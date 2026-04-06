ClickUp AI ile Gemini'den daha fazla yararlanın

ClickUp mı, Gemini mi? Seçim yapmak zorunda değilsiniz.

Takımınız Google Workspace kullanıyor ve Gemini bu platformda yerleşik olarak bulunuyor. Bu, ClickUp'ı daha da değerli kılıyor.

Gemini, Google'ın verimlilik uygulamaları için bir AI katmanıdır: daha akıllı e-postalar, daha iyi belgeler, toplantı özetleri. ClickUp AI ise takımlarınızın işleri fiilen yönetme şekli için bir zeka katmanıdır: projeler, sprintler, gösterge panelleri, ekipler arası koordinasyon ve otonom ajanlar.

Gemini, iş parçalarını iyileştirir. ClickUp AI ise bu iş parçalarının hizmet ettiği sistemi yönetir. Birlikte, her alanı ve her kullanıcıyı kapsarlar.

ClickUp AI Nasıl Çalışır?

ClickUp AI, takımlarınızın halihazırda işlerini yönettiği platforma entegre edilmiş eksiksiz bir yapay zeka özellikleri paketidir.

ClickUp, AI'yı işinizin bağlamından kopuk ayrı bir eklenti olarak ele almak yerine, size dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanını sunar. Burada AI, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı derinlemesine anlayarak iş akışınızın her aşamasında size alakalı, bağlamsal ve zaman kazandıran destek sağlar.

İşin geleceği, Yakınsama + AI'dır

Bunu mümkün kılan unsurlar şunlardır:

ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın içindeki yerleşik zeka katmanıdır. Tüm çalışma alanını her kullanıcı ve bağlı her araç için daha akıllı hale getirir.

Çalışma alanınızda ihtiyacınız olan her şeyi saniyeler içinde bulun — tek yapmanız gereken ClickUp Brain'e sormak.

@bahsetme Brain : Brain'i 7/24 hizmet veren akıllı asistanınız olarak düşünün. İhtiyaç duyduğunuzda yardım almak için herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir ekip üyesi gibi etiketleyebilirsiniz. : Brain'i 7/24 hizmet veren akıllı asistanınız olarak düşünün. İhtiyaç duyduğunuzda yardım almak için herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir ekip üyesi gibi etiketleyebilirsiniz.

Ambient Answers : ClickUp içinde, AI sohbet ve konu dizilerindeki sorulara otomatik olarak yanıt verir, böylece insanların bağlam değiştirip bunu yapması gerekmez : ClickUp içinde, AI sohbet ve konu dizilerindeki sorulara otomatik olarak yanıt verir, böylece insanların bağlam değiştirip bunu yapması gerekmez

Bağlam zekası : Brain’in : Brain’in Bağlamsal AI’sı , bilgi tabanlarını sürekli olarak yakalamak ve güncellemek için tüm işleri izler

Kurumsal Arama : Doğal dilde bir soru sorun, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar : Doğal dilde bir soru sorun, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar

AI Özel Alanları: Görev içeriğine göre otomatik olarak doldurulan alanlar: duygu, öncelik puanı, kategori sınıflandırması ve özetler. Herhangi bir komut gerekmez

📮 ClickUp Insight: Takımların %47'si AI'nın etkisini ölçmüyor ve sadece %10'u gerçek metriklerle sonuçları izliyor. Çoğu durumda, liderler AI araçlarının değer sağladığı yerleri, eğer sağlıyorsa bile, genellikle göremezler. ClickUp Brain, her eylemin, güncellemenin ve çıktının birbirine bağlı olduğu tek bir birleşik Çalışma Alanına AI'yı getirerek bunu değiştiriyor. Ve etkisi gözle görülür: Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM ve Fortinet dahil olmak üzere 150.000'den fazla şirket, ölçülebilir sonuçlar elde etmek için ClickUp Brain'i kullanıyor. Takımlar, Brain'in tüm iş akışında çalışan tek bir AI ile düzinelerce bağlantısız aracı değiştirdiği için %88'e varan maliyet tasarrufu, haftada 1,1 gün zaman tasarrufu ve 3 kat daha hızlı görev tamamlama bildirmektedir.

