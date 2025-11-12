Sohbet robotunun ötesinde: Gerçek AI dönüşümü için en iyi çalışanlarınızı kodlamanızın neden gerekli olduğu

AI dönüşümünün gerçekte ne anlama geldiği konusunda temel bir yanlış anlaşılma var. Bu karışıklık, şirketlerin oluşturduklarını düşündükleri rekabet avantajını kaybetmelerine neden oluyor.

Çoğu lider, AI'nın öncelikle rutin, sıradan görevler için yararlı olduğuna inanır. AI'yı sıkıcı, tekrarlayan işleri ortadan kaldırmanın bir yolu olarak görürler, böylece insanlar "gerçek işlere" odaklanabilirler. Bu yüzeysel değerin doğruluğu olsa da, dönüşüm potansiyelini tamamen gözden kaçıran eksik bir tablodur.

McKinsey, AI'nın derinlemesine entegre olduğu temel fonksiyonlarda %45'e varan verimlilik artışı olacağını tahmin ediyor.

Gerçekten AI tabanlı bir şirket, sadece basit görevleri otomasyonla gerçekleştirmez. En iyi insan stratejistlerinin alan uzmanlığını yakalar ve bu uzmanlığı AI kullanarak kodlar.

Bunun ne anlama geldiğini ve neden her şeyi değiştirdiğini açıklayayım.

AI Dönüşümünde Alan Uzmanlığı Açığı

Sürekli karşılaştığım bir senaryo şudur: Bir şirket AI dönüşümünü benimsemeye karar verir. Şirket genelinde AI destekli ş akışları oluşturmak için merkezi bir AI takım veya teknik kaynaklar atar. İyi niyetli bu kişiler, çeşitli iş süreçlerini yürütmek için AI mantığı oluşturmaya başlar.

Sorun nedir? Bu süreçlerde derinlemesine uzmanlığa sahip değiller.

Pazarlama alanından basit bir örnek verelim. BT veya merkezi bir AI takımından biri, pazarlama kampanyalarımızı yürütmek için tüm AI mantığını oluşturmaya çalışırsa, ClickUp'ta kampanyaları yürütmenin doğru yolları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayacaktır. En iyi uygulamalarımızı, tüm bağlamın nerede olduğunu veya deneyimli pazarlamacıların o anda stratejik kararları nasıl aldığını anlamayacaktır.

Alan bağlamı olmayan merkezi AI takımları genellikle nüansları ve ROI'yi gözden kaçıran otomasyonlar oluşturur.

Gördüğüm en iyi kombinasyon ve AI dönüşümüne giden gerçek yol, AI uzmanlarının (iç veya dış) alan uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak iş açısından anahtar süreçleri kodlamaları ve bunların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamalarıdır.

İşte o zaman sihir gerçekleşir. İşte o zaman gerçek dönüşümü başarırsınız.

Bu boşluğu doldurmak için AI uzmanları ile işi derinlemesine anlayan kişiler arasında yakın bir işbirliği gereklidir.

Dönüşümün İşe Yaradığını Nasıl Anlarsınız?

Manuel işten birleşik, AI odaklı verimliliğe giden yol

Bir form AI dönüşümü gerçekleştirdiğinizi anlamanın yolu, kaldıraç etkisinden geçer. İşinizde her bir birey ne tür bir kaldıraç etkisi yaratıyor?

Bir takım üyesinin uçtan uca bir süreçten sorumlu olduğunu düşünün. Eğer onun yükünden iş alabilir ve sürecin farklı aşamalarında AI ajanlarını görevlendirebilirsiniz, o artık bir ajan takımını yöneterek bu süreci yürütmekle sorumlu olacak, ayrıca:

⬆️ İşlerin ne kadar hızlı tamamlandı konusunda verimlilik artışı

⬆️ Verimlilik artışı ne kadar iş tamamlandı

⬆️ Üretilen iş hacminde verim artışı

⬆️ İşin kendisinde kalite artar

Bu metrikler somuttur. Ölçülebilirdir. Ve doğru yolda olup olmadığınızı veya sadece AI tiyatrosu yaratıp yaratmadığınızı gösterir.

Daha az bağlam, zayıf AI çıktılarına yol açar, güveni zedeler ve araçların daha da yaygınlaşmasına neden olur. Gerçek AI dönüşümü, alan uzmanlığını doğrudan ş Akışlarınıza entegre ederek bu döngüyü kırmayı gerektirir.

Kimsenin Bahsetmediği Paralellik

Herkes AI dönüşümü ile dijital dönüşüm arasında paralellikler kurmak ister. Ancak bence, içinde bulunduğumuz döneme ilişkin önemli bir gerçeği ortaya koyan daha ilginç bir karşılaştırma var.

Birçok sektör ve dikey pazar, dijital dönüşümü hiçbir zaman tam olarak gerçekleştiremedi.

Dijital dönüşümün "bittiği" varsayımı olduğunu biliyorum, ancak bu doğru değil. Hala birçok sektörde, vaat edilen faydaların tam olarak farkına varamayan şirketler var.

İnternetin nasıl yaygınlaştığını düşünün. 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında, gerekli altyapı inanılmaz derecede pahalı ve emek yoğun bir işti.

Kabloyu döşemeniz gerekiyordu

Büyük bir saha altyapısına ihtiyacınız vardı

Sonuç? Birçok şirket ve bölge, kaynaklara, altyapıya veya organizasyonel kapasiteye sahip olmadıkları için geride kaldı.

On yıl ileri saralım ve mobil teknolojinin her şeyi değiştirdiğini görelim. Mobil teknoloji, neredeyse hiç sağlam altyapıya ihtiyaç duymadan interneti herkesin eline ulaştırdı. Dünyanın bazı bölgeleri bir nesil teknolojiyi atlayarak hemen internet erişimine kavuştu. Ardından da yarışa girdiler.

Aynı şey AI Dönüşümü için de geçerlidir. Dijital dönüşümü hiçbir zaman tam olarak benimsemeyen veya bunun faydalarından yararlanamayan sektörler ve şirketler vardır. Şirketlerini dijitalleştirmek gibi zaman ve emek gerektiren süreçlerden geçmek yerine, artık AI çağında teknoloji destekli bir şirketin nasıl olması gerektiğini temelden yeniden düşünme fırsatı vardır.

Şirketler, özel yazılım çözümlerini her zamankinden daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirler. Aksi takdirde atmak zorunda kalacakları adımları atlayarak gerçek bir dönüşüm gerçekleştirebilirler.

Dikkat edilmesi gereken paralellik budur. Liderlerin yakalaması gereken fırsat budur.

ClickUp'ın yakın zamanda yaptığı bir ankette, bilgi çalışanlarının %45'inin otomasyonu düşündüğü ancak henüz başlamadığı ortaya çıktı. Bu durum, çoğu kuruluşta niyet ile eylem arasındaki uçurumu ortaya koyuyor. Kaynak: ClickUp Otomasyon Anketi (Mayıs 2025)

Hem Teknik Hem de Kültürel Bir Konudur ve İkisini de Atlayamazsınız

İnsanlar AI dönüşümünün öncelikle teknik mi yoksa kültürel mi olduğunu sorduklarında, cevap kesin olarak her ikisi de olur. Etkili bir değişim yönetimi, kültürel kabul ve yukarıdan aşağıya uygulama olmadan hiçbir teknoloji başarıya ulaşamaz.

İnsanlar, özellikle de yeni teknolojinin ve değişimin rolünü veya ilerlemeye nasıl katkıda bulunacağını anlamadıkları takdirde, kolayca korkabilir veya çekinebilirler.

Bu nedenle, alan uzmanlarıyla iş yapmak çok önemlidir. AI dönüşümünü hayata geçirirken, insanların kendilerini işlerinden veya rolünden kod ettiklerinden endişe etmeleri gerekmez. Bu yeni paradigmada rollerini net bir şekilde anlamaları gerekir.

Çoğu şirketin çerçeveleme konusunda genellikle hata yaptığı nokta budur. Rutin, sıradan ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya odaklanırlar. Bu, değerin bir parçası olsa da, teknolojinin yeteneklerine zarar verir. Ve dürüst olmak gerekirse, insanlar için o kadar da heyecan verici değildir.

Gerçek dönüşüm, insanların zamanını, enerjisini, yaratıcılığını ve stratejisini, yapmak istedikleri ancak hiçbir zaman yapılamayacak işleri yapacak şekilde serbest bırakmakla ilgilidir. Bunu yapmak istemedikleri için değil, yapamadıkları için.

Bu çerçeve son derece önemlidir. Teknik ve kültürel boyutlar bu şekilde başarıyla kesişir.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın benimsenmesini bir eleme değil, bir özgürleştirme olarak çerçevelendirin; takımların tekrarlayan görevler yerine stratejik yapılacak işler yapmalarını sağlayın.

AI'nın benim için nihayet anlam kazandığı an

Dürüst olacağım: ChatGPT 2022'nin sonlarında ilk kez piyasaya sürüldüğünde, etkileyici olduğunu düşünmüştüm. Eğlenceli bir oyuncak gibi görünüyordu. Ancak gerçek değerinin ne olabileceğini anlamamıştım.

AI'yı temel iş araçlarıyla birleştirebileceğiniz çok adımlı, karmaşık iş akışlarını görene kadar bu konuyu tam olarak anlayamamıştım.

Bu, sadece talep üzerine bir cevap almak, bilgileri sentezlemek veya vasat bir metin yazmakla ilgili değildi. AI'ya sağlam talimatlar sağlayabilme ve bunu işin gerçekte yapıldığı sistemlerle entegrasyonlar yapabilmeyle ilgiliydi.

Satış ve pazarlama açısından bu, AI sonuçlarını ve çıktılarını CRM, pazarlama otomasyonu, satış otomasyonu ve satış etkileşim araçlarıyla entegre ederek satış ve pazarlama profesyonellerinin hayatlarını gerçek anlamda iyileştirmek anlamına geliyordu.

Benim için aydınlatıcı an, en karmaşık ş akışlarının bile kodlanabileceğini fark etmemdi. AI sadece A noktasından B noktasına ulaşmak için yararlı değildir, A noktasından Z noktasına kadar tüm yolculuğu kapsayabilir.

Push tabanlı AI'nın dinamikleri nasıl değiştirdiğini gördüğümde bakış açımın değiştiğini hissettim. Ş akışları derinlemesine entegre olduğunda, AI sorgulanmayı beklemez; bağlamı ve eylemi insanların zaten işlediği yere doğrudan sunar — chatbot dolambaçlı yollara gerek kalmaz.

Bir takım üyesi, ürün lansmanının beklenen başlangıç tarihi gibi anahtar proje ayrıntılarını sorduğunda, ClickUp Agent ilgili tartışmalardan ve belgelerden anında yanıtı bulur. Bu örnekte, AI Agent açık ve bağlamsal bir yanıt verir:

ClickUp'ta AI destekli cevaplar

İş zekası (BI) sayesinde yazılım alanında büyüdüm ve AI çağında önemli paralellikler görüyorum. BI ile ilgili en büyük zorluklardan biri, insanların genellikle sorulması gereken doğru soruları belirlemekte zorlanmalarıdır. Bu, analizin en zorlu yönüdür. Aynı zamanda AI ile etkili bir şekilde etkileşim kurmanın da en zorlu yönüdür.

ChatGPT'ye giriş yaptığınızda, yanıp sönen imleci görüp "Şimdi ne yapacağım? Bana bir haiku yazayım mı?" diye düşünüyorsanız, AI'yı sizin için iş yapmanın yolu bu değildir.

ş Akışlarını kodlayabilmek, insanların işleri hakkında sormaları gereken soruları önceden belirleyebilmek ve bu bilgileri zaten bulundukları yerde sunabilmek — işte her şeyi değiştiren budur. AI'nın bunu sağladığını bilmelerine gerek yok; sadece çıktıyı görmeleri yeterli. Ve sonuç olarak daha hızlı çalışmaları gerekiyor.

Bu ş Akışı düzenleme yeteneği, bugün AI hakkında düşünme şeklimi şekillendirmeye devam ediyor.

Cesur Adım Hızla İlerliyor (Doğru Yönde)

Liderlerin atması gereken cesur adım, aldatıcı bir şekilde basit: Harekete geçmek.

Kulağa neredeyse saçma geldiğini biliyorum, ancak hızlı hareket etmek ve doğru şekilde hızlı hareket etmek gerçek bir rekabet avantajı sağlar. Hız ve yönün her ikisi de önemlidir.

Bağlamınızın bir araya geldiğinden emin olmalısınız, böylece AI'nın oluşturduğu çıktılar işiniz için önemli olan şeylere gerçekten bağlamsal olarak uyarlanmış olur.

Ardından, şirketinizdeki doğru kişilerin, en iyi uygulamaların ne olduğunu bilen gerçek uzmanlığa sahip kişilerin, oluşturduğunuz AI ajanlarını ve ş akışlarını kodlamak için çaba sarf etmelerini sağlamanız gerekir.

AI Dönüşümü için Uzmanlığı Kodlama Hakkında Sık Sorulan Sorular

Uzmanlığı kodlamak, en iyi çalışanlarınızın yargı ve stratejilerini yakalamak ve bu bilgiyi AI iş akışlarına yerleştirmek anlamına gelir. Görevleri otomasyonla gerçekleştirmek yerine, uzmanlarınızın yapacağı şekilde işi yürüten akıllı sistemler aracılığıyla insan uzmanlığını ölçeklendirirsiniz.

Alan bağlamı olmayan AI, genel sonuçlar üretir. Alan uzmanları, kararların nasıl alındığını, en iyi uygulamaların ne olduğunu ve istisnaların nerede olduğunu bilir. AI geliştiricileri ile konu uzmanlarını bir araya getirmek, otomasyonun gerçek iş zekasını yansıtmasını sağlar.

AI dönüşümünü, çalışanlarınızın ne kadar daha fazla başarı elde edebileceğini ölçerek değerlendirin. Ş akışlarında daha hızlı tamamlanma süreleri, daha yüksek çıktı hacmi, iyileştirilmiş kalite ve ölçülebilir verimlilik artışları arayın.

ClickUp Brain, insanları, verileri ve süreçleri tek bir Birleşik AI Çalışma Alanında bağlantı kurar. Alan uzmanlığını yakalar, çok adımlı iş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirir ve planlama ve işbirliğinin gerçekleştiği yerde doğrudan işi yürüten AI Ajanlarını destekler.