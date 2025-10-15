Các công cụ thay thế Opsgenie hàng đầu để chuyển sang trước tháng 4 năm 2027

Bạn đã bao giờ đang ăn tối thì điện thoại đột nhiên rung lên với một "cảnh báo khẩn cấp" hóa ra chỉ là nhật ký hệ thống thông thường? Điều đó thật phiền phức, nhưng ít nhất bạn biết Opsgenie luôn hỗ trợ bạn.

Thách thức thực sự đã đến: Atlassian đã ngừng bán Opsgenie, và sớm thôi, hỗ trợ đầy đủ sẽ kết thúc. Đối với các nhóm phụ thuộc vào Opsgenie cho lịch trực ca, nâng cấp sự cố và cảnh báo, đây là một lời cảnh tỉnh mà không ai mong muốn.

Điều tốt là, bạn không cần phải chờ đến phút chót. Dành thời gian để khám phá các lựa chọn khác ngay từ bây giờ có nghĩa là nhóm của bạn có thể thích nghi với quy trình mới mà không phải chịu áp lực từ những quyết định vội vàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ thay thế Opsgenie tốt nhất, so sánh điểm mạnh của chúng và giải thích tại sao ClickUp mang lại cho nhóm của bạn một cách làm việc bình tĩnh và kết nối hơn.

Các công cụ thay thế Opsgenie trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các tùy chọn thay thế Opsgenie tốt nhất để giúp bạn chọn lựa phù hợp dựa trên các tính năng khóa, giá cả và đánh giá của người dùng.

Các tiêu chí khóa để đánh giá các giải pháp thay thế Opsgenie

Tôi biết chúng ta còn gần 2 năm nữa trước khi họ ngừng hỗ trợ hoàn toàn, nhưng tôi không thấy lý do gì để chờ đợi 😛

Bình luận của một người dùng Reddit phản ánh thực tế mà nhiều nhóm Quản lý Dự án CNTT (IT PMO) đang phải đối mặt. Đúng vậy, Opsgenie đã là một công cụ hữu ích trong nhiều năm, nhưng việc chỉ dựa vào nó vì quen thuộc sẽ không giúp ích gì khi hỗ trợ kết thúc.

Việc cần làm hiện nay là xem xét những yếu tố đã làm nên sự hữu ích của Opsgenie ngay từ đầu và sử dụng những đặc điểm đó làm hướng dẫn khi lựa chọn nền tảng quản lý sự cố tiếp theo của bạn.

Dưới đây là một số đặc điểm đáng chú ý:

gửi cảnh báo kịp thời qua nhiều kênh* như điện thoại, email, tin nhắn SMS hoặc thông báo đẩy

Giữ cho các thông báo được nhắm mục tiêu để người đúng được thông báo mà không làm quá tải phần còn lại của nhóm

Áp dụng chính sách nâng cấp để đảm bảo các sự cố quan trọng không bao giờ bị bỏ qua

Tập trung cập nhật sự cố để các nhóm có thể nắm bắt toàn bộ tình hình trong quá trình quản lý sự cố

Cung cấp đánh giá sau sự cố để học hỏi từ các sự cố tương tự và cải thiện theo thời gian

cung cấp khả năng tích hợp* với các công cụ mà nhóm IT của bạn đã phụ thuộc

Opsgenie đã xây dựng uy tín của mình bằng cách giúp các nhóm DevOps giảm bớt mệt mỏi do cảnh báo, duy trì lịch trực rõ ràng và giải quyết sự cố mà không gây nhầm lẫn. Khi bạn khám phá từng công cụ thay thế Opsgenie, hãy giữ những giá trị này làm tiêu chí.

📖 Xem thêm: Các công cụ phần mềm quản lý sự cố hàng đầu cho nhóm IT

12 công cụ thay thế Opsgenie tốt nhất

Opsgenie có thể đang dần ngừng hoạt động, nhưng điều đó không có nghĩa là nhóm của bạn phải mất đà. Dưới đây là một số giải pháp thay thế phù hợp sẽ mang lại sự tự tin cho nhóm vận hành của bạn trong những thời điểm quan trọng.

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc quản lý quy trình xử lý sự cố kết hợp với quản lý dự án tổng thể)

Đảm bảo quản lý tài nguyên IT hiệu quả với Giải pháp IT & PMO của ClickUp.

Khi chuyển sang sử dụng Opsgenie, các nhóm ít lo lắng về việc mất cảnh báo hơn và tập trung hơn vào việc thích nghi với quy trình quản lý sự cố mới.

Vấn đề cốt lõi là sự phân tán công việc, nơi các cập nhật, lịch trình và chính sách được phân tán khắp các ứng dụng, email và tài liệu khác nhau. Sự phân mảnh này làm hao tổn năng lượng và buộc các nhóm phải bắt đầu lại từ đầu trong mỗi sự cố.

Nghiên cứu cho thấy nhân viên dành 117 phút mỗi ngày làm việc để lục lọi email và 153 phút cho tin nhắn trên Microsoft Teams, với các gián đoạn cứ sau vài phút.

ClickUp xuất hiện như một giải pháp thay thế cho Opsgenie bằng cách tích hợp tất cả các công việc rời rạc vào một không gian làm việc thống nhất. Dưới đây là cách các tính năng của ClickUp giải quyết những thách thức đó một cách chi tiết.

Quy trình phản ứng tự động hóa

Với các cảnh báo đến từ các công cụ giám sát, công cụ trò chuyện và email, thật khó để xác định điều gì quan trọng và ai nên phản hồi.

Với ClickUp Tự động hóa và AI Agents, các cảnh báo trở thành hành động có ý nghĩa. Các cảnh báo đến có thể tự động tạo và giao công việc cho kỹ sư trực ca, thông báo cho đúng người mà không làm phiền phần còn lại của nhóm.

Nếu không có phản hồi trong khoảng thời gian đã đặt, hệ thống sẽ tự động nâng cấp vấn đề theo quy trình tiêu chuẩn của bạn.

📌 Ví dụ: Một sự cố ngừng hoạt động máy chủ ưu tiên cao được báo cáo. ClickUp Automations tạo một công việc mới trong danh sách Sự cố của bạn, đánh dấu nó là khẩn cấp, giao cho kỹ sư trực ca và gửi thông báo đẩy trên điện thoại di động. Đồng thời, Trợ lý AI tùy chỉnh của bạn đăng một tin nhắn ngắn trong kênh sự cố trên ClickUp Chat để nhóm được thông báo nhưng không bị quá tải.

Sự rõ ràng và trách nhiệm trong các công việc

Quản lý dự án và công việc với nhiệm vụ ClickUp

Khi sự cố xảy ra, các nhóm thường lãng phí thời gian để xác định việc cần làm và bước tiếp theo là gì. Nhiệm vụ ClickUp mang lại sự rõ ràng cho quy trình quản lý sự cố của bạn.

Mỗi công việc có thể có chủ sở hữu rõ ràng, ưu tiên và thời hạn hoàn thành. Trong mỗi công việc, bạn có thể thêm danh sách kiểm tra, liên kết hướng dẫn thực hiện và ảnh chụp màn hình. Trường Tùy chỉnh ghi lại mức độ nghiêm trọng, dịch vụ bị ảnh hưởng hoặc giai đoạn nâng cấp, trong khi nhiệm vụ ClickUp Tùy chỉnh Trạng thái và danh sách công việc của ClickUp loại bỏ sự không chắc chắn bằng cách ánh xạ quy trình phản ứng thành một trình tự rõ ràng.

Chia sẻ thay đổi trạng thái ngay lập tức cho toàn nhóm với ClickUp Custom Status và thông báo thay đổi trạng thái

📌 Ví dụ: Một sự cố được báo cáo sẽ chuyển sang trạng thái 'Đang điều tra' khi kỹ sư mở công việc. Các bước khắc phục đang được theo dõi trong danh sách kiểm tra, với ghi chú và nhật ký được thêm vào phần mô tả. Mỗi lần thay đổi trạng thái chỉ thông báo cho những người liên quan, giúp kỹ sư công việc trong khi lãnh đạo vẫn được cập nhật thông tin.

Các bản cập nhật không làm gián đoạn luồng công việc

Giữ các cuộc hội thoại về sự cố trong một trò chuyện chia sẻ với ClickUp Chat

Trong các sự cố quan trọng, việc cập nhật cho các bên liên quan không nên làm gián đoạn nỗ lực phản ứng. ClickUp Chat giải quyết vấn đề này bằng cách đính kèm cuộc hội thoại trực tiếp vào công việc sự cố. Các thành viên và lãnh đạo trong nhóm có thể theo dõi chủ đề cuộc hội thoại, xem các quyết định đã được đưa ra và thêm bình luận theo thời gian thực.

ClickUp cũng tích hợp với Slack và Microsoft Teams, cho phép các cập nhật xuất hiện trong các kênh mà người dùng đã theo dõi.

Đang tìm kiếm những mẹo hay nhất về hợp tác thời gian thực? Dưới đây là hướng dẫn:

Đánh giá sau sự cố dẫn đến những thay đổi bền vững

Hiển thị lịch trực ca và khối lượng công việc sự cố một cách rõ ràng với bảng điều khiển ClickUp

Thường xuyên, các báo cáo sau sự cố được viết ra nhưng bị lãng quên. ClickUp Tài liệu giúp duy trì chúng bằng cách lưu trữ các báo cáo sau sự cố tiêu chuẩn ngay bên cạnh các công việc sự cố.

Trong khi đó, bảng điều khiển ClickUp hiển thị các chỉ số như thời gian trung bình để giải quyết sự cố, tần suất sự cố và các mẫu lặp lại. Sự hiển thị này giúp các nhóm IT và DevOps chuyển từ phản ứng thụ động sang cải thiện chủ động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc đánh giá sau sự cố có thể mất hàng giờ để viết, chỉnh sửa và tìm kiếm bối cảnh. ClickUp Brain thay đổi điều đó bằng cách tự động tổng hợp ghi chú, dòng thời gian và các mục cần thực hiện. Nó có thể tóm tắt nhiệm vụ sự cố, soạn thảo báo cáo sau sự cố trong ClickUp Tài liệu và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo dựa trên các sự cố tương tự. Tiết kiệm hàng giờ cho việc đánh giá sự cố bằng cách tự động hóa chúng với ClickUp Brain Với ClickUp Brain Max, bạn sẽ có tốc độ tiện ích bổ sung của tính năng Talk to Văn bản của ClickUp — ghi âm suy nghĩ của bạn theo thời gian thực và xem chúng biến thành những ghi chú hoàn chỉnh sẵn sàng chia sẻ. Cùng nhau, chúng giúp nhóm tiết kiệm gần một ngày làm việc mỗi tuần bằng cách loại bỏ công việc lặp đi lặp lại của việc viết và tìm kiếm, để bạn có thể tập trung vào việc ngăn chặn sự cố tiếp theo thay vì kể lại sự cố trước đó.

Tạo cấu trúc và tiết kiệm thời gian với các mẫu

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo các quy trình nhất quán và có thể lặp lại cho các tình huống khẩn cấp với mẫu Kế hoạch Hành động Sự cố ClickUp.

Trong tình huống khẩn cấp, bạn thực sự nhận ra giá trị của một quy trình rõ ràng, từng bước một.

Mẫu Kế hoạch Hành động Sự cố của ClickUp chính xác là như vậy. Mẫu này liệt kê chi tiết những việc cần làm, ai sẽ thực hiện và thứ tự thực hiện. Nó giúp mọi người đồng bộ, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Một thách thức khác trong lĩnh vực CNTT là ghi chép sự cố một cách hiệu quả để có thể phát hiện và ngăn chặn các mẫu sự cố trong tương lai. Mẫu Báo cáo Sự cố CNTT của ClickUp giúp việc báo cáo trở nên đơn giản, biến mỗi vấn đề thành một điểm dữ liệu có giá trị.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giảm thiểu tình trạng mệt mỏi do cảnh báo bằng các thông báo ClickUp có thể tùy chỉnh, đảm bảo chỉ những người cần thiết mới nhận được cảnh báo.

Tự động hóa việc tạo/lập, phân công và báo cáo công việc sự cố với ClickUp Automations và AI Agents.

Xây dựng quy trình xử lý sự cố rõ ràng với các nhiệm vụ ClickUp, danh sách công việc và trạng thái, cùng với các mẫu báo cáo sự cố để hướng dẫn từng giai đoạn của quá trình phản ứng.

Kích hoạt hợp tác nhóm với ClickUp Chat và ClickUp Docs, để các cuộc hội thoại, cập nhật và kết quả được lưu trữ cùng với sự cố.

Đang theo dõi trạng thái công việc và báo cáo sự cố thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Tạo ra những thông tin hữu ích từ các sự cố và công việc đã đóng, và xây dựng hoặc cập nhật các quy trình tiêu chuẩn (SOP) cho các cải tiến trong tương lai với ClickUp Brain.

Giới hạn của ClickUp

Sự linh hoạt của nền tảng có thể khiến các nhóm nhỏ cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi họ chỉ cần các tính năng cơ bản về cảnh báo và quản lý trực ca.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Người dùng G2 này đã báo cáo:

Việc hợp tác trên một dự án đã trở nên dễ dàng hơn nhiều kể từ khi triển khai ClickUp, vì các công việc có thể được giao cho các thành viên một cách dễ dàng và bạn có thể theo dõi tiến độ thông qua trò chuyện. Nó thậm chí còn cung cấp thông báo email và cảnh báo quá hạn trong trường hợp có công việc chưa hoàn thành.

📖 Xem thêm: Cách viết báo cáo sự cố tại công việc

2. PagerDuty (Tốt nhất cho cảnh báo sự cố thời gian thực và tự động hóa quy mô lớn)

qua PagerDuty

Nếu bạn đang rời khỏi Opsgenie, lo lắng đầu tiên của bạn rất đơn giản. Liệu người đúng sẽ nhận được cảnh báo vào thời điểm đúng, qua kênh đúng?

PagerDuty được thiết kế để loại bỏ áp lực đó. Bạn định nghĩa dịch vụ, lịch trình và chính sách nâng cấp rõ ràng để quyền sở hữu luôn được xác định rõ ràng. Các tín hiệu từ CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom và nhiều nguồn khác được tập trung vào một nơi và được nhóm thành một sự cố duy nhất, không phải 15 thông báo riêng lẻ.

Event Intelligence giảm thiểu thông báo trùng lặp và liên kết các vấn đề liên quan, giúp giảm bớt mệt mỏi do thông báo mà không làm im lặng các vấn đề thực sự. Nhân viên phản ứng có thể xác nhận hoặc nâng cấp sự cố trực tiếp từ ứng dụng di động hoặc từ Slack hoặc Teams, với các phòng sự cố và cầu nối được tạo tự động.

Sau khi giải quyết sự cố, phân tích sẽ hiển thị thời gian phản hồi, thời gian giải quyết và các điểm nóng lặp lại, giúp bạn khắc phục nguyên nhân gốc rễ thay vì chỉ xử lý triệu chứng.

Các tính năng nổi bật của PagerDuty

Cho phép người dùng tùy chỉnh cảnh báo qua SMS, điện thoại, email, thông báo đẩy và Slack để giảm thiểu thông báo không cần thiết mà không bỏ lỡ các sự cố quan trọng.

Tối ưu hóa quy trình thiết lập với các cảnh báo thử nghiệm, tích hợp dịch vụ và thiết kế chính sách nâng cấp đơn giản.

Hỗ trợ lịch trực và quy trình nâng cấp cảnh báo để thông báo cho đúng người và tiếp tục cho đến khi được xác nhận.

Kích hoạt các hành động xử lý sự cố dựa trên Slack như xác nhận, giải quyết và nâng cấp trực tiếp trong trò chuyện.

Giảm thiểu mệt mỏi do cảnh báo bằng AIOps, công nghệ tự động nhóm các cảnh báo trùng lặp và nổi bật các sự cố khẩn cấp.

Giới hạn của PagerDuty

Các trưởng nhóm không thể tùy chỉnh hoàn toàn phương thức gửi cảnh báo ở cấp độ nhóm, làm giới hạn tính linh hoạt khi các nhà quản lý muốn áp dụng các quy tắc nâng cấp nhất quán.

Thông báo qua email thiếu khả năng phản hồi trực tiếp, buộc người phản ứng phải nhấp vào nền tảng thay vì quản lý trực tiếp từ hộp thư đến.

Các tính năng nâng cao như AIOps và giấy phép giao tiếp với các bên liên quan đi kèm với chi phí bổ sung cao.

Giá cả của PagerDuty

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $25/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PagerDuty

G2: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về PagerDuty

Người dùng G2 này đã đề cập:

Tôi thích rằng Pager Duty có nhiều loại cảnh báo âm thanh khác nhau, một số trong số đó thật hài hước. Kể từ khi sử dụng Pager Duty, tôi đã có thể phản ứng với sự cố và phối hợp với các nhóm một cách hiệu quả hơn.

3. xMatters (Tốt nhất cho quản lý sự cố và tự động hóa hiệu quả về chi phí)

qua xMatters

Một người dùng Reddit đã tóm tắt điều này một cách chính xác nhất:

Bạn nhận được những gì bạn trả tiền, nhưng bạn trả ít hơn. Có tất cả những gì bạn muốn, nhưng chắc chắn nó không sang trọng như PagerDuty.

Dòng đó tóm tắt vị trí của xMatters — giá cả phải chăng, đáng tin cậy và mạnh mẽ trong những lĩnh vực quan trọng nhất.

Nếu bạn đang rời khỏi Opsgenie, vấn đề của bạn thường có hai mặt. Quá nhiều thông báo không cần thiết làm phiền những người không liên quan, và sự không chắc chắn về ai sẽ chịu trách nhiệm cho bước tiếp theo. xMatters giải quyết cả hai vấn đề này bằng cách cho phép bạn lập bản đồ dịch vụ và lịch trực ca, sau đó định tuyến cảnh báo với thông tin chi tiết chính xác để đảm bảo người đúng được liên hệ qua kênh phù hợp.

Người dùng đánh giá cao các thông báo có mục tiêu với thông tin hữu ích, cùng với bản ghi chép đầy đủ cho thấy ai đã được trang, ai đã xác nhận và thời gian cụ thể. Bản ghi chép này giúp việc đánh giá sau sự cố và kiểm tra tuân thủ trở nên đơn giản.

Công cụ xây dựng quy trình làm việc không cần mã (low-code workflow builder) chuyển đổi tín hiệu từ Datadog, Prometheus hoặc ServiceNow thành một chuỗi hành động rõ ràng.

Với tự động hóa quy trình làm việc và quản lý dự án DevOps linh hoạt làm nền tảng, xMatters giúp các nhóm làm việc nhanh hơn và loại bỏ tiếng ồn từ các cảnh báo.

các tính năng nổi bật của xMatters

Tự động hóa quy trình xử lý sự cố với các tích hợp không cần mã và ít mã, giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết và giảm thiểu các công việc thủ công

Quản lý lịch trực ca và quy trình nâng cấp sự cố một cách trơn tru để đảm bảo người đúng luôn được thông báo vào thời điểm thích hợp

Áp dụng quản lý sự cố linh hoạt để giảm thiểu tác động đến tùy chỉnh và thu thập bài học từ mọi sự kiện

Loại bỏ thông tin không cần thiết bằng trí tuệ tín hiệu, tương quan cảnh báo và thông báo được nâng cao để có bối cảnh rõ ràng hơn

Truy cập các phân tích có thể hành động để xác định các điểm yếu và cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm

giới hạn của xMatters

Giao diện và trải nghiệm người dùng chưa được tinh tế so với các đối thủ cạnh tranh

Các tính năng báo cáo và phân tích nâng cao bị giới hạn trong các kế hoạch dịch vụ cấp thấp

Phạm vi hỗ trợ toàn cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào kế hoạch được lựa chọn

giá cả của xMatters

Miễn phí

Starter (Essentials) : $9/tháng cho mỗi người dùng

Base (Standard) : $39/tháng mỗi người dùng

Nâng cao: Giá cả tùy chỉnh

đánh giá và nhận xét về xMatters

G2 : 4.5/5 (670+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (140+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về xMatters

Bài đánh giá Capterra này có tính năng:

Khi công ty gặp sự cố bảo mật dữ liệu, Xmatters kích hoạt các quy trình phản ứng ngay lập tức: nó tổ chức các quy trình hành động của nhóm theo hàm của họ. Các thông báo được gửi qua nhiều kênh khác nhau.

📮 ClickUp Insight: 28% nhân viên cho biết công việc theo họ sau giờ làm việc, và 8% khác thường gặp khó khăn trong việc tắt máy. Điều này có nghĩa là hơn một phần ba số người mang căng thẳng về nhà. Sử dụng ClickUp Reminders để bảo vệ thói quen buổi tối của bạn. Đặt nhắc nhở tổng kết hàng ngày, thông báo im lặng ngoài giờ công việc và dành thời gian cá nhân trên lịch của bạn. Tắt máy nên là sự lựa chọn của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm khoảng một giờ mỗi người mỗi ngày nhờ các tự động hóa của ClickUp, dẫn đến tăng 12% hiệu quả.

4. AlertOps (Tốt nhất cho giảm thiểu tiếng ồn bằng AI và phản ứng sự cố nhanh chóng)

qua AlertOps

Số lượng cảnh báo tiếp tục gia tăng, với 88% nhóm báo cáo sự gia tăng trong năm qua và gần một nửa cho biết các đợt gia tăng đó vượt quá 25%. Loại tiếng ồn liên tục này dẫn đến tình trạng mệt mỏi do cảnh báo, mà 76% Trung tâm Hoạt động An ninh (SOC) hiện nay coi là thách thức hàng đầu của họ.

Đó là thực tế mà bạn mang đến cho bất kỳ giải pháp thay thế Opsgenie nào. Công cụ tiếp theo bạn chọn phải có khả năng đánh giá những cảnh báo nào cần hành động. AlertOps tập trung vào điều đó với OpsIQ, một lõi AI lọc các cảnh báo trùng lặp, liên kết các tín hiệu liên quan, tóm tắt bối cảnh và đề xuất các bước tiếp theo, giúp người phản ứng nhìn thấy một sự cố rõ ràng thay vì một dòng thông báo liên tục.

Bạn có thể bắt đầu với lịch trực ca mặc định hoặc tạo lịch riêng, sau đó định tuyến qua điện thoại, tin nhắn SMS, ứng dụng di động, trò chuyện hoặc email với các quy tắc nâng cấp vấn đề hoạt động liên tục cho đến khi có người chịu trách nhiệm giải quyết. Định tuyến cuộc gọi trực tiếp sẽ chuyển khách hàng đến nhân viên trực ca hiện tại dựa trên lịch trình thời gian thực, và các chính sách dựa trên SLA sẽ nâng cấp vấn đề trước khi vi phạm thay vì sau đó.

Ngoài ra, nền tảng này tích hợp với hơn 200 công cụ, từ giám sát và quản lý vé đến O365 và Slack, giúp quá trình phân loại sự cố không bị gián đoạn do thiếu thông tin bối cảnh.

Các tính năng nổi bật của AlertOps

Lọc và ức chế các cảnh báo trùng lặp bằng công nghệ giảm tiếng ồn do AI điều khiển của OpsIQ™, giúp tóm tắt các cảnh báo và đề xuất giải pháp tự động

Quản lý lịch trực ca với các quy tắc nâng cấp linh hoạt, phạm vi phủ sóng theo giờ làm việc toàn cầu và định tuyến cuộc gọi trực tiếp cho các vấn đề quan trọng tùy chỉnh của khách hàng.

Tự động hóa phân loại và quy trình làm việc bằng các mẫu IT không cần mã để đẩy nhanh phản ứng và đảm bảo các sự cố được xử lý một cách nhất quán.

Tích hợp sẵn với hơn 200 công cụ, bao gồm Slack, O365, Jira, Dynatrace và ConnectWise, cùng với các tích hợp tùy chỉnh cho các ứng dụng nội bộ.

Giới hạn của AlertOps

Việc thiết lập lịch trực có thể ban đầu cảm thấy không trực quan và có thể yêu cầu dùng thử và điều chỉnh.

Giao diện người dùng (UI) có một số điểm chưa hoàn thiện, với một số tính năng nâng cao yêu cầu thực hiện thêm các bước để cấu hình.

Đã có báo cáo về sự chậm trễ trong đồng bộ lịch với các hệ thống bên ngoài như Outlook.

Giá cả của AlertOps

Starter : Miễn phí

Tiêu chuẩn : $10/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $22/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $34/tháng mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về AlertOps

G2 : 4.7/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 20 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về AlertOps

Đánh giá này trên G2 cho thấy rõ:

Chúng tôi đã dành phần lớn quý 3 năm ngoái để thử nghiệm các công cụ Lịch trực/Cảnh báo cho một trong các nhóm IT của mình. Sau khi tìm thấy AlertOps, tôi đã ngừng tìm kiếm. Công cụ này có giá cả phải chăng, nhóm hỗ trợ của họ vô cùng nhiệt tình và kiên nhẫn trong quá trình cài đặt và triển khai. Kể từ khi mọi thứ được cài đặt và vận hành trơn tru, chúng tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào!

5. Splunk On-Call (Tốt nhất cho việc đơn giản hóa lịch trực và giảm thiểu căng thẳng)

Nếu bạn từng xem tiểu phẩm kinh điển Abbott and Costello “Who’s on First?”, bạn sẽ hiểu sự混亂 khi cố gắng xác định ai thực sự chịu trách nhiệm cho việc gì. Việc luân phiên trực ca cũng có thể gây ra cảm giác tương tự khi không có hệ thống rõ ràng.

Đó chính là lúc Splunk On-Call bước vào. ✨

Bạn chỉ cần thiết lập nhóm và lịch trình một lần, sau đó các cảnh báo sẽ được gửi kèm thông tin chi tiết trên bất kỳ thiết bị nào. Nhân viên phản ứng có thể xác nhận, chuyển hướng hoặc tạm hoãn cảnh báo từ ứng dụng iOS hoặc Android, và nền tảng có thể mở phòng làm việc để hợp tác và bắt đầu đánh giá sau sự cố mà không cần các bước bổ sung.

Hệ thống quy tắc gắn các tài liệu hướng dẫn và bảng điều khiển vào các sự cố, giúp người đầu tiên nhận trang không phải bắt đầu từ đầu. Trí tuệ nhân tạo đề xuất các nhân viên phản ứng phù hợp dựa trên các sự cố tương tự, giúp giảm thời gian xác nhận và giải quyết.

Các tính năng nổi bật của Splunk On-Call

Tự động hóa quy trình leo thang và phản ứng sự cố để nhận biết và giải quyết nhanh chóng.

Sử dụng ứng dụng iOS và Android để nhận, hoãn, chuyển hướng hoặc giải quyết cảnh báo trực tiếp từ thiết bị di động.

Tối ưu hóa lịch trực với các tính năng luân phiên, ưu tiên và chính sách nâng cấp được thiết kế để phân bổ khối lượng công việc một cách công bằng.

Nhận thông tin bối cảnh sự cố và nhật ký kiểm tra lịch sử để hỗ trợ phân loại sự cố nhanh chóng và phân tích sau sự cố.

Áp dụng các đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo để xác định các nhân viên phản ứng phù hợp dựa trên dữ liệu giải quyết sự cố trong quá khứ.

Giới hạn của Splunk On-Call

Giao diện có thể ban đầu cảm thấy phức tạp và việc điều hướng cần một chút thời gian để làm quen.

Sự chậm trễ thỉnh thoảng trong các kỳ có lưu lượng truy cập cao ảnh hưởng đến khả năng phản hồi thời gian thực.

Các tùy chọn cấp phép và quản lý người dùng bị giới hạn hơn so với một số đối thủ cạnh tranh.

Giá dịch vụ trực ca của Splunk

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Splunk On-Call

G2 : 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Splunk On-Call

Đánh giá của G2 ghi chú:

Khả năng tạo nhóm và cấu hình ca trực giữa các nhóm là một trong những tính năng hữu ích nhất trên nền tảng này. Splunk On-Call cung cấp tích hợp dễ dàng với nhiều công cụ, giúp việc cấu hình trở nên rất đơn giản. *

6. Datadog (Tốt nhất cho khả năng quan sát toàn bộ hệ thống với giám sát bảo mật tích hợp)

qua Datadog

Đối với người dùng Opsgenie, vấn đề nằm ở bối cảnh. Một cảnh báo được kích hoạt, nhưng bạn vẫn phải tìm kiếm nhật ký, dấu vết, chỉ số và tín hiệu bảo mật để xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu.

Datadog tập hợp các chế độ xem này vào một dòng thời gian duy nhất. Hạ tầng, container, serverless, cơ sở dữ liệu và ứng dụng được hiển thị cùng với nhật ký, dấu vết và RUM, giúp các nhà phản ứng không cần phải đoán mò.

Watchdog và các tính năng AI mới giúp phát hiện các bất thường, nhóm các tín hiệu liên quan và tóm tắt tác động có xác suất xảy ra, từ đó giảm thiểu việc trao đổi qua lại trong quá trình phân loại sự cố. Nếu bạn đã có công cụ trang, bạn có thể tích hợp các cảnh báo từ Datadog vào công cụ đó.

Nếu bạn muốn ở lại trong Datadog, Quản lý Sự cố cho phép bạn quản lý chủ sở hữu, dòng thời gian, cập nhật cho các bên liên quan và theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi nền tảng.

Các lợi ích thực tế xuất hiện nhanh chóng. Ít thông báo ồn ào hơn vì các thông báo trùng lặp được gộp lại. Phân tích nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn vì mỗi thông báo đi kèm với các chỉ số và nhật ký giải thích cho nó. Vị thế bảo mật mạnh mẽ hơn vì các cấu hình sai và lỗ hổng bảo mật được phát hiện cùng với dữ liệu hiệu suất.

Với hơn 900 tích hợp, mục tiêu mức dịch vụ (SLOs) rõ ràng và bảng điều khiển, nhóm của bạn có thể xử lý từ cảnh báo đến khắc phục sự cố tại một nơi duy nhất thay vì phải chuyển đổi giữa các tab. Đây là lựa chọn phù hợp cho việc di chuyển từ Opsgenie đồng thời muốn khắc phục các lỗ hổng trong khả năng quan sát.

Các tính năng nổi bật của Datadog

Theo dõi hạ tầng, nhật ký, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các khối lượng công việc không máy chủ từ một nền tảng duy nhất.

Bảo mật môi trường đám mây với quản lý lỗ hổng tích hợp, lập bản đồ tuân thủ và quản lý quyền truy cập.

Sử dụng giám sát tổng hợp và giám sát người dùng thực để phát hiện vấn đề trước khi người dùng nhận ra.

Tự động hóa quy trình làm việc với hơn 900 tích hợp và bảng điều khiển được xây dựng sẵn.

Áp dụng các tính năng AI và machine learning như Watchdog và LLM Observability để phát hiện sự cố bất thường và cung cấp thông tin thông minh.

Giới hạn của Datadog

Giá cả có thể tăng nhanh với số lượng máy chủ lớn và tiện ích bổ sung.

Giao diện và bảng điều khiển có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Một số tính năng bảo mật nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Datadog

Miễn phí

Pro : $15/tháng cho mỗi máy chủ

Doanh nghiệp : $23/tháng cho mỗi máy chủ

DevSecOps Pro : $22/tháng cho mỗi máy chủ

DevSecOps Doanh nghiệp: $34/tháng cho mỗi máy chủ

Đánh giá và nhận xét về Datadog

G2 : 4.4/5 (660+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (320+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Datadog

Đánh giá của Capterra trích dẫn:

Tổng thể, sau một số thăng trầm, họ đã là một đối tác tốt. Công cụ của họ cực kỳ mạnh mẽ và cho phép thực hiện nhiều thực hành xuất sắc về khả năng quan sát, nhưng bạn phải trả tiền cho nó.

📖 Đọc thêm: Cách giảm thiểu rủi ro bảo mật mạng trong quản lý dự án

7. Squadcast (Tốt nhất cho việc quản lý ca trực và phản ứng sự cố tích hợp với giá trị cao)

qua Squadcast

Khi bạn phải quản lý nhiều lịch trực và quy tắc làm việc ngoài giờ cụ thể cho từng khách hàng, bạn cần các cảnh báo tuân thủ những quy tắc đó mà không cần sự hỗ trợ trực tiếp.

Đó chính là lĩnh vực mà Squadcast giành được sự tin tưởng. 🌟

Người dùng đã ghi chú rằng việc thiết lập lịch trực và các trường hợp ngoại lệ rất dễ dàng, và ứng dụng di động sẽ tiếp tục nâng cấp cảnh báo nếu người phản hồi đầu tiên không trả lời, do đó các vấn đề quan trọng không bị bỏ sót.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) và các nhóm có nhiều khách hàng tùy chỉnh, tính năng này cho phép bạn thiết lập chế độ hỗ trợ 24/7 cho một số khách hàng cụ thể, đồng thời chỉ kích hoạt cảnh báo ngoài giờ làm việc cho các sự cố nghiêm trọng đối với các khách hàng khác. Giao diện người dùng (UI) giúp dễ dàng theo dõi các sự cố đang diễn ra và xác định người chịu trách nhiệm xử lý.

Có nhiều hơn thế nữa bên trong. Tự động hóa đáng tin cậy giúp xử lý sự cố thông qua các quy trình làm việc nhất quán với tài liệu hướng dẫn và cập nhật trạng thái, đang theo dõi SLO và dòng thời gian giúp phát hiện các mẫu có thể hành động, và giá cả minh bạch đủ để các nhóm nhỏ không cảm thấy bị loại trừ.

Các tính năng nổi bật của Squadcast

Tự động hóa lịch trực ca với các tùy chọn nâng cấp linh hoạt và quyền ưu tiên.

Giảm thiểu mệt mỏi do cảnh báo bằng cách hợp nhất và loại bỏ trùng lặp các thông báo.

Giải quyết sự cố nhanh hơn với các tài liệu hướng dẫn và quy trình làm việc.

Giữ liên lạc với các bên liên quan thông qua các trang trạng thái tùy chỉnh.

Ghi lại các phân tích sau sự cố và thông tin chi tiết để xây dựng văn hóa học tập.

Giới hạn của Squadcast

Các chế độ xem lịch trình có thể trở nên lộn xộn khi có nhiều lịch trực hoạt động, khiến việc kiểm tra ai đang trực trở nên khó khăn hơn.

Đã có báo cáo về tình trạng trễ tạm thời trong việc đồng bộ hóa cảnh báo từ một số tích hợp

Kế hoạch miễn phí có giới hạn đối với các nhóm muốn trang trạng thái và phân tích sâu hơn

Giá cả của Squadcast

Pro : $12/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $19/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Squadcast

G2 : 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Squadcast

Đánh giá trên G2 này đề cập:

Squadcast có thể nhận dữ liệu từ các công cụ giám sát khác nhau mà chúng ta đang sử dụng và việc cài đặt lịch trực và quyền ưu tiên cho việc cảnh báo các loại vấn đề khác nhau rất đơn giản.

📖 Đọc thêm: Quản lý rủi ro an ninh mạng

8. FireHydrant (Tốt nhất cho quy trình tự động hóa và quyền sở hữu dịch vụ)

qua FireHydrant

Phần mềm quản lý sự cố này cung cấp quy trình được tổ chức khoa học, giúp các dịch vụ hoạt động trơn tru.

FireHydrant tập trung phản ứng xung quanh các tài liệu hướng dẫn (runbooks), danh mục dịch vụ và không gian làm việc chung. Khi tuyên bố một sự cố, nền tảng sẽ tạo một kênh trong Slack hoặc Teams, gắn tài liệu hướng dẫn phù hợp, lấy quyền sở hữu từ danh mục dịch vụ và bắt đầu một dòng thời gian có thể kiểm tra.

Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) của nó giúp giảm thiểu công việc hành chính bằng cách cung cấp tóm tắt sự cố tức thì, đề xuất cập nhật cho các bên liên quan và bản ghi chép cuộc họp trực tiếp, giúp nhóm tập trung vào việc khắc phục sự cố thay vì ghi chú.

Các nhóm cũng nhấn mạnh vào hỗ trợ nhanh chóng và tiếp cận API đầu tiên với Terraform, cho phép các nhà lãnh đạo vận hành tích hợp FireHydrant vào các quy trình làm việc hiện có mà không gặp trở ngại.

Các tính năng nổi bật của FireHydrant

Tự động hóa phản ứng sự cố với các tài liệu hướng dẫn (runbooks) ghi chép các quy trình tốt nhất

Quản lý lịch trực ca và cảnh báo với Signals, bao gồm chính sách nâng cấp hoàn thành

Tập trung quyền sở hữu thông qua Danh mục Dịch vụ để các kỹ sư phù hợp có thể phản hồi ngay lập tức

Hợp tác trực tiếp trong Slack hoặc Teams với các kênh và cập nhật được tạo tự động

Sử dụng các phiên đánh giá và phân tích được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để thu thập thông tin và nâng cao độ tin cậy theo thời gian

Giới hạn của FireHydrant

Các tính năng tự động hóa nâng cao yêu cầu kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn

Thời gian học tập để cài đặt các quy trình làm việc tùy chỉnh và tích hợp

Số lượng người phản hồi và tài liệu hướng dẫn giới hạn trong kế hoạch mục nhập

Giá cả của FireHydrant

Miễn phí : Dùng thử trong hai tuần

Platform Pro : $9.600/năm cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về FireHydrant

G2 : 4.5/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về FireHydrant

Người dùng G2 này đã chia sẻ:

Cung cấp công việc hoàn toàn trong Slack hoặc các công cụ trò chuyện/hợp tác khác, FireHydrant tích hợp và cho phép bạn mở/cập nhật/giải quyết sự cố mà không cần rời khỏi nơi diễn ra hoạt động phản ứng sự cố.

9. TaskCall (Phù hợp nhất cho quản lý sự cố với chi phí hợp lý và tự động hóa)

qua TaskCall

Trong một nghiên cứu gần đây về rủi ro mạng, phản ứng sự cố được xác định là một trong những biện pháp kiểm soát hàng đầu mà các tổ chức cần củng cố để giảm thiểu rủi ro.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy trình xử lý sự cố nhanh chóng và đáng tin cậy.

Các nhóm thường gặp khó khăn không phải ở chính cảnh báo mà là trong quá trình xử lý sau đó. Ai là người chịu trách nhiệm chính hiện tại? Cảnh báo thuộc về ứng dụng, hạ tầng hay bộ phận vận hành khách hàng? Làm thế nào để giữ cho lãnh đạo được thông tin mà không làm gián đoạn quá trình khắc phục?

TaskCall giải quyết trực tiếp những tình huống đó. Lịch trực được xác định dựa trên nội dung sự cố, do đó việc định tuyến sẽ đến đúng người phản hồi, và tính năng tự động nâng cấp sẽ bù đắp các khoảng trống. Thông báo được gửi qua điện thoại, tin nhắn SMS, thông báo đẩy, email hoặc trò chuyện.

Để giảm thiểu thông tin không cần thiết, trí tuệ sự kiện sẽ loại bỏ các cảnh báo trùng lặp và ẩn các cảnh báo có giá trị thấp. Bối cảnh được tạo ra bằng cách thu thập dữ liệu từ các công cụ như AWS, Datadog, Slack, Jira và Zendesk, giúp kỹ sư nhìn thấy tác động và quyền sở hữu thay vì dòng cảnh báo thô.

Các tính năng nổi bật của TaskCall

Tự động hóa lịch trực ca với các vòng quay động và quy trình nâng cấp nhiều cấp độ

Giảm thiểu thông tin không cần thiết với trí tuệ sự kiện được hỗ trợ bởi AI và định tuyến điều kiện

Quản lý sự cố trên các lĩnh vực DevOps, IT-Ops và BizOps trong một nền tảng thống nhất

Tích hợp với các công cụ giám sát, ghi nhật ký và hỗ trợ như AWS, Jira, Zendesk và Slack

Cung cấp phạm vi phủ sóng toàn diện với ứng dụng di động, thông báo đẩy, tin nhắn SMS và cảnh báo bằng giọng nói

Giới hạn của TaskCall

Kế hoạch miễn phí giới hạn tối đa 5 người dùng, có thể không phù hợp cho các nhóm đang phát triển

Hầu hết các tính năng phân tích và bảng điều khiển được giới hạn trong các kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn

Giá cả của TaskCall

Miễn phí

Gói Starter : $9/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $19/tháng cho mỗi người dùng

Hoạt động kỹ thuật số: $29/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về TaskCall

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. ilert (Tốt nhất cho quản lý sự cố dựa trên AI với trọng tâm bảo mật)

qua ilert

ilert là nền tảng quản lý trực ca và cảnh báo sự cố với trọng tâm mạnh mẽ vào độ tin cậy và bảo mật dữ liệu. Nó giúp các nhóm đảm bảo rằng các cảnh báo quan trọng từ hệ thống giám sát được gửi đến các kỹ sư trực ca đúng người một cách kịp thời.

Nền tảng cung cấp lịch trực linh hoạt, chính sách nâng cấp nhiều tầng và thông báo qua nhiều kênh, bao gồm thông báo đẩy, tin nhắn SMS và cuộc gọi thoại.

Hệ thống định tuyến tôn trọng lịch trình hiện tại và đường dẫn nâng cấp có nghĩa là các cuộc gọi của khách hàng sẽ đến đúng người thay vì bị chuyển vòng quanh hệ thống điện thoại.

Trong Slack hoặc Teams, các nhân viên phản ứng xử lý sự cố trong trò chuyện trong khi Ilert ghi lại bối cảnh, dòng thời gian và các bước theo dõi.

Trợ lý giọng nói AI trả lời cuộc gọi hotline, thu thập thông tin cần thiết và thông báo ngay lập tức cho kỹ sư trực ca. Responder phân tích các chỉ số, nhật ký và thay đổi gần đây trên toàn hệ thống, xác định nguyên nhân gốc rễ có thể, đề xuất các bên liên quan cần tham gia và thậm chí đề xuất lộ trình hoàn nguyên để giảm thiểu sự cố nhanh chóng.

Bạn luôn kiểm soát mọi bước.

các tính năng nổi bật của ilert

Cung cấp cảnh báo đa kênh đáng tin cậy qua giọng nói, tin nhắn SMS, thông báo đẩy và trò chuyện

Tự động hóa quản lý trực ca với lịch trình và quy trình nâng cấp sự cố

Cung cấp cập nhật nhanh chóng thông qua các trang trạng thái được hỗ trợ bởi AI và giao tiếp với các bên liên quan

Sử dụng ilert Responder AI để phân tích sự cố, xác định nguyên nhân gốc rễ và đề xuất các hành động cần thực hiện

Tích hợp với các công cụ giám sát và quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM) như Prometheus, Datadog, Jira và Slack

giai đoạn giới hạn của ilert

Giá có thể cao đối với các nhóm nhỏ

Một số tích hợp yêu cầu nỗ lực thiết lập bổ sung

Ứng dụng di động có thể được hưởng lợi từ các tính năng nâng cao hơn

giá cả của ilert

Miễn phí

Pro : $24/tháng cho mỗi người dùng

Giá : $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

đánh giá và nhận xét về ilert

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng nói gì về ilert

Bài đánh giá của Capterra cho biết:

Tôi thấy công cụ này rất trực quan và hiệu quả trong việc quản lý ca trực trong các nhóm IT. Nó cung cấp sự linh hoạt bằng cách cho phép phản hồi trực tiếp qua ứng dụng, tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi điện thoại, điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống thực tế.

11. Zenduty (Tốt nhất cho phản ứng sự cố dựa trên AI quy mô lớn)

qua Zenduty

Zenduty giúp các nhóm kỹ thuật và DevOps tập trung vào các tín hiệu quan trọng, giảm thời gian trung bình để giải quyết sự cố (MTTR) và cung cấp cho tổ chức một nền tảng duy nhất, đáng tin cậy để quản lý sự cố.

Người dùng liên tục khen ngợi hệ thống cảnh báo nhanh chóng và đáng tin cậy, với các thông báo qua push, cuộc gọi và tin nhắn SMS được gửi đến mà không có độ trễ, giúp kỹ sư trực ca có thể xác nhận từ thông báo và quay lại công việc. Các nhóm cũng đánh giá cao việc có thể tùy chỉnh thông báo theo mức độ nghiêm trọng, dịch vụ hoặc loại sự cố, để người đúng được liên hệ vào thời điểm thích hợp thay vì tất cả mọi người cùng lúc.

Nền tảng này hỗ trợ phản ứng sự cố hợp tác, với các vai trò sự cố, mẫu công việc và kênh giao tiếp tích hợp. Một tính năng nổi bật là phương pháp dựa trên Hệ thống Chỉ huy Sự cố (ICS), cung cấp khung làm việc có cấu trúc để quản lý các sự cố quy mô lớn.

Nếu bạn đang muốn chuyển từ Opsgenie, Zenduty là một lựa chọn tốt, với dịch vụ hỗ trợ di chuyển nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Các tính năng nổi bật của Zenduty

Cung cấp quản lý sự cố dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) với ZenAI

Hỗ trợ lịch trực ca nâng cao với các chu kỳ luân phiên và quy trình nâng cấp tùy chỉnh.

Tự động hóa các quy trình xử lý sự cố để các công việc và đang theo dõi được ghi nhận một cách nhất quán.

Tích hợp mượt mà với hơn 150 công cụ như Slack, nhóm, Jira, Datadog và Grafana.

Gửi cảnh báo thời gian thực trên thiết bị di động iOS, Android và thậm chí cả đồng hồ thông minh.

Giới hạn của Zenduty

Hàm tìm kiếm có thể trộn lẫn nhiều sự cố, khiến việc đang theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Một số tính năng nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Sự trùng lặp thông báo trong các thiết lập phức tạp có thể dẫn đến cảnh báo trùng lặp.

Giá cả của Zenduty

Miễn phí

Gói Starter : $6/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển : $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $25/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zenduty

G2 : 4.6/5 (135+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Zenduty

Đánh giá của G2 đã ghi chú:

Điều tôi thích nhất ở Zenduty là những phân tích dựa trên dữ liệu. Bằng cách phân tích các sự cố, chúng ta đang theo dõi xu hướng – chẳng hạn như những ngày, dịch vụ hoặc ca làm việc nào gặp nhiều vấn đề hơn, xác định nguyên nhân gây ra sự cố và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý vận hành IT tốt nhất

12. Incident. io (Tốt nhất cho phản ứng sự cố tích hợp sẵn với Slack)

Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở giữa một sự cố. Thiết bị báo động reo lên. Mọi người thức dậy. Trong Opsgenie, bạn xác nhận sự cố, sau đó tìm phòng phù hợp, rồi sao chép thông tin vào một nơi khác để mọi người có thể theo dõi tình hình.

Đó chính là thời điểm mà hầu hết các nhóm muốn khắc phục. Đây chính là điểm khác biệt của incident. io.

Bạn chỉ cần thông báo trực tiếp trong Slack, và một không gian làm việc gọn gàng sẽ xuất hiện với các vai trò, dòng thời gian và các bước tiếp theo đã được sắp xếp sẵn. Bạn có thể gọi điện, gửi văn bản, gửi email hoặc chỉ cần nhấn để xác nhận. Công việc bắt đầu ngay lập tức và luôn hiển thị rõ ràng.

Người dùng liên tục mô tả cùng một quy trình sau khi chuyển sang sử dụng. Một kênh được tạo ra chỉ với thông tin cần thiết. Ứng dụng nhắc nhở các bước tiếp theo và soạn thảo tóm tắt rõ ràng trong khi bạn vẫn đang khắc phục sự cố. Cập nhật trạng thái cho khách hàng sẵn sàng gửi mà không cần rời khỏi chủ đề. Điều này giúp loại bỏ những cuộc trò chuyện không cần thiết thường diễn ra trong các phòng chat phụ và tin nhắn riêng tư.

Việc triển khai đã diễn ra một cách thuận lợi cho các nhóm có kích thước rất khác nhau. Các nhóm nhỏ chia sẻ rằng họ đã tích hợp nó với Linear và New Relic trong vòng vài tuần và nhận được giá trị thực tế ngay từ ngày đầu tiên. Các tổ chức lớn hơn chia sẻ rằng họ đã triển khai nó trên nhiều nhóm trong khoảng một tháng và không phải tạm dừng công việc cần làm trong lộ trình để thực hiện điều đó.

Các tính năng nổi bật của Incident. io

Quản lý sự cố từ đầu đến cuối trực tiếp trong Slack hoặc Microsoft Teams

Sử dụng AI SRE để đề xuất các giải pháp, điều tra vấn đề và soạn thảo thông báo.

Quản lý lịch trực ca với công nghệ giảm tiếng ồn do AI điều khiển

Tự động hóa cập nhật trang trạng thái cho khách hàng và các bên liên quan.

Nắm bắt xu hướng, dòng thời gian và các chỉ số MTTx thông qua bảng điều khiển.

Giao thức Incident. io có giới hạn

Giao diện có thể cảm thấy quá tải với nhiều thông báo từ Slack.

Các cấu hình nâng cao (như đường dẫn nâng cấp) có thể yêu cầu điều chỉnh chi tiết.

Một số tính năng AI giới hạn chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Giá cả của Incident. io

Basic : Miễn phí

Nhóm : $19/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Incident. io

G2 : 4.8/5 (180+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Incident. io

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Đối với tôi, incident.io đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa việc không gây cản trở trong khi vẫn là nhà cung cấp cấu trúc, quy trình và thu thập dữ liệu cho quản lý sự cố.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các Agent có sẵn để trả lời câu hỏi của nhóm hoặc chia sẻ cập nhật, hoặc cấu hình một Agent AI ClickUp tùy chỉnh để theo dõi trạng thái công việc và ngày đáo hạn, gửi nhắc nhở, nâng cấp vấn đề hoặc cập nhật trạng thái khi cần thiết, để đẩy nhanh tiến độ công việc. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện:

Những điều cần lưu ý trong và sau quá trình chuyển đổi từ Opsgenie

Chuyển từ Opsgenie có thể cảm thấy giống như việc dọn dẹp một ngôi nhà mà bạn đã sống trong nhiều năm. Mỗi lịch trình, quy tắc nâng cấp và tích hợp đều có vị trí của nó, và việc chuyển tất cả sang một môi trường mới có thể khiến bạn cảm thấy áp lực.

Atlassian cung cấp công cụ di chuyển trong ứng dụng để chuyển sang Jira Service Management hoặc Compass. Quy trình này được thiết kế một cách có cấu trúc, dự đoán được và nhằm mục đích giảm thiểu gián đoạn.

Nếu bạn quyết định chọn một trong hai công cụ này, bạn chỉ cần xem lại kế hoạch của mình, đặt ngày chuyển đổi và để công cụ xử lý phần việc nặng nhọc. Hãy xem cách nó thực hiện công việc và đánh giá xem đây có phải là lựa chọn tốt cho tổ chức của bạn hay không.

Luồng di chuyển tổng quan

*bước 1 → Xem xét và chọn lộ trình của bạn

Đánh giá kế hoạch Opsgenie của bạn và quyết định xem Jira Service Management (tập trung vào ITSM) hay Compass (tập trung vào nhà phát triển) là lựa chọn phù hợp.

bước 2 → Lên lịch ngày di chuyển*

Chọn dòng thời gian phù hợp với chu kỳ thanh toán và sự sẵn sàng của nhóm.

*bước 3 → Xác nhận thanh toán

Quản trị viên thanh toán Atlassian của bạn xác nhận kế hoạch để sản phẩm mới có thể được triển khai.

*bước 4 → Di chuyển dữ liệu ở chế độ nền

Dữ liệu Opsgenie bắt đầu đồng bộ hóa trong khi nhóm của bạn tiếp tục công việc như bình thường.

bước 5 → Chuyển giao và tắt hệ thống*

Bạn có 120 ngày để hoàn tất việc chuyển đổi trước khi Opsgenie bị tắt.

Tóm lại, đây là những gì bạn có thể mong đợi:

Sử dụng công cụ di chuyển hướng dẫn để tự động hóa các tác vụ phức tạp

Giữ nguyên quyền truy cập đầy đủ vào Opsgenie trong và sau quá trình di chuyển cho đến khi ngừng hoạt động

Thực hiện theo các hướng dẫn di chuyển cá nhân hóa trong Jira Service Management hoặc Compass

Tùy chỉnh quy trình làm việc và điều chỉnh cài đặt trong khoảng thời gian chuyển đổi 120 ngày

Đảm bảo tính liên tục của cảnh báo, lịch trực và tích hợp mà không gây gián đoạn

Ưu và nhược điểm của việc chuyển đổi từ Opsgenie sang Jira Service Management

Ưu điểm:

Nó có thể tạo ra một quy trình làm việc liền mạch và thống nhất

Đối với các nhóm đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái Atlassian, đây có thể là một quyết định tiện lợi và tiết kiệm chi phí

Phân tích sau sự cố hiệu quả của Jira giúp đơn giản hóa quy trình đang theo dõi các hành động tiếp theo

Tập trung dữ liệu sự cố vào JSM cho phép báo cáo mạnh mẽ và toàn diện hơn

Nhược điểm:

Một số hàm nâng cao của Opsgenie độc lập có thể không sẵn có ngay lập tức trong JSM

Chuyển sang môi trường JSM rộng hơn có thể làm tăng độ phức tạp và nhiễu

Các nhóm sẽ cần được đào tạo lại về giao diện và quy trình làm việc mới trong JSM

Dưới đây là một số ý kiến từ cộng đồng Reddit về chủ đề này

Người dùng Reddit này cho rằng việc chuyển đổi đã trở thành công việc cho họ:

Chúng tôi không gặp quá nhiều vấn đề. Tôi cần phải xem lại việc cài đặt vai trò và quyền truy cập, nhưng mọi thứ dường như chuyển đổi khá suôn sẻ, trừ khi bạn có tên nhóm Jira giống hệt với tên nhóm tương ứng trong Opsgenie. Chúng không hợp nhất tốt và đã làm hỏng một vài nhóm. Khuyến nghị bạn nên thay đổi chúng nếu có.

Dưới đây là một trường hợp khác rõ ràng chưa có trải nghiệm tốt nhất:

Trong trường hợp ai đó đang xem xét tùy chọn này: chúng tôi đã chuyển sang Jira Service Management, đây là một phần của gói dịch vụ mà chúng tôi đã thanh toán (công ty đang tiết kiệm chi phí một cách quyết liệt). Nó tệ đến mức tôi không thể diễn tả được. Đừng xem xét nó như một tùy chọn.

Và một người khác đã đang xem xét chuyển sang công cụ khác sau sáu tháng sử dụng JSM:

JSM thật tệ. Nó hoàn toàn không thể so sánh với PagerDuty, Rootly hay Incident.io. Chúng tôi cũng đã chuyển sang sử dụng nó khoảng 6 tháng trước tại công việc và hiện đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Nó quá cứng nhắc, gần như không có tích hợp, không hỗ trợ tốt trên Slack và các cảnh báo trực ca và thông báo bị bỏ lỡ bởi các kỹ sư với tỷ lệ thành công khá cao (chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề này trên OpeGenie).

Công cụ thay thế khác do Atlassian cung cấp, Compass, không phải là công cụ thay thế trực tiếp cho Opsgenie. Thay vào đó, đây là một nền tảng trải nghiệm phát triển phần mềm được thiết kế để lập bản đồ và quản lý các thành phần, dịch vụ và phụ thuộc của một kiến trúc phần mềm phức tạp.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các yếu tố này trước khi quyết định chọn công cụ thay thế Opsgenie phù hợp nhất cho nhóm của mình.

Opsgenie reo chuông, ClickUp nhấc máy

Chuyển sang sử dụng công cụ khác thay vì Opsgenie có thể cảm thấy như một bước đi lớn, nhưng hãy xem đó là cơ hội để giúp cuộc sống của nhóm bạn trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đã thấy cách các công cụ khác so sánh với nhau, mỗi công cụ đều có những ưu điểm riêng, nhưng cũng có những giới hạn.

Tuy nhiên, ClickUp vẫn âm thầm chinh phục trái tim người dùng. 🤗

Dưới đây là lý do: Nó tập trung các công việc, giao tiếp và quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng duy nhất. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa các màn hình hay ghép nối các công cụ riêng lẻ. Thay vào đó, nhóm của bạn luôn kết nối, rõ ràng về ưu tiên và tự tin về những gì cần làm tiếp theo.

Lựa chọn giải pháp quản lý sự cố phù hợp không chỉ đơn thuần là về cảnh báo—đó là việc xây dựng một khung quản lý sự cố vững chắc hỗ trợ hiệu quả hoạt động lâu dài. Với ClickUp, nhóm của bạn có thể chủ động quản lý sự cố đồng thời giảm thiểu thông tin không cần thiết và duy trì tính nhất quán trong mọi phản ứng. 😌

Nếu bạn sẵn sàng giảm bớt rắc rối và tăng cường sự rõ ràng, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Việc di chuyển dữ liệu Opsgenie phải được lên lịch trước tháng 4 năm 2027. Sau ngày đó, dữ liệu Opsgenie sẽ không còn truy cập được.

Một số công cụ thay thế mạnh mẽ bao gồm Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty và incident. io. Mỗi công cụ đều cung cấp sự cân bằng khác nhau giữa quản lý trực ca, tự động hóa và tích hợp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một nền tảng AI toàn diện giúp quản lý quy trình làm việc, giao tiếp và tài liệu trong một nơi duy nhất, hãy chọn ClickUp.

Jira Service Management bao gồm hầu hết các tính năng chính của Opsgenie như cảnh báo, lịch trực ca và quy trình xử lý sự cố, nhưng một số hàm nâng cao có thể khác biệt. Compass là lựa chọn phù hợp cho các nhóm phát triển tập trung vào danh mục dịch vụ và đang theo dõi thành phần.

Có. Atlassian cung cấp công cụ di chuyển tích hợp trong ứng dụng, tự động chuyển các cảnh báo, lịch trực và chính sách nâng cấp. Bạn thậm chí có thể thử nghiệm quá trình di chuyển trong tài khoản demo trước khi commit.

Có. Các công cụ như Cabot, OpenDuty và Alertmanager có thể được tùy chỉnh làm các giải pháp nguồn mở thay thế, tuy nhiên chúng có thể yêu cầu nhiều công đoạn thiết lập và bảo trì hơn.

Chi phí phụ thuộc vào nền tảng bạn chọn. Jira Service Management, Compass và các công cụ thay thế khác cung cấp giá theo cấp độ, thường tính theo người dùng mỗi tháng. Một số công cụ mã nguồn mở miễn phí sử dụng nhưng yêu cầu chi phí cơ sở hạ tầng và hỗ trợ.

Có. Nhóm của bạn có thể tiếp tục sử dụng Opsgenie trong kỳ chuyển đổi, và các tích hợp vẫn hoạt động cho đến khi Opsgenie bị tắt vĩnh viễn. Sau đó, chúng cần được cấu hình lại trên nền tảng mới của bạn.