Süper Ajanlar

ClickUp'taki Süper Ajanlar, dünyanın ilk insan seviyesinde ajanlarıdır. Bu, tıpkı insanlar gibi karmaşık muhakeme ve özerk görev yürütme yeteneğine sahip oldukları anlamına gelir. Onları AI takım arkadaşları gibi görebilirsiniz. ClickUp'ın Süper Ajan Oluşturucusu aracılığıyla talimatlar, tetikleyiciler, araçlar, bilgi ve hafıza ile yapılandırın.

ClickUp'ın kod gerektirmeyen Super Agent Builder'ını kullanarak dakikalar içinde özel ajanınızı başlatın

Onlara etiket ekleyebilir, görevler atayabilir, sohbet üzerinden mesaj gönderebilir ve hatta çalıştığınız yerde @bahsetebilirsiniz. Atanan işi tamamlamak için gerekli adımları bağımsız olarak atacaklardır.

En iyi yanı ne mi? Aracıyı oluşturduktan sonra, her adımda ona talimat vermenize gerek kalmaz. Ayrıca, çıktısını iyileştirmek için onunla doğal bir şekilde sohbet edebilirsiniz.

Şirketinizdeki her departman, ClickUp Accelerator ile kullanıma hazır önceden oluşturulmuş temsilci paketlerine sahiptir:

Departman Temsilciler Proje yönetimi Kabul Temsilcisi, Atama Temsilcisi, PM Temsilcisi, Canlı Yanıtlar Temsilcisi Pazarlama Brief Agent, İçerik Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Ürün ve Mühendislik PRD Aracısı, Triage Aracısı, Codegen Aracısı, Live Answers Aracısı İK Onboarding Temsilcisi, Pulse Check Temsilcisi, Eğitmen Temsilcisi, Canlı Yanıtlar Temsilcisi Liderlik Hedef Hatırlatıcı Aracısı, Uyum Aracısı, Anahtar Sonuçlar Aracısı, Durum Güncelleme Aracısı Satış Satış akışları için özel ajanlar

Bell Direct, ClickUp ile AI'yı anlamlı bir şekilde benimsemek için teknik bir takımın gerekmediğini kanıtlıyor.

Takım, ClickUp Super Agents'ı kullanarak kod yazmadan veya yeni araçlar eklemeden uçtan uca bir kabul ve önceliklendirme ş akışını otomasyonla otomatikleştirdi.

Sonuçlar:

🌟 Operasyonel verimlilikte %20 artış📌 Her gün 800'den fazla e-posta gerçek zamanlı olarak sınıflandırılıyor✅ 2 tam zamanlı çalışanın derinlemesine, stratejik işlere odaklanabilmesi için kapasite ücretsiz olarak sağlanıyor

Otomatik Pilot ve Ortam Ajanları

Bunlar, herhangi bir komut verilmeden arka planda çalışan, her zaman aktif olan ajanlardır. Şunları düşünün:

Her sabah oluşturulan gösterge paneli özetleri

Check-in yapmadan gönderilen durum güncellemeleri

Görevler önceliklerine göre otomatik olarak sınıflandırılır ve yönlendirilir

Gecikmiş öğeler işaretlenir ve üst düzeye iletilir

Çalışma Alanı'nda sürekli olarak zenginleştirilen veriler

Sertifikalı Temsilciler

Özel bir yapılandırmayı gerektirecek kadar riskli ş akışları için, ClickUp'ın Forward Deployed Engineers ekibi, kuruluşunuzun özel süreçlerine uyarlanmış bir ajanı tasarlayıp devreye alacaktır. Certified Agents ile, birinci sınıf bir kurulumun yanı sıra sınırsız kullanım hakkına da sahip olursunuz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın Sertifikalı Temsilcisi, uygulamaya hazır proje planlarının doğrudan karşılaştırmasında 100 üzerinden 96 puan aldı. En yakın rakip 61 puana ulaşırken, diğerlerinin çoğu 40'lar ve 50'lerde kaldı. Pratik olarak, takımlar tek bir adımda fikir → plan → uygulama aşamalarına geçebilir ve bu süreçte insan müdahalesi en aza indirilir. Sertifikalı Temsilci'yi bu karşılaştırmada öne çıkaran da budur.

