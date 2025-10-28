Cách sử dụng ChatGPT như một công cụ tạo Bản đồ Tư duy (kèm theo các lệnh và công cụ)

Bạn có thể đã sử dụng ChatGPT cho các công việc hàng ngày.

Có thể bạn đã yêu cầu nó tóm tắt một bài báo nghiên cứu hoặc brainstorm ý tưởng cho chiến dịch truyền thông xã hội. Có thể, bạn đã tạo ra toàn bộ kế hoạch bài giảng cho lớp học của mình bằng ChatGPT.

Nhưng điều mà hầu hết mọi người bỏ qua là: Thay vì nhận được kết quả là một đoạn văn bản dài, bạn có thể yêu cầu ChatGPT tổ chức cùng một thông tin đó dưới dạng trực quan (tức là Bản đồ Tư duy)!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ChatGPT như một công cụ tạo sơ đồ tư duy AI. Hãy theo dõi để nhận được các gợi ý chi tiết và khám phá một số công cụ thay thế ChatGPT đáng tin cậy.

Bản đồ tư duy là gì và tại sao nên sử dụng nó?

Bản đồ tư duy là một công cụ tư duy trực quan trình bày thông tin theo định dạng mạng lưới, thay vì danh sách hoặc văn bản thuần túy. Đây là một trong những kỹ thuật brainstorming đơn giản nhất.

Bạn đặt một ý tưởng trung tâm ở giữa và xây dựng mạng lưới ra ngoài bằng cách sử dụng đường thẳng hoặc đường cong để bao quát các chủ đề liên quan.

Ví dụ, nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị, “Launch” có thể là trung tâm của bản đồ. Từ đó, bạn có thể phân nhánh thành “Nội dung,” “Budget,” “Channels,” và “Dòng thời gian. mỗi chủ đề con này có thể được chia nhỏ thành các mục nhỏ hơn, ví dụ: “Nội dung” có thể bao gồm “Bài đăng trên mạng xã hội”, “Bài viết blog” và “Bản tin”

🧠 Thú vị: Thuật ngữ “mind mapping” lần đầu tiên được đặt ra và phổ biến hóa bởi nhà tâm lý học và tác giả người Anh Tony Buzan vào những năm 1970. Tuy nhiên, con người đã sử dụng biểu mẫu tư duy trực quan này trong hàng thế kỷ! Thực tế, các ghi chép lịch sử cho thấy các nhà triết học thế kỷ thứ ba, như Porphyry of Tyros, đã sử dụng sơ đồ tư duy như một kỹ thuật brainstorming.

Liệu Bản đồ Tư duy có thực sự hữu ích?

Câu trả lời ngắn gọn là có, và đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng nó:

tăng tốc quá trình brainstorming: *Bạn đã từng ngồi nhìn chằm chằm vào một tài liệu trống trong 20 phút, cảm thấy bối rối không biết bắt đầu từ đâu? Bản đồ Tư duy giúp loại bỏ tình trạng đó bằng cách cung cấp cho não bộ một điểm khởi đầu rõ ràng và tiến trình logic. Mỗi nhánh bạn thêm vào sẽ trở thành lời mời cho những ý tưởng mới, duy trì động lực sáng tạo

Nâng cao khả năng học tập và ghi nhớ: Não bộ của chúng ta được thiết kế để tiếp nhận thông tin qua hình ảnh. Bằng cách sử dụng màu sắc, đường nét và bố cục không gian, sơ đồ tư duy cung cấp cho não bộ những "điểm móc" để bám vào. Vì vậy, thay vì nhồi nhét thông tin, bạn thực sự đang tạo ra những lối tắt tinh thần giúp ghi nhớ lâu dài

*đơn giản hóa các chủ đề phức tạp: Tạo sơ đồ tư duy giúp phân chia các chủ đề phức tạp thành các phần dễ hiểu, giúp bạn dễ dàng nắm bắt cách các phần riêng lẻ liên kết với tổng thể

Nâng cao khả năng ra quyết định: Khi đối mặt với một quyết định khó khăn, sơ đồ tư duy giúp bạn trình bày tất cả các ưu điểm, nhược điểm và kết quả tiềm năng một cách trực quan. Tổng quan hoàn thành này giúp bạn đánh giá các lựa chọn một cách logic và đưa ra quyết định tự tin hơn

⚡ Kho mẫu: Khi bạn gặp khó khăn trong việc tổ chức một phiên brainstorming có năng suất, những mẫu brainstorming miễn phí này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách thuận lợi. Chúng cho phép bạn ghi lại mọi ý tưởng, nhóm các thông tin quan trọng và đảm bảo những ý tưởng hay nhất của bạn không bị lãng phí.

ChatGPT có thể tạo Bản đồ Tư duy có hình ảnh không?

ChatGPT (bao gồm các mô hình GPT tùy chỉnh) rất giỏi trong việc tạo ra cấu trúc và nội dung dựa trên văn bản cho sơ đồ tư duy. Tuy nhiên, nó gặp khó khăn khi tạo ra các hình ảnh tương tác và có thể tùy chỉnh.

