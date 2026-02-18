[Yıl]'da iş mesajlaşması için Meta AI'yı kullanma

Müşterileriniz zaten WhatsApp, Messenger ve Instagram'da. Artık Meta AI de orada ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan yanıtlar hazırlamanıza, görseller oluşturmanıza ve kampanyalar için beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olmaya hazır.

Bu kılavuz, her platformda Meta AI'ya nasıl erişebileceğinizi, müşteri mesajlaşma ş Akışlarını hızlandırmak için nasıl kullanabileceğinizi ve hiçbir şeyin gözden kaçmaması için ClickUp'ta ilgili işleri nasıl düzenleyebileceğinizi gösterir.

Meta AI nedir?

Meta AI'yı, favori uygulamalarınızın içinde yaşayan "yerleşik bir dahi" olarak düşünün. Meta (Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi) tarafından geliştirilen genel amaçlı bir yapay zeka olan Meta AI, sorularınızı yanıtlamanıza, görseller oluşturmanıza ve sohbet akışınızdan ayrılmadan işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Meta AI aracılığıyla

Meta AI'nın AI destekli pazarlama çözümlerinin genel yapısına nasıl uyduğunu anlamak için, AI pazarlama araçları ve modern işler için uygulamaları hakkında bu genel bakışı izleyin.

Mesajlaşma Platformlarında Meta AI'ya Nasıl Erişilir?

İyi haber: Meta AI, takımınızın müşteri mesajlaşması için günlük olarak kullandığı uygulamalara zaten entegre olduğu için öğrenme süreci gerektirmez.

Küresel olarak kullanıma sunulmaya devam ettiği için erişim ve belirli özellikler bölgeye göre değişebilir, ancak giriş noktaları basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır.

Her platformda bunu nasıl bulacağınızı aşağıda açıklıyoruz. 👀

WhatsApp

WhatsApp aracılığıyla

WhatsApp'ta Meta AI ile konuşma başlatmak için uygulamayı açın ve sohbet ekranınızın üst kısmında mavi daire simgesini bulun. Ayrıca yeni bir sohbet başlatıp "Meta AI" araması yaparak da başlayabilirsiniz.

WhatsApp İş kullananlar için Meta AI, standart arayüz içinde çalışır. Müşteri yanıtlarını hazırlamak, yeni mesajlaşma fikirleri üretmek veya anında hızlı içerik oluşturmak için güçlü bir araçtır.

👀 Meta AI ile yaptığınız konuşmaların gizli olduğunu ve müşteri sohbetlerinizden ayrı olduğunu bilmeniz önemlidir. AI ile yardım almak için sohbet ediyorsunuz, onu otomatik müşteri akışlarına entegre etmiyorsunuz.

Meta AI'yı takım tartışmalarına da dahil edebilirsiniz. Herhangi bir grup sohbetinde, @Meta AI yazıp ardından sorunuzu ekleyin, konuşmadan ayrılmadan yardım alın. Bu, onu müşterilere doğrudan yanıt veren otomasyon botu değil, takımınız için bir işbirliği aracı haline getirir.

Tam otomasyon için, ayrı bir sohbet robotu oluşturmak üzere WhatsApp İş API'sini kullanmanız gerekecektir.

Not: 15 Ocak 2026 itibarıyla Meta, WhatsApp Business API'da genel amaçlı AI sohbet robotlarını yasaklamıştır. Müşteri desteği, rezervasyonlar ve sipariş izleme için göreve özel botlar oluşturmaya devam edebilirsiniz, ancak açık uçlu AI asistanları artık platformda izin verilmiyor.

Messenger

Messenger'da Meta AI'ya erişmek de aynı derecede kolaydır. Uygulamayı açın ve arama çubuğundaki Meta AI simgesine dokunun veya yeni bir mesaj başlatın ve "Meta AI" araması yapın.

Takımınız bir iş sayfasını yönetiyorsa, Meta AI'yı kullanarak Messenger konuşmalarını daha verimli bir şekilde yönetebilir. Sık sorulan sorulara yanıtlar hazırlamak, promosyon mesajları için fikirler bulmak ve hatta müşterilerle paylaşım yapmak üzere basit görseller oluşturmak için mükemmeldir.

