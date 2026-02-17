10 giải pháp thay thế Mammouth AI cho tự động hóa quy trình làm việc AI quy mô lớn

Khi các nhóm tìm cách tự động hóa các quy trình phức tạp, kết nối các công cụ và triển khai AI trên toàn bộ hệ thống của họ, nhu cầu về các nền tảng AI có khả năng đã tăng lên.

Mammouth AI là một không gian làm việc đa mô hình tích hợp các mô hình như Claude, GPT và Gemini vào một giao diện duy nhất. Nó hoạt động tốt cho các công việc AI hàng ngày, đặc biệt là trò chuyện và các công việc nhẹ.

Nhưng khi bạn cần điều phối quy trình làm việc, kết nối hệ thống hoặc chạy các tác nhân trên nhiều công cụ, giới hạn của nó trở nên rõ ràng hơn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các giải pháp thay thế hàng đầu cho Mammouth AI dựa trên hai nhu cầu chính: mở rộng công việc AI hàng ngày và xây dựng các quy trình làm việc có khả năng tương tác giữa các công cụ của bạn.

Ghi chú: Mammouth chủ yếu là một không gian làm việc AI đa mô hình. Các giải pháp thay thế dưới đây bao gồm cả môi trường đa mô hình và nền tảng tự động hóa dựa trên tác nhân.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Mammouth AI?

Mammouth AI có thể xử lý các quy trình làm việc cơ bản của các tác nhân, nhưng những giới hạn của nó có thể đẩy các nhóm đang phát triển hướng tới các công cụ tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ hơn.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi đánh giá các giải pháp thay thế và nền tảng tự động hóa dựa trên tác nhân. ⚙️

Quản lý các tác nhân: Liệu các tác nhân có thể hợp tác, phân công công việc và chia sẻ ngữ cảnh giữa các quy trình làm việc không?

Kết nối công cụ: Nó có tích hợp sẵn với các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và API của bạn không?

Tùy chỉnh hành vi: Bạn có thể điều chỉnh các lời nhắc, công cụ và rào cản mà không cần viết mã phức tạp?

Chạy trong sản xuất: Nó có hỗ trợ giám sát, gỡ lỗi, bảo mật và tuân thủ không?

Dễ sử dụng: Các nhóm không chuyên về kỹ thuật có thể sử dụng nó mà không cần sự hỗ trợ nặng nề từ đội ngũ phát triển?

Dự đoán chi phí: Giá cả và giới hạn sử dụng có rõ ràng khi mở rộng quy mô không?

Kiểm soát hosting: Bạn có thể tự hosting để đảm bảo bảo mật, quản trị hoặc lưu trữ dữ liệu không?

Các giải pháp thay thế Mammouth AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan về các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Mammouth AI và những gì mỗi lựa chọn mang lại. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm muốn có một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi các tác nhân, công việc, tài liệu và quy trình làm việc được tích hợp chặt chẽ với nhau. Siêu Trình Đơn, Tìm Kiếm Enterprise, Tự Động Hóa, BrainMax, 15+ chế độ xem, bảng điều khiển Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. ChatGPT (OpenAI) Hỗ trợ AI đa năng cho viết lách, lập trình, phân tích và tự động hóa tùy chỉnh. GPT tùy chỉnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Phân tích tệp tin, Hiểu biết hình ảnh, Bộ nhớ đa lượt. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $8/tháng đến $200/tháng; Kế hoạch tùy chỉnh cho doanh nghiệp. CrewAI Quy trình làm việc hợp tác đa tác nhân cho nghiên cứu, nội dung và phân tích. Trợ lý dựa trên vai trò, Bộ nhớ chia sẻ, Gọi công cụ, Chuyển giao có phối hợp Miễn phí; Gói chuyên nghiệp từ $25/tháng LangChain Các nhà phát triển đang xây dựng các ứng dụng LLM và hệ thống RAG chất lượng sản xuất. LCEL chains, LangGraph, Trình sử dụng công cụ, Thành phần không phụ thuộc vào mô hình Miễn phí; Gói Plus từ $39/người dùng được cấp phép/tháng LlamaIndex Kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với dữ liệu doanh nghiệp có cấu trúc và không có cấu trúc. LlamaParse, Hybrid RAG, Chỉ mục phân cấp, Các tác nhân nhận thức dữ liệu Miễn phí; Gói Starter từ $50/tháng Zapier AI Actions Tự động hóa các tác vụ thực tế trên hơn 6.000 ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Zaps do AI tạo ra, Lý luận trong quy trình làm việc, Gọi công cụ Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29.99/tháng n8n AI Agents Các nhóm muốn tự chủ động, kiểm soát hoàn toàn quy trình tự động hóa AI. Trình xây dựng dựa trên nút, Logic đa tác nhân, Tự lưu trữ, Mã tùy chỉnh Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $20/tháng (trả theo năm) Google Vertex AI Nhóm ML + GenAI toàn diện trên Google Cloud AutoML, Model Garden, Ứng dụng MLOps, Đánh giá mô hình Giá cả tùy chỉnh Azure AI Foundry Các nhóm doanh nghiệp đang phát triển các ứng dụng AI bảo mật, có nhiều quy định trong hệ sinh thái Microsoft. Dịch vụ Đại lý Foundry, Luồng Prompt, Danh mục mô hình, Bảo mật Azure Giá cả tùy chỉnh Databricks Model Serving Triển khai các mô hình ML và LLM quy mô lớn với quản trị thống nhất Tự động mở rộng quy mô serverless, Ứng dụng RAG, So sánh mô hình, Đang theo dõi MLflow Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh

📍 Cách nhanh chóng để chọn giải pháp thay thế phù hợp Chọn không gian làm việc AI đa mô hình nếu bạn chủ yếu cần soạn thảo nhanh hơn, gợi ý tốt hơn và chuyển đổi mô hình dễ dàng hơn. Chọn nền tảng tự động hóa dựa trên tác nhân nếu bạn cần các quy trình làm việc chạy trên nhiều công cụ với tích hợp, kích hoạt và kiểm soát sản xuất.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Mammouth AI

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay bây giờ.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tạo không gian làm việc AI tích hợp cho các nhóm)

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain.

