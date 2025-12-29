TickTick ve Todoist: Hangi Yapılacaklar Liste Uygulaması Daha İyi? 2026

TickTick ve Todoist, en popüler görev yönetimi yazılımlarından ikisidir, ancak farklı yaklaşımlar sergilerler.

TickTick, yerleşik verimlilik araçlarıyla sadeliğe odaklanırken, Todoist karmaşık projeler için daha kapsamlı bir organizasyon sunar.

İşte özellikler, fiyatlar ve hangisinin ş akışınıza daha uygun olduğu konusunda karşılaştırma.

TickTick ve Todoist'e Genel Bakış

Düzenleme: Daha kapsamlı düzenleme; alt klasörler; üç ücretsiz filtre

Verimlilik araçları: Şablonlar, Hızlı Ekleme, güçlü doğal dil yakalama

Hatırlatıcılar: Premium hatırlatıcılar; özelleştirilebilir bildirimler; konum tabanlı

Fiyatlandırma: Ücretsiz; Pro 4 $/ay; İş 6 $/ay

Düzenleme: Basit klasörler; özel filtreler için Premium gereklidir

Verimlilik araçları: Sesle başlatılan görevler, yerleşik Pomodoro, beyaz gürültü

Hatırlatıcılar: Can sıkıcı uyarılar; birden fazla hatırlatıcı; konum tabanlı

Fiyatlandırma: Ücretsiz; Premium 27,99 $/yıl

Todoist Nedir?

Todoist aracılığıyla

Todoist, dünya çapında 100.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Günlük görevleri yönetmede mükemmeldir ve karmaşık projeleri yürütmek için ideal bir seçimdir. İster iş yerinde büyük bir sunum için prova yapıyor olun, ister bir sonraki muhteşem yol gezinizi planlıyor olun, bu uygulamayı kullanabilirsiniz. 🚗

Takım işbirliği açısından Todoist, başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Projeler oluşturun, son teslim tarihi olan yeni görevler oluşturun ve bunları kendinize veya takımınızda bulunan kişilere atayın.

Her Todoist görevi, dosya paylaşımı, takımınızla sohbet etme ve ilerleme izleme olanakları sunar. Yöneticiyseniz, performans gösterge paneli aracılığıyla takımınızın verimlilik istatistiklerini görebilirsiniz; bu, iş yükünü daha az meşgul olan takım üyelerine yeniden dağıtmanız gerektiğinde mükemmeldir.

Todoist'te esas olarak liste görünümü bulunur, ancak isterseniz Trello benzeri sürükle ve bırak Kanban panosu görünümü de sunar. Hatta takviminizde planlanmış Todoist görevlerini gösteren bir Takvim Görünümü bile içerir.

Todoist özellikleri

Todoist'i kişisel hedeflerinizi ve görevlerinizi izlemek için de kullanabilirsiniz, ancak güçlü özellikleri en çok karmaşık projeler yürüten profesyonel takımlar için uygundur. İşte iş akışınızı kolaylaştıracak en iyi özelliklerinin bir özeti.

1. Güçlü görev yönetimi

Todoist ile mobil cihazınızdaki görevleri kolayca yönetin

Todoist kullanıcı dostudur, ancak yine de elinizdeki tüm yapılacak işleri yönetmek için yeterince güçlüdür. Todoist'te görevlerinizi şu özellikler sayesinde daha iyi yönetin:

Düzenli olarak tamamladığınız görevler için tekrarlanan son teslim tarihler

Görevleri bölümlere ayırma

Karmaşık projeleri küçük parçalara ayırmak için alt görevler ekleme

E-posta gelen kutunuz aracılığıyla Todoist'te görevler oluşturma veya yorum ekleme

Her görev için öncelik seviyeleri ayarlayarak, öncelikle nelere dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilin

Sesli notlar, yorumlar veya ekran görüntüsü ile görevlere bağlam ekleme

Görev detayları üzerinde uzun uzun düşünmeye vaktiniz mi yok? Hemen Hızlı Ekle özelliğini kullanın.

Bu Todoist kısayolu, tek bir tıklamayla görev oluşturmanıza olanak tanır. Görev adını girin, zamanlayın ve saniyeler içinde kuyruğunuza ekleyin. ✨

Todoist ayrıca tamamlanan görevleri arşivler ve kapsamlı bir arama fonksiyonu içerir. Altı ay önce tamamladığınız bir görevı aramanız gerekirse, onu anında bulabilirsiniz.

