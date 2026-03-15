2026 Yılı İçin Yazarlar İçin En İyi 10 Proje Yönetimi Aracı

Günümüzde tek bir makale, beş sekmede yapılan araştırmaları, Zoom üzerinden yapılan röportajları, inceleme için yapılan paylaşımları, SEO düzenlemelerini, tasarım koordinasyonunu, müşteri onaylarını ve performans izlemesini içerebilir.

Ve işte tam da bu noktada işler ters gitmeye başlıyor.

Bir araçta taslak hazırlar, başka bir araçta görevleri izler ve üçüncü bir araçta beyin fırtınası yaparsınız. Asıl yazma işi kolay olan kısım olur, ancak tüm bunları yönetmek asıl iş haline gelir.

Yazarlar için proje yönetimi, netlikle ilgilidir. Bazıları görsel planlamacılar için tasarlanmıştır, bazıları uzun metinler için daha uygundur, diğerleri ise işbirliğine dayalı editör takımlarında öne çıkar.

Bu kılavuzda, yazarlar için en iyi 10 proje yönetimi aracını bir araya getirdik; böylece işinizi düzenlemek için daha az zaman harcayıp, yazmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. ✍️

İşte bu blogda yazarlar için tüm proje yönetimi araçlarını karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Projeleri, biletleri ve belgeleri koordine eden bağımsız yazarlar, küçük takımlar ve kurumsal organizasyonlar için yapay zeka destekli otomasyon ve araçlar arası ş Akışlarına sahip hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi Görevler, listeler, Belgeler ve hedefler, ClickUp Brain, çoklu AI modelleri, zaman yönetimi ve özel Otomasyonlar içeren tek bir platform Sonsuza kadar ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Notion Sıfırdan tamamen özelleştirilebilir bir Çalışma Alanı oluşturmak isteyen yazarlar için yerleşik yapay zeka özelliğine sahip özelleştirilebilir bir yazma Çalışma Alanı oluşturma Veritabanı görünümleri (tablo, pano, zaman çizelgesi, takvim), senkronizasyonlu bloklar, Notion AI yazma asistanı, düzenli kalmanıza yardımcı olacak eylem öğeleri içeren AI Toplantı Notları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Scrivener Karmaşık, çok bölümlü metinler oluşturan romancılar için taslaktan dışa aktarmaya kadar uzun metinleri yönetme Ciltli dosya tarzında metin düzenleme, sanal indeks kartlarının bulunduğu mantar pano, sürükle ve bırak ile yeniden yapılandırılabilen ana hat şeması, bölünmüş ekran araştırma görünümü Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 23,99 $'dan başlar Trello Görsel düşünen ve Kanban tarzı ş akışlarını tercih eden yazarlar için görsel Kanban tarzı yazma ş akışları Görsel Kanban panoları, Butler otomasyonu (kurallar ve komutlar), genişletilmiş fonksiyonellik için Power-Up'lar, takvim ve planlayıcı görünümü Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar Google Çalışma Alanı Gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan dağınık editör takımları için bulutta ortak yazım ve editörlük işlemleri Google Dokümanlar'da gerçek zamanlı işbirliği (öneri modu ve sürüm geçmişi), Dokümanlar/Gmail/Drive'da Gemini AI, Google Drive bulut depolama Ücretli plan, kullanıcı başına aylık 5,60 $'dan başlar. Asana Çok adımlı yayın akışlarını denetleyen editörler ve proje yöneticileri için görev bağımlılıklarına sahip yapılandırılmış editoryal akışlar Yapılandırılmış iş akışları için görev bağımlılıkları, editoryal izleme için özel alanlar, iş akışı oluşturucu ve kural otomasyonu, iş yükü ve kaynak yönetimi görünümleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 30,49 $'dan başlar Airtable Yapılandırılmış editoryal veritabanlarını yöneten operasyon takımları için kod gerektirmeyen, veriye dayalı içerik sistemleri oluşturma Bağlantılı kayıtlara sahip ilişkisel veritabanları, tetikleyici tabanlı otomasyonlar, Airtable AI alanları ve ajanları, yönlendirme mantığına sahip özelleştirilebilir giriş formları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar Monday.com İş yükü görünürlüğüne ve projeler arası gösterge panellerine ihtiyaç duyan yöneticiler için yerleşik yapay zeka ile esnek, görsel iş yönetimi Özelleştirilebilir ş akışlarına sahip görsel panolar, AI Blokları (özetleme, çevirme, kategorize etme), canlı işbirliği için Workdocs, kullanımı kolay bir arayüzde iş yükü ve kaynak görünümleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Milanote Karakterleri ve olay örgülerini uzamsal olarak haritalandıran hikaye anlatıcıları için görsel beyin fırtınası ve yaratıcı proje planlama Sınırsız görsel pano, anlık ilhamı yakalamak için web kesici, karakter ve hikaye taslak şablonları, medya eklemeleri (resim, video, bağlantılar) Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12,50 $'dan başlar. Evernote Farklı cihazlarda hızlı fikir yakalama isteyen profesyoneller için yazarlara yönelik, arama yapılabilir bir "ikinci beyin" oluşturun İç içe geçmiş yığınlar ve etiketleme özelliğine sahip not defterleri, araştırma verilerini kaydetmek için web kesici, notların içine entegre görevler, OCR ile belge tarama Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.

Yazarlar için proje yönetimi sırasında nelere dikkat etmelisiniz?

