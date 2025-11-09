Hơn 60% doanh nghiệp kiểm tra OKR của họ ít nhất hai lần mỗi tháng. Nhưng liệu điều đó có thực sự đủ? Kiểm tra mục tiêu hàng ngày chỉ làm chậm tiến độ, nhưng để chúng trôi qua hàng tuần lại dễ khiến chúng ta lạc hướng.

Đó là lý do tại sao phần mềm quản lý dự án được xây dựng dựa trên quy trình làm việc OKR lại quan trọng. Nó tạo ra một cầu nối giữa các mục tiêu chúng ta đặt ra và công việc hàng ngày lấp đầy lịch trình của chúng ta.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp OKR và quản lý dự án có thể giúp các nhóm duy trì sự tập trung, đo lường tiến độ một cách rõ ràng và hướng tới những kết quả có ý nghĩa.

⭐ Tính năng mẫu Mục tiêu có thể bị trượt. Nhưng không nếu chúng đang được theo dõi tốt. Điểm mạnh của Mẫu Khung OKR của ClickUp nằm ở sự đơn giản của nó. Nó tạo ra một ngôn ngữ chung giữa các nhóm khác nhau, vì vậy dù bạn đang ra mắt sản phẩm mới, lập kế hoạch cho chiến dịch hay cải thiện trải nghiệm khách hàng, mọi người đều hiểu cách nỗ lực của mình đóng góp vào bức tranh lớn. Tải mẫu miễn phí Tạo ra các mục tiêu rõ ràng với các kết quả chính có thể đo lường được để đảm bảo trách nhiệm của các nhóm thông qua mẫu khung làm việc OKR của ClickUp.

Top 3 Phần mềm Quản lý Dự án Được Xây Dựng Dựa Trên Quy Trình Làm Việc OKR Trong Nháy Mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các công cụ quản lý dự án tốt nhất, dễ sử dụng, giúp bạn lựa chọn phù hợp dựa trên một số tính năng chính, tính năng bổ sung, giá cả và đánh giá của người dùng.

Dưới đây là bảng đã được chỉnh sửa của bạn với cột cuối cùng đã bị loại bỏ và ưu/nhược điểm được gộp chung thành một:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Ưu điểm & Nhược điểm Giá cả* ClickUp Quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối mục tiêu và kết quả chính với công việc hàng ngày. Mục tiêu liên kết với công việc và tự động cập nhật tiến độ, Bảng điều khiển tùy chỉnh để hiển thị OKR, ClickUp Brain để đề xuất OKR và tóm tắt tự động. Ưu điểm: Không gian làm việc tất cả trong một cho tài liệu, tác vụ và mục tiêu. Mẫu mạnh mẽ và chế độ xem linh hoạt. Trí tuệ nhân tạo hữu ích giúp giảm thiểu cập nhật thủ công Nhược điểm: Kết quả tốt nhất đòi hỏi thiết lập và đặt tên cẩn thận, một số tùy chọn nâng cao cần thời gian để làm quen Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp Weekdone OKR hàng quý với các cuộc kiểm tra hàng tuần đơn giản và theo dõi tiến độ của nhóm. Hiển thị phân cấp OKR và sự đồng bộ hóa trên toàn công ty, các nhóm và cá nhân, báo cáo kế hoạch hàng tuần và nhắc nhở tự động hóa, khảo sát nhanh, cuộc họp 1:1 và công cụ phản hồi để tăng cường sự tham gia. Bản đồ chiến lược để trực quan hóa mục tiêu chiến lược, bảng KPI kết hợp với OKR cùng các sáng kiến và kiểm tra tiến độ, cuộc họp 1:1, đánh giá, khảo sát nhanh và lời khen ngợi để cung cấp bối cảnh cho hiệu suất. Miễn phí; Giá tùy chỉnh Perdoo Kết nối OKR với sức khỏe KPI và bản đồ chiến lược động. Bản đồ chiến lược để trực quan hóa mục tiêu chiến lược, bảng KPI kết hợp với OKR cùng các sáng kiến và kiểm tra tiến độ, cuộc họp 1:1, đánh giá, khảo sát nhanh và lời khen ngợi để cung cấp bối cảnh cho hiệu suất. Ưu điểm: Kết nối rõ ràng giữa chiến lược, KPI và OKR, cấu trúc tốt cho sự đồng bộ toàn công ty, các gợi ý hữu ích và báo cáoNhược điểm: Đường cong học tập khi thiết lập các trụ cột, KPI và OKR, các tổ chức lớn có thể mất thời gian để điều chỉnh vai trò và quyền truy cập. Miễn phí; Bắt đầu từ $7.90/tháng cho mỗi người dùng.

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm quản lý dự án được xây dựng dựa trên quy trình làm việc OKR?

Nhiều nhóm bắt đầu với ý định tốt khi áp dụng khung OKR, nhưng việc duy trì nó sau quý đầu tiên thường gặp khó khăn. Hầu hết các công ty thuộc các ngành và kích thước khác nhau đã cố gắng formalize OKRs nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì chúng.

Đó chính là lý do tại sao việc lựa chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp lại quan trọng. Công cụ phù hợp sẽ biến OKR từ mục tiêu xa vời thành thực tế bằng cách kết nối trực tiếp chúng với các dự án, công việc và tiến độ hàng ngày. Hãy tìm kiếm các yếu tố sau:

Cho phép tạo/lập và liên kết mục tiêu và kết quả một cách rõ ràng.

Hỗ trợ sự đồng bộ hóa theo cấp bậc từ lãnh đạo, các nhóm đến từng cá nhân.

Cung cấp đang theo dõi tiến độ thời gian thực với các bảng điều khiển đơn giản và thanh tiến độ trực quan.

Kích hoạt hợp tác thông qua không gian chia sẻ, cập nhật và vòng phản hồi.

Tích hợp mượt mà với các công cụ như Microsoft Teams và cung cấp tùy chỉnh cho các quy trình làm việc đặc thù.

3 Phần mềm Quản lý Dự án Tốt Nhất Được Xây Dựng Dựa Trên Quy Trình Làm Việc OKR

Mặc dù một số công cụ tuyên bố hỗ trợ OKR, hiệu quả của chúng vẫn còn giới hạn. Điều này khiến các nhóm phải xoay xở giữa các bảng tính, công cụ trò chuyện và bảng công việc, dẫn đến tình trạng phức tạp hóa công cụ.

Ba phần mềm quản lý dự án và tác vụ mà chúng ta sẽ khám phá ở đây thực sự kết hợp quản lý dự án và quy trình làm việc OKR, giúp các mục tiêu luôn được kết nối với công việc hàng ngày thúc đẩy chúng tiến lên.

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án và hợp tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Tải lên tài liệu chiến lược và nhận OKR phù hợp với ưu tiên kinh doanh của bạn, được đề xuất bởi ClickUp Brain

Khi nói đến việc kết nối khoảng cách giữa các mục tiêu OKR lớn lao, đầy cảm hứng và công việc hàng ngày thực sự giúp hoàn thành chúng, ClickUp nổi bật một cách tinh tế.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc, nó loại bỏ hoàn toàn các biểu mẫu phân tán công việc để cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Trong khi các công cụ khác có thể chỉ dừng lại ở việc liệt kê mục tiêu hoặc tạo bảng điều khiển, ClickUp giữ cho các mục tiêu đó luôn sống động bằng cách liên kết chúng với công việc bạn đã cần làm. Đối với các nhóm đã gặp khó khăn trong việc duy trì OKR vượt qua một quý, điều này có thể cảm thấy như cuối cùng đã tìm thấy nhịp điệu hợp lý.

Tính hiiển thị và trách nhiệm trong thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp.

Sau khi cài đặt OKR, bạn có thể tạo các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh cho báo cáo nội bộ và ngoại bộ chi tiết. Bạn có thể tạo các bảng điều khiển dành riêng cho mục tiêu cá nhân hoặc OKR, hoặc một bảng điều khiển chính để đang theo dõi tất cả chúng trên toàn công ty.

Hãy lấy ví dụ về một quản lý bán hàng. Bảng điều khiển của họ có thể hiển thị các mục tiêu OKR bán hàng theo quý, tình trạng của quy trình bán hàng và quản lý hiệu suất cá nhân. Khi các giao dịch tiến triển, bảng điều khiển sẽ cập nhật tự động. Thay vì trì hoãn đến cuối quý, họ có thể ngay lập tức xác định các khu vực cần hỗ trợ.

