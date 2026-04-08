2026'nın En İyi 10 Outmarket AI Alternatifi

Takımın aynı zamanda müşteri görevlerini izlemesi, takip işlemlerini yönlendirmesi ve departmanlar arası operasyonları yönetmesi gerektiğinde, tek amaçlı bir teklif aracı bu ihtiyaçları karşılayamayacağı için Outmarket AI'dan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanlar günde 1.200 kez uygulama arasında geçiş yapıyor; bu, haftada yaklaşık 4 saatlik dikkat yeniden odaklanma süresi veya yıllık iş süresinin %9'una denk geliyor.

Bu, zaman ve kaynakların büyük bir israfıdır ve birçok Outmarket AI kullanıcısının da karşılaştığı bir sorundur. Bu nedenle bu makale, niş sigorta otomasyon araçlarından tam bağlantılı sistemlere kadar en iyi Outmarket AI alternatiflerini ayrıntılı olarak ele almaktadır. 👇

Outmarket AI Alternatiflerine Genel Bakış

ClickUp Sigorta ş akışlarından görev yürütmeye geçmek için hepsi bir arada bir Çalışma Alanına ihtiyaç duyan takımlar Bağlamsal acente bilgisi için ClickUp Brain ve poliçe boru hattı yönetimi için Otomasyonlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Cara by Oyster Technologies Hızlı, AI destekli teklif oluşturma ve poliçe karşılaştırmalarına ihtiyaç duyan sigorta brokerleri Otomasyonla poliçe verisi çıkarma ve yan yana teminat karşılaştırma haritalama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. 1Fort Çoklu pazara gönderi otomasyonu ve müşteri portallarını otomatikleştiren ticari acenteler Çoklu pazara gönderi dağıtımı ve beyaz etiketli self servis müşteri portalları Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Sonant AI 7/24 AI sesli resepsiyon ve otomasyonlu çağrı yönetimi gerektiren acenteler Potansiyel müşteri değerlendirme ve otomatik randevu planlama için sigortacılara özel sesli AI ile otomasyon Özel fiyatlandırma Gaya AI Çeşitli sigorta şirketi portallarında manuel veri girişini ortadan kaldırmak isteyen acenteler Portallar arasında dinamik alan haritası oluşturmak için bilgisayar görüşüne sahip AI destekli panoya Özel fiyatlandırma Entrinsik tarafından sunulan Informer Self servis iş zekası ve canlı raporlamaya ihtiyaç duyan teknik bilgi sahibi olmayan yöneticiler Tek tıkla ad hoc raporlama ve otomasyonla yapılan performans raporu dağıtımı Özel fiyatlandırma Neural Earth Gerçek zamanlı küresel iklim riski istihbaratına ihtiyaç duyan sigorta şirketleri ve taşıyıcılar Mülk düzeyinde çoklu risk puanlaması ve uydu destekli çevresel analiz Özel fiyatlandırma Acolite AI Agents Özel sigorta görevleri için özel AI ajanları kullanan operasyon takımları Otomatik Teklif Karşılaştırma ve Değer Çizelgesi (SOV) eşleştirme aracıları Özel fiyatlandırma LinqCo-Pilot Dijital ağ oluşturma ve otomasyon ile müşteri adayı takibi ihtiyacı olan satış profesyonelleri NFC özellikli dijital iletişim paylaşımı ve fiziksel kartlardan AI destekli potansiyel müşteri yakalama Plus, aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Indemn AI Ses ve sohbet kanalları arasında çok kanallı bir konuşma stratejisi geliştiren acenteler 7/24 hizmet için Unified AI Associates ve özel sigorta yolculukları için AI Studio Özel fiyatlandırma

Neden Outmarket AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Takımınız işleri yürütmekten çok bağlam değiştirmeye daha fazla zaman harcıyorsa, birleşik bir alternatifin neden daha iyi bir seçenek olabileceğini incelemenin zamanı gelmiştir.

Bağlantısız silolar arasında geçiş yapmak yerine sigorta tekliflerini, müşteri verilerini ve görev yönetimini tek bir Çalışma Alanı'na getirerek tüm ş akışınızı merkezileştirin

Niş AI çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken kullanıcı başına maliyetleri düşüren hepsi bir arada bir platform kullanarak aşırı abonelik yükünü azaltın

Çapraz işlevsel bağlamdan yararlanın ve görevlerinizden, belgelerinizden ve wiki sayfalarınızdan gerçek zamanlı verileri alın, böylece AI tarafından oluşturulan içeriğiniz gerçek iş verilerinize dayalı olsun

tekrarlayan idari işleri otomasyonla otomatikleştirin Manuel müdahaleye gerek kalmadan durum güncellemelerini, günlük toplantıları ve proje devirlerini yöneten AI ajanlarıyla

Sektöre özel araçların teknik sınırlarına takılmadan, takımınızla birlikte büyüyen bir platform kullanarak işlemlerinizi öngörülebilir bir şekilde ölçeklendirin

🔎 Biliyor muydunuz? Sigorta şirketlerinin %81'i artık sadece teklif oluşturmanın çok ötesinde, GenAI ile kurumsal çapta risk yönetimine öncelik veriyor.

