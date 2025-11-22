16 mẫu báo cáo khách hàng có thể tùy chỉnh

Giữ khách hàng cập nhật không chỉ là vấn đề lịch sự. Đó là cách xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Một báo cáo khách hàng rõ ràng, được cấu trúc tốt có thể là yếu tố quyết định giữa một dự án ngắn hạn và một mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tin vui là gì? Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần. Dù bạn đang chia sẻ kết quả từ một chiến dịch PPC, tóm tắt chiến lược tiếp thị hay cập nhật tiến độ dự án hàng tuần, các mẫu báo cáo khách hàng giúp bạn truyền đạt những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và dễ dàng – rõ ràng và nhất quán.

Bởi vì hãy thừa nhận điều này: thời gian nên được dành để đạt được kết quả, chứ không phải để định dạng slide. Hầu hết các trễ hẹn trong báo cáo xảy ra vì các nhóm phải sử dụng cùng lúc mười công cụ khác nhau, điều này gây ra tình trạng "Work Sprawl" và khiến việc tổng hợp cập nhật trở nên khó khăn hơn.

Với các mẫu phù hợp, bạn có thể đơn giản hóa quy trình báo cáo và cung cấp các bản cập nhật mà khách hàng thực sự mong đợi.

Hãy cùng tìm hiểu cách làm cho việc báo cáo cho khách hàng trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn.

Mẫu báo cáo khách hàng là gì?

Mẫu báo cáo khách hàng là các tài liệu được xây dựng sẵn, có thể tùy chỉnh, dùng để thông báo tiến độ, hiệu suất hoặc kết quả cho khách hàng. Các mẫu này giúp tiêu chuẩn hóa việc báo cáo cho khách hàng trên các dự án và bộ phận, cho phép bạn chia sẻ các cập nhật kịp thời một cách hiệu quả.

Các mẫu này thường bao gồm các chỉ số hiệu suất khóa, biểu đồ, tóm tắt và các bước tiếp theo, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian định dạng báo cáo hàng tháng từ đầu.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu báo cáo khách hàng tốt?

Một mẫu báo cáo khách hàng tốt cần rõ ràng, dễ cập nhật và được tùy chỉnh theo nhu cầu báo cáo của khách hàng. Nó nên cho phép bạn:

Nổi bật các kết quả khóa và thông tin giá trị trong phần tóm tắt điều hành.

Đồng bộ với mục tiêu của khách hàng trong phần mục tiêu và mục tiêu.

Đo lường hiệu suất bằng dữ liệu và chỉ số hiệu suất.

Sử dụng dữ liệu trực quan như biểu đồ để giúp thông tin quan trọng dễ tiếp thu hơn.

Theo dõi tài chính với công cụ đang theo dõi ngân sách

Cung cấp các bước hành động cụ thể trong phần đề xuất.

Tạo báo cáo khách hàng với tính năng cá nhân hóa để phản ánh nhu cầu của họ.

Điểm cộng nếu mẫu báo cáo có tính hợp tác và tích hợp tính năng báo cáo tự động hóa để thu thập dữ liệu thời gian thực, cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không chắc chắn công cụ nào có thể tự động hóa báo cáo của bạn và giúp bạn trông như một chuyên gia? Hướng dẫn này về các công cụ báo cáo khách hàng sẽ phân tích các lựa chọn tốt nhất, từ các giải pháp nhanh chóng đến phân tích chi tiết.

Các mẫu ClickUp hàng đầu cho báo cáo khách hàng dễ dàng

Dưới đây là bảng tóm tắt cho các mẫu báo cáo khách hàng có thể tùy chỉnh của ClickUp.

16 Mẫu báo cáo khách hàng

Mặc dù báo cáo khách hàng là yếu tố quan trọng để giữ cho khách hàng mới và cũ luôn cập nhật thông tin, không phải tất cả các mẫu báo cáo đều được tạo ra như nhau.

Tin vui là gì? Chúng tôi đã hoàn thành việc thay bạn và tổng hợp 16 mẫu báo cáo khách hàng mục yêu thích của chúng tôi—được thiết kế để giúp quá trình báo cáo khách hàng của bạn trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn.

Hãy cùng khám phá và tìm kiếm mẫu báo cáo hoàn hảo cho báo cáo tiếp theo của bạn!

1. Mẫu báo cáo hàng ngày cho khách hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa các cập nhật hàng ngày và nâng cao tính minh bạch của nhóm với mẫu báo cáo hàng ngày cho khách hàng của ClickUp.

Mẫu Báo cáo Hàng ngày cho Khách hàng giúp cải thiện giao tiếp bằng cách cung cấp các cập nhật hàng ngày có cấu trúc cho khách hàng. Mẫu này bao gồm các thành tựu khóa, công việc đang thực hiện, các rào cản và các bước tiếp theo, đồng thời còn có không gian cho ghi chú của nhóm và tài nguyên bổ sung, giúp mọi người luôn đồng bộ thông tin trên cùng một trang.

Mẫu này được thiết kế cho các dự án khách hàng có nhịp độ nhanh, nơi tính minh bạch và phản hồi nhanh chóng là yếu tố quan trọng nhất. Thay vì phải tìm kiếm cập nhật trong Slack hoặc chủ đề email, bạn có thể dễ dàng tạo một nơi trung tâm cho các báo cáo hàng ngày, dễ dàng cập nhật và chia sẻ. Ngoài ra, định dạng này giúp các nhóm đang theo dõi tiến độ nhỏ và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn sớm.

Và điều tuyệt vời nhất? Bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thêm các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cụ thể cho khách hàng, giao công việc cho các thành viên trong nhóm hoặc thậm chí tích hợp nó với bảng điều khiển để đang theo dõi hiệu suất một cách trực quan.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm thực hiện các dự án khách hàng có tính chất nhanh chóng và yêu cầu tương tác cao, cần báo cáo hàng ngày có cấu trúc mà không cần tốn nhiều công sức thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn thay đổi định dạng? Khám phá các phương pháp báo cáo khách hàng khác nhau để tìm phong cách mà khách hàng của bạn ưa thích—bảng điều khiển, tài liệu, bản trình bày hoặc thậm chí là ghi âm giọng nói.

2. Mẫu phân tích mạng xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Trình bày mức độ tương tác, phạm vi tiếp cận và ROI một cách dễ dàng bằng mẫu phân tích truyền thông xã hội ClickUp.

Mẫu Phân tích Mạng xã hội ClickUp là không gian làm việc toàn diện giúp bạn đang theo dõi, đo lường và trình bày hiệu suất mạng xã hội trên mọi nền tảng bạn quản lý. Mẫu này bao gồm các phần đã được xây dựng sẵn cho tương tác, tăng trưởng người theo dõi, phạm vi tiếp cận, tỷ lệ thoát, lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp chuột—tất cả trong một định dạng dễ dàng xem qua.

Sự kỳ diệu thực sự nằm ở tự động hóa: tích hợp các công cụ như Meta, LinkedIn hoặc Google Analytics để thu thập dữ liệu thời gian thực và giảm thiểu mục nhập thủ công. Sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh để hiển thị xu hướng và trình bày ROI của chiến dịch thông qua biểu đồ và tiện ích.

Dù bạn đang thực hiện các dự án hợp tác với người ảnh hưởng, chiến dịch quảng cáo trả phí hay lịch trình nội dung, mẫu báo cáo này sẽ giúp các bên liên quan luôn cập nhật thông tin thông qua giao diện trực quan và tần suất báo cáo có thể tùy chỉnh.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing tại các agency quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội cho nhiều khách hàng, cần có cái nhìn tổng quan về các thông tin đa kênh một cách nhất quán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi gửi báo cáo hiệu suất tiếp theo, hãy đảm bảo dữ liệu của bạn được làm sạch. Hướng dẫn kiểm tra mạng xã hội này giúp bạn phát hiện các lỗ hổng và hoàn thiện phân tích của mình trước khi khách hàng làm việc cần làm.

3. Mẫu báo cáo SEO ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chuyển đổi thứ hạng từ khóa và các chỉ số kỹ thuật thành những thông tin giá trị mà khách hàng của bạn đánh giá cao với mẫu báo cáo SEO ClickUp.

Mẫu báo cáo SEO ClickUp giúp bạn dễ dàng đang theo dõi tất cả các chỉ số SEO khóa. Với các phần dành cho thứ hạng từ khóa, xu hướng lưu lượng truy cập tự nhiên, liên kết ngược và cập nhật SEO kỹ thuật, mọi thứ được tổ chức gọn gàng và sẵn sàng sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể trực quan hóa tất cả dữ liệu này thông qua các biểu đồ và đồ thị tùy chỉnh, giúp bất kỳ ai cũng có thể phân tích sâu hơn.

Bạn có thể đang theo dõi sự thay đổi của từ khóa theo thời gian, phát hiện cơ hội nội dung và xem sự thay đổi về khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể thêm các phân tích chuyên sâu và đề xuất bước tiếp theo, giúp bạn điều chỉnh chiến lược tương lai dựa trên những gì đang hoạt động hiệu quả hiện tại.

Mẫu này lý tưởng để chuyển đổi dữ liệu SEO thô thành những thông tin rõ ràng, có thể hành động mà các bên liên quan đánh giá là giá trị. Nó hoàn hảo cho báo cáo chiến dịch tiếp thị hàng tháng, đánh giá chiến dịch hoặc cập nhật liên tục cho khách hàng.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia SEO cần trình bày sự tăng trưởng một cách rõ ràng và đưa ra các đề xuất dựa trên dữ liệu mà khách hàng có thể áp dụng.

📖 Đọc thêm: Muốn nâng cao thứ hạng mà không bị quá tải? Học cách sử dụng AI cho SEO để đẩy nhanh quá trình kiểm tra, lập kế hoạch và tối ưu hóa, đồng thời tiết kiệm thời gian.

4. Mẫu tóm tắt điều hành ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổng hợp các điểm nổi bật của chiến dịch và chỉ số KPI một cách nhanh chóng thông qua mẫu tóm tắt điều hành ClickUp.

Mẫu tóm tắt điều hành ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan cấp cao về kết quả dự án hoặc chiến dịch, được thiết kế cho các nhà ra quyết định muốn nắm bắt thông tin chính mà không cần phải lục lọi qua bảng tính 20 tab. Mẫu này tóm tắt các điểm nổi bật về hiệu suất, kết quả chính, chỉ số tổng quan và những bài học chiến lược thành một trang tóm tắt dễ hiểu.

Mỗi phần được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng và tác động, sử dụng các tóm tắt có dấu đầu dòng và các yếu tố trực quan tùy chọn như biểu đồ, đồ thị và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) được mã hóa màu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các cuộc đánh giá nội bộ, cuộc họp cấp cao với khách hàng hoặc chia sẻ cập nhật với các bên liên quan cấp cao cần thông tin nhanh chóng.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh phần tóm tắt để phù hợp với loại dự án hoặc đối tượng, và thậm chí liên kết đến các báo cáo chi tiết hàng tháng cho những ai cần thông tin bổ sung.

✨ Phù hợp cho: Các agency và nhóm báo cáo cho các nhà lãnh đạo cấp cao (C-level) coi sự rõ ràng và súc tích là giá trị, dựa trên những thông tin thực tế.

Khám phá cách xây dựng một bảng điều khiển khách hàng mạnh mẽ và tự động hóa bằng cách sử dụng AI Workspace của ClickUp, giúp tất cả các deliverables, dòng thời gian và cập nhật được minh bạch và không gây căng thẳng.

5. Mẫu báo cáo chiến dịch PPC ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến dữ liệu PPC thành thông tin dễ hiểu và thân thiện với khách hàng với mẫu báo cáo chiến dịch PPC của ClickUp.

Mẫu báo cáo chiến dịch PPC ClickUp cung cấp cho các nhóm quảng cáo trả phí mọi công cụ cần thiết để trình bày dữ liệu hiệu suất quảng cáo phức tạp một cách dễ hiểu cho khách hàng. Mẫu này được thiết kế để hiển thị các chỉ số khóa như chi phí quảng cáo, số lần hiển thị, tỷ lệ nhấp chuột (CTR), chi phí trên mỗi chuyển đổi (CPA) và tỷ lệ hoàn vốn quảng cáo (ROAS) với sự rõ ràng về mặt hình ảnh.

Mỗi phần của báo cáo đều có thể tùy chỉnh, giúp bạn điều chỉnh theo loại chiến dịch, nền tảng (Google, Meta, LinkedIn) hoặc mục tiêu cụ thể của khách hàng. Báo cáo bao gồm các trường thông tin về điểm nổi bật của chiến dịch, đề xuất và chú thích, rất hữu ích để đang theo dõi xu hướng hoặc giải thích lý do tại sao hiệu suất thay đổi. Các tùy chọn trực quan hóa tích hợp cho phép bạn chèn biểu đồ để so sánh các chỉ số theo tuần hoặc theo tháng.

