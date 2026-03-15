Bir Podcast'i Tanıtma ve Dinleyici Kitlenizi Büyütme

Bir podcast oluşturmak, bu işin sadece bir parçasıdır. Podcast'in doğru zamanda doğru kitleye ulaşmasını sağlamak da aynı derecede önemlidir.

İçerik oluşturucularının %72'si, dinleyici kitlesini büyütmenin ve doğru platformda keşfedilmenin en büyük zorluklarından biri olduğu konusunda hemfikir; bu, kamera karşısına geçip bir video podcast kaydetmekten bile daha zor.

Bu da podcast'inizi tanıtmanın sonradan akla gelen bir şey olmaması gerektiği anlamına gelir. Bu süreç, fikir oluşturma aşamasındayken başlamalıdır.

Bu kılavuzda, podcast'inizi nasıl tanıtabileceğinizi gösteriyoruz. Ayrıca, ilham alabilmeniz için diğer podcast sunucularının yapacaklarına dair örnekler de paylaşıyoruz.

Podcast Tanıtımı Neden Önemlidir?

Bu blog yazısı yazıldığı tarihte, dünya çapında 4.641.388 podcast indekslenmişti. Bu, yaklaşık 651,7 milyon podcast dinleyicisinin arasından seçim yapabileceği çok sayıda ses dosyası anlamına geliyor.

Hangi konuyu seçerseniz seçin, muhtemelen o konuda bir podcast vardır. Kuantum fiziği, yapay zeka, hayalet hikayeleri, ilişkiler veya konteyner taşımacılığı gibi tuhaf derecede spesifik bir konuyu düşünün.

Paylaşım yapacak değerli bir içeriğiniz varsa, podcast'inize zaman ayırmaya hazır bir dinleyici kitlesi mutlaka vardır.

Podcast tanıtımının önemi şudur:

Uzman durumunu kazandırır: Sizi kendi alanınızda bir düşünce lideri olarak pozisyona getirir; bu durum özellikle markalı, eğitici veya sektöre özgü podcast'ler için büyük fayda sağlar

Geniş ölçekte güven oluşturur: Metinlerin aksine, bir podcast sesinizi ve kişiliğinizi yansıtır; bu da dinleyicilerinizle daha derin ve daha kişisel bağlantılar kurmanızı kolaylaştırır

Satın alma niyetini artırır: Ürün veya hizmet önerileri, dinleyicilerinin zaten güvendiği bir sunucudan geldiğinde satın alma niyeti doğal olarak daha yüksek olur

Daha geniş bir kitleye ulaşın: Uzmanlığınız artık okuma alışkanlıkları veya dikkat süresinin sınırları içinde kalmaz; 2.000 kelimelik bir makaleyi okumayacak kişiler bile 45 dakikalık bir bölümü dinler.

⭐ Bonus: İlk kez bir podcast başlatıyorsanız, hızlı bir şekilde işin içine girmenize yardımcı olacak en iyi AI araçlarını burada bulabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Podcast kelimesi, iPod ve broadcast kelimelerinin birleşiminden oluşur ve ilk olarak Apple'ın iPod'u aracılığıyla yapılan dağıtımda, yalnızca ses içeren programları tanımlamak için kullanılmıştır.

Bir Podcast'i Tanıtma (Adım Adım)

Tür ne olursa olsun, size görünürlük ve indir kazandıracak bazı podcast tanıtım stratejileri aşağıda yer almaktadır.

1. Adım: Podcast'inizi arama için optimize edin

Yeni podcast dinleyicilerinin sizi keşfetmesinin pek çok yolu var.

Bu, sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla olabilir. Ya da bir influencer'ın haber bülteninde veya sosyal medya paylaşımında sizden bahsetmesi şeklinde olabilir. Ya da podcast dizinleri, çevrimiçi forumlar veya Google aracılığıyla olabilir.

Podcast'inizi doğru anahtar kelimelerle indekslediğinizde, bu platformlara ve algoritmalara, kullanıcılar bölümlerinizle ilgili konuları aradıklarında programınızın öne çıkarılması gerektiğini belirtmiş olursunuz.

Podcast SEO çabalarınızın bir parçası olarak aşağıdakileri optimize etmelisiniz 👇

Başlık ve açıklama

Podcast'inizin başlığı, açıklaması ve bölüm detayları, hem arama motorlarının hem de potansiyel dinleyicilerin ilk karşılaştığı unsurlardır. Bunları optimize etmek için şunları yapabilirsiniz:

Podcast başlığı: Podcast'inizin konusunu anında yansıtmalıdır. Programınız gemilerin ve kargoların küresel ticareti nasıl dönüştürdüğünü ele alıyorsa, "Containers" gibi bir isim dinleyicilere konuyu anında kavratır.

Podcast açıklaması: Platformunuzun karakter sınırı dahilinde, programın konusunu ve hedef kitlesini açıklayan açıklayıcı bir özet hazırlayın. Ayrıca, ilgili anahtar kelimeleri doğal bir şekilde metne dahil edin.

Bölüm başlığı ve açıklaması: Başlık ve açıklama, bölümün ana fikrini baştan netleştirmelidir. Ayrıca, misafirinizın önemli bir takipçi kitlesi varsa, bölüm başlığına misafirin adını eklemeyi düşünün.

📌 Örnek: YouTube'daki FP&A Today podcast'inin açıklamasında alakalı anahtar kelimeler yer alıyor. Podcast'i yayınlayan şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, ana şirket olan Datarails'in paylaşımı da bulunuyor.

Datarails aracılığıyla

Podcast web sitesi

Genel SEO performansınızı artırmak söz konusu olduğunda, özel bir web sitesi büyük bir avantaj sunar. Dinleyicilere, tüm bölümlerinizi konu, misafir veya temaya göre kategorize edilmiş olarak bulabilecekleri merkezi bir yer sağlar. Aynı zamanda, markalaşma ve içerik deneyimi üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Elbette, web sitesini oluşturmak ve sıralamada üst sıralara çıkarmak zaman alıcı bir iştir, ancak bu çabaya değer çünkü arama motorlarına indeksleyecek daha fazla içerik ve dinleyicilerin podcast'inizi keşfetmesi için daha fazla yol sunar.

Podcast web sitenize aşağıdakileri eklemeyi düşünün:

Blog yazıları: Bölüm içeriğini bilgilendirici blog yazıları haline getirerek, hedef kitlenizin halihazırda aradığı ilgili anahtar kelimeler için arama trafiğini yakalayın

Gömülü ses oynatıcı: Ziyaretçilerinizi üçüncü taraf bir uygulamaya yönlendirmeden web sitenizde doğrudan dinlemelerini sağlayın

Bireysel bölüm sayfaları: Her bölüm için ayrı bir podcast sayfa özelliği; burada program notları, zaman damgaları ve anahtar noktalar yer alır

Arama fonksiyonu: Kullanıcıların arşivinizin tamamını kaydırmaya gerek kalmadan belirli konuları veya misafirleri bulmasına yardımcı olan bir arama çubuğu

İletişim bilgileri: Dinleyicilerin geri bildirim göndermesi, soru sorması ve sosyal medyada sizi takip etmesi için bir yol

CTA'lar: Dinleyicilerin abone olması, yorum bırakması veya ürün satın alması için net çağrılar

Podcast bölümleri: Tıklanabilir tablolar; dinleyicilerin konuları gözden geçirip en çok ilgilendikleri bölüme doğrudan atlamalarını sağlar

RSS beslemesi: Listelendiğiniz tüm podcast uygulamaları ve dizinlerinde yeni bölümleri otomatik olarak günceller

📌 Örnek: Lenny’nin haber bülteni ve podcast’i, ürün geliştiricilere yöneliktir ve 1.000.000’den fazla abonesi vardır. Web sitesinde hem ücretsiz hem de ücretli aboneler için çeşitli bölümler bulunmaktadır.

