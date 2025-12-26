Việc cần làm để thực hiện Kiểm toán Thương hiệu: Các bước, Danh sách kiểm tra và Mẫu biểu

Thương hiệu của bạn là cảm giác mà mọi người cảm nhận khi tương tác với hoạt động kinh doanh của bạn. Cảm giác đó, lý tưởng là sự kết hợp giữa niềm tin, sự ngưỡng mộ và kết nối, chính là yếu tố làm cho thương hiệu trở nên gần gũi và đáng mơ ước.

Và đây là điều quan trọng: 76% người tiêu dùng thà mua hàng từ một thương hiệu mà họ cảm thấy có kết nối hơn là từ đối thủ cạnh tranh. Kết nối đó có thể phai nhạt nếu bạn không thường xuyên kiểm tra vị trí thực sự của thương hiệu mình trên thị trường.

Đó chính là lúc một cuộc kiểm toán thương hiệu toàn diện phát huy tác dụng. Nó cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng, trung thực về cách thương hiệu của bạn được nhận thức ngày nay.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về việc cần làm để thực hiện một cuộc kiểm toán thương hiệu, các thành phần của nó và cách nó có thể giúp bạn tạo ra một thương hiệu nổi tiếng và được yêu mến.

Thẩm định thương hiệu là gì? Kiểm toán thương hiệu là quá trình đánh giá có hệ thống về bản sắc thương hiệu, nhận thức của khách hàng và vị trí thị trường của bạn trên mọi điểm tiếp xúc.

Đó giống như việc đưa một tấm gương lên thương hiệu của bạn để xem nó thực sự trông như thế nào trong mắt thế giới. Đây là một cuộc phân tích sâu rộng về mọi yếu tố hình thành nên bản sắc thương hiệu của bạn: từ cách bạn truyền đạt thông điệp đến cách khách hàng trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

✅ Điều này quan trọng vì nó giúp bạn hiểu liệu thương hiệu hiện tại của bạn có phù hợp với kỳ vọng và sở thích của khách hàng hay không.

Cũng như:

Xác định những điểm yếu trong giao tiếp, thiết kế hoặc trải nghiệm khách hàng có thể làm suy yếu thông điệp của bạn.

Đồng bộ hóa chiến lược quản lý thương hiệu với chiến lược kinh doanh để duy trì tính cạnh tranh, mà không cần đến các cuộc kiểm toán bên ngoài.

Phát hiện cơ hội để làm mới các yếu tố thương hiệu và củng cố vị trí thị trường.

Nhận được những thông tin quý giá về mức độ kết nối của thương hiệu với đối tượng khách hàng mục tiêu.

📌 Ví dụ: Năm 2021, Burberry gây chú ý khi phát trực tiếp các show thời trang trên Twitch và hợp tác với các influencer, đánh dấu sự chuyển hướng hướng tới thế hệ Gen Z và đối tượng khách hàng ưu tiên kỹ thuật số. Các nhà phân tích ngành ghi chú đây là phản ứng trước xu hướng thời trang đường phố và sự thay đổi trong hành vi mua sắm; một sự làm mới chiến lược giữ vững bản sắc xa xỉ đồng thời đón nhận các nền tảng mới.

Sự khác biệt giữa kiểm toán thương hiệu nội bộ và ngoại bộ

Bên trong công ty, mọi người đều cảm thấy mình hiểu rõ thương hiệu đại diện cho điều gì. Nhóm tự hào trình bày các giá trị của mình, và tuyên bố sứ mệnh được treo nổi bật trên mọi bức tường. Nhưng khi bước ra ngoài và lắng nghe những gì khách hàng đang nói, dường như đó là một câu chuyện khác.

Đó là lúc bạn nhận ra rằng thực sự có hai cách để nhìn nhận thương hiệu của mình: từ bên trong và từ bên ngoài. Đây chính là lúc các đánh giá thương hiệu nội bộ và ngoại bộ (thông qua các cuộc kiểm toán thương hiệu chuyên sâu) phát huy tác dụng, giúp bạn nhìn rõ cả hai góc độ.

Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa hai khái niệm:

Aspect Kiểm toán Thương hiệu Nội bộ Kiểm toán Thương hiệu Bên ngoài Tập trung Đánh giá văn hóa doanh nghiệp, giá trị thương hiệu, thông điệp và sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể. Đánh giá cách khách hàng, đối thủ cạnh tranh và thị trường nhận thức về thương hiệu. Nguồn dữ liệu Phản hồi của nhân viên, chính sách công ty, tài liệu tiếp thị, dữ liệu bán hàng, giao tiếp nội bộ Khảo sát nhận thức thương hiệu của khách hàng, phân tích mạng xã hội, phân tích website, phân tích đối thủ cạnh tranh Mục đích Đảm bảo nhóm hiểu rõ và thực hiện cam kết thương hiệu. Hiểu rõ nhận thức về thương hiệu và vị trí thị trường Kết quả Tăng cường sự đồng nhất nội bộ, cải thiện thông điệp thương hiệu Cải thiện trải nghiệm khách hàng, cung cấp thông tin hữu ích cho sự phát triển. Tần suất Thường đã hoàn thành trong các giai đoạn thay đổi chiến lược lớn hoặc tái định vị thương hiệu. Đã hoàn thành việc theo dõi hiệu quả của thương hiệu trên thị trường định kỳ.

Hầu hết các nhóm bắt đầu với một cuộc kiểm toán nội bộ để xác nhận ý định thương hiệu, sau đó thực hiện một cuộc kiểm toán ngoại bộ để đo lường nhận thức thực tế của thị trường.

📖 Xem thêm: Tạo nhân vật người dùng hiệu quả cho các chiến dịch tiếp cận mục tiêu

Tại sao bạn nên thực hiện một cuộc kiểm toán thương hiệu

Steve Forbes có thể trả lời câu hỏi này tốt hơn:

Thương hiệu của bạn là khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện cho kinh doanh của mình.

Thương hiệu của bạn là khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện cho kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng có rất ít lý do chính đáng để tránh thực hiện một cuộc kiểm toán thương hiệu. Đây là một trong những hoạt động hiếm hoi luôn mang lại nhiều giá trị hơn so với những gì nó đòi hỏi. Dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi từ cuộc kiểm toán thương hiệu của mình:

Khám phá cách khách hàng thực sự nhìn nhận thương hiệu của bạn bằng cách phân tích phản hồi, cuộc hội thoại trên mạng xã hội và trải nghiệm dịch vụ khách hàng thực tế. Điều này thường làm nổi bật những khoảng trống mà bạn không thể nhận ra từ bên trong công ty.

Xác định điểm mạnh và điểm yếu trong bản sắc thương hiệu, thông điệp và vị trí thị trường tổng thể của bạn . Sự rõ ràng này giúp bạn tập trung vào những gì đang hoạt động hiệu quả và khắc phục những gì chưa hiệu quả.

Kiểm tra xem các chiến dịch tiếp thị, tài liệu và hiện diện trực tuyến của bạn có phù hợp với sở thích và kỳ vọng đang thay đổi của đối tượng mục tiêu hay không.

Hiểu sâu về các thương hiệu của đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược thương hiệu của chính mình để đạt được lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Chuyển đổi phản hồi của khách hàng, dữ liệu bán hàng và kết quả của các nhóm thảo luận thành những thông tin có giá trị để hoàn thiện chiến lược marketing và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm gặp khó khăn về hiệu suất thường sử dụng 15 công cụ trở lên, trong khi các nhóm hàng đầu duy trì hiệu quả với ít hơn 9 công cụ. Nếu bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ, điều gì sẽ xảy ra? ClickUp tích hợp mọi thứ—nhiệm vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi—vào một nền tảng duy nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Công việc trở nên rõ ràng hơn, hợp tác trở nên dễ dàng hơn, và nhóm của bạn có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

Việc cần làm để thực hiện Kiểm toán Thương hiệu là khi nào?

Đôi khi, bạn cảm thấy bất an. Có thể chiến dịch gần đây của bạn không đạt được hiệu quả như mong đợi. Các cuộc đàm phán bán hàng kéo dài hơn, và người dùng trên mạng xã hội không còn hào hứng như trước. Khách hàng mô tả sản phẩm của bạn theo cách không hoàn toàn trùng khớp với tầm nhìn của bạn, trong khi đó, đối thủ cạnh tranh dường như đang nói chính xác những gì người mua muốn nghe.

Đây đều là những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần thực hiện một cuộc kiểm toán thương hiệu.

Trong quản lý thương hiệu, những thay đổi từ bên ngoài cũng có thể cho thấy nhiều điều: Forrester gần đây chia sẻ rằng 75% người mua B2B hiện nay mất nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định so với một năm trước. Điều này có nghĩa là các thương hiệu cần điều chỉnh cách kết nối và đảm bảo thông điệp của họ cảm thấy cá nhân hóa và phù hợp.

🚩 Vì vậy, hãy chú ý đến những dấu hiệu nhỏ này cho thấy đã đến lúc cần thực hiện một cuộc kiểm toán thương hiệu:

Số lượng đơn hàng lặp lại từ khách hàng trung thành giảm.

Phản hồi hỗn hợp hoặc không nhất quán trên các kênh khác nhau

Các cuộc hội thoại bán hàng kéo dài hơn khi người mua dành nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định.

Sự hiện diện và tương tác trên mạng xã hội đang giảm sút mặc dù nỗ lực tiếp thị vẫn ổn định.

Các đối thủ cạnh tranh dường như hiểu rõ nhu cầu của khách hàng hơn so với thông điệp của chính bạn.

Kiểm toán thương hiệu trong một dòng: Xác định mục tiêu → đánh giá tài sản nội bộ → kiểm toán các điểm tiếp xúc → đo lường nhận thức → phân tích đối thủ cạnh tranh → viết báo cáo → phân công hành động. Những gì một cuộc kiểm toán thương hiệu cho bạn biết: Những gì thương hiệu của bạn hứa hẹn, những gì khách hàng trải nghiệm và khoảng cách nằm ở đâu.

Cách thực hiện Kiểm toán Thương hiệu (Bước bằng bước)

Một thương hiệu có thể trông hoàn hảo trên bề mặt nhưng lại âm thầm xa rời những gì khách hàng thực sự mong muốn. Kiểm toán thương hiệu giúp bạn dừng lại và đào sâu hơn vào các công việc tiếp thị hàng ngày. Và đây là cách để bắt đầu.

Bước 1: Xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán thương hiệu

Mọi cuộc kiểm toán thương hiệu có ý nghĩa đều bắt đầu từ sự rõ ràng. Trước khi thu thập dữ liệu hoặc xem xét tài liệu tiếp thị, hãy dừng lại và tự hỏi: Việc cần làm là gì vào lúc này?

Có thể doanh số đã chậm lại dù đã tăng cường nỗ lực tiếp thị. Có thể phản hồi của khách hàng cảm thấy không nhất quán.

Các cuộc kiểm toán mạnh mẽ xác định các kết quả đo lường được ngay từ đầu. Bạn có thể hướng đến:

Tăng cường tính nhất quán của thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, trang web và các kênh offline.

Nâng cao sự trung thành của khách hàng bằng cách xác định các điểm yếu trong trải nghiệm khách hàng.

Xác định những lỗ hổng trong thông điệp thương hiệu gây nhầm lẫn cho thị trường mục tiêu của bạn.

Đo lường cảm xúc thương hiệu và thị phần để đánh giá vị trí thị trường.

📌 Ví dụ: Một thương hiệu thương mại điện tử quy mô trung bình phát hiện dữ liệu phân tích website cho thấy lượng truy cập cao nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp. Họ đặt mục tiêu kiểm toán thương hiệu để hiểu xem bản sắc thương hiệu và các chiến dịch tiếp thị có phù hợp với kỳ vọng của khách hàng hay không. Các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) về nhận thức thương hiệu bao gồm tỷ lệ giữ chân khách hàng, phân tích cảm xúc từ dữ liệu mạng xã hội và thị phần tiếng nói của đối thủ cạnh tranh.

Lưu ý, các chỉ số KPI thường thay đổi tùy thuộc vào mô hình kinh doanh của bạn.

Báo cáo "State of Marketing" của HubSpot cho thấy các thương hiệu B2B đạt được ROI cao nhất từ website, blog và nỗ lực SEO, tiếp theo là các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội trả phí và công cụ mua sắm trên mạng xã hội.

Trong khi đó, đối với các thương hiệu B2C, các kênh hiệu quả nhất là tiếp thị qua email, nội dung trả phí trên mạng xã hội và tiếp thị nội dung tổng thể.

Dưới đây là bảng chi tiết hơn kết nối mô hình kinh doanh với các kênh hiệu quả nhất và các chỉ số KPI quan trọng cần theo dõi trong quá trình kiểm toán thương hiệu:

Mô hình kinh doanh Các chỉ số KPI chính cho Kiểm toán Thương hiệu B2B Lưu lượng truy cập website, thứ hạng SEO, tạo khách hàng tiềm năng, chuyển đổi trên mạng xã hội trả phí, thị phần, cảm nhận thương hiệu, tỷ lệ giữ chân khách hàng, NPS B2C Tương tác email, tỷ lệ chuyển đổi, tương tác trên mạng xã hội, ROI quảng cáo, giá trị trọn đời của khách hàng, mua hàng lặp lại, khả năng ghi nhớ thương hiệu, đánh giá trực tuyến. SaaS/Công nghệ Đăng ký dùng thử miễn phí, tỷ lệ churn, tỷ lệ chấp nhận sản phẩm, chất lượng khách hàng tiềm năng từ kênh inbound, tỷ lệ chuyển đổi từ webinar, CSAT, phản hồi từ bộ phận hỗ trợ. Bán lẻ/Thương mại điện tử Tỷ lệ bỏ giỏ hàng, giá trị đơn đặt hàng trung bình, tần suất mua hàng lặp lại, ROI của người ảnh hưởng, thứ hạng trên sàn thương mại điện tử, đánh giá sản phẩm, cảm xúc trên mạng xã hội. Các công ty dịch vụ/Tư vấn Trao đổi trên website, khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm, tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng, tương tác trên LinkedIn, sự hài lòng của khách hàng, lưu lượng truy cập từ giới thiệu, tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Tuy nhiên, thường xuyên, một cuộc kiểm toán thương hiệu có thể gặp trục trặc vì một lý do đơn giản: công việc bị phân tán. Hướng dẫn thương hiệu nằm trong một tài liệu, ghi chú của các bên liên quan nằm trong một tài liệu khác, kết quả khảo sát nằm trong biểu mẫu khảo sát, và các mục hành động bị lạc trong bảng tính. Đó là tình trạng phân tán công việc, có thể làm chậm quá trình ra quyết định và khiến việc đánh giá chính xác vị thế hiện tại của thương hiệu trở nên khó khăn.

Đó là lý do tại sao ClickUp là công cụ lý tưởng cho các cuộc kiểm toán thương hiệu. ClickUp hỗ trợ các nhóm bằng cách cung cấp một không gian làm việc AI tích hợp, nơi các thành viên trong nhóm và các bên liên quan bên ngoài có thể lưu trữ ghi chú kiểm toán, phản hồi, công việc và báo cáo tại một nơi duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để đảm bảo mục tiêu của cuộc kiểm toán thương hiệu được liên kết với công việc thực tế (và không bị phân tán trong các ghi chú), bạn có thể ghi chép chúng trong ClickUp Tài liệu, sau đó chuyển mỗi mục tiêu thành các nhiệm vụ cụ thể mà nhóm của bạn có thể theo dõi. Từ đó, tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng hoạt động kiểm toán (các giai đoạn như đánh giá điểm tiếp xúc, triển khai khảo sát và phân tích đối thủ cạnh tranh), chỉ định người chịu trách nhiệm và thêm ngày đáo hạn để tất cả các mục tiêu kiểm toán thương hiệu của bạn có thể được theo dõi hiệu quả.

Bước 2: Thu thập tài liệu thương hiệu nội bộ

Trước khi có thể hiểu cách thế giới nhìn nhận thương hiệu của bạn, bạn cần xem xét cách bạn tự nhìn nhận bản thân. Điều này có nghĩa là thu thập các yếu tố kể câu chuyện của bạn từ bên trong ra ngoài: hướng dẫn thương hiệu, tuyên bố sứ mệnh và thậm chí cả những từ ngữ mà nhân viên sử dụng khi nói về công ty.

Đây là nền tảng của thương hiệu, và chúng âm thầm định hình mọi trải nghiệm của khách hàng.

🧠 Bạn có biết: KPMG đã triển khai chương trình “Purpose Program”, trong đó nhân viên trả lời câu hỏi “Công việc của tôi có ý nghĩa gì đối với tôi?”. Hơn 42.000 bài nộp/gửi đã được chuyển thành các poster thể hiện các tuyên bố mục đích cá nhân như “Tôi thúc đẩy khoa học” hoặc “Tôi giúp các trang trại phát triển”. Chương trình này đã trở thành một ví dụ điển hình được trích dẫn rộng rãi về việc đồng bộ hóa thương hiệu nội bộ một cách hiệu quả.

Nhưng bạn không phải tự mình giải quyết tất cả những điều này. Mẫu Bảng trắng Hướng dẫn Thương hiệu của ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.

Tải mẫu miễn phí Tập hợp và tổ chức mọi thứ tại một nơi với mẫu Bảng trắng Hướng dẫn Thương hiệu ClickUp.

Dưới đây là cách nó giúp bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh:

Lưu trữ màu sắc thương hiệu, phông chữ và tài sản hình ảnh của bạn cùng nhau để truy cập nhanh chóng.

Chia sẻ sứ mệnh và giá trị của bạn với toàn bộ nhóm để mọi người cùng sử dụng ngôn ngữ chung.

Hợp tác theo thời gian thực để cập nhật hướng dẫn và giữ cho chúng luôn mới mẻ.

Giữ tất cả tài liệu thương hiệu của bạn được sắp xếp gọn gàng, giúp duy trì tính nhất quán một cách dễ dàng.

📖 Xem thêm: Cách tạo Hướng dẫn phong cách cho thương hiệu của bạn?

Bước 3: Đánh giá các điểm tiếp xúc thương hiệu bên ngoài

Bill Gates từng nói, Đúng vậy!

Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi quý giá nhất.

Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi quý giá nhất.

Mọi nơi mà khách hàng tiếp xúc với thương hiệu của bạn đều truyền tải thông điệp về bạn: trang web, bài đăng trên mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến hoặc thậm chí là cuộc trò chuyện ngắn với đội ngũ hỗ trợ của bạn.

Bắt đầu bằng cách đặt mình vào vị trí của khách hàng mục tiêu. Hãy tưởng tượng lần đầu tiên họ nghe nói về bạn và những gì họ thấy khi truy cập trang web của bạn. Lưu ý xem việc mua hàng có dễ dàng như thế nào và loại hỗ trợ họ nhận được sau đó.

Mỗi khoảnh khắc này đều là một điểm tiếp xúc. Một số có thể ấm áp và thân thiện, trong khi những khoảnh khắc khác có thể khiến họ bối rối hoặc thất vọng. Cả hai đều đáng được quan tâm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ công việc cho kiểm toán thương hiệu bằng cách nhanh chóng trích xuất thông tin từ hàng trăm phản hồi khảo sát, soạn thảo báo cáo kiểm toán rõ ràng trong tài liệu Docs và tự động tạo công việc cho mọi thay đổi cần thiết. Nó thậm chí còn trả lời các câu hỏi thời gian thực như “Những điểm tiếp xúc nào cần được khắc phục ngay lập tức?” để bạn có thể tập trung vào việc đưa ra các quyết định thương hiệu tốt hơn thay vì bị mắc kẹt trong việc phân tích dữ liệu. Nhận câu trả lời ngay lập tức từ hệ sinh thái ClickUp của bạn với ClickUp Brain

Bước 4: Đánh giá nhận thức của khách hàng

Để thực sự hiểu rõ thương hiệu của mình, bạn cần lắng nghe ý kiến từ những người trải nghiệm nó hàng ngày. Thu thập phản hồi giúp bạn hiểu cách khách hàng mô tả sản phẩm của bạn, liệu họ có tin tưởng vào thông điệp của bạn hay không, và điều gì khiến họ lựa chọn bạn thay vì các đối thủ khác.

Các cuộc khảo sát, đánh giá trực tuyến và thậm chí cả giọng điệu của các đề cập trên mạng xã hội cung cấp cho bạn cái nhìn thực tế về những điểm mạnh của thương hiệu và những lĩnh vực mà khách hàng mong muốn được cải thiện.

Với ClickUp Forms, bạn có thể thu thập khảo sát khách hàng và chuyển phản hồi trực tiếp vào quy trình làm việc của mình. Mỗi bài nộp/gửi có thể tạo ra một công việc tự động, và bạn có thể sử dụng ClickUp tự động hóa để gán chủ sở hữu và di chuyển phản hồi đến giai đoạn phù hợp dựa trên lựa chọn của người dùng trong biểu mẫu.

Điều này giúp dễ dàng nhận ra các xu hướng và phân công các hành động tiếp theo.

Tiếp tục cải tiến mà không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quý giá nào bằng cách sử dụng ClickUp biểu mẫu

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một thương hiệu mỹ phẩm muốn biết thông điệp “sắc đẹp sạch” của mình được đón nhận như thế nào. Họ gửi một bảng khảo sát ngắn qua ClickUp Forms để hỏi về trải nghiệm sản phẩm, mức độ tin tưởng và đề xuất cho các dòng sản phẩm mới. Mọi phản hồi đều được lưu vào bảng “Kiểm toán thương hiệu”, được gắn thẻ là tích cực, trung lập hoặc tiêu cực. Nhóm sẽ xem xét các phản hồi này hàng tuần, nhanh chóng giải quyết các vấn đề và tận dụng phản hồi tích cực để phát triển.

Bước 5: Phân tích chiến lược thương hiệu của đối thủ để tạo sự khác biệt.

Trên Reddit, có một cuộc thảo luận thú vị nơi ai đó đã hỏi,

Làm thế nào một số thương hiệu xuất hiện trong tất cả các tìm kiếm thương hiệu của đối thủ cạnh tranh trên Google Shopping?

Làm thế nào một số thương hiệu xuất hiện trong tất cả các tìm kiếm thương hiệu của đối thủ cạnh tranh trên Google Shopping?

Đây là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng trong thị trường cạnh tranh, các thương hiệu luôn theo dõi và phản ứng với những gì đối thủ đang làm.

Khi phân tích thương hiệu của đối thủ cạnh tranh, bạn không cố gắng sao chép ai cả. Bạn đang tìm kiếm những điểm yếu. Họ đang nói gì mà có thể gây共鸣 với đối tượng khách hàng mà bạn đang chia sẻ? Những khía cạnh nào họ có thể đang bỏ qua mà bạn có thể giải quyết hiệu quả hơn hoặc minh bạch hơn? Bước này giúp bạn phát hiện ra thương hiệu của mình đang ở vị trí nào so với đối thủ.

Bắt đầu bằng cách xem xét các trang web, trang mạng xã hội, tài liệu tiếp thị và chiến dịch quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Chú ý đến giọng điệu, giá trị và những cam kết mà họ đưa ra. So sánh điều đó với thông điệp và bản sắc thương hiệu của bạn.

✅ Nếu thông điệp giá trị của bạn bắt đầu trở nên tương tự như đối thủ cạnh tranh, có thể đã đến lúc cần làm mới cách bạn thể hiện mình.

👀 Thông tin thú vị: Khái niệm quản lý thương hiệu hiện đại bắt nguồn từ một bản ghi nhớ duy nhất. Năm 1931, Neil McElroy của P&G đã viết một tài liệu đề xuất vai trò "người quản lý thương hiệu", và ý tưởng đó đã trở thành khuôn mẫu cho cách quản lý thương hiệu trên toàn thế giới ngày nay.

📖 Xem thêm: Các phần mềm quản lý thương hiệu tốt nhất

Bước 6: Tổng hợp kết quả vào báo cáo kiểm toán thương hiệu

Bạn đã thu thập phản hồi. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Phác thảo mọi điểm tiếp xúc với khách hàng. Giờ là lúc mọi thứ cần được tổng hợp lại thành một thể thống nhất.

Báo cáo kiểm toán thương hiệu giống như một bản đồ cho chương tiếp theo của bạn.

Với ClickUp Docs, báo cáo kiểm toán thương hiệu của bạn có thể được lưu trữ ngay tại nơi công việc diễn ra, chứ không phải trong một tệp tin bị lỗi thời. Bạn có thể chỉnh sửa theo thời gian thực, để lại bình luận, giao nhiệm vụ và thậm chí chuyển đổi các ghi chú quan trọng thành các công việc có thể theo dõi.

Bạn cũng có thể liên kết tài liệu với các công việc và giữ mọi thứ gọn gàng trong Docs Hub, để báo cáo cuối cùng và tài liệu hỗ trợ dễ dàng tìm kiếm sau này.

Xây dựng sự hiểu biết chung về thương hiệu của bạn với ClickUp Docs

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thực hiện kiểm toán thương hiệu nhanh hơn với ClickUp BrainGPT. Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú quan sát và cập nhật với ClickUp BrainGPT Talk to Văn bản Khi thực hiện kiểm toán thương hiệu, phần tốn thời gian nhất thường là "phần giữa lộn xộn", với các ghi chú rải rác trên tài liệu Docs và phản hồi nằm rải rác trong hàng chục công cụ. ClickUp BrainGPT giúp bạn tìm kiếm trên các ứng dụng làm việc và web, đồng thời hoàn thành công việc nhanh gấp đôi. Dưới đây là tổng quan nhanh về những gì bạn có thể đạt được với ClickUp BrainGPT: Ghi chú kiểm toán ngay lập tức với Talk to Text: Khi xem xét trang web, quảng cáo và sự hiện diện trên mạng xã hội của bạn, hãy nói ra những quan sát của mình thay vì gõ phím. Talk to Text chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản mà không cần dùng tay trong ClickUp BrainGPT (hoặc bất kỳ ô văn bản nào), giúp bạn ghi lại kết quả nhanh chóng trong khi vẫn đang trong bối cảnh. Yêu cầu ClickUp BrainGPT tóm tắt những gì bạn đã thu thập: Sau khi thu thập phản hồi từ khảo sát và ghi chú nội bộ, hãy đặt câu hỏi cho ClickUp BrainGPT như “Tóm tắt 5 phàn nàn phổ biến nhất về thông điệp của chúng ta” hoặc “Danh sách công việc về các sự không nhất quán về giọng điệu trên các kênh này”, sau đó dán kết quả vào báo cáo kiểm toán thương hiệu của bạn. Tìm kiếm nhanh các công cụ kết nối để xác minh: Sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp BrainGPT để tìm chính xác tài liệu, tệp hoặc chủ đề thảo luận liên quan đến một tuyên bố cụ thể (ví dụ: “Tìm tệp Google Drive chứa hướng dẫn thương hiệu mới nhất” hoặc “Hiển thị các công việc liên quan đến cập nhật giọng điệu trang web”). Chọn mô hình phù hợp cho công việc: Tính năng tìm kiếm ClickUp BrainGPT sử dụng ClickUp Brain mặc định, nhưng bạn có thể chuyển sang các mô hình khác (ChatGPT, Claude hoặc Gemini) khi muốn phong cách viết hoặc lập luận khác biệt.

Bước 7: Xác định các bước tiếp theo và các mục cần thực hiện.

Một cuộc kiểm toán thương hiệu chỉ có ý nghĩa nếu nó dẫn đến sự thay đổi. Sau khi thu thập thông tin và chia sẻ kết quả, bước tiếp theo là biến chúng thành các hành động cụ thể. Hãy xem đó như việc tạo ra một danh sách công việc cho thương hiệu của bạn. Cập nhật thông điệp. Cập nhật hình ảnh. Khởi động các cuộc khảo sát khách hàng mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chia nhỏ các mục tiêu thành các công việc có thể quản lý được, giao công việc cho người chịu trách nhiệm và thiết lập dòng thời gian.

Với Nhiệm vụ ClickUp, quy trình này trở nên đơn giản và có tổ chức. Bạn có thể liệt kê mọi công việc, giao cho người phù hợp và đặt hạn chót. Thêm ghi chú hữu ích, liên kết hoặc tệp đính kèm, và sử dụng trạng thái như “Việc cần làm”, “Đang tiến hành” và “Đã hoàn thành” để theo dõi tiến độ.

Đảm bảo mọi phản hồi và công việc được chuyển đổi thành tiến độ thực sự bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp

📌 Ví dụ: Sau khi hoàn thành kiểm toán thương hiệu, một startup công nghệ đã tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng cải tiến họ muốn thực hiện, bao gồm viết lại nội dung trang web, cập nhật logo và lên lịch các phiên thu thập phản hồi khách hàng mới. Họ sử dụng chế độ xem Bảng để theo dõi các nhiệm vụ di chuyển qua các cột khi được hoàn thành.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Agents để duy trì tiến độ của cuộc kiểm toán thương hiệu (và ngừng việc theo dõi các cập nhật). Tạo các Trợ lý AI được tùy chỉnh sẵn với vai trò và trách nhiệm được định nghĩa sẵn bằng ClickUp Agents Nếu cuộc kiểm toán của bạn liên quan đến nhiều người đánh giá và bộ phận, hãy cài đặt một ClickUp Super Agent làm đồng nghiệp "đội ngũ vận hành kiểm toán" nhẹ nhàng. Super Agents có thể được kích hoạt thủ công hoặc tự động, có thể thông báo cho bạn khi công việc bị chậm trễ và có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước dựa trên hướng dẫn của bạn. Bạn cũng có thể kiểm soát các công cụ và nguồn dữ liệu mà ClickUp Agent có thể truy cập, ai có thể kích hoạt nó và các hành động nào được ghi lại. Dưới đây là một thiết lập thực tế mà bạn có thể thử: Yêu cầu Nhân viên đăng bản cập nhật trạng thái kiểm toán hàng tuần trong không gian kiểm toán thương hiệu của bạn (các công việc đã hoàn thành, các công việc quá hạn và các công việc bị khối).

Đánh dấu các trường thông tin thiếu (ví dụ: “Phân tích đối thủ cạnh tranh chưa được thực hiện” hoặc “Phản hồi khảo sát chưa được xem xét”) Sử dụng nó để lập danh sách công việc ban đầu từ các ghi chú trong báo cáo kiểm toán, giúp nhóm của bạn bắt đầu từ một danh sách công việc có cấu trúc thay vì một trang trống.

Danh sách kiểm tra Kiểm toán Thương hiệu

Năm 1985, Coca-Cola đã thực hiện một bước đi táo bạo khi ra mắt New Coke. Các thử nghiệm nếm mù cho thấy người tiêu dùng ưa chuộng công thức ngọt hơn, nhưng các nhà điều hành đã đánh giá thấp mức độ gắn bó của người tiêu dùng với phiên bản gốc của Coca-Cola.

Phản ứng tiêu cực đến rất nhanh, và chỉ trong 79 ngày, Coca‑Cola Classic đã trở lại kệ hàng. Khoảnh khắc đó có thể đã diễn ra cách đây hàng thập kỷ, nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị: các cuộc kiểm toán giúp bạn phát hiện những vết nứt nhỏ trước khi chúng trở thành thảm họa.

Kiểm tra nhanh sức khỏe thương hiệu

Dưới đây là một cách đơn giản và thực tế để kiểm tra xem thương hiệu của bạn có mạnh mẽ bên ngoài như bên trong hay không:

✅ Nhận diện hình ảnh nhất quán trên mọi nền tảng (logo, màu sắc, phông chữ)✅ Thông điệp truyền tải nhất quán trên website, email và các kênh mạng xã hội✅ Thương hiệu nổi bật rõ ràng so với đối thủ cạnh tranh✅ Phản hồi của khách hàng phù hợp với hình ảnh thương hiệu mong muốn✅ Các cam kết trong marketing khớp với trải nghiệm thực tế của khách hàng

Quy tắc chung: Nếu bạn đánh dấu 2 hoặc nhiều mục là “không”, hãy khắc phục sự nhất quán trước khi thực hiện việc cần làm là làm mới toàn diện.

Quy tắc chung: Nếu bạn đánh dấu 2 hoặc nhiều mục là “không”, hãy khắc phục sự nhất quán trước khi thực hiện việc cần làm là làm mới toàn diện.

👀 Thông tin thú vị: Vào giữa những năm 2000, Burberry phải đối mặt với hình ảnh xa xỉ bị pha loãng do cấp phép quá mức và sự không nhất quán trong thương hiệu. Dưới sự lãnh đạo mới, một cuộc kiểm toán nội bộ đã phát hiện ra sự mất mát bản sắc cốt lõi của thương hiệu. Thương hiệu đã tinh gọn các dòng sản phẩm, đưa hoạt động sản xuất trở lại nội bộ và tập trung lại vào chiếc áo khoác trench coat biểu tượng và di sản Anh Quốc của mình.

Sử dụng các mẫu chiến lược thương hiệu và phần mềm giúp việc thu thập dữ liệu và tổ chức kết quả trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi bạn mới bắt đầu và chưa từng thực hiện kiểm toán thương hiệu trong thời gian gần đây.

Dưới đây là một số công cụ và mẫu sẵn sàng sử dụng có thể hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn của kiểm toán thương hiệu, từ thu thập phản hồi, lập bản đồ điểm tiếp xúc đến tổng hợp báo cáo.

Lập kế hoạch và ghi chép quá trình kiểm toán của bạn trong một ứng dụng duy nhất với ClickUp Tài liệu và Bảng trắng.

Thưởng thức không gian yên tĩnh, trung tâm để sắp xếp suy nghĩ với ClickUp Bảng trắng

Bạn đã thu thập được một lượng lớn phản hồi. Bạn đã xem xét các đánh giá, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tiến hành khảo sát khách hàng và phân tích kỹ lưỡng thông điệp thương hiệu của mình.

Bây giờ thì sao?

Đối với hầu hết các nhóm, đây là giai đoạn mà mọi thứ dần dần sụp đổ. Đó là lý do tại sao không gian nơi bạn lưu trữ và định hình báo cáo đánh giá quan trọng không kém gì chính bản thân báo cáo đó.

Các nhóm marketing sử dụng ClickUp có thể tạo báo cáo kiểm toán có cấu trúc, ghi chú cuộc họp và lưu trữ mọi tài liệu tham khảo trong một không gian dễ tìm kiếm.

Các nhóm có thể sử dụng ClickUp Docs để viết báo cáo kiểm toán (kết quả, bằng chứng hỗ trợ, khuyến nghị), sau đó sử dụng ClickUp Bảng trắng để vẽ bản đồ các điểm tiếp xúc và kết nối các thông tin với các bước tiếp theo. Sự kết hợp này giúp bạn duy trì sự liên kết giữa quá trình brainstorming và thực thi, thay vì chia tách chúng ra các bản trình chiếu, ghi chú và danh sách công việc.

Bạn cũng có thể thêm thẻ công việc vào Bảng trắng, làm nổi bật các mối quan hệ phụ thuộc và kết nối các thông tin chi tiết với các cột mốc.

📌 Ví dụ: Một công ty thiết kế sáng tạo đã sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo và hoàn thiện báo cáo kiểm toán trong khi đồng thời xây dựng dòng thời gian các bước tiếp theo trên ClickUp Bảng trắng. Các bên liên quan có thể bình luận trực tiếp trên cả hai công cụ, đảm bảo quyết định được đưa ra nhanh chóng và các công việc có thể thực hiện được được chuyển đổi thành công việc trong ClickUp.

Thu thập phản hồi chân thực từ khách hàng thông qua ClickUp Biểu mẫu

Trước khi thảo luận về các công cụ, điều quan trọng là phải nhớ tại sao các cuộc khảo sát lại quan trọng đến vậy.

Các thương hiệu lớn không chỉ đoán xem khách hàng của họ muốn gì. Họ hỏi và lắng nghe. Các cuộc khảo sát cho phép bạn nghe được tiếng nói chân thực của đối tượng mục tiêu, mang lại những thông tin mà không bảng điều khiển phân tích nào có thể cung cấp.

Với ClickUp Forms, bạn có thể áp dụng phương pháp tương tự cho kiểm toán thương hiệu của mình. Tạo và gửi biểu mẫu khảo sát trong vài phút, và xem cách mọi phản hồi được sắp xếp gọn gàng trong ClickUp. Sắp xếp phản hồi theo chủ đề hoặc cảm xúc, giao nhiệm vụ theo dõi và theo dõi sự cải thiện mà không mất đi bối cảnh.

Chuyển đổi phản hồi có cấu trúc thành các mục hành động với ClickUp Biểu mẫu

📌 Ví dụ: Một công ty SaaS có thể sử dụng ClickUp Forms cho một cuộc khảo sát sau khi mua hàng để hiểu lý do tại sao khách hàng rời bỏ sớm. Mỗi phản hồi sẽ được chuyển thành một công việc, được đánh dấu để nhóm phù hợp xem xét. Trong vòng vài tuần, họ có thể xác định được một vấn đề lặp lại trong quá trình onboarding và giải quyết nó, biến phản hồi của khách hàng thành những cải thiện đáng kể về tỷ lệ giữ chân khách hàng.

📖 Xem thêm: Ví dụ về Hướng dẫn Thương hiệu để Xây dựng Một Thương hiệu Đầy Cảm Hứng

Theo dõi tiến độ với Bảng điều khiển và Cột mốc của ClickUp.

Trải nghiệm cách đơn giản để theo dõi tiến độ kiểm toán của bạn với Bảng điều khiển ClickUp

Một cuộc kiểm toán thương hiệu có thể kéo dài hàng tuần, và tiến độ dễ trở nên mơ hồ khi các cập nhật được lưu trữ trong tin nhắn. Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn tạo báo cáo tùy chỉnh để theo dõi những gì đã hoàn thành, những gì đang bị tắc nghẽn và ai chịu trách nhiệm cho từng phần trong một chế độ xem duy nhất, mà không cần phải theo dõi trạng thái cập nhật qua các kênh khác nhau.

Nếu bạn muốn bảng điều khiển kiểm toán thương hiệu của mình làm được nhiều hơn là hiển thị biểu đồ, bạn có thể thêm AI Cards. Các AI Cards này cho phép bạn chạy một lời nhắc AI tùy chỉnh (AI Brain) hoặc tạo các bản tóm tắt sẵn có như AI StandUp, AI Team StandUp, AI Executive Summary và AI Dự án Update.

AI Cards có thể đặc biệt hữu ích khi ban lãnh đạo muốn có chế độ xem nhanh về tình trạng kiểm toán thương hiệu mà không cần đọc toàn bộ báo cáo. Bạn có thể thêm AI Cards vào bất kỳ bảng điều khiển nào, chạy lại chúng khi công việc thay đổi và thậm chí xem lịch sử để các cập nhật của bạn luôn được theo dõi theo thời gian.

📽️ Xem video: Bạn muốn bắt đầu với các bảng điều khiển tùy chỉnh của riêng mình? Dưới đây là hướng dẫn từng bước chi tiết giúp bạn thực hiện tất cả các bước:

Kỷ niệm tiến độ và duy trì động lực với ClickUp Cột mốc

Các cột mốc quan trọng trong ClickUp giúp bạn tiến xa hơn. Chúng giúp bạn đánh dấu các điểm quan trọng trong quá trình kiểm toán, như hoàn thành phân tích đối thủ cạnh tranh hoặc hoàn thành đánh giá thương hiệu nội bộ. Điều này giúp nhóm của bạn tập trung vào những cột mốc quan trọng này. Bạn có thể xem các cột mốc trực tiếp trên biểu đồ Gantt, chế độ xem bảng hoặc thậm chí trên bảng điều khiển, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ đến mục tiêu tiếp theo.

📌 Ví dụ: Một nhóm marketing đã sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi từng giai đoạn của cuộc kiểm toán thương hiệu. Tỷ lệ hoàn thành công việc, các mục quá hạn và phản hồi khảo sát đều được cập nhật theo thời gian thực. Họ cũng thiết lập các tiêu chuẩn cho từng giai đoạn, từ “Thu thập phản hồi của khách hàng” đến “Báo cáo kiểm toán thương hiệu cuối cùng”.

Hiểu và cải thiện hiệu suất trang web của bạn với Google Analytics và Search Console.

qua Google

Một cuộc kiểm toán thương hiệu vững chắc đánh giá hiệu quả hoạt động của trang web của bạn ở những nơi quan trọng nhất: công cụ tìm kiếm và trải nghiệm người dùng.

Google Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Nó cho biết các từ khóa nào đưa khách truy cập đến trang web của bạn, thứ hạng của các trang web, và liệu các vấn đề kỹ thuật (như lỗi thu thập dữ liệu hoặc vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động) có ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn hay không.

Google Analytics tiếp tục phân tích từ đó. Nó theo dõi cách khách truy cập di chuyển trên các trang web của bạn, nơi họ dành thời gian và các hành động nào dẫn đến chuyển đổi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hầu hết các cuộc kiểm toán chỉ tập trung vào các chỉ số cấp cao như lượt nhấp chuột và phiên truy cập. Hãy đi sâu hơn. Thiết lập bộ lọc Search Console cho từ khóa thương hiệu và không thương hiệu. Sau đó, trong Analytics, tạo các phân đoạn để xem cách mỗi nhóm hành động trên trang web. Chế độ xem này giúp xác định liệu sức mạnh thương hiệu hay mục tiêu tìm kiếm của bạn cần được chú trọng hơn. Kết nối thông tin từ Google Analytics với quy trình làm việc trên ClickUp: Hiển thị hiệu suất cùng với các chỉ số kiểm toán khác của bạn thông qua ClickUp Bảng điều khiển

Tạo các công việc cho các trang cần tối ưu hóa

Theo dõi sự cải thiện SEO theo thời gian

Theo dõi cảm xúc và đề cập đến thương hiệu với Mention và Brandwatch

qua Đề cập

Các công cụ theo dõi cảm xúc như Mention và Brandwatch giúp bạn theo dõi cách mọi người đề cập đến bạn trên mạng.

Mention cung cấp cho bạn thông báo ngay lập tức mỗi khi thương hiệu của bạn hoặc đối thủ cạnh tranh xuất hiện trực tuyến. Nó giúp bạn phản hồi nhanh chóng các bình luận tiêu cực, tham gia vào các cuộc thảo luận tích cực và phát hiện các xu hướng mới nổi trước khi chúng trở nên phổ biến.

Brandwatch đi xa hơn với phân tích cảm xúc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích các cuộc hội thoại thành các tông màu tích cực, trung lập và tiêu cực.

📖 Xem thêm: Cách tạo ra một lộ trình tiếp thị thành công

Phát hiện điểm mạnh và điểm yếu với các mẫu sẵn có

Tải mẫu miễn phí Quản lý từng bước của quy trình kiểm toán mà không cần bắt đầu từ đầu với Mẫu Kiểm Toán Thương Hiệu ClickUp.

Mẫu Kiểm tra Thương hiệu ClickUp giúp các nhóm thực hiện các cuộc kiểm tra thương hiệu một cách có hệ thống và có cấu trúc mà không gây quá tải. Dù bạn đang đánh giá tính nhất quán của thương hiệu hay đánh giá cách thông điệp của bạn được tiếp nhận bởi khán giả, đây là cách mẫu này mang lại sự rõ ràng và tổ chức cho từng bước:

Theo dõi tài sản thương hiệu, thông điệp và điểm tiếp xúc trong một không gian tập trung duy nhất.

Giao các công việc kiểm toán cho các bộ phận khác nhau và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để xác định điểm mạnh, điểm yếu và so sánh với đối thủ cạnh tranh cho báo cáo dễ dàng.

Trong khi đó, mẫu Sổ tay Thương hiệu ClickUp giúp kinh doanh xác định và duy trì một bản sắc thương hiệu mạnh mẽ, thống nhất. Nó tập hợp các yếu tố hình ảnh và giá trị cốt lõi của bạn trong một không gian tổ chức, giúp các nhóm và các bên liên quan đồng lòng hướng tới một tầm nhìn chung.

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo mọi hoạt động marketing đều phản ánh thương hiệu của bạn một cách nhất quán bằng cách sử dụng mẫu Sổ tay Thương hiệu của ClickUp.

Dưới đây là cách mẫu này có thể giúp bạn:

Sắp xếp các tài sản thương hiệu như logo, màu sắc và phông chữ để truy cập nhanh chóng.

Xác định tông giọng, thông điệp và hướng dẫn thiết kế để hướng dẫn nhóm của bạn.

Theo dõi tiến độ khi bạn tạo và hoàn thiện các tài liệu thương hiệu cho các chiến dịch.

🎥 Nếu kiểm toán thương hiệu của bạn phát hiện ra những lỗ hổng trong giọng điệu, thông điệp hoặc tính nhất quán trong việc đăng tải, video này sẽ hướng dẫn cách AI có thể giúp bạn triển khai những phát hiện đó nhanh hơn.

Các thực hành tốt nhất cho Kiểm toán Thương hiệu

Khóa cho một cuộc kiểm toán toàn diện là tiếp cận nó một cách có suy nghĩ. Một số thực hành thông minh có thể tạo ra sự khác biệt giữa một báo cáo chỉ nằm trên kệ và một báo cáo thực sự củng cố thương hiệu của bạn.

✅ Xác định mục tiêu rõ ràng trước khi bắt đầu để đảm bảo kiểm toán tập trung và có thể thực hiện được✅ Kết hợp các nhóm từ marketing, bán hàng và hỗ trợ khách hàng để thu thập mọi góc nhìn✅ Sử dụng các công cụ như Brandwatch Academy hoặc báo cáo Forrester Wave để so sánh thương hiệu của bạn với các đối thủ hàng đầu trong ngành✅ Lên lịch kiểm toán định kỳ để luôn dẫn đầu trước những thay đổi của thị trường và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng

👀 Thông tin thú vị: Vào đầu những năm 2000, LEGO đứng trước nguy cơ sụp đổ. Một cuộc kiểm toán thương hiệu nội bộ sâu rộng đã chỉ ra rằng họ đã đi quá xa so với những gì làm nên thương hiệu biểu tượng của mình - trò chơi dựa trên khối gạch. Những phát hiện này đã giúp họ tập trung lại, dẫn đến sự hồi sinh của LEGO mà chúng ta biết đến ngày nay.

Ví dụ về các cuộc kiểm toán thương hiệu thành công

Đôi khi cách tốt nhất để hiểu sức mạnh của một cuộc kiểm toán thương hiệu là nhìn thấy nó trong hành động. Mỗi ví dụ về kiểm toán thương hiệu dưới đây cho thấy cách các thương hiệu nổi tiếng đã chuyển đổi bản sắc và chiến lược của mình bằng cách nhìn vào bên trong:

1. Mailchimp: Vượt ra khỏi hộp thư đến email

Đến năm 2018, Mailchimp đã phát triển từ một công cụ tiếp thị email đơn giản thành một nền tảng tiếp thị hoàn chỉnh—nhưng thương hiệu của họ vẫn chỉ nói về “bản tin email”. Khách hàng là những người nhận ra sự không nhất quán này đầu tiên.

Thông qua các cuộc khảo sát và phản hồi của khách hàng, Mailchimp đã phát hiện ra một điều đáng mừng: người dùng không còn xem nó chỉ là một công cụ email. Các chủ doanh nghiệp nhỏ mô tả Mailchimp là công cụ giúp họ “trông chuyên nghiệp hơn và phát triển”. Nhận thức này đã trở thành nền tảng cho chiến dịch tái định vị thương hiệu của họ.

Hợp tác với công ty thiết kế thương hiệu Collins, Mailchimp đã thực hiện một số bước đi táo bạo. Họ giữ lại nhân vật đại diện độc đáo Freddie (được đơn giản hóa cho phù hợp với xu hướng hiện đại), trong khi các công ty công nghệ khác đang từ bỏ cá tính để chuyển sang phong cách tối giản sang trọng. Họ giới thiệu một phông chữ mới vui nhộn (Cooper Light — một phông chữ thập niên 1920 trong thế giới phông chữ không chân), mở rộng màu sắc và thay đổi thông điệp từ “Gửi email tốt hơn” thành “Xây dựng thương hiệu của bạn. Bán nhiều sản phẩm hơn.”

Kết quả? Tăng 200% tương tác người dùng trong vòng một năm. Và vào năm 2021, Intuit đã mua lại Mailchimp với giá khoảng $12 tỷ — một minh chứng cho thấy một cuộc kiểm toán thương hiệu được thực hiện đúng thời điểm có thể mang lại giá trị khổng lồ.

Điểm chính: Kiểm toán của Mailchimp cho thấy khách hàng đã tái định vị thương hiệu trong tâm trí họ. Việc tái định vị thương hiệu chỉ đơn giản là bắt kịp thực tế - đồng thời tập trung vào tính cách độc đáo đã giúp họ được yêu mến ngay từ đầu.

2. Nike: Khi dữ liệu lấn át câu chuyện

Nike đã xây dựng thương hiệu của mình dựa trên câu chuyện cảm xúc—các chiến dịch như “Find Your Greatness” và hợp tác với Colin Kaepernick đã khơi dậy những cuộc hội thoại văn hóa. Nhưng đến năm 2024, các nhà phân tích ngành đã nhận thấy có điều gì đó đã thay đổi.

Dưới sự lãnh đạo trước đây, Nike đã chuyển hướng mạnh mẽ sang bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng qua kênh kỹ thuật số và tiếp thị hiệu suất. Cựu giám đốc thương hiệu Massimo Giunco đã tóm tắt vấn đề này công khai: nhóm thương hiệu đã chuyển từ "tiếp thị thương hiệu sang tiếp thị kỹ thuật số và từ nâng cao thương hiệu sang kích hoạt bán hàng."

Các số đã nói lên tất cả. Đến cuối năm 2024, doanh thu của Nike đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn $12,4 tỷ, với doanh số bán hàng trực tuyến giảm 13%. Thương hiệu đang theo dõi cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng giảm khoảng 6% trong sáu tháng, tương đương với khoảng 8 triệu người ít lựa chọn Nike hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Vào tháng 12 năm 2024, CEO mới Elliott Hill đã công bố một chiến lược tái định hướng: “Chúng tôi đang bắt đầu chuyển nguồn lực từ tiếp thị hiệu suất sang tiếp thị thương hiệu. Chúng tôi sẽ đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động của mình, vì đó là nơi chúng tôi thúc đẩy sự đổi mới sản phẩm, sự mới mẻ và sự khác biệt của mình.”

Nike hiện đang tái cấu trúc chiến lược quảng cáo dựa trên cảm xúc và câu chuyện, vốn đã giúp họ trở thành biểu tượng văn hóa - đồng thời giảm bớt các chương trình giảm giá để khôi phục vị trí cao cấp.

Điểm chính: Tình huống của Nike cho thấy ngay cả những thương hiệu mạnh nhất cũng có thể mất phương hướng khi ưu tiên các chỉ số ngắn hạn hơn việc xây dựng thương hiệu lâu dài. Quá trình tái cấu trúc liên tục của họ là lời nhắc nhở rằng kiểm toán thương hiệu không chỉ dành cho các công ty đang gặp khó khăn—đó là điều cần thiết cho các nhà lãnh đạo thị trường muốn duy trì vị thế đó.

3. Columbia Sportswear: Vượt ra khỏi "biển đồng nhất"

Vào tháng 8 năm 2025, Columbia Sportswear đã ra mắt nền tảng thương hiệu lớn đầu tiên trong thập kỷ qua – kết quả của một quá trình tự đánh giá nội bộ về cách tiếp thị của công ty đã trở nên không khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Đội ngũ tiếp thị của thương hiệu đã thực hiện một bài tập đáng chú ý: họ tổng hợp sáu quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trên một slide duy nhất và che đi logo. Mỗi quảng cáo trông giống hệt nhau — những khung cảnh hùng vĩ, bầu trời trong xanh, điều kiện hoàn hảo, và những người mẫu nghiêm túc. “Trong 20 năm qua, ngành hàng ngoài trời đã có xu hướng hội tụ,” Matt Sutton, Trưởng bộ phận Tiếp thị của Columbia, cho biết. “Tất cả đều sao chép nhau và làm những việc tương tự.” ( Marketing Brew )

Cuộc kiểm toán của Columbia cũng đã phát hiện ra một thông tin quan trọng về khách hàng: ngay cả các vận động viên chuyên nghiệp cũng cảm thấy lo lắng về những điều có thể xảy ra ngoài trời. Thay vì phớt lờ những lo lắng đó bằng hình ảnh hoàn hảo, Columbia đã quyết định đối mặt trực tiếp với chúng.

Chiến dịch kết quả, “Engineered for Whatever”, tính năng là cảnh những người leo núi bị rắn tấn công, vấp ngã vào những hố sâu ẩn giấu và đối đầu với Thần Chết. Thương hiệu đã thuê các diễn viên đóng thế để thử nghiệm trang thiết bị trong các tình huống cực đoan – treo lơ lửng trên mặt nước đầy cá sấu, gắn vào máy xúc tuyết, và lăn xuống dốc bên trong những quả cầu tuyết khổng lồ.

Columbia cũng đã làm mới nhận diện thị giác của mình với phông chữ mới, logo hiện đại hóa và hệ thống màu sắc được cập nhật. Sự thay đổi này được các nhà điều hành mô tả là “có lẽ là khoản đầu tư lớn nhất của chúng tôi vào tiếp thị thương hiệu trong vòng năm năm qua.”

Điểm chính: Kiểm toán của Columbia cho thấy việc chơi an toàn đã khiến họ trở nên vô hình. Bằng cách quay trở lại tinh thần táo bạo, hài hước của các chiến dịch quảng cáo thập niên 80 và 90, họ đang tạo ra một vị trí độc đáo trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Biến Kiểm toán Thương hiệu thành Hành động

Một thương hiệu mạnh không phải là điều ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi các giá trị công ty được truyền đạt rõ ràng, một kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ với mục tiêu kinh doanh cụ thể và một điểm bán hàng độc đáo để thương hiệu của bạn nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh.

Một số nhóm dựa vào các nhóm thảo luận khách hàng và phân tích phản hồi của khách hàng, trong khi những nhóm khác tập trung vào việc xây dựng trải nghiệm tiếp thị nội dung tốt hơn cho khách hàng. Các thương hiệu cũng sử dụng các cuộc thăm dò trên mạng xã hội và công cụ theo dõi tương tác khách hàng để hiểu rõ hơn về cảm nhận của khách hàng.

Nhưng nếu bạn có thể cải thiện vị trí thương hiệu, tổng hợp tất cả dữ liệu từ các chiến dịch và xác định giá trị cốt lõi của thương hiệu một cách hiệu quả hơn bằng một công cụ duy nhất thì sao?

ClickUp là hệ sinh thái duy nhất có thể giúp bạn đạt được mục tiêu thương hiệu của mình.

Từ việc thu thập phản hồi qua biểu mẫu (Forms) đến việc trình bày kết quả trên Bảng trắng (Whiteboards) và theo dõi tiến độ trên Bảng điều khiển (Dashboards), ClickUp hỗ trợ mọi bước trong quy trình kiểm toán thương hiệu của bạn. Nó cũng giúp bạn ghi chép mọi thứ từ tương tác trên tài khoản mạng xã hội đến các thiết kế thương hiệu được chỉnh sửa trong tài liệu cộng tác (Docs).

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Kiểm toán thương hiệu xem xét bức tranh tổng thể về cách mọi người nhận thức về thương hiệu của bạn, liệu nó có nhất quán hay không và so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Kiểm toán tiếp thị tập trung hẹp hơn vào hiệu quả của các chiến dịch và thông điệp tiếp thị. Hãy xem kiểm toán thương hiệu là câu chuyện bạn đang kể và kiểm toán tiếp thị là cách bạn kể nó.

Hầu hết các nhóm đều hưởng lợi từ việc cần làm là thực hiện kiểm toán thương hiệu hàng năm. Tuy nhiên, nếu bạn đang trải qua những thay đổi lớn như tái định vị thương hiệu, thay đổi đối tượng khách hàng hoặc sụt giảm doanh số, việc cần làm là thực hiện sớm hơn để phát hiện kịp thời các sự không đồng nhất.

Hoàn toàn đúng. Thực tế, các doanh nghiệp nhỏ thường được hưởng lợi nhiều nhất. Ngay cả với ngân sách giới hạn, một cuộc kiểm toán thương hiệu giúp bạn hiểu cách đối tượng mục tiêu nhận thức về bạn, những gì gây ấn tượng với họ và nơi bạn có thể nổi bật.

Một số chỉ số quan trọng cần theo dõi bao gồm nhận thức thương hiệu, sự hài lòng của khách hàng (thông qua các cuộc khảo sát), tương tác trên website (như tỷ lệ thoát trang hoặc tỷ lệ chuyển đổi), cảm xúc trên mạng xã hội và so sánh với đối thủ cạnh tranh. Sự kết hợp phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu của bạn, nhưng những chỉ số này cung cấp một bức tranh toàn diện.

Điều này phụ thuộc. Bạn có thể thực hiện kiểm toán nội bộ bằng các công cụ và mẫu miễn phí như những công cụ có trong ClickUp, hoặc thuê một chuyên gia tư vấn thương hiệu hoặc công ty quảng cáo, có thể tính phí từ $5,000 đến $50,000, tùy thuộc vào phạm vi và độ sâu của dự án. Điểm quan trọng là phải phù hợp nỗ lực với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng một cuộc kiểm toán thương hiệu thường chi tiết và dựa trên dữ liệu hơn. Một cuộc đánh giá thương hiệu thường nhanh chóng và ở mức độ cao, giống như một cuộc kiểm tra nhanh, trong khi cuộc kiểm toán đi sâu hơn vào bản sắc, chiến lược, nhận thức và hiệu suất.