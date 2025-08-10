Mẫu tờ bán hàng miễn phí để thúc đẩy quảng bá sản phẩm của bạn

Hãy tưởng tượng bạn có một sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt vời, nhưng khách hàng của bạn không bao giờ hiểu được. Đó là lúc tờ bán hàng phát huy tác dụng. Một tài liệu dài một trang được thiết kế để truyền đạt ngay lập tức những gì sản phẩm của bạn giải quyết và tại sao nó là giải pháp tốt nhất.

Tuy nhiên, nếu thiết kế tờ bán hàng của bạn không ấn tượng, thiếu thông tin quan trọng, lộn xộn với hình ảnh kém chất lượng hoặc thiếu lời kêu gọi hành động, bạn có nguy cơ khiến khách hàng tiềm năng bối rối hoặc mất hứng thú hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng mẫu bảng bán hàng sản phẩm được thiết kế tốt là rất quan trọng. Nó giúp bạn nêu bật các tính năng cụ thể, bao gồm ảnh sản phẩm ấn tượng và trình bày thông tin về hiệu suất, giá cả và lợi ích trong bố cục hấp dẫn. Nó cũng truyền tải rõ ràng giá trị của bạn đến khách hàng và những người ra quyết định quan trọng.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá 10 mẫu tờ bán hàng miễn phí và có thể tùy chỉnh để giúp bạn tạo ra các tài liệu tiếp thị chuyên nghiệp, ấn tượng và gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng.

🔎 Bạn có biết? Màu sắc trong tiếp thị gợi lên những cảm xúc khác nhau và ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Ví dụ, màu xanh thường truyền tải sự tin tưởng, trong khi màu đỏ tạo ra cảm giác khẩn cấp. Nó giống như một ngôn ngữ bí mật để thuyết phục!

Mẫu tờ bán hàng là gì?

Mẫu tờ bán hàng là tài liệu một trang được thiết kế sẵn, giúp bạn giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách hiệu quả nhất. Đây là một cách nhanh chóng và thông minh để tạo ra một tờ bán hàng tuyệt vời mà không cần bắt đầu từ đầu, đồng thời cho phép bạn nêu bật các điểm bán hàng trong một định dạng gọn gàng, dễ đọc.

Vì vậy, khi sử dụng mẫu tờ bán hàng sản phẩm, bạn sẽ có được: Tạo nhanh một tài liệu bán hàng cho công ty phản ánh đúng bản sắc thương hiệu của bạn

Nổi bật các tính năng chính và thông số kỹ thuật của sản phẩm bằng ảnh, giá cả và logo công ty của riêng bạn

Bao gồm một lời kêu gọi hành động đơn giản, như mã QR dẫn đến trung tâm tài nguyên hoặc liên kết trang web

Tập trung vào các yếu tố thiết kế giúp tạo ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ

Sử dụng bảng bán hàng đặc biệt hữu ích cho chiến lược ra mắt sản phẩm. Bằng cách nào?

Giả sử bạn là người sáng lập một công ty khởi nghiệp đang chuẩn bị cho một triển lãm thương mại. Thay vì vội vàng, bạn sử dụng các mẫu bảng bán hàng miễn phí để tạo ra một bảng sản phẩm hoàn hảo, gây ấn tượng với người mua tiềm năng và khách hàng tiềm năng, tất cả trước khi họ nói chuyện với bạn.

Điều gì tạo nên một mẫu tờ bán hàng tốt?

Mẫu bảng bán hàng được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn giới thiệu sản phẩm một cách tự tin và rõ ràng. Mẫu này kể câu chuyện về sản phẩm của bạn, thu hút đối tượng mục tiêu và thúc đẩy khách hàng tiềm năng tiến thêm một bước đến việc mua hàng.

