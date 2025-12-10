Cách báo cáo KPI cho ban lãnh đạo một cách hiệu quả

Ba giờ công việc để hoàn thiện báo cáo KPI hoàn hảo thường chỉ được xem qua trong 40 giây—và ba câu hỏi bất ngờ. ”

Học cách báo cáo KPI cho ban lãnh đạo có nghĩa là xác định những gì các nhà lãnh đạo muốn xem (gợi ý: điều này khác với những gì bạn nghĩ họ cần), sau đó xây dựng các báo cáo đi thẳng vào vấn đề mà không làm giảm độ chính xác.

Và trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi qua các khung làm việc thực tiễn, bố cục bảng điều khiển hiệu quả và các mẹo tự động hóa. Chúng ta cũng sẽ xem cách ClickUp xử lý các tác vụ nặng nhọc. 💪🏼

⭐️ Mẫu nổi bật Mẫu KPI của ClickUp cung cấp cho các nhóm một cách thức có cấu trúc để thu thập, theo dõi và báo cáo hiệu suất. Mẫu này tích hợp các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như Đang tiến triển, Có nguy cơ, Hoàn thành, Không đạt tiến độ và Chưa bắt đầu, giúp nhóm của bạn theo dõi tiến độ cho tất cả các chỉ số hiệu suất chính (KPIs). Ngoài ra, các Trường Tùy chỉnh của ClickUp như Giá trị mục tiêu, Giá trị thực tế, Tiến độ và Phòng ban giúp bạn đo lường hiệu suất trên nhiều chỉ số khác nhau. Tải mẫu miễn phí Tạo các ví dụ báo cáo KPI tương tác cho các bên liên quan bằng mẫu KPI của ClickUp.

Ý nghĩa của việc báo cáo KPI đối với ban lãnh đạo

Báo cáo KPI cho lãnh đạo có nghĩa là chuyển đổi sự phức tạp của hoạt động thành những thông tin dễ hiểu. Nhóm của bạn có thể theo dõi 30 chỉ số dữ liệu hàng ngày. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chỉ quan tâm đến 5 chỉ số trực tiếp liên quan đến mục tiêu kinh doanh chính, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận ròng, giá trị trọn đời của khách hàng, dòng thời gian của dự án, hiệu quả sử dụng tài nguyên và chi phí thu hút khách hàng.

Báo cáo dự án tốt trả lời ba điều trước khi họ yêu cầu:

Hiện tại chúng ta đang ở đâu Tại sao chúng ta lại chọn những số này? Chúng ta sẽ thực hiện những hành động nào tiếp theo?

Mọi thứ khác đều trở thành tiếng ồn làm phân tâm khỏi các quyết định dựa trên dữ liệu.

🧠 Thú vị: Trong thời kỳ nhà Ngụy (221-265 sau Công nguyên) của Trung Quốc, một quan chức được gọi là " Thư ký Hoàng gia " có trách nhiệm đánh giá hiệu suất và hành vi của các thành viên hoàng gia. Đây là một trong những nỗ lực sớm nhất được biết đến về đánh giá hiệu suất chính thức.

Ghi chú: Yêu cầu về KPI có thể khác nhau tùy theo ngành và phong cách lãnh đạo. Sử dụng các khung tham chiếu này làm cơ sở và điều chỉnh chúng cho phù hợp với mô hình kinh doanh và chu kỳ ra quyết định của tổ chức bạn.

Cách chọn các chỉ số KPI phù hợp để báo cáo

Lựa chọn dữ liệu KPI phù hợp có nghĩa là hiểu rõ các quyết định mà ban lãnh đạo cần đưa ra.

Dưới đây là danh sách kiểm tra nhanh cho bạn:

Liên kết với doanh thu hoặc mục tiêu chiến lược: Điểm hài lòng của khách hàng không đủ. Hãy cho thấy cách chúng kết nối với tỷ lệ giữ chân khách hàng hoặc cơ hội bán thêm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Giữ danh sách công việc gọn gàng: Tối đa bảy Tối đa bảy ví dụ về KPI ; nếu nhiều hơn, các nhà quản lý sẽ bắt đầu mất tập trung vì họ không thể xác định được điều gì thực sự cần chú ý.

Sử dụng các chỉ số mà bạn có thể ảnh hưởng: Báo cáo về xu hướng ngành là thú vị nhưng vô ích nếu nhóm của bạn không thể làm gì để thay đổi chúng. Hãy tập trung vào các số mà việc làm của bạn có thể tác động.

Phù hợp với ưu tiên hiện tại của công ty: Nếu ban lãnh đạo đã dành toàn bộ cuộc họp gần đây để thảo luận về việc mở rộng thị trường, đừng mang theo một bản trình bày tập trung vào Nếu ban lãnh đạo đã dành toàn bộ cuộc họp gần đây để thảo luận về việc mở rộng thị trường, đừng mang theo một bản trình bày tập trung vào việc cải thiện quy trình kinh doanh nội bộ.

Đảm bảo định nghĩa nhất quán: Nếu 'khách hàng tiềm năng đủ điều kiện' có nghĩa khác nhau giữa bộ phận bán hàng và tiếp thị, báo cáo của bạn sẽ gây ra nhiều đối số hơn là cung cấp thông tin hữu ích.

Hệ thống phân cấp linh hoạt của ClickUp (Spaces, thư mục, danh sách công việc, công việc) cho phép bạn tổ chức và tổng hợp các chỉ số KPI từ bất kỳ cấp độ nào — dự án, nhóm hoặc toàn công ty. Bạn có thể tổng hợp các chỉ số từ nhiều danh sách hoặc bộ phận vào một bảng điều khiển duy nhất, giúp ban lãnh đạo có khả năng hiển thị thông tin chi tiết và tổng quan về tình hình.

