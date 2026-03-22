Mỗi quy trình đều có hai dòng thời gian.

Có kế hoạch ban đầu của bạn. Và có thực tế bạn phải đối mặt, với việc làm lại, các bước phê duyệt kéo dài ba ngày, và những "câu hỏi nhanh" biến thành những rắc rối lớn.

Các bản đồ quy trình làm việc truyền thống chỉ ghi lại phiên bản theo kế hoạch. Bạn phỏng vấn nhân viên, vẽ các ô, công bố bản đồ, và một tháng sau, nhóm đã chuyển sang giai đoạn khác.

Bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI bắt đầu từ những gì thực sự đã xảy ra. Nó có thể trích xuất các mẫu từ dấu vết công việc thực tế của bạn, như các công việc, thay đổi trạng thái, việc chuyển giao và các quyết định được ghi chép, sau đó chỉ ra những nơi đang lãng phí thời gian: các vòng lặp lặp lại, thời gian chờ đợi, người chịu trách nhiệm quá tải và các bước tồn tại chỉ vì không ai chắc chắn ai là người chịu trách nhiệm cho bước tiếp theo.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích cách bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI giúp tiết kiệm thời gian, những loại quy trình nào được cải thiện nhanh nhất, và cách sử dụng nó để tối ưu hóa việc thực thi mà không làm tăng thêm gánh nặng quy trình.

Bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI là gì?

Bản đồ quy trình trực quan bằng AI (đôi khi được gọi là bản đồ quy trình dựa trên AI hoặc trực quan hóa quy trình bằng AI) đề cập đến việc sử dụng AI để tự động hoặc bán tự động tạo ra các sơ đồ trực quan (như sơ đồ luồng công việc, sơ đồ làn bơi hoặc bản đồ quy trình) thể hiện các luồng công việc, quy trình hoặc chuỗi công việc trong kinh doanh.

Tự động lập bản đồ quy trình làm việc thành các sơ đồ trực quan với ClickUp Brain

📌 Khái niệm cốt lõi: Nó sử dụng dữ liệu thời gian thực từ hoạt động của người dùng, các công cụ và hệ thống để tự động lập bản đồ các công việc, mối quan hệ phụ thuộc và quá trình chuyển giao, thường dưới dạng sơ đồ luồng công việc hoặc biểu đồ tương tác. Khác với việc lập bản đồ quy trình thủ công, các phiên bản AI sử dụng học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để cập nhật liên tục và nhận diện mẫu.

Lợi ích của bản đồ quy trình làm việc trực quan AI đối với các nhóm

Bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI hiển thị cho bạn cái nhìn tổng quan về quy trình cần thiết để đưa ra quyết định thông minh và tiết kiệm thời gian bị lãng phí. Nói cách khác:

Hiểu rõ và chia sẻ hiểu biết về cách công việc diễn ra: AI giúp chuyển đổi các đầu vào rời rạc (ghi chú, quy trình tiêu chuẩn, danh sách công việc) thành một luồng trực quan duy nhất, giúp các nhóm thống nhất về quy trình và thuật ngữ chung

Đồng bộ hóa và ra quyết định nhanh hơn: Bản phác thảo sơ đồ quy trình làm việc cung cấp một điểm khởi đầu cụ thể cho các cuộc họp. Các nhóm có thể xác nhận các bước, vai trò và quy trình phê duyệt ngay lập tức trong quá trình làm việc

Hiển thị sớm các điểm tắc nghẽn và rủi ro: Bản đồ trực quan giúp dễ dàng phát hiện các nguyên nhân gây chậm trễ và công việc phải làm lại, chẳng hạn như việc phê duyệt lặp đi lặp lại, quyền sở hữu không rõ ràng hoặc quá nhiều lần chuyển giao. Điều này hỗ trợ việc cải thiện một cách có mục tiêu hơn

