10 phần mềm thay thế Visio miễn phí cho Mac đáng sử dụng vào năm 2025

Với sơ đồ luồng, sơ đồ tổ chức, sơ đồ mạng và các hình ảnh khác, Microsoft Visio đã trở thành công cụ vẽ sơ đồ được ưa chuộng của kỹ sư, nhà thiết kế và quản lý dự án. Nó mạnh mẽ, linh hoạt và tuyệt vời để biến các ý tưởng phức tạp thành hình ảnh rõ ràng.

Tuy nhiên, có một nhược điểm lớn—Visio không được thiết kế cho macOS. Nếu bạn là người dùng Mac, việc sử dụng nó đòi hỏi phải đối phó với các công việc xung đột như cài đặt dual-boot, máy tính từ xa hoặc các plugin bên ngoài. Điều này không lý tưởng.

Vậy người dùng Mac có những việc cần làm gì? Có rất nhiều phần mềm thay thế Visio miễn phí cho Mac cung cấp các tính năng tương tự (hoặc thậm chí tốt hơn). Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các phần mềm thay thế Visio tốt nhất cho Mac để tạo sơ đồ, mở tệp Visio và thực hiện công việc một cách trơn tru.

Dù bạn đang thiết kế kiến trúc hệ thống phức tạp hay đơn giản là tạo sơ đồ tổ chức nhóm, luôn có một lựa chọn thay thế Visio cho Mac phù hợp với quy trình làm việc của bạn (không cần cài đặt thêm).

10 phần mềm thay thế Visio tốt nhất cho Mac trong nháy mắt

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về giá cả, tính năng và cấu trúc của các phần mềm thay thế Visio tốt nhất cho Mac:

Công cụ Tốt nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tất cả các kích thước nhóm cần bảng trắng hợp tác được hỗ trợ bởi AI, bản đồ tư duy và mẫu sơ đồ trong một nền tảng duy nhất Bảng trắng, Bản đồ Tư duy, mẫu thiết kế và tạo mẫu, trí tuệ nhân tạo tích hợp với ClickUp Brain và Brain Max Kế hoạch miễn phí, Tùy chỉnh cho doanh nghiệp OmniGraffle Các doanh nghiệp cần thiết kế mẫu nhanh chóng và quy trình làm việc tự động hóa Chỉnh sửa đồ họa vector, mẫu tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc, thiết kế mẫu nhanh chóng Phiên bản dùng thử miễn phí; Phiên bản trả phí từ $149.99 Diagrams. net Các công ty phần mềm quy mô trung bình đến lớn đang tìm kiếm công cụ vẽ sơ đồ trực tuyến có tính năng hợp tác Công cụ hợp tác, mẫu thiết kế cho sơ đồ UML, sơ đồ mạng và sơ đồ tổ chức Miễn phí; Trả phí từ $37/tháng ConceptDraw DIAGRAM Các công ty phần mềm quy mô lớn cần các công cụ trực quan hóa phức tạp Kết nối động, biểu diễn đồ họa phức tạp và tích hợp với các công cụ ConceptDraw Office Phiên bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $199 Lucidchart Các doanh nghiệp cần thiết kế sơ đồ kỹ thuật và trực quan hóa hạ tầng Tạo sơ đồ và bản đồ tư duy bằng AI, hợp tác thời gian thực và trực quan hóa hạ tầng Miễn phí; Trả phí từ $10/người dùng LibreOffice Draw Các freelancer và doanh nghiệp nhỏ xử lý các bố cục kỹ thuật và sơ đồ chi tiết hình ảnh 3D, hợp tác đa nền tảng, kết nối và tính năng lớp chồng Miễn phí vĩnh viễn Edraw Max Các nhóm thiết kế và startup đang có công việc trên các minh họa khoa học Phân tích SWOT, phân tích biểu đồ, tạo sơ đồ và bản đồ tư duy. Giá từ $45.99 MindNode Cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa phải đến trung bình có nhu cầu về lập bản đồ tư duy phức tạp và brainstorming hợp tác. Thẻ trực quan, nhánh có thể thu gọn và chế độ tập trung Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $2.99/tháng Creately Các công ty marketing và sáng tạo sử dụng quy trình làm việc không cần mã để hiển thị nhiều chiến dịch marketing. Tự động hóa quy trình làm việc không cần mã, quy tắc và công thức tùy chỉnh, và tổ chức thông minh với các bảng thư mục. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $8/người dùng mỗi tháng Flying Logic Các công ty sản xuất ô tô và máy móc cần khả năng suy luận nâng cao và thiết kế mẫu. Mô hình hóa mối quan hệ nhân quả, mô phỏng hệ thống động và các cổng logic và toán tử tích hợp sẵn. Giá từ $24/tháng

📖 Xem thêm: Các mẹo hữu ích cho MacBook để tăng cường năng suất làm việc

Những tiêu chí nào bạn nên xem xét khi chọn một giải pháp thay thế Visio cho Mac?

Lựa chọn một công cụ thay thế Visio cho Mac không chỉ đơn thuần là vấn đề tương thích với macOS—bạn cần một công cụ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hàm, dễ sử dụng và khả năng hợp tác.

Dưới đây là các tính năng cần thiết để đảm bảo công cụ vẽ sơ đồ của bạn luôn đáp ứng được tầm nhìn của bạn:

Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng : Tìm kiếm một giải pháp thay thế Visio cho Mac có giao diện sạch sẽ, hỗ trợ kéo và thả, giúp việc tạo sơ đồ, biểu đồ luồng và sơ đồ tổ chức trở nên dễ dàng—không cần hướng dẫn sử dụng hay bằng cấp về công nghệ thông tin.

Thư viện mẫu phong phú và ví dụ sơ đồ: Các mẫu tích hợp sẵn và Các mẫu tích hợp sẵn và ví dụ sơ đồ có sẵn (như sơ đồ luồng, bản đồ tư duy, sơ đồ tổ chức và sơ đồ mạng) giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và duy trì tính nhất quán cho các biểu đồ của mình.

Tương thích đầy đủ với tệp Visio : Đảm bảo công cụ của bạn hỗ trợ các định dạng .vsd và .vdx để bạn có thể mở, chỉnh sửa và xuất tệp Visio mà không gặp bất kỳ vấn đề định dạng nào.