Cấu trúc này đảm bảo rằng bạn không chỉ báo cáo số khách hàng—bạn đang kể câu chuyện đằng sau dữ liệu.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quảng cáo trả phí quản lý nhiều tài khoản và mong muốn cung cấp thông tin dữ liệu, không chỉ là bảng tính.

Ghi lại cập nhật nhanh hơn với ClickUp Brain MAX Báo cáo khách hàng trở nên dễ dàng hơn khi các bản cập nhật được tự động tạo ra. ClickUp Brain MAX có thể tóm tắt tiến độ hàng tuần, trích xuất thông tin từ các báo cáo trước đó và giúp bạn biến các ghi chú rời rạc thành những thông tin rõ ràng. Với tính năng Talk to Text , bạn có thể nói các cập nhật trong cuộc gọi với khách hàng và ngay lập tức chuyển chúng thành các công việc hoặc tóm tắt chuyên nghiệp trong mẫu báo cáo của mình. Điều này giúp mọi báo cáo luôn chính xác, nhất quán và nhanh chóng để chuẩn bị. Biến giọng nói của bạn thành công cụ năng suất với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX.

6. Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kết hợp tất cả các chỉ số tiếp thị trong một chế độ xem duy nhất bằng mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp.

Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp giúp tổng hợp tất cả dữ liệu hiệu suất chiến dịch của bạn vào một báo cáo duy nhất, được tổ chức gọn gàng. Không cần phải chuyển đổi giữa các tab hay cập nhật năm bảng tính khác nhau. Mẫu này tổng hợp các chỉ số từ các hoạt động thương hiệu, SEO, quảng cáo trả phí, tiếp thị email và các kênh truyền thông xã hội của agency vào một chế độ xem tập trung, dễ dàng theo dõi và phân tích.

Sử dụng mẫu tùy chỉnh này để trình bày xu hướng hiệu suất, xác định các chiến lược hiệu quả cao và xác định các điểm cần điều chỉnh trong chiến dịch. Mẫu bao gồm các phần đã được xây dựng sẵn cho lưu lượng truy cập, tương tác, chuyển đổi và thậm chí là ROI. Bạn có thể chèn biểu đồ để so sánh sự tăng trưởng theo tháng hoặc tạo bản đồ hiệu suất chiến dịch với các chỉ số KPI quan trọng.

Nó đủ linh hoạt để cập nhật báo cáo tiếp thị hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng, và giúp tạo ra một quy trình báo cáo khách hàng chuyên nghiệp, có thể lặp lại, gây ấn tượng với khách hàng trong khi bạn tiết kiệm thời gian.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị toàn diện quản lý các chiến dịch đa kênh cần một báo cáo duy nhất để quản lý tất cả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang phải xử lý yêu cầu của khách hàng, cuộc họp và các deliverables trên mười ứng dụng khác nhau? Bài viết này về cách đang theo dõi khách hàng có thể giúp bạn duy trì sự kiểm soát mà không bị quá tải (hoặc mất dấu các ghi chú của mình).

7. Mẫu báo cáo tiến độ dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ mọi người đồng bộ với cột mốc và dòng thời gian dự án bằng mẫu báo cáo tiến độ dự án ClickUp.

Sử dụng mẫu báo cáo tiến độ dự án ClickUp để cung cấp cho khách hàng các cập nhật định kỳ về cách dự án của họ đang theo dõi so với phạm vi, lịch trình và mục tiêu. Mẫu này bao gồm các trường thông tin về các cột mốc quan trọng đã đạt được, tóm tắt trạng thái hiện tại, dự báo dòng thời gian và bất kỳ rào cản nào sắp tới có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng.

Mẫu báo cáo được thiết kế để chia sẻ hàng tuần hoặc hai tuần một lần, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, và đi kèm với các yếu tố trực quan tích hợp sẵn như biểu đồ Gantt hoặc dòng thời gian để nhanh chóng truyền đạt trạng thái hiện tại của dự án. Bạn cũng có thể nhấn mạnh các thành tựu khóa, cập nhật từ nhóm và các quyết định cần thiết từ phía khách hàng để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Mẫu này có thể tùy chỉnh giúp đảm bảo trách nhiệm của mọi người đồng thời giảm số cuộc họp trạng thái và chuỗi email.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án đang theo dõi tiến độ qua các giai đoạn muốn cung cấp các bản cập nhật chủ động, có cấu trúc mà không cần bắt đầu từ đầu mỗi lần.

📖 Xem thêm: Cần hỗ trợ trong việc cấu trúc các bản cập nhật ngoài báo cáo khách hàng? Hướng dẫn về báo cáo tiến độ này sẽ chỉ cho bạn cách viết các tóm tắt rõ ràng, tập trung vào mục tiêu mà nhóm của bạn (và khách hàng) sẽ đánh giá cao.

8. Mẫu báo cáo trạng thái dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thông báo tình trạng dự án ngay lập tức bằng các chỉ báo trạng thái trực quan trong mẫu báo cáo tình trạng dự án ClickUp.

Mẫu báo cáo trạng thái dự án ClickUp là cách hoàn hảo để giữ khách hàng cập nhật mà không làm họ quá tải với quá nhiều thông tin. Mẫu này sử dụng các chỉ báo màu sắc đơn giản (xanh lá, vàng, đỏ) để nhanh chóng thể hiện trạng thái dự án - liệu mọi việc có đang tiến triển đúng hướng, cần sự chú ý hay đang gặp rủi ro.

Mẫu này rất phù hợp cho cả các bản cập nhật định kỳ cho khách hàng và các cuộc kiểm tra nội bộ. Nó bao gồm các phần để cập nhật dòng thời gian, nhấn mạnh các thách thức hiện tại, hiển thị cách phân công công việc của nhóm và ghi chú bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi dự án. Bạn thậm chí có thể liên kết với bảng công việc hoặc biểu đồ Gantt để xem chi tiết sâu hơn nếu cần thiết.

Điểm nổi bật? Mẫu báo cáo này có thiết kế gọn gàng, dễ tùy chỉnh và đơn giản để sao chép hàng tuần, phù hợp hoàn hảo cho cả các nhóm làm việc linh hoạt và những nhóm tuân theo chu kỳ dự án truyền thống.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nội bộ và các bên liên quan bên ngoài cần các bản tóm tắt trạng thái với ít chuẩn bị nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm cho các bản cập nhật của mình trở nên rõ ràng và không… nhàm chán? Hãy tham khảo hướng dẫn từng bước này về cách viết một báo cáo thực sự được đọc và thực hiện.

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và chat để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với một ứng dụng tất cả trong một cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và chat của bạn đều được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tạo động lực!

9. Mẫu thành công khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý quá trình onboarding, gia hạn hợp đồng và phản hồi khách hàng một cách dễ dàng thông qua mẫu ClickUp Client Success Template.

Mẫu ClickUp Client Success Template được thiết kế riêng cho các nhóm quản lý thành công khách hàng, từ quá trình onboarding đến gia hạn hợp đồng. Mẫu này cung cấp một không gian tập trung để ghi chép mục tiêu, đang theo dõi tình trạng khách hàng, thiết lập lịch trình cuộc họp và giám sát các cột mốc quan trọng của tài khoản.

Bên trong, bạn sẽ tìm thấy các phần dành cho tổng quan về mối quan hệ, chuẩn bị cho Cuộc họp Đánh giá Kinh doanh Quý (QBR), đang theo dõi phản hồi, cơ hội bán thêm và các liên hệ quan trọng. Bảng điều khiển có thể được tùy chỉnh để nổi bật các tài khoản có nguy cơ hoặc các cột mốc sắp đến hạn gia hạn. Với ClickUp tự động hóa và thông báo, nó đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ điểm tiếp xúc nào.

Dù bạn đang thực hiện công việc với 5 khách hàng hay 50 khách hàng, mẫu này giúp các nỗ lực chăm sóc khách hàng (CS) trở nên linh hoạt, nhất quán và minh bạch trên toàn nhóm của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm thành công của khách hàng quản lý nhiều kinh doanh khách hàng muốn hệ thống hóa việc giữ chân và phát triển khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn cung cấp cho khách hàng cái nhìn trực tiếp về tiến độ mà không cần gửi thêm file PDF? Học cách tạo bảng điều khiển khách hàng cập nhật theo thời gian thực và giảm bớt những email "kiểm tra tiến độ" không cần thiết.

10. Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Thu thập thông tin về CSAT và NPS với tính năng tự động hóa tích hợp sẵn trong mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp.

Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp giúp bạn dễ dàng thu thập phản hồi từ khách hàng mà không cần đến chuỗi email kéo dài. Mẫu này đi kèm với các biểu mẫu khảo sát có thể tùy chỉnh, cho phép bạn thu thập các chỉ số quan trọng như Điểm Khuyến nghị Ròng (NPS), Độ hài lòng của khách hàng (CSAT) và thậm chí cả các phản hồi mở.

Một trong những điểm nổi bật nhất? Mẫu báo cáo có các kích hoạt tự động gửi khảo sát sau các cột mốc quan trọng của dự án hoặc giải quyết vé hỗ trợ, giúp phản hồi bạn nhận được luôn kịp thời và phù hợp. Bạn có thể duy trì sự tổ chức bằng cách tập trung kết quả, gắn thẻ xu hướng và sắp xếp phản hồi theo khách hàng, chiến dịch hoặc dự án.

Nếu nhóm của bạn tập trung vào việc là nhà cung cấp trải nghiệm khách hàng nhất quán và liên tục cải thiện dựa trên phản hồi, mẫu này thực sự là một bước đột phá.

✨ Phù hợp cho: Các agency thu thập NPS, CSAT và phản hồi sau dự án để cải thiện chất lượng dịch vụ.

ClickUp Agents cho báo cáo khách hàng dễ dàng Báo cáo khách hàng thường gặp khó khăn trong khâu thực hiện: thu thập cập nhật, làm sạch dữ liệu, cập nhật các chỉ số KPI và duy trì tính nhất quán cho từng không gian khách hàng. ClickUp Agents có thể xử lý tất cả những điều này cho bạn. Chúng có thể cập nhật các trường dữ liệu tự động, tổ chức các phần của báo cáo, lấy dữ liệu mới nhất từ các công việc hoặc tài liệu liên kết, và hiển thị bất kỳ thông tin nào cần được chú ý. Trong khi bạn tập trung vào phân tích và đề xuất, Agents sẽ duy trì hệ thống báo cáo khách hàng của bạn hoạt động ổn định và đáng tin cậy ở chế độ nền. Nhận báo cáo và dữ liệu ngay lập tức từ không gian làm việc của bạn với ClickUp Agents.

11. Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cung cấp các bản tóm tắt tài chính rõ ràng với dữ liệu thời gian thực bằng cách sử dụng mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp.

Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp giúp các nhóm tạo ra các báo cáo khách hàng theo biểu mẫu các bản tóm tắt tài chính có cấu trúc mà khách hàng có thể dễ dàng hiểu.

Dù bạn đang theo dõi ngân sách so với thực tế, dự báo xu hướng hay đánh giá hiệu suất quý, mẫu này cung cấp cho bạn tất cả sự linh hoạt cần thiết.

Mẫu báo cáo bao gồm các phần về nguồn thu nhập, phân tích chi phí, biên lợi nhuận, dự án và chênh lệch, mỗi phần được trình bày theo định dạng trực quan, dễ hiểu. Bạn có thể nhập dữ liệu thời gian thực thông qua tích hợp ClickUp với bảng tính hoặc công cụ BI, khiến nó trở nên lý tưởng cho các báo cáo hàng tháng định kỳ và đánh giá cuối quý.

Được thiết kế dành cho các chuyên gia tư vấn, công ty quảng cáo và nhóm tài chính cần làm cho số trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và tư vấn viên báo cáo cho khách hàng hoặc lãnh đạo cấp cao mong đợi những thông tin có thể hành động, chứ không chỉ là bảng tính.

12. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi tốc độ bán hàng và luồng giao dịch hàng tuần với mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần ClickUp.

Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần ClickUp giúp các nhà lãnh đạo bán hàng cung cấp các bản cập nhật nhất quán phản ánh hiệu suất, không chỉ là số trên bảng tính. Mẫu này tổ chức dữ liệu và hoạt động bán hàng theo giai đoạn ống dẫn, hiệu suất của nhân viên bán hàng, nguồn khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi, giúp các bên liên quan có cái nhìn tổng quan chỉ trong nháy mắt.

Báo cáo này cũng đang theo dõi tốc độ bán hàng tổng thể, kích thước giao dịch trung bình và tỷ lệ chốt đơn theo thời gian, giúp phát hiện xu hướng và đưa ra hành động nhanh chóng. Các trường tích hợp cho bình luận và kế hoạch hành động cho phép bạn giải thích các thành công, thất bại và các biện pháp đang được hoàn thành để khắc phục.

Dù bạn đang cập nhật cho khách hàng hay phối hợp với giám đốc bán hàng, mẫu này giúp đồng bộ hóa mọi người mà không cần phải vội vàng vào phút chót.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng cần cập nhật đều đặn kèm theo thông tin chi tiết và các điểm hành động cụ thể.

📖 Xem thêm: Chán ngán với những cuộc trao đổi kéo dài và hỗn loạn trong quản lý phiên bản? Hãy xem cách hợp tác thời gian thực giúp công việc làm việc với khách hàng và đồng nghiệp trở nên gọn gàng hơn—và năng suất hơn nhiều.

Dưới đây là chia sẻ của một trong những khách hàng tùy chỉnh của chúng tôi: Chúng tôi muốn một nền tảng tiếp nhận duy nhất, và chúng tôi đã tìm thấy điều đó với ClickUp. Chúng tôi hợp tác để mọi công việc đều được thực hiện trơn tru. Chúng tôi đã phát triển các tiêu chuẩn toàn cầu, giúp việc đang theo dõi và ra quyết định trở nên nhanh chóng và minh bạch. Chúng tôi muốn một nền tảng tiếp nhận duy nhất, và chúng tôi đã tìm thấy điều đó với ClickUp. Chúng tôi hợp tác để mọi công việc đều được thực hiện trơn tru. Chúng tôi đã phát triển các tiêu chuẩn toàn cầu, giúp việc đang theo dõi và ra quyết định trở nên nhanh chóng và minh bạch.

13. Mẫu báo cáo tiến độ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nổi bật tiến độ, các rào cản và các công việc sắp tới trong một định dạng sẵn sàng cho khách hàng với mẫu báo cáo tiến độ ClickUp.

Mẫu Báo cáo Tiến độ ClickUp được thiết kế cho các cập nhật định kỳ trong mọi dự án khách hàng. Nó đang theo dõi những gì đã hoàn thành, những gì đang thực hiện và những gì sắp tới, sử dụng một định dạng nhất quán, dễ đọc mà khách hàng có thể xem qua trong vài phút.

Mẫu báo cáo bao gồm phần tóm tắt, phân tích chi tiết các công việc, các yếu tố phụ thuộc, dòng thời gian và các rào cản. Bạn có thể tự động hóa một phần của báo cáo bằng cách liên kết nó với không gian dự án và sử dụng nhãn trạng thái có màu để dễ dàng nhận biết tình trạng.

Sử dụng điều này để giảm bớt việc theo dõi khách hàng, nâng cao trách nhiệm và duy trì tiến độ công việc mà không gây nhầm lẫn.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý báo cáo về kết quả công việc của nhóm trong các dự án kéo dài nhiều tuần hoặc liên tục.

14. Mẫu báo cáo kỹ thuật ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chia sẻ các sprint và cập nhật phiên bản một cách rõ ràng với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật thông qua Mẫu Báo cáo Kỹ thuật ClickUp.

Mẫu báo cáo kỹ thuật ClickUp được thiết kế để cung cấp tóm tắt rõ ràng về các sprint, theo dõi lỗi đang diễn ra, chu kỳ phát hành và hiệu suất hệ thống theo cách dễ hiểu cho cả các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Mẫu bao gồm các phần dành cho ghi chú triển khai, các vấn đề đã giải quyết, đánh giá sprint và các cập nhật theo kế hoạch. Bố cục mẫu cho phép đang theo dõi tốc độ triển khai, tỷ lệ hoàn thành công việc và nhấn mạnh các rủi ro hoặc trở ngại. Ngoài ra, còn có không gian dành cho phản hồi từ phía khách hàng hoặc ghi chú kiểm thử chất lượng, giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ.

Mẫu này đặc biệt hữu ích khi hợp tác với khách hàng bên ngoài hoặc các nhà quản lý nội bộ cần cập nhật kỹ thuật nhưng không muốn đào sâu vào Jira để xem chi tiết. Nó giúp tối ưu hóa giao tiếp và đảm bảo mọi người đều đồng bộ mà không bị sa lầy vào thuật ngữ kỹ thuật phức tạp.

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo kỹ thuật chia sẻ tóm tắt sprint với khách hàng hoặc các bên liên quan đa chức năng.

15. Mẫu Quản lý Nhiều Dự án của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý công việc, hạn chót và khách hàng cùng lúc bằng mẫu ClickUp Quản lý Nhiều Dự án.

Mẫu ClickUp Quản lý Nhiều Dự án Cùng Lúc là công cụ hữu ích cho các nhà tư vấn, công ty quảng cáo hoặc freelancer đang phải xử lý nhiều khách hàng cùng lúc. Mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về tất cả các dự án đang triển khai, cuộc họp, sản phẩm đầu ra và giao tiếp với khách hàng.

Mỗi dự án đang được theo dõi trong một phần riêng biệt, với dòng thời gian chia sẻ, người phụ trách được chỉ định và cập nhật tiến độ. Bạn có thể thẻ rủi ro, ưu tiên dựa trên thời hạn và thậm chí dự báo khối lượng công việc để tránh quá tải.

Đây là mẫu giúp bạn mở rộng dịch vụ mà không bị mất đi việc đang theo dõi—hoặc mất bình tĩnh.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn đang quản lý nhiều khách hàng và dự án, cần hiển thị mà không gây rối loạn.

16. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững kiểm soát các cuộc họp, gia hạn hợp đồng và tình trạng khách hàng với mẫu quản lý tài khoản ClickUp tất cả trong một.

Theo dõi liên hệ, cuộc họp, ghi chú và các deliverable với mẫu ClickUp Account Management Template. Mẫu này hoạt động như trung tâm quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn, kết hợp các thông tin liên lạc, tài liệu quan trọng, trạng thái dự án và ngày gia hạn trong một không gian dễ dàng điều hướng.

Đây là công cụ lý tưởng cho các mối quan hệ lâu dài, nơi việc giữ chân khách hàng và bán thêm sản phẩm/dịch vụ quan trọng không kém việc cung cấp dịch vụ. Sử dụng nó để ghi chép phản hồi của khách hàng, theo dõi xu hướng hài lòng và đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho các cuộc họp. Đồng bộ với bảng điều khiển hoặc công cụ CRM để giữ dữ liệu luôn cập nhật và tránh mục nhập trùng lặp.

Cấu trúc của nó phù hợp với chiến lược để đạt được thành công lâu dài cho tài khoản.

✨ Phù hợp cho: Quản lý tài khoản chịu trách nhiệm quản lý mối quan hệ khách hàng lâu dài và cần có chế độ xem toàn diện 360° về từng tài khoản.

📖 Đọc thêm: Quản lý các tài khoản khóa mà không có kế hoạch là đang tự rước lấy rủi ro. Các mẫu kế hoạch tài khoản này giúp bạn duy trì sự tổ chức và chủ động trong mọi điểm tiếp xúc với khách hàng.

Nâng cao quy trình báo cáo khách hàng của bạn với các mẫu tùy chỉnh của ClickUp.

Báo cáo khách hàng không chỉ đơn thuần là chia sẻ kết quả. Đó là việc củng cố mối quan hệ và chứng minh giá trị công việc của bạn, tuần này qua tuần khác. Khi các bản cập nhật được thực hiện một cách nhất quán, rõ ràng và dựa trên dữ liệu, chúng không chỉ cung cấp thông tin cho khách hàng—mà còn xây dựng niềm tin.

Đó chính là nơi 16 mẫu báo cáo khách hàng miễn phí của ClickUp thực sự tạo nên sự khác biệt. Mỗi mẫu giúp bạn giảm bớt công việc chuẩn bị thủ công, trình bày tiến độ một cách chuyên nghiệp và đảm bảo mọi dự án diễn ra đồng bộ. Dù là báo cáo tiếp thị hàng tuần hay tóm tắt điều hành quý, bạn có thể tùy chỉnh, tự động hóa và chia sẻ cập nhật — tất cả trong một không gian Làm việc AI tích hợp.

Với ClickUp, việc báo cáo không còn là việc đuổi theo dữ liệu mà là việc thúc đẩy kết quả. Bắt đầu sử dụng các mẫu này ngay hôm nay và biến mỗi báo cáo thành bằng chứng về tiến độ.