WhatsApp'ta olduğu gibi, @Meta AI yazarak grup sohbetlerinde de bu özelliği kullanabilirsiniz.

👀 Bu fonksiyon, Meta Business Suite aracılığıyla kurabilirsiniz otomatik botlardan farklıdır. Bu botlar otomatik yanıtlar için tasarlanmıştır, Meta AI ise mesajları yöneten kişi için gerçek zamanlı bir asistan görevi görür.

📚 Ayrıca okuyun:

Instagram

TechCrunch /Meta aracılığıyla

Meta AI'yı Instagram Direkt Mesajlarınızda bulabilirsiniz. Direkt Mesajlarınızı açın ve Meta AI simgesine dokunun veya yeni bir mesaj başlatın ve onu arayın.

İşletmeler için bu, Instagram'daki varlığınızı önemli ölçüde daha hızlı yönetmenizi sağlar. Akıllı başlık fikirleri üretmek, sık sorulan sorulara hızlı yanıtlar hazırlamak veya hikayeleriniz ve gönderileriniz için benzersiz görseller oluşturmak için kullanın.

Meta AI özelliği grup DM'lerinde de kullanılabilir, böylece takımınızla içerik üzerinde kolayca işbirliği yapabilirsiniz.

Meta AI, uygulama içinde yaratıcılık ve verimlilik ortağınız olarak görev yapar. Müşterilerinize gelen direkt mesajlara sizin yerinize otomatik olarak yanıt vermez, ancak bunu daha hızlı ve daha yaratıcı bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

👀 Oluşturduğunuz tüm görseller Meta tarafından otomatik olarak AI tarafından oluşturulan içerik olarak etiketlenecek ve böylece hedef kitlenize şeffaflık sağlanacaktır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, çalışma alanındaki sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

İş mesajlaşması için Meta AI'yı kullanma yolları

Önemli olan, müşteri iletişiminizde darboğazlara neden olan görevlere odaklanmaktır. Meta AI, taslak hazırlamanıza, beyin fırtınası yapmanıza ve destekleyici görseller oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu pratik uygulamalar WhatsApp, Messenger ve Instagram'da çalışır ve AI'yı bir yenilikten ekibiniz için vazgeçilmez bir araca dönüştürür. 🛠️

Meta AI'yı iş mesajlaşmalarınızda kullanmanın dört pratik yolu.

Müşteri hizmetleri yanıtlarını otomasyonla otomatikleştirin

"Otomasyon" kelimesini duyduğunuzda, konuşmaları tamamen devralan botları düşünebilirsiniz. Meta AI'nın yaptığı şey bu değildir. Bunun yerine, ekip üyelerinizin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olarak, kaliteden ödün vermeden daha fazla sayıda konuşmayı yönetmelerini sağlar. Bu, takımınızı değiştirmek değil, güçlendirmekle ilgilidir.

Ş Akışı basittir. Bir müşteri sorusu geldiğinde, Meta AI'yı açabilir, durumu açıklayabilir ve bir yanıt taslağı hazırlamasını isteyebilirsiniz.

İşte başlangıç için birkaç örnek komut:

"İade politikamızı soran bir müşteriye dostça bir yanıt hazırlayın."

"Hava koşulları nedeniyle gönderimin geciktiğini açıklayan profesyonel bir yanıt yazın."

"Ürünlerin stok durumunu soran birine kısa ve yardımcı bir yanıt oluşturun."

Meta AI'dan tonu daha resmi veya daha samimi hale getirmesini ya da mesajı daha kısa veya daha uzun yapmasını bile isteyebilirsiniz. Bu, takımınıza sağlam bir başlangıç noktası sağlar ve takımınız mesajı göndermeden önce kişiselleştirebilir.