Tính năng hợp tác thời gian thực : Chọn nền tảng cho phép nhiều người dùng bình luận, chỉnh sửa chung và cập nhật sơ đồ cùng nhau — lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa và những lúc cần liên hệ nhanh chóng.

Tính năng hiển thị thông minh : Tìm kiếm các công cụ cung cấp lưới tự động căn chỉnh, căn chỉnh tự động và hướng dẫn thông minh—các công cụ định dạng này giúp mọi thứ gọn gàng và sẵn sàng trình bày.

Bảo mật mạnh mẽ và kiểm soát truy cập : Phần mềm thay thế Visio cho Mac của bạn nên bao gồm chia sẻ được mã hóa, quyền truy cập người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như GDPR, đặc biệt nếu bạn đang có công việc làm việc với thông tin nhạy cảm.

Kế hoạch miễn phí phong phú: Tìm phiên bản miễn phí với các tính năng cơ bản mạnh mẽ như sơ đồ không giới hạn, công cụ xuất và các tùy chọn thiết kế khóa—để bạn có thể tạo và chia sẻ mà không gặp phải rào cản thanh toán ngay lập tức.

👀 Bạn có biết? 30% nhân viên cho rằng hợp tác từ xa tốt hơn so với làm việc trực tiếp, trong khi 50% không thấy sự khác biệt. Sự thay đổi này cho thấy sức mạnh của các công cụ kỹ thuật số đã làm cho địa điểm trở nên ít quan trọng hơn, cho phép các nhóm giao tiếp và quản lý các công việc trực quan như lập bản đồ quy trình một cách hiệu quả từ bất kỳ đâu.

Các lựa chọn thay thế Visio tốt nhất cho Mac

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Được rồi, bây giờ chúng ta hãy khám phá các tính năng, giới hạn và mọi thứ liên quan để giúp bạn chọn được công cụ thay thế Visio phù hợp nhất cho Mac. Hãy nhớ những tiêu chí quan trọng mà chúng ta đã đề cập trước đó!

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và vẽ sơ đồ hợp tác)

Brainstorm và trực quan hóa ý tưởng của bạn thông qua sơ đồ luồng và Bản đồ Tư duy với ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế Visio cho người dùng Mac kết hợp giữa các công cụ vẽ sơ đồ mạnh mẽ và các tính năng quản lý dự án toàn diện?

ClickUp , ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, giúp bạn tạo sơ đồ tư duy từ ý tưởng, vẽ sơ đồ quy trình làm việc, xây dựng sơ đồ luồng chính xác và thiết kế mẫu quy trình trong môi trường thân thiện với người dùng và hợp tác.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, bạn có thể brainstorm, xây dựng và thực thi ngay tại nơi mà phần còn lại của nhóm đang thực hiện công việc.

Nó nhanh chóng, trực quan và được thiết kế để mở rộng theo nhu cầu của bạn, dù bạn đang lập bản đồ cho một hệ thống phức tạp hay phác thảo ý tưởng lớn tiếp theo của mình.

Brainstorm ý tưởng với ClickUp Bảng trắng

Hãy tưởng tượng bạn có một bảng vẽ kỹ thuật số có thể tùy chỉnh, thiết kế, lập kế hoạch và hợp tác trong thời gian thực. Đó chính là ClickUp Bảng trắng.

Sử dụng bảng trắng để tạo sơ đồ luồng, sơ đồ tổ chức, bản đồ hệ thống và bản đồ tư duy từ đầu, hoặc sử dụng các hình dạng và mẫu có sẵn. Dễ dàng kéo, thả và kết nối các mục để phác thảo quy trình, vẽ ý tưởng hoặc kế hoạch nguyên mẫu một cách trực quan.

🎥 Xem cách sử dụng Bảng trắng để hợp tác với nhóm của bạn:

Khác với Visio, vốn tĩnh và bị cô lập, ClickUp Bảng trắng cho phép bạn liên kết các yếu tố trên bảng trắng với nhiệm vụ ClickUp, biến các phiên brainstorming thành hành động ngay lập tức.

👉 Giả sử bạn đang có kế hoạch cho quy trình onboarding mới. Chỉ cần mở ClickUp Bảng trắng và vẽ từng bước bằng các hình dạng sơ đồ luồng. Thêm ghi chú dán để nhận phản hồi từ nhóm và kết nối các bước bằng mũi tên để thể hiện luồng công việc. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi từng bước thành công việc và giao cho nhóm của mình.

Sắp xếp và vẽ các kết nối với Bản đồ Tư duy

Sau khi phiên brainstorming trên Bảng trắng kết thúc, bạn có thể tiến thêm một bước với ClickUp Bản đồ Tư duy để tổ chức và hoàn thiện ý tưởng của mình.

Khác với các sơ đồ Visio tĩnh, các bản đồ này động, tương tác và hoàn toàn tích hợp với quy trình làm việc của bạn.

Vẽ sơ đồ quy trình làm việc và khái niệm với ClickUp Bản đồ Tư duy

Bạn có thể bắt đầu với một sơ đồ tư duy trống để brainstorm tự do hoặc sử dụng chế độ dựa trên công việc để hiển thị các dự án hiện có của bạn. Đây là công cụ hoàn hảo để lập bản đồ các tính năng sản phẩm, kế hoạch quy trình làm việc nội dung, tạo mẫu và phác thảo các giai đoạn dự án.

Kéo và kết nối các nút, thêm các mối phụ thuộc, và thậm chí chuyển đổi các nhánh trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện được.

Mẫu sơ đồ mạng dự án ClickUp

Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu để trình bày ý tưởng và kế hoạch của mình, ClickUp cung cấp các mẫu tùy chỉnh miễn phí.

Ví dụ, mẫu sơ đồ mạng dự án ClickUp cho phép bạn vẽ sơ đồ các kết nối, ý tưởng và mối quan hệ phụ thuộc trong quy trình làm việc của dự án.

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định các phụ thuộc và kết nối trong các công việc thiết kế với sơ đồ mạng dự án ClickUp

Bạn có thể hiển thị các công việc phụ thuộc lẫn nhau tại cùng một nơi, theo dõi thời hạn và tiến độ, và phân bổ tài nguyên phù hợp. Với các tính năng hợp tác của ClickUp, bạn có thể dễ dàng chia sẻ và cập nhật sơ đồ mạng của mình theo thời gian thực.

Thử ClickUp AI để phát triển ý tưởng và tạo sơ đồ

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo sơ đồ trực tiếp với ClickUp Brain.

Bạn có thể chuyển đổi các điểm dữ liệu đơn giản, mối quan hệ hoặc mô tả quy trình thành các sơ đồ chuyên nghiệp như sơ đồ luồng, sơ đồ mạng và sơ đồ tư duy — tiết kiệm hàng giờ công việc thiết kế thủ công và đảm bảo độ chính xác và nhất quán.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo sơ đồ tư duy mọi lúc mọi nơi

Nó cũng có thể phát hiện các lỗ hổng trong bản mẫu của bạn, tóm tắt tiến độ công việc và cung cấp các cuộc họp đứng tự động, công cụ tạo công việc con và câu hỏi và trả lời theo ngữ cảnh. Thật tuyệt, phải không?

*bây giờ, câu hỏi lớn là, bạn có thể sử dụng ClickUp trên MacBook của mình với đầy đủ tính năng không?

Đúng vậy!

Bạn có thể tải xuống ClickUp trên Mac hoặc bất kỳ thiết bị iOS hoặc Windows nào và truy cập công việc của mình từ bất kỳ đâu. Sử dụng nó trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, thêm nó như một phần mở rộng Chrome hoặc tiện ích bổ sung email. Dù bạn muốn sử dụng nó như thế nào, các hàm của ClickUp sẽ vẫn mượt mà và linh hoạt như nhau.

💡 Thêm: Nếu bạn muốn: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cùng với web — để tìm sơ đồ, tệp dự án hoặc tài liệu quy trình

Sử dụng Talk to Text để đặt câu hỏi, ghi chú bằng giọng nói và quản lý quy trình làm việc của bạn bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu

Sử dụng hàng chục công cụ AI độc lập như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp để hợp tác trực quan và nâng cao năng suất Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI bối cảnh siêu tiện lợi cho Mac, thực sự hiểu công việc của bạn vì nó được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Hãy tạm biệt việc sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau: sử dụng giọng nói để brainstorm ý tưởng sơ đồ, tạo bản đồ quy trình, tạo tài liệu, giao công việc và hơn thế nữa — tất cả trong một nơi.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Phân chia các dự án lớn thành các phần nhỏ dễ quản lý, hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và tổ chức ý tưởng theo cấu trúc phân cấp

Chọn từ nhiều loại khung vẽ sơ đồ, kéo và thả các thành phần, và công cụ vẽ tay tự do để tạo ra các sơ đồ phù hợp với nhu cầu của bạn

Thực hiện công việc trực tuyến cùng nhóm, chú thích thiết kế, để lại bình luận và giao công việc trực tiếp từ sơ đồ hoặc bảng trắng

Tích hợp với các công cụ như Figma và Canva để có quy trình thiết kế liền mạch

Kết nối sơ đồ với các công việc, tài liệu ClickUp và các thành phần dự án khác để quản lý quy trình làm việc một cách liền mạch

Hiển thị dòng thời gian, phụ thuộc và tiến độ dự án bằng các biểu đồ Gantt tương tác, giúp lập kế hoạch dự án và phân bổ tài nguyên

Hợp tác với nhóm trong ClickUp Chat để ngay lập tức chuyển đổi cuộc hội thoại thành công việc, tóm tắt cuộc thảo luận bằng AI và cập nhật thông tin dự án mà không cần rời khỏi không gian làm việc vẽ sơ đồ hoặc lập bản đồ quy trình

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng có thể thấy các tính năng phong phú này hơi quá tải

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên TrustRadius cho biết:

Từ các dự án thiết kế lớn đến danh sách việc cần làm đơn giản, chúng tôi sử dụng ClickUp để hoàn thành công việc. Nó được sử dụng trên toàn công ty và giải quyết vấn đề quản lý công việc để theo dõi tiến độ và các công việc đang diễn ra cần được thực hiện.

Từ các dự án thiết kế lớn đến danh sách việc cần làm đơn giản, chúng tôi sử dụng ClickUp để hoàn thành công việc. Nó được sử dụng trên toàn công ty và giải quyết vấn đề quản lý công việc để theo dõi tiến độ và các công việc đang diễn ra cần được thực hiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm mô tả công việc cho từng công việc, giải thích chi tiết những gì cần làm để hoàn thành nó. Nhập dấu gạch chéo (/) vào hộp mô tả công việc và chọn bảng, băng rôn, mẫu và nhiều tùy chọn khác để nhanh chóng phác thảo hướng dẫn.

2. OmniGraffle (Tốt nhất cho việc thiết kế nhanh)

qua OmniGraffle

Cần thiết kế mẫu nhanh cho một dự án gấp? Được phát triển riêng cho người dùng Apple, OmniGraffle là một phần mềm tương đương Visio và là công cụ thiết kế sơ đồ mạnh mẽ , cho phép bạn tạo sơ đồ luồng, bản vẽ khung dây, sơ đồ luồng dữ liệu và bản đồ Tư duy với quyền kiểm soát sáng tạo tuyệt đối.

Bạn có thể tạo bố cục chính xác đến từng pixel, tùy chỉnh mẫu thiết kế mẫu và truy cập thư viện hình dạng để tạo sơ đồ nhanh chóng. Phần mềm sơ đồ luồng cho Mac này còn bao gồm các tính năng nâng cao như chỉnh sửa vector, kết hợp hình dạng và tự động hóa quy trình làm việc với kịch bản.

Các tính năng nổi bật của OmniGraffle

Tự động hóa các công việc thiết kế thông qua AppleScript và JavaScript

Truy cập các tài liệu gần đây cũng như toàn bộ bộ sưu tập các mẫu và biểu đồ của bạn

Kéo và thả các yếu tố một cách dễ dàng với giao diện trực quan hỗ trợ các hướng dẫn thông minh, căn chỉnh tự động và sắp xếp để tạo ra các sơ đồ gọn gàng

Chỉnh sửa đồ họa vector, kết nối và lớp với các công cụ nâng cao như đường cong Bézier, kết hợp hình dạng và chỉnh sửa điểm

Sử dụng nó như một công cụ lập bản đồ tư duy với các nút kéo và thả, kết nối và khung vẽ nhiều lớp

Giới hạn của OmniGraffle

Giao diện người dùng không trực quan như các lựa chọn thay thế khác cho Visio

Công cụ vẽ sơ đồ chỉ hỗ trợ Mac, điều này có thể gây khó khăn nếu bạn chuyển sang Windows sau này

Giá của OmniGraffle

Giấy phép tiêu chuẩn v7: $149.99

Giấy phép v7 Pro: $249.99

Đánh giá và nhận xét về OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về OmniGraffle?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Nó có khả năng kiểm soát typography tuyệt vời và tính năng vẽ sơ đồ hướng đối tượng vô cùng mạnh mẽ để tạo ra các phiên bản khác nhau của cùng một sơ đồ cho các tình huống khác nhau. Nó cũng có các tùy chọn nhập và xuất tốt, và rất phù hợp để công việc trên Mac, iPhone và iPad. OmniGraffle là một công cụ vẽ sơ đồ mạnh mẽ, nhưng nó có một số hạn chế đáng chú ý cho các quy trình làm việc phức tạp. Nó không hỗ trợ nguồn dữ liệu trực tiếp và khả năng vẽ biểu đồ của nó khá yếu. Ngoài ra, nó thiếu khả năng nhập và xuất các cấu trúc dữ liệu phân cấp hoặc quan hệ, điều này có thể là một giới hạn lớn cho các công việc xử lý thông tin phức tạp.

Nó có khả năng kiểm soát typography tuyệt vời và tính năng vẽ sơ đồ đối tượng vô cùng mạnh mẽ để tạo ra các phiên bản khác nhau của cùng một sơ đồ cho các tình huống khác nhau. Nó cũng có các tùy chọn nhập và xuất tốt, và rất phù hợp để công việc trên Mac, iPhone và iPad. OmniGraffle là một công cụ vẽ sơ đồ mạnh mẽ, nhưng nó có một số hạn chế đáng chú ý cho các quy trình làm việc phức tạp. Nó không hỗ trợ nguồn dữ liệu trực tiếp và khả năng vẽ biểu đồ của nó khá yếu. Ngoài ra, nó thiếu khả năng nhập và xuất các cấu trúc dữ liệu phân cấp hoặc quan hệ, điều này có thể là một giới hạn lớn cho các công việc xử lý thông tin phức tạp.

🧠 Thông tin thú vị: Một chiếc MacBook hiện đại nhanh hơn hơn một triệu lần so với máy tính điều khiển Apollo đã hỗ trợ cho chuyến bay lên Mặt Trăng! Trong khi máy tính Apollo chạy ở tốc độ 0,043 MHz với chỉ 4KB RAM, các máy Mac ngày nay được trang bị bộ xử lý đa nhân với tốc độ 3+ GHz và lên đến 128GB RAM — đủ mạnh để chạy các mô hình AI, mô phỏng 3D hoặc thậm chí render cả bộ phim.

3. Diagrams. net (Tốt nhất cho việc vẽ sơ đồ trực tuyến)

Mặc dù Visio tích hợp mượt mà với bộ công cụ công nghệ của Microsoft, việc đồng bộ hóa nó với các công cụ khác như Google Không gian Làm việc lại gặp nhiều khó khăn. Bạn cần cài đặt các phần mở rộng và tiện ích bổ sung, điều này làm mất đi sự tiện lợi ban đầu.

Tuy nhiên, Diagrams.net (trước đây là Draw.io) hỗ trợ gần như tất cả các loại sơ đồ và biểu đồ mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn có thể chọn lưu tệp trên đám mây hoặc tải xuống trực tiếp vào thiết bị của mình và chia sẻ chúng ra bên ngoài.

Nó cực kỳ nhẹ và hoạt động ngay trong trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt trên Mac của mình.

Các tính năng nổi bật của Diagrams.net

Tạo nhiều loại sơ đồ khác nhau , bao gồm sơ đồ luồng, sơ đồ UML, sơ đồ mạng và sơ đồ tổ chức

Truy cập sơ đồ của bạn từ bất kỳ đâu với các tùy chọn lưu trữ đám mây, tích hợp mượt mà với các nền tảng như Google Drive, OneDrive, Dropbox và GitHub

Thiết kế sơ đồ tổ chức một cách hiệu quả bằng tính năng kéo và thả trực quan, kèm theo các hình dạng và kết nối có thể tùy chỉnh

Phát triển ý tưởng hiệu quả với các tính năng lập bản đồ tư duy và các công cụ trực quan hóa dữ liệu khác để phác thảo các khái niệm và mối liên kết giữa chúng

Hợp tác với đồng nghiệp trên sơ đồ luồng và thiết kế thông qua con trỏ chia sẻ

Giao diện giới hạn của Diagrams.net

Phần mềm thay thế MS Visio này không có đủ các biểu tượng cần thiết để vẽ sơ đồ EER

Giao diện người dùng (UI) của chúng kém thân thiện hơn so với các phần mềm vẽ sơ đồ khác

Giá cả của Diagrams.net

Đám mây: Standard: Miễn phí Advanced: $37/tháng

Tiêu chuẩn: Miễn phí

Nâng cao: $37/tháng

Trung tâm dữ liệu: Lên đến 500 người dùng: $6,250 Lên đến 1.000 người dùng: $9,500 Lên đến 2.000 người dùng: $13,000 Lên đến 3.000 người dùng: $13,500 Lên đến 4.000 người dùng: $13,750

Lên đến 500 người dùng: $6,250

Lên đến 1.000 người dùng: $9.500

Lên đến 2000 người dùng: $13,000

Lên đến 3.000 người dùng: $13.500

Lên đến 4.000 người dùng: $13.750

Tiêu chuẩn: Miễn phí

Nâng cao: $37/tháng

Lên đến 500 người dùng: $6,250

Lên đến 1.000 người dùng: $9.500

Lên đến 2000 người dùng: $13,000

Lên đến 3.000 người dùng: $13.500

Lên đến 4.000 người dùng: $13.750

Đánh giá và nhận xét về Diagrams.net

G2: 4.4/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về Diagrams.net?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi sử dụng nó như một công cụ di động để tạo bản mẫu cho bất kỳ phần mềm nào. Đây là công cụ đơn giản nhất với nhiều tính năng hữu ích và không cần cài đặt. Đó là lý do tại sao nó thân thiện với người dùng và mang lại nhiều lợi ích. Tôi yêu thích mục đích và lợi ích của nó.

Tôi sử dụng nó như một công cụ di động để tạo bản mẫu cho bất kỳ phần mềm nào. Đây là công cụ đơn giản nhất với nhiều tính năng hữu ích và không cần cài đặt. Đó là lý do tại sao nó thân thiện với người dùng và mang lại nhiều lợi ích. Tôi yêu thích mục đích và lợi ích của nó.

4. ConceptDraw DIAGRAM (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển phần mềm và nhóm IT)

qua ConceptDraw DIAGRAM

Khoảng 71% dự án CNTT thất bại, không phải do mã kém, mà vì các nhóm không thể ước tính chính xác dòng thời gian hoặc dự đoán các rào cản.

Một công cụ vẽ sơ đồ và lập bản đồ tư duy đáng tin cậy như ConceptDraw giúp bạn lập kế hoạch các giai đoạn phát triển, tạo sơ đồ quy trình làm việc và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn từ sớm.

Được thiết kế riêng cho các chuyên gia CNTT cần hơn cả các biểu đồ cơ bản. Với các công cụ cho sơ đồ mạng, kiến trúc phần mềm và quy trình làm việc hệ thống, nó tích hợp trực tiếp với bộ công cụ ConceptDraw Office, kết hợp vẽ sơ đồ, lập bản đồ tư duy và kế hoạch dự án trong một nền tảng duy nhất.

Nó hoạt động mượt mà trên macOS và Windows, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm công nghệ đa nền tảng.

Các tính năng nổi bật của ConceptDraw DIAGRAM

Thiết kế các biểu đồ phức tạp như sơ đồ luồng, sơ đồ mạng và sơ đồ kỹ thuật với khả năng kiểm soát chính xác

Xuất và nhập tệp Visio cũng như các định dạng khác như PDF, SVG và tệp hình ảnh để đảm bảo tương thích mượt mà

Tích hợp với các công cụ ConceptDraw Office (MINDMAP và PROJECT) để có quy trình làm việc thống nhất từ giai đoạn brainstorming, kế hoạch đến triển khai

Tùy chỉnh sơ đồ với các tùy chọn định dạng nâng cao, kết nối động, lớp và đối tượng thông minh để tăng tính rõ ràng và tác động thị giác

Giới hạn của ConceptDraw DIAGRAM

Không phải mọi mẫu đều cho phép hiển thị các yếu tố chồng chéo hoặc nằm dưới nhau

Phần mềm này không dựa trên đám mây hoặc web, vì vậy bạn phải tải xuống thiết bị của mình

Giá của ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: $499

ConceptDraw DIAGRAM 18: $199

ConceptDraw MINDMAP 16: $199

ConceptDraw DỰ ÁN 15: $299

ConceptDraw MINDMAP 16 & dự án 15: $399

Đánh giá và nhận xét về ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4. 4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về ConceptDraw DIAGRAM?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Có một lựa chọn thay thế Visio cho Mac với khả năng tạo sơ đồ đẹp mắt cũng như bản vẽ mặt bằng và các đồ họa khác. Một số phần của giao diện không trực quan như những gì tôi đã quen thuộc trong Visio. Ngoài ra, sản phẩm yêu cầu cập nhật mỗi khi có phiên bản mới của hệ điều hành Mac OS.

Có một lựa chọn thay thế Visio cho Mac với khả năng tạo sơ đồ đẹp mắt cũng như bản vẽ mặt bằng và các đồ họa khác. Một số phần của giao diện không trực quan như những gì tôi đã quen thuộc trong Visio. Ngoài ra, sản phẩm yêu cầu cập nhật mỗi khi có phiên bản mới của hệ điều hành Mac OS.

👀 Bạn có biết? 64% nhân viên mất ít nhất ba giờ mỗi tuần do hợp tác kém hiệu quả, và đối với 1 trong 5 người, số này tăng lên sáu giờ! Mặc dù Visio tích hợp với Microsoft Teams, nhưng các tính năng hợp tác giới hạn của nó thường không đáp ứng được yêu cầu của các dự án sáng tạo, đòi hỏi sự linh hoạt và phản hồi thời gian thực.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế Microsoft Visio hàng đầu để thử

5. Lucidchart (Tốt nhất cho việc vẽ sơ đồ kỹ thuật và trực quan hóa hạ tầng)

qua Lucidchart

Khoảng 33% người dùng ưa chuộng macOS cho công việc chuyên nghiệp như phát triển sản phẩm và các dự án kỹ thuật khác, nhờ vào tốc độ và kiến trúc dựa trên Unix của nó. Lucidchart mang đến điều đó bằng cách tương thích tốt với cả thiết bị Windows và Apple.

Bạn có thể hợp tác thời gian thực trên mọi thiết bị, tích hợp mượt mà với các công cụ như AWS, Azure, Jira và Google Không gian Làm việc, cũng như khả năng nhập và chỉnh sửa sơ đồ Visio mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ngoài ra, khả năng tạo sơ đồ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thư viện mẫu khổng lồ của Lucidchart khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho cả chuyên gia kỹ thuật và những người có tư duy trực quan.

Các tính năng nổi bật của Lucidchart

Tạo sơ đồ bằng các lệnh AI, giúp bạn nhanh chóng tạo ra các sơ đồ luồng, sơ đồ trình tự, sơ đồ lớp và sơ đồ mối quan hệ thực thể.

Hợp tác thời gian thực với các thành viên trong nhóm thông qua chỉnh sửa đồng thời, bình luận và chia sẻ để nâng cao năng suất làm việc và tinh thần đồng đội.

Chế độ xem các tệp Visio và tích hợp mượt mà với các nền tảng phổ biến như Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub và Slack, đảm bảo quy trình làm việc trơn tru giữa các công cụ.

Tạo bản đồ nhân sự và sơ đồ luồng trong Excel và nhập chúng vào phần mềm.

Nhập và xuất tệp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Microsoft Visio, draw. io, Gliffy và OmniGraffle, giúp việc chuyển đổi và hợp tác giữa các công cụ vẽ sơ đồ trở nên dễ dàng.

Tùy chỉnh sơ đồ với thư viện phong phú các hình dạng và mẫu cho sơ đồ luồng, sơ đồ mạng, sơ đồ UML và sơ đồ tổ chức.

Giới hạn của Lucidchart

Các công cụ hành động nhanh đôi khi khiến việc di chuyển các đối tượng trở nên hơi khó khăn.

Bạn không thể tạo các hồ sơ quy trình làm việc có thương hiệu với phần mềm thay thế Microsoft Visio này.

Giá cả của Lucidchart

Miễn phí

Cá nhân: $9

Nhóm : $10/người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lucidchart

G2: 4.5/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về Lucidchart?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đánh giá cao giao diện kéo và thả trực quan, phạm vi mẫu đa dạng và các tính năng hợp tác thời gian thực mượt mà—điều này giúp việc brainstorming và thiết kế hệ thống trở nên dễ dàng, ngay cả khi làm việc với các nhóm phân tán. Tích hợp với các công cụ như Google Drive, Jira và Microsoft 365 cũng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc đáng kể.

Tôi đánh giá cao giao diện kéo và thả trực quan, phạm vi mẫu đa dạng và các tính năng hợp tác thời gian thực mượt mà—điều này giúp việc brainstorming và thiết kế hệ thống trở nên dễ dàng, ngay cả khi làm việc với các nhóm phân tán. Tích hợp với các công cụ như Google Drive, Jira và Microsoft 365 cũng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc đáng kể.

6. LibreOffice Draw (Phù hợp nhất cho các nhà thiết kế đồ họa tự do và các doanh nghiệp nhỏ)

qua LibreOffice Draw

Điểm khác biệt của LibreOffice Draw so với Visio là nó hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở, nhưng vẫn hỗ trợ phạm vi định dạng rộng, bao gồm cả tệp VSD, và chạy nguyên bản trên macOS, Windows và Linux.

Với các công cụ cho đối tượng 3D, kết nối, lớp và hình dạng tùy chỉnh, Draw vượt trội so với giá trị của nó cho một công cụ miễn phí. Nếu bạn là sinh viên, freelancer hoặc bất kỳ ai cần sức mạnh vẽ sơ đồ từ cơ bản đến trung cấp mà không bị ràng buộc vào hệ sinh thái độc quyền, đây là công cụ lý tưởng để thay thế Visio.

Các tính năng nổi bật của LibreOffice Draw

Tạo mọi thứ từ các bản phác thảo nhanh đến các sơ đồ phức tạp bằng giao diện kéo và thả trực quan, phù hợp cho các bố cục kỹ thuật và sơ đồ chi tiết.

Thiết kế sơ đồ luồng, biểu đồ tổ chức và minh họa 3D bằng cách sử dụng các hình dạng tích hợp, kết nối và tính năng xếp lớp.

Nhập và xuất thiết kế ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm các tệp từ Microsoft Visio và các ứng dụng khác, để hợp tác mượt mà trên nhiều nền tảng.

Chỉnh sửa các thành phần một cách chính xác với các công cụ điều chỉnh kích thước, nhóm đối tượng, điều chỉnh đường cong và tạo/lập đối tượng tùy chỉnh.

Giới hạn của LibreOffice Draw

Giao diện hơi cồng kềnh và có phần lỗi thời.

Các công cụ vẽ sơ đồ không cung cấp nhiều hình dạng có sẵn

Giá của LibreOffice Draw

Miễn phí vĩnh viễn

Đánh giá và nhận xét về LibreOffice Draw

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về LibreOffice Draw?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Đây là phần mềm vẽ miễn phí và mã nguồn mở, có thể tải xuống và sử dụng mà không tốn phí. Nó tương thích với các định dạng file vẽ khác, giúp thuận tiện cho việc hợp tác và trao đổi thông tin. Phần mềm này bao gồm một số lượng lớn công cụ vẽ hiệu quả, cho phép tạo đồ họa, sơ đồ, biểu đồ luồng và các hình ảnh khác. Nó là một phần của bộ công cụ năng suất LibreOffice, tích hợp dễ dàng với các chương trình khác trong bộ, như Writer và Calc. Đây là phần mềm dễ tiếp cận và dễ sử dụng, với giao diện trực quan và số tài nguyên và hướng dẫn trực tuyến có sẵn.

Đây là phần mềm vẽ miễn phí và mã nguồn mở, có thể tải xuống và sử dụng mà không tốn phí. Nó tương thích với các định dạng file vẽ khác, giúp thuận tiện cho việc hợp tác và trao đổi thông tin. Phần mềm này bao gồm một số lượng lớn công cụ vẽ hiệu quả, cho phép tạo đồ họa, sơ đồ, biểu đồ luồng và các hình ảnh khác. Nó là một phần của bộ công cụ năng suất LibreOffice, tích hợp dễ dàng với các chương trình khác trong bộ, như Writer và Calc. Đây là phần mềm dễ tiếp cận và dễ sử dụng, với giao diện trực quan và số tài nguyên và hướng dẫn trực tuyến có sẵn.

🧠 Thông tin thú vị: Trước khi Visio ra đời, Apple đã giới thiệu MacPaint và HyperCard vào những năm 1980, cho phép người dùng tạo và tổ chức nội dung trực quan. Những công cụ này đã đặt nền móng cho nhiều ứng dụng tạo sơ đồ ngày nay.

7. Edraw Max (Phù hợp nhất cho các dự án thiết kế và minh họa khoa học)

qua Edraw Max

Ngoài việc không tương thích với Mac, Visio còn giới hạn về đa dạng mẫu và tính dễ sử dụng. Edraw Max cung cấp tính năng vẽ sơ đồ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giao diện thân thiện và trực quan, cùng với sự hỗ trợ mượt mà cho macOS và Windows.

Các công cụ AI của phần mềm sơ đồ quy trình này giúp tự động tạo cấu trúc, trích xuất văn bản và thậm chí đề xuất bố cục, tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công. Bạn có quyền truy cập vào một phạm vi mẫu và biểu tượng sẵn sàng sử dụng, giúp bạn bắt đầu ngay lập tức dù ở bất kỳ ngành nào.

