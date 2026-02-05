Cách nhận biết video được tạo bởi AI vào năm 2026

Video từng là bằng chứng dễ dàng.

Giờ đây, việc làm giả đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các đoạn video do AI tạo ra đang xuất hiện khắp nơi: trên các nguồn tin xã hội, quảng cáo tiếp thị, bản demo nội bộ, thậm chí cả các video giống tin tức được chia sẻ trên Slack. Và phần rủi ro không phải là chúng tồn tại. Mà là hầu hết các nhóm không có cách thức nhất quán để xác minh chúng trước khi được phê duyệt, đăng tải hoặc chuyển tiếp.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn các phương pháp thực tiễn để xác định liệu một video có phải do AI tạo ra hay không, cùng với quy trình làm việc đơn giản để ghi chép lại những gì bạn phát hiện, giúp việc xác minh không phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của một người.

Hãy bắt đầu ngay. 👇

Video do AI tạo ra là gì?

Video do AI tạo ra là video được tạo, chỉnh sửa hoặc "thực hiện" bởi AI thay vì được quay bằng camera thật ghi lại các sự kiện thực tế.

Hầu hết video AI được chia thành ba loại:

Hoàn toàn tổng hợp : Được tạo ra từ đầu (chuyển văn bản thành video, diễn viên AI, môi trường AI)

Deepfake : Đoạn video thật mà khuôn mặt hoặc giọng nói đã bị hoán đổi hoặc chỉnh sửa.

Tăng cường bằng AI: Đoạn phim thực tế đã được chỉnh sửa (làm sạch, trẻ hóa, chỉnh sửa nền, nâng cấp độ phân giải).

Các dấu hiệu hình ảnh xuất hiện từng khung hình

Video giả mạo bằng AI thường trông rất thuyết phục khi chuyển động, nhưng sẽ lộ ra khi bạn tạm dừng, Zoom và kiểm tra tính nhất quán. Bắt đầu với các khu vực hình ảnh có tín hiệu cao dưới đây và tìm kiếm các vấn đề lặp lại qua nhiều khung hình.

Kiểm tra khuôn mặt, mắt và biểu cảm.

Khuôn mặt là phần cơ thể dễ bị phát hiện nhất bởi AI vì não bộ của chúng ta được lập trình sẵn để nhận ra sự không nhất quán trên khuôn mặt. AI vẫn gặp khó khăn với những chuyển động cơ nhỏ và nhanh gọi là micro-expressions, sự bất đối xứng tự nhiên và cách các tính năng trên khuôn mặt tương tác với nhau khi nói chuyện. Dừng lại và zoom vào khuôn mặt, quan sát những dấu hiệu đặc trưng này qua nhiều khung hình.

Sự đối xứng khuôn mặt: Lưu ý các tính năng cân đối một cách không tự nhiên, hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt con người thật.

Răng và bên trong miệng: Chú ý đến răng mờ, các dải đều nhau hoặc hình dạng và khoảng cách không nhất quán.

Râu và lông mày: Kiểm tra xem có lông mày hoặc râu trông như được vẽ lên, lấp lánh hoặc di chuyển một cách không tự nhiên khi có chuyển động.

Chi tiết về tai: Kiểm tra tai để phát hiện các hình dạng biến dạng hoặc sự không nhất quán thay đổi từ khung hình này sang khung hình khác.

Mô hình chớp mắt không tự nhiên

Nháy mắt là một hành vi phức tạp hơn nhiều so với những gì AI thường nhận diện sai. Con người thật nháy mắt mỗi vài giây với sự biến đổi tự nhiên về tốc độ và thời lượng. Tuy nhiên, khuôn mặt do AI tạo ra có thể nháy mắt quá thường xuyên, quá hiếm hoi hoặc với sự đồng nhất máy móc.

Một dấu hiệu rõ ràng là khi nhiều người trong video chớp mắt cùng lúc – đây là dấu hiệu rõ ràng của việc tạo ra bằng AI. Ngoài ra, hãy chú ý đến những đôi mắt mở quá lâu một cách khó chịu. Các deepfake ban đầu thường quên không bao gồm cử động chớp mắt, và mặc dù đã được cải thiện, đây vẫn là một lỗi phổ biến trong các video tổng hợp chất lượng thấp.