Sự chuyển giao giữa các bộ phận hiệu quả hơn: Việc lập bản đồ các chủ sở hữu, đầu vào và đầu ra giúp giảm thiểu những bất ngờ về sự phụ thuộc giữa các nhóm (ví dụ: từ Bộ phận Sản phẩm sang Bộ phận Kỹ thuật, từ Bộ phận Bán hàng sang Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng), từ đó nâng cao năng suất và trách nhiệm giải trình

Nền tảng vững chắc hơn cho tự động hóa: Sau khi các bước và điều kiện kích hoạt được xác định, các nhóm có thể dễ dàng xác định nơi cần áp dụng tự động hóa, chẳng hạn như định tuyến yêu cầu, phân công công việc hoặc cập nhật trạng thái

Giảm thời gian dành cho việc lập tài liệu quy trình: AI giúp hoàn thiện bản nháp đầu tiên nhanh chóng và duy trì quy trình làm việc một cách dễ dàng theo thời gian, từ đó giúp tài liệu luôn cập nhật khi quy trình phát triển

Lập bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI so với lập bản đồ quy trình truyền thống

Phương pháp dựa trên AI này có thực sự tốt hơn so với một phiên thảo luận trên Bảng trắng thông thường không?

Thực tế là, việc tiếp tục sử dụng các phương pháp cũ đồng nghĩa với việc bạn phải chịu đựng những giới hạn của chúng: chúng chậm chạp, thường không chính xác và không thể mở rộng quy mô trên toàn tổ chức.

Dưới đây là một so sánh giúp làm rõ giá trị của việc lập bản đồ quy trình tự động hóa.

Từ vài phút đến vài giờ Lập bản đồ quy trình truyền thống Bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI Thời gian tạo Từ vài ngày đến vài tuần cho mỗi quy trình Từ vài phút đến vài giờ Tần suất cập nhật Tốt nhất là hàng quý (thường là không bao giờ) Thời gian thực hoặc theo yêu cầu Độ chính xác Phụ thuộc vào kỹ năng của người phỏng vấn và trí nhớ của các bên liên quan Dựa trên dữ liệu và mô hình công việc thực tế Xác định điểm nghẽn Yêu cầu phân tích và quan sát thủ công Phát hiện tự động hóa kèm theo các đề xuất cụ thể Khả năng mở rộng Mỗi quy trình một lần Xử lý nhiều quy trình cùng lúc Kiểm soát phiên bản Việc theo dõi thủ công thường không nhất quán Tự động tạo phiên bản kèm theo lịch sử thay đổi

Điều này không có nghĩa là các phương pháp truyền thống đã lỗi thời. Việc sử dụng Bảng trắng và tạo sơ đồ tĩnh vẫn rất hữu ích cho giai đoạn brainstorming ban đầu và việc thống nhất quan điểm ở cấp cao giữa các bên liên quan.

Tuy nhiên, đối với các tài liệu cần đảm bảo tính chính xác và khả thi, các phương pháp dựa trên AI giúp loại bỏ gánh nặng bảo trì khiến hầu hết các bản đồ quy trình bị bỏ quên.

Hiện nay, nhiều nhóm đang áp dụng phương pháp kết hợp: để AI tạo ra bản đồ hiện trạng ban đầu, sau đó sử dụng nền tảng dựa trên dữ liệu đó để tổ chức phiên thiết kế mục tiêu nhanh chóng và có năng suất cao hơn với các bên liên quan.

Những thách thức phổ biến trong việc lập bản đồ quy trình làm việc và cách AI giải quyết chúng

Các dự án lập bản đồ quy trình thường thất bại vì những lý do gây bực bội tương tự. Kiến thức bị mắc kẹt trong đầu một người, tài liệu đã lỗi thời trước khi được phê duyệt, hoặc quy trình làm việc quá phức tạp đến mức không thể vẽ ra được.

AI trực tiếp đặt mục tiêu giải quyết những điểm yếu truyền thống này, biến việc lập bản đồ quy trình từ một công việc nhàm chán thành một phương pháp đáng tin cậy.

