10 công cụ quản lý dự án tốt nhất cho các nhóm làm việc từ xa vào năm 2026

Khi nhóm làm việc từ xa của bạn phân tán khắp các múi giờ, điều cuối cùng bạn cần là một hệ thống công nghệ được kết nối bằng các tích hợp mong manh dễ bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao công việc.

Phần mềm quản lý dự án cho các nhóm làm việc từ xa không cần tích hợp sẽ gom gọn các công việc, tài liệu, trò chuyện, theo dõi thời gian và báo cáo vào một không gian làm việc duy nhất — giúp nhóm của bạn hợp tác mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh hoặc khắc phục sự cố đồng bộ hóa giữa năm nhà cung cấp khác nhau.

Phần mềm quản lý dự án cho nhóm làm việc từ xa mà không có tích hợp là gì?

Phần mềm quản lý dự án (PM) cho các nhóm làm việc từ xa mà không cần tích hợp đề cập đến các nền tảng quản lý công việc tất cả trong một, tích hợp các công việc, tài liệu, giao tiếp và báo cáo vào một môi trường duy nhất. Điều này loại bỏ nhu cầu kết nối nhiều công cụ của bên thứ ba. Đối với các nhóm làm việc từ xa và kết hợp trải dài qua các múi giờ, điều này rất quan trọng vì mỗi tích hợp bên ngoài đều gây ra ma sát, silo dữ liệu và việc chuyển đổi ngữ cảnh, làm giảm năng suất.

Quản lý khối lượng công việc của nhóm làm việc từ xa trong ClickUp

Vấn đề cốt lõi là sự phân tán thông tin — khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các công cụ không kết nối, với 70% mất ít nhất một giờ để tìm kiếm một thông tin duy nhất, và phải cập nhật lại cùng một thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau.

Nhóm của bạn có thể đang sử dụng nhiều công cụ khác nhau như ứng dụng chat, nền tảng tài liệu, công cụ theo dõi công việc và bảng điều khiển báo cáo—mỗi công cụ đều yêu cầu đăng nhập và quyền truy cập riêng. Khi có sự cố xảy ra, bạn phải mất thời gian khắc phục sự cố trên nhiều nền tảng khác nhau thay vì tập trung vào công việc.

Một không gian làm việc tích hợp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp trực tiếp tài liệu, trò chuyện, theo dõi thời gian và tự động hóa dựa trên AI vào nền tảng. Nhóm của bạn sẽ có một nguồn thông tin duy nhất, nơi mọi cuộc hội thoại, tệp tin và công việc được lưu trữ cùng nhau với đầy đủ bối cảnh. Đó là sự khác biệt giữa "tích hợp" và "tích hợp sẵn" - và đối với các nhóm làm việc từ xa, điều này quyết định liệu công việc có tiến triển hay bị đình trệ.

1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong chủ đề tin nhắn Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc.

Phần mềm Quản lý Dự án cho Nhóm Làm việc Từ Xa Không Cần Tích Hợp - Tổng Quan

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm cần một không gian làm việc tích hợp đầy đủ cho các công việc, tài liệu, trò chuyện, theo dõi thời gian và AI. Quản lý công việc, Tài liệu, Trò chuyện, Email, Theo dõi thời gian, Bảng điều khiển, Lịch, Tóm tắt AI, Chuyển giao công việc bằng AI Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Monday. com Lập kế hoạch dự án trực quan và thiết lập quy trình làm việc nhanh chóng Bảng trực quan, Tự động hóa, Chế độ xem khối lượng công việc, Bảng điều khiển, Mẫu Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $9/người dùng/tháng Asana Các nhóm quản lý quy trình làm việc đa chức năng có cấu trúc Biểu đồ công việc, Dòng thời gian, Khối lượng công việc, Studio AI, Báo cáo danh mục đầu tư Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $10.99/người dùng/tháng Basecamp Các nhóm muốn quản lý dự án đơn giản, có định hướng mà không phức tạp. Bảng tin, Trò chuyện Campfire, Biểu đồ Hill, Kiểm tra tiến độ Kế hoạch từ $16/người dùng/tháng Notion Các nhóm có nhiều tài liệu cần quản lý kiến thức linh hoạt Tài liệu, Wiki, Cơ sở dữ liệu, Notion AI, Mẫu Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $9/người dùng/tháng Trello Bảng công việc trực quan nhẹ nhàng cho các quy trình làm việc phân tán đơn giản. Bảng Kanban, Tự động hóa Butler, Chế độ xem Lịch và Dòng thời gian. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $6/người dùng/tháng Smartsheet Các nhóm ưu tiên bảng tính cần cấu trúc quản lý dự án được tích hợp trên lưới. Chế độ xem lưới, Gantt, Bảng điều khiển, Tự động hóa, Công cụ quản lý danh mục đầu tư Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $10/người dùng/tháng Wrike Các nhóm doanh nghiệp cần quản trị, kiểm duyệt và khả năng hiển thị xuyên chức năng. Gắn thẻ chéo, Kiểm tra, Wrike AI, Mẫu dự án Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $10/người dùng/tháng Zoho Dự án Các nhóm sử dụng hệ sinh thái Zoho rộng lớn Biểu đồ Gantt, Bảng chấm công, Theo dõi vấn đề, Tích hợp Zoho Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $5/người dùng/tháng Teamwork. com Các agency và nhóm dịch vụ khách hàng cần tính năng thanh toán + truy cập khách hàng Theo dõi thời gian, Xuất hóa đơn, Quyền truy cập của khách hàng, Kế hoạch khối lượng công việc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $11.99/người dùng/tháng

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý dự án cho nhóm làm việc từ xa không có tích hợp

Phần mềm quản lý dự án phù hợp nên tạo cảm giác như một không gian làm việc thống nhất – không phải là một "Frankenstein" của các plugin. Phần mềm quản lý dự án phù hợp nên tạo cảm giác như một không gian làm việc thống nhất – không phải là một "Frankenstein" của các plugin.

Bắt đầu bằng cách hỏi: Nền tảng này có hỗ trợ tài liệu, trò chuyện, công việc và báo cáo một cách tích hợp sẵn, hay tôi cần phải thêm các tính năng bổ sung?

Hãy tìm kiếm các tính năng tích hợp sau:

Tài liệu gốc : Tạo, chia sẻ và liên kết tài liệu trực tiếp với các công việc mà không cần xuất sang các công cụ bên ngoài.

Giao tiếp thời gian thực và không đồng bộ : Các chủ đề trò chuyện được liên kết với các công việc hoặc dự án cụ thể để bối cảnh không bị mất trong các kênh riêng biệt.

Theo dõi thời gian tích hợp: Ghi lại giờ làm việc, cài đặt ước lượng thời gian và tạo báo cáo mà không cần sử dụng công cụ theo dõi thời gian của bên thứ ba.

Bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh: Kéo dữ liệu trực tiếp từ các công việc, sprint và khối lượng công việc vào các bảng điều khiển trực quan — không cần xuất CSV.

Hỗ trợ AI : Tóm tắt các chủ đề, soạn thảo bản cập nhật và hiển thị thông tin liên quan mà không cần rời khỏi nền tảng.

Quyền truy cập chi tiết : Kiểm soát ai có thể xem gì ở cấp độ không gian làm việc, thư mục hoặc công việc — điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm làm việc từ xa tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Bảo mật cũng trở nên quan trọng hơn khi bạn không truyền dữ liệu qua các kết nối bên ngoài. Ít điểm truy cập hơn có nghĩa là ít bề mặt tấn công hơn, điều này đặc biệt quan trọng khi 30% các vụ vi phạm hiện nay xuất phát từ các hệ sinh thái của bên thứ ba.

Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp.

Top 10 Phần mềm Quản lý Dự án cho Nhóm Làm việc Từ Xa Không Cần Tích Hợp

1. ClickUp

Chế độ xem bảng Kanban của ClickUp với các cột trạng thái tùy chỉnh và quy trình làm việc kéo và thả.

Nhóm làm việc từ xa của bạn đang bị ngập trong "sự phân tán thông tin" — nhảy từ ứng dụng trò chuyện để hỏi nhanh, công cụ tài liệu để xem thông số kỹ thuật, đến công cụ theo dõi công việc để quản lý công việc. Sự phân mảnh này khiến mỗi cuộc hội thoại, tài liệu và công việc tồn tại ở một nơi khác nhau, gây ra sự nhầm lẫn và các quy trình chuyển giao không đồng bộ kém hiệu quả.

Loại bỏ sự hỗn loạn này bằng cách tập trung các dự án, kiến thức và giao tiếp của bạn vào một Không gian Làm việc được hỗ trợ bởi AI với ClickUp. Giữ các cuộc thảo luận liên kết trực tiếp với công việc liên quan thông qua ClickUp Chat, để đồng nghiệp của bạn ở múi giờ khác không bao giờ phải tìm kiếm qua các chủ đề không liên quan để cập nhật thông tin.

Khắc phục tình trạng công việc bị phân tán và không kết nối.

Bạn cũng có thể tạo wiki, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt dự án mà không cần rời khỏi nền tảng bằng ClickUp Tài liệu, có thể được liên kết, nhúng hoặc chuyển đổi thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Chủ đề trò chuyện ClickUp hiển thị tùy chọn tạo công việc từ trò chuyện với hoặc không có AI.

Chuyển đổi quy trình làm việc của nhóm phân tán với ClickUp Brain, tính năng AI giúp duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các múi giờ. Tính năng AI này có thể tóm tắt các chủ đề bình luận dài để cập nhật nhanh, soạn thảo bản cập nhật trạng thái cho các bên liên quan và trả lời các câu hỏi về dữ liệu không gian làm việc của bạn. Khi một nửa nhóm của bạn đang ngủ, ClickUp Brain duy trì ngữ cảnh, giúp việc chuyển giao công việc xuyên múi giờ trở nên mượt mà thay vì hỗn loạn.

ClickUp Cuộc họp và ClickUp Calendar

Mọi thứ bắt đầu từ việc theo dõi thời gian. Với ClickUp Calendar, các nhóm có thể lập kế hoạch công việc dựa trên lịch trình thực tế, không chỉ dựa trên ngày đáo hạn, giúp việc chuyển giao công việc dễ dàng hơn giữa các múi giờ và ưu tiên công việc luôn được hiển thị hàng ngày.

ClickUp Calendar và ClickUp AI có thể giúp bạn tìm thời gian lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa của mình.