💡 Profesyonel İpucu: Podcast metninizi hazırlarken araştırma yapın ve metnin genelinde anahtar kelimeleri doğal bir şekilde kullanın. Google artık podcast ses dosyalarını indeksleyerek, transkripsiyonunu oluşturarak ve içinde arama yaparak sözlü anahtar kelimeleri tespit edebiliyor. Yeterince net konuşursanız, Google’ın NLP teknolojisi bu anahtar kelimeleri algılayacak ve bu kelimelerle sıralama şansınızı artıracaktır.

Podcast transkripsiyonu ve program notları

Podcast'inizi metne dönüştürmenin bazı avantajları vardır:

Ses içeriğinizin taranabilir olmasını sağlar — Google, bölümlerinizi hedef anahtar kelimeler, uzun kuyruklu arama terimleri ve konuşma dilindeki ifadeler için indeksleyebilir, böylece organik görünürlüğünüzü artırır

İşitme güçlüğü çeken dinleyiciler için içeriğinizi erişilebilir hale getirin

Aksan veya hızlı konuşma nedeniyle zorluk çeken ana dili İngilizce olmayanlar için dil engelini ortadan kaldırır

Konuşma noktalarını, zaman damgalarını, misafirlerin özgeçmişlerini ve kaynaklara veya sponsorlara bağlantıları vurgulayan program notlarını hazırlamayı önemli ölçüde kolaylaştırır

📌 Örnek: İş planlama platformu Pigment'in Perspectives adlı bir podcast'i var. Her bölümün kendi sayfası var ve burada, blog yazısı olarak yeniden düzenlenmiş transkripti okuyabilirsiniz.

Pigment aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Podcast ses dosyalarınızı ClickUp Clips olarak yükleyin (en fazla 20 dakika) ve ClickUp Brain'i kullanarak bunları doğru bir şekilde metne dönüştürün. Brain, metni konuşmacı ve yapıya göre düzenler ve doğrudan ClickUp Belgeleri'nde saklanmaya hazır hale getirir. Ayrıca Brain'i kullanarak bölümleri özetleyebilir ve program notlarınız için istediğiniz biçimde anahtar noktalar oluşturabilirsiniz. ClickUp Brain ile sesli podcast'leri özetleyin

2. Adım: İçeriği yeniden kullanın

Podcast, çeşitli farklı varlık ve biçimlere dönüştürülebilen bir içerik hazinesidir.

Bunların her birini, içerik tüketiminin farklı aşamalarında hedef kitlenize ulaşmak için kullanabilirsiniz.

Podcast'inizi şu amaçlarla yeniden kullanabileceğinize dair kısa bir özet:

Podcast'i şu amaçlarla yeniden kullanın Ne yapılacak? Blog yazısı Ana konuşma konularını, aranabilir anahtar kelimeleri hedefleyen uzun bir form makaleye dönüştürün Instagram Reel/ LinkedIn Video/TikTok Etkileyici 60–90 saniyelik bir klip veya ses kaydı LinkedIn gönderisi Profesyonel bir kitleye uyarlanmış, bölümden alınmış anahtar bir içgörü veya görüş X konu başlığı Bölümün ana argümanını, kolayca sindirilebilir bir çoklu tweet konusuna bölün YouTube Videosu Podcast sesini video biçimine dönüştürme İnfografik veya görsel Bölümden istatistikler, ipuçları veya alıntılar infografik tarzı kartlar halinde

İçerik ş akışlarını ölçeklendirmek için, en sık kullandığınız yeniden kullanım biçimleri için sosyal medya şablonları oluşturun.

Platforma özgü yönergeleri (ör. biçim, karakter sınırı, en uygun yayınlama zamanı) göz önünde bulundurun ve tutarlılık sağlamak için bu stratejileri yapılandırılmış bir belgedeki formatı kullanarak kaydedin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp for Marketing Teams, podcast yayıncılarına ve takımlarına, birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı aracılığıyla podcast ve pazarlama akışlarının her yönünü planlamak, yönetmek, yürütmek ve izlemek için merkezi bir platform sunar. ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı ile podcast pazarlama çabalarınızı tek bir yerde toplayın ClickUp ile takımlar şunları yapabilir: Araçlar arasında geçiş yapmadan çok kanallı kampanyalar ve içerik takvimleri planlayın

İçerik stratejisi belgelerini, bölüm özetlerini, kampanya zaman çizelgelerini ve analizleri, bunları yönlendiren görevlerle doğrudan bağlantı kurun

Gösterge panelleri ve AI kartları ile podcast'inizin performansını ve pazarlama KPI'larını izleyin

Fikirleri doğrudan projelere ve görevlere bağlayan görsel beyaz tahtalar aracılığıyla takımınızla birlikte fikir üretin

Podcast içeriğinizi, yani senaryoları, özetleri, bölüm planlarını ve yeniden kullanılan içeriği yapılandırılmış, aranabilir ClickUp belgelerinde geliştirin ve saklayın

3. Adım: Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanın

Yeni dinleyicilerinizin çoğu olmasa da birçoğunun içeriğinizle dijital ortamda karşılaşma olasılığı yüksektir.

Birçok kişi Spotify veya Apple Podcasts'teki en popüler podcast'leri keşfederek yeni programlar bulsa da, yeni başlıyorsanız bu pek yardımcı olmaz.

Sosyal medya, potansiyel dinleyiciler tarafından keşfedilmenizi sağlayan güçlü bir pazarlama stratejisi haline gelir.

Üstelik tamamen ücretsiz olarak başlayabilirsiniz. Ön maliyetiniz sadece zamanınızdır ve giriş engelinin düşük olması sayesinde herkes sosyal medya paylaşımları oluşturabilir, konuşmalar başlatabilir ve sosyal medya platformlarında varlığını güçlendirebilir.

Peki, küçük veya büyümekte olan bir podcast'iniz varsa, sosyal medya algoritmalarında görünürlüğünü artırmanın bazı yolları nelerdir? 👇

Bölüm özetleri

Bölümünüzden kısa ve etkileyici bir an seçin ve dinleyicilerinizi bununla meraklandırın. Dinleyicilerin ilgisini çekecek ve onları büyüleyecek türden bir gerilim anı olsun.

Ancak, snippet'in tek başına anlamlı olduğundan emin olun. Bağlamından koparılmış rastgele bir klip gibi hissettirmemelidir.

Bir video podcast'i yayınlıyorsanız, klibi farklı platformlarda doğrudan yeniden kullanabilirsiniz. The Mel Robbins Podcast tarafından Instagram'da paylaşılan bu video klip gibi.

Yalnızca ses içeren podcast'ler için audiogramlar oluşturun. Ses klibiyle birlikte statik veya animasyonlu bir görsel (genellikle kapak resminiz veya dalga formu) ekleyin. Önemli bir misafir varsa, onun fotoğrafı da iş görebilir. Her iki durumda da, yayınladığınız tüm audiogramlarda markalaşma tutarlılığını koruyun; böylece dinleyiciler programınızı görür görmez tanıyabilir.

Perde arkasına bir göz atın

Dinleyiciler, cilalı ve cansız içeriklerden bıkmış durumda. Dinleyiciler, cilalı ve cansız içeriklerden bıkmış durumda. Onlara, günlük işleyişinizden kısa ve samimi bilgiler gibi, daha doğal içerikler sunun. Sizinle daha insani bir düzeyde bağlantı kurmalarını sağlayın.

BTS içeriğiniz şunları içerebilir:

Gizemli misafirin duyurusu

Yaklaşan bir bölüm için yapılan beyin fırtınası oturumuna dair içgörüler

Takım tanıtımları, ama eğlenceli

Mikrofonun arkasında karşılaştığınız zorluklar

This American Life'ın bu videosunu izleyin. Ham ve çılgın bir video. Tam da izleyicileri bağlayan ve geri gelmelerini sağlayan türden bir içerik.

Misafir özellikleri

Önemli bir misafirin yer aldığı yeni bir bölüm yayınlanmadan önce, video klipler, sabit görseller ve fragmanlardan oluşan bir karışımla dinleyicilerinizin ilgisini çekin. Baskı hissetmeden yapılan konuşmalardan çıkan komik hataları veya samimi anları paylaşın. Bölüm yayınlanmadan önceki tanıtım, lansman duyurusunun kendisi kadar ses getirmelidir.