Đó là lý do tại sao phương pháp hiệu quả nhất để sử dụng công cụ tạo sơ đồ tư duy ChatGPT là một quy trình hai bước:

Sử dụng ChatGPT để tạo nội dung và cấu trúc cho sơ đồ tư duy của bạn

Sao chép và dán hoặc nhập cấu trúc đó vào công cụ tạo sơ đồ tư duy AI chuyên dụng để tạo sơ đồ trực quan

Bây giờ, hãy bắt đầu với bước đầu tiên của quy trình này, tức là cung cấp các lệnh cho ChatGPT để chuẩn bị khung sơ đồ tư duy.

Cách tạo Bản đồ Tư duy với ChatGPT (+ Mẫu lệnh)

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo khung sơ đồ tư duy trong ChatGPT:

*Ghi chú: Chúng tôi đã sử dụng công cụ tạo sơ đồ tư duy của ChatGPT cho các bước 1 và 2.

1. Xác định ý tưởng chính của bạn

Nếu điểm xuất phát của bạn không rõ ràng, bạn sẽ kết thúc với một loạt ý tưởng ngẫu nhiên, và bản đồ sẽ không đủ hữu ích.

Trước khi mở ChatGPT, hãy dành chút thời gian để hiểu rõ hơn về ý tưởng cốt lõi đằng sau sơ đồ tư duy của bạn.

Hãy tự hỏi mình: Vấn đề tôi đang cố gắng giải quyết là gì, hoặc kết quả tôi muốn đạt được với bản đồ tư duy này là gì? Ý tưởng cốt lõi càng rõ ràng, kết quả càng tốt.

Ví dụ, đây là ý tưởng sơ đồ tư duy cho việc lập bản đồ hành trình khách hàng được hoàn thành trong ChatGPT.

Sử dụng công cụ tạo sơ đồ tư duy của ChatGPT để tạo sơ đồ tư duy

2. Chọn loại bản đồ tư duy mà bạn muốn tạo

Bạn sẽ không cố gắng vặn một con ốc nhỏ bằng một chiếc tua vít đầu phẳng lớn, đúng không? Tương tự như vậy, có nhiều loại công cụ khác nhau cho các mục đích khác nhau, chúng ta cũng có nhiều loại Bản đồ Tư duy khác nhau.

Và loại bạn chọn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu bạn muốn đạt được. Dưới đây là các loại phổ biến nhất để xem xét:

Bản đồ nhện: Đây là loại bản đồ tư duy truyền thống mà bạn có thể đã quen thuộc. Chúng bắt đầu với một ý tưởng trung tâm ở giữa, các chủ đề chính nhánh ra từ đó, và các chủ đề con tiếp tục nhánh ra từ các chủ đề chính. Phù hợp nhất để brainstorm ý tưởng mới hoặc tổ chức lượng thông tin lớn

bản đồ luồng:* Khác với bản đồ nhện (spider maps) có tính phi tuyến tính, bản đồ luồng có cấu trúc rõ ràng với phần đầu, phần giữa và phần kết thúc. Chúng lý tưởng để vẽ sơ đồ các chuỗi sự kiện và trực quan hóa quy trình

*bản đồ đa luồng: Chúng có tính năng là một sự kiện hoặc chủ đề trung tâm, với các nguyên nhân được liệt kê bên trái và các hậu quả bên phải. Bản đồ đa luồng lý tưởng để phân tích các sự kiện lịch sử, hiểu kết quả kinh doanh hoặc xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề

*bản đồ bong bóng: Trong bản đồ bong bóng, chủ đề chính nằm ở trung tâm với một loạt "bong bóng" xung quanh chứa các từ và cụm từ mô tả. Sử dụng chúng khi bạn muốn mô tả một người, sản phẩm hoặc bất kỳ khái niệm nào

Brace maps: Chúng bắt đầu với một mục duy nhất ở bên trái và sử dụng dấu ngoặc để chia ý chính thành các thành phần của nó. Thường được sử dụng để thể hiện mối quan hệ từ tổng thể đến chi tiết và để phân tích các chủ đề phức tạp

Ví dụ, đây là cách bản đồ luồng cho cùng bản đồ tư duy được tạo ở trên trông như thế nào:

Sơ đồ luồng cho bản đồ hành trình khách hàng được tạo bằng ChatGPT

👀 Bạn có biết: Năm 2002, 50 sinh viên y khoa từ Đại học London đã tham gia một nghiên cứu để kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy. Họ được giao một đoạn văn bản 600 từ để học, sau đó được chia thành hai nhóm: một nhóm sử dụng thói quen học tập hiện tại của mình, và nhóm còn lại (nhóm thí nghiệm) được hướng dẫn kỹ thuật sơ đồ tư duy. Mặc dù cả hai nhóm đều có điểm số cải thiện sau bài kiểm tra, nhóm sử dụng sơ đồ tư duy đã đạt điểm cao hơn khoảng 10% khi được kiểm tra lại sau một tuần. Các nhà nghiên cứu ghi chú rằng nếu mức độ động lực của hai nhóm bằng nhau, lợi thế này có thể gần 15%. Ý nghĩa? Tạo sơ đồ tư duy không chỉ hiệu quả cho việc học tập ngay lập tức mà còn cho việc ghi nhớ lâu dài.

