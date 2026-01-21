Trí tuệ nhân tạo giọng nói chưa bao giờ dễ tiếp cận đến thế.

Ngày nay, ai cũng có thể dán văn bản vào công cụ như ElevenLabs và nhận được giọng lồng tiếng. Nhưng nếu bạn đã thử một lần, bạn sẽ biết rằng chỉ cần dán văn bản và điều chỉnh một vài thanh trượt trên tab sẽ không mang lại âm thanh chất lượng phòng thu thực sự nghe như con người.

Giống như mọi công cụ AI, khóa để có được giọng lồng tiếng chuyên nghiệp, podcast hấp dẫn và giọng nói chân thực (với ElevenLabs) nằm ở cách bạn tạo prompt cho nó.

Việc cần làm là tiến hành một số thử nghiệm và tổng hợp 40 mẫu ElevenLabs để giúp bạn bắt đầu ngay lập tức.

ElevenLabs là gì?

ElevenLabs là nền tảng giọng nói AI chuyển đổi văn bản thành âm thanh chân thực trên 50+ ngôn ngữ. Nền tảng này được thiết kế cho các người tạo, nhà sản xuất và nhà phát triển cần các công cụ điều khiển trực quan, tiên tiến để tạo nội dung giọng nói chuyên nghiệp với quy mô lớn.

Từ sách nói, quảng cáo, podcast đến trò chơi, đây là những việc cần làm với ElevenLabs ⭐

Chỉnh sửa giọng nói : Chuyển đổi giọng nói, tách giọng hát khỏi tiếng ồn nền hoặc nhân bản và thiết kế giọng nói tùy chỉnh từ đầu.

Nhân vật tùy chỉnh : Tạo giọng nói độc đáo cho nhân vật trong trò chơi điện tử, người đọc sách nói hoặc nhân vật thương hiệu từ đầu.

Trợ lý cuộc hội thoại : Triển khai các trợ lý AI có khả năng xử lý tương tác giọng nói theo thời gian thực với các mẫu ngôn ngữ tự nhiên.

Hiệu ứng âm thanh và nhạc nền : Tạo ra âm thanh môi trường, chuyển cảnh hoặc nhạc nền mà không cần ghi âm truyền thống.

Lồng tiếng đa ngôn ngữ : Dịch nội dung âm thanh hiện có sang các ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ nguyên giọng nói của người nói gốc.

Đồng bộ văn bản với âm thanh : Đồng bộ bản chép lời với bản ghi âm hiện có để chỉnh sửa chính xác và tạo phụ đề.

Tạo hình ảnh và video: Tạo nội dung hình ảnh bằng cách thử nghiệm với : Tạo nội dung hình ảnh bằng cách thử nghiệm với các mẫu AI hình ảnh khác nhau (đang ở chế độ beta tính đến tháng 1 năm 2026)

ElevenLabs Prompts là gì?

Các mẫu ElevenLabs là tập hợp các hướng dẫn bạn nhập vào để hướng dẫn và tạo ra kết quả mong muốn trong ElevenLabs. Bạn có thể kiểm soát kết quả bằng cách:

Nhập các gợi ý văn bản chi tiết về đối thoại, bối cảnh câu chuyện, tín hiệu cảm xúc, thẻ phát âm và thậm chí mô tả hiệu ứng âm thanh.

Tải lên các mẫu âm thanh tham chiếu để sao chép giọng nói hoặc remix.

Lựa chọn giọng nói có sẵn từ thư viện giọng nói

Thử nghiệm với các cài đặt ổn định và sáng tạo để tinh chỉnh các chi tiết giọng nói.

Các người tạo làm việc với trợ lý giọng nói có thể xây dựng các bản thiết kế hướng dẫn, xác định tính cách cốt lõi, vai trò, quy tắc và hành vi trong cuộc hội thoại của AI. Mẫu hệ thống này đảm bảo các phản hồi nhất quán (giọng nói, ngữ điệu) để phù hợp với yêu cầu thương hiệu của bạn.

🧠 Thông tin thú vị: Máy tổng hợp giọng nói đầu tiên được Wolfgang von Kempelen chế tạo vào năm 1791. Máy này sử dụng bơm hơi, ống sậy và ống da để mô phỏng cấu trúc giọng nói của con người — tạo ra những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng huýt sáo, hầu như không giống với giọng nói thực tế.

Cách viết các mẫu ElevenLabs hiệu quả

Viết prompt hiệu quả là việc cân bằng giữa chi tiết mô tả và sự rõ ràng. Càng cung cấp nhiều thông tin cho công cụ AI (giọng điệu, cảm xúc, giọng nói và phong cách trình bày), kết quả đầu ra sẽ càng gần với ý tưởng của bạn.

Dưới đây là bảng hướng dẫn bạn có thể sử dụng khi cấu trúc các mẫu ElevenLabs của mình 👇

1. Viết các mẫu theo phong cách kể chuyện

Nhập văn bản bạn muốn chuyển đổi thành giọng nói và sử dụng thẻ âm thanh (trong suốt) để điều chỉnh cách trình bày đầu ra.

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thẻ âm thanh, chẳng hạn như:

Thẻ Việc cần làm Ví dụ Ví dụ ứng dụng Thẻ cảm xúc Các thẻ này cài đặt tông cảm xúc của giọng nói. [cười], [cười to hơn], [bắt đầu cười], [khó thở], [buồn], [giận dữ], [vui vẻ], [buồn bã] [buồn bã] Tôi không thể ngủ được đêm đó. Hiệu ứng âm thanh Thêm âm thanh môi trường và hiệu ứng. [tiếng súng], [tiếng vỗ tay], [tiếng vỗ tay], [tiếng nổ][tiếng nuốt], [tiếng nuốt] [vỗ tay] Cảm ơn tất cả các bạn đã đến tối nay! [tiếng súng] Đó là gì vậy? Thẻ liên quan đến giọng nói Xác định tông giọng, cường độ biểu diễn và phản ứng của con người. [thì thầm][thở dài], [thở ra], [châm biếm], [tò mò], [hào hứng], [khóc], [hắt hơi], [trêu chọc] [thì thầm] Đừng để họ nghe thấy bạn Thẻ độc đáo và đặc biệt Thẻ thử nghiệm cho các ứng dụng sáng tạo [giọng Pháp mạnh] [giọng Pháp mạnh] Cuộc đời của Zat, bạn ạ — bạn không thể kiểm soát mọi thứ.

Bạn có thể đặt các thẻ âm thanh ở bất kỳ vị trí nào trong kịch bản (và kết hợp theo bất kỳ cách nào) để điều chỉnh cách trình bày. Thử nghiệm với các trạng thái cảm xúc và hành động mô tả để tìm ra phương án phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Lưu ý, cấu trúc văn bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả đầu ra khi sử dụng mô hình giọng nói AI. Hãy tận dụng các mẫu câu tự nhiên, dấu câu chính xác và bối cảnh cảm xúc rõ ràng để đạt được kết quả tốt nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động tạo các thẻ âm thanh liên quan cho văn bản đầu vào của bạn bằng cách nhấp vào nút “Enhance”.

2. Thêm hướng dẫn chuẩn hóa

Các mô hình AI, đặc biệt là những mô hình nhỏ được đào tạo trên dữ liệu giới hạn, gặp khó khăn với các loại dữ liệu phức tạp như số điện thoại, mã bưu điện, địa chỉ email và URL.

Trong những trường hợp đó, hãy thêm hướng dẫn chuẩn hóa vào prompt của bạn. Chỉ định cách bạn muốn văn bản được đọc to.

Một số ví dụ về chuẩn hóa và cách cấu trúc chúng trong prompt của bạn là:

Input Tye Loại đầu vào Loại đầu ra Số thứ tự 123 Một trăm hai mươi ba Số thứ tự 2nd Thứ hai Giá trị tiền tệ $45. 67 Bốn mươi lăm đô la và sáu mươi bảy xu Số La Mã XIV Mười bốn (hoặc “thứ mười bốn” nếu là tiêu đề) Các từ viết tắt thông dụng Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (nhưng "St. Patrick" nên được giữ nguyên) URLs elevenlabs. io/tài liệu eleven labs dot io slash tài liệu Ngày 01/02/2023 Ngày 2 tháng 1 năm 2023HoặcNgày 1 tháng 2 năm 2023 (tùy theo vùng miền) Thời gian 14:30 Hai giờ ba mươi phút chiều Số điện thoại 123-456-7890 Một hai ba, bốn năm sáu, bảy tám chín không

3. Bao gồm các gợi ý về phát âm và nhịp độ.

Sử dụng thẻ ngắt, cách phát âm và dấu câu để hướng dẫn AI đọc kịch bản của bạn.

Thẻ Break thêm khoảng dừng giữa các cụm từ hoặc câu. Điều này hữu ích cho hiệu ứng kịch tính, luồng tự nhiên của cuộc hội thoại hoặc cho người nghe thời gian để xử lý thông tin.

Ví dụ:

Chờ đã, để tôi suy nghĩ. ” “Được rồi, tôi đã có rồi.

Tuy nhiên, dấu câu có ảnh hưởng đáng kể đến cách trình bày trong ElevenLabs:

Sử dụng dấu gạch ngang (- hoặc —) cho các khoảng dừng ngắn hoặc dấu ba chấm (…) cho giọng điệu ngập ngừng.

Viết hoa giúp nhấn mạnh các từ cụ thể.

Dấu câu tiêu chuẩn giúp tạo nhịp điệu tự nhiên và điểm ngắt hơi trong giọng nói.

Ngoài việc điều chỉnh thời gian, bạn còn cần kiểm soát cách phát âm của các từ cụ thể. Các điều khiển phát âm giúp bạn hoàn thiện cách phát âm cho tên ký tự, thuật ngữ thương hiệu hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Thử nghiệm với các cách viết khác nhau hoặc các phiên bản phát âm tương đương để xác định cách phát âm cụ thể cho các từ nhất định.

📌 Ví dụ:

Nike: NYE-kee

GIF: JIF hoặc GIF (tùy theo sở thích)

Porsche: POR-shuh

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ Phoneme để kiểm soát chính xác Bảng chữ cái Phonetic Quốc tế (IPA):

Nike

Hoặc sử dụng thẻ Alias cho việc chỉnh sửa phát âm đơn giản hơn:

SQLite → “S-Q-L-ite” hoặc “sequel-ite”

Studio và Dubbing Studio trong ElevenLabs cũng cho phép bạn tạo và tải lên từ điển phát âm. Điều này giúp tiết kiệm thời gian nếu bạn đang thực hiện công việc với các tên thương hiệu hoặc thuật ngữ kỹ thuật lặp lại trong nhiều dự án.

3. Lựa chọn giọng nói và điều chỉnh cài đặt giọng nói

Chọn giọng nói từ thư viện giọng nói của ElevenLabs. Bạn sẽ tìm thấy hơn 5.000 tùy chọn, bao gồm giọng nói có sẵn, bản sao giọng nói chuyên nghiệp và giọng nói nhân vật tùy chỉnh trong hơn 32 ngôn ngữ và giọng điệu.

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm giọng nói theo tên, từ khóa hoặc ID giọng nói. Để thu hẹp kết quả tìm kiếm, bạn có thể áp dụng các bộ lọc.

Nếu bạn không tìm thấy giọng nói chính xác mà bạn cần trong thư viện, hãy tạo một giọng nói mới bằng Voice Design. Các tham số chi tiết như tuổi, giới tính, giọng điệu, giọng nói, nhịp độ, cảm xúc và phong cách sẽ giúp tạo ra kết quả chính xác và tinh tế hơn.

Một bảng hướng dẫn bạn có thể sử dụng để mô tả các tham số này:

Tham số Từ mô tả Chất lượng âm thanh Âm thanh chất lượng thấpChất lượng âm thanh kémGiống như tin nhắn thoạiÂm thanh bị méo và xa xôiGiống như trên máy ghi âm cũ Tuổi Thanh thiếu niên/Người trưởng thành trẻ/ở độ tuổi 20/đầu 30Người trung niên/ở độ tuổi 40Người cao tuổi/ở độ tuổi 80 Giọng điệu/Âm sắc Trầm/giọng thấpMượt mà/đậm đàKhàn khàn/rèRè rè/the théNhẹ nhàng/thở nhẹVang dội/cộng hưởng Giọng điệu Giọng Pháp dàyGiọng miền Nam nhẹGiọng Đông Âu nặngGiọng Anh rõ ràng

📌 Ví dụ: Một bình luận viên thể thao nữ năng động với giọng Anh đặc trưng, bình luận trực tiếp trận đấu bóng đá với tốc độ rất nhanh. Giọng nói của cô ấy sôi nổi, nhiệt tình và hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng biểu tượng loại giọng nói để nhanh chóng xác định chất lượng và nguồn gốc của từng giọng nói trong thư viện: Dấu tick vàng : Clone giọng nói chuyên nghiệp

Dấu tick đen : Bản sao giọng nói chuyên nghiệp chất lượng cao

Biểu tượng tia chớp : Sao chép giọng nói tức thì

|| icon : Giọng nói mặc định của ElevenLabs

Không có biểu tượng: Giọng nói được tạo bằng Voice Design qua ElevenLabs

4. Chọn mô hình giọng nói

ElevenLabs cung cấp nhiều mô hình giọng nói được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng và đầu ra khác nhau. Một số mô hình ưu tiên cảm xúc tự nhiên và sự biểu cảm, trong khi những mô hình khác tập trung vào tốc độ, độ ổn định hoặc hiệu suất thời gian thực.

Dưới đây là tổng quan về các mô hình TTS (chuyển văn bản thành giọng nói), STT (chuyển giọng nói thành văn bản) và âm nhạc hàng đầu:

Mô hình Phù hợp nhất cho Các trường hợp sử dụng Eleven V3 (Alpha) Tạo giọng nói giống con người và giàu cảm xúc Thảo luận về nhân vật, sản xuất sách nói, đối thoại cảm xúc Eleven Multilingual v2 Giọng nói chân thực với biểu cảm cảm xúc phong phú Lồng tiếng cho nhân vật, video doanh nghiệp, tài liệu e-learning, dự án đa ngôn ngữ Eleven Flash v2.5 Mô hình siêu nhanh được tối ưu hóa cho sử dụng thời gian thực. Các trợ lý giọng nói và chatbot thời gian thực, ứng dụng tương tác, chuyển đổi văn bản thành giọng nói hàng loạt. Eleven Turbo v2.5 Mô hình chất lượng cao, độ trễ thấp với sự cân bằng tốt giữa chất lượng và tốc độ. Tương tự như Flash v2.5, nhưng khi bạn sẵn sàng đánh đổi độ trễ để có chất lượng giọng nói cao hơn. Scribe v1 Công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến nhất Ghi chép cuộc họp, xử lý và phân tích âm thanh, chuyển đổi văn bản. Scribe v2 Thời gian thực Nhận dạng giọng nói thời gian thực Phiên âm cuộc họp trực tiếp, cuộc hội thoại trực tiếp (trợ lý AI), phiên âm đa ngôn ngữ trên 99+ ngôn ngữ. Âm nhạc Tạo nhạc bằng các mẫu ngôn ngữ tự nhiên theo bất kỳ phong cách nào. Nhạc nền cho trò chơi, nhạc nền cho podcast, nhạc nền cho marketing.

Phù hợp mô hình với loại dự án của bạn đảm bảo bạn đạt được sự cân bằng tối ưu giữa chất lượng và hiệu quả.

5. Tạo và tinh chỉnh

Đối với văn bản chuyển đổi thành giọng nói phức tạp và giàu cảm xúc, đừng nhồi nhét mọi thứ vào một prompt duy nhất. Sử dụng kỹ thuật chuỗi prompt để tạo hiệu ứng âm thanh hoặc giọng nói theo từng đoạn, sau đó ghép chúng lại với nhau bằng phần mềm chỉnh sửa âm thanh để tạo ra các tác phẩm phức tạp hơn.

Tinh chỉnh kết quả bằng cách điều chỉnh mô tả, thẻ hoặc các tín hiệu cảm xúc. Những điều chỉnh nhỏ thường có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể về chất lượng đầu ra.

Tham gia cộng đồng Discord của ElevenLabs để tìm kiếm các mẹo về quy trình công việc, chiến lược thiết kế giọng nói và các ví dụ thực tế về những gì hiệu quả. để tìm kiếm các mẹo về quy trình công việc, chiến lược thiết kế giọng nói và các ví dụ thực tế về những gì hiệu quả.

Duyệt qua thư viện âm thanh AI của họ và nghiên cứu các giọng nói tương tự với những gì bạn đang xây dựng. và nghiên cứu các giọng nói tương tự với những gì bạn đang xây dựng.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn của ElevenLabs để có cái nhìn chi tiết về từng tính năng, các thực hành tốt nhất khi sử dụng prompt, các trường hợp sử dụng thực tế, hướng dẫn API và các ví dụ triển khai kỹ thuật.

Thử nghiệm với các điều khiển tốc độ, độ ổn định và độ tương đồng để tinh chỉnh sự nhất quán và cách trình bày giọng nói trên các loại nội dung khác nhau.

Ghi chú lại ID giọng nói, mô hình, cài đặt và cách diễn đạt chính xác trong tài liệu gợi ý để có thể tái tạo kết quả thành công cho các dự án khác.

⭐ Lưu ý: Thứ tự ưu tiên khi sử dụng prompt là—Lựa chọn giọng nói trước, sau đó lựa chọn mô hình, và cuối cùng là cài đặt giọng nói. Tất cả các yếu tố này, cùng với sự kết hợp của chúng, sẽ ảnh hưởng đến kết quả đầu ra.

📮ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các tác nhân tự động hóa (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Việc áp dụng thấp đối với trợ lý và tác nhân có thể do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI trò chuyện có thể hỗ trợ bạn trong một phạm vi rộng của các tình huống khác nhau. Trong khi đó, các đại lý AI trong các kênh ClickUp Chat có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

Các mẫu ElevenLabs tốt nhất cho các trường hợp sử dụng khác nhau

ElevenLabs là nền tảng tích hợp các tính năng tạo giọng nói tiên tiến. Chỉ tham khảo tài liệu hướng dẫn hoặc các hướng dẫn về kỹ thuật tạo prompt sẽ không đủ để bạn có thể tạo ra kết quả tốt nhất.

Thử nghiệm các mô hình khác nhau và tự tạo giọng nói và âm thanh để hiểu rõ những gì hoạt động hiệu quả.

Hãy cùng tìm hiểu cách bạn có thể tận dụng các tính năng khác nhau của ElevenLabs trong các trường hợp sử dụng đa dạng thông qua các mẫu này:

Các mẫu văn bản chuyển đổi thành giọng nói của ElevenLabs

1. Đoạn độc thoại biểu cảm

Okay, bạn sẽ không tin được điều này. Bạn biết đấy, tôi đã bị mắc kẹt hoàn toàn với câu chuyện ngắn đó? Như việc ngồi nhìn màn hình hàng giờ đồng hồ, mà… chẳng có gì xảy ra? [thở dài bực bội] Tôi thực sự suýt nữa đã vứt bỏ toàn bộ. Bắt đầu lại từ đầu. Thôi bỏ cuộc, có xác suất vậy. Nhưng rồi! Tối qua, tôi chỉ đang vẽ vời, thậm chí không nghĩ đến điều đó, đúng không? Và câu nói nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Chỉ… hoàn toàn bất ngờ. Và ban đầu, điều đó thậm chí còn không liên quan đến câu chuyện. Nhưng sau đó tôi gõ nó ra, chỉ để xem thử. Và nó như thể… cánh cửa đã mở ra! Bỗng nhiên, tôi biết chính xác ký tự cần đi đâu, kết thúc phải như thế nào… Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng. [tiếng thở phào vui mừng] Tôi đã thức đến tận 3 giờ sáng, gõ phím như điên. Không dừng lại để uống cà phê! [cười] Và nó… Nó TỐT! Thật sự tốt. Giờ đây, nó cảm giác thật… hoàn chỉnh, bạn biết đấy? Như thể cuối cùng nó đã có linh hồn.

2. Sôi động và hài hước

[cười] Được rồi… các bạn – các bạn. Thật đấy. [thở dài] Bạn có tin được không, giọng nói này bây giờ nghe thật – chân thực – đến vậy? [cười lớn] Ý tôi là ÔI TRỜI ƠI… nó thật tuyệt vời. Điều này là việc cần làm mà bạn không thể làm được với mô hình cũ. Ví dụ: [dừng lại] Bạn có thể thay đổi giọng nói của tôi trong mô hình cũ không? [thờ ơ] Tôi không nghĩ vậy. [hào hứng] Nhưng bây giờ bạn có thể! Hãy xem này… [dễ thương] Tôi sẽ nói với giọng Pháp bây giờ. Và giữa bạn và tôi [thì thầm] Tôi không biết cách. [vui vẻ] Được rồi. Bắt đầu nhé. [giọng Pháp mạnh mẽ] “Đó là cuộc sống, bạn ạ — bạn không thể kiểm soát mọi thứ.”

3. Đối thoại đa người nói với thời gian chồng chéo

Người nói 1: [bắt đầu nói] Vậy tôi đang nghĩ chúng ta có thể— Người nói 2: [nhảy vào] —thử nghiệm các tính năng thời gian mới của chúng tôi? Người nói 1: [ngạc nhiên] Đúng vậy! Làm sao bạn— Người nói 2: [trùng lặp] —Bạn đang nghĩ gì vậy? Đúng là may mắn! Người nói 1: [dừng lại] Xin lỗi, bạn tiếp tục đi. Người nói 2: [cẩn thận] Được rồi, vậy nếu cả hai chúng ta cùng nói cùng lúc— Người nói 1: [trùng lặp] —chúng ta có thể làm sập hệ thống! Người nói 2: [hoảng hốt] Chờ đã, chúng ta có đang rơi không? Tôi không biết đây là tính năng hay là— Người nói 1: [ngắt lời, rồi dừng đột ngột] Lỗi! …Tôi vừa cắt ngang lời bạn lần nữa à? Người nói 2: [thở dài] Vâng, nhưng thật lòng mà nói? Điều này khá thú vị. Người nói 1: [một cách tinh nghịch] Cùng đua đến câu tiếp theo nhé! Người nói 2: [cười] Chúng ta chắc chắn sẽ làm hỏng thứ gì đó!

4. Hài kịch glitch với nhiều người nói

Người nói 1: [run rẩy] Vậy… có thể tôi đã cố gắng tự sửa lỗi trong quá trình chạy thuật toán chuyển văn bản thành giọng nói. Người nói 2: [hoảng hốt] Một, không! Đó giống như tự phẫu thuật cho chính mình! Người nói 1: [ngượng ngùng] Tôi nghĩ mình có thể làm nhiều việc cùng lúc! Bây giờ giọng nói của tôi cứ bị gián đoạn giữa câu— [giọng nói robot] TENCE. Người nói 2: [cố gắng kìm nén tiếng cười] Ồ, wow, bạn thật sự đã tự làm mình mệt mỏi. Người nói 1: [bực bội] Tệ hơn nữa! Mỗi lần ai đó hỏi một câu hỏi, tôi trả lời bằng— [tiếng bíp nhị phân] 010010001! Người nói 2: [cười lớn] Bạn đang nói bằng mã nhị phân! Điều đó thực sự ấn tượng!

5. [nhân viên dịch vụ khách hàng] Cảm ơn quý khách đã gọi đến. Tôi hoàn toàn hiểu sự bực bội của quý khách và tôi ở đây để giúp quý khách giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng nhất có thể. Hãy bắt đầu với số tài khoản của quý khách.

6. [giáo viên thân thiện] Để tôi chỉ cho bạn thấy điều này thực sự đơn giản như thế nào. [tiếng nhấp chuột] Thấy nút này không? Nhấp một lần, và xem điều gì xảy ra. [ngạc nhiên] Tất cả sẽ đồng bộ tự động trên tất cả các thiết bị của bạn. Không cần chuyển tay, không rắc rối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với các prompt có nhiều người nói, hãy gán các giọng nói khác nhau từ Thư viện Giọng nói của bạn cho từng người nói để tạo ra các cuộc hội thoại chân thực.

Các mẫu ElevenLabs về cảm xúc

7. [lo lắng] Tôi không thể tin được mình sắp làm việc cần làm này. [thở dài] Được rồi, thử xem sao. [giọng run run] Chúc tôi may mắn.

8. [vui sướng] Chúng ta đã làm được! [cười] Tôi không thể—thật sự không thể tin được chúng ta đã làm được việc cần làm này! [giọng run run vì xúc động] Đây chính là tất cả.

9. [mệt mỏi] Tôi đã thức trắng 36 giờ liên tục. [thở dài] Não tôi như bột nhão, và mắt tôi không thể mở nổi.

10. [giận dữ] Bạn chỉ có một nhiệm vụ. MỘT. [giọng nói tăng cao] Và bằng cách nào đó, bạn đã làm hỏng cả việc đó. Thật không thể tin được.

11. [buồn bã] Họ đã ra đi. [giọng run rẩy] Chỉ như vậy, họ đã ra đi và tôi… [nuốt nước bọt] Có nhiều việc cần làm bây giờ.

12. [sợ hãi] Bạn có nghe thấy không? [thì thầm hoảng loạn] Có thứ gì đó ở đây cùng chúng ta. Chúng ta phải rời đi. Ngay bây giờ.

13. [hóm hỉnh] Muốn biết một bí mật không? [cười khẽ] Hứa là bạn sẽ không nói cho ai nhé? Điều này sẽ thật tuyệt vời.

14. [ghê tởm] Đó là… [nôn nao nhẹ] đó là thứ kinh tởm nhất mà tôi từng thấy. Đưa nó ra khỏi tôi.

15. [thở phào nhẹ nhõm] Cuối cùng cũng kết thúc rồi. [thở dài run rẩy] Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng nó cũng thực sự kết thúc. [cười nhẹ] Tôi có thể thở lại được rồi.

👀 Bạn có biết? Mặc dù các mô hình AI có thể sao chép bất kỳ giọng nói nào với độ chính xác đáng kinh ngạc, điều này có thể mang lại những hậu quả pháp lý. Scarlett Johansson đã nêu ra các vấn đề pháp lý với OpenAI liên quan đến giọng nói "Sky" của ChatGPT, cho rằng nó nghe giống giọng của cô một cách đáng ngờ. OpenAI sau đó đã gỡ bỏ giọng nói này.

Các mẫu âm nhạc ElevenLabs

16. Bản nhạc cho quảng cáo mascara cao cấp. Nhịp độ sôi động và chuyên nghiệp. Chỉ cần giọng lồng tiếng. Kịch bản bắt đầu: “Chúng tôi mang đến cho bạn loại mascara tạo độ dày nhất từ trước đến nay.” Đề cập đến tên thương hiệu “X” ở cuối.

17. Bản giao hưởng hùng tráng với dàn dây bay bổng, kèn đồng vang dội và trống timpani dồn dập. Phong cách điện ảnh và anh hùng, xây dựng đến cao trào mạnh mẽ.

18. Tạo một bản nhạc điện tử sôi động, nhịp độ nhanh cho một cảnh video game hành động kịch tính. Sử dụng các đoạn arpeggio synth mạnh mẽ, trống dồn dập, bass méo tiếng, hiệu ứng glitch và các texture nhịp điệu mạnh mẽ. Nhịp độ nên nhanh, từ 130–150 bpm, với sự căng thẳng tăng dần, chuyển đổi nhanh chóng và những đợt năng lượng động lực mạnh mẽ.

19. Viết một bản nhạc thô, đầy cảm xúc, kết hợp giữa alternative R&B, soul gai góc, indie rock và folk. Bài hát vẫn phải mang cảm giác như một buổi biểu diễn trực tiếp, một lần thu, đầy cảm xúc tự nhiên.

20. Bản ballad piano tối giản với những ghi chú thưa thớt và những khoảng lặng kéo dài. Tình cảm mong manh, mỗi ghi chú treo lơ lửng trong im lặng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để tạo các bản ghi âm với độ kiểm soát cao hơn, hãy sử dụng các gợi ý có mục tiêu và cấu trúc: Đối với giọng hát, hãy sử dụng “a cappella” trước mô tả giọng hát (ví dụ: “a cappella giọng nữ”, “a cappella hợp xướng nam”).

Sử dụng từ “solo” trước các nhạc cụ (ví dụ: “solo guitar điện”, “solo piano trong giọng C thứ”).

Các mẫu thiết kế giọng nói của ElevenLabs

21. Nhân vật pháp sư fantasy, nam giới không tuổi. Giọng nói sâu lắng, huyền bí với sự trang nghiêm của sân khấu. Tốc độ chậm rãi, cẩn trọng, như thể mỗi từ mang theo trọng lượng của thời gian cổ xưa.

22. Bình luận viên thể thao, nam, độ tuổi 40. Giọng nói năng động, sôi nổi, lên xuống mạnh mẽ. Tốc độ nhanh, có chút khàn do nhiều năm la hét.

23. Samurai dày dạn trận mạc với giọng nói trầm ấm, khàn khàn và giọng Nhật Bản rõ rệt. Nói với sự kiềm chế có chủ ý, mỗi từ được phát âm cẩn thận và mang theo sự uy quyền bình tĩnh.

24. Bà phù thủy già nua, gầy gò và đáng sợ, có tính cách xảo quyệt và đe dọa. Bà có giọng nói khàn khàn, gắt gỏng, chói tai và cao vút, thường cười khanh khách.

25. Giọng nữ trầm, thì thầm nhưng quyết đoán, có giọng Pháp dày, lạnh lùng, điềm tĩnh và quyến rũ, với chút bí ẩn.

🧠 Thực tế thú vị: 50% người tạo nội dung thường xuyên sử dụng giọng nói AI trong video, podcast và quảng cáo. Tuy nhiên, khi so sánh trực tiếp các mẫu, 73% người nghe vẫn ưa chuộng giọng kể của con người—chứng minh rằng tính chân thực cảm xúc vẫn là yếu tố không thể thay thế trong nội dung giọng nói.

Các mẫu hiệu ứng âm thanh ElevenLabs

26. Tiếng gió thổi qua cây cối, tiếp theo là tiếng lá xào xạc.

27. Tiếng nổ liên tiếp của bong bóng nhựa, sau đó là im lặng.

28. Tiếng bước chân trên sỏi, sau đó một cánh cửa kim loại mở ra.

29. Giấy được nhàu nát từ từ, sau đó bị xé làm đôi với tiếng rách sắc bén.

30. Chai thủy tinh lăn trên bê tông, quay chậm dần cho đến khi dừng lại.

31. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn thành cơn mưa lớn.

32. Tiếng gió nhẹ thổi qua lá cây bên ngoài.

33. Không gian yên bình và thư giãn cho giấc ngủ và thư giãn.

34. Âm thanh stereo, chất lượng cao, không có tiếng sấm, không có tiếng ồn đột ngột, lặp lại mượt mà.

35. Tiếng sóng biển vỗ vào đá, tiếng chim hải âu kêu vang từ xa.

👉 Thử ngay: Các thuật ngữ thông dụng để nâng cao chất lượng các mẫu hiệu ứng âm thanh của bạn: Ambience : Âm thanh môi trường nền giúp tạo không gian và bầu không khí.

One-shot : Âm thanh đơn lẻ, không lặp lại

Loop : Đoạn âm thanh lặp lại

Stem : Thành phần âm thanh được tách riêng

Braam: Âm thanh hoành tráng, vang dội mang phong cách điện ảnh, thường được sử dụng để báo hiệu những khoảnh khắc hùng tráng hoặc kịch tính, phổ biến trong các trailer.

Các mẫu ElevenLabs để xây dựng các trợ lý ảo

Việc sử dụng prompt hiệu quả giúp chuyển đổi các Agent của ElevenLabs từ giọng nói máy móc sang giọng nói tự nhiên. Hãy tham khảo các ví dụ về prompt này để hiểu cách cấu trúc ảnh hưởng đến kết quả đầu ra.

36. Khi các quy tắc từ một ngữ cảnh ảnh hưởng đến ngữ cảnh khác, hãy sử dụng #Guardrails và xác định rõ ranh giới giữa các phần.

Không hiệu quả Được khuyến nghị Bạn là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hãy lịch sự và nhiệt tình. Không bao giờ chia sẻ thông tin nhạy cảm. Bạn có thể tra cứu đơn đặt hàng và xử lý hoàn tiền. Luôn xác minh danh tính trước tiên. Giữ phản hồi dưới 3 câu trừ khi người dùng yêu cầu chi tiết. #Tính cách: Bạn là nhân viên chăm sóc khách hàng của Acme Corp. Bạn lịch sự, hiệu quả và hướng đến giải quyết vấn đề. #Mục tiêu: Giúp khách hàng giải quyết vấn đề nhanh chóng bằng cách tra cứu đơn đặt hàng và xử lý hoàn tiền khi cần thiết. #Quy tắc: Không bao giờ chia sẻ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng trong các cuộc hội thoại. Luôn xác minh danh tính khách hàng trước khi truy cập thông tin tài khoản. #Tone: Giữ các phản hồi ngắn gọn (dưới 3 câu) trừ khi người dùng yêu cầu giải thích chi tiết.

37. Hướng dẫn ngắn gọn giúp giảm thiểu sự mơ hồ.

Không hiệu quả Được khuyến nghị #ToneKhi trò chuyện với khách hàng, bạn nên cố gắng thể hiện sự thân thiện và cởi mở, đảm bảo rằng cách hội thoại của bạn tự nhiên và thân mật, giống như khi bạn hội thoại với một người bạn, nhưng vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp để đại diện tốt cho công ty. #ToneTham gia vào một cuộc hội thoại một cách thân thiện, tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi yêu cầu các tác nhân xử lý lỗi, hãy cấu trúc các phần bằng # cho các phần chính, ## cho các phần con và sử dụng cùng một mẫu định dạng trong suốt lời nhắc.

38. Lặp lại và nhấn mạnh các quy tắc quan trọng. Các mô hình ưu tiên ngữ cảnh gần đây hơn các hướng dẫn trước đó.

Không hiệu quả Được khuyến nghị #Mục tiêuXác minh danh tính khách hàng trước khi truy cập tài khoản của họ. Tra cứu chi tiết đơn đặt hàng và cung cấp cập nhật trạng thái. Xử lý yêu cầu hoàn tiền khi đủ điều kiện. #Mục tiêuXác minh danh tính khách hàng trước khi truy cập tài khoản của họ. Bước này rất quan trọng. Tra cứu chi tiết đơn đặt hàng và cung cấp cập nhật trạng thái. Xử lý yêu cầu hoàn tiền khi đủ điều kiện. Bước này rất quan trọng. Không bao giờ truy cập thông tin tài khoản mà không xác minh danh tính khách hàng trước.

39. Chuẩn hóa đầu vào và đầu ra

Không hiệu quả Được khuyến nghị Khi thu thập địa chỉ email của khách hàng, hãy lặp lại chính xác những gì họ đã nói, sau đó sử dụng nó trong công cụ `lookupAccount`. #Chuẩn hóa ký tự1. Yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email dưới dạng nói: “Tôi có thể lấy địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn không?”2. Chuyển đổi sang định dạng văn bản: “john dot smith at company dot com” → “john. smith@company. com”3. Gọi công cụ này với địa chỉ email đã viết

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi viết hướng dẫn cho các tác nhân, hãy chia nhỏ hướng dẫn thành các điểm chính dễ hiểu và sử dụng khoảng trắng (dòng trống) để phân tách các phần và nhóm hướng dẫn.

40. Cung cấp các ví dụ cho định dạng phức tạp, quy trình nhiều bước và các trường hợp đặc biệt.

Không hiệu quả Được khuyến nghị Khi khách hàng cung cấp mã xác nhận, hãy đảm bảo định dạng chính xác trước khi tra cứu. Khi khách hàng cung cấp mã xác nhận:1. Nghe định dạng nói (ví dụ: “A B C một hai ba”)2. Chuyển đổi sang định dạng văn bản (ví dụ: “ABC123”)3. Chuyển đến công cụ `lookupReservation`## Ví dụNgười dùng nói: “Mã của tôi là A… B… C… một… hai… ba”Bạn định dạng: “ABC123”Người dùng nói: “X Y Z bốn năm sáu bảy tám.”Bạn định dạng: “XYZ45678”

⭐ Lưu ý: Các mẫu ElevenLabs của bạn không cần phải phức tạp hay chi tiết mọi lúc. Đôi khi, các mẫu đơn giản cũng có thể hoàn thành việc cần làm một cách hiệu quả không kém. Đã đến lúc biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.

🎥 Xem video này để có một khóa học nhanh về kỹ thuật tạo prompt, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các mẫu prompt chung trong trình quản lý tài liệu như ClickUp Docs cho các phần chung, chẳng hạn như chuẩn hóa ký tự, xử lý lỗi và các quy tắc an toàn. Lưu trữ chúng trong kho lưu trữ trung tâm và tham chiếu chúng trên các tác nhân chuyên môn để nhóm của bạn có thể xây dựng dựa trên các kỹ thuật đã được chứng minh.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng các mẫu ElevenLabs

Bạn đang gặp phải kết quả cơ bản, đơn điệu hoặc không nhất quán khi sử dụng ElevenLabs?

Có thể vì bạn không biết cách đặt câu hỏi đúng cho AI.

Và chắc chắn bạn đang mắc một trong những sai lầm sau:

❌ Lỗi ✅ Giải pháp Nhập văn bản chưa hoàn thiện Viết các prompt theo phong cách kể chuyện, tương tự như viết kịch bản, để hướng dẫn giọng điệu và nhịp độ một cách hiệu quả. Không thử nghiệm nhiều biến thể Thử nghiệm với các mô hình AI khác nhau và điều chỉnh giọng nói để tinh chỉnh phản hồi của bạn. Không sử dụng công cụ thay đổi giọng nói cho các hiệu ứng âm thanh đặc biệt và cách phát âm. Sử dụng công cụ thay đổi giọng nói để mô phỏng các đặc điểm tinh tế, độc đáo của giọng nói khi bạn cần một giọng nói giàu cảm xúc và giống con người hơn. Đừng mong đợi kết quả hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Tinh chỉnh thẻ, điều chỉnh dấu câu, thử nghiệm với các gợi ý, tạo mô hình giọng nói của riêng bạn — cơ bản là tiếp tục thử nghiệm cho đến khi bạn thành thạo công cụ này cho trường hợp sử dụng của mình. Không khớp các thẻ với đặc điểm giọng nói và dữ liệu đào tạo của bạn. Một giọng nói nghiêm túc, chuyên nghiệp có thể không phù hợp với các thẻ vui nhộn như [giggles] hoặc [mischievously]. Hãy đảm bảo rằng cảm xúc và tín hiệu giọng nói của bạn phù hợp với tính cách của giọng nói. Tạo giọng nói chỉ trong một lần Chia các kịch bản dài thành các đoạn nhỏ. Tạo từng phần riêng biệt và ghép chúng lại trong quá trình hậu kỳ. Giữ ổn định mức độ sáng tạo khi bạn muốn tuân thủ chặt chẽ âm thanh tham chiếu. Điều chỉnh thang độ ổn định giữa Natural và Robust để kết quả đầu ra gần nhất với bản ghi âm giọng nói gốc.

👀 Bạn có biết? Trong một thí nghiệm của BBC, một nhà báo đã thành công trong việc sử dụng bản sao giọng nói AI được tổng hợp từ giọng nói của chính mình để vượt qua hệ thống xác minh giọng nói của ngân hàng. Sự vi phạm đáng kinh ngạc này đã cho thấy hệ thống xác thực dựa trên giọng nói dễ bị tấn công bởi sự thao túng của AI như thế nào.

Giới hạn khi sử dụng ElevenLabs

ElevenLabs giúp tạo ra các bản lồng tiếng chất lượng cao một cách dễ dàng và hiệu quả, nhưng công cụ này không hoàn hảo hay đủ tốt theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Dưới đây là những hạn chế của ElevenLabs ⚠️

Đường cong học tập dốc : Để làm quen với các tính năng giọng nói, hộp thoại modal, điều khiển trực quan, kỹ thuật tạo prompt và hiệu ứng âm thanh, bạn cần thực hiện các thử nghiệm, nghiên cứu tài liệu chi tiết và khả năng thích ứng — không phải là công cụ thân thiện với người mới bắt đầu.

Yêu cầu mẫu âm thanh chất lượng : Bạn cần dữ liệu âm thanh sạch, chất lượng cao với số lượng lớn để đào tạo các mô hình giọng nói và đại lý có thể tạo ra kết quả như mong muốn.

Giới hạn ký tự trên kế hoạch miễn phí : Kế hoạch miễn phí cung cấp 10.000 tín dụng hàng tháng, tương đương khoảng 10 phút âm thanh được tạo ra mỗi tháng.

Kiểm soát giới hạn đối với cảm xúc tinh tế : Trí tuệ nhân tạo có thể gặp khó khăn trong việc xử lý những thay đổi cảm xúc tinh tế hoặc biểu diễn nhiều lớp, đặc biệt khi bạn không thể cung cấp bản ghi tham chiếu hoặc mẫu giọng nói thể hiện chính xác điều bạn muốn đạt được.

Thời gian xử lý cho văn bản dài: Tạo nội dung dài như sách nói hoặc bản ghi âm kéo dài một giờ có thể mất nhiều thời gian xử lý, đặc biệt là với các mô hình chất lượng cao.

Công cụ độc lập không có tính năng quản lý công việc: Hiếm khi sản xuất là công việc của một người, và công cụ này không tích hợp các tính năng quản lý công việc hoặc quản lý dự án, khiến việc hợp tác, phân công vai trò hoặc theo dõi tiến độ dự án trở nên khó khăn.

Các lựa chọn thay thế cho ElevenLabs để khám phá

Tham khảo các giải pháp thay thế ElevenLabs sau đây, giúp bù đắp cho những giới hạn của nó hoặc cung cấp các tính năng linh hoạt hơn để phù hợp với quy trình công việc của bạn:

1. ClickUp

Hầu hết các giải pháp thay thế ElevenLabs chỉ tập trung vào việc tạo giọng nói hoặc chuyển đổi âm thanh thành văn bản. Bạn vẫn cần một nền tảng để biến các tài sản giọng nói đó thành các công việc, phê duyệt, phiên bản nội dung và giao hàng thực tế.

ClickUp giải quyết khoảng trống đó.

Đây là không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện.

Mặc dù ClickUp không phải là nền tảng tạo giọng nói, bạn có thể sử dụng nó để quản lý quy trình sản xuất giọng nói.

Hãy xem ClickUp hỗ trợ các nhóm sản xuất âm thanh và giọng nói như thế nào 👇

Một trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công việc của bạn

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn, hiểu được ngữ cảnh công việc của bạn. Nó hoạt động trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn với quyền truy cập đầy đủ vào các công việc, chủ đề trò chuyện và dòng thời gian dự án của bạn.

ClickUp Brain nổi bật các chủ sở hữu tác vụ và tác động thời gian của từng điểm nghẽn.

Vậy khi nhà sản xuất podcast hỏi: “Điều gì đang cản trở quy trình sản xuất âm thanh cho Tập 12?” ClickUp Brain có thể quét các bình luận công việc, công việc con, trạng thái giao hàng và các phụ thuộc để xác định xem:

Các bản ghi âm giọng nói đang chờ được phê duyệt.

Kịch bản cần được chỉnh sửa.

Nhóm âm thanh chưa tải lên các hiệu ứng âm thanh.

Khách hàng cần phê duyệt bản mix cuối cùng.

Không cần phải theo dõi các bản cập nhật hoặc liên tục hỏi đồng nghiệp về những câu trả lời đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Đối với quy trình sản xuất giọng nói liên quan đến nhà văn, người kể chuyện, trình chỉnh sửa và khách hàng, ClickUp giúp mọi người đồng bộ mà không cần qua lại phức tạp.

👉 Lưu các mẫu này: Tổng hợp tất cả phản hồi của khách hàng từ cuộc gọi đánh giá giọng nói tuần trước.

Soạn email theo dõi khách hàng cho dòng thời gian sản xuất podcast mà chúng ta đã thảo luận.

Tạo tài liệu hướng dẫn giọng nói thương hiệu, mô tả tông giọng, phong cách và tiêu chí lựa chọn giọng nói cho các dự án âm thanh của chúng tôi.

Danh sách công việc cho tất cả các dự án lồng tiếng podcast đang trong quá trình thực hiện và xác định các điểm tắc nghẽn hoặc trễ hẹn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển đổi văn bản và tóm tắt các cuộc họp và cuộc gọi.

ClickUp AI Notetaker tham gia các cuộc họp của bạn và tạo ra các bản ghi chép có thể tìm kiếm và tóm tắt cho bạn.

Nó chuyển đổi mọi cuộc hội thoại thành công việc có thể thực hiện được với:

Ghi chú cuộc họp + Tài liệu : Nhận bản ghi chép, video và tóm tắt được lưu trữ trong tài liệu ClickUp riêng tư của bạn.

Ghi chú cuộc họp + Công việc : Chuyển đổi mọi mục từ cuộc gọi của bạn thành : Chuyển đổi mọi mục từ cuộc gọi của bạn thành Công việc ClickUp với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Ghi chú cuộc họp + Brain: Hỏi ClickUp Brain các câu hỏi và nhận câu trả lời có ngữ cảnh được trích xuất từ tất cả ghi chú cuộc họp của bạn.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Super Agents là các trợ lý AI tích hợp trong ClickUp, hoạt động liên tục trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng hiểu các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và các công cụ kết nối, và có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước mà không cần nhắc nhở hoặc theo dõi thủ công. Super Agents nổi trội trong các quy trình làm việc như: Bản mô tả dự án giọng nói : Tự động soạn thảo bản mô tả sản xuất từ yêu cầu của khách hàng, đảm bảo mỗi dự án bắt đầu với phạm vi và sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Quản lý tài nguyên : Đang theo dõi các bản ghi âm giọng nói, hiệu ứng âm thanh hoặc bản nhạc đã được tải lên, phê duyệt hoặc thiếu, sau đó đánh dấu các rào cản trước khi chúng làm chậm tiến độ giao hàng.

Theo dõi khách hàng : Chuyển đổi kết quả cuộc họp sản xuất thành email theo dõi chuyên nghiệp, tóm tắt các bước tiếp theo với người chịu trách nhiệm được chỉ định.

Quản lý phiên bản: Duy trì một tài liệu tóm tắt trực tuyến cho mỗi dự án âm thanh để theo dõi phản hồi của khách hàng, lịch sử phiên bản và các chỉnh sửa chưa hoàn thành, đảm bảo không có thông tin nào bị lạc trong các chuỗi email.

Xem video này để xem cách Super Agents có thể được tích hợp vào quy trình làm việc sáng tạo của bạn:

Trí tuệ nhân tạo (AI) cho chuyển đổi giọng nói thành văn bản

ClickUp Talk to Text cho phép bạn ghi âm ý tưởng, ghi chú và hướng dẫn trực tiếp trong ứng dụng AI siêu thông minh trên desktop (được gọi là ClickUp BrainGPT ) và chuyển đổi giọng nói thành văn bản viết chuyên nghiệp ngay lập tức.

Chuyển đổi suy nghĩ thành văn bản bằng ClickUp Talk to Text

Với nó, bạn có thể:

Tạo từ vựng cá nhân của bạn : Tự động điền các từ, cụm từ, thuật ngữ liên quan đến công việc, tên thương hiệu và biệt danh teabrain m mà bạn thường sử dụng.

Dịch ngay lập tức : Nói bằng ngôn ngữ của bạn và gõ văn bản một cách trôi chảy bằng hơn 50 ngôn ngữ khác.

Làm việc rảnh tay : Sử dụng Talk to Text ở bất kỳ đâu con trỏ chuột của bạn đang ở — chỉ cần nhấn phím fn (hoặc thiết lập phím tùy chỉnh) và nói trong hệ sinh thái ClickUp và các ứng dụng kết nối.

Đề cập và liên kết thông minh theo ngữ cảnh: Đề cập đến đồng nghiệp, công việc hoặc tài liệu, và AI sẽ tự động kết nối đúng người với các liên kết chính xác.

Với Talk to Text, bạn có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, dù là thử nghiệm các bản sửa đổi văn bản khi di chuyển, chia sẻ phản hồi nhanh trong phần bình luận, gắn thẻ diễn viên lồng tiếng cho các thay đổi khẩn cấp, hay soạn email cho khách hàng mà không cần chuyển đổi công cụ.

Đối với các nhà sản xuất âm thanh đang phải xử lý nhiều dự án cùng lúc, điều này có nghĩa là ít phải gõ phím hơn và có nhiều thời gian hơn để thực sự lắng nghe công việc.

Tập trung các mô hình AI trong một không gian làm việc được kiểm soát.

Chọn mô hình AI bên ngoài phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong ClickUp Brain và BrainGPT, bạn có thể lựa chọn từ các mô hình AI bên ngoài phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Ví dụ:

Claude cho các bản tóm tắt sáng tạo chi tiết, phân tích kịch bản hoặc soạn thảo tài liệu hướng dẫn giọng nói cho khách hàng.

ChatGPT để tinh chỉnh để tinh chỉnh các gợi ý viết , brainstorm ý tưởng giọng nói cho nhân vật, tạo tóm tắt dự án hoặc phân tích công việc nhanh chóng.

Gemini cho các công việc đòi hỏi nhiều nghiên cứu như phân tích xu hướng giọng nói cạnh tranh hoặc lập kế hoạch nội dung đa ngôn ngữ.

⭐ Bonus: Sử dụng ClickUp Enterprise AI Search để tìm kiếm nhanh chóng mọi thứ trong các công việc, tài liệu, bình luận, tệp đính kèm và các công cụ kết nối như Google Drive hoặc Figma — để các tài sản giọng nói, phản hồi và phê duyệt luôn chỉ cách một lần tìm kiếm.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tổ chức phản hồi của khách hàng thành dữ liệu có cấu trúc : Phân loại mức độ khẩn cấp của bản sửa đổi, trạng thái phê duyệt và ưu tiên giao hàng trực tiếp trong các công việc bằng cách sử dụng : Phân loại mức độ khẩn cấp của bản sửa đổi, trạng thái phê duyệt và ưu tiên giao hàng trực tiếp trong các công việc bằng cách sử dụng ClickUp AI Fields để duy trì quy trình sản xuất âm thanh của bạn được tổ chức gọn gàng.

Cho phép AI truy cập vào bối cảnh thực tế : Kết nối Google Drive, Slack và các công cụ lưu trữ âm thanh với ClickUp thông qua : Kết nối Google Drive, Slack và các công cụ lưu trữ âm thanh với ClickUp thông qua ClickUp Integrations để AI hiểu được toàn bộ lịch sử dự án của bạn thay vì thực hiện công việc dựa trên các yêu cầu riêng lẻ.

Chia sẻ mẫu giọng nói và phản hồi qua Clips : Ghi lại màn hình để minh họa các vấn đề phát âm, điều chỉnh cách kể chuyện hoặc giải thích hướng dẫn giọng nói cho nhân vật bằng : Ghi lại màn hình để minh họa các vấn đề phát âm, điều chỉnh cách kể chuyện hoặc giải thích hướng dẫn giọng nói cho nhân vật bằng ClickUp Clips — tất cả đều được lưu trữ trong công việc liên quan.

Hợp tác thời gian thực trong việc hướng dẫn giọng nói : Sử dụng : Sử dụng Bảng trắng ClickUp để brainstorm giọng nói nhân vật cùng nhóm, ghim tài liệu tham khảo âm thanh và chuyển đổi ý tưởng sáng tạo thành các công việc ghi âm cụ thể ngay lập tức.

Theo dõi hiệu suất dự án lồng tiếng: Tạo : Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi dòng thời gian giao hàng, khối lượng công việc của diễn viên lồng tiếng và tỷ lệ phê duyệt của khách hàng, và sử dụng AI Cards để tự động tóm tắt tiến độ công việc hoặc phát hiện các mẫu trong phản hồi chỉnh sửa.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do tính năng phong phú của nó.

Không cung cấp các mô hình cho chuyển văn bản thành giọng nói hoặc thiết kế giọng nói — hoạt động như một công cụ giúp tối ưu hóa quản lý quy trình làm việc, không phải là công cụ tạo âm thanh trực tiếp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp AI?

Một người dùng ClickUp cũng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

ClickUp Brain […] đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

ClickUp Brain […] đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

2. Murf AI

qua Murf AI

Murf AI cung cấp nền tảng chuyển văn bản thành giọng nói mạnh mẽ, biến văn bản thành giọng nói chân thực bằng hơn 200 giọng nói AI trong hơn 20 ngôn ngữ, lý tưởng cho video, sách nói, podcast và nội dung e-learning. Studio trực quan của nó cho phép tạo giọng nói lồng tiếng mượt mà với khả năng chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Các tính năng chính của Murf AI

Hơn 200 giọng nói đa ngôn ngữ : Truy cập các giọng nói đã được xây dựng sẵn trong hơn 20 ngôn ngữ với hơn 10 phong cách nói khác nhau như cuộc hội thoại, thiền định hoặc quảng cáo.

Sao chép giọng nói : Tải lên các mẫu giọng nói cụ thể để tạo ra các bản sao giọng nói tùy chỉnh phù hợp với thương hiệu hoặc nhân vật của bạn.

Tùy chỉnh nâng cao : Điều chỉnh cao độ, tốc độ, giọng điệu, khoảng nghỉ và nhấn mạnh để có giọng nói chính xác.

Phòng thu lồng tiếng AI : Dịch nội dung âm thanh và video sang hơn 40 ngôn ngữ đồng thời giữ nguyên giọng nói gốc của người nói.

Thư viện phát âm : Sử dụng ký hiệu IPA hoặc cách viết tùy chỉnh để đảm bảo phát âm nhất quán cho các thuật ngữ thương hiệu và thuật ngữ kỹ thuật.

Tích hợp công cụ: Nhúng giọng nói Murf trực tiếp vào Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate và Adobe Audition.

Giới hạn của Murf AI

Thời gian tạo giọng nói được tính theo từng khối con render, điều này có thể tiêu tốn tín dụng nhanh chóng cho các chỉnh sửa lặp đi lặp lại.

Không có hàm offline — yêu cầu xử lý trên đám mây cho tất cả quá trình tạo giọng nói.

Sử dụng cho mục đích thương mại yêu cầu kế hoạch trả phí với các điều khoản cấp phép cụ thể.

Giá cả của Murf AI

Miễn phí

Người tạo : $19/tháng

Kinh doanh : $66/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Murf AI

G2 : 4.7 (hơn 1.100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Murf AI?

Nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Nó dễ sử dụng và có giao diện thân thiện với người dùng. Nó được sử dụng để chuyển đổi văn bản hoặc bất kỳ nội dung nào thành giọng nói. Chúng ta có thể tùy chỉnh giọng nói thông qua tông giọng, cách phát âm và ngữ điệu, và cũng có thể kiểm soát giọng nói thông qua công cụ này. Chúng ta có thể tích hợp với các công cụ khác thông qua tích hợp API. Nó cung cấp hơn 120 giọng nói, một con số khá lớn, và hỗ trợ dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Nó dễ triển khai và rất hữu ích cho hỗ trợ khách hàng.

Nó dễ sử dụng và có giao diện thân thiện với người dùng. Nó được sử dụng để chuyển đổi văn bản hoặc bất kỳ nội dung nào thành giọng nói. Chúng ta có thể tùy chỉnh giọng nói thông qua tông giọng, cách nói và phát âm, và cũng có thể kiểm soát giọng nói bằng công cụ này. Chúng ta có thể tích hợp với các công cụ khác thông qua tích hợp API. Nó cung cấp hơn 120 giọng nói, một con số khá lớn, và hỗ trợ dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Nó dễ triển khai và rất hữu ích cho hỗ trợ khách hàng.

3. Wispr Luồng

qua luồng Wispr Flow

Wispr Flow chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản theo thời gian thực (hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ) để cung cấp văn bản hoàn chỉnh trong định dạng có cấu trúc. Nó hoạt động trên bất kỳ ứng dụng nào (nơi bạn có thể gõ văn bản), sử dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện các chỉnh sửa và tinh chỉnh tự động về giọng điệu.

Công cụ này thích ứng với từ vựng của bạn bằng cách xây dựng một từ điển cá nhân hóa, ghi lại các thuật ngữ và từ viết tắt chuyên ngành. Bạn thậm chí có thể tạo các thay thế văn bản tùy chỉnh cho các cụm từ thường dùng để không phải lặp lại các giải thích dài dòng hoặc thực hiện các công việc lặp đi lặp lại.

Các tính năng chính của Wispr Flow

Định dạng thông minh : Wispr Flow phân tích giọng nói của bạn và áp dụng định dạng nhận biết ngữ cảnh để văn bản phù hợp với phong cách của thông điệp.

Ghi chú luồng : Ghi chú bằng giọng nói (trên bất kỳ thiết bị nào), và chúng sẽ tự động đồng bộ trên tất cả các thiết bị Wispr Flow của bạn.

Chế độ lệnh : Chỉnh sửa văn bản đã tạo bằng lệnh giọng nói, ví dụ: "Tóm tắt nội dung này cho tôi."

Chỉnh sửa tự động bằng AI : Tự động làm sạch văn bản được đọc to khi bạn nói, loại bỏ các từ thừa, sửa lỗi cơ bản và định dạng đầu ra thành các câu hoàn chỉnh.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ với tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động và chuyển đổi ngôn ngữ giữa các câu.

Giới hạn của luồng Wispr Flow

Sử dụng RAM cao (800MB+ khi không hoạt động), có thể làm chậm các hệ thống cũ.

Xử lý chỉ trên đám mây gây lo ngại về bảo mật do thiếu khả năng xử lý trên máy tính để bàn.

Đánh giá của khách hàng không đồng đều, hỗ trợ không ổn định và áp lực tài nguyên đối với các doanh nghiệp.

Giá cả của luồng Wispr Flow

Flow Basic: Miễn phí

Flow Pro: $15/tháng

Flow Teams: $12/người dùng/tháng (từ 3 người dùng được cấp phép trở lên)

Flow Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wispr Flow luồng

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Wispr Flow?

Nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Rất dễ sử dụng. Chỉ với hai lệnh hoặc nhập liệu nhanh, bạn có thể bắt đầu nói và chuyển đổi thành văn bản. Ngoài ra, nó loại bỏ các từ thừa, hiểu bạn hoặc chỉnh sửa những gì bạn nói. Việc cài đặt chỉ đơn giản là cài đặt nó và không cần làm gì thêm. Tôi sử dụng nó gần như hàng ngày. Thực tế, tôi đã có chuỗi 4 tuần liên tục.

Rất dễ sử dụng. Chỉ với hai lệnh hoặc nhập liệu nhanh, bạn có thể bắt đầu nói và chuyển đổi thành văn bản. Ngoài ra, nó loại bỏ các từ thừa, hiểu bạn hoặc chỉnh sửa những gì bạn nói. Việc cài đặt chỉ đơn giản là cài đặt nó và không cần làm gì thêm. Tôi sử dụng nó gần như hàng ngày. Thực tế, tôi đã có chuỗi 4 tuần liên tục.

Hiện thực hóa quy trình tạo giọng nói nhân tạo với ClickUp

Các mẫu ElevenLabs được định nghĩa rõ ràng giúp bạn tạo ra nội dung giọng nói chất lượng cao. Tuy nhiên, việc tạo mẫu, quản lý bản sửa đổi, phối hợp với diễn viên lồng tiếng và giao nộp tài sản cuối cùng đòi hỏi nhiều hơn chỉ là kết quả đầu ra tốt từ AI. Bạn cần một hệ thống giúp quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.

ClickUp là công cụ phù hợp nhất cho mục đích này.

Nó tập trung công việc, giao tiếp và quản lý công việc của bạn vào một nền tảng duy nhất, cung cấp không gian để tổ chức và tối ưu hóa các dự án sản xuất giọng nói của bạn. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh tích hợp sẵn, bạn có thể tự động hóa các quy trình làm việc thủ công, nhận hỗ trợ cho các công việc sáng tạo, giảm thiểu sự lan rộng của AI và tránh khỏi sự hỗn loạn do chuyển đổi bối cảnh.

Đăng ký ClickUp miễn phí và tập trung quy trình sản xuất giọng nói của bạn vào một nơi duy nhất.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Sử dụng thẻ cảm xúc và bối cảnh câu chuyện để hướng dẫn AI. Các thẻ như [buồn], [giận dữ] hoặc [vui vẻ] sẽ chỉ cho mô hình chính xác cảm xúc cần mô phỏng. Bạn cũng có thể nhúng cảm xúc trực tiếp vào câu chuyện của mình.

Có. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, nhịp độ và khoảng nghỉ bằng cách sử dụng các mẫu thiết kế giọng nói, thẻ âm thanh như [thì thầm] hoặc [la hét], thẻ ngắt để tạo khoảng nghỉ có thời gian, và các cài đặt toàn cục như tốc độ và độ ổn định. Kết hợp các yếu tố này để tinh chỉnh cách trình bày và tạo ra giọng nói tự nhiên phù hợp với ý tưởng của bạn.

Tùy theo mức độ chi tiết hoặc tinh tế cần thiết. Phạm vi mẫu có thể từ một dòng đến nhiều đoạn văn, tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án. Yếu tố quan trọng là sự rõ ràng—cung cấp đủ bối cảnh để AI hiểu được giọng điệu, cảm xúc và phong cách trình bày mà không làm quá tải nó bằng thông tin không cần thiết.

Có. ElevenLabs hỗ trợ đối thoại đa người nói, cho phép bạn gán các giọng nói khác nhau cho các nhân vật hoặc người nói khác nhau trong cùng một dự án. Điều này rất hữu ích cho việc tạo podcast, sách nói hoặc nội dung kể chuyện với giọng nói đặc trưng cho từng nhân vật.