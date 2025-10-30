11 giải pháp thay thế Trainual tốt nhất cho đào tạo nhóm và tài liệu hóa quy trình vào năm 2025

Mở rộng quy mô kinh doanh đồng nghĩa với việc mở rộng cách bạn đào tạo nhân viên. Đó chính là lúc Trainual phát huy tác dụng—một hệ thống quản lý đào tạo được thiết kế cho việc tài liệu hóa, onboarding và đảm bảo tính nhất quán của quy trình. Nó đơn giản và có cấu trúc, nhưng khi nhóm phát triển, tính linh hoạt của nền tảng bắt đầu bộc lộ những hạn chế.

Khi tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Trainual, bạn nên chọn các nền tảng kết hợp giữa việc tài liệu hóa dễ dàng với tự động hóa, phân tích và phân phối nội dung mượt mà. Điểm cộng nếu chúng cũng có thể hoạt động như hệ thống quản lý công việc hoặc hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) của bạn.

Chúng tôi đã hoàn thành việc cần làm và tổng hợp các giải pháp thay thế Trainual tốt nhất cho đào tạo nhóm và tài liệu hóa quy trình.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Trainual?

Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên xem xét sử dụng giải pháp thay thế Trainual cho đào tạo nhân viên và onboarding:

Tính năng tìm kiếm có thể gây khó khăn: Tính năng tìm kiếm rất hữu ích trên lý thuyết, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động mượt mà như mong đợi. Nếu nội dung của bạn không được tổ chức hợp lý hoặc gắn thẻ rõ ràng, kết quả tìm kiếm có thể không chính xác.

Giới hạn về tùy chỉnh và linh hoạt trong thiết kế: Người dùng phản ánh các hạn chế trong các tùy chọn bố cục nội dung—ví dụ: định dạng thường cơ bản và thiếu các tùy chọn định dạng danh sách nhiều cấp hoặc khả năng tùy chỉnh thương hiệu nâng cao.

Báo cáo và phân tích cơ bản: Mặc dù hàm báo cáo hoạt động tốt, nhưng nó thiếu các phân tích sâu. Bạn sẽ không thể có được cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất bài kiểm tra, thời gian dành cho từng chủ đề hoặc nhật ký hoạt động thời gian thực như trong các công cụ như Tài liệu Google.

Không hỗ trợ nhập tài liệu: Việc nhập các tài liệu lớn hoặc phức tạp có thể yêu cầu định dạng lại, và không có tính năng đồng bộ Tài liệu Google tích hợp sẵn—vẫn cần phải sao chép và dán.

Không hỗ trợ thực thi công việc thời gian thực: Trainual tập trung vào các mô-đun đào tạo và quy trình tiêu chuẩn (SOP) nhưng không bao gồm danh sách kiểm tra công việc trực tiếp hoặc đang theo dõi thực thi tại hiện trường. Bạn sẽ cần hệ thống quản lý công việc hoặc hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) để đáp ứng yêu cầu tuân thủ vận hành và nhu cầu đào tạo.

Hạn chế về giá cả: Giá cả phụ thuộc vào số lượng người dùng và yêu cầu các tiện ích bổ sung như Trainual+ để hỗ trợ đa ngôn ngữ, tên miền tùy chỉnh và chữ ký điện tử, khiến chi phí trở nên đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ.

Trang nội dung lộn xộn: Khi thư viện đào tạo của bạn phát triển, trang Nội dung bắt đầu trông như một mớ hỗn độn. Tất cả nội dung được liệt kê trong một chế độ xem dài, điều này có thể gây choáng ngợp.

Hãy cùng khám phá các giải pháp thay thế cho Trainual giúp vượt qua những giới hạn này, mang lại sự linh hoạt cao hơn và giao diện người dùng trực quan.

Các giải pháp thay thế Trainual trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các nền tảng tốt nhất cho đào tạo, onboarding và tài liệu hóa quy trình.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Đào tạo, tài liệu và vận hành được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên một nền tảng duy nhất Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các doanh nghiệp đang phát triển. ClickUp Tài liệu, Cơ sở kiến thức, Trợ lý AI (ClickUp Brain), Tự động hóa, Mẫu, Quyền truy cập Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Document360 Cơ sở kiến thức nội bộ và ngoại bộ được tổ chức khoa học Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ hỗ trợ khách hàng và đào tạo sản phẩm Chatbot AI (Ask Eddy), quản lý phiên bản bài viết, tên miền tùy chỉnh, phân tích chi tiết. Giá cả tùy chỉnh Absorb LMS Hệ thống quản lý học tập cấp doanh nghiệp với công cụ AI Kích thước nhóm: Phù hợp cho các tổ chức lớn có nhu cầu tuân thủ quy định. Hỗ trợ Absorb Create AI, Trợ lý Thông minh, SCORM/xAPI và các cổng thông tin đa ngôn ngữ. Giá cả tùy chỉnh Scribe Tài liệu hóa quy trình từng bước với hình ảnh minh họa Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm vận hành, CNTT và đội ngũ hỗ trợ. SOP tự động tạo, Trang Ghi Chép, công cụ tạo thủ công, chia sẻ chỉ với một cú nhấp chuột. Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí từ $15/người dùng/tháng TalentLMS Đào tạo doanh nghiệp có yếu tố trò chơi hóa, dễ tiếp cận Kích thước nhóm: Phù hợp cho các đội ngũ Nhân sự (HR) và Phát triển Nguồn nhân lực (L& Trình tạo kéo và thả, TalentCraft AI, gamification, chứng chỉ. Bắt đầu từ $149/tháng Lessonly by Seismic Đào tạo tương tác cho đội ngũ bán hàng và thành công của khách hàngKích thước nhóm: Phù hợp cho các chương trình hỗ trợ doanh thu và huấn luyện. Đánh giá video bằng AI, tích hợp nội dung Seismic, bài học tương tác Giá cả tùy chỉnh Process Street Tự động hóa quy trình không cần mã và đang theo dõi tuân thủ Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm Nhân sự, Vận hành và Tuân thủ. Trình tạo danh sách kiểm tra, Trợ lý AI (Cora), phê duyệt, phân tích quy trình làm việc Giá cả tùy chỉnh 360Learning Đào tạo doanh nghiệp hợp tác, dựa trên đồng nghiệp Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự của doanh nghiệp. Học tập xã hội, đề xuất của trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích nhóm, học viện tùy chỉnh. Bắt đầu từ $8/người dùng/tháng Guru Các trung tâm kiến thức nội bộ được hỗ trợ bởi AI với các câu trả lời có ngữ cảnh Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phân phối và môi trường làm việc kết hợp. Thẻ kiến thức, Guru GPT, tích hợp trình duyệt/Slack, phân tích Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $18/người dùng/tháng Coassemble Học tập nhanh chóng, trực quan và các khóa học tương tácKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ và các chương trình đào tạo sáng tạo. Hơn 40 mẫu, Chế độ Headless, bài kiểm tra tương tác, phân tích dữ liệu. Miễn phí; Gói trả phí từ $100/tháng Docebo Tự động hóa học tập doanh nghiệp dựa trên trí tuệ nhân tạo Kích thước nhóm: Phù hợp cho các tổ chức toàn cầu và đào tạo khách hàng Tạo nội dung bằng AI, Huấn luyện ảo, Tìm kiếm sâu, Tích hợp CRM/HRIS Giá cả tùy chỉnh

Các giải pháp thay thế Trainual tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là các giải pháp thay thế Trainual được thiết kế dành riêng cho các nhóm hiện đại như của bạn.

ClickUp (Tốt nhất cho đào tạo và vận hành được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trên một nền tảng duy nhất)

Tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), hướng dẫn onboarding và wiki kết nối mượt mà với quy trình làm việc của bạn thông qua ClickUp Tài liệu.

Nếu nền tảng đào tạo hiện tại của bạn khiến việc duy trì sự nhất quán giữa các quy trình tiêu chuẩn (SOP) và công việc trở nên khó khăn, hoặc yêu cầu nhóm của bạn phải chuyển đổi giữa wiki, tài liệu và bảng dự án chỉ để hoàn thành công việc, ClickUp giải quyết tất cả trong một nền tảng duy nhất.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp tài liệu, quản lý dự án và trợ lý kiến thức AI trong một không gian làm việc duy nhất. Với ClickUp Docs giàu tính năng, bạn có thể tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), hướng dẫn onboarding và wiki nội bộ kết nối trực tiếp với các công việc và quy trình làm việc. Để tăng thêm lợi ích, nó còn hỗ trợ hợp tác và chỉnh sửa thời gian thực.

Tạo các tài liệu hợp tác và dễ dàng điều hướng với ClickUp Docs

Bạn có thể giao mục từ bên trong tài liệu, đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực, nhúng các tiện ích trực quan như bảng điều khiển hoặc dòng thời gian, và thậm chí khóa các phần để kiểm soát quyền truy cập dựa trên quyền hạn.

Giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, nhúng bảng điều khiển và khóa các phần để đảm bảo truy cập bảo mật trong ClickUp Tài liệu.

📌 Mẹo nhanh: Muốn tạo wiki ngay lập tức? Mở Docs Hub, nhấp vào Tạo tài liệu ở góc trên bên phải và lựa chọn Blank wiki từ các tùy chọn có sẵn. Tạo wiki ngay lập tức trong ClickUp Tài liệu

Để nâng cao hơn nữa, ClickUp Knowledge Management hoạt động như một lớp công cụ giúp thay đổi cách nhóm của bạn tìm kiếm thông tin. Ví dụ, khi ai đó nhập câu hỏi: “Chính sách nghỉ thai sản của chúng ta là gì?”— ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp trong không gian làm việc của bạn, sẽ ngay lập tức quét các tài liệu kết nối, công việc, wiki và thậm chí các tích hợp bên ngoài để trả về câu trả lời chính xác và cập nhật nhất.

Sử dụng ClickUp Knowledge Management để giúp thông tin dễ dàng tìm kiếm.

Ngoài ra, ClickUp Brain còn giúp bạn soạn thảo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) mới từ đầu, tóm tắt các danh sách kiểm tra onboarding hiện có thành các nhiệm vụ nhỏ gọn, và tự động tạo ra kiến thức nội bộ từ các công việc, bình luận và tài liệu trước đó.

Tạo tài liệu kiến thức với ClickUp Brain ngay lập tức

Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó viết lại chính sách với giọng điệu khác, tạo hướng dẫn thực hiện dựa trên các quy trình đã hoàn thành, hoặc đề xuất cập nhật tài liệu khi công việc thay đổi, giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kiến thức và tự động hóa ClickUp nâng cao đào tạo và tài liệu hóa với trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn: Các tính năng AI này biến ClickUp từ một công cụ tài liệu đơn giản thành một trung tâm đào tạo tự động — nơi kiến thức không chỉ được lưu trữ, mà còn liên tục trở thành công việc cho bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kiến thức và tự động hóa

ClickUp nâng cao đào tạo và tài liệu hóa với trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn:

ClickUp Brain MAX: Tìm kiếm trên tất cả các tài liệu ClickUp, nhiệm vụ ClickUp, bảng trắng và các ứng dụng kết nối như Google Drive, Slack và Figma để nhanh chóng tìm ra bối cảnh phù hợp — ngay cả trong nội dung phức tạp hoặc cũ hơn chỉ với một lệnh "Nói thành văn bản" đơn giản.

Brain MAX cung cấp các câu trả lời chi tiết bằng cách tìm kiếm qua tài liệu, công việc và các ứng dụng kết nối — giúp ngay cả kiến thức phức tạp hoặc ẩn giấu trở nên dễ dàng truy cập ngay lập tức.

ClickUp AI Agent:s Hỏi các câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường (ví dụ: “Danh sách kiểm tra onboarding của chúng ta là gì?”) và nhận câu trả lời tức thì, đã được xác minh, lấy từ kiến thức trong không gian làm việc của bạn.

ClickUp AI Agents cung cấp câu trả lời tức thì, có nguồn tham khảo cho các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, biến không gian làm việc của bạn thành một cơ sở kiến thức sống động.

Các tính năng AI này biến ClickUp từ một công cụ tài liệu đơn giản thành một trung tâm đào tạo tự động — nơi kiến thức không chỉ được lưu trữ mà còn liên tục trở thành công việc cho bạn.

Muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng AI để viết tài liệu? Nhấp vào video bên dưới 👇

Để bắt đầu quá trình tài liệu hóa, bạn có thể sử dụng mẫu ClickUp Knowledge Base Template. Mẫu này đã được cấu trúc sẵn với các thư mục, trang và Trường Tùy chỉnh để giúp bạn tổ chức các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), chính sách nội bộ, tài liệu onboarding và câu hỏi thường gặp (FAQs) trong một nơi duy nhất.

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), chính sách, tài liệu onboarding và câu hỏi thường gặp (FAQs) tại một nơi duy nhất với mẫu Knowledge Base của ClickUp.

Bạn có thể liên kết tài liệu với các công việc, chỉ định người chịu trách nhiệm và thậm chí đang theo dõi các trang cần cập nhật để cơ sở kiến thức của bạn luôn mới mẻ và có thể áp dụng.

⚡ Kho mẫu: Cần triển khai chương trình đào tạo mà không bỏ sót bất kỳ bước nào? Sử dụng mẫu Kế hoạch Triển khai Đào tạo ClickUp để lập bản đồ dòng thời gian, phân công công việc và đang theo dõi từng giai đoạn, từ thử nghiệm đến triển khai toàn diện.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Các nhiệm vụ cho đào tạo sẵn sàng triển khai: Gán trực tiếp từ tài liệu của bạn, thêm danh sách kiểm tra, phụ thuộc và ngày đáo hạn để biến mọi kiến thức thành quy trình làm việc với Gán trực tiếp từ tài liệu của bạn, thêm danh sách kiểm tra, phụ thuộc và ngày đáo hạn để biến mọi kiến thức thành quy trình làm việc với nhiệm vụ ClickUp

Chế độ xem phù hợp với mọi phong cách học tập: Sử dụng Sử dụng ClickUp Views cho các quy trình SOP dạng danh sách, luồng quy trình Kanban và nhiều hơn nữa.

Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò: Quản lý quyền chỉnh sửa, chia sẻ và hiển thị theo vai trò hoặc bộ phận để bảo mật nội dung nhạy cảm hoặc quan trọng về tuân thủ.

Hợp tác tích hợp sẵn: Bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp, giao nhiệm vụ và duy trì các chủ đề thảo luận bên trong từng tài liệu hoặc công việc với Bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp, giao nhiệm vụ và duy trì các chủ đề thảo luận bên trong từng tài liệu hoặc công việc với tính năng Phát hiện Hợp tác của ClickUp

Bảo vệ dữ liệu với bảo mật cấp doanh nghiệp: Tin tưởng vào SSO, quyền truy cập chi tiết và chính sách bảo mật dữ liệu AI nghiêm ngặt — không sử dụng dữ liệu không gian làm việc cho đào tạo AI.

Ghi lại kiến thức tự động với ClickUp AI Notetaker: Ghi âm, chuyển đổi văn bản và tóm tắt các phiên onboarding hoặc đào tạo để tạo ra các thông tin có thể tìm kiếm và chia sẻ. Ghi âm, chuyển đổi văn bản và tóm tắt các phiên onboarding hoặc đào tạo để tạo ra các thông tin có thể tìm kiếm và chia sẻ.

Giới hạn của ClickUp

Có thể có một chút khó khăn ban đầu do số lượng tính năng phong phú.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính linh hoạt của nó trong việc thích ứng với nhu cầu của đội ngũ. Tôi sử dụng nó hàng ngày để tổ chức các chu kỳ kiểm thử QA, ghi chép bằng chứng, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và đang theo dõi tiến độ của các ticket trên nhiều nhóm. Các tính năng tự động hóa và mẫu tùy chỉnh giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và duy trì tính nhất quán trong quy trình của chúng tôi.

2. Document360 (Phù hợp nhất cho cơ sở kiến thức có cấu trúc với tính năng tìm kiếm AI)

qua Document360

Document360 được thiết kế cho các nhóm cần tài liệu hóa các quy trình lặp lại, nội dung đào tạo và kiến thức sản phẩm dưới định dạng có thể tìm kiếm.

Bạn có thể tạo cơ sở kiến thức riêng tư hoặc công khai, tổ chức nội dung theo các danh mục phân cấp và hợp tác thông qua quy trình xem xét và phiên bản bài viết. Đối với các trường hợp sử dụng tập trung vào đào tạo, các nhóm có thể nhúng các bài viết hướng dẫn, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và luồng quyết định trực tiếp vào các ứng dụng web hoặc cổng thông tin hiện có.

Các tính năng nổi bật của Document360

Sử dụng tên miền tùy chỉnh với SSL, tùy chỉnh giao diện qua CSS/JS, meta tự động sinh và phân tích nội dung để theo dõi từ khóa tìm kiếm, hiệu suất bài viết và phản hồi của người dùng.

Sử dụng chatbot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo ‘Ask Eddy’ để trả lời câu hỏi của người dùng kèm theo đề xuất bài viết có liên quan.

Hướng dẫn người dùng qua các bước hướng dẫn chi tiết bên trong portal của bạn bằng tiện ích cây quyết định.

Giới hạn của Document360

Trình chỉnh sửa văn bản phong phú đôi khi cảm thấy ít trực quan hơn, gây ra các vấn đề về định dạng khi dán hoặc tùy chỉnh kiểu dáng.

Giá cả của Document360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Document360

G2: 4.7/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Document360?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Việc tạo và đăng bài viết rất đơn giản. Trang web cho phép tạo nhiều danh mục dễ dàng điều hướng cho khách hàng của chúng tôi. Việc triển khai công cụ này rất dễ dàng. Nhóm của chúng tôi đã sử dụng Doc360 được một năm nay và đã tạo ra một trang hỗ trợ chi tiết hữu ích cho người dùng. Chúng tôi có thể đăng và cập nhật bài viết nhanh chóng khi ra mắt tính năng mới hoặc cần cập nhật bài viết hỗ trợ hiện có.

👀 Bạn có biết? Một báo cáo của Forrester cho thấy 97% tổ chức vẫn hoạt động với quy trình tài liệu kỹ thuật số tối thiểu hoặc không có. Điều đó có nghĩa là hầu hết các công ty vẫn đang sử dụng các quy trình làm việc thủ công, lỗi thời.

3. Absorb LMS (Phù hợp nhất cho hệ thống quản lý học tập cấp doanh nghiệp, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua Absorb LMS

Absorb LMS là hệ thống quản lý học tập dựa trên đám mây, có tính năng AI tạo sinh để tạo/lập khóa học nhanh chóng, lộ trình học tập tùy chỉnh và quy trình quản trị viên thông minh.

Giải pháp thay thế Trainual cũng bao gồm các tính năng thương mại điện tử để bán nội dung đào tạo, cũng như đánh giá, chứng chỉ và đang theo dõi tuân thủ. Hỗ trợ đầy đủ cho SCORM, xAPI và các cổng thông tin đa ngôn ngữ đảm bảo khả năng phân phối linh hoạt, trong khi các quyền kiểm soát dựa trên vai trò và tuân thủ SOC 2/GDPR đáp ứng các yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp.

Tích hợp các tính năng tốt nhất của LMS

Sử dụng công cụ người tạo khóa học dựa trên trí tuệ nhân tạo ‘Absorb Create’ để tự động tạo khung chương trình và tài liệu khóa học chỉ trong vài phút.

Kích hoạt các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và báo cáo chỉ với một cú nhấp chuột để tối ưu hóa các công việc hành chính với công cụ quản trị viên Intelligent Assist.

Nhận bảng điều khiển báo cáo toàn diện với phân tích theo lịch trình để đang theo dõi tiến độ học tập, chứng chỉ và các chỉ số ROI.

Vượt qua giới hạn của hệ thống quản lý học tập (LMS)

Quản lý một thư viện khóa học lớn có thể tốn nhiều thời gian, vì nền tảng hiện tại thiếu các tùy chọn chỉnh sửa hàng loạt mạnh mẽ.

Giá cả của Absorb LMS

Giá cả tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét về Absorb LMS

G2: 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Absorb LMS?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với những gì đã được mô tả trong giai đoạn bán hàng. Với tư cách là người tạo nội dung LMS, việc nắm bắt các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào việc tạo/lập tài liệu đào tạo cho môi trường người dùng rất dễ dàng. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng rất xuất sắc, luôn trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng.

4. Scribe (Phù hợp nhất cho việc tài liệu hóa quy trình theo từng bước một cách trực quan)

qua Scribe

Scribe là công cụ tài liệu hóa tự động hóa ghi lại các thao tác trên màn hình của bạn, bao gồm cú nhấp chuột, phím bấm và ảnh chụp màn hình, sau đó chuyển đổi chúng thành các hướng dẫn từng bước có thể chỉnh sửa.

Bạn có thể tùy chỉnh và chú thích từng bước, tùy chỉnh thương hiệu cho kết quả đầu ra, che giấu thông tin nhạy cảm và xuất ra các định dạng khác nhau. Scribe tích hợp với các nhóm thông qua các liên kết chia sẻ và vai trò, cung cấp phân tích để đang theo dõi và hướng dẫn việc sử dụng trong quá trình triển khai.

Các tính năng nổi bật của Scribe

Tăng cường khả năng chia sẻ với các tùy chọn xuất và nhúng chỉ với một cú nhấp chuột, cho phép hướng dẫn được chia sẻ qua PDF, mã nhúng hoặc các nền tảng như ITG hoặc Hudu.

Chỉnh sửa và tùy chỉnh nội dung, bao gồm chỉnh sửa văn bản, chèn liên kết, sắp xếp lại và định dạng sau khi thu thập.

Ghép nhiều hướng dẫn thành các tài liệu hoàn thành , với khả năng hợp tác thời gian thực và lịch sử phiên bản sử dụng Scribe Trang và Gallery.

Giai đoạn giới hạn của Scribe

Chức năng che mờ văn bản không nhạy cảm đôi khi không chính xác, và các tính năng thiết lập AI có thể được tinh chỉnh thêm theo một số ý kiến.

Giá cả của Scribe

Miễn phí vĩnh viễn

Pro Team : $15/người dùng/tháng (bắt đầu từ 5 người dùng được cấp phép)

Pro Personal : $29/người dùng/tháng (bắt đầu từ 1 người dùng được cấp phép)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Scribe

G2: 4.8/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Scribe?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Scribe là công cụ cực kỳ dễ sử dụng để tạo tài liệu hướng dẫn cho các quy trình làm việc nhỏ. Nhờ các tính năng chỉnh sửa, bạn có thể nhanh chóng cải thiện tài liệu hướng dẫn chung và có được hướng dẫn chất lượng cao về sản phẩm/quy trình làm việc của mình chỉ trong vài phút. Các tùy chọn đổi thương hiệu và tùy chọn chia sẻ là lựa chọn hoàn hảo để chia sẻ kiến thức của công ty.

🧠 Thú vị: Những tài liệu viết đầu tiên được biết đến xuất hiện giữa năm 3400 và 3200 TCN tại Mesopotamia cổ đại, sử dụng chữ viết hình nêm Sumer, phát triển từ chữ viết hình ảnh nguyên thủy.

5. TalentLMS (Tốt nhất cho đào tạo có tích hợp gamification)

qua TalentLMS

TalentLMS là hệ thống quản lý học tập được thiết kế cho các nhóm muốn triển khai đào tạo nhân viên có cấu trúc mà không cần thời gian học tập và thiết lập phức tạp.

Nền tảng này hỗ trợ các loại chương trình đào tạo khác nhau, bao gồm onboarding, đào tạo đối tác và đang theo dõi tuân thủ. Đội ngũ quản trị viên có thể phân công khóa học, nhóm người dùng theo bộ phận hoặc khu vực, và theo dõi tiến độ từ bảng điều khiển trung tâm. Nền tảng cũng tích hợp với các công cụ như Zoom và Salesforce để tích hợp việc học vào các hoạt động hàng ngày.

Các tính năng nổi bật của TalentLMS

Sử dụng công cụ xây dựng khóa học kéo và thả với hỗ trợ cho SCORM, xAPI, cmi5 và nội dung đa phương tiện.

Truy cập các công cụ AI thông qua TalentCraft để tạo tóm tắt khóa học, câu hỏi trắc nghiệm và gợi ý viết.

Thêm các yếu tố gamification như huy hiệu, điểm số và bảng xếp hạng để tăng cường sự tham gia của người học.

Giới hạn của TalentLMS

Tính năng thương mại điện tử không hỗ trợ mua hàng số lượng lớn từ khách hàng bên ngoài, yêu cầu đăng ký thủ công cho từng người tham gia hoặc khóa học.

Giá cả của TalentLMS

Core : $149/tháng

Phát triển : $299/tháng

Pro : $579/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TalentLMS

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về TalentLMS?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Tôi đánh giá cao khả năng tạo các môi trường đào tạo riêng biệt thông qua các nhánh. Ngoài ra, TalentLMS còn cung cấp nhiều tùy chọn để thiết kế khóa học, đặc biệt với sự tích hợp các dịch vụ AI như TalentCraft.

ClickUp Insight: *Hơn một nửa số nhân viên (57%) lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc trong các tài liệu nội bộ hoặc cơ sở kiến thức của công ty. Và khi họ không thể? 1 trong 6 người phải tự tìm cách giải quyết bằng cách lục lọi email cũ, ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình chỉ để ghép nối các thông tin lại với nhau. ClickUp Brain loại bỏ việc tìm kiếm bằng cách cung cấp câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, lấy từ toàn bộ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng bên thứ ba tích hợp, giúp bạn có được những gì cần thiết mà không gặp rắc rối.

6. Lessonly by Seismic (Phù hợp nhất cho các nhóm hỗ trợ bán hàng cần thực hành dựa trên video)

qua Seismic Learning

Lessonly, nay được đổi tên thành Seismic Learning, là phần mềm đào tạo dựa trên đám mây giúp các nhóm bán hàng và hỗ trợ tạo, phân công và đang theo dõi nội dung học tập tương tác cùng với các tài nguyên hỗ trợ bán hàng hàng ngày của Seismic.

Với trình chỉnh sửa kéo và thả, quản trị viên có thể tạo các khóa học đáp ứng nhu cầu đào tạo trực tuyến của nhóm đang phát triển. Sau đó, tổ chức chúng thành các lộ trình dựa trên vai trò và theo dõi tiến độ thông qua bảng điều khiển của quản lý.

Mặt khác, học viên thực hành các bài thuyết trình hoặc tình huống dịch vụ qua video và nhận phản hồi hướng dẫn có cấu trúc, trực tiếp liên quan đến kết quả thực tế.

Các tính năng nổi bật của Lessonly by Seismic

Tạo các mô phỏng thực hành video với đánh giá bằng AI để nhân viên có thể ghi lại các tình huống email, trò chuyện hoặc cuộc gọi và nhận phản hồi có dấu thời gian từ quản lý.

Sử dụng tích hợp nội dung Seismic để hiển thị đào tạo theo yêu cầu ngay bên cạnh các tài liệu hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ trong CRM hoặc quy trình làm việc email.

Tạo các bài học tương tác với nhiều loại tệp (video, tài liệu, slide) và bài kiểm tra trực tuyến mà không cần rời khỏi môi trường Seismic.

Giới hạn của Lessonly by Seismic

Các tùy chọn bài kiểm tra và nội dung tương tác có giới hạn hơn so với các nền tảng LMS đầy đủ tính năng.

Giá cả của Lessonly by Seismic

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lessonly của Seismic

G2: 4.7/5 (hơn 550 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Lessonly của Seismic?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Lessonly rất hữu ích, đặc biệt đối với công việc của tôi, vì nó cung cấp cho tôi ý tưởng/thông tin về quy trình để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Nó giống như một người thầy đối với tôi, hướng dẫn tôi hàng ngày về những việc cần làm đúng đắn tại nơi làm việc – một công cụ lý tưởng cho những ai gặp khó khăn với quy trình.

⚡ Kho mẫu: Mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên miễn phí

7. Process Street (Tốt nhất cho tuân thủ không cần mã và tự động hóa quy trình)

qua Process Street

Process Street là nền tảng quản lý quy trình và luồng công việc được thiết kế dành cho các nhóm vận hành, nhân sự và tuân thủ.

Sử dụng công cụ này, bạn có thể biến các quy trình lặp lại thành danh sách kiểm tra tương tác với logic điều kiện, phê duyệt và tự động hóa. Kết quả là, giải pháp thay thế Trainual này giúp bạn tự động hóa đào tạo và đảm bảo các công việc được hoàn thành một cách nhất quán.

Mặc dù thường được sử dụng cho việc onboarding và thực thi quy trình tiêu chuẩn (SOP), nhiều nhóm cũng tin tưởng sử dụng nó như một phần mềm đào tạo nhẹ nhàng cho các quy trình nội bộ từng bước.

Các tính năng nổi bật của Process Street

Sử dụng công cụ tạo danh sách kiểm tra không cần lập trình với logic điều kiện, phê duyệt, ngày đáo hạn và các bước con.

Sử dụng trợ lý AI tích hợp 'Cora' để theo dõi quá trình thực thi quy trình làm việc , phát hiện các công việc bị bỏ qua và hỗ trợ duy trì tuân thủ.

Hiển thị các điểm nghẽn, trạng thái hoàn thành và hiệu suất quy trình thông qua các bảng điều khiển báo cáo thời gian thực.

Giai đoạn giới hạn của Process Street

Tùy chỉnh bố cục bị hạn chế, với giới hạn ký tự nghiêm ngặt và các tùy chọn định dạng cơ bản.

Giá cả của Process Street

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Process Street

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Process Street?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Process Street rất dễ sử dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm các quy trình làm việc (SOP) và hệ thống được ghi chép chi tiết, đây là ứng dụng tuyệt vời cho mục đích này.

🧠 Thú vị: Ý tưởng về máy đánh chữ có nguồn gốc từ năm 1714, khi nhà phát minh người Anh Henry Mill đăng ký bằng sáng chế cho một "máy móc nhân tạo" bí ẩn dùng để in chữ. Tuy nhiên, chiếc máy đánh chữ đầu tiên trong công việc chỉ được chế tạo vào năm 1808 bởi nhà phát minh người Ý Pellegrino Turri cho người bạn mù của mình, Nữ bá tước Carolina Fantoni, và những lá thư đánh máy của bà vẫn còn tồn tại đến ngày nay!

⚡ Kho mẫu: Mẫu tài liệu quy trình miễn phí trong Word và ClickUp

8. 360Learning (Phù hợp nhất cho đào tạo doanh nghiệp hợp tác)

qua 360Learning

360Learning là một hệ thống quản lý học tập (LMS) hợp tác và nền tảng đào tạo trực tuyến được thiết kế cho các nhóm doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực để cùng tạo ra và chia sẻ tài liệu đào tạo.

Phù hợp cho các nhóm đang phát triển, nền tảng này cho phép giảng viên tạo khóa học bằng công cụ thiết kế hiện đại. Đồng thời, học viên được hưởng lợi từ các trải nghiệm học tập tương tác như phản hồi từ đồng nghiệp, tương tác học tập xã hội và tính năng thử nghiệm A/B. Với tính năng gamification tích hợp và đang theo dõi chứng chỉ, nền tảng hỗ trợ học tập liên tục, tuân thủ quy định và phát triển nhân viên.

Các tính năng nổi bật của 360Learning

Tích hợp phân tích dữ liệu với đang theo dõi nhóm, tỷ lệ hoàn thành trên 90% và tích hợp với các công cụ báo cáo.

Xem các đề xuất học tập cá nhân hóa do AI điều khiển trên trang chủ dựa trên vai trò, kỹ năng và lịch sử của người dùng.

Sử dụng tính năng ‘Học viện tùy chỉnh’ để tạo các cổng thông tin đa thương hiệu, trang chủ tùy chỉnh, quản trị viên nhóm và bảng điều khiển huấn luyện.

Giới hạn của 360Learning

Học viên không thể lựa chọn các mô-đun con riêng lẻ trong một khóa học, do đó họ phải hoàn thành toàn bộ mô-đun theo cấu trúc đã định.

Giá cả của 360Learning

Nhóm: $8/người dùng đã đăng ký mỗi tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về 360Learning

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về 360Learning?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Giao diện của nền tảng được thiết kế vô cùng thân thiện với người dùng. Việc điều hướng qua các tính năng và mô-đun khác nhau rất trực quan, giúp tôi dễ dàng tìm thấy những gì mình cần. Giao diện sạch sẽ và hiện đại là một điểm cộng lớn, vì nó giảm thiểu sự phân tâm và cho phép tôi tập trung vào tài liệu học tập. Sự dễ sử dụng này giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm học tập tổng thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi lại các phiên đào tạo từ màn hình của người học, không phải của người hướng dẫn. Bạn sẽ ghi lại chính xác những gì nhân viên mới nhìn thấy, bao gồm cả những do dự, sai sót và những câu hỏi thực tế mà họ đặt ra, giúp tài liệu đào tạo trong tương lai trở nên hiệu quả hơn gấp bội.

9. Guru (Phù hợp nhất cho các trung tâm kiến thức được hỗ trợ bởi AI và câu trả lời trực tiếp)

qua Guru

Guru là nền tảng quản lý kiến thức sử dụng tích hợp trình duyệt và Slack để hiển thị các thẻ kiến thức có ngữ cảnh.

Đội ngũ của bạn có thể tạo các thẻ hợp tác, sau đó được cung cấp thông qua các trợ lý AI như Guru GPT hoặc Knowledge Agents được tùy chỉnh cho từng nhóm cụ thể. Hệ thống cũng bao gồm tính năng đang theo dõi đọc, nhắc nhở và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, phù hợp cho các nhóm cần giao tiếp kiến thức có cấu trúc.

Các tính năng nổi bật của Guru

Yêu cầu các chuyên gia xem xét và phê duyệt nội dung kỳ thông qua chu kỳ xác minh thẻ kiến thức, đảm bảo độ chính xác theo thời gian.

Hiển thị các thẻ liên quan dựa trên ngữ cảnh, tìm kiếm gần đây hoặc các trang trình duyệt đang mở thông qua các triggers thông minh và câu trả lời gợi ý.

Sử dụng tính năng ‘Chi tiết câu trả lời’ và bảng điều khiển phân tích để giải thích cho người dùng lý do tại sao câu trả lời được cung cấp, theo dõi xác nhận đã đọc, khoảng trống nội dung và hiệu suất của nhân viên.

Giới hạn của Guru

Các tùy chọn định dạng và bố cục bị giới hạn—bảng, hình ảnh và menu thả xuống thường làm giảm không gian sử dụng, và việc chỉnh sửa văn bản thiếu các tùy chọn định dạng nâng cao.

Giá cả linh hoạt

Dùng thử miễn phí : Miễn phí trong 30 ngày với quyền truy cập đầy đủ vào nền tảng.

Tất cả trong một : $18/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ chuyên gia

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Guru?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi thực sự đánh giá cao sự linh hoạt và dễ sử dụng của Guru. Việc tạo và chỉnh sửa thẻ rất đơn giản và trực quan, giúp việc tài liệu hóa quy trình và chia sẻ kiến thức giữa các nhóm trở nên nhanh chóng hơn. Giao diện sạch sẽ và trực quan, và việc hợp tác diễn ra một cách trơn tru.

10. Coassemble (Phù hợp nhất cho microlearning và tạo/lập khóa học trực quan)

qua Coassemble

Coassemble là phần mềm đào tạo được thiết kế cho việc học tập nhanh chóng và tương tác thông qua microlearning. Nó cho phép người dùng chuyển đổi tài liệu hoặc ý tưởng thành các khóa học tương tác mà không cần mã.

Học viên truy cập nội dung qua các liên kết hoặc SCORM mà không cần đăng nhập. Nền tảng thay thế Trainual cung cấp phân tích tương tác thời gian thực và tích hợp với các công cụ như Zapier và PayPal, giúp tối ưu hóa việc phân phối và đang theo dõi.

Các tính năng nổi bật của Coassemble

Sử dụng công cụ tạo khóa học kéo và thả với hơn 40 mẫu tương tác — bài kiểm tra, thẻ học, video, danh sách kiểm tra.

Mở rộng phạm vi tiếp cận với chế độ Headless và các liên kết thanh toán có thể chia sẻ để bán khóa học ngoài môi trường LMS thông thường.

Xem các báo cáo phân tích trên bảng điều khiển tương tác thời gian thực về tỷ lệ bỏ cuộc, thời gian dành cho hoạt động và đang theo dõi cảm xúc.

Giới hạn của Coassemble

Việc tạo khóa học có thể cảm thấy chậm chạp hoặc cồng kềnh, đặc biệt khi định dạng bố cục hoặc tải lên phương tiện truyền thông.

Giá cả của Coassemble

Miễn phí vĩnh viễn

Nhóm : $100/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coassemble

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Coassemble?

Một đánh giá trên G2 cho biết,

Bạn có thể sao chép hoặc nhân bản các ô, bài học, bài kiểm tra, v.v. Tính năng tiết kiệm thời gian này giúp việc tạo các khóa học mới trở nên rất dễ dàng. Các tính năng phân tích tuyệt vời. Thích tích hợp Paperform.

11. Docebo (Tốt nhất cho tự động hóa học tập doanh nghiệp dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua Docebo

Docebo là một hệ thống quản lý học tập (LMS) sẵn sàng cho doanh nghiệp, được thiết kế để hỗ trợ đào tạo quy mô lớn cho nhân viên, đối tác và khách hàng. Nó cung cấp tính năng tạo nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đăng ký tự động hóa, hỗ trợ đa ngôn ngữ và các lộ trình học tập thích ứng.

Với giao diện thân thiện với người dùng và tính năng đang theo dõi tiến độ tích hợp, nền tảng này giúp người học phát triển kỹ năng kỹ thuật một cách hiệu quả. Docebo cũng hoạt động như một cơ sở kiến thức mạnh mẽ, tích hợp với các hệ thống CRM, HRIS, công cụ hội nghị và nhiều hơn nữa để tự động hóa đào tạo và duy trì tính liên tục của quy trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của Docebo

Tạo khung chương trình đào tạo, bài kiểm tra, bản dịch và thậm chí là người dẫn chương trình video AI dựa trên các yêu cầu đơn giản với AI.

Phân tích văn bản và giọng nói trong nội dung để hiển thị kết quả phù hợp với ngữ cảnh thông qua khả năng tìm kiếm sâu.

Cung cấp các bài tập dựa trên tình huống với phản hồi thông minh được tích hợp trong các lộ trình đào tạo thông qua 'AI Virtual Coaching'.

Giới hạn của Docebo

Không tối ưu cho microlearning; nội dung khóa học được cấu trúc sẵn, không phù hợp cho các mô-đun nhỏ gọn.

Giá cả của Docebo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Docebo

G2: 4.3/5 (650+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Docebo?

Một đánh giá trên Capterra cho biết,

Khả năng quản lý các danh mục, kế hoạch học tập và loại nội dung khác nhau đã đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của đối tượng người dùng. Chúng tôi rất hài lòng với cộng đồng, nơi không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là nơi hỗ trợ giải quyết vấn đề hiệu quả.

Hiện đại hóa cách nhóm của bạn học tập và thực hiện công việc với ClickUp

Điều tồi tệ hơn việc đào tạo nhân viên và họ rời đi là không đào tạo họ và họ ở lại.

Hầu hết các công cụ đào tạo và onboarding đều cần làm việc tốt ở giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, khi kinh doanh phát triển, quy trình thay đổi và các nhóm chuyên môn hóa, những công cụ đó thường trở thành điểm nghẽn. Việc cập nhật nội dung trở nên rườm rà. Thông tin bị chôn vùi. Mọi người ngừng sử dụng hệ thống hoàn toàn.

ClickUp thay đổi phương trình đó. Nó hợp nhất tài liệu, công việc và kiến thức được hỗ trợ bởi AI vào một nơi duy nhất — giúp việc học tập tự nhiên kết nối với thực hành. Đội ngũ của bạn không chỉ hoàn thành đào tạo; họ áp dụng nó ngay lập tức trong thực tế.

Sẵn sàng vượt qua các tài liệu hướng dẫn tĩnh và thử một giải pháp thay thế Trainual tương tác hơn? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.