10 Phần mềm Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) Tốt Nhất

Từ quản lý công việc đến tối ưu hóa làm việc nhóm, quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) có thể giảm thiểu lỗi, giải thích quy trình làm việc hiện tại và đảm bảo mức kiểm soát chất lượng cơ bản.

Kết hợp tất cả và thêm một số công cụ sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên, SOP có thể giúp tiết kiệm chi phí cho toàn bộ tổ chức.

Tuy nhiên, trước tiên bạn cần biết cách tạo ra các quy trình tài liệu này. Đó chính là lúc việc tìm kiếm một giải pháp phần mềm SOP trở nên quan trọng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu các phần mềm SOP hàng đầu để ghi chép, tổ chức và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của bạn.

Phần mềm SOP tốt nhất giúp quá trình tạo/lập trở nên dễ dàng. Nó giúp bạn quản lý quy trình từ đầu đến cuối với một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong quá trình đánh giá:

Trên hết, phần mềm này cần giúp tổ chức của bạn dễ dàng triển khai và chia sẻ SOP. Tin tốt là: Hầu hết các giải pháp phần mềm SOP hàng đầu dưới đây đều có các tính năng cần thiết này.

ClickUp là phần mềm quản lý dự án tất cả trong một được thiết kế cho các nhóm thuộc mọi kích thước và ngành nghề. Điều khiến ClickUp trở nên khác biệt là khả năng tạo tài liệu được kiểm soát phiên bản cho các quy trình cốt lõi, đồng thời đóng vai trò là trung tâm tập trung cho năng suất và sự hợp tác trong toàn công ty.

Và với ClickUp AI, bạn sẽ cần ít nỗ lực hơn để duy trì tính nhất quán và chất lượng khi các quy trình thay đổi theo thời gian. Tạo SOP, nhận nội dung được định dạng sẵn và nâng cao kỹ năng viết của nhóm chỉ với vài cú nhấp chuột.

ClickUp cũng tích hợp với hàng ngàn ứng dụng công việc khác, hợp nhất các quy trình và dữ liệu của bạn vào một hệ thống duy nhất!

Mặc dù chủ yếu là một nền tảng đào tạo, Coassemble vẫn có thể cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực phần mềm SOP.

Được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ, công cụ này hoạt động đặc biệt hiệu quả với các tài liệu cơ bản, chẳng hạn như điều lệ nhóm. Các mô-đun tùy chỉnh và mẫu cho phép các thành viên trong nhóm của bạn đọc các tài liệu quy trình cốt lõi, danh sách kiểm tra đơn giản để làm việc cùng nhau và các tài liệu khác.

Đây là phần mềm SOP chuyên dụng đầu tiên của chúng tôi. SweetProcess giúp bạn giám sát và cải thiện quy trình, theo dõi trách nhiệm và quản lý công việc một cách hiệu quả.

Mục tiêu của phần mềm này chính xác là những gì phần mềm SOP phù hợp cần đạt được: tạo ra một hướng dẫn vận hành trực tuyến mà mọi người đều có thể truy cập, cho phép bạn tạo SOP, hợp lý hóa các công việc hàng ngày và giảm thiểu sai sót trong quá trình tạo/lập SOP và triển khai liên tục.

Tallyfy là một phần mềm SOP hữu ích giúp bạn ghi chép và tự động hóa mọi công việc trong tổ chức của bạn. Từ biểu mẫu đến phê duyệt, nhập môn và thậm chí là các công việc liên quan đến khách hàng, phần mềm này đã giành được vị trí là một trong những phần mềm SOP hàng đầu trên thị trường.

Khái niệm đằng sau phần mềm này rất đơn giản. Ghi lại các SOP quan trọng và tốt nhất của bạn trong một hệ thống duy nhất và tạo bản thiết kế để mọi người biết việc cần làm. Sau đó, tạo các quy trình tự động hóa để thực hiện công việc của bạn một cách chính xác mọi lúc.

Phần mềm này là công cụ dành cho các tổ chức lớn, nhượng quyền thương mại và các doanh nghiệp có nhiều địa điểm, nơi việc truyền đạt SOP có thể là một thách thức. Kết quả là, các tính năng của phần mềm này có xu hướng thiên về chiều sâu, từ tích hợp video và bản trình bày đến sơ đồ luồng công việc phức tạp.