Hızlı yanıt şablonları oluşturun

Müşteri hizmetleri takımları, zamanlarının %40'ını aynı 10 soruyu yanıtlamakla geçiriyor. Meta AI, dakikalar içinde tutarlı ve markanıza uygun yanıtlardan oluşan bir kütüphane oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, mesajlarınızın tutarlı kalmasını sağlar ve takımınızın daha karmaşık müşteri sorunlarına odaklanmasına olanak tanır.

Meta AI'ya en sık sorulan müşteri sorularını girin ve birden fazla yanıt seçeneği oluşturmasını isteyin.

Tutarlılık için: "İş saatleriniz nedir?" sorusuna cevap vermek için beş farklı yol önerin.

Ton çeşitliliği için: "Indirim sunup sunmadığımızı soran müşteriler için üç adet samimi ama profesyonel yanıt oluşturun."

Açıklık için: "Sipariş durumlarını soran müşteriler için açık ve basit bir şablon yanıt yazın."

Beğendiğiniz yanıtları belirledikten sonra, bunları paylaşılan bir belgeye veya doğrudan mesajlaşma platformunuzun hızlı yanıt özelliğine kaydedebilirsiniz. Böylece, yanıtlara takımınızın tüm üyeleri kolayca erişebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı yanıtlar zaman kazandırır, ancak yalnızca takımınız doğru yanıtı hızlı bir şekilde bulabilirse. ClickUp içindeki Ambient Answers Agent, konuşmaları ve görevleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve anahtar kelimelere veya müşteri niyetine göre ilgili yanıt şablonlarını, SSS'leri veya geçmiş çözümleri otomatik olarak görüntüleyebilir.

Mesajlaşma içeriği ve kampanyaları için beyin fırtınası yapın

Bire bir müşteri hizmetlerinin ötesine geçerek, Meta AI'yı proaktif mesajlaşma stratejilerinizi planlamak için kullanabilirsiniz.

Promosyon kampanyaları, ürün lansmanları veya sezonluk tanıtımlar için yeni fikirler bulmak zor olabilir. Yaratıcılık tıkanıklıkları yaşanabilir ve son teslim tarihleri yaklaşabilir, bu da pazarlama çabalarınızı bayat veya aceleye getirilmiş hissettirebilir. Meta AI, beyin fırtınası ortağınız olarak hareket edebilir ve daha büyük kampanyalar için fikirler üretmenize ve içerik taslakları hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Şu konularda yardım isteyin:

Kampanya Fikri: "Yaklaşan yaz indirimi kampanyamızı tanıtan WhatsApp kampanyası için beş yaratıcı fikir verin."

Yeniden etkileşim: "Son 60 gün içinde alışveriş yapmamış müşterilere göndermek üzere üç mesajlık bir dizi mesaj hazırlayın."

Mesajlaşma başlatma: "Mevcut müşterilerimize yeni abonelik hizmetimizi başlatmak için birkaç farklı mesajlaşma açısı önerin."

Hatta A/B testi için varyasyonlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Aynı promosyon mesajının iki veya üç farklı sürümünü yazmasını isteyin, böylece hangisinin en iyi performansı gösterdiğini görebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp'tan ayrılmadan saniyeler içinde pazarlama metinleri oluşturun.

Sozluk sohbetleri için görseller oluşturun

Bazen bir resim gerçekten bin kelimeye bedeldir, ancak her müşteri etkileşimi için özel görseller oluşturmak imkansızdır. Takımınız genel stok fotoğrafları kullanmak zorunda kalabilir veya daha büyük olasılıkla hiç görsel kullanmayabilir. Bu, mesajlarınızı daha ilgi çekici ve yararlı hale getirmek için kaçırılmış bir fırsattır.

Meta AI'nın görüntü oluşturma özelliği, sohbetinizin içinde anında özel görseller oluşturmanıza olanak tanır. İstediğiniz görüntüyü tanımlayın, AI sizin için oluştursun.

