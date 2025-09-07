Mẫu Project Canvas miễn phí cho việc lập kế hoạch dự án rõ ràng

Nếu bạn không lập kế hoạch, bạn đang lập kế hoạch cho thất bại!

Nếu bạn không lập kế hoạch, bạn đang lập kế hoạch cho thất bại!

Đó là một câu nói kinh điển. Và nếu bạn từng quản lý một dự án, bạn chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Ý tưởng ồ ạt đổ về từ mọi hướng. Công việc chồng chất. Hạn chót cận kề. Và bằng cách nào đó, bạn được kỳ vọng phải sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý.

Đó là lúc một kế hoạch dự án vững chắc phát huy tác dụng. Tuy nhiên, ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng có thể sụp đổ nếu thiếu cấu trúc rõ ràng.

Hãy sử dụng Project Canvas. Nó giúp bạn tạo bản đồ các yếu tố "ai, gì, tại sao và như thế nào" của dự án, từ việc ra mắt sản phẩm đến các sprint nhóm, mà không bị sa lầy vào các tài liệu phức tạp.

Với mẫu có sẵn, bạn không còn phải đối mặt với " hội chứng trang trắng " khi tạo Project Canvas. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ các mẫu Project Canvas miễn phí để giúp bạn lập kế hoạch rõ ràng, hành động tự tin và tận hưởng quá trình.

Mẫu Dự án Canvas là gì?

Một mẫu Project Canvas là một bố cục hoặc khung sẵn có mà bạn có thể điền vào để nhanh chóng tạo ra bản đồ dự án của riêng mình mà không cần bắt đầu từ đầu. Hầu hết các mẫu sử dụng bố cục lưới rõ ràng, giúp dễ dàng điền vào, chia sẻ và cập nhật khi có thay đổi.

project Canvas là một công cụ trực quan trên một trang giúp bạn tổ chức các yếu tố khóa của dự án theo một định dạng rõ ràng và có cấu trúc*. Nó chia các kế hoạch phức tạp thành các khối đơn giản — mục tiêu, các bên liên quan, dòng thời gian, công việc, rủi ro và các chỉ số thành công — tất cả trên một trang.

Không còn những tài liệu dài dòng hay ghi chú rời rạc. Mẫu Dự án Canvas cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh chóng về:

Mục tiêu cần đạt được

Con người là yếu tố quyết định trong công việc

Mục đích của dự án

Mẫu Project Canvas là lựa chọn lý tưởng cho các buổi workshop, phiên kế hoạch hoặc cuộc họp khởi động, giúp cài đặt nền tảng vững chắc trước khi bắt đầu công việc.

🧠 Thông tin thú vị: Project Canvas được lấy cảm hứng từ Business Model Canvas của Alex Osterwalder. Các nhà quản lý dự án yêu thích sự đơn giản trên một trang và đã điều chỉnh nó để lập kế hoạch dự án nhanh hơn, ít nhầm lẫn hơn và ít nhàm chán hơn.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu Dự án Canvas tốt?

Một mẫu Project Canvas tốt sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng, trực quan về toàn bộ dự án mà không làm phức tạp hóa vấn đề. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý:

Bố cục đơn giản : Dễ đọc, dễ điền

định dạng linh hoạt*: Công việc với mọi loại dự án hoặc kích thước nhóm

Cấu trúc trực quan : Lưới hoặc khối tổ chức thông tin một cách gọn gàng mà không gây rối mắt

Dễ dàng cập nhật : Các thay đổi không nên đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu

Thân thiện với hợp tác : Dễ dàng chia sẻ và thảo luận với nhóm của bạn

Trường và trạng thái tùy chỉnh : Tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc của bạn, không phải ngược lại

Nhiều chế độ xem: Chuyển đổi giữa chế độ xem danh sách công việc, bảng hoặc lịch theo nhu cầu

Nếu nó giúp tiết kiệm thời gian và làm rõ suy nghĩ của bạn, thì nó đang hoàn thành việc cần làm.

Mẫu Dự án Canvas

Các chuyên gia mất trung bình 18 phút để tạo tài liệu từ đầu. Mẫu có thể tiết kiệm lên đến 10 giờ mỗi tháng, giúp bạn tiết kiệm 5+ ngày làm việc mỗi năm!

Đó là hàng giờ tiết kiệm được trong tuần của bạn, và ít hơn nhiều những khoảnh khắc “chúng ta nên bắt đầu từ đâu?” trong việc cần làm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch cho mọi thứ, hãy thử ClickUp. Công cụ quản lý dự án này là ứng dụng tất cả trong một cho công việc — được thiết kế để quản lý công việc, tài liệu, bảng trắng, dòng thời gian và nhiều hơn nữa, tất cả trong một tab, giúp bạn không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ.

Chúng tôi đã tổng hợp 15 mẫu Project Canvas đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: bố cục gọn gàng, dễ cập nhật, trường thông tin tùy chỉnh và định dạng giúp bạn suy nghĩ hiệu quả.

Hãy bắt đầu ngay.

1. Mẫu Lean Canvas của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo công việc ngay lập tức bằng cách điền vào biểu mẫu Lean Canvas trong mẫu ClickUp Lean Canvas

Bạn có hàng triệu ý tưởng đang xoay quanh trong đầu? Hãy bắt đầu bằng cách tải xuống mẫu ClickUp Lean Canvas. Hoàn hảo cho việc ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mẫu này giúp bạn xác thực ý tưởng một cách nhanh chóng.

Nó hướng dẫn bạn qua một biểu mẫu có cấu trúc để nắm bắt bản chất của mô hình kinh doanh của bạn, như vấn đề, giải pháp, phân khúc khách hàng tùy chỉnh và nhiều hơn nữa. Chỉ cần điền vào biểu mẫu Lean Canvas, nhấn gửi, và voila, một công việc sẽ được tạo tự động.

Bạn sẽ có hai chế độ xem hữu ích:

xem dạng danh sách*: Xem tất cả các thách thức hiện tại của bạn tại một nơi, kèm theo thông tin khóa như giải pháp bạn đang xem xét, đối tượng mục tiêu của bạn và các yếu tố cần thiết khác

Chế độ xem bảng: Nhóm các vấn đề kinh doanh theo trạng thái trong một bố cục trực quan, kéo và thả để bạn biết chính xác tình hình hiện tại

Ví dụ Lean Canvas này có thiết kế gọn gàng, tập trung và được xây dựng để giúp bạn tiến tới sự rõ ràng, từng ý tưởng một.

📌 Phù hợp cho: Tổ chức ý tưởng kinh doanh, xác định các vấn đề khóa và xác thực các khái niệm sản phẩm hoặc dịch vụ mới trong một định dạng có cấu trúc và trực quan.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn— Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web

Sử dụng Talk to Văn bản để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi.

Thay thế hàng chục công cụ AI không liên kết như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), sẵn sàng cho doanh nghiệp Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI nữa để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI bối cảnh đầu tiên thay thế tất cả các công cụ khác.

2. Mẫu Gói Doanh nghiệp Lean của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến ý tưởng lớn của bạn thành một kế hoạch rõ ràng, có thể thực hiện được với mẫu Gói Doanh nghiệp Lean của ClickUp

Mọi doanh nghiệp thành công đều bắt đầu từ một bảng trắng lộn xộn. Mẫu Gói Doanh nghiệp Lean của ClickUp giúp bạn tổ chức mọi thứ một cách có hệ thống và dễ chia sẻ hơn.

Nội dung của mẫu bao gồm những gì?

Danh sách công việc Tổng quan kế hoạch cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các công việc trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Bạn sẽ biết ai đang quản lý gì, tình trạng hiện tại của từng công việc và những gì sẽ diễn ra tiếp theo

Danh sách công việc Theo ưu tiên giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất bằng cách phân loại công việc theo mức độ cấp bách

Mẫu Business Model Canvas chia dự án của bạn thành các khối khóa—Vấn đề, Giải pháp, Kênh phân phối, Phân khúc khách hàng và nhiều hơn nữa

Tài liệu Tên Dự án tóm tắt kế hoạch của bạn trong một gói gọn gàng, nêu rõ bức tranh tổng thể, vấn đề cốt lõi và cách bạn dự định giải quyết nó

📌 Phù hợp cho: Phân chia Gói Doanh nghiệp thành các công việc rõ ràng, có thể theo dõi, đồng thời giữ mọi thứ từ chiến lược đến thực thi trong một nơi duy nhất.

3. Mẫu Business Model Canvas của ClickUp kinh doanh

Tải mẫu miễn phí Hãy biến mô hình kinh doanh của bạn thành hiện thực với mẫu ClickUp Business Model Canvas, nơi mọi ý tưởng đều được hiện thực hóa!

Việc lập bản đồ mô hình kinh doanh nên là một trải nghiệm thú vị. Mẫu Business Model Canvas của ClickUp giúp bạn phân tích mô hình kinh doanh một cách trực quan, giúp bạn nắm bắt mọi chi tiết mà không bị mất dấu.

Để bắt đầu sử dụng công cụ trực quan này, hãy nhấp vào biểu tượng Sticky Notes trên thanh công cụ để lấy một ghi chú dán (hoặc nhấn Shift+N). Mỗi ghi chú sẽ được sắp xếp vào một phần có mã màu sắc, giúp ý tưởng của bạn được tổ chức gọn gàng.

Đừng quên chọn màu sắc của ghi chú dán sao cho phù hợp với phần bảng mà bạn đang làm công việc để tăng tính rõ ràng. Và nếu bạn cần một nhắc nhở nhanh về ý nghĩa của từng phần, phần Bảng chú giải ở bên trái sẽ giúp bạn.

📌 Phù hợp cho: Những người có tư duy trực quan muốn xây dựng và tổ chức mô hình kinh doanh của mình một cách rõ ràng, có màu sắc và tương tác.

4. Mẫu bảng trắng ClickUp Startup Canvas

Tải mẫu miễn phí Khởi động dự án lớn tiếp theo của bạn với mẫu bảng trắng ClickUp Startup Canvas—bản thiết kế đầu tiên thực sự cho startup của bạn

Những ý tưởng lớn cho một startup nhỏ thật thú vị—nhưng cũng đầy hỗn loạn. Mẫu bảng trắng ClickUp Startup Canvas giúp bạn Zoom ra, tổ chức công việc và phác thảo toàn bộ kế hoạch startup của mình tại một nơi duy nhất.

Bảng trắng tương tác là nhà cung cấp không gian làm việc trực quan để trình bày ý tưởng và đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh như Mở và Hoàn thành để theo dõi tiến độ công việc.

Thêm Trường Tùy chỉnh để sắp xếp, phân loại và theo dõi mọi chi tiết một cách chính xác

Sử dụng chế độ xem bảng trắng chuyên dụng để mọi thứ luôn được hiển thị ở Front — không có tab, không có rác

Cần thêm sức mạnh? Mẫu này có tất cả. Gắn thẻ đồng đội, phân công ưu tiên và chia nhỏ công việc thành các công việc con để không bỏ sót bất kỳ điều gì. Đây là kế hoạch khởi nghiệp hoàn hảo, không còn áp lực.

📌 Phù hợp cho: Các nhà sáng lập và nhóm khởi nghiệp cần một kế hoạch rõ ràng, trực quan để khởi động, đang theo dõi và quản lý các ý tưởng ở giai đoạn đầu.

🧠 Thông tin thú vị: Mẫu thiết kế là công cụ tiết kiệm thời gian từ thời xa xưa với sự cải tiến hiện đại! Mẫu thiết kế đầu tiên là một khuôn gỗ được các nhà thư pháp Trung Quốc cổ đại sử dụng để sao chép thư pháp! Ngày nay, chúng ta sử dụng các mẫu thiết kế kéo và thả để lập kế hoạch tiệc tùng, quản lý dự án và thậm chí thiết kế meme chỉ trong vài phút.

5. Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Tải mẫu miễn phí Kích thích các phiên nhóm thông minh hơn với mẫu ClickUp Squad Brainstorm, nơi mỗi ý kiến đều được ghi chú bằng sticky note

Brainstorming với một nhóm có thể trở nên lộn xộn, nhưng mẫu này giữ được sự năng động đồng thời thêm đủ cấu trúc cần thiết. Mẫu Brainstorming Nhóm ClickUp được thiết kế cho tư duy mở, hợp tác và thực sự mang lại kết quả.

Bạn sẽ tìm thấy chín khu vực thảo luận để hướng dẫn phiên. Một số chủ đề được bao gồm là:

Team Rhythm: Nâng cao hiệu quả công việc nhóm của bạn

Giao tiếp trong nhóm: Quyết định cách thức và nội dung cần chia sẻ

Vai trò của nhóm: Xác định rõ ai sẽ làm việc cần làm

Tài nguyên cho nhóm: Xác định các công cụ hoặc hỗ trợ mà nhóm của bạn cần

Chọn một chủ đề để tập trung vào, hoặc làm hết sức và lần lượt xử lý từng chủ đề. Sau khi đã chọn một phần, hãy yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm lấy một tờ ghi chú, ghi lại ý tưởng của họ và dán lên bảng.

Cần thêm chủ đề? Chỉ cần sao chép bất kỳ thành phần nào bằng phím tắt Ctrl/Cmd+D hoặc nhấp vào menu … và chọn Sao chép. Khi sẵn sàng chia sẻ, nhấn nút Chia sẻ và gửi cho nhóm của bạn.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm muốn brainstorm với sự rõ ràng, cấu trúc và hợp tác được tích hợp sẵn.

6. Mẫu Brainstorm Kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến ý tưởng thô thành hành động thực tế với mẫu Brainstorm Kinh doanh ClickUp

Có quá nhiều ý tưởng đang ồ ạt đổ về từ mọi phía? Mẫu Brainstorm Kinh doanh ClickUp này sẽ giúp chúng có chỗ để định hình – và cách biến chúng thành hành động.

Bố cục bảng trắng được xây dựng xung quanh bốn danh mục:

Những điều chúng tôi yêu thích

Những gì chúng tôi biết

Những gì chúng ta cần

Những gì mọi người sẵn sàng trả tiền

Mỗi hàng đại diện cho ý kiến của một thành viên trong nhóm, nhưng bạn có thể điều chỉnh định dạng để phù hợp với cách làm việc hiệu quả nhất của nhóm. Giống như các mẫu trước đó, bạn có thể sử dụng ghi chú dán để ghi lại ý tưởng, phân loại theo màu sắc và kéo chúng vào danh mục phù hợp. Nó nhanh chóng, linh hoạt và được thiết kế cho hợp tác nhóm.

Và khi nào là thời điểm thích hợp để bắt tay vào hành động? Chuyển đổi những ghi chú dán thành các công việc có thể thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đang khám phá ý tưởng kinh doanh mới và sẵn sàng chuyển từ giai đoạn brainstorm sang giai đoạn triển khai

7. Mẫu Bản đồ Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai dự án lớn tiếp theo của bạn với mẫu Bản đồ Dự án ClickUp

Tiếp theo trong danh sách công việc của chúng tôi là mẫu hoàn hảo cho quản lý sản phẩm, người lập kế hoạch và những người chuẩn bị cho ngày ra mắt – Mẫu Bản đồ Dự án ClickUp. Mẫu này được thiết kế để theo dõi dòng thời gian, giai đoạn sản xuất và sức chứa của nhóm.

Với năm chế độ xem linh hoạt, bạn có thể quản lý mọi khía cạnh của dự án một cách dễ dàng:

*xem dạng danh sách: Tổ chức các công việc, phiên bản phát hành và phụ thuộc trong một danh sách thông minh

xem khối lượng công việc: *Xem tổng quan về khả năng xử lý khối lượng công việc của nhóm và điều chỉnh phân công nếu cần thiết

Chế độ xem lịch: Ghi chú các ngày khóa để bạn luôn biết bước tiếp theo là gì

*gantt chế độ xem: Nhận diện các mối phụ thuộc và cột mốc trong dòng thời gian trực quan

Chế độ xem bảng: Sử dụng Kanban kéo và thả để theo dõi tiến độ theo cách của bạn

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh và sẵn sàng sử dụng, mẫu này giúp bạn duy trì lộ trình sản phẩm rõ ràng từ giai đoạn khởi động đến khi ra mắt.

📌 Phù hợp cho: Lập bản đồ dòng thời gian cho sản phẩm, phối hợp các nhóm đa hàm và triển khai dự án mà không gặp bất ngờ vào phút chót

8. Mẫu Bản cam kết dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cho dự án tiếp theo của bạn một khởi đầu rõ ràng với mẫu tài liệu Chương trình Dự án ClickUp

Trước khi bắt đầu công việc thực sự, việc giữ cho tất cả các bên liên quan được cập nhật là rất quan trọng, và mẫu này chính xác làm được điều đó. Mẫu Bản cam kết dự án ClickUp là cách đơn giản để tổ chức mục đích, nhân sự, kế hoạch và rủi ro của dự án trong một tài liệu động.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng tốc quy trình và gán bình luận trong quá trình đánh giá

Thêm liên kết công việc hoặc thư mục trực tiếp từ tài liệu

Phủ sóng các yếu tố cơ bản từ việc xác định mục tiêu của dự án đến phân công trách nhiệm và xác định các bản đồ thành công

Không gian để ghi chú các bên liên quan, kênh giao tiếp, các sản phẩm chính và rủi ro—

📌 Phù hợp cho: Cài đặt kỳ vọng dự án, xác định phạm vi và ghi chép chi tiết lớn nhỏ trước khi bắt đầu dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một dự án thành công không chỉ là việc hoàn thành công việc; nó còn là việc đảm bảo tiến độ, ngân sách và kiểm soát rủi ro. Bắt đầu mạnh mẽ bằng cách sử dụng các mẫu phù hợp: Mẫu Lịch Trình Chính : Giữ mọi công việc và cột mốc đang theo dõi

Mẫu ngân sách dự án : Kế hoạch, đang theo dõi và điều chỉnh tài chính một cách dễ dàng

Mẫu đánh giá rủi ro : Phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng làm gián đoạn dự án của bạn Xử lý mọi khía cạnh của kế hoạch dự án một cách tự tin, tất cả trong ClickUp.

9. Mẫu Kế hoạch Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch thông minh hơn, làm việc hiệu quả hơn và đạt được mọi cột mốc với mẫu kế hoạch công việc dự án ClickUp

Bạn đã chán ngán với các dòng thời gian dự án lộn xộn và trách nhiệm không rõ ràng? Mẫu Kế hoạch Công việc Dự án ClickUp mang lại đơn đặt hàng cho sự hỗn loạn với một bố cục sẵn sàng sử dụng để tổ chức mọi giai đoạn của dự án.

Với mẫu này, bạn có thể:

Cài đặt mục tiêu rõ ràng và ngày đáo hạn để đồng bộ hóa nhóm của bạn

Giao công việc và đang theo dõi các cột mốc để nâng cao tài khoản

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh, trường dữ liệu và chế độ xem để tối ưu hóa quy trình làm việc

Sử dụng biểu đồ Gantt và biểu mẫu công việc để đang theo dõi tiến độ một cách trực quan

📌 Phù hợp cho: Các nhóm muốn có khả năng hiển thị toàn diện về tiến độ dự án, thời hạn và trách nhiệm ngay từ ngày đầu tiên.

10. Mẫu Lịch Trình Dự Án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bỏ qua những phỏng đoán và lập lịch như một chuyên gia với mẫu lịch trình dự án ClickUp

Nếu việc quản lý dòng thời gian, nhóm và ngân sách khiến bạn cảm thấy như một công việc toàn thời gian, đây chính là giải pháp dành cho bạn. Mẫu Lịch Trình Dự Án ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành với phương pháp ưu tiên trực quan, giúp việc lập lịch trình trở nên ít hỗn loạn hơn.

Nó được trang bị các chế độ xem linh hoạt để giữ lịch trình của bạn rõ ràng và nhóm của bạn luôn đang theo dõi:

xem dạng danh sách để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng dự án

Chế độ xem bảng* để theo dõi các giai đoạn và tiến độ, theo phong cách Kanban

chế độ xem dòng thời gian* cho bố cục tổng quan, tuyến tính, lý tưởng cho kế hoạch và phân bổ tài nguyên

Với các Trường Tùy chỉnh như Giai đoạn dự án, Đội ngũ thực hiện, Dòng thời gian, và Ngân sách, bạn có thể đang theo dõi mọi thứ từ thời lượng đến bộ phận, mà không cần chuyển đổi giữa các tab

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý và nhóm cần lập bản đồ cho nhiều dự án và đang theo dõi tiến độ, dòng thời gian và ngân sách tại một nơi duy nhất.

11. Mẫu Quản lý Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho mọi dự án tiến triển suôn sẻ với mẫu quản lý dự án ClickUp

Khi bạn đang quản lý nhiều dự án cùng lúc, việc cân bằng mọi thứ không phải là điều có thể bỏ qua. Mẫu Quản lý Dự án ClickUp đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đây là trung tâm điều khiển toàn diện của bạn để quản lý dòng thời gian, nhóm, công việc và mọi thứ liên quan.

Mẫu này cực kỳ linh hoạt cho các nhà quản lý dự án, dù bạn là:

Ra mắt sản phẩm mới với hàng chục thành phần phức tạp

Tổ chức một chiến dịch tiếp thị đa hàm

Quản lý các sản phẩm giao cho khách hàng với nhiều bên liên quan

Quản lý các hoạt động nội bộ giữa các bộ phận

Nó đi kèm với các chế độ xem tích hợp để theo dõi tiến độ theo trạng thái, ưu tiên hoặc hạn chót, cùng với các Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ thành viên, đặt mục tiêu và đính kèm tệp đính kèm. Biểu đồ Gantt, Tài liệu, chế độ xem khối lượng công việc và nhiều tính năng khác — tất cả đều được tích hợp sẵn để bạn có thể tập trung vào công việc, không phải cài đặt.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm quản lý dự án phức tạp mong muốn có hiển thị toàn diện, tính linh hoạt và khả năng hợp tác trong một nền tảng duy nhất.

12. Mẫu One Pager Quản lý Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nhận được sự đồng thuận nhanh chóng với bản tóm tắt dự án rõ ràng bằng mẫu ClickUp Quản lý dự án One-Pager Template

Quá nhiều chi tiết có thể làm chậm tiến độ của lãnh đạo và các bên liên quan. Khi tất cả những gì bạn cần là gì, tại sao và ai, đặc biệt là để chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao, mẫu ClickUp Project Management One Pager Template sẽ bước vào với chỉ những thông tin cần thiết – không rườm rà, không lộn xộn.

Điều này hoàn hảo cho những tình huống mà việc thiết lập quản lý dự án đầy đủ cảm thấy quá phức tạp:

Trình bày ý tưởng dự án mới cho ban lãnh đạo

Tóm tắt mục tiêu dự án và quyền sở hữu cho khách hàng

Đồng bộ hóa các nhóm nội bộ nhỏ trong một dự án cần triển khai nhanh chóng

Tạo tài liệu khởi động mà mọi người có thể đọc được

Với một tài liệu gọn gàng, bạn có thể trình bày tiêu đề dự án, thời lượng thực hiện, mục tiêu, quản lý các bên liên quan, phạm vi và các chỉ số thành công. Đây là một bản tóm tắt tổng quan giúp mọi người đồng bộ thông tin (theo nghĩa đen).

📌 Phù hợp cho: Truyền đạt tổng quan dự án khi tốc độ và sự rõ ràng quan trọng hơn việc đang theo dõi chi tiết từng công việc.

13. Mẫu Phạm vi Công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa nhanh chóng, thực hiện tốt hơn và khởi động bất kỳ dự án khách hàng nào với sự rõ ràng bằng cách sử dụng mẫu Phạm vi Công việc ClickUp

Mẫu Phạm vi Công việc ClickUp tạo nền tảng cho một dự án thành công với đối tác hoặc khách hàng. Không có sự nhầm lẫn, không có sự hiểu lầm, chỉ có những kỳ vọng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Từ nhà cung cấp đến khách hàng, mọi người đều có cái nhìn toàn diện về phạm vi dự án.

Phạm vi công việc mà bạn sẽ vẽ bản đồ bao gồm:

Các thông tin khóa của dự án như mục tiêu, dòng thời gian, ngân sách và các bên liên quan

Trách nhiệm của nhà cung cấp và khách hàng để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ

Các cột mốc quan trọng và ngày tháng hướng dẫn dòng thời gian thực hiện dự án

Kế hoạch giao tiếp và quản lý thay đổi để đối phó với những tình huống bất ngờ

Và khi mọi thứ đã sẵn sàng? Ghi lại sự chấp thuận cuối cùng ngay trong tài liệu để hoàn tất thỏa thuận.

📌 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo, tư vấn hoặc nhóm dự án công việc với khách hàng bên ngoài cần một thỏa thuận dự án chính thức và được phê duyệt.

14. Mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo bản đề xuất dự án không thể bỏ qua với mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Khi đến lúc trình bày một dự án mới, bạn cần hơn là một vài điểm chính và một bản trình bày nhàm chán.

Đó chính là lúc mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp phát huy tác dụng. Thay vì ghi chép ý tưởng vào tài liệu văn bản, bạn sẽ có một không gian trực quan, tương tác để phác thảo đề xuất của mình – từ mục tiêu, chiến lược đến dòng thời gian, các hoạt động khóa và kết quả mong đợi.

Nó đủ linh hoạt để phù hợp với bất kỳ loại đề xuất dự án nào, nhưng cũng đủ cấu trúc để giữ cho các bên liên quan tập trung vào những điều quan trọng.

Thêm ghi chú dán cho đối tượng

Sử dụng hình dạng để liên kết các chiến lược

Thêm hình ảnh minh họa để củng cố lập luận của bạn

Tất cả các thành phần đều có thể chỉnh sửa, di chuyển và được thiết kế cho hợp tác nhóm. Ngoài ra, với công cụ Bảng trắng tích hợp của ClickUp, bạn không chỉ chia sẻ ý tưởng mà còn khuyến khích phản hồi, đồng bộ hóa đội ngũ và cài đặt nền tảng cho việc thực thi.

📌 Phù hợp cho: Đề xuất một sáng kiến nội bộ mới, xây dựng đề xuất cho khách hàng hoặc đạt được sự đồng thuận trước khi dự án bắt đầu.

15. Mẫu yêu cầu quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại mọi chi tiết và đảm bảo yêu cầu dự án của bạn luôn đồng bộ với mẫu yêu cầu quản lý dự án ClickUp

Việc cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng, các deliverables và quy trình phê duyệt có thể trở nên phức tạp. Mẫu Yêu cầu Quản lý Dự án ClickUp giúp bạn ghi chép mục tiêu dự án, phạm vi, các bên liên quan khóa và các cột mốc trong một không gian làm việc gọn gàng, có tổ chức.

Với mẫu này, bạn có thể:

Đang theo dõi những gì nằm trong và ngoài phạm vi dự án một cách dễ dàng

Phân công trách nhiệm để mọi người đều rõ ràng về vai trò của mình

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho ngân sách, rủi ro và kế hoạch giao tiếp

Thêm các phần xác nhận để giữ cho các bên liên quan luôn được cập nhật

📌 Phù hợp cho: Các nhóm và chuyên gia quản lý dự án muốn xác định, truyền đạt và phê duyệt các yêu cầu dự án một cách rõ ràng trước khi bắt đầu công việc, tránh tình trạng mở rộng phạm vi và nhầm lẫn.

Tìm mẫu Canvas dự án hoàn hảo cho kế hoạch rõ ràng

Nếu nhóm của bạn đang phải đối mặt với các ghi chú rời rạc, mục tiêu không thống nhất hoặc các mốc thời gian bị bỏ lỡ, đã đến lúc cần xem xét lại quy trình lập kế hoạch dự án của mình.

Mẫu Project Canvas phù hợp sẽ mang lại sự rõ ràng cho nhóm của bạn, tạo bản đồ đối tượng, rủi ro, sản phẩm đầu ra của dự án và tiêu chí thành công – tất cả trong một nơi.

Các mẫu Dự án Canvas miễn phí của ClickUp chính là điều bạn cần.

Với bố cục trực quan, tính năng hợp tác và mọi thứ bạn cần để bắt đầu một cách tự tin, nó giúp loại bỏ những rắc rối trong kế hoạch và giữ cho nhóm của bạn luôn đồng lòng hướng về mục tiêu chung.

Sẵn sàng vẽ bản đồ cho dự án lớn tiếp theo của bạn? Hãy thử ClickUp miễn phí.