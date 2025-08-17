Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp miễn phí để dễ dàng giành được nhiều khách hàng hơn

Ngành công nghiệp vệ sinh toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,9% đến năm 2030. Bạn muốn công ty vệ sinh của mình tận dụng đà phát triển này? Một đề xuất dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp chính là điểm khởi đầu hoàn hảo.

Đây là cơ hội của bạn để trình bày một cách rõ ràng và tự tin về dịch vụ, giá cả, lịch trình và điều khoản của mình.

Các công ty làm được điều này không chỉ gây ấn tượng với khách hàng mà còn vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh và tăng cơ hội ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc tạo ra một đề xuất hấp dẫn và chính xác có thể là một thách thức.

Dưới đây là một số mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp miễn phí mà bạn có thể tùy chỉnh để gửi cho khách hàng.

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh là gì?

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh là một tài liệu chính thức mà các công ty vệ sinh sử dụng để giới thiệu dịch vụ của mình cho khách hàng tiềm năng.

Mẫu này ghi lại các chi tiết cần thiết, chẳng hạn như phạm vi công việc, cấu trúc giá cả, lịch trình và tần suất dọn dẹp, cũng như các điều khoản và điều kiện. Mẫu này cũng chứa thông tin về công ty dọn dẹp, bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ.

Các mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh này sẵn sàng để sử dụng, vì vậy bạn không cần phải thuê chuyên gia pháp lý để tạo đề xuất từ đầu. Ngoài ra, chúng còn giúp bạn trình bày dịch vụ của mình một cách chuyên nghiệp, tăng cơ hội giành được hợp đồng.

🧠 Thông tin thú vị: Hầu hết khách hàng quyết định chấp nhận đề xuất trong vòng 30 giây đầu tiên sau khi đọc. Bố cục gọn gàng, có tổ chức tạo ra sự khác biệt lớn hơn bạn nghĩ. ⏰

Điều gì tạo nên một mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh tốt?

Một mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh tốt sẽ giúp bạn nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Dưới đây là một số thành phần thiết yếu mà bạn phải tìm kiếm trong một mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh miễn phí:

Dễ sử dụng: Chọn mẫu dễ chỉnh sửa và điều hướng. Mẫu phải trực quan, ngay cả khi bạn chưa từng tạo đề xuất trước đây

Ngoại hình chuyên nghiệp: Tìm kiếm một mẫu có vẻ ngoài trang trọng, phác thảo rõ ràng, bố cục có tổ chức và các yếu tố thương hiệu nhất quán. Điều này sẽ giúp bạn giới thiệu dịch vụ dọn dẹp của mình một cách chuyên nghiệp

Tính toàn diện: Chọn mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh với phân tích kinh doanh chi tiết, bao gồm thông tin liên hệ, dịch vụ cung cấp, giá cả và chính sách hủy dịch vụ. Điều này giúp khách hàng tiềm năng nhanh chóng xem qua các dịch vụ của bạn

Khả năng tùy chỉnh: Chọn mẫu cho phép bạn cá nhân hóa các thành phần của nó. Điều này sẽ cho phép bạn tạo đề xuất công việc dọn dẹp phù hợp với nhu cầu của khách hàng mà không cần đến chuyên gia pháp lý

Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp

Dưới đây là các mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh miễn phí tốt nhất mà bạn có thể sử dụng cho công ty vệ sinh của mình:

1. Mẫu dịch vụ dọn dẹp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi và quản lý tất cả các dịch vụ dọn dẹp của bạn tại một nơi với Mẫu Dịch vụ Dọn dẹp ClickUp

Cần trợ giúp tổ chức dịch vụ dọn dẹp từ đầu đến cuối? Mẫu Dịch vụ Dọn dẹp ClickUp giúp bạn thực hiện việc này một cách đơn giản. Mẫu này cho phép bạn tạo tổng quan toàn diện về tất cả các công việc dọn dẹp của mình — đã hoàn thành, đã lên lịch lại, đang tiến hành, v.v.

