10 Ứng dụng thay thế tốt nhất cho Journey trong việc ghi chép nhật ký và sức khỏe tinh thần

Một người dùng Reddit đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc ghi chép nhật ký:

Tôi bắt đầu viết nhật ký vì lý do sức khỏe tinh thần khi tôi đang điều trị tâm lý vào năm 2010! Theo thời gian, nó dần trở thành cách để tôi chia sẻ suy nghĩ của mình khi cảm thấy không ai xung quanh lắng nghe…

Điều đầu tiên trong thông điệp của họ đã để lại ấn tượng sâu sắc với chúng tôi. Viết nhật ký đã trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho việc tự phản ánh, đang theo dõi sức khỏe tinh thần và xử lý cảm xúc, đặc biệt trong một thế giới thường di chuyển quá nhanh để có thể dành thời gian suy ngẫm về chính mình.

Các nền tảng như Journey giúp việc ghi chép nhật ký trở nên dễ dàng và đều đặn cho hàng nghìn người. Nhưng nếu bạn đã tìm đến đây, có lẽ bạn đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt. Có thể Journey cảm thấy hơi cứng nhắc, bạn lo lắng về bảo mật, hoặc đơn giản là bạn đang tìm kiếm một công cụ phù hợp hơn với nhịp sống cá nhân của mình.

Dù bạn đang theo dõi tâm trạng, suy ngẫm về những ngày khó khăn, hay mới bắt đầu với các tính năng cơ bản của ghi chép nhật ký kỹ thuật số, chúng tôi đã tổng hợp các công cụ hàng đầu phù hợp với nhu cầu của bạn!

Các lựa chọn thay thế cho Journey trong nháy mắt

Nếu Journey không còn phù hợp với bạn, có rất nhiều sản phẩm tương tự cung cấp bảo mật cao hơn, công cụ chăm sóc sức khỏe tinh thần sâu sắc hơn hoặc đơn giản là trải nghiệm viết mượt mà hơn. ⤵️

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp – Tài liệu, nhiệm vụ, nhắc nhở, thói quen– Mẫu ghi chép nhật ký– Phân tích AI (ClickUp Brain)– Theo dõi tâm trạng– Bảng điều khiển mục tiêu Những người muốn một giải pháp toàn diện cho việc ghi chép, theo dõi thói quen, quản lý công việc và nâng cao năng suất Kế hoạch miễn phí; Có sẵn giá tùy chỉnh Day One – Nhật ký riêng tư với mã hóa– Gợi ý ký ức "On This Day"– Hỗ trợ mục nhập âm thanh, hình ảnh và lịch Người dùng đang tìm kiếm ứng dụng ghi chép nhật ký được thiết kế đẹp mắt, bảo mật và khuyến khích suy ngẫm, kèm theo tính Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $2.92/tháng Penzu – Tính năng Time Capsule– Chế độ viết Zen– Thẻ đang theo dõi mô hình cảm xúc Những người viết muốn ghi chép bảo mật, ưu tiên bảo mật và phản ánh bản thân lâu dài Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19.99/năm Diarium – Dòng thời gian & gắn thẻ ký ức– Mục nhập đa phương tiện– Tích hợp thời tiết, địa điểm và sức khỏe Người dùng muốn đang theo dõi cuộc sống sâu sắc với tính năng ghi chép nhận biết địa điểm và cảm xúc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh Grid Diary – Ghi chép dựa trên gợi ý– Bố cục Mandala 9 ô– Hệ thống đang theo dõi thói quen tùy chỉnh Người mới bắt đầu và những nhà văn thích suy ngẫm đang tìm kiếm phương pháp ghi chép có cấu trúc, dựa trên câu hỏi Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $2.99/tháng Reflectly – Gợi ý do AI tạo ra– Biểu đồ tâm trạng– Thử thách chánh niệm Người dùng muốn thực hiện các buổi kiểm tra cảm xúc hàng ngày và viết suy ngẫm với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Mua hàng trong ứng dụng Daylio – Ghi chép tâm trạng bằng biểu tượng– Báo cáo trực quan ‘Year in Pixels’– Viết tối giản với đang theo dõi mục tiêu Những người muốn ghi chép nhật ký tối giản, trực quan và đang theo dõi thói quen Miễn phí Nhật ký du lịch – Bản đồ du lịch và nhật ký ảnh– Nhật ký in– Chương trực tuyến có thể chia sẻ Những người đam mê du lịch muốn ghi chép lại những hành trình tự phản ánh thông qua kể chuyện bằng hình ảnh và những kỷ vật vật lý Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.99/tháng Dabble Me – Ghi chép qua email– Xem lại các mục nhập cũ– Tích hợp với Spotify Người dùng ưa chuộng việc ghi chép nhật ký dựa trên email, đơn giản và mang đậm chất hoài niệm Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng Evernote – Tìm kiếm ghi chú bằng trí tuệ nhân tạo (AI) – Công cụ cắt nội dung web – Chuyển đổi nội dung đa phương tiện thành văn bản – Kết hợp giữa năng suất và ghi chép nhật ký Những nhà văn kết hợp ghi chép nhật ký với nghiên cứu, năng suất và suy ngẫm dựa trên phương tiện truyền thông Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

🧠 Thú vị: Vào cuối những năm 1980, nhà tâm lý học James Pennebaker đã giới thiệu kỹ thuật viết biểu đạt — một phương pháp cho phép bạn tự do ghi chép những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất mà không cần lo lắng về chính tả, ngữ pháp hay sự hoàn hảo. Đây là sự giải phóng cảm xúc thuần túy, không qua lọc

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho Journey?

