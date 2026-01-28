8 trường hợp sử dụng ChatGPT trong marketing mà mọi nhà tiếp thị nên biết

Chúng ta đều biết ChatGPT là một trong những công cụ đầu tiên giúp trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên dễ tiếp cận với các nhóm doanh nghiệp.

Như doanh nhân Mỹ Aaron Levie đã nói, “ChatGPT là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong công nghệ khi bạn thấy một tia sáng về cách mọi thứ sẽ thay đổi trong tương lai. ”

Và mọi thứ đã diễn ra rất nhanh. Đến giữa năm 2025, OpenAI đã xác nhận rằng ChatGPT đã đạt hơn 800 triệu người dùng hàng tuần.

Tuy nhiên, tính hữu ích không đồng nghĩa với sự sẵn sàng. Nếu ngày làm việc của bạn bị chia nhỏ giữa các tài liệu, yêu cầu, công cụ theo dõi, phê duyệt và năm chiến dịch khác nhau diễn ra đồng thời, ChatGPT có thể hỗ trợ. Từ việc tạo nội dung đơn giản đến nghiên cứu sâu rộng, nó đã trở thành đối tác đáng tin cậy cho nhiều nhóm marketing.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các trường hợp sử dụng ChatGPT trong marketing thực tế mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Bạn cũng sẽ nhận được các ví dụ và gợi ý có thể tái sử dụng cho tiếp thị nội dung, chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số, tiếp thị qua email và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị của ClickUp cung cấp cho bạn một không gian có cấu trúc để đặt mục tiêu, chia nhỏ chúng thành các công việc, theo dõi tiến độ và xem dòng thời gian mà không cần phải xây dựng lại cùng một kế hoạch trong nhiều công cụ khác nhau.

Tại sao các nhà tiếp thị nên sử dụng ChatGPT

Với tư cách là một nhà tiếp thị, trang giấy trắng thường là kẻ thù lớn nhất của bạn. Nó làm phức tạp mọi thứ—viết bài blog, soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội, xây dựng tiêu đề email, hoặc tạo các biến thể nội dung quảng cáo cho một chiến dịch mới.

ChatGPT giúp bạn làm việc nhanh hơn bằng cách tạo bản nháp đầu tiên và tóm tắt các điểm chính từ ghi chú chi tiết của bạn hoặc kho lưu trữ nội dung hiện có.

Nó cũng hỗ trợ khi bạn cần tư duy có cấu trúc theo yêu cầu. Bạn có thể yêu cầu nó phân loại các từ khóa liên quan theo mục đích, đề xuất các định dạng nội dung cho các kênh khác nhau và phác thảo những gì cần thử nghiệm trong các chiến dịch truyền thông xã hội hoặc email tiếp theo của bạn.

Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào đầu vào, vì vậy việc cung cấp bối cảnh mà một chuyên gia tư vấn tiếp thị kỹ thuật số thường yêu cầu sẽ rất hữu ích:

Khách hàng mục tiêu của bạn

Mục tiêu của chiến dịch

Kênh (nội dung blog, trang đích, nền tảng mạng xã hội)

Tông giọng và các yêu cầu (giọng điệu thương hiệu, số từ, quy tắc tuân thủ)

Về các loại công việc tiếp thị mà bạn có thể thực hiện với ChatGPT, đây là một số ví dụ:

✍🏼 Viết nội dung tiếp thị cho trang web, bài đăng trên mạng xã hội, mô tả sản phẩm và chiến dịch email.

📈 Phân tích dữ liệu khách hàng như hành vi duyệt web và lịch sử mua hàng để tùy chỉnh thông điệp tiếp thị và nội dung trang web.

✅ Xác định xu hướng thị trường và tóm tắt thông tin về đối thủ cạnh tranh để giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác.

Các trường hợp sử dụng ChatGPT trong marketing

Để giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng ChatGPT cho marketing, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua tám trường hợp sử dụng ChatGPT trong marketing thực tế.

Từ việc tạo nội dung hàng ngày đến phân tích dữ liệu thông minh và lập kế hoạch chiến dịch, các ví dụ này cho thấy cách ChatGPT có thể nâng cao nỗ lực tiếp thị của bạn và cải thiện hiệu quả.

1. Phát triển ý tưởng nội dung

qua ChatGPT

Mọi nội dung chất lượng cao đều bắt đầu từ một ý tưởng. Những ý tưởng lớn không dễ dàng xuất hiện, và ChatGPT có thể là một đối tác brainstorming hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, việc có một điểm khởi đầu thay vì nhìn chằm chằm vào trang giấy trống sẽ giúp quá trình tạo/lập nội dung bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Một cách tuyệt vời khác để sử dụng ChatGPT cho việc phát triển ý tưởng nội dung là yêu cầu nó thực hiện một số nghiên cứu thị trường cơ bản trước tiên. Bạn có thể yêu cầu nó danh sách các đối thủ cạnh tranh hàng đầu trong ngành của bạn, phát hiện cơ hội thị trường hoặc thậm chí đề xuất các điểm bán hàng độc đáo.

Tốc độ là một lợi thế lớn khác. Thực tế, một bài đăng trên Reddit cho thấy cách một người đã sử dụng ChatGPT để tạo ra 40 ý tưởng nội dung trong vòng chưa đầy 60 giây. Tuy nhiên, tất nhiên, các câu hỏi đầu vào tốt là yếu tố quan trọng.

⭐ Thử các gợi ý sau để phát triển ý tưởng nội dung:

Danh sách 10 ý tưởng bài viết blog cho doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ tiếp thị truyền thông xã hội.

Đề xuất ý tưởng bài đăng sáng tạo trên mạng xã hội cho thương hiệu có mục tiêu hướng đến khách hàng Gen Z.

Lên ý tưởng cho các chủ đề bản tin của một công ty tiếp thị kỹ thuật số chuyên về tiếp thị nội dung.

Tạo ý tưởng nội dung dựa trên các xu hướng mới nhất trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho các thương hiệu thương mại điện tử.

✅ Điểm chung của tất cả các yêu cầu này là gì?

Họ xác định rõ đối tượng mục tiêu, đề cập đến bối cảnh kinh doanh và chỉ định loại nội dung hoặc kênh mà bạn muốn nhận ý tưởng.

2. Phân đoạn đối tượng

Khi nói đến đối tượng mục tiêu, hãy cùng tìm hiểu cách ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra các chiến dịch thực sự hướng đến đúng đối tượng.

ChatGPT có thể xử lý lượng lớn dữ liệu khách hàng và giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đối tượng mục tiêu thực sự mong muốn. Nó có thể phát hiện các mẫu và xu hướng mà bạn có thể bỏ qua bằng cách phân tích các tương tác, câu hỏi và phản hồi không chính thức.

Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có được những nhóm đối tượng thông minh hơn và những cách tương tác có ý nghĩa hơn với họ.

Nó cũng phát hiện những thay đổi tinh tế trong cảm xúc của khách hàng hoặc xu hướng thị trường mới nổi, giúp bạn có cơ hội điều chỉnh chiến lược trước khi tình hình trở nên phức tạp. Và vì nó hiểu bối cảnh và ngôn ngữ một cách xuất sắc, những phân tích này mang lại cảm giác sâu sắc và đáng ngạc nhiên là rất con người.

Một trong những lợi ích lớn nhất khi sử dụng ChatGPT cho phân đoạn là việc cá nhân hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Càng cụ thể hóa các nhóm, việc tạo ra các thông điệp mang tính cá nhân hóa càng trở nên khó khăn. ChatGPT giúp bạn giảm bớt đáng kể nỗ lực này.

⭐ Dưới đây là một số ý tưởng gợi ý bạn có thể thử cho việc phân đoạn đối tượng (bạn cần cung cấp bối cảnh cần thiết cho các gợi ý này):

Đề xuất các cách phân đoạn đối tượng khách hàng dựa trên lịch sử mua hàng và hành vi duyệt web của họ.

Giúp tôi phân loại các thành viên đăng ký bản tin của chúng tôi thành các nhóm dựa trên mức độ tương tác của họ với các chiến dịch email trước đây.

Xác định các phân khúc khách hàng cho một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da dựa trên sở thích của khách hàng, nhóm tuổi và sở thích sản phẩm.

3. Tối ưu hóa nội dung

Nhiều người thường sử dụng ChatGPT để tạo/lập nội dung từ đầu, nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể sử dụng nó để tối ưu hóa nội dung hiện có?

Theo SurveyMonkey, đây là lý do hàng đầu khiến các nhà tiếp thị sử dụng công cụ AI. Và điều này hoàn toàn hợp lý. Từ việc thêm các từ khóa SEO phù hợp đến điều chỉnh nội dung cho các đối tượng khác nhau, tối ưu hóa chính là lĩnh vực mà AI thực hiện công việc tốt nhất một cách âm thầm.

Dù là cải thiện bài viết blog, làm cho nội dung email marketing sắc bén hơn, hay điều chỉnh bài đăng trên mạng xã hội, ChatGPT giúp bạn có lợi thế ban đầu.

⭐ Bạn có thể yêu cầu ChatGPT hỗ trợ tối ưu hóa nội dung với các lệnh đơn giản sau:

Đề xuất danh sách từ khóa SEO cho bài viết blog về [chủ đề] và hướng dẫn cách tích hợp chúng một cách tự nhiên trong nội dung chính, các tiêu đề H2 và H3.

Viết lại đoạn văn sau sao cho phù hợp với đối tượng khác nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu.

Tạo mô tả meta cho bài viết blog có tiêu đề [title] sao cho thu hút người đọc nhấp vào. Hãy đưa ra 5 lựa chọn để tôi chọn, và mỗi lựa chọn cần đề cập đến các khía cạnh khác nhau.

Giúp tôi xây dựng khung nội dung dựa trên [từ khóa] và các chủ đề liên quan.

Viết một số tiêu đề hấp dẫn cho bài viết blog về [chủ đề] nhằm thu hút [đối tượng mục tiêu].

4. Viết quảng cáo

Viết nội dung quảng cáo hay cũng giống như bắt đầu một cuộc hội thoại với ai đó đang vội. Bạn cần thu hút sự chú ý của họ, khơi gợi sự tò mò và cung cấp lý do để họ quan tâm—tất cả chỉ trong vài từ.

Dù bạn đang chạy quảng cáo trên Google, Facebook, LinkedIn hay thậm chí TikTok, ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra những thông điệp mới mẻ và phù hợp với đối tượng mục tiêu của mình.

Công cụ tiếp thị AI này cũng rất hữu ích cho việc thử nghiệm các phiên bản khác nhau của một quảng cáo ( A/B testing ). Bạn có thể nhanh chóng tạo ra một số tùy chọn và xem phiên bản nào mang lại kết quả tốt hơn.

⭐ Đây là cách các nhà tiếp thị sử dụng ChatGPT cho việc viết quảng cáo:

Viết tiêu đề và mô tả cho quảng cáo Google Ads nhấn mạnh các điểm chính và khuyến khích nhấp chuột cho [mô tả sản phẩm] từ [đối tượng mục tiêu].

Tạo nội dung quảng cáo trên mạng xã hội mang tính cá nhân hóa và phù hợp với phong cách của các nền tảng như Instagram, Facebook và LinkedIn.

Viết bản nháp nội dung quảng cáo gốc sao cho hòa hợp tự nhiên với nội dung xung quanh nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút sự chú ý.

5. Tái sử dụng nội dung

Tái sử dụng nội dung là cách các nhóm marketing gọn nhẹ khiến mỗi nội dung hoạt động hiệu quả gấp 10 lần — và tối đa hóa ROI của nó.

Với ChatGPT, quy trình này trở nên mượt mà hơn nhiều và thường giúp tiết kiệm thời gian.

Ahrefs cho biết 74,2% trang web mới hiện nay bao gồm nội dung do AI tạo ra. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà tiếp thị đang chuyển sang sử dụng các công cụ như ChatGPT để tối ưu hóa quy trình tạo/lập nội dung và tiếp thị nội dung của họ.

⭐ Đây là cách bạn sử dụng ChatGPT để tái sử dụng nội dung:

Chuyển đổi một loạt bài viết blog thành một cuốn sách điện tử có thể tải xuống miễn phí để thu hút khách hàng tiềm năng.

Tóm tắt một webinar hoặc podcast dài thành một bài viết blog hoặc nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Chuyển đổi một bài viết blog thành một bản tin email hấp dẫn cho người đăng ký của bạn.

Tóm tắt những điểm chính từ một webinar hoặc video để tạo nội dung theo dõi hoặc các đoạn quảng cáo ngắn gọn.

Phân tách một bài viết chi tiết thành các bài đăng ngắn gọn, dễ chia sẻ cho các nền tảng như Instagram, LinkedIn hoặc Twitter.

✅ Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng cho các lệnh, đây là một số gợi ý để bắt đầu:

Tóm tắt [webinar, bài viết blog hoặc podcast] này thành một bài đăng LinkedIn 150 từ dành cho [đối tượng mục tiêu].

Viết lại bài viết blog này thành một bản tin thân thiện, nhấn mạnh các điểm chính.

Chuyển đổi bài viết này thành ba caption ngắn trên Instagram kèm theo các hashtag liên quan.

6. Tối ưu hóa SEO

Gần 65% doanh nghiệp cho biết họ đã đạt được kết quả SEO tốt hơn nhờ các công cụ AI.

Và điều đó dễ dàng nhận thấy.

Từ việc tìm kiếm chủ đề phù hợp cho blog của bạn đến hỗ trợ nghiên cứu từ khóa, ChatGPT giúp quá trình này trở nên có tổ chức hơn. Nó cũng có thể giúp bạn tạo ra các tiêu đề thu hút sự chú ý và phân loại các từ khóa dựa trên ý định tìm kiếm, giúp bạn dễ dàng xác định chính xác những gì độc giả của bạn thực sự đang tìm kiếm.

Ngoài ra, nó còn là một công cụ hữu ích khi bạn muốn xây dựng cấu trúc nội dung mạnh mẽ hoặc viết mô tả meta thu hút người dùng nhấp chuột.

⭐ ChatGPT hỗ trợ nỗ lực SEO của bạn theo nhiều cách khác nhau:

Đề xuất ý tưởng nội dung dựa trên các từ khóa hot trong [ngành của bạn]

Tìm kiếm từ khóa dài và phân loại chúng theo ý định tìm kiếm.

Tạo ý tưởng tiêu đề vừa thu hút vừa thân thiện với từ khóa.

Soạn thảo một bản phác thảo nội dung phù hợp với ý định tìm kiếm đằng sau [từ khóa mục tiêu].

Viết một mô tả meta rõ ràng và hấp dẫn cho bài viết blog về [chủ đề].

7. Chatbot cho việc thu thập khách hàng tiềm năng và hỗ trợ khách hàng

qua ChatGPT

Chúng ta đều đánh giá cao một phản hồi nhanh chóng và hữu ích khi có câu hỏi. Đó chính là lý do tại sao các doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng chatbot để phục vụ khách hàng. Với ChatGPT hoạt động ở chế độ nền, chatbot của bạn có thể có những cuộc hội thoại tự nhiên hơn với khách hàng.

Các chatbot được hỗ trợ bởi ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi thường gặp, chia sẻ thông tin sản phẩm, hướng dẫn khách hàng trong quá trình thanh toán hoặc thậm chí giúp giải quyết các vấn đề nhỏ. Điều này giúp đơn giản hóa cuộc sống của khách hàng và mang lại sự nghỉ ngơi cần thiết cho đội ngũ hỗ trợ của bạn.

Trong lĩnh vực marketing, chatbot có thể nhẹ nhàng mở đầu cuộc hội thoại với khách truy cập website và thậm chí thu thập thông tin khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc trò chuyện tự nhiên, thân thiện.

⭐ Và nếu bạn đang thắc mắc ChatGPT có thể được áp dụng như thế nào trong trường hợp này, bạn có thể thử yêu cầu nó thực hiện các tác vụ như:

Một kịch bản chatbot thân thiện để trả lời các câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

Các phản hồi hữu ích để hướng dẫn khách hàng qua quy trình thanh toán

Một luồng cuộc hội thoại tự nhiên giúp dễ dàng thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.

Gợi ý về cách chatbot có thể giúp khách truy cập khám phá phạm vi sản phẩm của bạn

8. Phân tích dữ liệu và báo cáo

Prashanth Southekal, Giám đốc Viện Dữ liệu cho Hiệu suất Kinh doanh, đã phát biểu: “Các công ty có hàng tấn dữ liệu, nhưng thành công không nằm ở việc thu thập dữ liệu, mà ở việc quản lý dữ liệu và khai thác thông tin.”

Đây là một lĩnh vực khác mà ChatGPT phát huy tác dụng.

Dù bạn đang theo dõi hiệu suất chiến dịch, phân tích lưu lượng truy cập website hay kiểm tra kết quả của chiến dịch email gần nhất, ChatGPT sẽ giúp đơn giản hóa quá trình phân tích.

Nó cũng giúp phân tích các tập dữ liệu phức tạp bằng cách chia nhỏ chúng thành những thông tin đơn giản mà nhóm marketing của bạn có thể áp dụng. Và nếu bạn muốn phát hiện xu hướng hoặc đưa ra dự đoán có căn cứ, ChatGPT cho phép bạn dự đoán tương lai bằng cách phân tích dữ liệu quá khứ.

⭐ Yêu cầu ChatGPT hỗ trợ phân tích dữ liệu và báo cáo:

Tóm tắt các điểm chính từ báo cáo hiệu suất chiến dịch này bằng ngôn ngữ đơn giản.

Nổi bật những thông tin quan trọng nhất từ dữ liệu Google Analytics của chúng tôi trong tháng qua.

Đề xuất các lý do có thể dẫn đến sự sụt giảm tương tác trên các bài đăng mạng xã hội mới nhất của chúng tôi.

Đánh giá hiệu quả chiến dịch email quý vừa qua và đề xuất các lĩnh vực cần cải thiện.

Giới hạn khi sử dụng ChatGPT trong marketing

Hầu hết chúng ta đều nhận ra rằng mặc dù ChatGPT có thể là một trợ lý hữu ích, nó vẫn có những hạn chế. Điều quan trọng là các nhóm marketing cần nắm rõ những điểm yếu của nó để tránh những bất ngờ và tìm kiếm các giải pháp thay thế cho ChatGPT.

Dưới đây là một số giới hạn phổ biến mà các nhà tiếp thị cần lưu ý:

ChatGPT có thể cung cấp thông tin không chính xác, do đó việc kiểm tra thông tin là cần thiết trước khi chia sẻ hoặc đăng tải kết quả.

Các phản hồi của nó có thể phản ánh sự thiên vị từ dữ liệu mà nó được đào tạo , do đó các nhà tiếp thị cần kiểm tra kết quả đầu ra để đảm bảo công bằng và bao trùm.

Nó thường gặp khó khăn với ngữ cảnh và logic thông thường , dẫn đến các phản hồi nghe có vẻ đúng nhưng lại không trúng ý.

Sáng tạo không phải là điểm mạnh của nó, vì vậy các ý tưởng chiến dịch độc đáo hoặc nội dung sáng tạo vẫn cần sự can thiệp của con người.

Công cụ này thường hoạt động với thông tin lỗi thời hoặc giới hạn, đặc biệt khi liên quan đến dữ liệu thời gian thực hoặc các chủ đề ngách. Vì vậy, bạn có thể cần phải yêu cầu nó rõ ràng để lấy dữ liệu mới nhất từ web.

Các giải pháp thay thế ChatGPT trong marketing

ChatGPT rất hữu ích trong việc tạo bản nháp nhanh chóng và sinh ra hàng chục ý tưởng cùng lúc, nhưng công việc marketing hiếm khi kết thúc ở giai đoạn bản nháp. Bạn vẫn cần một nơi để lưu trữ bản tóm tắt, phân công công việc, đang theo dõi phê duyệt và báo cáo kết quả mà không cần sao chép thông tin qua nhiều công cụ khác nhau.

Đó chính là lúc công việc Sprawl và AI Sprawl xuất hiện.

Tình trạng phân tán công việc xảy ra khi kế hoạch, tài nguyên và công việc của bạn được lưu trữ trong các công cụ khác nhau không tương tác với nhau.

Sự bùng nổ AI xảy ra khi tổ chức của bạn phụ thuộc vào nhiều công cụ và mô hình AI phân tán mà không có sự giám sát, chiến lược hoặc hiểu rõ ai đang sử dụng gì. Điều này dẫn đến lãng phí tiền bạc, nỗ lực trùng lặp và rủi ro bảo mật.

Nếu bạn muốn sự hỗ trợ theo phong cách ChatGPT luôn kết nối với quá trình thực thi, ClickUp là giải pháp thông minh hơn. Điều này là do ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của ClickUp, nằm trong cùng không gian làm việc AI tích hợp nơi các dự án tiếp thị của bạn đã tồn tại.

Tại sao ClickUp Brain lại vượt trội hơn ChatGPT cho các nhóm marketing?

Soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội, nội dung quảng cáo và email trực tiếp từ bản tóm tắt chiến dịch của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain giúp bạn tạo nội dung, tóm tắt các cập nhật và chuyển đổi các yêu cầu thành các công việc có thể theo dõi cho đến khi xuất bản, mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

ChatGPT chỉ biết những gì bạn dán vào.

ClickUp Brain có thể làm việc với những gì đã có trong không gian làm việc của bạn—tài liệu chiến dịch, chi tiết công việc, bình luận, dòng thời gian và cập nhật—để bạn không phải mất thời gian giải thích bối cảnh.

Thay vì sao chép một lời nhắc vào công cụ riêng biệt và dán kết quả trở lại vào công việc tiếp thị trong ClickUp, bạn có thể soạn thảo nội dung bằng AI trực tiếp trong ClickUp Docs, đính kèm nó vào các công việc chiến dịch và duy trì toàn bộ ngữ cảnh kết nối.

Yêu cầu ClickUp Brain viết nội dung tiếp thị cho bạn trực tiếp trong tài liệu ClickUp.

Sử dụng nó khi bạn cần:✅ Chuyển đổi bản tóm tắt chiến dịch thành danh sách công việc và công việc con✅ Soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội, nội dung quảng cáo và email từ một nguồn thông tin duy nhất✅ Tóm tắt cập nhật chiến dịch và trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú

Khi các mẫu câu lệnh tốt nhất của bạn nằm trong lịch sử trò chuyện cá nhân của ai đó, cả nhóm sẽ phải làm lại từ đầu. Với ClickUp Docs (và Docs Hub để tổ chức), bạn có thể tạo một không gian chung cho các bản tóm tắt chiến dịch, thư viện mẫu câu lệnh có thể tái sử dụng, khung vị trí và thông điệp đã được phê duyệt — sau đó liên kết trực tiếp mỗi tài liệu với các nhiệm vụ ClickUp thực thi nó, để chiến lược và hành động luôn đồng bộ.

Dưới đây là video hướng dẫn nhanh về cách các nhóm marketing tận dụng tối đa ClickUp Brain:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng quy trình làm việc tiếp thị được hỗ trợ bởi AI với ClickUp BrainGPT, ứng dụng AI đa năng của bạn. Với vai trò là trợ lý AI trên desktop, nó giúp kết nối công việc của bạn trên tất cả các ứng dụng bạn sử dụng: ClickUp, Drive, Slack và nhiều hơn nữa. Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú chi tiết và tóm tắt với tính năng "Talk to Text" của ClickUp BrainGPT Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó để tiết kiệm ít nhất một ngày mỗi tuần: Ghi lại ý tưởng chiến dịch và bản nháp nội dung bằng giọng nói: Sử dụng Sử dụng Talk to Text để ghi âm các bản phác thảo bài viết blog, biến thể nội dung quảng cáo, tiêu đề email hoặc bản tóm tắt sáng tạo nhanh chóng khi bạn đang di chuyển giữa các cuộc họp hoặc xem xét tài liệu trên đường đi. BrainGPT chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản chuyên nghiệp, có thể dán trực tiếp vào ClickUp Doc, mô tả công việc, bình luận hoặc bất kỳ ô văn bản nào.

Hỏi những câu hỏi dựa trên bối cảnh chiến dịch thực tế của bạn: Thay vì giải thích lại từng chi tiết, hãy yêu cầu ClickUp BrainGPT tìm kiếm câu trả lời từ nội dung trong Không gian Làm việc của bạn như công việc, tài liệu, trò chuyện và tóm tắt cuộc họp.

Tìm kiếm công việc trước đây nhanh chóng với các truy vấn theo phong cách Enterprise Search: Khi bạn cần tái sử dụng nội dung hiện có hoặc tìm kiếm phản hồi của khách hàng, ClickUp BrainGPT có thể tìm kiếm trong ClickUp, trên web và các tệp từ các ứng dụng kết nối. Enterprise Search: Khi bạn cần tái sử dụng nội dung hiện có hoặc tìm kiếm phản hồi của khách hàng, ClickUp BrainGPT có thể tìm kiếm trong ClickUp, trên web và các tệp từ các ứng dụng kết nối.

Chọn AI phù hợp cho công việc mà không mất các câu trả lời trong Không gian Làm việc: Nếu bạn muốn phong cách viết hoặc lập luận khác, bạn có thể chuyển đổi mô hình và truy cập ChatGPT, Claude hoặc Gemini trong cùng một giao diện!

Bảng điều khiển ClickUp giúp phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Tạo bảng điều khiển để theo dõi hiệu suất chiến dịch, chuyển đổi khách hàng tiềm năng và thời hạn với ClickUp Dashboards

Hầu hết các nhóm marketing đều có lượng dữ liệu lớn. Phần khó khăn là tổng hợp chúng một cách có ý nghĩa. Đây chính là điểm mạnh của ClickUp Dashboard.

Bạn có thể tạo một bảng điều khiển hiển thị số liệu chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, thời hạn nội dung và thậm chí cả khối lượng công việc của nhóm trong thời gian thực. Tất cả dữ liệu đều được hiển thị tại một nơi duy nhất, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.

Nhưng bảng điều khiển chỉ hữu ích nếu chúng dẫn đến quyết định. Các thẻ AI của ClickUp bổ sung báo cáo được hỗ trợ bởi AI trên dữ liệu bảng điều khiển của bạn, giúp bạn tạo ra bản tóm tắt điều hành hoặc thông tin chi tiết dựa trên lời nhắc tùy chỉnh sử dụng hoạt động thực tế trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo thẻ AI tùy chỉnh, chẳng hạn như: Tóm tắt AI: Tạo báo cáo kiểm tra sức khỏe dựa trên thư mục chiến dịch của bạn.

Cập nhật dự án AI: Để nhận được bản cập nhật trạng thái sạch sẽ mà bạn có thể dán vào email cho các bên liên quan.

AI Brain: Để chạy một lệnh tùy chỉnh như “Tóm tắt những gì đã được triển khai trong tuần này, những gì đang bị khối và những gì cần chú ý tiếp theo” Sử dụng các mẫu định dạng tùy chỉnh giúp bạn nhanh chóng thiết lập bảng điều khiển với ClickUp AI Cards

ClickUp Tự động hóa và Agents giúp bạn thực hiện công việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như chuyển giao công việc, cập nhật trạng thái hoặc nhắc nhở kiểm tra để duy trì tiến độ dự án với ClickUp Automations

Luôn có một danh sách công việc dài tốn quá nhiều thời gian, như gửi nhắc nhở về việc đăng tải và theo dõi việc phê duyệt. ClickUp tự động hóa sẽ xử lý những công việc đó cho bạn.

Khi một công việc được đánh dấu hoàn thành, bạn có thể cài đặt ClickUp để tự động thông báo cho người tiếp theo, giao bước tiếp theo hoặc thậm chí lên lịch theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho quá trình chuyển giao chiến dịch diễn ra suôn sẻ với ClickUp Super Agents. Giao toàn bộ quy trình tiếp thị, bao gồm tạo, xem xét và đăng bài trên mạng xã hội, cho ClickUp Super Agents Khi công việc tiếp thị bước vào chu kỳ kiểm duyệt, sự chậm trễ thường xuất phát từ việc chủ sở hữu không rõ ràng hoặc các bước theo dõi bị bỏ qua. ClickUp Super Agents có thể tự động kích hoạt khi có thay đổi trong quy trình làm việc của bạn và thực hiện hành động tự động, giúp nhóm của bạn không phụ thuộc vào các nhắc nhở thủ công. Hai ví dụ về agent mà bạn có thể cài đặt ngay lập tức trong ClickUp: Campaign QA Agent: Khi một công việc chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng để xem xét", hãy kiểm tra công việc xem có đầy đủ các trường bắt buộc (đối tượng, kênh, hạn chót, liên kết tài nguyên) hay không, sau đó bình luận về những thông tin còn thiếu và giao cho người xem xét phù hợp.

Trợ lý Tái sử dụng Nội dung: Khi một tác vụ bài viết blog được đánh dấu là Đã duyệt, tạo danh sách các công việc tái sử dụng (bài đăng LinkedIn, đoạn trích email, chú thích ngắn) và tạo các công việc đó trong Danh sách công việc phù hợp với ngày đáo hạn đề xuất. Tạo bản nháp đầu tiên cho các tài sản nội dung và gắn thẻ chủ sở hữu phù hợp để kiểm tra và chỉnh sửa bởi con người.

Và nếu bạn đang tìm kiếm cách để tổng hợp tất cả các nỗ lực tiếp thị của mình, Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị của ClickUp sẽ giúp việc này trở nên dễ dàng hơn.

Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị của ClickUp

Đây là những gì khiến nó trở nên hữu ích:

Xác định mục tiêu tiếp thị rõ ràng và chia nhỏ chúng thành các công việc có thể quản lý được.

Giữ cho các chiến dịch của bạn được tổ chức một cách có cấu trúc với kế hoạch từng bước cụ thể.

Theo dõi tiến độ với các chỉ số tích hợp sẵn và biết chính xác tình hình hiện tại.

Thực hiện các điều chỉnh nhanh chóng dựa trên kết quả thời gian thực.

Các trường hợp sử dụng tiếp thị của ClickUp Brain

Sử dụng các gợi ý này trong tài liệu ClickUp hoặc mô tả công việc với AI của ClickUp, để ý tưởng và bản nháp của bạn luôn được kết nối với công việc chiến dịch đang diễn ra.

1. Phát triển ý tưởng nội dung

Tạo 15 ý tưởng bài viết blog cho [đối tượng mục tiêu] xoay quanh [chủ đề] và phân loại chúng theo giai đoạn phễu (TOFU, MOFU, BOFU).

Tạo 10 ý tưởng bài đăng trên mạng xã hội cho [chiến dịch] và đề xuất định dạng nội dung phù hợp nhất cho từng loại (carousel, video ngắn, bài đăng văn bản).

Dựa trên nội dung hiện có của chúng tôi về [chủ đề], đề xuất 8 góc nhìn mới mà chúng tôi chưa đề cập đến.

2. Phân đoạn đối tượng

Đề xuất 5 phân khúc đối tượng cho [sản phẩm] dựa trên các tín hiệu sau: [lịch sử mua hàng], [hành vi duyệt web], [trường hợp sử dụng], [vai trò công việc].

Viết ma trận thông điệp theo từng phân khúc, bao gồm điểm đau, thông điệp chính, bằng chứng và lời kêu gọi hành động (CTA) cho từng phân khúc.

Xác định các đối tượng phản đối tiềm năng cho từng phân khúc và đề xuất các phản hồi có thể sử dụng trong quảng cáo và trang đích.

3. Tối ưu hóa nội dung và hỗ trợ SEO

Đề xuất các từ khóa liên quan cho bài viết blog về [chủ đề], sau đó chỉ ra vị trí đặt chúng một cách tự nhiên trong bản phác thảo này: [dán bản phác thảo]

Viết lại phần này cho [đối tượng mục tiêu] trong khi vẫn giữ nguyên các điểm chính: [dán đoạn văn]

Viết 5 mô tả meta cho tiêu đề bài viết này và đảm bảo mỗi mô tả không quá 155 ký tự: [tiêu đề]

4. Nội dung quảng cáo và thử nghiệm A/B

Viết 6 tiêu đề quảng cáo Google Ads và 4 mô tả cho [offer], mỗi tiêu đề và mô tả nhấn mạnh một lợi ích khác nhau.

Tạo 3 biến thể quảng cáo LinkedIn cho [persona] với các điểm nhấn và lời kêu gọi hành động (CTA) khác nhau.

Hãy đưa ra 5 ý tưởng thử nghiệm A/B cho nội dung quảng cáo này và giải thích mục tiêu của từng thử nghiệm: [dán nội dung]

5. Tái sử dụng nội dung

Chuyển đổi bài viết blog này thành một bài đăng LinkedIn 150 từ, một chủ đề 6 tweet và 3 chú thích ngắn kèm hashtag liên quan: [dán liên kết hoặc văn bản]

Tóm tắt webinar này thành 7 điểm chính và 5 đoạn trích ngắn cho các nền tảng mạng xã hội: [dán ghi chú]

Tạo phiên bản bản tin email của bài viết này với phần giới thiệu rõ ràng, 3 điểm chính và một lời kêu gọi hành động (CTA): [dán bài viết]

Quản lý toàn bộ hệ thống tiếp thị của bạn trong ClickUp

Không thể phủ nhận rằng ChatGPT đã khẳng định vị trí của mình như một trợ thủ đắc lực trong marketing. Tuy nhiên, thường thì đó là giới hạn của nó.

ClickUp Brain đưa khả năng đó lên một tầm cao mới. Không chỉ tạo ra ý tưởng và hoàn thiện bản nháp, Brain còn biến nguồn cảm hứng đó thành công việc có tổ chức, có thể theo dõi và thực hiện được bởi nhóm của bạn ngay trong cùng một không gian làm việc. Khác với ChatGPT, Brain thực sự có khả năng nhận thức ngữ cảnh.

Ngoài ra, lợi ích lớn nhất khi sử dụng ClickUp cho marketing là nó tập trung hóa hệ thống marketing của bạn. Khi chiến lược, tài nguyên, thực thi và giao tiếp nhóm được quản lý tại một nơi duy nhất, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc chuyển giao công việc hay chuyển đổi ngữ cảnh. Nhóm của bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng từ “đây là ý tưởng” đến “đây là những gì sẽ được triển khai, khi nào và ai chịu trách nhiệm”.

Sẵn sàng đưa chiến lược, nội dung và thực thi được hỗ trợ bởi AI vào một nền tảng duy nhất? Bắt đầu với ClickUp ngay hôm nay.