Yazarlar fikirlerini araştırma, taslak oluşturma, taslak hazırlama, düzeltme ve yayınlama aşamalarından geçirir. Bu da doğru aracın editoryal işin gerçeklerini desteklemesi gerektiği anlamına gelir. Yaratıcı bir proje yönetimi aracı seçerken değerlendirmeniz gereken temel özellikler şunlardır. 👇

Son teslim tarihlerini görünür ve yönetilebilir hale getirir: Yayın takvimi , zaman çizelgesi veya Gantt şeması görünümleri aracılığıyla son teslim tarihlerini, yayın zaman çizelgelerini ve dönüm noktası kontrol noktalarını gösterir

Yazma aşamalarına göre yapılandırın: Projeleri ana hatların belirlenmesi, taslak hazırlama, düzenleme, onay ve yayınlama gibi net aşamalara bölün ve ilerlemeyi gösteren durum izleme özelliğinden yararlanın

İşbirliğini ve editoryal geri bildirimleri tek bir yerde toplar: Satır içi yorumlar, konu tartışmaları ve taslak paylaşımına olanak tanıyarak, düzeltmelerin bağlam içinde yapılmasını sağlar

Araştırmaları doğrudan projelere bağlar: Notları, kaynak bağlantılarını, özetleri ve referans dosyalarını ilgili metinle birlikte saklayarak ayrı klasörler ve uygulamalar arasında arama yapma zahmetini ortadan kaldırır

Net sürüm geçmişi sağlar: Revizyonları izler ve önceki taslakları saklar; böylece değişiklikler belgelenir, geri alınabilir ve kolayca karşılaştırılabilir

Esnek iş akışı görünümleri sunar: İçerik planlıyor, düzenlemeleri yönetiyor veya son teslim tarihlerini gözden geçiriyor olmanıza bağlı olarak listeler, panolar ve takvimler arasında geçiş yapar

Her yerden iş yapmayı destekler: Masaüstü ve mobil cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlar, böylece yazarlar hareket halindeyken fikirlerini not alabilir, görevleri güncelleyebilir veya geri bildirimlere yanıt verebilir

📮 ClickUp Insight: İnsanların %45'inin birkaç dakikada bir telefonlarını kontrol ettiğini biliyor muydunuz? Genellikle hızlı bir cevap almak veya zihinsel bir mola vermek için yapıyorlar. Ancak rapor yazarken e-postalara göz atmak gibi sürekli telefon kontrolü yapmak, aslında dikkatinizi dağıtır ve derinlemesine iş yapmayı engeller. 🖤 İşte burada ClickUp Brain MAX devreye giriyor. AI destekli masaüstü yardımcınız olan Brain MAX, Çalışma Alanı'ndan ayrılmanıza veya telefonunuza uzanmanıza gerek kalmadan sohbet etmenize, plan yapmanıza, görevler oluşturmanıza ve üçüncü taraf uygulamalarda arama yapmanıza olanak tanır. Yaratıcı bir ilham mı arıyorsunuz? Sesinizi kullanarak haiku yazın, birden fazla AI modeliyle içerik oluşturun veya yönetici görevlerini halledin; böylece gözlerinize (ve konsantrasyonunuza) çok ihtiyaç duyduğunuz bir mola verin.

Yazarlar için En İyi Proje Yönetimi

İster müşterilerle uğraşan tek başına çalışan bir serbest yazar olun, ister hızlı hareket eden bir editör takımının parçası olun, bu araçlar yazma ş akışınıza netlik, görünürlük ve ivme kazandırmak için tasarlanmıştır. 💁

1. ClickUp (Birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı isteyen yazarlar için en iyisi)

Proje Yönetimi Takımları için ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti, hedefleri, gösterge panellerini ve yapay zekayı bir araya getiren dijital bir ortam olan dünyanın ilk Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

Work Sprawl'ı ortadan kaldırır; bu da artık bir uygulamada taslak hazırlamak, başka bir uygulamada son teslim tarihlerini izlemek, e-posta aracılığıyla geri bildirimleri yönetmek ve üçüncü bir araçta beyin fırtınası yapmak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. Her şey tek bir ekosistemde yer alır ve yapay zeka her şeyi anlar.

İşte bunun pratikte nasıl işlediği:

ClickUp Belgeleri ile içeriğinizi düzenleyin

ClickUp Belgeleri'ni ana hatlar, taslaklar, araştırmalar, stil kılavuzları, referans materyalleri, yayın takvimleri ve hatta takım geri bildirimleri için merkezi yazma merkeziniz olarak düşünün. Belgeler iş akışlarınıza doğrudan bağlıdır, böylece bir özeti bir ClickUp Görevi'ne bağlayabilir, bir stil kılavuzunu ş Akışına gömebilir veya içindekiler tablosunu otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

ClickUp Dokümanları'nı kullanarak başlıklarla içeriği yapılandırın, tablolar oluşturun, medya öğeleri ekleyin, kod blokları ekleyin ve uzun metin taslaklarını düzenli bir şekilde organize edin

Örneğin, bir "Haftalık Haber Bülteni Taslakları" belgesi oluşturabilir, araştırma bağlantılarını, editör notlarını ve ekip arkadaşlarınız için @bahsetmeleri ekleyebilirsiniz. Görevleri doğrudan belge içinde bağlayabilir, metni eylem öğelerine dönüştürebilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile yazma sürecini hızlandırın

ClickUp Bilgi Yönetimi ş akışının bir parçası olan ClickUp Brain, belgeler, görevler, yorumlar ve sohbetler dahil olmak üzere çalışma alanınıza entegre edilmiş Bağlamsal Yapay Zekadır; bu da, projelerinizin tüm bağlamıyla çalıştığı anlamına gelir.

Yazarlar için hem yaratıcı bir ortak hem de verimlilik asistanı görevi görür.

Herhangi bir metin alanının içinde doğrudan taslak oluşturabilirsiniz. Blog gönderileri, ana hatlar, açılış sayfası metinleri, sosyal medya konuları ve video senaryoları için sadece bir komut yazın, Brain bir taslak oluştursun. Mevcut metni vurgulayın ve şunlardan birini seçin:

Yazma becerilerinizi geliştirin

Yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin

Daha uzun veya daha kısa hale getirin

Karmaşık içeriği basitleştirin

Kaldığınız yerden yazmaya devam edin

Taslaktan eylem öğeleri oluşturun

Birden fazla dile çevirin

ClickUp belgeleri içinden doğrudan ClickUp Brain'e özetler, yaratıcı öneriler ve eylem ögeleri için danışın

Bir içerik özeti belgesinden eylem öğeleri oluşturursanız, bu özet yapılandırılmış bir ClickUp görevi haline gelir. Ayrıca, özel komutlar veya /write slash komutlarını kullanarak içeriği hızlı bir şekilde düzenleyebilir, yeniden yazabilir veya belirli bir üslupta (profesyonel, konuşma tarzı, mizahi) oluşturabilir ve bir rapor mu yoksa blog yazısı mı yazdığına bağlı olarak yaratıcılık düzeylerini ayarlayabilirsiniz.