📖 Xem thêm: Các chỉ số CRM quan trọng để theo dõi sự hài lòng của khách hàng

Cách báo cáo KPI cho ban lãnh đạo (Bước bằng bước)

Thực hiện các bước sau để hiểu cách báo cáo KPI cho ban lãnh đạo. Chúng tôi cũng xem xét cách ClickUp hỗ trợ bạn trong suốt quá trình để loại bỏ tình trạng công việc lan tràn.

Hãy bắt đầu ngay! 📝

Bước #1: Bắt đầu với phần tóm tắt, sau đó xây dựng ngược lại.

Hãy nghĩ về cách bạn đọc các bài báo tin tức; bạn lướt qua đoạn đầu tiên để quyết định liệu phần còn lại có đáng để dành thời gian hay không. Đó là lý do tại sao ban lãnh đạo cũng cần tiêu đề trước tiên.

Mở báo cáo trạng thái dự án của bạn với ba điểm chính quan trọng nhất trước khi đi vào dữ liệu hỗ trợ. Cách tiếp cận này tôn trọng thời gian của họ và thiết lập bối cảnh cho mọi nội dung tiếp theo.

Dưới đây là những yếu tố tạo nên một bản tóm tắt tốt:

Tập trung vào kết quả kinh doanh và giới hạn trong ba câu: ‘Doanh thu tăng 12%’ hiệu quả hơn ‘Chúng tôi đã triển khai năm chiến dịch tiếp thị’.

Phát hiện vấn đề sớm: Nếu tỷ lệ khách hàng rời bỏ tăng đột biến, hãy đề cập ngay từ đầu để tránh khiến ai đó bất ngờ giữa chừng trong bài trình bày của bạn.

Đảm bảo mỗi phần hỗ trợ cho tóm tắt của bạn: Nếu một biểu đồ không củng cố một trong ba điểm của bạn, hãy loại bỏ nó.

Cách ClickUp hỗ trợ

Bắt đầu soạn thảo báo cáo trạng thái dự án của bạn trong ClickUp Docs để cập nhật thông tin cho ban lãnh đạo một cách tập trung. Bạn mở một tài liệu mới, đặt tên cho nó một cách rõ ràng như ‘Q3 Growth Experiments – Weekly KPI Report’, sau đó ghi ba điểm chính ngay ở phần đầu.

Soạn thảo báo cáo trạng thái với tiêu đề trước trong ClickUp Tài liệu

Giả sử bạn đang thực hiện các thí nghiệm tiếp thị vòng đời. Bạn mở tài liệu của mình, gõ ba câu ngắn gọn:

‘Doanh thu từ các giao dịch bán hàng qua email đã tăng 12% trong tuần này’

‘Tỷ lệ hủy đăng ký tăng đột biến trên một luồng nuôi dưỡng và kích hoạt một cuộc đánh giá’

‘Nhóm có kế hoạch tạm dừng luồng đó, thử nghiệm một chuỗi ngắn hơn và đánh giá tác động vào Monday tuần sau’

Tài liệu này đã cung cấp cho ban lãnh đạo cái nhìn tổng quan. Mỗi phần dưới khối chính đều có lý do tồn tại của nó.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt báo cáo KPI của bạn

Sau đó, sử dụng ClickUp Brain để viết các bản tóm tắt lãnh đạo sắc bén. Bạn soạn thảo bản cập nhật ban đầu bằng ngôn ngữ thông thường, lựa chọn phần cần tóm tắt, sau đó yêu cầu trình viết AI viết lại nội dung đó thành bản tóm tắt cấp cao nhấn mạnh các chỉ số KPI và tác động kinh doanh.

📌 Ví dụ về các gợi ý: Viết lại bản cập nhật đã lựa chọn thành một tiêu đề tóm tắt một câu + tóm tắt hai câu cho bản tin lãnh đạo. Tập trung vào mục tiêu kinh doanh và bước tiếp theo.

Chuyển các ghi chú đã lựa chọn thành một đề xuất quyết định rõ ràng cho CEO: nêu rõ vấn đề, trình bày KPI chính, đề xuất một hành động khuyến nghị duy nhất và liệt kê kết quả dự kiến trong một câu.

Viết lại nội dung này theo cấu trúc Tình huống > Nhận định > Hành động (mỗi phần một câu). Giữ cho nội dung thân thiện với lãnh đạo và ưu tiên số liệu.

Bước #2: Chọn định dạng phù hợp

Các nhóm lãnh đạo khác nhau tiêu thụ thông tin theo cách khác nhau. Giám đốc Tài chính (CFO) của bạn có thể thích bảng tính Excel, trong khi Giám đốc Tiếp thị (CMO) lại ưa chuộng bảng điều khiển trực quan. Gửi một tài liệu 20 trang cho người chỉ đọc bảng điều khiển KPI là lãng phí thời gian của mọi người. Đó là lý do tại sao việc hỏi các nhà lãnh đạo muốn nhận thông tin như thế nào trước khi xây dựng bất kỳ thứ gì là lý tưởng.

Sau đó, định dạng các quyết định tạo ra sự khác biệt:

Các cuộc họp định kỳ hàng tháng hoạt động hiệu quả hơn dưới dạng bảng điều khiển KPI: Ban lãnh đạo có thể xem nhanh chúng giữa các cuộc họp.

Các cuộc đánh giá quý cần có bộ tài liệu toàn diện: Đây là những cuộc hội thoại chiến lược đòi hỏi sự sâu sắc.

Báo cáo cho Bảng yêu cầu mức độ chi tiết khác nhau: Các bên liên quan bên ngoài cần nhiều thông tin bối cảnh hơn so với các nhóm nội bộ.

