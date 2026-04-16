Talimattan Makineye: 8 Ayda 230 AI Ş Akışını Nasıl Oluşturduk ve Pazarlama Organizasyonunu Nasıl Dönüştürdük

Danışman yok. "Dönüşüm ofisi" yok. Sadece haftalık bir görev, kendi geliştirdikleri bir sistem ve çıktı-çalışan sayısı oranını sürekli olarak iyileştirme çabası.

Her şirket "AI ile uğraşıyoruz" diyor. Çoğu, takımdan birinin ChatGPT sekmesini açık tuttuğunu kastediyor. Bu AI turizmi, dönüşüm değil.

Sekiz ay önce, ClickUp'taki pazarlama ekibim de bu kategorideydi. Elbette, insanlar burada orada AI kullanıyordu. Özetler, ilk taslaklar, toplantı notları. Ancak bu kullanım düzensiz ve dengesizdi ve arkasında neredeyse hiç bir yapı yoktu. İnsanların ne geliştirdiğine dair bir görünürlüğüm yoktu. Gerçekten daha iyiye gidip gitmediğimizi ya da sadece AI kutucuğunu işaretleyip işaretlemediğimizi bilmenin bir yolu yoktu.

Bugün, 13 takımda 230 adet kataloglanmış AI ş akışımız var. Bunların 169'u üretimde aktif durumda. Dönüşümün ilk altı haftasında AI kullanımını 20 kat artırdık. SEO ekibimiz, 75 içerik üreticisinden 8'e indi. Talep ekibimizden bir kişi, ayda bir web semineri düzenlemekten altı web semineri düzenlemeye geçti. Ve şu anda tek bir ClickUp görünümüni açıp size her takımın ve kişinin AI olgunluk eğrisinde tam olarak nerede olduğunu, bundan sonra neyi geliştirmeleri gerektiğini ve nedenini söyleyebilirim.

Aşağıda gerçek bir oyun kitabı bulacaksınız. Beş aşamanın tamamı, yaptığım hatalar, elde ettiğim sayılar ve bugün işleri yürüten belirli ajanlar ve ş akışları. Bir gelir veya pazarlama takımını yönetiyorsanız ve bu konuda ciddiyseniz, lütfen bu stratejiyi kullanın.

230 AI ş akışı kataloglandı, altı hafta içinde AI kullanımı 20 kat arttı, yalnızca SEO'da ayda 675 saat tasarruf edildi ve ihtiyaç duyulan içerik üreticisi sayısı 75'ten 8'e düşürüldü

Her Şeyi Yönlendiren Tek Metrik

Aşamalara geçmeden önce, aldığımız her kararın arkasında yatan metriği, yani çıktı-personel sayısı oranını anlamanız gerekiyor. Yaptığımız her ş Akışı, her temsilci, her yeniden yapılanma, basit bir soruyla süzüldü: Bu, mevcut takımımızla daha fazlasını yapmamızı mı sağlıyor, yoksa daha az kaynakla aynı şeyi yapmamızı mı? Ya büyümeyi hızlandırmamız ya da harcamaları kısmamız (ya da her ikisini birden) gerekiyor!

Biz yenilik peşinde değiliz. Etki peşindeyiz. Ve bu bakış açısı önemlidir, çünkü takımın hiçbir yere varmayan havalı demolar oluşturmak yerine, işi gerçekten ilerleten konulara odaklanmasını sağlar.

Bu Kılavuzda Öğrenecekleriniz

İşte ayrıntılar:

Her kararı yönlendiren tek metrik

Dönüşümü şekillendiren beş aşama

Tekrar başlasam düzelteceğim hatalar

Günümüzde gerçek çıktıyı sağlayan ş akışları ve ajanlar

Olgunluğu izleme, bir sonraki aşamanın yol haritasını çizme ve takımı ileriye taşımak için kullandığımız sistem

2025 yazında attığımız ilk adım hiç de göz alıcı değildi. Yeni araçlar yoktu, büyük basın açıklamaları yoktu. Sadece bir sipariş vardı: Takımın her üyesi, her hafta, özel bir ClickUp Sohbet kanalında en az bir yeni AI kullanım örneği sunmak zorundaydı.

