ClickUp'ta 10 Yetkinlik Çerçevesi Şablonu

Çoğu yetkinlik çerçevesi sıkıcı bir nedenden dolayı başarısız olur: yetkinlik çerçeveleri belgelerde kalırken, yetenek kararları günlük işlerde alınır. İşe alım puan kartları değişir, performans değerlendirmeleri öznel hale gelir ve gelişim planları "bir gün" hedeflerine dönüşür.

Bu kılavuz, ClickUp'ta kullanıma hazır 10 yetkinlik çerçevesi şablonunu adım adım anlatarak beceri verilerinin, takımınızın halihazırda çalıştığı görevler, performans değerlendirmeleri ve kariyer gelişimi ile doğrudan bağlantılı olmasını sağlar.

10 Yetkinlik Çerçevesi Şablonu Bir Bakışta

Hangi şablonla başlamanız gerektiğinden emin değil misiniz? Yetenek Matrisi'ni kullanarak şu anda sahip olduğunuz becerileri haritalandırın, ardından personel kararları için Beceri Haritalama'yı ve eksiklikleri eyleme dönüştürmek için Gelişim Planları + Değerlendirmeler'i kullanın.

Şablon İndir Bağlantısı İdeal En İyi Özellikler Görsel Biçim ClickUp Yetenek Matrisi Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Organizasyonel becerilere ilişkin birleşik bir görünüm gerektiren İK liderleri ve departman yöneticileri Önceden oluşturulmuş yetkinlik tablosu, renk kodlu yeterlilik derecelendirmeleri, özelleştirilebilir beceri kategorileri, eksiklikler hakkında yapay zeka içgörüleri Beceri matrisi ClickUp Beceri Haritalama Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Proje yöneticileri ve takım liderleri, doğru kişileri doğru görevlere atıyor Beceri arama, yeterlilik filtreleri, gerçek işlerde beceri kullanımını gösteren Bağlantılı Görevler, değerlendirmeleri güncellemek için Otomasyonlar Beceri haritalama panosu + liste ClickUp Teknik Beceri Matris Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Sert beceriler ve sertifikalar hakkında görünürlük ihtiyacı olan mühendislik ve teknik takımlar Önceden yapılandırılmış teknik alanlar, sertifika izleme, son kullanma tarihi uyarıları, beceri çakışmalarını belirlemek için yapay zeka Teknik beceri matrisi ClickUp BT Matris Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Kapsam eksikliklerini ve tekil arıza noktalarını belirleyen BT departmanları BT'ye özgü beceri kategorileri, risk alanları için Özel Alanlar, kapsamın gösterildiği Gösterge Paneli görünürlüğü BT beceri matris ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Uyumluluk eğitimlerini ve çalışan sertifikalarını izleyen İK takımları Durum izleme, otomatik yeniden sertifikalandırma hatırlatıcıları, departman çapında eğitim için toplu atama Eğitim tamamlama matrisi ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Yetkinliklerle bağlantılı yapılandırılmış öğrenme yolları tasarlayan L&D takımları Hiyerarşik eğitim yapısı, merkezi Belgeler, AI tarafından oluşturulan öğrenme hedefleri Eğitim çerçevesi ClickUp İş Ailesi Matris Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Şeffaf rol yapıları ve seviyelendirme kılavuzları oluşturan kuruluşlar İş ailesi ilerleme haritalama, seviyeye göre yetkinlik uyumu, tutarlılık kontrolleri için Tablo görünümü İş ailesi matrisi ClickUp Kariyer Yolu Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Gelecekteki rollerini ve büyüme fırsatlarını planlayan yöneticiler ve çalışanlar Görsel kariyer basamakları, yetkinlik açığı analizi, AI geliştirme önerileri Kariyer yolu görselleştirici ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Yöneticiler ve çalışanlar, gelişim hedeflerini eyleme geçirilebilir planlara dönüştürüyor Hedef belirleme yapısı, görevlerle bağlantılı eylem öğeleri, tekrarlayan ilerleme kontrolleri Gelişim planı ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirmesi Şablonu Ücretsiz şablonu edinin Yapılandırılmış, yetkinlik tabanlı performans değerlendirmeleri gerçekleştiren kuruluşlar Davranışsal derecelendirme dayanakları, yan yana kendi kendini ve yöneticisini karşılaştırma, AI özet oluşturma Değerlendirme formu + derecelendirme matrisi

Yetkinlik Çerçevesi Şablonu Nedir?

Her rol için "iyi"nin ne anlama geldiğini tanımlamanız gerektiğini biliyorsunuz, ancak boş bir belgeden başlamak büyük bir baş ağrısıdır. Bu genellikle tutarsız terimler içeren, birbiriyle bağlantısız elektronik tablolar ve Word belgelerinin karışıklığına yol açar. Bir departmanın "uzmanı" başka bir departmanın "yeterli"si olabilir, bu da işe alım ve terfilerde karışıklığa neden olur.

Sonuç tahmin edilebilir: tutarsız tanımlar, dağınık değerlendirmeler ve kanıt yerine hafızaya dayanan yetenek kararları. Yetkinlik çerçevesi şablonu, becerileri tanımlamak, yeterliliği derecelendirmek ve büyüme planlarını gerçek işlerle ilişkilendirmek için tekrarlanabilir bir yapı sunar.

Bu, takımlar bağlantısız uygulamalarda bilgi aramak, dağınık dosyaları bulmak ve aynı güncellemeleri birden fazla platformda tekrarlamak için saatler harcadıklarında büyük bir bağlam dağınıklığı yaratır. Beceri verileriniz bir yerde, performans değerlendirmeleriniz başka bir yerde bulunur ve eğitim kayıtları e-posta konuları içinde kaybolur. Yetkinlik çerçevesi şablonu, takımınızın başarılı olması için ihtiyaç duyduğu becerileri, davranışları ve bilgileri özetleyen önceden oluşturulmuş bir yapıdır. ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanında —projelerin, belgelerin, konuşmaların ve analizlerin bir arada bulunduğu tek bir platformda— bu sadece statik bir belge değildir. Dinamik, bağlantılı bir sistemdir.

Parçalı bir karmaşa yerine, tek bir doğru kaynak elde edersiniz. Yetkinlik tanımlarınız, çalışan değerlendirmeleriniz ve gelişim planlarınız birbiriyle bağlantılıdır ve işin gerçekte yapıldığı yerde uygulanabilir.

"Tek doğru kaynak"a en hızlı şekilde ulaşmak istiyorsanız , ClickUp™'ın Yetenek Matrisi Şablonu ile başlayın .

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir kalır. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Yetkinlik Çerçevesi Şablonlarını Kullanmanın Avantajları

Aylarca mükemmel yetkinlik modelini tasarlamak için uğraştınız, ancak şimdi bu model paylaşımlı bir sürücüde duruyor ve günlük işlerden tamamen kopuk. Kimse onu güncellemeyi hatırlamıyor ve performans konuşmalarında hiç referans gösterilmiyor, bu da tüm çabayı zaman kaybı gibi hissettiriyor. Kariyer yolları öznel kalıyor, işe alımlar tahmin oyununa dönüşüyor ve eğitim yatırımlarınızı yönlendirecek gerçek verileriniz yok.

İş yönetimi platformunuzun içinde bir şablon kullanmak, çerçeveyi takımınızın ş akışının canlı bir parçası haline getirir. Yetenek stratejinizi unutulmuş bir belgeden aktif bir büyüme sistemine dönüştürür.

Kazançlarınız:

Organizasyon genelinde tutarlılık: Herkes becerileri tartışırken aynı dili ve kriterleri kullanır, bu da "yeterli" kelimesinin anlamı ne? tartışmasını sonsuza kadar sona erdirir.

Daha hızlı uygulama: Aylarca süren çerçeve tasarımını atlayabilir ve neredeyse anında çalışanlarınızı değerlendirmeye ve geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Daha net kariyer konuşmaları: Çalışanlar, bir sonraki rolü için hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini tam olarak görebilirler, bu da terfi görüşmelerindeki belirsizliği ortadan kaldırır.

Daha iyi işe alım kararları: Mülakat puan kartlarınız ve iş tanımlarınız nihayet rolün gerçek yetkinlik gereksinimleriyle uyumlu hale gelir.

Hedefli eğitim yatırımları: Takım veya departman düzeyinde Takım veya departman düzeyinde beceri eksikliklerini kolayca belirleyebilir ve ardından L&D bütçenizi en büyük etkiyi yaratacağı alana tahsis edebilirsiniz.

Gerçek iş ile bağlantı: Şablonlarınız bir proje yönetimi platformunda yer aldığında, yetkinlik verileri görevler, projeler ve performans sonuçlarıyla bağlantılı kalır; artık kimsesiz elektronik tablolar yok.

🎥 ClickUp'ta şablonların nasıl çalıştığını ve ş Akışınızı nasıl kolaylaştırabileceğini anlamanıza yardımcı olmak için, aşağıdaki yetkinlik çerçevesi şablonlarına uygulayacağınız temel ilkeleri gösteren proje planlama şablonlarına genel bakışı izleyin.

ClickUp'ta En İyi 10 Yetkinlik Çerçevesi Şablonu

Bu 10 şablon, mevcut becerilerin haritalandırılmasından kariyer gelişiminin planlanmasına ve eğitimlerin tamamlanmasının izlenmesine kadar yetkinlik yönetiminin tüm kapsamını ele almaktadır. Her şablon tamamen özelleştirilebilir ve ClickUp'ın görev yönetimi, ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Brain özellikleriyle sorunsuz bir şekilde çalışarak bağlantılı bir yetenek ekosistemi oluşturur.

1. ClickUp Yetenek Matrisi Şablonu

Kuruluşunuzun genel olarak hangi becerilere sahip olduğunu bilmiyorsunuz ve tüm bu bilgiler departmanlara özgü elektronik tablolarda silo halinde saklanıyor. Bu durum, stratejik iş gücü planlamasını körlemesine yapıyormuşsunuz gibi hissettiriyor ve önemli projeler için personel ararken sürekli beceri eksikliğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Yetenek eksiklikleri karşısında şaşırmayı bırakın ve bu ızgara tabanlı şablonla beceri envanterinizi merkezileştirin. Bu şablon, takımın güçlü ve zayıf yönlerini kuşbakışı olarak görmek isteyen İK liderleri ve departman yöneticileri için tasarlanmıştır. Matris görünümü'nü kullanarak, işe alım acil durumlarına dönüşmeden önce organizasyon genelindeki beceri eksikliklerini tespit edin. Artık yetenekler hakkında sadece tahminlerde bulunmak yerine, veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp şablonu ile her takım üyesinin beceri setini öne çıkarın.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Özelleştirilebilir yetenek kategorileri içeren önceden oluşturulmuş bir matris yapısı ile birlikte gelir.

ClickUp Özel Alanları kullanarak renk kodlu yeterlilik derecelendirmeleriyle takımınızın güçlü yönlerini hızlıca inceleyin. kullanarak renk kodlu yeterlilik derecelendirmeleriyle takımınızın güçlü yönlerini hızlıca inceleyin.

Kuruluşunuz için benzersiz veri noktalarını izlemek üzere rol özgü kriterler ekleyin.

ClickUp Brain'den matrisinizdeki verileri analiz etmesini isteyerek takımlar arasındaki yetkinlik farklarını özetleyin veya gelişim önerileri oluşturun.

🚀 İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları liderleri, departman yöneticileri ve işgücü yeteneklerine ilişkin merkezi bir görünüm oluşturan insan kaynakları takımları

2. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu

Proje yöneticileri sürekli olarak "X'i kim yapabilir?" diye soruyor. Projelere personel ataması, iş için en uygun kişi değil, uygun görünen kişiye göre yapılıyor. Bu da kritik görevlere yanlış kişilerin atanmasına, projelerin gecikmesine ve daha düşük kaliteli işlerin teslim edilmesine neden oluyor.

Her takım üyesinin sahip olduğu belirli becerileri belgelemek ve görselleştirmek için tasarlanmış bir şablonla proje personelinin tahminlere dayalı seçimini ortadan kaldırın. ClickUp™'ın Beceri Haritalama Şablonunu kullanarak "X'i kim biliyor?" sorusunu haftalık bir gizemden 10 saniyelik bir aramaya dönüştürün. Güçlü Filtreler ile ihtiyacınız olan beceri ve yeterlilik düzeyini arayarak herhangi bir görev için doğru kişiyi saniyeler içinde bulun. Artık projeleriniz her zaman doğru uzmanlarla donatılmış olacak ve işlerin verimli ve yüksek standartlarda tamamlanmasını sağlayacaktır.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Beceri Haritalama Şablonu ile çalışanlarınızın becerileri hakkındaki bilgileri kolayca toplayın ve düzenleyin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

ClickUp Liste görünümü , ClickUp Pano görünümü ve ClickUp Tablo görünümü arasında geçiş yaparak beceri verilerinizi farklı perspektiflerden görüntüleyin. vearasında geçiş yaparak beceri verilerinizi farklı perspektiflerden görüntüleyin.

Bağlantılı Görevler özelliğini kullanarak becerileri gerçek proje görevleriyle ilişkilendirerek yetenekleri gerçek iş bağlamında görün.

Değerlendirmelerin güncellenmesi gerektiğinde yöneticileri otomatik olarak bilgilendirmek için ClickUp Otomasyonları'nı ayarlayarak beceri verilerinizi güncel tutun.

🚀 İdeal kullanım alanları: Gerçek beceri kapsamına göre iş ataması yapan proje yöneticileri, takım liderleri ve operasyon ekipleri

3. ClickUp Teknik Beceri Matris Şablonu

Mühendislik takımınızın becerileri bir kara kutu gibidir. Bir sonraki ürün lansmanı veya planlanan teknoloji geçişi için doğru uzmanlığa sahip olup olmadığınızı bilmiyorsunuz. Bu belirsizlik, sprintin ortasında kritik beceri eksiklikleri keşfettiğinizde projelerin sıklıkla ertelenmesine neden olur. Geçtiğimiz yıl, BT uzmanlarının %48'i doğru teknik becerilere sahip olmadıkları için projeleri yarıda bıraktı. Ayrıca, sertifikaların süresi fark edilmeden dolduğunda uyumluluk sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Programlama dilleri, yazılım araçları ve sertifikalara odaklanan özel bir matris ile takımınızın teknik becerilerinin net ve gerçek zamanlı bir envanterini elde edin. Dil, araç ve sertifikaların net bir görünümünü görmek istiyorsanız, ClickUp™'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonunu kullanın. Bu şablon, kimin neyi bildiğini izlemeyi, bir projeyi durdurmadan önce eğitim ihtiyaçlarını belirlemeyi ve gelecekteki teknoloji geçişleri için planlama yapmayı kolaylaştırır. Her türlü zorluk için her zaman doğru teknik uzmanlığa sahip olacaksınız.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonu ile öğrenme ilerlemenizi değerlendirin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Şablon, belirli teknoloji yığınınız için özelleştirebileceğiniz yaygın teknik beceri alanları için önceden yapılandırılmış kategoriler içerir.

Özel Özel Alanlar ile sertifikaları ve son kullanma tarihlerini takip edin.

ClickUp Brain'den çakışan becerilere sahip takım üyelerini belirlemesini isteyerek bilgi paylaşımı fırsatları yaratın.

🚀 İdeal kullanım alanları: Mühendislik yöneticileri, teknik takım liderleri ve sert becerileri, araçları ve sertifikaları izleyen BT liderleri

4. ClickUp BT Matris Şablonu

BT departmanınızda "tek hata noktası" vardır: kritik bir eski sistemin nasıl çalıştığını bilen tek kişi. Bu kişi ayrılırsa, operasyonlarınız ciddi risk altında olabilir, ancak bu bilgi eksikliği çok geç olana kadar tamamen görünmez kalır.

BT departmanları için özel olarak tasarlanmış bir şablonla bu gizli riskleri proaktif olarak ortaya çıkarın. ClickUp™'ın BT Beceri Matrisi Şablonu, kapsam eksikliklerini ve korkutucu tekil arıza noktalarını tespit etmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Altyapı, güvenlik, geliştirme ve destek alanlarındaki anahtar yetkinlikleri kapsar ve bilgi silolarını kriz haline gelmeden önce tespit etmenize ve azaltmanıza olanak tanır. Bu, tatilde olan veya şirketten ayrılanlar kim olursa olsun, çapraz eğitim girişimlerini planlamak ve iş sürekliliğini sağlamak için size görünürlük sağlar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp BT Matris Şablonu ile BT takımınızda kimlerin hangi becerilere sahip olduğu hakkında bilgi edinin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ağ, bulut, güvenlik ve yardım masası gibi yaygın BT fonksiyonlarıyla uyumlu, önceden oluşturulmuş beceri kategorileriyle yapılandırılmıştır.

Özel Alanlar kullanarak, kritik bilgilere yalnızca bir kişinin sahip olduğu tekil hata noktalarını işaretleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak liderlik için BT beceri kapsamı ve risk alanlarına ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakış oluşturun. kullanarak liderlik için BT beceri kapsamı ve risk alanlarına ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakış oluşturun.

🚀 İdeal kullanım alanları: Kapsam eksikliklerini belirleyen ve tekil arıza noktalarını azaltan BT departmanları, altyapı takımları ve güvenlik liderleri

5. ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu

Zorunlu uyum eğitimini tamamlayanları izlemek, insanları takip etmek ve sonsuz elektronik tabloları güncellemek gibi manuel bir kabustur. Bu idari yük, eğitimin genellikle gözden kaçmasına neden olur ve denetim duyurulduğunda sizi hazırlıksız ve telaşlı bir duruma düşürür.

Eğitim izlemenizi otomatikleştirin ve tüm tamamlanma verilerini tek bir yerde görünür kılan bir şablonla denetimleri kolaylaştırın. ClickUp™'ın Eğitim Matrisi Şablonunu kullanarak, insanları takip etmek zorunda kalmadan tamamlanma durumlarını, son kullanma tarihlerini ve denetim hazırlığını izleyin. Uygunsuzluklar konusunda endişelenmeyi bırakıp değerli eğitimler sunmaya odaklanabilirsiniz. Otomatik hatırlatıcılar ve net ilerleme izlemesi sayesinde her zaman denetime hazır olacaksınız.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu ile çalışanlarınızı eğitimleri sırasında değerlendirin ve motive edin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

ClickUp Durum izleme ile başlamadan tamamlanana veya süresi dolana kadar izleyin. Eğitim sürecinin ilerlemesini,ile başlamadan tamamlanana veya süresi dolana kadar izleyin.

Çalışanlar ve yöneticiler için otomatik olarak hatırlatıcılar tetikleyen ClickUp Son Teslim Tarihi Otomasyonu ile yeniden sertifikalandırma son teslim tarihlerini asla kaçırmayın.

ClickUp Toplu Atama özelliğini kullanarak zorunlu eğitimleri tüm departmanlara aynı anda uygulayın. Araç çubuğundakiözelliğini kullanarak zorunlu eğitimleri tüm departmanlara aynı anda uygulayın.

🚀 İdeal kullanım alanları: Eğitim tamamlama ve denetim hazırlığını izleyen L&D takımları, uyum yöneticileri ve İK departmanları

6. ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu

Şirketinizin eğitim programı, çalışanların gerçekten geliştirmeleri gereken becerilerle net bir bağlantısı olmayan, LMS'deki rastgele bir kurs koleksiyonu gibi görünüyor. Sonuç olarak, çalışanlar eğitim alıyor ancak bunu uygulamıyor ve siz de performans veya iş hedefleri üzerinde ölçülebilir bir etkisi olmayan L&D bütçenizi harcıyorsunuz.

Eğitim programınızı bir maliyet merkezinden beceri eksikliklerini gidermek için stratejik bir araca dönüştürün. ClickUp™'ın Eğitim Çerçevesi Şablonu, her kursu gerçek bir yetkinlik eksikliğine (yani gerçekten kalıcı olan eğitime) bağlamanıza yardımcı olur. Bu kapsamlı şablon, öğrenme yollarını doğrudan yetkinlik modelinize bağlayarak tüm müfredatınızı tasarlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Artık her kursun bir amacı var ve eğitim yatırımını doğrudan gelişmiş yeteneklerle ilişkilendirebilirsiniz.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu ile ürün bilgisi eğitiminizin yapısını belirleyin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Eğitim programlarınızı yetkinlik alanı, rol seviyesi ve sunum yöntemine göre hiyerarşik bir yapı ile düzenleyin.

ClickUp Belge kullanarak doğrudan çerçeve içinde merkezileştirin. Tüm eğitim materyallerinizikullanarak doğrudan çerçeve içinde merkezileştirin.

ClickUp Brain ile tanımladığınız yetkinlik gereksinimlerine göre eğitim içeriği ana hatlarını oluşturun veya öğrenme hedeflerini özetleyin.

🚀 İdeal kullanım alanları: Öğrenme ve geliştirme takımları, İK liderleri ve rol tabanlı eğitim programları tasarlayan insan kaynakları yöneticileri

7. ClickUp İş Ailesi Matris Şablonu

Şirketinizdeki kariyer ilerlemesi bir gizem gibi görünüyor ve çalışanlar terfi almak için ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bu şeffaflık eksikliği, kayırma algısına, en hırslı takım üyeleriniz arasında yüksek işten ayrılma oranına ve benzer roller için tutarsız ücretlere yol açıyor.

Rolleri net iş gruplarına ayıran bir şablonla şeffaf ve eşitlikçi bir kariyer yapısı oluşturun. Seviye belirleme ve terfiler hakkında tartışmaya başlamadan önce, ClickUp™'ın İş Grubu Matrisi Şablonu ile rol yapısını belirleyin. Her seviyede gerekli olan yetkinlikleri haritalandırarak, terfi için gerekli olan kriterleri net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu, çalışanların kendi gelişimlerini kontrol etmelerini sağlar ve yöneticilerin adil, veriye dayalı terfi kararları almasına yardımcı olur.

Ücretsiz şablonu edinin Bu İş Ailesi Matrisi Şablonunu kullanarak kuruluş içindeki kaynakları yönetin ve tahsis edin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Rollerler, Analist'ten Kıdemli Analist'e ve Lider'e gibi net ilerlemeler halinde gruplandırın.

Beklentilerin net olması için her seviyeye belirli yetkinlik gereksinimlerini eşleştirin.

Tablo görünümü ile iş gruplarını kolayca karşılaştırın ve gereksinimlerdeki veya seviyelerdeki tutarsızlıkları belirleyin.

🚀 İdeal kullanım alanları: Şeffaf rol yapıları ve terfi yolları oluşturan İK takımları, insan kaynakları liderleri ve iş ortakları

8. ClickUp Kariyer Yolu Şablonu

Bire bir görüşme sırasında, en iyi performans gösteren çalışanlardan biri "Burada benim için bir sonraki adım ne olacak?" diye sorar ve siz net, görsel bir cevap veremezsiniz. Bu belirsizlik, onların kendilerini sıkışmış ve değersiz hissetmelerine neden olur ( çalışanların %23'ü işlerinin becerilerini geliştirmek için iyi fırsatlar sunduğunu düşünmemektedir) ve başka yerlerde fırsat aramaya başlarlar. Onlara ileriye dönük bir yol gösteremediğiniz için harika bir çalışanı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bireysel kariyer yollarını görselleştirmenize yardımcı olan bir şablonla büyüme fırsatlarının görünürlüğünü ve uygulanabilirliğini artırın. ClickUp™'ın Kariyer Yolu Şablonunu kullanarak "benim için bir sonraki adım ne?" sorusunu net ve görsel bir plana dönüştürün. Çalışanlara olası ilerleme yollarını göstererek, belirsiz kariyer konuşmalarını motive edici, somut planlara dönüştürün. Bu, onlara şirketinizde bir gelecekleri olduğunu göstererek en yetenekli çalışanları elde tutmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kariyer Yolu Şablonunu kullanarak kariyeriniz için net büyüme planları ve dönüm noktaları belirleyin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Görsel görünümleri kullanarak potansiyel ilerleme yollarını gösteren kariyer basamakları oluşturun.

Bir çalışanın mevcut rolü ile hedef rolü arasındaki yetkinlik eksikliklerini otomatik olarak belirleyin.

ClickUp Brain ile çalışanların mevcut becerileri ve kariyer hedeflerine göre kişiselleştirilmiş gelişim önerileri oluşturun.

🚀 İdeal kullanım alanları: Büyüme yollarını planlayan ve iç kariyer ilerlemesini görselleştiren yöneticiler, İK takımları ve çalışanlar

9. ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu

Siz ve çalışanınız performans değerlendirmesi sırasında harika bir gelişim planı oluşturursunuz, ancak bu plan PDF olarak kaydedilir ve sonraki altı ay boyunca tamamen unutulur. Hiçbir ilerleme kaydedilmez, çalışan destek görmediğini hisseder ve bir sonraki değerlendirme döngüsünde aynı gelişim ihtiyaçlarını tekrar tartışırsınız.

Yetkinlik eksikliklerini belirli, uygulanabilir öğrenme etkinlikleriyle ilişkilendiren bir çalışan geliştirme planı şablonu ile statik planları canlı projelere dönüştürün. ClickUp™'ın Çalışan Geliştirme Planı Şablonu, planın tarihleri ve sahipleriyle gerçek görevler olarak varlığını sürdürdüğü için planın "unutulmasını" imkansız hale getirir. Görev atamaları, son teslim tarihleri ve ilerleme izlemesi ile geliştirme planlarını aktif tutarak, büyümenin tek seferlik bir etkinlik değil, sürekli bir süreç olmasını sağlarsınız. Bu, gerçek beceri gelişimine ve daha anlamlı değerlendirme konuşmalarına yol açar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu ile gelecekteki haleflerinize hedef odaklı eğitim verin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hedef belirleme yapısı yetkinlik çerçevenizle uyumludur, böylece tüm geliştirme işleri odaklanmaya devam eder.

Sorumlulukları sağlamak için net son tarihler ve atanan kişilerle eylem öğelerini izleyin.

ClickUp Yineleyen Görevler ile gelişim planının ilerleme durumunu düzenli olarak otomatik olarak kontrol edin. ile gelişim planının ilerleme durumunu düzenli olarak otomatik olarak kontrol edin.

🚀 İdeal kullanım alanları: Gelişim hedeflerini izlenebilir eylem planlarına dönüştüren yöneticiler, İK iş ortakları ve çalışanlar

10. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirmesi Şablonu

Performans değerlendirmeleriniz öznel ve çalışanın günlük sorumluluklarından kopuk hissettiriyor. Yöneticiler somut, davranışsal geri bildirim sağlamak için uğraşıyor ve bu da tüm süreci çalışanlar için adaletsiz ve motivasyon düşürücü hale getiriyor.

Performans konuşmalarınızı yapılandıran bir şablonla, değerlendirme kriterlerini çalışanların göstermesi beklenen yetkinliklerle doğrudan ilişkilendirin. ClickUp™'ın Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonunu kullanarak değerlendirmeleri tutarlı, yetkinlik temelli ve günlük işlerle bağlantılı hale getirin. Bu, yöneticilerin performansı tutarlı bir şekilde derecelendirmelerine yardımcı olur ve adil, veriye dayalı geri bildirim için bir çerçeve sağlar. Değerlendirmeleriniz, korkulan bir idari görevden büyüme için değerli bir araca dönüşecektir.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile çalışanlara düzenli olarak iyileştirilmesi gereken alanları ve başarılarını bildirin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Şablon, yöneticilere rehberlik etmek için davranışsal dayanaklara sahip yetkinlik tabanlı derecelendirme bölümleri içerir.

Kendi kendine değerlendirmeleri ve yönetici değerlendirmelerini yan yana karşılaştırarak algı farklarını belirleyin.

Değerlendirme döngüleri boyunca performans verilerini özetleyin veya ClickUp Brain ile değerlendirme konuşmaları için konuşma konuları oluşturun.

🚀 İdeal kullanım alanları: Yöneticiler, İK takımları ve yapılandırılmış, yetkinlik tabanlı performans değerlendirmeleri yürüten liderler

Yetkinlik çerçevesi şablonlarını etkili bir şekilde kullanma

Şablonları indirdiniz, peki şimdi ne yapacaksınız? Onları doldurup bir kenara bırakırsanız, başladığınız yere geri dönmüş olursunuz. Yetkinlik çerçevesi, takımınızın günlük işlerine entegre edilmiş canlı bir sistem olduğu takdirde etkili olabilir.

Çerçevenizin gerçek değer sunmasını sağlamak için en iyi uygulamalar:

Yetkinlik modelinizle başlayın: Şablonları özel hale getirmeye başlamadan önce, kuruluşunuzun temel, fonksiyonel ve Şablonları özel hale getirmeye başlamadan önce, kuruluşunuzun temel, fonksiyonel ve liderlik yetkinliklerini tanımladığınızdan emin olun. Bir şablon, arkasındaki yetkinlik modeli kadar iyidir.

Yeterlilik seviyelerini özel olarak tanımlayın: "Başlangıç" veya "ileri" gibi genel etiketler pek yardımcı olmaz. Her bir yeterlilik seviyesinin, kuruluşunuz için belirli, gözlemlenebilir davranışlar açısından neye benzediğini tanımlayın.

Şablonları birbirine bağlayın: Yetenek yönetimi süreciniz silolaşmış olmamalıdır. ClickUp'ın İlişkiler özelliğini kullanarak beceri haritalama şablonunuzu eğitim matrisi ve kariyer yolu şablonlarınızla bağlayarak tamamen bağlantılı bir sistem oluşturun.

Düzenli değerlendirme aralıkları belirleyin: Yetkinlik verileri hızla geçerliliğini yitirir. ClickUp Otomasyonları 'nı kullanarak üç aylık beceri değerlendirmeleri veya yıllık çerçeve değerlendirmeleri tetikleyerek bilgilerinizin her zaman güncel olmasını sağlayın.

AI'yı kullanarak içgörüler elde edin: ClickUp Brain 'in tüm şablonlarınızdaki yetkinlik verilerini analiz etmesine izin vererek, hangi departmanların kritik beceri eksiklikleri olduğu veya hangi çalışanların terfiye hazır olduğu gibi önemli kalıpları belirleyin.

Çalışanları sürece dahil edin: Yetkinlik çerçeveleri, çalışanların yöneticileri tarafından pasif olarak değerlendirilmek yerine, öz değerlendirme ve Yetkinlik çerçeveleri, çalışanların yöneticileri tarafından pasif olarak değerlendirilmek yerine, öz değerlendirme ve gelişim planlamasına aktif olarak katıldıklarında en etkili olur.

İşin Yapıldığı Yerde Yetkinlik Çerçevesi Oluşturun

Yetenek stratejiniz genellikle HRIS veya bir elektronik tablo klasörü gibi tek bir sistemde yer alırken, takımınızın günlük işleri tamamen farklı bir proje yönetimi aracında gerçekleşir. Bu kopukluk, en iyi planların bile başarısız olmasına neden olur. Yetkinlik çerçeveleri, gözden uzak ve akıldan uzak bir idari yük haline gelir.

Önemli olan, yetenek yönetimini ayrı bir fonksiyon olarak ele almayı bırakmaktır. Yetenek yönetimini, projelerin planlandığı, görevlerin yürütüldüğü ve iletişimin gerçekleştiği aynı birleşik Çalışma Alanına taşıyarak, bunu herkesin günlük rutininin bir parçası haline getirebilirsiniz.

Yetkinlik çerçeveniz ClickUp'ta oluşturulduğunda, artık soyut bir İK kavramı olmaktan çıkar. Takımınızın nasıl büyüdüğü, işbirliği yaptığı ve başarıya ulaştığının canlı, nefes alan bir parçası haline gelir. Bu yaklaşım, bağlamın yayılmasını ortadan kaldırır ve takımınızın becerilerini doğrudan iş sonuçlarıyla bağlantı kurar.

Yetkinlik çerçevenizi uygulamaya koymaya hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve yetenek stratejinizi işin gerçekte yapıldığı yere bağlantı kurun.

Sık Sorulan Sorular

Yetkinlik çerçevesi, kuruluşunuzda başarı için gerekli olan tüm becerileri, davranışları ve bilgileri tanımlayan genel bir plandır. Beceri matrisi, çalışanları bu yetkinliklere göre eşleştirmek için kullanılan, genellikle bir tablo biçiminde olan özel bir araçtır.

Herkes için temel yetkinlikleri belirleyerek başlayın, ardından belirli iş grupları için fonksiyonel yetkinlikleri tanımlayın. Her biri için farklı yeterlilik seviyeleri için davranış tanımlayıcıları yazın ve bunları bir şablonda kullanıma sunmadan önce yöneticilerle birlikte doğrulayın.

Evet, ancak özel bir yaklaşım gerektirir. İletişim gibi temel yetkinlikler genellikle evrenseldir, ancak mühendislik için fonksiyonel yetkinlikler satış için olanlardan çok farklı olacaktır.

İş hedeflerinizle hala uyumlu olduğundan emin olmak için çerçeveyi her yıl gözden geçirmelisiniz. Ancak, verilerin güncel kalması için bireysel beceri değerlendirmeleri daha sık, örneğin üç ayda bir veya altı ayda bir yapılmalıdır. /