Thử nghiệm định dạng báo cáo của bạn một lần và điều chỉnh. Trình bày nó, xem những câu hỏi nào nảy sinh, sau đó điều chỉnh trước lần tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tài liệu ClickUp của bạn sẽ hiệu quả nhất khi mỗi phần hỗ trợ cho phần tóm tắt mở đầu. Bạn chia phần nội dung thành các phần tương ứng với ba dòng ở đầu: một phần cho kết quả, một phần cho vấn đề và một phần cho các bước tiếp theo. Trong các phần đó, bạn sẽ: Dán liên kết nhiệm vụ ClickUp để các bên liên quan có thể truy cập trực tiếp vào các công việc. để các bên liên quan có thể truy cập trực tiếp vào các công việc.

Sử dụng danh sách gạch đầu dòng để làm nổi bật các chỉ số chính dưới mỗi KPI.

Thêm một bảng nhỏ để so sánh song song giữa các tuần hoặc các phân đoạn.

Bước #3: Thêm bối cảnh cho các số

Các số thô nằm trơ trọi trên trang giấy không có ý nghĩa gì. 87 giao dịch đã đóng có phải là dấu hiệu tốt? Điều đó phụ thuộc vào mục tiêu là 50 hay 150.

Một KPI có so sánh sẽ dễ hiểu hơn. Não bộ cần sự tương phản để hiểu ý nghĩa. Hiển thị hiệu suất hiện tại so với mục tiêu, các kỳ trước, tiêu chuẩn ngành hoặc cả ba. Mục tiêu là đảm bảo không ai rời khỏi phòng mà không hiểu rõ ý nghĩa của các số.

Bối cảnh đến từ các so sánh thông minh:

Kết hợp số liệu thực tế với mục tiêu: ‘87 giao dịch đã đóng’ trở nên có ý nghĩa khi bạn thêm ‘(mục tiêu: 100)’

Giải thích các bất thường một cách chủ động: Nếu số liệu tăng đột biến hoặc giảm mạnh, hãy thêm một ghi chú trước khi ai đó hỏi.

Bảo đảm bao gồm các yếu tố ngoài: Điều kiện thị trường, mùa vụ hoặc các bước di chuyển của đối thủ đều ảnh hưởng đến hiê

Cách ClickUp hỗ trợ

Các nhiệm vụ ClickUp giúp biến các thông tin rời rạc thành một bức tranh tổng thể. Bắt đầu bằng cách theo dõi số liệu thực tế và mục tiêu tại một nơi duy nhất với các Trường Tùy chỉnh.

Thêm Trường Tùy chỉnh vào nhiệm vụ ClickUp của bạn để ghi lại số liệu thực tế, mục tiêu và giá trị so sánh

Ví dụ, giả sử bạn quản lý hoạt động bán hàng. Bạn mở công việc KPI cho các giao dịch hàng tuần và thêm:

Trường số cho ‘Giao dịch đã đóng’, ‘Mục tiêu’ và ‘Giao dịch của tuần trước’

Menu thả xuống cho ‘Khu vực’

Bạn cũng có thể thêm trường công thức để tính toán sự chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị mục tiêu. Khi nhóm của bạn cập nhật số liệu thực tế hàng tuần, công việc sẽ tự động cập nhật sự chênh lệch.

Sử dụng Trạng thái Công việc Tùy chỉnh của ClickUp để thông báo về tiến độ, rủi ro hoặc chậm trễ liên quan đến một KPI

Sau đó, hiển thị tiến trình qua các giai đoạn bằng cách sử dụng Trạng thái Tùy chỉnh. Giả sử bạn đang thực hiện chiến dịch tạo nhu cầu. Công việc KPI của bạn đang theo dõi khối lượng MQL; bạn có thể thêm các trạng thái như ‘Đang lập kế hoạch’, ‘Đang thực hiện’, ‘Đánh giá tác động’ và ‘Có nguy cơ’.

Nếu chiến dịch nằm trong trạng thái 'At Risk', ban lãnh đạo ngay lập tức hiểu được bối cảnh đằng sau số đó. Sự sụt giảm trong MQLs trở nên hợp lý khi họ thấy trạng thái bị đình trệ.

Ngoài ra, ClickUp cho phép hợp tác thời gian thực trên tài liệu ClickUp, bảng điều khiển ClickUp và nhiệm vụ ClickUp. Sử dụng @mentions để thẻ đồng nghiệp hoặc nhóm trực tiếp trong báo cáo KPI của bạn, và giữ tất cả cuộc thảo luận tập trung — để phản hồi và cập nhật không bao giờ bị lạc.

Bước #4: Tập trung vào các thông tin chi tiết

Ban lãnh đạo có thể đọc các số trên màn hình. Họ cần bạn để giải thích: Các chỉ số này có ý nghĩa gì đối với chiến lược kinh doanh, và kết quả là chúng ta nên thực hiện những hành động nào?

Giải thích rằng sự gia tăng đột biến trong chi phí thu hút khách hàng là do mở rộng vào một phân khúc thị trường mới, bạn đã dự đoán sự gia tăng này và chi phí sẽ trở lại bình thường trong vòng hai quý khi nhận thức về thương hiệu được nâng cao. Đó là sự khác biệt giữa báo cáo KPI và phân tích.

Dưới đây là cách chuyển đổi từ dữ liệu thành những thông tin có giá trị:

Chuẩn bị các đề xuất: Nếu hiệu suất không đạt yêu cầu, hãy đề xuất các giải pháp cụ thể thay vì chỉ nêu ra vấn đề.

Nhận thức về sự không chắc chắn: Uy tín sẽ tăng lên khi bạn thành thật về những điều mình chưa biết.

Ưu tiên các thông tin cần quyết định: Một số điểm dữ liệu mang tính thông tin, trong khi những điểm khác yêu cầu hành động. Hãy làm rõ sự khác biệt đó.

🔍 Bạn có biết? Các nhà lãnh đạo quân sự La Mã đã sử dụng tabulae (bảng sáp) để theo dõi hậu cần như lượng ngũ cốc, số lượng vũ khí và sức mạnh quân đội. Đây thực chất là các bảng điều khiển thủ công để đảm bảo đế chế không sụp đổ dưới quy mô của chính nó.