3. Tạo lời nhắc của bạn

Bản đồ tư duy ChatGPT của bạn chỉ tốt như các lệnh văn bản mà bạn cung cấp cho nó. Dưới đây là một số mẹo để thực hiện đúng:

Tập trung vào kết quả : Xây dựng các câu hỏi xung quanh mục tiêu (tạo khách hàng tiềm năng, giữ chân khách hàng, nâng cao nhận thức) để bản đồ trở nên có thể thực hiện được

Đặt mức độ chi tiết : Yêu cầu 3–4 lớp (nhánh chính → nhánh con → ví dụ/công cụ) để có chi tiết phong phú hơn

Tùy chỉnh cho lĩnh vực của bạn : Xác định ngành nghề, đối tượng mục tiêu và ngân sách để kết quả phù hợp với thực tế của bạn

Lặp lại từng nhánh: Mở rộng chỉ những phần bạn cần chi tiết hơn, thay vì vẽ lại toàn bộ sơ đồ

4. Chỉnh sửa cấu trúc bản đồ tư duy theo nhu cầu của bạn

Sau khi ChatGPT là nhà cung cấp kết quả ban đầu, đây là cách bạn có thể tinh chỉnh nó như một chuyên gia:

Loại bỏ thông tin thừa: ChatGPT đôi khi có thể thêm các nhánh không cần thiết. Bạn có thể yêu cầu AI loại bỏ bất kỳ nội dung nào cảm thấy không liên quan hoặc lặp lại. Ví dụ: gộp hai nhánh riêng biệt và tương tự thành một nhánh duy nhất

tổ chức lại cấu trúc:* Yêu cầu AI thay đổi phân cấp hoặc luồng thông tin nếu nó không đáp ứng mong đợi của bạn. Ví dụ, bạn có thể nhận thấy rằng một chủ đề con quan trọng đến mức nó thực sự xứng đáng trở thành nhánh chính

Thêm chi tiết còn thiếu: Mặc dù ChatGPT rất giỏi trong việc tạo ra cấu trúc cơ bản, nó vẫn có thể bỏ sót những chi tiết quan trọng chỉ có trong đầu bạn. Bạn cần xem xét lại cấu trúc và xác định những chi tiết cụ thể nào có thể làm cho bản đồ tư duy của bạn trở nên thông tin hơn

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng ChatGPT như một trợ lý ảo

Các lệnh ChatGPT cho sơ đồ tư duy chi tiết

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp năm mẫu câu lệnh ChatGPT tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để tạo sơ đồ tư duy chi tiết:

1. Chiến lược chiến dịch tiếp thị

“Với tư cách là một chiến lược gia tiếp thị, hãy tạo một bản phác thảo sơ đồ tư duy cho chiến dịch truyền thông xã hội quý 4 để ra mắt sản phẩm thân thiện với môi trường mới. Sơ đồ tư duy nên tập trung vào các chủ đề nội dung, đối tượng mục tiêu, chỉ số chính và dòng thời gian quảng bá. Cấu trúc đầu ra dưới dạng danh sách gạch đầu dòng với các điểm con được thụt lề.”

2. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới

“Tạo cấu trúc sơ đồ tư duy cho toàn bộ quy trình tuyển dụng và onboarding cho một kỹ sư phần mềm mới. Bao gồm các nhánh chính cho mô tả công việc, các giai đoạn phỏng vấn, đề nghị tuyển dụng và 30 ngày đầu tiên. Đối với nhánh ‘các giai đoạn phỏng vấn’, bao gồm các điểm con cho đánh giá kỹ thuật và phỏng vấn về sự phù hợp văn hóa.”

3. Nội dung cuộc họp của nhóm

tạo sơ đồ tư duy để cấu trúc lịch trình cuộc họp đội hàng tuần kéo dài 60 phút. Chủ đề chính là ‘*Weekly Sync,’ với các nhánh cho cập nhật dự án, rào cản và các nhiệm vụ cần thực hiện. Đối với nhánh ‘cập nhật dự án,’ bao gồm một nhánh con cho mỗi thành viên trong đội

4. Học tập cho kỳ thi

Tạo cấu trúc sơ đồ tư duy cho một học sinh đang ôn thi về sinh học tế bào. Sơ đồ tư duy nên tập trung vào các bào quan khóa, hàm của chúng và sự khác biệt giữa tế bào thực vật và tế bào động vật. Bao gồm các định nghĩa ngắn gọn, dễ hiểu cho từng thuật ngữ khóa, như thể giải thích cho một học sinh, và định dạng kết quả dưới dạng danh sách gạch đầu dòng gọn gàng. ”

5. Chuẩn bị phỏng vấn

*Tạo sơ đồ tư duy cho cuộc phỏng vấn xin việc. Chủ đề chính là công ty, và các nhánh chính nên bao gồm lịch sử công ty, sản phẩm khóa, tin tức gần đây và các câu hỏi phỏng vấn mà tôi muốn đặt ra

Chuyển đổi kết quả đầu ra của ChatGPT thành Bản đồ Tư duy trực quan

ChatGPT là công cụ thân thiện với người mới bắt đầu nếu bạn ưa chuộng phương pháp ghi chú bằng sơ đồ tư duy. Tuy nhiên, vì nó không thể tạo ra sơ đồ trực quan đúng cách, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

1. Sao chép + dán vào công cụ tạo sơ đồ tư duy

Cần tạo một sơ đồ trực quan trong vài giây? Các công cụ như MindMeister, XMind và Lucidchart đủ thông minh để đọc dàn ý của ChatGPT và chuyển đổi nó thành sơ đồ tư duy ngay lập tức.

