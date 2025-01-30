2025'in En İyi 10 İş Dağılım Yapısı Yazılımı (WBS Araçları)

Kendinizi devasa bir projenin önünde hayal edin. Görevlerin ve alt görevlerin büyüklüğü aşılmaz görünüyor.
Nereden başlayacaksınız?
Cevap basit: İş Dağılım Yapısı yazılımı veya WBS yazılımı.
Projenizin teslimatlarını gerçekleştirirken yardıma ihtiyacınız varsa, ne kadar zorlu olursa olsun, WBS yazılımı her bir adımı tek tek atmanızı sağlar. Devasa görevlerin altında ezilmek yerine, bunları daha küçük ve daha yönetilebilir görevlere bölerek etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Geniş bir yelpazeyi dikkatle inceledik ve 2024'te proje yöneticileri ve takım liderleri için en iyi iş kırılım yapısı yazılımlarını seçtik. Her bir aracın anahtar özelliklerini inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini ele alacağız.
Tablo hazır olduğunda, karmaşık iş akışlarının karmaşıklığını ortadan kaldırmak ve görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmek için mükemmel aracı stratejik olarak seçebilirsiniz. Başlamaya hazır mısınız? Haydi başlayalım.
WBS yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Teknoloji, Excel'de iş kırılım yapısı oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Proje planınızı görselleştirmek için güçlü, esnek ve amaca yönelik bir araca ihtiyacınız var.
Harika bir WBS yazılımı, proje yöneticilerine proje kapsamının görsel ve hiyerarşik bir temsilini sunmalıdır. Kullanımı kolay olmalı, WBS grafiği veya çevrimiçi Gantt grafiği gibi etkileşimli görsel araçlar sunmalı, kaynak tahsis yetenekleri sağlamalı ve diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
Ayrıca, işe başlarken boş bir sayfaya bakmaktan daha kötü bir şey olmadığı için, geniş bir iş kırılım yapısı şablonları kütüphanesi de içermelidir. En iyi WBS yazılımı, sağlam işlevselliği sezgisel bir arayüz ve gerçekten kullanacağınız anahtar özelliklerle dengeler ve hepsini uygun bir fiyata sunar.
Proje Yönetimi için En İyi 10 WBS Yazılımı
En iyi 10 en iyi ayrıştırma yapısı WBS yazılımı seçkimizle proje kapsamını, iş diyagramlarını ve görsel iş akışlarını yönetme yaklaşımınızı dönüştürün. Bu araçların her biri, takımınızın verimli bir şekilde çalışmasına, net bir şekilde iletişim kurmasına ve en karmaşık projelerin sonunda bile daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.
1. ClickUp
ClickUp, sorunsuz takım yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış 15'ten fazla görünüm sunan kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Görev ve kaynak yönetimi, belge paylaşımı ve zaman takibi için tek noktadan hizmet sunan ClickUp, takımların teslim tarihlerini verimli bir şekilde karşılamasına ve proje hedeflerine ulaşmasına destek olur.
Özelleştirilebilir sezgisel kullanıcı arayüzü, gösterge panellerini, tablo görünümlerini, liste görünümlerini, yerleşik Gantt grafik görünümlerini ve ClickUp Beyaz Tahtaları özel iş kırılım yapınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar. Platform, Google Drive, Slack ve GitHub gibi birçok popüler araçla kolayca entegre olur.
ClickUp'ın kapsamlı WBS şablon kitaplığı ve görevler içinde hiyerarşiler oluşturma yeteneği, iş kırılım yapıları için mükemmeldir. ClickUp Beyaz Tahtaları ile proje adımlarını ve sorumlulukları hızlı bir şekilde net bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Yazılım ayrıca hedef belirleme ve izleme gibi anahtar özellikleri de içerir ve takımların genel proje hedefleriyle uyumlu kalmasına yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Özel Alanlar'daki gelişmiş formüllerle tüm kampanyaların maliyetini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını bulun
- WBS grafiği oluşturmak için ürün yol haritalarının yardımıyla hedefinizden gözünüzü ayırmayın
- Büyük projenizi iş kırılım yapısı içinde yönetilebilir parçalara ayırdıktan sonra, Yinelenen Görevler'i ayarlayın ve bunları otomatik olarak takımın takvimine ekleyin
- Gantt grafiği görünümüyle proje bütçenizi takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları önceden tahmin edin
- İşleri ve kaynak kapasitesini izlemek için takımınızın Box görünümleriyle aşırı yüklenmemesini sağlayın
- Şablonlar: Takımınız için ClickUp'ın İş Dağılım Yapısı Şablonunu deneyin
ClickUp sınırlamaları
- Zengin iş kırılım yapısı özellikleri, yeni kullanıcılar için bazen çok karmaşık gelebilir
- Bazı masaüstü özellikleri mobil uygulamada mevcut değildir
- Özel analitik araçlar, ClickUp'ta bulunanlardan daha fazla raporlama özelliğine sahip olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, her takıma uygun çeşitli fiyat planları sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp Puanları ve Yorumları
- G2: 4,7/5 (6.790+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.670+ yorum)
2. EdrawMax
EdrawMax, kapsamlı şablon ve şekil kitaplığıyla karmaşık diyagramların oluşturulmasını basitleştiren çok yönlü bir diyagram oluşturma yazılımıdır.
Sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleri, iş kırılım yapısı oluşturmak için faydalıdır. Platform, akış şemaları, ağ grafikleri, diyagramlar, organizasyon şemaları, kat planları ve daha fazlasını içeren çeşitli WBS diyagram türlerini destekler.
EdrawMax'ın en iyi özellikleri
- 20'den fazla tema ve yüzlerce şablon arasından seçim yapın veya EdrawMax şablonuna göz atarak bir sonraki projeniz için uygun iş kırılım yapısını oluşturmak için ilham alın
- EdrawMax'ın devasa sembol ve şekil kitaplığını deneyin veya yerleşik vektör biçimli gösterge paneli ile kendinizinkini oluşturun
- EdrawMax doğrudan tarayıcınızdan çalışır, böylece ekibinizle her yerden çalışabilirsiniz — indirmek gerekmez
- WBS diyagramınızı HTML, Grafik, Microsoft paketi araçları ve Visio'ya aktarın. Diyagramlarınızı sosyal medyada bile paylaşabilirsiniz
EdrawMax sınırlamaları
- EdrawMax, gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden yoksundur
- Bu karmaşık bir proje yönetimi yazılımıdır, bu nedenle diyagram iş kırılım yapısı WBS yazılımına aşina olmayan bir proje yöneticisi için eğitim gerektirebilir
- Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin geciktiğini bildirmiştir
- Ücretsiz WBS yazılımı seçeneği yok
EdrawMax fiyatlandırması
- Abonelik: 99 $/yıl
- Ömür boyu: 198 $
EdrawMax Puanları ve Yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)
3. SmartDraw
SmartDraw, hem masaüstü hem de çevrimiçi sürümleri bulunan sağlam bir iş kırılım yapısı yazılımıdır. Akış şeması veya organizasyon şemasından Gantt grafiğine veya zihin haritasına kadar iş kırılım yapınız için çeşitli şablonlar sunar.
Otomatik çizim ve biçimlendirme özellikleri, iş kırılım yapılarının planlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır, böylece WBS grafiğinizi verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz.
SmartDraw'ın en iyi özellikleri
- Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian ve daha fazlasından ürünlere wbs diyagramları ekleyin
- SmartDraw'un AutoCAD açıklama katmanı, mühendisler ve mimarlar için özel olarak tasarlanmıştır
- Şablon kitaplığindeki binlerce sembol ve fikirden başlayın
- Hiçbir şey çizmenize gerek kalmadan mevcut verilerden diyagramlar oluşturun
- Dropbox, Box, GoogleDrive veya OneDrive ile diyagramları paylaşın
SmartDraw sınırlamaları
- Kötü kullanıcı arayüzü, görevleri tamamlamak için sekmeler arasında çok fazla geçiş yapılmasına neden olur
- İş kırılım yapısı WBS yazılımı için uygun sembolleri ve şekilleri bulmak çok fazla arama gerektirir
- Bazı "akıllı" özellikler, beklenmedik bir tasarım kararı verdiğinizde sizin yerinize karar verir
- Aynı anda birden fazla kişi aynı tasarım üzerinde çalışamaz
SmartDraw fiyatlandırması
SmartDraw'da üç fiyatlandırma planı vardır.
- Bireysel: 9,95 $/ay kullanıcı başına
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
- Site: 2.995 $/yıl
SmartDraw Puanları ve Yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)
SmartDraw alternatiflerini inceleyin!
4. Matchware
Matchware, MindView başta olmak üzere profesyonel zihin haritalama yazılımlarının önde gelen sağlayıcılarından biridir. MS Office ile entegrasyonu, işbirliği özellikleri ve zihin haritasından Gantt grafiği oluşturma yeteneği ile tanınır ve iş kırılım yapısı planlaması için çok uygundur.
Matchware'in en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak fonksiyonu, teslim edilecekleri, iş paketlerini ve %100 kuralları düzenlemeyi kolaylaştırır
- Proje kontrollerini ve takım görevlerini doğrudan iş kırılım yapısı düzenine ekleyin
- İş kırılım yapısı, yerleşik Gantt grafiği ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere altı düzen arasından seçim yapın
- Her düzen veya WBS grafik fonksiyonu arasında istediğiniz gibi kolayca geçiş yapın
- İzin erişimini kontrol edin ve ortak düzenlemeye izin verin
Matchware sınırlamaları
- Yalnızca Windows masaüstü sürümü tam donanımlıdır
- Microsoft paketi ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak diğer yaygın olarak kullanılan WBS araçlarında yetersiz kalır
Matchware fiyatlandırması
Matchware'in üç fiyatlandırma planı vardır
- Bir yıl: 20 $/ay
- İki yıl: 17 $/ay
- Üç yıl: 15 $/ay
Matchware Puanları ve Yorumları
- G2: 3,3/5 (2+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (15+ yorum)
5. Lucidchart
Lucidchart, anlaşılması kolay arayüzü ve işbirliği özellikleriyle tanınan web tabanlı bir diyagram oluşturma platformudur. İş kırılım yapısı, akış şemaları, organizasyon şemaları ve daha fazlası için çeşitli özelleştirilebilir şablonları deneyin. Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, karmaşık projeler üzerinde çalışan takımlar için mükemmel bir araçtır.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Bahsetmeler ve düzenleyici içi sohbet yoluyla anahtar takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği sağlayan bulut tabanlı yazılım
- Excel veya Google E-Tablolar'dan Lucidchart wbs diyagramınıza doğrudan veri aktarın, ardından elektronik tablonuzdaki verileri her değiştirdiğinizde iş kırılım yapınızın otomatik olarak yenilenmesini izleyin
- Lucidchart'ta doğrudan Jira biletleri oluşturarak proje taleplerini otomatikleştirin
- Çalışma alanına doğrudan gömülü video açıklamalarıyla görsel dökümünüzü tamamlayın
- Projeleri ve daha fazlasını yönetmek için 1.000'den fazla diyagram şablonu arasından seçim yapın
- Lucidchart, çok sayıda güvenlik sertifikasına sahiptir, böylece verileriniz güvende olur
Lucidchart Sınırlamaları
- Büyük, karmaşık tasarımlar uygulama performansını düşürür
- Diyagramlar diğer platformlara aktarıldığında çözünürlüğü biraz düşük görünüyor
- Büyük tasarımlar içinde gezinmek bazı insanlar için zor olabilir
Lucidchart fiyatlandırması
Lucidchart'ın dört fiyat planı vardır
- Ücretsiz
- Bireysel: 7,95 $/ay kullanıcı başına
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Lucidchart'ı arayın
Lucidchart Puanları ve Yorumları
- G2: 4,6/5 (2.370+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)
Lucidchart alternatiflerini inceleyin!
6. Visual Paradigm
Visual Paradigm, basit akış şemalarından karmaşık iş kırılım yapılarına kadar çeşitli diyagramlar oluşturmak için güçlü bir araçtır.
Süreç simülasyonu, proje yönetimi kılavuzu ve gelişmiş modelleme yetenekleri gibi zengin özelliklere sahiptir, bu da onu karmaşık projeleri yönetmek için uygun hale getirir.
Visual Paradigm'in en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak özelliği ile semboller ve şekiller ekleyin ve düzenleyin
- PNG, JPG, SVG, PDF ve daha fazlasına aktarın
- Tek bir sürüklemeyle şekiller oluşturun ve birbirine bağlayın. Kullanışlı hizalama kılavuzu ile şekilleri pozisyonlayın
- 40'tan fazla iş kırılım yapısı şablonu
- MS Office araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Visio dosyalarını kolayca içe aktarın
- Özel şekiller, semboller ve şablonlar oluşturun
- Birbirinizin işlerini üzerine yazmadan işbirliği içinde çizim yapın ve düzenleme yapın
Visual Paradigm sınırlamaları
- Çizgiler her zaman doğru şekilde bağlanmaz
- Bazı kişiler düğme arayüzünü kullanışsız buluyor
- Tüm Visio dosya türleri içe aktarılamaz
- Tüm araçlar çevrimiçi modda mevcut değildir
- XML dışa aktarma yok
Visual Paradigm fiyatlandırması
Visual Paradigm'in dört fiyat planı vardır
- Modeler: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 $
Visual Paradigm Derecelendirmeleri ve Yorumları
- G2: 4,4/5 (8+ yorum)
- Capterra: 4,2 (15+ yorum)
Bonus: Excel'de WBS nasıl oluşturulur!
7. Creately
Creately, takım işbirliği için tasarlanmış sezgisel bir diyagram oluşturma aracıdır. İş kırılım yapıları, akış şemaları ve zihin haritaları gibi çeşitli diyagramları destekler; gerçek zamanlı güncellemeler ve uygulama içi video konferans gibi benzersiz özellikler, proje planlamasında destek ekibinin çabalarını destekler.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Her iş kırılım yapısı diyagramına veya Gantt grafiğine belgeler, bağlantılar, resimler ve diğer ek dosyaları ekleyerek bağlam sağlayın
- Önceliklendirme tabloları kullanarak görevleri görsel olarak sıralayın
- Görevleri diğer proje yönetimi araçlarına bağlayın veya bu araç lardan görevleri bağlayın ve diğer programlardan verileri sorunsuz bir şekilde aktarın
- Proje planı, kaynak kısıtlamaları, kapasite ve mevcut beceri setlerine göre proje yöneticilerine son tarihler ve görevler atayın
Creately sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler eksik
- Sınırlı özelleştirme
Creately fiyatlandırma
Creately'nin dört fiyat planı vardır
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Creately'yi arayın
Creately Puanları ve Yorumları
- G2: 4,3/5 (520+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)
8. GanttPro
GanttPro, iş kırılım yapılarının önemli bir parçası olan Gantt grafikleri oluşturmaya odaklanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu planlama özellikleri, kaynak yönetimi, maliyet yönetimi araçları ve işbirliği yetenekleri sunar. Proje zaman çizelgelerini ve görevleri yönetmek için mükemmel bir seçimdir.
GanttPro'nun en iyi özellikleri
- Görev bağımlılığı özelliği ile gerçekleştirilecek görevler için belirli bir sipariş belirleyin
- Dönüm noktalarını kullanarak takım performansını ölçün
- Son teslim tarihleri ekleyin, ilerlemeyi izleyin, bütçenizi tahmin edin ve takımınızın önceliklerini doğrudan diyagramınızdan veya WBS grafiğinizden ayarlayın
GanttPro sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
- Fiziksel bir kopya gerekiyorsa iş kırılım yapılarını yazdırma seçeneği yoktur
- Mobil uygulamada masaüstü özelliklerinin bazıları eksik
- Ücretsiz WBS yazılımı seçeneği yok, sadece 14 günlük deneme sürümü
GanttPro fiyatlandırması
GanttPro'nun dört fiyat planı vardır
- Temel: 7,99 $/ay kullanıcı başına
- Pro: 12,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: 19,99 $/ay kullanıcı başına
- Kurumsal: Fiyatlandırma için GanttPro'yu arayın
GanttPro Puanları ve Yorumları
- G2: 4,8/5 (420+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (420+ yorum)
9. Zoho Projects
Zoho Projects, planlama, izleme ve işbirliğine yardımcı olacak bir dizi özellik sunan kapsamlı bir PM aracıdır.
Yetenekleri, görev listeleri oluşturma, Gantt grafiği ile zamanlama, zaman takibi ve belge yönetimine kadar uzanır ve bunların tümü etkili iş kırılım yapılarının oluşturulmasını destekler.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Görevleri atama, takımları proje değişiklikleri hakkında uyarma veya bütçe aşımları ya da yaklaşan son tarihler hakkında uyarıda bulunma gibi eylemleri otomatikleştirmek için özel kurallar oluşturun
- Zamanı kaydedin ve izleyin, verileri otomatik olarak faturalandırma ve fatura işlemlerine bağlayın
- Bütçenizi planlayın ve planlanan maliyetler ile gerçek maliyetleri karşılaştırarak projenizi yönetin
- Proje görevlerini doğrudan takviminize entegre ederek sürükle ve bırak işlevselliği ile ş Akışınızı yönetin
- MS Excel, Sheets, PowerPoint ve daha fazlası için Microsoft proje entegrasyon seçenekleri
Zoho Projects sınırlamaları
- Maaş bordrosu bileşenleri mevcut değildir
- Dosya senkronizasyonu bazen başarısız olur
- Eksik entegrasyonların çoğunu aşmak için Zapier gerektirir
- Toplu girdi seçeneği yok
- Eski tasarım
Zoho Projects fiyatlandırması
Zoho Projects'in üç fiyat planı vardır
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Zoho Projects Puanları ve Yorumları
- G2: 4,3/5 (340+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.250+ yorum)
10. WBS Schedule Pro
WBS Schedule Pro, iş kırılım yapıları oluşturmak ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır. Microsoft Project ile entegre olur ve MS Office dosyaları ve diğer proje yönetim sistemleri için idealdir.
Sezgisel arayüzü ve sağlam özellikleri, görsel planlamayı ve proje bileşenlerini yönetmeyi basitleştirir.
WBS Schedule Pro'nun en iyi özellikleri
- Aşamalar ve alt görevlerle projenizi yukarıdan aşağıya hızlıca görselleştirin. Programlar, bütçeler ve görev atamaları hakkında bilgi ekleyin
- Diğer proje yönetimi yazılımlarındaki mevcut planlardan grafikler oluşturun
- Hiyerarşinizin en alt seviyelerinden en üst seviyeye kadar proje verilerini toplayın
- Her şeyi özelleştirin. Görevlerin önemine, tamamlanma durumuna, hiyerarşi içindeki seviyesine ve daha fazlasına göre renkleri değiştirin
WBS Schedule Pro sınırlamaları
- WBS dışında sınırlı kullanım örnekleri
- Bazı incelemeler, kullanıcı arayüzünün hantal olabileceğini belirtiyor
WBS Schedule Pro fiyatlandırması
WBS Schedule Pro'nun sekiz fiyat planı vardır
- 1 ila 4: 349 $/lisans
- 5 ila 9: 315 $/lisans
- 10 ila 24: 280 $/lisans
- 25 ila 49: 250 $/lisans
- 50 ila 74: 225 $/lisans
- 75 ila 99: 200 $/lisans
- 100 ila 150: 175 $/lisans
- 150+: Fiyatlandırma için WBS Schedule Pro'yu arayın
WBS Schedule Pro Puanları ve Yorumları
- G2: 4. 2/5 (3+ yorum)
- Capterra: Yok
WBS Araçlarıyla İşbirliğine Başlayın
En iyi WBS yazılım çözümlerini seçmek için, organizasyonel ihtiyaçlarınızı ve projelerinizin niteliğini anlayın.
Bu araçların, görevleri tanımlama, sorumlulukları atama ve karmaşık görevlerdeki ilerlemeyi izleme konusunda işinizi nasıl kolaylaştırabileceğini değerlendirin. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için birkaç aracı denemeyi düşünün.
Unutmayın, bir iş kırılımı oluştururken, işinize bağlam kazandırmak için bir dizi diyagram, görev listesi, grafik ve diğer görsel özelliklere sahip ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız vardır. İş kırılım yapısı WBS, iletişim ve profesyonel planlama için bir araç olmalıdır.
Bu nedenle ClickUp, netliği artırmak, işbirliğini teşvik etmek ve her takım üyesinin rolünü ve işinin projenin kapsamına veya planına nasıl uyduğunu anlamasını sağlamak için idealdir.