Da quá mịn hoặc không đối xứng

Trí tuệ nhân tạo (AI) thường khiến da trông quá hoàn hảo bằng cách loại bỏ hết kết cấu tự nhiên, hoặc sai lệch ánh sáng, tạo ra những bất đối xứng kỳ lạ. Hãy chú ý đến vùng da trông như được chỉnh sửa bằng công cụ làm mịn hoặc có vẻ nhân tạo, đặc biệt là ở trán, má và đường viền hàm.

Bạn cũng nên chú ý đến các vùng có sự thay đổi đột ngột về kết cấu da hoặc bóng đổ theo hướng không khớp với nguồn sáng chính. Các lỗi hiển thị này thường rõ ràng nhất quanh đường viền tóc và dọc theo hàm, nơi khuôn mặt giả được ghép với đầu thật.

Mắt chết hoặc lang thang

Mắt là bộ phận cực kỳ khó để AI tái tạo một cách thuyết phục, khiến chúng trở thành điểm kiểm tra chính để phát hiện giả mạo. Cụm từ “mắt vô hồn” thường được sử dụng vì mắt do AI tạo ra có thể thiếu đi sự sống động.

Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Không có điểm phản chiếu ánh sáng: Mắt thật phản chiếu nguồn sáng, tạo ra những điểm sáng nhỏ gọi là điểm phản chiếu ánh sáng. Mắt do AI tạo ra thường thiếu những điểm này, khiến chúng trông phẳng và thiếu sức sống.

Ánh mắt lang thang: Mắt của người đó có thể không đang theo dõi tự nhiên theo chuyển động của đầu hoặc có vẻ như nhìn 'qua' bạn thay vì nhìn vào một thứ cụ thể.

Chi tiết không nhất quán: Các mẫu trong mống mắt có thể mờ, quá đồng nhất hoặc khác nhau giữa hai mắt.

Kiểm tra tay và ngón tay

Tay và ngón tay là điểm yếu nổi tiếng của các công cụ tạo video AI. Sự phức tạp của giải phẫu tay, với nhiều khớp, ngón tay chồng chéo và chuyển động linh hoạt, khiến AI gặp khó khăn lớn trong việc tái tạo chính xác. Hãy chú ý kỹ mỗi khi tay xuất hiện trên màn hình, đặc biệt là trong các cử chỉ hoặc khi chúng tương tác với đối tượng.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi bao gồm:

Số ngón tay sai: Đếm ngón tay để phát hiện ngón tay thừa, ngón tay thiếu hoặc sự thay đổi đột ngột giữa các khung hình.

Các khớp bất thường: Quan sát ngón tay uốn cong ở các góc không thể hoặc di chuyển mà không có khớp ngón tay hiển thị.

Ngón tay hợp nhất: Lưu ý các ngón tay hợp nhất với nhau, tách rời một cách không tự nhiên hoặc di chuyển trong quá trình chuyển động.

Lỗi tương tác với đối tượng: Kiểm tra xem tay có đi qua các đối tượng hay nắm bắt chúng theo cách vật lý không thể xảy ra.

🔍 Bạn có biết? Dấu vân tay AI đang trở thành phương pháp phát hiện mới. Một số công cụ phân tích các tín hiệu sinh lý nhỏ, chẳng hạn như luồng máu trên khuôn mặt, gây ra những thay đổi pixel nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường để phát hiện giả mạo với độ chính xác cao.

Chú ý đến các lỗi vật lý và logic

Các mô hình AI học các mẫu từ dữ liệu, nhưng chúng không thực sự hiểu các quy luật vật lý trong thế giới thực. Điều này mang lại cho bạn một lợi thế lớn. Hãy chú ý đến những khoảnh khắc video vi phạm thực tế. Những lỗi này thường rất tinh vi nhưng sẽ trở nên rõ ràng một cách đáng kể khi bạn phát hiện ra chúng.

Các đối tượng xuyên qua nhau

Video do AI tạo ra thường không duy trì được ranh giới đối tượng đúng cách, một hiện tượng được gọi là clipping. Hãy chú ý đến tóc hoặc quần áo đi qua cơ thể người hoặc các đối tượng khác. Các phụ kiện như kính hoặc trang sức có thể hợp nhất với da hoặc biến mất trong một hoặc hai khung hình.