Dưới đây là các tính năng khóa mà một mẫu tờ bán hàng lý tưởng nên có để thu hút khách hàng tiềm năng:

Tiêu đề in đậm, thu hút sự chú ý : Tìm mẫu tờ bán hàng có thiết kế thu hút người đọc bằng cách nêu ngay lợi ích lớn nhất mà sản phẩm của bạn mang lại ✅

Mô tả sản phẩm rõ ràng : Tìm kiếm mẫu tờ bán hàng thành công nêu bật sản phẩm của bạn là gì, cách thức hoạt động và những vấn đề cụ thể mà sản phẩm giải quyết ✅

Danh sách tính năng quét nhanh : Chọn mẫu bảng bán hàng phân tích các tính năng chính, thông số kỹ thuật hoặc đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm bằng các dấu đầu dòng ngắn ✅

Hình ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh ấn tượng : Chọn một mẫu tờ bán hàng tuyệt vời luôn có không gian cho hình ảnh chất lượng cao hoặc ảnh của bạn để giúp khách hàng tiềm năng kết nối với sản phẩm ✅

Bố cục và phân cấp có tổ chức : Chọn mẫu tờ bán hàng giúp dễ dàng quét bằng cách phân chia nội dung thành các phần rõ ràng trên trang duy nhất của bạn ✅

Nội dung thuyết phục với lời kêu gọi hành động: Chọn mẫu tờ bán hàng có lời kêu gọi hành động nhanh chóng. Ví dụ điển hình về tờ bán hàng là lời kêu gọi đơn giản như "Đặt bản demo", "Truy cập trang web của chúng tôi" hoặc "Quét mã QR này" ✅

🧠 Thông tin thú vị: Ngẫu nhiên, chỉ 35% thời gian của nhân viên bán hàng được dành cho việc bán hàng! Phần lớn thời gian trong ngày của họ dành cho các công việc hành chính như nhập dữ liệu và tạo báo cáo.

Các mẫu tờ bán hàng tốt nhất để khám phá

Dưới đây là các mẫu bảng bán hàng miễn phí tốt nhất từ ClickUp , ứng dụng mọi thứ cho công việc, và các nền tảng khác để giúp nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn tiết kiệm thời gian.

Hy vọng những khung mẫu này sẽ giúp họ tập trung vào việc chốt giao dịch bán hàng thay vì thiết kế tài liệu từ đầu.

1. Mẫu trang bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các trang bán hàng hấp dẫn về mặt thị giác với thông điệp mạnh mẽ bằng cách sử dụng Mẫu trang bán hàng ClickUp

Mẫu trang bán hàng ClickUp cung cấp một khung chi tiết, tương tác, nơi các nhóm bán hàng có thể tổ chức tin nhắn, hình ảnh và giá cả trong một tài liệu tập trung, có thể tùy chỉnh. Nó không chỉ là một trang tĩnh, mà còn hỗ trợ các phần bố cục linh hoạt, được thiết kế để làm nổi bật các điểm bán hàng độc đáo, luồng giới thiệu và các biến thể CTA.

Với ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards và các tính năng theo dõi dự án được tích hợp sẵn, mẫu này giúp bạn bắt đầu thuận lợi trong việc nêu bật các lợi ích của sản phẩm, soạn thảo bản sao hấp dẫn và tối ưu hóa hiệu suất, tất cả trong một nền tảng trung tâm. Ngoài ra, bạn có thể cấu trúc trang thành các khối nội dung có thể mở rộng như tính năng nổi bật, so sánh cạnh tranh và ảnh chụp màn hình sản phẩm, đồng thời chỉ định quyền sở hữu để cập nhật hoặc thử nghiệm A/B các phiên bản khác nhau.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Mang lại sự minh bạch với các tiện ích kéo và thả, định dạng markdown và chủ đề bình luận

Nêu bật các điểm khác biệt chính, trường hợp sử dụng và logic định giá thông qua định dạng giàu phương tiện truyền thông

Liên kết trực tiếp đến bản demo, hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc lời chứng thực của khách hàng trong cùng một không gian làm việc

Quản lý chỉnh sửa thời gian thực, lịch sử phiên bản và phản hồi của nhóm

Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm kỹ thuật số và SaaS đang trong giai đoạn phát triển, muốn hợp lý hóa và mở rộng quy mô xây dựng và quản lý tài liệu bán hàng.

