Whereby vs. ClickUp SyncUp: Công cụ cuộc họp video nào tốt hơn?

Năm 1964, AT&T đã giới thiệu Picturephone tại Triển lãm Thế giới. Đó là một thiết bị cồng kềnh hứa hẹn sẽ thay đổi cách giao tiếp mãi mãi. Cuối cùng, bạn có thể nhìn thấy người mà bạn đang trò chuyện, miễn là bạn không ngại trả phí cho một cuộc gọi nhỏ để có được特权!

Theo thời gian, chúng ta đã thay thế những thiết bị cồng kềnh bằng các ứng dụng hiện đại giúp kết nối nhóm và khách hàng (mặc dù những khoảng lặng khó xử vẫn còn).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hai công cụ này: Whereby vs. ClickUp SyncUp, mỗi công cụ được thiết kế cho những thời điểm khác nhau trong ngày làm việc của bạn.

Hãy xem công cụ nào phù hợp với bộ công cụ của bạn. ☎️

So sánh ClickUp và Whereby trong nháy mắt

Aspect ClickUp Whereby Mục đích chính Quản lý dự án, công việc đang theo dõi, hợp tác nhóm, quản lý kiến thức Cuộc họp video, hội nghị trực tuyến tích hợp trình duyệt, cuộc gọi có thể nhúng. Phân cấp và tổ chức Nâng cao: Không gian, Thư mục, Danh sách công việc, Chế độ xem Tất cả cho tổ chức quy mô lớn. Không có cấu trúc tổ chức phân cấp. Quản lý công việc Các tác vụ, công việc, công việc con, danh sách kiểm tra, trường tùy chỉnh, tự động hóa trạng thái, chủ sở hữu công việc, ưu tiên, nhắc nhở Thiếu quản lý công việc Các chế độ xem dự án Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Gantt, Dòng thời gian, Khối lượng công việc và nhiều hơn nữa. Không cung cấp chế độ xem dự án Tự động hóa Tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa theo thời gian và tự động hóa dựa trên kích hoạt. Các điểm kết nối API/webhook cho các phiên họp video Hợp tác tài liệu Tài liệu có thể chỉnh sửa theo thời gian thực, wiki, định dạng phong phú, liên kết tài liệu với công việc, cơ sở kiến thức. Trò chuyện trực tiếp, biểu tượng cảm xúc, chia sẻ tệp trong cuộc họp Giao tiếp Cuộc hội thoại có ngữ cảnh với trò chuyện, công việc và tài liệu liên kết, email tích hợp, bình luận công việc, thông báo, bình luận được giao, clip âm thanh và video. Video, âm thanh, trò chuyện trong cuộc gọi, phản hồi, chia sẻ tệp Hợp tác và chia sẻ Bảng trắng thời gian thực, chia sẻ cho khách mời, chia sẻ liên kết bên ngoài, công cụ kiểm tra. Bảng trắng ảo (Miro), phụ đề trực tiếp, phòng họp nhỏ. Lập lịch và quản lý thời gian Lịch tích hợp, theo dõi thời gian, ước tính, tích hợp với Outlook/Lịch Google. Tích hợp Lịch Google, đồng hồ đếm giờ phòng họp, lời mời lịch. Tính năng AI ClickUp Brain (Tìm kiếm AI, viết, tự động hóa, tóm tắt, bản ghi chép, tạo nhãn, báo cáo nâng cao), Trợ lý AI Phiên dịch trực tiếp, tóm tắt phiên Tích hợp Hơn 1.000 tích hợp ứng dụng (bao gồm Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier), API/tiện ích bổ sung. Miro, Tài liệu Google, phát trực tiếp RTMP, bộ công cụ phát triển SDK, tích hợp React/Flutter/di động. Bảo mật/tuân thủ Các vai trò nâng cao, quyền truy cập, nhật ký kiểm tra, bảo mật doanh nghiệp, tuân thủ ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 và HIPAA. Mã hóa đầu cuối (phòng họp nhỏ P2P), tuân thủ ISO 27001, GDPR, HIPAA, phòng họp được bảo mật. Sức chứa cuộc họp Hỗ trợ lên đến 200 người tham gia trong SyncUps Tối đa 200 người tham gia (chế độ hoạt động), 400 người xem (chế độ chỉ xem). Lưu trữ tệp Không giới hạn (với các kế hoạch trả phí), tệp đính kèm/liên kết ở bất kỳ đâu trong quy trình làm việc. Chia sẻ tệp tin nhỏ trong cuộc gọi; lưu trữ tệp tin dài hạn bị giới hạn, tải xuống trò chuyện.