Kullanabileceğiniz En İyi Outmarket AI Alternatifleri

Doğru alternatifi bulmak, çok çeşitli platformlar ve son derece spesifik nokta çözümlerinden oluşan kafa karıştırıcı bir karışıklığın içinden yolunuzu bulmak anlamına gelir. Yanlış seçimi yaparsanız, ya büyümeniz için çok sınırlı ya da özel teklif ve sesli hizmet ihtiyaçlarınız için çok karmaşık bir araçla karşı karşıya kalırsınız.

En iyi Outmarket AI alternatiflerini temel güçlü yönlerine göre sınıflandırdık.

ClickUp, sohbetlerinizi, belgelerinizi ve görevlerinizi AI destekli bir ekosistemde merkezi olarak tutan dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. İş yükünün dağınık hale gelmesini önlemenize ve kaba bir müşteri talebinden nihai, bağlayıcı bir poliçeye tek ve kesintisiz bir akışla geçmenize yardımcı olur.

Outmarket AI ve diğer bağımsız sigorta araçları, hızlı bir proje teklifi oluşturmaya veya belirli bir belgeyi otomasyonla otomatikleştirmeye odaklanırken, çevresindeki operasyonel bağlamdan yoksundur. Asıl proje planı, yenileme görev atamaları, iç takım devirleri ve genel acente ilerleme izlemesi genellikle birbirinden kopuk silolarda kalır.

ClickUp, sigorta otomasyonuna, yalnızca teklif oluşturma veya niş hizmet görevleri için geliştirilmiş araçlardan farklı bir açıdan yaklaşır.

Nasıl olduğunu görelim!

Belgeler ve Görevler'i kullanarak acente bilgilerini uygulama ile bağlantı kurun

ClickUp belgeleri, şirket bilgileriniz için kendi kendini güncelleyen bilgi tabanları görevi görür. Her SOP, politika özeti ve müşteri brifinginin işin yapıldığı yerde bulunmasını sağlar. Bunlar işbirliğine dayalı olduğundan, takımınız gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir, açıklama için satır içi yorumlar bırakabilir ve sürüm geçmişini kullanarak kimsenin süresi dolmuş bir komisyon çizelgesine bakmadığından emin olabilir.

En iyi yanı ne mi? Bilgileri ClickUp Belgelerinde saklayabilir ve bu bilgileri kullanarak doğrudan takip edilebilir ClickUp Görevleri oluşturabilirsiniz.

Her görev, basit bir yapılacaklar listesinden daha fazlasıdır; özel veriler için bir depodur. Özel Alanlar'ı kullanarak, poliçe numaraları, sigorta şirketi adları veya yenileme tarihleri gibi belirli sigorta meta verilerini doğrudan görev görünümünden izleme yapabilirsiniz.

Bu sayede, bir acente "ABC Corp'u Yenile" görevini açtığında, üzerinde çalıştığı hesabın tüm teknik bilgilerini görebilir.

Ayrıca ClickUp'ı kullanarak bir belgeyi doğrudan bir Göreve veya Klasöre ekleyebilirsiniz.

📌 Örneğin: Bir liderlik takımı toplantı sırasında stratejiyi değiştirmeye karar verirse, takip e-postası göndermenize gerek kalmaz. Belgedeki herhangi bir metni vurgulayıp tek bir tıklamayla izlenebilir bir göreve dönüştürebilirsiniz. Bu, eylem öğesini belirli bir son teslim tarihi ve öncelik derecesiyle bir üreticiye anında atar ve belgede alınan kararın derhal izlenebilir bir ilerlemeyle sonuçlanmasını sağlar.

ClickUp Brain ile sigorta yaşam döngüsünü hızlandırın

Bilgileriniz ve görevleriniz birbirine bağlandığında, ClickUp Brain, acente verilerini bulmak için genellikle gereken arama ve kurtarma görevlerini ortadan kaldıran akıllı bir bağlantı görevi görür. Sigorta ş akışlarınızın özel bağlamını anlayan entegre bir yapay zekadır.

ClickUp Brain'i kullanarak e-postaları veya poliçe belgelerini saniyeler içinde hazırlayın ve düzenleyin

Örneğin, bir müşteri beklenmedik bir şekilde aradığında, sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya belirli bir teminat sınırını aramanıza gerek kalmaz. Yapmanız gereken tek şey, AI'dan bu bilgiyi getirmesini istemektir. Bu sayede, birbiriyle bağlantısız birkaç not yerine, hesabın eksiksiz geçmişini parmaklarınızın ucunda tutarak her yenileme toplantısına veya hasar incelemesine hazırlıklı bir şekilde katılabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Otomasyonları : Görevleri onboarding takımlarına yeniden atayarak ve sözleşme imzalandığı anda durumları güncelleyerek poliçeleri otomatik olarak iş akışında ilerletin

ClickUp Gösterge Panelleri: Tüm iş portföyü genelinde aktif hasar hacimleri ve yaklaşan yenileme tarihleri hakkında gerçek zamanlı görsel raporlar oluşturarak acente performansını bir bakışta izleyin