Bạn cũng có thể tạo thẻ để đang theo dõi xu hướng OKR. Dưới đây là một số thẻ sẽ giúp bạn:

Thẻ Văn bản: Sử dụng thẻ Văn bản để ghi chú xu hướng OKR, cập nhật hàng tuần và các rào cản.

Thẻ Tính Toán : Theo dõi số mục tiêu đang trong tiến độ, kết quả chính và mục tiêu đã hoàn thành. Theo dõi số mục tiêu đang trong tiến độ, kết quả chính và mục tiêu đã hoàn thành.

Thẻ Danh mục Đầu Tư : Xem chế độ xem tổng quan về tiến độ OKR chung. Xem chế độ xem tổng quan về tiến độ OKR chung.

Thẻ biểu đồ Pie/Bar : Hiển thị tiến độ OKR theo người được giao nhiệm vụ, bộ phận hoặc các danh mục khác. Hiển thị tiến độ OKR theo người được giao nhiệm vụ, bộ phận hoặc các danh mục khác.

Thẻ Danh sách Công việc : Truy cập nhanh các chế độ xem đã lọc của các công việc và danh sách OKR của bạn. Truy cập nhanh các chế độ xem đã lọc của các công việc và danh sách OKR của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu thẻ (PDF, CSV, v.v.) để chia sẻ cập nhật OKR với các bên liên quan bên ngoài ClickUp.

🎥 Bạn là nhà quản lý dự án đang muốn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh lần đầu tiên? Xem tại đây:

Trải nghiệm OKR và báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain.

Soạn thảo bản tóm tắt hàng tuần về tiến độ, rủi ro và điểm nhấn cho nhóm của bạn với ClickUp Brain

Điều làm nên sự khác biệt của ClickUp là cách nó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua ClickUp Brain để giúp việc thiết lập và quản lý OKR trở nên dễ dàng hơn.

Đề xuất OKR bằng cách quét các tài liệu chiến lược hiện có hoặc ghi chú cuộc họp và trích xuất các chủ đề phù hợp với ưu tiên của bạn.

Tự động tạo báo cáo tiến độ, nhấn mạnh những gì đang tiến triển tốt và những gì cần được chú ý.

Đề xuất các bước tiếp theo và nhẹ nhàng nhắc nhở nhóm về các công việc quá hạn liên quan đến kết quả khóa.

Các nhóm quản lý dự án sử dụng ClickUp Brain thường tiết kiệm khoảng 1,1 ngày mỗi tuần và hoàn thành công việc nhanh gấp 3 lần. Đó là thời gian bạn có thể dành để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình thay vì phải tham gia vào những cuộc họp cập nhật kéo dài vô tận.

Truy cập ngay lập tức tất cả thông tin bạn cần và nhận được những phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu trong hệ sinh thái của bạn với ClickUp Brain

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một nhóm sản phẩm tải lên bản đồ đường hướng hàng năm của họ. ClickUp Brain có thể đề xuất các OKR như “Giảm tỷ lệ churn xuống 10%” hoặc “Phát hành ứng dụng di động phiên bản 2 vào quý 3”, kèm theo các KR đề xuất và công việc liên quan. Khi quý diễn ra, Brain tạo ra các bản tóm tắt hàng tuần ngắn gọn cho nhóm, cho thấy chính xác nơi họ đang tiến triển và nơi cần tập trung.

Hợp tác và tùy chỉnh cho các nhóm đa dạng trong ClickUp

ClickUp được thiết kế để linh hoạt. Bạn có thể để lại bình luận trên các mục tiêu, chia sẻ cập nhật theo thời gian thực và kết nối với các công cụ như Microsoft Teams hoặc Slack. Ngoài ra, ClickUp cung cấp tính năng ClickUp Chat được tích hợp trực tiếp vào quy trình quản lý dự án của bạn.

Trao đổi không đồng bộ với đồng nghiệp và nhóm ngay tại nơi công việc của bạn thông qua ClickUp Chat.

Dưới đây là cách tính linh hoạt này ảnh hưởng đến các ngành nghề:

Khởi nghiệp: Nhà sáng lập có thể đồng bộ hóa mục tiêu sản phẩm, bán hàng và tiếp thị trong một không gian duy nhất đồng thời chứng minh cho nhà đầu tư thấy tiến độ thực tế.

Các cơ quan: Mục tiêu của khách hàng được kết nối trực tiếp với các sản phẩm đầu ra, và báo cáo tiến độ có thể được chia sẻ tự động.

Doanh nghiệp: Các mục tiêu OKR của công ty được triển khai xuống các bộ phận và cá nhân, đảm bảo mọi người đều đồng bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy thử kết hợp ClickUp với các công cụ như Google Workspace hoặc Zapier. Ví dụ, kết nối đăng ký webinar từ Google Forms trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp liên kết với một kết quả quan trọng. Bảng điều khiển sẽ cập nhật ngay lập tức mà không cần ai phải nhập số thủ công.

Tạo kế hoạch OKR dễ dàng với các mẫu ClickUp.

Tải mẫu miễn phí Thêm sự rõ ràng cho công việc bạn đang thực hiện thông qua Mẫu Khung OKR của ClickUp.

Đặt mục tiêu là một chuyện. Đảm bảo mọi người luôn kết nối với chúng giữa những xáo trộn của công việc hàng ngày lại là chuyện khác. Đó chính là lúc Mẫu Khung OKR của ClickUp phát huy giá trị. Nó cung cấp cho các nhóm một không gian chia sẻ để xác định mục tiêu và theo dõi tiến độ theo cách mang lại động lực thay vì phức tạp.

Giá trị thực sự nằm ở cách nó mang lại cấu trúc cho những điều thường cảm thấy mơ hồ. Dù bạn đang điều hành một startup phát triển nhanh hay một nhóm lớn trong một doanh nghiệp, mẫu này giúp mọi người nhận thức được cách công việc của họ phù hợp với bức tranh lớn hơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Cho phép các nhóm tạo ra các mục tiêu rõ ràng và kết quả chính có thể đo lường được, đồng thời đảm bảo chúng luôn kết nối với công việc thực tế.

Cung cấp đang theo dõi tiến độ thời gian thực với bảng điều khiển trực quan và các chế độ xem tùy chỉnh.

Kích hoạt hợp tác giữa các bộ phận thông qua mục tiêu chung và cập nhật liên tục.

Hỗ trợ tùy chỉnh với các trường, trạng thái và mẫu có thể điều chỉnh để phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau.

Cũng hoạt động như một ứng dụng đang theo dõi mục tiêu , tích hợp mượt mà với các công cụ như Microsoft Teams, Google Không gian Làm việc và Slack.

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều tính năng.

Yêu cầu thiết lập và cập nhật đều đặn để đạt được giá trị tối đa.

Các tùy chỉnh nâng cao có thể cần thêm thời gian để người dùng mới làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Tại sao nó lại tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên?

Bạn có thể gắn công việc với một số OKR, sau đó theo dõi tiến độ cập nhật theo thời gian thực trên các bảng điều khiển và tóm tắt Brain, giúp dễ dàng điều chỉnh ưu tiên khi tình hình thay đổi mà không làm mất đi tầm nhìn về mục tiêu chiến lược.

Người dùng nói gì về ClickUp?

Đánh giá trên G2 nhấn mạnh:

ClickUp kết hợp quản lý công việc, tài liệu và hợp tác trong một nền tảng duy nhất. Với tư cách là một nhà phát triển, tôi thực sự thích tính linh hoạt của nó – tôi có thể cài đặt các sprint, đang theo dõi lỗi và quản lý backlog một cách dễ dàng. Tích hợp với GitHub, Slack và các công cụ phát triển khác giúp mọi thứ được kết nối chặt chẽ.

ClickUp kết hợp quản lý công việc, tài liệu và hợp tác trong một nền tảng duy nhất. Với tư cách là một nhà phát triển, tôi thực sự thích tính linh hoạt của nó – tôi có thể cài đặt các sprint, đang theo dõi lỗi và quản lý backlog một cách dễ dàng. Tích hợp với GitHub, Slack và các công cụ phát triển khác giúp mọi thứ được kết nối chặt chẽ.

👀 Thông tin thú vị: OKR ra đời tại Intel vào những năm 1970 dưới sự dẫn dắt của Andy Grove, người đã phát triển khái niệm "Quản lý theo Đối tượng" của Peter Drucker thành "Mục tiêu và Kết quả Chính".

qua Weekdone

Bạn đã bao giờ cài đặt các mục tiêu OKR đầy tham vọng chỉ để nhận ra sau vài tuần rằng không ai còn quan tâm đến chúng nữa? Đó là vì chúng bị chôn vùi trong các bảng tính, và các cập nhật chỉ diễn ra trong các cuộc đánh giá cuối quý gấp gáp.

Sự thiếu kết nối đó chính là điều mà Weekdone cố gắng khắc phục. Bằng cách liên kết OKR với các cuộc họp kiểm tra hàng tuần và cập nhật tiến độ, nó giúp mục tiêu luôn hiển thị và có ý nghĩa giữa các công việc hàng ngày.

Nền tảng này khuyến khích các nhóm thường xuyên phản ánh, chia sẻ thành công hoặc rào cản, và điều chỉnh lại khi có sự chệch hướng. Nó nhẹ nhàng, nhất quán và được thiết kế để luôn đặt chiến lược lên hàng đầu.

Các tính năng nổi bật của Weekdone

Cung cấp cây phân cấp OKR trực quan thể hiện cách các mục tiêu của công ty, nhóm và cá nhân được kết nối với nhau.

Kết nối trực tiếp các kế hoạch và cập nhật hàng tuần với các mục tiêu quý để đảm bảo tiến độ ổn định.

Tự động hóa báo cáo tiến độ hàng tuần với các mẫu có sẵn và nhắc nhở tiến độ.

Cung cấp các công cụ tăng cường sự tham gia của nhân viên như khảo sát nhanh, cuộc họp 1:1 và công nhận phản hồi.

Hỗ trợ tích hợp với Slack, Microsoft Teams, Google Trang tính và Jira để đảm bảo quy trình làm việc trơn tru.

Giới hạn của Weekdone

Kế hoạch miễn phí chỉ hỗ trợ tối đa 3 người dùng, điều này có thể hạn chế đối với các nhóm lớn hơn khi mới bắt đầu.

Việc thiết lập và hướng dẫn sử dụng có thể cảm thấy phức tạp nếu không có sự hỗ trợ, đặc biệt đối với người dùng OKR lần đầu.

Một số tích hợp, như Microsoft Teams, yêu cầu đăng nhập lại thường xuyên để duy trì đồng bộ.

Giá cả của Weekdone

Miễn phí cho tối đa 3 người dùng

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Weekdone

G2 : 4.1/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 60 đánh giá)

Tại sao nó lại tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên?

Tần suất hàng tuần giúp bạn lựa chọn những việc cần làm ngay lập tức đồng thời vẫn tuân thủ các mục tiêu quý. Các cuộc kiểm tra đơn giản giúp giảm thiểu thông tin trạng thái không cần thiết và đảm bảo các ưu tiên khác nhau đều hướng đến cùng một kết quả.

Những đánh giá của người dùng về Weekdone

Đánh giá này trên G2 được hỗ trợ:

Weekdone dựa trên các nguyên tắc tốt nhất của OKR và do đó, nó giúp đồng bộ hóa mục tiêu của chúng ta với mục tiêu của công ty. Trong quá trình tạo mục tiêu, người dùng được khuyến khích tạo bản đồ mục tiêu để tối ưu hóa nỗ lực. *

Weekdone dựa trên các nguyên tắc tốt nhất của OKR và do đó, nó giúp đồng bộ hóa mục tiêu của chúng ta với mục tiêu của công ty. Trong quá trình tạo mục tiêu, người dùng được khuyến khích tạo bản đồ mục tiêu để tối ưu hóa nỗ lực. *

👀 Thông tin thú vị: Tại Google, OKR được đánh giá trên thang điểm 0.0–1.0, và "điểm lý tưởng" là khoảng 0.6 đến 0.7, giúp các nhóm nỗ lực hết mình mà không cần phải giữ lại.

3. Perdoo (Phù hợp nhất để kết nối OKR với KPI và bản đồ chiến lược động)

qua Perdoo

98% các công ty áp dụng OKR cho biết mục tiêu và hiệu suất của họ trở nên rõ ràng hơn. Nếu sự rõ ràng là điều bạn mong muốn, Perdoo biến cam kết đó thành thực tiễn hàng ngày.