Đây là quy trình đơn giản gồm ba bước:

Sao chép văn bản mà ChatGPT đã cung cấp cho bạn. Đảm bảo bạn đã yêu cầu nó tạo ra một bản tóm tắt gọn gàng, có thụt lề (sử dụng dấu đầu dòng và dấu đầu dòng con)

Dán nó vào công cụ tạo sơ đồ tư duy của bạn

Voilà! Công cụ này tự động chuyển đổi định dạng thụt lề của bạn thành các nhánh và nhánh con của sơ đồ tư duy

2. Sử dụng định dạng markdown hoặc xuất file OPML

Đối với các bản đồ tư duy phức tạp mà độ chính xác là yếu tố khóa, bạn sẽ cần vượt qua việc sao chép và dán đơn giản.

Bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo ra kết quả ở định dạng markdown hoặc OPML. Nhiều công cụ, bao gồm MindNode và FreeMind, cho phép nhập trực tiếp các định dạng này.

Dưới đây là cách thực hiện:

Yêu cầu ChatGPT sử dụng tiêu đề lớn markdown hoặc định dạng OPML (tùy theo sở thích của bạn)

Lưu văn bản dưới dạng tệp .md hoặc .opml tương ứng

Mở công cụ như XMind và nhập tệp đã lưu của bạn để có bản đồ tư duy trực quan ngay lập tức

👀 Bạn có biết? Các nhà nghiên cứu đã phát triển các mô hình có thể chuyển đổi văn bản thuần túy (như tài liệu dài hoặc bài viết) thành sơ đồ tư duy có cấu trúc. Một mô hình sử dụng phương pháp chuyển đổi chuỗi thành đồ thị kết hợp với tinh chỉnh đồ thị có tăng cường để thực hiện việc cần làm một cách hiệu quả.

📚 Đọc thêm: Công cụ AI cho Bản đồ Tư duy

Nhiều công cụ tạo sơ đồ tư duy tích hợp trực tiếp với ChatGPT, giúp bạn bỏ qua bước chuyển đổi nền tảng phức tạp.

Với các công cụ này, bạn có thể lập kế hoạch cấu trúc bản đồ tư duy của mình bằng AI cũng như tạo ra các hình ảnh minh họa mà không cần phải nhấc tay.

Dưới đây là ba gợi ý hàng đầu của chúng tôi:

1. ClickUp

Cấu trúc, tính linh hoạt và sự rõ ràng là những yếu tố cốt lõi của bất kỳ Bản đồ Tư duy hiệu quả nào.

ClickUp, phần mềm quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI, kết hợp cả ba tính năng này trong một không gian làm việc liền mạch.

Với ClickUp Bản đồ Tư duy, tích hợp AI bên trong, bạn có thể:

Vẽ bản đồ tư duy cho các chủ đề phức tạp với tính năng kéo và thả đơn giản

Sử dụng mã màu sắc và chỉ báo trạng thái để có sự rõ ràng ngay lập tức

Hợp tác trực tuyến, đảm bảo mọi ý tưởng của mọi người đều được ghi nhận và kết nối

Kết nối, tham chiếu và tùy chỉnh mọi thành phần của sơ đồ tư duy theo ý muốn của bạn

Tự động tạo ý tưởng và mở rộng các nhánh bằng AI

Tóm tắt các bản đồ tư duy phức tạp và cuộc thảo luận chỉ trong vài giây

ClickUp Bản đồ Tư duy

Khác với các công cụ tạo sơ đồ tư duy cơ bản, Bản đồ Tư duy được tích hợp sâu với các tính năng khóa của ClickUp, bao gồm công việc, bảng trắng, tài liệu, AI và nhiều hơn nữa. Vì vậy, bạn có thể ngay lập tức biến ý tưởng thành các công việc con có thể thực hiện được, trực tiếp từ sơ đồ tư duy của mình.

Như bạn có thể thấy, ClickUp là một giải pháp thay thế đa năng cho ChatGPT trong việc tạo sơ đồ tư duy AI. Dù bạn sử dụng sơ đồ tư duy để brainstorm, kế hoạch dự án hay tổ chức nghiên cứu, ClickUp cho phép bạn chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang thực thi ngay trong không gian làm việc của mình.

