Cách lên lịch cho Instagram Stories: Công cụ &amp; Các phương pháp tốt nhất

Bạn có ý tưởng hoàn hảo cho một câu chuyện, một ưu đãi giới hạn thời gian và khán giả của bạn đang hoạt động. Nhưng khi bạn đăng bài, một nửa số người xem đã đăng xuất.

Khoảng thời gian trống đó? Đó là nơi cơ hội lặng lẽ biến mất — trừ khi bạn lên lịch đăng Instagram Stories trước để phù hợp với thời gian hoạt động cao điểm của khán giả.

Instagram Stories là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy tương tác và chuyển đổi, nhưng chỉ khi nội dung của bạn xuất hiện khi đối tượng mục tiêu của bạn đang trực tuyến và hoạt động tích cực.

Đó là lý do tại sao việc biết cách lên lịch cho Instagram Stories có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Nó giúp bạn duy trì sự nhất quán, xây dựng kế hoạch có chủ đích và tránh tình trạng vội vàng vào phút chót làm suy yếu thông điệp của bạn. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách lên lịch cho Stories đúng lúc độ hiển thị đạt đỉnh cao! 📈

Bạn có thể lên lịch đăng Instagram Stories không?

Đúng vậy, bạn có thể lên lịch đăng Instagram Stories!*

Các công cụ của chính Instagram (như Facebook Business Suite) cho phép người dùng tài khoản kinh doanh và tài khoản người tạo lên lịch đăng bài và lập kế hoạch cho Stories trước.

Tùy thuộc vào nền tảng và loại tài khoản của bạn, bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng của bên thứ ba để tự động đăng hoặc nhận thông báo đẩy khi đến giờ đăng Stories.

Điều này có nghĩa là bạn có thể:

Tiết kiệm thời gian bằng cách nhóm, lên lịch và tự động hóa việc tạo/lập nội dung trước thời hạn

Giữ sự nhất quán mà không cần vội vàng tìm ý tưởng vào phút chót

lập kế hoạch và xem xét *các Stories của bạn như một phần của chiến lược nội dung tổng thể

Đang theo dõi Stories của bạn và hiệu suất của chúng bằng các công cụ phân tích tích hợp sẵn của Instagram

📌 Các loại nội dung Instagram bạn nên lên lịch: Đừng giới hạn chiến lược của bạn chỉ vào Stories—hãy xem xét sự kết hợp này: Bài đăng trên News Feed: Nội dung bền vững, quảng cáo hoặc có giá trị cao

Stories: Hậu trường, cuộc thăm dò ý kiến, hỏi đáp

Reels: Xu hướng, demo sản phẩm hoặc mẹo vặt

Carousels: Hướng dẫn từng bước hoặc đánh giá của khách hàng Sử dụng mẫu hoặc chế độ xem lịch để lên kế hoạch thời gian tạo bài đăng và tải lên nội dung!

⭐ Tính năng mẫu Mẫu lên lịch bài đăng Instagram của ClickUp dành cho bất kỳ ai quản lý lịch trình mạng xã hội, đặc biệt là lịch trình có nhiều định dạng, giai đoạn phê duyệt và ngày đăng. Bố cục trực quan trong chế độ xem lịch giúp bạn ngay lập tức nhận ra cách mẫu này giúp mang lại cấu trúc và hiển thị cho quy trình làm việc tiếp thị của bạn. Tải mẫu miễn phí Lên kế hoạch và lên lịch đăng bài trên Instagram trước với mẫu lên lịch đăng bài Instagram của ClickUp Mỗi khối lịch là một thẻ công việc đầy đủ thông tin, cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết chỉ trong nháy mắt: ngày đăng, chủ đề (Tính năng sản phẩm hoặc Mẹo và lời khuyên), giai đoạn hiện tại (Kiểm tra chất lượng hoặc Đăng tải), định dạng nội dung, liên kết bài đăng và trạng thái phê duyệt. Bạn thậm chí còn có các chỉ báo trực quan cho các mục cụ thể như Chia sẻ lên các tài khoản khác hoặc Đang chờ phê duyệt.

Cách lên lịch đăng Instagram Stories từng bước

Lên lịch đăng Instagram Stories giúp bạn chuẩn bị nội dung trước, cho phép bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu ngay cả khi bạn không trực tuyến.

Bạn có thể sử dụng các công cụ tích hợp sẵn của Instagram hoặc các ứng dụng của bên thứ ba để làm việc cần làm.

Dưới đây là cách bắt đầu lên lịch cho Instagram Stories. ✔️

Sử dụng Meta Kinh Doanh Suite

Phương pháp #1: Trên máy tính để bàn

Phiên bản desktop của Meta Business Suite hoạt động như một công cụ lên lịch cho Instagram Stories, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát thời điểm các câu chuyện của bạn được đăng tải. Dưới đây là cách sử dụng nó. 💻

bước #1: Đăng nhập vào Meta Business Suite *

Truy cập business.facebook.com và đăng nhập bằng tài khoản Facebook và Instagram đã kết nối của bạn. Sau đó, truy cập vào bảng điều khiển chính trong phần công cụ nội dung và tìm nút Tạo Story.

qua Hootsuite

Bước #2: Chọn tài khoản

Tìm biểu tượng Instagram bên cạnh nút Share to để xác nhận bạn đang lên lịch cho nền tảng và tài khoản đúng. Bạn có thể thêm tối đa 10 hình ảnh hoặc video bằng cách kéo, thả hoặc tải lên từ máy tính của bạn.

qua Hootsuite

⚡ Mẹo nhanh: Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ Story đã lên lịch nào trước khi nó được đăng bằng cách truy cập vào chế độ xem Lịch. Sử dụng công cụ AI để tạo chú thích nếu bạn gặp khó khăn.

Bước #3: Tùy chỉnh câu chuyện của bạn

Nếu cần, bạn có thể thêm văn bản chồng lên hình ảnh, cắt hình ảnh và sử dụng sticker, bao gồm các liên kết có thể nhấp, thông qua nút Chỉnh sửa.

Sau đó, ở phần dưới cùng, chuyển từ Chia sẻ ngay sang Lên lịch. Bạn có thể chọn thời gian thủ công hoặc sử dụng tùy chọn Thời gian hoạt động, đề xuất thời gian dựa trên hành vi của đối tượng. Nhấp vào Lên lịch và bạn đã hoàn tất!

qua Hootsuite

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Meta cho phép lên lịch trước tối đa 29 ngày, rất phù hợp cho việc lập kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch hoặc sự kiện ra mắt.

Phương pháp #2: Trên thiết bị di động

Dưới đây là cách lên lịch cho Instagram Stories thông qua ứng dụng di động của Meta. 📱

bước #1: Tải xuống và mở ứng dụng Meta Business Suite *

Nếu bạn chưa làm điều này, hãy truy cập App Store hoặc Google Play để tải xuống ứng dụng Meta Business Suite. Sau khi tải xuống, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập liên kết với tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản người tạo Instagram của bạn.

bước #2: Nhấn vào 'Story' để bắt đầu *

Từ màn hình chính, nhấn vào tùy chọn Story để bắt đầu tạo Instagram Story của bạn. Điều này sẽ yêu cầu bạn tải lên nội dung của mình.

bước #3: Tải lên nội dung của bạn *

Lựa chọn ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ trong câu chuyện của mình. Bạn có thể tải lên nhiều slide cùng lúc, giúp việc tạo một chuỗi câu chuyện hoàn chỉnh trở nên dễ dàng.

Bước #4: Tùy chỉnh câu chuyện của bạn

Thêm văn bản, sticker, GIF hoặc các yếu tố thiết kế khác để làm cho nội dung của bạn hấp dẫn hơn và phù hợp với thương hiệu. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ để cắt hoặc thay đổi kích thước tệp phương tiện nếu cần thiết.

*bước #5: Nhấn 'Tiếp theo' để tiếp tục

Khi Story của bạn đã hoàn tất theo ý muốn, hãy nhấn nút Tiếp theo ở góc để chuyển sang các tùy chọn đăng tải. Tại đây, bạn có thể quyết định nơi chia sẻ Story: Instagram, Facebook hoặc cả hai. Bạn có thể đăng lên cả hai nền tảng cùng lúc nếu các tài khoản của bạn đã được liên kết.

⚡ Thư viện mẫu: Các mẫu viết nội dung hàng đầu để tối ưu hóa quy trình

bước #6: Lên lịch cho Story của bạn để đăng sau này *

Nếu bạn sử dụng iOS, hãy nhấn Lên lịch cho sau này. Nếu bạn sử dụng Android, hãy nhấn Đã xong, sau đó chọn ngày và giờ ưa thích để đăng Story.

Sau khi mọi thứ đã được cài đặt, nhấn để xác nhận lịch trình. Bài đăng của bạn sẽ được đăng tự động vào thời gian bạn đã lựa chọn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi lên lịch, hãy kiểm tra phần Story Insights trong Meta Business Suite để xem xét hiệu quả của các Story trước đó. Các chỉ số như chế độ xem, phản hồi và thoát giúp bạn phân tích xu hướng, từ đó hiểu được nội dung nào phù hợp với đối tượng của bạn và những gì cần điều chỉnh cho lần sau.

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc thường xuyên và công việc hành chính. Việc cần làm để làm này, một hệ thống AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa hầu hết các công cụ chỉ hỗ trợ một hoặc hai bước trong quy trình này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm tính năng lên lịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

Nhiều công cụ của bên thứ ba hỗ trợ lên lịch đăng Instagram Stories trực tiếp. Tuy nhiên, bạn sẽ cần một công cụ quản lý dự án truyền thông xã hội để quản lý và tổ chức quy trình làm việc nội dung của mình.

ClickUp bước lên với bộ tính năng đa dạng của mình. 🤩

Giải pháp Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp hoạt động như một trung tâm điều khiển trực quan. Bạn có thể vẽ bản đồ cho các bài đăng Stories trên lịch chia sẻ, giao công việc cho nhóm, đính kèm tệp đính kèm sáng tạo, lên lịch cuộc họp, khối thời gian và đặt hạn chót cho từng giai đoạn của quy trình nội dung.

Nhưng làm thế nào?

Giới thiệu ClickUp Calendar! ☑️ Xem video để tìm hiểu cách sử dụng ClickUp Calendar để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bước nào trong hành trình lập kế hoạch nội dung của mình.

Lịch này là nơi tập trung mọi thứ cho các người tạo nội dung và marketer đang phải cân bằng giữa Instagram Stories, chiến dịch, cuộc họp và dự án của khách hàng.

Bạn có thể lên kế hoạch cho toàn bộ tuần Instagram Stories của mình trước, đưa từng bài đăng vào phần mềm lịch nội dung với các nhiệm vụ ClickUp được đánh dấu màu, liên kết cuộc họp nhóm, bản nháp đính kèm và tệp thiết kế, đồng thời biết rõ ai sẽ làm gì và thời hạn hoàn thành.

Sự thông minh của nền tảng này là điểm khác biệt. Nó được thiết kế với tính năng tự động hóa, vì vậy lịch trình của bạn thực sự thích ứng theo nhu cầu của bạn.

Nếu quá trình đánh giá sáng tạo của nhóm kéo dài và làm chậm tiến độ thiết kế Story cuối cùng, ClickUp Calendar sẽ tự động điều chỉnh thời hạn, sắp xếp lại ưu tiên và thậm chí khối thời gian để nhóm có thể tập trung mà không bị gián đoạn!

Tham gia các cuộc họp trực tiếp từ ClickUp Calendar, kèm theo công cụ ghi chú AI chuyên dụng

Hơn nữa, mọi thứ đều được tích hợp. Bạn không cần phải chuyển tab để kiểm tra lời mời họp, sau đó chuyển sang công cụ khác để chế độ xem công việc và quay lại để để lại bình luận. Với ClickUp Calendar, bạn có thể nhấp vào sự kiện, kiểm tra lịch trình, mở kế hoạch nội dung liên kết, tham gia cuộc họp và gắn thẻ đồng nghiệp, tất cả từ cùng một nơi.

Nếu bạn đã sử dụng Lịch Google, nó đồng bộ hóa hoàn hảo theo cả hai hướng, vì vậy nếu bạn di chuyển một cuộc họp nhóm trên Google, nó cũng sẽ được cập nhật trong ClickUp. Ngoài ra, công cụ ghi chú AI của ClickUp sẽ tự động tạo ra các ghi chú cuộc họp có thể tìm kiếm để bạn tham khảo sau này. Quy trình này cảm thấy mượt mà vì nó thực sự như vậy.

Một lợi ích khác? Khi cuộc họp kết thúc, ClickUp Brain sẽ tự động hoạt động. Công cụ AI quản lý mạng xã hội này sẽ chuyển các điểm thảo luận thành nhiệm vụ, phân công công việc, cập nhật tài liệu và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Và nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ cuộc họp nào, hãy hỏi Brain về các điểm thảo luận (nó luôn đi trước một bước 😉).

Nhận ghi chú cuộc họp ngay lập tức từ các cuộc gọi đồng bộ trước đó của bạn với ClickUp Brain

Hãy để tự động hóa và các tác nhân AI Autopilot làm việc cần làm nặng nhọc

Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh trò chuyện ClickUp, tự động hóa báo cáo hàng ngày và hàng tuần, phân loại và phân công tin nhắn, thêm nhắc nhở và nhiều tính năng khác với ClickUp Autopilot Agents

ClickUp không chỉ thông minh mà còn chủ động. Với tính năng tự động hóa tích hợp, bạn có thể cài đặt các quy tắc để tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái, gửi nhắc nhở và di chuyển nội dung qua quy trình làm việc mà không cần phải động tay.

Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa. Các trợ lý AI Autopilot của ClickUp đang làm công việc ngầm để đảm bảo các dự án của bạn luôn tiến triển. Chúng theo dõi quy trình làm việc, phát hiện các điểm tắc nghẽn và thậm chí có thể điều chỉnh thời hạn hoặc phân công lại công việc khi tình hình thay đổi. Cần cập nhật nhanh chóng hoặc muốn tự động hóa quy trình lặp đi lặp lại? Chỉ cần yêu cầu trợ lý của bạn. Đó như có thêm một thành viên trong nhóm không bao giờ nghỉ ngơi.

Với tự động hóa và các tác nhân AI, quy trình làm việc nội dung của bạn sẽ điều chỉnh theo thời gian thực—giúp bạn tập trung vào công việc sáng tạo, trong khi ClickUp lo phần còn lại.

💟 Bonus: Gặp gỡ Brain MAX — ứng dụng AI độc lập trên máy tính của ClickUp, được thiết kế cho các nhóm và người tạo nội dung muốn làm công việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn. Với Brain MAX, bạn có thể lên lịch cho ngày làm việc, quản lý dự án và tự động hóa bài đăng trên mạng xã hội — tất cả chỉ với các hướng dẫn đơn giản ngay trên máy tính của bạn. Nó tích hợp mượt mà với các công cụ mạng xã hội yêu thích của bạn, giúp bạn lập kế hoạch, cài đặt nhắc nhở và chạy các quy trình lên lịch tự động mà không cần thao tác thủ công. Chỉ cần nói cho Brain MAX biết bạn cần gì, và nó sẽ lo phần công việc vặt. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng nhiều mô hình AI trong MAX để brainstorm và hoàn thiện ý tưởng sáng tạo cho bài đăng hoặc chiến dịch tiếp theo của mình.

⚡ Thư viện mẫu: Muốn brainstorm ý tưởng sáng tạo, viết nội dung thu hút và phối hợp thiết kế mà không bị mất tập trung? Hãy sử dụng mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp để tổ chức nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng của bạn trên ứng dụng Instagram và các nền tảng khác.

Mẹo và phương pháp tốt nhất để lên lịch đăng Instagram Stories

Instagram Stories biến mất rất nhanh (chỉ trong nháy mắt, chúng sẽ biến mất sau 24 giờ). Tuy nhiên, chỉ vì chúng là tạm thời, không có nghĩa là chúng nên bị bỏ qua trong chiến lược nội dung của bạn.

Thực tế, Stories giúp tăng tương tác, nâng cao độ hiển thị và khơi gợi các cuộc hội thoại trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Hãy cùng tìm hiểu một số phương pháp tốt nhất đã được kiểm chứng để nâng cao chiến lược tiếp thị nội dung của bạn. 🧰

Đăng vào thời điểm phù hợp: Muốn có nhiều chế độ xem hơn? Hãy thử đăng bài từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, đặc biệt vào thứ Tư - ngày có mức tương tác cao nhất. Monday? Thời gian ít tương tác nhất. Tùy chỉnh lịch đăng bài của bạn dựa trên thói quen của đối tượng theo dõi thông qua Instagram Insights 📅

Giữ sự nhất quán: Hãy cố gắng đăng từ một đến bảy story mỗi ngày để luôn xuất hiện trong tầm ngắm của người theo dõi. Bạn có thể thử nghiệm và điều chỉnh tần suất này cho đến khi tìm ra mức độ phù hợp với đối tượng của mình 🔁

Giữ cho nội dung vui nhộn và mang đậm phong cách thương hiệu: Tuân thủ phong cách thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng các mẫu và màu sắc nhất quán. Đừng quên thêm các yếu tố vui nhộn như thăm dò ý kiến, trò chơi, sticker, hashtag và geotag để làm cho nội dung trở nên tương tác và dễ tìm kiếm hơn 🎨

Kết hợp và tái sử dụng: Sử dụng tỷ lệ 80% nội dung gốc và 20% nội dung được tuyển chọn để giữ cho nội dung luôn mới mẻ. Có một lời chứng thực hay mẹo hay? Hãy biến nó thành nội dung bền vững và đăng lại thỉnh thoảng cho người theo dõi mới ♻️

Hãy ưu tiên thiết bị di động: Câu chuyện của bạn phải trông tuyệt vời trên màn hình điện thoại. Giữ văn bản ngắn gọn, hình ảnh mạnh mẽ và bắt đầu bằng một điểm nhấn thu hút sự chú ý ngay từ giây đầu tiên 📳

Giữ sự kịp thời: Tận dụng các ngày lễ, chủ đề hot và sự kiện hiện tại để duy trì sự liên quan. Và nếu có sự kiện lớn xảy ra? Hãy sẵn sàng điều chỉnh nội dung để duy trì sự đồng bộ 🔀

nhắc nhở thân thiện: *Đang theo dõi những gì công việc. Đừng chỉ đăng bài trên Instagram Stories rồi bỏ mặc. Hãy theo dõi các công cụ phân tích Instagram của bạn, thử nghiệm các định dạng và thời gian khác nhau, tự hỏi bản thân, điều chỉnh chiến lược dựa trên số liệu thực tế, và bạn sẽ thấy tất cả những thay đổi cần thiết để chiến lược Instagram của bạn thành công.

Xây dựng câu chuyện thành công của bạn với ClickUp

Thực hiện chiến lược tiếp thị nội dung của bạn bao gồm nhiều yếu tố phức tạp, từ việc chọn thời gian đăng bài tối ưu đến việc thêm các sticker tương tác. Và không chỉ dành cho tài khoản Instagram của bạn nữa—nó áp dụng cho tất cả các tài khoản mạng xã hội của bạn.

Đó là lý do tại sao bạn cần kết hợp chiến lược của mình với một hệ thống sáng tạo cho phép có thêm không gian để brainstorm và sáng tạo.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn tạo lịch nội dung hoàn hảo. Kế hoạch trước với lịch nội dung trực quan, hợp tác với nhóm thông qua bình luận và phê duyệt tích hợp, và tùy chỉnh quy trình làm việc phù hợp với quy trình của bạn.

Tại sao phải chờ? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