📌 Örnek Talimat: Bu paragrafı, okuyucularımızın ilgisini daha fazla çekecek şekilde düzeltin ve üç adet dikkat çekici başlık seçeneği önerin.

İlk kez kullanıcılar için hızlı kılavuz:

ClickUp Brain MAX ile araştırma ve verimliliğinizi artırın

AI yazımını taslak aşamasının ötesine taşıyarak tam kapsamlı bir araştırma motoruna dönüştürmek için, gelişmiş AI masaüstü yardımcınız ClickUp Brain MAX'ı kullanın. Bu araç, ClickUp Brain'i yazma yardımının ötesine taşıyarak onu daha kapsamlı bir araştırma ve verimlilik motoruna dönüştürür.

Brain MAX şunları sunar:

Çalışma Alanınızda, bağlı uygulamalarınızda ve web'de Derin Arama yapın

Daha incelikli beyin fırtınası ve düzenleme için premium AI modellerine erişim

Projeleriniz ve belgeleriniz hakkında ortam ve bağlam farkındalığına sahip yanıtlar

Yazarlar için bu, araştırma aşamalarında çok etkili bir araçtır. Klasörleri veya tarayıcı sekmelerini tek tek incelemek yerine, Brain MAX'tan ilgili notları göstermesini, geçmiş müşteri geri bildirimlerini özetlemesini veya ilgili taslakları anında bulmasını isteyebilirsiniz.

Fikirlerinizi dikte edin, ilk taslakları daha hızlı oluşturun ve ClickUp Talk to Text ile her kelimenin otomatik olarak metin haline getirilmesini sağlayın

Yazmaktan daha hızlı düşünüyorsanız, ClickUp Talk to Text ile fikirlerinizi doğrudan Belge veya Görev bölümlerine dikte edebilirsiniz. Bu araç, konuşmanızı otomatik olarak yapılandırılmış metne dönüştürür ve bu metni ClickUp Brain ile hemen düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik oluşturma sürecini kolaylaştırın: Hazır Hazır ClickUp Şablonlarını uygulayın veya makaleler, blog gönderileri, yayın takvimleri veya yayın kontrol listeleri için kendi şablonlarınızı oluşturun; böylece zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı koruyun

Tekrarlayan adımları otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak taslakları incelemeye gönderin, bir taslak hazır olduğunda düzenleyicileri bilgilendirin veya diğer rutin eylemleri tetikleyin ClickUp Otomasyonlarını kullanarak taslakları incelemeye gönderin, bir taslak hazır olduğunda düzenleyicileri bilgilendirin veya diğer rutin eylemleri tetikleyin

Fikirleri yakalayın ve düzenleyin: ClickUp Notepad ile araştırma sonuçlarını, ilham kaynaklarını veya anlık fikirleri istediğiniz zaman not alın ve bunları Görevler, Belgeler veya projelere bağlayarak ş akışınızı yapılandırılmış ve kolayca başvurulabilir halde tutun

Yaratıcı sürecinizi görselleştirin ve proje içeriğini planlayın: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak hikayeler üzerinde beyin fırtınası yapın, araştırmalarınızı düzenleyin, hikaye akışlarını harita olarak gösterin ve şekilleri veya notları anında yazma görevlerine veya Belgelere dönüştürün ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak hikayeler üzerinde beyin fırtınası yapın, araştırmalarınızı düzenleyin, hikaye akışlarını harita olarak gösterin ve şekilleri veya notları anında yazma görevlerine veya Belgelere dönüştürün

Yazma KPI'larını izleme: Özel Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile hedef izleme için son teslim tarihlerini, içerik ilerlemesini, inceleme döngülerini, harcanan zamanı ve takım iş yükünü tek bir bakışta görselleştirin

Çalışma tarzınızı kendiniz belirleyin: İçerik takviminiz , Kanban panolarınız, zaman çizelgeleriniz, tablolarınız, Gantt grafikleriniz ve daha fazlası arasında geçiş yaparak ClickUp Görünümleri'ni kullanarak editoryal iş akışınızı kuşbakışı bir bakış açısıyla inceleyin

ClickUp'ın sınırlamaları

Bu kadar çok özellik ve özelleştirme seçeneği olduğundan, yeni kullanıcılar ilk başta kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu inceleme her şeyi açıklıyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde bir araya getirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyorum. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunuyor. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım olduğu şekilde ayarlamamı sağlayan çoklu görünümler, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görebildiğim gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri üstlenerek bana saatler kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü ş Akışına uyacak şekilde son derece özelleştirilebilir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Super Agents ile yazma ş akışınızı otomasyonla otomatikleştirin. Yalnızca yanıt veren sıradan araçların aksine, bu yapay zeka takım arkadaşları plan yapar, işi parçalara ayırır, harekete geçer ve projeler geliştikçe sizi bilgilendirir. İçerik taslağı oluşturmaktan görev atamaya kadar tüm ş akışları yönetmek için bağlam, çok adımlı akıl yürütme ve hafızayı bir araya getirirler. Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin, böylece ClickUp Super Agents ile yazmaya odaklanabilirsiniz Bunları şu amaçlarla kullanın: Kısa notları otomatik olarak yapılandırılmış içerik taslaklarına dönüştürün

Son teslim tarihlerine uyduğunuzdan emin olun ve editör toplantıları öncesinde durum özetlerini gönderin

Geçmiş kampanyalardan içgörüler elde edin ve performans özetleri hazırlayın Örneğin, bir Süper Ajan'a "Haftalık editoryal ilerleme raporu hazırla" hedefini atayabilirsiniz; bu durumda Süper Ajan, faaliyetleri tarayacak, gecikmiş yazıları tespit edecek, özetler hazırlayacak, takip görevleri oluşturacak ve bir rapor sunacaktır. İlk ajansınızı oluşturun:

2. Notion (Yerleşik yapay zeka ile özelleştirilebilir bir yazma çalışma alanı oluşturmak için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, yazma projelerinizi, araştırmalarınızı, yayın takvimlerinizi ve belgelerinizi esnek bir Çalışma Alanı'na taşır. Metin, veritabanları, Kanban panoları, tablolar, zaman çizelgeleri ve gömülü öğeleri barındırabilen sayfalar içinde her şeyi oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, Notion AI ve Notion Agent, sayfalarınızı, PDF'lerinizi ve bağlı dokümantasyon araçlarınızı tarayarak bağlamı anında ortaya çıkarabilir. Bu sayede yazarlar, dağınık toplantı tutanaklarını yapılandırılmış taslaklara dönüştürebilir, kayıtlı marka kılavuzlarına göre ilk taslaklar oluşturabilir veya araştırma notlarını yayına hazır özetlere dönüştürebilir.

Ayrıca, toplantı notlarını kaydetmek ve eylem ögelerini otomatik olarak çıkarmak için AI Toplantı Notları'na güvenebilirsiniz; bu, projeler arasında katkıda bulunanlar, düzenleyiciler ve paydaşları koordine ederken özellikle yararlıdır.

Notion'un en iyi özellikleri

Veritabanı Görünümleri (Tablo, Pano, Zaman Çizelgesi, Takvim) kullanarak yapılandırılmış içerik akışları oluşturun

Senkronizasyon Blokları ile sayfalar arasında tutarlı bilgi akışını sağlayın

Notion AI Yazma Asistanı ile taslaklar, özetler ve yeniden yazımlar oluşturun

Gelişmiş izinler ve doğrulama ayarlarıyla erişimi kontrol edin

Notion'un sınırlamaları

Geleneksel klasör hiyerarşisinin olmaması nedeniyle Çalışma Alanı yapısı dağınık görünebilir

Özel pazarlama proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı yerel otomasyon

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

İşte bir müşterinin dikkat çektiği nokta:

Notion sayfası, ihtiyacınız olan her şeye dönüştürebileceğiniz boş bir tuval gibi hissettirir. Bazı sayfalar grafik haline gelir, bazıları liste olur, bazıları ise farklı kişiler arasında paylaşılan çalışma belgeleridir. Bu esneklik büyük bir artıdır ve hemen hemen herkes için öğrenmesi ve kullanması kolaydır… Klasör yapısının olmaması ve genel düzen gerçekten sinir bozucu. İki ilgili belgem olduğunda, bu belgelerin düzenini veya diğer kişilere nasıl gösterildiğini değiştirmeden onları bir klasöre yerleştirebilmek isterim…

Teknik yazar iseniz, bu tam size göre!

3. Scrivener (Taslaktan dışa aktarmaya kadar uzun metinli el yazmalarını yönetmek için en iyisi)

Scrivener aracılığıyla

Scrivener, tek bir belgeye sığmayan uzun yazma projeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Yüzlerce sayfayı kaydırmaya zorlamak yerine, metninizi "klasör tarzı bir kenar çubuğu" içinde küçük, taşınabilir bölümlere ayırmanıza olanak tanır. Sahneleri sırasız olarak taslak haline getirebilir, bitmemiş fikirleri ayrı klasörlere kaydedebilir ve sürükle ve bırak yöntemiyle bölümlerin tamamını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Roman yazarları, kurgu dışı kitap yazarları ve akademik yazarlar için bu içerik yazma aracı, yapısal düzenlemeleri geleneksel bir kelime işlemcisine kıyasla çok daha kolay hale getirir.

Düzenleyiciyi bölerek yazınızın yanında referans materyallerini görünümde görebilirsiniz; bu özellik, taslak hazırlarken bilgileri doğrulayan gazeteciler, biyografi yazarları ve araştırmacılar için özellikle kullanışlıdır. Paylaşım zamanı geldiğinde, Scrivener dağınık bölümlerinizi Word, PDF ve hatta Final Draft biçiminde düzenlenmiş temiz bir metin haline getirir.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Sanal indeks kartları içeren Corkboard 'u kullanarak bölümleri ve sahneleri görsel olarak düzenleyin

Outliner ve sürükle-bırak klasörleri ile tüm metinleri yeniden yapılandırın

Kelime ve Karakter Hedefleri ile metin ve oturum hedefleri belirleyin

Özel meta veriler, etiketler ve durum işaretleyicileri kullanarak taslak aşamalarını izleyin

Scrivener'ın sınırları

Takım bazlı yazım için yetersiz işbirliği araçları

Fonksiyonu tam olarak anlamak için kılavuzları/eğitimleri okumak gerekir

Scrivener fiyatlandırması

iOS ve iPadOS: 23,99 $

MacOS: 59,99 $

Windows: 59,99 $

Scrivener puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Scrivener hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle ifade etti:

Genellikle birden fazla yazma ve organizasyon görevini üstleniyorum ve Scrivener'da en çok değer verdiğim şey, metinlerimi ilk taslaktan son içeriğe kadar tek bir araçta yapılandırılmış halde tutması. Ayrıca esnekliği sayesinde, daha yoğun görevler için masaüstü sürümünü, hareket halindeyken ise hızlı düzeltmeler yapmak veya not almak için mobil uygulamayı kullanabiliyorum. Hataları yakalamak için temel araçlar sunsa da, daha gelişmiş bir gerçek zamanlı düzeltme sisteminin entegrasyonu, aynı uygulama içinde metinlerini mükemmelleştirmek isteyenler için büyük bir adım olacaktır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Çivi yazısı, MÖ 3400-3100 yılları civarında eski Mezopotamya'da (özellikle günümüz Irak'ındaki Sümer'de) geliştirilen, en eski olmasa da en eski yazı sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Ticaret izleme, tahıl yönetimi ve hayvancılık hesapları gibi pratik ve ekonomik ihtiyaçları karşılamak üzere yöneticiler ve tapınak görevlileri tarafından yaratılmıştır.

4. Trello (Görsel kanban tarzı yazma ş akışları için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Trello, yeni başlayanlar için proje yönetimi amacıyla kullanılan web tabanlı bir Kanban aracıdır. Atlassian tarafından geliştirilen bu araç, işleri görsel olarak düzenlemek için panolar, listeler ve kartlar kullanır. Bir proje için bir pano oluşturabilir, bunu listelere (Fikirler, Taslak, Düzenleme, Yayınlandı gibi) ayırabilir ve ilerleme kaydedildikçe kartları aşamalar arasında taşıyabilirsiniz. Bu sayede, bir bakışta tam olarak neyin hazırlık aşamasında olduğunu kolayca görebilirsiniz.

Her kartta kontrol listeleri, ek dosyalar, bağlantılar, yorumlar ve son teslim tarihleri yer alabilir; bu da araştırma ağırlıklı yazıları yönetmek için pratik bir çözüm sunar. Yazarlar, kaynak bağlantılarını doğrudan ilgili kartın içine kaydedebilir, açıklamaya anahtar notlar ekleyebilir ve revizyon aşamalarını izleyebilir.

Trello ayrıca e-postaları ve Slack mesajlarını görevlere dönüştürmeyi de destekler; bu, görev ayrıntılarının dağınık konuşmalar aracılığıyla geldiği durumlarda oldukça yararlıdır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Butler Otomasyon (Kurallar, Düğmeler, Komutlar) ile tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Takvimler, Özel Alanlar ve daha fazlası için Power-Ups kullanarak fonksiyonları artırın

Trello Planner (Takvim Görünümü ve Zamanlama) ile görevlerin yanı sıra son teslim tarihlerini de planlayın.

Kart Yansıtma özelliğini kullanarak görevleri birden fazla panoya yansıtın

Trello'nun sınırlamaları

Panolar büyüdükçe dağınık hale gelir ve yönetimi zorlaşır

Karmaşık veya çok katmanlı projeler için ideal değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (Yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bu geri bildirim doğrudan bir kullanıcıdan geliyor:

Proje ve görev yönetimi için Trello'yu kullanmayı seviyorum çünkü aynı anda birden fazla görevi yönetmeme yardımcı oluyor ve gözden geçirmeyi kolaylaştırıyor. Çalışma alanlarını ve zaman takibi özelliklerini seviyorum. Her müşteri için farklı çalışma alanları oluşturarak birden fazla projeyi aynı anda yönetiyoruz ve çeşitli görevler için her şeyi kolayca yönetmek amacıyla farklı panolar oluşturuyoruz… Bazen karmaşık projeleri ve uzun vadeli projeleri yönetmek zor olabiliyor. Karmaşık projelerde zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve görevleri yönetmek zorlaşıyor. Birden fazla görev için birden fazla pano oluşturmamız gerekiyor ve bu zaman alıcı bir iş.

🔍 Biliyor muydunuz? Günümüzde The Chicago Manual of Style olarak bildiğimiz kitap, ilk olarak 1906 yılında basit bir tipografi kural kitabı olarak yayınlandı ve on yıllar içinde ABD'deki düzenleyiciler ve yazarlar için en etkili referans kaynaklarından biri haline geldi.

5. Google Çalışma Alanı (Bulutta ortak yazım ve editörlük işlemleri için en iyisi)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Workspace, Google tarafından geliştirilen, iletişim, belge oluşturma, depolama ve görev yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir verimlilik ve işbirliği çalışma alanıdır. Gmail, Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet, Sohbet ve Görevler'i içerir ve tüm bu uygulamalar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Docs, canlı işbirliğini, yorum yapmayı, öneri modunu ve yapılandırılmış belge oluşturmayı destekleyen temel yazma ortamı olarak işlev görür.

Gemini AI, uzun e-posta konuları özetlemek, yapılandırılmış taslaklar oluşturmak, araştırma dosyalarından içgörüler elde etmek ve hatta Meet'te toplantı notları almak için doğrudan Gmail, Dokümanlar ve Drive'a entegre edilmiştir. Her şey bulut tabanlı olduğundan, katkıda bulunanlar her yerden aynı anda düzenleme yapabilir, bu da dağıtılmış editör takımları için pratik bir çözüm sunar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Google Dokümanlar'ı kullanarak ( Öneri Modu ve Sürüm Geçmişi ) işbirliği içinde içerik taslağı oluşturun ve içeriği geliştirin

Google Drive ile araştırmalarınızı güvenli bir şekilde saklayın ve düzenleyin (belirli planlarda kullanıcı başına 5 TB'a kadar)

Google Meet'teki " Benim için not al " özelliği ile toplantı görüşmelerini otomatik olarak kaydedin

NotebookLM'yi kullanarak, kaynak gösterilen yanıtlarla yüklenen materyallerden içgörüler elde edin

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Büyük günlük dosyalarını veya karmaşık teknik verileri işlemek için uygun değildir

Drive izinlerini büyük ölçekte yönetmek kafa karıştırıcı olabilir

Google Çalışma Alanı fiyatları

İş Starter: Kullanıcı başına aylık 5,60 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 13,44 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,12 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (47.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bunu şöyle özetledi:

Google Çalışma Alanı'nda en çok sevdiğim şey, işbirliğini ne kadar sorunsuz bir şekilde sağladığı ve pazarlama kampanyaları ile satış girişimlerinin gecikme veya sürüm karışıklığı olmadan ilerlemesini sağladığıdır. E-posta ve takvimden belgelere ve dosya paylaşımına kadar her şey tek bir bağlantılı ekosistemde yer alır, bu da takım genelinde verimliliği ve görünürlüğü artırır. Küçük işletmeler için, gereksiz karmaşıklık olmadan kurumsal düzeyde işlevsellik sunar… İşlerin yaratıcı bir kaosa dönüşmesini önlemek için takımın bilinçli ve kasıtlı olması gerekir. Bununla birlikte, istediğiniz şekilde kurulum yapmanıza yardımcı olacak çok fazla gelişmiş özelleştirme seçeneği yoktur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Adı bilinen en eski yazar, MÖ 2285-2250 yılları civarında yaşamış ve tarihe geçen ilahiler ve şiirler yazmış olan Mezopotamyalı şair ve rahibe Enheduanna'dır.

6. Asana (Görev bağımlılıkları olan yapılandırılmış editoryal akışlar için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Bu listedeki bir diğer bulut tabanlı iş yönetimi platformu ise Asana'dır. İşleri liste görünümünde, Kanban panolarında, zaman çizelgelerinde (Gantt tarzı) veya takvimlerde görüntülemenize olanak tanıyan çeşitli seçenekler sunar; böylece projeleri yazma sürecinize uygun biçimde yönetebilirsiniz.

Bir makaleyi alt görevlere (ana hat, taslak, düzenleme, SEO incelemesi, yayınlama) ayırabilir, her adımı farklı katkıcıya atayabilir ve hazır olmadan hiçbir adımın ilerlememesi için bağımlılıklar belirleyebilirsiniz. Durum güncellemeleri, ekstra toplantılara gerek kalmadan paydaşları bilgilendirir ve Yineleyen görevler, haftalık haber bültenlerini, aylık raporları veya devam eden blog yayınlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Ücretli planlarda bulunan 17 alan türü dahil olmak üzere Özel Alanlar ile ş akışlarını standartlaştırın

Ş Akışı Builder ve Rules Otomasyonu ile tekrarlayan adımları otomatikleştirin

İş Yükü ve Kaynak Yönetimi araçlarıyla kapasiteyi izleyin

Asana'nın sınırlamaları

Gelişmiş özellikler (Zaman Çizelgesi, raporlama, iş yükü, hedefler, otomasyon) ücretli planlarda mevcuttur

Aynı görev birden fazla kişiye atanamaz

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz plan

Başlangıç : Aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

İşte G2'den dürüst bir yorum:

Tekrarlayan görevleri yapılandırmanıza ve karmaşık ş akışlarını saniyeler içinde otomasyonla otomatikleştirmenize olanak tanır, bu da zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Ayrıca, arayüzü temiz, düzenli ve görsel olarak çekicidir, böylece takımlar zorlu bir öğrenme süreci yaşamadan hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir…Aynı görev birden fazla kişiye atanamaz, bu da paylaşımı ve takım koordinasyonunu zorlaştırır. Ayrıca, görevlerin, alt görevlerin ve projelerin yapısı, dikkatli bir şekilde yönetilmezse hızla kafa karıştırıcı ve dağınık hale gelebilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Baskı öncesinde, başlıkları ve önemli bölümleri kırmızı mürekkeple yazma uygulaması olan "rubrication", okuyucuların metinlerde daha kolay yol bulmasına yardımcı oluyordu. Bu gelenek, eski Mısır'da yazmanların metinlerin anahtar kısımlarını kırmızı ile işaretlemesiyle başlamıştı.

7. Airtable (Kod yazmadan veri odaklı içerik sistemleri oluşturmak için en iyisi)

Airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tablonun esnekliğini ilişkisel veritabanının yapısıyla birleştiren, kod yazmaya gerek olmayan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Fikirleri, özetleri, katkıda bulunanları, son teslim tarihlerini, varlıkları ve performans verilerini tek bir yerde toplayan özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede, her makale, kampanya ve varlığın yapılandırılmış ve aranabilir olduğu, sürekli güncellenen bir içerik veritabanı oluşturabilirsiniz.

Airtable'ı kullanışlı kılan şey, yapılandırılmış verileri tamamen işlevsel ş akışlarına dönüştürebilme yeteneğidir. Yeni içerik talepleri için giriş formları tasarlayabilir, bunları otomatik olarak doğru düzenleyiciye yönlendirebilir ve birden fazla görünümde ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Hatta yapay zeka katmanlarını kullanarak özetleri özetleyebilir, kampanya fikirleri üretebilir veya geri bildirimleri büyük ölçekte analiz edebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Bağlantılı Kayıtlara Sahip İlişkisel Veritabanları kullanarak editoryal verileri yapılandırın

Tetikleyiciler ve Koşullu Otomasyonlar ile editoryal akışları otomatikleştirin

Airtable AI 'yi (Ajanlar ve AI alanları) kullanarak özetler ve içgörüler oluşturun

Yönlendirme Mantığı ile özelleştirilebilir formlar aracılığıyla yapılandırılmış talepleri toplayın

Airtable'ın sınırlamaları

Plan başına sabit kayıt sınırları (ör. Ücretsiz plan için 1.000, Takım planı için 50.000)

Formül kurulumu yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $ (Yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $ (Yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının görüşü:

Hizmet tabanlı bir girişim olarak, şirketimizin ş akışını yönetmek için Airtable Maximum'u kullanıyoruz ve envanterlerle ilgili tüm veri girişi işlerini bu yazılım üzerinden yapıyoruz. Bu araç, işletmemizin tüm satın alma işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sağladığı tablo ile takip edilmesini sağlamamıza yardımcı oluyor. Airtable yazılımıyla ilgili en büyük şikayetlerimden biri, kullanıcı arayüzünün oldukça karmaşık olması ve cep telefonumla uyumlu olmamasıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Birçok ünlü yazar mekanik daktilolara güveniyordu; örneğin Ernest Hemingway, romanlarının tamamını Olivetti Lettera 22 daktilosunda yazdı ve bu daktilonun düzyazısına kattığı kasıtlı ritmi ve disiplini benimsedi.

8. Monday.com (Yerleşik yapay zeka ile esnek, görsel iş yönetimi için en iyisi)

Monday.com, fikirler, taslaklar, son teslim tarihleri, geri bildirimler ve onayların hepsinin bir arada bulunduğu son derece görsel bir Çalışma Alanı sunar. Blog yazma ş Akışınızı katı bir sisteme uydurmak yerine, takımınızın gerçek çalışma şekline uygun panolar oluşturursunuz.

Bu platform, takımların başarılı projeleri, süreçleri, kaynakları ve hedefleri yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir "İş İşletim Sistemi"dir. Otomasyon, yapay zeka destekli eylemler, gösterge panelleri, iş yükü görünümleri, Gantt çizelgeleri ve entegre belgeler (Workdocs) desteği sunarken, müşteri takipçisi, teklif boru hattı ve üretim panosu olarak da işlev görür.

Monday.com'un en iyi özellikleri

AI Blokları (Özetleme, Çeviri, Duygu Algılama, Özel Komutlar) ile özetler oluşturun ve içeriği kategorilere ayırın.

Workdocs ile belgeleri tek bir yerde toplayın (canlı işbirliği, etiketleme, gömülü bileşenler)

İş Yükü ve Kaynak Tahsisi Görünümleri aracılığıyla kapasiteyi izleyin

200'den fazla entegrasyon ve ürün güçlendiricisini kullanarak sisteminizi birbirine bağlayın

Monday.com'un sınırlamaları

En az üç ücretli üye gerektirir ve gelişmiş güvenlik kontrolleri ücretli erişim arkasındadır, bu da serbest yazarlar için bir sorun teşkil eder

Şablonları değiştirmek veya panoları yeniden düzenlemek sezgisel değildir

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir müşteri şu geri bildirimi paylaştı:

monday Work Management, projeleri düzenlemek, işleri izlemek ve takımların tek bir yerde uyumlu çalışmasını sağlamak için mükemmel bir platformdur. Arayüzü sade, esnek ve özelleştirmesi kolaydır. Panolar, otomasyonlar, gösterge panelleri ve şablonlar sayesinde, ekibin gerçekte nasıl çalıştığını yansıtan ş Akışlarını oluşturmak çok basittir… Platform son derece esnek olduğu için, özellikle yeni takımlar için panolar ve ş Akışları için “doğru” yapıyı tasarlamak zaman alabilir. Ayrıca, daha gelişmiş otomasyonlar, izinler veya raporlama gibi bazı temel özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlı olabilir ve bu da büyük takımlar için maliyetleri artırabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde adlı eseri, şimdiye kadar yazılmış en uzun romanlardan biri olarak rekor tutuyor ve hikaye anlatımının hem ölçek hem de derinlik açısından ne kadar genişleyebileceğini gösteriyor.

9. Milanote (Görsel beyin fırtınası ve yaratıcı proje planlaması için en iyisi)

Milanote aracılığıyla

Milanote, görsel düşünen kişiler için tasarlanmıştır. Katı listeler ve satırlar yerine, fikirleri doğal bir şekilde sürükleyip bırakabileceğiniz, gruplandırabileceğiniz ve yeniden düzenleyebileceğiniz esnek panolar sunar.

Bu görsel işbirliği aracıyla, metin notlarını, resimleri, videoları, bağlantıları, yapılacaklar listelerini ve eskizleri sonsuz sayıda Beyaz Tahtada bir araya getirebilirsiniz. Konu yapılarını planlayın, karakter profilleri oluşturun ve sahnelerin ana hatlarını belirleyin.

İçerik ekipleri için moodboard'lar, kampanya planlaması ve kreatif brief'ler sunar. Ayrıca platform, uzaktan işbirliğini, yorum yapmayı ve bulut senkronizasyonunu destekler; böylece takımlar, bağlamı kaybetmeden birlikte beyin fırtınası yapabilir ve fikirleri geliştirebilir.

Milanote'un en iyi özellikleri

Milanote Web Clipper (Chrome uzantısı) ile ilhamı anında yakalayın

Karakter Profili ve hikaye taslağı şablonlarını kullanarak hikayeleri yapılandırın

Görsel, video, bağlantı ve dosya eklemeleri ile medyayı sorunsuz bir şekilde birleştirin

Gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama özelliklerini kullanarak mentorlarla işbirliği yapın

Milanote'un sınırları

Yerel takvim özelliği yoktur (geçici çözümler gereklidir)

Bazı kullanıcılar, mevcut veri biçimini etkileyen güncellemeler olduğunu bildiriyor

Milanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişi başına ödeme: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Takımınızı yükseltin: Aylık 49 $ (Yıllık faturalandırılır)

Milanote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Milanote hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlattı:

Milanote, sosyal medya takvimleri oluşturmak ve yönetmek için kullanmaktan keyif aldığım en sade ve kullanıcı dostu proje ve içerik yönetim sistemlerinden biridir… Bazı fonksiyonları eksiktir (özellikle düzenleme geçmişini izleme sorunu, bu da güven eksikliği nedeniyle birçok müşterinin panolardan dışlanmasına yol açar) ve mobil uygulamada bazı içerik kısıtlamaları vardır, bu da TikTok ve Instagram'da doğrudan paylaşım yapmayı verimsiz hale getirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Johannes Gutenberg'in 1440-1450 yılları civarında geliştirdiği hareketli harfli matbaa makinesi, okuryazarlığın ve fikirlerin Avrupa'ya yayılmasına yardımcı olarak Rönesans ve modern yayıncılık endüstrisinin temellerini attı.

10. Evernote (Yazarlar için aranabilir bir "ikinci beyin" oluşturmak için en iyisi)

Evernote aracılığıyla

Makale konuları, araştırma notları, sesli notlar ve ekran görüntüleri gibi fikirler sürekli aklınızda dolaşıyorsa, bu wiki yazılımı, bunlar kaybolmadan önce yakalamak için tasarlanmıştır. Dijital bir ikinci beyin gibi çalışır ve notları, web kesitlerini, belgeleri, görevleri ve hatta toplantı tutanaklarını saklayabileceğiniz tek bir yer sunarak hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

Bu, yazarların, öğrencilerin ve profesyonellerin herhangi bir biçimde bilgi yakalamasına ve anında erişmesine yardımcı olan, cihazlar arası bir not alma ve düzenleme platformudur.

İçeriği not defterleri halinde yapılandırabilir, daha iyi bir düzen için etiketler ekleyebilir, görevleri doğrudan notların içine gömebilir ve her şeyi masaüstü ile mobil cihazlar arasında senkronizasyon sağlayabilirsiniz. Yeni yapay zeka özellikleri, uzun notları özetlemenize, toplantıları yazıya dökmenize ve doğal dil araması kullanarak ilgili bilgileri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Evernote'un en iyi özellikleri

Not Defterleri , İç İçe Yığınlar ve Özel Etiketler kullanarak bilgileri düzenleyin

Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox) ile araştırmalarınızı anında kaydedin

Notlarınızın içine entegre görevleri kullanarak eyleme geçirilebilir öğeleri ekleyin

Belge Tarama ve OCR ile fiziksel belgeleri tarayın ve saklayın

Evernote'un sınırlamaları

Notları aktarırken ortaya çıkan uyumluluk sorunları (ör. hatalara neden olan etiketler)

Bazı kullanıcılar, yapay zeka özelliklerinin yetersiz olduğundan şikayet ediyor

Evernote fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Bir müşteriden ilk elden bir anlatım:

Evernote'un hızlı, güvenilir ve basit bir arayüze sahip olmasını takdir ediyorum. Senkronizasyon özelliğinin iyi çalıştığını ve notlarıma ihtiyacım olduğunda kolayca erişebildiğimi görüyorum. Yapı veya biçimlendirme konusunda endişelenmeden anında not oluşturmak ve kaydetmek çok kolay. Ayrıca, ilk kurulum çok kolaydı ve telefonumda hızlı not almak için Evernote'u kullanırken hiçbir sorun yaşamadım… Ücretsiz sürüm şu anda oldukça sınırlı görünüyor, bu da temel not alma işlevselliğini azaltıyor. Daha cömert bir ücretsiz sürüm veya daha basit bir fiyatlandırma, uygulamayı sıradan kullanıcılar için daha çekici hale getirecektir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %46'sı "iş moduna" geçmelerine yardımcı olan sağlam bir ritüelleri olduğunu söylerken, %11'i çoğu güne hayatta kalma modunda başladıklarını ve mesajlara ve son teslim tarihlerine geldikçe tepki verdiklerini belirtiyor. Bu genellikle güne net bir giriş noktası olmadığında olur. Dizüstü bilgisayarınızı açarsınız, bildirimler akışta başlar ve kendinizi toparlayamadan gün sizin adınıza kararlar vermeye başlar. ClickUp gibi birleşik bir AI çalışma alanında, tamamlanmamış görevler, son yorumlar, öncelikler ve devam eden konular zaten tek bir yerde bağlantılıdır; böylece Çalışma Alanını açtığınızda aktif olanları, değişenleri ve dikkat gerektirenleri hemen görebilirsiniz. Bağlamı yeniden oluşturmak için e-postaları, sohbetleri ve notları taramak yerine, sistem size güne daha bilinçli bir başlangıç yaparak, net bir başlangıç noktası sunar.

ClickUp Brain MAX içinde ChatGPT'yi kullanırken yararlanabileceğiniz bazı bonus ipuçları. 💁

Kısacası, ClickUp'ı seçin

Doğru proje yönetimi aracı, fikirlerinizin taslaktan yayına ne kadar sorunsuz geçeceğini belirler. Bazı araçlar görsel planlamada mükemmeldir. En iyi seçim, tek başına bir yazım sürecini yönetiyor, katkıda bulunanları koordine ediyor veya tam kapsamlı bir içerik operasyonu yürütüyor olmanıza bağlıdır.

Bununla birlikte, en büyük zorluğunuz taslaklar, geri bildirimler, araştırmalar, son teslim tarihleri ve iletişimi birden fazla uygulama arasında idare etmekse, birleşik bir Çalışma Alanı ciddi bir avantaj haline gelir.

İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta da budur. Yazma, işbirliği, otomasyon ve yapay zekayı tek bir ortamda bir araya getirerek, genellikle yaratıcı takımların hızını kesen engelleri ortadan kaldırır. Birbirinden bağımsız araçları üst üste yığmak yerine, ş Akışınızı bir kez oluşturursunuz ve her şey bu akış üzerinden ilerler.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yazarlar genellikle Trello, Asana ve Notion gibi proje yönetimi araçlarını kullanır. Ancak, karmaşık projelerde özelleştirilebilir hiyerarşiler oluşturmaya yardımcı olan ClickUp, bu araçlar arasında öne çıkan bir araçtır. Notlardan ve geri bildirimlerden AI destekli görev oluşturma özelliği ve iş bağlamında oluşturulmuş ortak çalışma belgeleriyle yazarlar için ideal bir araçtır.

Yazarlar, yazma zamanlarını ayırırken ve ivme kazanmak için Pomodoro yöntemini kullanırken, projeleri ana hatları belirleme, taslak oluşturma ve düzeltme gibi dönüm noktalarına böler. Eisenhower Matrisi ile önceliklendirme, acil işlerin önce halledilmesine yardımcı olur; otomatik hatırlatıcılar ise gecikmeleri önler. ClickUp’ın Gantt grafikleri ve son tarih otomasyonları, yazarlar için işlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Grammarly, gerçek zamanlı dilbilgisi, üslup ve netlik önerileri için iyi bir araçtır; Hemingway Uygulaması ise zarfları ve pasif cümleleri işaretleyerek metni sadeleştirir. Ayrıca ClickUp, ortak düzenleme, canlı imleç algılama ve yorum atama özelliklerine sahip ClickUp Belgeleri ile taslak oluşturma ve düzenleme için harika bir araçtır. Belgelerinizde yerleşik olarak bulunan ClickUp Brain'i kullanarak ilk taslakları oluşturabilir, yazınızı geliştirebilir ve içeriği özetleyebilirsiniz.

Yazarlar, sürüm geçmişi, satır içi yorumlama ve görevlerle bağlantılı yorumlar gibi özelliklere sahip araçları kullanarak revizyonları ve geri bildirimleri izler. ClickUp, Google Dokümanlar ve Notion gibi araçlar, sürüm geri alma ve belirli taslaklara veya görevlere bağlı net geri bildirim konuları sunar.

ClickUp veya Google Workspace gibi sezgisel ve kullanımı kolay araçlarla yazmaya başlayın, çünkü bu araçların kurulumu ve kullanımı basittir. Bu platformlar, minimum yapılandırma gerektiren görsel panolar veya paylaşılan belgeler kullanır ve işleri verimli bir şekilde düzenler.