Gửi một tin nhắn ngắn giải thích quy trình làm việc cụ thể mà họ cần tuân theo và hướng dẫn họ sao chép mẫu, đổi tên, điền thông tin vào và lưu SOP đã hoàn thành trở lại thư mục của bộ phận tương ứng.

Nhấp vào ba chấm trên tệp của bạn > Sao chép

Thiết lập quy ước chung cho nhóm về vị trí lưu trữ các SOP đã hoàn thành so với vị trí lưu trữ các mẫu trống. Điều này giúp tránh tình trạng nhầm lẫn không thể tránh khỏi khi ai đó vô tình chỉnh sửa mẫu thay vì tạo tài liệu mới.

Các nguyên tắc tốt nhất cho tài liệu SOP trong Tài liệu Google

Nếu không được quản lý, các SOP sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời và biến thành một kho tài liệu bị lãng quên. Khi sử dụng Tài liệu Google, hãy tuân thủ những thói quen có chủ đích sau đây để duy trì sự gọn gàng của tài liệu và giữ cho thư viện của bạn luôn hữu ích:

Chỉ định người chịu trách nhiệm về SOP cho mỗi tài liệu: Thêm tên và thông tin liên hệ của họ ở phần đầu để đảm bảo có người chịu trách nhiệm cập nhật tài liệu

Cài đặt tần suất đánh giá: Sử dụng một bảng đơn giản ở cuối mỗi tài liệu để ghi lại các ngày đánh giá hàng quý hoặc nửa năm

Sử dụng định dạng nhất quán cho tất cả các SOP: Tuân thủ cấu trúc mẫu để mọi người tin tưởng và sử dụng các tài liệu này

Liên kết các SOP với nhau: Tạo liên kết trực tiếp đến các quy trình được tham chiếu trong tài liệu SOP

Đảm bảo quy trình dễ đọc: Sử dụng câu ngắn, các bước được đánh số và in đậm các hành động quan trọng để dễ đọc khi đang thực hiện công việc

Sử dụng lịch sử phiên bản một cách có chủ đích: Khuyến khích trình chỉnh sửa thêm mô tả khi lưu các thay đổi lớn để lịch sử sửa đổi trở nên có ý nghĩa

Những giới hạn của Tài liệu Google trong quản lý SOP

Khi nhóm của bạn phát triển, bạn có thể sẽ gặp phải những điểm gây cản trở thực sự sau đây trong Tài liệu Google:

Không có quy trình làm việc hoặc quy trình phê duyệt tích hợp sẵn: Bạn phải dựa vào bình luận và theo dõi thủ công để chuyển SOP đi xem xét

Việc kiểm soát phiên bản trở nên phức tạp khi quy mô mở rộng: Tài liệu Google chỉ cho phép Tài liệu Google chỉ cho phép 40 phiên bản được đặt tên cho mỗi tài liệu , khiến việc theo dõi phiên bản hiện tại trở nên khó khăn khi có hàng chục SOP đã được chỉnh sửa

Tính năng tìm kiếm chỉ giới hạn ở việc khớp văn bản: Bạn không thể tìm kiếm trong thư viện theo danh mục, bộ phận hoặc trạng thái mà không cần gắn thẻ thủ công

Không có bảng điều khiển tập trung: Không có cách nào để theo dõi dự án, điều này có nghĩa là bạn không thể biết ngay lập tức những SOP nào đã được cập nhật hoặc đã quá hạn cần xem xét.

Sự phình to của thư mục thay thế cho sự phình to của công cụ: Việc tổ chức các SOP trong các thư mục lồng nhau tạo ra Việc tổ chức các SOP trong các thư mục lồng nhau tạo ra "Context Sprawl " – tình trạng hỗn loạn khi các nhóm phải lãng phí hàng giờ để tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng và nền tảng không liên kết với nhau

Không có lớp công việc hoặc tự động hóa: Bạn không thể tự động phân công việc đánh giá hoặc kết nối SOP với quy trình làm việc thực tế mà nó mô tả

Cách ClickUp đơn giản hóa việc quản lý SOP

Tài liệu Google hoạt động tốt cho vài SOP đầu tiên của bạn, nhưng ngay khi nhóm của bạn vượt quá một kích thước nhất định, bạn sẽ phải đối mặt với các tệp trùng lặp, các phiên bản không rõ nguồn gốc và các quy trình mà không ai còn tin tưởng nữa. Đó là vì Tài liệu Google chỉ là một lớp lưu trữ, nó không kết nối các SOP của bạn với công việc thực tế.

Đây chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Thay vì coi SOP là các tài liệu tĩnh, ClickUp biến chúng thành một hệ thống linh hoạt, kết nối với các công việc, nhân sự, dòng thời gian và cập nhật tại một nơi duy nhất.

Hãy cùng xem hệ thống quản lý SOP giúp ích như thế nào!

Tạo các quy trình tiêu chuẩn (SOP) kết nối với công việc

Tạo một cơ sở kiến thức tập trung với các SOP dưới dạng tài liệu phong phú, có cấu trúc, được lưu trữ trực tiếp trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Docs.

Ghi lại các quy trình làm việc quan trọng tại một nơi duy nhất với ClickUp Tài liệu

Bạn có thể:

Tạo các trang lồng nhau để sắp xếp các SOP theo nhóm, quy trình hoặc chức năng

Sử dụng định dạng phong phú (tiêu đề lớn, bảng, danh sách kiểm tra, nội dung nhúng)

Hợp tác theo thời gian thực thông qua bình luận và đề cập

Kết nối trực tiếp các tài liệu Docs với nhiệm vụ ClickUp , để các SOP luôn nằm ngay bên cạnh công việc mà chúng hướng dẫn

Ví dụ: nhóm tiếp thị của bạn có một tài liệu ‘SOP Nội dung’ với các trang con dành cho việc viết blog, tối ưu hóa SEO và xuất bản. Khi một biên tập viên mở một công việc, SOP đã được liên kết sẵn — không cần phải tìm kiếm trên Google Drive hay yêu cầu phiên bản mới nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi các tài liệu SOP sẵn sàng sử dụng thành các trang wiki để thiết lập một nguồn thông tin chính xác và rõ ràng. Nhờ đó, nhóm của bạn luôn biết phiên bản nào là đáng tin cậy mà không cần phải nghi ngờ.

Đánh dấu tài liệu ClickUp là Wiki để nó có thể đóng vai trò là nguồn thông tin duy nhất

ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý nhận biết không gian làm việc, có thể soạn thảo, cập nhật và thậm chí tìm kiếm các SOP của bạn bằng cách sử dụng bối cảnh thực tế từ các công việc, tài liệu và quy trình làm việc của bạn.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo bản nháp SOP đầu tiên trong tài liệu ClickUp Docs

Yêu cầu hệ thống thực hiện:

Tạo bản nháp SOP từ các lời nhắc đơn giản

Nhận câu trả lời từ khắp không gian làm việc của bạn

Tóm tắt các SOP dài hoặc trích xuất các bước chính

Luôn cập nhật tài liệu khi quy trình làm việc thay đổi

Ví dụ: bạn vừa cài đặt một quy trình onboarding mới. Bạn chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain: ‘Tạo SOP cho quy trình onboarding khách hàng dựa trên các công việc và danh sách kiểm tra hiện tại của chúng tôi.’ Nó sẽ tạo tài liệu onboarding bao gồm các bước, vai trò và mối quan hệ phụ thuộc chỉ trong vài giây ngay trong tài liệu ClickUp của bạn.

Tự động hóa tài liệu:

⚡ Kho mẫu: Chuẩn hóa tài liệu và quản lý quy trình tại một nơi duy nhất với Mẫu SOP của ClickUp. Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu SOP của ClickUp để có được định dạng có cấu trúc, giúp bạn không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần soạn thảo SOP. Bạn sẽ nhận được: Các phần SOP có sẵn (mục đích, phạm vi, vai trò, các bước, v.v.)

Định dạng tài liệu có cấu trúc để đảm bảo tính nhất quán trong tài liệu

Phân công công việc và theo dõi trách nhiệm

Hỗ trợ tích hợp sẵn cho các quy trình tự động hóa và đánh giá định kỳ

Tích hợp với các tính năng của ClickUp như bảng điều khiển và quy trình làm việc

Tự động hóa các chu kỳ đánh giá

SOP chỉ phát huy hiệu quả nếu vòng đời tài liệu của bạn luôn được cập nhật.

ClickUp Tự động hóa đảm bảo điều đó diễn ra mà không cần dựa vào trí nhớ. Tính năng này cho phép bạn cài đặt các chu kỳ đánh giá định kỳ (hàng tháng, hàng quý, v.v.) và tự động phân công SOP cho người chịu trách nhiệm để cập nhật.

Không ai cần phải nhớ kiểm tra các SOP vì ClickUp tự động hóa quá trình này và tích hợp nó trực tiếp vào hệ thống

Bạn cũng có thể cài đặt các điều kiện để hệ thống tự động kích hoạt quy trình phê duyệt trước khi các thay đổi được áp dụng hoặc thông báo cho các bên liên quan khi có cập nhật.

Ví dụ: bạn có thể cài đặt tự động hóa quy trình làm việc sao cho cứ sau 30 ngày, công việc ‘Quy trình Tiếp nhận Khách hàng (SOP)’ của bạn:

Được chuyển giao cho trưởng bộ phận vận hành

Đã chuyển sang trạng thái ‘Đang xem xét’

Gửi để phê duyệt sau khi cập nhật

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn hóa các Trường Tùy chỉnh ClickUp của bạn (như Bộ phận, Loại SOP, Chu kỳ đánh giá). Ngoài ra, hãy sử dụng Thẻ ClickUp để cung cấp bối cảnh nhanh chóng; điều này giúp việc lọc, báo cáo và chế độ xem bảng điều khiển trở nên đáng tin cậy hơn nhiều khi thư viện SOP của bạn ngày càng mở rộng.

Tổng quan về tất cả các hoạt động liên quan đến SOP

Khi bạn có nhiều SOP, tính hiển thị trở thành vấn đề thực sự: Ai là người chịu trách nhiệm về nội dung nào? Nội dung nào đã lỗi thời? Nội dung nào chưa được xem xét?

Bảng điều khiển ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn chế độ xem theo thời gian thực về hệ thống SOP của bạn. Nó cho phép bạn:

Theo dõi trạng thái SOP (Hoạt động, Đang xem xét, Lỗi thời)

Xem quyền sở hữu giữa các nhóm

Theo dõi ngày cập nhật gần nhất hoặc ngày xem xét

Tạo báo cáo trực tiếp từ dữ liệu công việc và hoạt động

Xem nhanh tình hình hiện tại với Bảng điều khiển ClickUp

Sức mạnh của hệ thống này nằm ở các thẻ mà bạn có thể thêm vào để tùy chỉnh chính xác những gì bạn muốn theo dõi. Dưới đây là một số ví dụ:

Thẻ Danh sách công việc: Hiển thị tất cả các SOP tại một nơi cùng với các thông tin chi tiết như trạng thái, người phụ trách và ngày đáo hạn

Thẻ bảng: Tạo chế độ xem có cấu trúc, giống như bảng tính cho tất cả các SOP bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Thẻ lịch: Giúp bạn theo dõi các hạn chót đánh giá sắp tới cho các SOP

Khi các SOP, công việc, giao tiếp và AI của bạn đều được tập trung trong một không gian làm việc, bạn sẽ không còn phải quản lý tài liệu mà bắt đầu quản lý quy trình. Đây chính là sự khác biệt giữa một thư mục chứa các tệp tin và một hệ thống quản lý SOP thực sự.

Dưới đây là chia sẻ của Briettny Curtner, Quản lý Chương trình tại Đại học Utah Valley, về ClickUp:

ClickUp đã giúp tập trung hóa các hoạt động hàng ngày, quy trình tiêu chuẩn (SOP) và thúc đẩy sự hợp tác trong toàn bộ bộ phận… Chúng tôi rất thích tính năng phụ thuộc vì bộ phận của chúng tôi cũng làm việc liên chức năng. Điều này giúp chúng tôi biết được những bước tiếp theo mà chúng tôi đang chờ đợi.

Nâng cao 'tiêu chuẩn' của bạn với ClickUp

Tài liệu Google là một điểm khởi đầu vững chắc. Nó đơn giản, quen thuộc và giúp bạn đưa các SOP đầu tiên ra khỏi đầu và vào một không gian chia sẻ. Nhưng khi nhóm của bạn phát triển, những lỗ hổng sẽ nhanh chóng lộ ra. SOP là một phần trong cách nhóm của bạn hoạt động hàng ngày, và đến một lúc nào đó, bạn cần chúng phải được kết nối với chính công việc.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Thay vì quản lý SOP song song với công việc, bạn sẽ quản lý chúng ngay trong không gian làm việc. Với ClickUp Docs, các SOP của bạn được lưu trữ ngay trong không gian làm việc, sát bên cạnh các công việc và dự án. ClickUp Brain tạo ra các bản nháp SOP và cập nhật chúng dưới dạng quy trình làm việc, trong khi ClickUp tự động hóa giúp bạn cài đặt các chu kỳ đánh giá định kỳ.

Câu hỏi thường gặp

Tài liệu Google không cung cấp mẫu SOP chuyên dụng trong thư viện mẫu của mình. Bạn có thể tự tạo mẫu bằng cách cấu trúc một tài liệu trống với các tiêu đề lớn về mục đích, phạm vi, vai trò, các bước và lịch sử sửa đổi, sau đó lưu nó dưới dạng mẫu có thể tái sử dụng trong một thư mục chia sẻ.

Trong Tài liệu Google, bạn sẽ cần dựa vào việc tổ chức thư mục, quy ước đặt tên nhất quán và theo dõi thủ công như chỉ mục trên bảng tính. Ngược lại, một không gian làm việc chuyên dụng như ClickUp cho phép bạn gắn thẻ, lọc và hiển thị toàn bộ thư viện SOP trên bảng điều khiển để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Tài liệu Google xử lý việc tạo/lập tài liệu tốt nhưng thiếu các tính năng tự động hóa quy trình làm việc, luồng phê duyệt, theo dõi trạng thái và tìm kiếm tập trung. Ngược lại, một hệ thống quản lý SOP chuyên dụng như ClickUp kết nối tài liệu của bạn với công việc thực tế mà nó mô tả đồng thời giữ mọi thứ có thể tìm kiếm được tại một nơi duy nhất.

Đúng vậy, Tài liệu Google hỗ trợ chỉnh sửa thời gian thực, bình luận và chế độ gợi ý, rất phù hợp để soạn thảo các SOP riêng lẻ. Tuy nhiên, giới hạn sẽ xuất hiện khi quy mô mở rộng, đặc biệt khi bạn cần các quy trình phê duyệt có cấu trúc hoặc khả năng hiển thị ai đang làm gì trên toàn bộ thư viện của mình.