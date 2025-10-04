Chiến lược tiếp thị cho nhà hàng: Cách tăng cường sự trung thành của khách hàng tùy chỉnh

Central Perk trong Friends không nổi tiếng với cà phê đẳng cấp thế giới hay dịch vụ 5 sao.

Khách hàng yêu thích nơi này vì nó mang lại cảm giác như là của riêng họ. Sự trung thành đó đã khiến khách hàng quay lại ngày này qua ngày khác, và đó chính xác là điều mà mọi nhà hàng mong muốn—khách hàng lựa chọn bạn lần này đến lần khác, không chỉ vì món ăn mà còn vì kết nối.

Sự trung thành như vậy không thể hình thành trong một đêm. Nó đến từ việc tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, thể hiện cho khách hàng thấy bạn hiểu họ và tìm cách duy trì mối quan hệ lâu dài sau lần ghé thăm đầu tiên.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho nhà hàng để xây dựng loại mối quan hệ đó và biến những thực khách thỉnh thoảng thành khách hàng thường xuyên. 🧑🏼‍🍳

Và như một phần thưởng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, hỗ trợ như thế nào!

Tại sao tiếp thị lại quan trọng đối với nhà hàng?

Nhà hàng sống còn phụ thuộc vào sự chú ý.

Một nhà hàng đông khách hôm nay không đảm bảo sẽ có lượng khách tương tự vào ngày mai trong ngành ẩm thực cạnh tranh khốc liệt. Tiếp thị giúp nhà hàng của bạn luôn hiển thị, xây dựng một thương hiệu độc đáo và biến những thực khách ghé thăm một lần thành một cơ sở khách hàng trung thành.

Cuối cùng, mối quan hệ lâu dài với khách hàng chính là yếu tố quyết định mang lại doanh thu ổn định.

🧠 Thú vị: Nhà hàng đã lâu nay tận dụng sức mạnh của sự khan hiếm để tăng doanh số. Các chương trình khuyến mãi có thời hạn, như món McRib mùa vụ của McDonald’s, tạo ra sự cấp bách, khiến khách hàng vội vàng đến mua trước khi mục hết hàng.

10 Chiến lược tiếp thị hàng đầu cho nhà hàng

Các chiến lược marketing này giúp kinh doanh của bạn nổi bật và phát triển. 📈

1. Xây dựng kết nối chân thực thông qua kể chuyện trên mạng xã hội

Ảnh món ăn của bạn có thể trông đẹp mắt, nhưng chúng lại hòa lẫn với nội dung của các nhà hàng khác trên mạng xã hội. Nội dung kể chuyện khác biệt vì nó thể hiện con người và đam mê đằng sau các món ăn của bạn.

Khi khán giả của bạn thấy đầu bếp chuẩn bị thực phẩm hoàn thiện kỹ năng sử dụng dao hoặc đầu bếp bánh ngọt trang trí bánh sinh nhật vào lúc 6 giờ sáng, họ sẽ kết nối với người đứng sau bữa ăn của mình.

Những khoảnh khắc xác thực này tạo ra sức mạnh mà các đối thủ cạnh tranh tập trung vào giá cả không thể sao chép. Những câu chuyện xây dựng cầu nối cảm xúc, biến những thực khách bình thường thành những người ủng hộ trung thành, sẵn sàng giới thiệu nhà hàng của bạn cho bạn bè mà không do dự.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Tổ chức các phiên quay phim trong thời gian chuẩn bị khi năng lượng đạt đỉnh cao tự nhiên và ánh sáng nhà bếp tạo ra những bóng đổ ấn tượng

Phát triển phong cách quay phim chữ ký bằng cách sử dụng chuỗi ba cảnh quay: chuẩn bị nguyên liệu, quá trình nấu nướng và phản ứng đầu tiên của khách hàng

Kết hợp các bản nhạc khu vực đang thịnh hành với video, đồng thời thêm phụ đề phản ánh giọng điệu độc đáo và sự hài hước địa phương của nhà hàng

Lên lịch đăng bài một cách chiến lược vào khung giờ quyết định bữa trưa (11 giờ sáng - 1 giờ chiều) và khung giờ lên kế hoạch bữa tối (5-7 giờ chiều)

Phân tích các mẫu tương tác và chỉ số năng suất tiếp thị để xác định những câu chuyện và chủ đề nào tự nhiên thu hút khán giả

📌 Ví dụ: Một tiệm pizza địa phương sử dụng các đoạn video ngắn 30 giây quay cảnh nhào bột hoàn hảo, kết hợp với nhạc sôi động và chú thích như ‘Bột tươi, không khí tươi mới!’ đã thu hút hàng nghìn chế độ xem và tăng đáng kể lượng khách ghé thăm vào giờ ăn trưa. Thậm chí tốt hơn, khách hàng hiện nay còn yêu cầu được xem trực tiếp quá trình nhào bột. Điều này biến công việc bếp núc vốn được giấu kín thành một phần giải trí trong bữa ăn mà đối thủ không thể sao chép.

2. Nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài thông qua các chiến dịch tiếp thị qua email

Khác với các thuật toán không đáng tin cậy của mạng xã hội, email là kênh liên lạc trực tiếp với khách hàng của bạn – giống như một cuộc trò chuyện cà phê hàng tuần với những khách hàng trung thành nhất của bạn.

Kênh giao tiếp thân mật này là một yếu tố quan trọng trong chiến lược marketing của bạn. Nó cho phép bạn chia sẻ những câu chuyện độc quyền, thông tin theo mùa và quyền truy cập đặc biệt, giúp người đăng ký cảm thấy như những thành viên nội bộ.