Các tính năng nổi bật của Edraw Max

Tạo sơ đồ và bản đồ tư duy một cách dễ dàng với các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích biểu đồ và trích xuất văn bản

Thực hiện phân tích SWOT và tạo dòng thời gian dự án với các công cụ trực quan hóa và biểu đồ Gantt

Hợp tác thời gian thực với các thành viên trong nhóm trên không gian làm việc đám mây, cho phép hợp tác mượt mà và sáng tạo chung trên một khung vẽ vô tận

Nhập và xuất tệp ở nhiều định dạng, bao gồm VSDX, PDF, Word, Excel và nhiều định dạng khác, đảm bảo tính tương thích và thuận tiện cho việc chia sẻ

Truy cập các mẫu và biểu tượng đa dạng để tạo sơ đồ nhanh chóng và chuyên nghiệp

Giới hạn của Edraw Max

Các sơ đồ dây trở nên phức tạp và cần điều chỉnh thủ công khi bạn phải đối phó với các phụ thuộc phức tạp

Giá của Edraw Max

Kế hoạch Cá nhân Bán niên: $79

Kế hoạch Cá nhân Vĩnh viễn: $245

Kế hoạch Bundle Vĩnh viễn: $390

Dành cho nhóm: $119/năm cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Dành cho kinh doanh: Giá tùy chỉnh

Dành cho sinh viên: Bắt đầu từ $68

Dành cho giáo viên: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Edraw Max

G2: 4.5/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% quản lý sử dụng ma trận kỹ năng để phân công công việc, nhưng 44% cho biết họ cố gắng khớp công việc với điểm mạnh và mục tiêu. Nếu không có công cụ phù hợp để hỗ trợ, hầu hết các nhà quản lý buộc phải đưa ra quyết định dựa trên bối cảnh hiện tại, chứ không phải dữ liệu. Đây chính là lúc bạn cần một trợ lý thông minh! ClickUp Brain có thể đề xuất phân công nhiệm vụ bằng cách phân tích công việc lịch sử, kỹ năng được gắn thẻ và thậm chí cả mục tiêu học tập. Với nó, bạn có thể khám phá những điểm mạnh tiềm ẩn và tìm ra người phù hợp nhất cho công việc, không chỉ là người có sẵn. 💫 Kết quả thực tế: Atrato đã đạt được tốc độ phát triển sản phẩm nhanh hơn 30% và giảm 20% áp lực công việc cho các nhà phát triển nhờ vào quản lý khối lượng công việc của ClickUp.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Lucidchart trong việc tạo sơ đồ

8. MindNode (Tốt nhất cho việc brainstorming và lập kế hoạch hành trình)

qua MindNode

Microsoft Visio được thiết kế cho cấu trúc. Nhưng nếu bạn cần một công cụ đa năng hỗ trợ cả công việc sáng tạo và kế hoạch cá nhân, MindNode là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Đây là một giải pháp linh hoạt, trực quan hơn, được thiết kế để giúp bạn ghi chép và kết nối ý tưởng cho các phiên brainstorming, kế hoạch dự án và thậm chí là lịch trình du lịch.

Bạn có thể biến những ý tưởng tự do thành các kế hoạch có cấu trúc bằng cách kéo và thả, sử dụng Chế độ Tập trung để loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng, và thậm chí đồng bộ hóa các công việc với Apple Nhắc nhở.

Các tính năng nổi bật của MindNode

Biến ý tưởng thành hành động bằng cách thêm công việc, ưu tiên và nhắc nhở trực tiếp vào bản đồ tư duy của bạn.

Ghi lại ý tưởng một cách trực quan với sơ đồ tư duy trực quan, brainstorm, tổ chức và hoàn thiện ý tưởng một cách hợp tác.

Sử dụng thẻ trực quan để phân loại và bổ sung thêm ngữ cảnh cho ý tưởng của bạn.

Ẩn các phần của bản đồ tư duy khi cấu trúc trở nên quá phức tạp

Tùy chỉnh quy trình làm việc của bạn với các chủ đề, nhãn dán và nhánh có thể thu gọn.

Giới hạn của MindNode Draw

Bạn không thể cài đặt phím tắt riêng của mình, và các phím tắt có sẵn khá giới hạn.

Các nút chỉ có thể được thêm theo chiều ngang.

Giá của MindNode Draw

Miễn phí

MindNode Plus: $2.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về MindNode Draw

G2: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Khách hàng thực tế nói gì về MindNode?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Việc ghi chép ý tưởng và phác thảo trở nên dễ dàng, và nhờ tích hợp hoàn toàn qua iCloud, tôi có thể truy cập và xem lại các phác thảo ý tưởng của mình trên bất kỳ thiết bị cá nhân nào để duy trì tính liên tục. Giao diện trực quan của MindNode rất tối giản và tôi thích rằng nó không làm rối mắt, cung cấp các mẫu trực quan giúp tổ chức ý tưởng một cách hiệu quả.

Việc ghi chép ý tưởng và phác thảo trở nên dễ dàng, và nhờ tích hợp hoàn toàn qua iCloud, tôi có thể truy cập và xem lại các phác thảo ý tưởng của mình trên bất kỳ thiết bị cá nhân nào để duy trì tính liên tục. Giao diện trực quan của MindNode rất tối giản và tôi thích rằng nó không làm rối mắt, cung cấp các mẫu trực quan giúp tổ chức ý tưởng một cách hiệu quả.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho MindNode trong việc lập Bản đồ Tư duy

9. Creately (Tốt nhất cho việc lập kế hoạch các chiến dịch tiếp thị và các chiến dịch sáng tạo khác)

qua Creately

Creately được thiết kế cho việc hợp tác nhóm mượt mà. Khác với cách tiếp cận chỉ dành cho Windows của Visio, Creately là công việc trơn tru trên Mac, Windows và bất kỳ trình duyệt nào. Nó hỗ trợ nhập và xuất tệp Visio, giúp việc hợp tác với đồng nghiệp vẫn sử dụng Microsoft Visio trở nên dễ dàng.

Ngoài khả năng tạo sơ đồ mạnh mẽ và hợp tác, bạn còn có thể tùy chỉnh cơ sở dữ liệu, tạo các biểu đồ phù hợp với ngữ cảnh và truy cập các chế độ xem dành riêng cho khách hàng. Các tính năng hợp tác thời gian thực và trình xem Visio miễn phí khiến nó trở thành một lựa chọn Visio linh hoạt cho Mac.

Các tính năng nổi bật của Creately

Cài đặt tự động hóa quy trình làm việc không cần mã để đơn giản hóa các quy trình phức tạp mà không cần mã.

Sử dụng các mẫu cho cả sơ đồ luồng phức tạp và cơ bản, sơ đồ tư duy, sơ đồ tổ chức và nhiều hơn nữa.

Tùy chỉnh quy tắc và công thức cho nhiều luồng tác vụ, OKR, sự đồng bộ hóa mục tiêu và quyền truy cập dựa trên vai trò.

Tận hưởng tổ chức thông minh với các bảng thư mục và đặt kết nối dễ dàng để tạo ra các sơ đồ rõ ràng, chuyên nghiệp.

Tích hợp Slack, Google Drive, Confluence và các ứng dụng năng suất cho Mac

Giới hạn của Creately

Mặc dù Creately có thể xử lý các dự án phức tạp, nhưng tốc độ xử lý chậm lại.

Người dùng cho biết giao diện không được tối ưu hóa tốt cho điện thoại.

Giá cả của Creately

Miễn phí

Cá nhân: $8/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $149/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Creately

G2: 4. 4/5 (1.300+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Khách hàng thực tế nói gì về Creately?

Một người đánh giá trên Capterra viết:

Giao diện của Creately rất trực quan, giúp việc tạo sơ đồ và nội dung trực quan trở nên dễ dàng ngay cả đối với người mới bắt đầu. Tôi rất thích các mẫu có sẵn mà Creately cung cấp, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một điểm nữa tôi thích là khả năng tích hợp với các công cụ khác. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều mẫu sẵn có, nhưng mỗi mẫu chỉ cho phép tùy chỉnh hạn chế, điều này tôi xem là một vấn đề lớn. Tôi cũng gặp một số trễ nhỏ đôi khi, có thể do mạng của tôi.

Giao diện của Creately rất trực quan, giúp việc tạo sơ đồ và nội dung trực quan trở nên dễ dàng ngay cả đối với người mới bắt đầu. Tôi rất thích các mẫu có sẵn mà Creately cung cấp, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một điểm nữa tôi thích là khả năng tích hợp với các công cụ khác. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều mẫu sẵn có, nhưng mỗi mẫu chỉ cho phép tùy chỉnh hạn chế, điều này tôi xem là một vấn đề lớn. Tôi cũng gặp một số trễ nhỏ đôi khi, có thể do mạng của tôi.

10. Flying Logic (Tốt nhất cho thiết kế mẫu cơ khí)

qua Flying Logic

Visio không đáp ứng được yêu cầu khi nói đến việc tạo mẫu cơ khí. Nó thiếu khả năng mô phỏng logic thời gian thực, mô phỏng mối quan hệ nhân quả hoặc điều chỉnh sơ đồ động theo sự phát triển của ý tưởng. Đối với các trường hợp sử dụng như vậy, Flying Logic là một lựa chọn tốt hơn.

Nó giúp bạn mô phỏng quy trình, phân tích kết quả và mô phỏng trực quan tác động dây chuyền của các quyết định trong thời gian thực. Ngoài việc hỗ trợ mượt mà cho macOS, phương pháp tiếp cận độc đáo của nó đối với các sơ đồ dựa trên nguyên nhân và phụ thuộc khiến nó trở nên lý tưởng cho việc giải quyết vấn đề phức tạp, kế hoạch và phân tích nguyên nhân gốc rễ.

Các tính năng nổi bật của Flying Logic

Mô phỏng các mối quan hệ nhân quả bằng các sơ đồ dựa trên logic có khả năng thích ứng khi bạn xây dựng.

Mô phỏng hệ thống động với cập nhật thời gian thực, tính toán lại luồng dữ liệu trực quan và khả năng thử nghiệm ý tưởng một cách tương tác.

Hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ, lập kế hoạch dự án và thiết kế mẫu cơ khí.

Xuất sơ đồ sang các định dạng như PDF, PNG và OPML để chia sẻ và lưu trữ dễ dàng.

Sử dụng các cổng logic và toán tử tích hợp sẵn để tạo các quy trình làm việc có cấu trúc, dựa trên quyết định.

Tích hợp với các phương pháp kế hoạch như lý thuyết về hạn chế và quản lý dự án chuỗi quan trọng.

Giới hạn của Flying Logic

Nền tảng này có đường cong học tập dốc hơn do phương pháp dựa trên logic của nó.

Giao diện có vẻ lỗi thời so với các công cụ hiện đại, được thiết kế đẹp mắt.

Giá cả của Flying Logic

Cá nhân: $10/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Flying Logic

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Khách hàng thực tế nói gì về Flying Logic?

Một người dùng Reddit nhận xét:

Tôi thực sự thích Flying Logic cho Mac (không chắc họ có phiên bản cho PC không). Nó hỗ trợ CRTs và các công cụ tư duy khác. Tôi không bao giờ phải mất thời gian di chuyển mọi thứ thủ công để mọi thứ trở nên hợp lý.

Tôi thực sự thích Flying Logic cho Mac (không chắc họ có phiên bản cho PC không). Nó hỗ trợ CRTs và các công cụ tư duy khác. Tôi không bao giờ phải mất thời gian di chuyển mọi thứ thủ công để mọi thứ trở nên hợp lý.

Thay thế các sơ đồ lộn xộn và quy trình làm việc cứng nhắc, hiển thị tốt hơn với ClickUp

Mặc dù tất cả các phần mềm thay thế Visio mà chúng tôi đã đề cập đều cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho việc tạo sơ đồ trên Mac, mỗi phần mềm đều có những ưu nhược điểm riêng. Một số phần mềm rất tốt cho sơ đồ luồng công việc nhưng thiếu tính năng tích hợp tác vụ. Một số khác nổi bật trong việc lập bản đồ tư duy nhưng thiếu tính linh hoạt trong hợp tác. Một số phần mềm cung cấp các mẫu sẵn có tốt nhưng không phù hợp với nhu cầu của đội nhóm.

Nếu bạn muốn một giải pháp tạo sơ đồ mạnh mẽ, nhanh chóng, linh hoạt và có kết nối sâu với quy trình làm việc của bạn, hãy chọn ClickUp.

Từ việc brainstorming trên bảng trắng đến tổ chức ý tưởng bằng bản đồ tư duy và biến các ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện, ClickUp cung cấp cho bạn mọi thứ trong một nền tảng duy nhất.

Bạn có thể vẽ bản đồ hệ thống phức tạp, lập kế hoạch mẫu, hoàn thành công việc và hợp tác trực tuyến mà không cần chuyển đổi công cụ.

Đăng ký với ClickUp ngay hôm nay và biến ý tưởng của bạn thành hiện thực với công việc trực quan thông minh và đơn giản hơn.