❌ Thách thức 1: Các quy trình chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người

Các quy trình làm việc quan trọng thường tồn tại dưới dạng "kiến thức nội bộ", khiến việc ghi chép tài liệu phụ thuộc vào việc phỏng vấn đúng người, những người có thể mô tả một phiên bản lý tưởng hóa của quy trình.

✅ Cách AI giải quyết vấn đề: AI không cần phỏng vấn ai cả. Nó phân tích các mẫu hoàn thành công việc thực tế, quá trình chuyển giao và các mối phụ thuộc từ dữ liệu quản lý công việc của bạn, từ đó nắm bắt cách thức luồng công việc diễn ra.

Khi bạn hoàn tất việc lập bản đồ cho một quy trình phức tạp, rất có thể quy trình đó đã thay đổi. Các công cụ mới hoặc sự tái cấu trúc nhóm khiến sơ đồ tĩnh của bạn trở nên lỗi thời.

✅ Cách AI giải quyết vấn đề: Các bản đồ do AI tạo ra có thể được cập nhật tự động khi các mô hình công việc cơ bản thay đổi, duy trì độ chính xác mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

❌ Thách thức 3: Các quy trình liên chức năng phức tạp quá rối rắm để có thể trực quan hóa

Khi công việc liên quan đến nhiều nhóm, công cụ và chuỗi phê duyệt, việc tạo ra một bản đồ trực quan thống nhất có thể gần như là điều không thể.

✅ Cách AI giải quyết vấn đề: AI có thể phân tích các mối phụ thuộc phức tạp và hiển thị chúng dưới dạng các chế độ xem. Điều này cho phép bạn trình bày luồng công việc tổng quan đồng thời giúp người dùng có thể đào sâu vào các bước chuyển giao hoặc điểm ra quyết định cụ thể.

❌ Thách thức 4: Việc nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan đòi hỏi quá nhiều chu kỳ sửa đổi

Việc khiến mọi người đồng thuận về “cách thức thực hiện công việc” có thể dẫn đến những cuộc họp kéo dài vô tận và việc sửa đổi sơ đồ liên tục.

✅ Cách AI giải quyết vấn đề: Bắt đầu với bản đồ do AI tạo ra dựa trên dữ liệu thực tế sẽ chuyển hướng cuộc hội thoại từ “việc cần làm là gì?” sang “điều này có chính xác không?”. Điều này cung cấp một điểm khởi đầu dựa trên dữ liệu và giúp đạt được sự đồng thuận nhanh hơn nhiều.

Các trường hợp sử dụng bản đồ quy trình làm việc trực quan AI theo nhóm

Việc lập bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI được áp dụng khác nhau tùy thuộc vào chức năng của nhóm bạn, biến một khái niệm trừu tượng thành một công cụ thiết thực cho công việc hàng ngày của bạn.

Các nhóm sản phẩm và kỹ thuật

Đối với các nhóm phát triển, khả năng hiển thị quy trình có tác động trực tiếp đến tốc độ triển khai và chất lượng mã nguồn. Thay vì chỉ đoán xem sprint gặp trục trặc ở đâu, bạn có thể nhìn thấy điều đó.

Lập bản đồ luồng từ yêu cầu tính năng đến triển khai để xác định những điểm mà các mục bị kẹt trong hàng đợi đánh giá hoặc bị chặn bởi các phụ thuộc

Hình dung các lộ trình nâng cấp xử lý sự cố và quy trình phản ứng, với AI sẽ cảnh báo khi việc xử lý sự cố thực tế lệch khỏi các hướng dẫn đã được ghi chép.

Lập bản đồ các quy trình triển khai, bao gồm các bước phê duyệt và kiểm thử, để xác định các bước thường xuyên gây ra sự chậm trễ trong việc phát hành

Xác định đường dẫn quan trọng khi các tính năng yêu cầu công việc từ nhiều nhóm, từ đó phát hiện các điểm nghẽn tiềm ẩn trong quá trình phối hợp trước khi chúng xảy ra

Các nhóm vận hành và kinh doanh

Đối với các nhóm vận hành, hiệu quả và tuân thủ là yếu tố quan trọng nhất.