Dưới đây là nhận xét của Blaine Labron, Phó chủ tịch bộ phận Thương mại và Công nghệ kỹ thuật số tại Pressed Juicery, về ClickUp:

ClickUp là công cụ đã thực sự giúp chúng tôi mang lại sự đổi mới cho lĩnh vực kinh doanh này, giúp chúng tôi tăng trưởng từ 2% doanh số bán hàng kỹ thuật số lên hơn 65% sau đại dịch.

2. Mẫu đề xuất sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quảng bá và lên kế hoạch cho sự kiện của bạn một cách rõ ràng bằng cách sử dụng Mẫu đề xuất sự kiện ClickUp

Để quảng bá một sự kiện mạng lưới ngành hoặc hội nghị lãnh đạo kéo dài nhiều ngày, bạn cần nhiều hơn chỉ một bộ slide. Mẫu đề xuất sự kiện ClickUp giúp bạn cấu trúc và trình bày kế hoạch sự kiện của mình một cách rõ ràng và chuyên nghiệp. Cho dù bạn đang tổ chức một hội nghị, bữa tiệc hay ra mắt sản phẩm, mẫu này cung cấp định dạng rõ ràng để truyền đạt mục tiêu sự kiện, hậu cần và trải nghiệm của khách.

Mỗi phần được thiết kế riêng cho mục đích cụ thể: thêm lịch trình theo ngày, tiểu sử diễn giả, chi tiết địa điểm, thông tin nhà tài trợ và ghi chú về hậu cần. Bố cục linh hoạt cũng cho phép bạn tùy chỉnh hình ảnh, dòng thời gian và công việc, đảm bảo quá trình lập kế hoạch diễn ra suôn sẻ từ đề xuất đến thực hiện.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhúng mô hình trực quan hoặc bảng tâm trạng để giúp khách hàng hình dung trải nghiệm sự kiện

Tập trung danh sách nhà cung cấp, chi tiết vé, tài liệu quan trọng và các sản phẩm vật lý khác

Đánh giá giá trị và hậu cần song song và cung cấp phản hồi rõ ràng

Lập bản đồ hậu cần như mong đợi của khách, các yếu tố tương tác và ý tưởng về không khí

Lý tưởng cho: Người tổ chức sự kiện, nhóm công ty, cơ quan tiếp thị và quản lý địa điểm trình bày ý tưởng cho khách hàng hoặc các bên liên quan nội bộ.

📮 ClickUp Insight: 26% nhân viên cho biết cách tốt nhất để họ tắt máy là đắm mình vào sở thích hoặc tập thể dục, trong khi 22% sử dụng các thói quen cuối ngày như tắt máy tính xách tay vào một giờ nhất định hoặc thay quần áo khi làm việc tại nhà. Tuy nhiên, 30% vẫn cảm thấy khó tắt máy trong đầu! Nhắc nhở ClickUp giúp củng cố thói quen lành mạnh. Đặt cảnh báo tổng kết cuối ngày, tự động cập nhật cho nhóm của bạn về các nhiệm vụ đã hoàn thành bằng AI standups và sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, để xem xét các nhiệm vụ hàng ngày của bạn để bạn luôn nắm rõ các nhiệm vụ quan trọng nhất. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng Tự động hóa ClickUp — giúp tăng 12% hiệu quả công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xác định lợi ích cốt lõi và giá trị của sản phẩm, hãy hỏi trợ lý AI của ClickUp, ClickUp Brain. Trợ lý này có thể là đối tác brainstorming của bạn trong quá trình hoàn thiện thông điệp và chiến lược bán hàng cuối cùng. Động não, tinh chỉnh và hoàn thiện những lợi ích cốt lõi và giá trị đề xuất của bạn với ClickUp Brain

3. Mẫu tóm tắt chiến dịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các chiến dịch chiến lược với Mẫu tóm tắt chiến dịch ClickUp

Các chiến dịch tiếp thị và bán hàng thành công bắt đầu từ một bản tóm tắt sáng tạo sắc sảo. Mẫu bản tóm tắt chiến dịch ClickUp hoạt động như một tài liệu trực tiếp, phác thảo các mục tiêu và chỉ số KPI của chiến dịch, đồng thời liên kết chúng với thông tin chi tiết về đối tượng, giọng điệu và dòng thời gian thực hiện.

