11 lựa chọn thay thế tốt nhất cho BoodleBox trong hợp tác và năng suất AI

Một không gian làm việc AI không chỉ nên tạo ra câu trả lời. Nó nên cung cấp kiến thức bối cảnh giúp bạn làm việc nhanh hơn. Bởi vì AI tăng cường sự sáng tạo của con người khi được kết nối với công việc thực tế, chứ không phải các cuộc trò chuyện và lời nhắc cô lập.

BoodleBox là một khởi đầu tuyệt vời cho hợp tác AI. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu sử dụng AI cho việc thực thi dự án thực tế, bạn cần các công cụ có thể kết nối trực tiếp kết quả của AI với các công việc, dòng thời gian và quy trình làm việc của nhóm.

Dưới đây là các lựa chọn thay thế tốt nhất cho BoodleBox giúp các nhóm tích hợp AI sâu vào quy trình làm việc và tự động hóa các quy trình.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho BoodleBox?

BoodleBox hoạt động rất tốt cho các cuộc trò chuyện AI chia sẻ và brainstorming, nhưng nó bắt đầu gặp hạn chế khi nhóm chuyển từ ý tưởng sang thực thi. Khi công việc cần người chịu trách nhiệm, hạn chót, phê duyệt và đang theo dõi, rõ ràng công cụ này không được thiết kế để quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

Dưới đây là lý do tại sao nhiều người dùng tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho BoodleBox:

❌ Hiệu suất và tính nhất quán của kết quả có thể thay đổi tùy theo mô hình. Vì BoodleBox tích hợp nhiều mô hình của bên thứ ba vào một không gian làm việc, tốc độ phản hồi và phong cách đầu ra phụ thuộc vào nhà cung cấp mô hình cơ bản.

❌ Nó tập trung mạnh vào các trường hợp sử dụng trong giáo dục đại học. Nhiều tài nguyên và quy trình làm việc được thiết kế cho sự hợp tác giữa giảng viên và lớp học, điều này có thể gây giới hạn cho các nhu cầu thực thi của doanh nghiệp rộng hơn.

❌ Nó không có vị trí là một giải pháp quản lý công việc toàn diện. Các nhóm cần quy trình công việc chi tiết hơn, quy trình phê duyệt và tự động hóa thường tìm kiếm các công cụ được xây dựng để kết nối trực tiếp đầu ra của AI với hệ thống thực thi.

❌ Giới hạn của mô hình vẫn áp dụng. Giống như bất kỳ thiết lập đa mô hình nào, các vấn đề như ảo giác hoặc đặc điểm riêng của mô hình vẫn có thể xảy ra, do đó nhóm có thể cần tăng cường quản trị, tính lặp lại và kiểm soát quy trình làm việc xung quanh đầu ra của AI.

Các lựa chọn thay thế cho BoodleBox trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh trực tiếp để giúp bạn nhanh chóng nắm bắt những gì mỗi công cụ cung cấp.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Không gian Làm việc AI tích hợp, ClickUp Brain, trợ lý công việc, AI Docs, tự động hóa Các nhóm cần một không gian làm việc thống nhất để quản lý công việc, tài liệu và kiến thức. Miễn phí vĩnh viễn; Có tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Coda AI Kết hợp giữa tài liệu và bảng tính với AI, tự động hóa, phân tích quy trình làm việc và lệnh tự nhiên. Các nhóm quy mô trung bình thực hiện công việc với tài liệu có cấu trúc và bảng dữ liệu. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho công cụ tạo tài liệu. Mem AI Trợ lý trí nhớ bối cảnh, tìm kiếm thông minh, tự động liên kết ghi chú/quyết định Các nhóm có kích thước nhỏ đến trung bình có nhu cầu thu thập và truy xuất kiến thức rộng rãi. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Algolia Tìm kiếm/khám phá AI, NeuralSearch, cá nhân hóa, cải thiện dựa trên sử dụng. Các doanh nghiệp cần các giải pháp tìm kiếm mạnh mẽ cho nội bộ hoặc hướng đến khách hàng. Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh RapidCanvas Các đường ống AI trực quan, tự động hóa làm sạch dữ liệu, các tác nhân, theo dõi phiên bản Các nhóm dữ liệu xây dựng và triển khai mô hình AI mà không cần sử dụng các công cụ rời rạc. Giá cả tùy chỉnh Notion Trí tuệ nhân tạo tích hợp trong tài liệu/công việc, gợi ý thông minh, liên kết nội dung, hỏi đáp. Các nhóm làm việc đa chức năng tập trung nội dung, kiến thức và thực thi. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/thành viên/tháng Taskade AI Các trợ lý AI cho kế hoạch/thực thi, Bản đồ Tư duy, quy trình làm việc, công cụ xây dựng ứng dụng nội bộ. Các nhóm đang phát triển dự án và công cụ nội bộ với sự hỗ trợ AI động. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/tháng Notebook LM Nghiên cứu AI dựa trên tệp, hiểu biết về tài liệu, câu trả lời có nguồn gốc rõ ràng. Các nhóm làm việc nặng về nghiên cứu và xử lý nhiều tài liệu Miễn phí với tài khoản Google Alteryx Quy trình làm việc trực quan, khả năng giải thích của AI, tự động hóa, phân tích dựa trên đám mây. Các nhóm có kỹ năng đa dạng thực hiện công việc trên các phân tích phức tạp và quy trình ra quyết định. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $250/người dùng/tháng Juma (trước đây là nhóm GPT) Không gian làm việc AI chia sẻ, các mẫu nhắc nhở có thể tái sử dụng, bộ nhớ thương hiệu, chuyển đổi mô hình. Các nhóm marketing cùng tạo nội dung và chiến dịch bằng AI Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/người dùng/tháng Docebo Hệ thống quản lý học tập AI (AI LMS), Harmony Copilot, tạo/lập nội dung, huấn luyện AI, phân tích dữ liệu. Các doanh nghiệp cung cấp đào tạo và học tập được hỗ trợ bởi AI có khả năng mở rộng. Giá cả tùy chỉnh

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho BoodleBox để sử dụng

Ban đầu, nhiều công cụ này có vẻ tương tự nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự chỉ lộ rõ khi bạn xem xét cách chúng xử lý các công việc, quản lý kiến thức, hợp tác và tự động hóa.