Việc lập bản đồ bằng AI cung cấp cả tài liệu kiểm toán và thông tin chi tiết để giúp các quy trình kinh doanh có thể lặp lại diễn ra suôn sẻ hơn.

Lập bản đồ quy trình từ đặt hàng đến thu tiền để xem toàn bộ hành trình của khách hàng và xác định những điểm mà đơn đặt hàng bị đình trệ

Hình dung các quy trình từ mua hàng đến thanh toán, bao gồm phân cấp phê duyệt, để phát hiện các lỗ hổng tuân thủ hoặc các tầng lớp thủ tục hành chính không cần thiết

Ghi chép lại hành trình onboarding khách hàng từ khi ký hợp đồng đến khi trở thành người dùng hoạt động, làm rõ các bước chuyển giao giữa các nhóm bán hàng, triển khai và hỗ trợ khách hàng

Phân tích hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách lập bản đồ quy trình chuyển tiếp và giải quyết phiếu yêu cầu để xác định các lỗ hổng trong đào tạo hoặc các điểm kém hiệu quả trong quy trình.

Các nhóm tiếp thị và thiết kế

Các nhóm sáng tạo thường phản đối việc lập tài liệu cứng nhắc, vì lo ngại điều này sẽ kìm hãm sự sáng tạo.

Tuy nhiên, thực tế là các quy trình lộn xộn mới chính là kẻ giết chết sự sáng tạo. Bản đồ quy trình AI giúp bảo vệ thời gian sáng tạo bằng cách tối ưu hóa các công việc hành chính xung quanh nó.

Lập bản đồ quy trình chiến dịch từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi ra mắt để xác định những điểm mà các chu kỳ đánh giá thường xuyên làm chậm dòng thời gian.

Hình dung quy trình sản xuất nội dung và biên tập để xác định các điểm nghẽn trong quá trình tạo/lập tài sản hoặc phê duyệt của các bên liên quan

Lập tài liệu về các quy trình quản lý tài sản thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán đồng thời xác định các bước kiểm duyệt không cần thiết

Làm rõ các mối quan hệ phụ thuộc và thời gian cho các đợt ra mắt liên chức năng, đảm bảo các bộ phận marketing, sản phẩm và bán hàng đều đồng bộ

Việc lựa chọn phần mềm lập bản đồ quy trình phù hợp phụ thuộc vào một câu hỏi quan trọng:

‘Bạn muốn một công cụ vẽ sơ đồ độc lập hay một công cụ lập bản đồ quy trình làm việc được tích hợp với công việc từ đầu đến cuối của bạn?’

Một số công cụ lập bản đồ quy trình làm việc bằng AI tốt nhất để giải đáp thắc mắc của bạn bao gồm 👇

1. ClickUp

Việc lập bản đồ quy trình làm việc trong một công cụ và quản lý công việc trong một công cụ khác sẽ dẫn đến sự phân tán công việc. Trong khi bản đồ thể hiện một điều, nhóm của bạn lại hiểu theo cách khác. Sự bất đồng này chính là nguyên nhân dẫn đến sai sót và làm giảm năng suất.

Hãy xóa bỏ khoảng cách này bằng cách lập bản đồ quy trình làm việc và thực thi chúng tại cùng một nơi với ClickUp, Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới.

Tóm lại, hãy sử dụng:

ClickUp Bảng trắng : Đây là bảng vẽ trực quan hợp tác mà bạn có thể sử dụng cùng toàn bộ nhóm. Brainstorm và lập bản đồ quy trình với tính năng chỉnh sửa thời gian thực, sau đó chuyển đổi bất kỳ yếu tố nào trong sơ đồ thành một Đây là bảng vẽ trực quan hợp tác mà bạn có thể sử dụng cùng toàn bộ nhóm. Brainstorm và lập bản đồ quy trình với tính năng chỉnh sửa thời gian thực, sau đó chuyển đổi bất kỳ yếu tố nào trong sơ đồ thành một nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện ngay. Bản đồ quy trình của bạn không chỉ mô tả công việc—mà nó chính là công việc