Bước #5: Trực quan hóa dữ liệu để dễ dàng hiểu nhanh

Biểu đồ và đồ thị giúp các nhà quản lý xử lý thông tin nhanh hơn so với các bảng số liệu. Các kỹ thuật trực quan hóa phù hợp giúp làm nổi bật các xu hướng và loại bỏ nhu cầu giải thích dài dòng:

Chọn loại biểu đồ phù hợp với nội dung bạn muốn trình bày. Biểu đồ đường thể hiện xu hướng theo thời gian, biểu đồ cột so sánh hiệu suất giữa các danh mục, và biểu đồ đồng hồ hiển thị tiến độ đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng.

Các tùy chọn trực quan hóa giúp nâng cao sự hiểu biết:

Mỗi biểu đồ cho mỗi thông điệp: Nhồi nhét năm chỉ số vào một biểu đồ duy nhất sẽ gây nhầm lẫn và khó đọc.

Sử dụng màu sắc nhất quán trên tất cả các báo cáo: Bạn có thể sử dụng màu đỏ cho các chỉ số dưới mục tiêu và màu xanh lá cây cho các chỉ số đạt mục tiêu trên tất cả các báo cáo.

Ghi nhãn rõ ràng cho mọi thứ: Giả sử các nhà quản lý đang xem biểu đồ này lần đầu tiên. Thêm các nhãn rõ ràng như Trục, điểm dữ liệu và chú thích.

Loại bỏ các yếu tố không cần thiết trong biểu đồ: Đường lưới, hiệu ứng 3D và các yếu tố trang trí làm phân tâm khỏi dữ liệu thực tế.

Cách ClickUp hỗ trợ

Bảng điều khiển ClickUp giúp báo cáo KPI của bạn được trình bày nhanh chóng chỉ trong vài giây, vì mỗi biểu đồ đều hiển thị hiệu suất, xu hướng và động lực một cách rõ ràng.

Tạo bảng điều khiển để biến KPI thành các biểu đồ trực quan theo thời gian thực với các biểu đồ tùy chỉnh đo lường tiến độ và hiệu quả hoạt động

Thẻ trong Bảng điều khiển giúp bạn chuyển đổi từng công việc KPI thành biểu đồ trực quan mà ban lãnh đạo có thể nắm bắt ngay lập tức. Bạn có thể chọn biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn hoặc khối số tùy thuộc vào thông điệp bạn muốn nhấn mạnh.

Các bảng điều khiển tùy chỉnh có thể lấy dữ liệu từ bất kỳ không gian, thư mục hoặc danh sách công việc nào trong toàn công ty, giúp phát hiện các xu hướng mà thường bị ẩn khi các nhóm làm việc trong các silo riêng lẻ.

Lấy các chỉ số KPI quan trọng từ nhiều nhóm để theo dõi hiệu suất của công ty trên Bảng điều khiển ClickUp bằng cách sử dụng thẻ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: So sánh các khoảng thời gian, phân khúc và chủ sở hữu mà không cần tạo lại biểu đồ bằng cách sử dụng Bộ lọc Bảng điều khiển. Chúng giúp bạn xác định các bất thường và giải thích chúng trước khi ban lãnh đạo yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy sự gia tăng đột biến về MQL từ khu vực APAC, hãy lọc biểu đồ theo APAC, hiển thị sự gia tăng và giải thích nguyên nhân trong cuộc họp.

Bước #6: Tự động hóa các phần lặp lại

Thiết lập hệ thống tự động thu thập dữ liệu, điền vào mẫu và tạo các biểu đồ tiêu chuẩn. Hầu hết các nền tảng báo cáo có thể xử lý công việc kỹ thuật sau khi bạn cấu hình chúng đúng cách.

Các cơ hội tự động hóa đáng để theo đuổi:

Kết nối trực tiếp các nguồn dữ liệu với bảng điều khiển: Dữ liệu trực tiếp luôn tốt hơn cập nhật thủ công.

Lên lịch báo cáo để tạo tự động: Báo cáo hàng tháng nên được tạo tự động vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

Tạo mẫu cho các định dạng tiêu chuẩn: Định dạng kiểm tra hàng tuần của bạn có xác suất không thay đổi nhiều từ tuần này sang tuần khác.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Tự động hóa giúp bạn loại bỏ công việc lặp đi lặp lại này, để bạn có thể tập trung vào những gì ban lãnh đạo cần: thông tin chi tiết, đề xuất và quyết định. Bạn chỉ cần thiết lập quy tắc một lần, sau đó để nền tảng tự động xử lý các cập nhật định kỳ, di chuyển công việc và nhập dữ liệu.

Tùy chỉnh các quy tắc tự động hóa 'nếu điều này xảy ra, thì thực hiện việc cần làm' cho các chu kỳ báo cáo mới với ClickUp Automations

Một số ví dụ về tự động hóa quy trình làm việc để thử:

Nếu ai đó cập nhật 'Thực tế' > thì cập nhật 'Chênh lệch'

Nếu tỷ lệ churn vượt quá 5% > thì chuyển trạng thái sang ‘At Risk’

Nếu đến 4 giờ chiều thứ Sáu > thì tạo công việc KPI cho tuần tới.

Nếu 'Thu thập dữ liệu' hoàn thành > thì giao công việc cho người kiểm duyệt

Vượt qua các tính năng tự động hóa cơ bản với ClickUp AI Agents. Các công cụ chuyên biệt này giúp bạn quản lý các phần logistics của quy trình báo cáo, định tuyến thông tin và duy trì độ chính xác trong hệ thống KPI của bạn.

Giao nhiệm vụ cho các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) của ClickUp để định tuyến thông tin liên quan đến KPI và duy trì cấu trúc hệ thống thống nhất

Ví dụ: Cuộc họp lãnh đạo của bạn diễn ra vào lúc 11 giờ sáng thứ Hai hàng tuần. Bạn cài đặt một Custom Agent vào lúc 9 giờ sáng để:

Kiểm tra các công việc KPI để phát hiện các trường thông tin còn thiếu.

Đánh dấu bất kỳ công việc nào không có mục tiêu.

Gửi tin nhắn trong kênh Chat ClickUp của bạn tạo danh sách các công việc cần cập nhật.

Cập nhật trường 'Sẵn sàng kiểm tra' sau khi mọi thứ đã hoàn thành.

Tạo trợ lý AI tùy chỉnh của riêng bạn:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo báo cáo nhất quán và hiệu quả với Báo cáo Bảng điều khiển Lịch trình của ClickUp. Bạn chọn thời gian, Bảng điều khiển, người nhận, và nền tảng sẽ gửi số liệu mới nhất trực tiếp vào hộp thư đến của họ. Ban lãnh đạo nhận được chính xác các biểu đồ bạn dựa vào trong các cuộc họp, và bạn tiết kiệm thời gian cho phân tích sâu hơn. Gửi bản tóm tắt KPI cho ban lãnh đạo tự động với Báo cáo Bảng điều khiển Lịch trình của ClickUp

Những nội dung cần bao gồm trong báo cáo KPI cho ban lãnh đạo

Báo cáo của bạn nên nhấn mạnh các chỉ số cụ thể, cung cấp bối cảnh, thể hiện xu hướng và truyền đạt tác động kinh doanh đằng sau mỗi điểm dữ liệu.

Dưới đây là chi tiết về những nội dung cần bao gồm trong báo cáo KPI của bạn:

Các yếu tố cơ bản

Mỗi báo cáo KPI hiệu quả đều bao gồm một số thành phần cốt lõi giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng và có căn cứ.

Giá trị thực tế của các chỉ số: Các số hiện tại cho từng KPI mà bạn đang theo dõi

Mục tiêu hoặc tiêu chuẩn: Những gì bạn đang đo lường, để ban lãnh đạo có thể đánh giá hiệu quả.

Khung thời gian và xu hướng: Hiển thị dữ liệu qua nhiều kỳ để phát hiện các mẫu và xu hướng.

Giải thích sự chênh lệch: Khi các số chênh lệch đáng kể, hãy giải thích nguyên nhân gây ra sự chênh lệch đó.

Bối cảnh bên ngoài: Những ghi chú ngắn gọn về điều kiện thị trường, tính mùa vụ hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả.

Các hành động được khuyến nghị: Dựa trên dữ liệu, hãy phác thảo các bước tiếp theo trong kế hoạch của nhóm bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn báo cáo KPI của bạn lưu lại trong trí nhớ của lãnh đạo ngay cả sau khi cuộc họp kết thúc? Hãy áp dụng Quy tắc Đỉnh và Cuối. Con người tự nhiên nhớ hai khoảnh khắc: Phần quan trọng nhất

Tổng kết lại Bắt đầu bằng thông tin KPI quan trọng nhất của bạn và kết thúc bằng một quyết định rõ ràng hoặc bước tiếp theo. Báo cáo của bạn sẽ trở nên đáng nhớ mà không cần thêm bất kỳ slide nào.

Những điều cần loại bỏ

Biết những gì cần loại trừ giúp báo cáo của bạn tập trung và dễ hiểu:

Phương pháp kỹ thuật: Lưu lại các tính toán chi tiết cho đến khi có ai đó yêu cầu cụ thể.

Các chỉ số không liên quan: Loại bỏ bất kỳ chỉ số nào không có kết nối với các ưu tiên chiến lược hiện tại.

Dữ liệu cần giải thích chi tiết: Nếu một chỉ số cần đến năm phút giải thích để hiểu rõ, nó không nên xuất hiện trong báo cáo chính.

Dữ liệu lịch sử quá nhiều: Ba đến sáu tháng xu hướng thường đã đủ để phản ánh tình hình, việc quay lại nhiều năm chỉ làm rối tung mọi thứ.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tạo bản tóm tắt AI để chia sẻ thông tin cập nhật về KPI nhanh hơn với ClickUp Brain MAX. Chức năng "Talk to Text" trong ClickUp Brain MAX cho phép bạn ghi lại các cập nhật nhanh chóng. Ví dụ, bạn có thể nói một ghi chú ngắn như "Tốc độ dòng chảy quý 4 đã tăng 18% sau khi áp dụng chuỗi nuôi dưỡng mới." Brain MAX sẽ ngay lập tức chuyển đổi thành một bản tóm tắt lãnh đạo chuyên nghiệp.

Cách trình bày KPI cho ban lãnh đạo trong cuộc họp

Trình bày KPI trực tiếp khác với việc gửi báo cáo. Bạn đang dẫn dắt cuộc hội thoại, trả lời câu hỏi trong thời gian thực và đánh giá tình hình để biết khi nào cần đi sâu hơn hoặc chuyển sang chủ đề khác.

Dưới đây là cách trình bày báo cáo KPI của bạn trong cuộc họp. 📅

Bước #1: Bắt đầu với bản tóm tắt 60 giây

Bạn có khoảng một phút trước khi mọi người bắt đầu kiểm tra điện thoại. Hãy tận dụng thời gian này để định hình toàn bộ bài thuyết trình.

Trình bày ba điểm chính quan trọng nhất ngay từ đầu. Ví dụ: ‘Doanh thu tăng 8%, tỷ lệ khách hàng rời bỏ giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, nhưng chi phí thu hút khách hàng tăng 15% và cần được chú ý.’ Giờ đây, mọi người đều biết những gì sắp diễn ra và có thể theo dõi.

Xác định khoảng thời gian bạn đang báo cáo để tránh nhầm lẫn về kỳ mà các số này đại diện. Nếu có các yếu tố bên ngoài quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất, như biến động thị trường hoặc thay đổi theo mùa, hãy đề cập ngắn gọn để kết quả của bạn có bối cảnh phù hợp.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Đảm bảo thời gian, tần suất và mức độ tập trung phù hợp để các cập nhật của bạn được gửi đi một cách hiệu quả thông qua Lịch ClickUp. Nó tự động điều chỉnh theo khối lượng công việc, ưu tiên và những thay đổi đột xuất của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chế độ xem để xem nhiều lịch cùng lúc để kiểm tra tính khả dụng, xác định khoảng trống trùng lặp tốt nhất và đặt cuộc họp KPI mà không gặp rắc rối.

So sánh lịch trình của các nhóm để tìm khung thời gian hoàn hảo cho cuộc họp KPI với ClickUp Calendar

Bước #2: Ưu tiên các chỉ số KPI có tác động lớn nhất trước tiên

Hãy tập trung vào các chỉ số ảnh hưởng đến các ưu tiên kinh doanh quan trọng nhất. Nếu ban lãnh đạo đã tập trung vào việc giữ chân khách hàng trong quý vừa qua, hãy bắt đầu từ đó, ngay cả khi số liệu về thu hút khách hàng mới trông có vẻ tốt hơn.

Đi qua từng chỉ số KPI có tác động lớn cùng với mục tiêu, kết quả thực tế và xu hướng phát triển. Mỗi chỉ số nên được trình bày trong vòng dưới một phút trừ khi ai đó yêu cầu bạn đi sâu hơn. Chỉ vào các phần cụ thể của biểu đồ khi trình bày để mọi người đều nhìn vào cùng một nội dung.

Tốt nhất là nên dừng lại sau mỗi chỉ số chính để mọi người có cơ hội đặt câu hỏi trước khi tiếp tục. Nhịp độ này giúp buổi trình bày trở nên tương tác và tránh tình trạng quá tải thông tin.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hiệu ứng neo (Anchoring bias) khiến KPI đầu tiên trở thành quan trọng nhất. Bất kỳ chỉ số nào bạn trình bày đầu tiên sẽ trở thành "neo" cho cách lãnh đạo diễn giải phần còn lại. Đó là lý do tại sao bạn luôn phải bắt đầu với KPI thiết lập câu chuyện.

Bước #3: Xử lý các xu hướng tiêu cực bằng các giải pháp

Đừng giấu diếm tin xấu hoặc hy vọng không ai để ý. Các nhà lãnh đạo sẽ nhận ra ngay lập tức khi các chỉ số suy giảm, và việc tránh né chúng sẽ làm mất uy tín của bạn. Đó là lý do tại sao bạn phải chỉ ra trực tiếp các lĩnh vực gặp khó khăn, giải thích nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm và trình bày kế hoạch để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng.

Hãy cụ thể về nguyên nhân gốc rễ, nêu rõ các bước tiếp theo cụ thể và đặt ra dòng thời gian thực tế cho việc phục hồi. Hứa hẹn sẽ khắc phục trong tuần tới khi việc sửa chữa mất hai tháng chỉ khiến bạn phải đối mặt với một cuộc hội thoại khó khăn khác.

🔍 Bạn có biết? Xerox đã phổ biến khái niệm 'định hướng mục tiêu ' như một phần của chiến lược tái cấu trúc, trở thành nền tảng cho các chỉ số KPI trong quản lý kinh doanh. Thành công của họ đã biến báo cáo dựa trên dữ liệu thành tiêu chuẩn toàn cầu.

Bước #4: Yêu cầu quyết định hoặc phê duyệt

Kết thúc bài trình bày bằng cách làm rõ những gì bạn cần từ ban lãnh đạo. Trình bày dữ liệu mà không có yêu cầu cụ thể sẽ lãng phí thời gian của mọi người:

Việc cần làm để khắc phục một lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả là gì?

Bạn có đang yêu cầu tăng số lượng nhân viên để tận dụng đà phát triển tích cực không?

Bạn có muốn có sự phê duyệt khi chuyển đổi nguồn lực giữa các dự án không?

Trình bày yêu cầu của bạn một cách rõ ràng và kết nối trực tiếp với các KPI mà bạn vừa trình bày. Dữ liệu nên tạo ra một lập luận logic cho bất kỳ yêu cầu nào của bạn.

Nghe chia sẻ của Morey Graham, Giám đốc Dự án Dịch vụ Cựu sinh viên và Nhà tài trợ, Đại học Wake Forest, về việc sử dụng ClickUp:

Chúng tôi rất ấn tượng với khả năng tùy chỉnh và tích hợp của ClickUp. Điều quan trọng nhất là các bảng điều khiển (Dashboards) của ClickUp đã thay đổi hoàn toàn quy trình báo cáo của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi khối lượng công việc, trình bày dữ liệu và có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án của mình trong một chế độ xem duy nhất.

Chúng tôi rất ấn tượng với khả năng tùy chỉnh và tích hợp của ClickUp. Điều quan trọng nhất là các bảng điều khiển (Dashboards) của ClickUp đã thay đổi hoàn toàn quy trình báo cáo của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi khối lượng công việc, trình bày dữ liệu và có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án của mình trong một chế độ xem duy nhất.

Các định dạng báo cáo KPI thông minh để nâng cao khả năng hiển thị

Các tình huống khác nhau đòi hỏi các định dạng báo cáo khác nhau, và việc sử dụng định dạng phù hợp sẽ tiết kiệm thời gian đồng thời nâng cao tính rõ ràng. Dưới đây là các định dạng báo cáo hiệu suất KPI phổ biến (và hiệu quả) nhất. 🗂️

Bảng điểm điều hành

Bảng điểm (Scorecards) tổng hợp các chỉ số quan trọng nhất vào một chế độ xem duy nhất. Mỗi KPI được hiển thị trên một hàng, bao gồm tên chỉ số, giá trị hiện tại, mục tiêu và chỉ báo trạng thái. Các chấm màu đỏ, vàng hoặc xanh lá cây giúp lãnh đạo nhanh chóng nhận biết những khu vực cần chú ý. Định dạng báo cáo này rất phù hợp cho các cuộc họp kiểm tra hàng tuần hoặc hàng tháng, nơi ban lãnh đạo chỉ cần biết liệu mọi việc có đang diễn ra đúng hướng hay không.

Giới hạn là độ sâu: bảng điểm cho thấy điều gì đang xảy ra, nhưng không giải thích tại sao, vì vậy bạn cần chuẩn bị sẵn các slide sao lưu nếu ai đó muốn tìm hiểu sâu hơn về một chỉ số cụ thể.

Giúp việc phân tích, làm sạch và tóm tắt dữ liệu trở nên dễ dàng:

Bản chụp màn hình bảng điều khiển

Các bảng điều khiển hiển thị dữ liệu thời gian thực hoặc gần thời gian thực thông qua các yếu tố trực quan như đồng hồ đo, biểu đồ đường và biểu đồ cột. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho các chỉ số hiệu suất thay đổi thường xuyên và cần theo dõi liên tục.

Ưu điểm ở đây là tính tiện lợi. Ban lãnh đạo có thể truy cập bảng điều khiển bất cứ lúc nào mà không cần chờ bạn tạo báo cáo. Sức khỏe của quy trình bán hàng, lưu lượng truy cập website và số lượng phiếu hỗ trợ khách hàng đều được hưởng lợi từ thiết kế bảng điều khiển này. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng quá nhiều tiện ích không cạnh tranh sự chú ý vì điều đó sẽ làm mất đi mục đích của việc hiển thị nhanh chóng.

Báo cáo tóm tắt hàng tuần

Báo cáo tóm tắt tổng hợp hiệu suất của tuần trong một email hoặc tài liệu ngắn gọn. Chúng ít formal hơn các buổi trình bày hàng tháng nhưng có cấu trúc chặt chẽ hơn các cập nhật ngẫu hứng.

Ghi chú từ ba đến năm chỉ số năng suất chính, nhấn mạnh bất kỳ thay đổi đáng kể nào so với tuần trước và đánh dấu các mục cần chú ý trong thời gian tới.

Bản tóm tắt hàng tuần giúp duy trì nhịp độ giao tiếp nhất quán và hỗ trợ các nhà lãnh đạo nhận diện xu hướng trước khi chúng trở thành vấn đề. Những bản tóm tắt tốt nhất chỉ mất dưới hai phút để đọc và không yêu cầu theo dõi thêm trừ khi có vấn đề thực sự nghiêm trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nguyên tắc " Ba yếu tố " là lý do tại sao các báo cáo KPI tốt không bao giờ quá tải slide. Con người nhớ thông tin tốt nhất theo nhóm ba: ba xu hướng, ba rủi ro, ba thành công > khả năng ghi nhớ tối đa.

Bản đồ nhiệt KPI

Bản đồ nhiệt sử dụng cường độ màu sắc để hiển thị hiệu suất trên nhiều chỉ số và kỳ cùng lúc. Màu sắc đậm hơn cho thấy hiệu suất mạnh hơn, trong khi màu sắc nhạt hơn chỉ ra các khu vực yếu hơn.

Định dạng này đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các xu hướng không rõ ràng trong các bảng dữ liệu truyền thống. Bạn có thể nhanh chóng nhận ra các chỉ số quan trọng nào liên tục không đạt hiệu quả, các nhóm nào đang gặp khó khăn, hoặc các khoảng thời gian nào có vấn đề lặp lại. Bản đồ nhiệt (heatmaps) đặc biệt hiệu quả khi đang theo dõi cùng một KPI trên các khu vực, sản phẩm hoặc bộ phận khác nhau.

Gặp khó khăn trong việc quản lý lịch trình? Xem video này để cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn:

Bộ tài liệu báo cáo hiệu suất hàng tháng

Bộ tài liệu đánh giá hiệu suất cung cấp các đánh giá hàng tháng toàn diện với không gian cho bối cảnh, phân tích và đề xuất. Đây là các định dạng báo cáo toàn diện của bạn, vượt ra ngoài số để đi sâu vào chiến lược.

Mỗi slide thường tập trung vào một chỉ số KPI hoặc chủ đề quản lý dự án, kết hợp giữa biểu đồ, bình luận và các bước tiếp theo. Định dạng này phù hợp cho các cuộc họp đánh giá kinh doanh hàng tháng hoặc các phiên lập kế hoạch quý, nơi ban lãnh đạo cần sự sâu sắc kết hợp với sự bao quát.

Cấu trúc trình bày cho phép bạn kiểm soát nội dung và xây dựng lập luận logic cho các quyết định hoặc phân bổ nguồn lực. Các bản trình bày hàng tháng mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhưng cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về hiệu quả kinh doanh.

🔍 Bạn có biết? Balanced Scorecard được tạo ra vì các nhà lãnh đạo cấp cao có thông tin không phù hợp. Vào những năm 1990, Kaplan và Norton đã giới thiệu khung này để giải quyết sự phụ thuộc quá mức vào các chỉ số tài chính chậm trễ và tích hợp các chỉ số dự báo, như hiệu suất khách hàng, quy trình và đổi mới. Nó được thiết kế để đo lường các tài sản vô hình mà các tổ chức hiện đại phụ thuộc vào, lâu trước khi các bảng điều khiển tương tác trở thành tiêu chuẩn.

Ai là người cần báo cáo KPI nhất trong tổ chức?

Các chỉ số bạn chia sẻ và cách trình bày chúng nên phù hợp với những gì mỗi đối tượng sử dụng để đưa ra quyết định. Ví dụ:

Các nhà điều hành và thành viên hội đồng quản trị cần các bản tóm tắt cấp cao tập trung vào các chỉ số chiến lược như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và vị trí thị trường.

Trưởng bộ phận cần dữ liệu chi tiết về các lĩnh vực cụ thể của họ. Bộ phận Marketing cần thông tin về hiệu quả chiến dịch, Bộ phận Bán hàng đang theo dõi tình trạng ống dẫn bán hàng, và Bộ phận Nhân sự cần cần dữ liệu chi tiết về các lĩnh vực cụ thể của họ. Bộ phận Marketing cần thông tin về hiệu quả chiến dịch, Bộ phận Bán hàng đang theo dõi tình trạng ống dẫn bán hàng, và Bộ phận Nhân sự cần các chỉ số về đào tạo và phát triển nhân viên

Quản lý dự án và trưởng nhóm cần cập nhật về các chỉ số KPI hoạt động để có thể điều chỉnh hướng đi nhanh chóng cho các dự án đang triển khai.

Các bên liên quan bên ngoài cần các bản tóm tắt quý thể hiện tiến độ mà không quá chi tiết, được tùy chỉnh cho nhà đầu tư hoặc đối tác.

📮ClickUp Insight: Gần một phần ba nhân viên (29%) tạm dừng công việc của mình trong khi chờ đợi quyết định, rơi vào tình trạng không chắc chắn, không biết khi nào hoặc làm thế nào để tiếp tục. Một tình trạng trì trệ về năng suất mà không ai muốn rơi vào. 💤 Với AI Cards của ClickUp, mỗi công việc đều bao gồm một tóm tắt quyết định rõ ràng và có ngữ cảnh. Ngay lập tức xem những gì đang cản trở tiến độ, ai tham gia và các bước tiếp theo — vì vậy ngay cả khi bạn không phải là người ra quyết định, bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại trong bóng tối.

Tần suất cập nhật phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của các chỉ số và tần suất ra quyết định dựa trên chúng. Dưới đây là một tóm tắt nhanh. ⚒️

Bảng điều khiển cho lãnh đạo: Cập nhật hàng tuần hoặc hàng tháng giúp ban lãnh đạo được hiển thị thông tin thường xuyên mà không bị gián đoạn liên tục.

Chỉ số hoạt động: Cập nhật theo thời gian thực hoặc hàng ngày cho tất cả dữ liệu ảnh hưởng đến quyết định hàng ngày như hiệu suất bán hàng, tình hình tài chính, hàng đợi hỗ trợ khách hàng và hiệu suất website.

Đánh giá chiến lược: Hàng quý hoặc hàng năm, với các báo cáo chi tiết bao gồm bối cảnh lịch sử và Hàng quý hoặc hàng năm, với các báo cáo chi tiết bao gồm bối cảnh lịch sử và mục tiêu đặt ra

Tần suất báo cáo phù hợp với quyết định: Các cuộc họp đánh giá kinh doanh hàng tháng cần báo cáo hàng tháng, các cuộc họp hội đồng quản trị cần bản trình bày hàng quý. Điều chỉnh lịch trình báo cáo của bạn sao cho phù hợp với thời điểm dữ liệu ảnh hưởng đến quyết định.

Biến KPI thành hành động với ClickUp

Báo cáo KPI luôn trở nên dễ dàng hơn khi các số của bạn kể một câu chuyện rõ ràng. Các tóm tắt súc tích, biểu đồ trực quan và bối cảnh không để lại chỗ cho sự suy đoán, và những yếu tố này biến mỗi bản cập nhật thành điều mà ban lãnh đạo có thể tin tưởng.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp cấu trúc quy trình làm việc hoàn chỉnh. Bạn có thể theo dõi KPI mà không cần lục lọi trong các bảng tính và tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh hiển thị xu hướng mà không cần phải đào sâu. Bạn cũng có thể tự động hóa các phần lặp đi lặp lại để tập trung năng lượng vào phân tích, không phải công việc quản trị viên.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Một báo cáo KPI nên bao gồm các chỉ số rõ ràng, mục tiêu, hiệu suất hiện tại, xu hướng theo thời gian và những phân tích ngắn gọn giải thích những thay đổi đã xảy ra và lý do tại sao. Nó cũng nên thể hiện các rủi ro, trở ngại và các bước tiếp theo.

Giải thích KPI là các số thể hiện liệu các mục tiêu chính có đang đi đúng hướng hay không, đồng thời tập trung vào ý nghĩa của chỉ số, cách nó ảnh hưởng đến quy trình kinh doanh và hành động cần thực hiện. Ngoài ra, hãy giữ cho giải thích ngắn gọn và tập trung vào kết quả.

Định dạng tốt nhất là một bố cục sạch sẽ, trực quan với biểu đồ, tóm tắt và các dấu hiệu màu sắc. Một chế độ xem duy nhất hoạt động hiệu quả vì nó nổi bật hiệu suất ngay lập tức mà không làm cho người đọc cảm thấy quá tải.

Chọn các chỉ số KPI liên quan trực tiếp đến mục tiêu chiến lược và lựa chọn các chỉ số phù hợp từ nhiều nguồn dữ liệu ảnh hưởng đến doanh thu, hiệu quả, trải nghiệm khách hàng hoặc hiệu suất hoạt động. Tránh các chỉ số vô nghĩa và giữ danh sách tập trung.

Các bảng điều khiển giúp hiển thị tất cả dữ liệu cơ bản dưới định dạng dễ dàng quét qua để trực quan hóa tình hình kinh doanh tổng thể của công ty. Chúng hiển thị xu hướng, nhấn mạnh các vấn đề một cách nhanh chóng và cho phép các nhóm đào sâu vào chi tiết mà không cần xây dựng báo cáo thủ công.