Và nếu nhóm của bạn vẫn sử dụng Lịch Google, tích hợp của ClickUp cho phép đồng bộ hóa công việc với chế độ xem lịch của bạn, giúp lịch trình phản ánh công việc thực sự cần hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của ClickUp:

Giữ các cuộc hội thoại không đồng bộ liên kết với các công việc và dự án cụ thể để đồng nghiệp có thể cập nhật mà không cần tìm kiếm trong các chủ đề phân tán bằng ClickUp Chat.

Tạo wiki, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt dự án ngay trong cùng một không gian làm việc để tài liệu luôn được kết nối với quá trình thực thi thông qua ClickUp Docs.

Nhận ngay các tóm tắt, cập nhật và câu trả lời được trích xuất từ bối cảnh không gian làm việc thực tế, giúp quá trình chuyển giao công việc diễn ra suôn sẻ qua các múi giờ khác nhau với ClickUp Brain.

Theo dõi thời gian, ước lượng thời gian và sức chứa mà không cần dựa vào các công cụ theo dõi thời gian bên ngoài, giúp các nhóm làm việc từ xa có thể lập kế hoạch và báo cáo tại một nơi duy nhất bằng ClickUp Time Tracking

Tạo các chế độ xem báo cáo thời gian thực về Khối lượng công việc, tiến độ giao hàng và tiến độ để các bên liên quan luôn cập nhật trạng thái hiện tại thông qua Bảng điều khiển ClickUp.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Tất cả trong một nơi: Với các công việc, tài liệu, trò chuyện và theo dõi thời gian được tích hợp cùng nhau, nhóm của bạn sẽ tránh được việc chuyển đổi ngữ cảnh và khắc phục sự cố tích hợp không hoạt động.

Trí tuệ nhân tạo hiểu công việc của bạn: ClickUp Brain tạo ra các tóm tắt và đề xuất có liên quan bằng cách lấy dữ liệu từ không gian làm việc thực tế của bạn, điều này rất hữu ích cho việc chuyển giao công việc không đồng bộ.

Các chế độ xem linh hoạt cho các phong cách làm việc khác nhau: Dù nhóm của bạn ưa chuộng Dù nhóm của bạn ưa chuộng bảng Kanban ClickUp biểu đồ Gantt ClickUp hay danh sách công việc ClickUp , ClickUp đều hỗ trợ nhiều chế độ xem trên cùng một dữ liệu.

Nhược điểm:

Người dùng mới có thể cần một chút thời gian để khám phá độ sâu của các tính năng và tùy chỉnh không gian làm việc của mình.

Trải nghiệm ứng dụng di động, mặc dù hoạt động tốt, vẫn chưa thể sánh ngang với bộ tính năng đầy đủ trên desktop.

Một số tính năng tự động hóa nâng cao yêu cầu bạn phải nắm vững logic của trình xây dựng tự động hóa.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.810+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.530+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thực sự thích sử dụng ClickUp vì nó rất trực quan, và tôi mới bắt đầu khám phá hết tiềm năng của nó. Tôi đánh giá cao việc có thể tạo, di chuyển và giao công việc một cách dễ dàng, chính xác là tính năng cơ bản mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nó thực hiện điều này một cách trực quan và chuyên nghiệp, nâng cao quy trình làm việc của chúng tôi vượt xa hệ thống thẻ đơn giản mà chúng tôi từng sử dụng. Nó cũng rất tuyệt vời cho nhóm nhỏ, làm việc từ xa của chúng tôi để tạo công việc và công việc con, xây dựng một quy trình lập kế hoạch, điều này rất quan trọng đối với tổ chức của chúng tôi. Sản phẩm này giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình làm việc, tích hợp mọi thứ vào một nền tảng duy nhất với nhiều tính năng, từ đó giảm bớt nhu cầu sử dụng nhiều giấy phép. Việc chuyển sang ClickUp từ các công cụ khác là lựa chọn hợp lý đối với chúng tôi vì nó cung cấp một sản phẩm chuyên nghiệp hơn với mọi thứ được tập trung hóa. Tôi cũng thấy việc thiết lập ban đầu rất dễ dàng, vì chúng tôi có thể nhập các ticket từ Trello và nhanh chóng làm quen với nó, đồng thời thiết lập các quy trình làm việc một cách thuận tiện.

Tôi thực sự thích sử dụng ClickUp vì nó rất trực quan, và tôi mới bắt đầu khám phá hết tiềm năng của nó. Tôi đánh giá cao việc có thể tạo, di chuyển và giao công việc một cách dễ dàng, chính xác là tính năng cơ bản mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nó thực hiện điều này một cách trực quan và chuyên nghiệp, nâng cao quy trình làm việc của chúng tôi vượt xa hệ thống thẻ đơn giản mà chúng tôi từng sử dụng. Nó cũng rất tuyệt vời cho nhóm nhỏ, làm việc từ xa của chúng tôi để tạo công việc và công việc con, xây dựng một quy trình kế hoạch, điều này rất quan trọng đối với tổ chức của chúng tôi. Sản phẩm này giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình làm việc, tích hợp mọi thứ vào một nền tảng duy nhất với nhiều tính năng, từ đó giảm bớt nhu cầu sử dụng nhiều giấy phép. Việc chuyển sang ClickUp từ các công cụ khác là lựa chọn hợp lý đối với chúng tôi vì nó cung cấp một sản phẩm chuyên nghiệp hơn với mọi thứ được tập trung hóa. Tôi cũng thấy việc thiết lập ban đầu rất dễ dàng, vì chúng tôi có thể nhập các ticket từ Trello và nhanh chóng làm quen với nó, đồng thời thiết lập các quy trình làm việc một cách thuận tiện.

Tôi thực sự thích sử dụng ClickUp vì nó rất trực quan, và tôi mới bắt đầu khám phá hết tiềm năng của nó. Tôi đánh giá cao việc có thể tạo, di chuyển và giao công việc một cách dễ dàng, chính xác là tính năng cơ bản mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nó thực hiện điều này một cách trực quan và chuyên nghiệp, nâng cao quy trình làm việc của chúng tôi vượt xa hệ thống thẻ đơn giản mà chúng tôi từng sử dụng. Nó cũng rất tuyệt vời cho nhóm nhỏ, làm việc từ xa của chúng tôi để tạo công việc và công việc con, xây dựng một quy trình kế hoạch, điều này rất quan trọng đối với tổ chức của chúng tôi.

Sản phẩm này giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình làm việc, tích hợp mọi thứ vào một nền tảng duy nhất với nhiều tính năng, từ đó giảm bớt nhu cầu sử dụng nhiều giấy phép. Việc chuyển sang ClickUp từ các công cụ khác là lựa chọn hợp lý đối với chúng tôi vì nó cung cấp một sản phẩm chuyên nghiệp hơn với mọi thứ được tập trung hóa. Tôi cũng thấy việc thiết lập ban đầu rất dễ dàng, vì chúng tôi có thể nhập các ticket từ Trello và nhanh chóng làm quen với nó, đồng thời thiết lập các quy trình làm việc một cách thuận tiện.

2. Monday. com

Monday.com tự định vị là một "Hệ điều hành làm việc" — một nền tảng linh hoạt cho phép người dùng không chuyên về công nghệ tạo ra các quy trình làm việc tùy chỉnh bằng các bảng trực quan, màu sắc. Đối với các nhóm làm việc từ xa, điểm thu hút là rào cản tham gia thấp. Bạn có thể tạo ra một quy trình làm việc mới trong vài phút mà không cần chờ đợi bộ phận CNTT.

Các tính năng gốc của nền tảng bao gồm tự động hóa, bảng điều khiển cho báo cáo xuyên bảng và chế độ xem khối lượng công việc cho lập kế hoạch năng lực. Điểm mạnh của Monday.com đối với các nhóm làm việc từ xa là quản lý tác vụ trực quan. Các trạng thái được mã hóa bằng màu sắc giúp dễ dàng quét bảng và hiểu tình trạng dự án chỉ trong nháy mắt.

Monday.com - Tính năng nổi bật

Bảng Visual Work OS: Bảng sử dụng các cột có mã màu sắc và nhãn trạng thái giúp trạng thái dự án được hiển thị ngay lập tức, giảm bớt nhu cầu tổ chức các cuộc họp trạng thái.

Tự động hóa không cần mã: Tạo quy tắc "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, như thông báo cho đồng nghiệp khi trạng thái thay đổi.

Xem khối lượng công việc: Xem sức chứa của nhóm trên các dự án trong một chế độ xem duy nhất, giúp quản lý cân bằng nhiệm vụ giữa các múi giờ.

Ưu và nhược điểm của Monday.com

Ưu điểm:

Giao diện trực quan cao giúp quá trình onboarding nhanh chóng và dễ dàng theo dõi trạng thái dự án.

Thư viện mẫu phong phú giúp các nhóm bắt đầu nhanh chóng.

Khả năng tự động hóa mạnh mẽ cho người dùng không chuyên về công nghệ.

Nhược điểm:

Cấu trúc dựa trên số lượng người dùng được cấp phép có thể yêu cầu lập kế hoạch khi nhóm phát triển.

Giới hạn tự động hóa có thể yêu cầu điều chỉnh kế hoạch khi sử dụng tăng lên.

Các phân cấp dự án phức tạp có thể gây khó khăn trong mô hình tập trung vào Bảng.

Giá cả của monday.com

Miễn phí Basic: $9/người dùng được cấp phép/tháng (thanh toán hàng năm)Standard: $12/người dùng được cấp phép/tháng (thanh toán hàng năm)Pro: $19/người dùng được cấp phép/tháng (thanh toán hàng năm)Enterprise: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2: 4.7/5 (14.540+ đánh giá)Capterra: 4.6/5 (5.690+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Monday.com?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi rất thích giao diện sạch sẽ và các tính năng dễ sử dụng của monday Work Management. Độ sâu của chương trình thực sự ấn tượng với tôi. Tôi cũng thích khả năng tương tác với đồng nghiệp trong chương trình, vì nó mang lại sự linh hoạt cần thiết cho văn phòng của chúng tôi và làm cho việc làm từ xa trở nên khả thi hơn, đặc biệt là với các tính năng trò chuyện và giao công việc.

Tôi rất thích giao diện sạch sẽ và các tính năng dễ sử dụng của monday Work Management. Độ sâu của chương trình thực sự ấn tượng với tôi. Tôi cũng thích khả năng tương tác với đồng nghiệp trong chương trình, vì nó mang lại sự linh hoạt cần thiết cho văn phòng của chúng tôi và làm cho việc làm từ xa trở nên khả thi hơn, đặc biệt là với các tính năng trò chuyện và giao công việc.

