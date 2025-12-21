Cách tổ chức ý tưởng brainstorm thành các danh mục để tăng tính rõ ràng

Buổi brainstorming của bạn diễn ra rất tốt. Ý tưởng tuôn trào, nhóm tràn đầy năng lượng và Bảng trắng nhanh chóng được lấp đầy.

Rồi thực tế ập đến. Bây giờ phải làm gì?

“Cải thiện quy trình onboarding.” “Thử TikTok.” “Pizza vào thứ Sáu?” Những ý tưởng đó có sẵn, nhưng chúng bị phân tán và khó thực hiện.

Sự thật là gì? Các buổi brainstorming hiếm khi thất bại ngay lập tức. Chúng thất bại sau đó, khi không ai biết việc cần làm tiếp theo là gì.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng, phân loại chúng một cách rõ ràng và biến các phiên brainstorming thành các kế hoạch khả thi.

Hãy biến những ý tưởng đó thành hiện thực.

⭐️ Mẫu nổi bật Mẫu Brainstorming Kinh doanh ClickUp giúp các nhóm ghi chép ý tưởng, khám phá các khả năng và biến tư duy sáng tạo thành các kế hoạch khả thi. Nó tạo ra một không gian chia sẻ hợp tác để không có gì bị bỏ sót — và những ý tưởng tốt nhất của bạn thực sự được triển khai. Tải miễn phí mẫu Kích thích những ý tưởng tốt hơn với Mẫu Brainstorming Kinh doanh ClickUp

Tại sao việc tổ chức các phiên brainstorming lại quan trọng?

Hãy cùng thảo luận về những gì xảy ra khi bạn bỏ qua việc tổ chức. Bạn tạo ra 50 ý tưởng, mọi người đều hào hứng, và sau đó… im lặng.

Ba tháng sau, ai đó hỏi về một ý tưởng phản hồi của khách hàng. Không ai nhớ ai là người chịu trách nhiệm, tại sao nó quan trọng hay tại sao nó bị bỏ qua.

Sự tổ chức hợp lý giải quyết vấn đề này theo nhiều cách cụ thể.

Quyết định trở nên dễ dàng hơn, không phải khó khăn hơn.

Xem xét 100 ý tưởng chưa được phân loại sẽ khiến việc ra quyết định trở nên khó khăn hơn. Não bộ của bạn sẽ gặp khó khăn khi phải xử lý quá nhiều lựa chọn cùng một lúc.

Nhưng khi bạn phân loại 100 ý tưởng đó thành 7 nhóm, đột nhiên bạn chỉ cần đưa ra một quyết định: “Trong 7 chủ đề này, cái nào quan trọng nhất hiện tại?” Sau đó, trong từng nhóm đó, bạn chỉ cần lựa chọn từ khoảng 15 ý tưởng thay vì 100.

Hãy tưởng tượng nó giống như Netflix. Nền tảng này không hiển thị 10.000 bộ phim trong một danh sách khổng lồ. Thay vào đó, nó phân loại chúng thành các thể loại như Hành động, Hài hước, Tài liệu, v.v.

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng ở đây. Việc phân loại giúp ý tưởng dễ dàng được xem xét và lựa chọn hơn.

Các mẫu hình nổi bật ngay trước mắt bạn

Đây là điều thú vị xảy ra trong quá trình tổ chức: Bạn sẽ nhận thấy rằng ba người đề xuất những ý tưởng nghe có vẻ khác nhau, nhưng thực chất họ đang giải quyết cùng một vấn đề từ những góc độ khác nhau.

Ví dụ thực tế: Trong một buổi brainstorm về nội dung, nhóm của bạn đưa ra các ý tưởng như “câu chuyện thành công của khách hàng”, “nghiên cứu trường hợp trước và sau” và “video chứng thực”. Những ý tưởng này có vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cùng một mục đích. Hãy nhóm chúng lại dưới danh mục “nội dung chứng minh xã hội”, và đột nhiên bạn đã có một trụ cột nội dung, không phải là những chiến thuật ngẫu nhiên. Đây chính là cách những ý tưởng riêng lẻ biến thành chiến lược rõ ràng.

Hành động trở nên rõ ràng

Ý tưởng lộn xộn chỉ là ý tưởng. Chúng nằm đâu đó trong một tài liệu, phủ bụi kỹ thuật số. Ý tưởng được tổ chức sẽ dễ dàng biến thành kế hoạch. Danh sách "các dự án nhanh chóng" của bạn trở thành mục tiêu sprint của tuần này. Danh mục "cần nghiên cứu" trở thành dự án quý 2 của ai đó. Các bước tiếp theo trở nên rõ ràng.

🎥 Xem video này để hiểu cách chuyển từ brainstorming sang lập kế hoạch thực tế cho dự án của bạn. Nhờ đó, ý tưởng của bạn sẽ có một lộ trình cụ thể với các mục hành động được xác định rõ ràng.

Không có gì bị lạc trong quá trình làm việc.

Nếu không có hệ thống để ghi chép ý tưởng, các nhóm có thể mất đi một lượng lớn ý tưởng mới mẻ một cách nhanh chóng. Con người thường quên đi nhiều thứ một cách nhanh chóng nếu không được củng cố – thường được ước tính lên đến ~50–70% trong vòng 24 giờ.

Tại sao? Bởi vì chúng không được ghi chép trong một hệ thống mà ai cũng có thể tìm thấy sau này. Khi bạn phân loại ý tưởng thành các nhóm logic ngay từ đầu, mọi thứ đều được ghi chép lại. Sáu tháng sau, khi điều kiện thị trường thay đổi, bạn có thể truy cập vào danh mục “cơ hội tương lai” và tìm thấy những ý tưởng quý giá mà bạn đã hoàn toàn quên lãng.

Chris Cunningham, Trưởng bộ phận Truyền thông Xã hội tại ClickUp, chia sẻ cái nhìn hậu trường về quy trình brainstorming của chúng tôi – nơi các ý tưởng từ khắp nhóm được đề xuất, bỏ phiếu ẩn danh và hoàn thiện thành nội dung nổi bật. Kết quả: Một hệ thống truyền thông xã hội tạo ra 200 triệu lượt hiển thị mỗi tháng và biến phạm vi lan truyền thành các quảng cáo hiệu quả cao, giúp giảm chi phí thu hồi vốn (CAC). Bên trong phòng viết của ClickUp

Nơi hầu hết các buổi brainstorming gặp vấn đề (và cách bộ công cụ AI của ClickUp giải quyết điều đó một cách im lặng)

Đây là sự thật. Hầu hết các buổi brainstorming không tan vỡ trong cuộc họp. Năng lượng rất tốt, ý tưởng bay khắp nơi, mọi người đều cảm thấy thông minh. Vấn đề thực sự bắt đầu sau đó. Bối cảnh mờ nhạt, quyền sở hữu trở nên không rõ ràng và nhiều ý tưởng bị lạc trong các ghi chú.

Khoảng trống này chính là nơi các nhóm mất đà. Đây cũng chính là nơi các công cụ của ClickUp thực sự tạo ra sự khác biệt một cách rất thực tế.

ClickUp Brain giúp bạn nhận ra những điều quan trọng

Sử dụng ClickUp Brain làm đối tác brainstorming của bạn trong quá trình tạo/lập nội dung.

Sau một phiên brainstorming, bạn thường kết thúc với những ý tưởng trùng lặp, lặp lại hoặc chưa hoàn chỉnh. ClickUp Brain nhóm các ý tưởng liên quan, làm nổi bật các chủ đề chung và làm rõ vấn đề mà nhóm đang cố gắng giải quyết. Việc nhóm các ý tưởng thành các mẫu rõ ràng giúp dễ dàng tiến triển hơn.

ClickUp BrainGPT giúp bạn ghi lại ý tưởng ngay cả khi không tham gia cuộc họp

Hãy trò chuyện với ClickUp BrainGPT và khám phá những ý tưởng sáng tạo cho blog.

Những ý tưởng hay nhất thường xuất hiện sau này. Trong lúc di chuyển, khi đi dạo, hoặc khi bạn đang nghĩ về điều gì đó hoàn toàn khác. ClickUp BrainGPT cho phép bạn nói ra suy nghĩ của mình thay vì gõ phím, giúp tiết kiệm thời gian và tránh mất ý tưởng chỉ vì bạn đang bận rộn.

📮ClickUp Insight: 31% cho rằng việc giảm 40% thời gian gõ phím sẽ giúp giao tiếp nhanh hơn và tài liệu được tổ chức tốt hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể làm gì với thời gian tiết kiệm được. BrainGPT’s Talk-to-Text cho phép bạn ghi lại mọi chi tiết, mọi ý tưởng và mọi mục với tốc độ gấp 4 lần so với gõ văn bản. Chúc mừng bạn không bao giờ phải hy sinh các chi tiết quan trọng hay sự rõ ràng.

Các Super Agents giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ khi cuộc sống bận rộn

Hãy để StandUp Agent quản lý các cập nhật hàng ngày và phân công công việc của bạn.

Sau khi buổi brainstorm kết thúc, vẫn cần có người theo dõi, tổ chức các bước tiếp theo, nhắc nhở những người liên quan và theo dõi những việc có thể bị bỏ sót. ClickUp Super Agents hỗ trợ những bước nhỏ nhưng quan trọng này. Họ theo dõi các thay đổi, đánh dấu những việc cần chú ý và đảm bảo tiến độ không bị đình trệ vì không ai nhớ quay lại kiểm tra.

Các công cụ này giúp bạn giữ lại tia sáng từ buổi brainstorm và biến nó thành tiến độ ổn định thay vì để nó phai nhạt.

Cách phân loại ý tưởng trong buổi brainstorming: Quy trình từng bước bước

Hãy hành động cụ thể. Đây chính xác là cách để chuyển từ “đống ý tưởng ngẫu nhiên” thành “kế hoạch hành động rõ ràng”.

Bước 1: Đầu tiên, hãy thu thập tất cả ý tưởng từ mọi người.

Trước khi tổ chức ý tưởng, hãy thu thập mọi thứ trước tiên. Và đây là khóa: trong giai đoạn này, hãy tắt hoàn toàn tiếng nói phê phán bên trong của bạn.

Ghi lại mọi ý tưởng. Những ý tưởng tuyệt vời. Những ý tưởng kỳ lạ. Những ý tưởng "có xác suất không thể thực hiện được nhưng..." Tất cả mọi thứ.

Tại sao việc lọc ý tưởng không quan trọng: Ngay khi bạn bắt đầu đánh giá ý tưởng khi chúng xuất hiện, sự sáng tạo sẽ chết. Mọi người sẽ nghi ngờ chính mình. Ý tưởng điên rồ có vẻ ngớ ngẩn có thể thực sự khơi dậy đột phá cho người khác — nhưng chỉ khi nó được chia sẻ.

Phương pháp ghi chép ý tưởng của bạn cần phải đơn giản và thuận tiện. Nếu việc ghi chép một ý tưởng mất hơn vài giây, quy trình đó quá chậm.

Bảng trắng vật lý? Tuyệt vời cho không khí sôi nổi trong các cuộc họp trực tiếp.

Bảng vẽ kỹ thuật số? Hoàn hảo khi một nửa nhóm của bạn làm việc từ xa.

Ghi âm giọng nói? Lý tưởng khi ý tưởng đến nhanh hơn so với việc gõ phím.

Bảng trắng ClickUp hoạt động hiệu quả ở đây vì mọi người có thể thêm ghi chú dán cùng lúc — không cần chờ đến lượt mình phát biểu. Có ý tưởng trong một cuộc họp khác? Sử dụng Talk to Text để ghi lại ý tưởng đó trong 2 giây mà không làm gián đoạn luồng suy nghĩ của bạn.

Biến tất cả ý tưởng của bạn thành các hành động phối hợp với ClickUp Bảng trắng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt hẹn giờ 15 phút. Điều này buộc bạn phải suy nghĩ nhanh chóng. Bạn sẽ vượt qua những ý tưởng hiển nhiên và khám phá những ý tưởng thú vị vào khoảng phút 10-12.

Bước 2: Làm cho những ý tưởng mơ hồ trở nên cụ thể

Bắt đầu với một cuộc xem xét nhanh. Đọc qua những gì bạn đã ghi lại và tự hỏi: “Nếu tôi xem lại điều này vào tháng sau, liệu tôi có hiểu ý mình muốn nói không?”

Giải quyết những vấn đề phổ biến sau:

Quá mơ hồ: “Cải thiện trải nghiệm người dùng” → “Giảm số bước thanh toán từ 5 xuống 3”

Quá mơ hồ: “Việc trên LinkedIn” → “Phát hành bài viết định hướng tư duy hàng tuần”

Thiếu lý do: “Nói chuyện với bộ phận marketing” → “Nhận ý kiến của bộ phận marketing về thông điệp trước khi ra mắt”

Bước này mất khoảng 10 phút và giúp tránh nhầm lẫn sau này. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn.

Bước 3: Nhận diện các nhóm ý tưởng tự nhiên

Bây giờ đến phần thú vị: nhận diện mẫu. Đọc qua các ý tưởng của bạn và nhận ra những ý tưởng nào có mối liên hệ rõ ràng. Đừng ép buộc; trước tiên, bạn đang tìm kiếm những nhóm ý tưởng rõ ràng.

Các câu hỏi này giúp bạn nhận ra các mẫu:

Những ý tưởng nào giải quyết cùng một vấn đề?

Những ý tưởng nào có thể được thực hiện cùng nhau trong thực tế?

Những ý tưởng nào phục vụ cùng một mục tiêu cuối cùng?

Hãy cùng xem một ví dụ. Giả sử bạn đang brainstorming về các cải tiến để giữ chân khách hàng. Khi đọc, bạn nhận thấy:

“Trả lời email nhanh hơn,” “tùy chọn trò chuyện trực tiếp” và “quản lý thành công chuyên trách” đều giúp cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.

“Bản tin mẹo hàng tuần,” “hướng dẫn video” và “tài liệu hỗ trợ có thể tìm kiếm” đều góp phần nâng cao việc tự học.

“Chương trình thưởng trung thành,” “quà tặng kỷ niệm” và “ưu đãi dành cho thành viên VIP” đều góp phần tăng cường sự gắn bó lâu dài.

Thấy ý tưởng tự nhiên tập trung vào các chủ đề? Bạn không cần phải tạo ra các danh mục từ đầu – bạn chỉ cần nhận ra những gì đã có sẵn.

Bản đồ Tư duy ClickUp giúp việc này trở nên trực quan. Đặt chủ đề chính ở trung tâm, tạo nhánh cho từng chủ đề bạn nhận thấy và gắn các ý tưởng liên quan. Cấu trúc cây giúp các kết nối trở nên rõ ràng và không thể bỏ qua.

Hình dung ý tưởng và công việc một cách rõ ràng với ClickUp Bản đồ Tư duy

Bước 4: Đặt tên cho các nhóm của bạn một cách rõ ràng

Đã đến lúc đặt nhãn cho các nhóm của bạn. Những nhãn danh mục mạnh mẽ phải rõ ràng, cụ thể và tập trung vào hành động.

Dưới đây là cách thức áp dụng trong thực tế:

Tên yếu Tên mạnh mẽ Tại sao nó hiệu quả hơn? Website Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trang chủ Giải thích cho bạn điều gì + tại sao Nội dung Dự án video giáo dục Định dạng cụ thể + mục đích Vấn đề của khách hàng Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ trong tuần đầu tiên Xác định kết quả

Giới hạn số lượng danh mục. Hãy hướng đến tối đa 5–8 danh mục. Nếu tạo quá nhiều, mọi người sẽ ngừng phân loại và bắt đầu tranh luận về việc nên đặt các ý tưởng vào đâu. Nếu bạn không chắc chắn, hãy bắt đầu với các danh mục rộng — bạn có thể chia nhỏ danh mục sau này khi các mẫu hình xuất hiện.

Chọn khung làm việc phù hợp với mục tiêu của bạn:

Đang lập kế hoạch cho dự án? Tổ chức theo dòng thời gian : Tuần này, tháng này, quý này

Nguồn lực hạn chế? Tổ chức theo nỗ lực so với tác động : Các dự án nhanh chóng, các sáng kiến lớn, và ý tưởng tương lai.

Công việc liên chức năng? Tổ chức theo nhóm : Chiến lược tiếp thị, cập nhật sản phẩm, cải tiến hoạt động.

Giải quyết vấn đề? Tổ chức theo mức độ nguyên nhân gốc rễ: Triệu chứng, lỗ hổng quy trình, vấn đề hệ thống.

Không có cấu trúc "đúng" nào là phổ quát. Khung làm việc tốt nhất là khung làm việc nào giúp các bước tiếp theo trở nên hoàn toàn rõ ràng đối với tất cả những người tham gia.

Bước 5: Đặt ý tưởng vào đúng vị trí của chúng

Bây giờ hãy phân loại từng ý tưởng vào danh mục tương ứng. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng bạn sẽ gặp một số khó khăn:

Nếu một ý tưởng thuộc hai danh mục? Bạn có nhiều lựa chọn. Đặt nó vào cả hai (các công cụ kỹ thuật số xử lý điều này một cách dễ dàng), chọn danh mục chính và ghi chú kết nối phụ, hoặc nhận ra rằng đây có thể là một danh mục riêng nếu nhiều ý tưởng khác cũng gặp vấn đề tương tự.

Còn những ý tưởng không phù hợp với bất kỳ danh mục nào thì sao? Tạo một "khu vực tạm thời" hoặc "danh mục khác". Đôi khi, những ý tưởng này có thể khơi nguồn cho việc tạo/lập một danh mục hoàn toàn mới sau này. Đôi khi chúng thực sự không liên quan. Dù sao đi nữa, hãy ghi lại chúng; đừng để chúng bị mất.

Áp dụng quy tắc 30 giây. Nếu bạn không thể quyết định nơi đặt ý tưởng trong vòng 30 giây, hãy chọn một "thùng chính" và tiếp tục. Bạn có thể sắp xếp lại sau. Đừng để một tờ ghi chú giữ cả buổi brainstorm của bạn làm con tin.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ một "Khu vực lưu trữ ý tưởng" được hiển thị. Các buổi brainstorming thường lan man – đôi khi những ý tưởng phụ lại có giá trị, chỉ là không phù hợp với vấn đề hiện tại. Khu vực lưu trữ ý tưởng giúp duy trì động lực mà không bỏ lỡ những ý tưởng tiềm năng. Lên lịch kiểm tra nhanh (hàng tháng hoặc trong kế hoạch sprint tiếp theo) để khu vực lưu trữ ý tưởng không trở thành "nghĩa địa ý tưởng".

Cấu trúc quy trình này sao cho phù hợp với luồng công việc của bạn. Chuyển các danh mục thành danh sách nhiệm vụ ClickUp, với từng ý tưởng là một nhiệm vụ riêng biệt bên dưới. Hoặc gắn thẻ từng ý tưởng với danh mục tương ứng bằng Trường Tùy chỉnh (Custom Fields) và lọc các chế độ xem khác nhau. Đối với những người suy nghĩ bằng hình ảnh, tạo các phần trên Bảng trắng, mỗi phần đại diện cho một danh mục.

Kéo, thả và ưu tiên các công việc

Bước 6: Xác định điều gì quan trọng nhất

Phân loại giúp ích. Biết được ý tưởng nào cần ưu tiên xử lý trước sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự.

Phân loại ưu tiên đơn giản (hiệu quả 80% thời gian):

Hãy đặt hai câu hỏi cho mỗi ý tưởng. Thứ nhất, tác động của nó là gì: cao, trung bình hay thấp? Thứ hai, mức độ nỗ lực cần thiết là gì: cao, trung bình hay thấp?

Điều này tạo ra bốn nhóm:

Tác động cao + Nỗ lực thấp = Bắt đầu từ đây (Các giải pháp đơn giản và hiệu quả)

Tác động cao + Nỗ lực cao = Kế hoạch cho những điều này (Đáng đầu tư nhưng cần chuẩn bị)

Tác động thấp + Nỗ lực thấp = Công việc lấp đầy (Khi bạn có thời gian rảnh)

Tác động thấp + Nỗ lực cao = Bỏ qua (Những ý tưởng này thường không đáng để theo đuổi.)

Cách tiếp cận phức tạp hơn (khi rủi ro cao): Đánh giá từng ý tưởng trên nhiều yếu tố bằng thang điểm 1-5. Xem xét sự phù hợp chiến lược, tiềm năng doanh thu, tác động đến khách hàng, yêu cầu về nguồn lực và mức độ rủi ro. Cộng điểm hoặc ưu tiên một số yếu tố hơn. Những ý tưởng có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho phép bạn thêm các đánh giá này trực tiếp vào từng ý tưởng đã được chuyển thành công việc, sau đó sắp xếp toàn bộ danh sách công việc theo điểm ưu tiên. Muốn xem trực quan? Tạo tiện ích bảng điều khiển hiển thị các ý tưởng ưu tiên cao nhất của bạn trên tất cả các danh mục.

Bước 7: Tài liệu hóa để mọi người thực sự sử dụng nó

Bạn đã hoàn thành công việc tổ chức. Hãy đảm bảo mọi người thực sự sử dụng nó.

Những gì bạn cần cho một buổi brainstorming có tổ chức:

Tên danh mục kèm mô tả một câu (để logic rõ ràng)

Ý tưởng được liệt kê theo thứ tự ưu tiên (trong từng danh mục)

Bước tiếp theo (ngay cả khi đó chỉ là “nghiên cứu ba tùy chọn này”)

Chủ sở hữu (tên cụ thể, không phải “nhóm”)

Hạn chót hoặc khung thời gian (kể cả những khung thời gian sơ bộ như “Q2 exploration”)

Ví dụ: “Phân loại theo tác động so với nỗ lực” hoặc “Sắp xếp theo giai đoạn phễu.” Bản thân bạn trong tương lai (và các bên liên quan) sẽ không nhớ lý do — và sự thiếu hụt bối cảnh này chính là nguyên nhân khiến các buổi brainstorming tốt bị tranh cãi lại sau này.

Đừng chỉ gửi một liên kết và hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Đặt lịch 15 phút trong cuộc họp nhóm tiếp theo. Đi qua các danh mục. Giải thích lý do tại sao bạn tổ chức theo cách này. Thu thập ý kiến của mọi người. Cùng nhau điều chỉnh.

Điều này biến buổi brainstorming thành một bản đồ chiến lược chung mà nhóm có thể tuân theo.

Tạo tài liệu này dưới dạng tài liệu động trong ClickUp Docs, bao gồm các danh mục, ý tưởng được ưu tiên và các công việc liên quan. Gắn thẻ người dùng trong bình luận để nhận phản hồi không đồng bộ. Liên kết trực tiếp đến các công việc thực tế, giúp người dùng nhấp chuột để chuyển thẳng đến công việc. Đây sẽ trở thành nguồn thông tin chính xác duy nhất mà mọi người tham khảo.

Xác định mục tiêu và mục đích của các trợ lý AI của bạn một cách thú vị với ClickUp Tài liệu.

Cách thông minh để tổ chức các danh mục của bạn

Khung làm việc bạn chọn có ảnh hưởng lớn đến việc mọi người có thể thực sự sử dụng buổi brainstorm được tổ chức của bạn hay không. Dưới đây là những phương pháp đã được kiểm chứng qua thực tế:

Cấu trúc phân cấp (cha → con → cháu):

Hoạt động hiệu quả khi ý tưởng tự nhiên được sắp xếp:

Tăng trưởng doanh thu├─ Thu hút khách hàng mới│ ├─ Thử nghiệm quảng cáo trả phí│ └─ Chương trình giới thiệu└─ Bán thêm cho khách hàng hiện tại├─ Nâng cấp gói tính năng└─ Ưu đãi cho kế hoạch hàng năm

Gọn gàng. Logic. Dễ dàng nhận thấy mối quan hệ.

Cấu trúc phẳng với tính năng gắn thẻ đa dạng:

Ý tưởng sẽ hiệu quả hơn khi vượt qua ranh giới:

Ý tưởng: “Video chứng thực của khách hàng”

Thẻ: tiếp thị, bằng chứng xã hội, ưu tiên quý 1, ngân sách thấp, thành công nhanh chóng

Bây giờ bạn có thể sử dụng chế độ xem để xem tất cả các ưu tiên quý 1 theo từng danh mục, hoặc tất cả các ý tưởng có ngân sách thấp, hoặc tất cả các chiến lược marketing — mà không cần phải sao chép bất kỳ nội dung nào.

Luồng dựa trên trạng thái:

Sắp xếp theo vị trí của ý tưởng trong quy trình ra quyết định của bạn:

Đã được phê duyệt & có tiến độ

Cần nghiên cứu

Đang xem xét

Hoãn lại (với lý do)

Không theo đuổi (với lý do)

Giúp bạn hiểu rõ tình trạng của từng ý tưởng. Tránh những câu hỏi kiểu “Sao lại không làm gì với…”

Cấu trúc phù hợp với mục tiêu:

Phân loại theo kết quả mong muốn: ý tưởng tăng doanh thu, ý tưởng giảm chi phí, ý tưởng cải thiện chất lượng, ý tưởng tăng tốc độ. Điều này giúp mọi người tập trung vào kết quả, không chỉ vào các hoạt động.

Phương pháp kết hợp (thường là hiệu quả nhất):

Hầu hết các nhóm đều kết hợp các cấu trúc. Bạn có thể có các danh mục chính dựa trên mục tiêu, các danh mục con theo dòng thời gian, và thẻ cho các chủ đề xuyên suốt.

Vídu:

Tăng doanh thu (mục tiêu)├─ Các chiến lược nhanh chóng (dòng thời gian thực hiện)│ └─ Chuỗi email bán hàng [thẻ: marketing, ít nỗ lực]└─ Các chiến lược dài hạn (dòng thời gian thực hiện)└─ Ra mắt gói dịch vụ doanh nghiệp [thẻ: sản phẩm, nhiều nỗ lực]

Cách lựa chọn: Hãy tự hỏi mình những câu hỏi mà các bên liên quan cần được trả lời. “Việc cần làm trong quý này là gì?” gợi ý các danh mục dòng thời gian. “Chúng ta nên đầu tư tiền vào đâu?” gợi ý các danh mục tác động. Chọn cấu trúc giúp các câu trả lời đúng trở nên rõ ràng.

Các phương pháp phân loại ý tưởng trong buổi brainstorming

Ngoài quy trình làm việc cơ bản, các kỹ thuật cụ thể sẽ hiệu quả hơn trong các tình huống khác nhau.

Đây là cách nó hoạt động:

Viết mỗi ý tưởng lên một tờ ghi chú riêng biệt. Mọi người im lặng di chuyển các ghi chú liên quan gần nhau. Các cụm ý tưởng hình thành một cách tự nhiên Nhóm thảo luận và đặt tên cho từng nhóm ý tưởng. Hoàn thiện cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

Tại sao nó mạnh mẽ: Mọi người đều tham gia. Bạn sẽ nhận ra những kết nối mà bạn không thể phát hiện ra khi làm việc một mình. Quá trình này chính nó giúp xây dựng sự đồng thuận trong nhóm.

Phù hợp nhất cho: Nhóm từ 5-30 người, đặc biệt khi bạn có hơn 50 ý tưởng và cần sự đồng thuận của cả nhóm.

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để tổ chức buổi brainstorming trực tuyến — mọi người có thể kéo các ghi chú dán vào các nhóm cùng lúc, bất kể địa điểm của họ là gì. Mẫu sơ đồ liên kết (affinity diagram) giúp cấu trúc toàn bộ quá trình; hoặc bạn có thể tham khảo các mẫu brainstorming khác cho các phương pháp tiếp cận đa dạng.

Khung làm việc này có hai chức năng: vừa phân loại vừa ưu tiên:

Yêu cầu bắt buộc: Không thể thiếu, dự án sẽ thất bại nếu thiếu những điều này.

Nên có: Quan trọng, mang lại giá trị gia tăng đáng kể

Có thể có: Những tính năng bổ sung hữu ích giúp cải thiện kết quả.

Không có (lần này): Ngoài phạm vi nhưng đáng ghi chú

Phù hợp nhất cho: Kế hoạch dự án, quyết định tính năng, khi nguồn lực bị hạn chế và những quyết định khó khăn là không thể tránh khỏi.

Phân loại ý tưởng theo vị trí chiến lược:

Điểm mạnh: Tận dụng những gì bạn đã giỏi.

Nhược điểm: Khắc phục những điểm yếu hiện tại

Cơ hội: Tận dụng các xu hướng bên ngoài

Rủi ro: Bảo vệ khỏi các rủi ro cạnh tranh

Phù hợp nhất cho: Các phiên họp chiến lược kinh doanh, kế hoạch cạnh tranh và kế hoạch đường hướng hàng năm.

Phương pháp "Five Whys"

Để giải quyết vấn đề từ gốc rễ, phân loại theo mức độ sâu:

Các triệu chứng bề ngoài (những điều khách hàng phàn nàn) Các điểm yếu trong quy trình (nơi mọi thứ đi sai hướng) Khoảng trống kiến thức (những điều mọi người không biết) Vấn đề cấu trúc (cách hệ thống được thiết kế) Nguyên nhân gốc rễ (lý do cơ bản)

Phù hợp nhất cho: Đánh giá sự cố, cải tiến quy trình, khi bạn cần giải quyết vấn đề một cách triệt để thay vì áp dụng các giải pháp tạm thời.

Mẫu ClickUp 5 Whys giúp theo dõi ý tưởng ở từng cấp độ đặt câu hỏi và duy trì logic chủ đề.

Phân loại theo chủ đề

Đôi khi những mô hình mạnh mẽ nhất vượt qua các ranh giới truyền thống. Hãy đọc kỹ mọi thứ và lưu ý các chủ đề lặp lại như:

Tự động hóa/hiệu quả

Cải tiến dựa trên dữ liệu

Cải thiện trải nghiệm người dùng

Các biện pháp giảm chi phí

Thí nghiệm đổi mới

Phù hợp nhất cho: Các phiên làm việc đa chức năng, các đợt sprint sáng tạo, khi bạn muốn nhận diện các mô hình tổ chức.

Đánh giá ICE

Xếp hạng ý tưởng trên ba tiêu chí:

Tác động: Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào? (1-10)

Sự tự tin: Bạn tin tưởng bao nhiêu phần trăm rằng nó sẽ hiệu quả? (1-10)

Độ dễ dàng: Việc triển khai có đơn giản không? (1-10)

Tính toán: (Tác động + Độ tin cậy + Độ dễ dàng) ÷ 3 = Điểm ICE

Sau đó phân loại theo cấp độ:

8-10: Ý tưởng ưu tiên

5-7: Cấp độ 2

1-4: Danh sách công việc chưa hoàn thành

Phù hợp nhất cho: Phát triển sản phẩm, chiến dịch tiếp thị, bất kỳ nơi nào bạn cần tiêu chí khách quan để so sánh các loại ý tưởng rất khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất. Bắt đầu với bản đồ liên kết để tìm ra các nhóm tự nhiên. Sau đó áp dụng điểm số ICE trong từng nhóm để ưu tiên — kết hợp các phương pháp để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Lúc này, bạn không cần thêm ý tưởng. Bạn cần một hệ thống để ghi lại, sắp xếp và biến những ý tưởng tốt nhất thành công việc cụ thể. Dưới đây là những công cụ miễn phí tốt nhất để thực hiện việc đó – bắt đầu với công cụ kết nối trực tiếp giữa brainstorming và thực thi.

Bạn không cần phần mềm doanh nghiệp để tổ chức hiệu quả. Dưới đây là các tùy chọn miễn phí đáng tin cậy:

Sử dụng Bảng trắng ClickUp để hợp tác và brainstorm ý tưởng với nhóm của bạn trong thời gian thực.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng làm việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Với người dùng trên toàn cầu, nó không chỉ là công cụ brainstorming – mà còn là Bảng trắng ảo duy nhất biến ý tưởng thành hành động phối hợp và kết nối chúng với phần còn lại của công việc của bạn, từ tác vụ đến tài liệu đến trò chuyện.

Dù bạn đang phác thảo chiến lược chiến dịch hay lập bản đồ các mối quan hệ phụ thuộc phức tạp của dự án, ClickUp Bảng trắng cung cấp cho bạn một không gian làm việc vô tận, nơi việc chuyển đổi hình dạng, đối tượng và văn bản thành các công việc chính là cách bạn triển khai chiến lược từ giai đoạn phát triển ban đầu đến giai đoạn cuối cùng. Không còn phải ghi chép lại các ghi chú brainstorming thành các công việc riêng lẻ – chỉ cần nhấp chuột và thực hiện.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Bản đồ Tư duy cho phép bạn vẽ sơ đồ quy trình làm việc, ý tưởng hoặc chiến dịch và biến bất kỳ bước nào thành công việc — với tính năng tự động sắp xếp lại để dọn dẹp các buổi brainstorm lộn xộn mà vẫn giữ nguyên phân cấp dự án.

Biến ý tưởng thành hình ảnh, văn bản và công việc mà không cần kỹ thuật gợi ý, nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ ClickUp Brain cho việc tạo ý tưởng tức thì.

Chỉnh sửa trực tiếp cùng nhóm của bạn, gắn thẻ người khác bằng bình luận, giao nhiệm vụ và chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi mà không cần rời khỏi ClickUp Tài liệu.

Thêm hình dạng có màu sắc, vẽ tay tự do, định dạng văn bản, tạo ghi chú dán, và nhúng tài liệu và thẻ công việc — tất cả đều có thể chỉnh sửa trực tiếp trên Bảng trắng của bạn.

Chọn giữa Chế độ Nhiệm vụ cho kế hoạch có cấu trúc hoặc Chế độ Trống cho brainstorming tự do để phù hợp với phong cách làm việc của bạn.

Các trợ lý AI của ClickUp cho việc lập Bản đồ Tư duy và phát triển ý tưởng giúp bạn tổ chức suy nghĩ, tạo ra những ý tưởng mới và vạch ra các khái niệm phức tạp với các bot sáng tạo không bao giờ mệt mỏi.

Giới hạn của ClickUp

Việc cài đặt và tổ chức không gian làm việc sẽ mất một chút thời gian vì bạn bắt đầu từ một trang trống với nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Một số người dùng đề cập đến việc làm quen với tất cả các tính năng của ClickUp có thể mất thời gian.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

1. Miro (Phù hợp nhất cho những người suy nghĩ bằng hình ảnh và các nhóm làm việc từ xa tổ chức các buổi làm việc nhóm hợp tác)

qua Miro

Miro cung cấp một không gian làm việc vô tận cho phép các nhóm mở rộng ý tưởng, kéo các ghi chú dán vào các nhóm, tạo các phần và sắp xếp lại suy nghĩ khi nó phát triển. Được tin cậy bởi hơn 90 triệu người dùng, nó được thiết kế cho các nhóm làm việc linh hoạt cần brainstorm, lập kế hoạch và thực hiện dự án trong một không gian làm việc trực quan duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Miro

Tổ chức các phiên brainstorming thời gian thực với nhiều người cộng tác cùng đóng góp ý tưởng trên cùng một bảng.

Truy cập thư viện khổng lồ với hơn 5.000 mẫu do Miro và cộng đồng tạo ra cho các công cụ như bản đồ liên kết, phân tích SWOT và các khung làm việc khác.

Hình dung ý tưởng bằng cách sử dụng một khung vẽ vô tận với các ghi chú dán, hình dạng và kết nối tự động khớp vào vị trí.

Tích hợp với Google Drive, Slack, Jira và các công cụ khác mà nhóm của bạn đã sử dụng.

Giới hạn của Miro

Kế hoạch miễn phí giới hạn bạn chỉ có thể sử dụng 3 bảng hoạt động và có thể chỉnh sửa.

Hiệu suất có thể bị chậm trễ trên các bảng làm việc rất lớn hoặc các dự án phức tạp.

Giá cả của Miro

Miễn phí

Gói cơ bản: $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Miro

G2: 4.8/5 (hơn 7.200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 1.500 đánh giá)

2. FigJam (Phù hợp nhất cho các nhóm thiết kế đã sử dụng Figma)

qua FigJam

FigJam là công cụ Bảng trắng hợp tác của Figma, hoạt động trong cùng hệ sinh thái với các tệp thiết kế của bạn. Nó được thiết kế cho các phiên brainstorming, đánh giá lại, lập bản đồ hành trình người dùng và các buổi workshop thiết kế – cho phép bạn phác thảo luồng công việc, bỏ phiếu cho ý tưởng và chuyển thẳng sang công việc thiết kế giao diện chi tiết mà không cần chuyển đổi công cụ.

Các tính năng nổi bật của FigJam—

Tổ chức các buổi brainstorming trực tuyến với các tính năng hỗ trợ tích hợp như bỏ phiếu bằng chấm để ưu tiên hóa ý tưởng nhanh chóng.

Truy cập hơn 300 mẫu cho sơ đồ luồng công việc, bản đồ hành trình khách hàng, lộ trình phát triển và buổi đánh giá lại.

Tích hợp sẵn với Figma cho phép bạn brainstorm, vẽ bản đồ luồng người dùng và chèn các thành phần thiết kế thực tế mà không cần rời khỏi môi trường làm việc.

Sử dụng ghi chú dán, hình dạng, kết nối và dấu hiệu để tổ chức và liên kết các ý tưởng một cách trực quan.

Giới hạn của FigJam

Hiệu suất có thể trở nên chậm chạp trên các bảng làm việc rất lớn với hàng trăm tài sản.

Không hấp dẫn đối với các nhóm chưa sử dụng Figma

Giá cả của FigJam

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $5/tháng

Gói dịch vụ: $5/tháng (Thanh toán hàng năm)

Enterprise: $5/tháng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về FigJam

G2: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

3. Notion (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn kết hợp brainstorm và tài liệu trong một nền tảng duy nhất)

qua Notion

Notion là một không gian làm việc đa năng kết hợp giữa ghi chú, tạo tài liệu, cơ sở dữ liệu và theo dõi công việc. Các chế độ xem cơ sở dữ liệu cho phép bạn gắn thẻ ý tưởng theo các danh mục và xem chúng qua các góc nhìn khác nhau — theo ưu tiên, theo người sở hữu hoặc theo dòng thời gian — giúp nó trở thành trung tâm điều hành chính cho hoạt động của công ty.

Các tính năng nổi bật của Notion

Kết nối ý tưởng với dự án và tài liệu — mọi thứ đều được kết nối trong một không gian làm việc thống nhất.

Truy cập thư viện mẫu phong phú để giúp bạn bắt đầu dự án nhanh hơn và tổ chức thông tin.

Đồng bộ dữ liệu trên tất cả các thiết bị để các ghi chú trên laptop của bạn được hiển thị trên phiên bản di động.

Tạo cơ sở dữ liệu với nhiều chế độ xem (Kanban, lịch, danh sách công việc) để tổ chức và theo dõi kết quả của các buổi brainstorming.

Giới hạn của Notion

Đường cong học tập dốc – sự linh hoạt tuyệt đối có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Không phải là phương pháp trực quan — phù hợp hơn cho việc tổ chức dựa trên văn bản so với brainstorming theo phong cách ghi chú dán.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm vào đó: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

4. Trello (Phù hợp nhất cho việc sắp xếp bằng cách kéo và thả đơn giản)

qua Trello

Trello là công cụ hợp tác theo phong cách Kanban, tổ chức các dự án thành các thẻ và Bảng. Mỗi danh sách công việc tương ứng với một danh mục, mỗi thẻ tương ứng với một ý tưởng – chỉ với một cái nhìn, Trello cho bạn biết điều gì đang được thực hiện, ai đang thực hiện và tiến độ của công việc.

Các tính năng nổi bật của Trello

Tùy chỉnh thẻ với nhãn, Trường Tùy chỉnh, ưu tiên, danh sách kiểm tra và ngày đáo hạn cho nhiều lớp tổ chức.

Giao diện kéo và thả giúp việc di chuyển công việc, tạo danh sách công việc và sắp xếp lại trở nên đơn giản khi suy nghĩ phát triển.

Tích hợp với Slack, Google Drive, Jira và các công cụ khác để hợp tác nhóm mượt mà.

Truy cập các tính năng nâng cao cho chế độ xem lịch, tự động hóa và chức năng mở rộng.

Giới hạn của Trello

Nhiều công cụ và chế độ xem hữu ích (chế độ xem lịch, chế độ xem dòng thời gian) không có sẵn trong phiên bản miễn phí.

Không phù hợp cho các dự án lớn — báo cáo hiệu suất không đi vào chi tiết cụ thể.

Giá cả của Trello

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $17,50/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

5. MindMeister (Phù hợp nhất cho tư duy phân cấp và Bản đồ Tư duy)

qua MindMeister

MindMeister là giải pháp lập bản đồ tư duy dựa trên đám mây, cho phép bạn ghi chép, phát triển và chia sẻ ý tưởng một cách trực quan. Nếu các danh mục của bạn tự nhiên được sắp xếp theo mối quan hệ cha/con, Bản đồ Tư duy sẽ làm rõ cấu trúc – đây là giải pháp lập bản đồ tư duy trực tuyến hàng đầu thị trường với hơn 20 triệu người dùng.

Tính năng nổi bật của MindMeister

Tạo bản đồ Tư duy hấp dẫn về mặt hình ảnh với giao diện trực quan, tự động căn chỉnh.

Hướng dẫn các bên liên quan qua quá trình suy nghĩ có tổ chức của bạn với chế độ trình bày tích hợp sẵn.

Chuyển đổi các chủ đề trên bản đồ tư duy thành công việc trong MeisterTask để biến ý tưởng thành hành động.

Hợp tác trực tuyến với đồng nghiệp trên cùng một bản đồ từ bất kỳ thiết bị nào.

Giới hạn của MindMeister

Phiên bản miễn phí giới hạn số lượng Bản đồ Tư duy tổng cộng.

Các tùy chọn xuất trong kế hoạch miễn phí bị giới hạn.

Giá cả của MindMeister

Miễn phí

Cá nhân: $4,50/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán theo kỳ 6 tháng)

Gói Pro: $6.50/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán cho 6 tháng)

Kinh doanh: $10,50/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán cho 6 tháng)

Đánh giá và nhận xét về MindMeister

G2: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (290+ đánh giá)

Các phương pháp tốt nhất để tổ chức các phiên brainstorming

Muốn các phiên vừa tạo ra vừa tổ chức ý tưởng một cách hiệu quả? Hãy tích hợp các thực hành này vào:

Xác định rõ vấn đề ngay từ đầu

Câu hỏi mơ hồ sẽ dẫn đến câu trả lời mơ hồ. ❌ “Làm thế nào để chúng ta phát triển?” ✅ “Làm thế nào để chúng ta có được 100 khách hàng B2B nâng cấp từ gói Miễn phí lên gói trả phí trong quý 1?”

Khung hướng dẫn cụ thể giúp định hướng suy nghĩ và làm cho những ý tưởng liên quan trở nên rõ ràng trong quá trình phân loại.

Xác định quy tắc trước khi bắt đầu

Không ai nên băn khoăn giữa phiên họp: “Chờ đã, chúng ta thực sự cam kết với những ý tưởng này hay chỉ đang khám phá?” Hãy thông báo cho mọi người ngay từ đầu về thời gian kéo dài của phiên họp (và tuân thủ nó), cách ghi chép ý tưởng, thời điểm và cách đánh giá chúng, những gì sẽ xảy ra sau phiên họp, và ai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Năm phút rõ ràng sẽ giúp bạn tránh được 30 phút bối rối sau này.

Phân chia thành các vòng có thời gian giới hạn

Cấu trúc luôn vượt trội so với việc brainstorming tự do không có cấu trúc:

5 phút: Xác định rõ vấn đề

10 phút: Brainstorming cá nhân (mỗi người tự phát triển ý tưởng trước)

20 phút: Chia sẻ ý tưởng một cách rõ ràng và phát triển ý tưởng của nhau.

15 phút: Phân loại thành các nhóm

10 phút: Ưu tiên trong các danh mục

5 phút: Giao bước tiếp theo

Tại sao phải im lặng trước tiên?

Nghiên cứu đã chứng minh: Các nhóm bắt đầu bằng cách brainstorming công khai thường tạo ra ít ý tưởng hơn và ý tưởng yếu hơn. Mọi người chờ đợi ý kiến của người khác, bị ảnh hưởng bởi những đề xuất ban đầu và lo lắng về sự đánh giá. Mười phút suy nghĩ cá nhân trước tiên sẽ giải quyết cả ba vấn đề này.

Thay đổi thành phần tham gia cuộc họp

Cùng một nhóm năm người sẽ tiếp tục đưa ra những ý tưởng tương tự. Hãy mang đến những góc nhìn mới mẻ:

Những người đang trực tiếp đối mặt với vấn đề hàng ngày (chuyên môn sâu)

Những người hoàn toàn mới (các câu hỏi ngây thơ thách thức các giả định)

Những người mới (chưa biết gì là "không thể")

Những người có kinh nghiệm (biết những gì đã được thử nghiệm và tại sao nó thất bại)

Một người hoài nghi (đặt ra những câu hỏi mang tính tăng năng suất)

Một người lạc quan (nhìn thấy những khả năng mà người khác bỏ qua)

Các góc nhìn khác nhau tự nhiên tạo ra các danh mục phong phú hơn.

Giữ cho quá trình tạo ra ý tưởng và đánh giá ý tưởng tách biệt.

Đây là quy tắc bị vi phạm nhiều nhất trong brainstorming. Đừng phê bình trong quá trình thu thập ý tưởng. Hãy kiềm chế không nói “Chúng ta đã thử điều đó vào năm 2019”, hoặc “Điều đó sẽ không hiệu quả vì…” hay “Phòng Pháp lý sẽ không bao giờ phê duyệt”. Chỉ cần ghi lại mọi thứ. Đánh giá sau, sau khi bạn đã phân loại các ý tưởng.

Giờ đây, bạn có thể đánh giá toàn bộ các danh mục một cách hiệu quả, thay vì phải xem xét từng ý tưởng riêng lẻ một cách thủ công.

Sử dụng mẫu để bỏ qua bước thiết lập

Đừng phải xây dựng lại từ đầu mỗi lần. Tạo một mẫu có thể tái sử dụng với các danh mục tiêu chuẩn, tiêu chí ưu tiên và cấu trúc tài liệu của bạn.

Bởi vì những ý tưởng tuyệt vời thường không xuất hiện một cách hoàn chỉnh – chúng bắt đầu một cách lộn xộn. Mẫu Brainstorming Kinh doanh ClickUp cung cấp một không gian chuyên dụng để ghi chép những suy nghĩ ban đầu, khám phá các khái niệm một cách hợp tác và biến những ý tưởng rời rạc thành các kế hoạch hành động có cấu trúc. Dù bạn đang lập kế hoạch cho một chiến dịch mới, hoàn thiện ý tưởng sản phẩm hay vạch ra bước đi tiếp theo cho sự phát triển, mẫu này giúp bạn suy nghĩ rõ ràng mà không làm mất đà.

Nó được thiết kế cho các nhóm làm việc nhanh chóng (và những người làm việc độc lập) muốn kết hợp sự sáng tạo và thực thi trong cùng một nền tảng.

Tải miễn phí mẫu Kích thích những ý tưởng tốt hơn với Mẫu Brainstorming Kinh doanh ClickUp

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Khung làm việc brainstorming có cấu trúc để ghi chép ý tưởng mà không cần suy nghĩ quá nhiều hoặc mất đi bối cảnh.

Các phần tùy chỉnh và gợi ý để hướng dẫn quá trình phát triển ý tưởng, ưu tiên và các bước tiếp theo.

Collaborative Docs giúp các nhóm làm việc cùng nhau trong thời gian thực hoặc theo cách không đồng bộ.

Các bước hành động cụ thể bằng cách chuyển đổi ý tưởng trực tiếp thành công việc có người chịu trách nhiệm và thời hạn.

Bố cục linh hoạt phù hợp cho việc lập Bản đồ Tư duy, lập kế hoạch chiến dịch hoặc phát triển ý tưởng tự do.

Bình luận và đề cập để thảo luận ý tưởng và phát triển chúng mà không cần các cuộc họp kéo dài.

Lưu trữ ý tưởng tập trung để các buổi brainstorming không bị lãng quên trong những ghi chú hay Bảng trắng.

Kết thúc bằng việc phản ánh, không chỉ là các mục cần thực hiện.

Trước khi mọi người tan rã, hãy dành 5 phút cho:

Điều gì đã khiến chúng ta ngạc nhiên hôm nay?

Những chủ đề nào liên tục xuất hiện?

Điều gì đang thiếu một cách rõ ràng?

Lần sau chúng ta sẽ làm gì khác biệt trong việc cần làm?

Cuộc hội thoại này thường giúp bạn phát hiện ra một danh mục mà bạn đã bỏ qua hoặc giúp hoàn thiện khung làm việc của bạn trước khi nó được hoàn thiện.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm trước khi cuộc họp kết thúc.

Ý tưởng không có chủ sở hữu sẽ trở thành "mồ côi". Trước khi kết thúc, hãy đặt tên cụ thể cho các danh mục (hoặc ít nhất là cho các mục có ưu tiên hàng đầu của bạn).

Nhiệm vụ của họ không phải là thực hiện mọi thứ – mà là dẫn dắt những ý tưởng đó sang giai đoạn tiếp theo, dù đó là nghiên cứu, đề xuất hay thử nghiệm pilot.

Biến các danh mục được tổ chức của bạn thành các công việc có chủ sở hữu và thời hạn cụ thể ngay trong cuộc họp. “Buổi brainstorm tuyệt vời!” trở thành “Đây là kế hoạch của chúng ta với trách nhiệm rõ ràng.”

Những thách thức phổ biến trong brainstorming (và cách khắc phục)

Ngay cả khi có tổ chức tốt, các phiên vẫn có thể đi chệch hướng. Dưới đây là cách cứu vãn chúng:

Thách thức: Ý tưởng nằm rải rác khắp nơi

Vấn đề đang gặp phải: Ý tưởng của bạn trải rộng trên nhiều cấp độ, chủ đề và dữ liệu khác nhau – không có cách nào thống nhất để nhóm chúng lại.

Giải pháp: Hãy bước lại và tự hỏi: “Chúng ta thực sự đang giải quyết vấn đề gì?”

Gợi ý cho buổi brainstorming của bạn có thể quá mơ hồ. Hãy tập trung hơn. Lọc ý tưởng theo mức độ liên quan. Một số có thể chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên cần gác lại — không phải mọi ý tưởng được đưa ra đều đáng giữ lại.

Thách thức: Bị ngập trong quá nhiều ý tưởng

Điều gì đang xảy ra: Bạn có hơn 200 ý tưởng, và việc tổ chức chúng dường như là điều không thể.

Giải pháp: Phương pháp hai bước.

Bước đầu tiên: Đọc lướt nhanh. Loại bỏ các ý tưởng trùng lặp và những ý tưởng rõ ràng không khả thi. Điều này giúp giảm khối lượng ý tưởng xuống 30-40%.

Bước 2: Tìm kiếm 5-6 chủ đề chính — phân loại ý tưởng vào các nhóm rộng này. Nếu một nhóm có quá 30 ý tưởng, hãy chia nhỏ nó.

Đừng cố gắng xây dựng một hệ thống phân loại hoàn hảo cho 200 ý tưởng cùng một lúc. Hãy bắt đầu một cách sơ bộ và tinh chỉnh dần trong quá trình thực hiện.

Thách thức: Ý tưởng thuộc về nhiều danh mục khác nhau

Điều gì đang xảy ra: Nhiều ý tưởng logic thuộc 2-3 danh mục. Bạn đang bế tắc trong việc quyết định.

Giải pháp: Có hai phương pháp hiệu quả:

Sao chép nó (các công cụ kỹ thuật số giúp việc này trở nên dễ dàng — một ý tưởng, nhiều thẻ) Chọn chính + ghi chú phụ (bằng cách ghi chép trực tiếp hoặc sử dụng hệ thống thẻ)

Đừng cố ép buộc ý tưởng vào các danh mục riêng lẻ nếu chúng thực sự vượt qua ranh giới.

Thách thức: Nhóm không thể thống nhất về cấu trúc.

Tình hình hiện tại: Nửa số người muốn phân loại theo dòng thời gian, nửa còn lại muốn phân loại theo chức năng. Cuộc tranh luận đang đi vào ngõ cụt.

Giải pháp: Tạo cả hai chế độ xem. Các công cụ kỹ thuật số cho phép bạn tổ chức cùng một ý tưởng theo nhiều cách khác nhau.

Hoặc đưa ra quyết định nhanh chóng: “Trong phiên này, chúng ta sẽ phân loại theo [X] vì mục tiêu chính của chúng ta là [Y]. Chúng ta có thể sắp xếp lại sau nếu cần thiết.” Tiếp tục tiến lên.

Thách thức: Không ai làm bất kỳ việc gì sau phiên họp.

Điều gì đang xảy ra: Tài liệu đẹp mắt, gọn gàng. Không có hành động nào.

Giải pháp: Tổ chức mà không có thực thi chỉ là giấy tờ đẹp mắt.

Mỗi phiên phải kết thúc với:

Các bước cụ thể tiếp theo (ngay cả khi đó là “nghiên cứu ba tùy chọn này”) Chủ sở hữu được chỉ định (không phải "nhóm") Hạn chót thực tế (kể cả những hạn chót mềm) Cuộc họp theo dõi đã được lên lịch

Chuyển các danh mục có tổ chức thành các công việc đang được theo dõi với người chịu trách nhiệm và thời hạn. Khi brainstorming và quản lý dự án được tích hợp trong cùng một công cụ, việc này chỉ mất 30 giây thay vì 30 phút chuyển đổi thủ công.

Thách thức: Nhân viên làm việc từ xa không tham gia một cách công bằng.

Tình hình hiện tại: Nhân viên làm việc tại văn phòng chiếm ưu thế. Nhân viên làm việc từ xa gặp khó khăn trong việc đóng góp ý kiến.

Giải pháp: Ưu tiên sử dụng công nghệ ngay cả khi mọi người đang ở cùng một phòng. Mọi người sử dụng thiết bị cá nhân của mình để thêm ý tưởng vào Bảng chia sẻ — điều này giúp đảm bảo sự tham gia công bằng cho tất cả mọi người.

Hãy dành thời gian làm việc không đồng bộ. Cho phép mọi người đóng góp ý tưởng trước cuộc họp và giữa các vòng thảo luận. Một số người suy nghĩ tốt hơn khi không ở dưới ánh đèn sân khấu.

Các công cụ như Talk to Text loại bỏ rào cản gõ văn bản — chỉ cần nói ra ý tưởng của bạn và nó sẽ được ghi lại. Chức năng ghi chú bằng AI đảm bảo các đóng góp từ xa được ghi chép đầy đủ ngay cả khi âm thanh bị gián đoạn.

Thách thức: Không thể quyết định ý tưởng nên thuộc về đâu

Điều gì đang xảy ra: Bạn đã mất 10 phút tranh luận xem ý tưởng số 42 nên được phân loại vào nhóm A hay B.

Giải pháp: Áp dụng quy tắc 30 giây. Không thể quyết định trong 30 giây? Chọn một ý tưởng và tiếp tục.

Bạn có thể di chuyển nó sau này. Tốt hơn là có một cấu trúc chưa hoàn hảo nhưng có thể hành động được, thay vì một cấu trúc hoàn hảo nhưng làm mất hết động lực.

Đơn giản hóa quá trình brainstorming và thực sự tận dụng ý tưởng của bạn.

Buổi brainstorming không kết thúc khi cuộc họp kết thúc. Nếu bạn muốn những ý tưởng tốt nhất của mình tồn tại sau khi rời khỏi Bảng trắng, chúng cần có cấu trúc, sự rõ ràng và hành động cụ thể.

Dù bạn đang tổ chức các buổi sprint sáng tạo hay một buổi brainstorming nội dung vào thứ Ba, sự khác biệt giữa “chúng ta có rất nhiều ý tưởng” và “chúng ta đã triển khai được điều gì đó có ý nghĩa” nằm ở những gì xảy ra sau đó.

Sử dụng công cụ phù hợp, tổ chức ý tưởng một cách rõ ràng, giao bước tiếp theo và biến sự sáng tạo thành kết quả.

Sẵn sàng bỏ qua sự lộn xộn và thực sự triển khai? Bắt đầu tổ chức các buổi brainstorming của bạn với ClickUp. Nó được thiết kế để ghi lại, sắp xếp và hành động — mà không làm mất đà.

Hãy để ý tưởng bay cao. Rồi biến chúng thành hiện thực. Đăng ký với ClickUp và biến điều đó thành hiện thực.

Câu hỏi thường gặp về việc tổ chức ý tưởng trong các buổi brainstorming

Tìm kiếm các nhóm tự nhiên dựa trên vấn đề cần giải quyết. Những ý tưởng hỗ trợ cùng một mục tiêu, giải quyết cùng một hạn chế hoặc có thể được thực hiện cùng nhau thường thuộc về cùng một nhóm. Giữ cho các danh mục đủ rộng để linh hoạt nhưng đủ cụ thể để có ý nghĩa. Phạm vi từ năm đến tám là phù hợp cho hầu hết các phiên làm việc.

Các phương pháp phổ biến bao gồm phân loại theo giai đoạn phễu, theo kênh hoặc theo phân khúc đối tượng. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào quyết định bạn đang cố gắng đưa ra tiếp theo. Sau khi ý tưởng được nhóm lại, hãy ưu tiên chúng dựa trên tác động so với nỗ lực để bạn không chỉ thu thập các chiến thuật mà còn hình thành một kế hoạch.

Hãy mời nhóm tham gia vào bước tổ chức thay vì làm một mình. Phương pháp phân loại im lặng ban đầu rất hiệu quả — mọi người tự phân loại ý tưởng một cách độc lập, sau đó so sánh. Điều này giúp phát hiện các góc nhìn đa dạng và giảm thiểu tư duy nhóm. Các công cụ kỹ thuật số làm cho quá trình này dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là với các nhóm làm việc từ xa.

Bắt đầu bằng cách xác định ý nghĩa của "ưu tiên" trong bối cảnh cụ thể. Tốc độ, tác động, rủi ro hoặc sự phù hợp chiến lược đều dẫn đến kết quả khác nhau. Sử dụng các khung làm việc đơn giản như so sánh tác động với nỗ lực hoặc đánh giá theo trọng số, sau đó chọn một số ít ý tưởng để triển khai. Tất cả những ý tưởng còn lại sẽ trở thành danh sách công việc chờ xử lý.

Đúng vậy, đặc biệt khi khối lượng ý tưởng lớn. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện các chủ đề, đề xuất phân nhóm và giúp tóm tắt các tập hợp ý tưởng lớn. Nó hoạt động tốt nhất như một công cụ hỗ trợ, không phải là người ra quyết định. Phán đoán của con người vẫn quan trọng đối với bối cảnh, sự tinh tế và ưu tiên.

Ghi lại các danh mục, ý tưởng trong từng danh mục, bối cảnh của phiên và các quyết định đã đưa ra. Ghi chú người chịu trách nhiệm và các bước tiếp theo. Lưu trữ mọi thứ trong một không gian chia sẻ, có thể tìm kiếm mà nhóm của bạn đã sử dụng. Kiểm tra lại định kỳ để ý tưởng không bị lãng quên.