ClickUp Chat: Dosyanın tüm geçmişini korumak için poliçe görüşmelerini ve sigorta şirketi güncellemelerini doğrudan ilgili görevle ilişkilendirerek iç iletişimi merkezileştirin

ClickUp Görünümleri: Sigorta eksperlerinin iş akışları için Pano görünümünü, uyum görevlilerinin ise poliçe denetimleri için Tablo görünümünü kullanmasına izin vererek Çalışma Alanını belirli sigorta rollerine göre özelleştirin

ClickUp Entegrasyonları: Gmail veya Outlook'u doğrudan ClickUp'a bağlayarak müşteri iletişimlerini senkronize edin; böylece her e-posta, tam bağlamı görebilmeniz için poliçe görevinde görünür hale gelir

ClickUp'ın Avantajları:

Görseller, görevler, belgeler ve canlı sohbet tek bir platformda bir araya gelerek bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır

Ayrıntılı izinler, belirli Çalışma Alanı konumlarına ve öğelere bireysel erişimi kontrol etmenizi sağlar

Özel Alanlar ve iç içe geçmiş Klasörler aracılığıyla üst düzey özelleştirme, takımların kendi özel teknik akışlarına tam olarak uyan bir Çalışma Alanı oluşturmasına olanak tanır

ClickUp'ın Dezavantajları:

Platformun kapsamlı özellik seti, takımın sisteme alışması için başlangıçta biraz zaman ayırmayı gerektirebilir.

Mobil beyaz tahta, masaüstü sürümüne göre daha az düzenleme özelliği sunar

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

“ClickUp'ın projelerde işbirliği yapma imkanı sunmasını gerçekten çok seviyorum ve otomasyon özellikleri işleri çok daha kolaylaştırıyor. ”

💡Profesyonel İpucu: Organizasyon grafikinizde yer alan ve sigorta döngüsünü yöneten otonom ekip arkadaşları olan Süper Ajanları kullanarak bu avantajları daha da artırabilirsiniz. Öğleden sonranızı takip mesajları hazırlamakla harcamak yerine, bir Süper Ajan net ve doğru e-postaları yönetebilir, hazırlayabilir ve gönderebilir. Bu acenteler sınırsız hafızaya ve gizli Dokümanlarınıza ve Görev geçmişinize erişime sahip oldukları için, acentenizin hedeflerini insan düzeyinde bir anlayışla değerlendirirler. Siz yüksek değerde olan hesapları kapatmaya odaklanırken, Süper Acenteleriniz arka planda 7/24 çalışarak mevcut poliçeleri uygunluk açısından denetler veya karmaşık yenileme özetleri hazırlar.

2. Cara by Oyster Technologies (AI destekli sigorta teklifi oluşturma için en iyisi)

via Cara

Bir müşteri teklif istediğinde her seferinde kopyala-yapıştır-tekrar döngüsünden bıkmak insana özgü bir durumdur. Oyster Technologies'in Cara'sı bu durumdan uzak durur. Tipik biçimlendirme sorunları olmadan poliçe verilerinizi profesyonel sunumlara dönüştürerek manuel iş yükünü ortadan kaldırır.

Bu araç, potansiyel müşteriye sigorta kapsamınızın neden daha avantajlı olduğunu tam olarak göstermeniz gereken anlar için tasarlanmıştır; üç saat süren karmaşık hesap tabloları hazırlama zahmetinden kurtulursunuz. Ayrıca, belirli istisnalar veya alt sınırlar gibi poliçe dilindeki nüansları da tespit eder ve bunları doğrudan yan yana teklif biçimine aktarır.

Oyster Technologies'in Cara'sının en iyi özellikleri:

Sigorta terminolojisini ve teminat sınırlarını tanıyan AI kullanarak sigorta şirketlerinin tekliflerinden poliçe verilerini ayıklayın ve manuel veri girişini ortadan kaldırın

Birden fazla sigorta şirketi seçeneği arasında istisnalar ve eklerdeki farklılıkları otomatik olarak vurgulayan yan yana sigorta kapsamı karşılaştırmaları oluşturun

Çift giriş hatalarını önlemek için AMS'nizdeki müşteri verilerini doğrudan ACORD formlarına ve teklif şablonlarına aktarın

Sigorta şirketi bilgilerini dakikalar içinde özel acente düzenlerine aktararak markalı sigorta teklifleri oluşturun

Oyster Technologies'in Cara'sının artıları:

Doğru teminat karşılaştırmaları için sigorta teklif ş Akışına odaklanmıştır

Veri alma adımlarını otomasyonla otomatikleştirerek teklif hazırlama süresini önemli ölçüde kısaltır

Acentelerin müşterilere doğrudan gönderebileceği temiz çıktılar

Oyster Technologies'in Cara'sının dezavantajları:

Teklif oluşturma ile sınırlıdır ve acentenin daha geniş kapsamlı faaliyetlerini kapsamaz

Entegrasyon ekosistemi, genel amaçlı platformlara göre daha dardır

Oyster Technologies'in Cara fiyatlandırması:

Ücretsiz

Normal Fiyat: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Cara by Oyster Technologies puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Sigorta sektöründen ankete katılanlar, zamanlarının %50'sinden fazlasını yalnızca veri hazırlığına ayırırken, %69'u bu süreyi %25'in altında tutmayı tercih ediyor.

