2025'in En İyi 10 İş Dağılım Yapısı Yazılımı (WBS Araçları)

Kendinizi devasa bir projenin önünde hayal edin. Görevlerin ve alt görevlerin büyüklüğü aşılmaz görünüyor.

Nereden başlayacaksınız?

Cevap basit: İş Dağılım Yapısı yazılımı veya WBS yazılımı.

Projenizin teslimatlarını gerçekleştirirken yardıma ihtiyacınız varsa, ne kadar zorlu olursa olsun, WBS yazılımı her bir adımı tek tek atmanızı sağlar. Devasa görevlerin altında ezilmek yerine, bunları daha küçük ve daha yönetilebilir görevlere bölerek etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Geniş bir yelpazeyi dikkatle inceledik ve 2024'te proje yöneticileri ve takım liderleri için en iyi iş kırılım yapısı yazılımlarını seçtik. Her bir aracın anahtar özelliklerini inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini ele alacağız.

Tablo hazır olduğunda, karmaşık iş akışlarının karmaşıklığını ortadan kaldırmak ve görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmek için mükemmel aracı stratejik olarak seçebilirsiniz. Başlamaya hazır mısınız? Haydi başlayalım.

WBS yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Teknoloji, Excel'de iş kırılım yapısı oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Proje planınızı görselleştirmek için güçlü, esnek ve amaca yönelik bir araca ihtiyacınız var.

Harika bir WBS yazılımı, proje yöneticilerine proje kapsamının görsel ve hiyerarşik bir temsilini sunmalıdır. Kullanımı kolay olmalı, WBS grafiği veya çevrimiçi Gantt grafiği gibi etkileşimli görsel araçlar sunmalı, kaynak tahsis yetenekleri sağlamalı ve diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Ayrıca, işe başlarken boş bir sayfaya bakmaktan daha kötü bir şey olmadığı için, geniş bir iş kırılım yapısı şablonları kütüphanesi de içermelidir. En iyi WBS yazılımı, sağlam işlevselliği sezgisel bir arayüz ve gerçekten kullanacağınız anahtar özelliklerle dengeler ve hepsini uygun bir fiyata sunar.

Proje Yönetimi için En İyi 10 WBS Yazılımı

En iyi 10 en iyi ayrıştırma yapısı WBS yazılımı seçkimizle proje kapsamını, iş diyagramlarını ve görsel iş akışlarını yönetme yaklaşımınızı dönüştürün. Bu araçların her biri, takımınızın verimli bir şekilde çalışmasına, net bir şekilde iletişim kurmasına ve en karmaşık projelerin sonunda bile daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, sorunsuz takım yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış 15'ten fazla görünüm sunan kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Görev ve kaynak yönetimi, belge paylaşımı ve zaman takibi için tek noktadan hizmet sunan ClickUp, takımların teslim tarihlerini verimli bir şekilde karşılamasına ve proje hedeflerine ulaşmasına destek olur.

Özelleştirilebilir sezgisel kullanıcı arayüzü, gösterge panellerini, tablo görünümlerini, liste görünümlerini, yerleşik Gantt grafik görünümlerini ve ClickUp Beyaz Tahtaları özel iş kırılım yapınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar. Platform, Google Drive, Slack ve GitHub gibi birçok popüler araçla kolayca entegre olur.

ClickUp'ın kapsamlı WBS şablon kitaplığı ve görevler içinde hiyerarşiler oluşturma yeteneği, iş kırılım yapıları için mükemmeldir. ClickUp Beyaz Tahtaları ile proje adımlarını ve sorumlulukları hızlı bir şekilde net bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Yazılım ayrıca hedef belirleme ve izleme gibi anahtar özellikleri de içerir ve takımların genel proje hedefleriyle uyumlu kalmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Özel Alanlar'daki gelişmiş formüllerle tüm kampanyaların maliyetini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını bulun

WBS grafiği oluşturmak için ürün yol haritalarının yardımıyla hedefinizden gözünüzü ayırmayın

Büyük projenizi iş kırılım yapısı içinde yönetilebilir parçalara ayırdıktan sonra, Yinelenen Görevler'i ayarlayın ve bunları otomatik olarak takımın takvimine ekleyin