ClickUp là gì?

Quản lý nhiều dự án với ClickUp Tạo không gian làm việc tập trung để quản lý hợp tác linh hoạt trong ClickUp

Công việc hiện nay đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, gây cản trở cho công việc.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Tính năng của ClickUp

Ở đây, chúng tôi sẽ phân tích các tính năng khóa giúp công cụ này nổi bật như một lựa chọn thay thế cho Whereby.

Tính năng #1: Giao tiếp thời gian thực

ClickUp Trò chuyện tập hợp tất cả cuộc hội thoại và công việc của bạn vào một nơi duy nhất thông qua Kênh và Tin nhắn trực tiếp.

Tập trung tất cả các kênh giao tiếp nội bộ và ngoại bộ của bạn với ClickUp Chat

Tạo các kênh chuyên đề như #MarketingUpdates hoặc #ClientFeedback để giữ cho các cuộc trò chuyện tập trung. Cần một trò chuyện nhanh chóng? Tin nhắn trực tiếp cho phép bạn liên hệ với cá nhân hoặc nhóm mà không làm tràn ngập các kênh chính.

Di chuột qua bất kỳ tin nhắn nào trong ClickUp Trò chuyện để tạo công việc ngay lập tức

Thậm chí tốt hơn, bạn có thể liên kết tin nhắn trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp, biến câu hỏi casual "Hey, bạn có thể sửa điều này không?" thành một mục đang theo dõi. Ngoài ra, với thông báo tùy chỉnh, bạn chỉ nhận thông báo cho những điều quan trọng.

Chọn từ các loại bài đăng khác nhau trong trò chuyện của bạn để đảm bảo các cập nhật quan trọng được gửi đến tất cả thành viên trong nhóm

Khi một tin nhắn cần được chú ý hơn, hãy tạo Bài đăng. Thay vì để thông tin quan trọng bị lạc trong trò chuyện, bạn có thể tạo Bài đăng để nổi bật các thông báo, cập nhật hoặc thảo luận.

Chỉ cần nhập tin nhắn của bạn, lựa chọn từ các tùy chọn Thông báo, Thảo luận, Ý tưởng và Cập nhật trong menu thả xuống, và thế là xong, tin nhắn của bạn sẽ nổi bật trong kênh, đảm bảo mọi người đều chú ý.

Học cách tận dụng tối đa nền tảng trò chuyện:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một thẻ ở đầu kênh trò chuyện của nhóm để nhanh chóng truy cập các dấu trang, ghi chú và nhiều nội dung khác. Bạn có thể thêm biểu đồ pin tùy chỉnh với bất kỳ dữ liệu nào, liên kết đến các tài nguyên quan trọng của không gian làm việc và thậm chí tính toán tổng, trung bình và nhiều hơn nữa cho các công việc của mình.

Tính năng #2: Cuộc gọi video và âm thanh

Với ClickUp SyncUps, bạn có thể khởi tạo cuộc gọi âm thanh hoặc video ngay lập tức trực tiếp từ không gian làm việc của mình, đảm bảo hợp tác mượt mà.

Bắt đầu một SyncUp đơn giản như nhấp vào biểu tượng SyncUp trong bất kỳ kênh hoặc tin nhắn trực tiếp nào.

Nhấn vào biểu tượng ClickUp SyncUps để bắt đầu cuộc gọi âm thanh hoặc video ngay lập tức

Trong quá trình SyncUp, bạn có thể chia sẻ màn hình để trở thành nhà cung cấp bối cảnh trực quan, chẳng hạn như trình bày bản phác thảo thiết kế, trình bày phân tích dữ liệu hoặc xem xét dòng thời gian dự án.