Điều này cũng áp dụng cho môi trường. Tìm kiếm các đối tượng nền có sự giao cắt không thể xảy ra với các vật thể ở tiền cảnh. Các lỗi này thường xảy ra nhất ở các cạnh của vật thể đang di chuyển hoặc trong các chuyển động nhanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một mẹo nhanh là xem một đoạn video ở chế độ tắt tiếng, sau đó bật tiếng: nếu cử động miệng vẫn cảm thấy không khớp hoặc không tự nhiên, có thể đó là nội dung do AI tạo ra.

Vi phạm về trọng lực và động lượng

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng gặp khó khăn trong việc mô phỏng vật lý thực tế, chẳng hạn như trọng lực và động lượng. Hãy tìm các đối tượng trong video không di chuyển tự nhiên khi người đó quay đầu hoặc đi bộ. Các đối tượng có thể rơi quá chậm, quá nhanh hoặc theo một quỹ đạo kỳ lạ, lơ lửng.

Các chuyển động cơ thể cũng có thể trông không tự nhiên, thiếu cảm giác về trọng lượng hoặc quán tính. Hãy chú ý đến những khoảnh khắc khi ai đó ngồi, đứng hoặc tương tác với môi trường xung quanh. Những hành động này rõ ràng cho thấy lỗi vật lý.

Các tương tác nhân quả không tự nhiên

Vì AI tạo ra các hình ảnh mà không hiểu nguyên nhân, nó thường không thể kết nối một hành động với hậu quả logic của nó. Ví dụ, một người có thể chạm vào một bề mặt mà không gây ra bất kỳ phản ứng nào như sóng nước hoặc vết lõm trên gối.

Các dấu hiệu khác bao gồm nói chuyện trong môi trường lạnh mà không có hơi thở hiển thị hoặc đi trên cát hoặc tuyết mà không để lại dấu chân. Những lỗi này cho thấy AI chỉ đang vẽ một bức tranh, không phải mô phỏng một thế giới thực, tương tác.

Dấu hiệu âm thanh cho thấy video tổng hợp hoặc đã được chỉnh sửa

Sau khi hình ảnh vượt qua kiểm tra nhanh, âm thanh là nơi nhiều nội dung giả mạo AI lọt qua. Sử dụng các bước kiểm tra dưới đây để xác minh xem giọng nói, thời gian và môi trường có khớp với những gì bạn đang xem hay không.

Chú ý đến đồng bộ môi

Đồng bộ hóa môi là một lĩnh vực quan trọng trong việc phát hiện vì giọng nói con người vô cùng phức tạp. Trí tuệ nhân tạo (AI) thường tạo ra các chuyển động môi gần đúng nhưng không hoàn toàn chính xác, gây ra sự không khớp khó chịu mà các hệ thống phát hiện tiên tiến có thể nhận diện với độ chính xác 99,73%.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi là:

Vấn đề về thời gian: Lưu ý môi di chuyển nhẹ trước hoặc sau khi âm thanh phát ra.

Hình dạng thiếu sót: Quan sát môi không đã đóng hoàn toàn khi phát âm các âm như ‘M’, ’B’ và ‘P’.

Động tác hàm sai: Quan sát miệng mở quá rộng hoặc không đủ rộng so với âm thanh.

Góc miệng tĩnh: Tìm kiếm chuyển động giới hạn ở trung tâm của môi trong khi các góc miệng vẫn cứng nhắc.

Lắng nghe các bất thường về âm thanh và giọng nói

Giọng nói được tạo ra bởi AI hoặc sao chép thường chứa các dấu hiệu âm thanh tinh vi giúp nhận biết chúng. Mặc dù công nghệ sao chép giọng nói đã trở nên vô cùng chính xác, việc lắng nghe cẩn thận vẫn có thể phát hiện ra các bất thường.

Dưới đây là một số chỉ số âm thanh quan trọng:

Giọng nói robot: Giọng nói có chất giọng phẳng, đơn điệu và thiếu những biến đổi tần số tự nhiên của giọng nói con người.

