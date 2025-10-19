Top 8 Phần mềm kiểm soát chi phí cho dự án xây dựng năm 2025

Ngân sách xây dựng có tính chất phức tạp và khó kiểm soát. Chỉ cần bạn mất đi việc đang theo dõi, chi phí sẽ tăng vọt. Theo báo cáo của McKinsey , 98% các dự án quy mô lớn vượt quá ngân sách hơn 30% và gặp phải chậm trễ nghiêm trọng. Hãy tưởng tượng việc thay đổi bản vẽ thiết kế giữa chừng, thiếu bảng chấm công và một lỗi nhỏ trong Excel có thể dẫn đến thảm họa với chi phí lên đến hàng trăm nghìn đô la.

Tuy nhiên , 80% nhà thầu vẫn phụ thuộc vào việc đang theo dõi thủ công, dẫn đến lỗi và hỗn loạn. Giải pháp? Phần mềm kiểm soát chi phí xây dựng tự động hóa chi phí, phát hiện các bất thường trong thời gian thực và tổng hợp mọi mục chi phí vào một bảng điều khiển gọn gàng.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công cụ kiểm soát chi phí xây dựng tốt nhất để giúp bạn chủ động đối phó với việc vượt ngân sách, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và đảm bảo mọi dự án được hoàn thành đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. 🏗️

Một phút trước, mọi thứ vẫn đang theo dõi suôn sẻ; phút sau, ngân sách của bạn đã đi chệch hướng. Những công cụ này giúp bạn luôn chủ động – phát hiện sớm các vấn đề và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý dự án xây dựng và đang theo dõi chi phí Kích thước nhóm: Từ cá nhân đến doanh nghiệp Các chế độ xem tùy chỉnh, phân cấp công việc, biểu đồ Gantt, yêu cầu thông tin (RFIs) và biểu mẫu phê duyệt, bảng điều khiển tài chính Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp có sẵn Procore Quản lý tài liệu và hợp tác giữa các nhóm Ngân sách đang theo dõi, Bảng chấm công tích hợp, Quyền truy cập theo vai trò, Hơn 400 tích hợp Giá cả tùy chỉnh RedTeam Tính hiển thị tài chính theo thời gian thực và hiệu quả hoạt độngKích thước nhóm: Nhà thầu tổng thầu, nhà thầu xây dựng thương mại Chuyển đổi từ ước tính sang ngân sách, Yêu cầu thay đổi đơn đặt hàng, So sánh báo giá, Truy cập di động Giá cả tùy chỉnh CoConstruct Quản lý xây dựng nhà ở với sự hợp tác của khách hàng Kích thước đội ngũ: Nhà thầu xây dựng nhà ở tùy chỉnh, nhà thầu cải tạo Đồng bộ hai chiều với QuickBooks, Bảng lựa chọn, So sánh ngân sách và thực tế, Cổng thông tin khách hàng Giá cả tùy chỉnh Autodesk Build Đang theo dõi hiệu suất dự án và đồng bộ hóa văn phòng hiện trường Kích thước nhóm: Nhà thầu lớn, các công ty AEC PCOs & đơn đặt hàng thay đổi, RFIs/đơn nộp, tích hợp tài khoản, phê duyệt dựa trên quy tắc Từ $140/người dùng/tháng; tùy chọn không giới hạn người dùng tùy chỉnh Fieldwire Quản lý công việc tại công trường và phối hợp công việc tại trường Kích thước nhóm: Đội ngũ công nhân tại trường, nhà thầu phụ, đội ngũ tổng thầu nhỏ Module ngân sách, Nhập mã chi phí, Chỉnh sửa kế hoạch, API cho tích hợp BI kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $54/người dùng/tháng* CMiC Tích hợp dữ liệu tài chính với các tính năng kiểm soát cấp ERP Kích thước nhóm: Các công ty xây dựng quy mô doanh nghiệp Sổ cái tổng hợp, Quản lý lương, Mua sắm, Dữ liệu trường di động, Phân tích Giá cả tùy chỉnh Sage Intacct Kế toán đám mây và khả năng hiển thị tài chính thời gian thực Kích thước nhóm: Nhà thầu đa đơn vị, đội ngũ tài chính GL/AP/AR, công cụ WIP, Sự kiện thông minh & Quy tắc, Tự động hóa hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo (AI) Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm quản lý chi phí trong ngành xây dựng

Công trường xây dựng giống như một dàn nhạc — chỉ cần một ghi chú sai là cả buổi biểu diễn sẽ bị phá hỏng. Bạn cần hơn cả một sổ sách; bạn cần một cây gậy chỉ huy để điều phối ngân sách, tiến độ và nguồn lực một cách hài hòa trong thời gian thực.

🧠 Bạn có biết: Năm 1989, Hard Dollar đã đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực ước tính truyền thống bằng cách thay thế các phép tính phức tạp bằng công nghệ tự động hóa.

Dưới đây là những gì phần mềm quản lý chi phí xây dựng nên giúp bạn:

đang theo dõi chi phí*: Theo dõi chi tiêu cho vật liệu, lao động và thiết bị theo thời gian thực

cảnh báo ngân sách tự động hóa*: Gửi thông báo khi chi phí vượt quá giới hạn đã định trước, giúp các nhóm hành động ngay lập tức

Dự báo nâng cao: Dự đoán chi phí tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng chi tiêu để tránh những bất ngờ tài chính không mong muốn

bảng điều khiển tùy chỉnh*: Nhận giao diện hiển thị cá nhân hóa các dữ liệu và chỉ số quan trọng mà bạn muốn đang theo dõi khi quản lý dự án xây dựng

Quản lý tài nguyên: Đang theo dõi việc sử dụng lao động, vật liệu và thiết bị để đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách tối ưu

Tích hợp: Tích hợp với các nền tảng phổ biến như QuickBooks, Xero và Sage để có quy trình làm việc liền mạch

Quản lý thay đổi và biến động: Đang theo dõi các thay đổi trong phạm vi dự án, cập nhật ngân sách và duy trì tính minh bạch tài chính với các bên liên quan

quản lý nhà thầu phụ & Yêu cầu báo giá (RFQ)*: Tự động hóa so sánh báo giá, đảm bảo thỏa thuận chính xác và ngăn chặn các đợt tăng chi phí không cần thiết

Phần mềm kiểm soát chi phí tốt nhất cho các dự án xây dựng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Chúng tôi đã lựa chọn những phần mềm kiểm soát chi phí tốt nhất giúp tối ưu hóa quy trình công việc cho các công ty xây dựng, quản lý dự án, chuyên viên dự toán, đội ngũ tài chính và nhà thầu. Dù bạn đang thực hiện các dự án quy mô lớn hay quản lý các dự án nhà ở, những công cụ này sẽ giúp bạn duy trì ngân sách.

Hãy cùng xem mỗi phần mềm có những tính năng gì.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án xây dựng và đang theo dõi chi phí)

Theo dõi các dự án xây dựng từ giai đoạn tiền bán hàng đến thiết kế ý tưởng cho đến khi hoàn thành

ClickUp là nền tảng quản lý dự án dựa trên đám mây hàng đầu, được tin cậy bởi hàng nghìn nhóm trên toàn thế giới, bao gồm cả các nhóm trong ngành xây dựng. Nó tối ưu hóa các quy trình làm việc phức tạp với cập nhật thời gian thực, tự động hóa, bảng điều khiển và các công cụ tích hợp theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Phần mềm Quản lý Dự án Xây dựng của ClickUp giúp các nhóm quản lý dự án bằng cách tập trung tất cả các giai đoạn từ tiền bán hàng đến giao hàng vào một nền tảng trực quan. Các nhóm có thể tập trung tất cả tài liệu liên quan đến dự án, như bản vẽ kỹ thuật, hợp đồng, phê duyệt và giấy phép, trong ClickUp Docs. Để tăng cường hợp tác thời gian thực, ClickUp Chat kết nối các cuộc thảo luận với công việc bằng cách cho phép nhúng tác vụ và tài liệu vào giao diện trò chuyện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Giữ phản hồi và thảo luận trong bối cảnh — gắn liền với công việc, tài liệu hoặc Danh sách công việc — mà không cần chuyển đổi công cụ với ClickUp Chat

Theo dõi thời gian làm việc của nhóm trở nên dễ dàng với đồng hồ bấm giờ toàn cầu. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt dự toán và tạo báo cáo để theo dõi tiến độ dự án. Đồng thời, bạn có thể gửi các yêu cầu thông tin (RFI) và biểu mẫu phê duyệt tùy chỉnh cho nhà thầu và nhà thiết kế, phân công công việc và duy trì quy trình công việc diễn ra suôn sẻ.

Các bảng điều khiển tài chính của ClickUp giúp bạn theo dõi chi tiêu bằng cách giám sát phân bổ ngân sách, chi phí thực tế và lợi nhuận theo thời gian thực. Bạn cũng có thể tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như tỷ lệ hoàn thành dự án và tuân thủ ngân sách.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để nắm bắt tình hình tài chính của bạn với ClickUp

Trong ClickUp, bạn có thể sử dụng các mẫu quản lý xây dựng hoàn toàn tùy chỉnh, bao gồm các công cụ quản lý công việc, dự án và tài nguyên, cùng với các tính năng lập ngân sách.

Một trong những mẫu đó là Mẫu Quản lý Chi phí Dự án của ClickUp. Nó giúp bạn đang theo dõi và kiểm soát mọi khoản chi tiêu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Tải miễn phí mẫu Dự toán, phê duyệt và đang theo dõi mọi chi phí dự án từ đầu đến cuối với mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp

Phần mềm này bao gồm sáu trạng thái tùy chỉnh để đang theo dõi chi phí dự án và cho phép bạn phân loại công việc theo thuộc tính để quản lý công việc. Ngoài ra, nó cung cấp các chế độ xem tùy chỉnh như Danh sách công việc, Bảng Chi phí dự án và Bảng Quy trình Phê duyệt, giúp bạn dễ dàng truy cập và tổ chức thông tin.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Theo dõi và giám sát chi phí dự án theo thời gian thực

Lập kế hoạch ngân sách và quản lý các chi phí phát sinh ngoài dự kiến

Ra quyết định thông minh về phân bổ nguồn lực và lập ngân sách.

Một mẫu khác hữu ích là Mẫu Phân Tích Chi Phí Dự Án của ClickUp, giúp bạn so sánh chi phí giữa các dự án khác nhau.

Tải miễn phí mẫu Phân tích hiệu suất dự án với mẫu phân tích chi phí dự án của ClickUp.

Phần mềm bao gồm các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Đang thực hiện và Việc cần làm để theo dõi tất cả các yếu tố chi phí; năm trường thông tin tùy chỉnh để ghi lại chi tiết chi phí quan trọng; và các chế độ xem tùy chỉnh để giữ mọi thứ gọn gàng và dễ truy cập.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Có cái nhìn rõ ràng về tất cả các chi phí liên quan đến dự án.

Giúp bạn xác định các cơ hội để cắt giảm chi phí.

Dự báo chi phí tương lai và xây dựng kế hoạch cho các chi phí sắp tới.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Theo dõi dự án : Thêm : Thêm các trường tùy chỉnh ClickUp như Ngân sách dự kiến, Chi phí thực tế và Chênh lệch chi phí để theo dõi và so sánh tiến độ tài chính ở mọi giai đoạn của dự án xây dựng.

Theo dõi chi phí liên quan đến thời gian: Sử dụng tính năng Sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp để ghi lại số giờ dành cho các công việc và so sánh với kế hoạch ban đầu, giúp bạn dễ dàng tạo bảng chấm công chi tiết.

Tự động hóa: Cài đặt Cài đặt Tự động hóa ClickUp để tự động thông báo cho kiến trúc sư của bạn ngay khi bạn phê duyệt bản vẽ thiết kế, đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ và các bước tiếp theo được thực hiện ngay lập tức mà không cần theo dõi thủ công.

Muốn biết cách tiết kiệm thời gian với Tự động hóa? Hãy xem video này.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập có thể khá dốc do bộ tính năng phong phú.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

ClickUp mang lại chính xác những gì nó hứa hẹn, là một công cụ tất cả trong một thực sự để quản lý mọi thứ tôi cần. Nó tích hợp với hầu hết các công cụ khác mà khách hàng của tôi sử dụng, và đã trở thành một công cụ không thể thiếu hàng ngày trong nhiều năm qua.

ClickUp mang lại chính xác những gì nó hứa hẹn, là một công cụ tất cả trong một thực sự để quản lý mọi thứ tôi cần. Nó tích hợp với hầu hết các công cụ khác mà khách hàng của tôi sử dụng, và đã trở thành một nhu cầu hàng ngày trong nhiều năm qua.

2. Procore (Phù hợp nhất cho việc quản lý tài liệu và hợp tác)

qua Procore

Procore là phần mềm quản lý dự án xây dựng giúp các nhóm xây dựng giảm thiểu lỗi do trùng lặp dữ liệu và bảng tính không liên kết bằng cách lưu trữ tất cả dữ liệu tài chính, như ngân sách, hợp đồng, đơn đặt hàng thay đổi và hóa đơn, trong một hệ thống duy nhất. Các bảng chấm công tích hợp giúp bạn đang theo dõi giờ lao động và chi phí liên quan trực tiếp với ngân sách của mình.

Hơn nữa, với các bảng điều khiển dành cho chủ đầu tư và cấp quản lý, bạn có thể tạo ngay lập tức các báo cáo chi phí, báo cáo chênh lệch và tổng quan về lợi nhuận để nâng cao tính minh bạch.

Các tính năng nổi bật của Procore:

Tích hợp với hơn 400 công cụ, bao gồm các hệ thống ERP như SAP, Sage, QuickBooks, phần mềm BIM và các công cụ xây dựng khác.

Cho phép các nhóm tại công trường chụp ảnh, gửi yêu cầu thông tin (RFIs), ghi chép vấn đề và quản lý danh sách công việc cần hoàn thiện trực tiếp từ công trường thông qua ứng dụng di động.

Cung cấp quyền truy cập dựa trên vai trò và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh để kiểm soát ai có thể chế độ xem, chỉnh sửa hoặc phê duyệt các mục dự án.

Giới hạn của Procore

Đối với các doanh nghiệp không có nhóm quản lý dự án chuyên trách hoặc chuyên gia công nghệ, việc sử dụng giao diện của Procore có thể cảm thấy như một công việc toàn thời gian.

Giá cả của Procore

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Procore

G2: 4.6/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Procore?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Chúng tôi là một nhà thầu tổng hợp thương mại, và Procore đã trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó cho quản lý dự án, lập lịch, ký kết hợp đồng, lập hóa đơn—tất cả mọi thứ. Chúng tôi phụ thuộc vào hầu hết các hàm mà nó cung cấp, và thành thật mà nói, chúng tôi không thể vận hành kinh doanh mà không có nó.

Chúng tôi là một nhà thầu tổng hợp thương mại, và Procore đã trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó cho quản lý dự án, lập lịch, ký kết hợp đồng, lập hóa đơn—tất cả mọi thứ. Chúng tôi phụ thuộc vào hầu hết các hàm mà nó cung cấp, và thành thật mà nói, chúng tôi không thể vận hành doanh nghiệp mà không có nó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phần mềm của nhà cung cấp bảng điều khiển thời gian thực, cảnh báo tự động hóa và khả năng dự báo, giúp các nhóm xây dựng phát hiện sớm các chênh lệch chi phí. Điều này giúp quản lý rủi ro chi phí dự án, thực hiện các biện pháp khắc phục và duy trì lợi nhuận của dự án.

3. RedTeam (Phù hợp nhất cho khả năng hiển thị tài chính thời gian thực và hiệu quả hoạt động)

qua RedTeam

RedTeam cho phép bạn chuyển đổi ước tính chi phí thành ngân sách dự án thực tế, giúp dễ dàng đang theo dõi mọi thay đổi từ đề xuất ban đầu đến số cuối cùng. Bạn có thể phân chia ngân sách theo các bộ phận, mã chi phí và các tiêu chí tùy chỉnh khác để nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí.

Với ứng dụng di động, các nhóm làm việc trong ngành xây dựng có thể truy cập thông tin dự án, cập nhật trạng thái và quản lý công việc từ bất kỳ đâu, từ đó nâng cao năng suất làm việc tại công trường và cải thiện giao tiếp.

Các tính năng nổi bật của RedTeam:

So sánh nhiều đề xuất từ nhà thầu phụ tại một nơi và lựa chọn phương án tốt nhất.

Theo dõi chi phí thực tế so với chi phí dự toán theo từng giai đoạn dự án hoặc công việc, và giám sát sự chênh lệch chi phí theo thời gian thực.

Tự động hóa việc lập/lập các yêu cầu thay đổi dựa trên quan sát tại công trường và liên kết các thay đổi đề xuất với hợp đồng gốc.

Giới hạn của RedTeam

Công cụ này không có các tính năng như danh sách việc cần làm để phân công và theo dõi công việc cho nhân viên, cũng như theo dõi tiến độ hàng ngày.

Giá cả của RedTeam

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của RedTeam

G2: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về RedTeam?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tích hợp với các bên liên quan của dự án như kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phụ trong một nền tảng duy nhất. Điều này chắc chắn giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Tích hợp với các bên liên quan của dự án như kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phụ trong một nền tảng duy nhất. Điều này chắc chắn giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

⚡ Thư viện mẫu: Các mẫu dự toán xuất sắc cho dự đoán chi phí chính xác trong ClickUp, Excel và Word

4. CoConstruct (Phù hợp nhất cho quản lý xây dựng nhà ở)

qua CoConstruct

CoConstruct được thiết kế riêng cho các nhà thầu xây dựng nhà ở tùy chỉnh và cải tạo. Công cụ kiểm soát chi phí xây dựng này tổ chức ngân sách theo mã chi phí, giúp quản lý có chế độ xem rõ ràng về chi phí, số tiền đã chi tiêu và số tiền còn lại.

Công cụ này cung cấp một bảng lựa chọn tập trung tích hợp các quy trình thiết kế, ước tính và sản xuất tại một địa điểm duy nhất. Khi khách hàng thực hiện các lựa chọn, thông tin tài chính được cập nhật theo thời gian thực, giúp tất cả các bên liên quan có cái nhìn tức thì về chi phí dự án.

Các tính năng nổi bật của CoConstruct

Theo dõi chi phí dự kiến so với chi phí thực tế và tạo hóa đơn trực tiếp từ công việc đã hoàn thành.

Sử dụng biểu đồ Gantt, chế độ xem lịch và đánh dấu đường dẫn quan trọng để quản lý lịch trình một cách hiệu quả.

Ghi chép các hoạt động hàng ngày, điều kiện thời tiết và chia sẻ hình ảnh cùng các cập nhật tiến độ với khách hàng trực tiếp từ công trường.

Giới hạn của CoConstruct

Công cụ ước tính không cho phép bạn nhập tất cả các báo giá nhận được từ các nhà thầu phụ vào hệ thống và lựa chọn các tùy chọn cần thiết.

Giá cả của CoConstruct

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CoConstruct

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CoConstruct?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

CoConstruct là một công cụ rất hữu ích. Phần mềm được thiết kế một cách chu đáo. Các tính năng như Ngân sách, Đơn đặt hàng và Đơn yêu cầu thay đổi đều tương đối mượt mà và dễ sử dụng.

CoConstruct là một công cụ rất hữu ích. Phần mềm được thiết kế một cách chu đáo. Các tính năng như Ngân sách, Đơn đặt hàng và Đơn yêu cầu thay đổi đều tương đối mượt mà và dễ sử dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn nắm vững quản lý ngân sách khách hàng hiệu quả? Hãy bắt đầu với các bước sau: Bắt đầu với một ngân sách chi tiết, chia nhỏ thành các danh mục và cột mốc rõ ràng.

Đặt ngưỡng chi tiêu yêu cầu phê duyệt và sử dụng quy trình làm việc tự động hóa để quản lý các đơn đặt hàng thay đổi.

Cung cấp các bản cập nhật tài chính định kỳ, rõ ràng, thể hiện tiến độ ngân sách, chi phí thực tế và bất kỳ rủi ro hoặc chênh lệch nào kèm theo các giải pháp đề xuất.

Luôn dành ra một khoản dự phòng (5–10%) cho các chi phí bất ngờ, đang theo dõi việc sử dụng khoản này riêng biệt và tránh sử dụng nó cho các mục không thiết yếu.

5. Autodesk Build (Phù hợp nhất để đang theo dõi hiệu suất dự án theo thời gian thực)

qua Autodesk Build

Autodesk Build kết nối dữ liệu từ cả công trường và văn phòng, giúp bạn xác định nguyên nhân gây ra sự thay đổi trong ngân sách. Các nhà thầu cũng có thể sử dụng phần mềm này để giải quyết các thách thức trong quản lý dự án, như vượt ngân sách và thiếu sự phối hợp trơn tru giữa kiến trúc sư, nhà thầu phụ, đội ngũ thiết kế và nhóm thi công trường.

Các tính năng lập lịch và đang theo dõi tiến độ giúp giám sát dòng thời gian dự án, trong khi các công cụ quản lý chất lượng và an toàn đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn.

Công cụ này cũng cho phép bạn tạo quy trình phê duyệt dựa trên quy tắc và mẫu tùy chỉnh để quản lý hợp đồng và thay đổi một cách dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Autodesk Build

Theo dõi ngân sách dự án, đang theo dõi chi phí, tạo hóa đơn và quản lý các đơn đặt hàng trong dự án theo thời gian thực

Tối ưu hóa quy trình tạo/lập, đang theo dõi và giải quyết các yêu cầu thông tin (RFIs) và hồ sơ nộp, đảm bảo việc phê duyệt được thực hiện kịp thời

Đồng bộ hóa dữ liệu tài chính bằng cách tích hợp Autodesk Build với các hệ thống tài khoản của bạn, chẳng hạn như Sage, Viewpoint và JD Edwards

Giới hạn của Autodesk Build

Khi bạn gửi một công việc và giao cho người khác, công việc đó sẽ bị khóa, khiến việc sửa đổi hoặc chỉnh sửa lỗi trở nên khó khăn mà không cần phải giao lại cho nhiều người khác

Giá cả của Autodesk Build

Giá theo người dùng : $140 mỗi người dùng/tháng

giá cho người dùng không giới hạn*: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Autodesk Build

G2: 4.4/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Autodesk Build?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Mọi thứ đều linh hoạt; tôi biết vị trí của tất cả các tài liệu, có thể duyệt qua các bản vẽ và ghi chú, đo lường các thông số cần thiết, kiểm tra chúng khi cần thiết, theo dõi ai và khi nào cần thực hiện thay đổi và phối hợp các thay đổi đó. Tôi có thể sử dụng ứng dụng mọi lúc mọi nơi, đến nay tôi chưa cần sử dụng hỗ trợ khách hàng vì ứng dụng rất trực quan và dễ sử dụng.

Mọi thứ đều linh hoạt; tôi biết vị trí của tất cả các tài liệu, có thể duyệt qua các bản vẽ và ghi chú, đo lường các thông số cần thiết, kiểm tra chúng khi cần thiết, theo dõi ai và khi nào cần điều chỉnh và phối hợp các thay đổi, sử dụng ứng dụng mọi lúc mọi nơi. Đến nay, tôi chưa cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng vì ứng dụng rất trực quan và dễ sử dụng.

🎯 Mẹo tăng năng suất: Thay vì phải xây dựng cấu trúc phân chia chi phí (CBS) từ đầu cho từng dự án, hãy sử dụng mẫu CBS kỹ thuật số dành cho ngành xây dựng kinh doanh. Làm thế nào điều này giúp ích? Tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết lập dự án bằng cách loại bỏ công việc lặp lại

Đảm bảo tính nhất quán giữa các dự án, giúp việc báo cáo và phân tích trở nên dễ dàng hơn

Cho phép điều chỉnh nhanh chóng — chỉ cần sao chép mẫu và chỉnh sửa các mục cụ thể của dự án

6. Fieldwire (Phù hợp nhất cho quản lý công việc tại trường và phối hợp công việc tại hiện trường)

qua Fieldwire

Fieldwire cung cấp mô-đun ngân sách chuyên dụng cho phép các chuyên gia xây dựng quản lý ngân sách dự án trong suốt vòng đời dự án. Bạn có thể tổ chức chi phí bằng cách định nghĩa mã chi phí cho các danh mục khác nhau, chẳng hạn như vật liệu, lao động, thiết bị và nhà thầu phụ. Các mã này cũng có thể được nhập từ mẫu Excel để thiết lập nhanh chóng.

Đối với từng mục ngân sách, công cụ cho phép bạn nhập chi phí thực tế đã phát sinh và đính kèm tệp hỗ trợ, như hóa đơn và biên lai. Vì các mục nhập này được cập nhật theo thời gian thực, tất cả các bên liên quan đều có thể hiển thị ngay lập tức sự chênh lệch giữa chi tiêu thực tế và ngân sách ban đầu.

Các tính năng nổi bật của Fieldwire

Kết nối các hệ thống như Google Drive và Power BI thông qua API REST của Fieldwire để trích xuất, phân tích và tự động hóa dữ liệu

Đính kèm các tệp đính kèm liên quan, chẳng hạn như yêu cầu thông tin (RFIs) và công việc, vào các đơn đặt hàng để lưu trữ hồ sơ đầy đủ

Tạo báo cáo chi tiết về tiến độ công việc, kiểm tra và các chỉ số khác để nắm bắt thông tin về hiệu suất dự án

Giới hạn của Fieldwire

Việc tải lên và đổi tên bản vẽ có thể gặp khó khăn vì không có cách nào để tùy chỉnh cách đặt tên cho chúng

Giá cả của Fieldwire

Cơ bản

Pro : $54 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh : $74 mỗi người dùng/tháng

Business Plus: $104 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fieldwire

G2: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fieldwire?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi sử dụng Fieldwire cho hầu hết các dự án tại công ty của mình. Đây là công cụ tuyệt vời để theo dõi tiến độ dự án, quản lý thời gian và đảm bảo trách nhiệm của nhân viên. Ngoài ra, nó còn cung cấp bằng chứng công việc và hình ảnh trước sau kèm theo metadata như thời gian và vị trí GPS.

Tôi sử dụng Fieldwire cho hầu hết các dự án tại công ty của mình. Đây là công cụ tuyệt vời để theo dõi tiến độ dự án, quản lý thời gian và đảm bảo trách nhiệm của nhân viên. Ngoài ra, nó còn cung cấp bằng chứng công việc và hình ảnh trước sau kèm theo metadata như thời gian và vị trí GPS.

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên tuân thủ giờ công việc cố định, nhưng 27% thường xuyên làm thêm giờ và 19% không có lịch công việc cố định. Khi công việc không thể dự đoán được, làm sao bạn có thể thực sự kết thúc công việc? 🕰️ Lịch trình tác vụ tự động trong ClickUp Calendar có thể giúp mang lại sự tổ chức cho ngay cả những lịch trình không thể dự đoán được. Kế hoạch cho tuần của bạn, thiết lập giờ công việc cố định và tự động nhắc nhở để đăng xuất — vì thời gian của bạn nên do bạn kiểm soát! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

7. CMiC (Phù hợp nhất cho việc thống nhất dữ liệu tài chính và quản lý dự án)

qua CMiC

CMiC là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là nhà cung cấp các công cụ tài chính cho quản lý chi phí dự án xây dựng, bao gồm sổ cái tổng hợp, công nợ phải trả và phải thu, và báo cáo tài chính. Phần mềm này tích hợp kế toán, mua sắm, lương bổng và dữ liệu từ các hệ thống quản lý dự án trên một nền tảng cơ sở dữ liệu duy nhất, giúp tất cả các nhóm công việc dựa trên một nguồn thông tin chính xác.

Đối với nhân viên làm việc tại trường, các tính năng như theo dõi thời gian, giám sát sử dụng thiết bị và quản lý đơn đặt hàng công việc giúp nâng cao năng suất làm việc và gửi cập nhật thời gian thực đến hệ thống trung tâm.

Các tính năng nổi bật của CMiC

Cung cấp cho các nhóm tại trường truy cập thời gian thực vào dữ liệu dự án thông qua ứng dụng di động

Sử dụng các công cụ phân tích để có được những thông tin hữu ích về hiệu suất dự án, tình hình tài chính và việc sử dụng tài nguyên

Sử dụng quy trình làm việc do AI tạo ra và tự động hóa quy trình để quản lý các thay đổi dự án và công việc của nhà thầu phụ

Giới hạn của CMiC

Các thiết lập phía sau (backend) phức tạp và yêu cầu kiến thức chuyên sâu hoặc sự hỗ trợ từ CMiC để đảm bảo kiểm soát đúng cách mà không ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu

Giá cả của CMiC

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CMiC

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4. 1/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về CMiC?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

CMiC dễ sử dụng. Bố cục trực quan và có thể tùy chỉnh tương đối. Tải xuống và tải lên tệp tin rất đơn giản, với nhiều cách để truy cập tệp tin.

CMiC dễ sử dụng. Bố cục trực quan và có thể tùy chỉnh tương đối. Tải xuống và tải lên tệp tin rất đơn giản, với nhiều cách để truy cập tệp tin.

📚 Đọc thêm: Các công cụ và phần mềm báo cáo tốt nhất

8. Sage Intacct (Phù hợp nhất cho kế toán đám mây và khả năng hiển thị tài chính thời gian thực)

qua Sage Intacct

Sage Intacct là bộ phần mềm tài khoản toàn diện, bao gồm sổ cái tổng hợp, quản lý tài khoản phải trả, quản lý tài khoản phải thu, quản lý tiền mặt, quản lý đơn đặt hàng, mua hàng, lập hóa đơn và thanh toán. Các bảng điều khiển thời gian thực cung cấp phân tích chi tiết về dữ liệu và xu hướng, giúp cải thiện quá trình ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.

Công cụ này tích hợp nhiều đơn vị, chi nhánh và tiền tệ, là lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động toàn cầu. Với tính năng Smart Events và Smart Rules, bạn có thể tự động hóa việc chia sẻ báo cáo và cảnh báo.

Các tính năng nổi bật của Sage Intacct:

Quản lý các đơn đặt hàng thay đổi bằng cách tự động cập nhật ngân sách dự án và dự báo chi phí

Khởi tạo và quản lý quy trình RFP để yêu cầu và thu thập các đề xuất từ nhà cung cấp

Tự động hóa các công việc và quy trình làm việc với Sage Copilot, trợ lý AI của nền tảng

Giới hạn của Sage Intacct

Phần mềm có thể hoạt động chậm đôi khi, đặc biệt khi xử lý tập dữ liệu lớn hoặc chạy các báo cáo phức tạp

Giá cả của Sage Intacct

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sage Intacct

G2: 4.3/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sage Intacct?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Sage Intacct đã giúp chúng tôi tối ưu hóa gần như mọi quy trình tài khoản mà trước đây chúng tôi thực hiện trên các hệ thống phần mềm khác. Phần mềm này đã loại bỏ nhu cầu sử dụng giấy tờ và tủ đựng tài liệu: hệ thống thẻ tín dụng công ty tự động, thanh toán ACH và lập ngân sách tự động thông qua tích hợp với Martus.

Sage Intacct đã giúp chúng tôi tối ưu hóa gần như mọi quy trình tài khoản mà trước đây chúng tôi thực hiện trên các hệ thống phần mềm khác. Phần mềm này đã loại bỏ nhu cầu sử dụng giấy tờ và tủ đựng tài liệu: hệ thống thẻ tín dụng công ty tự động, thanh toán ACH và lập ngân sách tự động thông qua tích hợp với Martus.

Buildertrend được thiết kế tập trung vào khía cạnh tương tác với chủ nhà trong xây dựng: lựa chọn vật liệu, giao tiếp với khách hàng và lịch trình đơn giản giúp dự án và khách hàng luôn đồng bộ. Phần mềm này liên kết các lựa chọn với ngân sách và đơn đặt hàng thay đổi, cho phép bạn trình bày cho khách hàng cách một nâng cấp được chọn ảnh hưởng đến tổng chi phí mà không cần phải lục lọi qua hàng chục bảng tính. Nếu kinh doanh của bạn có nhiều tương tác với khách hàng và bạn muốn một công cụ hiện đại, thân thiện với thiết bị di động để giữ chủ nhà luôn cập nhật, Buildertrend sẽ thực hiện điều đó một cách trơn tru.

Viewpoint là nền tảng ERP hàng đầu, tập trung vào quản lý tài chính sâu rộng, lương bổng và kế toán chi phí dự án cho các nhà thầu lớn và công trình dân dụng quy mô lớn. Nền tảng này được thiết kế để xử lý kế toán đa thực thể, lương bổng công đoàn và phân cấp dự án phức tạp — những tính năng mà các doanh nghiệp lớn thực sự cần. Bạn có thể mong đợi báo cáo mạnh mẽ và tích hợp chặt chẽ với quy trình kế toán; đây chính là hệ thống bạn cần khi bảng tính và ứng dụng nhỏ không còn đáp ứng được yêu cầu.

Foundation Software là bộ phần mềm kế toán chi phí dự án tập trung vào hóa đơn AIA, quản lý lương và tính toán chi phí dự án. Phần mềm này đơn giản và tập trung: nhập chi phí, gán chúng cho các dự án và nhận báo cáo tài chính đáng tin cậy mà không cần nhiều thủ tục rườm rà. Đối với các nhóm muốn có hệ thống kiểm soát kế toán vững chắc và dấu vết kiểm toán rõ ràng, Foundation là lựa chọn thực tế và không rườm rà.

Kiểm soát chi phí xây dựng với ClickUp

Lựa chọn nền tảng kiểm soát chi phí phù hợp phụ thuộc vào ba yếu tố: tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của nhóm, tương thích với các hệ thống hiện có và cung cấp tầm nhìn tài chính rõ ràng. Với nhiều lựa chọn trên thị trường, bước thông minh nhất là thử nghiệm một số bản demo – chỉ khi đó bạn mới biết được nền tảng nào thực sự phù hợp với quy trình của mình.

Nếu bạn cần một giải pháp linh hoạt, dễ người dùng được thiết kế riêng cho ngành xây dựng, ClickUp là lựa chọn hoàn hảo. Phần mềm này tích hợp các ước tính, lịch trình, ngân sách và giao tiếp vào một nền tảng trực quan duy nhất – giúp bạn phát hiện sớm các khoản chi phí vượt dự toán và đảm bảo mọi dự án đều đang được theo dõi đúng tiến độ.

Sẵn sàng xây dựng thông minh hơn? Hãy thử ClickUp ngay hôm nay và kiểm soát chi phí của bạn.