Teknik Takım Olmadan Yapay Zeka Nasıl Kullanılır?

Gerçekleri konuşma zamanı. Yapay zeka kullanımına geçişi her ay ertelediğinizde, takımınızın verimliliği ile gerçekte mümkün olan şeyler arasındaki uçurum daha da genişliyor.

Takımınız, stratejiye değil, rutin işlere değerli yaratıcı enerjisini harcıyor.

Çoğu takım, teknik bilgi birikimi olmadan yapay zeka kullanmanın, yetersiz sonuçlarla yetinmek anlamına geldiğini varsayar.

Yapay zeka ihtiyaçları olan küçük işletmeler bunu en derinden hissediyor ve bu konudaki konuşmaların mühendislik ağırlıklı uygulamalar tarafından domine edilmesi nedeniyle ileri teknolojiden mahrum kalıyor.

Ancak asıl engel beceri değil; işlerin birbirinden kopuk çok sayıda araç arasında dağınık halde olmasıdır. Bu sorun o kadar yaygın ki, çalışanların %45’ü McKinsey’e, ş akışlarının sorunsuz bir şekilde entegre edilmesinin günlük AI kullanımlarını artıracağını belirtmiştir.

Bu kılavuz, teknik bir takımınız olmadan yapay zekayı nasıl kullanacağınızı adım adım anlatıyor. Kod yazmaya gerek olmayan otomasyonun temellerini öğrenecek, ilk ş akışınızı oluşturacak, somut sonuçları ölçecek ve en istekli takımların bile tökezlediği yaygın hatalardan kaçınacaksınız. 🙌

Teknik Olmayan Takımlar Neden Yapay Zekayı Bekleyemez?

Küçük bir işletmede operasyon sorumlusu veya yöneticiyseniz, kendi takımlarınız manuel ş akışlarında takılıp kalırken rakiplerinizin daha hızlı ilerlediğini izlemenin nasıl bir his olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur.

Ancak bu durum sadece sizinle sınırlı değil. OECD’nin yaptığı bir araştırmaya göre, KOBİ’lerin yalnızca %20-30’u şu anda üretken yapay zeka kullanıyor.

Nedenleri entegrasyonlar arasında güvenlik tehditlerine kadar olsa da, herkes yapay zeka konusunda darboğazlarla karşılaşıyor gibi görünüyor. Ancak bu, küçük işletmelerin bekleyebileceği bir konu değil.

İşte nedeni:

❗️Sadece bir trendi kaçırmakla kalmayıp, rekabet gücünüzü de tehlikeye atıyorsunuz: Veri stratejisi karar vericilerinin tam %72’si , yapay zeka teknolojisini benimsemeyen işlerin tamamen başarısız olacağı konusunda uyarıyor ; %54’ü ise uygulamanın ertelenmesinin rekabet avantajlarını kaybetmelerine yol açacağından ciddi endişe duyuyor

❗️Her gün çok büyük bir “verimlilik kaybı” yaşıyorsunuz: Yapay zeka kullanan iş profesyonelleri saat başına %59 daha fazla belge hazırlayabiliyor ve genel olarak yapay zekanın çalışanların genel verimliliğini %66’ya kadar artırdığı kanıtlanmıştır

❗️Yatırım getirisi (ROI) şimdiden kanıtlanmıştır (ve rakipleriniz bundan yararlanıyor): Kuruluşların %74’ü, olgunlaşmış yapay zeka uygulamalarından olumlu bir yatırım getirisi elde ettiklerini bildiriyor; özellikle küçük işletmelerin %87’si yapay zekanın faaliyetlerini genişletmelerine yardımcı olduğunu belirtirken , %86’sı kâr marjında artış gördüğünü ifade ediyor

❗️Takımınız bunu kullanmak istiyor: Yapay zekanın iş kaybı endişesine yol açacağına dair korkuların aksine, çalışanların %71'i yapay zekanın uygulanmasının iş memnuniyetlerini ve kariyer gelişimlerini aslında artırdığını belirtiyor

Tamam, artık bunu yapılacak olduğunu biliyorsunuz. Şimdi de “nasıl” yapılacağına geçelim.

Teknik Alanın Dışı Takımlar İçin Yapay Zeka Aslında Ne Anlama Geliyor?

Yapay zeka konusundaki konuşmalar, sıradan iş kullanıcılarını uzaklaştıran teknik terimlerle doludur.

Teknik olmayan takımlar, doğru yazılımı seçerken “analiz felci” yaşarlar. Sonuçta, takımınızın kafasını karıştıran ve günlük işlerinizi parçalayan birbiriyle uyumsuz araçlar (diğer adıyla “araç dağınıklığı” ) satın almış olursunuz.

Doğru araç, gereksiz bilgileri eleyip arka plandaki karmaşıklığı yönetebilmelidir. Teknik ekibi olmayan bir takımın yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmek için kullanabileceği yaygın araçlara bir göz atalım:

Büyük dil modelleri ve sohbet robotları

Büyük dil modelleri, doğal dilde okuma, yazma, özetleme ve soru cevaplama işlemlerini gerçekleştirebilen, devasa miktarda metinle eğitilmiş sistemlerdir.

Uygulamada bu, takımınızın teknik becerilere ihtiyaç duymadan soru sorabileceği, içerik oluşturabileceği veya bilgileri özetleyebileceği anlamına gelir. Ancak iş amaçlı kullanılan genel sohbet robotları, iş ortamınızı anlamadıkları için yetersiz kalır . Bu robotlar, projelerinize, görevlerinize veya kurum içi bilgilerinize erişim olmadan, izole bir şekilde çalışır.

Bu yüzden takımlar genellikle içeriği ayrı araçlara kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalıyor ve bu da işleri kolaylaştırmak yerine aksine zorlaştırıyor.

Gerçek değer, yapay zeka gerçek işlerinize erişebildiğinde ortaya çıkar; böylece genel girdilere değil, takımınızın bağlamına dayalı olarak belirli görevlerle ilgili soruları yanıtlayabilir, gerçek güncellemeleri özetleyebilir ve çıktılar üretebilir.

İşte ClickUp AI'nın da yer aldığı, yapay zekanın bağlamı ne kadar iyi değerlendirdiğini gösteren bir örnek. ⬇️

Kod yazmaya gerek olmayan ş akışları ve otomasyonlar

Kod yazmaya gerek olmayan otomasyon, yapay zekayı ilginç bir şeyden faydalı bir şeye dönüştüren unsurdur.

Temelde bu, basit bir mantık sistemidir: Bir olay gerçekleştiğinde, araç bir eylem gerçekleştirir. Bu ş akışları üç bileşen kullanılarak oluşturulur: tetikleyiciler, koşullar ve eylemler.

Örneğin, bir görevin durumu değiştiğinde sistem otomatik olarak bir sonraki sorumlu kişiyi atayabilir, ilgili verileri güncelleyebilir veya ilgili kişiyi bilgilendirebilir. Bu küçük otomasyonlar, sürekli manuel koordinasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ş Akışı otomasyonu olmadan takımlar, takip, güncelleme ve görev devri gibi tekrarlayan görevlere önemli miktarda zaman harcarlar. Ş Akışı otomasyonu sayesinde ise bu süreçler tutarlı ve güvenilir hale gelir.

Anahtar nokta, takımınızın karar verme ve yaratıcı işleri üstlenmeye devam ederken, sistemi ise işleri yavaşlatan tekrarlayan uygulamaları üstlenmesidir.

Sizin adınıza kararlar alan ve hareket eden yapay zeka ajanları

Yapay zeka ajanları, otomasyonun ötesindeki bir sonraki adımdır.

Bir ajan, önceden tanımlanmış kurallara uymakla kalmayıp, ş akışlarınızda neler olup bittiğini gözlemleyebilir, bağlamı anlayabilir ve belirlediğiniz sınırlar dahilinde harekete geçebilir.

Bunu bir araçtan ziyade yerleşik bir asistan olarak düşünün. Bir asistan, bir işin tıkanma noktasına geldiğini tespit edebilir, eksik bilgileri fark edebilir veya görevler ve konuşmalar arasında ortak kalıpları belirleyebilir. Bu noktadan sonra, görevler atayarak, riskleri ortaya çıkararak veya bir sonraki adımı önererek devreye girebilir.

Aradaki fark ince ama önemli:

Otomasyon belirli tetikleyicilere tepki verir

Temsilciler sürekli dikkat ediyor

Bu, özellikle takımınız ve iş yükünüz arttıkça, manuel denetim ihtiyacının azalacağı ve gözden kaçan işlerin sayısının azalacağı anlamına gelir.

İşte ClickUp'tan, yetenekleri ve kapsamı belirlenmiş bir Süper Ajan örneği

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını belirtiyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını kapladığını söylüyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (%41) kadar bir sürenin, fazla stratejik düşünme ya da yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrıldığı anlamına geliyor. KOBİ'ler için yapay zeka, işleri yavaşlatan o fazladan yükü ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Video prodüksiyon şirketi path8 Productions , büyüme sürecinde bir dönüm noktasına geldi. İşler Smartsheet, Slack, Toggl ve Dropbox Paper arasında dağılmıştı. Yapımcılar, projeleri ilerletmek yerine sistemler arasında güncellemeleri kopyalamakla uğraşıyorlardı. O karmaşanın üzerine yapay zeka eklemek yerine, sistemlerini baştan aşağı yeniden kurdular. Her şeyi ClickUp’ın Küçük İşletme Paketi altında bir araya getirerek, yapay zeka, otomasyon ve ş akışlarının gerçekten birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışabileceği entegre bir Çalışma Alanı oluşturdular. ⚡ Etkisi Kurucu Pat Henderson'dan dinleyin. 👇🏼

Takımınızın Yapay Zeka Hazırlığını Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Takımların yapay zekayı benimseme sürecinde yaptıkları tek büyük hata nedir? Dağınık ve net olmayan süreçlerin üzerine yeni teknolojiyi eklemeye çalışmak.

Çünkü yapay zeka dağınık süreçleri düzeltmez. Onları ortaya çıkarır.

İşleriniz e-posta konuları, elektronik tablolar ve birbirinden bağımsız uygulamalar arasında dağınık haldeyse, takımınız halihazırda bağlam dağınıklığı sorunuyla karşı karşıyadır. Çalışanlar saatlerce bilgi aramakla, birbirinden bağımsız uygulamalar arasında geçiş yapmakla ve aynı güncellemeleri birden fazla yerde tekrarlamakla uğraşıyor.

Böyle bir ortamda, yapay zekanın iş yapabileceği güvenilir bir şey yoktur. :

Net bir şekilde tanımlanmamış olan şeyleri otomasyonla işleyemez

Parçalı verilerden içgörü elde edemez

Ş Akışlarınız birbirine bağlantı kurmamışsa, bu durum uygulamayı destekleyemez

Yapay zeka bir avantaj sağlayabilmesi için, işlerinizin yapılandırılmış ve tek bir merkezde toplanmış olması gerekir. Yapay zekanın yardımcı olup olmayacağını ya da sadece daha fazla karmaşaya yol açıp açmayacağını belirleyen de budur.

Bunu yapmak için, şu üç boyutta hazırlık durumunuzu değerlendirin:

Süreç şeffaflığı: Tekrarlanabilir ş akışlarınızı adım adım açıklayabilirsiniz; böylece sistem yapılacakları tam olarak bilir

Verilere erişim: Bilgileriniz, tek tek çözümler arasında dağınık halde değil, tek bir Çalışma Alanı'nda bulunur

Takım açık görüşlülüğü: Takımınız yeni teknolojiyi işlerine yönelik bir tehdit olarak değil, yararlı bir araç olarak görüyor

İşte size yardımcı olacak bir İhtiyaç Değerlendirme Şablonu:

Teknik Olmayan Takımların Yapay Zeka ile Otomasyon Yapabileceği Gerçek Görevler

Boş bir ekrana bakıp bu teknolojinin sizin rolünüz için tam olarak ne yapacağını anlamaya çalışmak sinir bozucu bir durumdur.

Aslında, küçük işletmelerin yapay zekaya erişim konusunda bir sorunu yok. Peki ya bunu gerçek ş akışlarına uygulamak? İşte bu zor bir iş.

Böylece araç orada, yeterince kullanılmadan dururken, takımınız aynı manuel işleri yapmaya devam ediyor:

Rutin güncellemeleri ve raporları bir araya getirmek

E-postaları sıfırdan yazmak

Kararları bulmak için uzun konu dizilerini baştan sona okumak

Bu dönüşüm, yapay zeka günlük hayatınızın belirli darboğazlarına uygulandığında gerçekleşir.

Nereden başlamalı: Hemen uygulamaya koyabileceğiniz pratik örnekler

Değerini görmek için karmaşık bir kurulum gerekmez. Takımınızın tekrar tekrar yaptığı manuel süreçleri otomasyon ile otomatikleştirerek başlayın:

İlk taslakları yazma : Boş bir sayfadan başlamak yerine toplantı özetleri, proje özetleri ve e-posta yanıtları oluşturun

Gelen taleplerin önceliklendirilmesi : Gelen gönderileri veya mesajları inceleyin ve içeriğe veya önceliğe göre doğru kişiye yönlendirin

Uzun konuları özetleme : Her mesajı okumadan uzun konuşmalardan alınan kararları, yapılacak ögeleri ve engelleri ayıklayın

Proje durumlarını güncelleme: Görevler genelinde faaliyetleri inceleyin ve dikkat edilmesi gerekenleri, risk altındaki unsurları ve tamamlananları belirleyin

Kılavuzluk edecek bir BT departmanı olmadan karmaşık yazılım platformlarını değerlendirmek imkansız gibi görünüyor.

Teknoloji yığınınıza beşinci bir nokta çözümü ekleyerek, farkında olmadan bir "AI yayılımı" yaratmış olursunuz; bu, kuruluşunuzun yapay zeka ayak izi üzerinde herhangi bir denetim, strateji veya kontrol olmaksızın yapay zeka araçlarının plansız bir şekilde yaygınlaşması anlamına gelir.

Sonuç ne mi? Takımınız bir başka oturum açma işlemi, bir başka veri silosu ve bakımı gereken bir başka sistemle uğraşmak zorunda kalıyor.

Buradaki rekabet avantajı, teknoloji yığınınızı tek bir çatı altında toplamanıza ve teknik yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırmanıza yardımcı olan bir yapay zeka. Yazılımı değerlendirirken şu soruları sorun:

Neler Değerlendirilmeli Sorulması Gereken Sorular İdeal Durum Yerel entegrasyonlar Bunun için ayrı bir uygulama veya oturum açma gerekli mi? Yararlı hale getirmek için içine veri aktarıyor muyuz? İşlerin zaten yürütüldüğü ortamda kullanılabilir mi? Takım bunu doğal olarak her gün kullanacak mı? AI, ek araçlara veya zorluklara gerek kalmadan ş akışınıza (görevler, belgeler, sohbet) doğrudan entegre edilir Bağlam farkındalığı Projelerimizi, görevlerimizi ve konuşmalarımızı anlıyor mu? Bağlam bilgisini yapıştırmamıza gerek kalmadan sorulara cevap verebiliyor mu? Gerçek işleri mi yansıtıyor, yoksa genel nitelikteki çıktılar mı? Engelleri veya ilerlemeyi doğru bir şekilde tespit edebiliyor mu? Yapay zeka, gerçek Çalışma Alanı verilerini kullanarak manuel giriş yapmaya gerek kalmadan doğru ve konuyla ilgili yanıtlar verir Kod yazmaya gerek olmayan kullanım kolaylığı Teknik bilgisi olmayan bir kullanıcı bunu hızlı bir şekilde kurabilir mi? Ş Akışları için kodlama veya komut dosyası yazımı gerekiyor mu? Sorunları kendimiz giderebilir veya ayarlamaları kendimiz yapabilir miyiz? Bunun için sürekli teknik destek gerekecek mi? Takımdaki herkes, geliştiricilerin yardımı olmadan ş akışlarını kurabilir ve yönetebilir Ş Akışına gerçek etkisi Bu aslında hangi görevi ortadan kaldırıyor? Adım sayısını azaltıyor mu, yoksa sadece bir kısmını hızlandırıyor mu? Çıktılar, büyük bir düzenleme gerektirmeden kullanılabilir mi? Bir sonraki adımları otomatik olarak tetikliyor mu? Bu araç, tekrarlayan işleri ortadan kaldırır ve takım içindeki manuel koordinasyon ihtiyacını azaltır Yığın birleştirme Bu, halihazırda ücretini ödediğimiz araçların yerini alabilir mi? Uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır mı? Ş Akışımızı basitleştirir mi? Entegrasyonları veya abonelikleri ortadan kaldırabilir miyiz? Daha az araç, daha az entegrasyonlar ve daha basit, daha bağlantılı bir sistem

İlk AI Ş Akışlarınızı Adım Adım Nasıl Kurarsınız?

Sıfırdan otomasyonlu bir süreç oluşturmak, yeni başlayanlar için göz korkutucu gelebilir.

Uygulamayı erteliyorsunuz ve rahat gelen manuel alışkanlıklara geri dönüyorsunuz. Öğrenme sürecinin zorlu olduğu algısı, gelecekte saatlerce sürecek işten tasarruf etmenizi engelliyor.

Birleşik AI Çalışma Alanı olarak ClickUp, projelerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, gösterge panellerinizi ve ş akışlarınızı tek bir platformda bir araya getirir.

Bu, yapay zekanın kenarda beklemediği anlamına gelir. ClickUp Brain, takımınızın işlerini halletmek için kullandığı verilere erişim sağlayarak ş akışlarınıza doğrudan entegre edilmiştir. Görevleri görebilir, konuşmaları anlayabilir, belgelere başvurabilir ve akış içinde çalışabilir.

Aslında benimsemeyi sağlayan şey budur. Yapay zeka sisteme entegre edildiğinde, onu “kullanmak” için ayrı bir adım gerekmez.

Kopyala-yapıştır gibi bir durum söz konusu değildir. İster güncellemeler oluşturmak, ister faaliyetleri özetlemek, ister görevlerin ilerlemesine yardımcı olmak olsun, bu süreç işin bir parçası haline gelir.

İşte ClickUp'ta hızlıca kurabilceğiniz, otomasyon, yapay zeka ve temsilci odaklı uygulamayı bir araya getiren üç pratik ş akışı.

1. Görev durumlarını otomasyonla otomatikleştirerek manuel takip işlemlerini ortadan kaldırın

En sık karşılaşılan sorunlardan biri, durumları manuel olarak güncellemek ve görevlerdeki ilerlemeyi takip etmek. ClickUp'ta basit bir otomasyon ile bunu ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp'ta "eğer-o zaman" otomasyon tetikleyicileri ekleyerek manuel görev güncellemelerini otomatikleştirin

Nasıl ayarlanır:

Listenize veya Alanınıza gidin ve Otomasyonlar'ı açın “Otomasyon Oluştur” seçeneğine tıklayın Aşağıdaki gibi bir tetikleyici seçin: Durum “İnceleniyor” olarak değiştiğinde Durum “İnceleniyor” olarak değiştiğinde Bir eylem ekleyin, örneğin: Bir sonraki sorumlu kişiyi atayın (örn. inceleme görevlisi veya yönetici) Durumu bir sonraki aşamaya geçirin Bildirim veya yorum gönderin Bir sonraki sorumlu kişiyi (ör. denetçi veya yönetici) atayın Durumu bir sonraki aşamaya geçirin Bildirim veya yorum gönder

Örnek iş akışı: Bir görev “Tamamlandı” olarak işaretlendiğinde → otomatik olarak kalite kontrolüne atanır → gözden geçiren kişiye bildirim gönderilir

ClickUp'ta AI alanlarını eklediğinizde, AI bu kısmı kendi başına halleder. Nasıl çalıştığını izleyin. 👇🏼

Haftalık güncellemeler ve durum raporları, bilgileri farklı kaynaklardan toplamayı gerektirdiği için zaman alıcıdır. İşte bu noktada ClickUp Brain devreye giriyor.

Nasıl ayarlanır:

Projenizin bulunduğu bir listeyi, klasörü veya alanı açın @ ile Brain'den bahsetme Şunları yapmasını isteyin: Son faaliyetleri özetlesin Tamamlanan işleri vurgulamasın Engelleyici faktörleri veya riskleri belirlesin Son etkinlikleri özetleyin Tamamlanan işleri vurgulayın Engelleyici faktörleri veya riskleri belirleyin

Bunu, yapılandırılmış güncellemeler oluşturmak için bir ClickUp belgesi, ClickUp sohbeti veya ClickUp görevi içinde de çalıştırabilirsiniz.

Örnek komut: “Bu haftaki tüm görev güncellemelerini, tamamlanan ögeler, engeller ve sonraki adımlar dahil olmak üzere özetleyin.” Raporları sıfırdan oluşturmak yerine, yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri gözden geçirip düzeltirsiniz. Zamanla bu, durum raporlaması için ön tanımlı iş akışınız haline gelir.

3. Süper Ajanları kullanarak işleri takip edin ve tetikleyici eylemler başlatın

ClickUp'taki Süper Ajanlarla ş akışlarını hızlandırın

Otomasyonlar kurallara uyar. ClickUp’taki Süper Ajanlar ise kurallara uymayan her şeyi halleder .

Bunlar, Çalışma Alanınızın içinde yapılandırabileceğiniz ve tanımladığınız koşullara göre etkinlikleri izleyen, kod yazmaya gerek olmayan ajanlardır. Kurulumları tamamlandıktan sonra özerk bir şekilde çalışır; görevleri, belgeleri ve konuşmaları sürekli olarak gözlemler ve bu koşullar karşılandığında harekete geçerler; örneğin, durmuş işleri işaretler, eksik ayrıntıları ortaya çıkarır veya bir sonraki adımı tetikler.

Nasıl ayarlanır:

Super Agent Builder'ı açın ve yeni bir ajan oluşturun Aracının hedefini ve talimatlarını sade bir dille tanımlayın (neleri izlemesi ve nasıl davranması gerektiği) İzlemesi gereken alanları, klasörleri veya listeleri seçerek kapsamı belirleyin Temsilcinin başvurması gereken görevler, belgeler ve konuşmalar gibi doğru bağlam ve kaynakları sağlayın Araması gereken koşulları veya kalıpları tanımlayın; örneğin, durmuş görevler, eksik bilgiler veya bloklanmış işler Bu koşullar karşılandığında gerçekleştirilmesi gereken eylemleri yapılandırın; örneğin: yorum yazma veya sorunu işaretleme, sorumlu kişiyi bilgilendirme veya uyarma ya da takip görevleri veya sonraki adımlar oluşturma Aracı küçük bir ş akışında test edin ve geniş çapta kullanıma sunmadan önce talimatlarını iyileştirin

Örnek: Görev 3 gündür güncellenmemiş → temsilci bunu işaretler → görev sahibine bildirim gönderir → gerekirse takip notu oluşturur

Bir Süper Ajan'ı nasıl oluşturacağınızı ve onunla nasıl iş yapacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

İlk AI ş Akışınızla ilgili kısa bir not

Her şeyi birden otomasyonla otomatikleştirmenize gerek yok. Durum güncellemeleri, görev devri veya onaylar gibi sürekli zaman kaybına neden olan tekrarlanabilir bir ş Akışıyla başlayın.

Şu anda nasıl işlediğini harita olarak görün. Ardından sistemi aşamalı olarak ekleyin:

Sahip atama veya görevleri bir sonraki aşamaya taşıma gibi öngörülebilir adımları yönetmek için Otomasyonlar 'ı kullanın

AI 'yı kullanarak gerçek etkinliklerden özetler, güncellemeler veya ilk taslaklar oluşturun

Süper Ajanlar'ı kullanarak ş akışını takip edin ve bir sorun çıktığında veya bir eksiklik olduğunda devreye girin

Bir kez oluşturun, küçük bir görev grubu üzerinde test edin ve takımınızın onu gerçekte nasıl kullandığına göre iyileştirin. Ardından aynı süreci bir sonraki ş Akışı için tekrarlayın.

Teknik Olmayan Takımların Sıkça Yaptığı Yapay Zeka Hataları

Küçük işletmeler genellikle net bir yönetişim stratejisi olmaksızın yeni teknolojilere aceleyle geçiyorlar.

Hassas şirket verilerini harici üçüncü taraf modellere ifşa etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Takımlar, oluşturulan içeriği inceleme yapmadan otomatik olarak yayınlar; bu da utanç verici hatalara ve müşteri güveninin sarsılmasına yol açar.

Aşağıdaki yaygın uygulama tuzaklarından kaçının:

Her şeyi birden baştan aşağı yenilemek: Her süreci aynı anda otomasyonla otomatikleştirmeye çalışmak, tükenmişliğe yol açar

Teknik araçların seçimi: Gizlice API anahtarları veya geliştirici desteği gerektiren yazılımlara güvenmek

Veri kalitesini göz ardı etmek: Dağınık ve birbiriyle bağlantısız bilgilerden mükemmel sonuçlar beklemek

İnsan denetiminden geçmemek: Üretilen taslakları üslup veya doğruluk açısından kontrol etmeden yayınlamak

Kurulumun kalıcı olduğu varsayımı: İşletmenizde meydana gelen değişikliklere göre uyarı mesajlarını ve ş akışlarını güncellememek

ClickUp'ın Avantajı: Yapay zeka odaklı bir yaklaşım benimsemek, her konuda güvenliği ön planda tutan bir yaklaşım benimsemek anlamına da gelir. ClickUp, SOC 2, ISO 27001, GDPR uyumluluğu ve HIPAA hazırlığı gibi güvenilir standartlara uygun olarak geliştirilmiştir ve verilerinizin nasıl depolandığı, erişildiği ve korunduğu konusunda sıkı denetimler uygulanmaktadır. Bu durum yapay zeka alanına da uzanır. Yani: ClickUp AI, çalışma alanınızdaki verilerle eğitim yapmaz

Yapay zeka ortakları, sözleşme gereği verilerinizi saklamamalıdır

Modellerle yapılan paylaşım sınırlıdır ve işleme tamamlandıktan sonra silinir

AI, verileriniz üzerinde eğitim yapmak yerine bağlam içi öğrenme yoluyla çalışır Çalışma Alanı verileriniz güvenlikte kalır, yapay zeka özellikleri kontrollü ortamlarda çalışır ve bilgileriniz izinsiz olarak harici modelleri eğitmek için kullanılmaz. ClickUp'ta gizlilik ve güvenlik, ayrıntılı izinlerle başlar ve yapay zeka modellerine kadar uzanır

Teknik Uzmanlık Olmadan Yapay Zeka Başarısını Nasıl Ölçebiliriz?

Karmaşık analizler olmadan yeni yazılımların yatırım getirisini kanıtlamak imkansız gibi görünüyor.

Yöneticiler, bu araçların iş üzerinde yarattığı gerçek etkiyi göremeyince, siz de bu yararlı araçları bir kenara bırakıyorsunuz. Somut veriler olmadan bu maliyetin gerekçesini ortaya koyamazsınız.

Aşağıdaki gözlemlenebilir göstergeleri izleyin:

Zaman tasarrufu: Belirli bir görevin, uygulama öncesinde ve sonrasında ne kadar sürdüğünü izleme

Çıktı hacmi: Aynı zaman aralığında üretilen rapor veya yanıt sayısındaki artışı hesaplayın

Hata azaltma: Kaçırılan görev devirleri ve unutulan takip işlemlerindeki azalmayı izleyin

Takım tarafından benimsenme: Takımın bu özellikleri günlük olarak gerçekten kullanıp kullanmadığını gözlemleyin

Ş Akışı'nın genişletilmesi: Takım üyelerinin bu modeli yeni sorunlara uygulamaya başladıkları zamanı not edin

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Gösterge Paneli ile karmaşık verileri görselleştirin ve ClickUp Brain'den bu verileri sizin için anlamlandırmasını isteyin

Yukarıdaki göstergeleri izlerken, kod yazmaya gerek olmayan ClickUp gösterge panellerini kullanarak takımınızın performansını anında görselleştirebilirsiniz.

50'den fazla özel kart ve yapay zeka özetleri sayesinde, yeni teknolojinin takımınıza tam olarak kaç saat zaman kazandırdığını net bir şekilde göstermenize yardımcı olur. Yönetim kadrosu, iş hacmi ve verimlilikteki artışın yadsınamaz kanıtlarını görür. 🤩

Yapay zeka kullanımını ayrıntılı olarak anlamak istiyorsanız, ajan tabanlı analitik size tam olarak kaç ajanın aktif olduğunu, hangilerinin en iyi performansı gösterdiğini ve kaç dönüm noktasının aşıldığını gösterir.

Ajan odaklı analitik verileriyle yapay zekanızın ve ajanlarınızın nasıl kullanıldığını anlayın

Otomasyonlu Çalışma Alanınızı Hemen Oluşturun

Çoğu küçük işin sorunları, ekipmanla ilgili değildir. Sorunları, sistemlerle ilgilidir.

İşler çeşitli uygulamalara dağılmış durumda, süreçler insanların kafasında kalıyor ve koordinasyon, her şeyi yavaşlatan gizli bir yük haline geliyor.

ClickUp İş Süreçleri, bu sorunu farklı bir yaklaşımla çözmek üzere tasarlanmıştır.

Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, gösterge panellerinizi ve yapay zekayı tek bir sistemde bir araya getirerek, takımınıza planlama, uygulama ve uyum içinde kalma imkanı sunar. Otomasyonlar öngörülebilir işleri halleder. Yapay zeka, anlamanıza ve içerik üretmenize yardımcı olur. Süper Temsilciler ise her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

İşte değişim tam da orada gerçekleşiyor.

Başka bir yazılıma ihtiyacınız yok. İşe yarayan bir sisteme ihtiyacınız var. 🚀

Teknik Takım Olmadan Yapay Zeka Kullanımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Basit otomasyon, belirli eylemleri tetikleyici olarak belirlediğiniz sabit kurallara uyar. Yapay zeka ise bağlamı yorumlar, yeni içerik üretir ve açıkça programlanmamış kararlar alır.

Evet, bilgileri platform içinde tutan, kurumsal düzeyde güvenlik ve rol tabanlı izinlere sahip araçları tercih ederseniz. Örneğin, ClickUp sorguları kendi Çalışma Alanı ortamında işler; bu sayede verileriniz izniniz olmadan asla harici sistemlere gönderilmez.

Çoğu takım, tek bir çalışma oturumu içinde ilk otomatik ş Akışı kurup bundan yararlanmaya başlayabilir. Tutarlı bir günlük kullanımın ardından genellikle birkaç hafta içinde somut sonuçlar ortaya çıkar.