Bu, aşağıdakiler için mükemmeldir:

Ürün Maketleri: "Dizüstü bilgisayarın yanındaki masada yeni su şişemizin bir görüntüsünü oluşturun"

Promosyon Grafikleri: "Tatil promosyonu için mavi kurdeleli şenlikli bir hediye box görüntüsü oluşturun"

Açıklayıcı Simgeler: "Nakliye güncellemeleri için kullanmak üzere basit ve temiz bir teslimat kamyonu illüstrasyonu hazırlayın."

Bu görseller, sohbetlerde hızlı ve gayri resmi kullanım için idealdir. Tasarım takımınızın oluşturduğu özenle hazırlanmış marka varlıklarının yerini almazlar, ancak günlük konuşmaları zenginleştirmek için güçlü bir araçtır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'e birkaç basit komutla kampanyalarınız için özel görseller oluşturun. Komutlarınızı kaydedebilir, paylaşım yapabilir ve yeniden kullanabilirsiniz. ClickUp Brain kullanarak görüntü oluşturma

📮ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz açık bir sorunu ortaya koyuyor: Takımların %54'ü dağınık sistemlerde çalışıyor, %49'u araçlar arasında nadiren bağlam paylaşımı yapıyor ve %43'ü ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. İşler parçalanmış olduğunda, AI araçlarınız tüm bağlama erişemez, bu da eksik cevaplar, gecikmeli yanıtlar ve derinlik veya doğruluktan yoksun çıktılar anlamına gelir. Bu, işlerin dağınık hale gelmesidir ve şirketlere milyonlarca dolarlık verimlilik kaybı ve zaman kaybına mal olur. ClickUp Brain, görevlerin, belgelerin, sohbetlerin ve hedeflerin birbirine bağlı olduğu, AI destekli birleşik bir Çalışma Alanı'nda çalışarak bu sorunu aşar. Enterprise Search, her ayrıntıyı anında ortaya çıkarırken, AI Ajanları tüm platformda çalışarak bağlamı toplar, paylaşım yapar ve işi ilerletir. Sonuç, daha hızlı, daha net ve tutarlı bir şekilde bilgilendirilen bir AI'dır; bu, birbirinden bağımsız araçların asla ulaşamayacağı bir şeydir.

ClickUp ile İş Mesajlaşma Ş Akışlarınızı Yönetin

Meta AI'yı yanıt taslağı hazırlamak veya kampanya fikirleri üretmek için kullanmak harika bir ilk adımdır, ancak bu, altta yatan kaosu çözmez.

Hızlı yanıt şablonlarınız rastgele bir belgede kayboluyor, kampanya planınız bir elektronik tabloda yer alıyor ve takımınız ayrı bir grup sohbetinde kimin neye yanıt vereceğini koordine etmeye çalışıyor. Bu, işin dağınıklığıdır — birbiriyle iletişim kurmayan, bağlantısız araçlar arasında işin parçalanması — ve takımınızı sürekli olarak araçlar arasında geçiş yapmaya zorlayarak, her tıklamada bağlamı kaybetmesine neden olarak verimliliği düşürür.

Bu parçalanma , haftada 51 dakikalık zaman kaybına, tutarsız mesajlaşmalara ve kesintiye uğrayan konuşmalara yol açar. AI'dan gerçekten yararlanmak için, fikirden uygulamaya ve analize kadar tüm ş akışını tek bir yerden yönetmeniz gerekir.

Meta AI'yı tamamlayan ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı ile iş mesajlaşmanızla ilgili tüm işleri düzenleyin. Bu tek platformda projeler, belgeler, konuşmalar ve analizler, zeka katmanı olarak gömülü bağlamsal AI ile bir arada bulunur.

Mesajlaşma şablonlarını ve yanıt kitaplıklarını merkezileştirin

Docs Hub ile tüm paylaşılan kaynaklarınızı tek bir yerde merkezileştirin

Takımınız Meta AI'yı yanıtlar oluşturmak için kullandıkça, iade politikaları, sipariş durum güncellemeleri, promosyon yanıtları, tonuna göre farklı sürümler gibi çeşitli varyasyonlar hızla birikecektir.

Bunları rastgele notlara veya sohbet konularına kaydetmek yerine, ClickUp Belgeleri'nde saklayın:

Kategoriye göre düzenlenmiş yapılandırılmış bir yanıt kitaplığı oluşturun (iadeler, gönderim, faturalandırma, promosyonlar)

Şablonların yanı sıra marka ses kılavuzlarını da koruyun

İzinleri kullanarak onaylanmış mesajları kimlerin düzenleyebileceğini kontrol edin.

Belgeleri doğrudan görevlere bağlayarak, temsilcilerin doğru şablona anında erişebilmesini sağlayın.

Bu, özellikle farklı takım üyeleri yanıt verirken WhatsApp, Messenger ve Instagram arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağlar.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Meta AI alternatifleri

Konuşmaları izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp görevleri ile görevlerinizi otomasyonla otomatikleştirin ve işlerinizi aksatmadan sürdürün.

Müşteri konuşmaları sadece yanıt gerektirmez, genellikle eylem de gerektirir.

ClickUp görevleri ile şunları yapabilirsiniz:

Öncelikli konuşmaları atanmış görevlere dönüştürün

Belirli takım üyelerine konuşma veya kampanya sorumlulukları atayın.

Platform (WhatsApp, Messenger, Instagram), aciliyet seviyesi ve müşteri segmenti gibi Özel Alanlar ekleyin.

"Yeni Sorgu", "Yanıt Hazırlanıyor", "Müşteri Bekleniyor", "Yukarıya Aktarıldı", "Çözüldü" gibi özel durumlar kullanın.

Yanıt süreleri için son teslim tarihleri ve SLA'lar belirleyin

İlgili bağlamı ek dosya olarak ekleyin (ekran görüntüleri, mesaj transkriptleri, sipariş ayrıntıları)

Müşteriye özel mesajlardan ayrı olarak şirket içi yorumlar oluşturun

Yapılandırılmış ş akışlarıyla mesajlaşma kampanyaları planlayın ve yürütün

ClickUp Dashboards ile bir pazarlama kampanyası gösterge paneli oluşturun

Meta AI, kampanya mesajlarınız için beyin fırtınası yapabilir. Ancak bir kampanya başlatmak koordinasyon gerektirir.

ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Kampanya klasörleri oluşturun (ör. Yaz İndirimi, Ürün Lansmanı, Yeniden Etkileşim Serisi)

Kampanyaları görevlere ayırın: metin taslağı hazırlama, yasal inceleme, varlık oluşturma, reklam kurulumu, lansman planlaması

Onaylardan önce mesajların gönderilmemesini sağlamak için bağımlılıkları kullanın.

Gantt veya Takvim görünümlerinde zaman çizelgelerini görselleştirin

Özelleştirilebilir ClickUp gösterge paneller inde performansı izleyin

Bu, reklamların büyük ölçekte konuşmaları tetikleyici olduğu tıklama-mesaj kampanyaları için özellikle önemlidir.

Tekrarlayan ş akışı adımlarını otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp otomasyonları ile tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirin

Tekrarlayan koordinasyon, mesaj taslağı hazırlamaktan çok daha fazla takımın hızını düşürür. ClickUp Otomasyonları size şunları sağlar:

Platforma veya kampanyaya göre yeni mesajlaşma görevlerini otomatik olarak atayın

Takip mesajları için hatırlatıcı tetikleyicileri tetikleyin

Son tarihler geçtiğinde durumları güncelleyin

SLA eşikleri aşıldığında yöneticileri bilgilendirin

Sonuç? Takımınız iç yönetim işleri yerine müşteri iletişimi üzerine odaklanır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta mesajlaşma şablonlarınız, marka yönergeleriniz, SLA kurallarınız ve eskalasyon politikalarınız konusunda eğitilmiş bir Süper Ajan oluşturun. Sonra bırakın: Görevlerin içinde doğrudan yanıtlar önerin

Konuşmaları kategoriye veya aciliyetine göre otomatik olarak etiketleyin

Temsilcilere sonraki adımları önerin

Gecikmiş takipleri, kaybolmadan önce işaretleyin Süper Ajan, AI takım arkadaşı gibidir: bağlamı anlar, güncellemeleri hazırlamak, geri bildirimleri özetlemek ve hatta tanımladığınız tetikleyicilere göre otomatik olarak eylemlerde bulunmak için @bahsedilebilir. ClickUp'ta kod gerektirmeyen AI Süper Ajanları ile ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

AI'yı kullanarak Çalışma Alanınızda içerik taslağı oluşturun ve içeriği iyileştirin

ClickUp belgesi üzerinde çalıştığınız yerde AI'ya erişin

Meta AI mesajlaşma uygulamaları içinde çalışırken, ClickUp Brain ş akışınız içinde çalışır.

Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevler veya Belgeler içinde doğrudan kampanya mesajları taslağı oluşturun

Birden fazla konuşmadan gelen müşteri geri bildirimlerini özetleyin

A/B testi için alternatif sürümler oluşturun

Mesajlar yayınlanmadan önce üslubu ve yapıyı iyileştirin

Araçlar arasında geçiş yapmak yerine, fikir üretme ve uygulama süreçleriniz arasında bağlantı kurulur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki Talk to Text özelliği ile acil mesajlara hareket halindeyken yanıt verin. Bir görev veya yorumun içindeki mikrofona dokunun, yanıtınızı doğal bir şekilde söyleyin ve ClickUp bunu temiz, düzenlenebilir metne dönüştürsün. Zaman açısından hassas eskalasyonlar veya onaylar için özellikle kullanışlıdır — yanıtı dikte edebilir, gerekirse ifadeleri düzenleyebilir ve ş Akışını saniyeler içinde devam ettirebilirsiniz.

Hız için Meta AI'yı kullanın, ancak ölçeklendirme için bir sistem oluşturun

Meta'nın Llama modelleriyle desteklenen Meta AI, işletmelere WhatsApp, Messenger ve Instagram'da müşteri konuşmalarını daha hızlı bir şekilde yönetme olanağı sunar. Saniyeler içinde yanıtlar hazırlayabilir, hızlı görseller oluşturabilir, kampanyalar için beyin fırtınası yapabilir ve sürekli iş mesajlaşmasının getirdiği zihinsel yükü azaltabilirsiniz.

Ancak gerçek şu ki: Meta AI, bireysel etkileşimleri iyileştirir. Ş Akışınızı yönetmez.

Yapmayacakları:

Hangi müşterilere kimlerin yanıt verdiğini izleyin

Onaylanmış mesaj şablonlarını yapılandırılmış bir şekilde saklayın

Takımlar arasında kampanya zaman çizelgelerini koordine edin

Takip işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlayın

Yanıt süreleri veya iş yükü hakkında görünürlük sağlayın

İş mesajlaşma hacmi arttıkça, hız tek başına yeterli olmuyor.

İşte bu noktada ClickUp gibi merkezi bir çalışma alanı kritik öneme sahip olur. Meta AI mesajı oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp ise mesajın arkasındaki sistemi (şablonlar, görevler, kampanyalar, otomasyon kuralları, gösterge panelleri ve takım koordinasyonu) tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

İş mesajlaşma ş akışlarınızı bir araya getirin. ClickUp ile bugün ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Evet, Meta AI şu anda WhatsApp, Messenger ve Instagram'da ücretsizdir. Ocak 2026'da Meta, temel özellikler ücretsiz kalacak olsa da, genişletilmiş AI yetenekleri sunacak premium abonelikleri test etme planlarını duyurdu.

Meta AI'yı kullanmak için bir Meta hesabına ihtiyacınız var, ancak Facebook profili olmadan WhatsApp üzerinden erişebilirsiniz. WhatsApp, Facebook girişi yerine telefon numarası doğrulamasını kullanır.

Meta AI, içerik taslağı oluşturmanıza ve yanıtlar almanıza yardımcı olan bir kişisel asistandır. WhatsApp sohbet robotu, sizin adınıza müşterilerinize doğrudan yanıt veren otomasyon sistemidir.