Điều này giúp quản lý các ưu tiên, đáp ứng mong đợi của khách hàng và tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách có tổ chức. Bạn cũng có thể xem các yêu cầu của từng khách hàng dịch vụ dọn dẹp để tối ưu hóa chất lượng và sự hài lòng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi mọi công việc dọn dẹp, khách hàng và công việc đã lên lịch để mọi thứ luôn được tổ chức tốt

Tập trung các yêu cầu dự án , ghi chú và danh sách kiểm tra công việc của khách hàng vào một nơi

Tự động hóa lịch làm sạch định kỳ và nhắc nhở để tiết kiệm thời gian

🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vệ sinh cần một trung tâm tập trung để quản lý công việc, lịch trình và danh sách công việc của khách hàng.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết cho công việc. Chỉ 27% cho rằng việc này dễ dàng, còn lại đều gặp khó khăn ở các mức độ khác nhau, trong đó 23% cho rằng việc này rất khó. Khi kiến thức nằm rải rác trong các email, trò chuyện và các công cụ khác, thời gian lãng phí sẽ tăng lên nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể biến email thành các nhiệm vụ có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với nhiệm vụ, nhận câu trả lời từ AI và hơn thế nữa trong một không gian làm việc duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

2. Mẫu hợp đồng dọn dẹp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu hợp đồng dọn dẹp ClickUp để tạo đề xuất dọn dẹp chính xác cho khách hàng của bạn

Mẫu hợp đồng dọn dẹp ClickUp giúp bạn soạn thảo hợp đồng dịch vụ chi tiết bao gồm phạm vi công việc, dòng thời gian và điều khoản gia hạn, đảm bảo cả hai bên thống nhất ngay từ ngày đầu tiên. Mẫu này lý tưởng để chính thức hóa các cam kết lặp lại hoặc dài hạn với ít trao đổi qua lại nhất.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Chuẩn hóa tất cả các thỏa thuận với khách hàng bằng các điều khoản, điều kiện và lịch gia hạn rõ ràng

Tự động hóa nhắc nhở về các hợp đồng sắp đến hạn gia hạn

Sắp xếp các phiên bản hợp đồng và lịch sử phê duyệt để dễ dàng tham khảo

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên soạn thảo, quản lý và gia hạn hợp đồng dịch vụ với nhiều khách hàng.

🔍 Bạn có biết? Thị trường dịch vụ vệ sinh toàn cầu dự kiến sẽ vượt 730 tỷ đô la vào năm 2032. Đó là một lượng lớn đề xuất được gửi đi mỗi ngày!

3. Mẫu đề xuất dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Soạn thảo đề xuất dịch vụ hấp dẫn mà không cần nỗ lực thủ công với Mẫu đề xuất dịch vụ ClickUp

Mẫu đề xuất dịch vụ ClickUp là một tài liệu khác cho phép bạn tạo các đề xuất và báo giá có giá trị pháp lý. Điểm khác biệt duy nhất là mẫu này có phạm vi rộng hơn một chút và hỗ trợ các gói dịch vụ có thể tùy chỉnh.

Ngoài các doanh nghiệp vệ sinh, các nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có thể sử dụng mẫu này để giới thiệu với khách hàng tiềm năng bằng các tiện ích bổ sung hoặc mức giá linh hoạt.

Mẫu này trình bày các công việc cụ thể, nêu bật các chi tiết quan trọng và điều chỉnh phạm vi công việc của bạn cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tất cả được trình bày một cách rõ ràng và hấp dẫn, giúp tối đa hóa hiệu quả của đề xuất của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi trạng thái đề xuất từ bản nháp đến khi được phê duyệt một cách liền mạch

Tập trung phản hồi và yêu cầu sửa đổi từ khách hàng

Tích hợp bảng giá, tiện ích bổ sung tùy chọn và điều khoản dịch vụ

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm dọn dẹp và freelancer giới thiệu các gói dịch vụ và tùy chọn giá khác nhau cho khách hàng tiềm năng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bỏ qua trang trống. Sử dụng ClickUp Brain để tạo bản nháp đề xuất ngay lập tức. Hãy thử nhập: “Tạo đề xuất dịch vụ dọn dẹp văn phòng hàng tuần cho tòa nhà 5 tầng với ngân sách 1500 USD/tháng. ”Bạn sẽ nhận được bản phác thảo có cấu trúc với giá cả, lịch trình và dịch vụ sẵn sàng để tùy chỉnh.

4. Mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Bảng trắng Đề xuất Dự án ClickUp để soạn thảo các đề xuất dự án hấp dẫn với nhóm của bạn trong thời gian thực

Bạn đang tìm kiếm một mẫu để giúp bạn hình dung các đề xuất dự án? Tải xuống Mẫu Bảng trắng Đề xuất Dự án ClickUp. Mẫu này theo định dạng bảng trắng hợp tác, bạn có thể sử dụng để phối hợp với các thành viên trong nhóm và thiết kế một đề xuất chính xác cho khách hàng.

Mẫu này cho phép bạn chia nhỏ quy trình đề xuất, từ tổ chức ý tưởng đến tạo danh sách kiểm tra quản lý công việc, để bạn và nhóm của bạn có thể thực hiện hiệu quả hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các dự án vệ sinh thương mại thành các công việc, dòng thời gian và cột mốc

Điều chỉnh dự toán ngân sách, nhu cầu tài nguyên và phạm vi trong một tài liệu duy nhất

Liên kết đề xuất trực tiếp với kế hoạch dự án để dễ dàng cập nhật

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý vận hành giám sát các dự án dọn dẹp quy mô lớn với nhiều địa điểm, thời hạn và công việc phụ thuộc lẫn nhau.

5. Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo đề xuất kinh doanh đơn giản nhưng toàn diện với Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp

Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp là công cụ không thể thiếu cho tất cả các loại hình kinh doanh. Với mẫu này, bạn có thể soạn thảo các đề xuất thầu hấp dẫn, có tổ chức cho khách hàng tiềm năng mà không phải lo lắng về việc định dạng rườm rà.

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại này cho phép bạn thêm các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như phạm vi công việc, điều khoản thanh toán và dòng thời gian.

Mẫu này cũng bao gồm không gian để bạn ghi sứ mệnh kinh doanh, thông tin về nhóm và lời chứng thực để giải thích lý do tại sao dịch vụ của bạn phù hợp với công việc. Điều này làm cho mẫu này trở thành một lựa chọn rất toàn diện cho mọi người.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Trình bày tổng quan về kinh doanh và thông tin xác thực của bạn một cách chuyên nghiệp

Theo dõi sự tham gia và nhận xét của khách hàng trong đề xuất

Điều chỉnh nội dung đề xuất cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh và KPI của dự án

🔑 Lý tưởng cho: Các công ty vệ sinh muốn giới thiệu kinh nghiệm kinh doanh, dịch vụ và giá trị của mình cho khách hàng doanh nghiệp.

6. Mẫu yêu cầu đề xuất của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu quy trình RFP của ClickUp để chuẩn hóa quy trình RFP trong kinh doanh của bạn

Nếu bạn là một doanh nghiệp đang tìm kiếm đề xuất từ các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp bên thứ ba, Mẫu quy trình RFP của ClickUp có thể giúp bạn trong quá trình tìm kiếm.

Mẫu này được thiết kế gọn gàng để phân chia quy trình RFP, từ xác định phạm vi dự án đến xem xét đề xuất, để bạn có thể lựa chọn đề xuất tốt nhất cho dự án của mình.

Mẫu này cũng rất thuận tiện cho việc hợp tác, giúp hợp lý hóa giao tiếp và giảm thiểu các trở ngại. Mẫu cung cấp không gian để nhập tất cả thông tin của bạn, giảm bớt thủ tục giấy tờ và đẩy nhanh quá trình RFP.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tự động hóa các nhắc nhở về thời hạn nộp/gửi bài và đánh giá

Tập trung đánh giá và bảng điểm thầu

Chuẩn hóa việc so sánh đề xuất để lựa chọn công bằng

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm mua sắm muốn mời, theo dõi và so sánh các đề xuất từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nổi bật là yếu tố quan trọng khi kinh doanh dịch vụ vệ sinh thương mại. Hãy tham khảo các mẫu dịch vụ khách hàng tốt nhất để giúp nhóm của bạn nhanh chóng quản lý các truy vấn và nhu cầu của khách hàng!

7. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết kế các đề xuất kinh doanh trang nhã bằng cách sử dụng Mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Bạn đang chuẩn bị thuyết trình cho một khách hàng quan trọng? Hãy sử dụng Mẫu đề xuất thương mại của ClickUp. Được thiết kế để tạo ấn tượng lâu dài, mẫu này cho phép bạn tạo các đề xuất dự án hấp dẫn và đầy đủ thông tin.

