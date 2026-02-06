Theo dõi tinh thần nhóm bằng AI: Hướng dẫn cho nhà lãnh đạo

Theo một nghiên cứu của Gallup, chỉ 21% nhân viên trên toàn thế giới cảm thấy hứng thú với công việc, nhưng phần lớn các nhà lãnh đạo không phát hiện ra các vấn đề về tinh thần làm việc cho đến khi các cuộc phỏng vấn khi nghỉ việc tiết lộ những xu hướng mà họ đã bỏ qua trong nhiều tháng.

Hướng dẫn này giải thích cách theo dõi tinh thần nhóm bằng AI sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích hành vi để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm về sự thiếu hụt sự tham gia.

Bạn sẽ học được các khung đạo đức cần thiết để triển khai hệ thống này mà không làm suy giảm niềm tin. Và bạn sẽ khám phá cách các không gian làm việc tích hợp như ClickUp cung cấp bối cảnh thống nhất mà AI cần để cung cấp các thông tin chính xác, giúp bạn hỗ trợ nhóm một cách chủ động.

Giám sát tinh thần nhóm bằng AI là gì?

Các cuộc khảo sát định kỳ hàng năm và các cuộc họp cá nhân cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tại một thời điểm cụ thể, nhưng tinh thần của nhóm thay đổi hàng ngày, không phải hàng quý. Điều này có nghĩa là bạn luôn phải chạy theo, cố gắng khắc phục các vấn đề đã tích tụ trong nhiều tháng. Đến khi vấn đề xuất hiện trong đánh giá, những nhân viên giỏi nhất của bạn có thể đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới.

Bạn chỉ phát hiện ra sự mất động lực khi ai đó nộp đơn từ chức, và lúc đó đã quá muộn. Điều này xảy ra do sự phân tán thông tin — phản hồi của nhóm, cập nhật dự án và các cuộc hội thoại casual bị phân tán trên Slack, email và hàng chục công cụ khác.

Người lao động trí óc trung bình hiện nay nhận được 117 email và 153 tin nhắn mỗi ngày. Tình trạng "mất kết nối thông tin" xảy ra khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các nền tảng không kết nối với nhau. Điều này khiến việc kết nối các thông tin và nhìn nhận bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của nhóm trở nên bất khả thi.

Đây chính là lúc công nghệ theo dõi tinh thần nhóm bằng AI phát huy tác dụng. Đây là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích liên tục dữ liệu nơi làm việc - như tin nhắn, tỷ lệ hoàn thành công việc và mô hình cuộc họp - nhằm xác định sự thay đổi trong tâm trạng của nhân viên theo thời gian thực. Điều này không liên quan đến việc giám sát; mà là cung cấp cho bạn, với tư cách là nhà lãnh đạo, bối cảnh hành động mà bạn có thể bỏ lỡ nếu không có công nghệ này.

Thay vì bị bất ngờ bởi tỷ lệ nghỉ việc, bạn sẽ nhận được cảnh báo sớm về việc sự tham gia của một thành viên trong nhóm đang giảm sút. Điều này cho phép bạn can thiệp và cung cấp hỗ trợ trước khi một vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn.

Để thực hiện việc này một cách hiệu quả, AI cần có chế độ xem toàn diện, điều này chỉ có thể đạt được trong một không gian làm việc tích hợp, nơi tập trung các hoạt động giao tiếp, công việc và tài liệu.

📮ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với một ứng dụng tất cả trong một cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện đều được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tạo động lực!

Để hiểu rõ hơn về bức tranh tổng thể của các ứng dụng AI trong lĩnh vực nhân sự và cách các công cụ này đang thay đổi quản lý nguồn nhân lực, hãy xem tổng quan về các công cụ AI được thiết kế riêng cho các chuyên gia nhân sự.

Cách AI phát hiện các dấu hiệu sớm của sự suy giảm tinh thần của nhóm

Các tín hiệu tinh tế - như sự thay đổi năng lượng trong các cuộc họp hoặc các phản hồi trò chuyện ngắn hơn - khó để xử lý. Bạn do dự can thiệp vì không muốn phản ứng quá mức trước một ngày tồi tệ, nhưng cũng không muốn bỏ qua một vấn đề thực sự.

Sự chậm trễ này cho phép các vấn đề nhỏ tích tụ và phát triển thành sự mất động lực nghiêm trọng — nghiên cứu cho thấy sự thay đổi trong giao tiếp xuất hiện 5 tháng trước khi các nhà quản lý thực sự từ chức.

Vấn đề cốt lõi là tất cả những tín hiệu tinh tế này được phân tán quá nhiều nơi—một bình luận tiêu cực ở đây, một hạn chót bị bỏ lỡ ở đó—và bạn không thể kết nối các điểm một cách thủ công. Hệ thống theo dõi tinh thần làm việc bằng AI hoạt động như một công cụ phát hiện mẫu, phân tích nhiều luồng dữ liệu cùng lúc để cung cấp cho bạn tín hiệu rõ ràng hơn. ✨

Quy trình này giúp bạn chuyển từ việc dựa vào直觉 sang có các giả thuyết dựa trên dữ liệu. AI không đưa ra kết luận, mà cung cấp điểm khởi đầu cho một cuộc hội thoại tò mò và hỗ trợ.

ClickUp Brain hữu ích cho phân tích cảm xúc trên các bản ghi cuộc gọi, tin nhắn trò chuyện và nhiều nguồn dữ liệu khác.

Một trong những cách chính mà AI phát hiện sự thay đổi về tinh thần là thông qua phân tích cảm xúc. Công nghệ này sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tức là AI có khả năng đọc và hiểu tông màu cảm xúc của văn bản viết. Nó quét các tin nhắn trên nền tảng trò chuyện của nhóm, email và bình luận về công việc để xác định sự thay đổi trong mô hình giao tiếp.

Hệ thống AI tìm kiếm các dấu hiệu ngôn ngữ có thể cho thấy vấn đề, chẳng hạn như:

Sự gia tăng của ngôn ngữ tiêu cực hoặc thụ động

Sự giảm sút trong việc sử dụng các từ ngữ nhiệt tình hoặc tích cực

Các phản hồi có độ dài ngắn hơn bình thường một cách nhất quán.

Một mô hình phức tạp có thể phân biệt giữa việc một người chỉ đang có một ngày tồi tệ và một mô hình kéo dài cho thấy một vấn đề sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, để điều này hoạt động hiệu quả, AI cần có độ chính xác cao về bối cảnh tổ chức. Nếu không biết thời hạn dự án hoặc mức độ khó khăn của công việc đang được thảo luận, AI có thể hiểu nhầm áp lực bình thường của dự án thành vấn đề tinh thần, hoặc tệ hơn, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo thực sự bị ẩn trong các cuộc hội thoại thông thường.

Mô hình tương tác và tín hiệu năng suất

Ngoài những gì thành viên nhóm viết, AI còn đang theo dõi cách họ làm việc bằng cách phân tích ngôn ngữ cơ thể kỹ thuật số của họ, một phần quan trọng của phân tích hành vi. Điều này không liên quan đến việc đo lường kết quả cho đánh giá hiệu suất; nó tập trung vào việc phát hiện sự lệch khỏi mức hoạt động cá nhân cơ bản của từng cá nhân. Một sự thay đổi đột ngột trong hành vi thường là dấu hiệu đáng tin cậy hơn về vấn đề so với một bình luận tiêu cực duy nhất.

Các chỉ số phân tích hành vi chính bao gồm:

Tần suất đăng nhập: Họ có đăng nhập muộn hơn hoặc ít thường xuyên hơn so với bình thường không?

Tốc độ hoàn thành công việc: Các công việc của họ có mất nhiều thời gian hơn đáng kể so với mức trung bình của chính họ không?

Tần suất hợp tác: Họ có ngừng bình luận, chia sẻ tệp hoặc làm việc chung với đồng nghiệp như trước đây không?

Thời gian phản hồi: Liệu họ có đột ngột mất nhiều thời gian hơn để trả lời tin nhắn và đề cập không?

Một kỹ sư có hiệu suất cao đột nhiên bắt đầu trễ hạn hoặc một nhà thiết kế thường xuyên hoạt động bỗng im lặng trong các kênh nhóm đều là những dấu hiệu đáng lưu ý. Những mẫu hành vi này chỉ trở nên có ý nghĩa khi AI có thể nhìn thấy toàn bộ quy trình làm việc, chứ không chỉ các mảnh thông tin rời rạc rải rác trong các ứng dụng không kết nối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chế độ xem trạng thái trực tuyến và hoạt động của toàn bộ nhóm với ClickUp Analytics Nắm bắt thông tin về các mẫu hoạt động trực tuyến của nhóm với ClickUp Analytics

Phân tích dự đoán về rủi ro mất nhân viên

Phân tích dự đoán đưa việc theo dõi tinh thần nhóm lên một bước mới bằng cách kết hợp dữ liệu về cảm xúc và mức độ tham gia để dự đoán khả năng nhân viên nghỉ việc. Mô hình AI học hỏi từ các mẫu lịch sử của tổ chức bằng cách phân tích các tín hiệu đã xuất hiện trước khi nhân viên nghỉ việc trong quá khứ. Sau đó, nó áp dụng những kiến thức đó vào dữ liệu của nhóm hiện tại để xác định những người có nguy cơ cao bị mất động lực.

Điều quan trọng cần nhớ là những dự đoán này không phải là chắc chắn; chúng là gợi ý để các nhà quản lý có những cuộc hội thoại chủ động.

Quy trình này tạo ra điểm rủi ro giữ chân nhân viên, là chỉ số tiên đoán về khả năng mất nhân viên - các mô hình AI hiện đại có thể đạt độ chính xác dự đoán lên đến 92%.

Độ chính xác của các dự đoán này được cải thiện đáng kể khi AI có quyền truy cập vào toàn bộ bối cảnh. Điều này bao gồm không chỉ dữ liệu giao tiếp và công việc, mà còn lịch sử dự án, phân phối khối lượng công việc, tương tác giữa các thành viên và thậm chí thông tin về sự phát triển nghề nghiệp, tất cả đều được tập trung tại một nơi.

Lợi ích và Rủi ro của Giám sát Tinh thần Nhóm bằng AI

Việc theo dõi bằng AI có thể gây ra những lo ngại hợp lý về việc giám sát nhân viên hoặc đưa ra quyết định dựa trên thông tin sai lệch. Sự lo ngại này có thể dẫn đến tình trạng "đóng băng phân tích", khiến bạn tiếp tục sử dụng các phương pháp cũ, kém hiệu quả trong khi nhóm vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi chính tình trạng kiệt sức mà bạn đang cố gắng ngăn chặn.

Hãy tiếp cận vấn đề với cái nhìn cân bằng. Hiểu rõ cả những lợi ích tiềm năng và những rủi ro có thể xảy ra sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược tối ưu hóa lợi ích đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Lợi ích Rủi ro Can thiệp chủ động. Bạn có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề trước khi chúng leo thang thành tình trạng nhóm mất đi một thành viên quan trọng, giúp tiết kiệm chi phí và tránh sự gián đoạn do mất đi một thành viên quan trọng trong nhóm. Sai lệch do thiếu bối cảnh. Nếu AI không có chế độ xem toàn diện về công việc, nó có thể nhầm lẫn căng thẳng bình thường với tình huống khẩn cấp, dẫn đến các can thiệp không cần thiết. Những thông tin dựa trên dữ liệu. AI cung cấp dữ liệu khách quan để bổ sung cho直觉 của nhà quản lý, giúp họ đưa ra quyết định tự tin và có căn cứ hơn. Sự bất mãn của nhân viên. Nếu việc theo dõi cảm thấy xâm phạm hoặc mục đích của nó không được truyền đạt rõ ràng, nó có thể làm suy giảm chính sự tin tưởng mà bạn đang cố gắng xây dựng. Phát hiện xu hướng chung của nhóm. AI có thể nhận diện các vấn đề hệ thống, như nguy cơ kiệt sức trên toàn bộ bộ phận, mà có thể bị bỏ qua trong các cuộc trò chuyện cá nhân. Sự phụ thuộc quá mức vào tự động hóa. Việc chỉ dựa vào AI mà không có sự phán đoán của con người có thể dẫn đến một văn hóa làm việc khô khan, thiếu cá nhân hóa, nơi các nhà quản lý ngừng có những cuộc hội thoại thực sự.

Cuối cùng, lợi ích chỉ được hiện thực hóa khi AI có đủ bối cảnh và khi tổ chức của bạn kết hợp các phân tích của AI với các biện pháp theo dõi và hỗ trợ con người một cách chu đáo.

📮ClickUp Insight: Khảo sát về cân bằng công việc và cuộc sống của chúng tôi cho thấy 46% nhân viên làm việc 40-60 giờ mỗi tuần, trong khi con số đáng kinh ngạc 17% vượt quá 80 giờ! Tuy nhiên, áp lực không dừng lại ở đó—31% gặp khó khăn trong việc dành thời gian cá nhân một cách đều đặn. Đây chính là công thức hoàn hảo dẫn đến kiệt sức. 😰Nhưng bạn biết không? Cân bằng công việc bắt đầu từ hiển thị! Các tính năng tích hợp của ClickUp như Chế độ xem Khối lượng công việc & Theo dõi thời gian giúp dễ dàng hình dung khối lượng công việc, phân phối công việc công bằng và theo dõi thời gian thực tế đã dành — để bạn luôn biết cách tối ưu hóa công việc và thời điểm thích hợp. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu quả công việc.

Các vấn đề đạo đức trong việc giám sát nhóm bằng AI

Việc triển khai giám sát AI một cách đạo đức đòi hỏi phải đối mặt với một bối cảnh đạo đức và pháp lý phức tạp. Một sai lầm có thể gây tổn hại đến uy tín của công ty và sự an toàn tâm lý của nhóm.

Đạo đức không phải là rào cản đối với việc theo dõi bằng AI; chúng là nền tảng để thực hiện việc cần làm một cách thành công. Một khung đạo đức dựa trên tính minh bạch và cam kết thực sự vì lợi ích của nhân viên là điều không thể thương lượng. Khi bạn làm đúng, bạn sẽ xây dựng một chương trình mà nhân viên coi là hỗ trợ, không xâm phạm, từ đó củng cố niềm tin thay vì làm suy yếu nó.

Yêu cầu về bảo mật và minh bạch

Nhân viên của bạn cần biết dữ liệu nào đang được thu thập, cách phân tích dữ liệu đó và các kết quả có thể xảy ra dựa trên những thông tin thu được. Điều này có nghĩa là tạo ra tài liệu rõ ràng, dễ tiếp cận về chính sách theo dõi của bạn và truyền đạt chúng một cách minh bạch. Mặc dù các quy định về bảo mật như GDPR có thể đặt ra các yêu cầu pháp lý cụ thể, nhưng tính minh bạch nên vượt ra ngoài việc tuân thủ đơn thuần—đó là nền tảng của sự tin tưởng.

Nếu nhóm cảm thấy họ đang bị theo dõi thay vì được hỗ trợ, họ sẽ càng mất động lực, làm mất đi mục đích của toàn bộ sáng kiến. Nếu có thể, hãy mời nhân viên tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách này để tạo sự đồng thuận và thể hiện rằng bạn tôn trọng sự tự chủ của họ.

Tránh thiên vị trong việc giải thích AI

Các mô hình AI không tự nhiên mang tính khách quan; chúng có thể kế thừa và thậm chí khuếch đại các thành kiến của con người nếu được đào tạo trên dữ liệu méo mó hoặc thiếu bối cảnh đủ. Ví dụ, một mô hình AI có thể nhầm lẫn phong cách giao tiếp hướng nội là dấu hiệu của sự thiếu hứng thú hoặc hiểu nhầm sự khác biệt văn hóa trong cách thể hiện là tiêu cực. Điều này có thể dẫn đến những đánh giá không công bằng và làm suy yếu tính tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Để ngăn chặn điều này, bạn phải thường xuyên kiểm tra đầu ra của AI để phát hiện bất kỳ tác động bất lợi nào đối với các nhóm dân số khác nhau. Điều quan trọng nhất là triết lý lãnh đạo mạnh mẽ tập trung vào sự giám sát của con người phải luôn là trung tâm của quy trình. Vai trò của AI là phát hiện các tín hiệu tiềm ẩn, nhưng việc giải thích chúng, điều tra sâu hơn và đưa ra quyết định cuối cùng là trách nhiệm của con người.

Các thực hành tốt nhất cho việc theo dõi tinh thần nhóm AI

Nếu không có chiến lược triển khai rõ ràng, ngay cả công cụ tốt nhất cũng có thể trở thành "phần mềm nằm trên kệ" hoặc làm suy giảm tinh thần. Công nghệ chỉ là một phần của bức tranh. Các quy trình và đào tạo mà bạn xây dựng xung quanh nó mới là yếu tố quyết định thành công. Các triển khai tốt nhất coi AI như một công cụ khởi đầu cuộc hội thoại, không phải là một phán quyết, giúp các nhà quản lý trở thành những người huấn luyện tốt hơn và khiến nhóm cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn.

Thông báo chính sách theo dõi một cách minh bạch.

Trước khi triển khai bất kỳ hệ thống theo dõi AI nào, bạn phải thông báo rõ ràng về những gì đang được theo dõi, lý do tại sao theo dõi và cách sử dụng các thông tin thu được. Cách bạn trình bày cuộc hội thoại này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Cách trình bày tốt: “Chúng tôi đang sử dụng AI để giúp các nhà quản lý hỗ trợ bạn tốt hơn bằng cách phát hiện sớm các dấu hiệu kiệt sức tiềm ẩn.”

Cách diễn đạt không phù hợp: “Chúng tôi đang triển khai một hệ thống mới để theo dõi tin nhắn của bạn nhằm nâng cao năng suất làm việc.”

Cách tiếp cận đầu tiên khuyến khích hợp tác và xây dựng niềm tin, trong khi cách tiếp cận thứ hai kích hoạt phản ứng phòng thủ và lo lắng. Hãy ghi chép các chính sách của bạn ở một nơi dễ truy cập, như một wiki toàn công ty, và lập kế hoạch xem xét lại chúng thường xuyên khi công cụ và quy trình của bạn phát triển.

Sử dụng AI cho việc huấn luyện thay vì kiểm soát

Đây là nguyên tắc tốt nhất quan trọng nhất. Các thông tin về tinh thần làm việc do AI cung cấp nên luôn kích hoạt các cuộc hội thoại hỗ trợ, chứ không phải các biện pháp kỷ luật. Có sự khác biệt lớn giữa việc sử dụng cờ cảnh báo rủi ro giữ chân nhân viên để lên lịch một cuộc hội thoại chân thành và sử dụng nó để gây áp lực về cam kết của ai đó.

Nhóm của bạn sẽ nhanh chóng nhận ra liệu AI được sử dụng để hỗ trợ họ hay để theo dõi họ, và họ sẽ phản ứng tương ứng. Hãy đầu tư vào việc đào tạo các nhà quản lý về cách ứng dụng thông tin từ AI với sự đồng cảm và tò mò thay vì nghi ngờ. Mục tiêu là mở ra cuộc đối thoại, không phải để bắt đầu một cuộc thẩm vấn.

Cân bằng giữa tự động hóa và phán đoán của con người

AI giỏi trong việc phát hiện các mẫu trong lượng lớn dữ liệu, nhưng nó thiếu sự hiểu biết tinh tế mà con người có thể nắm bắt một cách trực giác. Sự mất tập trung đột ngột của một thành viên trong nhóm có thể do một cuộc khủng hoảng cá nhân, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc sự không phù hợp trong dự án — AI không thể phân biệt giữa các tình huống này mà không có sự điều tra của con người.

Bạn nên luôn xem kết quả đầu ra của AI như những giả thuyết cần được khám phá, chứ không phải là kết luận để thực hiện. Các triển khai hiệu quả nhất sử dụng mô hình "con người trong vòng lặp", trong đó AI đảm bảo không có gì bị bỏ sót, nhưng phán đoán của con người vẫn được duy trì cho tất cả các can thiệp thực tế.

Cách ClickUp Brain Hỗ Trợ Giám Sát Tinh Thần Đội Ngũ

Hầu hết các công cụ theo dõi AI hiện nay hoặc là phần mềm giám sát xâm phạm, hoặc chỉ phân tích một nguồn dữ liệu duy nhất, như tin nhắn trò chuyện. Điều này buộc bạn phải ghép nối thông tin từ nhiều bảng điều khiển khác nhau, tạo ra nhiều công việc hơn và duy trì chính sự phân tán thông tin mà bạn đang cố gắng giải quyết. Sự phân mảnh này khiến các thông tin từ AI trở nên không đầy đủ và thường không chính xác.

Loại bỏ tình trạng phân tán AI — sự phát triển không kiểm soát của các công cụ và nền tảng AI không liên kết, thiếu sự giám sát hoặc chiến lược — với ClickUp Brain, tính năng AI được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp tích hợp.

Vì các công việc, tài liệu và giao tiếp của nhóm đã được tập trung tại một nơi, ClickUp Brain sở hữu bối cảnh thống nhất và nguyên bản mà các công cụ AI khác thiếu. Nó phân tích toàn cảnh cách nhóm làm việc, không chỉ các mảnh thông tin rời rạc. Điều này mang lại cho bạn những thông tin chính xác và nhạy bén với bối cảnh mà không cần thêm các lớp theo dõi xâm phạm mới. 🛠️

Ngăn ngừa tình trạng kiệt sức bằng cách quản lý hiệu quả sức chứa của nhóm thông qua chế độ xem ClickUp Khối lượng công việc.

Dưới đây là cách các tính năng của ClickUp hỗ trợ nhận thức về tinh thần đội ngũ:

Phát hiện thông tin: Phát hiện những thay đổi tiềm ẩn trong tâm trạng mà không cần mất hàng giờ để đào sâu vào các chủ đề trong các cuộc trò chuyện. Chỉ cần đề cập đến ClickUp Brain trong một công việc hoặc cuộc trò chuyện và yêu cầu nó tóm tắt hoạt động gần đây hoặc xác định các chủ đề lặp lại từ bình luận, cập nhật và tài liệu có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm trạng của nhóm.

Giữ khối lượng công việc phân phối đều: Phát hiện sự phân phối khối lượng công việc không đều hoặc quá tải trước khi nó trở thành khủng hoảng với chế độ Phát hiện sự phân phối khối lượng công việc không đều hoặc quá tải trước khi nó trở thành khủng hoảng với chế độ xem Khối lượng công việc.

Theo dõi hoạt động của nhóm: Nhận tổng quan về năng suất làm việc của nhóm mà không cần cập nhật thường xuyên thông qua Nhận tổng quan về năng suất làm việc của nhóm mà không cần cập nhật thường xuyên thông qua Bảng điều khiển ClickUp . Tạo thẻ để theo dõi công việc theo từng thành viên, ước lượng thời gian và tỷ lệ hoàn thành, từ đó có cái nhìn tổng quan và trực quan về công việc của nhóm.

Tự động hóa các cuộc kiểm tra: Đảm bảo các cuộc hội thoại hỗ trợ diễn ra đều đặn mà không cần theo dõi thủ công bằng cách xây dựng quy trình làm việc với Đảm bảo các cuộc hội thoại hỗ trợ diễn ra đều đặn mà không cần theo dõi thủ công bằng cách xây dựng quy trình làm việc với ClickUp Automations . Ví dụ: kích hoạt các câu hỏi kiểm tra định kỳ hoặc nhắc nhở quản lý kết nối với các thành viên nhóm có sự thay đổi trong mô hình hoạt động.

Với ClickUp, bạn có được những thông tin cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo chủ động, tất cả đều trên cùng một nền tảng mà nhóm của bạn đã đang sử dụng để hoàn thành công việc.

Hiển thị các chỉ số quan trọng về mức độ tham gia và cảm xúc của nhóm thông qua bảng điều khiển ClickUp.

Chuyển từ lãnh đạo phản ứng sang lãnh đạo chủ động

Phản ứng với tình trạng nhân viên nghỉ việc là tốn kém, gây rối loạn và làm mất tinh thần của những người còn lại. Tiếp tục sử dụng các phương pháp lỗi thời như khảo sát hàng năm có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục mất đi những nhân viên giỏi do những vấn đề có thể phòng ngừa được.

Sự chuyển đổi sang phong cách lãnh đạo chủ động đòi hỏi phải có thông tin đúng lúc. Việc theo dõi tinh thần nhóm bằng AI, khi được hoàn thành một cách đạo đức và trong bối cảnh đầy đủ của một không gian làm việc tích hợp, hiển thị tầm nhìn đó. Nó giúp bạn ngừng phỏng đoán về cảm xúc của nhóm và cung cấp bối cảnh cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo mà họ xứng đáng.

Hãy đưa công việc của nhóm vào một nền tảng duy nhất nơi AI có thể giúp bạn duy trì kết nối với tình hình làm việc của họ. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống theo dõi tinh thần làm việc bằng AI phân tích các mẫu dữ liệu tổng hợp với mục đích hỗ trợ quản lý trong việc hỗ trợ đội ngũ, trong khi hệ thống giám sát tập trung vào việc theo dõi hành vi cá nhân để đảm bảo tuân thủ. Điểm khác biệt chính là mục tiêu: một bên hướng đến việc huấn luyện và hỗ trợ, còn bên kia hướng đến việc kiểm soát.

AI có thể nhận diện các mẫu hành vi liên quan đến tình trạng kiệt sức, như làm việc quá sức kéo dài hoặc sự sụt giảm trong mức độ tham gia — điều này đặc biệt quan trọng khi 77% nhân viên đã trải qua tình trạng kiệt sức trong công việc hiện tại — nhưng đây chỉ là xác suất, không phải là chắc chắn. Hệ thống này hoạt động hiệu quả nhất như một hệ thống cảnh báo sớm, khuyến khích cuộc hội thoại giữa con người.

Xem tín hiệu cảnh báo như một lời nhắc nhở để bắt đầu cuộc hội thoại chân thành, chứ không phải là một phán quyết. Hãy đặt câu hỏi mở, lắng nghe mà không đưa ra giả định và tập trung vào việc hiểu góc nhìn của thành viên nhóm để cùng nhau tìm ra giải pháp.