3. 1Fort (Uçtan uca ticari sigorta acentesi otomasyonu için en iyisi)

via 1Fort

Ticari sigorta acenteleri genellikle teklif, gönderi ve faturalama araçlarından oluşan karmaşık bir yapıyı idare etmek zorunda kalır. Aynı gönderi verilerini birden fazla sigorta şirketi portalına girmek büyük darboğazlara neden olur ve bir acentenin bir günde işleyebileceği teklif sayısını sınırlar.

1Fort kaosu ortadan kaldırır. Bu araç, gönderiyi kabul aşamasından sözleşme aşamasına, her zamanki gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan taşıyan bir ticari motor olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. AI kullanarak gönderi sürecini otomasyonla gerçekleştirir ve karşılaştırmalı teklifleri otomatik olarak oluşturur. Bu, genellikle bir acentenin yönetebileceği hesap sayısını sınırlayan idari iş yükünü etkili bir şekilde ortadan kaldırarak görev yönetimini kolaylaştırır.

1Fort'un en iyi özellikleri:

Tek bir başvuru verisi setini 500'den fazla sigorta şirketi pazarına aynı anda dağıtarak çoklu pazar gönderi otomasyonunu gerçekleştirin ve manuel portal girişini ortadan kaldırın

AI ile teklifleri analiz ederek, poliçe metinlerindeki tutarsızlıkları saniyeler içinde ortaya çıkaran yan yana teminat ve fiyat karşılaştırmaları oluşturun

Sigortalıların teklifleri görebileceği, belgeleri imzalayabileceği ve markalı bir self servis ortamında kendi sertifikalarını yönetebileceği beyaz etiketli bir müşteri portalı kurun

Arka ofis muhasebe masraflarını azaltan otomasyonlu ödeme işleme ve prim finansmanı araçlarını kullanarak faturalandırma ve fatura kesme işlemlerini kolaylaştırın

1Fort'un avantajları:

Kullanıcılar, manuel idari görevlerde haftada 8 saate kadar zaman tasarrufu sağladıklarını bildirerek önemli verimlilik artışları elde ediyor

Gönderi kapasitesi ve bağlanma oranlarında önemli verimlilik artışları sağladığını iddia ediyor

SOC 2 Tip II uyumlu ve ABD'nin 50 eyaletinin tamamında lisanslı

1Fort'un dezavantajları:

Yalnızca ticari mal ve kaza sigortasına odaklandığından, yoğun kişisel sigorta veya hayat ve sağlık sigortası işleri de yürüten acenteler için uygun değildir.

Eski, geleneksel Acentelik Yönetim Sistemleri (AMS) ile entegrasyonlar, daha köklü platformlara kıyasla hala olgunlaşma aşamasındadır.

1Fort fiyatlandırması:

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

1Fort puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar 1Fort hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

“Kullanıma başlama kolaylığı ve hızı, ayrıca temiz ve basit kullanıcı arayüzü. Dikkat edilmesi gereken bir tehdit veya sorunun nerede olduğunu anlamak için çok görsel. “

4. Sonant AI (AI destekli sesli resepsiyon ve çağrı yönetimi için en iyisi)

Sonant AI aracılığıyla

Sonant AI, cevapsız çağrılar ve aşırı yük altındaki ön büroların neden olduğu ani gelir kaybını ortadan kaldırır. Müşterileri "satış için 1'e basın" menüsüne yönlendiren genel bir IVR yerine, bu sesli AI sigortaya özgü bağlamı anlar. Örneğin, muafiyet sorgusu ile İlk Hasar Bildirimi (FNOL) arasındaki farkı.

Gelen trafiği 7/24 yönetir, potansiyel müşterileri değerlendirir ve sertifika talepleri veya fatura soruları gibi rutin hizmet görevlerini yerine getirir. Tüm bunlar, bir çağrı merkezi temsilcisinin telefonu açmasına gerek kalmadan gerçekleşir. Bu, her arayanın anında yanıt almasını sağlarken, lisanslı üreticilerinizin karmaşık hesapları kapatmaya odaklanmaya devam etmesini sağlar.

Sonant AI'nın en iyi özellikleri:

Poliçe durumu, prim ödemeleri ve temel teminat soruları gibi rutin talepler için insan müdahalesi olmadan 7/24 müşteri hizmeti sağlayın

Call data synchronization with AMS/CRM: Complete transcriptions and AI-generated summaries update customer files automatically after each interaction

Yüksek niyetli arayanları belirleyerek ve uygun lisanslı acenteye sıcak aktarımlar gerçekleştirerek potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak değerlendirin ve yönlendirin

Acentelerin takvimleriyle entegrasyon yaparak randevuları bağımsız bir şekilde planlayın ve acentenin uygunluk durumuna göre takip, yenileme veya hasar incelemeleri için randevu alın

Sonant AI'nın avantajları:

Sigortacılığa özel ön eğitim, genel sesli AI platformlarına göre daha hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasını sağlar

Yaygın olarak kullanılan sigorta AMS platformlarıyla yerel entegrasyonlar, uygulama sürecindeki zorlukları azaltır

SOC 2 Tip II sertifikalı ve GDPR uyumlu

Sonant AI'nın dezavantajları:

AI acentesi zaman zaman özel senaryolardan sapabilir

AI'dan insana çağrı aktarımları her zaman sorunsuz gerçekleşmez

Sonant AI fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Sonant AI puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sonant AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun görüşlerini dinleyin:

“Sistem çok sezgisel ve aramaları gereken yere yönlendirmek için etkili ve verimli bir şekilde çalışıyor. Bu da takımımızın daha katma değerli görevler üzerinde çalışmasını sağlıyor. Destek ekibi, acentemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışması için Ajanımızı sürekli olarak güncellememize yardımcı oluyor. “

5. Gaya AI (Sigorta şirketi portallarında manuel veri girişini ortadan kaldırmak için en iyisi)

Gaya AI aracılığıyla

Aynı müşteri bilgilerini farklı sigorta şirketi portallarına tekrar tekrar girmek gibi tekrarlayan görevler, sıkıcı bir iştir. Bu, personelinizi yorar ve teklifin doğruluğunu bozabilecek yazım hatalarına yol açar. Gaya AI, gününün %50'sini bir AMS ile bir düzine sigorta şirketi portalı arasında insan köprüsü görevi görerek geçiren acenteler için tasarlanmıştır.

Bu araç, her bir teklif için 200'den fazla alanı manuel olarak yeniden yazma ihtiyacını ortadan kaldıran, AI destekli bir panoya benzer şekilde fonksiyon görür. Genel otomatik doldurma araçlarının aksine, Gaya, alanların ardındaki anlamsal içeriği anlamak için bilgisayar görüşü ve sigortaya özel LLM'leri kullanır. Bir portaldaki Yürürlük Tarihi'nin başka bir portaldaki Poliçe Başlangıç Tarihi ile aynı olduğunu tanır.

Gaya AI'nın en iyi özellikleri:

Gelişmiş OCR ve bilgisayar görme teknolojisini kullanarak, taşıyıcı beyan sayfaları, ekran görüntüleri ve hatta ehliyet fotoğrafları dahil olmak üzere yapılandırılmamış kaynaklardan veri çıkarın.

Teknik terminolojiyi anlayan sigortacılığa özel bir sözlük kullanarak alanları dinamik olarak eşleştirin ve portalın kullanıcı arayüzünden bağımsız olarak verilerin doğru onay kutusuna veya radyo düğmesine girilmesini sağlayın

Kayıtları CSV'ye aktararak, manuel olarak elektronik tablo düzenlemesi yapmaya gerek kalmadan taşıyıcı belgelerinden sürücü veya araç listelerini hızlıca alın

Genel API'ler ve webhook'larla senkronizasyon yaparak belgelerden çıkarılan verileri doğrudan şirket içi CRM'inize veya acenteye özel sistemlerinize gönderin

Gaya AI'nın avantajları:

Yanlış tekliflere ve sigorta kabul gecikmelerine yol açan, VIN numaralarının veya doğum tarihlerinin ters yazılması gibi hataları en aza indirir

Hafif Chrome uzantısı dağıtımı sayesinde, takımınız karmaşık bir arka uç geçişi yapmadan hemen kullanmaya başlayabilir.

Sigorta şirketi portalındaki düzen değişikliklerine otomatik olarak uyum sağlar ve geleneksel RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) araçlarında sıkça görülen arızaları önler.

Gaya AI'nın dezavantajları:

Hata oranları, çok sayfalı ş akışlarında artabilir

Yalnızca masaüstü Chromium tarayıcıları, mobil destek yok

Gaya AI fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Gaya AI puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: İnsanların %43'ü tekrarlayan görevlerin iş günlerine yararlı bir yapı sağladığını söylerken, %48'i bunları yorucu buluyor ve anlamlı işlerden uzaklaştırıcı olarak görüyor. Rutin, verimlilik hissi verebilir ancak genellikle yaratıcılığı sınırlar ve anlamlı ilerleme kaydetmenizi engeller. ClickUp , akıllı AI Ajanları aracılığıyla rutin görevleri otomatikleştirerek bu döngüden kurtulmanıza yardımcı olur , böylece siz derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz. Hatırlatıcıları, güncellemeleri ve görev atamalarını otomatikleştirin ve Otomatik Zaman Bloklama ve Görev Öncelikleri gibi özelliklerin verimli çalışma saatlerinizi korumasına izin verin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat zaman tasarrufu sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

6. Entrinsik'in Informer'ı (Self servis iş zekası için en iyisi)

Entrinsik tarafından Informer aracılığıyla

Her operasyonel rapor için bir veri analistine güvenmek karar verme sürecini yavaşlatır. Entrinsik'in Informer'ı ile bu bağımlılığı ortadan kaldırabilirsiniz. Çünkü teknik bilgiye sahip olmayan yöneticilere kendi sayılarına erişebilecekleri bir "işaretle ve tıkla" arayüzü sunar.

AMS360 veya Sagitta gibi mevcut sistemlerinizin üzerine yerleştirilen bir self servis analiz katmanı olarak fonksiyon görür. Sonuç olarak, bu sayede birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir canlı raporda birleştirebilirsiniz. Bu da acenteyi, reaktif ve ay sonu raporlamasından proaktif bir modele geçirir.

Bu durumda, her üretici, bir veri analistinin özel bir dosya hazırlamasını beklemeden kendi müşteri tutma oranlarını, komisyon dağılımlarını ve satış boru hattının durumunu gerçek zamanlı olarak görebilir.

Entrinsik'in Informer uygulamasının en iyi özellikleri:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların tek bir satır SQL yazmadan canlı veritabanlarını ve elektronik tabloları sorgulayabilmelerini sağlayan, işaretle ve tıkla arayüzüyle özel raporlar oluşturun

Ham verileri otomatik olarak trend grafiklerine, ısı haritalarına ve karşılaştırma panolarına dönüştüren AI destekli araçları kullanarak etkileşimli gösterge panelleri ve etkileyici görseller oluşturun

Satır düzeyinde güvenlik ile veri görünürlüğünü kontrol edin; böylece üreticiler yalnızca kendi iş portföylerini görebilirken, yönetim tüm hesaplara ilişkin genel bir görünümünü koruyabilir.

Takımın her üyesine kişiselleştirilmiş performans özetlerini gönderen günlük veya haftalık e-posta gönderimlerini planlayarak rapor dağıtımını otomasyonla otomatikleştirin

Entrinsik'in Informer'ı:

Ellucian Colleague ile nadir bulunan yerel bağlantı özelliği, onu yükseköğretim için öne çıkan bir seçenek haline getirir

Önemli inceleme platformlarında yüksek kullanıcı memnuniyeti

Esnek dağıtım seçenekleri, katı veri yerleşim gerekliliklerini karşılar

Entrinsik'in Informer'ının dezavantajları:

Görselleştirme derinliği ve gösterge paneli özelleştirme seçenekleri açısından rakiplerinin gerisinde kalıyor

Gelişmiş özellikler büyük ölçüde JavaScript komut dosyalarına dayanmaktadır

Entrinsik'in Informer fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Entrinsik'in Informer derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

7. Neural Earth (AI destekli iklim riski istihbaratı için en iyisi)

Neural Earth aracılığıyla

Geleneksel afet modelleri, esasen geçmişe ait anlık görüntülerdir; size geçmişte neler olduğunu gösterir. Ancak, değişen iklimin yarın belirli bir çatıya nasıl etki edeceğini tahmin etmekte zorlanırlar. Neural Earth, statik haritaların yerine uydu görüntüleri, çevre sensörleri ve tescilli yapay zekayı birleştiren canlı bir karar katmanı kullanarak riski gerçek zamanlı olarak ölçer.

Bir sigorta uzmanı, sel bölgeleri ve orman yangını sınırlarını manuel olarak karşılaştırmak için günler harcamak yerine, platform saniyeler içinde birçok tehlikeye ilişkin mülk düzeyinde risk puanları sunar. Platform, soyut çevresel verileri net bir operasyonel sinyale dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Bu, acentelerin ve reasürörlerin bir sonraki etkinlik gerçekleşmeden önce risklerini ayarlamalarına yardımcı olur.

Neural Earth'ün en iyi özellikleri:

Geniş posta kodu ortalamaları yerine mülk düzeyindeki zayıflıkları analiz eden AI modellerini kullanarak sel, orman yangını ve rüzgar tehlikeleri için çoklu risk puanları oluşturun

Kurumsal yatırımcılar ve sigorta şirketleri için büyük gayrimenkul portföylerindeki yüksek riskli varlıkları belirlemek ve önceliklendirmek üzere portföy riskini toplu olarak değerlendirin

API merkezli bir mimari aracılığıyla gerçek zamanlı çevresel risk sinyallerini doğrudan mevcut gönderi akışlarına aktararak sigorta değerlendirme sürecini otomasyonla otomatikleştirin

Uydu görüntüleri, resmi kayıtlar ve çevre sensörlerinden elde edilen dağınık veri kümelerini tek bir karar zekası platformunda birleştirerek küresel verileri koordine edin

Neural Earth'ün avantajları:

Özel rakiplere göre daha geniş çoklu risk kapsamı

Doğal dil arayüzü, coğrafi analiz için teknik engelleri azaltır

Gelişmiş orman yangını analitiği için Orion180 gibi taşıyıcılarla stratejik ortaklıklar aracılığıyla güçlü sektör onayı

Neural Earth'ün dezavantajları:

Temel ürün modülleri "erken erişim" olarak etiketlenmiştir; bu, platformun potansiyel olarak kararsız olabileceğini gösterir

Çalışma süresi veya yanıt süreleri için kamuya açık SLA'lar bulunmamaktadır

Neural Earth fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Neural Earth puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Acolite AI Agents (Sigorta sektörüne özel AI ajanları dağıtmak için en iyisi)

Acolite AI Agents aracılığıyla

Acolite AI Agents, geleneksel RPA'yı aşmış ancak özel LLM ş akışlarını sıfırdan oluşturacak geliştirici kaynaklarına sahip olmayan acenteler için tasarlanmıştır. Sigorta sertifikası (COI) düzenleme veya değer tablosu (SOV) eşleştirme gibi belirli, yüksek sürtünmeli operasyonel boşluklara yerleştirebileceğiniz bir AI takım arkadaşı olarak fonksiyon görür.

Genel bir sohbet robotundan farklı olarak, bu acenteler sigorta belgelerini okumak ve tıpkı bir insan hesap yöneticisi gibi AMS'nizle etkileşim kurmak üzere önceden eğitilmiştir. Acentenin e-postasını veya sigorta şirketinin teklifini acenteye iletmeniz yeterlidir; acente arka planda veri çıkarma, form doldurma ve sistem güncellemelerini halleder.

Acolite AI Agents'ın en iyi özellikleri:

Acenteleri kullanarak sigorta şirketlerinin PDF'lerinden primleri, sınırları ve muafiyetleri ayıklayın ve bunları yan yana müşteri teklifine dönüştürerek teklif karşılaştırmasını otomasyonla otomatikleştirin

Çoklu mülk tablolarını doğrulayan ve standartlaştıran acentelerle Değer Çizelgesi (SOV) sürecini yönetin, eksik verileri veya tutarsızlıkları sigorta şirketleri için işaretleyin

Yenileme işlemleri sırasında AI temsilcilerinin sigorta şirketi portallarından poliçe verilerini almasını sağlayarak AMS'nizi otomatik olarak güncelleyin ve kayıt sisteminizin doğruluğunu koruyun

ACORD formlarını önceden dolduran ve başvuruları piyasaya gönderilmeden önce doğrulayan acenteler aracılığıyla sigorta şirketlerine yapılan gönderileri koordine edin

Acolite AI Agents'ın artıları:

Sigorta ş akışları için özel olarak tasarlanmış, kullanıma hazır

Derin teknik uzmanlık gerektirmeden yapılandırılabilir

İnsanların karar verme sürecini tamamen ortadan kaldırmak yerine, onu güçlendirmeye odaklanır

Acolite AI Agents'ın dezavantajları:

Sınırlı kamuya açık belgeler ve üçüncü taraf kullanıcı yorumları, performansı eski rakiplerle karşılaştırmayı zorlaştırıyor

Uzun vadeli istikrar ve destek kalitesi, yerleşik alternatiflere kıyasla daha az kanıtlanmıştır

Acolite AI fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Acolite AI Agents puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. LinqCo-Pilot (Dijital ağ oluşturma ve potansiyel müşteri takibi için en iyisi)

İlgi gösteren bir potansiyel müşteriye takip yapmayı unutmak, potansiyel geliri kaçırmak ve konferansa katılmak için harcanan parayı boşa harcamak anlamına gelir. LinqCo-Pilot, bu hatayı yapmanızı engeller. Fiziksel kartların yerini, anında dijital eylemleri tetikleyen NFC özellikli donanımla alır.

Basitçe söylemek gerekirse, Linq rozetinize veya kartınıza tek bir dokunuşla iletişim bilgilerinizi, sosyal medya bağlantılarınızı ve randevu araçlarınızı doğrudan potansiyel müşterinin telefonuna gönderirsiniz. Ardından Co-Pilot katmanı, AI kullanarak idari işleri halleder, hızlı toplantı notlarınızı yazıya döker ve son etkileşimlerinize göre geri dönüş için en uygun zamanı önerir. Bu, müşteri yönetimini basitleştirir.

LinqCo-Pilot'un en iyi özellikleri:

Potansiyel müşterilerin bir uygulama indirmeye gerek kalmadan bilgilerinizi anında kaydedebilmesini sağlayan fiziksel kartlar, rozetler veya hub'lar aracılığıyla NFC üzerinden iletişim bilgilerinizi paylaşın

Yeni kişilerle iletişime geçmenizi hatırlatan ve toplantı notlarınıza göre bağlam odaklı mesaj şablonları sunan bir AI asistanı ile potansiyel müşteri takibini otomasyonla otomatikleştirin

Kağıt kartvizitleri veya rozetleri taramanıza ve çıkarılan verileri CRM'nize otomatik olarak senkronizasyon gerçekleştirmenize olanak tanıyan AI destekli formlarla potansiyel müşterileri yakalayın

Etkileşim izlemesini takip ederek, dijital profilinizin tam olarak ne zaman ve nerede görünümünün gerçekleştiğini, yeni bağlantılarınızın hangi bağlantılara veya dosyalara tıkladığını da dahil olmak üzere görün.

LinqCo-Pilot'un avantajları:

Piyasadaki güçlü ilgi, ürün-pazar uyumunun kanıtlandığını gösteriyor

Doğrudan rakiplere kıyasla daha kapsamlı analitik ve AI takip otomasyonu

Kurumsal düzeyde SSO ile SOC 2 Tip II sertifikalı

LinqCo-Pilot'un dezavantajları:

Bazı kullanıcılar NFC cihaz uyumluluk sorunları bildirmektedir

Büyük takımlar kendi başlarına işlem yapamazlar ve satış sürecinden geçmek zorundadırlar

LinqCo-Pilot fiyatlandırması:

LinqCo-Pilot Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $

LinqCo-Pilot puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Indemn AI (Çok kanallı konuşma tabanlı AI temsilcileri için en iyisi)

Indemn AI aracılığıyla

Birleşik bir çok kanallı iletişim stratejisi olmadan sesli konuşma, sohbet, SMS ve e-posta üzerinden müşteri konuşmalarını yönetmek, büyük iletişim siloları yaratır. Müşteriler, sorunlarını asenkron olarak açıkladıktan sonra telefonda tekrar etmek zorunda kaldıklarında hayal kırıklığına uğrarlar ve bu da acentenizin dağınık görünmesine neden olur.

Indemn AI, harici müşteri sohbetlerini birleştirerek konuşmanın bağlamının müşteriyi takip etmesini sağlar. Takımınız, birbirinden bağımsız dört farklı aracı yönetmek yerine, tek bir AI Asistanına sahip olur. Bu asistan, rutin poliçe hizmetlerini veya ilk müşteri adaylarının alınmasını bağımsız olarak yönetebilir, ancak konuşmayı ne zaman lisanslı bir çalışana devretmesi gerektiğini tam olarak bilir ve devretmeden önce konuşulanların tam bir özetini sunar.

Indemn AI'nın en iyi özellikleri:

Her etkileşimin otomasyonla kategorize edilmesiyle broker davranışlarını ve pazar eğilimlerini analiz edin, konuşma verilerini acentenizin büyümesi için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

AI'yı ajansınıza özgü pazarlama materyalleri, talep belgeleri ve iç senaryolar üzerinde eğiterek kurumsal bilgiyi yakalayın ve ölçeklendirin; böylece AI'nın ajansınız gibi "konuşmasını" sağlayın

AI Associates'i telefon, e-posta, metin ve web sohbeti dahil tüm kanallarda kullanın ve 7/24 tutarlı bir hizmet deneyimi sunun

AI Studio'da ş akışlarını özel olarak ayarlayarak, kod yazmaya gerek kalmadan brokerlar için risk değerlendirme veya poliçe sahipleri için hasar triyajı gibi özel sigorta süreçleri oluşturun

Indemn AI'nın avantajları:

Yayınlanan vaka çalışması sonuçları, gerçek operasyonel etkiyi ortaya koyuyor

Sigorta alanına özgü olması, genel amaçlı platformlara göre daha hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar

Çok kanallı kapsama, ayrı araçları yönetmenin entegrasyon karmaşıklığını azaltır

Indemn AI'nın dezavantajları:

Birçok AMS sistemi için kullanıma hazır, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar bulunmamaktadır

Müşteri verilerini işleyen üçüncü taraf LLM sağlayıcılarına dayanır

Indemn AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Indemn AI puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Hangi Outmarket AI Alternatifi Size Uygun?

Tek bir sorunu çözmek için her yeni bir çözüm eklediğinizde, teknoloji yığınınızı daha karmaşık, pahalı ve takımınız için kullanımı daha zor hale getirirsiniz. Bu durum sadece araçların aşırı çoğalmasına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda yanlış yazılımı seçme riskini artırarak tüm yığını etkiler.

Sonunda bu süreç, takımınızı sonsuz bir geçiş döngüsüne hapsedecektir.

İşletmenizin tamamına uyum sağlayan bir platform seçerek bu döngüyü kırabilirsiniz. ClickUp gibi bağlantılı bir çalışma alanı, sizi yavaşlatan dağınık araçların yerini alır. Takımınız yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayarak, gelir getiren işlere daha fazla zaman ayırabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, görevleri, belgeleri ve iletişimi tek bir platformda birleştirirken, nokta çözümü yalnızca belirli bir sorunu çözmek için tasarlanmış niş bir araçtır. Operasyonlarınızı merkezileştirerek, birleştirilmiş Çalışma Alanı birbirinden kopuk uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır, parçalanmış işi azaltır ve takım uyumunu artırır.

AI ajanları, belirli tetikleyicilere ve Çalışma Alanı etkinliklerine dayalı olarak tekrarlayan görevleri otonom bir şekilde yerine getirerek ş akışı yönetimini iyileştirir. Temel otomasyondan farklı olarak, ajan teknolojisi, poliçe güncellemelerinin taslağını hazırlamak veya potansiyel müşterileri yönlendirmek gibi idari işleri halletmek için karmaşık talimatları izler ve takımınızın yüksek değerli stratejilere ve müşteri ilişkilerine odaklanmasını sağlar.

Proje verileri, müşteri notları ve iç iletişim, birbirinden bağımsız birçok uygulamaya dağılmış olduğunda bağlam dağınıklığı ortaya çıkar. Bu parçalanma, bilgi kaybına, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve doğru belgeleri bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında önemli ölçüde zaman kaybına yol açtığı için zararlıdır.