Lập bản đồ quy trình một cách hợp tác và chuyển các yếu tố sơ đồ thành công việc với ClickUp Bảng trắng

Bản đồ Tư duy ClickUp : Đối với các quy trình phân cấp, hãy tạo bản đồ quy trình dựa trên cấu trúc công việc hiện có của bạn trong Chế độ Tác vụ hoặc bắt đầu từ đầu trong Chế độ Trống. Bạn có thể sắp xếp lại toàn bộ Không gian Làm việc một cách trực quan chỉ bằng cách kéo các nhánh Đối với các quy trình phân cấp, hãy tạo bản đồ quy trình dựa trên cấu trúc công việc hiện có của bạn trong Chế độ Tác vụ hoặc bắt đầu từ đầu trong Chế độ Trống. Bạn có thể sắp xếp lại toàn bộ Không gian Làm việc một cách trực quan chỉ bằng cách kéo các nhánh

Tạo bản đồ quy trình phân cấp từ các công việc và sắp xếp lại các nhánh một cách trực quan với ClickUp Bản đồ Tư duy

ClickUp Brain : Đây là lớp trí tuệ giúp bản đồ quy trình làm việc của bạn thực sự tự động hóa. ClickUp Brain phân tích các công việc hiện có của bạn để đề xuất cải tiến quy trình, tạo tài liệu quy trình làm việc từ một câu đơn giản và xác định các mẫu cho thấy cơ hội tối ưu hóa. Nó cũng tạo ra các hình ảnh trực quan để lập bản đồ quy trình làm việc từ đầu đến cuối của bạn, ngay khi bạn cần. Đây là lớp trí tuệ giúp bản đồ quy trình làm việc của bạn thực sự tự động hóa. ClickUp Brain phân tích các công việc hiện có của bạn để đề xuất cải tiến quy trình, tạo tài liệu quy trình làm việc từ một câu đơn giản và xác định các mẫu cho thấy cơ hội tối ưu hóa. Nó cũng tạo ra các hình ảnh trực quan để lập bản đồ quy trình làm việc từ đầu đến cuối của bạn, ngay khi bạn cần.

Tạo bản đồ quy trình làm việc và xử lý tài liệu với ClickUp Brain

Luôn đảm bảo các tài liệu quy trình của bạn kết nối với thực tế vì ClickUp kết hợp quản lý công việc, theo dõi thời gian và hợp tác nhóm với bản đồ trực quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc lập bản đồ quy trình giúp bạn nhận ra rõ ràng các điểm chuyển giao, điểm tắc nghẽn và những sự chậm trễ nhỏ khó hiểu. Hãy xem video này để tìm hiểu cách lập bản đồ quy trình của bạn với các ví dụ thực tế, giúp quy trình làm việc của bạn trở nên rõ ràng, có thể mở rộng và dễ cải thiện hơn theo thời gian 👇

2. Lucidchart

qua Lucidchart

Lucidchart là một công cụ chuyên dụng để vẽ sơ đồ. Đây là lựa chọn dành cho các nhóm cần tuân thủ các ký hiệu chính thức và nghiêm ngặt.

Nó hỗ trợ BPMN 2.0 và UML, điều này rất quan trọng đối với các nhóm kỹ sư và phân tích kinh doanh

Nền tảng này bao gồm thư viện mẫu cho các loại quy trình tiêu chuẩn

Các tính năng AI của nó tập trung vào định dạng sơ đồ tự động và tối ưu hóa bố cục

📚 Đọc thêm: Hợp tác nhóm

3. Miro

qua Miro

Miro là một công cụ bảng trắng hợp tác đã mở rộng sang lĩnh vực lập bản đồ quy trình làm việc. Công cụ này phát huy hiệu quả tối đa trong các phiên khám phá quy trình theo phong cách hội thảo.