Không có tiếng thở: Con người thật phải thở. Trí tuệ nhân tạo (AI) thường quên điều này, kết quả là các câu dài liên tục mà không có tiếng hít vào hoặc thở ra nào có thể nghe thấy.

Nhịp điệu kỳ lạ: Nhịp điệu của giọng nói quá đều đặn, thiếu những khoảng dừng tự nhiên, sự ngập ngừng hoặc từ lấp đầy (‘um’, ‘uh’) mà con người thường sử dụng.

Âm thanh được dán vào: Giọng nói nghe như được ghi âm trong một phòng thu im lặng và sau đó được ghép lên tiếng ồn nền của video, thay vì được ghi âm trong cùng không gian âm thanh.

🔍 Bạn có biết? Công nghệ như SynthID của Google nhúng các dấu nước không nhìn thấy được vào video do AI tạo ra để có thể xác minh sau này, ngay cả khi video bị chỉnh sửa hoặc nén.

Xem xét độ dài và chất lượng video

Các đặc điểm kỹ thuật của video có thể cung cấp manh mối, nhưng chúng không phải là bằng chứng duy nhất. Hiện tại, video do AI tạo ra vẫn còn giới hạn về thời lượng và độ phân giải.

Thời lượng: Việc sản xuất video AI dài và liền mạch vẫn tốn nhiều tài nguyên tính toán, do đó hầu hết các đoạn video tổng hợp vẫn ngắn, thường dưới 30 giây.

Độ phân giải: Độ phân giải cao có thể lộ ra các dấu vết của trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi video có độ phân giải bất thường thấp hoặc nén mạnh có thể được sử dụng để che giấu các khuyết điểm hình ảnh.

Tốc độ khung hình: Tốc độ khung hình không nhất quán có thể gây ra chuyển động giật hoặc không tự nhiên, một tác dụng phụ phổ biến của quá trình sinh ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Xác minh nguồn trước khi tin tưởng vào đoạn video.

Ngay cả một video trông "hoàn hảo" cũng có thể là giả mạo, và ngay cả một video thật cũng có thể gây hiểu lầm khi được chia sẻ lại ngoài ngữ cảnh. Sử dụng các bước dưới đây để xác minh nguồn gốc của video và lý do nó được chia sẻ.

Xác minh nguồn và bối cảnh

Phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của vấn đề. Bạn phải kết hợp nó với việc xác minh nguồn gốc. Ngay cả một video AI được tạo ra một cách hoàn hảo cũng có thể bị phát hiện bằng cách điều tra bối cảnh của nó.

Dưới đây là các bước xác minh cần thực hiện:

Kiểm tra nguồn gốc: Theo dõi video trở lại lần xuất hiện đầu tiên của nó trên mạng. Kiểm tra xem video đó có được đăng bởi tài khoản đã xác minh, một cơ quan truyền thông uy tín hay một tài khoản ẩn danh có lịch sử lan truyền thông tin sai lệch hay không.

Tìm kiếm hình ảnh ngược: Sử dụng công cụ để tìm kiếm các khung hình từ video. Điều này có thể giúp bạn tìm phiên bản gốc, chưa bị chỉnh sửa hoặc xem liệu nó đã được kiểm tra sự thật bởi người khác hay chưa.

Đánh giá ý định: Hãy tự hỏi tại sao video này xuất hiện vào lúc này. Nó có vẻ được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc mạnh mẽ hoặc ảnh hưởng đến quan điểm về một sự kiện hiện tại không?

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Các công cụ phát hiện AI có thể giúp phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, nhưng hiếm khi cung cấp câu trả lời cuối cùng. Hầu hết các công cụ này chỉ trả về xác suất, điểm tin cậy hoặc các tín hiệu mơ hồ, vẫn cần sự phán đoán của con người. Đó là nơi các nhóm thường gặp khó khăn, nhưng vì họ thiếu một phương pháp rõ ràng để xem xét, ghi chép và ra quyết định.