Để việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi so sánh các công cụ này dựa trên các yếu tố quan trọng nhất trong công việc thực tế được hỗ trợ bởi AI.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho năng suất làm việc đồng bộ của nhóm và quản lý công việc)

Theo Báo cáo Tình trạng Năng suất của ClickUp, các nhóm sử dụng 15 công cụ trở lên có khả năng hoạt động kém hiệu quả gấp 4 lần. Và thực tế, đó là tình trạng mà nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt. Tài liệu ở đây, công việc ở đó, quyết định bị lạc trong các cuộc trò chuyện, cập nhật rải rác trong biên bản cuộc họp và các công cụ AI không tương tác với nhau.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

Đây là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa và AI thành một không gian làm việc thống nhất. Các nhóm có kích thước khác nhau có thể sử dụng nó để xây dựng tương lai được hỗ trợ bởi AI mà không làm phức tạp thêm hoặc gây ra tình trạng quá tải công cụ.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ khó có thể tưởng tượng được công việc mà không có nó.

Dưới đây là cách ClickUp giúp bạn hợp tác và hoàn thành các việc cần làm:

Biến kiến thức thành hành động với tài liệu được hỗ trợ bởi AI

ClickUp là hệ thống hợp tác tài liệu toàn diện giúp mọi thứ luôn có thể thực hiện được và luôn trong bối cảnh. Với Hệ thống Quản lý Kiến thức của ClickUp, bạn có thể tạo một trung tâm nội bộ chung nơi các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), wiki, bản tóm tắt dự án và tài liệu khách hàng được lưu trữ và kết nối với các quy trình làm việc của bạn.

Nâng cao khả năng tư duy phê phán thông qua ngữ cảnh và kiến thức kết nối trong ClickUp

Tại trung tâm của điều này là ClickUp Docs. Nó hỗ trợ định dạng phong phú, chỉnh sửa thời gian thực, quyền truy cập tùy chỉnh và liên kết sâu đến các công việc hoặc mục tiêu. Dù là xây dựng một wiki nội bộ hay phác thảo bản tóm tắt chiến dịch, tất cả đều có thể tìm kiếm, theo dõi và kiểm soát phiên bản.

Chỉnh sửa và hợp tác trên tài liệu cùng nhau bằng ClickUp Docs

Điều kết nối tất cả là ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn giúp bạn suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Nó có thể tóm tắt tài liệu, trích xuất các mục cần thực hiện, viết lại các phần và thậm chí giúp bạn lấy thông tin liên quan từ khắp không gian làm việc của mình.

Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào không gian làm việc của bạn

Truy vấn dữ liệu không gian làm việc của bạn và nhận câu trả lời mà không làm gián đoạn công việc.

Thay vì mất thời gian chuyển đổi giữa các công cụ, bạn chỉ cần hỏi ClickUp Brain. Nó hiểu các công việc, dự án, mục tiêu, cấu trúc nhóm và mọi thứ khác mà bạn đang làm trong công việc.

Bạn có thể yêu cầu nó:

Ưu tiên các công việc dựa trên dòng thời gian từ không gian làm việc của bạn.

Tạo bản tóm tắt trạng thái cho các dự án mà không cần báo cáo thủ công.

Tìm kiếm thông tin từ tài liệu, bình luận, ghi chú cuộc họp và chuỗi trò chuyện.

Tìm câu trả lời, tạo tóm tắt và xác định các bước tiếp theo chỉ trong vài giây với ClickUp Brain.

Và chỉ như vậy, nó cung cấp cho bạn những câu trả lời hữu ích dựa trên dữ liệu công việc thực tế của bạn. Thậm chí tốt hơn, nó còn xử lý tất cả các công việc thường ngày như cuộc họp hàng ngày, kiểm tra lại nội dung, tóm tắt cuộc họp và thậm chí cả việc dọn dẹp dữ liệu, giúp nhóm của bạn tập trung vào những công việc có giá trị cao.

⭐ Bonus: Muốn trải nghiệm sức mạnh của ClickUp Brain mà không cần mở trình duyệt? ClickUp Brain MAX là ứng dụng máy tính đa năng mang toàn bộ không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI của bạn đến ngay trên máy tính. Bạn có thể: Chuyển đổi giọng nói thành văn bản : Nói tóm tắt cuộc họp của bạn, và : Nói tóm tắt cuộc họp của bạn, và tính năng Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong ClickUp MAX sẽ chuyển đổi, chỉnh sửa và dán nội dung vào tài liệu hoặc công việc.

Quyền truy cập trung tâm điều khiển : Tra cứu câu trả lời, xem tài liệu và kiểm tra cập nhật trạng thái ngay trên màn hình desktop của bạn.

Nhận biết ngữ cảnh trên các công cụ: Tìm kiếm qua Google Drive, Slack và các ứng dụng kết nối khác. Giao tiếp trực tiếp và sử dụng tính năng nhận diện giọng nói trên bất kỳ ứng dụng nào với ClickUp Brain MAX’s Talk to Text để tạo văn bản.

Tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước.

Sử dụng ClickUp Super Agents để tự động hóa quyết định và hành động dựa trên kiến thức.

ClickUp trở thành giải pháp AI hoàn chỉnh với ClickUp SuperAgents. Đây là các trợ lý AI không chỉ phản hồi mà còn chủ động hành động dựa trên các tín hiệu kích hoạt và ngữ cảnh.

Sau khi cài đặt, họ có thể:

Gửi bản cập nhật chiến dịch hàng tuần cho nhóm với tổng quan về các chỉ số chính.

Chuyển đổi phản hồi và bình luận thành các công việc có thể thực hiện được với chủ sở hữu, dòng thời gian và ưu tiên.

Đánh dấu các công việc quá hạn, thông báo cho chủ sở hữu phù hợp và điều chỉnh dòng thời gian của các công việc tiếp theo một cách tự động.

Bạn có thể sử dụng các tác nhân AI được xây dựng sẵn để trả lời câu hỏi thường gặp, chia sẻ kiến thức hoặc quản lý quá trình chuyển giao công việc, hoặc tạo tác nhân AI của riêng mình bằng các cấu hình đơn giản. Và vì chúng được tích hợp với ClickUp Brain, chúng sẽ thích ứng với quy trình làm việc của bạn và giúp đồng nghiệp duy trì sự đồng bộ mà không cần quản lý chi tiết.

Tìm hiểu thêm về Super Agents của ClickUp trong video này ⬇️

Truy cập không giới hạn vào các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và ứng dụng kết nối thông qua ClickUp Enterprise Search.

Cuối cùng, tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp trong ClickUp có thể truy xuất ngữ cảnh và thông tin chi tiết từ toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp và các công cụ kết nối, bao gồm Google Drive, Slack, GitHub, Figma, Dropbox và nhiều hơn nữa.

Điều này có nghĩa là các công cụ của bạn không còn hoạt động độc lập. Một tìm kiếm duy nhất có thể trả về bình luận công việc, tài liệu, tệp thiết kế hoặc chủ đề tin nhắn, tất cả trong một chế độ xem. Bạn không cần phải chuyển tab hoặc tìm kiếm qua các thư mục để tìm thông tin cần thiết.

Kết quả được thiết kế để tuân thủ quyền truy cập, đảm bảo bảo mật dữ liệu, do đó các thành viên trong nhóm hoặc khách hàng chỉ có thể xem những gì họ được phép xem.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Với nhiều tính năng như vậy, ban đầu có thể cảm thấy choáng ngợp, nhưng một khi nhóm của bạn đã làm quen, nó sẽ trở thành trung tâm điều khiển cho mọi hoạt động.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đây là nhận xét của một người dùng G2 về ClickUp:

Điều tôi thấy hữu ích nhất ở ClickUp là khả năng tập trung thông tin dự án đồng thời hỗ trợ hợp tác mạnh mẽ và báo cáo. Nền tảng này cung cấp các bảng điều khiển xuất sắc, tùy chỉnh linh hoạt thông qua Trường Tùy chỉnh và mẫu, cùng với các tính năng quản lý tài liệu và kiến thức mạnh mẽ, giúp việc giám sát dự án hàng ngày trở nên hiệu quả hơn. Nó cũng tích hợp tốt với Azure DevOps và bao gồm các tín dụng AI và tự động hóa dồi dào, giúp đơn giản hóa nhiều công việc quản lý dự án. Nó nổi bật về hợp tác, bảng điều khiển, báo cáo và lập kế hoạch năng lực, đồng thời cung cấp các tính năng tối ưu cho quản lý tài liệu và kiến thức.

Điều tôi thấy hữu ích nhất ở ClickUp là khả năng tập trung thông tin dự án đồng thời hỗ trợ hợp tác mạnh mẽ và báo cáo. Nền tảng này cung cấp các bảng điều khiển xuất sắc, tùy chỉnh linh hoạt thông qua Trường Tùy chỉnh và mẫu, cùng với các tính năng quản lý tài liệu và kiến thức mạnh mẽ, giúp việc giám sát dự án hàng ngày trở nên hiệu quả hơn. Nó cũng tích hợp tốt với Azure DevOps và bao gồm các tín dụng AI và tự động hóa dồi dào, giúp đơn giản hóa nhiều công việc quản lý dự án. Nó nổi bật về hợp tác, bảng điều khiển, báo cáo và lập kế hoạch năng lực, đồng thời cung cấp các tính năng tối ưu cho quản lý tài liệu và kiến thức.

👀 Bạn có biết? 81% người sử dụng AI cho công việc cho biết nó đã giúp tăng năng suất.

2. Coda AI (Tốt nhất để biến tài liệu hợp tác thành các quy trình tự động hóa và thời gian thực)

qua Coda

Khác với các công cụ viết AI bề mặt, Coda AI hiểu cả nội dung văn bản và dữ liệu công việc có cấu trúc. Điều đó có nghĩa là nó có thể đọc các nội dung hàng ngày của nhóm như ghi chú cuộc họp và thảo luận, cũng như hiểu các bảng, danh sách công việc, người chịu trách nhiệm, trạng thái và dòng thời gian thực hiện. Nhờ vậy, công việc không còn cảm giác rời rạc.

Bảng tính hoạt động giống như các cơ sở dữ liệu nhỏ hơn là các bảng tính đơn giản. Điều này cho phép AI tóm tắt các hàng được lựa chọn, tự động gắn thẻ các mục nhập, làm sạch dữ liệu lộn xộn hoặc không nhất quán, và giúp hiểu rõ các số cùng với bối cảnh văn bản xung quanh chúng.

Với các tính năng tự động hóa, việc theo dõi công việc không còn phụ thuộc vào việc theo dõi thủ công. Cập nhật được tạo tự động, bảng điều khiển hiển thị tiến độ theo thời gian thực, và tài liệu sống luôn cập nhật thay vì trở nên lỗi thời sau một tuần.

Các tính năng nổi bật của Coda AI

Trích xuất thông tin chi tiết quy mô lớn bằng cách chuyển đổi tài liệu dài, bảng biểu và cuộc thảo luận thành các chủ đề rõ ràng, xu hướng, quyết định và câu hỏi mở.

Tích hợp với quy trình làm việc và công cụ của nhóm bằng cách lấy thông tin từ các ứng dụng kết nối vào tài liệu chung, đồng thời tuân thủ quyền truy cập và quyền hạn.

Nhận đề xuất về cấu trúc tài liệu tốt hơn, theo dõi, tự động hóa hoặc cải thiện quy trình công việc dựa trên cách nhóm của bạn hoạt động.

Giới hạn của Coda AI

AI có thể khiến một số nhóm cảm thấy chưa thực sự ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với các công cụ AI tập trung vào trò chuyện và phát triển nhanh hơn.

Một số người dùng cho biết rằng các quyền truy cập và kiểm soát chia sẻ quá nghiêm ngặt khiến việc hợp tác thời gian thực trở nên khó khăn hơn so với trước đây.

Giá cả của Coda AI

Miễn phí

Pro : $12/tháng cho mỗi người tạo tài liệu

Nhóm : $36/tháng cho mỗi người tạo tài liệu

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coda AI

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Coda AI?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Coda làm rất tốt việc tạo ra các tài liệu động, linh hoạt cao theo nhiều cách khác nhau, cho phép bạn thực sự hoàn thành công việc bên trong chúng. Các bảng tương tác, bảng kanban và các thành phần liên kết khác giúp quản lý sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

Coda làm rất tốt việc tạo ra các tài liệu động, linh hoạt cao theo nhiều cách khác nhau, cho phép bạn thực sự hoàn thành công việc bên trong chúng. Các bảng tương tác, bảng kanban và các thành phần liên kết khác giúp quản lý sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

3. Mem AI (Phù hợp nhất cho việc ghi chép và truy xuất kiến thức nhóm mà không cần tổ chức thủ công)

qua Mem AI

Mem tiếp cận năng suất làm việc theo cách hoàn toàn khác biệt so với hầu hết các công cụ AI. Bạn chỉ cần ghi chú cuộc họp, ý tưởng, công việc hoặc những suy nghĩ ngẫu nhiên khi chúng xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo của Mem sẽ tự động xác định nội dung của ghi chú, liên quan đến ai và cách nó kết nối với các công việc khác, mà không cần bạn tạo thư mục, thẻ hoặc hệ thống phân loại.

Trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh giúp truy xuất thông tin chính xác và xây dựng một đồ thị kiến thức động về công việc của bạn theo thời gian. Bạn sẽ nhận được các câu trả lời liên quan được trích xuất từ các ghi chú của mình thay vì phải xem xét từng mục nhập riêng lẻ.

Công cụ này cũng ghi lại cuộc họp trực tiếp từ ứng dụng máy tính (không có bot tham gia cuộc gọi của bạn) và tạo ra các ghi chú được tổ chức tốt kèm theo bản ghi chép đầy đủ và âm thanh. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc hoàn thiện các ghi chú bằng cách cung cấp phản hồi.

Các tính năng nổi bật của Mem AI

Kích hoạt hợp tác nhóm và trí tuệ chia sẻ bằng cách giữ tất cả ghi chú, quyết định và ý tưởng kết nối trong một bộ nhớ chung mà toàn bộ nhóm có thể tái sử dụng.

Tự động đồng bộ hóa công việc giữa các công cụ bằng cách lấy thông tin từ lịch, ghi chú nhanh, nghiên cứu và các nguồn đầu vào bên ngoài vào một hệ thống được AI hiểu rõ.

Giữ cho mọi người và quyền sở hữu rõ ràng bằng cách liên kết ghi chú, quyết định và công việc với những người liên quan, để quyền sở hữu không bị mất đi.

Giới hạn của Mem AI

API giới hạn và tích hợp sâu khiến việc tích hợp Mem vào các quy trình làm việc phức tạp hiện có trở nên khó khăn hơn.

Một số người dùng cho rằng các tính năng chỉnh sửa ghi chú cơ bản còn chưa phát triển đầy đủ, như việc sắp xếp lại các dòng hoặc mục trong danh sách công việc một cách dễ dàng.

Giá cả của Mem AI

Miễn phí

Mem Pro: $12/tháng

Mem Groups: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mem AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

qua Algolia

Algolia có thể được sử dụng khi nội dung của bạn được lưu trữ trên nhiều hệ thống khác nhau và bạn cần một cách nhanh chóng, đáng tin cậy để tìm kiếm kết quả chính xác. Hệ thống tìm kiếm dựa trên AI của Algolia hiểu cả ý nghĩa của những gì bạn nhập và các từ khóa thực tế, vì vậy ngay cả khi tìm kiếm của bạn mơ hồ hoặc không đầy đủ, bạn vẫn nhận được kết quả chính xác.

Công cụ này sử dụng các mô hình liên quan thần kinh và tín hiệu hành vi để cải thiện kết quả dựa trên sử dụng thực tế và bối cảnh, chứ không phải các quy tắc cố định.

Tính năng ‘Ask AI’ của công cụ đề xuất nội dung liên quan, trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản và hướng dẫn người dùng thực hiện hành động tiếp theo tốt nhất. Phân tích tích hợp hiển thị nơi người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm câu trả lời, giúp các nhóm cải thiện nội dung và khắc phục thiếu sót sớm.

Các tính năng nổi bật của Algolia

Kết nối với các công cụ và nền tảng thông qua API và SDK, cho phép tìm kiếm bên trong các bảng điều khiển, cơ sở kiến thức, hệ thống CRM, công cụ hỗ trợ và hệ thống thương mại.

Bảo đảm bảo mật và kiểm soát cho các nhóm doanh nghiệp bằng cách sử dụng quyền truy cập dựa trên vai trò, xử lý dữ liệu an toàn và hệ thống tuân thủ quy định, giúp thông tin được bảo vệ và truy cập dễ dàng.

Cho phép các nhóm không chuyên về kỹ thuật quản lý tìm kiếm một cách dễ dàng thông qua Merchandising Studio, giúp các nhóm sản phẩm, nội dung và hỗ trợ có thể thực hiện thay đổi mà không cần phụ thuộc vào kỹ sư.

Nhận các thành phần giao diện người dùng (UI) và API của InstantSearch để nhanh chóng tích hợp các giao diện tìm kiếm hiệu suất cao vào bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào.

Giới hạn của Algolia

Các tính năng nâng cao như cá nhân hóa và thử nghiệm A/B thường yêu cầu thiết lập kỹ thuật và có đường cong học tập dốc.

Giá cả của Algolia

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Algolia

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Algolia?

Đây là nhận xét của một người dùng Capterra về Algolia:

Algolia Search đã giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi của chúng tôi và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn nhiều so với bất kỳ nhà cung cấp tìm kiếm tức thì nào khác mà chúng tôi đã thử. Tôi không muốn chuyển sang sử dụng công cụ khác vì tính năng và tiềm năng mà Algolia mang lại thực sự tuyệt vời.

Algolia Search đã giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi của chúng tôi và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn nhiều so với bất kỳ nhà cung cấp tìm kiếm tức thì nào khác mà chúng tôi đã thử. Tôi không muốn chuyển sang sử dụng công cụ khác vì tính năng và tiềm năng mà Algolia mang lại thực sự tuyệt vời.

qua RapidCanvas

RapidCanvas cung cấp cho doanh nghiệp một không gian làm việc thống nhất để theo dõi toàn bộ vòng đời của một dự án AI - từ thu thập và chuẩn bị dữ liệu đến đào tạo và triển khai mô hình. Tự động hóa dựa trên AI giúp phân tích, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu, giảm bớt nỗ lực thủ công thường cần thiết trước khi bắt đầu quá trình mô hình hóa.

Vì nền tảng hỗ trợ xây dựng luồng dữ liệu trên giao diện kéo và thả, các nhóm có thể thử nghiệm và triển khai mô hình AI mà không cần kỹ năng mã hóa nâng cao. Nền tảng cũng tự động theo dõi các thí nghiệm và phiên bản mô hình, giúp duy trì bối cảnh khi mô hình phát triển. Đối với phương pháp kết hợp, các tác nhân AI có thể được kết hợp với sự giám sát của con người để cung cấp các giải pháp AI tùy chỉnh và đáng tin cậy hơn.

Công cụ này tích hợp với nhiều cơ sở dữ liệu, công cụ đám mây và hệ thống kinh doanh, giúp bạn sử dụng dữ liệu hiện có mà không cần thiết lập phức tạp.

Các tính năng nổi bật của RapidCanvas

Tổ chức công việc bằng các công cụ hợp tác tích hợp sẵn, để mọi người đều nhìn thấy cùng một quy trình làm việc, cập nhật và tiến độ.

Bắt đầu nhanh hơn với các mẫu giải pháp AI có sẵn thay vì phải tạo các trường hợp sử dụng phổ biến từ đầu.

Bảo trì mô hình sau khi triển khai thông qua giám sát liên tục và cập nhật, thay vì khắc phục vấn đề vào phút chót.

Giới hạn của RapidCanvas

Hiệu suất có thể chậm lại khi thực hiện công việc với các tập dữ liệu cực kỳ lớn hoặc phức tạp.

Giá cả của RapidCanvas

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về RapidCanvas

G2: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về RapidCanvas?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Từ trực quan hóa dữ liệu và phân tích đến các công cụ hợp tác, RapidCanvas cung cấp một bộ tính năng toàn diện giúp nâng cao năng suất và quá trình ra quyết định. Cuối cùng, khả năng tích hợp dễ dàng với các phần mềm và nền tảng khác đảm bảo một quy trình làm việc liền mạch. Tôi có thể tận dụng các công cụ và dữ liệu hiện có của mình trong RapidCanvas mà không gây gián đoạn, điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc.

Từ trực quan hóa dữ liệu và phân tích đến các công cụ hợp tác, RapidCanvas cung cấp một bộ tính năng toàn diện giúp nâng cao năng suất và quá trình ra quyết định. Cuối cùng, khả năng tích hợp dễ dàng với các phần mềm và nền tảng khác đảm bảo một quy trình làm việc liền mạch. Tôi có thể tận dụng các công cụ và dữ liệu hiện có của mình trong RapidCanvas mà không gây gián đoạn, điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc.

6. Notion (Phù hợp nhất cho không gian làm việc nhóm linh hoạt với trợ lý AI tích hợp)

qua Notion

Notion là một công cụ hợp tác và năng suất phổ biến cho các nhóm trên toàn thế giới để quản lý tài liệu, công việc, dự án và kiến thức. Trí tuệ nhân tạo của nó hoạt động một cách âm thầm trong mọi công việc mà bạn đang thực hiện.

Khi bạn ghi chú cuộc họp, AI có thể tóm tắt chúng. Khi bạn thảo luận về các bước tiếp theo, nó có thể chuyển đổi chúng thành các công việc. Khi thông tin được phân tán trên các trang và cơ sở dữ liệu, nó giúp bạn tìm câu trả lời trực tiếp.

Bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường và nhận câu trả lời từ khắp không gian làm việc của mình, ngay cả khi thông tin nằm trong bảng, tài liệu hoặc bình luận. Nó cũng có thể xem lại các dự án trước đây để xác định các mẫu, chẳng hạn như những gì thường bị trì hoãn hoặc nơi các nhóm thường gặp khó khăn.

Bạn cũng sẽ có các trợ lý AI có thể thực hiện các hành động trong không gian làm việc của bạn dựa trên các quy tắc đã được định trước. Chúng có thể theo dõi cơ sở dữ liệu của bạn để phát hiện thay đổi, cập nhật bản ghi, tạo trang công việc, gửi thông báo và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật của Notion

Tạo và liên kết các bảng, bảng Kanban, danh sách công việc, lịch, v.v., để xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh.

Chuyển đổi trang thành các hướng dẫn và wiki có cấu trúc với định dạng phong phú, nhúng, khối mã, hình ảnh, video và nhiều hơn nữa.

Yêu cầu AI hỗ trợ soạn thảo, đưa ra ý tưởng hoặc trích xuất thông tin từ văn bản hiện có.

Giới hạn của Notion

Các nhu cầu nâng cao như quyền truy cập chi tiết, tự động hóa phức tạp và theo dõi quy trình làm việc có cấu trúc có thể không mạnh mẽ bằng các công cụ quản lý dự án chuyên dụng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Notion có thể không đáp ứng được cho các công việc phức tạp hoặc đòi hỏi cao và không luôn hiểu rõ các thiết lập cơ sở dữ liệu lớn hoặc phức tạp.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/thành viên/tháng

Kinh doanh: $24/thành viên/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.6/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion?

Một người đánh giá trên Capterra nói về Notion như sau:

Notion thực sự nổi bật và chứng tỏ hiệu quả khi toàn bộ nhóm sử dụng nó. Các tính năng hợp tác của nó giúp việc chỉnh sửa tài liệu nhóm trở nên RẤT dễ dàng, từ đó tối ưu hóa giao tiếp và quy trình làm việc. Các mẫu và trợ lý viết AI cũng rất tuyệt vời để bắt đầu công việc một cách nhanh chóng.

Notion thực sự nổi bật và chứng tỏ hiệu quả khi toàn bộ nhóm sử dụng nó. Các tính năng hợp tác của nó giúp việc chỉnh sửa tài liệu nhóm trở nên RẤT dễ dàng, từ đó tối ưu hóa giao tiếp và quy trình làm việc. Các mẫu và trợ lý viết AI cũng rất tuyệt vời để bắt đầu công việc một cách nhanh chóng.

7. Taskade AI (Phù hợp nhất cho quản lý công việc dựa trên AI và xây dựng không gian làm việc theo phong cách ứng dụng)

qua Taskade

Taskade là một nền tảng hợp tác AI đáng tin cậy. Các trợ lý AI được điều khiển bằng lệnh giúp lập kế hoạch dự án, chia nhỏ mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn, tổ chức quy trình làm việc hoặc cập nhật các thay đổi khi công việc diễn ra. Các trợ lý này kết nối các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của nhóm, giúp công việc không bị phân phối giữa các công cụ khác nhau.

Các dự án giống như các hệ thống sống động. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích tình hình hiện tại và đề xuất công việc tiếp theo cần thực hiện, tóm tắt tiến độ cho nhóm, hoặc hỗ trợ giải quyết các vấn đề khi công việc bị chậm trễ. Với sự tập trung mạnh mẽ vào quy trình quản lý tài liệu thông minh, nó đảm bảo rằng các ghi chú, kế hoạch và cập nhật luôn được tổ chức gọn gàng và đồng bộ với các công việc của bạn.

Công cụ này cũng hỗ trợ hợp tác thời gian thực với tính năng chỉnh sửa trực tiếp, trò chuyện tích hợp và thậm chí cuộc gọi video tùy chọn trong các dự án, giúp giao tiếp luôn kết nối với công việc.

Các tính năng nổi bật của Taskade AI

Tổ chức công việc theo kế hoạch của bạn bằng cách chuyển đổi giữa danh sách công việc, bảng, lịch và Bản đồ Tư duy.

Tăng tốc từ ý tưởng đến hành động bằng cách sử dụng các mẫu cho kế hoạch dự án, cuộc họp, mục tiêu và quy trình làm việc.

Kết nối các công cụ khác của bạn bằng cách tích hợp ứng dụng và để AI xử lý các bản cập nhật và tự động hóa cơ bản.

Giới hạn của Taskade AI

Ứng dụng có thể hoạt động không ổn định hoặc chậm, đặc biệt trên web và thiết bị di động, với các vấn đề về đồng bộ hóa và chỉnh sửa.

Giao diện có thể gặp lỗi, với các cách tương tác với tệp tin có giới hạn và không rõ ràng.

Giá cả của Taskade AI

Miễn phí

Gói Starter: $6/tháng cho 3 người dùng

Ưu điểm: $20/tháng cho 10 người dùng

Kinh doanh: $50/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Đánh giá và nhận xét về Taskade AI

G2: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Taskade AI?

Đây là nhận xét của một người dùng Reddit về Taskade AI:

Tôi thích Taskade vì tính linh hoạt và khả năng tổ chức của nó… cũng như các chế độ xem đa dạng, rất hữu ích cho năng suất làm việc của tôi! Ngoài ra, tính năng Trợ lý AI (AI Agent) cực kỳ hữu ích (đáng để thử nghiệm) và nhiều tính năng khác…

Tôi thích Taskade vì tính linh hoạt và khả năng tổ chức của nó… cũng như các chế độ xem đa dạng, rất hữu ích cho năng suất làm việc của tôi! Ngoài ra, tính năng Trợ lý AI (AI Agent) cực kỳ hữu ích (đáng để thử nghiệm) và nhiều tính năng khác…

8. NotebookLM (Phù hợp nhất cho nghiên cứu nhóm dựa trên tài liệu và tổng hợp kiến thức chia sẻ)

qua Không gian Làm việc của Google

NotebookLM, trợ lý nghiên cứu và ghi chú được hỗ trợ bởi AI từ Google, giúp bạn tương tác với tài liệu và thông tin của mình một cách thông minh hơn. Bạn có thể thêm PDF, Tài liệu Google, Slides, bài nghiên cứu, liên kết web, bản ghi chép và thậm chí cả hình ảnh như ảnh chụp màn hình hoặc sơ đồ. NotebookLM đọc tất cả chúng cùng nhau và xem chúng như một không gian kiến thức chung.

Để nâng cao năng suất cá nhân, AI có thể phát hiện các điểm chung, sự khác biệt, chi tiết thiếu sót hoặc ý tưởng lặp lại trong nhiều tài liệu, những điều thường mất hàng giờ để xác định thủ công.

Đối với các nhóm, công cụ này hoạt động như một không gian làm việc kiến thức phát triển liên tục thay vì một công cụ nghiên cứu một lần. Các nhóm có thể tiếp tục thêm các tài liệu mới, và AI sẽ tự động kết nối chúng với thông tin hiện có. Điều này có nghĩa là các sổ tay dự án, thư mục nghiên cứu hoặc cơ sở kiến thức nội bộ sẽ trở nên hữu ích hơn theo thời gian.

Các tính năng nổi bật của Notebook LM

Chuyển đổi các nguồn tài liệu đã tải lên thành bản tóm tắt âm thanh hoặc bản tóm tắt dạng cuộc hội thoại mà bạn có thể nghe.

Tăng tốc quá trình ra quyết định bằng cách cung cấp nguồn tham khảo rõ ràng cho mỗi câu trả lời, giảm thiểu sự nhầm lẫn và tranh luận kéo dài.

Tạo các đầu ra có cấu trúc như tóm tắt, bảng, câu hỏi thường gặp (FAQ) và so sánh, sẵn sàng sử dụng ngay lập tức.

Giới hạn của Notebook LM

Một số người dùng cảm thấy phiền phức khi lịch sử trò chuyện không được lưu trữ đúng cách hoặc bối cảnh trước đó bị mất.

Quá trình thiết lập vẫn còn thủ công, vì người dùng cần tự tải lên tài liệu và tổ chức sổ tay, điều này có thể cảm thấy chậm hơn so với các công cụ Không gian Làm việc đầy đủ.

Giá cả của Notebook LM

Miễn phí với tài khoản Google

Đánh giá và nhận xét về Notebook LM

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notebook LM?

Một người đánh giá trên G2 nhận xét:

Tôi đã sử dụng Google NotebookLM được khoảng một năm và thấy nó rất hiệu quả trong việc theo dõi và chia sẻ ghi chú với đồng nghiệp. Quy trình thiết lập đơn giản của nó mang lại sự tiện lợi cho hiệu quả sử dụng. Google NotebookLM giúp nâng cao sự hợp tác và năng suất của nhóm bằng cách đơn giản hóa việc truy cập ghi chú chung và rút ra những điểm chính quan trọng.

Tôi đã sử dụng Google NotebookLM được khoảng một năm và thấy nó rất hiệu quả trong việc theo dõi và chia sẻ ghi chú với đồng nghiệp. Quy trình thiết lập đơn giản của nó mang lại sự tiện lợi cho hiệu quả sử dụng. Google NotebookLM giúp nâng cao sự hợp tác và năng suất của nhóm bằng cách đơn giản hóa việc truy cập ghi chú chung và rút ra những điểm chính quan trọng.

9. Alteryx (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa và mở rộng quy trình phân tích dữ liệu của nhóm)

qua Alteryx

Alteryx là nền tảng tự động hóa chuẩn bị dữ liệu và phân tích. Thay vì thực hiện các bước chuẩn bị dữ liệu lặp đi lặp lại một cách thủ công trong bảng tính hoặc kịch bản, các nhóm có thể xây dựng quy trình làm việc một lần và tái sử dụng chúng, đảm bảo tính nhất quán trong cách xử lý dữ liệu.

Trí tuệ nhân tạo tích hợp tự động quét dữ liệu thô và chỉ ra cho nhóm những vấn đề hoặc rủi ro như giá trị thiếu, trùng lặp, mẫu dữ liệu bất thường hoặc định dạng không khớp. Nhóm có chế độ xem rõ ràng hơn về chất lượng dữ liệu vì mọi người đều bắt đầu từ cùng một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy.

Các khả năng AI tạo sinh hỗ trợ trong các quy trình làm việc này. Các nhóm có thể mô tả những gì họ muốn bằng ngôn ngữ đơn giản, ví dụ: “kết hợp dữ liệu bán hàng và tiếp thị theo khu vực và tháng,”, và công cụ sẽ giúp chuyển đổi ý định đó thành các bước quy trình làm việc cụ thể. Nó cũng có thể giải thích các quy trình làm việc hiện có bằng tiếng Anh thông thường, giúp việc đánh giá đồng nghiệp, phê duyệt và bàn giao công việc trở nên nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, vì các quy trình làm việc là trực quan và tự động hóa, chúng có thể được lên lịch hoặc kích hoạt để chạy lặp lại và được tinh chỉnh theo thời gian thay vì phải xây dựng lại từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Alteryx

Quản lý công việc AI được chia sẻ một cách tự tin bằng cách sử dụng quyền truy cập dựa trên vai trò, lịch sử quy trình làm việc đầy đủ, nguồn gốc dữ liệu và nhật ký kiểm tra, giúp các nhóm luôn biết ai đã thay đổi gì và tại sao.

Giúp các nhóm có kỹ năng hỗn hợp hợp tác mượt mà bằng cách cho phép người dùng kinh doanh làm việc trực quan trong khi người dùng nâng cao chỉ thêm Python, R hoặc SQL khi cần thiết.

Thực hiện phân tích trên các hệ thống đám mây và tại chỗ như AWS, Azure, Snowflake hoặc Databricks, và đẩy kết quả ra các bảng điều khiển, báo cáo, API hoặc ứng dụng kinh doanh.

Giới hạn của Alteryx

Các luồng công việc trực quan có thể trở nên quá tải khi chúng trở nên quá lớn hoặc khi nhiều thành viên trong nhóm không quen thuộc với Alteryx cố gắng quản lý chúng cùng nhau.

Giá cả của Alteryx

Dùng thử miễn phí

Phiên bản Starter: $250 mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm)

Phiên bản Chuyên nghiệp: Giá tùy chỉnh

Phiên bản Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Alteryx

G2 : 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Alteryx?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích giao diện kéo và thả trực quan của Alteryx, giúp việc xây dựng quy trình làm việc trở nên dễ dàng. Nó giúp giảm đáng kể thời gian dành cho việc chuẩn bị và kết hợp dữ liệu. Tôi có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại mà không cần viết mã, và nó xử lý các tập dữ liệu lớn một cách mượt mà.

Tôi thích giao diện kéo và thả trực quan của Alteryx, giúp việc xây dựng quy trình làm việc trở nên dễ dàng. Nó giúp giảm đáng kể thời gian dành cho việc chuẩn bị và kết hợp dữ liệu. Tôi có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại mà không cần viết mã, và nó xử lý các tập dữ liệu lớn một cách mượt mà.

10. Juma (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing hợp tác trong việc tạo nội dung và chiến lược dựa trên AI)

qua Juma

Juma là lựa chọn lý tưởng cho quản lý công việc hợp tác với các dự án và không gian làm việc chung được thiết kế dành cho nhóm.

Các nhóm có thể lưu trữ các gợi ý hữu ích, tái sử dụng các khung làm việc đã được kiểm chứng và thậm chí chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau tùy theo công việc, như brainstorming, viết lách hoặc phân tích, mà không cần rời khỏi không gian làm việc. Các trò chuyện cũng không chỉ dừng lại ở những ý tưởng sơ bộ. Chúng có thể dễ dàng được chuyển đổi thành tài liệu mà các nhóm có thể chỉnh sửa, hoàn thiện và chia sẻ.

Theo thời gian, hệ thống AI kết nối giúp các nhóm phát triển chuyên môn trong lĩnh vực bằng cách cho phép truy cập ngay lập tức vào công việc và quyết định trước đó. Kết quả đầu ra được liên kết với các dự án tương ứng, các lời nhắc thành công phát triển thành tài sản chung của nhóm, và hợp tác trở nên hiệu quả hơn khi bối cảnh được xây dựng theo thời gian.

Các tính năng nổi bật của Juma

Bảo vệ công việc nhạy cảm với bảo mật cấp doanh nghiệp mạnh mẽ và quyền truy cập dựa trên vai trò.

Sử dụng tích hợp và tự động hóa để thu thập dữ liệu, kích hoạt các hành động và giảm bớt nỗ lực thủ công.

Tiếp tục công việc từ bất kỳ đâu với truy cập di động để xem xét bản nháp và dự án khi di chuyển.

Nâng cao quá trình onboarding và học tập bằng cách biến các lời nhắc, dự án và kết quả tốt thành kiến thức được chia sẻ giữa nhóm.

Giới hạn của Juma

Các phản hồi của AI đôi khi có thể không chính xác hoặc hiểu sai đầu vào.

Giá cả của Juma

Miễn phí

Kinh doanh: $25/người dùng/tháng

Phát triển: $40/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $200/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét của Juma

G2: 4.8/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Juma?

Đây là nhận xét của một người dùng G2 về Juma:

Juma giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc hàng ngày. Làm việc tại một công ty marketing, tôi có thể tổ chức tất cả khách hàng của mình vào các dự án riêng biệt, và mọi thứ được cài đặt với bối cảnh phù hợp nên tôi có thể đặt câu hỏi trực tiếp mà không cần giải thích hoặc cung cấp thông tin nền tảng mỗi lần. Điều đó alone đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Công cụ phân tích dữ liệu mới đặc biệt mạnh mẽ trong việc phân tích các tệp dữ liệu phức tạp và đưa ra kết luận và đề xuất cụ thể, rõ ràng.

Juma giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc hàng ngày. Làm việc tại một công ty marketing, tôi có thể tổ chức tất cả khách hàng của mình vào các dự án riêng biệt, và mọi thứ được cài đặt với bối cảnh phù hợp nên tôi có thể đặt câu hỏi trực tiếp mà không cần giải thích hoặc cung cấp thông tin nền tảng mỗi lần. Điều đó alone đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Công cụ phân tích dữ liệu mới đặc biệt mạnh mẽ trong việc phân tích các tệp dữ liệu phức tạp và đưa ra kết luận và đề xuất cụ thể, rõ ràng.

11. Docebo (Phù hợp nhất cho đào tạo doanh nghiệp và cá nhân hóa học tập dựa trên AI)

qua Docebo

Docebo là nền tảng quản lý học tập (LMS) tập trung vào AI dành cho đào tạo doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo của nó, được gọi là Harmony, kết nối mọi thứ, bao gồm tạo nội dung, tìm kiếm, đề xuất, tự động hóa và phân tích, để mọi thứ hoạt động một cách liền mạch.

Trên cơ sở hàng ngày, Docebo giúp tiết kiệm rất nhiều nỗ lực thủ công. Harmony Copilot hướng dẫn bạn thực hiện các công việc từng bước một, vì vậy bạn không cần các phiên đào tạo dài hay tài liệu hướng dẫn. Nó đặc biệt hữu ích khi sử dụng AI cho việc tạo tài liệu, giúp dễ dàng tạo và phân phối nội dung đào tạo.

Công cụ này giúp nâng cao kiến thức về AI bằng cách hỗ trợ các nhóm hiểu và sử dụng AI thông qua các công cụ tương tác giúp đơn giản hóa quy trình học tập. Tính năng AI Search và Chat cho phép nhân viên đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường và nhận được câu trả lời chính xác, phù hợp với ngữ cảnh. Công cụ AI Creator giúp các nhóm nhanh chóng tạo hoặc cập nhật nội dung học tập, trong khi AI Video Presenter giúp tạo video nơi một hình đại diện đọc kịch bản của bạn một cách rõ ràng như một người dẫn chương trình.

Các tính năng nổi bật của Docebo

Tự động gắn thẻ và phân công kỹ năng thực tiễn bằng AI để nội dung, vai trò và nhóm luôn đồng bộ với khung kỹ năng chung.

Thực hành các tình huống thực tế với AI Virtual Coaching, cung cấp phản hồi tức thì mà không cần huấn luyện viên mỗi lần.

Hợp tác và chia sẻ kiến thức thông qua các tính năng học tập xã hội, nơi AI nổi bật các cuộc thảo luận và đóng góp hữu ích nhất.

Tùy chỉnh lộ trình học tập bằng cách đề xuất các khóa đào tạo dựa trên vai trò, kỹ năng và hoạt động trước đây.

Hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn với phân tích AI, giúp xác định những gì đang hoạt động hiệu quả và đo lường tác động thực sự của quá trình đào tạo.

Giới hạn của Docebo

Các tùy chỉnh sâu hơn thường yêu cầu kiến thức kỹ thuật, điều này có thể làm chậm quá trình quản lý và hợp tác.

Giá cả của Docebo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Docebo

G2 : 4.3/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Docebo?

Đây là nhận xét của một người dùng Reddit về Docebo:

Docebo cho phép bạn tập trung việc tạo/lập khóa học, tự động hóa theo dõi và báo cáo, cũng như quản lý các nhóm học viên lớn mà không cần một nhóm đầy đủ. Nó không thể làm tất cả công việc nội dung cho bạn, nhưng có thể giúp việc triển khai, theo dõi tuân thủ và giám sát tiến độ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Docebo cho phép bạn tập trung việc tạo/lập khóa học, tự động hóa theo dõi và báo cáo, cũng như quản lý các nhóm học viên lớn mà không cần một nhóm đầy đủ. Nó không thể làm tất cả công việc nội dung cho bạn, nhưng có thể giúp việc triển khai, theo dõi tuân thủ và giám sát tiến độ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