Her şey olabilir. 30 saniye kazandıran bir şey. 30 dakika kazandıran bir şey.

Hedef ilk günden itibaren çığır açan işler ortaya koymak olmadığı için çubuğu kasıtlı olarak düşük tuttuk. Amaç, çalışanların AI'yı gerçekten kullanmaya alışmalarını sağlamaktı.

İşte bu noktada, ClickUp ile çalışmak bize yapısal bir avantaj sağladı. AI, insanların her gün kullandığı araçların içinde zaten mevcuttu. Bağlam değişikliği yoktu. Başka bir platforma giriş yapmaya gerek yoktu. Bir şeyi deneyebilir ve sonuçları, talimatın bulunduğu aynı Sohbet kanalında paylaşabilirdiniz. Sürtünme, olabileceği kadar düşüktü.

Ancak görev tanımı tek başına yeterli değildir. İşte çoğu yöneticinin gözden kaçırdığı kısım budur.

Her cuma gecesi ve cumartesi sabahı (ben Doğu Kıyısı'ndayım, takımımın çoğu Batı Kıyısı'nda), gönderilen her bir gönderiyi okudum. Her birini. Her birine düşüncelerimi, önerilerimi ve cesaret verici sözlerimi ekledim. Teşekkür ettim. Takip soruları sordum. Bunun sadece göstermelik olmadığını gösterdim.

Takımınız, lider olarak sadece formalite icabı hareket ettiğinizi bir saniye bile olsa hissederse, tüm süreç boşa gider. Takımınızın, onların keşfettiklerine gerçekten ilgi duyduğunuzu ve dikkatinizi verdiğinizi görmesi gerekir.

Bu, onların açısından çok zaman aldı ve bunun boş bir iş olmadığını anlamalarını sağlamam gerekiyordu. Bu, liderliğin gerçekten anlamaya çalıştığı bir konuydu.

Bunu yaklaşık altı hafta boyunca uyguladık. Sonra birden bir şey tıklandı. Artık bir talimat gerekmiyordu. İnsanlar bu işe bağlanmıştı. Baskı ortadan kalktı çünkü AI kullanımı dünyayı değiştirmek zorunda değildi. Sadece her gün sizi %1 daha iyi hale getirmesi yeterliydi.

Ve halo etkisi muazzamdı. Çalışanlar meslektaşlarının ne yaptığını gördü ve bunu taklit etmeye başladı. Komutlar yeniden kullanıldı. Ajanlar paylaşımda oldu. Bir kişinin denemesi, on kişinin günlük ş Akışı’na dönüştü. İşte gerçek etki burada yatıyor.

Altı hafta sonra, cesaret verici bir gösterge gördüm: takım genelinde AI kullanımında 20 kat artış.

Basit bir 1. Aşama başarısı: XDR'lere her kullanımda 20 dakika kazandıran ve küçük ş Akışı kazanımlarının bile takım genelinde gerçek bir ivme yaratabileceğini kanıtlamaya yardımcı olan bir soğuk e-posta ajanı

ClickUp’ın AI Notetaker aracı, müşteri görüşmelerini transkriptlere, notlara ve yeniden kullanılabilir kaynak materyallere dönüştürerek içerik takımının her müşteri hikayesi başına yaklaşık dört saat zaman kazanmasına yardımcı oldu

Haftalık AI kullanım örneği kanalı iş başında. Takım üyeleri her Cuma günü (büyük ve küçük) başarılarını paylaştı ve liderlik ekibi her bir gönderiye yanıt verdi. Bu ekran görüntüsü, David Yoo'nun AI'yı kullanarak potansiyel müşteri yönlendirme havuzlarını nasıl yeniden dengelediğini anlattığı açıklamayı ve Kyle'ın yanıtını göstermektedir.

1. Aşamadan alınacak dersler

Herkese açık bir kanal oluşturun. Gönderilerin görünürlüğünü artırın. Baskıyı azaltmak için çıtayı düşük tutun. Bunu, bir alışkanlık oluşturmaya yetecek kadar uzun, ancak kalıcıymış gibi hissettirmeyecek kadar kısa, 4-6 haftalık sabit bir dönem boyunca uygulayın. Ve en önemlisi: liderlerin görünür şekilde katılım göstermesi gerekir. Her gönderiye yorum yapın. Buna commit edemeyecekseniz, bu görevi üstlenmeye çalışmayın.

💡 Profesyonel İpucu: Bu alışkanlığın kalıcı olmasını istiyorsanız, liderlerin bağlam içinde yanıt verebilecekleri bir araç kullanın. ClickUp Chat ve görev yorumları sayesinde geri bildirimler, Slack geçmişinde kaybolmak yerine görünür, yeniden kullanılabilir ve üzerine kolayca geliştirilebilir durumda kalır.

2. Aşama: Süper Ajanlar Herkesi Bir Oluşturucu Haline Getirdi

Sonbahara gelindiğinde, takım artık AI açısından düşünmeye başlamıştı. Özetleme, taslak hazırlama, araştırma, biçimlendirme ve basit analiz gibi temel kavramları içselleştirmişlerdi. Ancak oluşturdukları işlerin %80'i hala görev otomasyonuydu. A'dan B'ye türünden işler. Yararlıydı ve çıktı-personel oranı üzerinde kesinlikle olumlu bir etki yaratıyordu. Ancak tamamen oyunun kurallarını değiştiren bir şey değildi.

Ardından ClickUp, şirket içinde Super Agents'ı hayata geçirdi. Ve tüm denklem değişti.

Teknik bilgisi olmayan bir kullanıcı, komutları manuel olarak bir araya getirmek ve basit otomasyonları daha karmaşık bir yapıya dönüştürmek yerine, bir ajan oluşturucu kullanarak çok adımlı bir ş Akışı'nı sade bir dille tanımlayabilir ve ClickUp bunun için Süper Ajan'ı oluşturabilir. Gerçek otomasyon oluşturmanın önündeki engel neredeyse sıfıra indi. Zaten bu şekilde düşünmeye hazır olan bir takım için bu, ateşe benzin dökmek gibiydi.

Takıma daha büyük düşünmeleri için bir meydan okuma sunduk. A'dan B'ye değil, A'dan Z'ye. Herkesten, zaman alan ve otomasyon gerektiren karmaşık, çok adımlı ş akışlarını belirlemelerini istedik. Aralık ayı sonunda Super Agents'ı halka sunacağımızı bildiğimiz için, herkesin içsel bir motivasyonu vardı: çalışmaları öne çıkarılacaktı. Kendi verimlilik artışlarını tüm dünyaya gösterebileceklerdi.

Ocak ayı başlarında, takımımızın Super Agents'ı oluşturma ve kullanma sürecini anlatan 150'den fazla videodan oluşan bir kütüphaneye sahiptik. Çalışanlar işlerinden gurur duyuyordu. Kendilerini konu uzmanları olarak pozisyona koydular. Ve tüm bu süreç, iç verimlilik artışlarının dış pazarlama içeriğine dönüştüğü bir döngü oluşturdu.

Geçen hafta yaptığınız işlerin bir kısmı artık geçerliliğini yitirmiş durumda ve yeni ve daha iyi bir yöntem lehine terk edilmesi gerekiyor. Bu konuda fazla endişelenmenize gerek yok.

Bu, çoğu takımın yanlış yaptığı bir şeydir. Çalışan bir şey oluştururlar ve sonra onu korurlar. Ancak bu işlerin hızı, sürekli olarak bazı şeyleri kullanımdan kaldırmaya hazır olmanız gerektiği anlamına gelir. Super Agent sürümleri daha iyi olduğu için yaz aylarında oluşturduğumuz otomasyonların bazılarını birkaç ay içinde kullanımdan kaldırdık. Bu israf değil, sürecin doğal bir parçasıdır.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %24'ü, AI ajanlarını esas olarak sıkıcı görevleri otomasyon için istediğini söylüyor. Buradaki beklenti, düşük değerde olan işlerden kurtulmaktır ve bu gayet makul. Bir ajanın sürekli kurulum, denetim veya yönlendirmeye ihtiyacı varsa, bu durum artık yardımcı olmaktan çıkıp daha fazla iş gibi hissettirmeye başlar.

Webinar Wally, görevlerin kurulumunu, sahipliği, devri ve mesajlaşmayı otomasyonla otomatikleştirerek webinar kurulum süresini 4-5 saatten yaklaşık 1 saate indirdi ve bir kişinin tek yerine altı webinar düzenlemesini sağladı

Webinar Wally üretimde: 533 iş tamamlandı, 771 saat tasarruf edildi. Arianna Young tarafından yönetildi. İşte bir Süper Ajan, gerçek işleri büyük ölçekte yaparken böyle görünür.

Altı ajandan oluşan bir kampanya içerik zinciri, tek bir brifingi etkinlik metinlerine, e-postalara, sosyal medya paylaşımlarına ve reklamlara dönüştürerek kampanya oluşturma süresini 4 ila 8 saatten 1 ila 2 saate indiriyor.

Hiyerarşik bir Cursor ajanı grubu, birden fazla kaynakta paralel araştırma yürütür ve 1 ila 2 hafta yerine yaklaşık 45 dakika içinde alıntılara dayalı GTM raporları üretir.

Bir alan pazarlamacısı, etkinlik döngüsünün tamamını yöneten 25'ten fazla ajandan oluşan bir sistem kurdu; bu sayede, yalnızca katılımcı araştırması konusunda etkinlik başına 6 ila 8 saat tasarruf sağladı ve genel olarak manuel koordinasyonu azalttı

3. Aşama: Kütüphane (Bunu Daha Önce Yapmalıydım)

Tamam, dürüst olalım.

Tek bir şeyi yeniden yapma şansım olsaydı, bu olurdu. İlk günden itibaren organize olmaya başlardım.

Ancak gerçekte olanlar şunlardı. Dokuz ay sonra, her yerde AI ş akışları vardı. Her takımın kendine ait ş akışları vardı. Her bireyin kullandığı araçlar vardı. Ancak ben dahil kimse, organizasyon genelinde gerçekte neler olduğunu tam olarak göremiyordu. Güçlüydü ama görünmezdi.

Böylece yapılandırılmış bir envanter oluşturdum. İşte bu an, dönüşümün bir dizi başarıdan ibaret olmaktan çıkıp bir işletim sistemi haline gelmeye başladığı andı. ClickUp içinde, her canlı AI ajanı ve ş akışı, önemli olan her şeyi yakalayan Özel Alanlar içeren bir görev alır:

Ne yapılıyor? Spesifik olun. "Pazarlamaya yardımcı olur" gibi genel bir ifade değil. Bu araç tam olarak hangi görev veya süreci yerine getiriyor?

Etkisi nedir? Kazanılan saatler, tasarruf edilen para, verim artışı. Hisler değil, gerçek sayılar.

Sorumlu kim? Kim oluşturdu, kim bakımını yapıyor ve arızalandığında kimi arayacaksınız?

Ne sıklıkla çalışır? Günlük mi? Haftalık mı? İsteğe bağlı mı? Sürekli mi?

Nerede bulunuyor? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Kod, AirOps. Çok sayıda araç kullanıyoruz. Sistem sütunu hepsini izliyor.

Hangi takım? Ve en önemlisi, hangi olgunluk seviyesinde?

📌 ClickUp Avantajı: Takımlar arasında yüzlerce ş akışı olduğunda, doğru olanı bulmak başlı başına bir sorun haline gelir. ClickUp Enterprise Arama, iç bilgi birikimine veya o şeyi ilk kuran kişiye güvenmek zorunda kalmadan görevler, belgeler, yorumlar ve bağlantı kurulan araçlar arasında arama yapmanızı sağlar.

Takımın olgunluk modeli, AI destekli işten AI ş Akışıyla yapılan uygulamaya ve ardından temsilcilerin otonom olarak çalıştığı, istisnaları ise insanların ele aldığı AI tabanlı operasyonlara doğru ilerledi.

Bugün bu liste 230 ş akışını içeriyor. 169'u aktif durumda. 40'ı yol haritasında. 17'si aktif olarak oluşturuluyor ve inceleniyor. 13 takım arasında. Ve ClickUp'ta gerçek Özel Alanlar, görünümler ve filtreler sayesinde, bunu istediğim şekilde dilimleyebiliyorum. Takım, olgunluk, etki, sistem ve duruma göre. Bu, tüm AI operasyonumuzun kontrol paneli.

ClickUp'taki AI İş Akışları Deposu, takımlara göre gruplandırılmıştır. Her iş akışı, yapılandırılmış Özel Alanlara sahip bir görevdir: ne yaptığı, etkisi, ne sıklıkla çalıştığı ve ne kadar tasarruf sağladığı. Bu, tüm AI operasyonunun kontrol panelidir.

13 takımda 230 AI ş akışı: Gerçek sonuçlar

İşte kanıtları burada paylaşıyorum. Bunlar, bugün üretimde çalışan gerçek ş akışlarıdır ve kütüphaneden doğrudan alınan gerçek etki sayılarını içermektedir.

Takım Öne çıkan ş Akışı Etki SEO / İçerik Ayda 150 Blog Yazısı (AirOps + QA Süper Ajan) Üreticiler: 75 → 8. Ayda 675 saat tasarruf sağlıyor. Video / İçerik Ayda 100 YouTube videosu (Brifing + Yayın Kiti temsilcileri) 4 iş günü + aylık 800 $ tasarruf. Talep 6 Ajanlı Kampanya İçerik Zinciri Kampanya oluşturma: 4-8 saat → 1-2 saat. Alan Etkinlikleri Tam Etkinlik Yaşam Döngüsü Yığını (25+ ajan) Sadece araştırma için etkinlik başına 6-8 saat. Topluluk 15'ten fazla Moderasyon ve Analiz Temsilcisi Özetler için haftada 2 saatten fazla. Her bir eskalasyon için 20-30 dakika. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing Pazar araştırması: 1-2 hafta → 45 dakika. XDR / SDR'ler SS1 Fırsat Boru Hattı Koruyucusu İlk ayda 700 bin dolarlık risk altındaki iş hacmi tespit edildi. Müşteri Destekleme Yardım Merkezi Temsilcisi + CUU Senaryo Yazım Temsilcileri Haftada 20 saat (Yardım Merkezi). Senaryo başına 4 saat. Büyüme ve Operasyonlar Sayfa Oluşturma + Reklam Stratejisti Paketi'ni karşılaştırın Yaklaşık 9.000 saat tasarruf edildi. Reklam paketi ≈ 1 tam zamanlı çalışan. Yaşam Döngüsü WrapUp Kampanya Otomasyonu Süre: 3 ay → 60.000 kullanıcı için birkaç gün. DG Analytics Agentic Analytics Suite (Hex MCP aracılığıyla 7'den fazla Süper Ajan) Günlük iş akışı izleme. Tamamen otomasyonlu. Teknik Destek Bug Goblin + Stale Defect Agent 1.551 eski hata, otonom olarak kapalı. Profesyonel Hizmetler Yenileme Riski Özeti + TAM Önceliklendirme Dört ayda bir yapılan kitap incelemeleri dakikalar içinde tamamlandı.

ClickUp'ta bu sistemi destekleyen unsurlar 20'den fazla aracı, ClickUp içindeki tek bir güçlü Çalışma Alanıyla değiştirin Kullanım örneklerini toplamak ve herkese açık olarak paylaşmak için ClickUp Chat Ş Akışlarını, sahipliği, etkiyi, sistemi ve olgunluğu kataloglamak için ClickUp Görevleri + Özel Alanlar Ekipler arası kütüphaneyi izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri ve Görünümler Karmaşık, çok adımlı ş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonları ve Super Agents Kütüphaneyi analiz etmek, eksiklikleri tespit etmek ve yol haritasını şekillendirmek için ClickUp Brain ve Brain MAX

4. Aşama: Kendi AI'mızı Değerlendirmek İçin AI'yı Kullandık

İşte burada meta boyuta geçiyoruz. Ve dürüst olmak gerekirse, işte tam da bu noktada her şey bir proje koleksiyonu yerine gerçek bir sistem gibi hissettirmeye başladı.

230 ş akışının tamamı yapılandırılmış verilerle ClickUp'ta kataloglandıktan sonra, ClickUp Brain'i tüm listeye yönlendirdim ve organizasyonu değerlendirmesini istedim. Hangi takımlar en ileride? Hangileri hala çoğunlukla "AI Destekli" aşamasında? İşlevler arası boşluklar nerede? Bundan sonra ne geliştirmeliyiz?

En önemli bulgu şaşırtıcı değildi ama önemliydi: çoğu takım silolar halinde çalışıyordu. Çalışanlar kendi görevlerini otomatikleştiriyordu. Ardından bu otomasyonları takım düzeyindeki işler için birbirine bağlıyorlardı. Ancak ş akışları takım sınırlarında duruyordu. Operasyon ekibi bir istisnaydı, çünkü doğası gereği fonksiyonlar arası çalışıyorlardı, bu nedenle temsilcileri doğal olarak birden fazla takıma yayılmıştı.

Peki ya diğerleri? Silo halinde.

Sadece bu içgörü bile tüm bu çalışmaya değdi, çünkü bana bir sonraki değer dalgasının tam olarak nerede olduğunu gösterdi: takımlar arasındaki alanlarda. Fonksiyonlar arası bağlantı. Talebi saha etkinliklerine, topluluğa ve içerke bağlayan ş Akışları. Bunlar kendiliğinden oluşmaz. Tasarlanmaları gerekir.

İlk kez, AI olgunluğu açısından organizasyonumda neler olduğunu gerçekten anlıyorum. Ve bundan sonra ne olacağını ve nedenini de. Önceliklerimi belirleyebilir, kaynakları ve personeli ayarlayabilir, bir yol haritası oluşturabilirim. Artık bu gerçek bir program.

Topluluk takımının 15'ten fazla uzman ajandan oluşan takımı, haftalık özetlerden eskalasyon yönlendirmesine kadar her şeyi hallederek, çalışanların tamamen karar verme süreçlerine odaklanmalarını sağlıyor.

⚠️ Yapay zeka olgunluğu, avantajı gürültüden ayıran şeydir Birkaç iyi ş akışı, ilerleme gibi görünebilir. Gerçek bir sistem ise farklıdır.

5. Aşama: Yol Haritaları, Koçluk Planları ve Yeni DNA

Olgunluk değerlendirmesi, takımı bundan sonra yönetme şeklimizi değiştiren iki şey sağladı.

İlk olarak: gerçek bir AI yol haritası. Brain'in belirlediği eksikliklere dayanarak, artık aynı ClickUp listesinde "Yol Haritası" durumuyla 40 ş akışı sıraya alınmış durumda. Neyin oluşturulduğunu, kimin sorumlu olduğunu ve bunun ardındaki mantığı görebiliyorum. Fonksiyonlar arası entegrasyona öncelik veriliyor. Talep ve Topluluk arasındaki boşluk için özel bir sorumlu atanıyor.

PMM ile alan etkinlikleri arasındaki kopukluk giderildi. İlk kez, AI dönüşümümüzün arkasında gerçek bir proje yönetimi var. Önceliklendirme. Kaynak tahsisi. Sorumluluk. Bilirsiniz, iyi fikirleri gerçek sonuçlara dönüştüren şeyler.

AI yol haritası: Oluşturulmak üzere kuyrukta bekleyen 35'ten fazla ş akışı; her birinin öngörülen etkisi, sahiplik ve gerekçesi belirtilmiştir. Fonksiyonlar arası entegrasyon ve boşlukların doldurulması, olgunluk değerlendirmesine göre önceliklendirilir

İkincisi: kişiselleştirilmiş koçluk planları. Ben de dahil olmak üzere takımdaki herkes, AI beceri eksikliklerini nasıl kapatacaklarına dair bir plan alır. Güçlü oldukları alanlar nelerdir? Hangi alanlarda gelişmeleri gerekiyor? Bundan sonra hangi spesifik ş Akışlarına odaklanmalılar? Ve daha ileri seviyede olanlar, henüz gelişme aşamasında olanların mentoru olur. Bu, AI değerlendirmesiyle desteklenen insan yetkinleştirmedir.

Ayrıca işe aldığımız kişileri de değiştirdik. Tüm bu süreç boyunca, takıma kasıtlı olarak AI odaklı geliştiriciler kattık. Sadece meraklı kişiler değil. Karmaşık ajan sistemlerini anlayan, görevler yerine ş akışları içinde düşünen, bir şey geliştirebilen ve ardından bunu nasıl genişleteceklerini üç kişiye öğretebilen kişiler. Onlar, organizasyonun yeni DNA'sı ve çevrelerindeki herkes için birer güç çarpanı oldular.

İşte bu şekilde, avantajımızı artırmaya ve çıktı-çalışan sayısı oranımızı daha da iyileştirmeye devam edeceğiz.

"Yeni DNA" neye benziyor: Bir PMM, bir Cursor ajanı sürüsü, savaş kartı motoru, CompeteBot ve GTM Intelligence Super Analyst oluşturdu; bu çıktılar, 18 ay önce tüm bir takımın 18 ayını alacaktı.

Çıktı-personel sayısını tanımlayan SEO ş Akışı: İçerik üretimi için AirOps, kalite kontrol için bir Süper Ajan ve içerik üreticilerinin sayısı 75'ten 8'e düşürülerek ayda 675 saat tasarruf sağlandı

Ürün eksikliği olan 1. Aşama fırsatlarını işaretleyerek ilk ayda 700.000 doların üzerinde risk altındaki satış fırsatını yakalayan son derece basit bir araç

🚀 ClickUp Avantajı: AI takımlar arasında yayılmaya başladığında asıl sorun erişim değildir. Asıl sorun parçalanmadır.

Özet Playbook

Bunu okurken "bunu yapılacak" diye düşünüyorsanız, işte yazdırıp monitörünüze yapıştırabileceğiniz sürümü.

Bir platformla değil, bir görevle başlayın. Takımınız ilk olarak AI'ya başvurma alışkanlığına sahip değilse, teknoloji önemli değildir. Halka açık kanal. Haftalık gönderi. Düşük eşik. 6 hafta. Her biriyle kişisel olarak ilgilenin.

Gizemi ortadan kaldırın, sonra yayılmasını sağlayın. En büyük değişiklik tek bir ş Akışı değildi. İnsanların, AI'nın değerli olması için devrim niteliğinde olması gerekmediğini fark ettikleri andı. Fikirlerin yeniden kullanılabilmesi için her şeyi herkese açık olarak paylaşın.

Daha iyi araçlar ortaya çıktığında, çıtayı yükseltin. Super Agents, teknik bilgisi olmayan kişilerin bile karmaşık otomasyon işlemlerini kullanabilmesini sağladı. Kendi sisteminizde bu dönüm noktalarını takip edin ve bunları takımınızı daha ileriye taşımak için kullanın.

En sevdiğiniz şeyleri sürekli olarak eleyin. Yaz aylarında oluşturduğumuz otomasyonlardan bazıları birkaç ay içinde kullanımdan kaldırıldı. Bu iyi bir şey. Bu, bir şeye bağlanmadan önce onu iyileştirmeyi başardığımız anlamına geliyor.

Her şeyi kataloglayın. Düşündüğünüzden daha erken. Bir şeyi yeniden yapma şansım olsaydı, ilk günden itibaren yapılandırılmış envanter çalışmasına başlardım. Kütüphane, bir dokümantasyon değildir. Yapay zeka odaklı değerlendirme, yol haritası oluşturma ve koçluğun temelidir. Bu olmadan, körü körüne hareket edersiniz.

AI'yı kendi üzerine yöneltin. Ş Akışlarınız yapılandırılmış bir sisteme yerleştirildiğinde, AI'nın bunları taramasına ve size olgunluk değerlendirmesi sunmasına izin verin. AI, fonksiyonlar arası boşlukları ve silolaşmış kalıpları herhangi bir insan analizinden daha hızlı tespit edecektir.

Geliştiriciler işe alın. Gerçek anlamda "AI-first" (önce AI) çalışan birkaç kişiye ihtiyacınız var. Bu kişiler sadece kendileri için geliştirme yapmazlar. Öğretir, rehberlik eder ve çevrelerindeki herkesin seviyesini yükseltirler.

Bir ürün gibi yönetin. Yol haritası. İş yığını. Sprint öncelikleri. Görünürlük. Liderlerin ilgisi. Yapay zeka dönüşümünüz bir yan proje ise, bir yan proje olarak kalacaktır.

Bunu Başarılı Kılan Asıl Nedir?

Bu dönüşümü, onu gerçekten işlevsel unsurlara indirgerseniz, birkaç basit kalıba ulaşırsınız:

Liderlik ekibi, süreçlere görünür bir şekilde dahil oldu

Deneyler başlangıçta sorunsuz bir şekilde ilerledi

Takım, tek bir paylaşımlı sistem üzerinden iş yaptı

Daha iyi araçlar, sınırları genişletti

Ş akışları bir ürün gibi yönetildi

Bunun Sonucu

Dokuz ay önce, AI takımımızın hatırladıklarında kullandığı bir şeydi. Bugün ise 230 adet kataloglanmış ş Akışı, üç aşamalı bir olgunluk çerçevesi, önceliklendirilmiş bir yol haritası, her takım üyesi için kişiselleştirilmiş koçluk planları ve her hafta gelişen bir sistemimiz var.

Dağınık denemelerden yapılandırılmış bir tasarıma geçtik. Silolaşmış temsilcilerden işlevler arası sistemlere geçtik. Manuel raporlamadan otomasyonlu süreç analizine geçtik. Ve bunu, halihazırda sahip olduğumuz araçlarla, halihazırda istihdam ettiğimiz çalışanlarla ve AI olgunluğunu bir hedef değil, gerçek bir program olarak ele alma taahhüdümüzle başardık.

Çıktı-çalışan sayısı oranı, bir takımın rekabet gücünün yeni ölçütüdür. Coşkuyla yetinmek yerine bunun arkasında gerçek sistemler kuran takımlar, kazananlar olacaktır.

Henüz başlangıç aşamasındayız. Ve gittiğimiz yoldan memnunum.

Takımınız da aynısını yapacaksa, ClickUp size bunu oluşturmak, izlemek ve ölçeklendirmek için gerekli sistemi sunar.

AI ş Akışı kütüphanesi, 230 adet kataloglanmış ş Akışı, 169 adet üretimde olan ş Akışı, aktif ş Akışlarına sahip 13 takımı ve yol haritasındaki 40 öğeyi izliyor.

Sık Sorulan Sorular

ClickUp’ın pazarlama takımının AI işletim sistemini oluşturması ne kadar sürdü?

ClickUp’ın pazarlama ekibi, basit bir haftalık kullanım senaryosu görevinden başlayarak yaklaşık dokuz ayda yapılandırılmış AI işletim sistemini oluşturdu ve bunu 13 takımda 230 ş akışından oluşan, izlenebilir bir kütüphaneye dönüştürdü.

AI dönüşümünde en önemli metrik nedir?

Bu takım için çıktı-personel sayısı oranı anahtar metrikti. Her ş akışı ve görevli, aynı takımla çıktıyı artırıp artırmadığına veya daha az kaynakla çıktıyı koruyup korumadığına göre değerlendirildi.

ClickUp neden tüm AI ş akışlarını tek bir sistemde katalogladı?

Yapılandırılmış bir envanter, organizasyon genelinde etki, sahiplik, olgunluk ve eksikliklerin izlenmesini sağladı. Bu görünürlük olmadan, AI'nın benimsenmesi güçlü kalmış, ancak görünmez olmuştu.

AI'nın takım genelinde benimsenmesini sağlayan şey neydi?

En önemli faktörler, liderlerin görünür katılımı, sorunsuz bir haftalık alışkanlık, kullanım örneklerinin herkese açık olarak paylaşımı ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların halihazırda kullandıkları sistem içinde faydalı ş akışları oluşturmasına olanak tanıyan araçlardı.

ClickUp, kendi AI dönüşümünü iyileştirmek için AI'yı nasıl kullandı?

İş akışları ClickUp'ta kataloglandıktan sonra takım, ClickUp Brain'i kullanarak takımlar genelinde AI olgunluğunu değerlendirdi, eksiklikleri belirledi, yol haritası fırsatlarını önceliklendirdi ve bireyler için koçluk planları oluşturdu.