Ngoài việc đề cập đến các dịch vụ, giá cả và điều kiện của bạn, bạn có thể thêm các chi tiết như thông tin công ty, sứ mệnh và lời chứng thực của khách hàng. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của bạn.

Mẫu này lý tưởng cho các công việc dọn dẹp quy mô lớn trên nhiều địa điểm hoặc bộ phận, nơi mà tính phức tạp và sự rõ ràng về mặt hình ảnh là rất quan trọng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các dự án vệ sinh thương mại lớn theo địa điểm và phạm vi công việc

Theo dõi việc phê duyệt đề xuất, sửa đổi và phản hồi của khách hàng

Đồng bộ hóa các điều khoản của hợp đồng thương mại với các điều khoản trong đề xuất một cách trơn tru

🔑 Lý tưởng cho: Các công ty vệ sinh thương mại quản lý các đề xuất đa địa điểm với giá cả, lịch trình và phạm vi công việc tùy chỉnh.

8. Mẫu bản tóm tắt dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mô tả phạm vi của mỗi dự án một cách hiệu quả với Mẫu bản tóm tắt dự án ClickUp

Ghi lại mọi chi tiết về dịch vụ vệ sinh thương mại của bạn với Mẫu tường thuật dự án ClickUp.

Tài liệu này phác thảo dự án, bao gồm phương pháp tiếp cận, phạm vi, mục tiêu, thời lượng và các chi tiết quan trọng khác.

Bằng cách này, bạn có thể đặt mục tiêu, tổ chức nguồn lực và điều phối các nhóm để thực hiện dự án dọn dẹp một cách hiệu quả. Đề xuất dịch vụ dọn dẹp thương mại cũng giúp tạo ra một câu chuyện thương hiệu ấn tượng, giúp thu hút khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi các cập nhật và phê duyệt bằng văn bản của các bên liên quan

Liên kết các tài liệu hỗ trợ, ảnh và ghi chú của khách hàng

Điều chỉnh dòng thời gian và kết quả dự án phù hợp với nội dung mô tả

🔑 Lý tưởng cho: Trưởng dự án vệ sinh cần phác thảo mục tiêu, bối cảnh và kế hoạch công việc trong tài liệu đề xuất.

9. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp để tạo các đề xuất tài chính thông minh cho khách hàng của bạn

Tiếp theo, Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp cho phép bạn tạo các đề xuất thầu hợp pháp, có hiệu lực về mặt tài chính cho khách hàng. Mẫu này cung cấp chế độ xem nhanh chi phí dự án để bạn có thể đánh giá và lập kế hoạch ngân sách.

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại cũng cho phép bạn theo dõi tiến độ dự án. Điều này giúp bạn hình dung rủi ro và điều chỉnh phù hợp. Mẫu này là một công cụ xây dựng thương hiệu vững chắc với khả năng thêm logo công ty.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi phân tích ngân sách theo dịch vụ, nhân công và vật liệu

Tự động hóa quy trình phê duyệt để ký kết đề xuất ngân sách nhanh hơn

Tạo báo cáo tài chính rõ ràng và chi tiết cho khách hàng

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý tài chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vệ sinh, chuẩn bị dự toán chi phí và phân tích tài chính cho các đề xuất của khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn thích sự dễ sử dụng của Microsoft Word? Sử dụng nó để tạo hóa đơn trong vài phút! Kiểm tra các mẫu hóa đơn Microsoft Word tốt nhất giúp bạn làm việc dễ dàng hơn.

10. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các hợp đồng khách hàng của bạn ở một nơi với Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý tất cả các hợp đồng kinh doanh của mình? Mẫu Quản lý hợp đồng của ClickUp là dành cho bạn! Chi tiết và có tổ chức, mẫu này giúp bạn theo dõi tất cả các hợp đồng của khách hàng trong ngành dịch vụ dọn dẹp, để bạn có thể quản lý công việc của họ một cách hiệu quả.

Hơn nữa, nó còn cho phép bạn chỉ định thành viên nhóm và xác định các ưu tiên để thực hiện công việc một cách trơn tru. Mẫu này cung cấp các thư mục khác nhau để theo dõi các kết quả cần hoàn thành trước khi đóng, các thủ tục thẩm tra và các tài liệu giao dịch, giúp bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Quản lý hợp đồng vệ sinh đang hoạt động, đã hết hạn và đang chờ xử lý

Theo dõi các cột mốc, gia hạn và nghĩa vụ trong hợp đồng

Tập trung các ghi chú đàm phán và lịch sử phiên bản

🔑 Lý tưởng cho: Các công ty vệ sinh phải xử lý nhiều hợp đồng đang hoạt động, gia hạn hợp đồng và nghĩa vụ pháp lý trong các dự án.

11. Mẫu yêu cầu báo giá ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Yêu cầu Báo giá của ClickUp để thu thập báo giá từ các nhà cung cấp một cách hiệu quả

Nếu bạn là một doanh nghiệp đang tìm kiếm báo giá từ các nhà cung cấp dịch vụ dọn dẹp, Mẫu yêu cầu báo giá của ClickUp có thể hữu ích cho bạn.

Mẫu này nêu rõ các yêu cầu cơ bản của đề xuất thầu, chẳng hạn như dịch vụ vệ sinh được cung cấp, tần suất và thanh toán, để khách hàng tiềm năng có thể mô tả dịch vụ của họ. Việc này giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình và giúp bạn chọn dịch vụ vệ sinh văn phòng tốt nhất.

Bản yêu cầu báo giá chi tiết giúp toàn bộ quá trình lựa chọn nhà cung cấp diễn ra nhanh chóng và bạn có thể đánh giá họ chính xác hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tiêu chuẩn hóa yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp

Theo dõi phản hồi của nhà cung cấp, giá cả và thời gian thực hiện

Tự động hóa nhắc nhở thời hạn và đánh giá báo giá

🔑 Phù hợp cho: Khách hàng mua dịch vụ vệ sinh đang tìm kiếm báo giá từ nhiều nhà cung cấp cho các công việc vệ sinh số lượng lớn hoặc định kỳ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ảnh trước và sau khi hoàn thành công việc. Một hình ảnh nhanh chóng có thể thuyết phục hơn một đoạn văn đầy lời hứa!

12. Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp của Better Proposals

qua Better Proposals

Nếu bạn cung cấp dịch vụ vệ sinh hoặc dọn dẹp, Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh của Better Proposals là một công cụ miễn phí để tạo ra các đề xuất chính thức thuyết phục. Mẫu này được cấu trúc gọn gàng và cho phép bạn xác định phạm vi công việc, giá cả, kinh nghiệm và nhiều thông tin khác cho khách hàng tiềm năng.

Mẫu này cũng có vẻ chuyên nghiệp. Không giống như hầu hết các mẫu khác, mẫu này cho phép các doanh nghiệp thêm thư giới thiệu, tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với khách hàng mới.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giới thiệu dịch vụ bằng hình ảnh và bảng giá

Theo dõi sự tương tác của khách hàng như mở và chế độ xem theo thời gian thực

Tự động hóa tất cả các nhắc nhở và theo dõi đề xuất dịch vụ vệ sinh của bạn

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh hiện đại đang tìm kiếm các đề xuất tương tác, trực quan và tinh tế

13. Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh của Proposify

qua Proposify

Bạn cần một mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh theo phong cách hiện đại? Đề xuất dịch vụ vệ sinh của Proposify sẽ khiến bạn quan tâm.

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại này là một tài liệu linh hoạt, cho phép bạn trình bày một cách thuyết phục các dịch vụ vệ sinh cho hộ gia đình, cơ quan, hoặc văn phòng. Bạn có thể bao gồm chi tiết về giá cả, quy trình làm việc và nhiều thông tin khác.

Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể thêm hình ảnh và chèn chữ ký để ký kết hợp đồng!

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi trạng thái, chế độ xem và phê duyệt đề xuất ngay lập tức

Tích hợp các công cụ chữ ký điện tử để nhanh chóng chốt giao dịch

Tự động hóa việc theo dõi các đề xuất chưa được xem hoặc đang chờ xử lý

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vệ sinh cần các đề xuất có thể tùy chỉnh và sẵn sàng ký điện tử.

14. Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp văn phòng của PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh văn phòng của PandaDoc là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các tòa nhà văn phòng hoặc không gian làm việc chung. Mẫu này cho phép bạn phác thảo sứ mệnh, quy trình vệ sinh, lịch trình và giá cả của công ty.