Nếu bạn đã sử dụng Journey trong một thời gian, có thể bạn sẽ đồng cảm với một số giới hạn phổ biến sau đây 👇

kiểm soát bảo mật giới hạn:* Journey lưu trữ dữ liệu qua Google Drive, điều này không lý tưởng nếu bạn đang tìm kiếm lưu trữ cục bộ, mã hóa đầu cuối hoặc kiểm soát hoàn toàn các mục nhập nhật ký của mình

*giao diện người dùng cứng nhắc: Ứng dụng có thể cảm thấy hơi lỗi thời hoặc rối mắt, điều này làm gián đoạn luồng viết lách và không thích ứng tốt với các phong cách ghi chép nhật ký khác nhau

Tường phí cho các tính năng cơ bản: Các công cụ chính như đồng bộ, sao lưu và tải lên phương tiện truyền thông bị khóa sau gói đăng ký, khiến phiên bản miễn phí cảm giác giống như một phiên bản dùng thử

Thiếu chiều sâu về sức khỏe tinh thần: Journey không cung cấp các tính năng như các gợi ý dựa trên liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), theo dõi tâm trạng hoặc phân tích sức khỏe tinh thần mà các ứng dụng khác đang bắt đầu tích hợp

Không có tùy chỉnh sâu: Bạn không thể thay đổi nhiều về phông chữ, chủ đề hoặc bố cục. Nếu bạn muốn sổ tay của mình thực sự mang dấu ấn cá nhân, điều này có thể là yếu tố quyết định

*hỗ trợ offline tối thiểu: Việc truy cập các mục nhập của bạn mà không có kết nối internet bị giới hạn, điều này không lý tưởng nếu bạn muốn ghi chép khi di chuyển

👀 Bạn có biết? Cách đây gần 2.000 năm, một người đàn ông tên Ma Dubo đã ghi chép nhật ký du lịch trong chuyến hành trình leo núi Thái Sơn để thực hiện một nghi lễ cho hoàng đế. Lúc bấy giờ, chỉ có hoàng đế mới được phép "viết lịch sử", nhưng cuốn nhật ký của Ma đã ghi lại cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc cổ đại!

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố gì trong các lựa chọn thay thế cho Journey?

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi khám phá các ứng dụng ghi chép nhật ký khác hứa hẹn sẽ trở thành cuốn nhật ký kỹ thuật số mới của bạn 👇

Kiểm soát dữ liệu : Tìm các tùy chọn cho phép bạn lưu trữ dữ liệu cục bộ hoặc chọn dịch vụ đám mây ưa thích của mình, giúp bạn kiểm soát thông tin của mình

Truy cập ngoại tuyến : Kiểm tra xem ứng dụng có hỗ trợ ghi chép ngoại tuyến không, để bạn có thể viết mà không cần kết nối internet và đồng bộ hóa sau này

Chuyển giọng nói thành văn bản : Để ghi chép nhật ký rảnh tay, hãy tìm các ứng dụng có tính năng chuyển giọng nói thành văn bản đáng tin cậy

theo dõi tâm trạng và thói quen*: Tìm kiếm các ứng dụng cung cấp công cụ đang theo dõi tâm trạng tích hợp và hình thành thói quen , có thể hữu ích cho việc tự phản ánh và phát triển cá nhân

Xuất dữ liệu: Đảm bảo ứng dụng cho phép bạn xuất các mục nhập của mình dưới nhiều định dạng như PDF, DOCX hoặc Markdown để sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu

🧠 Nghệ thuật và khoa học của việc ghi chép nhật ký: Zeb Evans, người sáng lập ClickUp, chia sẻ cách ghi chép nhật ký đã giúp anh trở nên bình tĩnh, chánh niệm và kiên cường hơn: Tôi đã bắt đầu viết nhật ký từ những năm thiếu niên, nhưng đã biến nó thành thói quen hàng ngày trong thập kỷ qua. Tôi viết nhật ký hai lần mỗi ngày để cài đặt mục tiêu, ý định và các lĩnh vực tập trung cho cả công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này đã chứng minh là vô giá đối với tôi. Mỗi sáng khi viết nhật ký, tôi đầu tiên đọc lại ngày hôm trước để nhớ lại những gì đã xảy ra và xem xét những bài học đã học được. Tôi nhận ra rằng việc viết nhật ký hàng ngày giúp tôi tổ chức suy nghĩ tốt hơn, đưa ra quyết định và sống có mục đích một cách tổng thể.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Journey

Mặc dù Journey cung cấp trải nghiệm ghi chép nhật ký tốt, nhưng có nhiều ứng dụng khác là nhà cung cấp các tính năng và lợi ích độc đáo có thể phù hợp hơn với mục tiêu của bạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các tính năng của chúng.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc ghi chép nhật ký, đang theo dõi thói quen và lập kế hoạch hàng ngày trong một không gian làm việc tùy chỉnh)

Viết các mục nhập nhật ký có thể tùy chỉnh cao với ClickUp Tài liệu

Nếu bạn là người muốn sử dụng một ứng dụng duy nhất để tổ chức suy nghĩ, đang theo dõi thói quen và quản lý các hoạt động hàng ngày, ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu và thường là sự lựa chọn phù hợp nhất!

Ghi chép tâm hồn của bạn trong tài liệu và Notepad

Trái tim của sự linh hoạt này là ClickUp Tài liệu. Nó cho phép bạn tạo các mục nhật ký trong không gian viết sạch sẽ, không bị phân tâm. Bạn có thể sử dụng nó để ghi chép những suy ngẫm hàng ngày, duy trì một cuốn nhật ký biết ơn, hoặc viết các mục nhập dài hơn khi cần xử lý một vấn đề sâu sắc.

Sắp xếp các mục nhập nhật ký với danh sách kiểm tra, tiêu đề và định dạng văn bản phong phú không giới hạn trong ClickUp Tài liệu

Điểm nổi bật của tài liệu là bạn có thể tổ chức nội dung viết theo cách bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể tạo các thư mục cho các tâm trạng khác nhau, gắn thẻ cho các chủ đề lặp lại và thậm chí liên kết các mục nhập nhật ký với các công việc hoặc sự kiện lịch.

🎯 Mẹo nhanh: Muốn tăng tốc định dạng trong ClickUp Tài liệu? Nhấp vào thanh kéo (⋮⋮) bên trái bất kỳ khối nào để mở menu tùy chọn khối. Định dạng nội dung nhanh chóng với ClickUp Tài liệu Từ đó, bạn có thể ngay lập tức: Chuyển thành → Tiêu đề lớn, danh sách, trích dẫn, băng rôn hoặc khối mã

khối màu nền* → Thêm màu sắc cho văn bản hoặc nền

Duplicate → Sao chép khối chỉ với một cú nhấp chuột

Sao chép liên kết khối → Chia sẻ hoặc liên kết trực tiếp đến một khối

Xóa → Xóa toàn bộ khối mà không cần rườm rà

Ghi chép một cách liền mạch với Notepad

Hãy gặp ClickUp Notepad — nơi yêu thích mới của bạn để ghi chép suy nghĩ, ý tưởng và những suy ngẫm!

Lên kế hoạch cho một bữa tiệc hoặc ghi chép cùng nhau, ClickUp Notepad sẽ giúp bạn làm tất cả

Dưới đây là cách thực hiện:

Ghi chép bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào: Nhanh chóng ghi lại những thành công hàng ngày, lo lắng hoặc ý tưởng táo bạo của bạn — không cần giấy ghi chú dán

Quản lý dễ dàng: Tạo các ghi chú riêng biệt cho từng ngày hoặc chủ đề, để suy nghĩ của bạn không bị lạc lõng trong đám đông

Đồng bộ hóa trên các thiết bị: Bắt đầu viết mục nhập nhật ký trên laptop và hoàn thành trên điện thoại — ghi chú của bạn sẽ đồng bộ mọi lúc mọi nơi

Biến ghi chú thành hành động: Dễ dàng chuyển đổi suy ngẫm của bạn thành công việc hoặc nhắc nhở, giúp bạn biến những hiểu biết thành tiến độ thực sự

Chuyển đổi thói quen thành công việc

Ngoài ra, nhiệm vụ ClickUp cung cấp một hàm hoàn hảo cho việc đang theo dõi thói quen và lịch trình cá nhân. Bạn có thể cài đặt các công việc lặp lại cho các hoạt động như ghi chép nhật ký, thiền định, uống nước và đang theo dõi tâm trạng, giúp ClickUp trở thành công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số lý tưởng.

Theo dõi thói quen và lịch trình hàng ngày với nhiệm vụ ClickUp

Mỗi công việc có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp, cho phép bạn đánh giá tâm trạng, mức năng lượng hoặc mức độ căng thẳng hàng ngày và dần nhận ra các mô hình thay đổi theo thời gian. Bạn có thể xem các công việc trên lịch, danh sách hoặc thậm chí dưới dạng dòng thời gian, giúp dễ dàng theo dõi sự nhất quán của mình. Nếu bạn cảm thấy hài lòng khi hoàn thành các công việc trong danh sách, thiết lập này có thể vô cùng động lực.

Yêu cầu AI cung cấp các gợi ý viết nhật ký

Thêm vào đó là ClickUp Brain, trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào nền tảng.

Bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo ra các gợi ý suy ngẫm, tóm tắt các mục nhập của bạn hoặc thậm chí giúp bạn nhận diện xu hướng trong nhật ký và nhiệm vụ của mình. Bạn thậm chí có thể di chuyển các phản hồi vào một tài liệu hoặc tạo một công việc.

Tạo các gợi ý suy ngẫm và phân tích xu hướng ghi chép với ClickUp Brain

ClickUp kết hợp một cách dễ dàng giữa sự phát triển cá nhân và năng suất hàng ngày. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng danh sách việc cần làm, sổ tay kỹ thuật số, công cụ theo dõi mục tiêu và thói quen, bạn sẽ có một nền tảng duy nhất nơi mọi thứ được kết nối chặt chẽ.

💡 Bonus: Viết nhật ký không nhất thiết phải đơn điệu. Nếu bạn muốn ghi chép suy nghĩ khi di chuyển, hoặc trò chuyện nếu bạn có thể gõ phím, bạn có thể làm việc đó và nhiều hơn thế. Đây là cách thực hiện: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm

Sử dụng tính năng "Nói để Văn Bản" để hỏi, ghi chép và lệnh việc ghi chép nhật ký bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các mô hình AI cao cấp bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để ghi chép, tạo ghi chú và nhiều hơn nữa. Ghi lại ý tưởng và chia sẻ cảm xúc của bạn với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Bắt đầu với các mẫu ghi chép nhật ký

Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu ClickUp có sẵn hoặc tùy chỉnh nếu tìm thấy cấu trúc phù hợp, chẳng hạn như kiểm tra buổi sáng hoặc suy ngẫm buổi tối.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, mẫu ClickUp Daily Notes giúp bạn nhanh chóng ghi chép suy nghĩ, ghi chú, đang theo dõi tiến độ và biến suy ngẫm thành hành động. Sử dụng chế độ xem Lịch để kế hoạch cho cuộc sống hàng ngày với các mốc thời gian và lịch trình chỉ trong nháy mắt.

Tải miễn phí mẫu Thêm ghi chú nhanh, đang theo dõi tiến độ và suy ngẫm về ngày của bạn với mẫu ClickUp Daily Notes Template

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi chú nhanh: Ghi lại những suy nghĩ nhanh chóng và truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi với Ghi lại những suy nghĩ nhanh chóng và truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi với ClickUp Notepad

*tự phản ánh bảo mật: Tạo không gian riêng tư với các công việc lặp lại tự động hóa để xây dựng thói quen ghi chép nhật ký đều đặn

sự phát triển cá nhân đang theo dõi: *Theo dõi hành trình sức khỏe tinh thần của bạn bằng cách cài đặt các mục tiêu có thể đo lường trên ClickUp Goals

Nhắc nhở kịp thời: Giữ liên lạc với những khoảnh khắc khóa trong việc ghi chép nhật ký của bạn với thông báo từ Giữ liên lạc với những khoảnh khắc khóa trong việc ghi chép nhật ký của bạn với thông báo từ ClickUp Reminders

Đang theo dõi tiến độ trực quan: Theo dõi mục tiêu sức khỏe tinh thần của bạn với Theo dõi mục tiêu sức khỏe tinh thần của bạn với bảng điều khiển ClickUp , hiển thị phân tích khối lượng công việc chi tiết và trực quan cùng các buổi kiểm tra sức khỏe

Giới hạn của ClickUp

Công cụ này có thể đòi hỏi một khoảng thời gian làm quen ban đầu đối với người dùng mới

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết,

Một người dùng G2 cho biết,

Tôi bắt đầu sử dụng ClickUp tại một công việc cách đây vài năm và sau đó đã áp dụng nó cho các công việc sau này. Tôi cũng sử dụng nó cho mục đích cá nhân – ghi chép, theo dõi sức khỏe, và gần như mọi thứ. Một khi bạn quen với nó, tiềm năng là vô tận và đây là một công cụ tuyệt vời.

Tôi bắt đầu sử dụng ClickUp tại một công việc cách đây vài năm và sau đó đã áp dụng nó cho các công việc sau này. Tôi cũng sử dụng nó cho mục đích cá nhân – ghi chép, theo dõi sức khỏe, và gần như mọi thứ. Một khi bạn quen với nó, tiềm năng là vô tận và đây thực sự là một công cụ tuyệt vời.

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp như một cuốn sổ tay ghi chép

2. Day One (Phù hợp nhất cho việc ghi chép nhật ký riêng tư với tính năng nâng cao trí nhớ theo ngữ cảnh)

qua Day One

Ra mắt vào năm 2011 bởi Bloom Built, Day One đã phát triển thành một ứng dụng ghi chép hỗ trợ sức khỏe tinh thần thông qua việc phản ánh có cấu trúc và riêng tư. Tính năng ‘On This Day’ của ứng dụng này hiển thị lại các mục nhập cũ kèm theo hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu địa điểm, khuyến khích người dùng suy ngẫm về sự phát triển cảm xúc và các mô hình cuộc sống. Điều này khiến Day One trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho Journey dành cho những ai tìm kiếm một không gian bảo mật, phản ánh để ghi lại và ôn lại những khoảnh khắc cuộc sống với chiều sâu.

Tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của công cụ cho phép bạn biến những suy nghĩ được nói thành các mục nhập văn bản ngay lập tức. Bạn có thể làm phong phú nhật ký của mình với số lượng không giới hạn các mục nhập, hình ảnh, video, bản ghi âm, ghi chú viết tay hoặc bản vẽ.

Các tính năng nổi bật của Day One

Tạo ra Today View - tóm tắt kết hợp sự kiện lịch và phương tiện truyền thông để thực hành chánh niệm hàng ngày một cách toàn diện

Ghi âm giọng nói thành văn bản hoặc ghi âm mục nhập để lưu giữ những suy nghĩ thoáng qua, lý tưởng cho việc xử lý cảm xúc khi di chuyển

Nhận các câu hỏi được chọn lọc như ‘Bài học nào bạn đã học được trong tuần này?’ để khơi gợi việc viết suy ngẫm

Giới hạn của Day One

Người dùng thường gặp phải tình trạng cập nhật địa điểm không nhất quán, trong đó các địa điểm được cài đặt thủ công dần chuyển sang một điểm cố định theo thời gian

Giá của Day One

Miễn phí

Gói Premium: $2.92/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Day One

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Day One?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Rất đơn giản để bắt đầu và luôn có một mục nhập sẵn sàng. Viết ít hay nhiều, và thế là xong! Ngoài ra, nó còn đang theo dõi chuỗi ghi chép (tôi đã duy trì 67 ngày hàng liên tiếp!)

Rất đơn giản để bắt đầu và luôn có một mục nhập sẵn sàng. Viết ít hay nhiều, và thế là xong! Ngoài ra, nó còn đang theo dõi chuỗi ghi chép (tôi đã duy trì 67 ngày liên hàng!)

🌷 Mẹo chánh niệm: Khi bạn cảm thấy bị cuốn vào suy nghĩ hoặc bị cảm xúc chi phối, hãy dừng lại và W. A. K. E. : W: Chứng kiến (‘Điều gì đang diễn ra bên trong tôi ngay lúc này?’)

A: Cho phép (‘Tôi có thể để điều này ở đây trong giây lát không?’)

K: Biết (‘Điều gì là thật sự vượt qua những ồn ào?’)

E: Tương tác (‘Bước tiếp theo ý thức nhất là gì?’)

3. Penzu (Tốt nhất cho việc ghi chép nhật ký với lịch sử phiên bản để xem lại các thông tin về sức khỏe tinh thần)

qua Penzu

Là nền tảng ghi chép trực tuyến ưu tiên bảo mật, Penzu cung cấp không gian an toàn để xử lý cảm xúc và giảm căng thẳng thông qua việc viết lách đều đặn. Tính năng ‘Time Capsule’ cho phép người dùng gửi các mục ghi chép qua email cho chính mình trong tương lai, khuyến khích suy ngẫm lâu dài về sự phát triển cá nhân và cài đặt khác với trọng tâm ghi chép tức thì của Journey.

Để có trải nghiệm tùy chỉnh và suy ngẫm sâu sắc hơn, công cụ hỗ trợ gắn thẻ nhật ký và mục nhập, định dạng văn bản phong phú, bộ lọc tìm kiếm và điều hướng có cấu trúc cho các mục nhập trước đó. Ngoài ra, tính năng ‘Looking Glass’ sẽ gửi cho bạn các mục nhập trước đó qua email (ví dụ: ‘Đây là những gì bạn đã viết cách đây 3 năm’), giúp bạn nhìn lại hành trình ghi chép nhật ký của mình.

Trong Penzu, tất cả nhật ký đều được thiết lập riêng tư theo mặc định, với tùy chọn Khóa Cơ bản (mật khẩu kép) cho người dùng miễn phí và mã hóa AES 256-bit cấp độ quân sự cho tài khoản Pro.

Các tính năng nổi bật của Penzu

Kích hoạt Chế độ Zen để có không gian viết không bị xao lãng, giúp tăng cường sự tập trung khi ghi chép cảm xúc

Tùy chỉnh sổ tay với hình ảnh cá nhân, bìa sổ tay, chủ đề, phông chữ và màu sắc

Đặt nhắc nhở email tùy chỉnh (hàng ngày/hàng tuần) để hình thành thói quen ghi chép nhật ký đều đặn

Giới hạn của Penzu

Công cụ này có các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn, chẳng hạn như thay đổi kích thước ảnh và màu sắc trang

Giá cả của Penzu

Miễn phí vĩnh viễn

Pro: $19.99 mỗi năm

Pro+: $4.16 mỗi năm

Đánh giá và nhận xét về Penzu

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Penzu?