Tôi rất thích giao diện sạch sẽ và các tính năng dễ sử dụng của monday Work Management. Độ sâu của chương trình thực sự ấn tượng với tôi. Tôi cũng thích khả năng tương tác với đồng nghiệp trong chương trình, vì nó mang lại sự linh hoạt cần thiết cho văn phòng của chúng tôi và làm cho việc làm từ xa trở nên khả thi hơn, đặc biệt là với các tính năng trò chuyện và giao công việc.

3. Asana

qua Asana

Asana được thiết kế cho các nhóm đa chức năng cần phối hợp các quy trình làm việc phức tạp. Mô hình dữ liệu “Work Graph” của Asana kết nối các công việc với dự án và danh mục đầu tư, giúp lãnh đạo hiển thị cách công việc đóng góp vào các mục tiêu chiến lược. Đối với các nhóm làm việc từ xa, điều này có nghĩa là ít phải mất thời gian theo dõi cập nhật hơn.

Trình tạo AI Studio của nền tảng cho phép các nhóm xây dựng các quy trình làm việc AI tùy chỉnh mà không cần mã nguồn. Các chế độ xem Dòng thời gian và Khối lượng công việc giúp quản lý kế hoạch sức chứa, điều này đặc biệt quan trọng khi nhóm của bạn trải rộng qua nhiều múi giờ. Điểm mạnh của Asana là quản trị và cấu trúc, nhưng các nhóm nhỏ có thể thấy nó quá cứng nhắc so với nhu cầu của họ.

Các tính năng nổi bật của Asana

Mô hình dữ liệu Work Graph: Kết nối các công việc với dự án, dự án với danh mục đầu tư và danh mục đầu tư với mục tiêu của công ty.

AI Studio: Tạo các quy trình làm việc AI tùy chỉnh để tự động hóa quá trình phân loại công việc, tạo tóm tắt hoặc ưu tiên công việc.

Chế độ xem dòng thời gian và Khối lượng công việc: Hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và sức chứa của nhóm trong các chế độ xem chuyên dụng để giúp cân bằng các nhiệm vụ.

Ưu và nhược điểm của Asana

Ưu điểm:

Hệ thống quản trị mạnh mẽ và các tính năng quản lý hành chính giúp công cụ này phù hợp cho các nhóm doanh nghiệp.

Work Graph cung cấp sự hiển thị rõ ràng từ các công việc cá nhân đến mục tiêu cấp công ty.

AI Studio cho phép tự động hóa tùy chỉnh mà không yêu cầu kiến thức kỹ thuật.

Nhược điểm:

Số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu có thể không phù hợp với các nhóm rất nhỏ.

Cách tiếp cận có cấu trúc có thể cảm thấy cứng nhắc đối với các nhóm mong muốn sự linh hoạt hơn.

Một số người dùng cho biết có một khoảng thời gian làm quen khi cài đặt các quy trình làm việc phức tạp.

Giá cả của Asana

FreeStarter: $10.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Advanced: $24.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 10.000 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (hơn 13.520 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Tôi thực sự đánh giá cao giao diện người dùng sạch sẽ và dễ hiểu của Asana, điều này đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường sự chấp nhận của người dùng trong nhóm của chúng tôi. Nỗ lực giảm thiểu rào cản trong trải nghiệm người dùng là rõ ràng và góp phần vào việc triển khai mượt mà của Asana trong quy trình công việc của chúng tôi. Sử dụng Asana đã giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của chúng tôi, bao gồm quản lý quy trình bán hàng tiềm năng và theo dõi các công việc nội bộ. Nó hiệu quả trong việc giữ mọi người kết nối và cập nhật về các công việc và dự án khác nhau, cho phép chúng tôi làm việc không đồng bộ một cách tự tin. Quá trình thiết lập ban đầu của Asana rất đơn giản và tương đối trơn tru, chỉ cần điều chỉnh nhỏ cho các tích hợp như với Zapier. Nhìn chung, thiết kế và tính năng của Asana đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động và năng suất của nhóm chúng tôi với tư cách là một công ty làm việc từ xa hoàn toàn. Nhìn chung, thiết kế và tính năng của Asana đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động và năng suất của nhóm chúng tôi với tư cách là một công ty làm việc từ xa hoàn toàn. 📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết nối các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng! Basecamp áp dụng một phương pháp có chủ đích với ít tính năng hơn, ít tùy chỉnh hơn và mô hình định giá cố định. Đối với các nhóm làm việc từ xa muốn sự đơn giản, điều này có thể mang lại sự mới mẻ. Nó cung cấp Message Boards cho các cuộc thảo luận không đồng bộ, Campfire cho trò chuyện thời gian thực và To-dos cho danh sách công việc. Các biểu đồ "Hill Charts" của nền tảng cung cấp một cách độc đáo để trực quan hóa tiến độ, cho thấy công việc đang ở giai đoạn "đang tìm hiểu" hay "đang thực hiện". Giới hạn của Basecamp cũng chính là điểm mạnh của nó. Các nhóm cần biểu đồ Gantt hoặc quyền truy cập chi tiết sẽ thấy nó thiếu sót, nhưng nó loại bỏ các thủ tục rườm rà cho các nhóm coi trọng sự rõ ràng. Ưu điểm: Nhược điểm: Basecamp: $16/người dùng/thángBasecamp Pro Không giới hạn: $300/tháng (thanh toán hàng năm) G2: 4.1/5 (5.448 đánh giá)Capterra: 4.3/5 (14.400 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Điều tôi thích nhất ở Basecamp là cách nó giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc từ xa một cách mượt mà. Với tư cách là một công ty, nó cho phép chúng tôi theo dõi một cách hoàn hảo tất cả các cuộc hội thoại, kế hoạch, công việc và tiến độ dự án. Nó vô cùng tiện lợi cho việc phân công công việc, giao tiếp trong nhóm và theo dõi sự phát triển của dự án. Ngoài ra, giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng giúp các thành viên trong nhóm nhanh chóng thích nghi. Tất cả điều này thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả làm việc tổng thể của chúng tôi. Notion là một không gian làm việc mô-đun kết hợp tài liệu, wiki và cơ sở dữ liệu thành một hệ thống linh hoạt. Đối với các nhóm làm việc từ xa có nhiều tài liệu, Notion nổi trội trong quản lý kiến thức. Các cơ sở dữ liệu quan hệ của nó cho phép bạn liên kết công việc với tài liệu, tài liệu với dự án và dự án với danh sách thành viên nhóm. Notion AI tích hợp khả năng tóm tắt và hỏi đáp trực tiếp vào trình chỉnh sửa. Tuy nhiên, sự linh hoạt của Notion đòi hỏi phải thiết lập. Đối với các nhóm yêu thích tùy chỉnh, đây là một tính năng, nhưng đối với các nhóm muốn bắt đầu công việc ngay lập tức, điều này có thể cảm thấy như một dự án trước khi bắt đầu dự án. Ưu điểm: Nhược điểm: Miễn phí Plus: $9/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: $16/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh G2: 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)Capterra: 4.7/5 (2.685 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Tôi thích rằng Notion vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, cho phép tôi làm gần như mọi việc cần làm. Mỗi trang tôi tạo ra đều hoàn toàn tùy chỉnh được, và nó cũng có các mẫu tuyệt vời rất hữu ích. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức và kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa. Tất cả chúng tôi đều sử dụng nó trong công việc, và nó giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản; chúng tôi đã di chuyển tài liệu của mình và bắt đầu tạo mọi thứ trong đó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn cung cấp rất nhiều tính năng khác nhau. Tôi sử dụng nó hàng ngày để chia sẻ tài liệu, tổ chức công việc, tạo ghi chú và thậm chí ghi âm hoặc chuyển đổi cuộc gọi của mình. Notion mang lại sự tươi mới và giúp chúng tôi duy trì kết nối và tổ chức trong công ty lớn của mình với khoảng 300 người. Trello là bảng công việc phong cách Kanban gốc, hiện thuộc sở hữu của Atlassian. Sự đơn giản kéo và thả của nó khiến Trello trở thành một trong những công cụ quản lý dự án dễ sử dụng nhất. Đối với các nhóm làm việc từ xa có quy trình tự động hóa đơn giản, phương pháp trực quan của Trello giúp mọi người đồng bộ mà không cần đào tạo. Butler, động cơ tự động hóa tích hợp của Trello, cho phép bạn tạo quy tắc để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Giới hạn của Trello là độ sâu. Các dự án phức tạp có mối quan hệ phụ thuộc hoặc báo cáo chi tiết sẽ làm căng thẳng mô hình Bảng, nhưng nó vẫn là một lựa chọn nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Ưu điểm: Nhược điểm: FreeStandard: $6/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Premium: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $17,50/người dùng/tháng (giá thay đổi tùy theo số lượng người dùng) G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (23.450 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Điều mà nhiều người thích nhất ở Trello là sự đơn giản và linh hoạt về mặt trực quan. Các bảng theo phong cách Kanban giúp dễ dàng tổ chức công việc, theo dõi tiến độ dự án và hợp tác với các thành viên trong nhóm một cách trực quan. Giao diện kéo và thả, cùng với các bảng, thẻ và danh sách có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh Trello phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của họ. Nền tảng này cũng tích hợp với nhiều ứng dụng của bên thứ ba (như Slack, Google Drive và Jira), giúp tăng cường năng suất và tối ưu hóa quản lý dự án. Smartsheet mang đến giao diện dạng bảng tính cho quản lý dự án, giúp các nhóm chuyển đổi từ Excel cảm thấy quen thuộc. Nó bao gồm các tính năng quản lý dự án như biểu đồ Gantt, tự động hóa và bảng điều khiển được tích hợp sẵn. Đối với các nhóm làm việc từ xa trong các ngành tuân thủ quy định, các chứng nhận FedRAMP và DoD của Smartsheet khiến nó trở thành một lựa chọn khả thi. Đổi lại là sự phức tạp. Công thức của Smartsheet khác với Excel, và các tính năng nâng cao yêu cầu mua thêm. Nhóm mong đợi một bảng tính đơn giản có thể gặp phải đường cong học tập dốc hơn dự kiến. Ưu điểm: Nhược điểm: Pro: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Kinh doanh: $20/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh G2: 4.4/5 (23.019 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (3.471 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Tôi sử dụng Smartsheet hàng ngày cho công việc của mình để ghi chép và quản lý thông tin về hàng trăm khách hàng và đơn đặt hàng mà họ đã đặt. Smartsheet đã cung cấp một cách để nhóm của tôi tích hợp nhân viên làm việc từ xa bằng cách hoạt động như một điểm chia sẻ thông tin chung. Tôi thích cách các bảng tính trên Smartsheet vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả. Việc nhập thông tin và đính kèm tệp đính kèm trên Smartsheet là cách hiệu quả nhất mà tôi từng sử dụng để theo dõi và ghi chép thông tin. Wrike có mục tiêu hướng đến các nhóm trung bình và doanh nghiệp cần quy trình quản lý và kiểm duyệt mạnh mẽ. Hệ thống gắn thẻ chéo của Wrike cho phép một công việc tồn tại trong nhiều dự án cùng lúc, giúp các nhóm khác nhau có thể xem cùng một sản phẩm đầu ra mà không cần lặp lại công việc. Wrike AI cung cấp dự đoán rủi ro và tóm tắt bằng AI. Đối với các nhóm làm việc từ xa quản lý công việc sáng tạo, tính năng kiểm duyệt của Wrike hỗ trợ chỉnh sửa và phê duyệt trên hơn 30 định dạng tệp trực tiếp trên nền tảng. Tuy nhiên, điều này đi kèm với sự phức tạp và chi phí, vì các tính năng đầy đủ yêu cầu kế hoạch cao cấp và tiện ích bổ sung. Ưu điểm: Nhược điểm: FreeTeam: $10/người dùng/thángBusiness: $25/người dùng/thángEnterprise: Tùy chỉnhPinnacle: Tùy chỉnh G2: 4.2/5 (4.519 đánh giá)Capterra: 4.4/5 (2.876 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Wrike là một nền tảng tuyệt vời cho quản lý dự án, đặc biệt là cho các nhóm lớn và làm việc từ xa. Dễ hiểu và dễ sử dụng, hơn hẳn so với một số đối thủ cạnh tranh như SmartSheet. Khả năng kiểm soát phiên bản tài liệu trong quá trình xem xét của Wrike thật tuyệt vời và cho phép chúng tôi chỉnh sửa nội dung sáng tạo một cách mượt mà. Tôi sử dụng nó hàng ngày và không còn cần đến các nền tảng khác như Asana hay Monday.com. Zoho Projects là một phần của hệ sinh thái Zoho rộng lớn, khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên cho các nhóm đã sử dụng các ứng dụng Zoho khác. Nền tảng này cung cấp biểu đồ Gantt, theo dõi vấn đề, bảng chấm công và phụ thuộc công việc với mức giá hợp lý. Đối với các nhóm làm việc từ xa, nó bao gồm trò chuyện và diễn đàn tích hợp cho các cuộc thảo luận không đồng bộ. Nền tảng này cũng hỗ trợ theo dõi thời gian và báo cáo sử dụng tài nguyên, giúp quản lý khối lượng công việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Zoho Projects hoạt động tốt nhất trong hệ sinh thái của chính nó. Các nhóm không sử dụng các sản phẩm Zoho khác có thể thấy trải nghiệm độc lập kém hoàn thiện hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Ưu điểm: Nhược điểm: Gói Premium miễn phí: $5/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Gói Enterprise: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) G2: 4.3/5 (528 đánh giá)Capterra: 4.4/5 (hơn 500 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Tôi sử dụng Zoho Projects để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc. Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi. Tự động hóa và nhắc nhở giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công. Nó cũng giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch trong công việc, bỏ lỡ hạn chót và giao tiếp phân tán bằng cách giữ tất cả kế hoạch dự án, công việc, dòng thời gian và thảo luận trong một nơi. Tôi thấy nó thực tế và dễ sử dụng, giúp các nhóm của tôi duy trì sự đồng bộ và năng suất. Tạo dự án, thêm người dùng và cài đặt công việc và cột mốc khá đơn giản và trực quan. Teamwork.com được thiết kế dành cho các đội ngũ dịch vụ khách hàng như các công ty quảng cáo và tư vấn, những đội ngũ cần theo dõi giờ làm việc tính phí và quản lý quyền truy cập của khách hàng. Đối với các đội ngũ làm việc từ xa phục vụ khách hàng bên ngoài, sự tập trung vào tính phí và khả năng hiển thị của khách hàng là điểm khác biệt của nền tảng này. Nền tảng này bao gồm các tính năng theo dõi thời gian, kế hoạch khối lượng công việc và lập hóa đơn một cách tích hợp sẵn. Người dùng khách hàng có thể được cấp quyền truy cập giới hạn vào các dự án cụ thể, điều này rất hữu ích cho việc hợp tác với các bên liên quan bên ngoài qua các múi giờ khác nhau. Tuy nhiên, điểm trừ là sự tập trung vào dịch vụ khách hàng của nó có thể khiến nó trở nên quá chuyên biệt đối với các nhóm nội bộ. Ưu điểm: Nhược điểm: Miễn phí: $11.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Phát triển: $20.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Mở rộng: Tùy chỉnh G2: 4.4/5 (1.375 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (919 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Đối với hầu hết mọi thứ tôi muốn tổ chức hoặc lên lịch trong quy trình làm việc của mình, Teamwork đều có tính năng phù hợp. Ngoài ra, đội ngũ phát triển của họ rất năng động, luôn nghiên cứu, tiếp thu phản hồi và bổ sung các tính năng mới, cải tiến cũng như sửa lỗi. Và dịch vụ hỗ trợ (mà tôi chưa bao giờ cần đến nhưng từng sử dụng để hỏi về một tính năng cụ thể) cực kỳ phản hồi nhanh, thân thiện và dễ giao tiếp. Có biểu tượng “Phản hồi” trên thanh công cụ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra ý kiến và đề xuất cho nhóm phát triển, điều này cũng khiến tôi rất hài lòng. Yêu họ…

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thực sự đánh giá cao giao diện người dùng sạch sẽ và dễ hiểu của Asana, điều này đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường sự chấp nhận của người dùng trong nhóm của chúng tôi. Nỗ lực giảm thiểu rào cản trong trải nghiệm người dùng là rõ ràng và góp phần vào việc triển khai mượt mà của Asana trong quy trình công việc của chúng tôi. Sử dụng Asana đã giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của chúng tôi, bao gồm quản lý quy trình bán hàng tiềm năng và theo dõi các công việc nội bộ. Nó hiệu quả trong việc giữ mọi người kết nối và cập nhật về các công việc và dự án khác nhau, cho phép chúng tôi làm việc không đồng bộ một cách tự tin. Quá trình thiết lập ban đầu của Asana rất đơn giản và tương đối trơn tru, chỉ cần điều chỉnh nhỏ cho các tích hợp như với Zapier. Nhìn chung, thiết kế và tính năng của Asana đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động và năng suất của nhóm chúng tôi với tư cách là một công ty làm việc từ xa hoàn toàn.

Tôi thực sự đánh giá cao giao diện người dùng sạch sẽ và dễ hiểu của Asana, điều này đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường sự chấp nhận của người dùng trong nhóm của chúng tôi. Nỗ lực giảm thiểu rào cản trong trải nghiệm người dùng là rõ ràng và góp phần vào việc triển khai mượt mà của Asana trong quy trình công việc của chúng tôi. Sử dụng Asana đã giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của chúng tôi, bao gồm quản lý quy trình bán hàng tiềm năng và theo dõi các công việc nội bộ. Nó hiệu quả trong việc giữ mọi người kết nối và cập nhật về các công việc và dự án khác nhau, cho phép chúng tôi làm việc không đồng bộ một cách tự tin. Quá trình thiết lập ban đầu của Asana rất đơn giản và tương đối trơn tru, chỉ cần điều chỉnh nhỏ cho các tích hợp như với Zapier. Nhìn chung, thiết kế và tính năng của Asana đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động và năng suất của nhóm chúng tôi với tư cách là một công ty làm việc từ xa hoàn toàn.

Tôi thực sự đánh giá cao giao diện người dùng sạch sẽ và dễ hiểu của Asana, điều này đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường sự chấp nhận của người dùng trong nhóm của chúng tôi. Nỗ lực giảm thiểu rào cản trong trải nghiệm người dùng là rõ ràng và góp phần vào việc triển khai mượt mà của Asana trong quy trình làm việc của chúng tôi. Sử dụng Asana đã giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của chúng tôi, bao gồm quản lý quy trình bán hàng tiềm năng và theo dõi các công việc nội bộ. Nó hiệu quả trong việc giữ mọi người kết nối và cập nhật về các công việc và dự án khác nhau, cho phép chúng tôi làm việc không đồng bộ một cách tự tin.

Quá trình thiết lập ban đầu của Asana rất đơn giản và tương đối trơn tru, chỉ cần điều chỉnh nhỏ cho các tích hợp như với Zapier. Nhìn chung, thiết kế và tính năng của Asana đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động và năng suất của nhóm chúng tôi với tư cách là một công ty làm việc từ xa hoàn toàn.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết nối các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

4. Basecamp

qua Basecamp

Basecamp áp dụng một phương pháp có chủ đích với ít tính năng hơn, ít tùy chỉnh hơn và mô hình định giá cố định. Đối với các nhóm làm việc từ xa muốn sự đơn giản, điều này có thể mang lại sự mới mẻ. Nó cung cấp Message Boards cho các cuộc thảo luận không đồng bộ, Campfire cho trò chuyện thời gian thực và To-dos cho danh sách công việc.

Các biểu đồ "Hill Charts" của nền tảng cung cấp một cách độc đáo để trực quan hóa tiến độ, cho thấy công việc đang ở giai đoạn "đang tìm hiểu" hay "đang thực hiện". Giới hạn của Basecamp cũng chính là điểm mạnh của nó. Các nhóm cần biểu đồ Gantt hoặc quyền truy cập chi tiết sẽ thấy nó thiếu sót, nhưng nó loại bỏ các thủ tục rườm rà cho các nhóm coi trọng sự rõ ràng.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Bảng tin: Các cuộc hội thoại dài hạn theo chủ đề, giúp các cuộc hội thoại dễ dàng tìm kiếm.

Campfire chat: Trò chuyện nhóm thời gian thực trong từng dự án để giải đáp nhanh các câu hỏi.

Biểu đồ Hill: Một chỉ báo tiến độ trực quan cho biết công việc đang ở giai đoạn giải quyết vấn đề hay thực thi.

Ưu và nhược điểm của Basecamp

Ưu điểm:

Thiết kế có định hướng giúp nhóm tập trung vào công việc, không phải cấu hình công cụ.

Thiết kế có định hướng giúp giảm bớt mệt mỏi trong quá trình ra quyết định.

Các cuộc kiểm tra tự động nhắc nhở thành viên nhóm cập nhật tiến độ, giảm bớt các cuộc họp trạng thái.

Nhược điểm:

Khả năng tùy chỉnh giới hạn và không có biểu đồ Gantt hoặc theo dõi phụ thuộc nâng cao.

Quyền truy cập tương đối cơ bản so với các công cụ tập trung vào doanh nghiệp.

Các nhóm có phân cấp dự án phức tạp có thể nhanh chóng vượt qua giới hạn của nó.

Giá cả của Basecamp

Basecamp: $16/người dùng/thángBasecamp Pro Không giới hạn: $300/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4.1/5 (5.448 đánh giá)Capterra: 4.3/5 (14.400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Basecamp?

Điều tôi thích nhất ở Basecamp là cách nó giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc từ xa một cách mượt mà. Với tư cách là một công ty, nó cho phép chúng tôi theo dõi một cách hoàn hảo tất cả các cuộc hội thoại, kế hoạch, công việc và tiến độ dự án. Nó vô cùng tiện lợi cho việc phân công công việc, giao tiếp trong nhóm và theo dõi sự phát triển của dự án. Ngoài ra, giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng giúp các thành viên trong nhóm nhanh chóng thích nghi. Tất cả điều này thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả làm việc tổng thể của chúng tôi.

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở Basecamp là cách nó giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc từ xa một cách mượt mà. Với tư cách là một công ty, nó cho phép chúng tôi theo dõi một cách hoàn hảo tất cả các cuộc hội thoại, kế hoạch, công việc và tiến độ dự án. Nó vô cùng tiện lợi cho việc phân công công việc, giao tiếp trong nhóm và theo dõi sự phát triển của dự án. Ngoài ra, giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng giúp các thành viên trong nhóm nhanh chóng thích nghi. Tất cả điều này thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả làm việc tổng thể của chúng tôi.

Điều tôi thích nhất ở Basecamp là cách nó giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc từ xa một cách mượt mà. Với tư cách là một công ty, nó cho phép chúng tôi theo dõi một cách hoàn hảo tất cả các cuộc hội thoại, kế hoạch, công việc và tiến độ dự án. Nó vô cùng tiện lợi cho việc phân công công việc, giao tiếp trong nhóm và theo dõi sự phát triển của dự án. Ngoài ra, giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng giúp các thành viên trong nhóm nhanh chóng thích nghi. Tất cả điều này thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả làm việc tổng thể của chúng tôi.

Điều tôi thích nhất ở Basecamp là cách nó giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc từ xa một cách mượt mà. Với tư cách là một công ty, nó cho phép chúng tôi theo dõi một cách hoàn hảo tất cả các cuộc hội thoại, kế hoạch, công việc và tiến độ dự án. Nó vô cùng tiện lợi cho việc phân công công việc, giao tiếp trong nhóm và theo dõi sự phát triển của dự án. Ngoài ra, giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng giúp các thành viên trong nhóm nhanh chóng thích nghi. Tất cả điều này thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả làm việc tổng thể của chúng tôi.

5. Notion

qua Notion

Notion là một không gian làm việc mô-đun kết hợp tài liệu, wiki và cơ sở dữ liệu thành một hệ thống linh hoạt. Đối với các nhóm làm việc từ xa có nhiều tài liệu, Notion nổi trội trong quản lý kiến thức. Các cơ sở dữ liệu quan hệ của nó cho phép bạn liên kết công việc với tài liệu, tài liệu với dự án và dự án với danh sách thành viên nhóm.

Notion AI tích hợp khả năng tóm tắt và hỏi đáp trực tiếp vào trình chỉnh sửa. Tuy nhiên, sự linh hoạt của Notion đòi hỏi phải thiết lập. Đối với các nhóm yêu thích tùy chỉnh, đây là một tính năng, nhưng đối với các nhóm muốn bắt đầu công việc ngay lập tức, điều này có thể cảm thấy như một dự án trước khi bắt đầu dự án.

Các tính năng nổi bật của Notion

Cơ sở dữ liệu quan hệ: Kết nối các trang, công việc và cơ sở dữ liệu với nhau để thông tin luôn được kết nối.

Notion AI: Tóm tắt tài liệu dài, tạo bản nháp hoặc đặt câu hỏi về nội dung Không gian Làm việc của bạn.

Mẫu linh hoạt: Bắt đầu từ các mẫu của cộng đồng hoặc nhóm cho wiki, công cụ theo dõi dự án và nhiều hơn nữa.

Ưu và nhược điểm của Notion

Ưu điểm:

Phương pháp "bảng vẽ trống" linh hoạt cao cho phép các nhóm xây dựng không gian làm việc chính xác theo nhu cầu của họ.

Hệ thống tài liệu mạnh mẽ và khả năng wiki là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm có nhiều kiến thức chuyên môn.

Cơ sở dữ liệu quan hệ giúp giảm thiểu việc trùng lặp dữ liệu.

Nhược điểm:

Yêu cầu thời gian thiết lập đáng kể để xây dựng một không gian làm việc hoạt động hiệu quả.

Hiệu suất có thể chậm lại trên các không gian làm việc rất lớn.

Các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn thường không mạnh mẽ bằng các công cụ quản lý dự án chuyên dụng.

Giá cả của Notion

Miễn phí Plus: $9/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Kinh doanh: $16/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)Capterra: 4.7/5 (2.685 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Tôi thích rằng Notion vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, cho phép tôi làm gần như mọi việc cần làm. Mỗi trang tôi tạo ra đều hoàn toàn tùy chỉnh được, và nó cũng có các mẫu tuyệt vời rất hữu ích. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức và kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa. Tất cả chúng tôi đều sử dụng nó trong công việc, và nó giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản; chúng tôi đã di chuyển tài liệu của mình và bắt đầu tạo mọi thứ trong đó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn cung cấp rất nhiều tính năng khác nhau. Tôi sử dụng nó hàng ngày để chia sẻ tài liệu, tổ chức công việc, tạo ghi chú và thậm chí ghi âm hoặc chuyển đổi cuộc gọi của mình. Notion mang lại sự tươi mới và giúp chúng tôi duy trì kết nối và tổ chức trong công ty lớn của mình với khoảng 300 người.

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích rằng Notion vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, cho phép tôi làm gần như mọi thứ. Mỗi trang tôi tạo ra đều hoàn toàn tùy chỉnh được, và nó cũng có các mẫu tuyệt vời rất hữu ích. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức và kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa. Tất cả chúng tôi đều sử dụng nó trong công việc, và nó giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản; chúng tôi đã di chuyển tài liệu của mình và bắt đầu tạo mọi thứ trong đó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn cung cấp rất nhiều tính năng khác nhau. Tôi sử dụng nó hàng ngày để chia sẻ tài liệu, tổ chức công việc, tạo ghi chú và thậm chí ghi âm hoặc chuyển đổi cuộc gọi của mình. Notion mang lại sự tươi mới và giúp chúng tôi duy trì kết nối và tổ chức trong công ty lớn của mình với khoảng 300 người.

Tôi thích rằng Notion vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, cho phép tôi làm gần như mọi thứ. Mỗi trang tôi tạo ra đều hoàn toàn tùy chỉnh được, và nó cũng có các mẫu tuyệt vời rất hữu ích. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức và kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa. Tất cả chúng tôi đều sử dụng nó trong công việc, và nó giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản; chúng tôi đã di chuyển tài liệu của mình và bắt đầu tạo mọi thứ trong đó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn cung cấp rất nhiều tính năng khác nhau. Tôi sử dụng nó hàng ngày để chia sẻ tài liệu, tổ chức công việc, tạo ghi chú và thậm chí ghi âm hoặc chuyển đổi cuộc gọi của mình. Notion mang lại sự tươi mới và giúp chúng tôi duy trì kết nối và tổ chức trong công ty lớn của mình với khoảng 300 người.

Tôi thích rằng Notion vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, cho phép tôi làm gần như mọi thứ. Mỗi trang tôi tạo ra đều hoàn toàn tùy chỉnh được, và nó cũng có các mẫu tuyệt vời rất hữu ích. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức và kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa. Tất cả chúng tôi đều sử dụng nó trong công việc, và nó giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản; chúng tôi đã di chuyển tài liệu của mình và bắt đầu tạo mọi thứ trong đó một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn cung cấp rất nhiều tính năng khác nhau. Tôi sử dụng nó hàng ngày để chia sẻ tài liệu, tổ chức công việc, tạo ghi chú và thậm chí ghi âm hoặc chuyển đổi cuộc gọi của mình. Notion mang lại sự tươi mới và giúp chúng tôi duy trì kết nối và tổ chức trong công ty lớn của mình với khoảng 300 người.

6. Trello

qua Atlassian

Trello là bảng công việc phong cách Kanban gốc, hiện thuộc sở hữu của Atlassian. Sự đơn giản kéo và thả của nó khiến Trello trở thành một trong những công cụ quản lý dự án dễ sử dụng nhất. Đối với các nhóm làm việc từ xa có quy trình tự động hóa đơn giản, phương pháp trực quan của Trello giúp mọi người đồng bộ mà không cần đào tạo.

Butler, động cơ tự động hóa tích hợp của Trello, cho phép bạn tạo quy tắc để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Giới hạn của Trello là độ sâu. Các dự án phức tạp có mối quan hệ phụ thuộc hoặc báo cáo chi tiết sẽ làm căng thẳng mô hình Bảng, nhưng nó vẫn là một lựa chọn nhẹ nhàng và đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của Trello

Bảng Kanban: Giao diện thẻ kéo và thả cổ điển giúp trạng thái công việc hiển thị rõ ràng chỉ với một cái nhìn.

Tự động hóa Butler: Tạo quy tắc như “khi một thẻ được di chuyển sang trạng thái Đã xong, kiểm tra tất cả các mục” mà không cần viết mã.

Chế độ xem Thời gian và Lịch (Premium): Hiển thị thẻ trên dòng thời gian hoặc lịch để lập kế hoạch tập trung vào thời hạn.

Ưu và nhược điểm của Trello

Ưu điểm:

Đường cong học tập cực kỳ thấp, nên hầu hết các nhóm có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Tự động hóa Butler xử lý các quy tắc phức tạp cho một công cụ nhẹ nhàng.

Tích hợp sâu với hệ sinh thái Atlassian (Jira, Confluence)

Nhược điểm:

Giới hạn khả năng báo cáo và phân tích gốc

Theo dõi phụ thuộc và quản lý tài nguyên ở mức tối thiểu

Các giới hạn về bảng và tự động hóa áp dụng cho các kế hoạch khởi đầu.

Giá cả của Trello

FreeStandard: $6/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Premium: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Enterprise: Bắt đầu từ $17,50/người dùng/tháng (giá thay đổi tùy theo số lượng người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (23.450 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Điều mà nhiều người thích nhất ở Trello là sự đơn giản và linh hoạt về mặt trực quan. Các bảng theo phong cách Kanban giúp dễ dàng tổ chức công việc, theo dõi tiến độ dự án và hợp tác với các thành viên trong nhóm một cách trực quan. Giao diện kéo và thả, cùng với các bảng, thẻ và danh sách có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh Trello phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của họ. Nền tảng này cũng tích hợp với nhiều ứng dụng của bên thứ ba (như Slack, Google Drive và Jira), giúp tăng cường năng suất và tối ưu hóa quản lý dự án. Công thức của Smartsheet khác với Excel, và các tính năng nâng cao yêu cầu mua thêm. Nhóm mong đợi một bảng tính đơn giản có thể gặp phải đường cong học tập dốc hơn dự kiến. Ưu điểm: Nhược điểm: Pro: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Kinh doanh: $20/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh G2: 4.4/5 (23.019 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (3.471 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Tôi sử dụng Smartsheet hàng ngày cho công việc của mình để ghi chép và quản lý thông tin về hàng trăm khách hàng và đơn đặt hàng mà họ đã đặt. Smartsheet đã cung cấp một cách để nhóm của tôi tích hợp nhân viên làm việc từ xa bằng cách hoạt động như một điểm chia sẻ thông tin chung. Tôi thích cách các bảng tính trên Smartsheet vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả. Việc nhập thông tin và tạo tệp đính kèm trên Smartsheet là cách hiệu quả nhất mà tôi từng sử dụng để theo dõi và ghi chép thông tin. Wrike có mục tiêu hướng đến các nhóm trung bình và doanh nghiệp cần quy trình quản lý và kiểm duyệt mạnh mẽ. Hệ thống gắn thẻ chéo của Wrike cho phép một công việc tồn tại trong nhiều dự án cùng lúc, giúp các nhóm khác nhau có thể xem cùng một sản phẩm đầu ra mà không cần lặp lại công việc. Wrike AI cung cấp dự đoán rủi ro và tóm tắt bằng AI. Đối với các nhóm làm việc từ xa quản lý công việc sáng tạo, tính năng kiểm duyệt của Wrike hỗ trợ chỉnh sửa và phê duyệt trên hơn 30 định dạng tệp trực tiếp trên nền tảng. Tuy nhiên, điều này đi kèm với sự phức tạp và chi phí, vì các tính năng đầy đủ yêu cầu kế hoạch cao cấp và tiện ích bổ sung. Ưu điểm: Nhược điểm: FreeTeam: $10/người dùng/thángBusiness: $25/người dùng/thángEnterprise: Tùy chỉnhPinnacle: Tùy chỉnh G2: 4.2/5 (4.519 đánh giá)Capterra: 4.4/5 (2.876 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Wrike là một nền tảng tuyệt vời cho quản lý dự án, đặc biệt là cho các nhóm lớn và làm việc từ xa. Dễ hiểu và dễ sử dụng, hơn hẳn so với một số đối thủ cạnh tranh như SmartSheet. Khả năng kiểm soát phiên bản tài liệu trong quá trình xem xét của Wrike thật tuyệt vời và cho phép chúng tôi chỉnh sửa nội dung sáng tạo một cách mượt mà. Tôi sử dụng nó hàng ngày và không còn cần đến các nền tảng khác như Asana hay Monday.com. Zoho Projects là một phần của hệ sinh thái Zoho rộng lớn, khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên cho các nhóm đã sử dụng các ứng dụng Zoho khác. Nền tảng này cung cấp biểu đồ Gantt, theo dõi vấn đề, bảng chấm công và phụ thuộc công việc với mức giá hợp lý. Đối với các nhóm làm việc từ xa, nó bao gồm trò chuyện và diễn đàn tích hợp cho các cuộc thảo luận không đồng bộ. Nền tảng này cũng hỗ trợ theo dõi thời gian và báo cáo sử dụng tài nguyên, giúp quản lý khối lượng công việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Zoho Projects hoạt động tốt nhất trong hệ sinh thái của chính nó. Các nhóm không sử dụng các sản phẩm Zoho khác có thể thấy trải nghiệm độc lập kém hoàn thiện hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Ưu điểm: Nhược điểm: Gói Premium miễn phí: $5/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Gói Enterprise: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) G2: 4.3/5 (528 đánh giá)Capterra: 4.4/5 (hơn 500 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Tôi sử dụng Zoho Projects để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc. Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi. Tự động hóa và nhắc nhở giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công. Nó cũng giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch trong công việc, bỏ lỡ hạn chót và giao tiếp phân tán bằng cách giữ tất cả kế hoạch dự án, công việc, dòng thời gian và thảo luận trong một nơi. Tôi thấy nó thực tế và dễ sử dụng, giúp các nhóm của tôi duy trì sự đồng bộ và năng suất. Tạo dự án, thêm người dùng và cài đặt công việc và cột mốc khá đơn giản và trực quan. Teamwork.com được thiết kế dành cho các nhóm dịch vụ khách hàng như các công ty quảng cáo và tư vấn, những nhóm cần theo dõi giờ làm việc tính phí và quản lý quyền truy cập của khách hàng. Đối với các nhóm làm việc từ xa phục vụ khách hàng bên ngoài, sự tập trung vào tính phí và khả năng hiển thị của khách hàng là điểm khác biệt của nền tảng này. Nền tảng này bao gồm các tính năng theo dõi thời gian, kế hoạch khối lượng công việc và lập hóa đơn một cách tích hợp sẵn. Người dùng khách hàng có thể được cấp quyền truy cập giới hạn vào các dự án cụ thể, điều này rất hữu ích cho việc hợp tác với các bên liên quan bên ngoài qua các múi giờ khác nhau. Tuy nhiên, điểm trừ là sự tập trung vào dịch vụ khách hàng của nó có thể khiến nó trở nên quá chuyên biệt đối với các nhóm nội bộ. Ưu điểm: Nhược điểm: Miễn phí: $11.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Phát triển: $20.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Mở rộng: Tùy chỉnh G2: 4.4/5 (1.375 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (919 đánh giá) Dưới đây là đánh giá từ G2: Đối với hầu hết mọi thứ tôi muốn tổ chức hoặc lên lịch trong quy trình làm việc của mình, Teamwork đều có tính năng phù hợp. Ngoài ra, nhóm phát triển của họ rất năng động, luôn nghiên cứu, tiếp thu phản hồi và bổ sung các tính năng mới, cải tiến cũng như sửa lỗi. Và dịch vụ hỗ trợ (mà tôi chưa bao giờ cần đến nhưng từng sử dụng để hỏi về một tính năng cụ thể) cực kỳ phản hồi nhanh, thân thiện và dễ giao tiếp. Có biểu tượng “Phản hồi” trên thanh công cụ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra ý kiến và đề xuất cho nhóm phát triển, điều này cũng khiến tôi rất hài lòng. Yêu họ…

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều mà nhiều người thích nhất ở Trello là sự đơn giản và linh hoạt về mặt trực quan. Các bảng theo phong cách Kanban giúp dễ dàng tổ chức công việc, theo dõi tiến độ dự án và hợp tác với các thành viên trong nhóm một cách trực quan. Giao diện kéo và thả, cùng với các bảng, thẻ và danh sách công việc có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh Trello phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của họ. Nền tảng này cũng tích hợp với nhiều ứng dụng của bên thứ ba (như Slack, Google Drive và Jira), giúp tăng cường năng suất và tối ưu hóa quản lý dự án.

Điều mà nhiều người thích nhất ở Trello là sự đơn giản và linh hoạt về mặt trực quan. Các bảng theo phong cách Kanban giúp dễ dàng tổ chức công việc, theo dõi tiến độ dự án và hợp tác với các thành viên trong nhóm một cách trực quan. Giao diện kéo và thả, cùng với các bảng, thẻ và danh sách có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh Trello phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của họ. Nền tảng này cũng tích hợp với nhiều ứng dụng của bên thứ ba (như Slack, Google Drive và Jira), giúp tăng cường năng suất và tối ưu hóa quản lý dự án.

Điều mà nhiều người thích nhất ở Trello là sự đơn giản và linh hoạt về mặt trực quan. Các bảng theo phong cách Kanban giúp dễ dàng tổ chức công việc, theo dõi tiến độ dự án và hợp tác với các thành viên trong nhóm một cách trực quan. Giao diện kéo và thả, cùng với các bảng, thẻ và danh sách có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh Trello phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của họ. Nền tảng này cũng tích hợp với nhiều ứng dụng của bên thứ ba (như Slack, Google Drive và Jira), giúp tăng cường năng suất và tối ưu hóa quản lý dự án.

7. Smartsheet

qua Smartsheet

Smartsheet mang đến giao diện dạng bảng tính cho quản lý dự án, giúp các nhóm chuyển đổi từ Excel cảm thấy quen thuộc. Nó bao gồm các tính năng quản lý dự án như biểu đồ Gantt, tự động hóa và bảng điều khiển được tích hợp sẵn. Đối với các nhóm làm việc từ xa trong các ngành tuân thủ quy định, các chứng nhận FedRAMP và DoD của Smartsheet khiến nó trở thành một lựa chọn khả thi.

Đổi lại là sự phức tạp. Công thức của Smartsheet khác với Excel, và các tính năng nâng cao yêu cầu mua thêm. Nhóm mong đợi một bảng tính đơn giản có thể gặp phải đường cong học tập dốc hơn dự kiến.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Bảng tính dạng lưới: Các hàng và cột quen thuộc với công thức và định dạng điều kiện.

Chế độ xem Gantt và Lịch: Hiển thị dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc mà không cần rời khỏi bảng tính.

Trung tâm Điều khiển (tiện ích bổ sung): Tiêu chuẩn hóa và quản lý các danh mục đầu tư dự án lớn với các mẫu và báo cáo.

Ưu và nhược điểm của Smartsheet

Ưu điểm:

Giao diện bảng tính quen thuộc giúp giảm rào cản tiếp nhận cho các nhóm chuyển từ Excel sang.

Chứng nhận FedRAMP và DoD giúp công cụ này phù hợp cho các nhà thầu chính phủ.

Khả năng quản lý danh mục đầu tư mạnh mẽ cho các văn phòng quản lý dự án (PMOs)

Nhược điểm:

Các công thức và hàm trong Excel có sự khác biệt, đòi hỏi phải học lại.

Các tính năng cao cấp yêu cầu mua thêm.

Hiệu suất có thể bị chậm trên các bảng tính rất lớn.

Giá cả của Smartsheet

Pro: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Kinh doanh: $20/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.4/5 (23.019 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (3.471 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Smartsheet?

Tôi sử dụng Smartsheet hàng ngày cho công việc của mình để ghi chép và quản lý thông tin về hàng trăm khách hàng và đơn đặt hàng mà họ đã đặt. Smartsheet đã cung cấp một cách để nhóm của tôi tích hợp nhân viên làm việc từ xa bằng cách hoạt động như một điểm chia sẻ thông tin chung. Tôi thích cách các bảng tính trên Smartsheet vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả. Việc nhập thông tin và đính kèm tệp đính kèm trên Smartsheet là cách hiệu quả nhất mà tôi từng sử dụng để theo dõi và ghi chép thông tin.

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi sử dụng Smartsheet hàng ngày cho công việc của mình để ghi chép và quản lý thông tin về hàng trăm khách hàng và đơn đặt hàng mà họ đã đặt. Smartsheet đã cung cấp một cách để nhóm của tôi tích hợp nhân viên làm việc từ xa bằng cách hoạt động như một điểm chia sẻ thông tin chung. Tôi thích cách các bảng tính trên Smartsheet vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả. Việc nhập thông tin và tạo tệp đính kèm trên Smartsheet là cách hiệu quả nhất mà tôi từng sử dụng để theo dõi và ghi chép thông tin.

Tôi sử dụng Smartsheet hàng ngày cho công việc của mình để ghi chép và quản lý thông tin về hàng trăm khách hàng và đơn đặt hàng mà họ đã đặt. Smartsheet đã cung cấp một cách để nhóm của tôi tích hợp nhân viên làm việc từ xa bằng cách hoạt động như một điểm chia sẻ thông tin chung. Tôi thích cách các bảng tính trên Smartsheet vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả. Việc nhập thông tin và đính kèm tệp đính kèm trên Smartsheet là cách hiệu quả nhất mà tôi từng sử dụng để theo dõi và ghi chép thông tin.

Tôi sử dụng Smartsheet hàng ngày cho công việc của mình để ghi chép và quản lý thông tin về hàng trăm khách hàng và đơn đặt hàng mà họ đã đặt. Smartsheet đã cung cấp một cách để nhóm của tôi tích hợp nhân viên làm việc từ xa bằng cách hoạt động như một điểm chia sẻ thông tin chung. Tôi thích cách các bảng tính trên Smartsheet vừa dễ sử dụng vừa hiệu quả. Việc nhập thông tin và tạo tệp đính kèm trên Smartsheet là cách hiệu quả nhất mà tôi từng sử dụng để theo dõi và ghi chép thông tin.

8. Wrike

qua Wrike

Wrike có mục tiêu hướng đến các nhóm trung bình và doanh nghiệp cần quy trình quản lý và kiểm duyệt mạnh mẽ. Hệ thống gắn thẻ chéo của Wrike cho phép một công việc tồn tại trong nhiều dự án cùng lúc, giúp các nhóm khác nhau có thể xem cùng một sản phẩm đầu ra mà không cần lặp lại công việc. Wrike AI cung cấp dự đoán rủi ro và tóm tắt bằng AI.

Đối với các nhóm làm việc từ xa quản lý công việc sáng tạo, tính năng kiểm duyệt của Wrike hỗ trợ chỉnh sửa và phê duyệt trên hơn 30 định dạng tệp trực tiếp trên nền tảng. Tuy nhiên, điều này đi kèm với sự phức tạp và chi phí, vì các tính năng đầy đủ yêu cầu kế hoạch cao cấp và tiện ích bổ sung.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Gắn thẻ chéo: Gán công việc cho nhiều dự án để các nhóm khác nhau có thể xem cùng một công việc trong bối cảnh của riêng họ.

Kiểm tra và phê duyệt: Chỉnh sửa hình ảnh, video và tệp PDF trực tiếp trong Wrike với quy trình phê duyệt tích hợp sẵn.

Wrike AI (Work Intelligence): Dự đoán rủi ro bằng AI, tóm tắt và trợ lý hỏi đáp.

Ưu và nhược điểm của Wrike

Ưu điểm:

Gắn thẻ chéo giúp loại bỏ các công việc trùng lặp và duy trì sự đồng bộ cho các nhóm đa chức năng.

Tính năng kiểm tra tích hợp giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng các công cụ đánh giá sáng tạo bên ngoài.

Kiểm soát doanh nghiệp mạnh mẽ với chứng nhận SOC 2 và ISO 27001.

Nhược điểm:

Để sử dụng đầy đủ chức năng, cần cài đặt nhiều tiện ích bổ sung.

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp và rối mắt đối với người dùng mới.

Hỗ trợ ưu tiên có sẵn tùy thuộc vào gói dịch vụ.

Giá cả của Wrike

FreeTeam: $10/người dùng/thángBusiness: $25/người dùng/thángEnterprise: Tùy chỉnhPinnacle: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.519 đánh giá)Capterra: 4.4/5 (2.876 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Wrike là một nền tảng tuyệt vời cho quản lý dự án, đặc biệt là cho các nhóm lớn và làm việc từ xa. Dễ hiểu và dễ sử dụng, hơn hẳn so với một số đối thủ cạnh tranh như SmartSheet. Khả năng kiểm soát phiên bản tài liệu trong quá trình xem xét của Wrike thật tuyệt vời và cho phép chúng tôi chỉnh sửa nội dung sáng tạo một cách mượt mà. Tôi sử dụng nó hàng ngày và không còn cần đến các nền tảng khác như Asana hay Monday.com.

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Wrike là một nền tảng tuyệt vời cho quản lý dự án, đặc biệt là cho các nhóm lớn và làm việc từ xa. Dễ hiểu và dễ sử dụng, hơn hẳn so với một số đối thủ cạnh tranh như SmartSheet. Khả năng kiểm soát phiên bản tài liệu trong quá trình xem xét của Wrike thật tuyệt vời và cho phép chúng tôi chỉnh sửa nội dung sáng tạo một cách mượt mà. Tôi sử dụng nó hàng ngày và không còn cần đến các nền tảng khác như Asana hay Monday.com.

Wrike là một nền tảng tuyệt vời cho quản lý dự án, đặc biệt là cho các nhóm lớn và làm việc từ xa. Dễ hiểu và dễ sử dụng, hơn hẳn so với một số đối thủ cạnh tranh như SmartSheet. Khả năng kiểm soát phiên bản tài liệu trong quá trình xem xét của Wrike thật tuyệt vời và cho phép chúng tôi chỉnh sửa nội dung sáng tạo một cách mượt mà. Tôi sử dụng nó hàng ngày và không còn cần đến các nền tảng khác như Asana hay Monday.com.

Wrike là một nền tảng tuyệt vời cho quản lý dự án, đặc biệt là cho các nhóm lớn và làm việc từ xa. Dễ hiểu và dễ sử dụng, hơn hẳn so với một số đối thủ cạnh tranh như SmartSheet. Khả năng kiểm soát phiên bản tài liệu trong quá trình xem xét của Wrike thật tuyệt vời và cho phép chúng tôi chỉnh sửa nội dung sáng tạo một cách mượt mà. Tôi sử dụng nó hàng ngày và không còn cần đến các nền tảng khác như Asana hay Monday.com.

9. Zoho Dự án

qua Zoho

Zoho Projects là một phần của hệ sinh thái Zoho rộng lớn, khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên cho các nhóm đã sử dụng các ứng dụng Zoho khác. Nền tảng này cung cấp biểu đồ Gantt, theo dõi vấn đề, bảng chấm công và phụ thuộc công việc với mức giá hợp lý. Đối với các nhóm làm việc từ xa, nó bao gồm trò chuyện và diễn đàn tích hợp cho các cuộc thảo luận không đồng bộ.

Nền tảng này cũng hỗ trợ theo dõi thời gian và báo cáo sử dụng tài nguyên, giúp quản lý khối lượng công việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Zoho Projects hoạt động tốt nhất trong hệ sinh thái của chính nó. Các nhóm không sử dụng các sản phẩm Zoho khác có thể thấy trải nghiệm độc lập kém hoàn thiện hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Các tính năng nổi bật của Zoho Projects

Biểu đồ Gantt với mối quan hệ phụ thuộc: Hiển thị dòng thời gian của dự án và mối quan hệ giữa các công việc với tính năng kéo và thả để điều chỉnh dòng thời gian.

Bảng chấm công tích hợp: Ghi lại thời gian cho các công việc và tạo báo cáo sử dụng mà không cần công cụ bên thứ ba.

Tích hợp hệ sinh thái Zoho: Kết nối mượt mà với Zoho CRM, Zoho Tài liệu và các ứng dụng Zoho khác.

Ưu và nhược điểm của Zoho Dự án

Ưu điểm:

Thiết lập nhanh chóng giúp các nhóm nhỏ và startup bắt đầu công việc chỉ trong vài phút.

Tích hợp sẵn với hệ sinh thái Zoho giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng các kết nối bên ngoài.

Tính năng theo dõi vấn đề và bảng chấm công tích hợp sẵn đáp ứng các nhu cầu quản lý dự án thông thường.

Nhược điểm:

Trải nghiệm độc lập sẽ không được tối ưu hóa cho các nhóm không sử dụng các sản phẩm khác của Zoho.

Các tùy chọn tùy chỉnh và quy trình làm việc nâng cao bị giới hạn.

Giao diện người dùng có thể trông cũ kỹ so với các công cụ hiện đại hơn.

Giá cả của Zoho Dự án

Gói Premium miễn phí: $5/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Gói Enterprise: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (528 đánh giá)Capterra: 4.4/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Dự án?

Tôi sử dụng Zoho Projects để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc. Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi. Tự động hóa và nhắc nhở giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công. Nó cũng giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch trong công việc, bỏ lỡ hạn chót và giao tiếp phân tán bằng cách giữ tất cả kế hoạch dự án, công việc, dòng thời gian và thảo luận trong một nơi. Tôi thấy nó thực tế và dễ sử dụng, giúp các nhóm của tôi duy trì sự đồng bộ và năng suất. Tạo dự án, thêm người dùng và cài đặt công việc và cột mốc khá đơn giản và trực quan.

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi sử dụng Zoho Projects để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc. Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi. Tự động hóa và nhắc nhở giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công. Nó cũng giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch trong công việc, bỏ lỡ hạn chót và giao tiếp phân tán bằng cách giữ tất cả kế hoạch dự án, công việc, dòng thời gian và thảo luận trong một nơi. Tôi thấy nó thực tế và dễ sử dụng, giúp các nhóm của tôi duy trì sự đồng bộ và năng suất. Tạo dự án, thêm người dùng và cài đặt công việc và cột mốc khá đơn giản và trực quan.

Tôi sử dụng Zoho Projects để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc. Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi. Tự động hóa và nhắc nhở giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công. Nó cũng giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch trong công việc, bỏ lỡ hạn chót và giao tiếp phân tán bằng cách giữ tất cả kế hoạch dự án, công việc, dòng thời gian và thảo luận trong một nơi. Tôi thấy nó thực tế và dễ sử dụng, giúp các nhóm của tôi duy trì sự đồng bộ và năng suất. Tạo dự án, thêm người dùng và cài đặt công việc và cột mốc khá đơn giản và trực quan.

Tôi sử dụng Zoho Projects để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc. Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi. Tự động hóa và nhắc nhở giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công. Nó cũng giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch trong công việc, bỏ lỡ hạn chót và giao tiếp phân tán bằng cách giữ tất cả kế hoạch dự án, công việc, dòng thời gian và thảo luận trong một nơi. Tôi thấy nó thực tế và dễ sử dụng, giúp các nhóm của tôi duy trì sự đồng bộ và năng suất. Tạo dự án, thêm người dùng và cài đặt công việc và cột mốc khá đơn giản và trực quan.

10. Teamwork. com

Teamwork.com được thiết kế dành cho các nhóm dịch vụ khách hàng như các công ty quảng cáo và tư vấn, những nhóm cần theo dõi giờ làm việc tính phí và quản lý quyền truy cập của khách hàng. Đối với các nhóm làm việc từ xa phục vụ khách hàng bên ngoài, sự tập trung vào tính phí và khả năng hiển thị của khách hàng là điểm khác biệt của nền tảng này. Nền tảng này bao gồm các tính năng theo dõi thời gian, lập kế hoạch khối lượng công việc và lập hóa đơn một cách tích hợp sẵn.

Người dùng khách hàng có thể được cấp quyền truy cập giới hạn vào các dự án cụ thể, điều này rất hữu ích cho việc hợp tác với các bên liên quan bên ngoài qua các múi giờ khác nhau. Tuy nhiên, điểm trừ là sự tập trung vào dịch vụ khách hàng của nó có thể khiến nó trở nên quá chuyên biệt đối với các nhóm nội bộ.

Các tính năng nổi bật của Teamwork.com

Theo dõi thời gian và lập hóa đơn tích hợp: Ghi lại giờ làm việc tính phí, cài đặt mức giá và tạo hóa đơn trực tiếp từ nền tảng.

Quyền truy cập của khách hàng: Cấp quyền truy cập giới hạn cho khách hàng bên ngoài vào các dự án cụ thể, kiểm soát những gì họ có thể xem.

Lập kế hoạch khối lượng công việc: Hiển thị sức chứa của nhóm và phân bổ nhiệm vụ một cách cân đối giữa các thành viên trong nhóm làm việc từ xa.

Ưu và nhược điểm của Teamwork.com

Ưu điểm:

Được thiết kế riêng cho các nhóm dịch vụ khách hàng với các tính năng quản lý hóa đơn và kiểm soát truy cập khách hàng.

Theo dõi thời gian được tích hợp sâu, giúp quản lý giờ làm việc tính phí trở nên liền mạch.

Các chế độ xem khối lượng công việc giúp quản lý cân bằng các nhiệm vụ.

Nhược điểm:

Tập trung vào dịch vụ khách hàng có thể cảm thấy quá phức tạp cho các nhóm nội bộ.

Giao diện có thể trông lộn xộn với các tính năng mà các nhóm không phải là agency không cần thiết.

Một số người dùng cho biết có một khoảng thời gian học hỏi khi cài đặt mẫu dự án.

Giá cả của Teamwork.com

Miễn phí: $11.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Phát triển: $20.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Mở rộng: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Teamwork.com

G2: 4.4/5 (1.375 đánh giá)Capterra: 4.5/5 (919 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Teamwork.com?

Đối với hầu hết mọi thứ tôi muốn tổ chức hoặc lên lịch trong quy trình làm việc của mình, Teamwork đều có tính năng phù hợp. Ngoài ra, đội ngũ phát triển của họ rất năng động, luôn nghiên cứu, tiếp thu phản hồi và bổ sung các tính năng mới, cải tiến cũng như sửa lỗi. Và dịch vụ hỗ trợ (mà tôi chưa bao giờ cần đến nhưng từng sử dụng để hỏi về một tính năng cụ thể) cực kỳ phản hồi nhanh, thân thiện và dễ giao tiếp. Có biểu tượng "Phản hồi" trên thanh công cụ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra ý kiến và đề xuất cho nhóm phát triển, điều này cũng khiến tôi rất hài lòng. Yêu họ…

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Đối với hầu hết mọi thứ tôi muốn tổ chức hoặc lên lịch trong quy trình làm việc của mình, Teamwork đều có tính năng phù hợp. Ngoài ra, nhóm phát triển của họ rất năng động, luôn nghiên cứu, tiếp thu phản hồi và bổ sung các tính năng mới, cải tiến cũng như sửa lỗi. Và dịch vụ hỗ trợ (mà tôi chưa bao giờ cần đến nhưng từng sử dụng để hỏi về một tính năng cụ thể) cực kỳ phản hồi nhanh, thân thiện và dễ giao tiếp. Có biểu tượng “Phản hồi” trên thanh công cụ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra ý kiến và đề xuất cho nhóm phát triển, điều này cũng khiến tôi rất hài lòng. Yêu họ…

Đối với hầu hết mọi thứ tôi muốn tổ chức hoặc lên lịch trong quy trình làm việc của mình, Teamwork đều có tính năng phù hợp. Ngoài ra, nhóm phát triển của họ rất năng động, luôn nghiên cứu, tiếp thu phản hồi và bổ sung các tính năng mới, cải tiến cũng như sửa lỗi. Và dịch vụ hỗ trợ (mà tôi chưa bao giờ cần đến nhưng từng sử dụng để hỏi về một tính năng cụ thể) cực kỳ phản hồi nhanh, thân thiện và dễ giao tiếp. Có biểu tượng “Phản hồi” trên thanh công cụ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra ý kiến và đề xuất cho nhóm phát triển, điều này cũng khiến tôi rất hài lòng. Yêu họ…

Đối với hầu hết mọi thứ tôi muốn tổ chức hoặc lên lịch trong quy trình làm việc của mình, Teamwork đều có tính năng phù hợp. Ngoài ra, nhóm phát triển của họ rất năng động, luôn nghiên cứu, tiếp thu phản hồi và bổ sung các tính năng mới, cải tiến cũng như sửa lỗi. Và dịch vụ hỗ trợ (mà tôi chưa bao giờ cần đến nhưng từng sử dụng để hỏi về một tính năng cụ thể) cực kỳ phản hồi nhanh, thân thiện và dễ giao tiếp. Có biểu tượng “Phản hồi” trên thanh công cụ mà bạn có thể sử dụng để đưa ra ý kiến và đề xuất cho nhóm phát triển, điều này cũng khiến tôi rất hài lòng. Yêu họ…

Lựa chọn phần mềm quản lý dự án cho nhóm làm việc từ xa không chỉ dựa vào tính năng—mà còn về việc giảm thiểu rào cản. Mỗi tích hợp bạn thêm vào là một điểm tiềm ẩn gây lỗi và một nơi mà thông tin bối cảnh có thể bị mất. Các công cụ tốt nhất cho nhóm làm việc từ xa tích hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và báo cáo vào một không gian làm việc duy nhất, giúp nhóm tập trung vào công việc chính.

Ưu tiên các tính năng gốc thay vì danh sách tích hợp dài dòng. Hãy hỏi xem nền tảng có thể đáp ứng nhu cầu tài liệu, giao tiếp và báo cáo của bạn mà không cần thêm các tính năng phụ hay không. Mục tiêu là một nguồn thông tin duy nhất nơi mọi cuộc hội thoại, tài liệu và công việc được lưu trữ cùng nhau với đầy đủ bối cảnh. Đó là cách các nhóm làm việc từ xa hoạt động nhanh hơn — không phải bằng cách thêm nhiều công cụ, mà bằng cách giảm bớt số lượng công cụ cần thiết.

Sẵn sàng khám phá những gì một không gian làm việc tích hợp thực sự có thể mang lại cho nhóm của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm các tính năng như tài liệu tích hợp, trò chuyện liên kết với công việc, theo dõi thời gian, bảng điều khiển báo cáo và trợ lý AI – tất cả trong một nền tảng duy nhất. Khi các tính năng này được tích hợp sẵn, bạn sẽ tránh được các vấn đề đồng bộ hóa và giữ cho bối cảnh của nhóm luôn được tập trung tại một nơi.

Các nền tảng tất cả trong một tích hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và báo cáo với dữ liệu và quyền truy cập thống nhất. Các công cụ dựa vào tích hợp chuyển dữ liệu qua các kết nối bên ngoài, gây ra lỗi đồng bộ và bối cảnh bị phân mảnh.

Đúng vậy. Khi phần mềm quản lý dự án của bạn bao gồm tài liệu tích hợp, trò chuyện không đồng bộ, theo dõi thời gian và bảng điều khiển, nhóm của bạn có thể sử dụng các công cụ hợp tác trực tuyến để giao tiếp, chia sẻ tệp và theo dõi công việc mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Ít điểm truy cập hơn đồng nghĩa với ít bề mặt tấn công hơn. Các tính năng tích hợp giúp dữ liệu nằm trong phạm vi bảo mật của một nền tảng duy nhất, đơn giản hóa các cuộc kiểm tra tuân thủ và giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu.