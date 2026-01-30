Cách các kỹ sư triển khai trước thúc đẩy việc áp dụng các tác nhân AI vào năm 2026

Các nhóm thường gặp khó khăn trong việc tích hợp các AI Agents mới vào hệ thống hiện có. Công cụ mới đắt tiền của bạn hiện đang bị bỏ không vì không ai biết cách làm cho nó hoạt động với hệ thống của bạn.

Theo một cuộc khảo sát toàn cầu về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, gần 23% tổ chức đã mở rộng hệ thống AI đại lý vượt ra ngoài giai đoạn thử nghiệm, với 39% khác đang tích cực thử nghiệm chúng trong một hoặc nhiều hàm kinh doanh.

Tuy nhiên, ít hơn 1 trong 10 doanh nghiệp đã thành công trong việc đưa các công cụ này vào sử dụng rộng rãi trong hoạt động trên các nhóm và quy trình làm việc.

Khoảng cách giữa ý định và tác động này đã được thể hiện rõ.

Thay vì coi AI như một sản phẩm cắm và chạy, các kỹ sư triển khai trước (FDE) giúp thu hẹp khoảng cách giữa giai đoạn thử nghiệm và sản xuất bằng cách tích hợp sâu vào môi trường của bạn, tùy chỉnh các tác nhân AI cho dữ liệu, hệ thống và quy trình làm việc của bạn, và làm cho chúng thực sự hữu ích cho các nhóm của bạn.

Hãy tìm hiểu cách các kỹ sư triển khai trước (FDEs) thực hiện việc cần làm này và cách trang bị cho họ các công cụ không gian làm việc phù hợp để thành công.

Kỹ sư triển khai trước là gì?

Kỹ sư triển khai tại hiện trường là chuyên gia kỹ thuật thực hiện công việc trực tiếp với nhóm của bạn, được tích hợp vào môi trường của bạn, để triển khai, tùy chỉnh và duy trì các giải pháp phần mềm.

Khác với các kỹ sư truyền thống xây dựng sản phẩm từ xa, kỹ sư triển khai tại hiện trường (FDE) hoạt động tại điểm tiếp xúc giữa sản phẩm và khách hàng. Họ có công việc chuyển đổi khả năng kỹ thuật của AI Agent thành giá trị kinh doanh cụ thể.

Vai trò này lần đầu tiên được chú ý tại các công ty như Palantir, nơi phần mềm doanh nghiệp phức tạp đòi hỏi việc triển khai trực tiếp. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) kết hợp kỹ năng kỹ thuật sâu sắc với sự am hiểu sâu sắc về bối cảnh kinh doanh và sự đồng cảm với khách hàng.

Thay vì chỉ triển khai mã nguồn, họ đảm bảo rằng AI Agent được tích hợp hoàn hảo vào quy trình làm việc, cấu trúc dữ liệu và các hạn chế tổ chức của bạn. Và bạn sẽ có một chuyên gia giúp khai thác tiềm năng của AI cho nhóm của mình. ✨

Tại sao các kỹ sư triển khai trước lại quan trọng đối với việc triển khai các tác nhân AI?

Các AI agents thường cung cấp các câu trả lời chung chung, không hữu ích khi chúng không hiểu được ngôn ngữ chuyên ngành, quy trình làm việc hoặc dữ liệu đặc thù của một công ty. Đây là điểm thất bại phổ biến trong việc triển khai AI trong doanh nghiệp. Khi một công cụ AI thiếu bối cảnh, nó không thể thực hiện công việc một cách hiệu quả, dẫn đến sự thiếu tin tưởng của người dùng và cuối cùng là việc từ bỏ công cụ đó.

Theo thời gian, điều này tạo ra một chu kỳ khiến các nhóm cảm thấy AI Agent tạo ra nhiều công việc hơn là tiết kiệm. Kết quả là sự lan rộng của AI: nhiều công cụ hơn, nhiều混亂 hơn và ít tác động thực tế hơn.

Trên thực tế, việc triển khai các tác nhân AI thường gặp phải một số vấn đề dự đoán được:

Thiếu bối cảnh chuyên môn: Trí tuệ nhân tạo không hiểu các thuật ngữ nội bộ, chỉ số hoặc quy trình, do đó các câu trả lời có thể cảm thấy chung chung hoặc sai lệch.

Tích hợp bề mặt: Các đại lý không được kết nối sâu với các hệ thống lõi như CRM, kho dữ liệu hoặc công cụ nội bộ, giới hạn việc cần làm của chúng.

Các trường hợp ngoại lệ tích tụ: Các quy trình làm việc thực tế lộ ra các trường hợp ngoại lệ và hạn chế mà các bản demo không bao giờ tính đến.

Vòng phản hồi chậm: Các vấn đề mất hàng tuần để phát hiện và khắc phục, khiến các nhóm mất niềm tin và ngừng sử dụng công cụ.

Khoảng trống trách nhiệm: Không ai chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống AI hoạt động trơn tru từ đầu đến cuối sau khi quá trình thiết lập ban đầu được coi là "hoàn thành".

Nếu không có cách để khắc phục khoảng cách về bối cảnh này, các khoản đầu tư vào AI sẽ không thể thực hiện được cam kết của mình, và các nhóm sẽ quay trở lại với các quy trình thủ công mà họ đã tin tưởng.

Đây chính là nơi kỹ sư AI triển khai tại hiện trường tạo ra sự khác biệt. Bằng cách tích hợp trực tiếp vào môi trường của bạn, họ xử lý các tích hợp tùy chỉnh, giải quyết các trường hợp đặc biệt và tạo ra các vòng phản hồi chặt chẽ để liên tục điều chỉnh AI Agent phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn.

Theo thời gian, đại lý ngừng có vẻ chung chung và bắt đầu hành động như một hệ thống thực sự hiểu cách công ty của bạn hoạt động.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba vấn đề liên quan đến việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Sự trỗi dậy của các kỹ sư triển khai tại hiện trường trong AI doanh nghiệp

Các đối thủ cạnh tranh đang tung ra các tính năng AI được tích hợp sâu vào quy trình làm việc của khách hàng, tạo áp lực buộc bạn phải theo kịp. Các triển khai AI của chính bạn lại chậm chạp, cồng kềnh và thường không thu hút được sự quan tâm, khiến bạn rơi vào vị trí bị động thay vì dẫn đầu thị trường.

Điều này có thể dẫn đến mất thị phần và danh tiếng của phần mềm không đáp ứng được kỳ vọng.

Áp lực này chính là lý do tại sao vai trò của kỹ sư triển khai trước đang ngày càng trở nên phổ biến. Từ một vị trí chuyên môn trong các hợp đồng chính phủ và quốc phòng có rủi ro cao, vai trò này nay đã trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực AI thương mại. Khi các AI agents chuyển từ các công cụ thử nghiệm sang các công cụ quan trọng cho nhiệm vụ, các công ty không thể chấp nhận các triển khai thất bại.

Và thị trường lao động cũng phản ánh điều này. Phân tích của Indeed’s Hiring Lab và Financial Times cho thấy số lượng tin tuyển dụng cho các vị trí kỹ sư triển khai trước đã tăng hơn gấp ba lần — cụ thể là tăng hơn 800% từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, phản ánh nhu cầu bùng nổ đối với vai trò kỹ sư hybrid này trong các dự án triển khai AI.

Sự gia tăng này khiến vai trò này trở thành một trong những vai trò phát triển nhanh nhất trong tuyển dụng công nghệ năm nay.

Và mức độ tăng trưởng này không hề bị ngành công nghiệp bỏ qua. Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z) đã nhấn mạnh vai trò của kỹ sư triển khai trước là một trong những "công việc hot nhất trong lĩnh vực công nghệ", một vị trí kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật sâu rộng và khả năng giải quyết vấn đề tập trung vào khách hàng.

Một số nhà tuyển dụng đã bắt đầu hành động nhanh chóng:

OpenAI đã thành lập các nhóm kỹ sư triển khai trước (FDE) chuyên biệt và có kế hoạch mở rộng đáng kể để hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp.

Salesforce đã công khai cam kết về việc xây dựng một tổ chức kỹ sư triển khai trước quy mô lớn để mở rộng kết quả triển khai AI.

Các công ty như Anthropic, Cohere, Databricks và ElevenLabs đang tích cực tuyển dụng các vị trí kỹ sư triển khai trước (FDE) như một phần của nỗ lực triển khai AI rộng lớn hơn. đang tích cực tuyển dụng các vị trí kỹ sư triển khai trước (FDE) như một phần của nỗ lực triển khai AI rộng lớn hơn.

Sự gia tăng nhanh chóng này cho thấy thách thức không chỉ nằm ở việc xây dựng AI đại lý. Vấn đề nằm ở việc triển khai, tích hợp và vận hành nó trong các quy trình làm việc thực tế. Các kỹ sư triển khai trước cung cấp cầu nối bằng cách kết hợp kỹ năng kỹ thuật với bối cảnh kinh doanh, để các đại lý AI không chỉ tồn tại mà còn mang lại giá trị bền vững.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Được thiết kế dành cho các kỹ sư triển khai tại hiện trường Với ClickUp for Engineering và Codegen Agent , các kỹ sư triển khai trước có được một không gian làm việc được thiết kế cho công việc sản xuất thực tế, không chỉ là kế hoạch. Các công việc kỹ thuật, cột mốc triển khai, lỗi và các thay đổi tùy chỉnh của khách hàng được hiển thị cùng với bối cảnh chính xác giải thích tại sao công việc đó quan trọng. Codegen Agent giúp FDEs làm việc nhanh hơn bằng cách tạo, cập nhật hoặc xác thực mã trực tiếp từ yêu cầu thực tế, phiếu yêu cầu và cuộc thảo luận, giảm thiểu công việc thủ công giữa các hệ thống. Thay vì phải viết lại bối cảnh cho mỗi lần chuyển giao, các kỹ sư có thể chuyển đổi quyết định và phản hồi thành các thay đổi có thể thực thi ngay lập tức. Vòng lặp chặt chẽ này là yếu tố quan trọng đối với các kỹ sư triển khai trước (FDEs), những người phải làm việc dưới áp lực liên tục để thích ứng các tác nhân AI với các môi trường thực tế phức tạp. Kết quả là quá trình lặp lại nhanh hơn, ít chi tiết bị bỏ sót hơn và các triển khai thực sự bền vững.

Cách các kỹ sư triển khai trước đẩy nhanh quá trình triển khai các tác nhân AI

Nhiều dự án AI bị mắc kẹt trong "khoảng cách triển khai". Đó là giai đoạn khó khăn giữa việc ký kết hợp đồng và thu được giá trị thực tế, nơi động lực bị suy giảm trong một loạt email và thời hạn bị bỏ lỡ. Các bên liên quan bắt đầu nghi ngờ về khoản đầu tư, và sự hào hứng ban đầu dần chuyển thành thất vọng.

Đây chính là "hố đen" khiến nhiều dự án AI thất bại. Dự án bị đình trệ vì nhà cung cấp không thực sự hiểu rõ hệ thống nội bộ của bạn, và nhóm nội bộ của bạn không có kiến thức sản phẩm sâu sắc để triển khai tích hợp. Sự thiếu kết nối này gây ra ma sát, trì hoãn và cuối cùng dẫn đến việc triển khai thất bại.

Các kỹ sư triển khai tại hiện trường được thiết kế để khắc phục khoảng cách này và đẩy nhanh quá trình triển khai. Họ áp dụng phương pháp tiếp cận thực tiễn, giải quyết vấn đề, biến quá trình kéo dài nhiều tháng thành một sprint tập trung và hiệu quả. Dưới đây là cách họ thực hiện điều đó:

Kiến trúc tích hợp tùy chỉnh: Nhiệm vụ đầu tiên của kỹ sư triển khai trước là tích hợp AI Agent vào hệ thống công nghệ hiện có của bạn. Họ kết nối nó với hệ thống CRM, ERP và cơ sở dữ liệu nội bộ mà không gây gián đoạn hoạt động hàng ngày, đảm bảo dữ liệu được truyền tải chính xác ngay từ ngày đầu tiên.

Tích hợp quy trình làm việc: Họ không ép buộc bạn phải thay đổi cách làm việc của mình. Thay vào đó, họ cấu hình AI Agent để phù hợp với quy trình làm việc đã được thiết lập của nhóm, giúp việc áp dụng trở nên tự nhiên và trực quan.

Tăng tốc quá trình lặp lại: Khi có sự cố xảy ra trong môi trường sản xuất, kỹ sư triển khai tại chỗ (FDE) sẽ ngay lập tức khắc phục. Sự hiện diện tại chỗ này giúp rút ngắn chu kỳ phản hồi từ vài tuần xuống còn vài ngày, cho phép điều chỉnh nhanh chóng và cải tiến liên tục.

Hỗ trợ quản lý thay đổi: Một công cụ mới chỉ thành công nếu người dùng sử dụng nó. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) đào tạo người dùng cuối, lắng nghe mối quan tâm của họ, giải quyết sự kháng cự và ủng hộ công cụ để đảm bảo việc áp dụng được duy trì lâu dài sau khi triển khai ban đầu.

Giải quyết các trường hợp đặc biệt: Các bản demo có thể trơn tru, nhưng triển khai thực tế thường phức tạp. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) phát huy thế mạnh trong việc giải quyết các vấn đề bất ngờ không thể tránh khỏi, xử lý các thách thức độc đáo trong thời gian thực để dự án vẫn đi đúng hướng.

📖 Đọc thêm: Các loại AI Agents để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Kỹ năng chính mà các kỹ sư triển khai trước cần có

Tuyển dụng một FDE là một thách thức vì các ứng viên thường thiếu các kỹ năng quan trọng.

Những kỹ sư có kiến thức kỹ thuật sâu sắc thường thiếu kỹ năng giao tiếp, trong khi những người giỏi giao tiếp lại không thể viết một dòng mã nào.

Việc tìm kiếm người phù hợp cho vai trò này là một thách thức phổ biến vì nó đòi hỏi một bộ kỹ năng hiếm có và đa dạng. Và việc tuyển dụng sai người có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Một kỹ sư thuần túy có thể xây dựng một hệ thống kỹ thuật hoàn hảo nhưng có thể gặp khó khăn trong việc khắc phục khoảng cách giao tiếp một cách hiệu quả, trong khi một người không có chuyên môn kỹ thuật sẽ không thể giải quyết các thách thức tích hợp sâu. Trong cả hai trường hợp, cầu nối quan trọng giữa nhu cầu kinh doanh của bạn và khả năng kỹ thuật của AI vẫn bị đứt gãy, và việc triển khai có nguy cơ thất bại.

Một kỹ sư triển khai trước hiệu quả kết hợp nhiều tài năng hiếm có. 🦄

Phát triển họ từ các kỹ sư giỏi nhất của bạn thường thành công hơn so với việc tuyển dụng kỹ sư phần mềm từ bên ngoài. Dưới đây là các kỹ năng cốt lõi cần tìm kiếm:

Thực thi kỹ thuật sâu rộng

Một kỹ sư triển khai trước (FDE) phải có khả năng viết, gỡ lỗi và triển khai mã nguồn chất lượng sản xuất trong môi trường của khách hàng. Điều này bao gồm làm việc với các hệ thống AI và ML, API, lớp xác thực, đường ống dữ liệu và hạ tầng triển khai. Họ cần hiểu cách AI Agent hoạt động trong điều kiện thực tế, không chỉ trong các demo được kiểm soát, và có khả năng chẩn đoán các sự cố liên quan đến mô hình, dữ liệu và tích hợp.

Sự thấu hiểu về kinh doanh và quy trình làm việc

Các kỹ sư triển khai trước không chỉ thực hiện các yêu cầu. Họ dành thời gian để hiểu cách các nhóm thực sự làm việc, nơi xảy ra ma sát và tại sao các quy trình công việc nhất định tồn tại ngay từ đầu. Điều này cho phép họ cấu hình các đại lý AI theo cách tự nhiên đối với người dùng, thay vì ép buộc các nhóm phải thích nghi với công cụ.

Giao tiếp rõ ràng, quyết đoán

Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) dành nhiều thời gian giải thích các sự đánh đổi như khi họ viết mã. Họ phải chuyển đổi các quyết định kỹ thuật phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu cho các nhà lãnh đạo sản phẩm, người vận hành và ban lãnh đạo. Điều này bao gồm việc thiết lập kỳ vọng, giải thích các hạn chế và giúp các bên liên quan hiểu rõ những gì có thể thực hiện được hiện tại so với những gì yêu cầu thay đổi sản phẩm sâu hơn.

Khả năng thích ứng trong môi trường lạ lẫm

Không có hai môi trường khách hàng nào giống nhau. Các kỹ sư triển khai trước cần nhanh chóng làm quen với các cơ sở mã nguồn mới, mô hình dữ liệu và cấu trúc tổ chức. Họ phải thoải mái làm việc với thông tin chưa đầy đủ và điều chỉnh phương pháp tiếp cận khi các hạn chế mới xuất hiện trong quá trình triển khai.

Giải quyết vấn đề trong điều kiện áp lực thực tế

Các vấn đề trong quá trình sản xuất hiếm khi xuất hiện một cách rõ ràng và dễ giải quyết. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) thường được huy động khi hệ thống gặp sự cố, quá trình triển khai bị đình trệ hoặc niềm tin của người dùng bị suy giảm. Họ cần khả năng giữ bình tĩnh, xác định chính xác vấn đề và triển khai các giải pháp sửa chữa một cách nhanh chóng mà không gây ra rủi ro mới hoặc làm suy giảm hiệu suất hệ thống.

Quyết định ở cấp độ sản phẩm

Một phần quan trọng của vai trò này là biết không nên xây dựng gì. Các kỹ sư triển khai trước phải phân biệt giữa các yêu cầu riêng lẻ của khách hàng và các mô hình nên ảnh hưởng đến lộ trình phát triển sản phẩm cốt lõi. Sự đánh giá của họ giúp ngăn chặn việc tùy chỉnh quá mức đồng thời đảm bảo phản hồi thực tế có giá trị được đưa trở lại sản phẩm.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp BrainGPT, kỹ sư không cần phải sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau để thử nghiệm ý tưởng, gỡ lỗi hoặc tinh chỉnh hướng dẫn. BrainGPT hoạt động như một giao diện duy nhất để làm việc trên nhiều mô hình AI, giúp dễ dàng so sánh kết quả, xác minh phương pháp và chọn phản hồi tốt nhất cho một công việc kỹ thuật cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích cho các kỹ sư triển khai tại hiện trường cần thử nghiệm nhanh chóng trong môi trường không quen thuộc mà không bị giới hạn bởi các giới hạn của một mô hình cụ thể. Chức năng "Talk-to-Text" giúp tăng tốc quá trình này bằng cách cho phép kỹ sư nói ra yêu cầu, trường hợp đặc biệt hoặc các bản sửa lỗi thay vì phải gõ các văn bản dài dòng. Kết quả là giảm thiểu rào cản, tăng tốc độ lặp lại và hướng dẫn rõ ràng hơn khi mọi chi tiết triển khai đều quan trọng. Tích hợp tất cả công việc của bạn để đạt kết quả nhanh hơn với ClickUp BrainGPT

Kỹ sư triển khai trước so với Kỹ sư giải pháp và Tư vấn viên

Các kỹ sư giải pháp thực hiện các demo xuất sắc và các chuyên gia tư vấn đưa ra các kế hoạch chiến lược, nhưng các AI agents thường vẫn không hoạt động hiệu quả trong môi trường sản xuất.

Bạn tự hỏi ai thực sự là người chịu trách nhiệm về việc cần làm và đưa công cụ vượt qua vạch đích. Sự nhầm lẫn về vai trò dẫn đến việc bàn giao bị bỏ dở, đổ lỗi cho nhau và một dự án không có chủ sở hữu rõ ràng.

Kỹ sư giải pháp biến mất sau khi hợp đồng được ký kết, và chuyên gia tư vấn tiếp tục công việc sau khi đưa ra các đề xuất của mình. Trong khi đó, nhóm của bạn phải đối mặt với thực tế phức tạp của quá trình triển khai.

Kỹ sư triển khai tại hiện trường là người đồng hành suốt hành trình. Dưới đây là chi tiết:

Aspect Kỹ sư triển khai trước Kỹ sư Giải pháp Chuyên gia tư vấn Tập trung chính Đảm bảo sản phẩm hoạt động hiệu quả trong môi trường sản xuất thực tế và liên tục cải tiến theo thời gian. Chứng minh sản phẩm có thể hoạt động trong quá trình đánh giá và bán hàng. Tư vấn về chiến lược, quy trình hoặc kiến trúc. Khi họ tham gia Sau khi bán hàng và trong suốt quá trình triển khai Trước khi bán hàng và trong quá trình mua sắm Trong các giai đoạn dự án được xác định Mối quan hệ với khách hàng Đối tác tích hợp hoạt động song song với các nhóm khách hàng. Cố vấn kỹ thuật đáng tin cậy trong quá trình mua sắm. Cố vấn bên ngoài với kinh nghiệm thực tế giới hạn. Độ sâu của công việc kỹ thuật Viết, gỡ lỗi và triển khai mã sản phẩm trong hệ thống của khách hàng. Cấu hình các bản demo, mẫu thử nghiệm và kiến trúc tham chiếu. Hiếm khi viết mã; có thể xem xét hoặc đề xuất kiến trúc. Tiếp xúc với các quy trình làm việc thực tế Sự tiếp xúc sâu sắc, hàng ngày với cách các nhóm thực sự làm việc. Giới hạn trong các trường hợp sử dụng đại diện và các kịch bản demo. Gián tiếp, dựa trên phỏng vấn và tài liệu. Xử lý các trường hợp đặc biệt Chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề sản xuất không mong muốn trong thời gian thực. Chuyển các vấn đề trở lại bộ phận kỹ thuật. Xác định rủi ro và đề xuất các chiến lược giảm thiểu rủi ro. Tốc độ vòng phản hồi Phản hồi chặt chẽ và liên tục từ người dùng đến các nhóm sản phẩm. Luồng phản hồi được truyền qua bộ phận bán hàng và tiếp thị sản phẩm. Phản hồi được cung cấp tại các cột mốc quan trọng hoặc khi dự án kết thúc. Ảnh hưởng của sản phẩm Ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình phát triển dựa trên các mẫu hành vi lặp lại của khách hàng. Ảnh hưởng gián tiếp thông qua thông tin bán hàng Ảnh hưởng tối thiểu; không liên quan đến sự phát triển của sản phẩm. Chỉ số thành công Sự chấp nhận của người dùng, thời gian để đạt giá trị, kết quả lâu dài cho khách hàng. Tốc độ giao dịch, tỷ lệ thành công và xác minh kỹ thuật Hoàn thành các đầu ra đã được xác định phạm vi. Trách nhiệm đối với kết quả Quyết định xem AI Agent có thực sự mang lại giá trị hay không. Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm được hiểu rõ và chấp thuận. Chịu trách nhiệm về việc các đề xuất có được triển khai hay không. Rủi ro điển hình nếu sử dụng quá mức Có thể trở thành điểm nghẽn nếu không được hỗ trợ bởi các công cụ phù hợp. Rút lui quá sớm, để lại những lỗ hổng sau khi bán hàng. Xây dựng chiến lược mà không có sự triển khai thực tế.

Tóm lại, các kỹ sư giải pháp chứng minh sản phẩm có thể hoạt động, và các chuyên gia tư vấn đưa ra lời khuyên về những gì nên xảy ra. Kỹ sư AI triển khai tại hiện trường là người làm cho điều đó xảy ra và đảm bảo nó tiếp tục hoạt động. Họ chịu trách nhiệm về kết quả, không chỉ về đầu ra.

Ngay cả các kỹ sư triển khai trước (FDEs) có hiệu suất cao cũng có thể bị lạc trong hỗn loạn nếu không có công cụ phù hợp. Họ phải xử lý năm dự án triển khai cho khách hàng bằng cách kết hợp lộn xộn giữa bảng tính, tin nhắn riêng tư trên Slack và các ghi chú rải rác.

Tình trạng phân tán công việc, hay sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều công cụ không kết nối với nhau, khiến họ phải dành nhiều thời gian tìm kiếm thông tin hơn là giải quyết vấn đề của khách hàng, biến họ thành nút thắt cổ chai thay vì động lực thúc đẩy. Điều này là nguyên nhân dẫn đến kiệt sức, cùng với trải nghiệm khách hàng không nhất quán. 🛠️

Đây chính là lúc bạn cần một Không gian Làm việc AI tích hợp: một nền tảng duy nhất, bảo mật, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI như lớp trí tuệ.

Nó cung cấp cho các kỹ sư triển khai trước (FDEs) một nền tảng duy nhất để quản lý triển khai, ghi chép cấu hình và hợp tác với các nhóm sản phẩm. Hãy cùng xem cách thức hoạt động:

1. Theo dõi mọi triển khai như một hệ thống công việc động

Một kỹ sư triển khai trước (FDE) bắt đầu bằng cách chia nhỏ từng triển khai của khách hàng thành các cột mốc triển khai rõ ràng bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp. Mỗi nhiệm vụ trở thành nguồn thông tin chính xác duy nhất cho công việc đó, bao gồm quyền sở hữu, dòng thời gian và các phụ thuộc trong một nơi duy nhất.

Với các Trường Tùy chỉnh cho các chi tiết như cấp độ khách hàng, loại tích hợp hoặc độ phức tạp kỹ thuật, FDEs có thể ngay lập tức xem tình trạng của từng triển khai và những triển khai nào cần được chú ý, mà không cần phải xử lý bảng tính hoặc kiểm tra trạng thái liên tục.

2. Ghi nhận các quyết định và trường hợp đặc biệt khi chúng xảy ra

Các tài liệu được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp giúp tăng tốc các quy trình quản lý kiến thức cho các kỹ sư triển khai trước (FDEs).

Khi tiến độ tích hợp tăng lên, bối cảnh tích lũy nhanh chóng.

Thay vì để kiến thức quan trọng biến mất trong các chủ đề trò chuyện, các kỹ sư triển khai trước (FDEs) ghi chép các cấu hình tùy chỉnh của khách hàng, các trường hợp đặc biệt và các giải pháp tạm thời trong ClickUp Tài liệu.

Vì các tài liệu được liên kết trực tiếp với các công việc mà chúng hỗ trợ, kiến thức luôn được gắn liền với các triển khai thực tế. Khi một kỹ sư triển khai trước (FDE) giải quyết một vấn đề phức tạp, kiến thức đó ngay lập tức có thể được tái sử dụng trong toàn nhóm thay vì phải khám phá lại sau này.

3. Phân tích xu hướng chung giữa các khách hàng, không chỉ dựa vào các trường hợp cụ thể

Nhận các bản tóm tắt nhanh hơn với AI trên bảng điều khiển ClickUp.

Khi triển khai đã được thực hiện, các kỹ sư triển khai trước (FDEs) cần phát hiện xu hướng sớm. Bảng điều khiển ClickUp chuyển đổi hoạt động công việc thành khả năng hiển thị theo thời gian thực.

Nếu nhiều khách hàng gặp phải cùng một rào cản tích hợp hoặc khoảng trống cấu hình, điều này sẽ được thể hiện rõ ràng trong dữ liệu. Điều này chuyển đổi phản hồi từ "một số khách hàng đã đề cập đến điều này" thành bằng chứng cụ thể mà nhóm sản phẩm có thể hành động, đẩy nhanh việc sửa lỗi và quyết định lộ trình phát triển.

4. Giải quyết các câu hỏi mà không làm mất tập trung

Trong quá trình triển khai, FDEs luôn cần các câu trả lời: quyết định trong quá khứ, các triển khai tương tự và các giới hạn đã biết. ClickUp Brain giúp giảm thiểu sự cản trở đó.

Khi có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho AI trong công việc đang thực hiện, các kỹ sư triển khai trước (FDEs) sẽ nhận được câu trả lời dựa trên bối cảnh công việc họ đang thực hiện. Không còn phải chuyển tab hay xây dựng lại bối cảnh từ đầu.

5. Để các đại lý và tự động hóa duy trì tiến độ triển khai

Sử dụng các tính năng AI Assign, AI Prioritize và AI Thẻ của ClickUp để tự động hóa quản lý công việc và hiển thị thông tin thời gian thực ngay lập tức.

Đây là lúc các kỹ sư triển khai trước (FDEs) không còn đóng vai trò là "bộ định tuyến con người". Với ClickUp tự động hóa, các bước thường xuyên như thay đổi trạng thái, chuyển giao công việc, nâng cấp và theo dõi được thực hiện tự động, do đó không có gì bị đình trệ một cách im lặng.

Các Super Agents mở rộng khả năng này bằng cách theo dõi công việc triển khai trong nền, phân tích ngữ cảnh từ các công việc và bình luận, và thực hiện hành động khi các điều kiện đã định trước được đáp ứng. Một agent có thể đánh dấu các triển khai bị tắc nghẽn, chuyển các vấn đề đến chủ sở hữu phù hợp, tóm tắt trạng thái triển khai cho ban lãnh đạo, hoặc đề xuất các bước tiếp theo khi thiếu phản hồi, mà không cần kỹ sư triển khai trước (FDE) phải điều phối thủ công từng bước.

Tạo các AI Agents tùy chỉnh với các hướng dẫn và tính cách đã được cấu hình sẵn thông qua ClickUp Super Agents.

Cùng nhau, điều này tạo thành một vòng lặp chặt chẽ: các công việc thúc đẩy thực thi, tài liệu ghi lại kiến thức, bảng điều khiển tiết lộ xu hướng, AI trả lời câu hỏi và các đại lý duy trì động lực.

Thay vì tình trạng hỗn loạn trong triển khai, các kỹ sư triển khai trước có được một hệ thống giúp tăng cường tác động của họ với mỗi khách hàng mà họ hỗ trợ, giúp họ tập trung vào những vấn đề khó khăn nhất thay vì công việc hành chính lặt vặt.

Các thực hành tốt nhất cho kỹ sư triển khai trước

Các kỹ sư triển khai tại hiện trường hoạt động tại giao điểm của công nghệ, bối cảnh kinh doanh và trải nghiệm khách hàng. Để tối đa hóa tác động của họ và đảm bảo việc triển khai các đại lý AI không chỉ "được triển khai" mà còn "phát triển", việc xây dựng các quy trình và thực hành củng cố sự rõ ràng, sự đồng bộ và việc học hỏi giữa các nhóm là rất quan trọng.

1. Đảm bảo thành công của việc triển khai dựa trên các chỉ số áp dụng sản phẩm.

Một AI Agent chỉ thực sự được "triển khai" khi người dùng sử dụng nó một cách thường xuyên và có ý nghĩa. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) nên đồng bộ hóa việc triển khai với các mục tiêu áp dụng sản phẩm có thể đo lường được và theo dõi xem giải pháp AI có thực sự mang lại kết quả hay không. Các tín hiệu áp dụng nội bộ, như tần suất sử dụng, tỷ lệ hoàn thành công việc và thời gian chu kỳ giảm, cung cấp các chỉ số sớm về giá trị thực sự thay vì sự chấp nhận bề ngoài.

2. Xác định toàn bộ chuỗi giá trị

Để hiểu rõ nơi các tác nhân AI có thể tạo ra tác động lớn nhất, cần nhìn xa hơn công việc triển khai ban đầu để xem xét chuỗi giá trị tổ chức rộng lớn hơn. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) nên hợp tác với các bên liên quan để lập bản đồ chuỗi giá trị cho công việc mà tác nhân AI tác động, từ luồng dữ liệu đầu vào đến kết quả quyết định đầu ra, và đảm bảo việc tích hợp thúc đẩy cải thiện trên toàn hệ thống.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Học cách thực hiện phân tích chuỗi giá trị có giá trị chiến lược.

3. Ưu tiên các trường hợp sử dụng dựa trên tác động và tính khả thi.

Không phải tất cả các tính năng của AI Agent đều có giá trị hoặc cấp bách như nhau. Hợp tác với các nhóm sản phẩm và kinh doanh để thực hiện đánh giá kỹ lưỡng các trường hợp sử dụng AI: đánh giá tác động, độ phức tạp tích hợp và giá trị cho người dùng. Điều này giúp tránh lãng phí nỗ lực vào các công việc có ROI thấp và tập trung vào các ưu tiên chiến lược.

4. Thực hiện phân tích khoảng cách trước khi tích hợp

Một lý do phổ biến khiến các dự án AI bị đình trệ là do kỳ vọng không rõ ràng và những giả định không khớp về mức độ sẵn sàng. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) nên dẫn dắt hoặc tham gia vào phân tích khoảng cách để xác định những điểm yếu của hệ thống, dữ liệu hoặc quy trình hiện có so với yêu cầu triển khai. Việc ghi chép những khoảng cách này từ đầu sẽ ngăn chặn những bất ngờ trong quá trình triển khai và có thể hỗ trợ việc ưu tiên các nhiệm vụ.

5. Mở rộng tích hợp với tư duy API-first

Khi có thể, hãy xem các giao diện API của hệ thống cơ sở như một thành phần quan trọng trong kế hoạch triển khai. Sử dụng các tích hợp tập trung vào API giúp AI Agent trở nên bền vững hơn, dễ bảo trì hơn và dễ dàng cải tiến hơn. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) nên làm quen với các giao diện có sẵn và thiết kế các kết nối mạnh mẽ, bảo mật.

6. Tích hợp quản lý thay đổi vào kế hoạch triển khai

Tích hợp kỹ thuật chỉ là một phần của vấn đề; con người cũng cần phải chấp nhận đại lý. Kết hợp mỗi lần triển khai với một kế hoạch quản lý thay đổi bao gồm đào tạo, tài liệu hỗ trợ, kênh phản hồi và tần suất giao tiếp. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) thường là những người ở tuyến đầu của quá trình áp dụng, vì vậy trang bị cho các nhóm khung hành vi phù hợp sẽ đẩy nhanh quá trình áp dụng.

7. Xây dựng sự hiểu biết chung thông qua bản đồ đồng cảm.

Khi tùy chỉnh hành vi hoặc quy trình làm việc của AI, không chỉ cần biết điều gì người dùng cần—bạn phải biết tại sao. Bản đồ đồng cảm giúp xác định động cơ, điểm đau và kỳ vọng của người dùng, từ đó định hình hành vi của AI Agents một cách trực quan hơn và quy trình làm việc mượt mà hơn. Các kỹ sư triển khai trước (FDEs) có thể tổ chức các phiên lập bản đồ đồng cảm với các bên liên quan để đồng bộ hóa các nhóm với thực tế của người dùng cuối.

📖 Đọc thêm: Cách xây dựng một AI Agent để tự động hóa hiệu quả hơn

Tổng hợp lại: FDEs cần hệ thống, không chỉ kỹ năng.

Ngay cả những kỹ sư triển khai trước (FDEs) giỏi nhất cũng không thể mở rộng tác động của mình với các công cụ tạm bợ và quy trình làm việc phân mảnh. Khi công việc triển khai, bối cảnh khách hàng, quyết định và phản hồi nằm rải rác ở các nơi khác nhau, tiến độ bị chậm lại và kiến thức học được bị mất đi.

Kết quả là cùng một mô hình thất bại mà các nhóm đang cố gắng thoát khỏi: việc triển khai bị đình trệ, tỷ lệ áp dụng thấp và các dự án AI không bao giờ vượt qua giai đoạn thử nghiệm.

Với tư cách là một không gian làm việc AI tích hợp, ClickUp cung cấp cho các kỹ sư triển khai trước một hệ thống duy nhất để quản lý triển khai từ đầu đến cuối. Các công việc định hướng thực thi, Tài liệu lưu trữ kiến thức đã tích lũy, Bảng điều khiển hiển thị các mẫu dữ liệu xuyên suốt khách hàng, Brain tăng tốc trả lời trong ngữ cảnh, đóng vòng lặp ngay lập tức.

Khi các kỹ sư triển khai trước (FDEs) được hỗ trợ bởi một hệ thống được thiết kế cho việc triển khai, quá trình học tập được tích lũy thay vì phải bắt đầu lại từ đầu. Các triển khai diễn ra nhanh hơn, và các tác nhân AI phát triển dựa trên thực tế thay vì dựa trên giả định.

Nếu các nhóm của bạn thực sự muốn biến các AI Agents thành kết quả kinh doanh thực tế, việc trang bị cho các kỹ sư triển khai trước một không gian làm việc phù hợp không phải là tùy chọn. Hãy thử ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Kỹ sư triển khai tại hiện trường làm việc trực tiếp với khách hàng để xử lý các công việc kỹ thuật thực tế liên quan đến triển khai, tùy chỉnh và tối ưu hóa phần mềm, đảm bảo phần mềm hoạt động hiệu quả trong môi trường sản xuất thực tế.

Kỹ sư giải pháp tập trung vào các hoạt động trước bán hàng, chẳng hạn như trình diễn sản phẩm để chứng minh tính khả thi của sản phẩm. Ngược lại, kỹ sư triển khai tại hiện trường chịu trách nhiệm triển khai sau bán hàng và thúc đẩy việc áp dụng lâu dài bằng cách viết mã và tối ưu hóa giải pháp.

Các AI agents cần được tùy chỉnh sâu để phù hợp với quy trình làm việc và dữ liệu độc đáo của một công ty, và các kỹ sư triển khai trước (FDEs) cung cấp chuyên môn kỹ thuật tại chỗ để lấp đầy khoảng cách giữa một công cụ AI chung chung và yêu cầu kinh doanh cụ thể.