Một đánh giá trên Trustpilot cho biết:

Penzu là công cụ tuyệt vời để tôi chia sẻ những suy nghĩ trong lòng, ghi chép về ngày của mình và lưu lại những ghi chú về các sự việc mà không ai biết.

Penzu là công cụ tuyệt vời để tôi chia sẻ những suy nghĩ trong lòng, ghi chép về ngày của mình và lưu trữ ghi chú về các vấn đề mà không ai biết.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% người sử dụng sổ tay vật lý để đang theo dõi mục tiêu của mình, và đáng ngạc nhiên là 38% không đang theo dõi gì cả. Nhưng nếu bạn có thể đang theo dõi mục tiêu với độ chính xác và dễ dàng hơn thì sao? Hãy trải nghiệm ClickUp, nơi cấu trúc của một cuốn sổ tay kết hợp với sức mạnh của tự động hóa. Từ việc cài đặt công việc và hạn chót đến đang theo dõi tiến độ thông qua bảng điều khiển trực quan, ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức và tập trung. Với các nhắc nhở được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và quy trình làm việc tự động, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cột mốc quan trọng nào nữa. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất làm việc

4. Diarium (Tốt nhất cho việc ghi chép dựa trên địa điểm với khả năng đang theo dõi ký ức sâu sắc)

qua Diarium

Phát triển từ năm 2017 thành một công cụ ghi chép đa nền tảng mạnh mẽ, Diarium cho phép bạn thêm các định dạng phương tiện khác nhau, nhiều phong cách thiết kế và sử dụng nhập văn bản rảnh tay.

Bạn có thể tự động nhập dữ liệu từ các dịch vụ như sự kiện lịch, thời tiết, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm để làm giàu nội dung mục nhập nhật ký với bối cảnh. Ngoài ra, bạn có thể ghi chép suy nghĩ bằng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để ghi chép nhật ký dễ dàng, không cần dùng tay nhờ công nghệ nhận diện giọng nói.

Các tính năng nổi bật của Diarium

Tạo các thẻ theo dõi tùy chỉnh để theo dõi các thói quen đặc biệt, như chất lượng giấc ngủ hoặc những đợt sáng tạo, với biểu đồ cá nhân hóa

Kỷ niệm các ngày trong năm với các gợi ý đặc biệt và thêm bối cảnh độc đáo cho các mục nhập hàng ngày của bạn

Khóa ứng dụng bằng mật khẩu, mã PIN, vân tay, Touch ID, Face ID hoặc Windows Hello để tăng cường bảo mật

Giao diện giới hạn của Diarium

Người dùng đôi khi gặp vấn đề với việc tải lên tệp trên Chrome, yêu cầu cập nhật điện thoại thủ công mặc dù có tuyên bố hỗ trợ đa nền tảng cao cấp

Giá cả của Diarium

Miễn phí vĩnh viễn

Ưu điểm: Giá tùy chỉnh (có sẵn dưới dạng mua trong ứng dụng)

Đánh giá và nhận xét về Diarium

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Diarium?

Một người dùng Reddit cho biết,

Tôi đã sử dụng Diarium được một năm và tôi rất thích nó. Tôi đã thử các ứng dụng ghi chép khác như Journey và Journalit trước khi tìm đến Diarium. Đây là ứng dụng tốt nhất. Tôi thích việc có thể mua ứng dụng thay vì phải trả phí đăng ký hàng năm. Tôi lưu trữ dữ liệu của mình bằng cách tải xuống tất cả các ghi chú âm thanh vào điện thoại và xuất các mục nhập dưới dạng tệp Word vào cuối mỗi tháng.

Tôi đã sử dụng Diarium được một năm và tôi rất thích nó. Tôi đã thử các ứng dụng ghi chép khác như Journey và Journalit trước khi tìm đến Diarium. Đây là ứng dụng tốt nhất. Tôi thích việc có thể mua ứng dụng thay vì phải trả phí đăng ký hàng năm. Tôi lưu trữ dữ liệu của mình bằng cách tải xuống tất cả các ghi chú âm thanh vào điện thoại và xuất các mục nhập dưới dạng tệp Word vào cuối mỗi tháng.

5. Grid Diary (Phù hợp nhất cho việc ghi chép có hướng dẫn để vượt qua khối chán viết)

qua Grid Diary

Bố cục lưới 3×3 của Grid Diary (với ngày/tâm trạng ở ô trung tâm) là lựa chọn lý tưởng để tổ chức tám gợi ý riêng biệt cho mỗi mục nhập dưới định dạng ngắn gọn, giúp giảm bớt tình trạng khối và giữ cho các mục nhập luôn tập trung.

Nó được thiết kế như một sự kết hợp giữa sổ tay và lịch trình, cho phép bạn đang theo dõi tiến độ theo thời gian thông qua các mẫu mục nhập hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm cùng các nghi thức.

Ứng dụng này thích ứng với phong cách ghi chép nhật ký riêng của bạn, từ việc ghi chép lòng biết ơn buổi sáng và nhật ký thành công đến ghi chép theo phong cách bullet journal, nhật ký hiện thực hóa và nhiều hơn nữa. Bạn thậm chí có thể ghi lại tâm trạng, thời tiết, dữ liệu hoạt động (qua HealthKit) và số bước hoặc chỉ số năng lượng để thêm bối cảnh thực tế cho mỗi mục nhập.

Các tính năng nổi bật của Grid Diary

Thiết kế bố cục Mandala với cấu trúc lưới 9 ô để vẽ sơ đồ suy nghĩ của bạn như một bản đồ tư duy, giúp suy ngẫm sâu sắc hơn

Sử dụng ghi chép có hướng dẫn với thư viện câu hỏi để khơi gợi sự sáng tạo và đang theo dõi sự phát triển cá nhân

Tạo hệ thống theo dõi hàng ngày để giám sát thói quen và lịch trình, giúp tăng cường tính nhất quán, chánh niệm và chăm sóc bản thân

Giai đoạn giới hạn của Grid Diary

Một số người dùng cho biết họ thường xuyên mất các mục nhập do tính năng lưu trữ không đáng tin cậy, bao gồm cả nhật ký cũ, mà không nhận được phản hồi hỗ trợ hiệu quả

Giá của Grid Diary

Pro: $2.99/tháng, dùng thử miễn phí 3 ngày

Premium: $22.99/năm, dùng thử miễn phí 14 ngày

Đánh giá và nhận xét về Grid Diary

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Grid Diary?