Xem danh sách email của bạn như một cộng đồng, không phải là một kênh bán hàng. Hãy khiến người đăng ký cảm thấy như những thành viên thân thiết bằng cách liên tục chia sẻ giá trị thông qua những câu chuyện độc quyền, mẹo nấu ăn từ đầu bếp và nội dung hậu trường. Điều này giúp xây dựng một kết nối chân thành, từ đó dẫn đến nhiều lượt ghé thăm hơn.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Lắp đặt hệ thống đăng ký trên tablet tại quầy tiếp tân, cung cấp sách nấu ăn kỹ thuật số độc quyền với tính năng phiên bản đơn giản hóa của các món ăn chữ ký của nhà hàng

Tạo một chuỗi chào đón ba bước bao gồm việc gửi tặng cuốn sách nấu ăn đã hứa, chia sẻ câu chuyện thành lập của bạn và cung cấp ưu đãi ghé thăm có thời hạn

Phân đoạn khách hàng quay lại dựa trên dữ liệu POS, bao gồm sở thích ẩm thực, tần suất ghé thăm và các danh mục menu yêu thích để gửi thông điệp tiếp thị mục tiêu

Gửi bản tin hai tuần một lần, vào giữa tuần, khi mọi người bắt đầu lên kế hoạch cho các bữa ăn cuối tuần của mình

Theo dõi nội dung nào mang lại tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trong vòng 48 giờ và tập trung vào các định dạng thành công

Tự động hóa các chiến dịch chúc mừng sinh nhật và kỷ niệm để ghi nhận những cột mốc quan trọng của khách hàng

📌 Ví dụ: Một nhà hàng theo mô hình "từ trang trại đến bàn ăn" có thể cải thiện lịch trình tiếp thị qua email bằng cách tập trung vào giáo dục thay vì quảng cáo. Bản tin hàng tháng của họ giới thiệu các nguyên liệu theo mùa và tính năng phỏng vấn các nông dân địa phương, kèm theo các công thức nấu ăn đơn giản mà khách hàng có thể thực hiện tại nhà. Cách tiếp cận này đã tạo ra một cộng đồng tích cực, nơi các thành viên thường xuyên tương tác bằng cách đặt câu hỏi về nấu ăn và đề xuất thực đơn. Nhà hàng hiện sử dụng những cuộc hội thoại này để hướng dẫn việc phát triển thực đơn theo mùa, tạo ra các món ăn mà họ biết khách hàng của mình mong muốn.

3. Mở rộng phạm vi tiếp cận một cách tự nhiên thông qua các hợp tác với cộng đồng địa phương

Hợp tác cộng đồng giúp bạn kết nối với những người đã tin tưởng tổ chức đối tác của bạn. Sự chuyển giao niềm tin này rất quý giá vì nó tăng khả năng khách hàng tiềm năng sẽ thử nhà hàng của bạn.

Hãy xem xét cách đám đông sau buổi tập yoga tự nhiên có nhu cầu về các loại sinh tố lành mạnh, hoặc cách những người trình duyệt cửa hàng sách đánh giá cao việc có một quán cà phê ấm cúng gần đó. Những sự kết hợp tự nhiên này tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan đồng thời xây dựng các kết nối cộng đồng.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Làm bản đồ các doanh nghiệp địa phương khác trong phạm vi đi bộ phục vụ đối tượng khách hàng lý tưởng của bạn nhưng không cạnh tranh với các dịch vụ của bạn

Tạo ra các tài liệu đồng thương hiệu có thể được trưng bày nổi bật tại cả hai địa điểm mà không trông giống như quảng cáo

Thiết lập các cuộc họp đánh giá hàng tháng dựa trên các chỉ số cụ thể như số lần sử dụng mã giảm giá duy nhất và khảo sát khách hàng mới từ công cụ quản lý lịch trình nhà hàng tùy chỉnh của bạn

Thiết kế các chiến dịch theo mùa phù hợp với cả kỳ cao điểm của kinh doanh và nhu cầu của khách hàng

Quản lý hồ sơ hợp tác chi tiết, đang theo dõi các hợp tác nào mang lại tỷ lệ thu hút và giữ chân tùy chỉnh cao nhất

📌 Ví dụ: Một quán cà phê sáng nhận thấy rằng các lớp học yoga tại studio gần đó kết thúc đúng lúc họ mở cửa mỗi sáng. Chủ quán cà phê đã đề xuất với giáo viên yoga một thỏa thuận cụ thể: giảm giá sinh tố sau lớp học cho học viên yoga đổi lại việc quảng bá các lựa chọn ẩm thực lành mạnh của quán cà phê cho các buổi workshop tại studio. Sự hợp tác này đã thu hút hàng chục khách hàng thường xuyên mới, những người nay mở rộng thói quen chăm sóc sức khỏe từ thảm yoga đến bàn ăn sáng. Ngoài ra, họ cùng tổ chức các buổi workshop "Ăn uống có ý thức" hàng tháng, luôn hết vé, giúp cả hai kinh doanh khẳng định vị trí là những đơn vị dẫn đầu về sức khỏe trong khu vực.

4. Sử dụng bằng chứng xã hội thông qua các chiến dịch nội dung do người dùng tạo ra

Ảnh ẩm thực chuyên nghiệp có thể trông hoàn hảo, nhưng có thể thiếu sự ấm cúng và kết nối với trải nghiệm thực tế khi dùng bữa. Ngược lại, những bức ảnh do khách hàng tùy chỉnh lại ghi lại sự hào hứng và niềm vui chân thực khi khám phá một bữa ăn tuyệt vời.

Người tiêu dùng tin tưởng những khoảnh khắc chân thực này hơn nhiều so với nội dung thương hiệu được chau chuốt, điều này khiến nội dung do người dùng tạo ra trở thành tài sản tiếp thị đáng tin cậy nhất của bạn.

Cung cấp cho khách hàng những lý do thuyết phục để chia sẻ trải nghiệm của họ và nhận được sự công nhận ý nghĩa khi họ thực hiện việc cần làm. Khi được thực hiện một cách chu đáo, các chiến dịch này tạo ra sự hào hứng trong cộng đồng và thu hút khách hàng mới muốn tham gia vào niềm vui.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Tổ chức các chiến dịch theo chủ đề hàng tháng liên kết với các món đặc biệt theo mùa, sự kiện địa phương hoặc các món chữ ký có hình ảnh đẹp

Tạo các yêu cầu mục nhập để đảm bảo nội dung chất lượng: bao gồm tên món ăn, từ mô tả hương vị và thẻ bạn bè

Tạo các điểm nhấn nổi bật trên Instagram Story, sắp xếp các bài nộp/gửi theo danh mục menu để khách hàng tùy chỉnh dễ dàng duyệt qua

Trả lời từng bài nộp/gửi một cách cá nhân hóa, đề cập đến các chi tiết cụ thể từ bài đăng của họ thay vì sử dụng các thông điệp cảm ơn chung chung

Theo dõi các chỉ số tương tác vượt ra ngoài những lượt thích bề mặt, tập trung vào số lượt lưu, chia sẻ và lượt truy cập vào trang cá nhân sau khi nội dung tính năng

📌 Ví dụ: Một quán burger đã tạo ra thử thách #BurgerFaceChallenge, khuyến khích khách hàng ghi lại phản ứng chân thực của họ khi cắn miếng đầu tiên của burger chữ ký của quán. Người chiến thắng sẽ nhận được một tháng ăn uống miễn phí, điều này khuyến khích sự tham gia chất lượng cao. Chiến dịch đã tạo ra hàng trăm bài đăng chân thực, thể hiện sự ngạc nhiên và hài lòng của mọi người về kích thước và hương vị của burger. Nhà hàng hàng ngày tính năng các bài nộp/gửi xuất sắc trên các kênh mạng xã hội của mình, tạo ra một chu kỳ trong đó người tham gia cảm thấy được vinh danh và bạn bè của họ cũng muốn trải nghiệm sự hào hứng tương tự.

🔍 Bạn có biết? Khái niệm về nhà hàng hiện đại bắt nguồn từ Paris vào thế kỷ 18, nơi các cơ sở bắt đầu cung cấp thực đơn các món ăn để thưởng thức tại chỗ. Sự chuyển đổi từ các quán trọ và quán rượu này đã đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp nhà hàng.

5. Thưởng cho các mối quan hệ khách hàng chân thành thông qua các chương trình khách hàng thân thiết

Thay vì tạo ra các chương trình trung thành phức tạp khiến khách hàng cảm thấy như đang làm bài tập, hãy tập trung vào sự tri ân đơn giản. Trong khi các điểm thưởng và cấp độ phức tạp khiến khách hàng bối rối, sự công nhận chân thành tạo ra kết nối cảm xúc.

Bí quyết thực sự nằm ở những chi tiết cá nhân hóa—nhớ sở thích của khách hàng tùy chỉnh và tổ chức các sự kiện đặc biệt. Điều này giúp khách hàng cảm thấy được trân trọng, tạo ra sự trung thành lâu dài mà đối thủ cạnh tranh khó có thể sao chép.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Áp dụng hệ thống hai kênh kết hợp thẻ điểm vật lý đơn giản với ứng dụng kỹ thuật số tùy chọn cho khách hàng muốn sử dụng các tính năng bổ sung

Cấu hình phần mềm quản lý thực phẩm của bạn để đánh dấu các thông tin quan trọng của khách hàng tùy chỉnh như ngày sinh nhật, chế độ ăn kiêng và ngày kỷ niệm

Xây dựng hệ thống thưởng theo ba hạng mục có ý nghĩa: ưu đãi ẩm thực, nâng cấp trải nghiệm và lợi ích tiện ích mà khách hàng thực sự coi là giá trị

Thực hiện khảo sát thành viên chương trình hàng quý bằng các câu hỏi ngắn gọn, tập trung vào các phần thưởng yêu thích và những tính năng mong muốn của họ

So sánh mô hình chi tiêu và tần suất ghé thăm giữa thành viên và không thành viên để tính toán ROI thực sự của chương trình

Tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ và ý nghĩa cho những khách hàng thường xuyên nhất của bạn thông qua những ghi chú tay viết và lời mời tham gia các sự kiện độc quyền

📌 Ví dụ: Một quán cà phê giữ chương trình khách hàng thân thiết đơn giản: mua 9 ly cà phê, được tặng ly thứ 10 miễn phí. Tuy nhiên, họ nâng cao trải nghiệm bằng cách tặng thêm điểm thưởng khi khách hàng thử các mục mới trong menu, điều này không chỉ tăng doanh thu trung bình mà còn giúp khách hàng khám phá các sản phẩm khác nhau. Điều thực sự làm nên sự khác biệt của họ chính là sự quan tâm cá nhân – họ nhớ tên và đơn đặt hàng thường xuyên của khách hàng quen, thậm chí còn hỏi thăm về các thành viên trong gia đình được đề cập trong các cuộc hội thoại trước đó.