Call Her Daddy'nin Instagram hesabının, bölümler yayınlanmadan önce gelecek misafirleri nasıl tanıtarak günler öncesinden beklenti yarattığını görün.

🔔 Hatırlatıcı: Yeni başlıyorsanız, hedef kitlenizin bulunduğu 1-2 kanal seçin. Çünkü başka bir podcast yayıncısı için işe yarayan bir şey, sizin için pek işe yaramayabilir. Seçiminiz, nişinize de bağlı olacaktır.

Örnek olarak, AI Başarı podcast'inin sunucusu Nat Schooler, profesyonellerin aktif olarak kariyer rehberliği ve sektörle ilgili bilgiler aradığı LinkedIn'de yoğun bir şekilde pazarlama yapıyor.

Öte yandan, My Favorite Murder'dan Karen Kilgariff ve Georgia Hardstark, Instagram'da bir takipçi kitlesi oluşturdu; burada karanlık mizah ve kişisel hikaye anlatımını harmanladıkları içerik, etkileşimi yüksek hayran topluluğunda derin bir yankı uyandırdı.

💡 Profesyonel İpucu: Bölüm bağlantıları, sosyal medya profilleri ve dinleme platformları gibi tüm önemli bağlantılarınızı tek bir yerde toplayan bir Linktree oluşturun. Böylece, dinleyicilerinizin sosyal medya platformlarında içeriğinizi bulması ve etkileşim kurması daha kolay hale gelir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanınızın içinden en iyi AI modellerine erişim sağlar. İhtiyacınız olan göreve ve çıktıya bağlı olarak, Claude, ChatGPT veya Gemini arasında geçiş yaparak podcast içeriğinizi yeniden kullanabilirsiniz (birden fazla abonelik ücreti ödemeden). ClickUp Brain ile analiz görevleriniz için en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın Örneğin: Claude'un kesin ve profesyonel üslubunu kullanarak bölüm transkriptlerinizden basın bültenleri ve LinkedIn gönderileri hazırlayın

Bir podcast bölümünü blog yazısına dönüştürürken ChatGPT'yi kullanarak yaratıcı bakış açıları keşfedin

Instagram ve Pinterest içerikleriniz için ClickUp Brain'in görüntü oluşturma özelliğini (DALL-E tarafından desteklenir) kullanarak infografikler ve görsel öğeler oluşturun

Derin araştırma modunu kullanarak yeni bölüm fikirleri, rakiplerinizin eksiklikleri veya nişinizdeki trend konularını ortaya çıkarın

👀 Biliyor muydunuz? 2023 yılında Spotify'ın en büyük ikinci podcast'i olan Call Her Daddy, SiriusXM ile 125 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu rakam, Alex Cooper'ın Spotify ile yaptığı önceki anlaşmanın iki katından fazla. Bu durum, iyi tanıtılmış ve stratejik olarak büyütülmüş bir podcast'in sonunda ne kadar değer kazanabileceğinin bir kanıtıdır.

4. Adım: E-posta pazarlamasından yararlanın

Haber bültenleri, programınızın etrafında değer odaklı bir topluluk oluşturmak için sağlam bir temel sunar. Ayrıca, e-postanın tüm pazarlama kanalları arasında en yüksek yatırım getirisini (her 1 dolarlık harcama için 10 ila 50 dolar) sağladığı ve açılma oranlarının %20 ile %30 arasında olduğu bir sır değildir .

E-posta listenizi oluşturmak için web sitenize bir kayıt ol bağlantısı veya özel bir açılış sayfası ekleyin. Bir okuyucu abone olduğunda paylaşımlara başlayabilirsiniz:

Podcast konunuzla ilgili özenle seçilmiş okumalar veya kaynaklar (şablonlar, kontrol listeleri veya araçlar)

Diğer podcast'lerde misafir olarak yer aldığınız bölümlerin bağlantıları

Dinleyicilerinizin faydalı bulacağı sektör haberleri veya güncel yorumlar

Abonelere bir sonraki bölümde hangi konuların ele alınmasını istediklerini soran özel anketler

Nihai hedef, haber bülteninizi kendilerini eğitmek için başvurulacak bir kaynak olarak gören sadık bir okuyucu kitlesi oluşturmaktır.

📌 Örnek: AI haberleri konusunda önde gelen podcast'lerden ve haber bültenlerinden biri olan The Rundown AI'ya abone olduğunuzda, net, etkileşimli ve yeni okuyucuları anında konuya alıştıran 3 adımlı bir hoş geldiniz e-posta alırsınız.

via The Rundown AI

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'ı kullanarak yeni aboneleri doğru şekilde sisteme dahil eden otomatik bir e-posta dizisi oluşturun. 0. Gün → Dinleyicilere neler bekleyebileceklerine dair kişiselleştirilmiş bir not içeren bir hoş geldiniz e-posta gönderin 2. Gün → En popüler podcast bölümlerinizi, etkileşimi artırmak için interaktif bir soru ile birlikte paylaşım yapın 6. Gün → Seçilmiş değerlerle ilk haftalık bülteninizi gönderin 8. Gün → Programı beğendilerse, yorum bırakmalarını isteyin Birisi haber bülteninize abone olduğunda veya bir e-postaya yanıt verdiğinde tetikleyici olan kural tabanlı ClickUp Otomasyonları ayarlayabilirsiniz. ClickUp'ın 100'den fazla hazır otomasyonundan birini kullanın veya ClickUp Brain'in ş Akışınıza göre sizin için bir dizi oluşturmasına izin verin. ClickUp otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve operasyonları sorunsuz bir şekilde yürütün

5. Adım: Misafirlerle işbirliği yapın

Podcast'inizi tanıtmak için diğer podcast yayıncılarının dinleyici kitlesinden yararlanın. Onları programınıza davet edebilir veya onların programlarına misafir olarak katılabilirsiniz. İşbirliği yapacağınız kişileri seçici bir şekilde belirleyin.

Aşağıdaki özelliklere sahip podcast yayıncılarıyla işbirliği yapmak istersiniz:

Benzer bir hedef kitleye hitap edin, ancak tamamen aynı içeriği ele almayın

Dinleyicilerinizin gerçekten değerli bulacağı bir bakış açısı veya uzmanlık sunun

Sosyal medyada kendi içeriklerini aktif olarak tanıtıyorlar

Unutmayın, misafir podcast'i tanıtmak, konuşmanın kendisi kadar (hatta daha da fazla) önemlidir.

Ancak, misafirlerden sadece bölümü paylaşmalarını istemek yerine, bir misafir tanıtım kiti hazırlayın. Aşağıdakileri sunarak podcast içeriğinin paylaşımını kolaylaştırın:

Olduğu gibi yayınlayabilecekleri veya düzenleyebilecekleri önceden yazılmış sosyal medya başlıkları

Instagram, LinkedIn ve Twitter/X için boyutlandırılmış grafik öğeleri

Bölümün en iyi anlarını içeren kısa bir ses kaydı veya video klip

Bölüm bağlantısı ve yayın tarihi, böylece paylaşımlarını önceden planlayabilirler

Kendi haber bültenlerine veya biyografilerine ekleyebilecekleri kısa bir cümle

İşte bölüm yayınlandığında misafirlerinizi bilgilendirmek için kullanabileceğiniz bir şablon:

Merhaba [İsim]! Bölümün yayında 🎉 Birkaç klip, sosyal medya metni ve grafik hazırladık; böylece paylaşım bir dakikadan az sürer. Dinleyicilerinin bunu dinlemesini çok isteriz.