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại này cũng cho phép bạn thêm lời chứng thực và đánh giá của khách hàng để giúp bạn truyền tải kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vệ sinh. Mẫu này dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh và sẵn sàng để tải xuống.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi các điều khoản hợp đồng, giá cả và tần suất dọn dẹp

Tích hợp chữ ký điện tử và tính năng đang theo dõi tài liệu

Tập trung các ý kiến và yêu cầu sửa đổi của khách hàng

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà thầu vệ sinh chuyên về không gian văn phòng cần đề xuất phù hợp.

🔍 Bạn có biết? Một nhân viên dọn phòng của khách sạn Ritz ở Paris đã tìm thấy một chiếc nhẫn đính hôn trị giá 800.000 đô la Mỹ trong túi máy hút bụi!

15. Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp nhà cửa của PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp nhà cửa của PandaDoc tập trung vào các dịch vụ dành riêng cho gia đình như dọn dẹp nhà bếp, sàn nhà hoặc nệm. Mẫu này dễ sử dụng và được thiết kế riêng cho các chủ nhà đang tìm kiếm báo giá đáng tin cậy và được cá nhân hóa.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi ngày dịch vụ, giá cả và phạm vi dịch vụ cho từng hộ gia đình

Tự động hóa các nhắc nhở dọn dẹp theo mùa hoặc định kỳ

Cung cấp các đề xuất rõ ràng, thân thiện với thiết bị di động cho chủ nhà

🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp vệ sinh nhà ở cung cấp gói dịch vụ cá nhân hóa cho từng chủ nhà.

16. Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh của Venngage

qua Venngage

Tiếp theo, Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh của Venngage cho phép bạn viết đề xuất dịch vụ vệ sinh để giới thiệu dịch vụ của mình. Mẫu này hấp dẫn về mặt thị giác và bao gồm các phần khác nhau, như giới thiệu, phạm vi và nhóm, để truyền tải hiệu quả điểm bán hàng độc đáo của bạn đến khách hàng.

Ngoài ra, mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại có thể tải xuống ở nhiều định dạng khác nhau (PDF, PNG, v.v.), mang lại tính linh hoạt cao.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Thiết kế các đề xuất hấp dẫn về mặt hình ảnh, theo phong cách infographic

Tích hợp giá cả, danh sách thiết bị và lịch trình công việc

Tập trung các chỉ số hiệu suất trực quan và phản hồi của khách hàng

🔑 Phù hợp cho: Các công ty vệ sinh cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ với các biểu đồ dữ liệu và phân tích chi tiết về dịch vụ.

17. Mẫu đề xuất dịch vụ lau cửa sổ của Venngage

qua Venngage

Nếu bạn muốn một mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh cho phép bạn tạo các đề xuất riêng cho từng dịch vụ vệ sinh cụ thể, hãy xem Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh cửa sổ của Venngage.

Mẫu này có thể tùy chỉnh cao, vì vậy bạn có thể chỉnh sửa tài liệu và giới thiệu cho khách hàng bất kỳ dịch vụ dọn dẹp cụ thể nào mà họ cần, chẳng hạn như dọn dẹp phòng tắm, dọn dẹp nhà bếp, v.v.

Điều này đảm bảo rằng đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại của bạn ngắn gọn, hấp dẫn khách hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm chữ ký điện tử để đề xuất có hiệu lực pháp lý.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân tích hình ảnh trước và sau trong các đề xuất

Theo dõi tần suất dịch vụ, giá cả và địa điểm theo từng bất động sản

Tích hợp các chứng nhận an toàn và thông tin xác thực của nhóm

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ làm sạch cửa sổ chuyên nghiệp tạo bản đề xuất mang thương hiệu, giàu hình ảnh cho khách hàng thương mại và dân cư.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho đề xuất của bạn ngắn gọn và súc tích. Tránh làm khách hàng choáng ngợp với quá nhiều thông tin. Tập trung vào những điều cần thiết và giá trị mà bạn mang lại cho không gian của họ.

18. Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh khách sạn của Template.net

Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh khách sạn từ Template.net là một tài nguyên hữu ích cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh khách sạn. Dễ sử dụng và tùy chỉnh, mẫu đề xuất miễn phí này được cấu trúc thành các phần khác nhau.

Bạn có thể xác định các dịch vụ, đào tạo nhân viên, chất lượng và các yếu tố khác để truyền đạt USP của mình một cách toàn diện. Mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại này rất đơn giản, phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi tần suất dọn dẹp và nhu cầu cao điểm trong mùa cao điểm

Truy cập tùy chỉnh giá cho dịch vụ dọn dẹp

Tập trung lịch sử đề xuất cho chuỗi khách sạn và nhượng quyền

🔑 Lý tưởng cho: Các công ty vệ sinh, khách sạn và không gian khách sạn cần đề xuất dịch vụ theo phòng, sự kiện và theo mùa.

19. Mẫu đề xuất yêu cầu dọn dẹp môi trường của Template.net

Mẫu đề xuất yêu cầu dọn dẹp môi trường của Template.net được thiết kế cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dọn dẹp thân thiện với môi trường.

Mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp miễn phí, dễ tùy chỉnh này giúp bạn phác thảo các phương pháp dọn dẹp, biện pháp an toàn và chính sách tác động môi trường. Cấu trúc rõ ràng, được chia thành các phần là lý tưởng để trình bày các dịch vụ có trách nhiệm và bền vững cho khách hàng và cơ quan chức năng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Chi tiết các quy trình xử lý chất nguy hiểm trong đề xuất

Theo dõi lịch trình dọn dẹp, các biện pháp an toàn và chứng nhận của nhóm

Tập trung các phê duyệt theo quy định và ủy quyền của khách hàng

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ môi trường cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, hóa chất bị đổ tràn hoặc dọn dẹp sau thảm họa.

🧠 Thông tin thú vị: Tại thành phố New York, có một công ty dọn dẹp chuyên dọn dẹp sau tiệc cho những người nổi tiếng. Đề xuất dịch vụ dọn dẹp của họ thường kèm theo thỏa thuận bảo mật — bạn dọn dẹp sự bừa bộn, nhưng những gì xảy ra tại bữa tiệc sẽ được giữ kín.

20. Mẫu đề xuất dịch vụ rửa xe của Template.net

Mẫu đề xuất dịch vụ rửa xe của Template.net là một công cụ thiết thực cho các doanh nghiệp rửa xe cung cấp dịch vụ làm sạch và các dịch vụ bổ sung.

Mẫu có thể chỉnh sửa này, tương thích với Microsoft Word, cho phép bạn nêu chi tiết giá cả, gói dịch vụ và chứng nhận bảo hiểm. Đây là lựa chọn thông minh cho các doanh nghiệp muốn gửi đề xuất hoàn chỉnh, sẵn sàng cho khách hàng với nỗ lực tối thiểu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia gói dịch vụ cho ô tô, SUV và đội xe

Theo dõi giá cả, tiện ích bổ sung và các tùy chọn lập lịch

Tự động hóa việc phê duyệt đề xuất và xác nhận dịch vụ

🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp rửa xe giới thiệu gói dịch vụ cho khách hàng cá nhân, đội xe hoặc khách hàng doanh nghiệp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả khách hàng thông qua các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và văn phòng với các mẫu CRM miễn phí giúp bạn giữ liên lạc!

Viết mẫu đề xuất dịch vụ dọn dẹp để giành được khách hàng trong vài phút với ClickUp

Trong thị trường phát triển nhanh như hiện nay, mỗi công việc dọn dẹp là một cơ hội để giữ chân khách hàng lâu dài và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không có bản đề xuất dịch vụ dọn dẹp rõ ràng, chuyên nghiệp, bạn sẽ dễ mắc phải những sai lầm phổ biến và thua kém các đối thủ cạnh tranh chuẩn bị tốt hơn.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh lại mang lại sự khác biệt lớn như vậy. Chúng giúp bạn nhanh chóng xây dựng các đề xuất phù hợp, sẵn sàng cho khách hàng, đồng thời đảm bảo mọi chi tiết đều chính xác và hoàn hảo.

Sẵn sàng nâng cấp đề xuất của bạn lên một tầm cao mới? Hãy xem các mẫu đề xuất dịch vụ vệ sinh thương mại miễn phí của ClickUp. Đăng ký tại đây để bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí!