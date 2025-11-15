7 Hàm của Marketing (Kèm ví dụ)

Khi bạn bước vào quán cà phê yêu thích và đã biết mình sẽ đặt đơn hàng, đó chính là marketing đang âm thầm thực hiện việc cần làm.

Đó chính là lý do tại sao thương hiệu trở nên quen thuộc, không khí trở nên phù hợp, và bạn vô tình theo dõi họ trên Instagram mà không cần suy nghĩ.

Nhưng tiếp thị không chỉ đơn thuần là một quảng cáo thông minh hay một logo tuyệt vời.

Đó là tất cả những gì giúp đối tượng mục tiêu của bạn không chỉ nhận thức được sản phẩm bạn bán, mà còn thực sự hào hứng với nó.

Vì tiếp thị ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của một kinh doanh, lĩnh vực này được chia thành bảy hàm cốt lõi—mỗi hàm đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách một thương hiệu xuất hiện trên thị trường.

Dù bạn là nhà tiếp thị đang hoàn thiện chiến lược hay nhà sáng lập đang cố gắng phát triển với nguồn lực giới hạn, bảy trụ cột này chính là nền tảng vững chắc để bạn xây dựng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết 7 hàm tiếp thị, đưa ra các ví dụ thực tế, giới thiệu các kênh tốt nhất để triển khai chúng và chia sẻ cách thực hiện tất cả một cách hiệu quả hơn.

7 hàm của marketing là gì?

Bảy hàm tiếp thị là những khối cơ bản giúp kinh doanh của bạn kết nối sản phẩm phù hợp với đúng đối tượng và giữ chân họ quay lại.

Dưới đây là 7 giai đoạn quản lý chiến dịch tiếp thị 👇

Quảng bá: Ba gồm tất cả các hoạt động từ quảng cáo, quan hệ công chúng đến mạng xã hội, tiếp thị qua email và các chiến dịch hợp tác với người ảnh hưởng. Mục tiêu là thu hút sự chú ý, nâng cao nhận thức và đưa khách hàng gần hơn đến quyết định mua hàng.

Bán hàng: Gồm việc trò chuyện với khách hàng tiềm năng, nhấn mạnh những điểm mạnh của sản phẩm và giúp họ đưa ra quyết định mua hàng.

Quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ: Tập trung vào việc đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nó bao gồm nghiên cứu, cập nhật và cải tiến dựa trên những gì khách hàng mong muốn và những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm.

Quản lý thông tin tiếp thị: Thu thập và phân tích thông tin về đối tượng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.

Giá cả: Tìm ra sự cân bằng hợp lý giữa mức giá mà khách hàng sẵn sàng chi trả, mức giá mà đối thủ cạnh tranh áp dụng và yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận.

Tài chính: Giải thích cách bạn lập ngân sách và tài trợ cho các nỗ lực tiếp thị. Từ việc dành tiền cho quảng cáo đến đầu tư vào công cụ hoặc phát triển sản phẩm, tài chính đảm bảo bạn có nguồn lực để triển khai Giải thích cách bạn lập ngân sách và tài trợ cho các nỗ lực tiếp thị. Từ việc dành tiền cho quảng cáo đến đầu tư vào công cụ hoặc phát triển sản phẩm, tài chính đảm bảo bạn có nguồn lực để triển khai chiến lược truyền thông tiếp thị của mình.

Phân phối: Đảm bảo sản phẩm của bạn thực sự đến tay khách hàng, dù là qua kênh trực tuyến, tại cửa hàng hay giao hàng trực tiếp; mục tiêu là tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng, hiệu quả và thuận tiện cho đối tượng mục tiêu của bạn.

Với ClickUp cho Đội ngũ Tiếp thị, bạn có thể truy cập vào các mẫu có sẵn, bảng điều khiển, tự động hóa, trợ lý AI tích hợp và biểu mẫu. Cùng nhau, chúng giúp bạn tập trung tất cả các chức năng tiếp thị khác ngoài những chức năng sau.

1. Quảng cáo

Ở giai đoạn quảng bá trong quản lý sản phẩm và dịch vụ, bạn truyền tải thông điệp đúng đắn vào thời điểm thích hợp qua các kênh khác nhau với một chiến lược marketing thành công.

Các thương hiệu sử dụng các chiến dịch tiếp thị quảng bá để tạo sự quan tâm xung quanh một sản phẩm mới ra mắt. Họ cũng sử dụng nó để duy trì sự quan tâm sau khi ra mắt.

🌸 Ví dụ minh họa nhanh: Chiến dịch “So Win” của Nike trong Super Bowl LIX đã tạo ra làn sóng dư luận mạnh mẽ, giành giải Super Clio Award và thu hút hàng triệu người xem trong suốt thời gian phát sóng trận đấu. Chiến dịch này có tính năng 60 giây footage đen trắng với các vận động viên nữ, giúp Nike tận dụng sự tăng trưởng 20% hàng năm trong lượng người xem thể thao nữ.

Dưới đây là một số kênh bạn có thể sử dụng trong chiến lược quảng bá của mình.

Quảng cáo: Các vị trí quảng cáo trả phí trên các nền tảng như Google, YouTube, Instagram, truyền hình hoặc thậm chí quảng cáo in là cách tuyệt vời để nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận.

Mạng xã hội: Bài đăng tự nhiên, Reels, Stories và Lives trên Instagram, TikTok, LinkedIn và bất kỳ nền tảng nào khác mà đối tượng mục tiêu của bạn lướt hàng ngày.

Tiếp thị qua người ảnh hưởng: Hợp tác với những người có uy tín, như các người tạo trong lĩnh vực chuyên môn hoặc những nhân vật nổi tiếng, những người đã thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu của bạn.

Tiếp thị nội dung: Các bài viết, video, hướng dẫn và nghiên cứu trường hợp giáo dục và hấp dẫn, vừa quảng bá một cách tinh tế vừa mang lại giá trị cho người đọc.

Tiếp thị qua email: Giao tiếp trực tiếp thông qua bản tin, ưu đãi độc quyền, thông báo sản phẩm và các mẹo hữu ích.

Sự kiện: Webinar, ra mắt sản phẩm, cửa hàng pop-up hoặc gian hàng triển lãm thương mại nơi mọi người có thể trải nghiệm thương hiệu của bạn trong thời gian thực.

Quản lý quan hệ công chúng: Phủ sóng truyền thông, phỏng vấn podcast và thông cáo báo chí để xây dựng uy tín từ bên thứ ba và thu hút sự chú ý rộng rãi.

Khuyến mãi bán hàng: Các chiến lược khuyến mãi như giảm giá, ưu đãi có thời hạn, mã giới thiệu hoặc chương trình khách hàng thân thiết nhằm khuyến khích người tiêu dùng thực hiện hành động.

📌 Ví dụ: Bạn đang ra mắt tính năng tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng SaaS năng suất của mình. Dưới đây là cách bạn triển khai nó: Bạn đăng một bài viết trên blog có tiêu đề “5 Cách AI Có Thể Giảm Nửa Thời Gian Cuộc họp Hàng Tuần Của Bạn”

Bạn đang chạy một quảng cáo YouTube giới thiệu demo sản phẩm của quy trình tự động hóa mới.

Bạn hợp tác với một người tạo năng suất trên LinkedIn để chia sẻ kết quả của họ thông qua nền tảng của bạn.

Bạn phân đoạn danh sách email và gửi lời mời truy cập sớm cho người dùng cao cấp.

Bạn có thể lưu trữ tất cả dữ liệu này trong bảng tính hoặc tập trung trong ClickUp cho quản lý dự án.

ClickUp cung cấp cho nhóm tiếp thị của bạn một hệ thống linh hoạt cho hợp tác, hiển thị, thực thi và đang theo dõi. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động.

Hãy xem nhiệm vụ ClickUp như một nền tảng quản lý công việc mà bạn sử dụng để quản lý mọi khía cạnh của chiến dịch tiếp thị của mình.

Thêm mô tả công việc, người được giao nhiệm vụ và cờ ưu tiên vào các nhiệm vụ ClickUp của bạn.

Khi triển khai chiến dịch quảng cáo đa kênh, mỗi công việc như “Phát hành quảng cáo Instagram” hoặc “Hoàn thiện nội dung email” có thể được chia nhỏ thành các mô tả rõ ràng, người chịu trách nhiệm, thời hạn và các công việc con. Bạn thậm chí có thể theo dõi thời gian thực hiện, đính kèm tệp đính kèm và thêm nhãn ưu tiên để nhóm marketing luôn biết được những gì cần ưu tiên.

Khi bạn cần nhìn tổng quan, các cột mốc và các công việc tiếp theo cho tiến độ dự án, bạn có thể sử dụng ClickUp Views. Chúng cho phép bạn hiển thị các công việc của mình dưới dạng danh sách, Bảng, Lịch hoặc Biểu đồ Gantt.

Sử dụng ClickUp chế độ xem để lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị và duy trì hiển thị.

✅ Thử ngay: Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Meta Audience Insights hoặc Instagram polls để hiểu đối tượng mục tiêu của bạn, nơi họ thường lui tới và những gì họ quan tâm. Sau đó, bạn có thể xây dựng kế hoạch cho hỗn hợp quảng cáo của mình như một chiến dịch. Kết hợp các kênh có phạm vi tiếp cận rộng (như quảng cáo trả phí) với các kênh có độ tin cậy cao (như email, tin tức hoặc sự ủng hộ từ người ảnh hưởng) để xây dựng uy tín. Muốn học cách tạo ra một cuốn cẩm nang tiếp thị từ đầu đến cuối? Hãy xem hướng dẫn này:

2. Bán hàng

Ở giai đoạn bán hàng, nhiệm vụ của nhà tiếp thị là hướng dẫn khách hàng tiềm năng từ "điều này trông thú vị" đến "tôi cần điều này". Một trong bảy hàm của tiếp thị, bán hàng bao gồm việc hiểu rõ đặc điểm dân số của khách hàng, truyền đạt giá trị và xây dựng niềm tin trong suốt quá trình.

🌸 Ví dụ minh họa nhanh: Ứng dụng nhận diện khuôn mặt của Sephora đã giúp tăng 25% doanh số bán hàng và 15% tỷ lệ chuyển đổi tại cửa hàng. Bằng cách cho phép người dùng thử sản phẩm một cách ảo, Sephora đã xóa bỏ ranh giới giữa bán lẻ trực tuyến và truyền thống, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể về doanh số.

Các chiến lược bán hàng phổ biến bao gồm:

Bán hàng trực tiếp: Các cuộc hội thoại trực tiếp hoặc qua điện thoại, nơi nhân viên bán hàng điều chỉnh thông điệp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng tùy chỉnh.

Demo sản phẩm: Hướng dẫn trực tiếp để giúp người dùng hiểu rõ cách sản phẩm hoạt động và cách nó giải quyết vấn đề của họ.

Bán hàng tư vấn: Hỏi câu hỏi, hiểu rõ vấn đề của khách hàng và đề xuất giải pháp, chứ không chỉ tập trung vào việc giới thiệu tính năng.

Xử lý đối tượng: Trả lời một cách trung thực các lo ngại phổ biến như giá cả, thời gian hoặc tính năng.

Theo dõi CRM: Sử dụng các nền tảng như ClickUp hoặc Salesforce để triển khai các chiến dịch CRM nhằm quản lý khách hàng tiềm năng và đang theo dõi các cuộc hội thoại.

📌 Ví dụ: Startup SaaS của bạn cung cấp phần mềm năng suất sử dụng ClickUp Forms để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng từ một webinar miễn phí và tổng hợp chúng trong một không gian làm việc tập trung bằng ClickUp CRM (sẽ đề cập chi tiết hơn sau). Các thành viên đội ngũ bán hàng xem xét phản hồi từ biểu mẫu và khuyến khích giao tiếp hai chiều trong quy trình bán hàng để giáo dục khách hàng tiềm năng.

Với ClickUp Automations và AI Agents, bạn có thể tự động hóa quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để duy trì dòng chảy của quy trình bán hàng.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, khi một khách hàng tiềm năng điền vào biểu mẫu, bạn có thể tự động tạo một công việc, giao cho nhân viên bán hàng cụ thể và đặt ngày đáo hạn dựa trên ưu tiên.

Sau khi cuộc gọi demo được đánh dấu là hoàn thành, bạn có thể kích hoạt công việc tự động để gửi email theo dõi và đính kèm một nghiên cứu trường hợp liên quan.

Bạn có thể thiết lập các tự động hóa để thay đổi trạng thái công việc khi các giao dịch di chuyển qua phễu (ví dụ: từ 'Lead Qualified' sang 'Demo Scheduled'), hoặc thông báo cho nhóm của bạn qua email khi có khách hàng tiềm năng cần được chú ý.

Nếu nhóm marketing của bạn vẫn còn đang phân vân, video này sẽ giúp bạn hiểu rõ lợi ích của ClickUp Tự động hóa.

⚡ Kho mẫu: Mẫu chiến dịch tiếp thị miễn phí để đơn giản hóa việc lập kế hoạch và triển khai chiến dịch.

3. Quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ

Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ tập trung vào việc đảm bảo rằng những gì bạn đang bán thực sự đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu, cả hiện tại và tương lai. Hàm này không chỉ dừng lại ở giai đoạn ra mắt, mà còn tập trung vào việc thu thập phản hồi, cải thiện các sản phẩm/dịch vụ hiện có và đôi khi tạo ra những sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới. Nếu bạn không phát triển, đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ làm điều đó.

🌸 Ví dụ minh họa nhanh: Chiến dịch “Real Beauty AI” của Dove đã tiếp cận hơn 50 triệu người dùng trong tháng đầu tiên, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thể hiện tác động của các bộ lọc làm đẹp. Chiến dịch này đã làm tăng 40% số lượt đề cập trên mạng xã hội về Dove và củng cố danh tiếng của thương hiệu về tính chân thực.

Dưới đây là một số chiến lược quản lý sản phẩm và dịch vụ đáng để áp dụng:

Vòng phản hồi thị trường: Tạo các kênh giao tiếp tiếp thị mở để thu thập phản hồi từ khách hàng, chẳng hạn như khảo sát, điểm NPS, phiếu hỗ trợ và đánh giá của người dùng, để hiểu những gì đang hoạt động hiệu quả.

Kiểm tra và xác thực: Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng trước khi triển khai quy mô lớn. Tổ chức các chương trình beta, thử nghiệm A/B hoặc ra mắt thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm của bạn thực sự phù hợp với người dùng thực tế.

Cập nhật và nâng cấp tính năng: Sử dụng phản hồi và dữ liệu để thực hiện các cải tiến sản phẩm định kỳ. Điều này có thể bao gồm việc sửa lỗi, cải thiện tính năng sử dụng hoặc thêm các tính năng mới.

Nghiên cứu người dùng và thị trường: Kết hợp xu hướng thị trường tổng thể (những gì ngành cần làm) với thông tin trực tiếp từ người dùng (những gì khách hàng của bạn đang yêu cầu) để đưa ra quyết định thông minh hơn.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn đang xây dựng sản phẩm hoặc lộ trình tiếp thị cho nền tảng năng suất của mình. Dưới đây là cách ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, có thể giúp bạn chuyển từ chiến lược sang thực thi nhanh hơn.

Biến ý tưởng thành các công việc trong kế hoạch hành động

Yêu cầu Brain tạo 'Lộ trình nội dung quý 3 cho SEO, tiếp thị người ảnh hưởng và chiến dịch email cho sản phẩm SaaS của tôi.' Bạn sẽ nhận được các công việc hoặc công việc con, kèm theo thời hạn, người chịu trách nhiệm và mức độ ưu tiên.

Sử dụng ClickUp Brain để brainstorm bản đồ nội dung sản phẩm

Hỏi về các kế hoạch hiện có

Không chắc chắn về những gì đã được lên kế hoạch? Hãy hỏi Brain:

Các tính năng nào sẽ được ra mắt vào tháng 9? Kế hoạch trên Product Hunt cho sự kiện ra mắt sản phẩm là gì?

Sử dụng ClickUp Brain để trích xuất thông tin từ các công việc, tài liệu và trường dữ liệu.

Tóm tắt kế hoạch sản phẩm hoặc chiến dịch

Khi bạn đang làm công việc với các tài liệu lộ trình phức tạp, bạn có thể yêu cầu Brain tóm tắt thông tin quan trọng. Điều này hữu ích cho các bản cập nhật cho ban lãnh đạo, các cuộc họp đồng bộ với các bên liên quan hoặc các bản tin nội bộ.

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt email và báo cáo.

Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cách mạng hóa tiếp thị bằng cách kết hợp tích hợp sâu, tự động hóa và sức mạnh của nhiều mô hình AI hàng đầu. Với Brain MAX, bạn có thể tiết kiệm lên đến 1,1 ngày mỗi tuần và đạt được tiết kiệm chi phí lên đến 86% bằng cách tối ưu hóa kế hoạch chiến dịch, tạo/lập nội dung và phân tích - tất cả trong một nền tảng duy nhất. Sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng brainstorm ý tưởng, soạn thảo bài đăng hoặc phác thảo chiến lược, và để bộ công cụ AI của Brain MAX (như GPT, Claude và Gemini) tạo nội dung sáng tạo, phân tích dữ liệu chiến dịch và đưa ra những thông tin hữu ích. Nó có thể tự động đang theo dõi các chỉ số hiệu suất, nhận diện xu hướng và đề xuất tối ưu hóa, giúp bạn mục tiêu đúng đối tượng mục tiêu và tối đa hóa ROI. Từ tự động hóa lịch trình mạng xã hội đến tổ chức phản hồi của nhóm, Brain MAX giúp quy trình tiếp thị của bạn trở nên hiệu quả, dựa trên dữ liệu và luôn đi trước xu hướng.

4. Quản lý thông tin tiếp thị (MIM)

MIM là một hàm của marketing vì nó đảm bảo các nhà tiếp thị sử dụng thông tin kịp thời, phù hợp và chính xác để phát triển sản phẩm, duy trì sự cạnh tranh trên thị trường và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.

🌸 Ví dụ minh họa nhanh: Năm 2024, Tombras gây chú ý với chiến dịch “Impossibly Smart Billboard” được tùy chỉnh theo thời tiết cho PODS, triển khai hơn 6.000 quảng cáo AI-powered, siêu địa phương trên các xe tải khắp Thành phố New York, có khả năng điều chỉnh theo thời gian thực dựa trên thời tiết, địa điểm và lưu lượng giao thông. Cách tiếp cận sáng tạo này đã thúc đẩy tăng 60% phiên website và tăng 33% yêu cầu báo giá cho PODS tại NYC, đánh dấu mức tăng trưởng hàng tuần mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước của công ty trong nhiều năm qua.

Dưới đây là những gì bạn có thể sử dụng cho MIM:

Các nền tảng phân tích: Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Mixpanel hoặc Meta Insights để xem nội dung nào là công việc, nơi người dùng rời bỏ và cách họ tương tác trên các kênh khác nhau.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: Cập nhật thông tin qua các báo cáo ngành, đánh giá của khách hàng tùy chỉnh và kiểm tra đối thủ cạnh tranh để nhận diện xu hướng và điều chỉnh vị trí của bạn trong Cập nhật thông tin qua các báo cáo ngành, đánh giá của khách hàng tùy chỉnh và kiểm tra đối thủ cạnh tranh để nhận diện xu hướng và điều chỉnh vị trí của bạn trong chiến lược bán hàng và tiếp thị

Phân đoạn dữ liệu: Phân chia đối tượng mục tiêu theo địa điểm, hành vi hoặc lịch sử mua hàng để có thể cá nhân hóa email, ưu đãi và quảng cáo một cách hiệu quả hơn.

Bảng điều khiển và báo cáo: Tạo bảng điều khiển thời gian thực để giúp nhóm của bạn nhanh chóng nắm bắt những gì đang là công việc.

Công cụ CRM: Bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng CRM như ClickUp để lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng, đang theo dõi hoạt động bán hàng, và cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận dựa trên hành vi trước đây của khách hàng.

📌 Ví dụ: Bạn đang tiếp thị một nền tảng SaaS về năng suất và muốn cải thiện các chiến dịch email cho người dùng freemium.

Trong phần mềm Quản lý Dự án CRM của ClickUp, bạn có thể giao nhiệm vụ theo dõi, theo dõi các giai đoạn giao dịch và hợp tác với nhóm của mình để quản lý tiếp thị hiệu quả.

Đang theo dõi, phân đoạn và quản lý tương tác của khách hàng với phần mềm quản lý dự án ClickUp CRM.

Đầu tiên, để giúp nhóm của bạn phân loại và lọc hợp đồng dựa trên persona, hành vi hoặc giai đoạn phễu, hãy sử dụng chế độ xem dạng danh sách ClickUp. Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh như nguồn khách hàng tiềm năng, dữ liệu tương tác gần nhất, phân khúc khách hàng, giai đoạn mua hàng, v.v.

Ngoài ra, bạn còn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng để lưu trữ và phân tích hợp đồng, khách hàng và giao dịch. Để đang theo dõi công việc liên quan, hãy cân nhắc thêm liên kết giữa các công việc và tài liệu. Không cần chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau. Với CRM này, bạn có tất cả 7 hàm của marketing trong một công cụ duy nhất.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý hoạt động tiếp thị cho nhóm

5. Định giá

Giai đoạn định giá là nơi bạn quyết định giá cả cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình (rõ ràng), và tại sao nó đáng giá.

Đó là một sự cân bằng: đảm bảo chi phí, duy trì tính cạnh tranh và phản ánh giá trị mà khách hàng nhận thấy. Làm đúng, chiến lược định giá của bạn sẽ hỗ trợ cả sự tăng trưởng thị trường và biên lợi nhuận lành mạnh.

🌸 Ví dụ minh họa nhanh: Chiến dịch pop-up bất ngờ của Chili’s tại Manhattan đã thu hút hơn 10.000 người trong một cuối tuần và tạo ra 6 tỷ lượt tiếp cận truyền thông. Chiến dịch đã nhấn mạnh việc tăng giá thức ăn nhanh và quảng bá burger Big QP mới của Chili’s, với kết quả tăng trưởng doanh số 12% trong tuần ra mắt.

Dưới đây là một số chiến lược định giá sản phẩm mà bạn có thể áp dụng:

Định giá dựa trên giá trị: Xác định giá dựa trên giá trị mà khách hàng cho là xứng đáng, chứ không chỉ dựa trên chi phí của bạn hoặc giá của đối thủ cạnh tranh. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả đối với các sản phẩm độc đáo hoặc cao cấp, nơi giá trị được nhận thức là yếu tố quan trọng nhất.

Giá thành cộng lợi nhuận: Thêm một mức lợi nhuận cố định vào chi phí sản xuất sản phẩm của bạn. Phương pháp này đơn giản và đáng tin cậy, nhưng bạn cần theo dõi sát sao những thay đổi của thị trường.

Giá thâm nhập thị trường: Ra mắt với mức giá thấp để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, sau đó tăng giá khi đã thu hút được khách hàng tùy chỉnh thông qua Ra mắt với mức giá thấp để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, sau đó tăng giá khi đã thu hút được khách hàng tùy chỉnh thông qua các công cụ định giá

Giá cả cạnh tranh: Định giá sản phẩm của bạn tương tự như các sản phẩm tương tự trên thị trường. Điều này lý tưởng cho các ngành hàng có mục tiêu là đối tượng khách hàng quan tâm đến giá cả.

Giá gói combo: Kết hợp các sản phẩm hoặc dịch vụ thành một gói combo để có giá trị tốt hơn so với việc mua riêng lẻ.

Giá cả động: Điều chỉnh giá theo thời gian thực dựa trên nhu cầu, tồn kho hoặc thời gian trong ngày; các ngành như hàng không hoặc ứng dụng chia sẻ chuyến đi thường áp dụng phương pháp này.

📌 Ví dụ: Tại ClickUp, chúng tôi sử dụng mô hình định giá theo cấp độ kết hợp giữa miễn phí và dựa trên giá trị. Mỗi cấp độ được thiết kế phù hợp với quy mô, độ phức tạp và nhu cầu của các nhóm người dùng khác nhau. Mô hình này cũng hỗ trợ chiến lược phát triển "land-and-expand": bắt đầu với quy mô nhỏ, tăng cường sử dụng và nâng cấp khi nhóm và độ phức tạp của quy trình làm việc của bạn tăng lên. Các dùng thử miễn phí đang gặp vấn đề. Và hầu hết các nhà sáng lập SaaS từ chối thừa nhận điều đó. Nếu sản phẩm của bạn cần một đồng hồ đếm ngược để ép người dùng đưa ra quyết định, bạn đang giải quyết sai vấn đề. Đây là những gì thực sự xảy ra với các dùng thử miễn phí:Ngày 1-3: Người dùng đăng ký, khám phá một chút, rồi bị phân tâm. Ngày 4-10: Im lặng hoàn toàn. Có thể họ đăng nhập một lần. Ngày 11-13: Email cảnh báo khẩn cấp. “Dùng thử của bạn sắp hết hạn!”Ngày 14: Thời gian quyết định. Nhưng thực tế họ chưa bao giờ sử dụng nó. Đây là cuộc chạy đua ép buộc đến một quyết định mà không ai sẵn sàng đưa ra. Chúng tôi đã xây dựng ClickUp với mô hình “Miễn phí vĩnh viễn” ngay từ ngày đầu. Mọi người cho rằng chúng tôi điên rồ. “Bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền.”“Người dùng sẽ chỉ ở lại gói miễn phí vĩnh viễn.” “Bạn cần sự cấp bách để chuyển đổi.” Sai lầm. Miễn phí vĩnh viễn loại bỏ áp lực nhân tạo khiến người dùng vội vàng sử dụng sản phẩm của bạn. Họ dành thời gian để xây dựng quy trình làm việc thực sự và trải nghiệm giá trị thực sự. Khi họ đạt đến giới hạn của phiên bản miễn phí, họ nâng cấp vì họ muốn, không phải vì đồng hồ đếm ngược ép buộc họ. Tỷ lệ chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí của chúng tôi cao hơn tiêu chuẩn ngành, và khách hàng của chúng tôi ở lại lâu hơn vì họ đã chọn trả phí sau khi trải nghiệm giá trị thực sự. Các bản dùng thử miễn phí đang gặp vấn đề. Và hầu hết các nhà sáng lập SaaS từ chối thừa nhận điều đó. Nếu sản phẩm của bạn cần một đồng hồ đếm ngược để ép người dùng đưa ra quyết định, bạn đang giải quyết sai vấn đề. Đây là những gì thực sự xảy ra với các bản dùng thử miễn phí:Ngày 1-3: Người dùng đăng ký, khám phá một chút, rồi bị phân tâm. Ngày 4-10: Im lặng hoàn toàn. Có thể họ đăng nhập một lần. Ngày 11-13: Email cảnh báo. “Dùng thử của bạn sắp hết hạn!”Ngày 14: Thời gian quyết định. Nhưng thực tế họ chưa bao giờ sử dụng nó. Đây là cuộc chạy đua ép buộc đến một quyết định mà không ai sẵn sàng đưa ra. Chúng tôi đã xây dựng ClickUp với mô hình “Miễn phí vĩnh viễn” ngay từ ngày đầu. Mọi người cho rằng chúng tôi điên rồ. “Bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền.”“Người dùng sẽ chỉ ở lại gói miễn phí vĩnh viễn.” “Bạn cần tạo áp lực để chuyển đổi.” Sai lầm. Miễn phí vĩnh viễn loại bỏ áp lực nhân tạo khiến người dùng vội vàng sử dụng sản phẩm của bạn. Họ dành thời gian để xây dựng quy trình làm việc thực sự và trải nghiệm giá trị thực sự. Khi họ đạt đến giới hạn của phiên bản miễn phí, họ nâng cấp vì họ muốn, không phải vì đồng hồ đếm ngược ép buộc họ. Tỷ lệ chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí của chúng tôi cao hơn tiêu chuẩn ngành, và khách hàng của chúng tôi ở lại lâu hơn vì họ đã chọn trả phí sau khi trải nghiệm giá trị thực sự.

👀 Bạn có biết? Giá dựa trên sử dụng đang thay thế giá dựa trên số lượng người dùng được cấp phép trong lĩnh vực SaaS. Theo một cuộc khảo sát của OpenView, 39% doanh nghiệp áp dụng mô hình giá dựa trên sử dụng. Điều này là do nó cho phép khách hàng bắt đầu với quy mô nhỏ và dùng thử sản phẩm, và khi khách hàng trở nên gắn bó với sản phẩm, điều này dẫn đến việc mở rộng một cách liền mạch.

6. Tài chính

Trong marketing, tài chính đóng vai trò chiến lược cốt lõi, định hướng cách phân bổ nguồn lực, ưu tiên các chiến dịch và đo lường ROI.

Hãy lấy đối tượng/kỳ/phiên bản của việc thử nghiệm trong quản lý sản phẩm làm ví dụ. Mọi nhóm phát triển đều muốn thử nghiệm các kênh mới hoặc chiến lược sáng tạo. Nhưng nếu không có các giới hạn an toàn, các thử nghiệm A/B có thể nhanh chóng biến thành những phỏng đoán tốn kém.

Phòng tài chính xác định giới hạn chi tiêu an toàn, đã được phê duyệt trước — để các nhóm có thể tự do khám phá mà không lo vượt quá ngân sách cho các kế hoạch tiếp thị.

Dưới đây là cách tài chính hỗ trợ tiếp thị:

Đầu vào về giá cả : Tiếp thị và sản phẩm có thể đề xuất giá cả, nhưng bộ phận tài chính sẽ phân tích tác động của biên lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn và chiến lược gói sản phẩm.

Mô hình quy thuộc : Bộ phận Tài chính có công việc hợp tác với bộ phận Hoạt động Tiếp thị để đảm bảo doanh thu được tín dụng cho các chiến dịch là chính xác.

Kể chuyện về hiệu quả vốn : Trong các startup và doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển, bộ phận tài chính và tiếp thị cùng nhau kể một câu chuyện về sự tăng trưởng hiệu quả (ví dụ: “Chúng tôi đã mở rộng quy mô ống dẫn khách hàng gấp đôi với chi phí thu hút khách hàng (CAC) giảm 20%”).

Quản lý nhà cung cấp sáng tạo: Bộ phận Tài chính xem xét các hợp đồng cố định, hợp đồng phần mềm và thỏa thuận làm việc tự do — đảm bảo chi tiêu tương xứng với hiệu quả.

Ở đây, để mọi người cùng trên một trang, nhóm tiếp thị và bộ phận tài chính tiếp thị cần có một nguồn thông tin chính xác duy nhất.

📌 Ví dụ: Bạn đang lên kế hoạch cho một sprint tăng trưởng quý 4 cho nền tảng SaaS của mình và cần phân bổ $75K cho các kênh tìm kiếm trả phí, nội dung lãnh đạo tư tưởng và các webinar tập trung vào sản phẩm. Bạn sẽ sử dụng các mẫu ngân sách tiếp thị để lập kế hoạch cho các chỉ số KPI tài chính và tiếp thị.

📮ClickUp Insight: Chúng tôi mới phát hiện ra rằng khoảng 33% nhân viên văn phòng gửi tin nhắn cho 1 đến 3 người mỗi ngày để có được thông tin cần thiết. Nhưng nếu tất cả thông tin đã được ghi chép và sẵn sàng truy cập thì sao? Với Trí tuệ Nhân tạo Quản lý Kiến thức ClickUp Brain đồng hành cùng bạn, việc chuyển đổi ngữ cảnh trở thành dĩ vãng. Chỉ cần đặt câu hỏi trực tiếp từ không gian làm việc của bạn, và ClickUp Brain sẽ truy xuất thông tin từ không gian làm việc của bạn và/hoặc các ứng dụng bên thứ ba kết nối!

7. Phân phối

Giai đoạn phân phối là nơi bạn đưa sản phẩm hoặc thông điệp của mình đến với đối tượng mục tiêu thông qua các kênh phù hợp, vào thời điểm thích hợp. Điều đó có thể bao gồm việc phân phối nội dung kỹ thuật số, quản lý các mối quan hệ đối tác, mở rộng tầm ảnh hưởng của người ảnh hưởng, hoặc điều phối logistics bán lẻ.

🌸 Ví dụ minh họa nhanh: Chiến dịch tiếp thị cho bộ phim Barbie năm 2023 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho quảng bá phim bom tấn, thu về hơn $1,4 tỷ doanh thu phòng vé toàn cầu và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất do một nữ đạo diễn thực hiện. Được hỗ trợ bởi hơn 100 đối tác thương hiệu, các công cụ kỹ thuật số viral như Barbie Selfie Generator (giúp tăng phạm vi toàn cầu của Mattel lên 279%) và các sự kiện trải nghiệm như Barbie Dreamhouse Challenge, chiến dịch đã tạo ra 179 triệu lượt hiển thị tự nhiên và 4,6 tỷ lượt chế độ xem hashtag. Sức hút của chiến dịch đặc biệt mạnh mẽ đối với thế hệ Gen Z, với 93% cho rằng chiến lược marketing này hấp dẫn và 81% khán giả trong tuần đầu công chiếu dưới 35 tuổi, đồng thời khơi dậy xu hướng "Barbiecore" toàn cầu.

Khi xây dựng chiến lược phân phối, bạn cần xem xét các kênh tạo ra nhiều cuộc hội thoại nhất. Bạn cũng cần trả lời câu hỏi quan trọng: Liệu chiến lược tiếp cận thị trường của chúng ta có đồng bộ giữa bộ phận bán hàng, tiếp thị và vận hành hay không?

Dưới đây là các thành phần chính của giai đoạn này:

Vận chuyển và logistics: Quản lý cách sản phẩm vật lý di chuyển, từ lưu trữ đến tận cửa nhà. Bao gồm đang theo dõi đơn đặt hàng, đóng gói, đối tác vận chuyển và mức tồn kho.

Phân phối kỹ thuật số: Đối với phần mềm, sách điện tử, khóa học trực tuyến và các sản phẩm kỹ thuật số khác, các kênh phân phối là tức thì và toàn cầu.

Vị trí bán lẻ: Đưa sản phẩm của bạn lên kệ hàng thực tế, dù đó là siêu thị, cửa hàng thời trang hay cửa hàng pop-up tạm thời.

Trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C): Bán hàng trực tiếp đến khách hàng mục tiêu thông qua trang web hoặc ứng dụng của bạn, loại bỏ trung gian.

Omnichannel: Tạo ra trải nghiệm liền mạch trên các cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội và cửa hàng truyền thống.

📌 Ví dụ: Bạn đang triển khai một tính năng mới—tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo—cho người dùng qua ba giai đoạn: người dùng tiên phong, người dùng cao cấp và đối tượng người dùng chung.

Bạn sử dụng bảng điều khiển ClickUp để đang theo dõi hiệu quả của chiến dịch này trên các email tiếp thị, thông báo trong ứng dụng và tương tác cộng đồng. Bảng điều khiển thời gian thực chuyển đổi quá trình phân phối từ một "hộp đen" thành một quy trình làm việc có kiểm soát, dựa trên dữ liệu.

Bảng điều khiển ClickUp đang theo dõi hiệu suất chiến dịch tiếp thị của bạn trên các kênh khác nhau.

ClickUp kết nối tiếp thị, bán hàng, vận hành và logistics trong một không gian làm việc duy nhất. Các bảng điều khiển cung cấp cho tất cả mọi người, từ quản lý tiếp thị đến quản lý bán hàng, một nguồn thông tin chia sẻ về tiến độ phân phối.

👀 Bạn có biết? Nhiều nghiên cứu được đánh giá ngang hàng cho thấy bối cảnh kênh ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về giá trị và niềm tin. Ví dụ, một mục cao cấp được bán trên nền tảng có nhiều giảm giá như Amazon có thể bị đánh giá là mất đi chất lượng, ngay cả khi mục đó là hàng chính hãng.

Tại sao các hàm này vẫn quan trọng

Các công cụ có thể đã thay đổi—TikTok thay vì TV, AI thay vì thực tập sinh.

Tuy nhiên, những nguyên tắc cơ bản của marketing vẫn không thay đổi. Bảy hàm của marketing vẫn còn relevance vì chúng đại diện cho những trách nhiệm cốt lõi cần thiết để kết nối sản phẩm với đúng đối tượng mục tiêu một cách có ý nghĩa và mang lại lợi nhuận.

Mỗi hàm trả lời một câu hỏi kinh doanh quan trọng.

hàm Câu hỏi cốt lõi Quảng cáo Làm thế nào để thu hút sự chú ý và thúc đẩy hành động? Bán hàng Chúng ta có đang chuyển đổi lãi suất thành doanh thu không? Quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ Chúng ta có đang xây dựng thứ mà mọi người thực sự muốn không? Quản lý thông tin tiếp thị Những thông tin nào đang định hướng cho các quyết định của chúng ta? Định giá Chúng ta có đang tạo ra giá trị mà không làm giảm nhu cầu? Tài chính Chúng ta có thể chứng minh ROI không? Phân phối Người dùng có thể truy cập sản phẩm của chúng ta khi và ở đâu họ cần không?

Bảy Hàm Tiếp Thị: Từ Chiến Lược Đến Thực Thi Với ClickUp

Bây giờ khi bạn đã có chế độ xem rõ ràng về 7 hàm marketing, đã đến lúc biến chiến lược thành hành động.

Và đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Nếu bạn đang lập kế hoạch cho lộ trình sản phẩm, đang theo dõi khách hàng tiềm năng, phân tích dữ liệu chiến dịch hoặc phối hợp cho lần ra mắt tiếp theo trên các kênh, ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một nền tảng duy nhất để kế hoạch, tổ chức và thực thi mọi khía cạnh của quy trình tiếp thị.

Từ tự động hóa và ClickUp Brain đến CRM và bảng điều khiển tùy chỉnh, bạn có mọi thứ cần thiết để tiếp thị thông minh hơn.

Đăng ký trên ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