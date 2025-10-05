Cách sử dụng phương pháp học xen kẽ để học tập hiệu quả hơn

Hầu hết mọi người học tập theo cách họ xem một bộ phim truyền hình: một chủ đề, một mùa, theo đơn đặt hàng cho đến khi não bộ trở nên mệt mỏi. Điều đó có vẻ năng suất—bạn đã “hoàn thành” điều gì đó—nhưng vài tuần sau, hầu hết mọi thứ đã biến mất.

Sự thật là gì? Não bộ của bạn không học tốt nhất bằng cách đi theo một đường thẳng. Nó học hiệu quả hơn khi phải chuyển đổi ngữ cảnh và thay đổi hướng đi. Đó chính là lúc phương pháp xen kẽ phát huy tác dụng. Thay vì nhồi nhét một môn học cho đến khi nhàm chán, bạn nên kết hợp các chủ đề - giống như nhấn nút shuffle thay vì repeat. Điều này có thể cảm thấy khó khăn lúc đầu, nhưng chính sự linh hoạt tinh thần đó mới giúp củng cố kiến thức lâu dài.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích cách thức hoạt động của phương pháp xen kẽ, lý do tại sao nó hiệu quả đến vậy, và cách ClickUp giúp bạn tích hợp nó vào thói quen học tập hoặc công việc mà không làm bàn làm việc của bạn trở nên lộn xộn. 📚

Phương pháp học xen kẽ là gì?

Interleaving là một phương pháp học tập kết hợp các chủ đề hoặc loại bài tập khác nhau trong cùng một phiên. Thay vì tập trung vào một chủ đề duy nhất, phương pháp interleaving buộc não bộ phải liên tục truy xuất và áp dụng kiến thức, từ đó củng cố trí nhớ và nâng cao khả năng học tập lâu dài. Ví dụ, một học sinh có thể luân phiên giữa đại số, hình học và phân số, trong khi một chuyên gia có thể phân tích kết quả chiến dịch, soạn thảo nội dung quảng cáo và brainstorm ý tưởng sáng tạo—tất cả trong cùng một phiên làm việc.

Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy học sinh thực hành với các bài tập xen kẽ (đa chủ đề) nhớ các khái niệm tốt gấp đôi sau một khoảng thời gian so với những học sinh thực hành với các bài tập theo khối (đơn chủ đề).

Thực hành xen kẽ có thể cảm thấy khó khăn hơn vì nó đòi hỏi sự linh hoạt tinh thần cao hơn—nhưng chính thách thức đó lại là yếu tố giúp kiến thức được ghi nhớ lâu dài.

📌 Nhắc nhở: Khi việc xen kẽ cảm thấy như leo dốc, đó chính là mục đích. Những mẹo học tập dễ dàng sẽ nhanh chóng phai nhạt — chính sự "căng thẳng" này mới là yếu tố giúp kiến thức bám rễ lâu dài.

Tại sao phương pháp học xen kẽ lại hiệu quả?

Không phải kỹ thuật học tập nào cũng kích thích não bộ suy nghĩ linh hoạt. Phương pháp học xen kẽ (interleaving study method) làm được điều đó, và chính vì vậy nó vô cùng hiệu quả. Đây là cách nó hoạt động:

Nâng cao khả năng ghi nhớ: Việc chuyển đổi chủ đề buộc não bộ phải chủ động ghi nhớ thông tin, giúp củng cố nó vào trí nhớ dài hạn

Nâng cao khả năng thích ứng: Việc chuyển đổi giữa các khái niệm liên quan mô phỏng các thách thức trong thực tế, giúp bạn chuẩn bị cho các công việc không thể dự đoán trước

Tăng cường kết nối: Nhận diện các mẫu và mối liên hệ giữa các chủ đề để hiểu sâu hơn

Tăng cường sự tham gia: Thay đổi chủ đề liên tục giúp các phiên học luôn mới mẻ, giảm bớt sự nhàm chán

Cải thiện khả năng giải quyết vấn đề: Đối mặt với nhiều vấn đề đa dạng trong một phiên sẽ rèn luyện khả năng giải quyết các câu hỏi phức tạp của bạn

Interleaving trong công việc: Tại sao việc chuyển đổi ngữ cảnh thực sự là một lợi thế

Trong trường học, phương pháp xen kẽ giúp củng cố khả năng ghi nhớ bằng cách yêu cầu bạn chuyển đổi giữa các loại bài tập khác nhau. Trong kinh doanh, mô hình tương tự cũng xuất hiện hàng ngày—chỉ là với mức độ rủi ro cao hơn.

Hãy tưởng tượng một quản lý marketing: họ đang phân tích dữ liệu chiến dịch, soạn thảo nội dung, rồi chuyển sang cuộc họp ra mắt sản phẩm. Trông có vẻ như là việc chuyển đổi ngữ cảnh hỗn loạn, nhưng thực chất đó là đào tạo khả năng thích ứng. Mỗi lần chuyển đổi giúp xây dựng sự linh hoạt để kết nối các thông tin và đưa ra quyết định tốt hơn trong tình huống áp lực.