Mammouth AI có thể giúp bạn xây dựng các tác nhân AI cơ bản, nhưng nó không được thiết kế để hiểu dữ liệu công việc có cấu trúc của tổ chức một cách bản địa. Đối với các nhóm làm việc nhanh chóng, khoảng trống này có thể làm chậm tiến độ.

ClickUp’s Converged AI Không gian Làm việc tiếp cận theo cách khác biệt. Nền tảng này tích hợp tất cả ứng dụng làm việc, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn vào một không gian duy nhất được hỗ trợ bởi AI. Sự tích hợp này loại bỏ tình trạng phân tán công việc (việc chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng chiếm hàng giờ mỗi tuần) và cung cấp một giao diện duy nhất nơi con người và các tác nhân AI hợp tác.

Xây dựng các đồng nghiệp thông minh, nhận thức ngữ cảnh với Super Agents

Các Super Agents của ClickUp được thiết kế để hoạt động trong bối cảnh Không gian Làm việc, giúp tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước. Chúng thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, bình luận, Trường Tùy chỉnh, dòng thời gian, trạng thái và nhiều nguồn khác để đưa ra quyết định dựa trên tình trạng hoạt động thực tế của bạn.

Để tự động hóa môi trường làm việc hiệu quả, các công cụ này có thể kiểm tra các công việc quá hạn hàng tuần, phân công lại công việc dựa trên khối lượng công việc, tự động đăng tóm tắt dự án, đánh dấu các rào cản và tạo báo cáo sprint từ dữ liệu thời gian thực.

Tự động hóa quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối với các ClickUp Super Agents tùy chỉnh.

Còn có lợi thế về quản trị. ClickUp hỗ trợ quyền truy cập dựa trên vai trò và kiểm soát truy cập chi tiết ở các cấp độ Không gian Làm việc, Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và công việc. Các Super Agents hoạt động trong phạm vi những giới hạn đó.

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại và quản lý tác vụ với Automations

Hệ thống tự động hóa của ClickUp tự động hóa quy trình làm việc của bạn. Thay vì lặp lại các bước tương tự nhiều lần, bạn có thể định nghĩa các quy tắc sẽ tự động thực thi khi các sự kiện cụ thể xảy ra.

Có hơn 100 mẫu tự động hóa sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức hoặc tùy chỉnh cho quy trình làm việc của mình, chẳng hạn như tự động phân công công việc, thông báo cho đồng nghiệp khi hạn chót bị bỏ lỡ, cập nhật trạng thái hoặc di chuyển công việc giữa các danh sách công việc.

Đối với nhu cầu tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng Trình xây dựng tự động hóa không cần mã (Automation Builder) tích hợp sẵn để tạo các quy tắc kích hoạt và hành động. Các quy trình tự động hóa cũng hỗ trợ người được giao nhiệm vụ động (ví dụ: giao nhiệm vụ cho người đã kích hoạt sự kiện hoặc bất kỳ ai đang theo dõi công việc), giúp chúng linh hoạt và thích ứng trong môi trường nơi quyền sở hữu thay đổi thường xuyên.

Kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành trơn tru với ClickUp tự động hóa.

Dưới đây là cách bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc chỉ trong 5 phút và tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần ✨

Nhận trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Đằng sau các tác nhân và tự động hóa là ClickUp Brain, động cơ AI điều khiển toàn bộ hệ thống. Nó hỗ trợ quản lý dự án dựa trên AI bằng cách hoạt động trên các công việc, tài liệu, bình luận, dòng thời gian, lịch và nhiều hơn nữa.

Nó có thể chuyển đổi tóm tắt cuộc họp thành các công việc, phân công các công việc đó cho các thành viên cụ thể trong nhóm, cài đặt ngày đáo hạn dựa trên dòng thời gian của dự án, cập nhật trạng thái công việc khi điều kiện thay đổi và kích hoạt các quy trình tự động hóa để thông báo cho các bên liên quan hoặc chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo.

Với kiến thức về không gian làm việc bối cảnh này, mạng thần kinh của ClickUp Brain loại bỏ bước thủ công trong việc chuyển đổi đầu ra tạo sinh thành công việc.

Tương tác trực tiếp với ClickUp Brain từ các công việc, trò chuyện, tài liệu và bảng điều khiển để biến thông tin thành các mục cụ thể.

Tìm kiếm câu trả lời từ toàn bộ hệ sinh thái công việc của bạn với Enterprise Search.

Việc tìm kiếm qua các tệp, thư mục, cuộc trò chuyện và email để tìm bản cập nhật quan trọng đó trở thành điểm nghẽn trong năng suất hàng ngày.

Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp trong ClickUp chuyển đổi kiến thức công việc phân tán thành một trung tâm tìm kiếm duy nhất. Thay vì trả về các kết quả khớp từ khóa cơ bản hoặc các liên kết đơn giản, AI hiểu bối cảnh và ý nghĩa đằng sau truy vấn của bạn.

Vì vậy, đối với một quản lý sản phẩm đang tìm kiếm các rào cản trong quá trình phát hành tính năng, Hệ thống Tìm kiếm AI Doanh nghiệp sẽ kiểm tra trạng thái hiện tại của các công việc liên quan đến thanh toán, xem xét các bình luận gần đây trong các cuộc trò chuyện, tìm kiếm các thay đổi trong tài liệu lập kế hoạch phát hành và thậm chí xem xét hoạt động mới nhất từ bảng sprint.

Tìm kiếm mọi thứ trong không gian làm việc và các công cụ kết nối của bạn với Enterprise Search.

