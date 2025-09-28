11 mẫu biểu đồ Lotus miễn phí cho việc brainstorming và lập bản đồ ý tưởng

Biểu đồ Lotus đầu tiên được tạo ra vào những năm 1970 bởi Yasuo Matsumura, một chuyên gia tư vấn quản lý người Nhật Bản. Được truyền cảm hứng từ phương pháp lập bản đồ tư duy và các kỹ thuật sáng tạo khác của thời kỳ đó, ông muốn thiết kế một phương pháp brainstorming có cấu trúc giúp các nhóm dễ dàng mở rộng ý tưởng trung tâm một cách có hệ thống.

Và đó chính là điểm đặc biệt của sơ đồ Lotus. Bắt đầu với một ý tưởng duy nhất ở trung tâm, sau đó để nó phát triển thành các cụm ý tưởng có tổ chức. Điều thường bắt đầu như một khái niệm mơ hồ sẽ trở thành một bản đồ kết nối mà bạn có thể theo dõi một cách chính xác.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu sơ đồ Lotus miễn phí từ ClickUp và các nguồn khác, nhằm mang lại cảm hứng sáng tạo, tư duy có cấu trúc và hợp tác nhóm hiệu quả.

Mẫu sơ đồ Lotus là gì?

Mẫu biểu đồ Lotus là công cụ trực quan để brainstorming và tổ chức ý tưởng, giúp cấu trúc các ý tưởng, khái niệm hoặc công việc một cách rõ ràng và có cấu trúc phân cấp.

Tên gọi này xuất phát từ hình dáng giống hoa sen, với ý tưởng trung tâm được bao quanh bởi các lớp ý tưởng và khái niệm liên quan, được kết nối với nhau.

Biểu đồ thường bao gồm một lưới 3×3, trong đó ô trung tâm là ý tưởng chính của bạn, và 8 ô xung quanh là các ý tưởng phụ. Sau đó, mỗi ý tưởng phụ có thể trở thành trung tâm của một lưới 3×3 khác (một bông sen khác).

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sơ đồ Lotus tốt?

Trước khi bắt đầu lập bản đồ ý tưởng, bạn nên biết điều gì phân biệt một mẫu sơ đồ Lotus mạnh mẽ với một mẫu yếu:

Dễ sử dụng: Giúp phân biệt ý tưởng chính, nhánh phụ và mở rộng một cách dễ dàng thông qua không gian hợp lý, căn chỉnh, viền, mã màu sắc và biểu tượng, v.v.

Mở rộng có cấu trúc: Cho phép bạn thêm nhiều bông hoa (các lớp ý tưởng con) mà không làm hỏng bố cục và công việc hiệu quả cho cả brainstorming đơn giản (chỉ một bông hoa) hoặc kế hoạch chi tiết (nhiều bông hoa)

Khu vực ghi chú: Có đủ không gian cho từ khóa hoặc bản vẽ nhỏ và lề để ghi chú dài hơn hoặc nhãn thẻ

Tổ chức trực quan: Giúp dễ dàng nhận ra các kết nối và phân cấp chỉ với một cái nhìn, nhờ vào các đường nét gọn gàng, sự đối xứng và mã màu tùy chọn

Hướng dẫn: Giúp người mới bắt đầu tổ chức suy nghĩ của mình mà không làm phức tạp sơ đồ bằng các nhãn như ‘Ý tưởng chính’ hoặc ‘Bước hành động’

👀 Bạn có biết? Thuật ngữ ‘brainstorming’ có nguồn gốc từ những năm 1940, được đặt ra bởi chuyên gia quảng cáo Alex F. Osborn trong cuốn sách Applied Imagination (1953). Ông nhấn mạnh các quy tắc như ‘tập trung vào số lượng’ và ‘tránh phê phán’ để khơi dậy sự sáng tạo.

Tổng quan về các mẫu sơ đồ Lotus

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu sơ đồ Lotus trong danh sách công việc trong bài viết này:

Mẫu biểu đồ Lotus

ClickUp cũng cung cấp hơn 1.000 mẫu kết hợp các công cụ này vào một quy trình làm việc duy nhất. Chúng mở rộng kỹ thuật này vượt ra ngoài kế hoạch và kết nối trực tiếp với việc thực thi.

Hãy cùng xem qua một số mẫu sơ đồ Lotus khác có thể giúp bạn bắt đầu 👇

1. Mẫu Brainstorming Hoa Sen của Visual Paradigm

qua Visual Paradigm

Đối với các nhóm cần vượt qua những ý tưởng bề mặt, mẫu Lotus Blossom Brainstorming Template cung cấp một lưới cấu trúc để mở rộng một chủ đề trung tâm thành nhiều lớp ý tưởng con. Bằng cách ép buộc sự mở rộng và sâu sắc, nó giúp phát hiện những ý tưởng mà nhóm của bạn có thể bỏ qua.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Bắt đầu với ý tưởng chính ở trung tâm và thêm tám khối ngoài cho các chủ đề khóa

Chuyển các nhánh thành các khối bổ sung, tạo ra một hình ảnh "hoa nở" khuyến khích việc khám phá sâu hơn từng khái niệm

Sử dụng bố cục lưới có mã màu để xem cách các ý tưởng kết nối, phát triển và phân nhánh

✅ Phù hợp cho: Những người phụ trách chiến lược sản phẩm đang tạo bản đồ cho các tính năng mới hoặc giáo viên thiết kế khung chương trình học đa cấp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong ClickUp Bản đồ Tư duy, bạn có thể tạo sơ đồ Lotus vượt xa việc trực quan hóa. Bắt đầu với một khung vẽ trống để brainstorm tự do hoặc chọn bản đồ dựa trên công việc để kết nối ngay lập tức mỗi nhánh với các mục cụ thể. Lấy cảm hứng từ những ví dụ bản đồ tư duy tốt nhất, bạn có thể tạo mối phụ thuộc giữa các công việc, sắp xếp lại ưu tiên bằng cách kéo và thả, thậm chí theo dõi quy trình làm việc trở lại các mục tiêu lớn hơn. Brainstorm, kết nối công việc và ưu tiên quy trình làm việc một cách trực quan với ClickUp Bản đồ Tư duy

2. Mẫu biểu đồ Lotus của Conceptboard

qua Conceptboard

Mẫu sơ đồ Lotus của Conceptboard giúp các cuộc thảo luận tại nơi làm việc của bạn có cấu trúc rõ ràng ngay từ đầu. Mở bảng, mời nhóm của bạn và đặt chủ đề chính vào ô trung tâm. Từ đó, vòng tròn đầu tiên sẽ chứa tám ý tưởng ban đầu. Mỗi ý tưởng đó sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những suy nghĩ tiếp theo trong vòng tròn tiếp theo.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Xác định các ý tưởng trùng lặp có thể kết hợp hoặc liên quan để khám phá các khái niệm mạnh mẽ hơn

Hãy để những ý tưởng bất ngờ khơi nguồn cho những khả năng mới, giúp bạn tạo ra một bộ đầy đủ 24 lựa chọn độc đáo xoay quanh chủ đề chính của mình

Xuất mẫu dưới dạng PDF và in ra để xem xét nhóm

✅ Phù hợp cho: Người điều phối hội thảo tổ chức các phiên brainstorming trực tuyến nơi sự tham gia có cấu trúc là yếu tố quan trọng

🧠 Thú vị: Phương pháp 6-3-5 Brainwriting có thể tạo ra 108 ý tưởng chỉ trong 30 phút! Được phát minh vào năm 1968 bởi Bernd Rohrbach, phương pháp này hoạt động bằng cách có 6 người ghi lại 3 ý tưởng mỗi 5 phút, sau đó trao đổi tờ giấy của nhau, từ đó nhanh chóng phát triển ý tưởng dựa trên sự sáng tạo của nhau.

3. Mẫu sơ đồ Lotus của nhóm Bảng trắng

qua Bảng trắng Nhóm

mẫu sơ đồ Lotus của nhóm Bảng trắng biến một ý tưởng duy nhất thành một mạng lưới các khả năng, rất phù hợp cho các nhà khởi nghiệp. Bắt đầu bằng cách viết chủ đề chính của bạn vào ô trung tâm. Các khối xung quanh đóng vai trò là gợi ý cho các ý tưởng ban đầu, và từ đó, mỗi ý tưởng có thể được mở rộng ra ngoài cho đến khi bảng được lấp đầy bằng các khái niệm liên quan.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Gán các màu sắc khác nhau cho các phần của bảng để tách biệt trực quan các nhóm ý tưởng, giúp dễ dàng theo dõi các kết nối khi sơ đồ của bạn mở rộng