Một đánh giá trên Google Play cho biết,

Thật tuyệt vời. Rất phù hợp cho việc ghi chép lòng biết ơn. Phiên bản miễn phí đã có đủ tính năng để không làm giảm trải nghiệm sử dụng ứng dụng. Các gợi ý mà bạn có thể lựa chọn rất hữu ích. Định dạng của ứng dụng giúp bạn cảm thấy như đang tổ chức suy nghĩ của mình. Sẽ hoàn hảo hơn nếu các ô lưới có thể được sắp xếp lại với nhau, để tôi có thể đặt chúng theo thứ tự mà tôi muốn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chắc chắn sẽ khuyên dùng.

Thật tuyệt vời. Rất phù hợp cho việc ghi chép lòng biết ơn. Phiên bản miễn phí đã có đủ tính năng để không làm giảm trải nghiệm sử dụng ứng dụng. Các gợi ý mà bạn có thể lựa chọn rất hữu ích. Định dạng của ứng dụng giúp bạn cảm thấy như đang tổ chức suy nghĩ của mình. Sẽ hoàn hảo hơn nếu các ô lưới có thể được sắp xếp lại với nhau, để tôi có thể đặt chúng theo thứ tự mà tôi muốn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chắc chắn sẽ khuyên dùng.

🧠 Thú vị: Một nghiên cứu do Hans S. Schroder dẫn đầu đã sử dụng EEG để quan sát hoạt động não bộ. Họ phát hiện ra rằng việc viết về những lo lắng đã làm giảm đáng kể các tín hiệu "sự tiêu cực liên quan đến lỗi" của não bộ—những đợt sụt giảm điện thế mạnh mẽ được kích hoạt bởi lo lắng hoặc phân tâm—so với việc viết về các chủ đề trung lập.

⚡ Kho mẫu: Mẫu nhật ký hàng ngày miễn phí để theo dõi hoạt động một cách hiệu quả

6. Reflectly (Tốt nhất cho việc đang theo dõi tâm trạng dựa trên trí tuệ nhân tạo để nâng cao nhận thức về bản thân)

qua Reflectly

Reflectly là một ứng dụng ghi chép nhật ký hoạt động như một người bạn AI thân thiện trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, giúp bạn viết về cảm xúc hàng ngày thông qua các gợi ý và câu hỏi do AI đề xuất. Ứng dụng đang theo dõi tâm trạng của bạn theo thời gian và cung cấp các biểu đồ trực quan hấp dẫn cùng dữ liệu xu hướng để giúp bạn hiểu rõ các mô hình cảm xúc và yếu tố kích hoạt.

Ứng dụng cũng tích hợp các yếu tố của tâm lý học tích cực, bao gồm các bài tập hàng ngày tập trung vào lòng biết ơn và chánh niệm, trích dẫn, khẳng định tích cực và các mẹo tự giúp đỡ để hỗ trợ hành trình sức khỏe tinh thần của bạn và củng cố tư duy tích cực.

Để khuyến khích việc ghi chép nhật ký đều đặn, ứng dụng này cung cấp các yếu tố gamification như chuỗi ngày liên tục và phần thưởng, giúp bạn duy trì thói quen ghi chép nhật ký một cách đều đặn.

Các tính năng nổi bật của Reflectly

Nhận các gợi ý AI cá nhân hóa dựa trên các mục nhập trước đây của bạn để khám phá sâu hơn về cảm xúc

Chế độ xem biểu đồ tương quan tâm trạng để nhận diện xu hướng liên kết giữa các hoạt động và cảm xúc trong nhiều tuần

Hoàn thành các thách thức chánh niệm hàng ngày, như các câu khẳng định tích cực, để xây dựng một tâm thế tích cực

Giới hạn của Reflectly

Người dùng báo cáo ứng dụng thường xuyên bị treo và lỗi sinh trắc học sau khi cập nhật, với hồ sơ hiển thị dữ liệu bằng không mặc dù đã có nhiều mục nhập

Giá cả của Reflectly

Miễn phí (với các giao dịch trong ứng dụng)

Đánh giá và nhận xét về Reflectly

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Reflectly?

Một người dùng Google Play cho biết,

Tổng thể rất tốt. Có một trải nghiệm ghi chép cơ bản miễn phí, đặt ra các câu hỏi về mỗi ngày và có thể gợi ý cách duy trì tinh thần tích cực. Trải nghiệm cao cấp cho phép nhập hơn 100 ký tự trong phần chính của nhật ký (phiên bản cơ bản không có tính năng này) và cung cấp nhiều thông tin cá nhân hơn. Tổng thể, tôi không nghĩ bạn cần phiên bản cao cấp, và nó không liên tục yêu cầu bạn mua nó. Tôi rất thích nó!

Tổng thể rất tốt. Có một trải nghiệm ghi chép nhật ký cơ bản miễn phí, đặt ra các câu hỏi về mỗi ngày và có thể gợi ý cách duy trì tinh thần tích cực. Trải nghiệm 'premium' cho phép nhập hơn 100 ký tự trong phần chính của nhật ký (phiên bản cơ bản không có tính năng này) và cung cấp nhiều thông tin cá nhân hơn. Tổng thể, tôi không nghĩ bạn cần phiên bản premium, và ứng dụng cũng không liên tục yêu cầu bạn mua nó. Tôi rất thích nó!

Mẹo hữu ích: Nếu bạn không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với ai ngay lập tức, bạn có thể tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ cần hỏi, ‘Tôi đang cảm thấy [cảm xúc]. Bạn có thể giúp tôi phân tích những gì có thể đang diễn ra bên dưới bề mặt, mà không phán xét?’

7. Daylio (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi tâm trạng với ít viết lách)

qua Daylio

Daylio sử dụng giao diện trực quan, dựa trên biểu tượng cho việc ghi chép nhật ký. Thay vì viết các mục nhập đầy đủ, bạn có thể ghi lại tâm trạng của mình và lựa chọn các hoạt động đã được thiết lập sẵn. Điều này biến việc ghi lại tâm trạng thành một trò chơi thú vị với biểu tượng và thách thức chuỗi ngày trên điện thoại của bạn.

Bạn có thể tạo mục tiêu tùy chỉnh (như ‘Ngủ 8 tiếng’ hoặc ‘Đi dạo’) và đang theo dõi chúng thông qua chuỗi ngày liên tục và nhắc nhở hàng ngày. Ứng dụng tự động đang theo dõi mối liên hệ giữa tâm trạng và hoạt động hàng ngày của bạn thông qua biểu đồ và số liệu dễ đọc, giúp xác định cách thói quen cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn.

Các tính năng nổi bật của Daylio

Khám phá năm của bạn một cách tổng quan với chế độ xem bản đồ nhiệt 'Year in Pixels'

Theo dõi mục tiêu và thói quen với chuỗi ngày liên tục và nhắc nhở để xây dựng sự nhất quán theo thời gian

Tạo báo cáo tâm trạng hàng năm với tổng quan chi tiết về cảm xúc để chia sẻ với các nhà trị liệu

Giới hạn của Daylio

Một số người dùng báo cáo mất tiến độ chuỗi liên tục khi các mục nhập được lưu sau nửa đêm không được ghi nhận

Giá cả của Daylio

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Daylio

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Daylio?

Một người dùng Reddit cho biết,

Tôi bắt đầu sử dụng nó từ năm 2018 và đang theo dõi nhiều lần trong ngày. Hiện tại, tôi sử dụng nó như một cuốn nhật ký. Tôi ghi chép mọi thứ, sau đó có thể viết một đoạn ngắn hoặc đính kèm tệp đính kèm. Tôi rất thích khi những kỷ niệm quay trở lại sau này và có thể thấy mình đã tiến bộ như thế nào kể từ đó.

Tôi bắt đầu sử dụng nó từ năm 2018 và đang theo dõi nhiều lần trong ngày. Hiện tại, tôi sử dụng nó như một cuốn nhật ký. Tôi ghi chép mọi thứ, sau đó có thể viết một đoạn ngắn hoặc đính kèm tệp đính kèm. Tôi rất thích khi những kỷ niệm quay trở lại sau này và có thể thấy mình đã tiến bộ như thế nào kể từ đó.

🧠 Mẹo hữu ích: Tại sao lãnh đạo nên ghi chép nhật ký? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nhà lãnh đạo xuất sắc dành thời gian để suy ngẫm. Thành công của họ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận góc nhìn độc đáo của bản thân và áp dụng nó vào quyết định và quá trình phân tích tình huống hàng ngày.

8. Travel Diaries (Phù hợp nhất cho việc kể chuyện du lịch với những kỷ vật in ấn)

qua Travel Diaries

Khác với các ứng dụng ghi chép thông thường, Travel Diaries được thiết kế riêng cho việc ghi chép hành trình. Ứng dụng cho phép người dùng tạo nhật ký du lịch có cấu trúc, với các mục nhập được sắp xếp theo ngày, điểm đến hoặc lịch trình.

Các mục nhập nhật ký được thiết kế giống như một tạp chí du lịch thực sự, kết hợp văn bản, hình ảnh và bản đồ thành những cuốn nhật ký kỹ thuật số sang trọng, có thể cuộn, giúp nhật ký của bạn trông giống như một câu chuyện du lịch được tuyển chọn kỹ lưỡng. Bạn thậm chí có thể lưu trữ công việc của mình trực tuyến và chọn in thành sách vật lý, được giao đến tận nhà.

Thêm thẻ địa lý và đánh dấu địa điểm trên bản đồ tương tác để theo dõi hành trình của bạn một cách trực quan và cung cấp bối cảnh không gian phong phú cho từng mục nhập, cho thấy nơi nó xảy ra. Bạn có thể giữ nhật ký của mình riêng tư, chia sẻ với bạn bè hoặc thành viên gia đình được lựa chọn, hoặc đăng công khai dưới dạng blog du lịch nếu bạn là một influencer du lịch.

Các tính năng nổi bật của Travel Diaries

Ghim các tuyến đường du lịch của bạn lên bản đồ tương tác với tính năng ghim du lịch để đánh dấu mọi nơi bạn đã từng đến

Chia sẻ câu chuyện du lịch của bạn một cách lựa chọn bằng cách đăng tải toàn bộ nhật ký hoặc các chương riêng lẻ dưới dạng blog trực tuyến

Biến nhật ký kỹ thuật số của bạn thành một cuốn sách in chuyên nghiệp và tạo ra một kỷ vật tangible cho những cuộc phiêu lưu của bạn

Giới hạn của Sổ tay Du lịch

Một số người dùng báo cáo rằng ứng dụng không hỗ trợ sử dụng offline và không có tùy chọn đồng bộ hóa khi kết nối lại với internet

Giá cả của Travel Diaries

Miễn phí vĩnh viễn

Basic : $13.99/tháng cho mỗi người dùng

Trực tuyến : $39.99/tháng cho mỗi người dùng

In ấn: $69,99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Sổ tay Du lịch

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Travel Diaries?

Một người dùng Trustpilot cho biết,

Tôi đã đặt mua năm cuốn sổ tay qua công ty. Kích thước của sách khá nhỏ gọn, rất phù hợp để đặt trên kệ sách của tôi. Chúng trông thật sang trọng. Tôi sẽ tiếp tục đơn đặt hàng khi nhu cầu của mình tăng lên.

Tôi đã đặt mua năm cuốn sổ tay qua công ty. Kích thước của sách khá nhỏ gọn, rất phù hợp để đặt trên kệ sách của tôi. Chúng trông thật sang trọng. Tôi sẽ tiếp tục đơn đặt hàng khi nhu cầu của mình tăng lên.

9. Dabble Me (Tốt nhất cho việc ghi chép nhật ký qua email để lưu giữ kỷ niệm)

qua Dabble Me

Dabble Me là một ứng dụng ghi chép nhật ký mã nguồn mở, gửi email hàng ngày vào hộp thư đến của bạn, yêu cầu bạn suy ngẫm về ngày của mình với một câu trả lời đơn giản.

Nó cung cấp một cách nhẹ nhàng để ghi chép các sự kiện trong cuộc sống mà không cần ứng dụng chuyên dụng, phù hợp với những ai ưa thích sử dụng email. Bạn cũng có thể điều chỉnh tần suất nhận email, từ hàng ngày đến hàng tháng, giúp bạn kiểm soát nhịp độ ghi chép của mình.