Một tính năng nổi bật là khả năng liên kết các công việc trực tiếp trong cuộc gọi! Đối tượng, nếu bạn đang thảo luận về việc sửa lỗi trong tin nhắn trực tiếp, bạn có thể kết nối công việc liên quan với cuộc hội thoại.

Kết nối các công việc với ClickUp SyncUp

Không thể tham gia SyncUp trực tiếp? Đừng lo lắng. Bạn có thể ghi lại các phiên SyncUp và truy cập chúng sau này.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các thành viên trong nhóm ở các múi giờ khác nhau hoặc để xem lại các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo không bỏ sót thông tin nào. Bạn có thể thêm bình luận vào bản ghi âm và chia sẻ nó ra bên ngoài.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Clips để biến các cập nhật nhanh, phản hồi hoặc hướng dẫn ngắn thành các tin nhắn video ngắn gọn. Tệp đính kèm chúng vào kênh Trò chuyện của bạn để cho nhóm của bạn chính xác những gì bạn muốn truyền đạt.

Tính năng #3: Năng suất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Được tích hợp trực tiếp vào trò chuyện, ClickUp Brain giúp bạn tạo và giao công việc, tìm các công việc hoặc kênh liên quan, và tóm tắt cuộc hội thoại. Bạn thậm chí có thể hỏi nó về một kênh bằng ngôn ngữ tự nhiên và nó sẽ hiển thị bối cảnh trong vài giây.

Yêu cầu ClickUp Brain gửi tin nhắn trong các kênh của nhóm, để bạn không cần phải rời khỏi việc cần làm.

Ví dụ, sau một phiên SyncUp với nhóm của bạn, ClickUp Brain sẽ tóm tắt tất cả các cuộc thảo luận trong 24 giờ qua, nhấn mạnh các mục cần thực hiện và tạo các công việc liên kết với nhiều dự án.

Tính năng Catch Me Up là cứu cánh cho các nhóm làm việc từ xa. Khi bạn bỏ lỡ một hoặc hai ngày cuộc hội thoại, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào Catch Me Up để nhận tóm tắt mọi thứ từ 24 giờ qua đến 14 ngày.

Hãy cập nhật cho tôi qua trò chuyện của ClickUp.

✅ Thử các gợi ý sau để sử dụng AI cho cuộc gọi video: Tổng hợp các nội dung của SyncUp hôm nay và tạo các công việc cho tất cả các mục cần thực hiện.

Tìm các công việc liên quan đến cuộc thảo luận trong #MarketingUpdates

Gán tin nhắn ‘Great work!’ cho @MyTeammate

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên desktop, tập trung toàn bộ hệ sinh thái công việc của bạn, bao gồm công việc, tài liệu, cuộc họp, ứng dụng và trò chuyện vào một trung tâm thông minh. Bạn có thể tìm kiếm dễ dàng trên không gian làm việc, web và các ứng dụng kết nối. Ngoài ra, tính năng Talk-to-Text trong ClickUp cho phép bạn ghi âm tin nhắn và cập nhật thông tin ngay lập tức, tăng năng suất lên đến 4 lần so với việc gõ phím truyền thống.

Giá cả của ClickUp

Dưới đây là chia sẻ của Samantha Dengate, Quản lý dự án Cao cấp tại Diggs, về việc sử dụng ClickUp cho giao tiếp:

Trước khi có ClickUp, các cuộc họp và trao đổi email qua lại đã dẫn đến một "hố đen" nơi các mục bị bỏ qua và không được xử lý. Do đó, các công việc không được kiểm tra đúng hạn, và không ai biết tiến độ phát triển sáng tạo đang diễn ra như thế nào. Bây giờ, tất cả thành viên trong nhóm có thể dễ dàng theo dõi thời hạn hoàn thành các mục, trò chuyện và hợp tác trực tiếp trong các công việc.

Trước khi có ClickUp, các cuộc họp và trao đổi email qua lại đã dẫn đến một "hố đen" nơi các mục bị bỏ qua và không được xử lý. Do đó, các công việc không được kiểm tra đúng hạn, và không ai biết tiến độ phát triển sáng tạo đang diễn ra như thế nào.

Bây giờ, tất cả thành viên trong nhóm có thể dễ dàng theo dõi thời hạn hoàn thành các mục, trò chuyện và hợp tác trực tiếp trong các công việc.

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, gần 40% người tham gia tham gia từ 4 đến 8+ cuộc họp mỗi tuần, với mỗi cuộc họp kéo dài lên đến một giờ. Điều này tương đương với một lượng thời gian khổng lồ mà tổ chức của bạn dành cho các cuộc họp. Nếu bạn có thể lấy lại thời gian đó? Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể giúp bạn tăng năng suất lên đến 30% thông qua tóm tắt cuộc họp tức thì — trong khi ClickUp Brain hỗ trợ tạo công việc tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc — biến hàng giờ cuộc họp thành những thông tin có thể hành động.

Whereby là gì?

qua Whereby

Whereby là nền tảng hội nghị video dựa trên trình duyệt, cho phép bạn tổ chức và tham gia các cuộc gọi video bảo mật, đáng tin cậy từ bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ trình duyệt web hiện đại.

Người dùng có thể cài đặt phòng họp ảo và chia sẻ liên kết vĩnh viễn với người khác. Nền tảng này cũng cung cấp giải pháp nhúng cho các nhà phát triển tích hợp chức năng cuộc gọi video trực tiếp vào sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua API và SDK cho giao tiếp trong không gian làm việc kết hợp.

🧠 Thực tế thú vị: Cuộc trò chuyện xã hội qua video (chỉ chia sẻ những điều không liên quan đến công việc) giúp giảm bớt cảm giác xa cách. Các nhóm tham gia nghiên cứu cho biết những cuộc trò chuyện này giúp họ cảm thấy kết nối hơn, ngay cả khi làm việc từ xa.

Tính năng của Whereby

Dưới đây là một số tính năng đặc trưng của phần mềm chia sẻ màn hình này:

Tính năng #1: Cuộc họp dựa trên trình duyệt với thương hiệu tùy chỉnh

Tùy chỉnh nền phòng họp để trông chuyên nghiệp trong các cuộc họp

Whereby hoạt động trực tiếp từ trình duyệt của bạn. Khách có thể tham gia ngay lập tức thông qua liên kết cuộc họp cố định, dù là từ máy tính để bàn hay thiết bị di động.

Ngoài ra, bạn có thể duy trì phong cách thương hiệu bằng cách tùy chỉnh cuộc họp với logo, màu sắc phòng họp, nền ảo và hiệu ứng mờ. Thậm chí URL cuộc họp cũng có thể được tùy chỉnh, giúp mỗi phiên họp với khách hàng trở nên chuyên nghiệp và chỉn chu.

Tạo phòng họp nhỏ trong Whereby cho các cuộc thảo luận nhỏ và hợp tác hiệu quả hơn

Đôi khi bạn cần các cuộc thảo luận nhỏ hơn. Whereby cho phép người chủ trì tạo phòng họp nhỏ để công việc tập trung, sau đó đưa mọi người trở lại phiên chính một cách mượt mà.

Ngoài ra, người chủ trì có thể khóa phòng, quản lý quyền truy cập, cho phép khách tham gia từ phòng chờ và tắt tiếng hoặc loại bỏ người tham gia để đảm bảo các cuộc họp bảo mật và có cấu trúc.

Bạn cũng có thể:

Khởi chạy bảng trắng kỹ thuật số tương tác ngay trong cuộc gọi với tích hợp Miro Bảng trắng.

Gửi tài liệu, hình ảnh và liên kết ngay lập tức trong cuộc gọi.

Tiếp tục cuộc hội thoại bên cạnh cửa sổ video để đặt câu hỏi nhanh, phản hồi hoặc chuyển file thông qua tính năng trò chuyện trực tiếp.

Tính năng #3: Chia sẻ màn hình và ghi hình

Chia sẻ màn hình để trình bày cho khách hàng với Whereby

Chia sẻ toàn bộ màn hình hoặc chỉ một cửa sổ ứng dụng. Kết hợp với chế độ Picture-in-Picture, bạn sẽ có những bài thuyết trình và demo không bị gián đoạn.

Và nếu bạn muốn xem lại cuộc gọi sau này, Whereby cho phép bạn ghi âm cục bộ hoặc lên đám mây (nếu bạn là chủ phòng). Phụ đề trực tiếp và bản chép lời giúp nội dung dễ dàng truy cập sau này.

Ngoài ra, Whereby được thiết kế để đảm bảo tính bao quát:

Phụ đề trực tiếp và công cụ tóm tắt bản ghi âm bằng AI cho nội dung nói.

Điều hướng bằng bàn phím và phím tắt cho những người có khả năng di chuyển bị giới hạn

Tính năng làm nổi bật người nói đang hoạt động để mọi người đều biết ai đang nói.

Giá cả của Whereby

Cuộc họp

Miễn phí (bao gồm một người chủ trì)

Ưu điểm: $8.99/tháng (bao gồm một người chủ trì)

Kinh doanh: $11.99/tháng cho mỗi người chủ trì

Được nhúng

Dùng thử miễn phí

Gói Build: $9.99/tháng (Trả theo nhu cầu)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

🔍 Bạn có biết? Ngay cả nền phía sau cũng có thể ảnh hưởng đến não bộ của bạn. Một nghiên cứu cho thấy rằng các nền động hoặc ảo gây mệt mỏi hơn so với tường trơn. Não bộ của bạn liên tục xử lý các chuyển động nhỏ, vì vậy cảnh nhiệt đới đẹp mắt đó có thể khiến bạn mệt mỏi thay vì thư giãn.

ClickUp vs. Whereby: So sánh tính năng

Khi quản lý một nhóm làm việc từ xa, mỗi cuộc họp đều có đặc điểm riêng. Cuộc gọi với khách hàng cần sự chuyên nghiệp, thương hiệu và tính tiện lợi. Các cuộc đồng bộ nội bộ đòi hỏi bối cảnh rõ ràng, trách nhiệm và sự theo dõi chặt chẽ.

Whereby hoạt động tốt cho các cuộc họp bên ngoài, trong khi ClickUp biến hợp tác trong không gian làm việc thành kết quả cụ thể, kết nối các cuộc thảo luận trực tiếp với công việc, mục tiêu và tài liệu dự án.

Dưới đây là so sánh chi tiết để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. 🎯

Tính năng #1: Trải nghiệm họp video

Hãy bắt đầu bằng cách xem xét cách mỗi công cụ AI cho cuộc họp xử lý các cuộc gọi video của bạn, từ các cuộc kiểm tra nhanh đến các cuộc họp nhóm.

ClickUp

ClickUp kết nối công việc và cuộc hội thoại. Với ClickUp Cuộc họp, các nhóm có thể tổ chức, quản lý và đang theo dõi các cuộc hội thoại ngay bên cạnh công việc của họ.

Tạo lịch trình và danh sách công việc để duy trì tiến độ, chia sẻ màn hình trong cuộc gọi để giao tiếp dễ dàng, và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhanh chóng tổng hợp các điểm chính từ cuộc thảo luận.

ClickUp AI Notetaker tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc họp, đồng thời xác định các mục khóa và bước tiếp theo.

Tìm hiểu thêm tại đây:

Nhưng bạn không cần phải tổ chức cuộc họp cho mọi cuộc trao đổi. Khi cần cập nhật nhanh chóng hoặc phản hồi không đồng bộ, ClickUp Clips giúp ghi lại và chia sẻ tin nhắn video trong các công việc hoặc trò chuyện.

Whereby

Công cụ này giúp mọi thứ trở nên đơn giản. Các cuộc họp video không cần tải xuống, chạy trên trình duyệt, được thiết kế cho các cuộc gọi khách hàng nhanh chóng và trải nghiệm thương hiệu. Bạn có thể tùy chỉnh phòng họp với logo và màu sắc của mình và chia nhỏ cuộc thảo luận thành các nhóm nhỏ.

Khách có thể tham gia ngay lập tức, giúp công cụ này trở thành công việc chính cho hợp tác với đối tác bên ngoài.

🏆 Kết quả: Hòa! Sử dụng ClickUp cho việc đồng bộ nội bộ và ngoại bộ, đồng thời chuyển đổi cuộc hội thoại thành hành động. Whereby phù hợp nhất cho các cuộc họp khách hàng theo thương hiệu.

📖 Xem thêm: Mẫu ghi chú miễn phí để tổ chức công việc hiệu quả hơn

Tính năng #2: Hợp tác và tương tác thời gian thực

Hãy cùng so sánh cách cả hai cho phép bạn làm công việc cùng nhau trong thời gian thực.

ClickUp

Nó được thiết kế cho hợp tác thời gian thực. Các nhóm có thể chỉnh sửa chung ClickUp Docs, brainstorm trên ClickUp Bảng trắng, trò chuyện ngay lập tức trong ClickUp Trò chuyện hoặc bình luận trực tiếp trên các công việc và công việc con. Mọi bình luận đều có thể thực hiện được.

Kết hợp với quyền truy cập theo cấp độ công việc, tính năng đề cập và tích hợp với các công cụ khác, nó giúp hợp tác trở nên liền mạch từ giai đoạn kế hoạch đến triển khai.

Whereby

Whereby tập trung vào hợp tác thời gian thực trong các cuộc họp. Nhóm có thể mở bảng trắng Miro trong cuộc gọi, chia sẻ màn hình, chia sẻ liên kết hoặc trò chuyện trực tiếp. Trải nghiệm nhanh chóng, thân thiện và trực quan, rất phù hợp cho các buổi workshop, demo cho khách hàng và các phiên làm việc sáng tạo.

Tuy nhiên, sau khi cuộc họp kết thúc, việc hợp tác thường cũng dừng lại. Không có cách tích hợp sẵn để tiếp tục công việc trên các công việc hoặc nội dung một cách không đồng bộ.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp chiến thắng! Ứng dụng nhắn tin tất cả trong một kết hợp làm việc nhóm thời gian thực và không đồng bộ để biến ý tưởng thành các bước hành động cụ thể.

Tính năng #3: Khả năng mở rộng và sẵn sàng cho doanh nghiệp

Tất nhiên, bạn cũng cần đánh giá khả năng mở rộng và hiệu suất của chúng khi nhóm hoặc tổ chức của bạn phát triển lớn hơn, với các nhu cầu của doanh nghiệp trong tâm trí.

ClickUp

ClickUp cung cấp khả năng mở rộng mạnh mẽ và các tính năng cấp doanh nghiệp, phù hợp cho các tổ chức lớn. Bạn sẽ có quyền truy cập tùy chỉnh, vai trò người dùng chi tiết và công cụ quản lý quản trị viên để đảm bảo kiểm soát chính xác và mức độ truy cập trên toàn bộ không gian làm việc.

Ngoài ra, ClickUp hỗ trợ Đăng nhập một lần (SSO), SAML và Xác thực hai yếu tố (2FA), tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp.

Nền tảng này cũng bao gồm nhật ký kiểm tra, giám sát 24/7 và kiểm tra xâm nhập để bảo mật dữ liệu liên tục.

Whereby

Whereby, mặt khác, được thiết kế chủ yếu cho hợp tác video và không cung cấp khả năng mở rộng quy mô rộng rãi hoặc các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp. Nó thiếu các công cụ quản trị viên nâng cao, quyền truy cập người dùng và công cụ báo cáo.

Mặc dù hỗ trợ tích hợp với các công cụ như Lịch Google và Miro, nó không cung cấp độ sâu của các tính năng sẵn sàng cho doanh nghiệp.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp! Được thiết kế để mở rộng quy mô cho các nhóm lớn, cung cấp quyền kiểm soát quản trị viên đầy đủ, bảo mật và các tính năng doanh nghiệp.

ClickUp vs. Whereby trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để tìm hiểu ý kiến của người dùng thực tế về ClickUp và Whereby. Mặc dù không có chủ đề cụ thể nào thảo luận về hai công cụ này, đây là những gì người dùng chia sẻ về chúng:

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Reddit về sự tiện lợi của Whereby:

Tôi đã sử dụng Whereby. Rất tiện lợi để tổ chức các cuộc gọi video đơn giản, đẹp mắt để kết nối với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, chỉ với một liên kết. Không cần tải xuống…

Tôi đã sử dụng Whereby. Rất tiện lợi để tổ chức các cuộc gọi video đơn giản, đẹp mắt để kết nối với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, chỉ với một liên kết. Không cần tải xuống…

Một người dùng ClickUp đã chia sẻ:

Chúng tôi đã thành công trong việc sử dụng ClickUp cho các công ty có kích thước từ nhỏ (như các doanh nghiệp cá nhân) đến lớn (như các nhóm quy mô lớn) và trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều trong số đó tạo ra doanh thu hàng triệu đô la. Đúng vậy, ClickUp cũng có những vấn đề giống như hầu hết các nền tảng khác, nhưng khả năng của nó thật sự xuất sắc, đặc biệt là cho các nhóm lớn… Các nhà lãnh đạo nhóm có thể sẽ thích nó vì nó cung cấp chế độ xem tổng quan về mọi hoạt động mà không khiến họ cảm thấy như đang quản lý quá chi tiết các thành viên trực thuộc. *

Chúng tôi đã thành công trong việc sử dụng ClickUp cho các công ty có kích thước từ nhỏ (như các doanh nghiệp cá nhân) đến lớn (như các nhóm quy mô lớn) và trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều trong số đó tạo ra doanh thu hàng triệu đô la. Đúng vậy, ClickUp cũng có những vấn đề giống như hầu hết các nền tảng khác, nhưng khả năng của nó thật sự xuất sắc, đặc biệt là cho các nhóm lớn… Các nhà lãnh đạo nhóm có thể sẽ thích nó vì nó cung cấp chế độ xem tổng quan về mọi hoạt động mà không khiến họ cảm thấy như đang quản lý quá chi tiết các thành viên trực thuộc. *

Một người dùng khác dường như ưa chuộng ClickUp (và họ sẽ vui mừng khi biết rằng SyncUps hiện cũng có tính năng này):

Tôi đã chuyển sang sử dụng công cụ này cho doanh nghiệp nhỏ của mình (3 người) và chúng tôi rất hài lòng. Nhược điểm duy nhất là tính năng trò chuyện video SyncUp không có âm thanh thông báo như Slack. Vì vậy, đôi khi mọi người bỏ lỡ thông báo. Hy vọng họ sẽ khắc phục điều đó. Ngoài ra, việc có thể tham khảo các công việc ngay trong ứng dụng là một điểm cộng.

Tôi đã chuyển sang sử dụng công cụ này cho doanh nghiệp nhỏ của mình (3 người) và chúng tôi rất hài lòng. Nhược điểm duy nhất là tính năng trò chuyện video SyncUp không có âm thanh thông báo như Slack. Vì vậy, đôi khi mọi người bỏ lỡ thông báo. Hy vọng họ sẽ khắc phục điều đó. Ngoài ra, việc có thể tham khảo các công việc ngay trong ứng dụng là một điểm cộng.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu cho thấy gần 70% người tham gia cho biết việc sử dụng cuộc gọi video thường xuyên/luôn luôn cho các cuộc họp nhóm giúp họ cảm thấy năng suất hơn. Điều này chủ yếu là do nó giảm thiểu sự hiểu lầm và cho phép các câu hỏi được trả lời ngay lập tức.

Công cụ cuộc họp video nào là tốt nhất?

Kết quả đã có, và chúng ta đã có người chiến thắng! 👑

Mặc dù Whereby rất phù hợp cho các cuộc gọi khách hàng nhanh chóng và các cuộc họp trực tuyến chuyên nghiệp trên trình duyệt, nó lại thiếu khả năng liên kết các cuộc hội thoại với các kết quả có thể thực hiện được.

ClickUp SyncUps biến các cuộc thảo luận thành công việc có thể thực hiện được, với Trợ lý Ghi chú AI, Clips, tích hợp công việc ClickUp và sự đồng bộ mượt mà với quy trình làm việc của bạn. Mỗi cuộc họp trở thành cơ hội để đẩy mạnh các dự án phức tạp, giữ cho các nhóm đồng bộ và không bao giờ bỏ lỡ các quyết định quan trọng.

Ngoài ra, với tất cả các công việc, cuộc hội thoại có ngữ cảnh và kiến thức được tích hợp vào một nền tảng ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tình trạng phân tán công việc sẽ biến mất, và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

