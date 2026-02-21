Top 10 công cụ AI Animation cho [năm]

Bạn có biết các nhóm sáng tạo chỉ dành 28% thời gian trong ngày cho công việc sáng tạo thực sự? Phần còn lại được dành cho các nhiệm vụ hành chính và xử lý phản hồi. Khi kết hợp tình trạng giảm năng suất này với các công cụ AI animation không tương thích, bạn sẽ phải đối mặt với một hệ thống phức tạp và cồng kềnh để quản lý.

Hướng dẫn này phân tích top 10 công cụ AI animation, từ các trình tạo video chuyên nghiệp đến các nền tảng thân thiện với người mới bắt đầu. Nó sẽ giúp bạn tổ chức các dự án animation của mình một cách hiệu quả thay vì phải xoay xở với nhiều công cụ và thời hạn gấp rút.

Các công cụ tạo hoạt hình bằng trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung hoạt hình từ các đầu vào đơn giản như văn bản hoặc hình ảnh. Phạm vi các chương trình này bao gồm từ các công cụ chuyển đổi văn bản thành video, tạo ra các đoạn video hoàn chỉnh từ mô tả văn bản, đến các nền tảng tự động hóa các công việc phức tạp như đồng bộ hóa môi và tổng hợp chuyển động cho nhân vật.

Trước đây, hoạt hình đòi hỏi một ngân sách phần mềm khổng lồ và sự kiên nhẫn để di chuyển từng pixel một. Đó là một rào cản chậm chạp và tốn kém mà hầu hết các nhóm marketing và người tạo không thể vượt qua. Các công cụ tạo hoạt hình AI thay thế công việc thủ công bằng khả năng xử lý. Nó cho phép bạn tạo video hoạt hình mà không cần phải là một nhà hoạt hình.

🧠 Thực tế thú vị: Khoảng 86% nhà quảng cáo đang sử dụng hoặc có kế hoạch áp dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) để tạo nội dung quảng cáo video.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm có kích thước khác nhau quản lý toàn bộ quy trình sản xuất hoạt hình và quy trình làm việc sáng tạo. Sử dụng ClickUp Brain và Super Agents để tóm tắt phản hồi và tự động hóa việc phối hợp sản xuất. Kế hoạch miễn phí có sẵn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Runway Các nhóm sáng tạo chuyên nghiệp cần tạo video chất lượng cao với vật lý nhất quán. Công nghệ tiên tiến chuyển văn bản thành video và Motion Brush cho phép kiểm soát chính xác chuyển động điện ảnh. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng Animaker Các nhóm nhỏ và người mới bắt đầu tạo video giải thích 2D và nội dung mạng xã hội. Công nghệ đồng bộ môi tự động, giúp đồng bộ chuyển động môi của nhân vật với bất kỳ bản thu âm nào. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $27/tháng Adobe Firefly Các nhóm thiết kế từ phân khúc trung cấp đến doanh nghiệp tạo ra các tài sản thương hiệu trong Creative Cloud. Tính năng Generative Fill trong Photoshop cho phép thêm hoặc thay thế các yếu tố hình ảnh bằng các lệnh văn bản đơn giản. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.99/tháng Synthesia Các nhóm đào tạo và tiếp thị doanh nghiệp sản xuất video phỏng vấn mà không cần bối cảnh thực tế. Hình đại diện AI có thể trình bày kịch bản bằng hơn 140 ngôn ngữ với biểu cảm tự nhiên của con người. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14/tháng Sora Các người tạo cá nhân và startup đang tạo ra các cảnh quay B-roll chất lượng cao và các cảnh quay điện ảnh phức tạp. Khả năng hiểu không gian 3D cho phép các nhân vật tương tác một cách thực tế với môi trường xung quanh. Được bao gồm trong ChatGPT Plus ($20/tháng) HeyGen Các nhóm bán hàng và tiếp thị tầm trung sản xuất video tiếp cận cá nhân hóa quy mô lớn. Sao chép hình đại diện AI và cá nhân hóa hàng loạt để tiếp cận hàng nghìn khách hàng tiềm năng bằng tên riêng. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng Pika Labs Các nghệ sĩ và người tạo cá nhân đang tạo hoạt hình cho các hình ảnh tĩnh bằng chuyển động tự nhiên. Chuyển đổi hình ảnh thành video với khả năng điều chỉnh hướng và cường độ chuyển động. Kế hoạch miễn phí có sẵn InVideo AI Các nhóm doanh nghiệp chuyển đổi các lệnh văn bản thành các bản nháp video hoàn chỉnh và có thể chỉnh sửa. Trung tâm điều khiển ngôn ngữ tự nhiên Magic Box cho phép chỉnh sửa video bằng cách nhập yêu cầu. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/tháng Steve AI Các nhóm từ nhỏ đến trung bình cần chuyển đổi video trực tiếp hoặc kịch bản thành hoạt hình 2D. Công cụ Live to Animation chuyển đổi footage thực tế thành các nhân vật hoạt hình phong cách hóa. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng

Khi lựa chọn phần mềm hoạt hình 2D AI tốt nhất, bạn cần cân bằng giữa chất lượng đầu ra và khả năng tùy chỉnh. Ví dụ, một số công cụ có thể tạo ra video trông chuyên nghiệp một cách nhanh chóng nhưng lại hạn chế khả năng sáng tạo. Trong khi đó, một số công cụ khác cung cấp kiểm soát chi tiết về chuyển động, phong cách và thời gian, nhưng lại có đường cong học tập dốc hơn.

Trước khi commit, hãy xem xét các yếu tố quan trọng sau:

Chất lượng đầu ra và độ phân giải: Công cụ có xuất ra ở độ phân giải đủ cao cho nhu cầu của bạn không, và kết quả có trông chuyên nghiệp không?

Dễ sử dụng so với kiểm soát sáng tạo: Bạn đang tìm kiếm giao diện đơn giản giúp tăng năng suất sản xuất, hay cần các tính năng nâng cao để tinh chỉnh chi tiết?

Hỗ trợ phong cách hoạt hình: Bạn cần nhân vật 2D, hình đại diện AI thực tế, đồ họa chuyển động trừu tượng hay một phong cách hoàn toàn khác?

Giấy phép thương mại: Bạn có thể sử dụng nội dung được tạo ra cho mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc công việc cho khách hàng mà không gặp rào cản pháp lý không?

Tích hợp với quy trình làm việc hiện có: Công cụ này kết nối với phần mềm trình chỉnh sửa video, thư viện tài nguyên và hệ thống Công cụ này kết nối với phần mềm trình chỉnh sửa video, thư viện tài nguyên và hệ thống quản lý dự án của bạn như thế nào?

Tốc độ render và hệ thống tín dụng: Liệu mô hình định giá dựa trên tín dụng có phù hợp với nhóm của bạn hay sẽ trở nên đắt đỏ khi sử dụng nhiều? Hãy hiểu rõ chi phí trước khi bắt đầu tạo video.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối cuộc trò chuyện, tác vụ, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Việc lựa chọn công cụ AI animation phù hợp có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, và việc chọn sai công cụ có thể lãng phí thời gian và tiền bạc. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 công cụ AI animation hàng đầu để giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn.

Ngay lập tức, chúng ta có một Không gian Làm việc AI tích hợp giúp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các công cụ — ClickUp!

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm quản lý dự án hoạt hình AI và quy trình làm việc sáng tạo)

Thử dùng ClickUp miễn phí Tập trung không gian làm việc của bạn trong ClickUp với tài liệu, công việc, trò chuyện và các tự động hóa được nhúng trong một nơi duy nhất.

Phần mềm hoạt hình của bạn render các khung hình, nhưng bạn đang theo dõi các quyết định sáng tạo đã định hình chúng ở đâu? ClickUp trở thành nền tảng vận hành chính cho toàn bộ dự án sản xuất hoạt hình của bạn.

Bạn có thể hợp nhất quy trình phức tạp của việc soạn thảo kịch bản trong một hệ thống, vẽ storyboard trong một hệ thống khác và theo dõi sự chấp thuận của các bên liên quan trong một hệ thống thứ ba.

📌Ví dụ, khi khách hàng yêu cầu chỉnh sửa cảnh, bạn có thể tham khảo các nhiệm vụ ClickUp liên quan. Chúng đã bao gồm các chi tiết như phiên bản kịch bản, tham chiếu storyboard, công cụ AI được sử dụng để render, trạng thái phê duyệt và phản hồi trước đó. Điều này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các công cụ khi tìm kiếm bối cảnh.

Tạo kịch bản và yêu cầu các đề xuất liên quan đến không gian làm việc từ ClickUp Brain

ClickUp Brain cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin bối cảnh một cách nhanh chóng. Khi xem xét một bản tóm tắt khách hàng dài 12 trang, bạn có thể yêu cầu trợ lý AI tích hợp của ClickUp tóm tắt các yêu cầu chính cho một video hoạt hình dài 60 giây.

Và nếu bạn đang trong quá trình sản xuất, nó cũng có thể hiển thị tất cả phản hồi từ chu kỳ đánh giá trước đó hoặc tạo ra một bản phác thảo kịch bản ban đầu dựa trên các dự án trước đó. Vì Brain lấy dữ liệu từ ClickUp Docs, công việc và bình luận của bạn, nó hiểu bối cảnh dự án. Bạn không đang tương tác với một trợ lý AI trống rỗng. Bạn đang làm việc với một trợ lý đã nắm rõ phong cách hoạt hình, đối tượng mục tiêu, thời hạn và các bản sửa đổi trước đó liên quan đến sản phẩm đó.

Đối với các nhóm đang mở rộng sản xuất nội dung, Brain cũng hỗ trợ:

Viết chú thích cho bài đăng trên mạng xã hội kèm theo bản phát hành hoạt hình.

Chuyển đổi bản ghi cuộc họp thành các công việc sản xuất có cấu trúc

Xác định các rào cản dựa trên việc không đạt được thời hạn hoặc việc phê duyệt bị đình trệ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi quy trình làm việc hoạt hình mở rộng quy mô, không phải mọi bước đều có thể được tự động hóa theo các quy tắc cứng nhắc. Bạn cần các công cụ tự động hóa có khả năng hiểu bối cảnh trước khi thực thi công việc. ClickUp Super Agents hoạt động trong bối cảnh Không gian Làm việc của bạn. Thay vì kích hoạt các hành động đơn giản theo kiểu "nếu điều này thì làm điều kia", chúng phân tích tình huống và hành động giống như một điều phối viên sản xuất. 📌 Đây là cách nó hoạt động trong thực tế: Hãy tưởng tượng một khách hàng tải lên phản hồi chỉnh sửa cho nhiều cảnh khác nhau. Một Super Agent có thể: Xem xét các bình luận và phân loại chúng theo cảnh.

Đánh dấu các thay đổi có tác động lớn ảnh hưởng đến thời gian hoạt hình

Giao công việc tiếp theo cho trình chỉnh sửa hoặc nhà thiết kế chuyển động phù hợp dựa trên khối lượng công việc.

Tệp đính kèm bản phác thảo kịch bản và phiên bản kịch bản mới nhất cho từng công việc.

Tạo bản tóm tắt cho khách hàng giải thích những thay đổi sẽ diễn ra. Bạn không cần phải định nghĩa từng nhánh trong quy trình làm việc. Trợ lý AI sẽ làm việc dựa trên ngữ cảnh xuyên suốt các dự án, các phiên bản trước đó và cấu trúc nhóm của bạn.

Đối với các nhóm hoạt hình quản lý nhiều công cụ AI cho nhà làm phim hoạt hình, điều này giúp quá trình sản xuất linh hoạt hơn thay vì cứng nhắc. Các công cụ render của bạn tạo ra hình ảnh. ClickUp quản lý hệ thống để đảm bảo những hình ảnh đó được giao đúng hạn.

Vì AI hoạt động bên trong quy trình làm việc, nó giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào giai đoạn tiền sản xuất. Ở giai đoạn này, các dự án hoạt hình hoặc trở nên rõ ràng hơn hoặc tích tụ sự混亂.

ClickUp Bảng trắng cho phép bạn vẽ sơ đồ kịch bản, chuỗi cảnh và bảng tâm trạng trên một khung vẽ trực quan kết nối trực tiếp với quá trình thực hiện. Khi bạn hoàn thiện ý tưởng cho một cảnh, bạn có thể chuyển đổi nó thành một công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Hình dung ý tưởng của bạn từ khái niệm đến thực hiện với ClickUp Bảng trắng

Nói một cách đơn giản, nếu bạn đang phác thảo một video giải thích sản phẩm:

Khung hình 1: Thiết lập vấn đề

Khung hình 2: Giới thiệu sản phẩm

Khung hình 3: Hướng dẫn tính năng

Khung 4: Gọi hành động (CTA)

Mỗi khung hình trở thành một công việc có thể thực hiện được, kèm theo người được giao, thời hạn và tài nguyên liên kết. Kế hoạch trực quan và việc theo dõi dự án luôn được kết nối.

Xây dựng kho lưu trữ kiến thức cho tổ chức của bạn với ClickUp Tài liệu + Brain

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Docs cho việc viết kịch bản và hợp tác trong quá trình lập kế hoạch. Các kho lưu trữ kiến thức hoạt động này giúp việc soạn thảo kịch bản hoạt hình, gắn thẻ người xem xét hoặc tác giả, và theo dõi lịch sử phiên bản trở nên dễ dàng hơn. Và khi kịch bản được phê duyệt, bạn có thể giao công việc sản xuất trực tiếp từ tài liệu.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Brain: Phân tích không gian làm việc của bạn bằng AI nhận thức ngữ cảnh để tóm tắt phản hồi, soạn thảo nội dung mạng xã hội cho video mới của bạn hoặc tìm tham chiếu kịch bản từ dự án trước đó.

ClickUp Bảng trắng: Brainstorm ý tưởng, vẽ bản đồ các chuỗi hoạt hình và phác thảo khung storyboard trên một bảng trắng cộng tác, và chuyển đổi ý tưởng thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột, đồng thời liên kết các tài nguyên.

ClickUp Tài liệu: Viết và hoàn thiện kịch bản hoạt hình với sự hợp tác nhóm thời gian thực, đồng thời nhúng video tham khảo kèm bình luận trực tiếp, giúp phản hồi được liên kết trực tiếp với dòng đối thoại cụ thể.

ClickUp Trường Tùy chỉnh : Tổ chức quy trình sản xuất của bạn bằng cách tạo các Trường Tùy chỉnh để lọc chế độ xem của dự án, giúp bạn xem chính xác những gì đang chờ xử lý, đã được phê duyệt và sắp đến hạn, đồng thời theo dõi thông tin. Tổ chức quy trình sản xuất của bạn bằng cách tạo các Trường Tùy chỉnh để lọc chế độ xem của dự án, giúp bạn xem chính xác những gì đang chờ xử lý, đã được phê duyệt và sắp đến hạn, đồng thời theo dõi thông tin.

ClickUp Dashboards : Cung cấp cho các bên liên quan chế độ xem thời gian thực về tình trạng dự án thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh, và xác định các điểm nghẽn trong khối lượng công việc của nhóm mà không cần kéo nhóm sáng tạo vào các cuộc họp trạng thái liên tục. Cung cấp cho các bên liên quan chế độ xem thời gian thực về tình trạng dự án thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh, và xác định các điểm nghẽn trong khối lượng công việc của nhóm mà không cần kéo nhóm sáng tạo vào các cuộc họp trạng thái liên tục.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Tối ưu hóa quy trình làm việc sáng tạo: Quản lý bản tóm tắt, kịch bản, công việc và phản hồi trong một không gian làm việc AI tích hợp để giảm thiểu tình Quản lý bản tóm tắt, kịch bản, công việc và phản hồi trong một không gian làm việc AI tích hợp để giảm thiểu tình trạng phân tán và thiếu kết nối của các công cụ riêng lẻ.

Hiểu bối cảnh dự án: Khác với các trợ lý AI thông thường, ClickUp Brain sử dụng dữ liệu từ không gian làm việc của bạn để cung cấp các tóm tắt và đề xuất phù hợp.

Phù hợp với quy mô nhóm của bạn: Bắt đầu với các tính năng Bắt đầu với các tính năng quản lý công việc cơ bản và thêm các tính năng nâng cao như Bảng điều khiển và Tự động hóa ClickUp khi nhóm của bạn phát triển.

Nhược điểm:

Nhiều tùy chọn tùy chỉnh có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Ứng dụng di động có ít tính năng hơn so với phiên bản desktop.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 khuyên dùng ClickUp vì tính linh hoạt của nó:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là khả năng tùy chỉnh vô song và sự đa dạng về tính năng. Khả năng tùy chỉnh gần như mọi khía cạnh của không gian làm việc để phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm, từ trạng thái và trường tùy chỉnh đến nhiều chế độ xem như Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch và Gantt, thực sự rất mạnh mẽ. Sự linh hoạt này cho phép chúng tôi thực sự điều chỉnh nền tảng phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của mình, thay vì phải điều chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nền tảng. Hơn nữa, việc có tất cả từ quản lý công việc, theo dõi thời gian đến tài liệu và Bảng trắng trong một nền tảng duy nhất giúp giảm thiểu sự phân tán công cụ và làm cho nhóm của chúng tôi hiệu quả hơn nhiều.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là khả năng tùy chỉnh vô song và sự đa dạng về tính năng. Khả năng tùy chỉnh gần như mọi khía cạnh của Không gian Làm việc để phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm, từ trạng thái và trường tùy chỉnh đến nhiều chế độ xem như Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch và Gantt, thực sự rất mạnh mẽ. Sự linh hoạt này cho phép chúng tôi thực sự điều chỉnh nền tảng phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của mình, thay vì phải điều chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nền tảng. Hơn nữa, việc có tất cả từ quản lý công việc, theo dõi thời gian đến tài liệu và Bảng trắng trong một nền tảng duy nhất giúp giảm thiểu sự phân tán công cụ và làm cho nhóm của chúng tôi hiệu quả hơn nhiều.

2. Runway (Phù hợp nhất cho việc tạo và chỉnh sửa video AI chất lượng chuyên nghiệp)

qua Runway

Nếu ưu tiên của bạn trong video là độ chính xác về vật lý và sự nhất quán về ánh sáng, Runway có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong sản xuất video chuyên nghiệp, chuyển động giật cục hoặc chi tiết nhân vật thay đổi có thể khiến một đoạn video trở nên không thể sử dụng cho các dự án quan trọng. Công nghệ AI của Runway giảm thiểu các hiện tượng này, cho phép bạn tạo ra video AI duy trì tính toàn vẹn hình ảnh từ khung hình đầu tiên đến khung hình cuối cùng.

Nền tảng này bao gồm bộ công cụ chỉnh sửa chuyên dụng giúp tự động hóa các công việc hậu kỳ thủ công. Bạn có thể sử dụng công cụ Motion Brush để xác định các vùng chuyển động cụ thể trong hình ảnh tĩnh. Hoặc, sử dụng công cụ xóa nền để thay thế môi trường mà không cần rotoscoping thủ công.

Các tính năng nổi bật của Runway

Tạo video từ văn bản: Mô tả một cảnh với chi tiết về ánh sáng, góc máy và chuyển động để hiển thị nó với chuyển động tự nhiên và vật lý hợp lý.

Tự động hóa biểu diễn nhân vật với Act-One: Áp dụng trực tiếp biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của bạn lên nhân vật hoạt hình hoặc điện ảnh để bỏ qua các thiết lập thu thập chuyển động truyền thống.

Bộ công cụ chỉnh sửa AI đa phương thức: Tinh chỉnh các đoạn video được tạo ra ngay trong trình chỉnh sửa video, sử dụng các công cụ loại bỏ nền, điều chỉnh màu sắc và theo dõi đối tượng, cho phép bạn tinh chỉnh các đoạn video được tạo ra mà không cần xuất sang trình chỉnh sửa video riêng biệt.

Ưu và nhược điểm của Runway

Ưu điểm:

Chất lượng video hàng đầu ngành: Kết quả đầu ra phù hợp cho các dự án thương mại, với ánh sáng, bóng đổ và chuyển động trông tự nhiên.

Bộ công cụ chỉnh sửa toàn diện: Sự kết hợp giữa Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các công cụ chỉnh sửa truyền thống trên một nền tảng duy nhất giúp tối ưu hóa quy trình hậu kỳ.

Phát triển tích cực: Runway thường xuyên phát hành các mô hình cải tiến và tính năng mới, do đó khả năng của công cụ này liên tục được mở rộng.

Nhược điểm:

Mô hình định giá dựa trên tín dụng có thể trở nên đắt đỏ nếu bạn tạo ra nhiều nội dung.

Nó có đường cong học tập dốc hơn so với các công cụ đơn giản, dựa trên mẫu.

Các đoạn video được tạo ra hiện tại chỉ giới hạn ở thời lượng ngắn.

Giá cả của Runway

Miễn phí: 125 tín dụng

Giá tiêu chuẩn: $15/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $35/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: $95/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Runway

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Runway?

Một người dùng G2 đã chia sẻ phản hồi của họ về Runway:

RunwayML là một trong những công cụ AI tốt nhất hiện nay, nó rất đơn giản. Tôi đặc biệt thích công cụ chuyển đổi hình ảnh/văn bản thành video của nó, hoạt động như một cây đũa thần. Nó rất dễ tích hợp vào quy trình chỉnh sửa video của tôi. Tôi thường sử dụng nó để tạo ra các cảnh quay video điện ảnh, sau đó có thể tích hợp vào dòng thời gian để tạo ra các video dài đầy hấp dẫn mà khán giả của tôi yêu thích.

RunwayML là một trong những công cụ AI tốt nhất hiện nay, nó rất đơn giản. Tôi đặc biệt thích công cụ chuyển đổi hình ảnh/văn bản thành video của nó, hoạt động như một cây đũa thần. Nó rất dễ tích hợp vào quy trình chỉnh sửa video của tôi. Tôi thường sử dụng nó để tạo ra các cảnh quay video điện ảnh, sau đó có thể tích hợp vào dòng thời gian để tạo ra các video dài đầy hấp dẫn mà khán giả của tôi yêu thích.

3. Animaker (Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu tạo video và bài thuyết trình hoạt hình 2D)

qua Animaker

Bạn không cần có kiến thức về thiết kế chuyển động để biến kịch bản thành video giải thích 2D có thể sử dụng được. Animaker có mục tiêu hướng đến các khách hàng không phải là nhà làm phim hoạt hình, những người cần nội dung xã hội hoặc video trang web chuyên nghiệp mà không cần đến chi phí của một agency chuyên nghiệp. Đây là nền tảng thân thiện với người mới bắt đầu, có giao diện kéo và thả, cùng thư viện khổng lồ các nhân vật, nền và đạo cụ đã được xây dựng sẵn. Bạn có thể tạo nội dung xã hội, bài thuyết trình và video giải thích trong vài giờ.

Các tính năng nổi bật của Animaker

Thư viện nhân vật và tài nguyên phong phú: Truy cập hàng nghìn ký tự đã được xây dựng sẵn với các tính năng tùy chỉnh; tạo ra các ký tự phù hợp với thương hiệu mà không cần thiết kế từ đầu.

Công nghệ đồng bộ môi tự động: Tải lên bản lồng tiếng hoặc sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói tích hợp sẵn, và Animaker sẽ tự động đồng bộ chuyển động miệng của nhân vật với âm thanh.

Trình tạo video dựa trên cảnh: Sử dụng nó giống như cách bạn sử dụng phần mềm trình chiếu, giúp bất kỳ ai quen thuộc với PowerPoint hoặc Google Slides đều có thể tạo video từng cảnh một.

Ưu và nhược điểm của Animaker

Ưu điểm:

Thực sự thân thiện với người mới bắt đầu: Người dùng không có kinh nghiệm về hoạt hình có thể tạo ra video đầu tiên của mình trong vòng chưa đầy một giờ.

Thư viện mẫu toàn diện: Bắt đầu với các mẫu có sẵn cho các trường hợp sử dụng phổ biến như demo sản phẩm và quảng cáo trên mạng xã hội thay vì bắt đầu từ một trang trống.

Rào cản tham gia thấp: Nền tảng đủ thân thiện để khám phá, và kế hoạch dịch vụ được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ.

Nhược điểm:

Kết quả đầu ra có vẻ ngoài "dựa trên mẫu" dễ nhận biết, có thể không phù hợp với tất cả các phong cách thương hiệu.

Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao bị giới hạn so với phần mềm chuyên nghiệp.

Gói miễn phí bao gồm dấu watermark trên tất cả các tệp xuất ra.

Giá cả của Animaker

Miễn phí vĩnh viễn

Cơ bản: $27/tháng

Gói cơ bản: $45/tháng

Pro: $79/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Animaker

G2: 4.7/5 (950+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Animaker?

Một người dùng Capterra đã đánh giá Animaker:

Đây là một chương trình rất đa năng để tạo ra mọi loại hoạt hình, đặc biệt là phong cách 2D. Tôi đã sử dụng nó rất nhiều trong thời gian học tập và nó rất dễ học vì giao diện trực quan.

Đây là một chương trình rất đa năng để tạo ra mọi loại hoạt hình, đặc biệt là phong cách 2D. Tôi đã sử dụng nó rất nhiều trong thời gian học tập và nó rất dễ học vì giao diện trực quan.

4. Adobe Firefly (Phù hợp nhất cho các nhà thiết kế trong hệ sinh thái Adobe cần tài nguyên do AI tạo ra)

qua Adobe Firefly

Bạn biết rõ việc tạo tài nguyên từ đầu trong Adobe Creative Cloud tốn bao nhiêu thời gian.

Adobe Firefly giúp bạn tránh giai đoạn tiền sản xuất chậm chạp. Nó tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh trực tiếp vào các công cụ bạn đã sử dụng, như Photoshop và Illustrator, từ đó cải thiện quy trình làm việc hiện tại của bạn. Không chỉ có thể tạo ra tài nguyên một cách nhanh chóng, bạn còn có thể tích hợp các yếu tố hình ảnh để sử dụng trong quy trình hoạt hình của mình.

Các tính năng nổi bật của Adobe Firefly

Generative Fill trong Photoshop: Lựa chọn một vùng trong hình ảnh và mô tả những gì bạn muốn thêm để Firefly tạo nội dung phù hợp với góc nhìn và phong cách hiện có.

Tạo hình ảnh từ văn bản: Tạo ra các khái niệm nhân vật chất lượng cao, nghệ thuật môi trường hoặc khung hình kịch bản từ các gợi ý văn bản đơn giản.

Tích hợp mượt mà với Creative Cloud: Các tính năng của Firefly xuất hiện trực tiếp trong các ứng dụng Adobe của bạn, vì vậy bạn không cần phải chuyển sang công cụ riêng biệt.

Ưu và nhược điểm của Adobe Firefly

Ưu điểm:

Sự rõ ràng về giấy phép thương mại: Phương pháp đào tạo của Adobe cung cấp quyền sử dụng thương mại rõ ràng hơn, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp.

Tích hợp gốc: Thêm khả năng AI mà không làm gián đoạn quy trình làm việc hiện có cho các nhóm đã đầu tư vào hệ sinh thái Adobe.

Chất lượng và phong cách nhất quán: Nội dung được tạo ra duy trì tiêu chuẩn chuyên nghiệp và có thể được điều chỉnh để phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

Nhược điểm:

Yêu cầu đăng ký Adobe Creative Cloud để sử dụng đầy đủ tính năng.

Nó tập trung nhiều hơn vào việc tạo tài nguyên hơn là tạo/lập video hoặc hoạt hình hoàn chỉnh.

Số lượng tín dụng tạo ra bị giới hạn tùy thuộc vào gói đăng ký của bạn.

Giá của Adobe Firefly

Firefly Standard: $9.99/tháng

Firefly Pro: $19.99/tháng

Firefly Premium: $199.99/tháng

Creative Cloud Pro: $69.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Adobe Firefly

G2: 4. 4/5 (200+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Adobe Firefly?

Dưới đây là ý kiến của một người dùng G2 về Adobe Firefly:

Khả năng tạo nội dung độc đáo dựa trên các tài sản có sẵn. Và, tôi thích sự linh hoạt trong việc xuất ra và phong cách. Tôi có thể tạo nhiều điều chỉnh, tải xuống những điều chỉnh đó, nhưng cũng có thể thử nghiệm các ý tưởng khác nhau để xem cái nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Tôi có thể tạo nội dung cho nhiều mục đích xuất ra khác nhau, điều này rất hữu ích. Tôi có thể sử dụng nó trên internet, trong in ấn, trên mạng xã hội… theo cách đó, nó rất dễ dàng.

Khả năng tạo nội dung độc đáo dựa trên các tài sản có sẵn. Và, tôi thích sự linh hoạt trong việc xuất ra và phong cách. Tôi có thể tạo nhiều điều chỉnh, tải xuống những điều chỉnh đó, nhưng cũng có thể thử nghiệm các hướng khác nhau để xem cái nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Tôi có thể tạo nội dung cho nhiều mục đích xuất ra khác nhau, điều này rất hữu ích. Tôi có thể sử dụng nó trên internet, trong in ấn, trên mạng xã hội… theo cách đó, nó rất dễ dàng.

5. Synthesia (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp tạo video đào tạo và tiếp thị bằng hình đại diện AI)

qua Synthesia

Mặc dù 91% doanh nghiệp hiện nay sử dụng video làm công cụ tiếp thị chính, quá trình sản xuất thực tế vẫn là một nút thắt cổ chai. Ví dụ, việc sắp xếp lịch trình để đưa một giám đốc điều hành hoặc chuyên gia trong lĩnh vực lên camera là một thách thức lớn.

Synthesia loại bỏ nhu cầu sử dụng bối cảnh vật lý bằng cách chuyển đổi kịch bản của bạn thành video có hình đại diện AI có thể đọc kịch bản của bạn bằng hơn 140 ngôn ngữ. Bạn có thể tạo ra video nói chuyện chuyên nghiệp mà không cần máy quay, studio hay kỹ năng chỉnh sửa video.

Quy trình rất đơn giản: chọn từ hơn 230 hình đại diện AI có sẵn hoặc tạo hình đại diện tùy chỉnh, nhập kịch bản của bạn, và Synthesia sẽ tạo ra video hình đại diện trình bày nội dung với chuyển động môi tự nhiên. Đối với các tổ chức cần xây dựng quy trình tạo/lập nội dung, điều này giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Synthesia

Dịch một cú nhấp chuột: Chuyển đổi một kịch bản duy nhất sang hơn 140 ngôn ngữ để tiếp cận các nhóm quốc tế mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng địa phương.

Trợ lý video AI: Tải lên tệp PDF hoặc PowerPoint để AI tạo ra kịch bản hoàn chỉnh và cấu trúc cảnh dựa trên các tệp hiện có của bạn.

Hình đại diện cá nhân: Tạo phiên bản kỹ thuật số tùy chỉnh của một nhà lãnh đạo để truyền tải thông điệp cá nhân hóa mà không cần họ phải có mặt trong mọi buổi ghi hình.

Ưu và nhược điểm của Synthesia

Ưu điểm:

Loại bỏ các rào cản truyền thống trong sản xuất video: Bất kỳ ai có thể viết kịch bản đều có thể sản xuất video chuyên nghiệp.

Cập nhật và điều chỉnh tức thì: Để thay đổi video, bạn chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và render lại, không cần quay lại hoặc chi phí sản xuất bổ sung.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Chứng nhận SOC 2 và tuân thủ GDPR khiến nó phù hợp cho các tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

Nhược điểm:

Mặc dù ấn tượng, các hình đại diện AI vẫn có thể thiếu đi sự chân thực đầy đủ của một người dẫn chương trình thật trong một số trường hợp sử dụng.

Kết quả đầu ra bị giới hạn ở định dạng "talking-head", không phù hợp với tất cả các loại nội dung video.

Giá cả của Synthesia

Miễn phí vĩnh viễn

Gói cơ bản: $14/tháng

Người tạo: $59/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Synthesia

G2: 4.7/5 (hơn 2.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (280+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Synthesia?

Đây là đánh giá của một người dùng Capterra về Synthesia:

Cách siêu nhanh để tạo video chất lượng cao với người nói trực tiếp vào camera bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Rất dễ sử dụng với nhiều tùy chọn bố cục.

Cách siêu nhanh để tạo video chất lượng cao với người nói trực tiếp vào camera bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Rất dễ sử dụng với nhiều tùy chọn bố cục.

6. Sora (Phù hợp nhất cho các người tạo muốn tạo video từ văn bản với chất lượng điện ảnh)

Việc tìm kiếm B-roll cụ thể thường là điểm nghẽn phổ biến đối với các nhóm sáng tạo. Thông thường, bạn buộc phải chấp nhận một clip có sẵn chỉ tương đối phù hợp với ý tưởng của mình. Sora, mô hình chuyển văn bản thành video của OpenAI, chuyển đổi công việc này từ việc tìm kiếm và chấp nhận sang việc tạo ra nội dung. Nó hoạt động giống như một trình mô phỏng thế giới hơn là một trình tạo hoạt hình cơ bản, hiểu được không gian 3D và vật lý, giúp các nhân vật tương tác với môi trường một cách thực tế.

Các tính năng nổi bật của Sora

Định danh nhân vật với Characters: Gắn thẻ một nhân vật cụ thể trong lời nhắc của bạn để duy trì vẻ ngoài nhất quán qua các cảnh và môi trường khác nhau.

Khả năng kéo dài thời lượng: Nó có thể tạo ra các đoạn video dài lên đến 20 giây mà vẫn duy trì tính nhất quán, giúp sản phẩm đầu ra trở nên hữu ích hơn cho các dự án video thực tế.

Hiểu biết về cảnh phức tạp: Mô hình có thể giải thích các hướng dẫn chi tiết với các chuyển động máy quay cụ thể, như cảnh quay từ máy bay không người lái bay lên trên thành phố vào lúc hoàng hôn, với độ chính xác đáng ngạc nhiên.

Ưu và nhược điểm của Sora

Ưu điểm:

Chất lượng hình ảnh hàng đầu: Chất lượng đầu ra của Sora hiện đang dẫn đầu thị trường video AI dành cho người tiêu dùng.

Tích hợp với ChatGPT: Truy cập thông qua gói đăng ký ChatGPT hiện có giúp việc áp dụng trở nên đơn giản hơn cho người dùng hiện tại.

Cải tiến khả năng nhanh chóng: Là mô hình video chủ lực của OpenAI, nó nhận được nguồn lực phát triển đáng kể.

Nhược điểm:

Số lượng và giới hạn tạo nội dung có hạn, ngay cả đối với người đăng ký.

Nó cung cấp ít quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với các yếu tố hình ảnh cụ thể so với các công cụ tập trung vào chỉnh sửa.

Nó không được thiết kế để sản xuất nội dung thương mại nhất quán với thương hiệu trên quy mô lớn.

Giá cả của Sora

Đi kèm với ChatGPT Plus : $20/tháng

Đi kèm với ChatGPT Pro: $200/tháng

Đánh giá và nhận xét về Sora

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

7. HeyGen (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing sản xuất nội dung video cá nhân hóa quy mô lớn)

qua HeyGen

Nhóm bán hàng của bạn không sai khi muốn sử dụng video cá nhân hóa để kết nối với khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, video cá nhân hóa có khả năng khiến ai đó trở thành hoặc tiếp tục là khách hàng cao gấp 3,5 lần so với video chung chung .

HeyGen có thể hỗ trợ bạn trong việc này. Công cụ này tập trung vào sản xuất video hình đại diện AI có khả năng mở rộng, cho phép bạn tạo ra các video cá nhân hóa hàng loạt.

Bắt đầu bằng cách tạo một video mẫu và tự động tạo ra hàng nghìn phiên bản trong đó hình đại diện AI sẽ gọi tên từng khách hàng tiềm năng.

Các tính năng nổi bật của HeyGen

Dịch video tức thì với đồng bộ môi: Tải lên video, và HeyGen có thể dịch nó sang hơn 40 ngôn ngữ đồng thời điều chỉnh chuyển động môi để phù hợp với âm thanh mới.

Video cá nhân hóa quy mô lớn: Tạo video mẫu với các trường động cho tên hoặc thông tin công ty để tự động tạo ra hàng nghìn phiên bản cá nhân hóa.

Cloning hình đại diện AI: Tạo bản sao kỹ thuật số từ chỉ vài phút footage video, cho phép hình đại diện của bạn xuất hiện trong video không giới hạn mà không cần thực hiện phiên ghi hình mới.

Ưu và nhược điểm của HeyGen

Ưu điểm:

Khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ: Khả năng tạo ra các video cá nhân hóa hàng loạt mở ra các trường hợp sử dụng mà không thể thực hiện được với sản xuất video truyền thống.

Chất lượng dịch thuật chính xác: Video được dịch giữ nguyên đặc điểm giọng nói của người nói gốc và chuyển động môi tự nhiên.

API và tùy chọn tích hợp: Một API thân thiện với nhà phát triển cho phép tích hợp với các hệ thống CRM và nền tảng tự động hóa tiếp thị.

Nhược điểm:

Chất lượng của các hình đại diện AI có thể khác nhau, với một số trông tự nhiên hơn so với những cái khác.

Các tính năng cá nhân hóa yêu cầu thiết kế mẫu cẩn thận để tránh các câu văn gượng ép.

Để đạt được khối lượng sản xuất đáng kể, bạn cần sử dụng các kế hoạch cao cấp hơn.

Giá cả của HeyGen

Miễn phí vĩnh viễn

Người tạo: $29/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $149/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về HeyGen

G2: 4.8/5 (1.400+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về HeyGen?

Một đánh giá trên Capterra về việc sử dụng HeyGen:

Hình đại diện kỹ thuật số chân thực có thể được sử dụng để sản xuất video quy mô lớn. Hỗ trợ đa ngôn ngữ và khả năng tạo/lập video nhanh chóng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho thương mại điện tử.

Hình đại diện kỹ thuật số chân thực có thể được sử dụng để sản xuất video quy mô lớn. Hỗ trợ đa ngôn ngữ và khả năng tạo/lập video nhanh chóng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho thương mại điện tử.

8. Pika Labs (Phù hợp nhất cho các người tạo thử nghiệm đang khám phá nghệ thuật video và hiệu ứng AI)

qua Pika Labs

Phần mềm hoạt hình truyền thống của bạn có quá phức tạp để mang lại chuyển động nghệ thuật cho danh mục đầu tư minh họa độc đáo của bạn? Hãy thử Pika Labs.

Đây là một công cụ tạo video AI tập trung vào sáng tạo, xuất phát từ cộng đồng nghệ thuật AI và nhấn mạnh vào biểu đạt nghệ thuật hơn là sự hoàn thiện thương mại. Pika Labs phù hợp cho việc chuyển đổi hình ảnh thành video và tạo hoạt hình cho hình ảnh tĩnh với chuyển động tự nhiên.

Nó cũng mang lại cho bạn quyền kiểm soát sáng tạo hơn bao giờ hết! Hãy thoải mái tải lên một hình ảnh và chỉ định hướng di chuyển, cường độ và phong cách theo ý muốn của bạn miễn phí.

Các tính năng nổi bật của Pika

Hoạt hình từ hình ảnh sang video: Tải lên bất kỳ hình ảnh tĩnh nào và Pika sẽ biến nó thành video với chuyển động tự nhiên, hiểu và thực hiện các hướng dẫn sáng tạo như “gió nhẹ làm lay động lá cây”.

Hiệu ứng chuyển động sáng tạo: Áp dụng các hiệu ứng chuyển động phong cách hóa vượt ra ngoài hoạt hình thực tế để tạo ra những hình ảnh siêu thực hoặc trừu tượng.

Thử nghiệm dễ dàng: Nền tảng này giảm bớt rào cản cho những người tạo muốn khám phá video AI.

Ưu và nhược điểm của Pika

Ưu điểm:

Khả năng chuyển đổi hình ảnh thành video mạnh mẽ: Khả năng của Pika trong việc tạo hoạt hình cho hình ảnh tĩnh với chuyển động tự nhiên và có thể điều khiển là một trong những tính năng tốt nhất hiện có.

Cộng đồng thân thiện với sáng tạo: Một cộng đồng Discord hoạt động sôi nổi cung cấp không gian để chia sẻ kỹ thuật, gợi ý và nguồn cảm hứng.

Điểm khởi đầu hợp lý: Gói miễn phí và các kế hoạch trả phí giá rẻ giúp các người tạo cá nhân dễ dàng tiếp cận.

Nhược điểm:

Nó không phù hợp cho sản xuất thương mại yêu cầu sự nhất quán thương hiệu nghiêm ngặt.

Chất lượng đầu ra có thể không nhất quán, đôi khi yêu cầu nhiều lần thử nghiệm để đạt được kết quả mong muốn.

Nó có các tính năng và hỗ trợ giới hạn cho doanh nghiệp.

Giá cả của Pika

Miễn phí vĩnh viễn

Đánh giá và nhận xét về Pika

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. InVideo AI (Phù hợp nhất cho các người tạo nội dung tự động hóa sản xuất video trên mạng xã hội)

qua InVideo

Việc duy trì lịch trình nội dung là một thách thức không nhỏ. Ví dụ, việc viết kịch bản, tìm kiếm footage có sẵn và chỉnh sửa tất cả có thể chiếm trọn cả buổi chiều của bạn.

InVideo AI biến quy trình sản xuất phức tạp thành một lệnh văn bản duy nhất. Bạn cung cấp chủ đề, và nền tảng sẽ tạo ra bản nháp đầu tiên hoàn chỉnh của các định dạng như kịch bản, footage stock liên quan, nhạc nền và giọng nói, chỉ trong vài phút.

Các tính năng nổi bật của InVideo AI

Cloning giọng nói bằng AI: Ghi lại một mẫu giọng nói 30 giây của chính bạn để tạo ra phiên bản kỹ thuật số có thể lồng tiếng cho tất cả nội dung tương lai của bạn, giúp duy trì tính nhất quán thương hiệu.

Chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên: Sử dụng Magic Box—trung tâm điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên—để thay thế các đoạn video, điều chỉnh nhịp độ hoặc xóa toàn bộ cảnh chỉ bằng cách nhập lệnh của bạn.

Tích hợp phương tiện truyền thông sẵn có rộng rãi: Truy cập hơn 16 triệu clip video, hình ảnh và bản nhạc sẵn có trực tiếp trong trình chỉnh sửa.

Ưu và nhược điểm của InVideo AI

Ưu điểm:

Tăng tốc đáng kể quá trình sản xuất video: Giảm thời gian viết kịch bản, tìm kiếm footage và chỉnh sửa từ hàng giờ xuống còn vài phút.

Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu với kết quả chuyên nghiệp: Người dùng không có kinh nghiệm chỉnh sửa video vẫn có thể tạo ra nội dung chất lượng, vì AI sẽ xử lý các quyết định kỹ thuật.

Chỉnh sửa linh hoạt sau khi tạo: Khác với các công cụ tạo ra sản phẩm cuối cùng không thể chỉnh sửa, InVideo AI tạo ra các dự án có thể chỉnh sửa.

Nhược điểm:

Sự phụ thuộc quá mức vào footage có sẵn có thể khiến video trở nên nhàm chán và thiếu tính cá nhân hóa trong một số trường hợp sử dụng.

Các quyết định sáng tạo của AI không phải lúc nào cũng trùng khớp với tầm nhìn của người dùng, đòi hỏi phải điều chỉnh thủ công.

Chất lượng của giọng nói AI có thể thay đổi phụ thuộc vào ngôn ngữ và giọng nói được lựa chọn.

Giá cả của InVideo AI

Miễn phí vĩnh viễn

Thêm: $35/tháng

Max: $60/tháng

Generative: $120/tháng

Gói nhóm: $999/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về InVideo AI

G2: 4.5/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (350+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về InVideo AI?

Một người dùng Capterra đã chia sẻ ý kiến của họ về InVideo

Tôi thích sự dễ sử dụng và giao diện thân thiện của nó. Tôi đánh giá cao việc nó cho phép sử dụng hình ảnh stock mà vẫn cung cấp các dịch vụ cao cấp. Tôi cũng thích việc có thể tạo video dài hơn so với các nền tảng khác.

Tôi thích sự dễ sử dụng và giao diện thân thiện của nó. Tôi đánh giá cao việc nó cho phép sử dụng hình ảnh có sẵn mà vẫn cung cấp các dịch vụ cao cấp. Tôi cũng thích việc có thể tạo video dài hơn so với các nền tảng khác.

10. Steve AI (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập video giải thích nhanh và video hoạt hình)

qua Steve AI

Steve AI sẽ giúp bạn thoát khỏi những tình huống cần một video giải thích 2D hoặc mô-đun đào tạo trước khi kết thúc ngày làm việc, ngay cả khi bạn không có thời gian để thành thạo một bộ công cụ hoạt hình chuyên nghiệp.

Nó cung cấp khả năng truy cập vào kiểm soát sáng tạo chi tiết. Bạn cung cấp kịch bản, và hệ thống tự động ánh xạ văn bản của bạn vào thư viện hơn 1.000 nhân vật và nền tảng hoạt hình, tạo ra bản nháp đồng bộ trong vài phút.

Ngoài tính năng chuyển văn bản thành hoạt hình, nền tảng còn tích hợp công cụ Live to Animation. Công cụ này chuyển đổi footage video thực tế thành phong cách hoạt hình mà vẫn giữ nguyên chuyển động gốc. Bạn có thể tái sử dụng tài nguyên hiện có mà không cần chi phí cho một nhóm đồ họa chuyển động chuyên biệt.

Các tính năng nổi bật của Steve AI

Công nghệ chuyển đổi văn bản thành video hoạt hình được cấp bằng sáng chế: AI chuyển đổi kịch bản thành video hoạt hình với tính năng phát hiện cảnh tự động, lựa chọn nhân vật và bố cục hình ảnh.

AI Super Intent: Sử dụng khả năng hiểu ngữ cảnh của động cơ để tự động lựa chọn các hình ảnh và chuyển cảnh phù hợp dựa trên thông điệp chính của kịch bản của bạn.

Tích hợp bộ nhận diện thương hiệu: Tải lên logo, màu sắc và phông chữ của bạn để đảm bảo video được tạo ra tự động tuân thủ các hướng dẫn thương hiệu của bạn.

Ưu và nhược điểm của Steve AI

Ưu điểm:

Tốc độ sản xuất nhanh chóng: Các video giải thích đơn giản có thể được tạo ra trong vài phút.

Chuyển đổi video thực tế độc đáo: Tính năng này cung cấp các tùy chọn sáng tạo mà hầu hết các đối thủ cạnh tranh không có.

Nhiều phong cách hoạt hình: Bạn có thể lựa chọn giữa các chế độ hoạt hình hoạt hình, thực tế và phong cách hóa.

Nhược điểm:

Nó cung cấp ít quyền kiểm soát tùy chỉnh hơn so với các công cụ hoạt hình truyền thống.

Chất lượng hoạt hình có thể thay đổi tùy thuộc vào phong cách bạn lựa chọn và nội dung đầu vào.

Giá khởi điểm cao hơn so với một số công cụ thân thiện với người mới bắt đầu khác.

Giá cả của Steve AI

Gói cơ bản: $29/tháng

Pro: $59/tháng

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh: $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Steve AI

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Steve AI?

Ý kiến của người dùng G2 về Steve AI:

Việc tạo video rất trực quan và họ có sẵn một số hình đại diện đã được tạo sẵn để sử dụng. Bạn có thể thêm hình ảnh hoặc đoạn video ngắn sau này.

Việc tạo video rất trực quan và họ có sẵn một số hình đại diện đã được tạo sẵn để sử dụng. Bạn có thể thêm hình ảnh hoặc đoạn video ngắn sau này.

🧠 Thực tế thú vị: Việc Disney sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) cho thiết kế nhân vật và hoạt hình đã giúp giảm 30% thời gian sản xuất.

Chọn công cụ tạo hoạt hình AI phù hợp cho nhóm của bạn

Bạn đã thấy các nền tảng hàng đầu. Một số tập trung vào việc chuyển đổi văn bản thành video điện ảnh, trong khi những nền tảng khác chuyên về hình đại diện AI, video giải thích 2D hoặc cá nhân hóa hàng loạt.

Tuy nhiên, công cụ tạo ra hoạt hình chỉ là một phần của phương trình. Thách thức lớn hơn là quản lý mọi thứ xung quanh nó—kịch bản, bản sửa đổi, bảng phân cảnh, vòng phản hồi, tín dụng render, thời hạn và sự chấp thuận của khách hàng.

Khi các công cụ này nằm trong các ứng dụng không kết nối, thời gian sáng tạo bị thu hẹp và chi phí phối hợp tăng lên. Nói cách khác, bạn có thể sở hữu công cụ tạo video AI tiên tiến nhất trên thị trường. Nếu các yêu cầu thiết kế nằm ở một nơi, cập nhật cảnh quay ở nơi khác và lịch sử phê duyệt bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện, quá trình sản xuất vẫn sẽ chậm lại.

Đây chính là lúc một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp trở nên quan trọng. Bạn có thể tập trung các tài nguyên của mình vào một lớp vận hành duy nhất, kết nối các tài liệu, công việc, bảng trắng, bảng điều khiển và trợ lý AI.

Thiết lập phù hợp cho nhóm của bạn mang lại sự hiển thị, quyền sở hữu và động lực xuyên suốt toàn bộ chu trình hoạt hình.

Nếu bạn muốn giảm bớt sự hỗn loạn trong việc phối hợp và giúp nhóm sáng tạo tập trung vào công việc sáng tạo thực sự, hãy thử ClickUp và quản lý quy trình làm việc với AI animation của bạn tại một nơi duy nhất.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Không, ngược lại, các công cụ AI bổ sung cho phần mềm truyền thống. Nhóm sử dụng AI để phác thảo cảnh, thử nghiệm hướng đi hình ảnh hoặc sản xuất tài sản tiếp thị nhanh chóng, sau đó tinh chỉnh hoặc mở rộng các kết quả đó trên các nền tảng hoạt hình truyền thống khi độ chính xác là yếu tố quan trọng.

Các nhóm sử dụng nền tảng quản lý dự án để tập trung kịch bản, bản vẽ kịch bản, công việc, thời hạn và phê duyệt. Điều này giúp quản lý tài sản, kiểm soát phiên bản và phản hồi một cách có tổ chức trên tất cả các công cụ AI và chỉnh sửa tham gia vào quá trình sản xuất.

Các nền tảng thân thiện với người mới bắt đầu như Animaker và Synthesia cung cấp các mẫu sẵn có, trình chỉnh sửa kéo và thả, cùng các quy trình làm việc hướng dẫn, không yêu cầu hoặc yêu cầu rất ít kiến thức về hoạt hình trước đó.

Thường thì có, nhưng điều này phụ thuộc vào nền tảng và kế hoạch. Hãy kiểm tra kỹ các điều khoản cấp phép để xác nhận quyền sử dụng thương mại, đặc biệt đối với các tài nguyên stock, âm nhạc và giọng nói do AI tạo ra được sử dụng trong video của bạn.