Khung vẽ không giới hạn của nó được thiết kế để brainstorming tự do với các nhóm làm việc từ xa

Nó có tính năng tạo sơ đồ quy trình bằng AI có thể tạo sơ đồ từ các lời nhắc văn bản

Nó có một hệ sinh thái tích hợp rộng lớn

Miro là một trong những phần mềm vẽ sơ đồ quy trình tốt nhất dành cho việc khám phá hợp tác. Tuy nhiên, giống như các công cụ độc lập khác, các sơ đồ mà nó tạo ra tồn tại tách biệt với nơi công việc thực sự được quản lý.

4. Microsoft Visio

qua Microsoft Vision

Microsoft Visio là lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp vì nó đi kèm với giấy phép Microsoft 365.

Nó cung cấp khả năng tích hợp sâu với các sản phẩm khác của Microsoft

Nó có thư viện hình dạng toàn diện và hỗ trợ các tiêu chuẩn vẽ sơ đồ chính thức

Khả năng liên kết dữ liệu của nó có thể kết nối các sơ đồ với các nguồn dữ liệu bên ngoài

📮ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ để thực hiện công việc chuyên sâu và tập trung. Ngay cả những khoản tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy thành con số đáng kể: chỉ cần tiết kiệm được hai giờ mỗi tuần cũng tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sự sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân.

Cách tạo bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI trong ClickUp

Việc tạo bản đồ quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp là sự kết hợp giữa các công cụ trực quan linh hoạt với tự động hóa thông minh.

Dưới đây là cách bạn có thể chuyển từ một trang giấy trắng sang một quy trình tối ưu và có thể thực thi.

Bước 1: Thiết lập Không gian Làm việc và mục tiêu

Đầu tiên, hãy truy cập vào Không gian Làm việc ClickUp nơi quy trình làm việc của bạn sẽ được triển khai. Xác định quy trình cụ thể mà bạn muốn lập bản đồ — tốt nhất là bắt đầu với một quy trình đơn lẻ và được định nghĩa rõ ràng.

Trước khi bắt đầu, hãy xác định những người cần xem hoặc chỉnh sửa bản đồ và sử dụng Quyền truy cập ClickUp để kiểm soát quyền truy cập.

Chỉnh sửa quyền truy cập với Quyền truy cập ClickUp

Cuối cùng, hãy xem xét thành công sẽ trông như thế nào. Bạn đang cố gắng xác định các điểm nghẽn hay tiêu chuẩn hóa quy trình onboarding?

Bước 2: Lập bản đồ quy trình của bạn bằng Bảng trắng hoặc Bản đồ Tư duy

Đối với các quy trình làm việc có nhiều nhánh, các bước phê duyệt hoặc điểm ra quyết định, hãy sử dụng ClickUp Bảng trắng. Thêm các bước bằng cách sử dụng các hình dạng và kết nối, sau đó biến bản đồ thành công cụ thực thi bằng cách chuyển đổi các yếu tố chính (như hình dạng, ghi chú dán hoặc văn bản) thành các Nhiệm vụ ClickUp.

Lập bản đồ các quy trình làm việc đa đường dẫn và chuyển các bước thành công việc với ClickUp Bảng trắng

Nếu bạn muốn một bố cục dựa trên vai trò (ai làm gì), thì bạn có thể sử dụng Mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp Swimlane để có một khung làm việc sẵn sàng sử dụng.

Tải mẫu miễn phí Lập bản đồ quyền sở hữu và chuyển giao công việc theo vai trò với Mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp Swimlane

Nó được thiết kế để lập bản đồ quy trình với quyền sở hữu và bước chuyển giao không thể bỏ sót. Ở phần trên cùng, bạn đặt tên cho quy trình làm việc trong thanh Tên quy trình, để sơ đồ luôn gắn liền với một quy trình cụ thể (ví dụ: ‘Quy trình phê duyệt nội dung’ hoặc ‘Phân loại lỗi’).

Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy các làn dành cho A, B, C và D. Mỗi làn đại diện cho một người, vai trò hoặc nhóm, và mỗi bước được đặt trong làn của người chịu trách nhiệm về bước đó.

Và đối với các quy trình tuyến tính hoặc phân cấp hơn, hãy sử dụng Bản đồ Tư duy ClickUp. Chỉ cần chuyển sang Chế độ Nhiệm vụ để tự động tạo bản đồ từ các công việc hiện có hoặc Chế độ Trống để lên ý tưởng từ đầu.

Tạo bản đồ quy trình tuyến tính hoặc phân cấp từ các công việc hoặc từ đầu với ClickUp Bản đồ Tư duy

Bước 3: Sử dụng ClickUp Brain để tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc

Đây là thời điểm thích hợp để sử dụng ClickUp Brain nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện bản nháp đầu tiên. Bạn có thể sử dụng tính năng này trên Bảng trắng hoặc trực tiếp từ thanh bên (tùy chọn của bạn).

Hãy mô tả quy trình làm việc mà bạn mong muốn bằng ngôn ngữ đơn giản, sau đó tinh chỉnh kết quả thành các bước rõ ràng, các điểm ra quyết định và các bước chuyển giao.

🎯 Ví dụ về quy trình làm việc: Nâng cấp yêu cầu hỗ trợ Vai trò: Nhân viên hỗ trợ, Trưởng nhóm hỗ trợ, Kỹ thuật, Chăm sóc khách hàng Các bước: Cập nhật thông tin khách hàng + xác nhận (Phòng Hỗ trợ Khách hàng)

Đã nhận được vấn đề (Nhân viên hỗ trợ)

Ghi lại phiếu yêu cầu + chi tiết (Nhân viên hỗ trợ)

Xếp hạng mức độ nghiêm trọng (Trưởng nhóm Hỗ trợ)

Quyết định: Có tính chất quan trọng? (Trưởng nhóm Hỗ trợ) Không → xử lý theo quy trình tiêu chuẩn (Nhân viên Hỗ trợ) Có → điều tra + khắc phục (Kỹ thuật)

Không → xử lý tiêu chuẩn (Nhân viên hỗ trợ)

Có → điều tra + khắc phục (Kỹ thuật)

Triển khai bản sửa lỗi/giải pháp tạm thời (Kỹ thuật) Không → xử lý tiêu chuẩn (Nhân viên hỗ trợ)

Có → điều tra + khắc phục (Kỹ thuật) Tự động tạo sơ đồ quy trình làm việc dạng làn bơi với ClickUp Brain

Bạn cũng có thể sử dụng Brain để hỗ trợ "lớp tài liệu" bằng cách tạo ra một quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) bằng văn bản từ các bước đã có bản đồ sau khi luồng được hoàn thiện.

Tạo quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) với ClickUp Brain

Bước 4: Theo dõi tiến độ và lặp lại

Một bản đồ chỉ thực sự hữu ích nếu nó giúp cải thiện công việc của bạn.

Kết nối các thành phần bản đồ của bạn với các nhiệm vụ ClickUp để theo dõi quá trình thực hiện so với quy trình đã được ghi chép. Ngoài ra, hãy sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để thu nhỏ phạm vi và có chế độ xem tổng quan về hiệu suất.

Và để đảm bảo nhóm của bạn không phải bận rộn với những công việc quản trị lặp đi lặp lại (ví dụ: thay đổi trạng thái trên Không gian Làm việc ClickUp), chỉ cần chuyển sang ClickUp Automations để tự động hóa các bước quy trình ngay lập tức.

Các phương pháp hay nhất cho bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI

Tuân thủ các nguyên tắc chính sẽ đảm bảo nỗ lực lập bản đồ AI của bạn thành công. Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất:

Bắt đầu với các quy trình có tác động lớn: Đừng cố gắng lập bản đồ mọi thứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu với các quy trình được thực hiện thường xuyên hoặc được biết là có điểm nghẽn để tạo đà

Xác nhận bản đồ do AI tạo ra với các chủ sở hữu quy trình: AI cung cấp một điểm khởi đầu dựa trên dữ liệu, nhưng những người thực hiện công việc phải xác nhận tính chính xác của nó