⭐ Bonus: Với các tác nhân tự động hóa sẵn có của ClickUp, bạn có thể cài đặt các quy trình tự động hóa cơ bản (nhưng hữu ích) trong sơ đồ tư duy của mình. Ví dụ, khi ai đó thêm nội dung vào sơ đồ tư duy dự án của bạn, các tác nhân này có thể tự động tạo các công việc liên quan, phân công thành viên nhóm và thậm chí đăng các cập nhật kịp thời để đảm bảo mọi người sử dụng sơ đồ tư duy đều nắm bắt thông tin đồng bộ. Các tác nhân tùy chỉnh (Custom Agents) đưa tự động hóa lên một tầm cao mới bằng cách cho phép bạn tự động hóa các quy trình làm việc cụ thể. Ví dụ, các nhóm marketing có thể cấu hình các tác nhân tùy chỉnh để tự động kích hoạt và bắt đầu phân công tác giả ngay khi các chủ đề blog mới được thêm vào sơ đồ tư duy của chiến dịch. Để cài đặt tác nhân đầu tiên của bạn, hãy xem video này.

2. Whimsical AI

Qua Whimsical AI

Whimsical AI là một công cụ vẽ sơ đồ tối giản giúp biến ý tưởng của bạn thành hiện thực ngay lập tức. Tính năng chính của nó là khả năng tạo ra toàn bộ sơ đồ tư duy trực tiếp từ một lời nhắc văn bản.

Bạn chỉ cần nhập mô tả về ý tưởng chính của mình, và nền tảng sẽ tự động tạo ra một sơ đồ tư duy chi tiết.

Điều đáng chú ý: Whimsical AI được hỗ trợ bởi ChatGPT. Thực tế, họ còn cung cấp một mô hình GPT tùy chỉnh có thể tạo ra các bản đồ tư duy phức tạp kèm hình ảnh chỉ trong vài giây.

3. XMind

Thông qua XMind

XMind là một công cụ tạo sơ đồ tư duy cung cấp phạm vi mẫu sơ đồ tư duy chuyên nghiệp. Nó có các tùy chọn nhập/xuất mạnh mẽ cho phép bạn nhập trực tiếp các tệp markdown và OPML, giúp giữ nguyên sơ đồ tư duy của bạn khi chuyển đổi giữa ChatGPT và XMind.

Gần đây, XMind cũng đã giới thiệu tính năng brainstorming được hỗ trợ bởi AI. Sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần nhập ý tưởng chính và yêu cầu AI thêm các nhánh/nhánh con liên quan. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ chủ đề/chủ đề con nào và mở rộng nó, hoặc tái cấu trúc sơ đồ tư duy với sự trợ giúp của AI.

📮ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc tập trung sâu. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với các Trợ lý AI của ClickUp và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng.

Giới hạn khi sử dụng ChatGPT để tạo/lập sơ đồ tư duy

Mặc dù ChatGPT là một công cụ tốt để tạo sơ đồ tư duy (so với quy trình thủ công), nó không phải là giải pháp hoàn chỉnh.

Dưới đây là một số hạn chế của ChatGPT khi nói đến việc cần làm về bản đồ tư duy:

Chất lượng hình ảnh kém: Mặc dù ChatGPT có thể cung cấp cho bạn một bản phác thảo có cấu trúc hoặc thậm chí mã markdown, nhưng nó không đáng tin cậy để tạo sơ đồ tư duy trực quan. Bạn sẽ có việc cần làm là sao chép và dán bản phác thảo vào Mặc dù ChatGPT có thể cung cấp cho bạn một bản phác thảo có cấu trúc hoặc thậm chí mã markdown, nhưng nó không đáng tin cậy để tạo sơ đồ tư duy trực quan. Bạn sẽ có việc cần làm là sao chép và dán bản phác thảo vào công cụ tạo sơ đồ tư duy hoặc sử dụng các mô hình GPT tùy chỉnh chất lượng cao như Whimsical AI (lưu ý: họ chỉ cung cấp một lần dùng thử miễn phí cho mỗi người dùng)

Không có tương tác: Cấu trúc sơ đồ tư duy do ChatGPT tạo ra là tĩnh. Bạn không thể nhấp vào một chủ đề hoặc chủ đề con để mở rộng nó hoặc kéo các phần để tái cấu trúc chúng. Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào, bạn phải nhập một lệnh mới cụ thể, khiến quá trình này tốn thời gian và kém hiệu quả

Không hỗ trợ hợp tác thời gian thực: Không có cách nào để nhiều người dùng cùng thực hiện công việc trên cùng một sơ đồ tư duy trong ChatGPT. Vì vậy, nếu bạn là người lãnh đạo nhóm muốn tổ chức một phiên brainstorming, bạn sẽ phải quản lý một cuộc trò chuyện duy nhất. Điều này làm mất đi mục đích của Không có cách nào để nhiều người dùng cùng thực hiện công việc trên cùng một sơ đồ tư duy trong ChatGPT. Vì vậy, nếu bạn là người lãnh đạo nhóm muốn tổ chức một phiên brainstorming, bạn sẽ phải quản lý một cuộc trò chuyện duy nhất. Điều này làm mất đi mục đích của việc hợp tác sáng tạo

👀 Bạn có biết? Khái niệm tư duy ngang là một phương pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Bạn bước ra khỏi lối mòn để khám phá những ý tưởng đột phá nằm ngoài tầm với của tư duy truyền thống. Khái niệm này được Edward de Bono giới thiệu vào năm 1967 trong cuốn sách The Use of Lateral Thinking của ông, và hiện nay được các công ty như Apple, Netflix và Uber áp dụng.

Sử dụng ClickUp để tạo/lập Bản đồ Tư duy và hơn thế nữa

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ kết hợp giữa sơ đồ tư duy và AI, ClickUp chính là lựa chọn phù hợp.

Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp là nơi bạn tạo bản đồ ý tưởng và biến chúng thành hiện thực.

Thiết kế Bản đồ Tư duy hấp dẫn một cách dễ dàng

Với tính năng Bản đồ Tư duy ClickUp, bạn không còn bị giới hạn bởi các danh sách tuyến tính hay ghi chú tĩnh. Thay vào đó, bạn có thể trình bày ý tưởng của mình một cách trực quan, nhìn thấy các kết nối và phân cấp chỉ trong nháy mắt.

Đặt nhãn cho các nút, kết nối và các thành phần khác của sơ đồ tư duy bằng mã màu sắc tùy chỉnh

Dưới đây là những gì bạn nhận được với ClickUp Bản đồ Tư duy:

Chế độ trống: Cung cấp một khung vẽ để brainstorming và lập bản đồ ý tưởng một cách miễn phí. Nếu bạn muốn tự do sáng tạo để xây dựng bản đồ tư duy từ đầu (một cách dễ dàng và thân thiện với người dùng), hãy thử Cung cấp một khung vẽ để brainstorming và lập bản đồ ý tưởng một cách miễn phí. Nếu bạn muốn tự do sáng tạo để xây dựng bản đồ tư duy từ đầu (một cách dễ dàng và thân thiện với người dùng), hãy thử mẫu bảng trắng bản đồ tư duy trống của ClickUp

Chế độ tác vụ: Hiển thị quản lý dự án trong ClickUp bằng sơ đồ tư duy. Bạn có thể kéo và thả các nhánh để sắp xếp lại quy trình làm việc, thêm hoặc xóa công việc trực tiếp từ bản đồ, v.v.

trạng thái và mã màu: *Mỗi nhánh và nút trong bản đồ của bạn phản ánh trạng thái của nhiệm vụ ClickUp liên quan đến nó. Vì vậy, bạn có thể xem nhanh toàn bộ dự án và ngay lập tức nhận ra những gì đang tiến triển và những gì cần chú ý. Bạn cũng có thể thêm mã màu tùy chỉnh để làm nổi bật các nhánh hoặc ý tưởng khóa

*tự động bố cục lại: Dọn dẹp bản đồ tư duy lộn xộn chỉ với một cú nhấp chuột! ClickUp sẽ tự động sắp xếp lại bản đồ của bạn với bố cục và không gian hợp lý

Tự động sắp xếp lại bố cục sơ đồ tư duy chỉ với một cú nhấp chuột

⚡ Kho mẫu: Mẫu quy trình làm việc miễn phí trong Excel và ClickUp

Hãy để AI trở thành đối tác brainstorming của bạn

Đôi khi phần khó khăn nhất của việc brainstorming là bắt đầu.

Nhưng đừng lo lắng. ClickUp Brain, trợ lý AI của chúng tôi, có thể tăng tốc quá trình suy nghĩ của bạn gấp nhiều lần:

Sáng tạo ý tưởng: Bị mắc kẹt ở một nút? Hãy yêu cầu ClickUp Brain mở rộng bất kỳ nhánh nào. Nó có thể cung cấp phân tích chi tiết, đề xuất các công việc con và đưa ra các phương pháp thay thế để phát triển mọi ý tưởng đến mức tối đa

Tóm tắt nhanh chóng: Vừa kết thúc một phiên brainstorming với bản đồ tư duy cùng nhóm? Hãy yêu cầu AI tóm tắt bản đồ của bạn với các tóm tắt tổng quan và điểm chính mà bạn có thể chia sẻ với nhóm

Các tác vụ do AI điều khiển: AI cũng có thể quét sơ đồ tư duy của bạn và tự động tạo ra danh sách công việc, bước tiếp theo hoặc câu hỏi cần theo dõi

Tích hợp ghi chú cuộc họp: Sử dụng Sử dụng ClickUp’s AI Notetaker , bạn không chỉ có thể ghi lại nội dung cuộc họp mà còn chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành sơ đồ tư duy để phân tích nhanh chóng

Tìm kiếm sâu và trích xuất kiến thức: Brain’s Deep Search có thể trích xuất thông tin từ khắp không gian làm việc của bạn và tích hợp trực tiếp vào sơ đồ tư duy. Bạn có thể nhúng sơ đồ tư duy vào Brain’s Deep Search có thể trích xuất thông tin từ khắp không gian làm việc của bạn và tích hợp trực tiếp vào sơ đồ tư duy. Bạn có thể nhúng sơ đồ tư duy vào ClickUp Tài liệu , nơi các thành viên trong nhóm có thể hợp tác và đề xuất ý kiến

Sử dụng bảng trắng để brainstorming cộng tác

ClickUp Bảng trắng là các bảng trắng kỹ thuật số tương tác dành cho hợp tác trực quan và brainstorming. Chúng cho phép bạn và nhóm của mình tự do thêm hình dạng, ghi chú dán, văn bản, hình ảnh, kết nối, thậm chí nhúng công việc hoặc tài liệu — tất cả đều diễn ra theo thời gian thực.