Perdoo hỗ trợ bằng cách đưa chiến lược, OKR và KPI lên cùng một bảng điều khiển. Bạn sẽ có bản đồ chiến lược rõ ràng, các cuộc kiểm tra đơn giản và nhịp độ ổn định giúp mọi người luôn đồng bộ.

Nó giúp kết nối khoảng cách giữa tầm nhìn chiến lược và thực thi hàng ngày, giúp các nhóm luôn hiểu rõ cách công việc của họ đóng góp vào các mục tiêu lớn hơn.

Các tính năng nổi bật của Perdoo

Bản đồ Chiến lược Hình ảnh và Bảng KPI kết nối các mục tiêu chiến lược, OKR và các chỉ số KPI có thể đo lường trong một chế độ xem duy nhất.

Theo dõi OKR và KPI song song, sau đó liên kết các sáng kiến để tiến độ dự án được tổng hợp lên mục tiêu của công ty.

Các cuộc họp hàng tuần, cuộc họp 1:1, phản hồi và Kudos để duy trì động lực và sự tham gia của nhóm.

Báo cáo và thông báo nhắc nhở giúp làm nổi bật các kết quả khóa bị đình trệ và hỗ trợ các nhóm thực hiện điều chỉnh kịp thời.

Tích hợp với Slack, Microsoft Teams, Google Trang tính, Zapier, cùng API cho luồng dữ liệu tùy chỉnh.

Giao dịch giới hạn của Perdoo

Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu khi quyết định cách cấu trúc các trụ cột chiến lược, OKR và KPI.

Một số quy trình làm việc có thể cảm thấy cứng nhắc khi cập nhật mục tiêu hoặc mở rộng các sáng kiến phức tạp.

Các tổ chức lớn có thể cần chú ý đặc biệt khi cài đặt vai trò và quyền truy cập lần đầu tiên.

Giá cả của Perdoo

Miễn phí

Premium : $7.90/tháng cho mỗi người dùng

Supreme: $9.68/tháng cho mỗi người dùng

Tại sao nó lại tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên?

Hiển thị KPI bên cạnh OKR giúp việc đưa ra quyết định dễ dàng hơn khi các ưu tiên cạnh tranh. Bản đồ Chiến lược giúp mọi thành viên trong nhóm hiểu rõ cách các công việc hàng ngày kết nối với mục tiêu dài hạn.

Đánh giá và nhận xét về Perdoo

G2 : 4.4/5 (490+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (70+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Perdoo

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Perdoo là nhà cung cấp một nền tảng rõ ràng và có cấu trúc để cài đặt, đang theo dõi và đồng bộ hóa mục tiêu và kết quả chính (OKR) giữa các nhóm. Giao diện trực quan của nó giúp dễ dàng theo dõi tiến độ, khuyến khích trách nhiệm và giữ cho mọi người tập trung vào các mục tiêu chia sẻ.

Perdoo là nhà cung cấp một nền tảng rõ ràng và có cấu trúc để cài đặt, đang theo dõi và đồng bộ hóa mục tiêu và kết quả chính (OKR) giữa các nhóm. Giao diện trực quan của nó giúp dễ dàng theo dõi tiến độ, khuyến khích trách nhiệm và giữ cho mọi người tập trung vào các mục tiêu chia sẻ.

Dưới đây là ba lựa chọn nổi bật nếu bạn muốn có thêm tùy chọn phần mềm đang theo dõi OKR.

1. monday. com

Nếu bạn muốn phần mềm quản lý dự án được xây dựng dựa trên quy trình làm việc OKR có thể mở rộng từ vài bảng đến một trung tâm công việc đầy đủ, monday.com cung cấp cho bạn các bảng điều khiển linh hoạt, tự động hóa dễ dàng và trợ lý AI để các mục tiêu và kết quả chính của bạn luôn được kết nối với quản lý dự án hàng ngày.

2. Hive

Nếu mục tiêu của bạn là thực thi dự án một cách bình tĩnh và rõ ràng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, Hive giúp bạn dễ dàng chuyển đổi OKR thành công việc, phân công công việc để xem xét và đang theo dõi tiến độ dự án tại một nơi duy nhất, giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ mà không bị phân tâm bởi những yếu tố không cần thiết.

3. Wrike

Hãy tưởng tượng một sự kiện ra mắt sản phẩm nơi bộ phận marketing, sản phẩm và bán hàng chia sẻ một dòng thời gian chung. Yêu cầu được tiếp nhận dưới dạng các công việc có cấu trúc, bản thiết kế được phê duyệt qua các bước rõ ràng, và chế độ xem khối lượng công việc hiển thị ai có sức chứa.

Với các trường tùy chỉnh cho mục tiêu và kết quả chính, Wrike cho phép bạn liên kết các công việc liên quan với mục tiêu chiến lược và theo dõi tiến độ thời gian thực trên nhiều nhóm.

🧠 Bạn có biết: Microsoft đã gia nhập không gian OKR bằng việc mua lại Ally.io vào năm 2021 và sau đó ra mắt Viva Goals, tích hợp OKR vào Microsoft Teams để sử dụng hàng ngày.

Cách Quản Lý Nhiều Ưu Tiên Hiệu Quả (Mẹo + Thực Hành Tốt Nhất)

Khi mọi thứ đều cấp bách, việc quay trở lại với những điều quan trọng là điều cần thiết. Dưới đây là cách bạn có thể quản lý nhiều dự án và mục với sự hỗ trợ của một công cụ quản lý dự án tốt.

✅ Bắt đầu tuần làm việc bằng cách tập trung vào một đối tượng, sau đó chọn ba công việc nhỏ giúp đạt được kết quả khóa của đối tượng đó.

✅ Khi có công việc mới xuất hiện, phân loại theo mức độ quan trọng so với cấp bách, lên lịch cho những việc có thể hoãn lại, giao phó cho người khác những việc họ có thể đảm nhận, và từ chối lịch sự phần còn lại để các mục tiêu chiến lược của bạn luôn được ưu tiên.

✅ Đặt giới hạn nhỏ cho công việc đang thực hiện của mỗi người, hoàn thành trước khi bắt đầu công việc mới và phát hiện sớm các rào cản; ít công việc đang mở hơn giúp tiến độ dự án diễn ra bình tĩnh và nhanh chóng hơn.

✅ Làm cho tiến độ trở nên hiển thị với một chế độ xem chia sẻ và thanh tiến độ trực quan đơn giản; tiến độ theo thời gian thực giúp nhóm đồng bộ và giữ cho các cuộc hội thoại tập trung vào sự thật, không phải cảm xúc.

✅ Bảo vệ thời gian tập trung bằng cách khối các khung giờ yên tĩnh và gom nhóm tin nhắn; sử dụng các cuộc kiểm tra ngắn thay vì các cuộc họp trạng thái dài để sự chú ý luôn tập trung vào mục tiêu và kết quả chính.

✅ Hai lần một tuần, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh: cập nhật tiến độ OKR, điều chỉnh ưu tiên, duy trì danh sách "không làm" cho những ý tưởng tốt có thể chờ, và kỷ niệm những thành công nhỏ để duy trì động lực.

👀 Bạn có biết? Trong vòng ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ suất hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

Đạt được mục tiêu OKR của bạn khi sử dụng ClickUp

Nếu có một điều quan trọng cần nhớ từ hướng dẫn này, đó là mục tiêu chỉ có ý nghĩa khi chúng phù hợp với công việc. Chúng tôi đã phân tích các yếu tố quan trọng cần xem xét trong phần mềm OKR tốt nhất và xác định những điểm mạnh của các công cụ quản lý dự án khác nhau.

Weekdone duy trì OKR trong các cuộc hội thoại hàng tuần. Perdoo kết nối OKR với sức khỏe KPI và bản đồ chiến lược rõ ràng. ClickUp làm điều gì đó hơi khác biệt.

Nền tảng quản lý hiệu suất này giúp thu hẹp khoảng cách giữa kế hoạch và thực thi. Mục tiêu được hiển thị bên cạnh công việc, bảng điều khiển hiển thị tiến độ theo thời gian thực, và ClickUp Brain có thể đề xuất OKR từ tài liệu chiến lược của bạn và soạn thảo các bản cập nhật, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn để thúc đẩy công việc và ít thời gian hơn để theo dõi trạng thái.