🚀 ClickUp Avantajı: Misafirlerinizin konuşma metinlerini, özgeçmişlerini, geçmiş bölüm konularını, dinleyici demografisini ve diğer ilgili ayrıntıları ClickUp Brain'e girin. Yüzeysel soruların ötesine geçen ve konuşmaya gerçek bir derinlik katan, kişiye özel röportaj soruları oluşturmasını isteyin. Soruları birlikte değerlendirin, iyileştirin ve kayıt öncesinde takımınızın gözden geçirmesi için nihai listeyi ClickUp Belgeleri'nde saklayın. Podcast beyin fırtınası ortağınız olarak ClickUp Brain'i kullanın

6. Adım: Podcast dizinlerine gönderin

İnsanlar her türlü platform aracılığıyla podcast'leri keşfediyor. Programınızın büyük podcast dizinlerinde listelenmesi, yeni dinleyicilerin sizi bulması için daha fazla görünürlük anlamına gelir. Listeye girmek oldukça basittir. Çoğu dizin, yayınladığınız her seferinde bölümleri otomatik olarak senkronize eden RSS beslemenizi göndermenize izin verir.

Kullanabileceğiniz en önde gelen podcast uygulamaları ve dizinlerinden bazıları: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn ve iHeartRadio.

Spotify aracılığıyla

Hala ses mi video mu diye karar veremiyor musunuz, yoksa hangi platforma öncelik vereceğinizi mi belirlemeye çalışıyorsunuz? Cumulus Media ve Signal Hill'in raporuna göre, bilmeniz gereken bazı podcast platformu verileri şunlardır:

Son 6 ay içinde yeni bir podcast dinleyen haftalık podcast tüketicilerinin %45'i YouTube'dan başladı; bu da YouTube'u şu anda en büyük keşif platformu yapıyor

Buna rağmen, podcast tüketicilerinin %92'si hala izlemek yerine dinlemeyi tercih ediyor. Yalnızca %8'i sadece podcast'leri izlediğini söylüyor. Henüz bir video podcast başlatacak imkanınız olmadığı için yeni içerik yayınlamayı ertelemeyin

Haftalık podcast dinleyicilerinin %12'si akıllı TV üzerinden dinliyor; bu, küçük ama büyümekte olan bir segment olup, gelecekteki dağıtım planları için akılda tutulması gereken bir husustur.

Spotify, Apple Podcasts ve YouTube, ABD'deki haftalık podcast dinleyicilerinin en çok kullandığı platformların %64'ünü oluşturuyor. Ancak bu podcast dinleme uygulamaları çok farklı kitlelere hitap ediyor. Spotify daha genç kitlelere, Apple deneyimli podcast dinleyicilerine, YouTube ise yeni başlayanlara yöneliyor.

7. Adım: Topluluklara ve forumlara katılın

İnsanların halihazırda aktif olarak bilgi ve çözüm aradığı Reddit, Discord sunucuları ve Facebook gruplarından yararlanın.

Hangi topluluğu veya forumu seçerseniz seçin, şunlara dikkat edin:

Kullanıcıların sorgularını samimi bir şekilde yanıtlayın ve yalnızca sorgu ile doğrudan ilgiliyse podcast'inize atıfta bulunun

Son bölümlerden ilginç bir yorum veya soru paylaşın ve topluluğun görüşlerini alın

Topluluğun tartışmaları bölümünüze ilham verdiyse, topluluktan bahsetme

Bant genişliğinizi ve kaynaklarınızı göz önünde bulundurarak bu podcast tanıtım stratejilerini kademeli olarak uygulayın. Programınız popülerlik kazandıkça, daha fazla zaman gerektiren stratejileri de ekleyin.

📌 Örnek: Japon korku hikayelerine adanmış bir podcast olan Kowabana'nın, bölümlerin konusunu, şehir efsanelerini, Japon video oyunlarını ve kültürel folkloru aktif olarak tartışan 1.500'den fazla üyeye sahip bir Discord topluluğu var. Sadık bir topluluk oluşturduğunuzda, podcast'iniz benzer düşüncelere sahip kişiler arasında hızla yayılır.

🚀 ClickUp Avantajı: Özel Alanlar içeren ClickUp Görevleri oluşturarak farklı topluluklardaki etkileşiminizi izleyin; hangi forumlarda aktif olduğunuzu, ne sıklıkla paylaşım yaptığınızı ve programınıza trafiği yönlendiren unsurları belirleyin. Bu sayede topluluk çabalarınız düzensiz değil, bilinçli ve ölçülebilir olur. ClickUp görevleri ile topluluk oluşturma çabalarınızı izleyin

👀 Biliyor muydunuz? İlk podcast, 2000-2004 yıllarında Dave Winer ve Adam Curry tarafından geliştirildi. O zamanlar podcast'lere "sesli blog" deniyordu. 2000-2001 yıllarında Winer, RSS enclosure etiketlerini oluşturdu ve böylece ses dosyalarının ilk kez RSS beslemeleri aracılığıyla dağıtımına olanak sağladı.

Uzun Vadeli Podcast Büyüme Stratejileri

Bir podcast başlatmak bir şeydir. Bir sonraki adım ise onu insanların tekrar ziyaret ettiği bir kanal haline getirmektir.

Strateji Ne yapılacak? Düzenli olarak yayınlayın Haftalık veya iki haftalık bir programa sadık kalın. Aylarca ara vermek, dinleyicilerinizin başka yerlere yönelmesine neden olur. İlk podcast bölümünüzü herhangi bir yerde tanıtmadan önce, en az 3 yayınlanmış bölümünüzün hazır olmasını sağlayın Ağızdan ağıza yayılmasını teşvik edin Dinleyicileri puan ve yorum bırakmaya teşvik edin. Bölümün sonunda yer alan basit bir "bu bölümü beğendiyseniz, faydalı bulabilecek biriyle paylaşım yapın" ifadesi, çoğu tanıtım taktiğinden daha etkili olur. Kişisel bir marka oluşturun Podcast dinleyicilerinin %84'ü, bir podcast sunucusunun daha önce inandıkları bir konu hakkındaki görüşlerini değiştirdiğini söylüyor. Bu tür bir etki bir logodan değil, insanların güvendiği bir sunucudan gelir. En büyük podcast'ler, sunucularının kişisel markaları üzerine inşa edilmiştir. Podcast ürünleri Ürünler sadece para kazanma aracı değildir. Logonuzun bulunduğu bardak altlıkları, tişörtler veya çıkartmalar, dinleyicilerinizin zaten sevdiği bir şeyle birleştirildiğinde, kalıcı bir hatırlanma ve sadakat yaratır Eski bölümleri yeniden kullanın En iyi eski bölümlerinizi dönemsel olarak yeniden yayınlayın. Yeni dinleyiciler bunları henüz dinlememiştir ve bu, yeni bir şey kaydetmeden en iyi içeriğinizin ömrünü uzatır. Diğer podcast'lerle çapraz tanıtım yapın Benzer nişlerdeki podcast'lerle fragman bahsetmeleri veya misafir katılımları konusunda işbirliği yapın. Bu yöntem ücretsizdir, hedef kitleye odaklanır ve zaten dinleme alışkanlığı olan kişilere ulaşır. Influencer pazarlaması Hedef kitlesi sizinkine benzeyen influencer'larla işbirliği yapın Mevsimsel temalı içerik Bölümleri, nişinizle ilgili trend olan anlara, tatillere veya kültürel etkinliklere bağlayın

⭐ Bonus İpucu: Programınızı, içeriğinize zaten hazır olan hedef dinleyicilere ulaştırmak için ücretli reklamlara yatırım yapın: Google Ads'i kullanarak, konunuzla ilgili anahtar kelimeleri aktif olarak arayan dinleyicileri yakalayın

Spotify sesli reklamları yayınlayın: Tıklanabilir CTA ile premium kullanıcılara bile ulaşmak için pre-roll, mid-roll veya post-roll pozisyonlarında 30 saniyelik reklamlar yayınlayın

Video veya sesli YouTube reklamlarıyla YouTube'un devasa kitlesinden yararlanın

Amazon Ads, dinleyicilere, özellikle de geleneksel dijital kanallardan ulaşılması zor olanlara benzersiz bir erişim imkanı sağlar

Podbean, belirli niş kitleleri hedeflemek için uygun, kendi kendine hizmet veren ve bütçe dostu seçenekler sunar

👀 Biliyor muydunuz? 2025 sonu itibarıyla The Joe Rogan Experience, Spotify, YouTube ve Apple dahil olmak üzere büyük platformlarda en çok aboneye sahip ve en çok dinlenen podcast 'tir. Diğer popüler ve yüksek abone sayısına sahip programlar arasında Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy ve The Mel Robbins Podcast yer almaktadır.

İşte podcast'inizi planlamanıza, kaydetmenize, düzenlemenize, dağıtımını yapmanıza veya gelir elde etmenize yardımcı olacak birkaç podcast yazılımı.

ClickUp: içerik planlama ve analiz için

Bir podcast üretmek, çoğu insanın farkında olduğundan daha fazla aşamadan oluşur. Araştırma, senaryo yazımı, kayıt, düzenleme, misafir koordinasyonu, tanıtım, performans izleme... Ve bunlar sadece tek bir bölüm için geçerli. Bunları tekrar tekrar yaparken, tekrarlanabilir bir sisteme ihtiyacınız vardır.

ClickUp.

Bu birleşik AI Çalışma Alanı’nda fikir üretebilir, içerik oluşturabilir, takımınızla işbirliği yapabilir, görevleri izleyebilir ve podcast akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. İşte nasıl yapacağınız 👇

Fikir üretme ve içerik planlama

ClickUp Beyaz Tahtası, takımınıza kaba podcast fikirlerini rafine projelere dönüştürmek için görsel bir tuval sunar. Tek bir tıklamayla referansları sabitleyebilir, notlar ekleyebilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve fikirleri yapılandırılmış belgelere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirlerinizi koordineli eylemlere dönüştürün

Dokümantasyon ve içerik oluşturma

ClickUp Belge, podcast'inizle ilgili tüm içerik varlıklarını (senaryolar, program notları, misafir özetleri ve yeniden kullanım şablonları) oluşturmanıza ve saklamanıza olanak tanır. İçeriğinizi yapılandırılmış ve erişilebilir tutmak için tablolar, wikiler, iç içe geçmiş sayfalar ve gömülü medya ekleyin.

Podcast stratejiniz için tek doğru kaynak olacak bir belge kütüphanesi oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: İlk taslağı oluşturmak için Docs'ta doğrudan ClickUp Brain'i kullanın. Takımlar, belgeden ayrılmadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve belirli bölümler veya satırlar hakkında geri bildirim bırakabilir. Taslak tamamlandığında, son teslim tarihleri ve gerekli tüm ayrıntılarla birlikte inceleme görevlerini doğrudan Docs'tan atayın.

Podcast içeriğinizi planlayın ve yönetin

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ın Podcast Takvimi Şablonu'nu kullanarak podcast bölüm konseptlerinizi, tanıtım faaliyetlerinizi, programınızı ve misafirlerinizi yönetin.

ClickUp'ın Podcast Takvimi Şablonu, gelecek bölümleri, misafir katılımlarını, konuları ve son teslim tarihlerini tek bir yerden toplu olarak görünümde sunar. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Renk kodlu etiketlerle Konsept, Tanıtım, Planlama, Kayıt ve Transkripsiyon gibi aşamalarda her bölümü izleyin

18'den fazla Özel Alan'da bir podcast bölümüyle ilgili önemli bilgileri kaydedin

Bölümler, Podcast Sponsorları, Program Notları ve Podcast Aşaması dahil olmak üzere 7 farklı ClickUp görünümünde podcast akışınızı görüntüleyin

Super Agents ile tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

Gönderileri planlamak, misafirlerle koordinasyon sağlamak, içerik takvimlerini güncellemek ve yorumları takip etmek... Podcast tanıtımı, birçok değişkeni ve daha da fazla manuel işlemeyi içerir.

ClickUp Süper Ajanları, gidip gelmeleri azaltan, görevler arasındaki kesintileri önleyen ve tüm ş akışını devam ettiren tekrarlanabilir bir sistem oluşturur.

Bu ajanlar özerk bir şekilde çalışır ve sizden talimat beklemeden Çalışma Alanı'ndaki değişikliklere yanıt verir.

ClickUp Super Agents ile tekrarlanan podcast akışları için yapay zeka destekli akışlar oluşturun

Süper Ajanlar'ın podcast'iniz için yapabileceği birkaç iş:

Bölümler klasörünüzü izleyin ve yeni bir transkript yüklendiğinde otomatik olarak program notları ve sosyal medya başlıkları oluşturun

Her hafta görev yorumlarından, bölüm belgelerinden ve kampanya performansından güncellemeleri toplayın ve birleştirilmiş bir özeti takım kanalınıza yayınlayın

Misafir onay görevi tamamlandı olarak işaretlendiğinde bunu algılayın ve tanıtım kiti ş akışını otomatik olarak başlatın; varlık oluşturma, e-posta taslağı ve zamanlama görevleri dahildir

Bunun nasıl işlediğini görmek için, ClickUp'ın Super Agents'ı nasıl kullandığına dair bu videoyu izleyin👇

ClickUp'ın ana özellikleri

ClickUp Brain, çalışma alanınızdan ayrılmanıza gerek kalmadan bölüm özetleri, senaryolar, röportaj soruları, sosyal medya başlıkları ve program notları oluşturarak prodüksiyonu hızlandırır

Gösterge paneliinizdeki AI Kartları , görevlerin, kampanya ilerlemesinin ve takım güncellemelerinin gerçek zamanlı özetlerini göstererek verileri anlamanıza yardımcı olur

ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak belgeler, sohbetler ve ClickUp bağlantılı uygulamalarda doğal dilde arama yapın

ClickUp Calendar, bölümler, sezonlar ve tanıtım kampanyaları genelinde podcast'inize düzenli bir görünüm sunar; böylece süreç hakkında her zaman genel bir görünümye sahip olursunuz

Tüm tanıtım çabalarını tek bir yerde merkezileştiren yerleşik bir pazarlama CRM'si: misafirlerle iletişim, sponsor konuşmaları ve kampanya izleme

E-posta bağlantısı kurarak, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan otomasyon akışlarının doğrudan Çalışma Alanınızdan tetiklenmesini sağlar

İçerik takviminizi oluşturmak, görevleri planlamak ve projenizin zaman çizelgesini ilk günden itibaren izlemek için kullanıma hazır podcast şablonları

Bileşenleri ekleyerek iş akışlarını güncelleyin, proje durumlarını değiştirin, görevler atayın ve daha fazlasını yapın; hepsi belge düzenleyicinizden.

ClickUp sınırlamaları

Web uygulamasında bulunan tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Google ve QBO ile yerel entegrasyonlar çok hoşuma gitti. Otomasyonlar birçok manuel görevi ortadan kaldırıyor ve daha da fazla otomasyon için bir AI Ajanı oluşturmak beni heyecanlandırıyor. Simon ile kurulumumuzu ve mevcut özellikleri gözden geçirmek için bir görüşme yaptık ve o çok yardımcı oldu. Kısa bir görüşme olmasına rağmen çok şey öğrendim ve onunla tekrar bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. ClickUp tam olarak uygulandığında, iş yükümüzü önemli ölçüde azaltacağını ve proje yönetimi ile finans/faturalandırma ekipleri arasındaki iletişimi iyileştireceğini düşünüyorum. Bu, kesinlikle her gün kullanacağımız bir araç olacak. Şu ana kadar hemen kullanmaya başladık ve başlangıç oldukça kolay oldu. Zamanla ş akışımızı geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam edeceğimize eminim.

Google ve QBO ile yerel entegrasyonlar çok hoşuma gitti. Otomasyonlar birçok manuel görevi ortadan kaldırıyor ve daha da fazla otomasyon için bir AI Ajanı oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Simon ile kurulumumuzu ve mevcut özellikleri gözden geçirmek için bir toplantı yaptık ve o çok yardımcı oldu. Kısa bir toplantı olmasına rağmen çok şey öğrendim ve onunla tekrar bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. ClickUp tam olarak uygulandığında, iş yükümüzü önemli ölçüde azaltacağını ve proje yönetimi ile finans/faturalandırma ekipleri arasındaki iletişimi iyileştireceğini düşünüyorum. Bu, kesinlikle her gün kullanacağımız bir araç olacak. Şu ana kadar hemen kullanmaya başladık ve başlangıç oldukça kolay oldu. Zamanla ş akışımızı geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam edeceğimize eminim.

Podcast tanıtımınızı birden fazla platformda yönetmek kısa sürede karmaşık hale gelebilir. Bu planlama araçları, günlük manuel çaba harcamadan sosyal medya kanallarında içerik planlamanıza, sıralamanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur.

Buffer

Buffer aracılığıyla

Buffer, işleri gereksiz yere karmaşıklaştırmadan platformlar arasında tutarlılık sağlamak isteyen oluşturucular ve küçük takımlar için tasarlanmış, kullanımı kolay bir sosyal medya planlama aracıdır. Tek bir gösterge paneli üzerinden Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X ve daha fazlasında paylaşımlar planlamanıza olanak tanır. Sade arayüzü ve sağlam analiz özellikleri, kendi tanıtımlarını yöneten podcast yayıncıları için güvenilir bir seçimdir.

Buffer'ın anahtar özellikleri

Tek bir yerden birden fazla sosyal medya hesabına gönderileri planlayın ve sıraya alın

Gönderi performansını ve kitle etkileşimini izlemek için yerleşik analizler

Canva entegrasyonu, ş akışından ayrılmadan görseller tasarlayıp planlamanıza olanak tanır

Altyazı taslaklarını hazırlamaya ve içeriği farklı platformlarda yeniden kullanmaya yardımcı olan AI asistanı

Buffer sınırlamaları

Gönderiler için etiketleme veya sınıflandırma yapılmaması, büyük içerik hacimlerini düzenlemeyi zorlaştırıyor

İşbirliği özellikleri sınırlıdır; harici bir takım veya ajansla çalışıyorsanız bu durum ideal değildir

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel Paket: Kanal başına aylık 6 $

Takım: Kanal başına aylık 12 $

Ajans: Ayda 10 kanal için 120 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buffer hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Buffer, Blusky gibi biraz daha az kullanılan platformlarda yardımcı oluyor. Instagram ve Facebook için kolayca kullanabiliyorum. Sıraya koyana kadar sınırsız sayıda taslak kaydedebilmeyi seviyorum. Sorunlar olduğunda müşteri desteği her zaman yardımcı oluyor, ancak bazen güncellemeler yapıldığında umduğumdan daha fazla sorun çıkıyor. Yaygın sosyal medya uygulamalarıyla ve Blusky gibi yeni uygulamalarla entegrasyonu kolay.

Buffer, Blusky gibi biraz daha az kullanılan platformlarda yardımcı oluyor. Instagram ve Facebook için kolayca kullanabiliyorum. Sıraya koyana kadar sınırsız sayıda taslak kaydedebilmeyi seviyorum. Sorunlar olduğunda müşteri desteği her zaman yardımcı oluyor, ancak bazen güncellemeler yapıldığında umduğumdan daha fazla sorun çıkıyor. Yaygın sosyal medya uygulamalarıyla ve Blusky gibi yeni uygulamalarla entegrasyonu kolay.

Daha sonra

via Later

Later, bir Instagram planlama aracı olarak başladı ve o zamandan beri güçlü bir görsel odaklanma ile tam kapsamlı bir sosyal medya planlayıcısına dönüştü. Bu araç, görsel içeriğe (ses grafikleri, alıntı kartları ve bölüm grafikleri) yoğun bir şekilde yatırım yapan ve yayınlanmadan önce feed'lerinin tam olarak nasıl görüneceğini görmek isteyen podcast yayıncıları için özellikle kullanışlıdır.

Later'ın anahtar özellikleri

Sürükle ve bırak planlama ve besleme önizleme özelliklerine sahip görsel içerik takvimi ile içerik takvimi şablonları

Instagram profilinizi bölüm bağlantıları için tıklanabilir bir açılış sayfasına dönüştüren biyografi bağlantısı aracı

Hedef kitlenizin verilerine göre en uygun yayınlama zamanları

Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X ve Facebook'u destekler

Daha sonraki sınırlamalar

Analitik ve raporlama, Buffer veya Hootsuite'e kıyasla daha az ayrıntılıdır

İşbirliği araçları ve gelişmiş analizler gibi bazı anahtar özellikler, daha yüksek fiyat kademelerinde sunulmaktadır.

Later fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 18 $

Growth: Aylık 40 $

İleri Düzey: Aylık 80 $

Later puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Later hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Paylaşım yapmak için Later Social kullanıyorum ve paylaşımları planlayıp hangi gün yayınlanacağı konusunda endişelenmeme gerek kalmadığı için zamanlama özelliğini son derece değerli buluyorum. Bu sayede sosyal medyayı dert etmeden tatile çıkma özgürlüğüne sahip oluyorum. Öne çıkan bir özellik, farklı platformlarda paylaşımları zamanlayabilme yeteneğidir; böylece Instagram için bir paylaşım hazırladığımda, bunu Facebook, TikTok veya LinkedIn'de yayınlanacak şekilde hızlıca yeniden planlayabiliyorum. Benim için pek iş yapmayan Buffer gibi diğer araçlarla karşılaştırıldığında, bu kesinlikle yayın yapmak için kullandığım en iyi araç. Later Social'ın daha iyi bir galerisi, daha iyi zamanlama seçenekleri ve takipçilerimin en aktif olduğu zamanları bilmeme yardımcı olan "yayınlamak için en iyi zaman" özellikleri var.

Paylaşım yapmak için Later Social kullanıyorum ve paylaşımları planlayıp hangi gün yayınlanacağı konusunda endişelenmeme gerek kalmadığı için zamanlama özelliğini son derece değerli buluyorum. Bu sayede sosyal medyayı düşünmeden tatile çıkma özgürlüğüne sahip oluyorum. Öne çıkan bir özellik, farklı platformlarda paylaşımları zamanlayabilme yeteneğidir; böylece Instagram için bir paylaşım hazırladığımda, bunu Facebook, TikTok veya LinkedIn'de yayınlanacak şekilde hızlıca yeniden zamanlayabiliyorum. Benim için pek iş yapmayan Buffer gibi diğer araçlarla karşılaştırıldığında, bu kesinlikle yayın yapmak için kullandığım en iyi araç. Later Social'ın daha iyi bir galerisi, daha iyi zamanlama seçenekleri ve takipçilerimin en aktif olduğu zamanları bilmeme yardımcı olan "yayınlamak için en iyi zaman" özellikleri var.

Hootsuite

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, sosyal medya yönetimi alanında köklü isimlerden biridir ve birden fazla hesapta yüksek hacimli içerik yönetmesi gereken takımlar için tasarlanmıştır. Bir pazarlama ekibi veya ajansıyla çalışan podcast yayıncıları için, kendi kategorisindeki çoğu araçtan daha yapılandırılmış bir iş akışı sunar; bu iş akışı onay süreçleri, kampanya izleme ve daha kapsamlı analizler içerir.

Hootsuite'in ana özellikleri

Toplu planlama özelliği, yüzlerce gönderiyi tek seferde yüklemenizi ve sıraya almanızı sağlar

Kampanya izleme ve onay ş akışları, içerik yayınlanmadan önce takımlar arasında uyumu sağlar

Rakip karşılaştırması ve özel raporlama içeren ayrıntılı analizler

YouTube, Pinterest ve TikTok dahil olmak üzere çok geniş bir platform alası destekler

Hootsuite sınırlamaları

Onay ş akışları 1'e 1 yapıyla sınırlıdır; katmanlı veya çok adımlı onaylar yoktur

Fiyatlar alternatiflere kıyasla oldukça yüksek, bu da tek başına çalışan podcast yayıncıları için bu seçimi haklı çıkarmayı zorlaştırıyor

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 99 $

Takım: Aylık 249 $

İş: Aylık 739 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Hootsuite ile tüm sosyal medya hesaplarımı tek bir yerden yönetebilmenin rahatlığını seviyorum. Zamanlama aracı sezgisel, bu da birden fazla platformdaki gönderileri yönetmeyi kolaylaştırıyor. Yerleşik analizler harika çünkü her platformu ayrı ayrı incelemek zorunda kalmadan neyin işe yaradığını kolayca görebiliyorsunuz. Tüm bunlar tutarlı kalmama, zaman kazanmama ve performansı etkili bir şekilde izlememe yardımcı oluyor.

Hootsuite ile tüm sosyal medya hesaplarımı tek bir yerden yönetebilmenin rahatlığını seviyorum. Zamanlama aracı sezgisel, bu da birden fazla platformdaki gönderileri yönetmeyi kolaylaştırıyor. Yerleşik analizler harika çünkü her platformu ayrı ayrı incelemek zorunda kalmadan neyin işe yaradığını kolayca görebiliyorum. Tüm bunlar tutarlı kalmama, zaman kazanmama ve performansı etkili bir şekilde izlememe yardımcı oluyor.

Audiogram oluşturucuları

Bu araçlar, bir tasarımcıya veya video düzenleyicisine ihtiyaç duymadan ses kliplerini paylaşılabilir video içeriğine dönüştürmenize yardımcı olur.

Headliner

Headliner aracılığıyla

Headliner, tasarım deneyimi olmadan ses grafikleri ve video klipler oluşturmak isteyen podcast yayıncıları için özel olarak tasarlanmıştır. Sesinizi otomatik olarak metne dönüştürür, dalga formlarını canlandırır ve birkaç tıklamayla altyazı eklemenize olanak tanır. Prodüksiyona saatler harcamadan düzenli olarak sosyal medya içeriği üretmesi gereken podcast yayıncıları için bu listedeki en pratik araçlardan biridir.

Headliner'ın ana özellikleri

Sesinizle senkronizasyonlu animasyonlu altyazılar oluşturan otomatik transkripsiyon

Her sosyal platforma uygun boyutlarda dalga formu animasyonları ve özelleştirilebilir şablonlar

Podcast RSS beslemesini doğrudan içe aktarın, böylece manuel yükleme yapmadan bölümleri alabilirsiniz

Video arka plan seçenekleri arasında stok görüntüleri, resimler veya düz renkler bulunur

Headliner sınırlamaları

Ücretsiz plan, dışa aktarılan videolara Headliner filigranı ekler

Özelleştirme seçenekleri, tasarım odaklı araçlara kıyasla nispeten sınırlıdır

Headliner fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Aylık 9,99 $

Pro: Aylık 25,99 $

Headliner puanları ve yorumları

Gerçek kullanıcılar Headliner hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

MP3'lerimden güzel bir "audiogram" oluşturabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, daha iyi sıralama elde etmek için içeriğim ve web sayfalarım için hızlı bir şekilde anahtar kelimeler bulabilmeyi de seviyorum. Headliner ayrıca ilgi çekici bulduğu alıntıları da bana sunuyor, bu da sosyal medya siteleri için içerik oluşturmamı kolaylaştırıyor. YouTube'a da doğrudan paylaşım yapabilmem harika. Kullanımı son derece kolay ve ÜCretsiz!

MP3'lerimden güzel bir "audiogram" oluşturabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, daha iyi sıralama elde etmek için içeriğim ve web sayfalarım için hızlı bir şekilde anahtar kelimeler bulabilmeyi de seviyorum. Headliner ayrıca, ilgi çekici bulduğu alıntıları bana sunuyor, bu da sosyal medya siteleri için içerik oluşturmamı kolaylaştırıyor. YouTube'a da doğrudan paylaşım yapabilmem harika. Kullanımı son derece kolay ve ÜCRETSİZ!

Descript

Descript aracılığıyla

Descript, bir ses grafiği oluşturucudan daha fazlasıdır; metinleri düzenleyerek kayıtları düzenlemenizi sağlayan eksiksiz bir ses ve video düzenleme platformudur. Video bölümleri kaydeden podcast yayıncıları için, ham kayıttan sosyal medyaya hazır, son halini almış kliplere kadar her şeyi halleder. Öğrenme eğrisi Headliner'ınkinden daha diktir, ancak çıktı kalitesi önemli ölçüde daha yüksektir.

Descript'in anahtar özellikleri

Metin tabanlı ses ve video düzenleme: transkriptten kelimeleri silin, klip kendiliğinden düzenlenir

Overdub özelliği, kendi klonlanmış sesinizle yerine geçecek metni yazarak ses hatalarını düzeltmenizi sağlar

Ekran kaydı, uzaktan kayıt ve klip dışa aktarma özelliklerinin tümü tek bir platformda bir araya getirilmiştir

Otomatik dolgu kelime kaldırma ve arka plan gürültüsü azaltma

Descript'in sınırlamaları

Sadece temel ses dosyası oluşturma işlemine ihtiyaç duyan kullanıcılar için bu süreç biraz zorlayıcı gelebilir

Overdub gibi AI özellikleri, daha yüksek fiyat kademelerinde sunulmaktadır

Descript fiyatlandırması

Hobi: 24 $/kişi/ay

Oluşturucu : 35 $/kişi/ay

İş: 65 $/kişi/ay

Kurumsal Müşteri

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (850'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Descript'e video ve ses dosyalarını eklemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Bu, süreci hızlandırıyor ve bir gönderinin veya ayrıntıların harika bir başlangıcını sağlıyor; daha sonra kendi bilgilerimle bunu geliştirebiliyorum. Transkriptler ve LinkedIn gönderileri oluşturmak için gerçekten kullanışlı ve ayrıca podcast'lerden önemli bölümleri oluşturmak için de kullanıyorum. İlk kurulum kolaydı, bu da tüm deneyimi sorunsuz hale getirdi.

Descript'e video ve ses dosyalarını eklemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Bu, süreci hızlandırıyor ve bir gönderinin veya ayrıntıların harika bir başlangıcını sağlıyor; daha sonra kendi bilgilerimle bunu geliştirebiliyorum. Transkriptler ve LinkedIn gönderileri oluşturmak için gerçekten kullanışlı ve ayrıca podcast'lerden önemli anları derlemek için de kullanıyorum. İlk kurulum kolaydı, bu da tüm deneyimi sorunsuz hale getirdi.

Wavve

Wavve aracılığıyla

Wavve, podcast yayıncıları ve radyo oluşturucuları için özel olarak tasarlanmış, sade ve abartısız bir audiogram aracıdır. Yapılacak her şeyi yapmaz; paylaşılabilir ses kliplerinin sosyal medyada hızlı bir şekilde iyi görünmesini sağlamaya odaklanır. Ana hedefiniz, zorlu bir öğrenme süreci gerektirmeden büyük ölçekte markalı audiogramlar oluşturmaksa, Wavve bu işi güvenilir bir şekilde halleder.

Wavve'nin ana özellikleri

Marka rengi ve logo desteği ile özelleştirilebilir animasyonlu dalga formu tasarımları

Ses klibinizle senkronizasyonlu otomatik altyazı oluşturma

Instagram, Twitter/X, Facebook ve LinkedIn için önceden ayarlanmış sosyal medya boyutları

Tasarım deneyimi gerektirmeyen basit sürükle ve bırak arayüzü

Wavve'nin sınırlamaları

Descript'e kıyasla sınırlı gelişmiş düzenleme özellikleri

Doğrudan RSS beslemesi entegrasyonu yoktur; ses dosyalarını manuel olarak yüklemeniz gerekir

Wavve fiyatlandırması

Wavve Starter : Aylık 9,99 $

Wavve Pro : Aylık 24,99 $

Ajans: Aylık 129,99 $

Wavve puanları ve yorumları

Gerçek kullanıcılar Wavve hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Sosyal medya için sesli harika gönderiler oluşturun. Yeni Wavvelink, potansiyel abonelerin markamız hakkında her şeyi öğrenmelerine ve podcast'imize hızlıca bağlantı kurmalarına yardımcı olan, podcast'imiz için harika bir açılış sayfasıdır.

Sosyal medya için sesli harika gönderiler oluşturun. Yeni Wavvelink, potansiyel abonelerin markamız hakkında her şeyi öğrenmelerine ve podcast'imize hızlıca bağlantı kurmalarına yardımcı olan, podcast'imiz için harika bir açılış sayfasıdır.

İşte size daha akıllı tanıtım kararları almanızı sağlayacak verileri sunan analiz araçları.

Geri dönüşler

via Backtracks

Backtracks, Spotify veya Apple Podcasts gibi podcast uygulamalarının sunduğu temel verilerden daha ayrıntılı dinleyici verileri isteyen oluşturucular için geliştirilmiş bir podcast analiz platformudur. İndirme sayılarının ötesine geçerek dinleyicilerinizin kim olduğunu, nereden dinlediklerini ve programınızı nasıl bulduklarını gösterir; böylece büyümeyi gerçekten sağlayan unsurlara odaklanmanızı kolaylaştırır.

Backtracks'ın anahtar özellikleri

Konum, cihaz ve kullanılan uygulama dahil olmak üzere ayrıntılı dinleyici demografisi

Dinleyici kaybı noktalarını ve ortalama dinleme süresini gösteren bölüm düzeyinde analizler

Web siteniz için yerleşik izleme özelliğine sahip, yerleştirilebilir podcast oynatıcı

Reklamverenler ve sponsorluk raporlaması için IAB sertifikalı metrikleri destekler

Backtracks'ın sınırlamaları

Arayüz, veri konusunda bilgisi olmayan kullanıcılar için teknik ve daha az sezgisel gelebilir

Bazı gelişmiş özelliklere yalnızca daha yüksek fiyat kademelerinde erişilebilir

Backtracks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Backtracks puanları ve yorumları

Gerçek kullanıcılar Backtracks hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Backtracks ile müşteri ve dinleyici sayınızı artırabilirsiniz; bu, işinizin reklamını yapmak için harika bir yoldur.

Backtracks ile müşteri ve dinleyici sayınızı artırabilirsiniz; bu, işinizin reklamını yapmak için harika bir yoldur.

Chartable

Chartable aracılığıyla

Chartable, podcast yayıncılarının dinleyicilerinin nereden geldiğini izlemelerine yardımcı olur; ister bir sosyal medya paylaşımı, ister bir haber bülteni, ister çapraz tanıtım veya ücretli reklam olsun. SmartLinks ve SmartAds özellikleri, dinleyici artışını belirli pazarlama çabalarına doğrudan bağlayabilmenizi sağlayan birkaç araçtan biri olmasını sağlar.

Chartable'ın anahtar özellikleri

SmartLinks, hangi tanıtım kanallarının gerçekten yeni dinleyiciler kazandırdığını izler

SmartAds, platformlar genelinde podcast reklam kampanyalarının etkisini ölçer

Misafir katılımlarının ve podcast değişimlerinin performansını görmek için çapraz tanıtım izleme

Apple Podcasts, Spotify ve çoğu büyük barındırma platformuyla entegrasyon sağlar

Chartable sınırlamalar

2022 yılında Spotify tarafından satın alınmasının ardından, bazı özellikler kısıtlandı veya kullanımdan kaldırıldı.

Atıf izleme için SmartLinks'in doğru şekilde ayarlanması gerekir; bu da ilk yapılandırmayı gerektirir

Chartable fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $

Pro: Aylık 9,99 $

Grafikleştirilebilir puanlar ve yorumlar

Gerçek kullanıcılar Chartable hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Chartable'ın kullanımı ne kadar kolay ve podcast'imin istatistiklerini artırmak için denediğim pek çok seçenek var.

Chartable'ın kullanımı ne kadar kolay ve podcast'imin istatistiklerini artırmak için denemem gereken pek çok seçenek var.

Podtrac

Podtrac aracılığıyla

Podtrac, özellikle yayıncılar ve ağlar arasında en eski ve en yaygın olarak tanınan podcast ölçüm platformlarından biridir. Genellikle reklamverenler ve sponsorluk anlaşmaları için indir sayılarını doğrulamak amacıyla kullanılır; bu da onu bir büyüme aracından çok, marka ortaklıkları kurmak isteyen programlar için bir güvenilirlik ve para kazanma aracı haline getirir.

Podtrac'ın ana özellikleri

Büyük reklamverenler ve podcast ağları tarafından güvenilen, IAB sertifikalı indir ölçümü

Dinleyici boyutuna göre en iyi podcast'leri kamuya açık bir şekilde listeleyen sektör sıralaması — görünürlük açısından yararlıdır

Cinsiyet, yaş ve gelir dağılımı dahil olmak üzere dinleyici demografik verileri

Mevcut barındırma platformunuzla birlikte geçiş gerektirmeden iş yapar

Podtrac'ın sınırlamaları

Chartable veya Backtracks'e kıyasla sınırlı sayıda eyleme geçirilebilir içgörü — optimizasyondan çok raporlama için daha uygun

Arayüz, yeni analiz araçlarına kıyasla modası geçmiş ve daha az sezgisel görünüyor

Podtrac fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Grow Your Show: Aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Aşağıdaki podcast tanıtım hatalarından kaçının:

Hata Çözüm Herkesi hedeflemek Geniş bir kitleyi hedeflemek, programınızı belirli bir kitle için daha az çekici hale getirir. Dinleyici profilinizi, yani demografik özelliklerini, ilgi alanlarını ve davranışlarını tanımlayın ve onlara doğrudan hitap eden içerikler oluşturun. Her platformda yetersiz kalmak Dinleyicilerinizin gerçekten zaman geçirdiği 2-3 temel platforma odaklanın. Genişlemeyi düşünmeden önce içerik ve tanıtım stratejinizi bu platformlar etrafında şekillendirin Analitiklere dalmamak Yerel platform araçlarını veya özel analiz araçlarını kullanarak her platformda dinleyici kaybı noktalarını, dinleyici demografisini, trafik kaynaklarını, derecelendirmeleri ve yorumları izlemeyin Tutarsız yayınlama Her hafta veya iki haftada bir aynı gün ve saatte yayın yapın. Dinleyicilerinizi merakta bırakmayın; bir sonraki bölümün ne zaman yayınlanacağını onlara tam olarak bildirin. Her platforma aynı şekilde yaklaşmak Her platformun kendine özgü içerik biçimi, SEO kuralları ve hedef kitle davranışları vardır. İçeriğinizi buna göre optimize edin Misafirlerinizi hazırlamamak Röportajı doğaçlama yapmak, bölümün aceleye getirilmiş ve takip edilmesi zor bir izlenim bırakmasına neden olur. Misafirinizi araştırın, sorularınızı planlayın ve kayıt öncesinde ona bir özet paylaşımında bulunun.

ClickUp ile Podcast Tanıtımınızı Tek Bir Yerden Yönetin

Podcast yapmanın prodüksiyon ve kayıt kısmı zaten oldukça zaman alıcıdır. Otomasyon ve yapay zeka olmadan tüm manuel işler yapılırken, programınızı gerçekten büyütmek için çok az zamanınız kalır.

ClickUp, tüm podcast tanıtım akışınızı tek bir yerde bir araya getirir. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan bölüm takvimlerini planlayabilir, misafirlerle iletişimi yönetebilir, tanıtım görevlerini izleyebilir ve sosyal medya kampanyalarını koordine edebilirsiniz.

Bağlamsal AI asistanınız ClickUp Brain ile, birkaç dakika içinde program notları oluşturabilir, tanıtım metinleri taslağı hazırlayabilir, bölümleri özetleyebilir ve podcast içeriğini bloglara, haber bültenlerine ve sosyal medya paylaşımlarına dönüştürebilirsiniz.

Otomasyonlar, klip oluşturma, yayınlama ve tanıtım gibi görevlerin doğru takım üyelerine yönlendirilmesine yardımcı olurken, gösterge panelleri size bölüm performansını ve kampanya ilerlemesini net bir görünümde gösterir.