Thêm, di chuyển hoặc hợp nhất các ghi chú dán một cách tự do để duy trì luồng suy nghĩ của bạn, và sử dụng không gian canvas không giới hạn để tránh cảm giác bị giới hạn bởi không gian

Sử dụng công cụ bảng để loại bỏ các bản sao trùng lặp, nhấn mạnh các ý tưởng độc đáo và tạo ra một bản đồ rõ ràng cho các bước hành động tiếp theo

✅ Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup tổ chức các buổi brainstorming lập kế hoạch sprint với nhóm làm việc từ xa

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi sơ đồ đạt đến giai đoạn cần phản hồi hoặc ý kiến từ nhóm, hãy chuyển sang cài đặt hợp tác hơn như ClickUp Whiteboards. Whiteboards là công cụ brainstorming cho phép bạn kết hợp các hình dạng, ghi chú dán, kết nối và công việc nhúng trên cùng một khung vẽ. Hợp tác, trực quan hóa và nhúng các công việc vào sơ đồ Lotus với ClickUp Bảng trắng

4. Mẫu sơ đồ Lotus của Figma

qua Figma

Mẫu sơ đồ Lotus Figma (FigJam) được thiết kế dành cho các nhóm sáng tạo mong muốn các phiên brainstorming của họ trở nên năng động như công việc thiết kế của họ. Bố cục tương tác của nó giúp hợp tác thời gian thực trở nên dễ dàng, trong khi cấu trúc trực quan giúp tổ chức ý tưởng mà không giới hạn luồng sáng tạo.

Mẫu này hoàn hảo cho việc phát triển sản phẩm, lập kế hoạch thương hiệu hoặc lập kế hoạch chiến dịch.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Giữ mức độ tương tác cao với các tính năng tương tác như phản hồi bằng emoji, bỏ phiếu và trò chuyện bằng con trỏ

Giúp các nhóm phân loại, nhóm lại và ưu tiên ý tưởng theo thời gian thực

Ghép nhóm thẻ, thực hiện các cuộc thăm dò nhanh để bỏ phiếu về ưu tiên và thêm các công việc theo dõi trực tiếp vào bảng thiết kế hoặc bảng dự án của họ

✅ Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX và nhà thiết kế sản phẩm thực hiện các phiên thiết kế sprint (design sprints) cần các ý tưởng brainstorming

5. Mẫu Brainstorming ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức và hoàn thiện ý tưởng một cách hệ thống với mẫu brainstorming ClickUp

Mẫu ClickUp Brainstorming áp dụng khung làm việc theo phong cách Lotus trong thực tế. Ý tưởng của bạn bắt đầu ở giai đoạn Braindump, sau đó nhánh sang Ideation, tiếp tục qua Briefing và kết thúc ở Execution. Điều này phản ánh cách thức mà sơ đồ Lotus mở rộng suy nghĩ từ một khái niệm chính duy nhất thành nhiều lớp tinh chỉnh.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để phân công chủ sở hữu, mức độ ưu tiên và thời hạn, đảm bảo mỗi ý tưởng được phân loại đúng cách và dễ dàng ưu tiên

Cài đặt ClickUp Automations để tự động đánh dấu những ý tưởng mạnh mẽ nhất là giải pháp thắng cuộc

Áp dụng các Trường Tùy chỉnh để theo dõi định nghĩa vấn đề, tài nguyên và quyền sở hữu

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm đang xây dựng lộ trình tính năng hoặc trưởng nhóm thiết kế tổ chức các phiên brainstorming liên nhóm

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một số sơ đồ khó bắt đầu hoặc bị đình trệ sau khi bạn đã điền vào những ý tưởng rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng ClickUp Brain, đối tác AI của bạn trong ClickUp. Nếu bạn đang nhìn vào một cụm trống, điều đó có thể gợi ý những hướng đi mới. Nhận các nhánh ý tưởng và cánh hoa mới cho sơ đồ Lotus của bạn với ClickUp Brain

6. Mẫu Brainstorming Ý tưởng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng và mở rộng các đơn vị giáo dục với mẫu ClickUp Brainstorm Ideas Template

Đối với giáo viên đang lập kế hoạch cho các đơn vị học tập hoặc xây dựng các khóa học mới, mẫu ClickUp Brainstorm Ideas Template giúp biến một chủ đề duy nhất thành các nhánh tổ chức. Bắt đầu với một chủ đề tập trung, chẳng hạn như Năng lượng tái tạo. Mời các ý tưởng và chi tiết của chúng thông qua ClickUp Forms, và xem mỗi bài nộp/gửi được hiển thị trong danh sách Idea Master List với các trường thông tin về lĩnh vực, ưu tiên và kết quả mong đợi.

Từ đó, các ý tưởng sẽ được phân tán trong nền tảng brainstorming của mẫu, nơi bạn có thể nhóm chúng vào các danh mục như mô-đun, dự án hoặc đánh giá và sắp xếp chúng theo các giai đoạn MoSCoW: Phải có, Nên có, Có thể có và Để xem xét.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Sử dụng các ghi chú dán có thể kéo và thả để nhập ý tưởng, khái niệm, đề xuất hoặc giải pháp tiềm năng

Nhóm các ý tưởng liên quan lại với nhau bằng cách sử dụng mã màu hoặc sắp xếp không gian để xác định các chủ đề và mô hình

Đối với mỗi ý tưởng được ưu tiên, hãy phát triển một kế hoạch hành động chi tiết, bao gồm các bước thực hiện, nguồn lực, người chịu trách nhiệm và dòng thời gian

✅ Phù hợp cho: Giáo viên thiết kế kế hoạch bài giảng nhiều tuần hoặc điều phối viên chương trình giảng dạy phân chia các môn học chính thành các đơn vị chi tiết

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ngay lập tức các ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu trình tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực hiện nhanh hơn!

7. Mẫu bảng trắng ClickUp Ideation

Tải miễn phí mẫu Hình dung và tổ chức ý tưởng sáng tạo với mẫu bảng trắng ClickUp Ideation

Brainstorming thường bắt đầu với một lượng lớn ý tưởng, nhưng nếu không có cấu trúc, chúng có thể biến mất trong nháy mắt. Đó là lý do tại sao mẫu bảng trắng ClickUp Ideation Whiteboard Template tập hợp chúng vào một bảng có thể tùy chỉnh cao, giống như một sơ đồ Lotus, để hỗ trợ giáo viên và chuyên gia kinh doanh.

Bạn bắt đầu với một chủ đề trung tâm, sau đó nhánh ra các danh mục (quy trình, sản phẩm hoặc con người), để các cụm ý tưởng biểu mẫu theo cách dễ theo dõi và phát triển.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Sử dụng chế độ xem Sơ đồ Ý tưởng để brainstorm ý tưởng và hình dung các giải pháp tiềm năng cho vấn đề

Thêm hình dạng để khung chủ đề, vẽ mũi tên để kết nối các ý tưởng liên quan, nhúng tài liệu để tham khảo, hoặc thậm chí liên kết ý tưởng trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp

Gán thành viên nhóm bằng tính năng Gán Bình luận và thêm các trường tùy chỉnh như tác động và ưu tiên

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm hướng dẫn các phiên sprint thiết kế, hoặc giáo viên tổ chức các buổi workshop hợp tác về các ý tưởng phức tạp

💡 Bonus: Khám phá hết tiềm năng của các phiên brainstorming với các mẫu Lotus bằng cách sử dụng các công cụ thông minh nhất hiện có: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cùng với web — để tìm cảm hứng, tài liệu tham khảo và ghi chú brainstorming trước đó chỉ trong vài giây

Sử dụng Talk to Text để nói ra ý tưởng của bạn, ghi âm các phiên brainstorming hoặc lệnh cho quy trình làm việc của bạn — hoàn toàn rảnh tay, bất cứ khi nào sự sáng tạo đến

Sử dụng các công cụ AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI trên máy tính hiểu rõ quy trình sáng tạo của bạn. Hãy từ bỏ sự rối ren của các công cụ AI và giữ tất cả các hoạt động brainstorming, quản lý ý tưởng và mẫu Lotus của bạn trong một nơi duy nhất.

8. Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp

Tải miễn phí mẫu Vẽ và kết nối các ý tưởng đang phát triển một cách linh hoạt với mẫu sơ đồ tư duy ClickUp

Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp cung cấp cho bạn một cách rõ ràng để ghi lại ý tưởng chính và phân nhánh thành các suy nghĩ kết nối. Hạt nhân trung tâm làm điểm neo cho chủ đề chính, từ đó các nhánh được mã màu sắc lan tỏa thành các ý tưởng con và thông tin đầu vào. Mỗi nhánh có thể dễ dàng mở rộng, thu gọn hoặc sắp xếp lại, giúp bạn điều chỉnh bản đồ theo sự phát triển của suy nghĩ.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Tạo nhiệm vụ ClickUp trực tiếp trên bảng và liên kết chúng với các ý tưởng

Sử dụng công cụ bút để ghi chú nhanh, thêm ghi chú dán để ghi lại phản hồi, chèn khối văn bản để làm rõ ý tưởng hoặc tải lên hình ảnh hỗ trợ quá trình brainstorming

Dễ dàng chuyển đổi giữa brainstorming tự do và kế hoạch có cấu trúc với các quy trình làm việc đơn giản, sơ đồ luồng công việc hoặc dòng thời gian được tích hợp trực tiếp vào bản đồ của bạn

✅ Phù hợp cho: Những người thiết kế và marketer đang tổ chức ý tưởng chiến dịch hoặc định hướng sáng tạo

📘 Đọc thêm: Cách bảng trắng ảo hỗ trợ các agency sáng tạo

9. Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Tải miễn phí mẫu Hình dung và nhóm các đề xuất sáng tạo một cách hợp tác với mẫu brainstorming ClickUp Squad

Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo nhóm đang tìm kiếm công cụ để gắn kết nhóm, làm rõ đối tượng, hiểu rõ động lực của thành viên và giúp họ thực hiện công việc hiệu quả hơn như một đơn vị thống nhất.

Bạn có thể tập trung vào một hoặc nhiều trong số 9 lĩnh vực thảo luận khóa sau đây:

Sự đồng thuận của nhóm: Cách nhóm hợp tác Sức khỏe nhóm: Sức khỏe cá nhân Team Rhythm: Nâng cao động lực làm việc của nhóm Giao tiếp trong nhóm: Phương pháp giao tiếp và chia sẻ thông tin khóa Cuộc họp nhóm: Lịch trình cuộc họp, địa điểm và thành viên tham gia Quy trình làm việc nhóm: Tùy chỉnh quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả quyết định của nhóm*: Cách thức đưa ra quyết định Vai trò của nhóm: Trách nhiệm cá nhân tài nguyên cho nhóm*: Các công cụ và tài nguyên mà nhóm sẽ sử dụng

Chọn một chủ đề để bắt đầu, hoặc lần lượt xem qua từng chủ đề. Đối với mỗi chủ đề, yêu cầu các thành viên trong nhóm lấy một tờ ghi chú, ghi lại ý tưởng của họ và đặt lên bảng chủ đề. Hoạt động này có thể giúp phát hiện nhiều góc nhìn đa dạng và thúc đẩy cuộc thảo luận có năng suất.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Khuyến khích tất cả thành viên trong nhóm đóng góp ý tưởng và thêm chúng vào công cụ bảng trắng để tạo môi trường brainstorming tương tác

Chọn những ý tưởng tiềm năng nhất để tiếp tục phát triển, kết hợp hoặc tinh chỉnh chúng khi cần thiết

Giao công việc dựa trên các ý tưởng đã lựa chọn, đặt thời hạn và trách nhiệm để đảm bảo việc thực hiện

✅ Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm, đội ngũ thiết kế và các nhóm đa chức năng cần một không gian trung tâm để brainstorming tự do

10. Mẫu Brainstorming Kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức ý tưởng, đồng bộ hóa sự sáng tạo của nhóm và ưu tiên nhu cầu với mẫu brainstorming kinh doanh ClickUp

Những ý tưởng lớn luôn xuất phát từ cấu trúc. Mẫu Brainstorming Kinh doanh ClickUp giúp nhóm của bạn tổ chức sự sáng tạo thành bốn khía cạnh: những gì chúng ta yêu thích, những gì chúng ta biết, những gì mọi người cần, và những gì họ sẵn sàng trả tiền.

Sử dụng bảng brainstorm để xác định các cơ hội cấp cao, sau đó phân tích từng ý tưởng bằng kỹ thuật hoa sen để khám phá các ý tưởng con và góc nhìn sáng tạo.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Yêu cầu các thành viên trong nhóm chia sẻ ý tưởng của họ trên các tờ ghi chú dán có thể tùy chỉnh và sao chép để đảm bảo tính nhất quán

Kéo và thả từng ghi chú dán vào danh mục hoặc phần tương ứng trên bảng

Biến ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện: nhấp vào ghi chú dán, lựa chọn Chuyển đổi, lựa chọn Công việc, sau đó nhấp vào Chuyển đổi thành Công việc

✅ Phù hợp cho: Các nhóm đổi mới thúc đẩy quá trình brainstorming có cấu trúc để tìm ra các giải pháp mới

📚 Đọc thêm: Ví dụ và chiến lược lập bản đồ quy trình

11. Mẫu Quản lý Ý tưởng Sáng tạo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thu thập, đánh giá và hoàn thiện các đề xuất nghiên cứu một cách có hệ thống với mẫu Quản lý Ý tưởng Sáng tạo ClickUp

Mẫu Quản lý Ý tưởng Sáng tạo ClickUp cung cấp cho các nhóm nghiên cứu một hệ thống chuyên dụng để thu thập đề xuất và đánh giá chúng một cách công bằng. Sau đó, nó hướng dẫn các ý tưởng mạnh mẽ nhất tiến tới thực thi, giống như một sơ đồ Lotus mở rộng một khái niệm thành các nhánh, phân tích từng khía cạnh và hướng dẫn các nhóm theo hướng hứa hẹn nhất.

Mọi ý tưởng đều bắt đầu từ Biểu mẫu Đầu vào Ý tưởng (thông qua ClickUp Forms), nơi nhân viên, đối tác hoặc thậm chí nhà đầu tư có thể gửi ý tưởng của mình. Sau khi được gửi, ý tưởng sẽ trở thành một công việc trong ClickUp, kèm theo các trường tùy chỉnh như chi phí, người nghiên cứu, người đánh giá, tác động và loại. Điều đó có nghĩa là mọi đề xuất đều được đưa vào quy trình với dữ liệu rõ ràng và có thể so sánh.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Di chuyển ý tưởng qua các trạng thái như Ý tưởng mới, Nghiên cứu, Đánh giá, Tạm hoãn, Được phê duyệt, hoặc Bị từ chối

Sử dụng chế độ xem Bảng trạng thái để đang theo dõi ý tưởng bằng cách kéo chúng vào cột phù hợp khi trạng thái của chúng thay đổi

Chuyển sang chế độ xem Dòng Thời Gian Ngày Ra Mắt để xem thời gian triển khai của từng ý tưởng đã được phê duyệt, phân loại theo bộ phận và đánh dấu màu sắc theo mức độ ảnh hưởng

✅ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo R&D muốn ghi chép và phát triển các ý tưởng mới trước khi ưu tiên hóa

Từ brainstorming đến hành động với ClickUp

Biểu đồ Lotus rất hữu ích cho việc tổ chức ý tưởng, nhưng sức mạnh thực sự của chúng nằm ở việc kết nối với công việc tiếp theo. Một mẫu biểu đồ độc lập có thể giúp bạn vẽ bản đồ các khả năng, nhưng nó sẽ không tự động biến chúng thành công việc, ưu tiên hoặc các bước tiếp theo.

Để làm điều này, bạn cần ClickUp.

Trên nền tảng này, bạn có thể phác thảo sơ đồ Lotus của mình trong Bản đồ Tư duy, hợp tác với nhóm trên Bảng trắng, và sau đó yêu cầu ClickUp Brain đề xuất ý tưởng, bổ sung chi tiết còn thiếu hoặc thậm chí tạo hình ảnh minh họa. Mỗi nhánh của sơ đồ có thể liên kết trực tiếp với một công việc, đảm bảo không có thông tin nào bị mất giữa giai đoạn kế hoạch và thực thi.

Nếu bạn đã sử dụng các mẫu sơ đồ Lotus để tổ chức suy nghĩ của mình, bước tiếp theo là biến những ý tưởng đó thành hành động cụ thể.

👉 Thử dùng ClickUp miễn phí ngay hôm nay và xem cách brainstorming của bạn có thể nhanh chóng trở thành tiến độ thực sự.