ClickUp Bảng trắng là một bảng vẽ không giới hạn, nơi bạn có thể tạo bản đồ ý tưởng bằng các ghi chú dán và sơ đồ luồng

Dưới đây là bốn cách phần mềm bảng trắng của chúng tôi giúp nâng tầm bản đồ tư duy của bạn lên một tầm cao mới:

Bảng vẽ vô hạn cho ý tưởng không giới hạn: Sử dụng không gian tùy ý để ghi chép, sắp xếp mọi ý tưởng, nhánh và kết nối. Dù sơ đồ tư duy của bạn có lớn đến đâu, bạn sẽ không bao giờ hết không gian bảng vẽ

Hợp tác thời gian thực: Mời đồng nghiệp vào bảng trắng của bạn và theo dõi mọi người cùng đóng góp vào sơ đồ tư duy cùng lúc. Xem con trỏ của nhau, thêm bình luận và phát triển ý tưởng cùng nhau

Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa bảng trắng ClickUp cùng lúc để đạt năng suất tối đa

*tổ chức trực quan bằng cách kéo và thả: Dễ dàng di chuyển, nhóm và kết nối các hình dạng, ghi chú dán và văn bản để tạo ra một sơ đồ tư duy phát triển cùng với suy nghĩ của bạn. Việc sắp xếp lại ý tưởng đơn giản như việc kéo chúng trên khung vẽ

Tạo hình ảnh bằng AI: Tạo hình ảnh trên bảng trắng bằng các lệnh văn bản đơn giản

Vẽ hình dạng, thêm văn bản, kéo thả các yếu tố, tạo hình ảnh và nhiều tính năng khác trên bảng trắng ClickUp không cần mã nguồn

*tạo/lập công việc và tài liệu ngay lập tức: Chuyển đổi bất kỳ hình dạng, ghi chú dán hoặc văn bản nào thành nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu chỉ với một cú nhấp chuột! Lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực hiện mà không cần rời khỏi bảng trắng

Hỗ trợ cảm ứng: Sử dụng các thao tác cảm ứng trực quan để phác thảo, vẽ và xây dựng ý tưởng của bạn chỉ với một cú chạm ngón tay

Chuyển đổi ý tưởng sơ đồ tư duy của bạn thành các công việc, tiêu đề lớn, hình dạng, tài liệu, v.v., bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

⚡ Kho mẫu: Biến đổi các cuộc họp trực tuyến của bạn với các mẫu bảng trắng tương tác miễn phí này. Bạn thậm chí có thể tích hợp chúng với Zoom và ClickUp để giữ cho các thành viên trong nhóm luôn đồng bộ và tăng năng suất công việc.

Bắt đầu nhanh chóng với mẫu sơ đồ tư duy đơn giản của ClickUp

Mẫu sơ đồ tư duy đơn giản của ClickUp giúp việc tạo sơ đồ tư duy AI trở nên dễ dàng cho mọi người. Bạn chỉ cần nhập thông tin của mình vào mẫu này. Không cần phải tạo mẫu công việc từ đầu.

Nó cung cấp cho bạn một cấu trúc gọn gàng, trực quan để phân tích trực quan các chủ đề/quy trình phức tạp một cách phối hợp với nhiều thành viên trong nhóm.

Tải miễn phí mẫu Khám phá ý tưởng với mẫu sơ đồ tư duy đơn giản của ClickUp và biến chúng thành các chiến lược sẵn sàng để triển khai

Tính năng chính:

Tạo nhanh các chủ đề chính, thêm nhánh cho các chủ đề con và kết nối các ý tưởng liên quan

Sử dụng tính năng kéo và thả để dễ dàng sắp xếp lại các nút khi ý tưởng của bạn phát triển

Các tùy chọn tùy chỉnh như mã màu sắc, biểu tượng và nhãn có sẵn

Tích hợp với các công cụ quản lý dự án tổng thể của ClickUp

Hỗ trợ cả chế độ công việc và chế độ trống

Nếu bạn muốn xem hướng dẫn trực quan, hãy xem video hướng dẫn từng bước này để biết cách tạo và tùy chỉnh bản đồ tư duy trong ClickUp.

Nơi sử dụng Bản đồ Tư duy AI trong quy trình làm việc của bạn

Dưới đây là một số quy trình làm việc và quy trình phổ biến nhất thực sự nổi bật khi được trình bày trực quan bằng bản đồ tư duy.

🧠 Kế hoạch và chiến lược

Khi bạn cài đặt mục tiêu hoặc cấu trúc một dự án lớn, bản đồ tư duy giúp bạn phân tích từng phần trong khi vẫn hiển thị cái nhìn tổng quan.

Lập kế hoạch dự án: Bắt đầu từ mục tiêu dự án của bạn, sau đó phân nhánh thành các cột mốc, sản phẩm đầu ra và các yếu tố phụ thuộc

phát triển chiến lược kinh doanh:* Lập bản đồ các thông tin thị trường, cơ hội và các sáng kiến chính của bạn trong một nơi duy nhất

OKR bản đồ: Kết nối các mục tiêu chung của công ty với các kết quả chính của nhóm và cá nhân để đảm bảo sự đồng bộ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đôi khi ý tưởng chính của bạn chưa được hình thành rõ ràng trong đầu; nó chỉ xuất hiện dưới dạng những mảnh nhỏ rời rạc. Thay vì cố gắng gõ hết ra, hãy sử dụng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX để ghi lại những suy nghĩ thô sơ đó ngay lập tức. Chỉ cần nói to ý tưởng của bạn, và ClickUp sẽ chuyển đổi nó thành các ghi chú có cấu trúc. Brain sẽ tổ chức chúng thành các nút mà bạn có thể mở rộng thành một bản đồ trực quan sau này. Khi sử dụng tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX, hãy áp dụng quy tắc “3–5 giây”. Nói từng đoạn ngắn từ 3 đến 5 giây, sau đó dừng lại một chút giữa các đoạn. Điều này giúp công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản có thời gian xử lý đầu vào của bạn chính xác hơn.

✍🏼 Quy trình làm việc sáng tạo và phát triển ý tưởng

Bản đồ Tư duy được thiết kế để khơi dậy sự sáng tạo. Chúng cho phép bạn ghi lại ý tưởng một cách tự do trước khi tổ chức chúng thành một quy trình.

*tạo nội dung: Lập dàn ý các chủ đề chính, các chủ đề con liên quan, định dạng nội dung và kênh phân phối

Brainstorming sản phẩm: Bắt đầu từ sản phẩm chính và mở rộng sang các tính năng, lợi ích và phản hồi của người dùng

lập kế hoạch chiến dịch:* Hình dung mục tiêu chiến dịch, phân khúc đối tượng, thông điệp và các chỉ số thành công

Với ClickUp Brain, bạn có thể mở rộng khả năng tạo sơ đồ tư duy AI bằng cách gắn các tài liệu tham khảo, ghi chú hoặc thậm chí là bản tóm tắt trực tiếp dưới mỗi nhánh. Một sơ đồ tư duy ban đầu chỉ là bản phác thảo sẽ nhanh chóng trở thành bản đồ nội dung được kết nối với các tác vụ và kết quả công việc trong không gian làm việc của bạn.

📚 Học tập và nghiên cứu

Dù bạn đang học một khái niệm mới hay tiến hành nghiên cứu, bản đồ tư duy giúp tổ chức thông tin phức tạp thành một cấu trúc rõ ràng và có kết nối.

Quy trình nghiên cứu: Tập trung chủ đề, nguồn thông tin, nhận định và giả thuyết của bạn

Học tập và ghi chú: Kết nối ý tưởng, ví dụ và các chủ đề con để nâng cao khả năng ghi nhớ

*mapping kiến thức: Xây dựng cái nhìn tổng quan cấp cao về một trường hoặc khu vực dự án mà bạn đang khám phá

⚙️ Quy trình và luồng công việc

Bản đồ tư duy giúp dễ dàng hình dung việc chuyển giao, trách nhiệm và kết quả của các quy trình có nhiều thành phần phức tạp.

Quá trình onboarding nhân viên: Thể hiện từng giai đoạn từ tài liệu hướng dẫn đến đào tạo và đánh giá qua bản đồ

*bản đồ hành trình khách hàng: Đang theo dõi cách khách hàng di chuyển từ giai đoạn nhận thức đến giai đoạn ủng hộ

Quản lý sự cố: Hình dung các bước phát hiện, phân loại, giải quyết và phòng ngừa

🧭 Quyết định và giải quyết vấn đề

Khi đưa ra quyết định hoặc phân tích vấn đề, Bản đồ Tư duy giúp bạn nhìn rõ mọi khía cạnh.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ: Sử dụng Sử dụng kỹ thuật 5 Whys để truy vết vấn đề trở lại nguồn gốc của nó

Cây quyết định: So sánh các tùy chọn, kết quả và tiêu chí để đưa ra quyết định có căn cứ

cải tiến quy trình:* Tạo bản đồ quy trình làm việc hiện tại, xác định các điểm nghẽn và thiết kế trạng thái tương lai tốt hơn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Yêu cầu Brain tạo các công việc hoặc công việc con trực tiếp từ các nút trong sơ đồ tư duy của bạn. Điều này giúp kết nối quá trình lập ý tưởng và thực thi.

Lập bản đồ và thực hiện với ClickUp

Mặc dù ChatGPT là một công cụ tuyệt vời để brainstorming, nó lại gặp khó khăn khi chuyển ý tưởng thành hành động.

Trí tuệ nhân tạo tích hợp của ClickUp cho phép bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi và phân tích một cách liền mạch. Công việc với ClickUp Brain để tạo ý tưởng, biến chúng thành sơ đồ tư duy và luồng trên bảng trắng, và để AI chuyển các phần thành tài liệu và công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Với các nhiệm vụ ClickUp, bảng trắng, tài liệu, trò chuyện nhóm và thông tin chi tiết đều được tập trung tại một nơi, không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp là tất cả những gì bạn cần.

Đăng ký trên ClickUp miễn phí để tạo bản đồ tư duy AI đầu tiên của bạn.