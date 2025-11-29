Mẫu hợp đồng pháp lý miễn phí và có thể tùy chỉnh cho công việc và tuân thủ.

Mọi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào nhóm pháp lý của mình, dù là nội bộ hay thuê ngoài, để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, việc có nhóm pháp lý toàn thời gian không phải là lựa chọn thực tế đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, startup hoặc chuyên gia độc lập.

Các freelancer và tư vấn viên có thể tham gia, nhưng các công việc hàng ngày như soạn thảo hợp đồng hoặc chính sách thường cần một giải pháp nhanh chóng và đơn giản hơn. Đó chính là lúc các mẫu hợp đồng pháp lý phát huy tác dụng. Chúng cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các tài liệu pháp lý đáng tin cậy mà không mất nhiều thời gian hay chi phí cao.

Và chúng đang trở thành tiêu chuẩn: Báo cáo của PwC cho biết 49% doanh nghiệp hiện nay sử dụng công nghệ cho ít nhất 11 hoạt động tuân thủ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số mẫu hợp đồng pháp lý tốt nhất cho công việc và tuân thủ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Lưu ý: Bài viết này cung cấp thông tin chung về các mẫu hợp đồng pháp lý và công cụ nâng cao năng suất. Nó không thay thế cho lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp, cũng như không tạo ra mối quan hệ luật sư–khách hàng. Để được tư vấn cụ thể cho tình huống của bạn, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia pháp lý có trình độ.

Mẫu hợp đồng pháp lý có thể tùy chỉnh chỉ trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu hợp đồng pháp lý miễn phí của ClickUp được liệt kê trong bài viết này:

Legal Templates là gì?

Mẫu hợp đồng pháp lý là các tài liệu pháp lý đã được soạn sẵn và có thể tùy chỉnh, giúp cá nhân và doanh nghiệp quản lý các công việc pháp lý thường xuyên mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

Các mẫu này bao gồm mọi thứ từ hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đến hợp đồng thuê bất động sản và biểu mẫu bảo mật thông tin. Mỗi mẫu cung cấp cấu trúc pháp lý cơ bản với các phần và điều khoản được định nghĩa rõ ràng, có thể chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn có thể điền thông tin, điều chỉnh điều khoản và ký kết — tất cả chỉ trong vài phút, thường thông qua các nền tảng pháp lý trực tuyến.

📖 Xem thêm: Các công cụ mà mọi luật sư cần có trong bộ công cụ công nghệ pháp lý của mình

Điều gì làm nên một mẫu hợp đồng pháp lý tốt?

Bạn có biết rằng nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 có nhóm pháp lý chuyên trách chỉ để duy trì và cập nhật các tài liệu pháp lý nội bộ của họ? Các nhóm này đảm bảo rằng mọi thỏa thuận, hợp đồng và biểu mẫu đều tuân thủ các quy định mới nhất.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và startup, việc giám sát pháp lý liên tục như vậy không phải lúc nào cũng khả thi. Đó là lúc các mẫu hợp đồng pháp lý chất lượng cao phát huy tác dụng.

Vậy điều gì làm nên một công cụ tốt?

✅ Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, hợp pháp và tránh sự mơ hồ.

✅ Bao gồm các điều khoản quan trọng như các bên, phạm vi công việc , thời lượng thực hiện và điều kiện chấm dứt.

✅ Cho phép tùy chỉnh dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của tài liệu.

✅ Tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và yêu cầu tuân thủ mới nhất.

✅ Cung cấp không gian cho chữ ký, ngày tháng và các thông tin quan trọng khác để sẵn sàng sử dụng.

📖 Xem thêm: Ứng dụng quản lý hợp đồng tốt nhất

Top 16 Mẫu hợp đồng pháp lý

Bạn đã bao giờ mong muốn các tài liệu pháp lý, ghi chú và hợp đồng của mình được lưu trữ cùng với phần còn lại của công việc?

ClickUp dành cho nhóm pháp lý là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình công việc — bao gồm tài liệu, mẫu hợp đồng pháp lý và quy trình phê duyệt.

Các tài liệu pháp lý được kết nối với các công việc, bình luận, phiên bản và dòng thời gian của dự án, giúp việc xem xét, cập nhật và đồng bộ hóa mọi thỏa thuận với công việc hỗ trợ trở nên dễ dàng.

Nhờ đó, ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc, cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất để con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Với thư viện mẫu hợp đồng pháp lý của ClickUp và công cụ ClickUp Docs mạnh mẽ, các nhóm có thể soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý các thỏa thuận chỉ trong vài phút. Tất cả đều được tổ chức gọn gàng, dễ tìm kiếm và liên kết với quá trình thực thi, mang lại cách thức nhanh chóng và đáng tin cậy hơn để xử lý công việc pháp lý.

Dưới đây là 16 mẫu hợp đồng pháp lý thiết yếu mà bạn có thể tùy chỉnh:

1. Mẫu Hợp đồng Thỏa thuận ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tiêu chuẩn hóa các thỏa thuận với nhà cung cấp trên các nhóm để mọi hợp đồng đều tuân theo cùng một cấu trúc thông qua mẫu thỏa thuận hợp đồng của ClickUp.

Các doanh nghiệp mất gần 9% giá trị mỗi năm do quản lý hợp đồng kém hiệu quả. Mẫu Hợp đồng Thỏa thuận của ClickUp giúp bạn tạo ra một thỏa thuận rõ ràng và có thể tùy chỉnh tại một nơi duy nhất, để cả hai bên đều hiểu rõ phạm vi công việc.

Bạn có thể xác định vai trò, đặt ra các cột mốc quan trọng, thêm các điều khoản bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ, và theo dõi mọi thay đổi trong cùng một không gian làm việc.

Ngoài việc soạn thảo, mẫu hợp đồng này phù hợp với cách các nhóm thực sự quản lý công việc. Chuyển các phần thành công việc, giao chủ sở hữu và xem các mối quan hệ phụ thuộc trên biểu đồ Gantt để đảm bảo các điều khoản thương mại khớp với kế hoạch. Bạn cũng có thể thêm các điểm kiểm tra tuân thủ và sử dụng bình luận cho các cuộc đàm phán, để thỏa thuận cuối cùng phản ánh những gì đã được thảo luận.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tuyển dụng freelancer hoặc các công ty dịch vụ với bản mô tả công việc rõ ràng, thanh toán theo cột mốc và ngày giao hàng.

Chuẩn hóa dịch vụ tư vấn với các điều khoản bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý để bảo vệ kinh doanh của bạn.

Cài đặt các kỳ vọng cho các nhà thầu làm việc từ xa, bao gồm tần suất giao tiếp, quy trình phê duyệt và quy tắc thanh toán hóa đơn.

✨ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh thuê nhà thầu hoặc freelancer cần các thỏa thuận pháp lý rõ ràng.

📖 Xem thêm: Cách viết thỏa thuận dịch vụ

2. Mẫu Quản lý Khách hàng Pháp lý ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý thông tin khách hàng và chi tiết vụ việc trong một không gian làm việc trung tâm bằng mẫu Quản lý Khách hàng Pháp lý của ClickUp.

Bạn còn nhớ Harvey Specter trong Suits không? Anh ấy thắng các vụ kiện không phải vì làm việc chăm chỉ hơn mà vì luôn đi trước một bước. Các nhóm pháp lý trong thực tế không thể dựa vào "phép màu" trên truyền hình, nhưng họ có thể dựa vào các hệ thống giúp quy trình công việc của họ trở nên sắc bén như vậy.

Mẫu Quản lý Khách hàng Pháp lý ClickUp mang lại sự chính xác cho các hoạt động hàng ngày. Nó giúp bạn quản lý mọi khách hàng, vụ việc và tài liệu tại một nơi duy nhất. Nó cung cấp cho các chuyên gia pháp lý khung cấu trúc để theo dõi thời hạn, thanh toán và giao tiếp, đồng thời giữ cho tất cả các biểu mẫu pháp lý và ghi chú liên quan được tổ chức rõ ràng.

Ngoài ra, các trạng thái tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi từng trường hợp từ bản nháp đến khi hoàn tất, trong khi bảng điều khiển và biểu đồ Gantt cung cấp chế độ xem rõ ràng và dễ theo dõi về khối lượng công việc của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi ngày xét xử, chu kỳ thanh toán và việc nộp tài liệu với các lời nhắc nhở tự động hóa.

Tạo báo cáo tiến độ công việc và tiến trình vụ việc với bảng điều khiển trực quan.

Cải thiện giao tiếp với khách hàng bằng cách chia sẻ các bản cập nhật và tài liệu đã ký trực tuyến.

✨ Phù hợp cho: Các công ty luật và nhóm pháp lý quản lý nhiều khách hàng, vụ việc và hạn chót một cách hiệu quả.

📖 Xem thêm: Lợi ích của việc thuê ngoài để quản lý kinh doanh của bạn

📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi về hiệu quả cuộc họp đã tiết lộ một điều bất ngờ — trong một nhóm 100 người, nhân viên có thể dành gần 308 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp. Đó là gần hai tuần bị lãng phí cho việc nói chuyện thay vì làm việc. Hãy tưởng tượng việc giảm bớt số lượng đó mà không làm mất đi ngữ cảnh. Không gian Làm việc thống nhất của ClickUp giúp bạn thay thế các đồng bộ hóa trùng lặp bằng khả năng hiển thị rõ ràng, tài liệu chia sẻ và quy trình làm việc tự động hóa. 💫 Kết quả thực tế: Các công ty như Trinetix đã giảm tới 50% số cuộc họp sau khi tập trung giao tiếp và theo dõi dự án trong ClickUp — giải phóng hàng trăm giờ làm việc có năng suất mỗi tuần.

3. Mẫu theo dõi vụ việc pháp lý ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phối hợp các cuộc điều tra tuân thủ với các công việc và phê duyệt bằng cách sử dụng mẫu theo dõi vụ việc pháp lý ClickUp.

Tỷ lệ sử dụng trung bình của các công ty luật là 37%, tương đương với chỉ 2,9 giờ làm việc tính phí trong một ngày làm việc 8 giờ. Đang theo dõi tốt hơn là một trong những cách dễ dàng nhất để lấy lại thời gian.

Mẫu theo dõi vụ việc pháp lý ClickUp giúp tập trung mọi thông tin liên quan vào một nơi, giúp nhóm của bạn dễ dàng nắm bắt toàn bộ tình hình chỉ trong nháy mắt. Chúng tôi đang nói đến các tài liệu pháp lý, ghi chú, và giao tiếp cùng với các công việc, dòng thời gian và ngày xét xử.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để thu thập thông tin quan trọng như các bên liên quan, chi tiết tòa án và trạng thái thanh toán, giúp bạn sắp xếp, lọc và tìm kiếm thông tin cần thiết chỉ trong vài phút.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Vụ kiện đang được theo dõi từ giai đoạn tiếp nhận đến phán quyết với các tài liệu nộp, bằng chứng và ngày xét xử.

Quản lý các vấn đề bất động sản với thông tin chi tiết về tài sản, các cột mốc cho thuê và danh sách kiểm tra hoàn tất giao dịch.

Xử lý các vụ việc liên quan đến lao động bằng cách tổ chức bằng chứng, ghi chú phỏng vấn và tài liệu thỏa thuận.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm xử lý nhiều vụ việc cần theo dõi rõ ràng và đáng tin cậy.

👀 Thực tế thú vị: Các thẩm phán hiện nay xem emoji là một phần của nội dung tin nhắn, không phải là trang trí. Năm 2023, số vụ án tại Mỹ đề cập đến emoji đã vượt qua mốc 1.000. Vì vậy, nếu một cuộc trò chuyện hợp đồng bao gồm emoji 👍, hãy chuẩn bị cho việc tòa án sẽ xem xét ý nghĩa của nó.

4. Mẫu theo dõi vụ việc pháp lý và thanh toán trong ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tiêu chuẩn hóa quá trình xem xét hợp đồng với bảng giá và hóa đơn đã lưu trong mẫu theo dõi vụ việc pháp lý và thanh toán của ClickUp.

Tỷ lệ thu hồi trung bình của các công ty luật là 88%, và tỷ lệ thu hồi trung bình là 91%. Điều này có nghĩa là những khoảng trống nhỏ trong việc đang theo dõi và lập hóa đơn có thể dẫn đến việc để lỡ những khoản tiền thực tế.

Mẫu theo dõi vụ việc pháp lý và thanh toán ClickUp giúp bạn quản lý các vụ việc, tài liệu pháp lý và mục nhập thời gian công việc tại một nơi duy nhất. Ghi lại thông tin các bên và chi tiết thỏa thuận, đính kèm biểu mẫu pháp lý và ghi chép thời gian công việc trong quá trình công việc để các hoạt động tính phí được chuyển đổi thành hóa đơn rõ ràng.

Mẫu này chuyển đổi các mục nhập thời gian đã được phê duyệt thành hóa đơn dự thảo. Bạn có thể theo dõi tiến độ thực hiện và thu hồi tại cấp độ vụ việc, và lưu trữ tài liệu trực tuyến để khách hàng xem xét nhanh chóng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi công việc tố tụng với các hồ sơ, phiên tòa và mục nhập thời gian thực tế sẵn sàng để tính phí.

Quản lý các vấn đề bất động sản với thông tin chi tiết về tài sản, các công việc hoàn tất giao dịch và hóa đơn dựa trên cột mốc thời gian.

Xử lý các vụ việc liên quan đến lao động bằng cách tổ chức bằng chứng, ghi chú và thanh toán theo giai đoạn cho từng giai đoạn.

✨ Phù hợp cho: Các công ty cần hiển thị thông tin và hệ thống thanh toán đáng tin cậy trong một nền tảng duy nhất.

Xem video: Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp giảm bớt khó khăn trong việc soạn thảo tài liệu — từ hướng dẫn người dùng, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) đến hợp đồng pháp lý và mô tả sản phẩm. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AI để viết tài liệu thông qua các ví dụ thực tế và các mẫu câu lệnh đã được kiểm chứng.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý tài liệu pháp lý tốt nhất cho luật sư

5. Mẫu giao việc pháp lý ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đáp ứng thời hạn, giữ khách hàng hài lòng và bảo vệ kết quả với mẫu giao việc pháp lý của ClickUp.

Gần 8 trên 10 bộ phận pháp lý của các công ty đang xử lý nhiều vụ việc hơn bao giờ hết, nhưng phần lớn chưa bổ sung luật sư hoặc nhân viên mới để đáp ứng sự tăng trưởng đó.

Mẫu Nhiệm vụ Pháp lý ClickUp biến sự hỗn loạn thành một kế hoạch. Mỗi công việc được liên kết với một vụ việc, với chủ sở hữu, ngày đáo hạn và tài liệu nguồn sẵn có. Bạn có thể gắn nhãn các vấn đề bảo mật, liên kết với thỏa thuận chính và đính kèm các biểu mẫu pháp lý cần thiết.

Ngoài ra, việc phân công vai trò và biểu đồ Gantt giúp xác định ai soạn thảo, ai xem xét và ai ký kết. Trạng thái hiển thị tiến độ. Bình luận giữ nguyên bối cảnh của công việc. Đây là cách đơn giản để quản lý việc chuyển giao, ngăn chặn việc làm lại và bảo vệ dòng thời gian.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân công các bản ghi nhớ nghiên cứu, bản nháp đơn kiện, kiểm tra trích dẫn và đánh giá của đối tác với chủ sở hữu và thời hạn rõ ràng.

Lập kế hoạch cho các giao dịch bất động sản bằng cách phân công các tài liệu liên quan đến tiêu đề, tóm tắt hợp đồng thuê, giấy chứng nhận không tranh chấp và hồ sơ đăng ký tài sản.

Quản lý các vấn đề liên quan đến việc làm bằng cách chia nhỏ các cuộc phỏng vấn tiếp nhận, bản tóm tắt sự việc và điều khoản thỏa thuận thành các công việc có thể theo dõi.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm bận rộn cần sự rõ ràng về quyền sở hữu và quá trình chuyển giao nhanh chóng, gọn gàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn bị ngập trong các hợp đồng và tài liệu tuân thủ, hãy để ClickUp Brain xử lý công việc nặng nhọc. Hãy yêu cầu nó “tóm tắt các điều khoản bồi thường” hoặc “liệt kê các ngày gia hạn trong thư mục này,” và nó sẽ ngay lập tức cung cấp các thông tin có ngữ cảnh mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. ClickUp Brain hiểu ngữ cảnh, không chỉ dựa vào từ khóa. Bạn cũng có thể yêu cầu nó “tìm tất cả các công việc được gắn thẻ SOC2 và hiển thị các tài liệu chính sách liên quan,” và nó sẽ kết nối các thông tin giữa các tệp, bình luận và tệp đính kèm — loại bỏ những thông tin không cần thiết trong quá trình kiểm toán hoặc đánh giá. Bạn thậm chí có thể soạn thảo các bản ghi nhớ pháp lý hoặc cập nhật chính sách chỉ với một lệnh duy nhất. Bắt đầu với “soạn thảo một ghi chú cho khách hàng về các quy định bảo mật mới,” sau đó tinh chỉnh kết quả để phù hợp với phong cách của công ty bạn. Soạn thảo hợp đồng, tóm tắt các nghĩa vụ pháp lý và chuyển đổi các điều khoản phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu với ClickUp Brain.

6. Mẫu Quản lý Dự án Pháp lý ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các vấn đề qua các giai đoạn xác minh, thẩm định và hoàn tất với mẫu Quản lý Dự án Pháp lý của ClickUp.

“Công lý bị trì hoãn là công lý bị tước đoạt.” Câu nói này đề cập đến cách công việc pháp lý được quản lý phía sau hậu trường. Bỏ lỡ một hồ sơ, mất dấu một phê duyệt, và một vụ án mạnh mẽ có thể nhanh chóng sụp đổ.

Mẫu Quản lý Dự án Pháp lý ClickUp giúp các công ty luật và nhóm pháp lý nội bộ biến thách thức đó thành cấu trúc. Mọi vụ việc, cho dù là vụ kiện đa bên, giao dịch xuyên biên giới hay kiểm toán tuân thủ, đều được theo dõi trên một bảng điều khiển duy nhất.

Bạn có thể phân công vai trò, thêm tài liệu pháp lý và xem xét các hợp đồng có tiến độ mà không mất bối cảnh. Mẫu này mang lại sự kỷ luật cho các khía cạnh phức tạp của công việc pháp lý. Sử dụng bảng điều khiển để xem xét hiệu suất ngân sách, biểu đồ Gantt để theo dõi các hồ sơ và tự động hóa để kích hoạt nhắc nhở trước các ngày quan trọng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý các dự án tranh tụng hoặc giao dịch với các cột mốc cụ thể theo giai đoạn, mối quan hệ phụ thuộc và ngân sách.

Quản lý các dự án liên quan đến nhân sự như triển khai chính sách hoặc điều tra nội bộ với dòng thời gian và người chịu trách nhiệm được phân công.

Quản lý các dự án xem xét hợp đồng quy mô lớn với kiểm soát phiên bản, bình luận của các bên liên quan dự án và quy trình phê duyệt.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm pháp lý xử lý các dự án đa giai đoạn đòi hỏi sự tổ chức, trách nhiệm và tính hiển thị.

👀 Thực tế thú vị: Việc cần làm: bạn không cần mực cho hầu hết các thỏa thuận. Đạo luật ESIGN quy định chữ ký điện tử có giá trị pháp lý nếu người ký có ý định ký và đồng ý với hồ sơ điện tử. Đó là lý do tại sao nhiều mẫu hợp đồng pháp lý chuyển sang chữ ký điện tử.

7. Mẫu Thư Pháp Lý ClickUp

Tải miễn phí mẫu Soạn thảo các bản ghi nhớ pháp lý nội bộ hoặc dành cho khách hàng với cấu trúc đầy đủ bằng mẫu ClickUp Legal Memo Template.

Gần đây, các tòa án trên khắp Hoa Kỳ đã cảnh báo các luật sư về các email lừa đảo giả mạo là “thông báo về việc nộp hồ sơ tòa án điện tử,” với các liên kết độc hại được ngụy trang thành thông báo vụ án. Các luật sư được khuyến cáo nên xác minh tài liệu thông qua hệ thống nộp hồ sơ chính thức, thay vì dựa vào các tệp đính kèm.

Nếu một liên kết sai có thể làm hỏng hệ thống bảo mật, thì các bản nháp cẩu thả hoặc tài liệu đính kèm bị đặt sai vị trí có thể làm hỏng lập luận của bạn. Mẫu Bản ghi nhớ Pháp lý ClickUp cung cấp cho bạn một quy trình rõ ràng, có thể thi hành để soạn thảo. Nó bao gồm các phần về vấn đề, câu trả lời ngắn gọn, sự kiện, phân tích và kết luận. Bạn có thể đính kèm các điều luật, quyết định trước đó, hợp đồng hoặc chỉ mục tài liệu đính kèm bên cạnh mỗi phần.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn nhãn khu vực pháp lý, cơ quan có thẩm quyền chính và thời hạn, giúp người xem xét luôn biết phiên bản nào họ đang xem. Mẫu này cũng phù hợp với cách làm việc của luật sư. Chuyển các câu hỏi mở thành công việc, mời người xem xét tham gia qua bình luận trực tiếp, theo dõi sự thay đổi giữa các phiên bản và xuất bản ghi nhớ cuối cùng dưới dạng tài liệu pháp lý chuyên nghiệp. Tất cả đều được lưu trữ gần nơi quan trọng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao công việc xem xét đồng nghiệp hoặc chỉnh sửa của đối tác với các công việc rõ ràng và ngày đáo hạn.

Sử dụng cho các lĩnh vực chuyên môn: tranh tụng, tuân thủ, hợp đồng, phân tích quy định.

Chèn các điều luật, án lệ, thỏa thuận hoặc tài liệu kèm theo trực tuyến để tra cứu nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Luật sư muốn tạo các bản ghi nhớ hiệu quả, chất lượng cao mà không làm ảnh hưởng đến tính tổ chức hoặc uy tín.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý tài liệu pháp lý tốt nhất cho luật sư

8. Mẫu Kiểm tra Hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Cập nhật các điều khoản hạn chế và điều khoản cụ thể theo khu vực pháp lý bằng mẫu xem xét hợp đồng ClickUp.

Quyết định của FTC về việc từ bỏ đề xuất cấm thỏa thuận không cạnh tranh đã đưa các luật sư và nhóm pháp lý trở lại vị trí quen thuộc là rà soát lại các điều khoản. Mọi thỏa thuận lao động hoặc thỏa thuận với nhà cung cấp cũ nay đều cần được xem xét lại để đảm bảo chúng vẫn còn hiệu lực.

Đó chính là nơi mẫu hợp đồng ClickUp sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự. Thay vì lật qua các tệp PDF dài dòng hoặc các thư mục được đánh dấu bằng màu sắc, bạn có thể đưa tất cả các phiên bản, điều khoản và ghi chú vào một chế độ xem duy nhất. Điều này giúp bạn nhận ra các mẫu, đánh dấu các thay đổi và so sánh các phần quan trọng giữa nhiều hợp đồng.

Điều quan trọng hơn, nó giúp bạn quản lý các cuộc đánh giá giống như cách bạn quản lý các vụ việc — một cách có hệ thống và minh bạch. Bạn có thể tạo danh sách kiểm tra cho các điểm rủi ro như bồi thường, bảo mật dữ liệu hoặc điều khoản thanh toán. Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại luật áp dụng hoặc giới hạn trách nhiệm, và theo dõi các bình luận từ phía nội bộ so với phía khách hàng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thực hiện kiểm tra cảnh báo đỏ đối với các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDAs), thỏa thuận dịch vụ (MSAs), thỏa thuận bảo vệ dữ liệu (DPAs), phạm vi công việc (SOWs) và thỏa thuận lao động.

Tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ về bồi thường, trách nhiệm pháp lý và chấm dứt hợp đồng trong các hợp đồng với nhà cung cấp và dịch vụ.

Quản lý hợp đồng cho thuê bất động sản và phụ lục với việc theo dõi rõ ràng cho việc gia hạn, chuyển nhượng và chấm dứt.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm pháp lý xử lý lượng lớn công việc hợp đồng và cần quy trình kiểm tra đáng tin cậy, minh bạch.

🧠 Bạn có biết: Colorado cho phép các cặp đôi tự tổ chức lễ cưới mà không cần người chủ lễ hoặc nhân chứng, một quy trình được gọi là tự tổ chức lễ cưới. Điều này là hợp pháp nếu bạn tuân theo các bước của bang. Điều này có vẻ bất thường, nhưng hoàn toàn có thật.

9. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ lại một bản ghi rõ ràng về các bước phê duyệt, chữ ký và sửa đổi thông qua mẫu Quản lý Hợp đồng của ClickUp.

Hãy nhớ cảnh trong phim The Social Network khi Eduardo phát hiện ra cổ phần của mình trên Facebook đã bị pha loãng gần như không còn gì? Sự phản bội đó vừa mang tính điện ảnh vừa mang tính hợp đồng. Mỗi điều khoản anh ta không đang theo dõi và mỗi chữ ký anh ta không xác minh đều dẫn đến kết quả là mất quyền sở hữu. Đó chính là ví dụ hoàn hảo về lý do tại sao quản lý hợp đồng thực sự là về kiểm soát và bảo vệ.

Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát. Nó giúp bạn tạo ra một nơi lưu trữ có cấu trúc cho mọi thỏa thuận, từ các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDAs) và thỏa thuận dịch vụ (MSAs) đến các hợp đồng nhà cung cấp và hợp đồng thuê bất động sản.

Mỗi hồ sơ bao gồm các tài liệu pháp lý liên kết, ngày gia hạn, các bên liên quan và các điều khoản áp dụng, giúp bạn luôn biết rõ ai chịu trách nhiệm cho từng phần. Với bảng điều khiển và nhắc nhở, bạn có thể theo dõi các gia hạn, đánh giá tuân thủ và kỳ thông báo mà không cần phụ thuộc vào các thông báo rải rác trong hộp thư đến.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDAs), thỏa thuận dịch vụ (MSAs), thỏa thuận bảo vệ dữ liệu (DPAs), thỏa thuận lao động và hợp đồng nhà cung cấp với lịch sử phiên bản đầy đủ và các điều khoản có thể tìm kiếm.

Đang theo dõi các ngày gia hạn, hết hạn và tuân thủ để tránh gia hạn tự động mà không thông báo hoặc bỏ lỡ các nghĩa vụ.

Giao nhiệm vụ cho các chủ sở hữu nội bộ để theo dõi các cam kết, thỏa thuận dịch vụ (SLAs) và các cam kết sau khi có chữ ký.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm pháp lý cần có tầm nhìn toàn diện và trách nhiệm giải trình ở mọi giai đoạn của vòng đời hợp đồng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tránh việc ghi chú vội vàng trong các cuộc gọi với khách hàng hoặc buổi trình bày vụ việc. Với tính năng Talk to Text của ClickUp, bạn có thể ghi lại mọi từ trong thời gian thực và xem nó tự động tổ chức thành các ghi chú hoặc công việc có thể tìm kiếm. Khi cuộc hội thoại kết thúc, hãy yêu cầu nó “tạo các nhiệm vụ theo dõi từ bản ghi chép này”, và nó sẽ chuyển các điểm chính thành các nhiệm vụ hành động với người chịu trách nhiệm và thời hạn. Thêm các đề cập, liên kết các công việc hoặc tài liệu, và để nó ghi nhớ từ vựng pháp lý của bạn. Đây là việc ghi chép tự động giúp nhóm pháp lý của bạn tập trung vào chiến lược thay vì ghi chép tay. Giới thiệu tính năng ghi chép miễn phí cho các cuộc họp, cuộc gọi với khách hàng và đánh giá với ClickUp Talk to Text

10. Mẫu Phụ lục Hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Cập nhật thỏa thuận lao động để phản ánh các thay đổi về lương thưởng hoặc thay đổi vai trò công việc với mẫu Phụ lục Hợp đồng của ClickUp.

Trong thực tiễn pháp lý, việc sửa đổi và bổ sung là điều thường gặp. Mẫu Phụ lục Hợp đồng của ClickUp cung cấp cho bạn một cách đáng tin cậy để ghi chép các thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến thỏa thuận ban đầu.

Bạn có thể bắt đầu với mẫu hợp đồng pháp lý có cấu trúc này, ghi lại tên thỏa thuận, các bên liên quan, điều khoản được sửa đổi, các điều khoản thay thế hoặc bổ sung cụ thể, và ngày có hiệu lực. Tệp đính kèm hợp đồng chính, các tài liệu pháp lý liên quan và các phê duyệt cần thiết để đảm bảo chuỗi kiểm tra của bạn được hoàn chỉnh.

Trong khi đó, Trường Tùy chỉnh cho phép bạn đánh dấu luật áp dụng, yêu cầu thông báo, điều kiện và chữ ký bắt buộc. Tất cả đều được lưu trữ tại một nơi, điều này có nghĩa là ít nhầm lẫn phiên bản hơn và tài liệu rõ ràng hơn trực tuyến cho việc xem xét nội bộ và của bên đối tác.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kéo dài thời hạn thuê hoặc dịch vụ và cập nhật kỳ thông báo, phí hoặc khoảng thời gian gia hạn.

Thêm công việc vào một SOW hiện có với các deliverables mới, dòng thời gian và tiêu chí chấp nhận.

Chỉnh sửa biểu mẫu xử lý dữ liệu với các nghĩa vụ bảo mật được cập nhật, danh sách nhà cung cấp dịch vụ phụ hoặc ngôn ngữ pháp lý theo khu vực.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần nhanh chóng chính thức hóa các thay đổi đồng thời duy trì một hồ sơ hợp đồng sạch sẽ và có thể bảo vệ được.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng 3,9 triệu USD doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

📖 Xem thêm: Cách tối ưu hóa quy trình xem xét tài liệu

11. Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định vai trò, trách nhiệm và ngưỡng quyết định cho các hoạt động hàng ngày với mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp.

Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc kinh điển trong Shark Tank. Nhà sáng lập ký kết thỏa thuận về cổ phần cộng với một khoản phí bản quyền nhỏ. Mọi người đều mỉm cười. Sau đó, quá trình thẩm định bắt đầu và các số thay đổi. Điều duy nhất bảo vệ cả hai bên lúc đó là một thỏa thuận hợp tác rõ ràng, nêu rõ quyền sở hữu, quyền biểu quyết, quy tắc ra quyết định và những gì sẽ xảy ra nếu một bên muốn rút lui.

Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp bao gồm các điều khoản về đóng góp, chia sẻ lợi nhuận, quyền quản lý, giải quyết tranh chấp và cơ chế rút lui trong một tài liệu duy nhất.

Đính kèm hợp đồng chính, các tài liệu pháp lý liên quan và chi tiết bảng phân bổ vốn (cap table) để tất cả thông tin được lưu trữ cùng nhau. Các Trường Tùy chỉnh cho phép bạn ghi chú về luật áp dụng, điều kiện sở hữu, công thức mua lại và các điều khoản quan trọng, đảm bảo các bên tham gia biết chính xác những gì họ đang ký kết.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định quyền sở hữu, góp vốn và quy tắc biểu quyết với các định nghĩa rõ ràng.

Thêm các cơ chế về quyền sở hữu, mua lại và giải thể, để các trường hợp chấm dứt hợp đồng trở nên dự đoán được.

Lưu trữ các thỏa thuận bảo mật (NDAs), chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ (IP assignments) và các sửa đổi hợp đồng hợp tác dưới dạng tài liệu trực tuyến tại một nơi duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Những người sáng lập muốn chính thức hóa vai trò, quyền sở hữu và quy trình ra quyết định một cách rõ ràng.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý quy trình pháp lý giúp các công ty luật tổ chức công việc hiệu quả

12. Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Gói gọn các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật và chấm dứt hợp đồng vào một hợp đồng duy nhất bằng cách sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp.

Mẫu Hợp đồng Dịch vụ Quản lý Dự án ClickUp cung cấp cho bạn một mẫu hợp đồng pháp lý có cấu trúc để xác định phạm vi, cột mốc, sản phẩm đầu ra, kiểm soát thay đổi và điều khoản thanh toán trong một nơi duy nhất.

Đính kèm SOW, bảng giá và các tài liệu pháp lý hỗ trợ, sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại dòng thời gian, tần suất thanh toán và quyền chấm dứt hợp đồng. Như vậy, cả hai bên đều nắm rõ kế hoạch trước khi bắt đầu. Mẫu này cũng giúp dự án thực tế luôn đồng bộ với tài liệu trên giấy.

Chuyển đổi các phần của hợp đồng thành công việc, giao công việc cho người phụ trách, hiển thị mối phụ thuộc trên biểu đồ Gantt hoặc chế độ xem lịch, và cài đặt nhắc nhở cho việc xem xét và ký duyệt.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại phạm vi, sản phẩm đầu ra, giả định và yêu cầu thay đổi trong một tài liệu dễ quản lý.

Kết nối thanh toán với các cột mốc thời gian hoặc biểu mẫu chấp nhận và theo dõi trạng thái mà không cần phải lục lọi email.

Sử dụng công cụ này cho các dự án triển khai CNTT, chiến dịch tiếp thị và thi công nội thất bất động sản, nơi dòng thời gian và quy trình phê duyệt là yếu tố quan trọng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm thực hiện dự án muốn đảm bảo tiến độ giao hàng dựa trên một thỏa thuận rõ ràng và có thể thi hành.

13. Mẫu Hợp đồng Tư vấn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định phạm vi dự án, phí dịch vụ và dòng thời gian thực hiện trong một tài liệu có cấu trúc với mẫu Hợp đồng Tư vấn ClickUp.

Ngay cả những doanh nhân lớn nhất trên thế giới cũng cần các hợp đồng chặt chẽ để xác định giá trị, trách nhiệm và phạm vi. Đó chính xác là điều mà mẫu Hợp đồng Tư vấn của ClickUp giúp bạn đạt được.

Công cụ này cung cấp cho các chuyên gia tư vấn độc lập, các công ty và doanh nghiệp một mẫu tài liệu pháp lý có thể tùy chỉnh để mô tả dịch vụ, sản phẩm, phí và điều khoản. Bạn có thể xác định chi tiết thanh toán, điều khoản bảo mật và giới hạn trách nhiệm để cả hai bên đều rõ ràng về những gì được mong đợi và những gì được bảo vệ.

Trong ClickUp, bạn có thể liên kết thỏa thuận này trực tiếp với các dự án khách hàng đang diễn ra. Chuyển các điều khoản thành các công việc có thể thực hiện, đặt lời nhắc nhở cho việc xem xét các sản phẩm đầu ra và đính kèm các biểu mẫu pháp lý như thỏa thuận bảo mật (NDA) hoặc các phụ lục để hiển thị toàn bộ thông tin.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm các điều khoản bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ (IP) và không cạnh tranh để bảo vệ dữ liệu khách hàng và lợi ích kinh doanh.

Quản lý các bản sửa đổi và gia hạn bằng cách sử dụng công việc, ngày đáo hạn và trạng thái.

Lưu trữ tất cả tài liệu pháp lý trực tuyến để hợp tác mượt mà và sẵn sàng cho kiểm toán.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn, cố vấn và công ty muốn chính thức hóa dịch vụ, đảm bảo tuân thủ quy định đồng thời duy trì sự tin tưởng của khách hàng.

📖 Xem thêm: Phần mềm theo dõi thời gian làm việc của luật sư đáng tin cậy nhất

14. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ mọi bản sửa đổi, biểu mẫu và chữ ký tại một nơi với mẫu Hợp đồng Dịch vụ ClickUp.

Một thỏa thuận dịch vụ tốt sẽ nêu rõ các điều khoản về tài chính, phạm vi công việc, tiêu chí chấp nhận và dòng thời gian, giúp cả hai bên hiểu rõ cách thức thực hiện công việc. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp biến sự rõ ràng đó thành một tài liệu sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể tùy chỉnh.

Xác định phạm vi, sản phẩm đầu ra và điều khoản thanh toán tại một nơi, sau đó đính kèm SOW và các tài liệu pháp lý cần thiết. Trường Tùy chỉnh giúp việc quản lý thỏa thuận trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể theo dõi tỷ lệ, chu kỳ thanh toán, yêu cầu thay đổi, điều khoản chấm dứt và quyền sở hữu trí tuệ để cả hai bên đều được bảo vệ.

Mẫu này cũng giúp các nhóm thực hiện cam kết của mình. Bạn có thể chuyển đổi các điều khoản thành công việc, giao công việc cho người chịu trách nhiệm và theo dõi quá trình phê duyệt trên lịch hoặc biểu đồ Gantt. Điều này giúp giảm thiểu tranh chấp, đẩy nhanh quá trình phê duyệt và tạo ra một hồ sơ chuyên nghiệp mà bạn có thể tin cậy.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gói dịch vụ chuyên nghiệp với phạm vi rõ ràng, tiêu chí chấp nhận và các SOW liên kết.

Kết nối thanh toán với các cột mốc thời gian hoặc sản phẩm hoàn thành và theo dõi trạng thái mà không cần phải theo dõi qua email.

Quản lý các dự án trang trí nội thất bất động sản, triển khai hệ thống CNTT hoặc dịch vụ tiếp thị với các mối quan hệ phụ thuộc và quy trình phê duyệt được liên kết.

Gói gọn các điều khoản về bảo mật, bảo vệ dữ liệu và chấm dứt hợp đồng vào một hợp đồng duy nhất, có thể tìm kiếm được.

✨ Phù hợp cho: Các nhà cung cấp dịch vụ và nhóm nội bộ muốn có phạm vi công việc rõ ràng, quá trình bàn giao suôn sẻ và giao hàng đúng hạn dựa trên các điều khoản pháp lý minh bạch.

15. Mẫu Chính sách Công ty ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến chính sách thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái công việc của bạn với mẫu chính sách công ty của ClickUp.

Những cuốn sổ tay nhân viên hiện đại đầu tiên được phát triển từ các tài liệu hướng dẫn của các tập đoàn sau chiến tranh như "Basic Beliefs" của IBM. Tuy nhiên, ngày nay, tầm quan trọng không chỉ dừng lại ở văn hóa doanh nghiệp. Ví dụ, việc bỏ qua một bước tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt thực tế hoặc tranh chấp pháp lý.

Mẫu Chính sách Công ty ClickUp cho phép bạn soạn thảo, cập nhật và công bố các chính sách rõ ràng dưới dạng tài liệu pháp lý có hiệu lực. Tạo các phần cho quy tắc ứng xử, chính sách nghỉ phép, làm việc từ xa, bảo mật dữ liệu và phòng ngừa quấy rối. Sau đó, đính kèm các biểu mẫu pháp lý và xác nhận liên quan để hồ sơ sẵn sàng cho việc kiểm toán.

Nó cũng giúp bạn biến chính sách thành hành động. Gán chủ sở hữu cho từng chính sách, lên lịch kiểm tra hàng năm và cài đặt nhắc nhở tự động cho đào tạo hoặc xác nhận.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung các chương của sổ tay, thông báo bắt buộc và phụ lục cụ thể theo khu vực pháp lý với tính năng kiểm soát phiên bản.

Theo dõi chu kỳ đào tạo phòng chống quấy rối và lưu trữ hồ sơ hoàn thành để đáp ứng yêu cầu của nhà nước.

Gán các chính sách an toàn liên quan đến OSHA với các công việc và hạn chót để tránh bỏ lỡ các cập nhật.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự và pháp lý cần tiêu chuẩn hóa chính sách trên các địa điểm khác nhau với sự tuân thủ đáng tin cậy.

📖 Xem thêm: Các công cụ và phần mềm AI pháp lý tốt nhất cho luật sư

16. Mẫu Chính sách và Quy trình cho Nhân viên ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán trên các nhóm toàn cầu với mẫu Chính sách và Quy trình Nhân viên ClickUp.

Văn hóa ăn tươi nuốt sống chiến lược

Sự hiểu biết sâu sắc của Peter Drucker về tầm quan trọng của các chính sách nhân viên được ghi chép cẩn thận chính xác phản ánh lý do tại sao điều này quan trọng hơn nhiều so với những gì đa số nhà lãnh đạo nhận ra.

Mẫu Chính sách và Quy trình Nhân viên ClickUp giúp các nhóm nhân sự biến các giá trị văn hóa thành các chính sách cụ thể, minh bạch. Từ quá trình onboarding đến quản lý lương, nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc trung tâm để viết, xem xét và hoàn thiện sổ tay nhân viên.

Bạn có thể gán chu kỳ xem xét, gắn thẻ chủ sở hữu chính sách và thêm ghi chú tuân thủ, đảm bảo tài liệu của bạn luôn cập nhật khi nhóm hoặc quy định của bạn thay đổi.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảo trì một thư viện tập trung, có thể tìm kiếm của các chính sách nhân viên.

Giao quyền sở hữu và tự động hóa chu kỳ xem xét chính sách.

Đảm bảo mọi phiên bản luôn sẵn sàng cho kiểm toán và tuân thủ các quy định pháp luật thay đổi.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm Nhân sự và Tuân thủ đang xây dựng văn hóa làm việc mạnh mẽ và minh bạch.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án pháp lý tốt nhất cho luật sư

Đảm bảo tuân thủ pháp lý và sẵn sàng về mặt pháp lý với ClickUp

Dù là thỏa thuận với khách hàng, cập nhật chính sách hay thỏa thuận hợp tác, sự rõ ràng chính là yếu tố giữ cho mối quan hệ bền vững. Và đó chính là mục đích thực sự của các mẫu hợp đồng pháp lý này. 💯

Điều khiến ClickUp nổi bật không chỉ là việc cung cấp các mẫu này—mà còn là việc nó cung cấp một không gian nơi tài liệu, hạn chót và quyết định được quản lý cùng nhau. Bạn có thể xem xét hợp đồng, giao công việc để nhận phản hồi, theo dõi các bản sửa đổi và thậm chí tự động hóa nhắc nhở cho việc gia hạn.

Điều này giống như việc có các nhóm pháp lý, vận hành và quản lý dự án của bạn làm việc cùng nhau trên cùng một nền tảng, một cách thực sự. 🎉

Sử dụng các mẫu hợp đồng trực tuyến của ClickUp để tạo nhanh chóng những gì bạn cần — thỏa thuận cá nhân, biểu mẫu bất động sản và hợp đồng khách hàng. Chọn một mẫu toàn diện, điền vào các trường, chọn các điều khoản phù hợp, sau đó in hoặc tải xuống và chia sẻ quyền truy cập một cách dễ dàng.

Nếu có thắc mắc, hãy sử dụng biểu tượng bình luận để nhận câu trả lời, tạo bản sao trong quá trình làm việc để lưu trữ các phiên bản không giới hạn cho các thay đổi phổ biến và tiềm năng, và luôn sẵn sàng để bán hàng hoặc hướng dẫn khách hàng và đối tác.

Khám phá các mẫu hợp đồng miễn phí bằng cách đăng ký ClickUp !