Mẫu này giúp các nhà tiếp thị đơn giản hóa giao tiếp, đặt mục tiêu rõ ràng và thực hiện hiệu quả khi ra mắt sản phẩm mới, chạy chương trình khuyến mãi theo mùa hoặc tăng cường nhận thức về thương hiệu. Mọi thành phần đều có thể tùy chỉnh: xác định mục tiêu chính, phân khúc đối tượng, nêu bật phân cấp thông điệp và đính kèm tài liệu tham khảo sáng tạo.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Thêm liên kết đến tài liệu chiến dịch, tài liệu tham khảo và hướng dẫn thương hiệu

Sắp xếp các thành phần chiến dịch bằng cách sử dụng các trường có thể tùy chỉnh cho đối tượng, tin nhắn, kênh và KPI

Theo dõi tiến độ một cách trực quan với nhiều chế độ xem như Bảng, Lịch, Gantt và Khối lượng công việc

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm với thời hạn, mức độ ưu tiên và các công việc con lồng nhau để đảm bảo trách nhiệm hoàn toàn

Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị, công ty sáng tạo và bộ phận bán hàng đang lập kế hoạch cho các chiến dịch chiến lược trên các kênh kỹ thuật số, in ấn hoặc ra mắt sản phẩm và cần hợp nhất chiến lược, sự đổi mới và phân phối vào một tài liệu ra mắt tập trung.

4. Mẫu nghiên cứu điển hình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giới thiệu những câu chuyện thành công gây ấn tượng với khán giả của bạn bằng cách sử dụng Mẫu nghiên cứu điển hình của ClickUp

Mẫu Nghiên cứu điển hình ClickUp biến những thành công thành nội dung kể chuyện với định dạng phong phú và dữ liệu hiệu suất được nhúng. Mẫu này được tối ưu hóa để sử dụng trên các tài liệu phụ trợ, từ bản trình bày bán hàng đến trang đích và hơn thế nữa. Bằng chứng tốt nhất về giá trị của bạn là câu chuyện thành công của khách hàng thực tế — được cấu trúc rõ ràng và sẵn sàng để hỗ trợ bán hàng.

Bố cục bao gồm các vị trí dành cho thông tin cơ bản về khách hàng, vấn đề cần giải quyết, giải pháp đề xuất, triển khai và kết quả. Nó cung cấp một khung công việc từng bước để thu thập dữ liệu, phân tích hành trình của khách hàng và trình bày kết quả thực tế, nêu bật giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xây dựng một câu chuyện mạch lạc — vấn đề, giải pháp, kết quả — với các phiên bản dành riêng cho ngành để nhắm mục tiêu tốt hơn

Chia sẻ các nghiên cứu điển hình dưới dạng tài liệu độc lập hoặc tích hợp chúng vào các đề xuất

Theo dõi tiến độ với Trạng thái tùy chỉnh, trong đó nêu rõ từng giai đoạn của quy trình nghiên cứu điển hình của bạn

Hợp tác dễ dàng với tính năng bình luận thời gian thực và công cụ viết hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để soạn thảo hiệu quả

Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị, người tạo nội dung, công ty B2B SaaS, quản lý sản phẩm và nhà nghiên cứu học thuật muốn ghi lại các trường hợp sử dụng thành công và xây dựng lòng tin thông qua kết quả thực tế.

5. Mẫu tóm tắt chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch chiến lược tiếp thị thành công nhanh hơn với Mẫu tóm tắt chiến dịch tiếp thị ClickUp

Khi lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị đa nền tảng, thường xảy ra sự nhầm lẫn về vai trò, thông điệp hoặc thời gian. Mẫu tóm tắt chiến dịch tiếp thị ClickUp giúp tránh sự nhầm lẫn đó bằng cách hợp nhất tất cả các thông tin hậu cần của chiến dịch vào một định dạng có chức năng như một công cụ tóm tắt và bảng bán hàng. Mẫu này giúp bạn lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các sáng kiến tiếp thị của mình từ đầu đến cuối một cách rõ ràng và chính xác.

Được thiết kế để hợp lý hóa chiến lược và sự hợp tác trong chiến dịch, mẫu này cho phép các nhóm tiếp thị phác thảo mục tiêu, xác định đối tượng mục tiêu, lập kế hoạch truyền thông và quản lý tài nguyên tại một nơi. Các nhóm cũng có thể xác định nội dung tổng thể, đính kèm các sản phẩm cần giao theo ngày và làm rõ các phê duyệt — tất cả trong một tài liệu tập trung.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các sản phẩm theo nền tảng, chủ sở hữu và dòng thời gian sản xuất

Phác thảo mục tiêu bán hàng của bạn bằng cách sử dụng phần được tạo sẵn để làm rõ mục tiêu và chỉ số thành công

Kết nối bản tóm tắt sáng tạo với chế độ xem lịch và bảng điều khiển báo cáo

Cộng tác trong thời gian thực thông qua các bình luận tích hợp, công cụ viết hỗ trợ AI và cập nhật trạng thái

Lý tưởng cho: Các nhà quản lý tiếp thị, công ty quảng cáo kỹ thuật số và các nhóm sáng tạo có kế hoạch thực hiện các chiến dịch đa kênh trên nhiều nền tảng với nhiều bên liên quan.

🎥 Dưới đây là tóm tắt về cách tạo kế hoạch tiếp thị trên ClickUp:

6. Mẫu đề xuất dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tự tin trình bày ý tưởng lớn tiếp theo của bạn với Mẫu đề xuất dự án ClickUp

Việc giới thiệu một hệ thống nội bộ mới hoặc hợp tác bên ngoài thường đòi hỏi một khuôn khổ phù hợp nhưng có thể lặp lại. Mẫu đề xuất dự án ClickUp là sự kết hợp giữa đề xuất và bảng bán hàng có cấu trúc, cung cấp sự rõ ràng về phạm vi, kết quả mong đợi, vai trò của nhóm và ROI dự kiến.

Mẫu này bao gồm tất cả các phần cần thiết, như mục tiêu, tuyên bố giá trị, dòng thời gian và ngân sách, đảm bảo rằng các đề xuất sản phẩm rõ ràng, nhất quán và phù hợp với mong đợi của khách hàng. Mẫu này lý tưởng để xây dựng các định dạng đề xuất có thể lặp lại với quy trình phê duyệt tích hợp và quản lý công việc tích hợp.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Trình bày giá trị dự án một cách rõ ràng với dòng thời gian và tóm tắt tác động được tích hợp sẵn để liên kết các nguồn lực, ước tính chi phí và kế hoạch giảm thiểu rủi ro

Xác định phạm vi dự án của bạn bằng cách sử dụng các phần có cấu trúc như mục tiêu, kết quả mong đợi và tuyên bố giá trị

Thiết lập dòng thời gian rõ ràng bằng cách điền vào các trường ngày và thời lượng đề xuất được định sẵn

Lý tưởng cho: Các cơ quan, nhà tư vấn và quản lý dự án phải trình bày các đề xuất dự án chi tiết, sẵn sàng cho khách hàng để được chấp thuận và phê duyệt.

7. Mẫu đề xuất chương trình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng các chương trình có tác động mạnh mẽ từ ý tưởng đến thực hiện với Mẫu đề xuất chương trình ClickUp

Mẫu đề xuất chương trình ClickUp giúp soạn thảo các đề xuất rõ ràng, có tổ chức và ấn tượng cho các chương trình hoặc sáng kiến dịch vụ mới. Mẫu này kết hợp chiến lược và hậu cần vào một tài liệu có cấu trúc giống như một tờ bán hàng nội bộ.

Được thiết kế để loại bỏ sự phỏng đoán, mẫu này cung cấp bố cục chuyên nghiệp để trình bày mục tiêu, sắp xếp thứ tự công việc và đánh giá chi phí.

💛 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Truy cập các phần về điều chỉnh kinh doanh, kết quả mong đợi, định dạng đào tạo, nhu cầu nhân sự và ước tính ngân sách

Trình bày các chương trình theo định dạng sẵn sàng cho lãnh đạo xem xét

Sử dụng tự động hóa để theo dõi các vòng phê duyệt và phản hồi

Ước tính chi phí hiệu quả với chế độ xem Bảng có thể tùy chỉnh để lập ngân sách cho nguyên vật liệu và nhân công

Lý tưởng cho: Các nhà quản lý chương trình, điều phối viên tổ chức phi lợi nhuận, nhà hoạch định chính sách của chính phủ và các nhóm doanh nghiệp đang khởi động hoặc tái cấu trúc các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tác động xã hội hoặc hoạt động nội bộ.

🎥 Tìm hiểu cách nhóm ClickUp sử dụng ClickUp:

8. Mẫu tờ bán hàng kinh doanh của công ty phần mềm nhân sự của Canva

qua Canva

Mẫu tờ bán hàng kinh doanh của phần mềm nhân sự do Canva thiết kế là một trang duy nhất được thiết kế chuyên nghiệp, sang trọng, phù hợp với các chuyên gia nhân sự. Mẫu này cũng hữu ích cho các nhóm tiếp thị và đại diện bán hàng để nêu bật các tính năng chính, lợi ích và uy tín của công ty.

Mẫu này giúp thu hút khách hàng tiềm năng tại các sự kiện, cuộc họp giới thiệu sản phẩm hoặc chiến dịch kỹ thuật số; nó xây dựng lòng tin và thúc đẩy sự tham gia thông qua giao tiếp hấp dẫn, súc tích. Có không gian để chứa lời chứng thực, chứng nhận bảo mật, tích hợp và thông tin liên hệ.

💛 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao tiếp bằng các phần được tổ chức tốt cho các tính năng, điểm nổi bật và tóm tắt sản phẩm

Trình bày các sản phẩm phức tạp trong định dạng rõ ràng, dễ đọc

Xuất ra định dạng PDF, JPG hoặc định dạng tối ưu hóa cho web để linh hoạt hơn

Tùy chỉnh thương hiệu bằng màu sắc, logo và phông chữ của bạn để tạo ra một giao diện chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu

Lý tưởng cho: Các công ty công nghệ nhân sự, nhà cung cấp SaaS, nhà sáng lập startup hoặc nhà tiếp thị B2B quảng bá sản phẩm nhân sự cho khách hàng doanh nghiệp hoặc giới thiệu giải pháp tại các triển lãm thương mại và hội chợ kinh doanh.

9. Thiết kế trang web Bảng bán hàng kinh doanh của Canva

qua Canva

Mẫu tờ bán hàng kinh doanh cho thiết kế website của Canva là một mẫu táo bạo, tập trung vào khách hàng, quảng bá dịch vụ thiết kế website cho các doanh nghiệp nhỏ. Mẫu này kết hợp hoàn hảo giữa nội dung tiếp thị và cấu trúc trực quan để truyền tải lý do tại sao sự hiện diện kỹ thuật số là yếu tố thiết yếu cho sự phát triển.

Tài liệu một trang này giúp các công ty thiết kế truyền đạt giá trị của họ một cách rõ ràng và thu hút khách hàng tiềm năng, những người có thể mới tham gia vào không gian trực tuyến. Tài liệu này hướng dẫn người xem từ nhận thức đến hành động, lý tưởng cho các hoạt động tiếp cận, thuyết trình hoặc tư vấn.

💛 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày nội dung quảng cáo của bạn với tiêu đề và tiêu đề phụ truyền tải ngay giá trị của bạn

Giải thích ưu điểm của bạn thông qua các phần so sánh song song cho dịch vụ và lý do tại sao khách hàng nên chọn bạn

Nổi bật các dự án trong quá khứ một cách trực quan với các hình ảnh giữ chỗ sẵn sàng bố cục

Giải thích rõ ràng về dịch vụ thiết kế, mô hình giá cả và dòng thời gian

Lý tưởng cho: Nhà thiết kế web tự do, công ty quảng cáo kỹ thuật số hoặc tư vấn tiếp thị có mục tiêu là các chủ doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực bán lẻ, khách sạn hoặc dịch vụ địa phương muốn thiết lập hoặc cải thiện sự hiện diện trên web của mình.

🧠 Thông tin thú vị: Các nhóm bán hàng áp dụng AI hoặc các công cụ tự động hóa trong quy trình làm việc của họ cho biết năng suất và hiệu suất tổng thể của nhóm tăng đáng kể, với 90% đạt kết quả tích cực.

10. Mẫu tờ bán hàng của Xtensio

qua Xtensio

Mẫu tờ bán hàng của Xtensio là một trang duy nhất hấp dẫn về mặt thị giác, được thiết kế để truyền đạt giá trị cốt lõi của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong nháy mắt. Bằng cách kết hợp nội dung thuyết phục, bố cục gọn gàng và hình ảnh hấp dẫn, tờ bán hàng này cho phép bạn nhanh chóng truyền đạt những việc cần làm, tầm quan trọng và điểm nổi bật của sản phẩm.

Cho dù bạn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, nhà đầu tư hay các bên liên quan, mẫu này sẽ giúp bạn trình bày rõ ràng và hiệu quả về sản phẩm của mình. Mẫu này lý tưởng để thu hút sự chú ý trong các hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng hoặc giới thiệu sản phẩm.

💛 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng các trang bán hàng đáp ứng thiết bị di động, mang thương hiệu của bạn mà không cần mã hóa và nhúng biểu đồ, video, lời chứng thực hoặc tính năng nổi bật

Chỉnh sửa cùng nhau trong thời gian thực và gửi bảng thông tin qua các liên kết có thể chia sẻ — lý tưởng cho các chu kỳ giao dịch nhanh chóng

Gửi cho khách hàng tiềm năng một liên kết cập nhật động thay vì các tệp tĩnh

Sử dụng các khối kéo và thả cho các điểm khó, mô tả sản phẩm, nghiên cứu điển hình và lời kêu gọi hành động

Lý tưởng cho: Các nhà sáng lập startup, nhà tiếp thị sản phẩm và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng tiềm năng, đảm bảo sự ủng hộ của các bên liên quan hoặc đưa vào bản trình bày cho nhà đầu tư.

Nắm vững vị trí sản phẩm với các mẫu ClickUp

Bảng bán hàng chuyên nghiệp là yếu tố cần thiết để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn một cách rõ ràng và ấn tượng. Chúng truyền đạt giá trị, nêu bật lợi ích và thu hút sự chú ý, trở thành công cụ mạnh mẽ để thu hút khách hàng, chốt giao dịch và đảm bảo đầu tư.

ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc, giúp các nhóm bán hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà sáng lập startup duy trì sự tổ chức, hợp tác tốt hơn và tiến bộ nhanh hơn.

Với các tính năng như Tài liệu, Bảng trắng, quản lý công việc, tự động hóa và cộng tác thời gian thực, bạn có thể tạo, theo dõi và tối ưu hóa mọi phần của quy trình kinh doanh.

Và điều tuyệt vời nhất là gì? ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu có thể tùy chỉnh để bạn có thể ra mắt các tài liệu bán hàng và tiếp thị của mình trong vài phút.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để tiết kiệm thời gian, duy trì sự thống nhất và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh!