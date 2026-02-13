Các chiến dịch quảng cáo AI xuất sắc nhất: Ví dụ & Bài học

Bạn có thể sở hữu ý tưởng quảng cáo tuyệt vời và lay động lòng người nhất trên thế giới.

Nhưng nếu bạn mất ba tuần để sản xuất và tối ưu hóa nó, bạn đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra tác động.

Đó là lý do tại sao các thương hiệu tận dụng trí tuệ nhân tạo. Để hành động nhanh chóng, nắm bắt tín hiệu sớm và đưa ra quyết định sáng tạo trên quy mô lớn.

Nhưng việc cần làm là bắt đầu từ đâu?

Việc cần làm để sử dụng AI để tạo quảng cáo mà không làm mất đi sự sáng tạo của con người?

Không có gì hữu ích hơn việc nghiên cứu các ví dụ thực tế về quảng cáo AI đang được áp dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích các chiến dịch thành công từ các thương hiệu hàng đầu, những bài học quan trọng và hướng dẫn từng bước để triển khai chiến dịch quảng cáo được hỗ trợ bởi AI của riêng bạn.

Điều gì làm nên sự khác biệt của một chiến dịch quảng cáo AI?

Việc chỉ sử dụng công nghệ AI để xây dựng một chiến dịch quảng cáo không mang lại lợi thế cạnh tranh. Bởi vì việc cần làm của hầu hết các thương hiệu khác là xây dựng chiến dịch quảng cáo như vậy.

Để nổi bật giữa đám đông, hãy đảm bảo quảng cáo của bạn đáp ứng hầu hết các tiêu chí sau:

Chiến dịch động: Các chiến dịch quảng cáo AI tốt nhất có tính động cao. Chúng điều chỉnh nội dung, hình ảnh và định dạng theo thời gian thực dựa trên phản ứng của đối tượng mục tiêu.

Tùy chỉnh cá nhân hóa ở quy mô lớn: Tùy chỉnh nội dung quảng cáo cho các phân khúc đối tượng khác nhau = cá nhân hóa. Tùy chỉnh cho sở thích cá nhân của từng người dùng, đó là cá nhân hóa ở quy mô lớn. Và cá nhân hóa ở quy mô lớn chính là yếu tố khiến người tiêu dùng nghĩ, “Wow, thương hiệu này thực sự hiểu tôi.”

Thực thi trên nền tảng gốc: Sử dụng AI để tái sử dụng quảng cáo cho các nền tảng khác nhau. Trong khi Sử dụng AI để tái sử dụng quảng cáo cho các nền tảng khác nhau. Trong khi công cụ AI trên mạng xã hội cung cấp ý tưởng sáng tạo, bạn có thể điều chỉnh nó để phù hợp với kích thước, nội dung và đối tượng cụ thể của từng nền tảng.

Thử nghiệm quảng cáo tích hợp: Việc tạo/lập quảng cáo truyền thống mất nhiều thời gian. Với AI, bạn có thể tạo và thử nghiệm hàng trăm biến thể (Tiêu đề A + Video C + Nút kêu gọi hành động màu xanh) cùng lúc. Hệ thống cũng xác định các kết hợp nào mang lại nhiều chuyển đổi nhất và mở rộng chúng ngay lập tức.

Tối ưu hóa quảng cáo theo thời gian thực: AI đánh giá hiệu suất quảng cáo trên nhiều khía cạnh—biến thể sáng tạo, đối tượng, vị trí hiển thị, định dạng—để tối ưu hóa. Ví dụ, nó phát hiện tình trạng mệt mỏi với quảng cáo (khi người dùng cảm thấy nhàm chán với cùng một quảng cáo) và điều chỉnh tần suất hiển thị trước khi ROI của bạn giảm sút.

⚖️ Chiến dịch tiếp thị AI so với chiến dịch quảng cáo AI: Dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, nhưng đây là sự phân biệt: AI trong marketing là khái niệm tổng quát. Nó bao gồm việc sử dụng AI cho nghiên cứu đối tượng, mô hình hóa hành vi dự đoán và phối hợp thông điệp trên các kênh email, CRM và mạng xã hội. Nó bao gồm việc sử dụng AI cho nghiên cứu đối tượng, mô hình hóa hành vi dự đoán và phối hợp thông điệp trên các kênh email, CRM và mạng xã hội.

Quảng cáo AI là một phần của tiếp thị AI tập trung vào môi trường quảng cáo trả phí. Vai trò của AI ở đây là tối ưu hóa việc mua quảng cáo, mục tiêu đối tượng và phân phối nội dung sáng tạo theo thời gian thực. Tóm lại: Mỗi chiến dịch quảng cáo AI đều là một phần của chiến lược tiếp thị AI, nhưng không phải mọi chiến thuật tiếp thị AI đều liên quan đến quảng cáo.

Các ví dụ tiêu biểu về chiến dịch quảng cáo AI

Hãy cùng xem qua top 10 ví dụ về quảng cáo AI từ các thương hiệu toàn cầu và tìm hiểu cách họ sử dụng AI để truyền tải các điểm mạnh của sản phẩm:

👀 Bạn có biết? Đồng hồ trong quảng cáo hầu như luôn được cài đặt ở 10:10. Đó là vì vào lúc 10:10, kim đồng hồ khung viền logo thương hiệu (thường nằm chính giữa phía trên) và quan trọng hơn, chúng trông giống như một khuôn mặt cười.

1. Heinz: Đây là cách AI nhìn nhận nước sốt cà chua.

qua Forbes

Năm 2022, Heinz đã tham gia vào làn sóng DALL-E với một thí nghiệm đơn giản: họ yêu cầu AI vẽ "ketchup".

Kết quả là một bài học mẫu mực về giá trị thương hiệu. AI liên tục tạo ra hình ảnh với hình dáng chai Heinz biểu tượng, nhãn hiệu hình bia mộ và tông màu đỏ đặc trưng.

Đẩy xa hơn nữa, họ đã cung cấp cho AI những yêu cầu ngày càng kỳ lạ như “Ketchup trong không gian vũ trụ”, “Ketchup thời Phục hưng” và “Ketchup lặn biển”. Dù yêu cầu có kỳ lạ đến đâu, kết quả đầu ra vẫn không thể phủ nhận là của Heinz.

Chiến dịch đã bùng nổ khi Heinz mời người hâm mộ gửi các đề xuất của riêng họ, biến sáng kiến này thành một công cụ tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) quy mô lớn.

