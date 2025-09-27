Top 3 phần mềm quản lý dự án (PM) gửi thông báo nhắc nhở và cảnh báo

Một hạn chót trôi qua. Một cuộc theo dõi khách hàng bị chôn vùi dưới đống tin nhắn. Một đồng nghiệp bỏ lỡ cập nhật trạng thái vì nhắc nhở nằm trong hộp thư đến sai.

Những sai sót nhỏ này tích tụ thành sự chậm trễ, mất niềm tin và căng thẳng không cần thiết.

Phần mềm quản lý dự án (PM) gửi thông báo nhắc nhở và cảnh báo giúp toàn bộ nhóm chịu trách nhiệm, điều chỉnh ưu tiên khi kế hoạch thay đổi và ngăn chặn việc bỏ sót công việc.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu ba công cụ hàng đầu đáp ứng cam kết này. 🎯

Phần mềm Quản lý Dự án (PM) Gửi Nhắc Nhở và Cảnh Báo: Tổng Quan

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về ba công cụ phần mềm quản lý dự án (PM) tốt nhất có tính năng gửi nhắc nhở và cảnh báo mà bạn có thể sử dụng cho kế hoạch dự án của mình:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Ưu và nhược điểm Giá cả* ClickUp Quản lý dự án và hợp tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cá nhân, startup và doanh nghiệp Nhắc nhở, ClickUp Brain (phân công công việc bằng AI, cập nhật và cảnh báo), Trợ lý tự động AI, Tự động hóa, Lịch (lên lịch thông minh và điều chỉnh lịch) Ưu điểm: 🌟 Không gian Làm việc AI tích hợp cho mọi công việc của bạn 🌟 Cho phép bạn hoãn, lịch lại, giao phó hoặc chuyển đổi nhắc nhở thành công việc 🌟 Bao gồm các công cụ AI cho viết lách, kế hoạch và tự động hóa công việc 🌟 Cung cấp các chế độ xem dự án linh hoạt, bao gồm Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch, Gantt và dòng thời gianNhược điểm:🧐 Đường cong học tập dốc đối với người dùng mới do bộ tính năng rộng lớn 🧐 Ứng dụng di động hiện chưa có đầy đủ tính năng như ứng dụng máy tính Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Asana Quản lý dự án linh hoạt, đa hàm dành cho startup và các nhóm dự án có kích thước vừa Nhắc nhở và thông báo tác vụ (qua email, thông báo đẩy hoặc desktop), phụ thuộc và công việc con, tự động hóa cập nhật tác vụ và cảnh báo, chế độ xem dòng thời gian và lịch, tích hợp với Slack/Lịch Google Ưu điểm: 🌟 Nhắc nhở nhóm về các công việc định kỳ và kiểm tra tiến độ🌟 Giúp quản lý giảm bớt việc theo dõi🌟 Giữ cho mọi người luôn cập nhật dù ở múi giờ nàoNhược điểm:🧐 Truy cập bên ngoài bị giới hạn cho người cộng tác🧐 Các tính năng nâng cao bị khóa sau tường phí🧐 Khó khăn cho các nhóm nhỏ trong việc cài đặt Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $13.49/tháng cho mỗi người dùng Trello Quản lý và ưu tiên công việc trực quan cho cá nhân và các nhóm nhỏ Cảnh báo ngày đáo hạn, nhắc nhở phân công thẻ, cập nhật hoạt động, bảng Kanban, tự động hóa Butler (nhắc nhở dựa trên quy tắc), hơn 200 tích hợp thông qua Power-Ups Ưu điểm: 🌟 Hỗ trợ truy cập trên thiết bị di động và máy tính để bàn cho công việc di động 🌟 Đặt nhắc nhở trên Lịch Google và các công cụ khác thông qua tích hợp qua Power-UpsNhược điểm:🧐 Tính năng báo cáo và bảng điều khiển giới hạn nếu không có Power-Ups🧐 Hạn chế về số lượng dự án đang theo dõi cùng lúc🧐 Không phù hợp cho các nhóm lớn hoặc dự án phức tạp Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng

Những tiêu chí nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm quản lý dự án (PM) có tính năng gửi nhắc nhở và cảnh báo?

Phần mềm quản lý dự án tốt nhất đảm bảo các nhắc nhở được gửi đúng thời gian, phù hợp với ngữ cảnh và linh hoạt theo quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn:

Gửi nhắc nhở trên nhiều thiết bị (máy tính để bàn, điện thoại di động, trình duyệt, ứng dụng trò chuyện) để bạn không bao giờ bỏ lỡ hạn chót khi di chuyển

Tự động hóa cảnh báo dựa trên các điều kiện kích hoạt như thay đổi trạng thái, phụ thuộc hoặc không hoạt động, giúp giảm thiểu việc theo dõi thủ công

Phân biệt các hạn chót khẩn cấp với các kiểm tra định kỳ , đảm bảo công việc quan trọng luôn được hiển thị hàng đầu

Đang theo dõi phản hồi đối với các cảnh báo , giúp bạn biết liệu các công việc đã được xác nhận, hoãn lại hay hoàn thành

tích hợp cảnh báo vào quy trình làm việc*, ví dụ: chuyển đổi bình luận hoặc thông báo thành email nhắc nhở theo dõi

*sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ưu tiên lại các nhắc nhở, tóm tắt các công việc đang chờ xử lý và tự động nâng cấp các rào cản

*đồng bộ với lịch bên ngoài (Google, Outlook, iCal) để tránh trùng lịch và duy trì lịch trình đồng bộ

🧠 Thú vị: Hệ thống nhắc nhở cổ xưa nhất mà con người từng sử dụng là thắt nút trên chuỗi. Các nền văn minh cổ đại, bao gồm người Inca với hệ thống Khipu của họ, đã sử dụng dây thắt nút để đang theo dõi công việc, số và nghĩa vụ.

Phần mềm Quản lý Dự án Tốt Nhất Gửi Nhắc Nhở và Cảnh Báo

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Hãy cùng xem qua top 3 phần mềm quản lý dự án (PM) có tính năng gửi nhắc nhở và cảnh báo.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án và hợp tác dựa trên trí tuệ nhân tạo)

Giữ vững tiến độ công việc với tính năng Nhắc nhở trong ClickUp Nhấn phím 'R' bất kỳ đâu trong không gian làm việc của bạn để tạo nhắc nhở tùy chỉnh ClickUp

ClickUp for Quản lý dự án là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

ClickUp Reminders tập trung tất cả các thông báo nhắc nhở theo dõi và cảnh báo công việc tại một nơi duy nhất thông qua ClickUp Home. Dù bạn đang làm việc trên trình duyệt, máy tính để bàn hay thiết bị di động, các thông báo nhắc nhở của bạn luôn hiển thị và có thể thực hiện được.

Giả sử một nhà sáng lập startup đang điều phối việc ra mắt sản phẩm trên nhiều nhóm. Họ có thể tạo nhắc nhở cho cuộc gọi quan trọng với khách hàng, đính kèm tệp đính kèm liên quan và thậm chí giao nhiệm vụ cho một thành viên trong nhóm.

Các bình luận trong nhiệm vụ ClickUp hoặc thông báo cũng có thể được chuyển đổi thành Nhắc nhở. Ngoài ra, với các tùy chọn hoãn, lịch lại hoặc giao nhiệm vụ, Nhắc nhở giúp mọi người chịu trách nhiệm.

Giữ cho các dự án của bạn luôn tiến triển với trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp Brain tích hợp lớp công nghệ AI vào quản lý dự án, giúp tiết kiệm khoảng một ngày mỗi tuần bằng cách tự động hóa các tác vụ và cuộc họp thường xuyên. Khi được yêu cầu, nó tự động phân công việc dựa trên khả năng sẵn sàng, đang theo dõi tiến độ và điều chỉnh ưu tiên một cách linh hoạt.

Yêu cầu ClickUp Brain chia sẻ cập nhật về các công việc đang chờ xử lý

Ví dụ, một quản lý dự án đang điều phối việc phát hành ứng dụng mới yêu cầu ClickUp Brain thực hiện: 'Lập kế hoạch cho các công việc phát hành trong hai tuần tới, phân công cho các nhà phát triển, kiểm thử chất lượng (QA) và bộ phận tiếp thị, và tự động đánh dấu các trễ hẹn.'

Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động tạo công việc cho từng nhóm, phân công chủ sở hữu dựa trên chuyên môn, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ. Nếu công việc kiểm tra chất lượng (QA) bị chậm trễ, Brain sẽ cập nhật ưu tiên và gửi cảnh báo đến các thành viên liên quan trong nhóm.

📌 Thử các gợi ý sau: Đặt nhắc nhở cho nhóm thiết kế nộp bản phác thảo giao diện trước 3 giờ chiều thứ Sáu.

Tạo nhắc nhở định kỳ vào mỗi Monday để nhóm cập nhật tiến độ dự án

Thông báo cho tôi nếu công việc phát triển không được hoàn thành 24 giờ trước hạn chót

Tự động hóa không gian làm việc của bạn mà không cần mã

ClickUp Tự động hóa, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép bạn mô tả quy trình làm việc bằng tiếng Anh thông thường để cài đặt ngay lập tức.

Tạo các kích hoạt "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để tự động hóa quy trình làm việc của bạn bằng ClickUp Automations

Ví dụ, khi một nhà thiết kế đánh dấu một công việc là 'Hoàn thành', một tự động hóa có thể di chuyển nó vào danh sách 'Kiểm tra'. Nó cũng thông báo cho quản lý dự án và giao công việc đó cho bộ phận Kiểm thử Chất lượng (QA).

Tạo lịch trình thông minh

ClickUp Calendar tập trung tất cả các công việc, sự kiện và hạn chót vào một chế độ xem thông minh, động để quản lý lịch trình của bạn một cách chủ động.

Lập bản đồ cho ngày, tuần và tháng của bạn với Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Khác với lịch tĩnh, ClickUp Calendar tự động khối thời gian tập trung, điều chỉnh ưu tiên công việc khi kế hoạch thay đổi và đồng bộ với Lịch Google hoặc Outlook để tránh trùng lịch.

Khi kết hợp với ClickUp Brain, nó thậm chí có thể tìm thời gian cuộc họp, gửi lời mời và tạo bản ghi chép có thể tìm kiếm kèm theo các mục được giao.

Dưới đây là cách sử dụng phần mềm này để tối ưu hóa lịch trình:

Các tính năng khóa của ClickUp

Công cụ AI tích hợp: Truy cập bộ công cụ AI mạnh mẽ để tự động hóa sâu hơn, phân tích dự án thông minh và quản lý tác vụ hiệu quả hơn với Truy cập bộ công cụ AI mạnh mẽ để tự động hóa sâu hơn, phân tích dự án thông minh và quản lý tác vụ hiệu quả hơn với ClickUp Brain MAX

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành công việc: Ghi lại ý tưởng, mục cần thực hiện hoặc cập nhật nhanh chóng ngay lập tức bằng cách nói ra với tính năng Ghi lại ý tưởng, mục cần thực hiện hoặc cập nhật nhanh chóng ngay lập tức bằng cách nói ra với tính năng Talk-to-Text trong ClickUp

*tạo nội dung chuyên nghiệp: Sử dụng AI Writer for Work của ClickUp Brain để soạn thảo email, lịch trình cuộc họp, báo cáo hoặc cập nhật dự án

Tìm câu trả lời trong vài giây: Truy xuất chính xác thông tin bạn cần trên các công việc, tài liệu, trò chuyện và dự án với Truy xuất chính xác thông tin bạn cần trên các công việc, tài liệu, trò chuyện và dự án với ClickUp Enterprise Search

ghi chép cuộc họp một cách dễ dàng: *Ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc thảo luận, sau đó biến các điểm khóa thành các công việc có thể thực hiện được với ClickUp AI Notetaker

Giao phó công việc lặt vặt: Sử dụng Sử dụng các đại lý AI tự động hóa ClickUp có thể tùy chỉnh để theo dõi công việc, cập nhật trạng thái và gửi cảnh báo theo nhu cầu cụ thể của bạn

ClickUp pros

Tích hợp các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, bảng trắng, bảng điều khiển và mục tiêu trong một không gian làm việc duy nhất

Cho phép bạn hoãn, lịch lại, giao phó hoặc chuyển đổi nhắc nhở thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột

Nhà cung cấp các công cụ AI đa dạng cho việc viết, kế hoạch và tự động hóa công việc

Cung cấp các chế độ xem dự án linh hoạt, bao gồm Danh sách, Bảng, Lịch, Gantt và Dòng thời gian

ClickUp cons

Đường cong học tập dốc hơn đối với người dùng mới do bộ tính năng phong phú của phần mềm

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ đánh giá)

Tại sao nó tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên

Bộ tính năng toàn diện của ClickUp giúp cá nhân và nhóm tổ chức, trực quan hóa và ưu tiên các công việc một cách hiệu quả.

Nhà cung cấp này cung cấp bốn cờ ưu tiên rõ ràng, bao gồm Urgent (Cấp bách), High (Cao), Normal (Bình thường) và Low (Thấp). Nhờ đó, mọi thành viên trong nhóm có thể ngay lập tức biết được những công việc nào cần được xử lý ngay lập tức và những công việc nào có thể lên lịch cho sau này.

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Từ một đánh giá trên G2:

Điều tôi yêu thích nhất là dòng chảy liên tục của các tính năng mới và cải tiến. ClickUp không chỉ là công cụ quản lý dự án, mà còn là nền tảng năng suất toàn diện. Tôi sử dụng nó hàng ngày như hệ thống quản lý vé, giao tiếp với khách hàng và tổ chức các quy trình làm việc phức tạp. Các tính năng AI thực sự nổi bật – chúng giúp tôi tìm kiếm nội dung nhanh hơn, ưu tiên các công việc và duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các dự án. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ, từ chế độ xem đến tự động hóa, khiến nó hoàn toàn phù hợp với cách làm việc của tôi.

Điều tôi yêu thích nhất là dòng chảy liên tục của các tính năng mới và cải tiến. ClickUp không chỉ là công cụ quản lý dự án, mà còn là nền tảng năng suất toàn diện. Tôi sử dụng nó hàng ngày như hệ thống quản lý vé, giao tiếp với khách hàng và tổ chức các quy trình làm việc phức tạp. Các tính năng AI thực sự nổi bật – chúng giúp tôi tìm kiếm nội dung nhanh hơn, ưu tiên các công việc và duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các dự án. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ, từ chế độ xem đến tự động hóa, khiến nó hoàn toàn phù hợp với cách làm việc của tôi.

📮 ClickUp Insight: 50% người dùng tổ chức thời gian bằng cách dành riêng các ngày cho quản trị viên so với công việc tập trung, nhưng chỉ 22% cho biết họ tự động hóa hoặc giao phó công việc. Quản lý thời gian thủ công có thể giúp ích, nhưng nó không loại bỏ được các công việc lặp đi lặp lại vẫn làm gián đoạn công việc sâu. ✔️ Lịch, Chế độ Chia Thời Gian và Trợ Lý Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) của ClickUp hoạt động cùng nhau để bảo vệ thời gian của bạn. Tự động lên lịch công việc lặp lại, di chuyển công việc dựa trên ưu tiên và kích hoạt nhắc nhở — để tuần làm việc của bạn diễn ra suôn sẻ. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

2. Asana (Phù hợp nhất cho quản lý dự án linh hoạt, đa hàm)

qua Asana

Asana là phần mềm quản lý công việc cho phép bạn cài đặt thông báo qua email, thông báo đẩy trên điện thoại di động hoặc thông báo trên máy tính để bàn. Tùy chỉnh thời gian và tần suất hiển thị của các thông báo này, dù đó là lời nhắc hạn chót một lần hay các thông báo định kỳ cho các công việc thường xuyên.

Bạn có thể thông báo cho các thành viên cụ thể trong nhóm, thiết lập nhắc nhở dựa trên các giai đoạn của dự án hoặc kích hoạt thông báo khi các phụ thuộc thay đổi. Hệ thống tích hợp với quy trình làm việc hiện tại của bạn thông qua các bảng dự án trực quan, dòng thời gian và chế độ xem lịch.

Các tính năng tự động hóa của nó giúp tối ưu hóa quy trình này hơn nữa với các quy tắc tùy chỉnh có thể phân công việc, cập nhật trạng thái hoặc gửi cảnh báo. Nó kết nối với các công cụ như Microsoft Teams và Lịch Google, giúp thông báo được hiển thị luồng trực tiếp trong không gian làm việc của bạn mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Các tính năng khóa của Asana

Đặt mối quan hệ phụ thuộc giữa các tác vụ và tạo tác vụ con để phân chia công việc phức tạp và quản lý thứ tự thực hiện tác vụ

Gán vai trò, ngày đáo hạn và ưu tiên cho các công việc với các trường tùy chỉnh để tăng hiệu quả

Quản lý khối lượng công việc và phân bổ tài nguyên một cách linh hoạt với tính năng kéo và thả đơn giản

Tạo các mẫu có thể tái sử dụng cho dự án và tác vụ để tiêu chuẩn hóa các thực hành tốt nhất

Tạo quy trình làm việc AI hoặc cài đặt các đại lý AI có mẫu sẵn để xử lý các công việc lặp đi lặp lại

Asana pros

Khuyến khích tính nhất quán bằng cách nhắc nhở các nhóm về các công việc định kỳ và kiểm tra tiến độ

Giúp quản lý giảm bớt việc theo dõi vì các nhắc nhở đã xử lý phần lớn việc nhắc nhở

Hỗ trợ các nhóm làm việc từ xa và phân tán bằng cách giữ cho mọi người luôn cập nhật thông tin, bất kể múi giờ

Asana cons

Quyền truy cập bên ngoài bị giới hạn; các thành viên cộng tác chỉ có thể chế độ xem công việc, không thể nhập liệu hoặc đang theo dõi thời gian

Các tính năng nâng cao bị khóa sau tường phí, khác với các lựa chọn thay thế Asana

Đối với các nhóm nhỏ, việc cài đặt là một thách thức

Giá cả của Asana

Miễn phí

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

doanh nghiệp+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (12.300+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ đánh giá)

Tại sao nó tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên

Asana là công cụ đáng tin cậy để quản lý nhiều dự án. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc để tổ chức và ưu tiên các công việc theo mức độ khẩn cấp, tầm quan trọng và ngày đáo hạn. Ngoài ra, các ma trận ưu tiên tùy chỉnh và nhắc nhở tự động của nó giúp bạn cân bằng khối lượng công việc và tránh bỏ lỡ thời hạn.

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Asana?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Những điểm mạnh nhất của Asana bao gồm các tính năng hợp tác, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ đào tạo miễn phí, giao diện người dùng, đội ngũ hỗ trợ, sự đơn giản và tính dễ sử dụng… Những điểm yếu của Asana bao gồm tốc độ triển khai các bản cập nhật và tính năng có ý nghĩa, các tính năng tự động hóa cực kỳ giới hạn, và sự bất tiện khi chia sẻ công việc giữa các công ty.

Những điểm mạnh nhất của Asana bao gồm các tính năng hợp tác, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ đào tạo miễn phí, giao diện người dùng, đội ngũ hỗ trợ, sự đơn giản và tính dễ sử dụng… Những điểm yếu của Asana bao gồm tốc độ triển khai các bản cập nhật và tính năng có ý nghĩa, các tính năng tự động hóa cực kỳ giới hạn, và sự bất tiện khi chia sẻ công việc giữa các công ty.

🔍 Bạn có biết? Các nghiên cứu cho thấy mọi người có khả năng hoàn thành mục tiêu cao hơn khi cài đặt lời nhắc dựa trên thời gian (‘nhắc tôi vào lúc 7 giờ sáng’) thay vì những lời nhắc mơ hồ (‘nhắc tôi vào ngày mai”). Sự cụ thể khiến não bộ coi đó như một hạn chót.

3. Trello (Phù hợp nhất cho quản lý công việc trực quan và ưu tiên hóa)

qua Trello

Trello là phần mềm quản lý dự án miễn phí được xây dựng dựa trên bảng Kanban trực quan để việc đang theo dõi công việc trở nên đơn giản. Bạn có thể tạo thẻ cho các công việc, di chuyển chúng qua các danh sách tùy chỉnh (việc cần làm, đang tiến độ, đã xong) và xem chế độ xem về tình trạng của mọi thứ.

Nền tảng này quản lý thông báo thông qua cảnh báo ngày đáo hạn, phân công thẻ và cập nhật hoạt động, giúp các thành viên trong nhóm luôn được thông tin đầy đủ.

Đối với các nhóm cần nhiều tính năng hơn, Trello cung cấp các chế độ xem Lịch và Dòng thời gian trong các kế hoạch trả phí. Nó cũng cung cấp một thư viện Power-Up phong phú, tích hợp với các công cụ như Slack, Google Drive và các ứng dụng theo dõi thời gian khác.

Butler, công cụ tự động hóa của Trello, có thể cài đặt các hành động dựa trên quy tắc để giảm bớt công việc thủ công. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nó có thể tự động di chuyển thẻ khi đáp ứng các điều kiện nhất định hoặc gửi nhắc nhở dựa trên ưu tiên của dự án.

Các tính năng khóa của Trello

Quản lý công việc bằng cách tạo thẻ chi tiết với ngày đáo hạn, tệp đính kèm, danh sách kiểm tra và người được giao nhiệm vụ

Sử dụng các tính năng hợp tác đa chức năng của nó, bao gồm bình luận, đề cập và nhật ký hoạt động thời gian thực

Thêm nhãn tùy chỉnh và bộ lọc để dễ dàng tổ chức và ưu tiên các bảng lớn

Sử dụng các mẫu đang theo dõi dự án đa dạng từ thư viện phong phú của phần mềm để tiêu chuẩn hóa các tác vụ lặp lại

Ưu điểm của Trello

Hỗ trợ truy cập trên thiết bị di động và máy tính để bàn, cho phép công việc mọi lúc mọi nơi với cập nhật thời gian thực

Cài đặt nhắc nhở trên Lịch Google và các công cụ khác thông qua tích hợp rộng rãi (hơn 200) thông qua Power-Ups

Trello

Các tính năng báo cáo và bảng điều khiển bị giới hạn trừ khi bạn thêm Power-Ups

Giới hạn số dự án đang theo dõi cùng lúc; việc chuyển đổi giữa các dự án trở nên khó khăn

Đây không phải là giải pháp lý tưởng cho các nhóm có dự án lớn hoặc phức tạp

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.5/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.5/5 (13.700+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ đánh giá)

Tại sao nó tuyệt vời cho việc quản lý nhiều ưu tiên

Trello cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan về các công việc thông qua các bảng Kanban có thể tùy chỉnh, cho phép bạn sắp xếp lại và ưu tiên công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng.

Ngoài ra, Butler và các tích hợp giúp thực thi dự án dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ các nhóm tập trung vào các công việc quan trọng nhất.

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Trello?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Capterra:

Đơn giản và linh hoạt. Việc bắt đầu sử dụng rất dễ dàng và có thể hỗ trợ số tình huống khác nhau từ quản lý dự án, cơ sở kiến thức đến lịch trình… Quản lý tài khoản người dùng có thể là một thách thức. Tôi thường gặp trường hợp người dùng khách hàng quên cách đăng ký, dẫn đến không thể đăng nhập hoặc nhận thông báo.

Đơn giản và linh hoạt. Việc bắt đầu sử dụng rất dễ dàng và có thể hỗ trợ số tình huống khác nhau từ quản lý dự án, cơ sở kiến thức đến lịch trình… Quản lý tài khoản người dùng có thể là một thách thức. Tôi thường gặp trường hợp người dùng khách hàng quên cách đăng ký và do đó không thể đăng nhập hoặc nhận thông báo.

🔍 Bạn có biết? Những nhắc nhở kỹ thuật số đầu tiên xuất hiện vào cuối những năm 1980 với các thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA) đầu tiên như Psion Organizer và sau đó là PalmPilot. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi một thiết bị cầm tay có thể ghi nhớ các cuộc hẹn cho họ.

Các đề cập đáng chú ý khác

Mặc dù những công cụ này không nằm trong top 3 ứng dụng nhắc nhở, bạn vẫn có thể sử dụng chúng để cải thiện quản lý dự án:

*monday: Cung cấp khả năng tự động hóa để cài đặt nhắc nhở dựa trên các kích hoạt cụ thể, chẳng hạn như thời hạn sắp đến

Wrike: Cung cấp Cung cấp nhắc nhở tự động về bảng chấm công để giúp các nhóm nộp báo cáo đúng hạn, đảm bảo tuân thủ chính xác các mốc thời gian về lương, hóa đơn và báo cáo

Hive: Cung cấp thông báo âm thanh cho các cuộc họp, tin nhắn, phân công công việc và @mentions, giúp tăng thêm tính cấp bách cho các thông tin quan trọng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tại sao phải tự mình làm những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày khi bạn có thể lập trình một Trợ lý Tự động Hỗ trợ AI trong ClickUp để việc cần làm đó cho bạn? Bật tính năng Prebuilt Autopilot Agent, chẳng hạn như Weekly Report Agent hoặc Team Standup Agent, hoặc tạo các Custom Autopilot Agents tùy chỉnh của riêng bạn bằng công cụ xây dựng không cần mã của chúng tôi. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu!

Cách Quản Lý Nhiều Ưu Tiên Hiệu Quả (Mẹo + Thực Hành Tốt Nhất)

Khi mọi thứ đều cấp bách, thật khó để biết điều gì xứng đáng được ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất để giúp bạn đạt được điều đó.

Sử dụng nhắc nhở trước khi sự cố xảy ra: Đặt cảnh báo liên quan đến các điểm rủi ro. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhắc nhở sẽ kích hoạt nếu bất kỳ phụ thuộc nào trễ hơn 24 giờ

áp dụng phương pháp "tích lũy cảnh báo": *Tiếp tục tích lũy cảnh báo cho ba điểm kiểm tra quan trọng: khi công việc được tạo, khi công việc hoàn thành một nửa và khi công việc sắp đến hạn chót

Sử dụng khung làm việc phân công an toàn: Kết hợp các nhiệm vụ với cảnh báo tự động sẽ thông báo cho bạn nếu tiến độ bị đình trệ (ví dụ: trạng thái không thay đổi trong hai ngày)

áp dụng cảnh báo hai kênh: *Tách biệt các cảnh báo khẩn cấp (thông báo đẩy trên điện thoại di động) với các cảnh báo không khẩn cấp (email hoặc trong ứng dụng) trong danh sách việc cần làm của bạn

🧠 Thú vị: Nhắc nhở kỹ thuật số thậm chí đã được thử nghiệm trong y học. Trong các dùng thử lâm sàng, bệnh nhân nhận được tin nhắn SMS hàng ngày nhắc nhở uống thuốc có khả năng tuân thủ kế hoạch điều trị cao gấp đôi so với nhóm đối chứng.

Nhắc nhở: Hãy chọn ClickUp

Cuối cùng, nhắc nhở và cảnh báo giúp bạn kiểm soát quy trình làm việc mà không cảm thấy quá tải. Trong khi Asana và Trello cung cấp các tính năng mạnh mẽ, ClickUp lại đi xa hơn một bước.

ClickUp cung cấp các nhắc nhở được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và cảnh báo tùy chỉnh phù hợp với cách công việc của bạn. Đồng bộ hóa cảnh báo trên máy tính để bàn, thiết bị di động và trình duyệt để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Ngoài ra, nó còn thông báo cho bạn, điều chỉnh ưu tiên, tự động phân công công việc và đảm bảo mọi người đều nắm rõ trang thông tin.

Với việc quản lý các công việc dự án, tài liệu, báo cáo và giao tiếp nhóm trên một nền tảng AI duy nhất, ClickUp loại bỏ sự phân tán công việc để trở thành Không gian Làm việc AI tích hợp duy nhất mà bạn cần!

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