2. Hatırlatıcılar ve bildirimler

Todoist'ten bildirimleri nasıl ve ne zaman alacağınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Birisi bir göreve yorum yaptığında veya bir görev tamamlandığinde sizi bilgilendirir. Çok fazla bildirim almak istemiyorsanız, Todoist'e bunun yerine günlük veya haftalık bir özet göndermesini söyleyin.

Hatırlatıcılar, yalnızca premium plan abonelerine sunulan bir üst düzey bildirim fonksiyonudur. Bu fonksiyona kaydolursanız, Todoist yaklaşan son teslim tarihleri veya etkinlikler hakkında otomatik hatırlatıcılar gönderir. Önemli bir toplantıya hazırlanmak için kendinize hatırlatmak üzere günlük bir görev belirlemek yerine, Todoist bunu sizin için halleder.

3. Todoist Karma

Bu eğlenceli Todoist özellikiyle karma seviyenizi artırın

Todoist’in Karma sistemi, yapılacaklar listenize biraz eğlence ve motivasyon katarak verimliliği — cesaretle söyleyebilir miyiz? — keyifli bir maceraya dönüştürür. Görevleri tamamlayarak ve gününüzün daha sorunsuz geçmesi için belirli gelişmiş özellikleri kullanarak Todoist Karma kazanın.

Karma, "Whose Line Is It Anyway?" programındaki puanlara benzer. Bunları hiçbir şeyle takas edemezsiniz, ancak hoş küçük grafikler ve başarılarla ilerlemenizi görselleştirerek işi daha heyecanlı hale getirir. 🏆

4. Todoist şablonları

Todoist, proje oluşturmayı hızlandırmak için sınırlı sayıda şablon içerir. Kitap yazma, yazılım hatalarını izleme gibi projeler ve hatta evde daha fazla yemek pişirme gibi kişisel görevler için önceden hazırlanmış şablonları vardır. 🍳

5. Entegrasyonlar ve uyumluluk

Todoist, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonlara sahiptir:

Google Takvim

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist, hangi cihazı, uygulamayı veya tarayıcıyı tercih ettiğinizle ilgilenmez. Tüm cihazlar arasında senkronizasyon gerçekleştirir ve macOS, Windows ve Linux için bir web uygulaması vardır. Ayrıca Android, iPhone, iPad ve Apple Watch mobil uygulamaları da mevcuttur.

Platformlar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamanı en aza indirmek için tarayıcı uzantılarını ve Gmail ile Outlook uzantılarını mutlaka indirin.

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

TickTick Nedir?

TickTick, hem iş hem de kişisel hedeflerinizi tek bir yerde düzenleyen, abartısız bir verimlilik uygulamasıdır. Basit kullanıcı arayüzü çekici ve anlaşılırdır. Ancak bu basitlik sizi yanıltmasın: TickTick'in popüler olmasının bir nedeni var.

İş arkadaşlarınızla veya eşinizle kolayca işbirliği yaparak listeleri paylaşın, görevler atayın ve yapmanız gereken her bir öğenin tam görev geçmişini görüntüleyin.

TickTick, tek seferlik ve yineleyen görevler için otomatik olarak hatırlatıcılar oluşturur — tabii ki, son teslim tarihi için tarih ve saat bilgisini eklediğiniz sürece. Beş farklı takvim görünümüyle keyfini çıkarın, görev sürelerini özel olarak ayarlayın ve görevlerinizi yepyeni bir bakış açısıyla görselleştirin. 💡

TickTick özellikleri

Sezgisel görev yönetimi özelliklerinden yerleşik zaman takibi araçlarına kadar, TickTick hem işlevsel hem de eğlenceli bir kullanıcı deneyimi sunar. Gelin, TickTick'in en iyi beş özelliğine bir göz atalım.

1. Akıllı görev oluşturma

TickTick sesle görev oluşturma

Bir sürü görev yazmak için kimin vakti var ki? TickTick, ses odaklı bir platformdur, bu sayede sesli girişlerle görev oluşturmak çok kolaydır. iPhone kullanıyorsanız, TickTick ile Siri'yi etkinleştirerek sesli asistanınızla zahmetsizce görevler oluşturun.

Android kullanıcıları, telefonunuzun ana ekranından görevler oluşturmak için Quick Ball özelliğini deneyin; telefon kilitliyken bile bu özelliği kullanabilirsiniz. Tüm akıllı telefon kullanıcıları ayrıca TickTick bileşenine ve e-posta gelen kutunuzdan görevler oluşturan e-posta-görev özelliğine erişebilir. 📩

Ücretli TickTick aboneliği, bir görev listesi üzerinde 29 kişiyle işbirliği yapmanıza olanak tanır. Buna ücretsiz TickTick kullanıcıları da dahildir, ancak listedeki Premium fonksiyonlara erişmek için ücretli bir aboneliğe ihtiyaçları vardır. Bu, özel filtreler (ücretli bir özellik) kullanıyorsanız, listenizdeki ücretsiz plan kullanıcılarının bu filtreyi göremeyeceği anlamına gelir.

2. “Rahatsız edici uyarılar” ve hatırlatıcılar

TickTick Zaman Çizelgesi Görünümü

Sabahları yataktan kalkmak için altı alarm ayarlayan türden bir insansanız, TickTick'in "Annoying Alert" özelliğini seveceksiniz. Annoying Alert ile, yüksek öncelikli görevler için birden fazla hatırlatıcı alırsınız, böylece bu görevler her gün, tüm gün boyunca aklınızda kalır. ⏰

TickTick, Android ve iOS uygulamaları için konum tabanlı hatırlatıcılar da sunar. İş gününüze başlamadan önce meditasyon yapmayı hatırlamanız gerekiyorsa, masanıza oturduğunuz anda çalacak hatırlatıcılar ayarlayın.

3. Görev düzenleme

Kaynak: TickTick

TickTick görevlerinizi klasörler veya listeler içinde düzenleyin. Platform, Bugün ve Yarın görevleriniz için otomatik olarak Akıllı Listeler oluşturur, ancak ücretli sürümde özel filtreler oluşturabilirsiniz.

Renk kodlamasıyla birlikte yüksek, orta, düşük ve öncelikli olmayan görevleri ayarlayarak listenizdeki en önemli eylem ögelerine dikkatinizi çekin. Bir görevı aramak için zaman, başlık, etiket, öncelik veya seçtiğiniz özel bir filtreye göre kolayca sıralayın.

4. Çapraz platform uyumluluğu ve entegrasyonlar

Todoist gibi, TickTick de çeşitli platformlarda kullanılabilir. Windows, Mac ve Linux için masaüstü uygulamaları vardır. Ayrıca Android telefonlar ve tabletler, iPhone ve iPad ile Apple Watch için de uygulamaları mevcuttur.

Firefox ve Chrome uzantılarını veya Outlook ve Gmail eklentilerini de unutmayın. Bu sayede, TickTick'i açmadan nerede olursanız olun görevler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

TickTick, işlerinizi yolunda tutmak için etkili verimlilik araçlarıyla donatılmıştır.

Pomodoro zamanlayıcısını kullanarak yoğun odaklanma gerektiren blokları planlayın. Uygulama ayrıca, iş arkadaşlarınızın su sebili sohbetlerini bastırmak için mükemmel olan bir beyaz gürültü oynatıcısı da içerir.

TickTick ayrıca uygulama etkinliğinize göre bir Başarı Puanı hesaplar. Görevleri zamanında tamamladığınızda daha fazla puan kazanır ve seviye atlarsınız. Peki ya bir görevi unutursanız veya ertelerseniz? Puanınız düşer.

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 27,99 $/yıl

TickTick ve Todoist: Kim Kazanır?

TickTick ile Todoist arasındaki temel fark, düzenleme ve karmaşıklık düzeyleridir. Todoist, görev klasörü başına en fazla iki alt klasöre izin verirken, TickTick yalnızca çok basit bir klasör düzenlemesine izin verir.

TickTick ile Todoist arasındaki çekişmede net bir kazanan yok. Sonuçta, hangi özellikleri daha değerli bulduğunuza bağlı. Bu iki seçenek arasında kararsızsan, işte TickTick ve Todoist'in birbirleriyle karşılaştırması. 🥊

1. Organizasyon

Todoist daha çok işletmeler ve takımlar için tasarlandığından, organizasyon konusunda çok daha fazlasını sunar. Karmaşık bir proje yürütüyorsanız, Todoist muhtemelen daha iyi bir seçimdir. Görev klasörünüz başına en fazla iki alt klasör oluşturarak tüm görevlerinizi tek bir görünümde tutarken daha etkili bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Özel filtreler oluşturmak için TickTick'e ücretli abonelik gerekirken, Todoist'in ücretsiz sürümü size üç filtre sunar.

Kazanan: Todoist

TickTick ile Todoist arasındaki karşılaştırmada, her iki platformun da kendine özgü kullanışlı verimlilik araçlarına sahip olduğunu kabul etmeliyiz. Bu kategorideki kazanan, hangi özellikleri en kullanışlı bulduğunuza bağlıdır.

TickTick ve Todoist'in karşılaştırması şöyle:

Todoist şablonlar içerir, ancak TickTick içermez

TickTick sesli asistanlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak Todoist bunu yapmaz

Hem TickTick hem de Todoist oyunlaştırılmış unsurlar içeriyor, ancak TickTick, son teslim tarihlerine uymazsanız sizi cezalandırır (puanınızı düşürerek).

Hem Todoist hem de TickTick, farklı kurulumlara sahip olsa da Pomodoro zamanlayıcıları içerir. Todoist'te özel bir Pomodoro proje oluşturmanız gerekir, bu nedenle TickTick'in Pomodoro zamanlayıcısından daha hantal bir yapıya sahiptir.

Todoist'te Pomodoro ş akışı

Todoist'in avantajı, Toggl, PomoDone ve Flat Tomato ile entegrasyonlarıdır. Bu araçları zaten kullanıyorsanız, Todoist daha iyi bir seçimdir. Ancak görev yönetim sisteminizde basit bir Pomodoro takipçisine ihtiyacınız varsa, TickTick daha iyidir.

Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır

2. Hatırlatıcılar

TickTick ve Todoist'in premium sürümleri hatırlatıcılar içerir. TickTick, konum tabanlı hatırlatıcılarıyla ünlüdür, ancak Todoist'in de bu özelliği sunduğunu belirtmek önemlidir.

İşi tamamlandığından emin olmak için bir "Rahatsız Edici Uyarı" ayarlayın

Bize göre, TickTick'in "Annoying Alert" özelliği bu kategoride Todoist'i geride bırakıyor. Bu özellik, sıkı teslim tarihleri olan can sıkıcı yapılacak işlerin üstesinden gelmenizi sağlar; bu da günlük olarak birden fazla hatırlatıcıya ihtiyacınız varsa mükemmel bir seçenektir.

Kazanan: TickTick

3. Fiyatlandırma

Fiyatlarından bahsetmeden TickTick ile Todoist'i adil bir şekilde karşılaştıramayız. Her ikisinin de size çok yardımcı olacak ücretsiz seçenekleri var.

Tüm özelliklerin kilidini açan ücretli seçeneklere gelince, Todoist'in tek kullanıcı için yıllık ücreti 48 ila 72 dolar arasında değişirken, TickTick'in yıllık ücreti 27,99 dolardır.

TickTick daha ucuzdur, ancak fiyat etiketi sizi yanıltmasın. Önemli olan paranızın değerini almaktır, bu yüzden TickTick'i sadece uygun fiyatı nedeniyle değil, özellikleri nedeniyle kullandığınızdan emin olun. 💰

Kazanan: TickTick

Reddit'te TickTick ve Todoist karşılaştırması

TickTick ile Todoist arasındaki tartışma konusunda kendi görüşlerimiz var, bu yüzden hangi yapılacaklar liste uygulamasının daha iyi olduğuna karar vermek için Reddit kullanıcılarının görüşlerini aldık.

Reddit'te TickTick ile Todoist'i karşılaştırırsanız, bazı kullanıcıların TickTick'in sadeliğini tercih ederken, diğerlerinin Todoist'in güçlü doğal dil işleme özelliğini tercih ettiğini göreceksiniz:

“Todoist, TickTick kadar kolay zaman dilimi oluşturmama olanak tanıyan yerleşik bir takvime sahip olduğu gün, ona geçeceğim. Google Takvim seçeneği, TickTick'in sunduğu kadar basit değil.”

“Todoist, özellikle doğal dil işleme özelliği sayesinde görevleri hızlı bir şekilde kaydetme konusunda çok daha iyidir.”

Uzun tartışmaların ardından Reddit kullanıcıları şu sonuca vardı: istikrar istiyorsanız Todoist'i tercih edin. Sık güncellemeler ve yeni özellikler istiyorsanız (ve olası hataları sorun etmiyorsanız), TickTick'i tercih edin.

“Kısacası: Sık sık güncellenen heyecan verici bir uygulama istiyorsanız TickTick'i, istikrarlı ve tutarlı bir uygulama istiyorsanız Todoist'i tercih edin. ”

Ş Akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özel yapmak için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