Đó là sự khác biệt: thay vì chỉ cho biết thông tin nằm ở đâu, AI sẽ giải thích điều gì đang xảy ra và tại sao, dựa trên dữ liệu thực tế.

🚨 Ghi chú quan trọng: ClickUp nhấn mạnh vào tính bảo mật cấp doanh nghiệp. Dữ liệu được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn và các nhà cung cấp AI bên thứ ba không thể sử dụng nó để đào tạo.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý công việc với nhiệm vụ ClickUp: Phân chia ý tưởng thành các nhiệm vụ cụ thể, giao nhiệm vụ cho người phụ trách, đặt ưu tiên và theo dõi tiến độ từ đầu đến cuối. Phân chia ý tưởng thành các nhiệm vụ cụ thể, giao nhiệm vụ cho người phụ trách, đặt ưu tiên và theo dõi tiến độ từ đầu đến cuối.

Giữ các cuộc hội thoại trực tiếp kết nối với công việc trong ClickUp Chat : Kết nối các cuộc hội thoại với công việc và dự án để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và thúc đẩy việc thực hiện nhanh chóng. : Kết nối các cuộc hội thoại với công việc và dự án để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và thúc đẩy việc thực hiện nhanh chóng.

Hiển thị cùng một công việc theo nhiều cách khác nhau với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh : Chuyển đổi giữa danh sách công việc truyền thống, bảng Kanban, biểu đồ Gantt, lịch có màu sắc, v.v. : Chuyển đổi giữa danh sách công việc truyền thống, bảng Kanban, biểu đồ Gantt, lịch có màu sắc, v.v.

Biến dữ liệu dự án thành khả năng hiển thị thời gian thực trên bảng điều khiển ClickUp: Phát hiện rủi ro sớm và theo dõi hiệu suất mà không cần cập nhật thủ công. : Phát hiện rủi ro sớm và theo dõi hiệu suất mà không cần cập nhật thủ công.

Giới hạn của ClickUp

Một phạm vi rộng của các tùy chọn tùy chỉnh có thể hơi quá tải đối với người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính linh hoạt cao. Với tư cách là người dùng doanh nghiệp, tôi có thể tổ chức công việc theo cách thực sự phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi, dù là làm việc trong danh sách công việc, bảng hay dòng thời gian. Các tính năng như ưu tiên công việc, ngày đáo hạn, bình luận và tệp đính kèm giúp dễ dàng theo dõi công việc và hợp tác với thành viên trong một nền tảng duy nhất. Tôi cũng đánh giá cao việc mọi thứ được tập trung hóa, nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ chỉ để hiểu trạng thái của một công việc, tiến độ tổng thể hoặc các cập nhật mới nhất.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính linh hoạt cao. Với tư cách là người dùng doanh nghiệp, tôi có thể tổ chức công việc theo cách thực sự phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi, dù là làm việc trong danh sách công việc, bảng hoặc dòng thời gian. Các tính năng như ưu tiên công việc, ngày đáo hạn, bình luận và tệp đính kèm giúp dễ dàng theo dõi công việc và hợp tác với thành viên trong một nền tảng duy nhất. Tôi cũng đánh giá cao việc mọi thứ được tập trung hóa, nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ chỉ để hiểu trạng thái của một công việc, tiến độ tổng thể hoặc các cập nhật mới nhất.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain MAX tích hợp khả năng AI vào một ứng dụng duy nhất, thống nhất, kết nối với công việc và các ứng dụng của bạn. Nó không chỉ giới hạn ở dữ liệu ClickUp; nó được thiết kế để lấy bối cảnh từ tất cả các ứng dụng của bạn, như Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion và nhiều ứng dụng khác, với quyền truy cập vào các mô hình AI cao cấp. Tích hợp tất cả công việc của bạn để đạt kết quả nhanh hơn với ClickUp BrainMAX

2. ChatGPT (OpenAI) (Phù hợp nhất cho trợ lý AI đa năng với các mô hình GPT tùy chỉnh)

qua OpenAI

ChatGPT (OpenAI) là một công cụ AI đa năng được thiết kế để hỗ trợ một phạm vi rộng của các công việc liên quan đến kiến thức và sáng tạo. Điểm mạnh của nó nằm ở khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và thích ứng với ngữ cảnh, giúp nó hữu ích cho mọi thứ từ soạn thảo nội dung, tóm tắt tài liệu đến trả lời câu hỏi và giải quyết vấn đề.

Thay vì tập trung vào một quy trình công việc duy nhất, công cụ này hoạt động như một trợ lý linh hoạt. Nó có thể phân tích tệp tin, giải thích hình ảnh, tạo mã và duy trì ngữ cảnh của cuộc hội thoại qua nhiều lượt trao đổi.

Các tính năng như GPT tùy chỉnh, Dự án và bộ nhớ cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm xung quanh các công việc cụ thể hoặc công việc kéo dài, biến nền tảng này thành một không gian làm việc AI đa năng hơn là một công cụ chuyên biệt.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT (OpenAI)

Hiểu và thực hiện các hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, bao gồm các lệnh nhiều bước và các câu hỏi tiếp theo trong cuộc hội thoại.

Tạo nội dung chất lượng cao cho viết, tóm tắt, viết lại và phát triển ý tưởng sáng tạo trong các trường hợp sử dụng khác nhau.

Giải quyết vấn đề từng bước một để giải thích khái niệm, khắc phục vấn đề hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Phân tích tài liệu, dữ liệu và tệp tin để trích xuất thông tin, tóm tắt dữ liệu hoặc trả lời các câu hỏi cụ thể theo ngữ cảnh.

Tạo các mô hình GPT tùy chỉnh với hướng dẫn và kiến thức được tùy chỉnh để hỗ trợ các công việc hoặc quy trình làm việc chuyên biệt.

Giới hạn của ChatGPT (OpenAI)

Đối với các công việc dài hơn hoặc phức tạp hơn, phản hồi có thể lệch hướng hoặc lặp lại ý tưởng.

Giá của ChatGPT (OpenAI)

Miễn phí

Go : $8/tháng

Plus : $20/tháng

Pro : $200/tháng

Kinh doanh : $30/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT (OpenAI)

G2: 4.6/5 (hơn 1.800 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT (OpenAI)?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ChatGPT vẫn là giải pháp AI toàn diện tốt nhất cho phạm vi nhu cầu của tôi. Nó tích hợp mượt mà các tính năng tạo văn bản, lập trình, âm thanh và video trên một nền tảng duy nhất. Điều tôi đánh giá cao nhất là độ sâu của các tùy chọn tùy chỉnh: tôi có thể tinh chỉnh các mô hình GPT tùy chỉnh cho các quy trình làm việc cụ thể, điều chỉnh phong cách và giọng điệu phản hồi, cũng như kết nối các công cụ khác nhau khi cần thiết.

ChatGPT vẫn là giải pháp AI toàn diện tốt nhất cho phạm vi nhu cầu của tôi. Nó tích hợp mượt mà các tính năng tạo văn bản, lập mã, âm thanh và video trên một nền tảng duy nhất. Điều tôi đánh giá cao nhất là độ sâu của các tùy chọn tùy chỉnh: tôi có thể tinh chỉnh các mô hình GPT tùy chỉnh cho các quy trình làm việc cụ thể, điều chỉnh phong cách và giọng điệu phản hồi, cũng như kết nối các công cụ khác nhau khi cần thiết.

3. CrewAI (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc hợp tác AI đa tác nhân)

qua CrewAI

CrewAI được thiết kế cho những tình huống mà một mô hình AI duy nhất không đủ. Thay vì yêu cầu một mô hình AI thực hiện mọi việc, công cụ quản lý dự án AI này cho phép bạn xây dựng một nhóm nhỏ các tác nhân AI làm việc cùng nhau. Mỗi tác nhân có vai trò rõ ràng, như nhà nghiên cứu, nhà phân tích hoặc nhà văn, và họ hợp tác để hoàn thành các công việc phức tạp.

Các tác nhân có thể chia sẻ ngữ cảnh, chuyển công việc cho nhau và sử dụng các công cụ như tìm kiếm web, cơ sở dữ liệu hoặc API bên ngoài để hoàn thành công việc.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các công việc như nghiên cứu sâu, quy trình nội dung hoặc quy trình phát triển, nơi các công việc tự nhiên được chia thành các bước.

Các tính năng nổi bật của CrewAI

Tổ chức nhiều tác nhân AI với các vai trò, mục tiêu và quá trình chuyển giao được định nghĩa rõ ràng để các công việc phức tạp được thực hiện như các quy trình làm việc phối hợp thay vì các lệnh riêng lẻ.

Xây dựng các luồng có cấu trúc, dựa trên sự kiện để quản lý trạng thái, logic phân nhánh và các quy trình kéo dài trong các công việc AI đa bước.

Kết nối các tác nhân với các công cụ và API thực tế, bao gồm tìm kiếm web, tệp dữ liệu, thực thi Python và tích hợp tùy chỉnh để tự động hóa toàn diện.

Giữ nguyên bộ nhớ chia sẻ và ngữ cảnh giữa các tác nhân để nghiên cứu, quyết định và kết quả đầu ra luôn nhất quán khi tiến độ công việc tăng lên.

Giới hạn của CrewAI

Yêu cầu dùng thử và điều chỉnh để thiết kế các quy trình làm việc phức tạp cho các tác nhân.

Đường cong học tập dốc cho việc điều phối nhiều tác nhân

Giá cả của CrewAI

Cơ bản : Miễn phí

Chuyên nghiệp : $25/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CrewAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về CrewAI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điểm nổi bật của crewAI là khi xây dựng một tác nhân, chúng ta có thể cung cấp vai trò, mục tiêu và bối cảnh cho tác nhân đó, điều này giúp nâng cao hiệu suất của tác nhân rất nhiều. Nó hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp LLM như OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, v.v. Tài liệu hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu. Nó hỗ trợ nhiều công cụ và máy chủ MCP mà chúng ta có thể sử dụng để xây dựng hệ thống đa tác nhân.

Điểm nổi bật của crewAI là khi xây dựng một tác nhân, chúng ta có thể xác định vai trò, mục tiêu và bối cảnh cho tác nhân đó, điều này giúp nâng cao hiệu suất của tác nhân một cách đáng kể. Nó hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp LLM như OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, v.v. Tài liệu hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu. Nó hỗ trợ nhiều công cụ và máy chủ MCP mà chúng ta có thể sử dụng để xây dựng hệ thống đa tác nhân.

🔎 Bạn có biết? Ý tưởng về việc nhiều tác nhân AI làm việc cùng nhau như một nhóm có nguồn gốc từ tính toán lấy cảm hứng từ tự nhiên. Năm 1986, nhà nghiên cứu đồ họa máy tính Craig Reynolds đã tạo ra boids (những sinh vật kỹ thuật số đơn giản tuân theo ba quy tắc cơ bản và đột nhiên hình thành các đàn, bầy, và đàn gia súc thực tế). Mô phỏng sớm này cho thấy cách các tác nhân độc lập có thể tạo ra hành vi tập thể thông minh, chính là nguyên lý cơ bản đằng sau các khung làm việc đa tác nhân ngày nay.

4. LangChain (Phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng LLM chất lượng sản xuất)

qua LangChain

LangChain giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng thực tế dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) bằng cách cung cấp một khung làm việc để kết nối các LLMs. Nó tiêu chuẩn hóa cách các thành phần khác nhau tương tác, giúp dễ dàng thử nghiệm hoặc chuyển đổi giữa các nhà cung cấp như OpenAI và Anthropic mà không cần xây dựng lại ứng dụng từ đầu.

Thay vì gọi mô hình một lần, bạn có thể xây dựng chuỗi kết hợp các lời nhắc, mô hình AI, bộ nhớ và dữ liệu bên ngoài thành các quy trình làm việc có thể lặp lại. Đây là công cụ đáng tin cậy cho việc sinh dữ liệu được tăng cường bằng truy xuất (RAG), nơi các mô hình lấy dữ liệu từ tài liệu nội bộ hoặc cơ sở dữ liệu vector để tạo ra các phản hồi có cơ sở hơn.

Nền tảng này biến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) thành các hệ thống có khả năng suy luận, truy xuất và thực thi trong các ứng dụng sản xuất chất lượng cao thay vì các trải nghiệm trò chuyện cô lập. Điều này được thực hiện thông qua các công cụ hệ sinh thái như LangGraph và LangSmith, giúp mở rộng khả năng của nền tảng.

Các tính năng nổi bật của LangChain

Tạo các quy trình làm việc phức tạp với LCEL để các chuỗi lệnh vẫn dễ đọc, hỗ trợ phản hồi theo luồng và thực thi các bước một cách không đồng bộ hoặc song song.

Dễ dàng thay thế các mô hình và thành phần AI bằng các giao diện tiêu chuẩn cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), mẫu prompt, trình phân tích đầu ra và trình tải tài liệu.

Xây dựng các tác nhân tự động có khả năng quyết định sử dụng công cụ, API hoặc nguồn dữ liệu nào thông qua lý luận tác nhân và khung công tác.

Giới hạn của LangChain

Công cụ này có thể quá phức tạp cho các trường hợp sử dụng đơn giản, với đường cong học tập dốc đối với người mới bắt đầu.

Giá cả của LangChain

Nhà phát triển : Miễn phí

Thêm : $39 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LangChain

G2: 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về LangChain?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thực sự thích cách LangChain tích hợp tất cả các thành phần của phát triển ứng dụng AI vào một nền tảng duy nhất. Việc tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), cơ sở dữ liệu vectơ và API diễn ra vô cùng mượt mà, giúp tôi không phải tốn thời gian xây dựng các kết nối từ đầu.

Tôi thực sự thích cách LangChain tích hợp tất cả các thành phần của phát triển ứng dụng AI vào một nền tảng duy nhất. Việc tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), cơ sở dữ liệu vectơ và API diễn ra vô cùng mượt mà, giúp tôi không phải mất thời gian xây dựng các kết nối từ đầu.

🔍 Bạn có biết? LangChain bắt đầu như một dự án phụ với 800 dòng mã trên GitHub vào tháng 10 năm 2022 (chỉ vài ngày sau khi ChatGPT được phát hành). Harrison Chase phát triển nó vì các nhà phát triển cần một cách để kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với các công cụ, bộ nhớ và dữ liệu. Trong vòng vài tháng, nó đã trở thành một trong những dự án mã nguồn mở phát triển nhanh nhất từ trước đến nay.

📮 ClickUp Insight: 30% người dùng cho biết điểm gây thất vọng nhất với các trợ lý AI là họ nghe có vẻ tự tin nhưng lại đưa ra thông tin sai lệch. Điều đó thường xảy ra vì hầu hết các trợ lý hoạt động độc lập. Chúng phản hồi với một lệnh duy nhất mà không biết cách bạn thích thực hiện công việc, cách bạn làm việc hoặc quy trình ưa thích của bạn. Các Super Agents hoạt động theo cách khác biệt. Chúng hoạt động dựa trên 100% ngữ cảnh được lấy trực tiếp từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp và cập nhật của bạn theo thời gian thực. Và chúng duy trì trí nhớ gần đây, dựa trên sở thích và thậm chí cả trí nhớ theo từng giai đoạn theo thời gian. Và đó chính là điều biến một agent từ một người đoán mò thành một đồng nghiệp chủ động có thể theo kịp sự phát triển của công việc.

5. LlamaIndex (Tốt nhất để kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với dữ liệu doanh nghiệp)

qua LlamaIndex

LlamaIndex tập trung vào một vấn đề và làm tốt việc cần làm: kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn với dữ liệu của riêng bạn.

Thay vì coi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như một chatbot độc lập, công cụ này hoạt động như một lớp trung gian, quản lý cách tài liệu, cơ sở dữ liệu và API được nhập, cấu trúc và truy xuất, đảm bảo các phản hồi dựa trên thông tin liên quan từ dữ liệu của bạn.

Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi lượng dữ liệu lớn và dựa trên tài liệu. Bạn có thể thu thập nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, tổ chức dữ liệu đó thành các chỉ mục hiệu quả và sử dụng công nghệ sinh thành được tăng cường bằng truy xuất (RAG) để giảm thiểu hiện tượng "ảo giác".

Các tính năng nổi bật của LlamaIndex

Phân tích chính xác các tài liệu phức tạp bằng LlamaParse để xử lý PDF, bảng, hình ảnh và sơ đồ, và chuyển đổi chúng thành các định dạng sạch, sẵn sàng cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Nâng cao chất lượng câu trả lời với RAG nâng cao thông qua tìm kiếm lai, phân chia ngữ nghĩa và lập chỉ mục phân cấp để hiển thị ngữ cảnh liên quan nhất.

Xây dựng các quy trình làm việc có khả năng nhận thức dữ liệu, hỗ trợ suy luận đa bước, sử dụng công cụ và khả năng ghi nhớ cho các ứng dụng đòi hỏi xử lý nhiều tài liệu và dựa trên việc truy xuất thông tin.

Giới hạn của LlamaIndex

Giới hạn về ngữ cảnh và token gây ra thách thức khi xử lý các tài liệu lớn.

Bộ nhớ cuộc hội thoại giới hạn cho các tương tác nhiều lượt.

Giá của LlamaIndex

Miễn phí

Gói cơ bản : $50/tháng

Pro : $500/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LlamaIndex

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về LlamaIndex?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tôi thấy LlamaIndex rất hữu ích trong việc quản lý. Nó cho phép tôi nhập dữ liệu dưới các định dạng như PDF, API, cơ sở dữ liệu và Excel, giúp tôi dễ dàng đào tạo và triển khai LLMs với nhiều bộ dữ liệu khác nhau.

Với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tôi thấy LlamaIndex rất hữu ích trong việc quản lý. Nó cho phép tôi nhập dữ liệu dưới các định dạng như PDF, API, cơ sở dữ liệu và Excel, giúp tôi dễ dàng đào tạo và triển khai LLMs với nhiều bộ dữ liệu khác nhau.

6. Zapier AI Actions (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc AI trên nhiều ứng dụng)

qua Zapier

Thay vì tạo một Zap truyền thống, AI Actions sẽ hiểu lệnh bằng ngôn ngữ thông thường và thực thi một trong nhiều hành động tự động hóa của Zapier thay cho bạn.

Mô hình hiểu ý định của người dùng, ánh xạ nó đến hành động Zapier phù hợp, điền vào các trường bắt buộc và gửi yêu cầu thông qua hạ tầng của Zapier. Trước khi thực thi, bạn có thể xem trước các hành động để đảm bảo độ chính xác và kiểm soát tốt hơn.

Xác thực, xử lý API, thử lại và tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba được quản lý trực tiếp trong Zapier. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải xử lý token thủ công hoặc viết phần mềm trung gian tùy chỉnh. Sau khi tài khoản ứng dụng được kết nối trong Zapier, AI có thể thực thi các hành động được phép một cách bảo mật mà không cần công việc kỹ thuật bổ sung.

Nền tảng này có thể tích hợp với các nền tảng như GPTs hoặc các thiết lập AI tùy chỉnh, chuyển đổi các lệnh ngôn ngữ tự nhiên thành các tác vụ thực thi trực tiếp trên các công cụ kết nối.

Các tính năng nổi bật của Zapier AI Actions

Tích hợp trực tiếp khả năng suy luận AI vào quy trình làm việc bằng cách phân tích văn bản, hình ảnh hoặc dữ liệu bên trong một Zap và trả về kết quả có cấu trúc mà bạn có thể sử dụng trong các bước tiếp theo.

Triển khai các tác nhân AI tự động có khả năng xử lý công việc không cấu trúc, nhiều bước bằng cách nghiên cứu và thực hiện hành động trên các ứng dụng kết nối.

Xây dựng tự động hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên để bạn có thể mô tả quy trình làm việc bằng tiếng Anh thông thường và để Zapier tạo, gỡ lỗi và tinh chỉnh nó cho bạn.

Giới hạn của các hành động AI Zapier

Đường cong học tập dốc đối với người dùng không chuyên khi xây dựng các quy trình làm việc nâng cao.

Các kế hoạch miễn phí và kế hoạch cơ bản có nhiều hạn chế trong việc thử nghiệm.

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp : Bắt đầu từ $29.99/tháng

Nhóm : Bắt đầu từ $103,50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2 : 4.5/5 (hơn 1.700 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Zapier?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi rất thích sự tiện lợi của nó, đặc biệt là với các tính năng hỗ trợ AI. Bạn có thể mô tả những gì bạn cần, và AI sẽ tự động thiết lập mọi thứ cho bạn. Zapier thực sự là một công cụ cứu cánh, cho phép bạn tự động hóa các công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Đây là công cụ tốt nhất để sử dụng cho việc tạo khách hàng tiềm năng. Nó giúp tôi và khách hàng của tôi cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Tôi rất thích sự tiện lợi của nó, đặc biệt là với các tính năng hỗ trợ AI. Bạn có thể mô tả những gì bạn cần, và AI sẽ tự động thiết lập mọi thứ cho bạn. Zapier thực sự là một công cụ cứu cánh, cho phép bạn tự động hóa các công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Đây là công cụ tốt nhất để sử dụng cho việc tạo khách hàng tiềm năng. Nó giúp tôi và khách hàng của tôi cập nhật thông tin theo thời gian thực.

7. n8n AI Agents (Phù hợp nhất cho tự động hóa AI tự lưu trữ với quyền kiểm soát đầy đủ)

qua n8n

n8n cho phép các nhóm kiểm soát hoàn toàn logic tự động hóa, đặc biệt khi AI là một phần của quy trình làm việc. Khác với các công cụ dựa trên kích hoạt đơn giản, công cụ này cho phép bạn thiết kế các quy trình làm việc phức tạp, phân nhánh, nơi các tác nhân AI có thể đưa ra quyết định và tương tác với hàng trăm ứng dụng dựa trên các điều kiện thực tế.

Sức mạnh của nó nằm ở tính linh hoạt và minh bạch. Bạn có thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đưa qua các mô hình AI và sau đó thực hiện các hành động dựa trên kết quả trên hơn 400 tích hợp.

Với trình chỉnh sửa trực quan dựa trên nút và hỗ trợ mã tùy chỉnh, nó hoạt động tốt cho các nhóm kỹ thuật cần logic chính xác và các tác nhân AI hoạt động một cách dự đoán được trong các hệ thống tự động hóa lớn hơn thay vì hoạt động như các hộp đen.

Các tính năng nổi bật của n8n

Tổ chức các quy trình làm việc đa tác nhân bằng cách phân công các tác nhân chuyên biệt để nghiên cứu, lập kế hoạch, viết, xác minh và thực hiện trong các quy trình phức tạp, nhiều bước.

Xây dựng tự động hóa AI có kiểm soát cao bằng cách sử dụng phê duyệt có sự tham gia của con người, API tùy chỉnh và logic JavaScript hoặc Python khi các nút trực quan không đủ.

Thiết kế các quy trình làm việc đạt tiêu chuẩn sản xuất với tính minh bạch bằng cách kết hợp các quy tắc xác định với AI, theo dõi đầu vào, lời nhắc và đầu ra của từng nút để dễ dàng gỡ lỗi.

Chạy bảo mật trên hạ tầng của riêng bạn với tính năng tự lưu trữ, thông tin đăng nhập được mã hóa và hỗ trợ tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp cho môi trường dữ liệu nhạy cảm.

Giới hạn của n8n

Những sai sót nhỏ trong cấu hình có thể kích hoạt các lần thực thi quá mức hoặc chi phí không mong muốn, đặc biệt trong các vòng lặp hoặc quy trình làm việc thu thập dữ liệu.

Giá cả của n8n

Gói cơ bản : $20/tháng (thanh toán hàng năm)

Pro : $50/tháng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh : $800/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2 : 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về n8n?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

n8n là công cụ tự động hóa vô cùng tiết kiệm chi phí nhưng vẫn sở hữu khả năng mạnh mẽ. Tùy chọn triển khai tự động trên Hostinger Cloud không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn. Trình xây dựng quy trình làm việc trực quan dễ sử dụng và hỗ trợ tích hợp đa dạng. Đây là công cụ lý tưởng cho các dự án đòi hỏi nhiều tự động hóa.

n8n là công cụ tự động hóa vô cùng tiết kiệm chi phí nhưng vẫn sở hữu khả năng mạnh mẽ. Tùy chọn triển khai tự động trên Hostinger Cloud không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn. Trình xây dựng quy trình làm việc trực quan dễ sử dụng và hỗ trợ tích hợp đa dạng. Đây là công cụ lý tưởng cho các dự án đòi hỏi nhiều tự động hóa.

🧠 Thú vị: n8n là một từ viết tắt số học của nodemation (nút + tự động hóa). Số ‘8’ đại diện cho tám chữ cái giữa chữ ‘n’ đầu tiên và chữ ‘n’ cuối cùng.

8. Google Vertex AI (Phù hợp nhất cho ML và GenAI từ đầu đến cuối trên Google Cloud)

qua Google Vertex AI

Google Vertex AI cung cấp cho bạn một không gian làm việc duy nhất để chuẩn bị dữ liệu, đào tạo mô hình, triển khai chúng và theo dõi hiệu suất.

Công cụ này phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các nhóm chuyên nghiệp. Bạn có thể sử dụng AutoML để xây dựng mô hình với ít mã nguồn hoặc đào tạo mô hình AI tùy chỉnh bằng các khung phần mềm phổ biến. Về phía AI tạo sinh, công cụ cho phép bạn truy cập các mô hình AI Gemini của Google, cũng như các tùy chọn mã nguồn mở và của bên thứ ba, thông qua Model Garden.

Các tính năng MLOps tích hợp sẵn và các biện pháp kiểm soát quản trị của Google Cloud giúp nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các hệ thống AI quy mô sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Google Vertex AI

Theo dõi các phiên bản mô hình, kiểm tra các thay đổi, theo dõi hiệu suất và khắc phục vấn đề khi hệ thống gặp trục trặc.

Tái sử dụng các bộ tính năng đã được tính toán trước và nhất quán trên các mô hình, cải thiện hiệu suất và giảm thiểu trùng lặp.

Truy cập các công cụ giúp giải thích quyết định của mô hình và đánh giá hiệu suất trên các bộ dữ liệu.

Giới hạn của Google Vertex AI

Việc cài đặt các đường ống tùy chỉnh hoặc gỡ lỗi các quy trình làm việc phức tạp đôi khi yêu cầu kiến thức sâu về Google Cloud và các khái niệm cơ bản về machine learning.

Giá dịch vụ Google Vertex AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Vertex AI

G2: 4.3/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Vertex AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Vertex AI là hệ sinh thái thống nhất của nó. Nó kết hợp chuẩn bị dữ liệu, đào tạo mô hình và triển khai thành một quy trình làm việc duy nhất, liền mạch, giúp toàn bộ quá trình trở nên trơn tru và kết nối chặt chẽ. Model Garden là điểm nhấn thực sự đối với tôi, cung cấp truy cập dễ dàng đến hơn 150 mô hình cơ sở như Gemini và Claude, và nó rõ ràng giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp AI chất lượng sản xuất.

Điều tôi thích nhất ở Vertex AI là hệ sinh thái thống nhất của nó. Nó kết hợp chuẩn bị dữ liệu, đào tạo mô hình và triển khai trong một quy trình làm việc duy nhất, liền mạch, giúp toàn bộ quá trình trở nên trơn tru và kết nối chặt chẽ. Model Garden là điểm nhấn thực sự đối với tôi, cung cấp truy cập dễ dàng đến hơn 150 mô hình cơ sở như Gemini và Claude, và nó rõ ràng giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp AI chất lượng sản xuất.

9. Azure AI Foundry Portal (Phù hợp nhất cho các ứng dụng AI doanh nghiệp trong hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft

Azure AI Foundry Portal cung cấp cho nhà phát triển quyền truy cập vào bộ sưu tập được lựa chọn lọc các mô hình AI, bao gồm Azure OpenAI, các mô hình của Microsoft và các tùy chọn mở và của bên thứ ba được lựa chọn lọc từ danh mục tích hợp sẵn.

Nó giúp phát triển AI dễ dàng hơn với các công cụ nhất quán, hỗ trợ SDK và các mẫu khởi đầu giúp các nhóm dễ dàng chuyển từ bản mẫu sang sản xuất.

Được thiết kế cho mục đích doanh nghiệp, Azure AI Foundry bổ sung các tính năng quản trị, đánh giá và quản lý vòng đời trên nền tảng trải nghiệm Azure AI Studio trước đó. Các nhóm có thể thử nghiệm các mô hình khác nhau và xác định mô hình nào phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của họ trước khi triển khai.

Các tính năng nổi bật của Azure AI Foundry

Sử dụng hệ thống bảo mật của Microsoft Azure để kiểm soát ai có thể truy cập dữ liệu, mô hình và ứng dụng.

Xây dựng và quản lý các tác nhân AI có khả năng ghi nhớ, công cụ và cuộc hội thoại đa lượt sử dụng Dịch vụ Tác nhân Foundry.

Tạo và kiểm thử các luồng làm việc AI từng bước mà không cần viết mã phức tạp với trình xây dựng trực quan của Prompt Flow.

Giới hạn của Azure AI Foundry

Giao diện trò chuyện cảm thấy ít trực quan hơn so với các nền tảng AI mới hơn.

Yêu cầu nỗ lực kỹ thuật đáng kể cho việc thiết lập và tùy chỉnh.

Giá dịch vụ Azure AI Foundry

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Azure AI Foundry

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Databricks Model Serving (Phù hợp nhất cho việc triển khai mô hình ML quy mô lớn)

qua Databricks

Databricks Model Serving cho phép các nhóm triển khai các mô hình học máy, mô hình ngôn ngữ lớn và các tác nhân AI dưới dạng API sẵn sàng cho sản xuất mà không cần quản lý hạ tầng.

Bạn có thể cung cấp các loại mô hình khác nhau thông qua một điểm cuối duy nhất, với khả năng mở rộng và quản lý tích hợp sẵn. Người dùng nâng cao đánh giá cao tính linh hoạt khi thực hiện công việc với nhiều mô hình AI và so sánh các mô hình để tối ưu hóa hiệu suất trên các trường hợp sử dụng khác nhau.

Với tối ưu hóa chi phí tự động và tích hợp chặt chẽ với quy trình làm việc của Databricks, đây là lựa chọn phù hợp cho các nhóm muốn sử dụng AI đáng tin cậy, cấp doanh nghiệp trong sản xuất mà không gặp phải gánh nặng vận hành.

Các tính năng nổi bật của Databricks Model Serving

Triển khai mô hình AI ngay lập tức với hạ tầng serverless tự động mở rộng từ 0 và tối ưu hóa chi phí.

Cung cấp dự đoán thời gian thực và theo lô với hiệu suất cao và độ trễ thấp, tích hợp CPU/GPU linh hoạt.

Tăng tốc các trường hợp sử dụng GenAI và LLM thông qua tinh chỉnh, RAG thông qua tìm kiếm vector và truy cập vào thư viện các mô hình AI và mô hình nền tảng.

Tập trung tất cả các mô hình AI vào một nơi duy nhất bằng cách sử dụng MLflow và Unity Catalog để theo dõi, truy vết và quản lý.

Giới hạn của Databricks Model Serving

Đôi khi, việc gỡ lỗi lỗi hoặc các vấn đề về hiệu suất cũng có thể gặp khó khăn, đặc biệt trong các quy trình làm việc lớn hoặc được tích hợp chặt chẽ.

Giá dịch vụ mô hình Databricks

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Dịch vụ Mô hình Databricks

G2 : 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Databricks Model Serving?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Nền tảng Trí tuệ Dữ liệu Databricks rất đáng tin cậy và thật tốt khi biết rằng kiến trúc bản địa đám mây không gặp sự cố ngay sau khi tôi triển khai nó trên Kubernetes. Thật lòng, tôi nghĩ tích hợp Python/R sẽ gặp vấn đề, nên việc cả hai đều hoạt động mượt mà mà không có độ trễ nào thực sự là một bất ngờ.

Nền tảng Trí tuệ Dữ liệu Databricks rất đáng tin cậy và thật tốt khi biết rằng kiến trúc bản địa đám mây không gặp sự cố ngay sau khi tôi triển khai nó trên Kubernetes. Thật lòng, tôi nghĩ tích hợp Python/R sẽ gặp vấn đề, nên việc cả hai đều hoạt động mượt mà mà không có độ trễ nào thực sự là một bất ngờ.

Mammouth AI hữu ích nếu bạn chủ yếu muốn một cách đơn giản để làm việc với nhiều mô hình AI. Nhưng hầu hết các nhóm không chỉ muốn có câu trả lời tốt hơn. Họ muốn AI có thể thúc đẩy công việc tiến triển qua các dự án, con người và công cụ.

Đó là lý do tại sao các giải pháp thay thế trong danh sách công việc này được chia thành hai nhóm:

Không gian làm việc AI để soạn thảo nhanh hơn, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Các nền tảng tự động hóa dựa trên tác nhân cho việc điều phối, tích hợp và quy trình làm việc sản xuất.

Nếu bạn muốn AI của mình luôn gắn liền với bối cảnh công việc thực tế và biến kết quả thành hành động, ClickUp là lựa chọn phù hợp nhất. Nó giữ cho kế hoạch và thực thi trong cùng một nền tảng, giúp các tác nhân và tự động hóa của bạn hoạt động dựa trên cùng một nguồn dữ liệu chính xác mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày.

Đưa AI vào công việc. Thử ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Mammouth AI thường được sử dụng để tạo mẫu các tác nhân AI và quy trình làm việc cơ bản. Các nhóm thường tìm kiếm các giải pháp khác khi cần tích hợp sâu hơn, quản trị và giám sát sản xuất.

Nếu bạn muốn các tác nhân AI hoạt động trực tiếp bên trong các dự án, công việc, tài liệu và quy trình làm việc của nhóm, ClickUp thường là lựa chọn phù hợp nhất vì việc thực thi diễn ra tại cùng một nơi với việc điều phối.

Nếu bạn cần các khung làm việc cho tác nhân và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, CrewAI, LangChain và LlamaIndex là những lựa chọn phổ biến tùy thuộc vào việc bạn ưu tiên điều phối, phát triển ứng dụng hay truy xuất thông tin.