Bạn sẽ nhận được những kỷ niệm đáng yêu từ các mục nhập cùng ngày trong quá khứ, giúp bạn suy ngẫm về sự phát triển, thay đổi và xu hướng theo thời gian, đồng thời tạo ra một kết nối hoài niệm và cảm xúc. Công cụ này tuân theo triết lý tối giản, vì vậy nó không thúc đẩy chuỗi ngày, mục tiêu hay bảng điều khiển hoa mỹ. Nó được thiết kế để hỗ trợ sự suy ngẫm bình yên hơn là đang theo dõi năng suất.

Các tính năng nổi bật của Dabble Me

Chèn các bài hát từ Spotify vào các mục nhập của bạn, thêm một chiều sâu âm nhạc vào quá trình suy ngẫm của bạn

Nhập các mục nhập nhật ký cũ đã dán từ các dịch vụ như OhLife, Ahhlife và Trailmix. life, giúp bạn tổng hợp lịch sử ghi chép nhật ký của mình

Gắn thẻ các mục nhập nhật ký với các từ khóa như ‘du lịch’ hoặc ‘gia đình’ để tổ chức và tìm kiếm nhật ký của bạn một cách dễ dàng

Giới hạn của Dabble Me

Các tính năng tùy chỉnh rất hạn chế, có thể làm giới hạn khả năng cá nhân hóa cho người dùng mong muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn

Giá cả của Dabble Me

Miễn phí vĩnh viễn

Pro: $4/tháng

Đánh giá và nhận xét về Dabble Me

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt hẹn giờ 10-15 phút và viết ra mọi thứ đang trong chu kỳ trong tâm trí bạn. Đừng sắp xếp, chỉnh sửa hay lo lắng về chính tả. Bao gồm những suy nghĩ ngẫu nhiên, lo lắng, công việc, ý tưởng, sự bực bội, những điều cần nhớ và những người bạn đang nghĩ đến, thực sự mọi thứ có thể trong một "đổ trút não". Mục tiêu là chuyển tải gánh nặng tinh thần từ tâm trí sang giấy.

10. Evernote (Phù hợp nhất cho việc ghi chú nâng cao để tăng cường năng suất)

qua Evernote

Evernote nâng cao trải nghiệm ghi chép nhật ký với tính năng tìm kiếm thông minh và quản lý công việc, giúp bạn dễ dàng tập trung vào mục tiêu sức khỏe tinh thần và nâng cao năng suất theo thời gian. Bạn có thể ghi chép dưới bất kỳ định dạng nào — gõ văn bản, ghi âm, tệp đính kèm, quét ghi chú viết tay hoặc chèn ảnh — để làm cho các mục nhập của bạn trở nên sinh động hơn.

Nếu bạn thích duy trì các cuốn nhật ký riêng biệt, chẳng hạn như nhật ký cá nhân, nhật ký biết ơn, nhật ký du lịch, nhật ký công việc, v.v., Evernote cho phép bạn tổ chức các mục nhập nhật ký của mình bằng cách sử dụng sổ tay, thẻ và bộ sưu tập để phân loại chi tiết.

Các tính năng tìm kiếm mạnh mẽ của công cụ này giúp bạn dễ dàng tìm lại các mục nhập nhật ký cũ, ngay cả trong các ghi chú viết tay, tệp PDF và hình ảnh.

Các tính năng nổi bật của Evernote

Sử dụng Tìm kiếm Được Hỗ Trợ Bởi Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời được trích xuất từ ghi chú, tệp PDF, hình ảnh và chữ viết tay của bạn

Chuyển đổi tệp phương tiện thành văn bản có thể chỉnh sửa một cách tự động với AI Transcribe, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ

Tùy chỉnh ghi chú của bạn với các tùy chọn định dạng phong phú, bao gồm bảng, danh sách kiểm tra và khối mã

Giai đoạn giới hạn của Evernote

Một số người dùng báo cáo rằng phiên bản miễn phí thường hiển thị các cửa sổ pop-up quảng cáo nâng cấp lên phiên bản trả phí và giới hạn đồng bộ hóa trên một thiết bị duy nhất

Giá cả của Evernote

Miễn phí vĩnh viễn

Cá nhân : $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $17.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2: 4. 4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Evernote?

Một người dùng G2 cho biết,

Tôi có thể lưu trữ gần như mọi thứ vào tài khoản Evernote của mình, bao gồm ghi chú đánh máy, trích dẫn trang web, tệp PDF và hình ảnh. Các tính năng Web Clipper và 'gửi email vào hộp thư đến' đặc biệt hữu ích đối với tôi.

Tôi có thể lưu trữ gần như mọi thứ vào tài khoản Evernote của mình, bao gồm ghi chú đánh máy, trích dẫn từ trang web, tệp PDF và hình ảnh. Các tính năng Web Clipper và 'gửi email vào hộp thư đến' đặc biệt hữu ích đối với tôi.

Tạo một không gian an toàn cho suy nghĩ của bạn với ClickUp

Sự tuyệt vời của việc ghi chép nhật ký là nó không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo; nó chỉ yêu cầu bạn sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Và nếu bạn đang tìm kiếm một không gian thực sự hỗ trợ sự hiện diện đó, ClickUp có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Với ClickUp Tài liệu, bạn có một không gian sạch sẽ, có thể tùy chỉnh để suy ngẫm — dù đó là danh sách biết ơn, kiểm tra hàng ngày hay một dòng suy nghĩ dài, không bị lọc.

Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn tích hợp việc ghi chép nhật ký vào thói quen hàng ngày, với tính năng đang theo dõi tâm trạng và vòng lặp thói quen giúp bạn duy trì tiến độ.

Và khi bạn cảm thấy bế tắc, ClickUp Brain cung cấp các gợi ý sâu sắc, suy ngẫm và thậm chí tóm tắt để giúp bạn hiểu rõ những gì đang thực sự diễn ra. Đối với những suy nghĩ nhanh chóng khi di chuyển, ClickUp Notepad là không gian yên tĩnh của bạn để ghi chép và thư giãn.