Gantt grafiği görünümüyle proje bütçenizi takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları önceden tahmin edin

İşleri ve kaynak kapasitesini izlemek için takımınızın Box görünümleriyle aşırı yüklenmemesini sağlayın

Şablonlar: Takımınız için ClickUp'ın İş Dağılım Yapısı Şablonunu deneyin

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Dağılım Yapısı Şablonu, projelerinizi yönetmenize yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

Zengin iş kırılım yapısı özellikleri, yeni kullanıcılar için bazen çok karmaşık gelebilir

Bazı masaüstü özellikleri mobil uygulamada mevcut değildir

Özel analitik araçlar, ClickUp'ta bulunanlardan daha fazla raporlama özelliğine sahip olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, her takıma uygun çeşitli fiyat planları sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Puanları ve Yorumları

G2: 4,7/5 (6.790+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.670+ yorum)

2. EdrawMax

EdrawMax aracılığıyla

EdrawMax, kapsamlı şablon ve şekil kitaplığıyla karmaşık diyagramların oluşturulmasını basitleştiren çok yönlü bir diyagram oluşturma yazılımıdır.

Sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleri, iş kırılım yapısı oluşturmak için faydalıdır. Platform, akış şemaları, ağ grafikleri, diyagramlar, organizasyon şemaları, kat planları ve daha fazlasını içeren çeşitli WBS diyagram türlerini destekler.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

20'den fazla tema ve yüzlerce şablon arasından seçim yapın veya EdrawMax şablonuna göz atarak bir sonraki projeniz için uygun iş kırılım yapısını oluşturmak için ilham alın

EdrawMax'ın devasa sembol ve şekil kitaplığını deneyin veya yerleşik vektör biçimli gösterge paneli ile kendinizinkini oluşturun

EdrawMax doğrudan tarayıcınızdan çalışır, böylece ekibinizle her yerden çalışabilirsiniz — indirmek gerekmez

WBS diyagramınızı HTML, Grafik, Microsoft paketi araçları ve Visio'ya aktarın. Diyagramlarınızı sosyal medyada bile paylaşabilirsiniz

EdrawMax sınırlamaları

EdrawMax, gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden yoksundur

Bu karmaşık bir proje yönetimi yazılımıdır , bu nedenle diyagram iş kırılım yapısı WBS yazılımına aşina olmayan bir proje yöneticisi için eğitim gerektirebilir

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin geciktiğini bildirmiştir

Ücretsiz WBS yazılımı seçeneği yok

EdrawMax fiyatlandırması

Abonelik: 99 $/yıl

Ömür boyu: 198 $

EdrawMax Puanları ve Yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

3. SmartDraw

SmartDraw aracılığıyla

SmartDraw, hem masaüstü hem de çevrimiçi sürümleri bulunan sağlam bir iş kırılım yapısı yazılımıdır. Akış şeması veya organizasyon şemasından Gantt grafiğine veya zihin haritasına kadar iş kırılım yapınız için çeşitli şablonlar sunar.

Otomatik çizim ve biçimlendirme özellikleri, iş kırılım yapılarının planlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır, böylece WBS grafiğinizi verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian ve daha fazlasından ürünlere wbs diyagramları ekleyin

SmartDraw'un AutoCAD açıklama katmanı, mühendisler ve mimarlar için özel olarak tasarlanmıştır

Şablon kitaplığindeki binlerce sembol ve fikirden başlayın

Hiçbir şey çizmenize gerek kalmadan mevcut verilerden diyagramlar oluşturun

Dropbox, Box, GoogleDrive veya OneDrive ile diyagramları paylaşın

SmartDraw sınırlamaları

Kötü kullanıcı arayüzü, görevleri tamamlamak için sekmeler arasında çok fazla geçiş yapılmasına neden olur

İş kırılım yapısı WBS yazılımı için uygun sembolleri ve şekilleri bulmak çok fazla arama gerektirir

Bazı "akıllı" özellikler, beklenmedik bir tasarım kararı verdiğinizde sizin yerinize karar verir

Aynı anda birden fazla kişi aynı tasarım üzerinde çalışamaz

SmartDraw fiyatlandırması

SmartDraw'da üç fiyatlandırma planı vardır.

Bireysel: 9,95 $/ay kullanıcı başına

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Site: 2.995 $/yıl

SmartDraw Puanları ve Yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

SmartDraw alternatiflerini inceleyin!

4. Matchware

Matchware aracılığıyla

Matchware, MindView başta olmak üzere profesyonel zihin haritalama yazılımlarının önde gelen sağlayıcılarından biridir. MS Office ile entegrasyonu, işbirliği özellikleri ve zihin haritasından Gantt grafiği oluşturma yeteneği ile tanınır ve iş kırılım yapısı planlaması için çok uygundur.

Matchware'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak fonksiyonu, teslim edilecekleri, iş paketlerini ve %100 kuralları düzenlemeyi kolaylaştırır

Proje kontrollerini ve takım görevlerini doğrudan iş kırılım yapısı düzenine ekleyin

İş kırılım yapısı, yerleşik Gantt grafiği ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere altı düzen arasından seçim yapın

Her düzen veya WBS grafik fonksiyonu arasında istediğiniz gibi kolayca geçiş yapın

İzin erişimini kontrol edin ve ortak düzenlemeye izin verin

Matchware sınırlamaları

Yalnızca Windows masaüstü sürümü tam donanımlıdır

Microsoft paketi ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak diğer yaygın olarak kullanılan WBS araçlarında yetersiz kalır

Matchware fiyatlandırması

Matchware'in üç fiyatlandırma planı vardır

Bir yıl: 20 $/ay

İki yıl: 17 $/ay

Üç yıl: 15 $/ay

Matchware Puanları ve Yorumları

G2: 3,3/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (15+ yorum)

5. Lucidchart

Lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, anlaşılması kolay arayüzü ve işbirliği özellikleriyle tanınan web tabanlı bir diyagram oluşturma platformudur. İş kırılım yapısı, akış şemaları, organizasyon şemaları ve daha fazlası için çeşitli özelleştirilebilir şablonları deneyin. Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, karmaşık projeler üzerinde çalışan takımlar için mükemmel bir araçtır.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Bahsetmeler ve düzenleyici içi sohbet yoluyla anahtar takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği sağlayan bulut tabanlı yazılım

Excel veya Google E-Tablolar'dan Lucidchart wbs diyagramınıza doğrudan veri aktarın, ardından elektronik tablonuzdaki verileri her değiştirdiğinizde iş kırılım yapınızın otomatik olarak yenilenmesini izleyin

Lucidchart'ta doğrudan Jira biletleri oluşturarak proje taleplerini otomatikleştirin

Çalışma alanına doğrudan gömülü video açıklamalarıyla görsel dökümünüzü tamamlayın

Projeleri ve daha fazlasını yönetmek için 1.000'den fazla diyagram şablonu arasından seçim yapın

Lucidchart, çok sayıda güvenlik sertifikasına sahiptir, böylece verileriniz güvende olur

Lucidchart Sınırlamaları

Büyük, karmaşık tasarımlar uygulama performansını düşürür

Diyagramlar diğer platformlara aktarıldığında çözünürlüğü biraz düşük görünüyor

Büyük tasarımlar içinde gezinmek bazı insanlar için zor olabilir

Lucidchart fiyatlandırması

Lucidchart'ın dört fiyat planı vardır

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay kullanıcı başına

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Lucidchart'ı arayın

Lucidchart Puanları ve Yorumları

G2: 4,6/5 (2.370+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

Lucidchart alternatiflerini inceleyin!

6. Visual Paradigm

Visual Paradigm aracılığıyla

Visual Paradigm, basit akış şemalarından karmaşık iş kırılım yapılarına kadar çeşitli diyagramlar oluşturmak için güçlü bir araçtır.

Süreç simülasyonu, proje yönetimi kılavuzu ve gelişmiş modelleme yetenekleri gibi zengin özelliklere sahiptir, bu da onu karmaşık projeleri yönetmek için uygun hale getirir.

Visual Paradigm'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliği ile semboller ve şekiller ekleyin ve düzenleyin

PNG, JPG, SVG, PDF ve daha fazlasına aktarın

Tek bir sürüklemeyle şekiller oluşturun ve birbirine bağlayın. Kullanışlı hizalama kılavuzu ile şekilleri pozisyonlayın

40'tan fazla iş kırılım yapısı şablonu

MS Office araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Visio dosyalarını kolayca içe aktarın

Özel şekiller, semboller ve şablonlar oluşturun

Birbirinizin işlerini üzerine yazmadan işbirliği içinde çizim yapın ve düzenleme yapın

Visual Paradigm sınırlamaları

Çizgiler her zaman doğru şekilde bağlanmaz

Bazı kişiler düğme arayüzünü kullanışsız buluyor

Tüm Visio dosya türleri içe aktarılamaz

Tüm araçlar çevrimiçi modda mevcut değildir

XML dışa aktarma yok

Visual Paradigm fiyatlandırması

Visual Paradigm'in dört fiyat planı vardır

Modeler: Kullanıcı başına aylık 6 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 $

Visual Paradigm Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2: 4,4/5 (8+ yorum)

Capterra: 4,2 (15+ yorum)

Bonus: Excel'de WBS nasıl oluşturulur!

7. Creately

via Creately

Creately, takım işbirliği için tasarlanmış sezgisel bir diyagram oluşturma aracıdır. İş kırılım yapıları, akış şemaları ve zihin haritaları gibi çeşitli diyagramları destekler; gerçek zamanlı güncellemeler ve uygulama içi video konferans gibi benzersiz özellikler, proje planlamasında destek ekibinin çabalarını destekler.

Creately'nin en iyi özellikleri

Her iş kırılım yapısı diyagramına veya Gantt grafiğine belgeler, bağlantılar, resimler ve diğer ek dosyaları ekleyerek bağlam sağlayın

Önceliklendirme tabloları kullanarak görevleri görsel olarak sıralayın

Görevleri diğer proje yönetimi araçlarına bağlayın veya bu araç lardan görevleri bağlayın ve diğer programlardan verileri sorunsuz bir şekilde aktarın

Proje planı, kaynak kısıtlamaları , kapasite ve mevcut beceri setlerine göre proje yöneticilerine son tarihler ve görevler atayın

Creately sınırlamaları

Gelişmiş özellikler eksik

Sınırlı özelleştirme

Creately fiyatlandırma

Creately'nin dört fiyat planı vardır

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Creately'yi arayın

Creately Puanları ve Yorumları

G2: 4,3/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

8. GanttPro

GanttPro aracılığıyla

GanttPro, iş kırılım yapılarının önemli bir parçası olan Gantt grafikleri oluşturmaya odaklanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu planlama özellikleri, kaynak yönetimi, maliyet yönetimi araçları ve işbirliği yetenekleri sunar. Proje zaman çizelgelerini ve görevleri yönetmek için mükemmel bir seçimdir.

GanttPro'nun en iyi özellikleri

Görev bağımlılığı özelliği ile gerçekleştirilecek görevler için belirli bir sipariş belirleyin

Dönüm noktalarını kullanarak takım performansını ölçün

Son teslim tarihleri ekleyin, ilerlemeyi izleyin, bütçenizi tahmin edin ve takımınızın önceliklerini doğrudan diyagramınızdan veya WBS grafiğinizden ayarlayın

GanttPro sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Fiziksel bir kopya gerekiyorsa iş kırılım yapılarını yazdırma seçeneği yoktur

Mobil uygulamada masaüstü özelliklerinin bazıları eksik

Ücretsiz WBS yazılımı seçeneği yok, sadece 14 günlük deneme sürümü

GanttPro fiyatlandırması

GanttPro'nun dört fiyat planı vardır

Temel: 7,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: 12,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Fiyatlandırma için GanttPro'yu arayın

GanttPro Puanları ve Yorumları

G2: 4,8/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (420+ yorum)

9. Zoho Projects

Zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, planlama, izleme ve işbirliğine yardımcı olacak bir dizi özellik sunan kapsamlı bir PM aracıdır.

Yetenekleri, görev listeleri oluşturma, Gantt grafiği ile zamanlama, zaman takibi ve belge yönetimine kadar uzanır ve bunların tümü etkili iş kırılım yapılarının oluşturulmasını destekler.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Görevleri atama, takımları proje değişiklikleri hakkında uyarma veya bütçe aşımları ya da yaklaşan son tarihler hakkında uyarıda bulunma gibi eylemleri otomatikleştirmek için özel kurallar oluşturun

Zamanı kaydedin ve izleyin, verileri otomatik olarak faturalandırma ve fatura işlemlerine bağlayın

Bütçenizi planlayın ve planlanan maliyetler ile gerçek maliyetleri karşılaştırarak projenizi yönetin

Proje görevlerini doğrudan takviminize entegre ederek sürükle ve bırak işlevselliği ile ş Akışınızı yönetin

MS Excel, Sheets, PowerPoint ve daha fazlası için Microsoft proje entegrasyon seçenekleri

Zoho Projects sınırlamaları

Maaş bordrosu bileşenleri mevcut değildir

Dosya senkronizasyonu bazen başarısız olur

Eksik entegrasyonların çoğunu aşmak için Zapier gerektirir

Toplu girdi seçeneği yok

Eski tasarım

Zoho Projects fiyatlandırması

Zoho Projects'in üç fiyat planı vardır

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects Puanları ve Yorumları

G2: 4,3/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.250+ yorum)

10. WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro, iş kırılım yapıları oluşturmak ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır. Microsoft Project ile entegre olur ve MS Office dosyaları ve diğer proje yönetim sistemleri için idealdir.

Sezgisel arayüzü ve sağlam özellikleri, görsel planlamayı ve proje bileşenlerini yönetmeyi basitleştirir.

WBS Schedule Pro'nun en iyi özellikleri

Aşamalar ve alt görevlerle projenizi yukarıdan aşağıya hızlıca görselleştirin. Programlar, bütçeler ve görev atamaları hakkında bilgi ekleyin

Diğer proje yönetimi yazılımlarındaki mevcut planlardan grafikler oluşturun

Hiyerarşinizin en alt seviyelerinden en üst seviyeye kadar proje verilerini toplayın

Her şeyi özelleştirin. Görevlerin önemine, tamamlanma durumuna, hiyerarşi içindeki seviyesine ve daha fazlasına göre renkleri değiştirin

WBS Schedule Pro sınırlamaları

WBS dışında sınırlı kullanım örnekleri

Bazı incelemeler, kullanıcı arayüzünün hantal olabileceğini belirtiyor

WBS Schedule Pro fiyatlandırması

WBS Schedule Pro'nun sekiz fiyat planı vardır

1 ila 4: 349 $/lisans

5 ila 9: 315 $/lisans

10 ila 24: 280 $/lisans

25 ila 49: 250 $/lisans

50 ila 74: 225 $/lisans

75 ila 99: 200 $/lisans

100 ila 150: 175 $/lisans

150+: Fiyatlandırma için WBS Schedule Pro'yu arayın

WBS Schedule Pro Puanları ve Yorumları

G2: 4. 2/5 (3+ yorum)

Capterra: Yok

En iyi WBS yazılım çözümlerini seçmek için, organizasyonel ihtiyaçlarınızı ve projelerinizin niteliğini anlayın.

Bu araçların, görevleri tanımlama, sorumlulukları atama ve karmaşık görevlerdeki ilerlemeyi izleme konusunda işinizi nasıl kolaylaştırabileceğini değerlendirin. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için birkaç aracı denemeyi düşünün.

Unutmayın, bir iş kırılımı oluştururken, işinize bağlam kazandırmak için bir dizi diyagram, görev listesi, grafik ve diğer görsel özelliklere sahip ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız vardır. İş kırılım yapısı WBS, iletişim ve profesyonel planlama için bir araç olmalıdır.

Bu nedenle ClickUp, netliği artırmak, işbirliğini teşvik etmek ve her takım üyesinin rolünü ve işinin projenin kapsamına veya planına nasıl uyduğunu anlamasını sağlamak için idealdir.