ClickUp giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn bằng cách tập trung các yếu tố di động. Bảng điều khiển ClickUp tổng hợp hiệu suất, công việc và cập nhật vào một chế độ xem duy nhất, cho phép nhà lãnh đạo nhìn thấy bức tranh tổng thể mà không bỏ sót chi tiết. Đó chính là phương pháp xen kẽ trong thực tế – chuyển đổi có mục đích, không ngẫu nhiên.

🔍 Bạn có biết? Các nhà khoa học nhận thức gọi đó là “khó khăn mong muốn”. Khi việc học quá dễ dàng, nó thường nhanh chóng bị quên lãng. Nhưng khi việc học trở nên khó khăn hơn—như việc nhớ lại thông tin qua các chủ đề khác nhau hoặc áp dụng kỹ năng trong một bối cảnh mới—bạn đang buộc não bộ phải làm công việc, và sự nỗ lực đó giúp củng cố trí nhớ. 💪

Phương pháp xen kẽ so với phương pháp luyện tập theo khối: Phương pháp nào tốt hơn cho việc học sâu?

Sử dụng phương pháp luyện tập theo khối và xen kẽ mang lại những con đường học tập khác nhau. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng, nhưng phương pháp nào phù hợp nhất với bạn? Bảng dưới đây sẽ phân tích chi tiết. ⚒️

Aspect Interleaving Thực hành khối Phong cách học tập Kết hợp các chủ đề để tăng tính linh hoạt Tập trung vào một chủ đề để đi sâu vào chi tiết Khả năng ghi nhớ Tăng cường khả năng ghi nhớ lâu dài thông qua các chuyển đổi tích cực Xây dựng khả năng nắm vững kiến thức trong thời gian ngắn Ứng dụng thực tế Mô phỏng những thách thức đa dạng của cuộc sống Phù hợp với việc luyện tập tập trung cao độ Sự tham gia Giữ cho các phiên luôn mới mẻ với sự đa dạng Nguy cơ nhàm chán do lặp lại Mức độ thách thức Cảm thấy khó khăn hơn do phải chuyển đổi liên tục Cảm thấy dễ dàng hơn với việc lặp lại có tập trung

🔍 Bạn có biết? Não bộ của bạn sẽ cảm thấy nhàm chán khi không được kích thích. Đó là lý do tại sao các ứng dụng giải đố luân phiên các thử thách – nguyên lý này tương tự như phương pháp xen kẽ: sự đa dạng giúp bạn duy trì sự tập trung đủ lâu để học hỏi.

Cách áp dụng phương pháp học xen kẽ

Phương pháp học xen kẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi có cấu trúc rõ ràng đằng sau việc thay đổi nội dung. Bạn không cần phải phức tạp hóa quy trình của mình, nhưng bạn cần một hệ thống giúp bạn quản lý nhiều môn học, chủ đề và ưu tiên khác nhau.

Hãy nghĩ đến sự hỗn loạn có tổ chức thay vì sự lộn xộn.

Hãy cùng tìm hiểu từng bước của quy trình—và xem cách nó được áp dụng trong ClickUp , ứng dụng toàn diện cho quản lý đại học. ▶️

Bước #1: Chia mọi thứ thành các phần nhỏ có kích thước dễ tiếp thu

Bạn không thể xoay vòng các chủ đề nếu kế hoạch của bạn là một khối lớn như 'học vật lý'. Điều đó quá mơ hồ để có thể hữu ích. Hãy chia nhỏ nó thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý như các khái niệm, bài tập thực hành và mục tiêu ôn tập. Bạn cũng cần rõ ràng về những gì bạn đang cố gắng bao quát, để biết khi nào và chuyển sang nội dung nào.

Ví dụ, 'học vật lý' trở thành:

Tổng quan về các định luật của Newton

Luyện tập các bài toán về động lượng

Xem hướng dẫn về chuyển động tròn

Kiểm tra kiến thức của bạn về các công thức

Việc cần làm này cho mỗi môn học sẽ giúp bạn có một kho công việc nhỏ để luân phiên thực hiện. Nó cũng giúp bạn nhận ra nơi bạn đang lặp lại quá nhiều nội dung tương tự và những gì còn thiếu trong quá trình chuẩn bị của mình.

Sau khi đã chia nhỏ các phần thành các phần nhỏ dễ quản lý, phần mềm quản lý dự án ClickUp dành cho sinh viên sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để tổ chức chúng.

Tạo nhiệm vụ ClickUp đầu tiên của bạn Phân chia các phiên học thành các mục tiêu cụ thể bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp

Tạo mục tiêu cấp cao bằng ClickUp Goals. Sau đó, sử dụng nhiệm vụ ClickUp để tạo mục tiêu và công việc con theo từng chủ đề, chia nhỏ chúng thành các công việc cụ thể hơn.

Đang theo dõi các điểm học tập cụ thể bằng cách sử dụng Danh sách Nhiệm vụ ClickUp

Trong mỗi công việc con, thêm Danh sách nhiệm vụ ClickUp để theo dõi các nhiệm vụ cụ thể như ‘giải quyết 10 vấn đề’ hoặc ‘ôn lại các thuật ngữ quan trọng’.

🐣 Thông tin thú vị: Metacognition — suy nghĩ về cách bạn suy nghĩ — thực sự giúp bạn học tập hiệu quả hơn. Hãy tưởng tượng nó như một thanh tiến độ tinh thần — bạn dừng lại và tự hỏi, “Tôi có thực sự hiểu điều này đủ tốt để giải thích nó, hay chỉ đang gật gù theo?” Kiểm tra nhanh này giúp bạn xác định những điểm yếu, điều chỉnh phương pháp học tập và cuối cùng học tập hiệu quả hơn. 🌟

📮 ClickUp Insight: 24% người dùng cho rằng thời gian tập trung là quá được đánh giá cao và họ ưa thích làm nhiều việc cùng lúc, trong khi 39% cho biết tập trung sâu là cách duy nhất để họ hoàn thành công việc có ý nghĩa. Dù phong cách công việc của bạn là gì, ClickUp là trung tâm điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) thích ứng với bạn. Cần làm nhiều việc cùng lúc? Bạn có thể quản lý dự án, trò chuyện với nhóm và thậm chí tìm kiếm trên web theo thời gian thực—tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp. 🤹🏽 Thích tập trung sâu? Các tính năng như Lịch ClickUp giúp bạn khối các yếu tố gây xao nhãng, trong khi các công cụ tự động hóa các công việc thường xuyên để bạn có thể tập trung hơn.

Bước #2: Xoay vòng các chủ đề theo lịch trình linh hoạt

Dễ dàng bị cám dỗ để học theo cảm hứng, đặc biệt khi việc luân phiên các chủ đề khiến bạn cảm thấy quá tải. Nhưng cấu trúc không nên buộc bạn phải tuân theo một lịch trình cứng nhắc như "Toán vào Monday" mãi mãi. Bạn cần có sự linh hoạt để điều chỉnh lịch trình dựa trên tiến độ và năng lượng tinh thần của mình.

Hãy thử lên lịch các phiên học từ 30 đến 60 phút cho các môn học khác nhau và sắp xếp chúng trong không gian cách đều nhau.

Hãy tránh việc cần làm ba khối sinh học hàng nếu có thể.

Thay đổi linh hoạt: kinh tế, sau đó sinh học, rồi hóa học. Điều này giúp não bộ hoạt động tích cực hơn và tạo ra các dấu vết trí nhớ mạnh mẽ hơn giữa các chủ đề.

Trong Lịch ClickUp, mọi sự kiện đều được liên kết với các công việc, tài liệu và ưu tiên. Lịch trình của bạn là phản ánh trực tiếp công việc của bạn, không phải là một trò chơi đoán mò

Để quản lý điều đó dễ dàng hơn, hãy mở ClickUp Calendar. Nó cho phép bạn kéo và thả các phiên học, chế độ xem toàn bộ tuần của mình chỉ trong nháy mắt và cân bằng khối lượng môn học giữa các ngày với tính năng tự lên lịch.

Nếu thứ Năm quá tải, hãy chuyển một phiên sang thứ Sáu để cân bằng lịch trình tuần của bạn.

Đã xong. ✔️

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lịch ClickUp cũng hỗ trợ đồng bộ hai chiều với Lịch Google và Outlook, giúp bạn quản lý tất cả các phiên học và hạn chót trong một nơi duy nhất.

🧩 Biến "sự hỗn loạn có tổ chức" thành tiến độ thực sựCài đặt các khối học tập luân phiên và nhắc nhở thông minh, sau đó để các tóm tắt tự động của ClickUp Brain ghi lại những gì bạn đã học để phương pháp xen kẽ thực sự hiệu quả. Tùy chỉnh ClickUp Brain theo phong cách học tập của bạn để đạt hiệu quả tối đa

Bước #3: Đừng dựa vào trí nhớ để duy trì tiến độ

Bạn sẽ quên — đó là bản chất con người. Kế hoạch ôn lại một chủ đề khó vào ngày mai? Nó thường biến mất trước khi bạn kịp đóng laptop. Nếu không có hệ thống để ghi chép và lên lịch ôn tập, những ý định tốt đẹp sẽ không tồn tại sau khoảnh khắc đó.

Giữ đúng tiến độ với tính năng Nhắc nhở của ClickUp cho việc ôn tập có không gian

Bảo vệ sự tập trung của bạn với Nhắc nhở ClickUp. 🔔

Gắn nhắc nhở vào bất kỳ công việc nào để các mục tiêu SMART của bạn cho việc học đại học luôn hiển thị và có thể thực hiện được. Bạn thậm chí có thể cài đặt nhắc nhở cho những thời điểm cụ thể, chẳng hạn như 'Xem lại thẻ học trước buổi giảng sinh học.'

Đặt cảnh báo nhanh cho các điểm kiểm tra khóa — ví dụ: xem lại một chủ đề sau hai ngày hoặc giảm số lượng bài tập thực hành vào tuần tới.

🐣 Thông tin thú vị: Từ "student" có nguồn gốc từ tiếng Latin "studere", có nghĩa là "ham học hỏi". Và chính sự ham học hỏi này là điều mà phương pháp xen kẽ khai thác - bạn không chỉ tập trung vào một việc duy nhất, mà còn duy trì sự tò mò bằng cách thay đổi liên tục.

Bước #4: Duy trì các công việc định kỳ mà không cần làm lại

Một số phần trong kế hoạch học tập của bạn diễn ra hàng tuần.

Có thể bạn ôn lại thẻ từ vựng tiếng Tây Ban Nha vào thứ Ba, giải các bài tập toán vào thứ Năm và làm bài kiểm tra tự đánh giá vào Chủ nhật. Hoặc, nếu bạn đang làm công việc chuyên nghiệp, bạn có thể xem lại ghi chú khách hàng của tuần trước vào Monday, kiểm tra lại các chỉ số chiến dịch vào giữa tuần và phác thảo ý tưởng sáng tạo vào thứ Sáu.

Các công việc lặp lại này rất phù hợp để xoay vòng — miễn là bạn không lãng phí thời gian cài đặt chúng từ đầu mỗi tuần.

Tạo lịch trình học tập một lần và cài đặt để nó tự động lặp lại. Như vậy, hệ thống của bạn sẽ tự động ghi nhớ cho bạn.

Tự động hóa các khối học tập định kỳ bằng tính năng Nhiệm vụ Lặp lại của ClickUp

Với tính năng Nhiệm vụ lặp lại trong ClickUp , bạn có thể thiết lập các thói quen học tập đều đặn như các phiên ôn tập hàng tuần, bài kiểm tra hoặc bài tập thực hành. Muốn thực hành phân tích dữ liệu hai lần một tuần? Chỉ cần cài đặt chu kỳ lặp lại một lần, và ClickUp sẽ tự động nhắc nhở bạn khi đến hạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu theo dõi thời gian học tập để theo dõi thói quen học tập hàng ngày của bạn. Với điều này, bạn có thể xác định những giờ tập trung nhất của mình và lên kế hoạch cho các phiên học dựa trên dữ liệu thực tế này.

Bước #5: Đánh dấu bất kỳ nội dung nào cần xem lại lần nữa

“Tại sao mọi người khác đều hiểu điều này mà tôi lại không?” 😢

Điều này xảy ra với mọi sinh viên. Cách thông minh là nhận ra sớm và lên lịch kiểm tra lại, thay vì để tình hình trở nên tồi tệ trong tuần thi cuối kỳ.

Sau mỗi phiên học, hãy tự hỏi mình: Điều gì khiến bạn bối rối? Điều gì cần luyện tập thêm? Ghi chú những điều đó ở nơi bạn có thể nhìn thấy và áp dụng chúng lần sau.

Trong công việc hiện tại của bạn, thêm Bình luận ClickUp để ghi chú nhanh như ‘Chưa hiểu rõ phân tích hồi quy’ hoặc ‘Cần vẽ lại sơ đồ cho tế bào thực vật’.

Sử dụng ClickUp Comments để ghi chú những gì cần xem xét lại

Lần sau khi bạn truy cập, ghi chú sẽ vẫn ở đúng vị trí bạn đã để lại. Nó giống như một nhắc nhở dính trên tường, nói: “Bắt đầu từ đây.”

Bước #6: Nhận câu trả lời nhanh chóng khi bạn gặp khó khăn

Chuyển đổi giữa các môn học có nghĩa là bạn sẽ tiếp xúc với nội dung khó khăn thường xuyên hơn. Thách thức này chính là yếu tố giúp kiến thức được ghi nhớ lâu hơn, và cũng là lý do tại sao phương pháp xen kẽ có thể cảm thấy khó khăn hơn trong lúc thực hiện. Thay vì mất động lực hoặc lang thang qua các diễn đàn ngẫu nhiên, hãy tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và mục tiêu.

ClickUp Brain hoạt động như một người bạn học tập tích hợp sẵn – giải thích các khái niệm phức tạp, brainstorm ý tưởng cho bài luận hoặc đơn giản hóa các văn bản khó hiểu thành tiếng Anh dễ hiểu.

Nhận được những giải thích nhanh chóng và đơn giản cho các chủ đề phức tạp bằng ClickUp Brain

Giả sử bạn đang học lý thuyết chính trị và cần trợ lý AI tóm tắt lý thuyết hợp đồng xã hội của Hobbes thành một số điểm khóa. Sau đó, bạn chuyển sang hóa học hữu cơ và yêu cầu nó phác thảo các bước cho phản ứng este hóa.

Ngoài ra, việc chuyển đổi chủ đề có thể trở nên lộn xộn nếu thiếu bối cảnh. Đó là lúc AI bước vào—không phải để làm công việc thay bạn, mà để biến quá trình chuyển đổi trở nên năng suất. ClickUp Enterprise Search và ClickUp Brain MAX giúp bạn truy cập ngay lập tức vào các ghi chú, tài liệu và cập nhật phù hợp, vì vậy khi bạn chuyển từ lập kế hoạch tài chính sang đào tạo khách hàng đến các bản trình bày chiến lược, bạn sẽ không bị mất chủ đề.

Phương pháp này biến việc xen kẽ từ một quá trình lộn xộn thành một cách làm công việc có cấu trúc, nơi mỗi bước chuyển đổi đều tạo ra động lực thay vì làm cạn kiệt nó.

🌱 Càng biết nhiều, càng tốt Mỗi bộ não có thế mạnh riêng—và điều này cũng áp dụng cho các mô hình AI. Với ClickUp Brain, bạn không bị giới hạn bởi một mô hình duy nhất. Bạn có thể lựa chọn giữa các nhà cung cấp như GPT, Claude, và Gemini. Hãy tưởng tượng nó giống như việc chọn bạn học phù hợp: một người giỏi trong các bài tập nhanh, một người giúp giải thích các ý tưởng phức tạp, và một người khác phát hiện ra những chi tiết mà bạn có thể bỏ qua. Việc có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các phương pháp học tập có nghĩa là bạn luôn nhận được sự hỗ trợ phù hợp với nội dung công việc bạn đang làm. Chọn chương trình Thạc sĩ Luật (LLM) phù hợp với bạn

🎥 Trong video này, bạn sẽ thấy cách ClickUp Brain giúp bạn viết hiệu quả hơn với trí tuệ nhân tạo (AI) — tóm tắt, tổ chức và hoàn thiện ý tưởng của bạn. Giống như phương pháp xen kẽ thách thức não bộ chuyển đổi ngữ cảnh và củng cố khả năng ghi nhớ, hỗ trợ viết bằng AI mang lại sự rõ ràng và động lực khi công việc với nhiều ý tưởng khác nhau.

Bước #7: “Chờ đã… tôi đã ghi chú ở đâu nhỉ?” không nên là phương pháp học tập của bạn

Hầu hết sinh viên phải xoay xở với nhiều thứ: một cuốn sổ ghi chép bài giảng, một cuốn khác cho bài tập, và điện thoại đầy ảnh chụp màn hình. Điều này có thể tạm ổn trong lúc học, nhưng khi kỳ thi đến, nó giống như cố gắng học từ những mảnh giấy rải rác trong ba túi khác nhau – chậm chạp, lộn xộn và gây bực bội.

Bước đi thông minh không phải là vứt bỏ sổ tay của bạn, mà là tóm tắt và tập trung các điểm chính vào một nền tảng kỹ thuật số duy nhất — đặc biệt khi bạn sử dụng các công cụ ghi chú hợp tác như ClickUp Docs để lưu trữ ý tưởng, dàn ý và tài liệu tham khảo của mình tại một nơi duy nhất.

Trong ClickUp, bạn có thể tạo một thư mục cho mỗi môn học hoặc một tài liệu duy nhất cho các bản tóm tắt hàng tuần. Như vậy, sổ tay của bạn sẽ là nơi ghi chép thô, trong khi ClickUp trở thành phiên bản được tổ chức, có thể tìm kiếm và sẵn sàng cho việc học tập.

Và khi bạn thiếu thời gian, ClickUp Brain MAX mang lại lợi thế cho bạn: chỉ cần sử dụng tính năng Talk to Văn bản để ghi chú sau giờ học, và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ chuyển đổi chúng thành tài liệu học tập có cấu trúc và có thể tìm kiếm. Điều này nhanh hơn so với gõ phím và thông minh hơn so với việc lưu trữ các ảnh chụp màn hình ngẫu nhiên — ý tưởng của bạn sẽ luôn rõ ràng, kết nối và sẵn sàng khi bạn cần.

🌸 Quản lý ghi chú của bạn, học tập hiệu quả hơn 🌸

✏️ Ghi chép nhanh chóng → chụp ảnh hoặc ghi chú tóm tắt nhanh trong ClickUp Tài liệu sau giờ học📂 Sắp xếp gọn gàng → phân loại vào các thư mục theo môn học hoặc tóm tắt hàng tuần trong ClickUp Tài liệu📌 Chuyển thành công việc → hạn chót và bài tập trở thành nhiệm vụ ClickUp🔍 Tìm kiếm trong vài giây → tìm kiếm một lần, xem tất cả những gì bạn cần cho việc ôn tập

Tạo ghi chú học tập tập trung trong ClickUp Tài liệu và giữ mọi thứ trong bối cảnh

Bước #8: Tham gia vào cuộc hội thoại, không phải ghi chú

Các buổi học diễn ra nhanh chóng, đặc biệt khi bạn hợp tác với bạn bè. Đó là lý do tại sao các khóa công cụ hợp tác cho sinh viên là rất quan trọng—chúng giúp nhóm duy trì sự đồng bộ, chia sẻ ý tưởng theo thời gian thực và tập trung vào việc hiểu bài thay vì chỉ theo đuổi ghi chú.

Người ta thường đề cập đến các tài liệu tham khảo, bỏ qua các bước và đưa ra các ghi chú phụ chỉ có ý nghĩa khi bạn đã nghe toàn bộ giải thích. Ghi chép trong suốt quá trình đó là không hiệu quả. Bạn sẽ hoặc là bỏ lỡ các chi tiết khóa hoặc là không theo kịp cuộc hội thoại.

Để những phiên đó thực sự hữu ích trong dài hạn, bạn cần một cách để lắng nghe tích cực và ghi chép lại. ClickUp AI Notetaker có thể giúp bạn làm điều đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp AI Notetaker tích hợp với Zoom, Google Meet và Microsoft Teams, giúp bạn ghi chú từ bất kỳ phiên học trực tuyến nào.

Hãy để ClickUp AI Notetaker đang theo dõi cuộc hội thoại trong khi bạn tập trung vào việc hiểu

Nó ghi lại, chuyển đổi thành văn bản, đánh dấu các khoảnh khắc quan trọng và tạo danh sách công việc mà bạn có thể chuyển thành công việc.

Nếu bạn đang ôn tập các phương pháp thống kê trong nhóm học tập, công cụ ghi chú AI của ClickUp sẽ ghi lại các ví dụ và thuật ngữ mà bạn thường bỏ sót khi ghi chép vội vàng. Sau buổi học, bạn sẽ có một bản ghi chép hoàn thành về những gì cần ôn lại, những gì cần luyện tập và những gì đã rõ ràng.

🐣 Thông tin thú vị: Ở Hàn Quốc, học sinh dành 16 giờ mỗi ngày để học tại các trung tâm gia sư (hagwons), những cơ sở giáo dục sau giờ học mở cửa đến tận nửa đêm. Trong mùa thi, máy bay không được phép hạ cánh trong thời gian diễn ra bài kiểm tra nghe tiếng Anh.

Bước #9: Hiểu rõ các khái niệm trùng lặp

Một số môn học không tuân theo một trật tự rõ ràng. Bạn có thể bắt đầu với một chủ đề trong một mô-đun, sau đó gặp lại nó dưới một tên gọi khác, và nhận ra rằng câu hỏi thi yêu cầu bạn kết nối cả hai. Các ghi chú chứa nhiều văn bản không phải lúc nào cũng thể hiện rõ sự trùng lặp đó.

Khi điều đó bắt đầu cảm thấy như một mớ hỗn độn trong tư duy, bạn cần một công cụ trực quan (như sơ đồ tư duy!) để làm rõ mọi thứ.

Kết nối ý tưởng và xây dựng cái nhìn tổng quan với ClickUp Bản đồ Tư duy

Với ClickUp Bản đồ Tư duy, bạn có thể nhánh một chủ đề thành các chủ đề con, gắn thẻ các chủ đề liên quan và vẽ biểu đồ kết nối giữa các yếu tố.

Giả sử bạn đang học sinh học. Tạo một bản đồ tư duy về di truyền học, liên kết các ý tưởng liên quan giữa các chương và kết nối chúng với các thí nghiệm hoặc nhà nghiên cứu khóa. Bạn sẽ có được một tài liệu tham khảo dễ dàng quét qua và dễ nhớ hơn.

📘 Đọc thêm: Tham khảo các mẫu sơ đồ tư duy này để đơn giản hóa quy trình của bạn.

Bước #10: Phác thảo và hoàn thiện ý tưởng của bạn tại một nơi duy nhất

Một số khái niệm sẽ xuất hiện trở lại dưới hình thức khác. Bạn sẽ gặp khái niệm độ co giãn lần đầu tiên trong vi mô kinh tế, sau đó lại gặp lại nó trong vĩ mô khi học về tác động của thuế. Kỳ thi sẽ không kiểm tra chúng riêng lẻ. Nó sẽ yêu cầu bạn giải thích cách độ co giãn ảnh hưởng đến việc ai phải chịu thuế. Hoặc trong toán học, bạn học hàm đại số trong một đơn vị, sau đó lại gặp chúng trong các bài toán tích phân, nơi bạn cần cả hai khái niệm để giải quyết vấn đề.

Vấn đề phức tạp là các ghi chú được phân loại theo chủ đề, nên bạn học từng phần riêng lẻ. Khi bài kiểm tra yêu cầu nhìn nhận tổng thể, bạn phải ghép nối các phần lại với nhau ngay tại chỗ.

ClickUp giúp bạn dễ dàng nhận ra các kết nối. Sử dụng Thẻ để gắn nhãn cho các ý tưởng lặp lại, giúp chúng xuất hiện mọi nơi chúng được đề cập. Tạo Bản đồ Tư duy ClickUp để theo dõi cách các chủ đề nhánh và chồng chéo qua các mô-đun. Và để có cái nhìn tổng quan, hãy đưa mọi thứ vào Bảng trắng ClickUp, nơi bạn có thể nhóm các ý tưởng, vẽ các kết nối và kéo các tài nguyên hỗ trợ vào.

Thực hiện công việc với các ý tưởng lộn xộn và xây dựng cấu trúc một cách trực quan với ClickUp Bảng trắng

Điều này giống như biến những ghi chú rời rạc thành một bản đồ. Dù bạn đang so sánh độ co giãn giữa vi mô và vĩ mô hay liên kết đại số với giải tích, bạn sẽ đã nhìn thấy bức tranh tổng thể trước khi kỳ thi yêu cầu bạn làm điều đó.

➕ Bonus: Lập kế hoạch mọi thứ nhanh hơn với mẫu miễn phí này!

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các môn học và thời gian học tập bằng cách sử dụng mẫu Lịch học và Mẫu theo dõi thời gian học tập của ClickUp

Nếu bạn không muốn tự xây dựng thiết lập học tập từ đầu, mẫu lịch học và theo dõi thời gian ClickUp sẽ giúp bạn có một khởi đầu vững chắc. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn đang theo dõi các môn học, giờ học và cách sử dụng thời gian trong suốt tuần.

Áp dụng phương pháp này để tạo kế hoạch hàng tuần có mã màu, ghi lại thời gian dành cho các chủ đề khác nhau và xác định thời gian tốt nhất để tập trung. Bạn cũng sẽ tìm thấy các chế độ xem đã được thiết lập sẵn hiển thị lịch, công việc và tiến độ của bạn trong một nơi duy nhất.

💬 Phản hồi thực tế từ G2: Tôi đã thử nhiều nền tảng phần mềm quản lý dự án (một số tên tuổi rất nổi tiếng), nhưng không có nền tảng nào sánh được với trải nghiệm của tôi với ClickUp. Cấu trúc phân cấp của ClickUp hoàn hảo cho việc tổ chức nhiều dự án có nhiều thành phần phức tạp bên trong mỗi dự án. Tôi có thể đang theo dõi đánh giá chương trình, nghiên cứu, công việc của ủy ban, nghiên cứu của sinh viên tiến sĩ và đơn vị phương pháp thống kê mà tôi phụ trách, tất cả từ một nơi duy nhất. Điều quan trọng nhất là tôi có thể xem mọi thứ trong một nơi duy nhất. Có một giai đoạn học hỏi ban đầu, nhưng số và phạm vi các tài liệu đào tạo trực tuyến hỗ trợ giúp việc này trở nên khả thi.

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi áp dụng phương pháp học xen kẽ

🐣 Thông tin thú vị: Trí nhớ không giống như một ổ cứng. Nó giống như một cơ bắp. Việc lặp lại đơn thuần không thể làm cho nó mạnh mẽ hơn; việc thay đổi "bài tập" (chủ đề) mới là yếu tố giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là nơi hầu hết người học thường mắc lỗi khi áp dụng phương pháp học xen kẽ, và việc cần làm. 👇

📌 Chuyển đổi chủ đề mà không có lý do

Việc xoay vòng ngẫu nhiên các chủ đề không được coi là xen kẽ. Phương pháp này chỉ hiệu quả khi các chủ đề yêu cầu kỹ năng giải quyết vấn đề tương tự.

Ví dụ, giải các phương trình đại số sau khi làm công việc hình học là hợp lý. Chuyển sang viết bài luận về Shakespeare thì không.

📌 Sử dụng cùng một phương pháp học tập cho mọi thứ

Thẻ học có thể hữu ích cho các thuật ngữ sinh học, nhưng chúng không đủ để giải quyết các bài toán vật lý. Hãy thay đổi các kỹ thuật của bạn cùng với các chủ đề.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, sau khi làm bài kiểm tra thực hành, hãy sử dụng sơ đồ bản đồ hoặc các công cụ học tập tương tác khác để củng cố hiểu biết và cải thiện khả năng ghi nhớ.

📌 Nhồi nhét quá nhiều vào một phiên

Cố gắng nhồi nhét năm môn học vào một khối thời gian học tập sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Phương pháp xen kẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi não bộ có thể chủ động chuyển đổi giữa một số ý tưởng riêng biệt, thay vì bị quá tải bởi một đống thông tin rời rạc.

Giới hạn mỗi phiên luyện tập chỉ tập trung vào hai hoặc ba chủ đề có liên quan tự nhiên hoặc đối lập với nhau. Như vậy, não bộ của bạn sẽ có không gian để hiểu rõ từng chủ đề và xây dựng các kết nối bền vững.

🔍 Bạn có biết? Trí nhớ phụ thuộc vào ngữ cảnh là việc cần làm tại sao một số học sinh cố gắng sử dụng cùng một loại nước hoa hoặc nhai cùng một loại kẹo cao su khi học và trong kỳ thi. Não bộ có thể liên kết thông tin với các tín hiệu vật lý, thậm chí là mùi hương.

Cách kết hợp phương pháp xen kẽ với các kỹ thuật học tập khác

Phương pháp xen kẽ không cần phải đứng một mình. Trên thực tế, kết hợp nó với các kỹ thuật học tập hiệu quả khác sẽ làm cho các phiên của bạn trở nên hiệu quả và toàn diện hơn. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn. 🖇️

Lặp lại có không gian: Kết hợp các chủ đề như đại số và hình học, lên lịch các buổi ôn tập với khoảng thời gian ngày càng tăng bằng Kết hợp các chủ đề như đại số và hình học, lên lịch các buổi ôn tập với khoảng thời gian ngày càng tăng bằng các công cụ tổ chức như ClickUp để củng cố trí nhớ và tính linh hoạt

Gọi lại tích cực: Thử thách bản thân với các chủ đề hỗn hợp, như từ vựng và ngữ pháp trong học ngôn ngữ, để củng cố việc thực hành gọi lại và sâu sắc hóa sự hiểu biết

Thực hành có chủ đích: Đưa ra các mục tiêu cho các điểm yếu trong các kỹ năng khác nhau, như luân phiên giữa các thang âm, hợp âm và đọc nhạc, để phát triển chuyên môn đồng thời duy trì sự tập trung

Phương pháp hỏi đáp mở rộng: Hỏi "tại sao" và "như thế nào" trên các chủ đề đa dạng, như sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử, để khuyến khích tư duy phê phán và kết nối

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu cho thấy não bộ của bạn sử dụng một quá trình gọi là "cắt tỉa synapse" trong khi ngủ. Quá trình này loại bỏ các kết nối thần kinh yếu và củng cố những kết nối bạn đã sử dụng trong ngày, vì vậy việc thức trắng đêm giống như cố gắng xây nhà mà không có nền móng.

Ứng dụng thực tế của phương pháp học xen kẽ

Khi bạn sử dụng phương pháp xen kẽ một cách có chủ đích, nó không chỉ giúp bạn học tập hiệu quả trong thời điểm hiện tại mà còn nâng cao khả năng ghi nhớ và giúp bạn áp dụng kiến thức vào các tình huống mới một cách dễ dàng hơn.

🌱 Tái định hình: Interleaving không phải là thử thách về sự kiên trì—đó là một lựa chọn thiết kế. Xây dựng hệ thống một lần, và nó sẽ đồng hành cùng bạn trong những ngày khi động lực của bạn không xuất hiện.

Dưới đây là cách nó hoạt động trong thực tế: 🗂️

Hiệu quả học tập

Phương pháp xen kẽ khuyến khích học sinh tiếp cận các môn học phức tạp một cách hiệu quả hơn. Trong một phiên học, một học sinh trung học đang học toán có thể luân phiên giữa việc phân tích đa thức, tính diện tích tam giác và phân tích biểu đồ thống kê.

Chuyển đổi giữa các khái niệm liên quan giúp phát triển khả năng tư duy linh hoạt và chuẩn bị cho họ đối mặt với các mẫu câu hỏi bất ngờ trong ngày thi.

Trong khi đó, một sinh viên đại học học tiếng Nhật có thể kết hợp ghi nhớ kanji, luyện tập cấu trúc câu và các bài tập vai trò hội thoại để củng cố kiến thức sâu hơn. Phương pháp này hỗ trợ khả năng sử dụng tiếng Nhật thành thạo trong cả viết chính thức và cuộc hội thoại thực tế.

Phát triển kỹ năng chuyên nghiệp

Phương pháp xen kẽ giúp nâng cao chuyên môn trong các ngành nghề đòi hỏi cao. Ví dụ, một bác sĩ thực tập phẫu thuật sẽ luân phiên tham gia các phiên học về các thủ thuật cắt ruột thừa, sửa chữa gãy xương và kỹ thuật catheter hóa tim. Điều này giúp họ sẵn sàng đối phó với nhiều tình huống cấp cứu khác nhau trong ca trực tại bệnh viện.

Tương tự, một thực tập sinh kỹ thuật hàng không vũ trụ cải thiện khả năng thích ứng bằng cách luân phiên giữa mô phỏng khí động học, phân tích ứng suất kết cấu và thử nghiệm hệ thống đẩy. Đây là những kỹ năng thường được áp dụng cùng nhau trong các tình huống thiết kế thực tế.

📘 Đọc thêm: Dưới đây là một số mẹo quản lý dự án dành cho sinh viên để đối phó với lịch trình bận rộn và tránh những tình huống gấp gáp vào phút chót.

Sự phát triển cá nhân

Ngoài bối cảnh học thuật và chuyên nghiệp, phương pháp xen kẽ cũng thúc đẩy sự phát triển kỹ năng lâu dài.

Một nhiếp ảnh gia muốn nâng cao danh mục đầu tư của mình có thể luân phiên giữa các buổi chụp chân dung tập trung vào khẩu độ, các bức ảnh hành động tốc độ cao yêu cầu kỹ năng chụp nhanh và các phiên chỉnh sửa chi tiết. Kết hợp các yếu tố này trong cùng một buổi thực hành khuyến khích sự kiểm soát sáng tạo toàn diện.

Tương tự, một vận động viên ba môn phối hợp tập luyện hiệu quả hơn bằng cách luân phiên giữa các chu kỳ bơi, đạp xe và chạy bộ trong một phiên, mô phỏng các yêu cầu của ngày thi đấu và cải thiện sức bền tổng thể.

Đào tạo tại nơi làm việc

Phương pháp xen kẽ không chỉ dành cho học sinh – đó là cách nhân viên học hỏi trong công việc. Từ các mô-đun tuân thủ đến các khóa đào tạo cập nhật sản phẩm và triển khai phần mềm mới, đào tạo gần như luôn yêu cầu phải xử lý nhiều lĩnh vực kỹ năng khác nhau. Thay vì tách biệt từng khóa học, phương pháp xen kẽ giúp nhân viên xây dựng kết nối giữa các lĩnh vực và duy trì kiến thức lâu hơn.

Với ClickUp, các nhà lãnh đạo HR và L&D có thể thiết kế các lộ trình đào tạo luân phiên giữa các chủ đề, theo dõi hoàn thành theo thời gian thực và củng cố kiến thức thông qua các nhắc nhở tự động. Kết hợp tài liệu với công việc để xây dựng các mô-đun học tập kết hợp, sau đó sử dụng ClickUp Brain MAX để nhanh chóng truy cập tài nguyên hoặc tạo tóm tắt, đảm bảo không có phiên nào bị tách biệt.

Áp dụng phương pháp xen kẽ công việc cho bạn — với ClickUp

Học tập không nhất thiết phải là một quá trình nhàm chán. Phương pháp xen kẽ mang đến cho bạn một cách học thông minh hơn – một cách giúp não bộ luôn hoạt động, sắc bén và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong kỳ thi.

ClickUp giúp bạn dễ dàng duy trì phương pháp này mà không làm mất đà.

Bạn có thể chia nhỏ các môn học thành các công việc nhỏ hơn, tạo lịch trình linh hoạt với ClickUp Calendar và giữ tất cả ghi chú của mình gọn gàng trong một nơi duy nhất bằng ClickUp Tài liệu. Tất cả những gì bạn cần để duy trì đang theo dõi và ghi nhớ những gì đã học đều có sẵn ở đó.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