AI Toplantıları

ClickUp Takvim ve AI Notetaker ile takımlar, toplantıları bağlam içinde planlayabilir ve notları otomatik olarak kaydedebilir.

ClickUp AI'nın toplantılarınızı planlamadan not almaya ve özetlemeye kadar her aşamada otomasyonunu etkinleştirin

Doğal dil komutlarını kullanarak takım takvimlerini tarayın, uygunluk durumunu kontrol edin ve toplantılar planlayın

Sekmeler arasında geçiş yapmadan ClickUp içinden toplantılara katılın

ClickUp Gelen Kutunuzda konuşmacı etiketleri, özetler, ana konular ve kararların vurgulandığı otomatik toplantı notları alın

AI, toplantı notlarından eylem ögelerini çıkarır ve bunları takip edilebilir ClickUp görevlerine dönüştürür

Takip izleme, ilgili projeye bağlıdır

Özetler ilgili ClickUp Alana gönderilir

Toplantıya katılan herkes, neler tartışıldığını, bundan sonra ne yapılması gerektiğini ve sorumluluğun kimde olduğunu görebilir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %16'sını oluşturan, toplantılarını "son derece etkisiz" olarak değerlendirenler arasında mısınız, yoksa toplantılarını "son derece etkili" bulan şanslı %12'lik kesimin mi? Çoğu takım gibiyseniz, muhtemelen ortada bir yerdesinizdir. Katılımcıların %35'i toplantılara 3/5 gibi nötr bir puan veriyor; bu da toplantıların tamamen başarısız olmadığını, ancak maksimum değeri de sağlamadığını gösteriyor. ClickUp, her aşamada toplantı etkinliğini dönüştürür! İşbirliğine dayalı gündemlerle plan yapın, AI Notetaker ile kararları kaydedin ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün — hepsi tek bir platformda. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik muazzam bir azalma olduğunu bildiriyor!

Tek bir platformda çok sayıda AI modeli seçeneği

ClickUp, modelden bağımsızdır. Kullanıcılar, platformdan ayrılmadan ClickUp araç çubuğundan doğrudan ChatGPT, Claude (Opus 4.6 dahil), Gemini ve Google, OpenAI ve Anthropic'in sunduğu diğer 14 önde gelen AI modeli arasında geçiş yapabilir.

ClickUp Brain ile tek bir fiyat karşılığında birden fazla AI modeline erişin

Brain, bu modelleri Çalışma Alanı zekası için kullanır ve Süper Ajanlar mevcut herhangi bir modeli kullanabilir. Yöneticiler, Çalışma Alanı başına hangi modellerin kullanılabileceğini kısıtlayabilir.

Bu, takımınızın ClickUp içinde Gemini'nin zekasını, diğer tüm öncü modellerle birlikte, tüm iş grafiğine (görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, klipler, hedefler ve formlar) uygulanmış olarak zaten elde ettiği anlamına gelir.

Google Gemini'nin Sunduğu Avantajlar

Gemini, Google'ın ekosistemine entegre edilmiş yetenekli bir AI ailesidir ve ClickUp ile birlikte kullanıldığında, Google Workspace'te çalışan takımlar için gerçek bir değer katar:

Gmail'de Gemini : Yanıt taslakları oluşturun, e-posta konularını özetleyin, yanıt önerileri alın. Takımınızın iletişim kurduğu her yerde çalışan yapay zeka

Docs'ta Gemini : Yazmama, : Yazmama, belgeleri özetlememe ve içerik oluşturmama yardımcı olur. Belge oluşturma sürecini hızlandırır

Sheets'te Gemini : Formüller oluşturun, verileri analiz edin, grafikler oluşturun. Manuel hesap tablosu işlerini azaltır

Meet'te Gemini : Toplantı özetleri, transkripsiyonlar ve eylem ögelerinin çıkarılmasına erişin. Söylenenleri yakalar

Gemini Code Assist/Jules : IDE'de : IDE'de AI kodlama yardımı ve geliştirici kullanım senaryolarına odaklanan asenkron kodlama ajanı

NotebookLM: Yüklenen kaynaklardan gelen bilgileri sentezleyen bir araştırma asistanı

Gemini, Gemini CLI (94,7K GitHub yıldızı, yerel ve uzak sunucularla tam MCP desteği) ve Gemini Code Assist (VS Code'da MCP ile ajan modu) aracılığıyla MCP üzerinden ClickUp'a bağlantı kurabilir, böylece geliştiricilere terminallerinden ve IDE'lerinden ClickUp verilerine erişim imkanı sunar. Google ayrıca Jules (asenkron kodlama ajanı), Antigravity (ajansal geliştirme platformu) ve Workspace Studio (Gems entegrasyonuna sahip Google uygulamaları için kodsuz otomasyon) sunmaktadır.

Bu iyi bir şey. ClickUp, Gemini destekli araçların okuyup yazabileceği bir bağlam sistemi haline geliyor. ClickUp müşterileri de aynı fikirde:

ClickUp ve Gemini'nin Birlikte Daha İyi Olmasının Dört Nedeni

AI ve Eylem arasında seçim yapmayı unutun. Gemini ve ClickUp, içgörüler ve uygulamanın aynı anda gerçekleştiği yüksek hızlı bir döngü form eder. Gemini çevrenizdeki dünyayı işlerken, ClickUp bunu yakalar ve en iyi fikirlerinizin düşünce hızında ilerlemesini sağlar.

İşte nasıl:

1. Gemini ile işlerinizi düzeltin, ClickUp ile koordine edin

⭐️ Gemini, bireysel Google uygulaması deneyimlerini iyileştirmede mükemmeldir: daha düzenli bir e-posta taslağı, özetlenmiş bir belge, daha iyi bir sunum slaytı. Bunlar, özenle hazırlanmış çıktılardır.

🧠 ClickUp, bu öğelerin iş sistemine entegre edildiği yerdir:

Gemini'nin taslağını hazırlamasına yardımcı olduğu e-posta, ClickUp'ta izlenen bir projeyle ilgilidir.

Belge, teslim tarihi olan bir görevle bağlantılıdır

Toplantı özeti, atanan kişiler ile birlikte takip görevleri oluşturur

Slayt sunumu, bir gösterge panelinde izlenen bir kampanyaya aktarılır

ClickUp'ta bu özelliklerin bazıları zaten yerleşik olarak mevcuttur: E-postanızı bağlayın ve görevler ve projelerle bağlantılı olarak doğrudan ClickUp'tan e-posta gönderin/alın ve Brain'den e-postayı tüm proje bağlamıyla birlikte hazırlamasını isteyin. Çalışma Alanı'nda bulunan ve üst görevlerin bağlamını koruyan ClickUp Belgeleri yazın. AI destekli notlar ve eylem öğeleriyle toplantılar düzenleyin; bunlar doğrudan gelen kutunuza gönderilir.

ClickUp’ın Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı sayesinde, Gemini’nin ayrı Google uygulamalarında geliştirdiği birçok aktivite için ClickUp’tan çıkmanıza gerek kalmaz.

Gemini'nin bireysel içeriği iyileştirdiği doğru. Ancak ClickUp AI, bu içerik etrafındaki işleri görünür, izlenebilir ve otomasyonlu hale getiriyor.

2. Birleştirilmiş iş grafiği ve uygulama silolarına bölünmüş zeka

⭐️ Gemini'nin AI'sı Google uygulamaları arasında dağıtılmıştır ve her bir örnek kendi bağlamı içinde çalışır. Gmail'deki AI, Sheets'teki AI hakkında bilgi sahibi değildir. Meet'teki toplantı özeti, bir projeye otomatik olarak bağlanmaz.

🧠 ClickUp AI, resmin bütününü görür:

Brain, görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, klipler, hedefler ve formlar arasında bağlam sağlar

Süper Ajanlar, Çalışma Alanının herhangi bir yerinde yapılan değişiklikleri tetikleyici olarak kullanır

AI Özel Alanları, çalışma alanınızda bulunan bilgileri bir araya getirir

Kurumsal Arama, yalnızca ClickUp'ta değil, bağlantılı uygulamalarda da her türlü veri türünü kapsar; hatta Google Workspace'inizi de kapsadığını söyleyebiliriz.

Bir kişi Brain'e "X Projesi'nin durumu nedir?" diye sorduğunda, Brain ilgili tüm kaynaklardan bilgi toplar. Gemini ise yalnızca o anda kullandığınız Google uygulaması içinde yanıt verebilir.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan ve bağlı uygulamalardan önemli içgörüler, takipler, proje güncellemeleri ve ilerleme durumlarını ortaya çıkarın.

3. Otonom ajanlar ve destekli özellikler

⭐️ Çalışma Alanı'ndaki Gemini esas olarak reaktif bir sistemdir: ondan bir şey yapmasını istersiniz, o da yapar. “Bu belgeyi özetle.” “Bu e-postaı taslak olarak hazırla.” “Bir formül oluştur.” Google Workspace Studio temel otomasyon özellikleri ekler, ancak bunlar Google uygulamalarının tetikleyicileri ve eylemleriyle sınırlıdır.

🧠 ClickUp AI proaktiftir:

Otomatik Pilot Ajanları , talep edilmeden 7/24 çalışır ve gösterge paneli rollupları, durum güncellemeleri ve gecikmiş işlerin üst yönetime iletilmesini sağlar

Süper Ajanlar ş Akışı etkinliklerinde tetiklenir: bir durum değişikliği ajanı harekete geçirir, kaçırılan bir son tarih eskalasyona yol açar ve yeni bir görev otomatik olarak sınıflandırılır

Sertifikalı Ajanlar, insanların her seferinde tetikleyici kullanmasına gerek kalmadan sürekli çalışan, karmaşık ve riskli ş akışları için tasarlanmıştır.

Tek bir Çalışma Alanından çeşitli türlerde AI ajanları oluşturun ve dağıtın: ClickUp

Çalışma Alanı, kimse aktif olarak yönlendirmeden her saat daha akıllı hale geliyor.

4. Her iki sistemi de daha akıllı hale getiren bağlam akışı

ClickUp AI, Çalışma Alanını sürekli olarak zenginleştirir: Brain projeleri özetler, AI Özel Alanları görevleri sınıflandırır ve bilgi tabanları otomatik olarak güncellenir. Takımınız ClickUp ile birlikte Gemini'yi kullandığında, zenginleştirilmiş bağlam ikisi arasında akış sağlar.

İşte bu, bileşik döngüdür:

ClickUp ve Gemini: Doğru Kullanım Senaryosu için Doğru AI Aracı

Kullanım örneği En iyi araç Neden E-posta taslak oluşturma ve özetleme Gmail'de Gemini Bağlam içinde, tam da konuşmanın gerçekleştiği yerde Belge oluşturma Belgelerde Gemini Yazmama, özetlememe ve yeniden biçimlendirmeme yardım et Hesap tablosu formülleri Sheets'teki Gemini Doğal dilden formüle, veri analizi Toplantı transkripti Meet'teki Gemini Otomatik yakalama, özet oluşturma Araştırma sentezi NotebookLM Çok kaynaklı analiz, sesli özetler Proje durum güncellemeleri ClickUp AI Her zaman aktif, gerçek etkinliklerden otomatik olarak oluşturulur Sprint planlaması ve izleme ClickUp AI İş yükü dengeleme, engelleyici algılama, gösterge panelleri Takımlar arası koordinasyon ClickUp AI Tam iş grafiği, bağımlılıklar, hedefler İşle ilgili sorular Kuruluş tarafından görülebilir, Çalışma Alanı düzeyinde yönetilir Görevler, belgeler, sohbet ve yorumlardan anında yanıtlar Görev yönlendirme ve önceliklendirme Süper Ajanlar Etkinlik odaklı, Çalışma Alanını algılayan, izin kapsamlı Toplantı takip görevleri AI Toplantıları Eylem öğeleri, projede izlenen görevler haline gelir Arka plan izleme Otomatik Pilot Ajanları 7/24, uyarı gerektirmez, her zaman çalışır Özel, yüksek riskli ş akışları Sertifikalı Temsilciler Amaca yönelik, FDE destekli, sınırsız Paylaşılan takım akışları Süper Ajanlar Kuruluş tarafından görülebilir, Çalışma Alanı düzeyinde yönetilir

🔑 Önemli Bilgi: Gemini, Google Workspace içinde uygulama düzeyinde zekayı yönetir. ClickUp AI ise tüm şirket için iş düzeyinde zekayı yönetir. Bu ikisi bir araya geldiğinde, her alanı ve her kullanıcıyı kapsarsınız.

Bu, Kuruluşunuz İçin Ne Anlama Geliyor?

Her takım üyesi için

Google'a özgü bir kurulum gerektirmeden ve kullandıkları e-posta istemcisine bağımlılık olmadan, ClickUp'ı açtıkları anda çalışan bir yapay zeka. Brain sorularını yanıtlar, ajanlar tekrarlayan işleri halleder, Özel Alanlar görevleri otomatik olarak sınıflandırır ve toplantı notları takip edilen görevlere dönüşür.

Google Çalışma Alanı kullanıcıları için

Gemini, Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar ve Meet'i daha akıllı hale getirir. ClickUp AI, bu araçların ürettiği işleri, iş sonuçlarını izleyen projelere, sprintlere ve gösterge panellerine bağlar. Gemini, çıktıyı mükemmelleştirir. ClickUp AI ise sonuçların elde edilmesini sağlar.

BT ve liderlik için

ClickUp'ın geri kalanıyla aynı SSO, izinler ve uyumluluk yapısına sahip, tek bir yönetilen AI platformu. AI yönetimi, AI ortaklarından sıfır veri saklama ve merkezi yönetici kontrolleri için ISO 42001 sertifikalı. Gemini'nin yönetimi, Google Çalışma Alanı yöneticisine bağlıdır. ClickUp AI'nın yönetimi, iş yönetimi katmanını bağımsız olarak kapsar .

AI stratejisi için

ClickUp, modelden bağımsızdır ve Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 ve Google, OpenAI ve Anthropic'ten 14 AI modelini içerir. Takımınız, diğer tüm öncü modellerin yanı sıra ClickUp içinde Gemini'nin zekasını da kullanabilir. AI katmanı, her görev için hangi temel modelin en uygun olduğu fark etmeksizin tutarlı kalır.

Gemini ve ClickUp AI ile zekayı gerçek uygulamaya dönüştürün

Google Gemini, verimlilik uygulamalarınız için bir yapay zeka katmanıdır. ClickUp AI ise işlerin tüm organizasyon genelinde nasıl yönetildiğini, otomasyonla nasıl otomatikleştirildiğini ve hızlandırıldığını gösterir.

Kuruluşunuz için AI'yı benimsemek, ClickUp AI ile Gemini arasında bir seçim yapmak anlamına gelmez. Gemini, uygulama zekasını yönetir. ClickUp AI ise iş zekasını yönetir. İkisini bir araya getirdiğinizde, bilmek ile yapılacaklar arasındaki boşluğu doldurursunuz.