6. Hấp dẫn người tìm kiếm vào đúng thời điểm với SEO địa phương

Khi ai đó tìm kiếm ‘nhà hàng gần đây’, họ đang ở thời điểm lý tưởng trong hành trình tùy chỉnh của khách hàng – đói bụng, sẵn sàng chi tiêu và đang tìm kiếm giải pháp ngay lập tức.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) địa phương đảm bảo nhà hàng của bạn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm có ý định cao khi khách hàng tiềm năng đang tích cực đưa ra quyết định về việc ăn uống.

Để chiếm ưu thế trong các kết quả tìm kiếm, hãy là nhà cung cấp thông tin toàn diện và hữu ích mà Google đánh giá cao. Theo thời gian, nỗ lực nhất quán này xây dựng uy tín kỹ thuật số, giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Thực hiện kiểm tra hàng tuần trên Google My Business, cập nhật giờ mở cửa, thêm hình ảnh và đăng thông tin về các chương trình khuyến mãi sắp tới

Phát triển các trang web dành riêng cho từng địa điểm lân cận, với tính năng thông tin về bãi đỗ xe, hướng dẫn đi bộ và các địa danh nổi bật trong khu vực

Cài đặt Google Alerts để theo dõi tên nhà hàng, các cuộc thảo luận về ẩm thực trong khu vực và các đề cập đến món ăn chữ ký, nhằm tận dụng cơ hội phản hồi kịp thời

Khuyến khích khách hàng để lại đánh giá tích cực trên Google vào những thời điểm họ thực sự hài lòng với trải nghiệm của mình

Đang theo dõi hiệu suất tìm kiếm hàng tháng cho các từ khóa địa phương khóa bằng Google Search Console để xác định sự cải thiện thứ hạng và cơ hội

📌 Ví dụ: Chủ một nhà hàng Thái đã quyết định trả lời trực tiếp mọi đánh giá trên Google, dù là phản hồi tích cực hay góp ý xây dựng. Họ đăng ảnh mới về các món đặc biệt hàng tuần và cập nhật thường xuyên giờ mở cửa trong các ngày lễ và sự kiện đặc biệt. Những nỗ lực nhất quán này đã giúp nhà hàng của họ từ trang ba lên top ba kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Thai food [tên thành phố]” Điều đáng ngạc nhiên là họ phát hiện ra rằng những phản hồi chu đáo đối với các đánh giá tiêu cực thường biến khách hàng không hài lòng thành những người ủng hộ trung thành. Điều này là do họ đánh giá cao sự cam kết chân thành của chủ sở hữu trong việc cải thiện và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

7. Tạo sự cấp bách và hứng thú thông qua các chương trình khuyến mãi thực đơn theo mùa

Mặc dù các chương trình khuyến mãi có thời hạn là rất hiệu quả, hãy tránh tạo ra sự cấp bách giả tạo, điều này có thể khiến khách hàng cảm thấy bị lừa dối và làm tổn hại đến niềm tin. Thay vào đó, hãy triển khai các chương trình khuyến mãi theo mùa thực sự, kết nối các ưu đãi đặc biệt với các mùa thực tế và

Khi được hoàn thành tốt, các chương trình khuyến mãi này sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, tạo ra làn sóng trên mạng xã hội và mang lại sự hào hứng cho khách hàng, vượt xa khỏi kỳ diễn ra chương trình khuyến mãi.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Lập kế hoạch thực đơn theo mùa trước bốn tháng để bảo mật nguồn nguyên liệu chất lượng cao và đàm phán giá cả ưu đãi trước khi nhu cầu đạt đỉnh

Tạo ra những câu chuyện hấp dẫn kết nối từng món ăn giới hạn với chu kỳ canh tác địa phương, truyền thống văn hóa hoặc ý nghĩa lịch sử

Áp dụng chiến lược tiếp thị đếm ngược trên tất cả các kênh, nhấn mạnh vào các ngày kết thúc cụ thể và sự sẵn có của nguyên liệu

Định giá các mục theo mùa ở mức cao hơn để phản ánh tính đặc biệt của chúng và nguyên liệu chất lượng cao hơn

Ghi chép dữ liệu hiệu suất chi tiết, bao gồm số liệu doanh thu, phản hồi tùy chỉnh của khách hàng và tương tác trên mạng xã hội, để tối ưu hóa trong tương lai

📌 Ví dụ: Mỗi tháng 10, một nhà hàng steakhouse ra mắt chương trình ‘Harvest Season Specials’ với các món ăn có tính năng được chế biến từ rau củ mùa thu được thu hoạch tại địa phương như bí ngô, bông cải xanh và rau củ rễ. Họ quảng bá các mục này với thông điệp ‘chỉ có sẵn đến ngày 30 tháng 11’, tạo ra sự cấp bách thực sự liên quan đến mùa thu hoạch thực tế. Mô tả thực đơn cung cấp thông tin cho khách hàng về các trang trại địa phương cụ thể và các phương pháp trồng trọt theo mùa, giải thích lý do cho giá cả cao cấp đồng thời xây dựng kết nối cộng đồng. Họ cũng hợp tác với các trang trại tính năng để thực hiện các chiến dịch Instagram takeover, giới thiệu các hoạt động thu hoạch và tạo nội dung củng cố kết nối theo mùa.

8. Tương tác với đối tượng địa phương thông qua hợp tác với các influencer

Những người yêu ẩm thực địa phương có lượng theo dõi nhỏ nhưng tích cực có thể tạo ra kinh doanh đáng kể vì khán giả của họ biết họ một cách cá nhân và sống gần đó.

Khóa là xác định các micro-influencer thực sự phù hợp với giá trị thương hiệu của bạn và có mối quan hệ chân thành với cộng đồng địa phương của họ.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Nghiên cứu các đối tác tiềm năng bằng cách phân tích tỷ lệ tương tác của họ, đảm bảo tỷ lệ tương tác của khán giả vượt quá 3% để tạo ra một kết nối cộng đồng chân thực

Phát triển các gói hợp tác toàn diện, bao gồm quyền truy cập hậu trường, câu chuyện về nguồn gốc nguyên liệu và bản xem trước menu độc quyền

Cung cấp các hướng dẫn về thông điệp khóa đồng thời khuyến khích sự diễn giải cá nhân và thể hiện giọng điệu chân thực

Thiết lập hệ thống đang theo dõi bằng cách sử dụng mã giảm giá duy nhất và liên kết tùy chỉnh để theo dõi lưu lượng truy cập và các chỉ số hiệu suất tiếp thị (KPIs)

Tập trung hoàn toàn vào các influencer trong phạm vi 20 dặm, vì việc ghé thăm nhà hàng đòi hỏi sự gần gũi về mặt địa lý và uy tín địa phương

📌 Ví dụ: Một nhà hàng sushi đã bắt đầu mời các blogger ẩm thực địa phương tham gia các trải nghiệm omakase độc quyền, chỉ yêu cầu họ viết đánh giá trực tuyến chân thực làm phần thưởng. Ba blogger được lựa chọn kỹ lưỡng đã chia sẻ các bài viết chi tiết về buổi tối của họ, nhấn mạnh kỹ thuật nấu ăn của đầu bếp, nguồn gốc nguyên liệu và không khí chung của nhà hàng. Sự nhiệt tình xác thực trong nội dung của họ đã thu hút hàng trăm người theo dõi mới trên mạng xã hội và tăng đáng kể số lượng đặt chỗ trong tháng tiếp theo.

9. Tổ chức các sự kiện biến bữa ăn thành những trải nghiệm đáng nhớ

Dịch vụ bữa tối thường xuyên mang lại doanh thu ổn định, nhưng các sự kiện đặc biệt tạo ra những trải nghiệm cao cấp mà khách hàng không thể tái tạo tại nhà hoặc ở nơi khác.

Những dịp này làm cho nhà hàng của bạn có vị trí là một điểm đến văn hóa.

Các sự kiện nhà hàng thành công tận dụng không gian, trang thiết bị và chuyên môn hiện có của bạn để mang lại giá trị vượt trội, xứng đáng với mức giá cao hơn. Ngoài ra, chúng còn cung cấp nội dung truyền thông xã hội chất lượng cao và tạo ra những kết nối sâu sắc hơn với khách hàng thông qua những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn tại nhà hàng của bạn.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Chọn các ý tưởng sự kiện tận dụng thế mạnh hiện có của nhóm, đồng thời sử dụng nguyên liệu và thiết bị hiện có để giảm thiểu chi phí phát sinh

Tính giá bằng công thức chính xác: tổng chi phí nhân ba, cộng với phần thưởng trải nghiệm phản ánh giá trị độc đáo mà nhà hàng mang lại

Quảng bá sự kiện thông qua các kênh mục tiêu, ưu tiên các khách hàng đăng ký email và người theo dõi mạng xã hội tích cực nhất của bạn trước tiên

Áp dụng hệ thống đặt chỗ tối ưu, thu thập các thông tin quan trọng như chế độ ăn uống đặc biệt và thông tin liên hệ để sử dụng cho các hoạt động tiếp thị trong tương lai

Liên hệ với các tham gia viên trong vòng 48 giờ bằng cách sử dụng các bảng khảo sát ngắn về những khoảnh khắc yêu thích và đề xuất cho các sự kiện trong tương lai

📌 Ví dụ: Một nhà hàng Ý đã tổ chức các lớp học "Pasta Making 101" hàng tháng, nơi khách tham gia học các kỹ thuật truyền thống trước khi thưởng thức bữa ăn ba món, trong đó mì pasta tự làm là tính năng. Các phiên học này luôn hết chỗ với giá cao và thường dẫn đến các đặt chỗ bữa tối trong tương lai. Nhiều khách hàng đặt các buổi tiệc làm mì pasta riêng tư cho sinh nhật và kỷ niệm, tạo ra một nguồn thu nhập bổ sung với chi phí vận hành tối thiểu. Nhà hàng chụp ảnh từng lớp học để sử dụng làm nội dung truyền thông xã hội và đã xây dựng danh sách chờ hơn 200 người mong muốn tham gia các phiên trong tương lai.

10. Kích hoạt tiếp thị truyền miệng thông qua sự giới thiệu của khách hàng

Khuyến nghị cá nhân mang lại nhiều lượt ghé thăm nhà hàng hơn bất kỳ kênh tiếp thị truyền thống nào, nhưng phần lớn các cơ sở kinh doanh vẫn dựa vào may mắn thay vì hệ thống để tạo ra những lời khuyên quý giá này.

Một chương trình giới thiệu chiến lược giúp khách hàng hài lòng trở thành những nhà quảng bá tốt nhất cho bạn. Kết quả là lợi ích cho tất cả mọi người: người giới thiệu cảm thấy được trân trọng, khách nhận được lời khuyên đáng tin cậy, và bạn có thêm một khách hàng trung thành.

Cách thực hiện chiến lược này một cách chính xác

Xây dựng chương trình thưởng dưới dạng tín dụng có giá trị cho nhà hàng thay vì giảm giá theo phần trăm để nhấn mạnh giá trị đồng thời khuyến khích khách hàng quay lại

Thực hiện các chiến dịch khuyến mãi vào các kỳ cao điểm về sự hài lòng của khách hàng, khi họ tự nhiên muốn chia sẻ những trải nghiệm tích cực

Cung cấp nhiều cơ chế chia sẻ, bao gồm thẻ giới thiệu vật lý, mã số kỹ thuật số và tùy chọn quét QR, để phù hợp với các sở thích khác nhau

Tôn vinh những khách hàng trung thành nhất của bạn bằng các ưu đãi VIP, như chỗ ngồi ưu tiên, xem trước thực đơn độc quyền và lời mời tham gia các sự kiện đặc biệt

📌 Ví dụ: Một nhà hàng Mexico đã tạo ra một chương trình giới thiệu đơn giản, cung cấp cho khách hàng hiện tại các khoản tín dụng nhà hàng đáng kể cho mỗi lần giới thiệu thành công, trong khi khách hàng mới nhận được giảm giá chào mừng trên lần ghé thăm đầu tiên. Họ đang theo dõi các lượt giới thiệu thông qua một ứng dụng đơn giản cho phép khách hàng gửi thẻ quà tặng kỹ thuật số trực tiếp cho bạn bè, giúp quá trình chia sẻ trở nên dễ dàng và có thể theo dõi. Thông qua chương trình này, họ thu hút hàng chục khách hàng mới mỗi tháng và phát hiện ra rằng khách hàng được giới thiệu có giá trị trọn đời cao hơn đáng kể so với những khách hàng được thu hút qua các kênh tiếp thị khác.

Cách ClickUp Hỗ Trợ Các Nỗ Lực Tiếp Thị Cho Nhà Hàng

Quản lý marketing cho nhà hàng cũng giống như quản lý bếp. Ý tưởng đến nhanh, thời gian là yếu tố quan trọng, và mọi thứ sẽ đổ vỡ nếu bỏ sót một bước nào đó.

Phần sáng tạo thì thú vị, nhưng phần vận hành có thể cảm thấy không bao giờ kết thúc.

ClickUp for Marketing Groups cung cấp cho các nhà tiếp thị nhà hàng một công cụ để duy trì sự tổ chức, ghi chép ý tưởng nhanh chóng và triển khai các chiến dịch mà không lãng phí thời gian. Dưới đây là cách phần mềm tiếp thị doanh nghiệp này giúp các chiến lược tiếp thị cho nhà hàng luôn đi đúng hướng. 🍴

Đưa các chiến dịch dán trở lại bảng đàm phán

Mọi chiến dịch khuyến mãi lớn đều bắt đầu với cùng một câu hỏi: Điều gì đã là công việc trong năm ngoái? Liệu thực đơn Valentine’s prix fixe có bán hết nhờ quảng cáo trên Instagram, hay chiến dịch email đã thu hút thực khách đến nhà hàng?

Việc lục lọi qua các email và tệp tin cũ để ghép lại thông tin có thể mất hàng giờ.

Truy xuất thông tin từ các chiến dịch tiếp thị nhà hàng trước đây với ClickUp Brain

ClickUp Brain giúp quá trình đó trở nên dễ dàng. Vì nó kết nối xuyên suốt không gian làm việc của bạn, bạn chỉ cần yêu cầu những gì cần thiết và nó sẽ xuất hiện trong vài giây.

📌 Thử gợi ý này: Lấy nội dung chúng ta đã sử dụng cho chiến dịch email Ngày Valentine năm ngoái, cùng với phản hồi của khách hàng mà chúng ta đã ghi lại và thiết kế tờ rơi cuối cùng.

Thay vì dành cả buổi chiều để tìm kiếm các tài liệu cũ, bạn bắt đầu từ những tài liệu đã được kiểm chứng và tinh chỉnh chúng. Nhóm của bạn có thể sáng tạo ngay lập tức vì bối cảnh đã được thiết lập sẵn.

🧠 Thú vị: Từ những năm 1930 đến 1950, các nhà hàng thường sử dụng hộp diêm làm công cụ quảng cáo. Những hộp diêm màu sắc sặc sỡ này có tính năng in tên và logo của nhà hàng, vừa là vật dụng hữu ích vừa là công cụ tiếp thị.

Ghi lại những ý tưởng mới trước khi chúng biến mất

Một số ý tưởng marketing hay nhất thường nảy sinh ngoài văn phòng. Một đầu bếp có thể đề xuất món khai vị theo mùa trong khi chuẩn bị cho dịch vụ bữa tối. Một quản lý có thể gợi ý chương trình đặc biệt cho đêm trivia trong khi thanh toán. Nếu những ý tưởng đó không được ghi lại ngay lập tức, chúng sẽ biến mất trong nhịp độ bận rộn.

Sử dụng ChatGPT trong ClickUp Brain MAX để viết nội dung cho các chiến dịch tiếp thị nhà hàng

ClickUp Brain MAX giải quyết vấn đề đó. Nó là công việc trên desktop, cho phép bạn nhanh chóng ghi lại và lưu trữ ý tưởng dưới dạng các công việc thực tế.

Bạn có thể nói, 'Tạo một công việc để quảng bá Margarita Monday, giao cho bộ phận thiết kế và truyền thông xã hội, và cài đặt cho thứ Năm tuần sau.' Brain MAX chuyển đổi lời nói của bạn thành hướng dẫn văn bản để tạo công việc ngay lập tức với ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Brain MAX cũng cho phép bạn kiểm soát việc sử dụng mô hình AI nào cho các tác vụ khác nhau.

Đối với việc viết nội dung sáng tạo, bạn có thể chuyển sang ChatGPT. Để xây dựng lịch trình tiếp thị, Gemini có thể cung cấp cấu trúc cho bạn. Claude hoạt động tốt nhất để điều chỉnh giọng điệu cho các bản cập nhật trang web của bạn. Bạn không bị giới hạn bởi một trợ lý AI duy nhất; bạn có thể chọn trợ lý phù hợp nhất cho từng công việc.

Sử dụng Prompt Gemini trong ClickUp Brain MAX để tạo lịch đăng bài cho nhà hàng của bạn

Điều này giúp nhóm:

Ghi lại những ý tưởng bất chợt mà không cần gõ thêm

Giữ cho luồng kế hoạch chiến dịch diễn ra suôn sẻ trong giờ cao điểm

Sử dụng mô hình AI phù hợp cho các loại công việc khác nhau

Tự động hóa các quy trình chuyển giao gây chậm trễ cho các chiến dịch

Các chiến dịch tiếp thị cho nhà hàng thường gặp khó khăn ở giai đoạn chuyển giao. Một tờ rơi quảng cáo BBQ cho Ngày Độc Lập 4/7 có thể đã sẵn sàng, nhưng chiến dịch sẽ bị đình trệ nếu không ai biết rằng nó đang chờ phê duyệt. Các nhà quản lý dành nhiều thời gian để theo dõi cập nhật hơn là lập kế hoạch cho chiến dịch tiếp theo.

Tự động hóa các chiến dịch định kỳ để củng cố nhận diện thương hiệu cho nhà hàng của bạn với ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa giúp mọi thứ diễn ra trơn tru. Bạn có thể cài đặt quy tắc để hệ thống tự động xử lý các công việc chuyển giao cho bạn. Ví dụ:

Khi nhà thiết kế tải lên tờ rơi, Giám đốc điều hành (GM) sẽ được gắn thẻ ngay lập tức để phê duyệt

Sau khi Giám đốc điều hành (GM) phê duyệt, công việc truyền thông xã hội sẽ được tạo tự động và giao cho người phụ trách

Hai ngày trước sự kiện, một thông báo nhắc nhở được gửi đến nhân viên phục vụ để cài đặt tờ rơi và đăng trên trang Facebook của nhà hàng

Chiến dịch là luồng tự nhiên từ giai đoạn này sang giai đoạn khác mà không cần ai phải liên tục thúc đẩy nó.

Chuyển đổi các yêu cầu không rõ ràng thành các chiến dịch có thể thực hiện được

Mọi nhóm tiếp thị đều đã nghe câu này: 'Chúng ta nên quảng bá món burger mới.'

Ý tưởng này tốt, nhưng nếu không có chi tiết cụ thể, nó sẽ không thể áp dụng được. Ngân sách là bao nhiêu? Kênh nào sẽ được sử dụng? Khi nào chiến dịch sẽ được triển khai? Việc làm rõ những điểm này có thể dẫn đến những cuộc thảo luận kéo dài.

Tối ưu hóa các yêu cầu sáng tạo cho chiến lược tiếp thị offline và nhiều hơn nữa với ClickUp Form

Bạn có thể cài đặt một biểu mẫu đơn giản trong ClickUp để nhân viên gửi yêu cầu của họ. Họ điền vào các thông tin cơ bản—loại chiến dịch, ngân sách, thời gian và tài nguyên cần thiết. Biểu mẫu sẽ tự động tạo một công việc trong không gian làm việc của bạn, kèm theo thời hạn và người chịu trách nhiệm.

Xem tất cả các chiến dịch tại một nơi duy nhất

Tiếp thị cho nhà hàng hiếm khi diễn ra theo từng chiến dịch riêng lẻ. Một chiến dịch tiếp thị mùa thu có thể trùng lặp với các chương trình khuyến mãi giờ vàng và sự kiện Halloween. Nếu không có chế độ xem rõ ràng, dễ dẫn đến quá tải cho nhóm hoặc bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng.

Theo dõi các chiến dịch của nhà hàng trên bảng điều khiển ClickUp để quản lý khối lượng công việc và phát hiện các điểm nghẽn sớm

Bảng điều khiển ClickUp tổng hợp tất cả thông tin vào một cái nhìn tổng quan. Bạn có thể xem:

Những chiến dịch nào đang chờ phê duyệt?

Ai đang quá bận rộn trong tuần này?

Có bao nhiêu công việc thiết kế đang bị kẹt trong quá trình xem xét?

Những chiến dịch nào đang tiến triển đúng tiến độ và những chiến dịch nào đang chậm tiến độ?

Ví dụ, bạn có thể nhận thấy rằng nhà thiết kế của bạn đang quá tải vì bạn đã yêu cầu tài liệu tiếp thị cho Ngày Lao động và bữa brunch cùng lúc. Sự hiển thị này giúp bạn điều chỉnh ưu tiên trước khi các hạn chót bị bỏ lỡ.

🔍 Bạn có biết? Năm 1997, Pizza Hut đã mời Mikhail Gorbachev tham gia một quảng cáo, trong đó người Nga tranh luận về di sản cũ của ông - tự do hay hỗn loạn - trước khi đồng ý với một điều: ‘Nhờ ông ấy, chúng ta có Pizza Hut. ’ Gorbachev không nói gì, nhưng sự xuất hiện im lặng của ông đã biến một quảng cáo pizza thành một vở kịch chính trị toàn cầu, khiến nó trở thành một trong những quảng cáo nhà hàng đáng nhớ nhất mọi thời đại.

Bắt đầu thông minh hơn với một kế hoạch tiếp thị sẵn sàng triển khai

Việc xây dựng kế hoạch tiếp thị từ đầu có thể mất nhiều thời gian hơn so với chính chiến dịch. Bạn cần tạo các công việc cho email, mạng xã hội, sự kiện và in ấn trước khi công việc sáng tạo bắt đầu.

Tải miễn phí mẫu Khởi động các chiến dịch nhanh hơn với Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Nhà Hàng Địa Phương của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Nhà Hàng Địa Phương của ClickUp giúp tiết kiệm nỗ lực. Mẫu này đã được tích hợp sẵn các quy trình làm việc cho các chiến dịch phổ biến như khuyến mãi dịp lễ, chương trình khuyến khích khách hàng trung thành hoặc các sự kiện đặc biệt.

Mẫu chiến dịch tiếp thị cung cấp cho bạn năm chế độ xem khác nhau—Kết quả chính, Dòng thời gian, Hướng dẫn bắt đầu, Mục tiêu và Bảng tiến độ—để giúp bạn nắm bắt thông tin và tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị.

Hãy nghe chia sẻ từ nhóm marketing của chúng tôi về việc sử dụng ClickUp:

Cách tiếp cận tiếp thị tích hợp của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đồng bộ hóa các chiến dịch với chiến lược tổng thể. Đó là việc thống nhất tất cả các hàm, tài sản và quy trình tiếp thị của chúng tôi thành một nguồn thông tin duy nhất, tích hợp mượt mà với các hệ thống khác. ClickUp giúp việc thực hiện và chia sẻ tất cả điều này trở nên dễ dàng giữa các nhóm của chúng tôi.

Cách tiếp cận tiếp thị tích hợp của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đồng bộ hóa các chiến dịch với chiến lược tổng thể. Đó là việc thống nhất tất cả các hàm, tài sản và quy trình tiếp thị của chúng tôi thành một nguồn thông tin duy nhất, tích hợp mượt mà với các hệ thống khác của chúng tôi. ClickUp giúp việc thực hiện và chia sẻ tất cả điều này trở nên dễ dàng trên các nhóm của chúng tôi.

🧠 Thú vị: Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các nhà hàng đã thử nghiệm kiến trúc độc đáo—các công trình có hình dạng như vỏ sò, động vật và thậm chí là các mục khổng lồ—để thu hút sự chú ý của tài xế. Một ví dụ nổi tiếng là nhà hàng Brown Derby ở Hollywood, được thiết kế trông giống như một chiếc mũ derby. Đó là 'eatertainment' trước khi thuật ngữ này ra đời.

Đạt được thành công với ClickUp

Quản lý marketing cho nhà hàng có thể cảm thấy như một cuộc đua không ngừng nghỉ. Bạn phải quảng bá các chương trình khuyến mãi, lên lịch đăng bài trên mạng xã hội, cập nhật thực đơn và tổ chức các sự kiện, tất cả cùng một lúc. Chỉ cần bỏ lỡ một bước nhỏ, cả chiến dịch có thể bị chậm trễ.

ClickUp giúp mọi thứ diễn ra một cách trơn tru.

ClickUp Brain và Brain MAX ngay lập tức biến những ý tưởng ngẫu hứng thành nội dung chuyên nghiệp và công việc rõ ràng. Các biểu mẫu đảm bảo các yêu cầu sáng tạo được gửi đến đúng nơi cần thiết, tránh nhầm lẫn hoặc trì hoãn.

Tự động hóa giúp đẩy nhanh các công việc một cách tự động, và Bảng điều khiển hiển thị rõ ràng những chương trình khuyến mãi nào đang thu hút sự chú ý và những chương trình nào cần được tăng cường.

Đảm bảo hoạt động tiếp thị của bạn diễn ra trơn tru như chính nhà bếp của bạn. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

A. Các chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho nhà hàng bao gồm tối ưu hóa cho tìm kiếm địa phương (SEO địa phương), tương tác với khách hàng trên mạng xã hội, triển khai các chiến dịch tiếp thị qua email, tạo chương trình khách hàng thân thiết, cung cấp các chương trình khuyến mãi menu theo mùa hoặc có thời hạn, và hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để thu hút khách hàng trung thành và củng cố mối quan hệ cộng đồng.

A. Các nhà hàng nhỏ có thể thu hút khách hàng mới bằng cách cung cấp các chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc ưu đãi có thời hạn, khuyến khích giới thiệu và tiếp thị truyền miệng, hợp tác với các doanh nghiệp lân cận để thực hiện các chương trình khuyến mãi chung, duy trì thông tin và đánh giá trực tuyến chính xác, và chia sẻ nội dung chân thực, hấp dẫn trên mạng xã hội để nổi bật các dịch vụ độc đáo của mình.

A. Các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả cho nhà hàng bao gồm cập nhật thông tin trên Google My Business, chạy quảng cáo trên mạng xã hội có mục tiêu, gửi bản tin và email tùy chỉnh, hợp tác với các influencer địa phương, quảng bá đặt chỗ trên các nền tảng đặt chỗ trực tuyến, và chia sẻ nội dung hậu trường hoặc kể chuyện để tạo kết nối với khách hàng.

A. Các nhà hàng sử dụng mạng xã hội để giới thiệu các mục trong thực đơn, chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường, nổi bật các sự kiện đặc biệt hoặc ưu đãi, tổ chức các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi, tương tác với người theo dõi qua bình luận và tin nhắn, và xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành hỗ trợ và quảng bá cho thương hiệu của họ.

A. Các công cụ hỗ trợ quản lý chiến dịch tiếp thị nhà hàng bao gồm ClickUp để kế hoạch và đang theo dõi công việc, công cụ lên lịch mạng xã hội như Buffer hoặc Later, nền tảng tiếp thị email như Mailchimp hoặc Klaviyo, và hệ thống CRM để quản lý chương trình trung thành và mối quan hệ khách hàng.