Biến quy trình xác minh video thành một quy trình làm việc có thể lặp lại trong ClickUp

Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo chỉ là một phần của công việc. Rủi ro thực sự xuất hiện khi quá trình đánh giá diễn ra không nhất quán, bằng chứng được lưu trữ ở các vị trí ngẫu nhiên và quá trình phê duyệt diễn ra nhanh chóng mà không có dấu vết rõ ràng. Đây là lúc ClickUp phát huy tác dụng: bạn có thể tiêu chuẩn hóa danh sách kiểm tra, thu thập bằng chứng và đưa ra quyết định có thể kiểm tra được.

Tìm kiếm các quyết định và tiêu chuẩn trước đây một cách nhanh chóng

Khi xem xét một video đáng ngờ, bối cảnh là yếu tố quan trọng. Với ClickUp Enterprise Search, bạn không cần phải nhớ nơi nào đã thảo luận hoặc ghi chép về vấn đề đó. Bạn có thể tìm kiếm một lần và ngay lập tức truy xuất các công việc xem xét liên quan, bằng chứng lưu trữ trong Tài liệu, bình luận của người xem xét, quyết định xác minh trước đây và thậm chí cả ghi chú cuộc họp liên quan đến các trường hợp tương tự.

Tra cứu kết quả đánh giá trước đó và bối cảnh hỗ trợ thông qua ClickUp Enterprise Search

Tiêu chuẩn hóa các tiêu chí mà người đánh giá kiểm tra, để các quyết định không còn dựa trên ý kiến cá nhân.

Một trong những thách thức lớn nhất trong xác minh video AI là sự không nhất quán. Các nhà đánh giá khác nhau chú ý đến những điều khác nhau, và tiêu chí thường thay đổi dựa trên tính cấp bách, sự quen thuộc với nội dung hoặc người đang thực hiện việc đánh giá.

ClickUp Brain là trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh, tạo ra và tinh chỉnh các danh sách kiểm tra đánh giá video có cấu trúc dựa trên thông tin đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn. Thay vì cung cấp hướng dẫn chung chung, nó lấy thông tin từ các tài liệu, công việc, ghi chú cuộc họp, đánh giá trước đó và quyết định để phản ánh cách nhóm của bạn thực sự đánh giá nội dung.

Tổng hợp kết quả từ nhiều người đánh giá thành một đánh giá duy nhất với ClickUp Brain

Như vậy, công việc của mỗi người đánh giá sẽ dựa trên cùng một khung đánh giá, được hướng dẫn bởi bối cảnh được chia sẻ, giúp quyết định trở nên nhất quán hơn và dễ bảo vệ hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để:

Chuyển đổi các hướng dẫn nội bộ thành danh sách kiểm tra đánh giá từng bước.

Cập nhật tiêu chí khi chất lượng video AI phát triển, mà không cần viết lại mọi thứ từ đầu.

Soạn thảo tóm tắt xác minh phù hợp cho việc xem xét của pháp lý, tuân thủ hoặc lãnh đạo.

So sánh kết quả hiện tại với các quyết định xác minh trước đây được lưu trữ trong không gian làm việc.

📌 Thử các gợi ý này với ClickUp Brain

Tạo danh sách kiểm tra đánh giá video AI từng bước bằng cách sử dụng tài liệu hiện có, công việc và các đánh giá trước đó.

Xác định các chỉ số lặp lại trong các đánh giá trước đây thường dẫn đến phân loại do AI tạo ra.

Cập nhật tiêu chí phát hiện video AI dựa trên các đánh giá gần đây và thảo luận của nhóm.

Đánh dấu các tín hiệu yếu hoặc không đáng tin cậy thường gây ra tranh cãi hoặc kết quả dương tính giả.

Nắm bắt thông tin ngay khi chúng xuất hiện với ClickUp Brain MAX

Trong quá trình xác minh video, các quan sát quan trọng thường xuất hiện khi người đánh giá xem clip, thảo luận về các bất thường hoặc đưa ra quyết định. ClickUp BrainMAX giúp ghi lại những thông tin đó ngay lập tức để chúng không bị mất giữa các công cụ hoặc cuộc họp.

Với Talk-to-Text, người đánh giá có thể ghi âm bằng giọng nói các bất thường như sự không khớp về thời gian, sự không nhất quán trên khuôn mặt hoặc nghi ngờ về việc thao túng. BrainGPT chuyển đổi những thông tin này thành ghi chú có cấu trúc, công việc liên kết hoặc cập nhật danh sách kiểm tra theo thời gian thực.

ClickUp chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong BrainMax

Vì mọi thứ đều được lưu trữ trong cùng một Không gian Làm việc AI tích hợp, luồng thông tin phân tích được truyền trực tiếp vào hồ sơ xác minh, tiêu chí đánh giá và quyết định cuối cùng. Không có ghi chú rời rạc. Không mất bối cảnh. Không cần chuyển đổi thủ công.

Điều này đảm bảo quy trình xác minh của bạn phản ánh những gì người đánh giá thực sự nhìn thấy, chứ không phải những gì họ nhớ sau này.

Mở rộng giám sát xác minh với ClickUp Super Agents

Khi khối lượng xác minh tăng lên, thách thức chuyển từ việc xem xét một video sang duy trì giám sát nhất quán trên nhiều video. ClickUp Super Agents liên tục theo dõi quy trình xác minh của bạn và phát hiện các vấn đề trước khi chúng trở thành rủi ro.

Tạo các Super Agents tùy chỉnh, không cần mã trong ClickUp để đơn giản hóa và tăng tốc công việc hàng ngày.

Hệ thống có thể tự động đánh dấu các đánh giá bị đình trệ, phát hiện khi video có rủi ro cao được phê duyệt mà không qua xác minh thứ cấp, nhấn mạnh các mẫu chung giữa các clip bị đánh dấu và tạo báo cáo tóm tắt cho mục đích tuân thủ hoặc báo cáo cho lãnh đạo.

Thay vì phụ thuộc vào việc theo dõi thủ công hoặc kiểm tra trạng thái, Super Agents đảm bảo hệ thống xác minh luôn hoạt động, nhất quán và có thể kiểm toán khi mở rộng quy mô.

Điều này chuyển đổi quá trình xác minh từ kiểm tra phản ứng sang quản lý chủ động.

Lưu trữ bằng chứng và quyết định trong một bản ghi xác minh duy nhất với ClickUp Tài liệu

Một cuộc đánh giá video chỉ hữu ích nếu người khác có thể kiểm tra lại sau này và đưa ra kết luận tương tự. Sử dụng ClickUp Docs để duy trì một bản ghi xác minh cho mỗi clip, để ảnh chụp màn hình, dấu thời gian, kết quả công cụ và quyết định cuối cùng được lưu trữ cùng nhau.

Đảm bảo bao gồm các yếu tố cần thiết trong mỗi tài liệu:

Chi tiết clip: liên kết, nơi xuất hiện, ngày ghi lại

Dấu thời gian + bằng chứng: “00:07 biến dạng miệng,” “00:13 hiện tượng bất thường ở tay” kèm theo hình ảnh khung hình.

Các công cụ đã phát hiện: tên công cụ, điểm tin cậy, cài đặt được sử dụng

Xác minh nguồn: người tải lên ban đầu, chuỗi chia sẻ lại, các liên kết kiểm tra sự thật liên quan.

Quyết định + lý do: chấp thuận/từ chối, lý do và người phê duyệt.

Hành động tiếp theo: đăng tải, nâng cấp, yêu cầu tệp gốc hoặc khối phân phối.

Sử dụng ClickUp Docs để ghi chép quá trình xác minh, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hợp tác với nhóm.

Hiển thị trạng thái đánh giá và làm cho nó có thể thực hiện được

Quá trình xác minh thường bao gồm nhiều bước như kiểm tra ban đầu, xác nhận thứ hai, phê duyệt pháp lý hoặc thương hiệu, và quyết định cuối cùng. Nếu không có hiển thị, video có thể bị đình trệ hoặc tiếp tục mà không qua các bước kiểm tra cần thiết.

ClickUp nhiệm vụ cung cấp một cách thức có cấu trúc để quản lý quá trình xác minh của từng video. Mỗi video có thể được tạo thành một nhiệm vụ riêng biệt, bạn có thể chỉ định người đánh giá, liên kết bằng chứng hỗ trợ, thêm bình luận và kết nối với các công việc liên quan. Các nhiệm vụ hoạt động như đơn vị công việc di chuyển qua quy trình xác minh của bạn.

Quản lý công việc xác minh video từ đầu đến cuối với nhiệm vụ ClickUp

Để mang lại cấu trúc rõ ràng hơn cho quy trình này, bạn có thể sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh. Chúng giúp bạn thêm metadata có ý nghĩa cho từng công việc xác minh và phân loại, lọc, sắp xếp các công việc xác minh dựa trên chính các tiêu chí mà nhóm của bạn quan tâm. Chúng hiển thị trực tiếp trên công việc, giúp bạn ngay lập tức nắm bắt tình trạng hiện tại và những gì cần chú ý.

Hiển thị rủi ro, trạng thái và các chỉ số chính trực tiếp trên các công việc với ClickUp Trường Tùy chỉnh

Ví dụ, bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh cho:

Trạng thái xem xét (Đang chờ xem xét, Cần kiểm tra bổ sung, Được đánh dấu để phân tích sâu hơn, Được xác minh là thật, hoặc Được phê duyệt/từ chối cuối cùng)

Điểm tin cậy (0–100): Người đánh giá nhập một số dựa trên mức độ họ cho rằng đó là AI.

Mức độ rủi ro (Rủi ro thấp, Rủi ro trung bình hoặc Rủi ro cao)

Loại lỗi phát hiện (Lỗi chi tiết khuôn mặt, Vấn đề đồng bộ âm thanh-video, Lỗi bất thường ở tay hoặc Sự không nhất quán về ánh sáng)

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng duy nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Xây dựng quy trình xác minh của bạn trong ClickUp

Phát hiện video do AI tạo ra không chỉ là việc tìm kiếm một dấu hiệu duy nhất. Đó là việc kết hợp các tín hiệu, ghi chép quyết định và áp dụng các tiêu chuẩn nhất quán mỗi lần. Khi công nghệ truyền thông tổng hợp tiếp tục phát triển, các đánh giá tùy tiện và phán đoán chủ quan chỉ làm tăng thêm rủi ro.

Các nhóm đầu tư vào quy trình xác minh rõ ràng, có thể lặp lại ngay từ bây giờ sẽ được trang bị tốt hơn để đối phó với những thách thức tiếp theo. Với ClickUp, bạn có thể tích hợp tiêu chí đánh giá, bằng chứng, quyết định và phê duyệt vào một hệ thống kết nối duy nhất — giúp công việc xác minh trở nên nhất quán, có thể kiểm tra và dễ dàng mở rộng quy mô trên các nhóm.

Nếu bạn sẵn sàng chuyển quy trình xác minh video từ các công cụ rời rạc sang một quy trình có cấu trúc, bạn có thể bắt đầu xây dựng quy trình làm việc của mình trong ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Hãy chú ý đến các dấu hiệu tương tự như trong video đã ghi sẵn, chẳng hạn như nháy mắt không tự nhiên hoặc lỗi đồng bộ môi. Nếu có điều gì đó không ổn trong cuộc gọi trực tiếp, hãy yêu cầu người đó thực hiện một cử chỉ bất ngờ, như quay đầu nhanh sang một bên, vì deepfake trực tiếp gặp khó khăn với các chuyển động không được kịch bản hóa.

Các công cụ phát hiện sử dụng thuật toán để tìm kiếm các dấu vết kỹ thuật, trong khi xác minh thủ công dựa vào mắt và tư duy phê phán của bạn. Phương pháp tốt nhất là kết hợp cả hai. Hãy để công cụ đánh dấu các vấn đề tiềm ẩn, sau đó sử dụng phán đoán của bạn để đánh giá nguồn và bối cảnh.

Không có công cụ nào có thể phát hiện mọi thứ. Công nghệ này là một cuộc đua vũ trang liên tục, với các phương pháp thế hệ mới thường vượt qua khả năng phát hiện. Các công cụ đáng tin cậy nhất để phát hiện các loại giả mạo cũ hơn hoặc phổ biến hơn.

Xây dựng quy trình rõ ràng. Bước đầu tiên là đánh dấu nội dung và tránh chia sẻ nó cho đến khi được xác minh. Sau đó, ghi chép nguồn gốc, chạy qua quy trình xác minh của bạn và chuyển cho các thành viên trong nhóm phù hợp để đưa ra quyết định cuối cùng.