Xác định rõ quyền sở hữu: Mỗi quy trình được lập bản đồ cần có một người chịu trách nhiệm chính để đảm bảo quy trình luôn được cập nhật

Xác định tiêu chuẩn biểu diễn của bạn: Hãy quyết định ngay từ đầu xem bạn sẽ sử dụng BPMN chính thức hay sơ đồ luồng công việc đơn giản. Tính nhất quán là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính dễ đọc

Kết nối bản đồ với quá trình thực thi: Một bản đồ quy trình làm việc tồn tại trong một công cụ riêng biệt so với nơi công việc thực sự diễn ra sẽ luôn lệch khỏi thực tế. Hãy ưu tiên tích hợp giữa bản đồ của bạn và Một bản đồ quy trình làm việc tồn tại trong một công cụ riêng biệt so với nơi công việc thực sự diễn ra sẽ luôn lệch khỏi thực tế. Hãy ưu tiên tích hợp giữa bản đồ của bạn và hệ thống quản lý công việc

Tích hợp các tín hiệu nhắc nhở đánh giá: Đặt lời nhắc nhở để xem lại bản đồ mỗi khi quy trình thay đổi, chẳng hạn như khi áp dụng công cụ mới hoặc khi nhóm được tái cơ cấu

Biến bản đồ quy trình làm việc của bạn thành hoạt động thực thi hàng ngày với ClickUp

Bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI hoạt động hiệu quả vì nó chỉ ra những nơi tiêu tốn thời gian, sau đó cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng để khắc phục vấn đề. Những cải thiện nhanh nhất thường đến từ việc siết chặt các bước chuyển giao, loại bỏ các vòng lặp lặp lại và làm rõ quyền sở hữu.

ClickUp giúp bạn duy trì đà phát triển đó tại một nơi duy nhất. Lập bản đồ quy trình làm việc, ghi chép quy trình và theo dõi công việc khi nó di chuyển, tất cả trong cùng một hệ thống. Với AI được tích hợp vào Không gian Làm việc ClickUp, bạn có thể phát hiện các mẫu, tóm tắt các thay đổi và biến những hiểu biết thành hành động tiếp theo mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Nếu mục tiêu là giảm bớt quy trình và tăng tiến độ, đây chính là cách để đạt được điều đó.

Câu hỏi thường gặp

Lập bản đồ quy trình bằng AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra và tối ưu hóa các sơ đồ từ các mô tả hoặc dữ liệu công việc, biến nó thành một công cụ tạo ra và tư vấn. Lập bản đồ quy trình tự động hóa, hay khai thác quy trình, mang tính quan sát và mô tả, ghi lại các luồng bằng cách theo dõi các hành động thực tế của người dùng trong hệ thống.

Đúng vậy, và mức độ tích hợp sâu rộng là yếu tố then chốt. Trong khi một số công cụ chỉ cung cấp các chức năng nhập/xuất cơ bản, một không gian làm việc tích hợp như ClickUp lại tích hợp sẵn tính năng lập bản đồ quy trình làm việc, kết nối trực tiếp các bản đồ của bạn với các công việc và quy trình tự động hóa thúc đẩy công việc.

Phần mềm sơ đồ truyền thống cung cấp các công cụ để vẽ sơ đồ thủ công, mang lại khả năng kiểm soát chính xác. Bản đồ do AI tạo ra mang lại tốc độ, tạo ra các sơ đồ ban đầu từ ngôn ngữ tự nhiên và đề xuất các tối ưu hóa mà bạn có thể bỏ qua.

Các bản đồ do AI tạo ra cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc, nhưng chúng luôn cần được xác thực bởi những người chịu trách nhiệm về quy trình. Độ chính xác đạt mức cao nhất khi AI có thể phân tích dữ liệu công việc thực tế và khi con người xem xét và tinh chỉnh kết quả đầu ra. Bản đồ quy trình làm việc trực quan bằng AI biến việc tài liệu hóa quy trình thành một khả năng liên tục — tài liệu sống động phát triển cùng với công việc của bạn.