Glean vs. Elasticsearch: AI nào là tốt nhất cho tìm kiếm và quản lý kiến thức?

Các công cụ được hỗ trợ bởi AI như Glean và Elasticsearch đã cách mạng hóa cách chúng ta tìm kiếm, truy xuất và quản lý dữ liệu.

Nhưng đâu là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn? Bạn cần một công cụ có khả năng thực hiện các tìm kiếm nhanh chóng và chính xác cho cơ sở kiến thức nội bộ hay một công cụ giúp bạn tạo ra một wiki trực quan và có khả năng mở rộng?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hai công cụ tìm kiếm doanh nghiệp này: Glean và Elasticsearch, đánh giá các tính năng và hiệu suất của chúng, và thảo luận về cách chúng ảnh hưởng đến hệ thống quản lý kiến thức của bạn để đạt được kết quả tìm kiếm phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho cả hai công cụ—ClickUp!

🔎 Bạn có biết? Công cụ tìm kiếm đầu tiên, “Archie, ” đã được ra mắt vào năm 1990. Được phát triển bởi các sinh viên đại học Alan Emtage, Peter Deutsch và Bill Heelen, Archie chỉ mục các tệp trên các máy chủ FTP công cộng, giúp người dùng tìm kiếm và tải xuống chúng. Tên của nó được lấy từ từ archive, với chữ ‘v’ bị bỏ đi. Mặc dù là một bước đột phá, Archie dần biến mất vào cuối những năm 1990.

Glean vs. Elasticsearch—và Giải pháp Thay thế Tốt nhất Trong Nháy Mắt

Tính năng Glean Elasticsearch Giải pháp thay thế tốt nhất: ClickUp ⭐️ Hàm tìm kiếm Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn và học máy để tạo ra kết quả cá nhân hóa và phù hợp. Tìm kiếm văn bản toàn văn hiệu suất cao trên cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Có thể tùy chỉnh thông qua truy vấn DSL cho nhà phát triển. Tìm kiếm doanh nghiệp thống nhất trên các công việc, tài liệu, bình luận và hơn thế nữa — không cần thiết lập. Được thiết kế cho các nhóm cần kết quả nhanh chóng và có thể hành động. Nhập liệu và làm giàu dữ liệu Tích hợp với hơn 100 công cụ, tổ chức dữ liệu thành một trải nghiệm thống nhất để tìm kiếm liền mạch trên các nền tảng. Hỗ trợ các biến đổi dữ liệu phức tạp, ánh xạ, phân tách từ tùy chỉnh và chỉ mục. Tích hợp tốt với các công cụ big data như Hadoop và Spark. Tự động thu thập dữ liệu từ các công việc, tài liệu và ứng dụng kết nối như Slack hoặc Google Drive. Không cần cấu hình phức tạp. Trải nghiệm người dùng và giao diện Được thiết kế cho người dùng không chuyên. Giao diện đơn giản, trực quan với các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và tổ chức dữ liệu. Yêu cầu kiến thức kỹ thuật. Tiềm năng đầy đủ được khai thác thông qua việc hiểu các thuật toán tìm kiếm và truy vấn DSL. Được thiết kế cho người dùng hàng ngày — tìm kiếm chỉ là một phần của không gian làm việc quen thuộc nơi các nhóm đã quản lý công việc. Bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định Các công cụ quản trị tích hợp cho quyền truy cập dữ liệu và bảo mật, đảm bảo tuân thủ. Các tính năng bảo mật có thể tùy chỉnh cao, phù hợp với các yêu cầu tuân thủ và bảo mật phức tạp. Kiểm soát quyền truy cập chi tiết trên các không gian làm việc, thư mục và công việc. Phù hợp với nhu cầu của hầu hết các nhóm mà không gây thêm gánh nặng. Khả năng mở rộng và hiệu suất Được tối ưu hóa cho tìm kiếm dựa trên AI trên các tập dữ liệu lớn, nhưng thiếu khả năng kiểm soát chi tiết và mở rộng theo chiều ngang. Khả năng mở rộng theo chiều ngang với kiến trúc phân tán, đảm bảo tính sẵn sàng cao và hiệu suất nhanh chóng ngay cả khi dữ liệu tăng trưởng. Dễ dàng quản lý các nhóm và dự án ngày càng phát triển. Hiệu suất vẫn ổn định ngay cả khi không gian làm việc mở rộng về kích thước và độ phức tạp.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Glean là gì?

qua Glean

Glean là nền tảng AI dành cho kinh doanh được thiết kế để giúp các tổ chức quản lý dữ liệu, công việc và công việc một cách hiệu quả. Nó tích hợp với các ứng dụng hiện có của công ty bạn — như Google Không gian Làm việc, Slack, Salesforce và nhiều ứng dụng khác — và sử dụng AI để hiểu cách tổ chức của bạn hoạt động. Kết quả là một hệ thống tìm kiếm thông minh hơn, đề xuất tốt hơn và câu trả lời nhanh chóng, phù hợp với bối cảnh công việc cụ thể của bạn.

Dù bạn đang đối phó với các quy trình làm việc phức tạp, tìm kiếm thông tin phân tán, hay chỉ đơn giản là muốn công việc nhanh hơn, Glean đều có thể thích ứng với nhu cầu của bạn. Nó thậm chí còn tích hợp mượt mà vào các ứng dụng mà nhân viên của bạn đã sử dụng.

Tính năng của Glean

Tính năng #1: Trình tạo prompt và prompt nâng cao

Trình tạo lệnh của Glean cho phép bạn tạo các lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể bắt đầu với các lệnh đơn giản để tìm tài liệu hoặc tóm tắt nội dung của chúng. Tuy nhiên, các công việc phức tạp hơn yêu cầu các lệnh nâng cao.

qua Glean

Thông thường, điều này có thể yêu cầu nhiều hệ thống hoặc lệnh. Với công nghệ lệnh nâng cao, Glean cho phép bạn chia nhỏ công việc thành các bước nhỏ hơn, mỗi bước có các tìm kiếm hoặc hành động cụ thể, sau đó liên kết chúng thành một quy trình làm việc tự động, nhất quán. Mỗi bước được xây dựng dựa trên bước trước đó, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn khi bạn có tiến độ.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 5 chuyên gia dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp tin, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung cho các công việc của mình. Điều đó tương đương với gần 40% thời gian công việc trong tuần bị lãng phí cho việc chỉ nên mất vài giây! Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp thống nhất tất cả công việc của bạn - từ công việc ClickUp, tài liệu, email đến trò chuyện - giúp bạn tìm chính xác những gì cần thiết khi cần mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Tính năng #2: Thư viện prompt để xây dựng khả năng sử dụng AI thành thạo

Thư viện lời nhắc là nơi lưu trữ tất cả các lời nhắc tùy chỉnh của bạn. Thay vì tạo mới từ đầu, bạn có thể dễ dàng duyệt qua các lời nhắc đã được nhóm của bạn xây dựng sẵn. Mỗi thành viên trong nhóm có thể khám phá và tái sử dụng các lời nhắc hiệu quả, giảm thiểu sự trùng lặp và đẩy nhanh quá trình áp dụng.

qua Glean

Glean thậm chí còn đề xuất các mẫu câu lệnh phổ biến dựa trên vai trò và mẫu sử dụng trước đó. Nó giống như một cơ sở kiến thức chia sẻ, liên tục phát triển khi nhóm của bạn học cách tạo ra một wiki các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Với các đề xuất để bắt đầu, bạn sẽ không phải mất thời gian xây dựng mọi thứ từ đầu.

Tính năng #3: AI cho mọi vai trò

Nền tảng của Glean là không cần mã nguồn, nghĩa là bất kỳ ai từ bộ phận bán hàng đến hỗ trợ khách hàng đều có thể tự động hóa quy trình làm việc của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản.

qua Glean

Cho dù là soạn thảo phản hồi cho khách hàng, tóm tắt tài liệu hay tìm kiếm thông tin liên quan ẩn trong các cuộc hội thoại trước đó, Glean hiểu bối cảnh và giúp đẩy nhanh tiến độ công việc mà không cần thiết lập thêm hoặc kiến thức kỹ thuật.

Tính năng #4: Bộ sưu tập thông minh cho quản lý kiến thức hiệu quả

qua Glean

Glean giúp giảm bớt sự lộn xộn của các tài liệu phân tán và các liên kết khó tìm bằng cách cho phép các nhóm tổ chức thông tin quan trọng tại một nơi duy nhất. Với tính năng Collections, các nhóm có thể nhóm các tệp, ghi chú, liên kết và cuộc hội thoại liên quan — bất kể chúng ban đầu đến từ đâu, cho dù đó là Google Drive, Slack hay các công cụ nội bộ.

Điều này giúp dễ dàng đang theo dõi tài liệu dự án, chia sẻ cập nhật và đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin mà không cần phải tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau.

Giá cả của Glean

Giá cả tùy chỉnh

📖 Xem thêm: Các đối thủ cạnh tranh và giải pháp thay thế tốt nhất cho Glean

Elasticsearch là gì?

qua Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phân phối mã nguồn mở, được thiết kế để xử lý lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Hãy tưởng tượng nó như Google, nhưng dành cho dữ liệu nội bộ của kinh doanh bạn. Nó thu thập và chỉ mục thông tin từ nhiều nguồn khác nhau—như cơ sở dữ liệu, nhật ký, tài liệu hoặc dữ liệu ứng dụng—để bạn có thể tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả.

Nền tảng không chỉ khớp từ khóa; nó xếp hạng kết quả dựa trên mức độ liên quan và ngữ cảnh. Dù bạn đang cố gắng tìm kiếm một tài liệu cụ thể, phân tích hành vi khách hàng hay đang theo dõi nhật ký hệ thống thời gian thực, Elasticsearch được thiết kế để trả về dữ liệu chính xác gần như ngay lập tức — ngay cả khi xử lý hàng triệu bản ghi.

Tính năng của Elasticsearch

Từ việc tích hợp khả năng tìm kiếm AI đến mở rộng hạ tầng, Elasticsearch cung cấp sự linh hoạt và hiệu suất mà bạn cần. Dưới đây là một số tính năng nổi bật của nó:

Tính năng #1: Tích hợp tìm kiếm AI vào ứng dụng của bạn

qua Elasticsearch

Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) bổ sung khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa cho ứng dụng của bạn, giúp người dùng tìm kiếm kết quả dựa trên ý nghĩa chứ không chỉ dựa trên khớp từ khóa. Nó hoạt động ngay lập tức mà không cần đào tạo lại mô hình cho lĩnh vực cụ thể của bạn, giúp việc triển khai trở nên dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể kết hợp ESRE với các mô hình ngôn ngữ bên ngoài, tùy chỉnh nó bằng các mô hình transformer của riêng bạn hoặc xây dựng trải nghiệm tìm kiếm lai kết hợp giữa tìm kiếm truyền thống và độ liên quan ngữ nghĩa. Sự linh hoạt này giúp tùy chỉnh chức năng tìm kiếm hoặc tự động hóa các quy trình làm việc AI cho các loại nội dung và nhu cầu người dùng khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng coi thường metadata! Không chỉ là nội dung bạn đang tìm kiếm—cách các thông tin được gắn thẻ, phân loại và liên kết cũng quan trọng không kém. Metadata mạnh mẽ (như ngày tháng, tác giả, thẻ dự án hoặc mức độ truy cập) giúp tinh chỉnh kết quả tìm kiếm, cá nhân hóa độ liên quan và phát hiện những thông tin quý giá bị lãng quên vào đúng thời điểm.

Tính năng #2: Khả năng mở rộng cho mọi nhu cầu kinh doanh

Elasticsearch có khả năng mở rộng theo chiều ngang, nghĩa là nó phát triển cùng với bạn. Trải nghiệm vẫn nhất quán dù bạn đang vận hành trên một nút duy nhất hay một cụm 300 nút.

Nó xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây, đảm bảo các chỉ mục và truy vấn được phân phối đều trên cụm để hoạt động mượt mà và hiệu quả. Khả năng mở rộng của Elasticsearch cho phép khả năng tìm kiếm dữ liệu của bạn mở rộng một cách dễ dàng nếu bạn đang băn khoăn về cách sử dụng AI để nâng cao năng suất.

Tính năng #3: Lưu trữ và khám phá dữ liệu theo cách bạn muốn

qua Elasticsearch

Elasticsearch mang lại sự linh hoạt trong cách và nơi lưu trữ dữ liệu của bạn. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể lưu trữ dữ liệu tại chỗ để truy vấn nhanh chóng hoặc sử dụng các tùy chọn có khả năng mở rộng cao hơn như lưu trữ S3 chi phí thấp.

Với các trường thời gian chạy, việc thích ứng với dữ liệu thay đổi hoặc nhập các bộ dữ liệu mới một cách linh hoạt trở nên dễ dàng. Đối với các nhóm tập trung vào quy trình quản lý tài liệu hiệu quả hơn, Elasticsearch giúp việc tổ chức, quản lý và tìm kiếm dữ liệu của bạn trở nên đơn giản.

Tính năng #4: Khả năng sẵn sàng cao và phát hiện sự cố

Các tính năng như sao chép giữa các cụm đảm bảo luôn có bản sao lưu sẵn sàng. Hệ thống phân phối của nó được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy và khả năng phục hồi. Dữ liệu của bạn luôn sẵn sàng, ngay cả khi xảy ra sự cố.

Giá cả của Elasticsearch

Giá cả tùy chỉnh

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Elasticsearch

Glean vs. Elasticsearch: So sánh tính năng

Glean và Elasticsearch đều giải quyết cùng một thách thức: giúp các nhóm công việc hiệu quả hơn thông qua tìm kiếm trong không gian làm việc. Tuy nhiên, họ tiếp cận vấn đề này theo cách khác nhau.

Dưới đây là cái nhìn nhanh về sự khác biệt giữa hai nền tảng:

Glean Elasticsearch Giải pháp trực quan, thân thiện với người dùng với khả năng AI không cần mã. Nền tảng tìm kiếm có khả năng tùy chỉnh cao và mở rộng quy mô. Có thể nhanh chóng tổ chức và truy xuất kiến thức nội bộ với các câu trả lời cá nhân hóa và kết quả nhận thức ngữ cảnh. Có khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn và các truy vấn phức tạp với tính linh hoạt của nền tảng tìm kiếm toàn văn bản doanh nghiệp. Cung cấp cho người dùng không chuyên về công nghệ khả năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI, phân tích dữ liệu và các lệnh điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên. Cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao để tuân thủ quy định và quản lý dữ liệu phức tạp. Tối ưu hóa quản lý kiến thức với các bộ sưu tập thông minh và Go Links để truy cập nhanh chóng. Hỗ trợ dữ liệu quy mô lớn và cung cấp kiến trúc phân tán cho khả năng mở rộng theo chiều ngang.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các tính năng khóa để xem mỗi công cụ có ưu điểm gì.

Tính năng #1: Chức năng tìm kiếm

Glean là nền tảng tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và học máy để tạo ra kết quả tìm kiếm cá nhân hóa và chính xác hơn. Nền tảng này tập trung vào việc cung cấp câu trả lời phù hợp bằng cách hiểu bối cảnh đằng sau mỗi truy vấn.

Mặt khác, Elasticsearch tập trung vào tìm kiếm văn bản toàn văn nhanh chóng và hiệu suất cao trên cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Ngôn ngữ truy vấn chuyên dụng (Query DSL) của nó cho phép tùy chỉnh truy vấn chi tiết, giúp nhà phát triển có quyền kiểm soát chính xác đối với các truy vấn tìm kiếm và xếp hạng kết quả.

🏆 Người chiến thắng: Glean. Nhà cung cấp công nghệ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI của Glean cung cấp kết quả cá nhân hóa và nhạy bén với ngữ cảnh, giúp người dùng không chuyên về công nghệ có thể nhận được câu trả lời trực quan và liên quan mà không cần điều chỉnh thủ công các truy vấn tìm kiếm.

Tính năng #2: Nhập liệu và làm giàu dữ liệu

Một mặt, Glean tích hợp với hơn 100 công cụ, tổ chức dữ liệu thành một trải nghiệm thống nhất để tìm kiếm liền mạch trên các nền tảng. Mặt khác, nó cung cấp độ linh hoạt cao trong việc nhập dữ liệu.

Các đường ống nhập liệu của nó hỗ trợ các biến đổi dữ liệu phức tạp và ánh xạ, cho phép người dùng cài đặt các quy trình token hóa và chỉ mục tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của họ.

Elasticsearch tích hợp mượt mà với các công cụ big data như Hadoop và Spark, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động xử lý dữ liệu quy mô lớn.

🏆 Người chiến thắng: Elasticsearch thắng ở đây nhờ khả năng tùy chỉnh và kiểm soát chi tiết đối với các đường ống nhập liệu dữ liệu, cho phép kinh doanh tùy chỉnh quá trình lập chỉ mục dữ liệu một cách chính xác theo nhu cầu của họ.

Tính năng #3: Trải nghiệm người dùng và giao diện

Glean’s giao diện được thiết kế để thân thiện với người dùng và trực quan. Nó được phát triển dành cho người dùng không chuyên, vì vậy bạn không cần kiến thức chuyên môn để tương tác với nó. Các tính năng như lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên và khả năng tổ chức dữ liệu thành các bộ sưu tập giúp Glean trở nên dễ tiếp cận.

Elasticsearch, tuy nhiên, là một công cụ kỹ thuật cao hơn. Mặc dù cung cấp hàm mạnh mẽ, người dùng cần phải hiểu sâu về các thuật toán tìm kiếm và ngôn ngữ truy vấn (Query DSL) để khai thác hết tiềm năng của nó.

🏆 Người chiến thắng: Glean được lựa chọn nhờ khả năng trở thành nhà cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật, giúp các nhóm tìm kiếm thông tin và duy trì năng suất làm việc một cách nhanh chóng.

Tính năng #4: Bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định

Glean có các công cụ quản trị tích hợp giúp đảm bảo quyền truy cập dữ liệu và bảo mật thông tin, hỗ trợ tổ chức tuân thủ các chính sách nội bộ và quy định pháp lý bên ngoài.

Ngược lại, Elasticsearch cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh cao, khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật và tuân thủ phức tạp.

🏆 Người chiến thắng: Elasticsearch. Nó là lựa chọn rõ ràng nếu bạn cần các tính năng bảo mật mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh cao.

Tính năng #5: Khả năng mở rộng và hiệu suất

Glean tối ưu hóa tìm kiếm dựa trên AI trong môi trường làm việc trên các tập dữ liệu lớn và cung cấp khả năng mở rộng tốt. Tuy nhiên, nó không cung cấp các khả năng tìm kiếm hiệu quả tương tự, kiểm soát chi tiết tài nguyên hệ thống và mở rộng theo chiều ngang như Elasticsearch.

Elasticsearch sử dụng kiến trúc phân phối được thiết kế cho khả năng mở rộng theo chiều ngang, cho phép nó mở rộng một cách dễ dàng trên nhiều nút. Điều này đảm bảo tính sẵn sàng cao và hiệu suất nhanh chóng ngay cả khi dữ liệu tăng trưởng.

🏆 Người chiến thắng: Elasticsearch là lựa chọn hàng đầu với kiến trúc phân phối, có khả năng mở rộng, đảm bảo hiệu suất mượt mà trên các tập dữ liệu lớn và nhiều nút.

📖 Xem thêm: Các công cụ hợp tác AI tốt nhất để sử dụng

Glean vs. Elasticsearch trên Reddit

Người dùng Reddit thường có ý kiến mạnh mẽ về sự khác biệt giữa Glean và Elasticsearch, và chế độ xem của họ được hình thành dựa trên nhu cầu cụ thể và quy trình làm việc.

Ý kiến chung thường nghiêng về Glean cho những người dùng tìm kiếm sự đơn giản và tích hợp nhanh chóng với các công cụ phổ biến. Ví dụ, một người dùng Reddit, Old_Cauliflower6316, đã đề cập trên r/Llamaindex:

Theo ý kiến của tôi, nếu trường hợp sử dụng của bạn đơn giản, tôi sẽ chọn một sản phẩm như Glean. Họ có cơ sở khách hàng lớn, giá trị đã được chứng minh và tính linh hoạt. Khi nói "đơn giản", tôi muốn nói đến việc tích hợp với các nguồn dữ liệu phổ biến như Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira, v.v., và cung cấp trải nghiệm chatbot/công cụ tìm kiếm quen thuộc.

Theo ý kiến của tôi, nếu trường hợp sử dụng của bạn đơn giản, tôi sẽ chọn một sản phẩm như Glean. Họ có cơ sở khách hàng lớn, giá trị đã được chứng minh và tính linh hoạt. Khi nói "đơn giản", tôi muốn nói đến việc tích hợp với các nguồn dữ liệu phổ biến như Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira, v.v., và cung cấp trải nghiệm chatbot/công cụ tìm kiếm quen thuộc.

Ngược lại, Elasticsearch được ưa chuộng bởi người dùng cần khả năng tìm kiếm mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh, đặc biệt trong các môi trường lớn và phức tạp hơn. Nhiều người dùng Reddit đánh giá cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng và bản chất mã nguồn mở của Elasticsearch, cho phép kiểm soát tốt hơn quá trình lập chỉ mục và truy vấn của người dùng. Một người dùng Reddit, elk-content-share, chia sẻ trên r/elasticsearch:

App Search là giải pháp tìm kiếm của Elastic dựa trên Elasticsearch, giúp tích hợp công cụ tìm kiếm vào ứng dụng tùy chỉnh.

App Search là giải pháp tìm kiếm của Elastic dựa trên Elasticsearch, giúp tích hợp công cụ tìm kiếm vào ứng dụng tùy chỉnh.

Điều này nhấn mạnh điểm mạnh của Elasticsearch trong các ứng dụng tùy chỉnh và xử lý các tập dữ liệu quy mô lớn, đa dạng, đòi hỏi kiểm soát chi tiết về lập chỉ mục tìm kiếm và hiệu suất.

Tuy nhiên, một số người dùng có quan điểm trung lập về cả hai công cụ tìm kiếm. Ví dụ, unixmonster đề cập:

Tôi có công việc với Glean rất nhiều và nó cực kỳ dễ cài đặt. Họ cung cấp bộ API phong phú để bạn có thể phát triển các công cụ nội bộ nếu muốn

Tôi có công việc với Glean rất nhiều và nó cực kỳ dễ cài đặt. Họ cung cấp bộ API phong phú để bạn có thể phát triển các công cụ nội bộ nếu muốn

Tương tự, Draxenato viết về Elasticsearch:

Giống như mọi thứ, ELS cũng có những điểm mạnh và điểm yếu. Nó rất phù hợp cho các tình huống có tốc độ cao, khối lượng lớn và lưu trữ dữ liệu nhỏ. Nó có thể hiển thị một lượng lớn chỉ số một cách có ý nghĩa và dễ đọc cho con người một cách rất nhanh chóng, ví dụ như nhật ký tường lửa, nhiều tài liệu nhỏ với tần suất cao. Nó có thể được điều chỉnh để trở nên hiệu quả hơn cho các trường hợp sử dụng khác, ví dụ như một thư viện lớn các tệp PDF, nhưng bạn có thể muốn xem xét các giải pháp khác nếu đó là trường hợp sử dụng của bạn.

Giống như mọi thứ, ELS cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Nó rất phù hợp cho các tình huống có tốc độ cao, khối lượng lớn và lưu trữ dữ liệu nhỏ. Nó có thể hiển thị một lượng lớn chỉ số một cách có ý nghĩa và dễ đọc cho con người một cách rất nhanh chóng, ví dụ như nhật ký tường lửa, nhiều tài liệu nhỏ với tần suất cao. Nó có thể được điều chỉnh để trở nên hiệu quả hơn cho các trường hợp sử dụng khác, ví dụ như một thư viện lớn các tệp PDF, nhưng bạn có thể muốn xem xét các giải pháp khác nếu đó là trường hợp sử dụng của bạn.

Theo Reddit, điểm mấu chốt là nếu bạn muốn một giải pháp công việc ngay lập tức với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng, Glean giữ mọi thứ đơn giản. Nhưng nếu bạn thích tinh chỉnh từng chi tiết bên trong, Elasticsearch có thể phù hợp hơn với bạn.

🧠 Thú vị: Thuật toán xếp hạng trang web ban đầu của Google, PageRank, được đặt tên theo Larry Page, không chỉ vì nó xếp hạng các trang, mà còn để vinh danh người tạo của nó, Page.

Cuộc họp ClickUp—Giải pháp thay thế tốt nhất cho Glean và Elasticsearch

Nếu kết hợp các ưu điểm của Glean và Elasticsearch, kết quả sẽ giống như ClickUp!

Công việc hiện nay đang gặp vấn đề. 60% thời gian của chúng ta được dành cho việc chia sẻ, tìm kiếm và cập nhật thông tin liên quan trên các công cụ khác nhau. Các dự án, tài liệu và giao tiếp của chúng ta bị phân tán trên các công cụ không kết nối, làm giảm năng suất làm việc.

ClickUp giải quyết vấn đề này với Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi hệ thống AI làm việc hoàn chỉnh nhất thế giới.

Hiện nay, hơn ba triệu nhóm sử dụng ClickUp để làm công việc nhanh hơn với các quy trình làm việc hiệu quả hơn, kiến thức tập trung và trò chuyện tập trung giúp loại bỏ sự phân tâm và giải phóng năng suất tổ chức.

Hãy đi vào chi tiết.

ClickUp’s One-Up #1: Tính năng hàm tìm kiếm tất cả trong một

ClickUp vượt trội hẳn về hiệu suất tìm kiếm. Với ClickUp Enterprise Search, bạn sẽ có một công cụ tìm kiếm thống nhất và thông minh, tích hợp với mọi công cụ mà nhóm của bạn sử dụng.

Khác với Glean, đôi khi gặp khó khăn trong việc hiển thị thông tin chính xác, ClickUp cung cấp kết quả thời gian thực, phù hợp với Kết nối AI.

Tìm kiếm mượt mà trên Slack, Notion, Tài liệu Google và toàn bộ không gian làm việc của bạn với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp.

Dưới đây là cách ClickUp’s Enterprise Search nổi bật:

Tìm kiếm thống nhất : Tìm kiếm trên tất cả các công cụ kết nối của bạn bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên — từ Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce và nhiều hơn nữa.

Bối cảnh thời gian thực : Không chỉ tìm thấy các tệp tin, bạn còn có thể xem các cuộc hội thoại xung quanh chúng, cung cấp bối cảnh quan trọng.

Quyền truy cập trung tâm điều khiển: Chỉ với một cú nhấn phím, bạn có thể truy cập mọi thứ trong ClickUp và các công cụ kết nối của nó mà không cần rời khỏi nền tảng.

Với ClickUp, bạn có thể tìm kiếm ngay lập tức qua các công việc, tài liệu, wiki, trò chuyện, mục tiêu và thậm chí các công cụ của bên thứ ba được tích hợp — tất cả từ một nền tảng duy nhất. Điều này có nghĩa là không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, lục lọi qua các tài liệu hoặc mất dấu thông tin bị phân tán trong các silo, hay còn gọi là sự lan rộng của công việc. Tất cả điều đó kết thúc với tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI.

ClickUp’s One-Up #2: Không gian Làm việc ClickUp được hỗ trợ bởi AI theo ngữ cảnh

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, giúp thay đổi cách các nhóm tìm kiếm và sử dụng kiến thức. Nó vượt xa tìm kiếm từ khóa bằng cách hiểu ngữ cảnh, hiển thị thông tin liên quan và thậm chí trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Dù bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể, cập nhật dự án hay quyết định lịch sử, ClickUp Brain cung cấp kết quả tức thì và chính xác—điều này đòi hỏi tùy chỉnh đáng kể trong Elasticsearch và ít trực quan hơn trong Glean.

Nó có thể phân tích lịch sử công việc và trò chuyện để đưa ra câu trả lời thời gian thực cho bất kỳ câu hỏi nào bạn tìm kiếm!

Dưới đây là mẫu ClickUp Brain trong công việc👇

Thu thập thông tin từ Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub và nhiều nguồn khác—tất cả trong ClickUp Brain, mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Với ClickUp Brain, bạn sẽ có:

Trả lời tức thì: Chỉ cần hỏi ClickUp Brain, và nó sẽ hiển thị kết quả phù hợp nhất từ các công việc, tài liệu, bình luận và ứng dụng kết nối.

Tóm tắt dự án và cập nhật tự động: ClickUp tạo ra các bản cập nhật trạng thái tự động, cuộc họp hàng ngày và báo cáo tiến độ.

Tạo nội dung bằng AI: Viết email, tạo bản tóm tắt dự án và tạo bản cập nhật công việc chỉ trong vài giây bằng Viết email, tạo bản tóm tắt dự án và tạo bản cập nhật công việc chỉ trong vài giây bằng các công cụ tạo nội dung AI

Đối với các tổ chức cần khả năng trí tuệ nhân tạo cao cấp hơn, ClickUp Brain MAX cung cấp các tính năng AI tiên tiến, bao gồm tìm kiếm ngữ nghĩa sâu, tóm tắt tự động và đề xuất thông minh. Nó có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ trong không gian làm việc của bạn, giúp dễ dàng phát hiện các thông tin, xu hướng và kết nối mà nếu không sẽ bị ẩn giấu.

📮 ClickUp Insight: Không tìm thấy câu trả lời? Hãy hỏi đồng nghiệp — nhưng với chi phí nào? Gần một nửa số nhân viên thường xuyên làm gián đoạn đồng nghiệp để lấy thông tin. Và mỗi lần họ làm vậy? Phải mất tới 23 phút để tập trung lại. Đó là hàng giờ năng suất bị mất mỗi tuần. Đây chính là lúc bạn cần một "bộ não trung tâm" cho tổ chức của mình. Một đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI, hay còn gọi là ClickUp Brain, có thể cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần trong một nơi duy nhất — câu trả lời, thông tin, tệp tin, bối cảnh, bạn muốn gì cũng có!

ClickUp’s One-Up #3: Chọn mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của bạn

Chọn mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tốt nhất cho công việc của bạn trên ClickUp Brain.

Khác với các công cụ như Glean, chỉ cung cấp một mô hình AI tích hợp sẵn, hoặc Elasticsearch, yêu cầu thiết lập bởi nhà phát triển để tích hợp AI, ClickUp Brain cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Gemini và Claude ngay trong không gian làm việc của mình — không cần chuyển tab, không cần đăng nhập thêm. Muốn soạn thảo nội dung với Claude hay khắc phục sự cố mã với ChatGPT? Bạn đã được hỗ trợ.

Sự linh hoạt này có nghĩa là AI của bạn sẽ thích ứng với công việc và phong cách làm việc của bạn. Và khi các mô hình mới, thông minh hơn xuất hiện, ClickUp Brain sẵn sàng tích hợp chúng — để trợ lý AI của bạn phát triển song song với công việc của bạn.

ClickUp’s One-Up #4: Quản lý kiến thức toàn diện

Quản lý kiến thức không cần phải phức tạp. ClickUp Knowledge Management được thiết kế để đơn giản nhưng mạnh mẽ. Với ClickUp, bạn có thể lưu trữ, tổ chức và hợp tác trên kiến thức của công ty mà không gặp phải những rào cản có thể gặp phải trong Glean hoặc Elasticsearch.

Đây là những điểm nổi bật:

Wiki được hỗ trợ bởi AI : Bất kỳ tài liệu nào cũng có thể được chuyển đổi thành một wiki được tổ chức tốt và dễ dàng điều hướng.

Quản lý phiên bản và quyền truy cập : Bạn có thể đang theo dõi mọi chỉnh sửa và quản lý quyền truy cập của từng người dùng một cách chính xác.

Hợp tác thời gian thực: Các thành viên trong nhóm có thể công việc cùng nhau một cách trơn tru, liên kết các công việc, để lại bình luận và hợp tác thông qua : Các thành viên trong nhóm có thể công việc cùng nhau một cách trơn tru, liên kết các công việc, để lại bình luận và hợp tác thông qua các công cụ hợp tác tài liệu

Cập nhật cơ sở kiến thức của bạn bằng các tóm tắt và đề xuất được hỗ trợ bởi AI thông qua ClickUp Knowledge Management.

Nếu bạn muốn đi xa hơn, ClickUp cung cấp một thư viện phong phú các mẫu, bao gồm cả mẫu cơ sở kiến thức, có thể giúp bạn tối ưu hóa tiến độ.

Ví dụ, mẫu cơ sở kiến thức ClickUp tập trung các câu hỏi thường gặp, chi tiết dự án và thông tin quan trọng vào một trung tâm tìm kiếm duy nhất. Nó giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và loại bỏ các silo thông tin. Với hợp tác thời gian thực, tổ chức trực quan và bố cục tùy chỉnh hoàn toàn, nó tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc độc đáo của nhóm, giúp chia sẻ kiến thức trở nên hiệu quả và dễ dàng.

Tải mẫu miễn phí Nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm và tối ưu hóa việc chia sẻ kiến thức với mẫu cơ sở kiến thức ClickUp.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Tạo một phần riêng dành cho các câu hỏi thường gặp để giải quyết vấn đề nhanh chóng và giảm bớt các công việc lặp lại.

Lập kế hoạch hướng dẫn chi tiết cho các công việc thông thường, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong toàn nhóm.

Giữ cho các dòng thời gian dự án, yêu cầu và đánh giá rủi ro được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập.

Nhưng đó chưa phải là tất cả! Tính năng Tìm kiếm Kết nối của ClickUp giúp bạn tìm kiếm thông tin cụ thể ngay lập tức, giúp bạn không phải lục lọi qua các tài liệu dài dòng hay các tệp tin rải rác.

Quản lý Sản phẩm của TravelLocal, Thomas Clifford, đã chia sẻ cách ClickUp trở thành giải pháp toàn diện cho quản lý công việc, cơ sở kiến thức và nhiều hơn nữa:

Chúng tôi sử dụng ClickUp cho tất cả quản lý dự án và tác vụ, cũng như cơ sở kiến thức. Nó cũng được áp dụng để theo dõi và cập nhật khung OKR của chúng tôi và nhiều trường hợp sử dụng khác, bao gồm sơ đồ luồng và biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép cùng quy trình làm việc. Thật tuyệt vời khi có thể đáp ứng tất cả những điều này trong một sản phẩm duy nhất, vì các thành phần có thể được liên kết với nhau một cách dễ dàng.

Chúng tôi sử dụng ClickUp cho tất cả quản lý dự án và tác vụ, cũng như cơ sở kiến thức. Nó cũng được áp dụng để theo dõi và cập nhật khung OKR của chúng tôi và nhiều trường hợp sử dụng khác, bao gồm sơ đồ luồng và biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép cùng quy trình làm việc. Thật tuyệt vời khi có thể đáp ứng tất cả những điều này trong một sản phẩm duy nhất, vì các thành phần có thể được liên kết với nhau một cách dễ dàng.

ClickUp’s One-Up #5: Tự động hóa và hợp tác trên tài liệu

Với ClickUp Automations, bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như phân công vé, cập nhật trạng thái và gửi thông báo. Ví dụ, các đội ngũ nhân sự có thể tự động hóa quy trình xem xét các cập nhật chính sách, trong khi các đội ngũ hỗ trợ khách hàng có thể tự động nâng cấp vé dựa trên phân tích cảm xúc.

Nhưng ClickUp không dừng lại ở đó. Nó còn mang đến các hàm bổ sung cho ClickUp Tài liệu, biến chúng từ công cụ ghi chú đơn giản thành không gian hợp tác động lực.

Tạo, chỉnh sửa và hợp tác trực tuyến với định dạng phong phú, trang con và kiểm soát phiên bản trong ClickUp Tài liệu.

Các nhóm marketing, ví dụ, có thể giao công việc trực tiếp trong Docs, đảm bảo mọi người đều nắm rõ vai trò của mình trong dự án. Các nhà quản lý sản phẩm cũng có thể liên kết trực tiếp các câu chuyện người dùng, bình luận và bản thiết kế demo với tài liệu tính năng, biến các tài liệu tĩnh thành các bản đồ lộ trình tương tác.

Cuộc tìm kiếm của bạn về công cụ tìm kiếm doanh nghiệp tối ưu kết thúc với ClickUp.

Trong khi các công cụ như Glean cung cấp hàm tìm kiếm nhanh chóng và Elasticsearch nổi trội trong việc xử lý các truy vấn dữ liệu khổng lồ, ClickUp kết hợp ưu điểm của cả hai. Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI, tích hợp mượt mà và hợp tác tài liệu đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Với ClickUp, nhóm của bạn sẽ có một giải pháp toàn diện vượt xa việc tìm kiếm và lập chỉ mục, giúp tự động hóa quy trình làm việc, quản lý dự án và duy trì cơ sở kiến thức được tổ chức gọn gàng, dễ truy cập với thông tin cập nhật liên tục.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và trải nghiệm sự thay đổi trực tiếp!