✅ Điểm chính: Sử dụng AI để xác thực một giá trị cốt lõi của thương hiệu. Đây là một ví dụ điển hình về việc một thương hiệu sử dụng AI để chứng minh một điểm tâm lý: Heinz là sốt cà chua. Hơn nữa, vì các yêu cầu là chung chung, kết quả cảm thấy không thiên vị. Sự trung lập đã khiến kết quả trở nên mạnh mẽ và thuyết phục hơn nhiều.

2. Burger King: Cuộc thi Whopper trị giá một triệu đô la

qua HypeInsight

Nếu có ai đó biết cách chơi trò chơi quảng cáo một cách đúng đắn, đó chính là BK.

Và họ đã thực hiện việc này một lần nữa vào năm 2024 bằng cách ra mắt một trang web nhỏ được hỗ trợ bởi AI, mời khách hàng tạo ra những chiếc burger mơ ước của mình bằng cách sử dụng các lệnh văn bản đơn giản.

Người dùng đã gửi những sự kết hợp nguyên liệu độc đáo nhất của họ—từ ớt jalapeño ngâm đường đến bơ đậu phộng. Một công cụ tạo hình ảnh AI đã ngay lập tức tạo ra một hình ảnh siêu thực, hấp dẫn đến mức khiến người xem thèm thuồng cho món burger tùy chỉnh của họ.

BK sau đó cho phép công chúng bỏ phiếu chọn loại burger nào sẽ được sản xuất trong một đợt giới hạn, với giải thưởng $1 triệu cho người chiến thắng.

✅ Điểm chính: Sử dụng quảng cáo AI như một công cụ để phát triển ý tưởng sản phẩm nhanh chóng và huy động ý kiến cộng đồng. BK đã biến một cuộc thi vui nhộn thành nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới, cho phép khách hàng của mình quyết định chính xác loại topping nào sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất tiếp theo.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Mất hàng giờ vì hội chứng trang trắng? Sử dụng ClickUp Brain để tạo nội dung quy mô lớn — từ minh họa, hình ảnh, nội dung quảng cáo, chú thích bài đăng trên mạng xã hội, tiêu đề, v.v. Ví dụ, yêu cầu Brain “Tạo ra năm biến thể kịch bản video 15 giây cho chiến dịch ra mắt sản phẩm nước giặt thân thiện với môi trường với mục tiêu là chủ nhà thế hệ millennial” và xem nó hoàn thành công việc sáng tạo chỉ trong vài giây. Khởi động ý tưởng quảng cáo mới của bạn với các đề xuất nội dung thông minh và được cá nhân hóa bằng ClickUp Brain. Tất nhiên, điều này không thay thế các nhà thiết kế của bạn. Nó chỉ giúp họ có một khởi đầu thuận lợi và hướng dẫn sáng tạo mạnh mẽ để thực hiện công việc! Hơn nữa, bạn thậm chí có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo hình ảnh cho bạn.

3. Coca-Cola: Chiến dịch "Tạo nên phép màu thực sự"

Coca-Cola đã mở kho lưu trữ của mình bằng cách cho phép người hâm mộ truy cập vào các tài sản thương hiệu biểu tượng như logo, hình dáng chai, hình ảnh lưu trữ, v.v., thông qua một nền tảng AI tùy chỉnh.

Sử dụng DALL-E và GPT-4, người dùng đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo mang chủ đề lễ hội. Trong khi AI cho phép quy mô lớn và sự đa dạng sáng tạo, Coca-Cola đóng vai trò là nhà tuyển chọn, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất cho các vị trí quảng cáo nổi bật.

Bằng cách để người hâm mộ dẫn dắt sáng tạo, Coca-Cola đã duy trì vị trí trung tâm trong cuộc hội thoại mùa lễ mà không cần chi phí sản xuất nội dung truyền thống khổng lồ.

✅ Điểm chính: Hãy tận dụng các xu hướng AI mới nổi để tạo ra các quảng cáo cho phép sự tham gia của người dùng và tự do sáng tạo. Điều này dẫn đến tác động văn hóa mạnh mẽ, tương tác cao và sự lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, đó chính là những thành công thực sự ở đây.

🧠 Thú vị: Ông già Noel có màu đỏ là do Coca-Cola. Ban đầu, ông thường được miêu tả là một người cao, gầy, mặc áo xanh, xanh dương hoặc nâu. Năm 1931, Coca-Cola đã ủy thác cho họa sĩ Haddon Sundblom tạo ra một hình ảnh "lành mạnh" của Ông già Noel cho các quảng cáo lễ hội của họ. Ông đã vẽ một người đàn ông mập mạp, vui vẻ mặc bộ đồ đỏ tươi (để phù hợp với logo Coke). Hình ảnh đó đã trở nên mạnh mẽ đến mức nó trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, vĩnh viễn cho hình ảnh của Ông già Noel ngày nay.

4. Nutella: Bảy triệu hũ. Không có hai hũ nào giống nhau.

qua Dezeen

Khi cá nhân hóa lần đầu tiên trở thành xu hướng, hầu hết các thương hiệu chỉ áp dụng nó trong môi trường kỹ thuật số—email, quảng cáo và đề xuất. Các sản phẩm vật lý sản xuất hàng loạt vẫn chủ yếu giữ nguyên thiết kế.

Nutella đã nhận ra cơ hội để phá vỡ trạng thái hiện tại.

Họ đã cung cấp cho hệ thống AI một thư viện các mẫu và màu sắc, sau đó hệ thống này sử dụng để tạo ra bảy triệu nhãn dán độc đáo cho các lọ của họ tại Ý.

Kết quả? Không có hai lọ nào trên kệ siêu thị là giống nhau.

Chiến dịch đã gây sốt trên mạng xã hội khi người hâm mộ đổ xô tìm kiếm những thiết kế đẹp nhất. Đó là cách Nutella thành công biến một sản phẩm thông thường thành một tác phẩm sưu tập độc nhất vô nhị, khiến mỗi khách hàng trở thành chủ nhân của một tác phẩm nghệ thuật phiên bản giới hạn.

✅ Điểm chính: Cá nhân hóa dựa trên AI hiệu quả nhất khi được tích hợp vào trải nghiệm sản phẩm. Trong trường hợp này, chính chiếc lọ đã trở thành bảng quảng cáo, món đồ sưu tầm và yếu tố kích hoạt chia sẻ trên mạng xã hội cùng một lúc.

5. BMW: 900 năm nghệ thuật trên một bức tranh duy nhất

qua BMW

BMW đã đưa truyền thống "Art Car" huyền thoại của mình vào kỷ nguyên số với "The Electric AI Canvas".

Họ đã đào tạo mô hình AI StyleGAN trên một lượng khổng lồ 50.000 hình ảnh trải dài 900 năm lịch sử nghệ thuật, cùng với các tác phẩm của những bậc thầy đương đại. Kết quả là một tác phẩm nghệ thuật động, không ngừng phát triển, được chiếu trực tiếp lên bề mặt xe.

Tác phẩm nghệ thuật đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội vì không thể chụp lại cùng một bức ảnh hai lần—tác phẩm nghệ thuật luôn thay đổi.

✅ Điểm chính: Đừng chỉ sử dụng AI để giới thiệu những câu chuyện mới. Hãy tận dụng nó để nâng cao di sản và bản sắc thương hiệu hiện có của bạn. Ví dụ trên cho thấy cách BMW đã tận dụng AI tạo sinh để củng cố mối liên kết lâu dài với sự đổi mới, tay nghề và nghệ thuật.

6. Nike: Serena vs. Serena

qua AKQA

Để kỷ niệm 50 năm thành lập và sự giải nghệ của Serena Williams, Nike đã làm việc cần làm: họ tổ chức một trận đấu giữa Serena năm 1999 (thần đồng 17 tuổi) và Serena năm 2017 (nhà vô địch 35 tuổi).

Sử dụng trí tuệ nhân tạo, Nike đã phân tích 20 năm dữ liệu thi đấu của cô, mô phỏng kỹ thuật di chuyển, lựa chọn cú sút và thậm chí cả phản ứng tâm lý của cô dưới áp lực. Họ đã mô phỏng 130.000 trận đấu giữa hai "bản thể" của cô và phát sóng trận chung kết như một sự kiện trực tiếp.

Điều này đã tạo ra những thông tin quý giá dựa trên dữ liệu cho cả những người hâm mộ tennis và nhóm phát triển sản phẩm nội bộ của Nike.

✅ Điểm chính: Ai nói quảng cáo phải mang tính quảng bá rõ ràng? Kết hợp trí tuệ nhân tạo với sự sáng tạo của bạn để tạo ra những quảng cáo mang lại những thông tin có giá trị và định hình nhận thức.

7. Hettich: #RoastTheRoom

qua Best Media thông tin

Hettich (ông lớn trong ngành phụ kiện nội thất) đã tận dụng sự yêu thích của internet đối với việc "châm biếm" thông qua chiến dịch #RoastTheRoom của họ.

Họ đã sử dụng AI để tạo ra "các phòng thảm họa" - không gian sống trông giống như những cơn ác mộng hậu tận thế với sự bừa bộn và hỗn loạn. Họ đăng những hình ảnh này lên Instagram, thách thức người theo dõi chê bai thiết kế.

Khi các bình luận bắt đầu đổ về, Hettich đã sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để mang đến cho các phòng một "sự lột xác", thể hiện một sự biến đổi tuyệt đẹp và có tổ chức, được hỗ trợ bởi phần cứng của họ.

✅ Điểm chính: AI không thay thế sự sáng tạo. Các thương hiệu hàng đầu sử dụng nó để thực hiện các ý tưởng mà nếu thực hiện trong thế giới thực sẽ quá tốn kém, phức tạp hoặc không thể thực hiện được.

8. Unigloves: Vượt qua các buổi chụp ảnh quảng cáo truyền thống

qua Superside

Unigloves đã phải đối mặt với một thách thức lớn: sản phẩm bảo vệ tay Derma Shield của họ được sử dụng bởi mọi đối tượng, từ thợ máy bụi bặm đến các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, họ không có ngân sách cho một buổi chụp ảnh quy mô lớn trên toàn cầu.

Thay vì sử dụng những hình ảnh stock nhàm chán, họ đã sử dụng AI để tạo ra 250 cảnh siêu thực tế, cho thấy các chuyên gia trong ngành sử dụng Derma Shield trong môi trường có cường độ cao.

Từ một lính cứu hỏa chuẩn bị cho nhiệm vụ đến một nghệ sĩ xăm hình rửa tay, hình ảnh do AI tạo ra đã giúp Unigloves truyền tải sự phù hợp qua hàng chục ngành nghề với sự nhất quán về mặt hình ảnh hoàn hảo.

✅ Điểm chính: Sử dụng AI ở những nơi có thách thức lớn nhất. Đối với Unigloves, vấn đề không phải là sự sáng tạo, mà là hạn chế về ngân sách và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Họ đã tận dụng AI một cách phù hợp để tạo ra hình ảnh với quy mô mà con người không thể thực hiện được trong thời gian ngắn như vậy.

9. H&M: Sử dụng công nghệ "digital twins" để tái hiện các buổi chụp ảnh người mẫu.

H&M đã thay đổi cách tiếp cận trong nhiếp ảnh thời trang bằng cách tạo ra các bản sao kỹ thuật số chất lượng cao của các người mẫu hàng đầu của họ. Thay vì thuê studio trong nhiều tuần để chụp bộ sưu tập mới gồm 500 món, họ đã sử dụng AI để nhân bản các người mẫu chỉ một lần.

Cặp đôi này có thể được sử dụng để trình bày trang phục qua các tư thế, môi trường và định dạng khác nhau — mà không cần phải chụp ảnh nhiều lần. Nó đã biến một lịch trình sản xuất kéo dài nhiều tháng thành chỉ vài cú nhấp chuột trên màn hình.

✅ Điểm chính: Sử dụng AI để tách biệt sản phẩm sáng tạo của bạn khỏi các giới hạn vật lý. Bằng cách số hóa tài năng, H&M đã biến một thách thức logistics thành một hệ thống sản xuất nội dung có thể mở rộng và tốc độ cao.

10. Virgin Voyagers: J. Lo vừa gửi cho bạn một lời mời cá nhân hóa.

qua WPP

Dưới đây là một ví dụ tuyệt vời khác: Virgin Voyages biết rằng họ không thể mời Jennifer Lopez ngồi xuống và ghi hình hàng triệu video riêng lẻ. Vì vậy, họ đã tạo ra Jen AI bằng cách sao chép hình ảnh và giọng nói của cô.

Thông qua công cụ này, người dùng có thể tạo ra một video mời cá nhân hóa cao cho một chuyến du thuyền. Bạn có thể nói cho "Jen" biết tên của bạn bè và lý do tại sao họ cần một kỳ nghỉ, và cô ấy sẽ gửi một thông điệp tùy chỉnh trực tiếp đến họ.

✅ Điểm chính: Các chiến dịch do người nổi tiếng dẫn dắt không còn bị giới hạn bởi lịch trình của người phát ngôn. Chiến dịch Jen AI minh họa cách nhân bản AI có thể biến một đại sứ thương hiệu duy nhất thành một tài sản thương hiệu có thể mở rộng và tương tác.

Bài học từ các chiến dịch AI thành công

Mười ví dụ. Mười bài học quan trọng.

Nhưng tất cả những điều đó cuối cùng dẫn đến điều gì?

Dưới đây là bốn bài học quan trọng nhất mà mọi chiến dịch quảng cáo được hỗ trợ bởi AI thành công mang lại cho chúng ta:

Sử dụng AI để phân tích dữ liệu, không chỉ để tự động hóa.

Nếu bạn chỉ sử dụng AI để viết nội dung quảng cáo nhanh hơn hoặc tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, bạn đang bỏ lỡ mục tiêu chính.

Các chiến dịch AI thành công ưu tiên các thông tin chi tiết do AI cung cấp. Họ sử dụng AI để phân tích các tập dữ liệu khổng lồ, đang theo dõi các mẫu tương tác, hành vi của khách hàng, tỷ lệ bỏ cuộc và sự mệt mỏi của nội dung sáng tạo để hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Những thông tin này sau đó sẽ định hướng cho hướng sáng tạo, lựa chọn kênh, thời điểm và cấu trúc chiến dịch.

Kết hợp sự sáng tạo với dữ liệu

Sử dụng AI ngay từ đầu, tức là trong quá trình sáng tạo (giai đoạn lập ý tưởng và phát triển khái niệm). Phân tích xu hướng, tín hiệu văn hóa, sở thích của đối tượng mục tiêu và hiệu suất lịch sử để phát hiện những cơ hội tiềm năng mà đối thủ cạnh tranh có thể bỏ qua.

Các công cụ tiếp thị kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI đang mở rộng giới hạn sáng tạo, tạo ra những góc nhìn mới mẻ và các biến thể phụ, giúp kết nối sâu sắc hơn với khán giả.

👀 Bạn có biết? Ben & Jerry's đã sử dụng AI để phân tích hơn hai năm dữ liệu cuộc hội thoại trên mạng xã hội và phát hiện ra một xu hướng lớn chưa được khai thác cho "kem cho bữa sáng". Các chuyên gia hương vị của họ sau đó đã áp dụng sự sáng tạo, khả năng đánh giá hương vị và tính cách thương hiệu để biến những thông tin đó thành sản phẩm thực tế. qua Lenovo Pro Community

Tiếp tục thử nghiệm và tối ưu hóa.

Ngày nay, các nhà quảng cáo thiết kế chiến dịch với nhiều biến thể ngay từ ngày đầu tiên. AI tạo ra nhiều hướng sáng tạo, định dạng, điểm nhấn và thông điệp chạy song song. Sau đó, nó phân tích hiệu quả của từng biến thể trên các nhóm đối tượng, vị trí quảng cáo và các khoảnh khắc nhỏ khác nhau.

Thay vì đoán xem nội dung sáng tạo nào sẽ thu hút, các nhà quảng cáo có thể theo dõi các tín hiệu hiệu suất thời gian thực và tối ưu hóa chiến dịch ngay lập tức.

👀 Bạn có biết? Hộp cát AI của Meta cung cấp cho nhà quảng cáo các công cụ tạo sinh và dự đoán được thiết kế riêng cho loại tối ưu hóa này. Những công nghệ AI này cho phép các thương hiệu tự động tạo ra hàng chục phiên bản khác nhau của nội dung quảng cáo, nền và định dạng để xem gì thực sự chuyển đổi trong môi trường thực tế. qua Meta

Đảm bảo tính minh bạch và đạo đức.

Các mô hình AI học hỏi từ dữ liệu lịch sử.

Vấn đề là gì? Dữ liệu lịch sử thường phản ánh sự thiên vị xã hội liên quan đến giới tính, chủng tộc, tuổi tác, hình thể, địa lý hoặc trạng thái kinh tế. Nếu không được kiểm soát, AI có thể củng cố các định kiến ngay cả khi đó không phải là ý định của thương hiệu.

Sự minh bạch cũng đóng vai trò quan trọng. Khán giả phản hồi tích cực hơn khi các thương hiệu minh bạch về cách AI được sử dụng trong quảng cáo của họ. Các chiến dịch che giấu sự tham gia của AI có nguy cơ gặp phản ứng tiêu cực khi bị phát hiện sau này.

👀 Bạn có biết? Dove đã có một lập trường mạnh mẽ và rõ ràng khi tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ sử dụng AI để tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh cơ thể phụ nữ trong quảng cáo của mình. Thương hiệu này thừa nhận rằng các mô hình AI tạo sinh thường được đào tạo trên các bộ dữ liệu có thiên vị, củng cố các tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế, và việc sử dụng các kết quả đó - ngay cả khi vô tình - có thể làm suy yếu vị trí "Vẻ đẹp thực sự" mà họ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Cách lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo AI

Bạn có muốn xây dựng chiến dịch quảng cáo AI của riêng mình không?

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về việc cần làm để thực hiện điều đó.

⭐ Bonus: Nếu bạn muốn thực hiện tất cả trong một nơi, mà không cần chuyển đổi công cụ liên tục hay chuyển tab, ClickUp, một Không gian Làm việc AI tích hợp, sẽ trở thành trung tâm năng suất của bạn.

Bạn có thể lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch AI ngay trong ClickUp — loại bỏ sự hỗn loạn từ các công cụ không kết nối và tình trạng " Work Sprawl " phát sinh từ đó.

Bước 1: Quyết định nơi sử dụng AI

Các chiến dịch quảng cáo AI mang lại kết quả, miễn là bạn sử dụng AI một cách có chủ đích.

Bắt đầu bằng cách xác định những điểm khó khăn lớn nhất mà bạn thường gặp phải khi lập kế hoạch hoặc triển khai các chiến dịch như vậy.

Các lĩnh vực chính mà AI có thể tạo ra sự khác biệt:

Nút thắt sáng tạo: Bạn gặp khó khăn trong việc tạo ra các tài sản hình ảnh cho chiến dịch của mình.

Chi phí sản xuất: Có thể bạn đã có đội ngũ thiết kế giỏi, nhưng chi phí sản xuất vẫn rất cao.

Quy trình thủ công: Nhóm của bạn đang bị quá tải bởi các báo cáo thủ công.

Vấn đề về khả năng mở rộng: Bạn là một agency quản lý nhiều chiến dịch quảng cáo và cần AI để tự động hóa mọi thứ.

Chọn một hoặc hai lĩnh vực có tác động lớn để áp dụng AI và nâng cao chiến lược quảng cáo của bạn. Điều này giúp chiến dịch tập trung, ngăn chặn sự lan rộng của AI và chứng minh tính hợp lý của đầu tư vào AI.

⭐ Bonus: Cần một cách nhanh chóng để thoát khỏi sự phức tạp của AI? Xem video này 👇

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Bước 2: Brainstorm ý tưởng chiến dịch và chuẩn bị kế hoạch.

Khi đã xác định được nơi sẽ áp dụng AI, đã đến lúc chuẩn bị ý tưởng cho chiến dịch sáng tạo của bạn.

Tập hợp nhóm của bạn để thảo luận về vấn đề bạn muốn giải quyết, câu chuyện bạn muốn kể, và thành công của chiến dịch quảng cáo này trông như thế nào.

Hãy từ bỏ các cuộc họp tĩnh và sử dụng ClickUp Bảng trắng để lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị trực quan. Đây chính là nơi chiến lược quảng cáo của bạn được hình thành theo thời gian thực.

Thêm các yếu tố khác nhau vào Bảng trắng ClickUp để brainstorming chiến dịch quảng cáo tập thể.

Dưới đây là cách chúng giúp tăng tốc và tổ chức các phiên brainstorming của bạn:

Các nhóm sử dụng ghi chú, vẽ tay và các công cụ kết nối để lập bản đồ cho từng giai đoạn - từ giai đoạn ý tưởng ban đầu đến sản xuất và ra mắt.

Theo dõi con trỏ chuột của đồng nghiệp di chuyển theo thời gian thực khi bạn cùng nhau chỉnh sửa Bảng trắng.

Sử dụng Brain trực tiếp trên Bảng trắng để tạo ý tưởng, bản tóm tắt, biến thể tài sản và nhiều hơn nữa.

Khi thiếu năng lượng và ý tưởng, hãy trực tiếp yêu cầu ClickUp Brain đề xuất các chủ đề chiến dịch phù hợp với thị trường và công việc quảng cáo để thực hiện.

Phát triển ý tưởng chiến lược quảng cáo và ý tưởng chiến dịch nhanh hơn với ClickUp Brain.

Một số cách cực kỳ đơn giản để thực hiện việc cần làm:

Prompt Brain để đề xuất ý tưởng chiến dịch từ đầu dựa trên đối tượng mục tiêu, mục tiêu chiến dịch, điểm mạnh sản phẩm, xu hướng thị trường và kênh ưa thích của bạn.

Để nó đề xuất nhiều biến thể khác nhau cho cùng một ý tưởng chiến dịch, giúp nhóm của bạn không bị giới hạn trong một cách suy nghĩ duy nhất.

Yêu cầu nó đánh giá ý tưởng chiến dịch của bạn và chỉ ra những điểm yếu.

Sau khi đã hoàn thiện ý tưởng cho chiến dịch, hãy sử dụng ClickUp Tài liệu để soạn thảo các yếu tố cơ bản. Điều này bao gồm bản tóm tắt sáng tạo, hướng dẫn thương hiệu, khung thông điệp, danh sách kiểm tra chất lượng, kế hoạch tiếp thị nội dung và nhiều hơn nữa.

Soạn thảo bản tóm tắt chiến dịch, nội dung quảng cáo, v.v., cho nhóm của bạn bằng cách kết hợp Brain và ClickUp Docs.

Dưới đây là cách thực hiện:

Tạo nội dung bằng AI: Nhập các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên như, “Viết một bản tóm tắt sáng tạo một trang bao gồm bối cảnh, mục tiêu, nhân vật người dùng và dòng thời gian triển khai”

Hoàn thiện và tinh chỉnh: Sử dụng tính năng Ask AI để điều chỉnh giọng điệu, sửa lỗi ngữ pháp hoặc dịch nội dung cho các thị trường toàn cầu.

Trung tâm kiến thức tập trung: Tài liệu và wiki được tổ chức theo cấu trúc phân cấp giúp quản lý tài nguyên chiến dịch một cách có hệ thống, trong khi tính năng chỉnh sửa trực tuyến cho phép mọi người làm việc cùng nhau trên cùng một trang thông qua Tài liệu và wiki được tổ chức theo cấu trúc phân cấp giúp quản lý tài nguyên chiến dịch một cách có hệ thống, trong khi tính năng chỉnh sửa trực tuyến cho phép mọi người làm việc cùng nhau trên cùng một trang thông qua Docs Hub.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Brainstorming thường chiếm nhiều giờ làm việc tính phí. Nhưng nếu có cách nào đó để phát triển ý tưởng nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng? ClickUp Brain MAX là trợ lý AI thế hệ mới dành cho các nhóm sáng tạo. Nó tích hợp các khả năng AI mạnh mẽ dưới một nền tảng duy nhất: Tăng tốc nghiên cứu với Enterprise Search : Ngay lập tức truy cập nghiên cứu nội bộ, dữ liệu chiến dịch trước đây hoặc tài sản thương hiệu trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Ngay lập tức truy cập nghiên cứu nội bộ, dữ liệu chiến dịch trước đây hoặc tài sản thương hiệu trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Bỏ qua việc gõ tay với Talk to Text : Dictate ý tưởng chiến dịch hoặc ghi chú cuộc họp mà không cần dùng tay. Hãy để AI tổ chức những suy nghĩ lộn xộn của bạn thành các mục chuyên nghiệp. Dictate ý tưởng chiến dịch hoặc ghi chú cuộc họp mà không cần dùng tay. Hãy để AI tổ chức những suy nghĩ lộn xộn của bạn thành các mục chuyên nghiệp.

Độ linh hoạt của mô hình: Chuyển đổi giữa các mô hình ChatGPT, Claude hoặc Gemini mới nhất trong tài liệu của bạn để có được các phong cách sáng tạo khác nhau cho nội dung quảng cáo của bạn.

Trao đổi với không gian làm việc của bạn bằng Trí tuệ nhân tạo bối cảnh : Hỏi Brain các câu hỏi về không gian làm việc của bạn—chẳng hạn như “Điểm nhấn hiệu quả nhất từ chiến dịch quý 3 là gì?”—để xây dựng chiến lược mới dựa trên dữ liệu thực tế. Hỏi Brain các câu hỏi về không gian làm việc của bạn—chẳng hạn như “Điểm nhấn hiệu quả nhất từ chiến dịch quý 3 là gì?”—để xây dựng chiến lược mới dựa trên dữ liệu thực tế. Đây là cách Brain MAX giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn 😎

Bước 3: Lập dòng thời gian cho chiến dịch AI của bạn

Dòng thời gian thực hiện chiến dịch của bạn phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng AI của bạn.

📌 Ví dụ: Nếu bạn dự định đào tạo một mô hình AI tùy chỉnh trước để tạo quảng cáo (như quảng cáo "Serena vs. Serena" của Nike), giai đoạn tạo/lập kế hoạch của bạn sẽ kéo dài. Nhưng nếu bạn chỉ sử dụng nó để tạo ra các hình ảnh do AI sinh ra, giai đoạn đó sẽ được rút ngắn.

Chìa khóa cho một chiến dịch ra mắt thành công là tạo ra một khoảng đệm. Luôn để dành không gian cho những thay đổi bất ngờ, chu kỳ phản hồi và điều chỉnh chiến lược.

ClickUp cung cấp nhiều cách để dễ dàng lập kế hoạch và trực quan hóa dòng thời gian chiến dịch AI thực tế:

Tùy chọn 1: Chế độ xem tổng quan với biểu đồ Gantt

Xem các công việc, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án với chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp.

Sử dụng chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp để hiển thị toàn bộ chiến dịch của bạn dưới dạng một chuỗi các công việc kết nối với nhau, có mối quan hệ phụ thuộc rõ ràng.

Bạn có thể di chuyển các công việc trực tiếp trên dòng thời gian này để sắp xếp lại thứ tự, đánh dấu các thanh bằng màu sắc để dễ dàng nhận biết và mở rộng chúng để xem thông tin chi tiết.

📌 Ví dụ: “Hoàn thiện bản tóm tắt chiến dịch” nằm trong luồng “Xác nhận ngân sách”, sau đó nằm trong luồng “Danh sách vật tư”.

Nếu một công việc bị trễ, bạn có thể ngay lập tức thấy các công việc sau đó bị ảnh hưởng. Hoặc cách dòng thời gian kéo dài khi các công việc được thêm vào giữa chiến dịch.

Đây là giải pháp lý tưởng để quản lý các chiến dịch quảng cáo AI liên quan đến nhiều nhóm (sáng tạo, truyền thông, chiến lược) và đảm bảo mọi người đều đồng bộ thông tin.

Tùy chọn 2: Phân tích chi tiết dòng thời gian thực hiện chiến dịch chính theo người được giao, kênh truyền thông, v.v.

Sử dụng chế độ xem dòng thời gian để hiển thị thông tin quan trọng nhất cho bạn và xem các công việc theo thứ tự thời gian, theo thứ tự alphabet, hoặc theo ngày đáo hạn hoặc ngày bắt đầu.

Mặc dù chế độ xem tổng quan rất hữu ích cho lãnh đạo, các thành viên trong nhóm không cần phải xem toàn bộ. Chế độ xem Dòng thời gian của ClickUp cho phép bạn chia lịch trình theo trạng thái, người được giao nhiệm vụ, ưu tiên, kênh, v.v.

Ví dụ, lọc theo người được giao công việc để mỗi người có thể xem luồng công việc của mình trong suốt chiến dịch. Hoặc lọc theo trạng thái để xem dòng thời gian của các công việc đã hoàn thành, đang thực hiện và đang chờ duyệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để có cái nhìn rõ ràng ngay lập tức, hãy chuyển đổi sang chế độ xem Lịch ClickUp. Việc xem các hạn chót được sắp xếp theo ngày, tuần hoặc tháng sẽ giúp bạn cảm thấy khối lượng công việc dễ quản lý hơn. Các lịch này hoàn toàn tương tác — nếu cần điều chỉnh lịch trình kiểm duyệt nội dung, chỉ cần kéo và thả công việc từ thứ Sáu sang Monday, và nhóm của bạn sẽ được thông báo ngay lập tức. Xem tất cả các công việc của bạn chỉ trong nháy mắt bằng chế độ xem Lịch trong ClickUp.

Bước 4: Giao công việc và tự động hóa quy trình làm việc

Bắt đầu với việc xác định rõ trách nhiệm. Thông báo rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm để thiết lập trách nhiệm rõ ràng.

ClickUp Nhiệm vụ giúp việc này trở nên dễ dàng bằng cách cho phép bạn thêm nhiều người được giao nhiệm vụ (với các vai trò khác nhau) vào các công việc của chiến dịch. Ví dụ, tạo một nhiệm vụ ClickUp có tiêu đề “Viết nội dung cho bài đăng trên mạng xã hội #1”, và thêm nhà viết nội dung làm người đóng góp và trình chỉnh sửa làm người kiểm duyệt.

Tích hợp phân công công việc, quản lý công việc và giao tiếp nhóm với nhiệm vụ ClickUp.

Phân chia các công việc này thành các công việc con để duy trì sự tổ chức trong quá trình thực hiện. Khi nhóm của bạn hoàn thành các bước riêng lẻ này, tính năng tổng hợp sẽ hiển thị thanh tiến độ theo thời gian thực trên nhiệm vụ cha.

Sau khi tạo các công việc, kết hợp chúng với ClickUp Automations + Super Agents để tự động hóa quá trình thực thi chiến dịch.

Kích hoạt cập nhật khi các công việc chuyển sang giai đoạn mới với ClickUp tự động hóa

Thiết lập các quy tắc tự động hóa đơn giản trong ClickUp theo hai cách:

Sử dụng công cụ tự động hóa kéo và thả: Định nghĩa logic if/then bằng cách sử dụng các kích hoạt, quy tắc điều kiện và hành động. Ví dụ: “Khi trạng thái thay đổi thành Hoàn thành, tự động gán cho Trình chỉnh sửa và cập nhật trạng thái thành Đang xem xét”

Sử dụng công cụ AI của chúng tôi: Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tạo ra các quy trình tự động hóa. Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tạo ra các quy trình tự động hóa. Công cụ tự động hóa tiếp thị không cần mã này sẽ giúp bạn hoàn thành các việc cần làm.

Đối với các quy trình tự động hóa phức tạp, nhiều bước, hãy triển khai Super Agents vào quy trình tiếp thị của bạn. Chúng hoạt động ngầm để thực thi toàn bộ chuỗi quy trình tự động, mà không cần sự can thiệp thủ công.

📌 Ví dụ về một Super Agent đang hoạt động : Triển khai một agent AI tùy chỉnh để theo dõi danh sách “Design Briefs” của bạn. Agent này tự động quét các brief mới, tạo các công việc con cần thiết và giao chúng cho thành viên trong nhóm có nhiều thời gian rảnh nhất. Nhờ có các đồng nghiệp AI này, công việc của bạn vẫn tiếp tục diễn ra mà bạn không cần phải động tay.

⭐ Bonus: Để tìm hiểu cách sử dụng các tác nhân AI cho việc tạo/lập nội dung tiếp thị, hãy xem video này 👇

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). Các trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ đến việc tạo công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa của ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Bước 6: Theo dõi hiệu suất chiến dịch bằng các bảng điều khiển AI.

Các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI thay đổi cách theo dõi chiến dịch thông qua phân tích dữ liệu thời gian thực, đề xuất của AI, cảnh báo chủ động, dự đoán xu hướng và tự động hóa báo cáo.

Lấy ví dụ về ClickUp Dashboard. Chúng tập trung các chỉ số hiệu suất vào một chế độ xem thống nhất và dễ theo dõi.

Bạn có thể tạo các chế độ xem dựa trên vai trò được tùy chỉnh cho các bên liên quan cụ thể (ví dụ: thông tin tổng quan cấp cao cho các nhà lãnh đạo cấp cao; dữ liệu chi tiết, cấp độ công việc cho các nhà quản lý dự án).

Đang theo dõi các chỉ số tiếp thị và ROI của bạn với bảng điều khiển ClickUp.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp nâng tầm báo cáo với AI Cards, cung cấp các tóm tắt thông minh trực tiếp trên bảng điều khiển của bạn. Kết hợp bảng điều khiển ClickUp của bạn với thẻ AI để tự động trích xuất những thông tin có giá trị. Một số thẻ AI phổ biến bạn có thể sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo: AI Brain: Viết bất kỳ câu hỏi nào như “Điều gì đang cản trở chiến dịch hàng đầu của chúng ta?” Nó sẽ quét các công việc, tài liệu, bình luận và Trường Tùy chỉnh để cung cấp câu trả lời tùy chỉnh, tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

Tóm tắt điều hành AI: Cung cấp đánh giá tổng quan về tình hình cho các nhà lãnh đạo cấp cao và khách hàng.

Cập nhật dự án AI: Cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh (nhưng theo thời gian thực) về tiến độ dự án, trạng thái dự án và các rào cản.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có một số ví dụ về bảng điều khiển tiếp thị để lấy cảm hứng.

Những thách thức phổ biến trong quảng cáo AI

Dưới đây là năm thách thức phổ biến mà các nhóm sáng tạo thường gặp phải khi lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo AI, cùng với các giải pháp đơn giản:

Thách thức phổ biến Tại sao lại như vậy? Làm thế nào để tránh điều đó? Sự phụ thuộc quá mức vào AI và tự động hóa Các công cụ AI hứa hẹn tốc độ và hiệu quả. Khi các chiến dịch quảng cáo của bạn bắt đầu hoạt động tốt, bạn sẽ không còn nghi ngờ về hệ thống. Thiết lập các buổi kiểm tra định kỳ để ai đó chủ động đánh giá các quyết định và hiệu suất của AI trong các chiến dịch quảng cáo của bạn. Tạo nội dung chung Các yêu cầu mơ hồ, sự thiên vị trong dữ liệu đào tạo và hướng dẫn không đầy đủ làm giảm chất lượng đầu ra của AI. Viết các gợi ý một cách rõ ràng, kèm theo bối cảnh đầy đủ hoặc hướng dẫn cần thiết. Tiếp tục điều chỉnh cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Kết hợp sự sáng tạo của con người với AI Thường thấy trong các công ty quảng cáo, nơi áp lực sáng tạo khiến các nhà thiết kế phải tận dụng tối đa công nghệ AI. Họ mất đi sự sáng tạo con người và bắt đầu tin tưởng mù quáng vào kết quả do AI tạo ra. Xác định giới hạn sử dụng AI trong các quảng cáo sáng tạo của bạn. Ví dụ, sử dụng AI cho phân tích dữ liệu và biến thể tài sản, nhưng để con người quyết định hướng sáng tạo chính. Sự bùng nổ của các công cụ AI Các nhóm sử dụng các công cụ tiếp thị AI riêng biệt cho các công việc khác nhau—tạo/lập nội dung, quản lý dự án, phân tích, v.v. Khi kết hợp, chúng tạo ra các quy trình làm việc rời rạc. Hãy có chủ đích trong việc xây dựng hệ thống AI sáng tạo của bạn. Hiểu rõ nơi bạn cần AI và đầu tư vào các công cụ cung cấp nhiều khả năng AI trong một nền tảng duy nhất. (Như ClickUp!)

Trước khi kết thúc, chúng tôi có một bất ngờ nhỏ. 🎁

Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách ngắn gọn (nhưng vô cùng hữu ích) các công cụ và mẫu thiết kế sẽ giúp bạn tổ chức các chiến dịch AI một cách khoa học và lập kế hoạch hiệu quả hơn.

1. Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp

Quản lý các chiến dịch quảng cáo từ đầu đến cuối bằng phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp.

Phần mềm Quản lý Dự án (PM) của ClickUp dành cho Nhóm Tiếp thị là một nền tảng toàn diện cho các chiến dịch quảng cáo AI. Nó hoạt động như nguồn thông tin chính xác duy nhất cho toàn bộ vòng đời chiến dịch của bạn:

Lập kế hoạch chiến lược: Sử dụng ClickUp Brain cho nghiên cứu thị trường sâu rộng và Bảng trắng cho việc lập Bản đồ Tư duy hợp tác, thời gian thực.

Thực thi linh hoạt: Giao quyền sở hữu thông qua Công việc và sử dụng cấu trúc phân cấp (Không gian, Thư mục và Danh sách công việc) để duy trì sự tổ chức cho các chiến dịch toàn cầu phức tạp.

Hiệu quả hoạt động: Triển khai các công cụ tự động hóa và trợ lý AI để xử lý các công việc hành chính phức tạp.

Hiển thị toàn diện: Theo dõi hiệu suất thời gian thực thông qua Bảng điều khiển và quản lý vòng phản hồi sáng tạo với các công cụ Kiểm duyệt tích hợp.

Hợp tác tức thì: Loại bỏ chuỗi email nội bộ bằng cách chuyển tất cả cuộc thảo luận về chiến dịch vào Loại bỏ chuỗi email nội bộ bằng cách chuyển tất cả cuộc thảo luận về chiến dịch vào ClickUp Trò chuyện.

Nền tảng này tích hợp tất cả các công cụ cần thiết để quản lý các chiến dịch AI ở mọi giai đoạn, dành cho tất cả các chuyên gia. Hơn nữa, bạn không cần phải có kiến thức chuyên môn về AI hay kỹ thuật để sử dụng ClickUp. Nó cực kỳ trực quan!

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đây là cách các nhóm của chúng tôi tại ClickUp lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị từ đầu đến cuối. Hãy nghe chia sẻ từ Mike, một trong những Kỹ sư Giải pháp Chiến lược của chúng tôi. 👇🏼

2. Jasper AI

Jasper được các nhà viết quảng cáo sử dụng để mở rộng nội dung mà không làm mất đi bản sắc thương hiệu. Đây là một công cụ tập trung vào chuyển đổi, tạo ra nội dung quảng cáo, tiêu đề và trang đích được tùy chỉnh theo giọng điệu thương hiệu cụ thể của bạn.

Bằng cách cung cấp bản tóm tắt sáng tạo của bạn, Jasper có thể tạo ra hàng chục biến thể A/B chỉ trong vài giây — hoàn hảo cho việc thử nghiệm với tốc độ cao.

3. Google Marketing Platform (GMP)

Đối với các thương hiệu đầu tư mạnh vào quảng cáo trả phí, Google Marketing Platform là tiêu chuẩn vàng cho việc mua quảng cáo và đo lường thống nhất. Nền tảng này tích hợp Search Ads 360 với Display & Video 360, cung cấp cái nhìn toàn diện về hành trình của khách hàng.

Sử dụng nó để xác định chính xác nơi xảy ra sự sụt giảm và các kết hợp sáng tạo do AI tạo ra nào đang mang lại ROI cao nhất.

🧠 Thú vị: Vào ngày 1 tháng 7 năm 1941, quảng cáo truyền hình hợp pháp đầu tiên đã được phát sóng tại Mỹ trong trận đấu bóng chày giữa Brooklyn Dodgers và Philadelphia Phillies . Quảng cáo này dành cho đồng hồ Bulova. Quảng cáo kéo dài 10 giây, hiển thị một chiếc đồng hồ trên bản đồ Hoa Kỳ kèm theo giọng nói: "Hoa Kỳ chạy theo giờ Bulova." Tổng chi phí cho thời gian phát sóng? Chín đô la.

Mẫu kế hoạch chiến dịch

Dưới đây là danh sách các mẫu sẵn có của chúng tôi để giúp bạn triển khai chiến dịch từ ý tưởng đến ra mắt nhanh gấp 10 lần:

1. Mẫu quảng cáo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu quảng cáo ClickUp giúp bạn theo dõi trạng thái của các tài liệu tiếp thị từ giai đoạn ý tưởng đến khi hoàn thiện.

Mẫu quảng cáo của ClickUp là bản thiết kế sẵn sàng giúp bạn triển khai các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số một cách trơn tru. Chỉ cần thêm nó vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn, và nó sẽ tự động tạo ra một danh sách chuyên dụng với tất cả các cài đặt sẵn cho quy trình làm việc quảng cáo.

Mẫu này cho phép bạn:

Theo dõi mọi tài sản qua toàn bộ vòng đời của nó với các trạng thái tùy chỉnh như Yêu cầu mới, Nghiên cứu, Triển khai, Hoạt động, và Hoàn thành.

Xác định và lưu trữ dữ liệu quan trọng của chiến dịch bằng cách sử dụng hơn 10 Trường Tùy chỉnh, bao gồm Ngân sách được phân bổ, Nền tảng, Đối tượng mục tiêu và nhiều hơn nữa.

Hiển thị công việc của bạn qua góc nhìn quan trọng nhất bằng bảy chế độ xem tùy chỉnh.

2. Mẫu kế hoạch chiến dịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuẩn bị, tổ chức và triển khai kế hoạch chiến dịch của bạn bằng mẫu kế hoạch chiến dịch của ClickUp.

Không biết bắt đầu từ đâu cho kế hoạch chiến dịch quảng cáo của bạn?

Sử dụng mẫu kế hoạch chiến dịch của ClickUp để khởi động hệ thống quảng cáo AI của bạn chỉ trong vài phút. Nó giúp bạn đặt mục tiêu cho chiến dịch tiếp theo, truyền đạt mục tiêu và nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đo lường thành công tổng thể.

Mẫu này cho phép bạn:

Tạo các trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tình trạng của toàn bộ chiến dịch, từ giai đoạn ý tưởng đến tối ưu hóa.

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Tên chiến dịch, Loại chiến dịch, Ngân sách được phân bổ, Ngân sách còn lại, v.v., để thêm chi tiết về các chiến dịch của bạn.

Chuyển sang các chế độ xem tùy chỉnh như Xem dạng danh sách công việc, Gantt, Khối lượng công việc, v.v., để hiển thị chiến dịch của bạn một cách trực quan hơn với độ linh hoạt tối đa.

⚡ Kho mẫu: Mẫu quảng cáo đột phá để tối đa hóa phạm vi tiếp cận của bạn

Lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo AI tiếp theo của bạn với ClickUp

Nếu có một điểm chung quan trọng từ mọi chiến dịch quảng cáo AI thành công, đó chính là:

AI không tạo ra các chiến dịch. Việc cần làm là để con người thực hiện.

Đúng vậy, nó giúp tăng tốc công việc, giảm bớt gánh nặng tinh thần và hỗ trợ quá trình sáng tạo của bạn.

Nhưng cuối cùng, chính bạn là người có khả năng phán đoán chiến lược, trí tuệ cảm xúc và góc nhìn độc đáo cần thiết để giúp thương hiệu thực sự gây ấn tượng.

ClickUp được thiết kế để khôi phục sự cân bằng này. Nó tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tối ưu hóa không gian làm việc của bạn để bạn có thể tập trung vào việc tạo ra các chiến dịch cá nhân hóa không bao giờ sai mục tiêu.

Sẵn sàng xem nó hoạt động và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Bạn cần nắm vững kỹ năng prompt engineering – khả năng đưa ra các hướng dẫn rõ ràng, cụ thể cho AI để đạt được kết quả chất lượng cao. Khả năng đánh giá và chỉnh sửa nội dung cũng quan trọng không kém, vì bạn không chỉ là người tạo mà còn là người lọc và tinh chỉnh kết quả đầu ra của AI.

AI trong quảng cáo tự động hóa các công việc có khối lượng lớn, chẳng hạn như tạo các phiên bản quảng cáo cho các nền tảng hoặc phân khúc khác nhau (ví dụ: đối tượng người dùng lớn tuổi so với trẻ tuổi; đối tượng địa phương so với quốc tế). Nó cũng được sử dụng như một công cụ tạo nội dung để sản xuất tài sản quảng cáo quy mô lớn và bỏ qua các phiên brainstorming chậm chạp. Phía sau hậu trường, AI sử dụng phân tích dự đoán để hiểu hiệu suất quá khứ, dữ liệu người tiêu dùng và xu hướng thị trường. Dựa trên những thông tin này, nó đề xuất quyết định tối ưu tiếp theo để đạt hiệu suất chiến dịch tốt nhất.

Các thách thức chính khi sử dụng AI trong quảng cáo bao gồm sự phụ thuộc quá mức vào AI và tự động hóa, việc tạo/lập nội dung chung chung hoặc lỗi thời, cân bằng giữa sự sáng tạo của con người và nỗ lực tiếp thị do AI điều khiển, và sự phát triển quá mức của các công cụ AI.